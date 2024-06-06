ТОП-20 курсов для директора розничного магазина 

Курсы помогают директорам магазинов оставаться в курсе последних тенденций отрасли, улучшать лидерские качества и повышать эффективность управления персоналом и бизнес-процессами. В результате инвестирование в профессиональное обучение директоров розничных магазинов повышает качество обслуживания и конкурентоспособность магазина и способствует развитию бизнеса.

Топ-7 курсов для директора магазина в 2024 году

Онлайн-курсы для заведующего магазином

В подборке собраны курсы с онлайн-форматом обучения, разной продолжительностью и стоимостью. Программы строятся таким образом, чтобы каждое теоретическое задание закреплять на практике.

Практический онлайн-курс управляющего магазином с «живым» форматом общения, поддержкой наставников и практикующих специалистов. Обучают в группах, но при желании можно перейти на индивидуальный формат.

В программу курса входит управление персоналом, система управленческого учёта, розничная торговля и ее стратегии, а также формирование розничных цен и управление продажами в магазине.

Стоимость: 13 800 рублей.

Рассрочка: от 4600 рублей в месяц до 3 месяцев.

Продолжительность: 5 недель.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

Беспроцентная рассрочка.

Обучение можно проходить онлайн где угодно.

«Живое» онлайн-общение с преподавателями и наставниками.

Доступ к курсу на 3 месяца.

Гибкий график обучения, который вы подбираете сами под себя.

Можно вернуть налоговый вычет 13%.

Можно оплатить 100% курса материнским капиталом или до 30 000 рублей по программе «Социальный контракт».

Доступен формат корпоративного обучения.

Можно получить скидку.

Обучение можно проходить в группе или индивидуально.

Недостатки:

Отсутствуют.

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2. «Директор магазина: интенсив по управлению» — Moscow Business School

🎁По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Вы изучите основы управления и менеджерские навыки, техники продаж, формирование ассортимента, а также систему налогообложения РФ.

Вы ознакомитесь с комплексом эффективности продуктового портфеля и формированию конкурентной стратегии. В конце обучения пройдете тестирование и получите сертификат.

Стоимость: 4400 рублей.

Рассрочка: от 183 рублей в месяц на 24 месяца.

Продолжительность: 4 часа 30 минут.

Формат: видеолекции + практические задания.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

Интенсивный формат обучения.

Есть рассрочка.

Низкая стоимость курса.

Недостатки:

Отсутствуют.

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3. «Эффективный руководитель» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

Вы научитесь определять цели и задачи бизнеса, анализировать данные и принимать решения, управлять командой в офисе и удалённо, создавать презентации, аргументировано доносить свои мысли и выстраивать операционную стратегию.

Курс директора магазина можно проходить по трем форматам: для собственников бизнеса, руководителям отдела и тем, кто хочет стать руководителем. Подойдет тем, у кого уже есть опыт в руководстве.

Стоимость: от 127 470 рублей.

Рассрочка: от 4249 рублей в месяц на 30 месяцев.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества:

Можно получить дополнительную скидку.

Есть бесплатная консультация к курсу.

Оперативная обратная связь от преподавателей и наставников.

Учебное комьюнити для общения и обмена опытом.

Доступ навсегда — к курсу и чату в Telegram.

По окончании курса вы получите готовое резюме.

Можно записаться на бесплатную консультацию.

Три формата обучения на выбор.

Можно получить налоговый вычет.

Реальные кейсы для отработки навыков и готовые чек-листы.

Недостатки:

Высокая стоимость.

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Курс повышения квалификации с практическими заданиями и проверкой от экспертов. Вы рассмотрите теоретические вопросы процессного менеджмента. Поймёте, как и какими программными средствами описать, анализировать его и оценивать бизнес-процесс. Изучите методики построения реинжиниринга процессов в организации.

После повышения квалификации вы поймёте значение процессного управления, сможете обосновывать необходимость описания, анализа и улучшения процессов.

Стоимость: 5299 рублей.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 3 недели.

Формат: видеолекции + практические задания.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: удостоверение.

Особенности и преимущества:

Практические задания с проверкой от экспертов.

Можно получить дополнительную скидку на обучение.

Бессрочный доступ к материалам после успешного окончания курса.

Дополнительные онлайн-вебинары, за которые можно получить сертификаты.

Доступ к архиву из 10 000 вебинаров в записи на период обучения + 90 дней после.

Недостатки:

Некоторые студенты отмечают нехватку общения с преподавателями.

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Другие курсы НИИДПО: «Директор магазина. Организация и управление деятельностью розничного торгового предприятия», «Мерчандайзинг и продвижение в розничной торговле»э

5. «MBA Эксперт: Управление предприятием» — Eduson Academy

Курс управляющего магазином с ориентацией на практику. Вы разберёте бизнес-кейсы и интервью с практикующими экспертами. Курс проходят топ-менеджеры и руководители подразделений, собственники бизнеса и предприниматели, а также финансисты и менеджеры.

В программу входит российский и зарубежный опыт. Курс составлен совместно с ведущими мировыми и российскими специалистами с опытом и кейсами.

Стоимость: 13 500 рублей.

Рассрочка: от 2812 рублей в месяц до 12 месяцев.

Продолжительность: от 10 до 12 месяцев.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества:

Бессрочный доступ к материалам курса и его обновлениям.

Гибкий график: дистанционный формат с индивидуальной траекторией.

Разбор бизнес-кейсов и интервью с практикующими экспертами.

Профессиональная переподготовка.

Можно получить дополнительную скидку на обучение.

Преподаватель курса — мировой эксперт по управлению и преподаватель Стэндфордского и Колумбийского университетов.

В программу курса входит 24 практических задания и более 30 шаблонов-шпаргалок.

Недостатки:

Отсутствуют.

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Онлайн-курс с пошаговыми алгоритмами для решения прикладных задач. Вы научитесь формировать ассортимент с учётом экономических показателей и маркетинговых задач, разрабатывать систему анализа эффективности, настраивать потоки работ в магазине и розничной компании, подбирать KPI для оценки результатов работы бизнес-процессов.

Обучение на директора магазина можно проходить без отрыва от работы и выстраивать индивидуальный трек занятий.

Стоимость: 64 700 рублей.

Рассрочка: от 5392 рублей в месяц до 12 месяцев.

Продолжительность: 4 дня.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества:

Можно получить дополнительную скидку.

У школы есть государственная лицензия на образовательные услуги.

30 дней доступа к материалам курса в личном кабинете.

Обучение сотрудника можно проходить без отрыва от работы.

Возможность построения индивидуального трека занятий.

Начать курс можно бесплатно.

Недостатки:

Высокая стоимость.

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7. «Лидерство и формирование команд» — City Business School

Дистанционный курс, на котором вы изучите современные концепции и подходы к лидерству, проведёте самодиагностику, освоите лидерские качества, научитесь формировать эффективные команды и узнаете о способах развития собственного лидерского потенциала.

Обучение основано на практических заданиях и построено с гибким графиком, занятия можно проходить в удобное для вас время, а если не успеете пройти курс в указанное время, продление можно купить.

Стоимость: 7900 рублей.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 30 дней.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

Можно купить продление курса, если не успели изучить весь материал в указанный срок.

Много практики во время обучения.

У школы есть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Доступ к курсу сразу после его оплаты.

После успешного завершения курса у вас сохранится доступ ко всем лекциям.

Недостатки:

Некоторые студенты отмечают недостаточное количество времени на прохождение курса.

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8. «Коммерческий директор» — Eduson Academy

Практический курс, на котором вы научитесь нанимать сильных сотрудников и развивать их, управлять корпоративными финансами, курировать работу отдела логистики и закупок.

Вы сможете создавать отдел продаж и выстраивать процессы в нём, работать с дебиторской задолженностью, формировать маркетинговую стратегию и оптимизировать бизнес-процессы и управлять их качеством.

Стоимость: от 90 396 рублей.

Рассрочка: от 18 833 рублей в месяц на 12 месяцев.

Продолжительность: 4 месяца.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом.

Особенности и преимущества:

Бессрочный доступ к материалам курса.

В программу курса входят практические инструменты: задания, тесты, бизнес-кейсы и тренажёры.

Обучение ведут опытные преподаватели и профессора ведущих мировых бизнес-школ.

Преподаватели курса — мировой эксперт по управлению, основатель института Адизеса, Ицхак Адизес, а также генеральный директор Osokin-Consulting, Леонид Осокин.

Доступ к интервью с экспертами с большим опытом работы в сфере развития бизнеса.

Можно получить налоговый вычет.

Можно получить личную консультацию с экспертом в подарок при оформлении заявки на курс.

Недостатки:

Рассрочка на обучение доступна без скидки.

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9. «Управление в розничной торговле. MBA» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Подробный курс директора магазина по управлению в розничной торговле, по окончании которого вы приобретёте и систематизируете знания для открытия и развития торговой точки или сети. Получите индивидуальную помощь в создании бизнес-плана для открытия нового. А также разработайте стратегию развития уже существующего бизнеса или торговой сети от опытных специалистов.

Студенты смогут посещать закрытый бизнес-клуб Moscow Business School и доступ к электронным библиотекам.

Стоимость: 287 100 рублей.

Рассрочка: от 26 583 рублей в месяц до 12 месяцев.

Продолжительность: 12 месяцев.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом и общеевропейское приложение к диплому.

Особенности и преимущества:

Можно получить дополнительную скидку.

Преподаватель курса — профессиональный управленец, бизнес-тренер, эксперт-практик в области логистики, Барняк Юрий Владимирович.

Предусмотрено безлимитное посещение коротких курсов повышения квалификации.

Доступна оплата в рассрочку без переплат.

Помимо диплома по окончании курса вы получите приложение к диплому (Diploma Supplement), который не требует дополнительного перевода или заверения в зарубежных организациях.

Участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School.

Недостатки:

Высокая стоимость.

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Программа профессиональной подготовки, направленная на комплексное развитие профессиональных и управленческих компетенций. Вы научитесь рассчитывать основные метрики эффективности ассортимента, выстраивать потоки работ в магазине и розничной торговли.

Сможете создавать эффективную систему управления персоналом, разработаете маркетинговую стратегию и основу управления проектами.

Стоимость: 210 000 рублей.

Рассрочка: от 17 500 рублей в месяц до 12 месяцев.

Продолжительность: 30 дней.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества:

Можно получить дополнительную скидку.

Доступ к материалам курса в течение 30 дней.

У школы есть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Возможность построения индивидуального трека обучения.

Удобный формат на выбор: онлайн или в записи.

Пошаговые алгоритмы для решения прикладных задач.

Корпоративное обучение без отрыва от работы.

Пакет отчётных документов в день окончания обучения.

Недостатки:

Высокая стоимость обучения.

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Вы освоите навыки для старта карьеры в профессии директора магазина в краткие сроки. Изучите экономику розничной торговли, техническое оснащение торговой деятельности. Узнаете, как управлять складом, товароведческой экспертизой, будете владеть стратегией розничной торговли и осуществлять документирование торговых операций.

Обучение можно начать бесплатно.

Стоимость: 23 400 рублей

Рассрочка: есть, по запросу

Продолжительность: 430 часов

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания

Домашние задания: нет

Документ об окончании: диплом и международное приложение

Особенности и преимущества:

Начать обучение можно бесплатно.

Есть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Школа обучает с 2001 года и выпустила уже более 30 000 учеников.

Персональный тьютор-преподаватель.

Помощь в трудоустройстве по окончании обучения.

Доступ к курсу сохраняется на три года.

Можно пройти тест на профориентацию.

Можно получить дополнительную скидку.

Есть рассрочка на обучение по запросу.

Недостатки:

Отсутствуют.

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12. Организация и управление деятельностью розничного торгового предприятия — ПрофРазвитие

Курс управляющего магазином подойдёт тем, кто специализируется на розничной торговле и собирается занять руководящую должность или если необходимо наладить текущую работу розничного магазина. А также если считаете, что менеджеру предприятия в работе помогут знания стратегий розничного магазина.

Вы узнаете о том, как продвинуть конкретный магазин, на что обратить внимание при составлении долгосрочной стратегии, а также как минимизировать логистические издержки и установить выгодное сотрудничество с поставщиками.

Стоимость: 12 900 рублей

Рассрочка: от 1290 рублей в месяц до 10 месяцев

Продолжительность: 264 часа

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания

Домашние задания: нет

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

Особенности и преимущества:

Можно получить дополнительную скидку.

Можно оплатить курс в рассрочку без переплат.

Отличные отзывы о курсе от студентов, прошедших курс.

Недостатки:

Отсутствуют.

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13. Директор магазина — EVIDPO

Курс можно начать в любое удобное для вас время и из любого места. На протяжении курса вас будут сопровождать методисты и преподаватели.

Обучение состоит из видеолекций, презентаций, дополнительных материалов и итогового тестирования. А по окончании обучения школа вышлет диплом курьером, почтой России, экспресс-почтой или самовывозом.

Стоимость: 15 000 рублей.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 252 часа, 38 календарных дней.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества:

Поддержка в течение всего обучение от методистов и преподавателей.

Можно получить дополнительную скидку.

Отличные отзывы о курсе от студентов школы.

Недостатки:

Отсутствуют.

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14. «Управление в сфере продаж и торговли» — MBA CITY

На курсе вы изучите экономику и стратегию розничной торговли, узнаете о техническом оснащении торговой деятельности, научитесь управлять складом, запасами, магазином и дистрибуцией. А также будете владеть знаниями государственного регулирования торговли и документирование торговых операций.

Стоимость: 47 760 рублей.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 1487 часов.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом международного образца.

Особенности и преимущества:

Обучение можно начать бесплатно.

У школы есть лицензия на образовательную деятельность.

Программа соответствует национальным и международным стандартам.

Быстрое получение официального диплома.

Недостатки:

Отсутствуют.

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15. «Директор магазина. Организация и управление деятельностью розничного торгового предприятия» — «Московская академия дополнительного образования»

Дистанционный курс профессиональной переподготовки, на котором вы познакомитесь с теорией профессии директора магазина и закрепите полученные знания на практике.

По запросу можно проходить обучение по индивидуальной траектории. Для поступления необходимо предоставить диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

Стоимость: 30 000 рублей.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества:

Можно получить дополнительную скидку.

Курс можно проходить не только с компьютера, но и с любых других устройств.

Курс разработан в соответствии с государственными требованиями.

Гарантия завершения курса: если не успели освоить программу в срок, у вас будет ещё три месяца на прохождение с поддержкой от кураторов.

Бесплатная консультационная поддержка.

Недостатки:

Нет рассрочки на обучение.

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Бесплатные курсы для управляющего магазином

В разделе собраны бесплатные онлайн-курсы по профессии директора магазина. Курсы имеют разную продолжительность от одного урока и до целой серии видеоуроков.

Такие курсы подойдут вам, если вы хотите получить обзорные знания о профессии или вы пока выбираете, какой формат обучения подойдёт вам больше всего.

Как мы отбирали курсы для статьи

Для тех, кто стремится стать директором магазина, выбор правильного курса обучения становится ключевым шагом на пути к успеху. Вот несколько важных аспектов, которые мы учитывали при выборе курсов.

Современность контента. Одним из важных критериев выбора курса является актуальность предлагаемого материала. Технологии и требования рынка быстро меняются, поэтому курс должен охватывать современные тенденции и лучшие практики в области ритейла. Мы обратили внимание на то, включает ли курс в себя модули по цифровому маркетингу, управлению онлайн-продажами, аналитике данных и другим актуальным темам.

Гибкость формата. Важно учитывать личный график и предпочтения в выборе формата обучения. Многие курсы из подборки предлагают различные варианты, такие как онлайн-курсы, смешанные форматы или традиционные очные занятия.

Возможность практического применения знаний. Курс должен не только предоставить теоретические знания, но и обеспечить возможность их практической реализации. Мы обратили внимание на наличие практических заданий, кейс-стади и возможности стажировки или практики в реальных магазинах. Это поможет закрепить полученные знания и навыки на практике.

Сеть контактов и возможности карьерного развития. Некоторые курсы предоставляют возможности для расширения сети профессиональных контактов и дальнейшего карьерного развития. Мы указали, предлагает ли курс возможности для общения с профессионалами отрасли, участия в мероприятиях с участием руководителей компаний ритейла.

Финансовые аспекты. Мы учли финансовые аспекты выбора курса. Сравнили стоимость курсов различных провайдеров и обратили внимание на возможность получения финансовой поддержки или скидок для студентов.

Как стать директором магазина — карьерный путь

Магазины играют ключевую роль в ритейле, предоставляя широкий ассортимент товаров и услуг, удовлетворяя все потребности. Директор магазина – это ключевая фигура, которая обеспечивает успешное функционирование и процветание торговой точки. Если вы мечтаете стать директором магазина, вам предстоит пройти определённый карьерный путь, который включает в себя ряд важных шагов и усилий.

Получите образование и опыт работы в ритейле. Для начала карьеры в качестве директора магазина важно получить образование в области бизнеса или управления. Несмотря на то, что формальное образование является важным, опыт работы в ритейле также играет решающую роль. Работа на различных позициях, начиная с продавца и заканчивая менеджером отдела, позволит вам лучше понять особенности работы в этой отрасли и развить необходимые навыки.

Проявите лидерские качества. Директор магазина должен обладать сильными лидерскими навыками. Это включает умение мотивировать персонал, эффективно управлять командой, принимать решения и решать конфликты. Развивайте свои навыки коммуникации, эмпатии и умения вдохновлять других на достижение общих целей.

Постоянно обучайтесь. Ритейл постоянно меняется и развивается, поэтому важно быть в курсе последних тенденций и инноваций в этой сфере. Участвуйте в тренингах, семинарах, читайте профессиональную литературу и следите за рыночными тенденциями. Чем больше вы будете знать, тем лучше адаптируетесь к изменяющимся условиям.

Работайте над своей сетью контактов. Знакомства и связи могут сыграть важную роль в вашем карьерном росте. Участвуйте в профессиональных мероприятиях, конференциях, вступайте в профессиональные сообщества и социальные сети. Это поможет вам не только узнавать о новых возможностях, но и строить отношения с людьми, которые могут стать вашими наставниками, коллегами или даже будущими работодателями.

Стремитесь к постоянному улучшению. Директор магазина должен быть готов к саморазвитию. Проявляйте инициативу в поиске новых методов управления, оптимизации процессов и повышении эффективности работы магазина. Будьте открыты к обратной связи и готовы к корректировке своего подхода.

Стройте свой путь к вершине. Когда вы готовы к следующему шагу в карьере, активно ищите возможности для продвижения. Это может быть повышение внутри компании, переход в другую компанию на более высокую должность или даже открытие собственного бизнеса в сфере ритейла.

Итоги

Курсы по профессии директора магазина обеспечивают не только понимание основ управления, но и помогают оценить новые подходы и стратегии, которые могут быть применены для успешного выстраивания бизнеса в быстро меняющейся среде.

Курсы, которые мы рассмотрели, становятся необходимыми для успешного управления розничным предприятием.

Благодаря курсам из подборки вы успеете за быстрыми изменениями рыночных условий. Вы разовьёте свои лидерские навыки и научитесь оптимизировать бизнес-процессы, сможете применять современные технологии и улучшите конкурентоспособность.

Еще раз напоминаем про курсы из подборки:

«Онлайн-курсы управляющего магазином» от «Международной школы профессий»: если вы ищите корпоративное обучение с возможностью составление индивидуального графика, «Директор магазина: интенсив по управлению» от Moscow Business School: если вам важна практика во время обучения, «Управляющий магазином. Бизнес-процессы розницы» от «Русской школы управления»: если вы ищите курс с наиболее актуальным подбором материала.

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