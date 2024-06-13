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Обучение для бухгалтеров

Топ-30 курсов бухгалтера от российских онлайн-школ

В статье вы найдете курсы бухгалтера. Дополнительно мы собрали 6 курсов для главных бухгалтеров и 6 курсов по использованию эффективных программ и инструментов. А для тех, кто хочет попробовать профессию — подготовили подборку из бесплатных курсов для начинающих бухгалтеров.
Топ-30 курсов бухгалтера от российских онлайн-школ
Иллюстрация: Mikhail Nilov/pexels

Бухгалтер входит в ТОП востребованных профессий России в 2024 году по данным «Академии управления производства». Бухгалтер может вести финансовую отчетность, минимизировать налоги и управлять затратами. Бухгалтерские курсы помогут научиться вести электронный документооборот и использовать современные программы. Осталось только выбрать школу для обучения профессии бухгалтер. 

Последнее обновление: 24 апреля 2024 года

ТОП-10 курсов по бухгалтерии и бухучету в 2024 году

  1. «Профессия "Бухгалтер"» от Eduson Academy: учат использовать программы Excel и «1С:Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне.

  2. «Бухгалтер» от «Нетологии»: помогают освоить бухгалтерский, кадровый и налоговый учет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  3. «Бухгалтер с нуля» от МИПО: подготавливают к должности главного бухгалтера (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  4. «Профессия "Бухгалтер"» от Skillbox: выдают доступ к программе на полгода и свидетельство 1С (промокод GDEKURS — скидка 55% на профессии).

  5. «Бухгалтерский учет» от «Контур.Школы»: помогают составить оборотно-сальдовую ведомость.

  6. «Экономист с дополнительной специализацией в области бухгалтерского учета» от НИИДПО: выдают диплом с присвоением двух квалификаций — бухгалтера и экономиста.

  7. «Бухгалтерия маркетплейсов» от Abat School: помогают стать экспертом в бухгалтерии маркетплейсов.

  8. «Профессия "Бухгалтер"» от «Бруноям»: учат работать с денежными потоками, вести отчетность и документацию компании.

  9. «Главный бухгалтер» от «Русской школы управления»: предлагают антикризисные методики ведения бухгалтерской отчетности.

  10. «Азбука расчета зарплаты для бухгалтера» от Дины Красновой: учат осваивать 90% операций, связанных с расчетом заработной платы.

Дистанционные курсы по бухгалтерии 

1. «Профессия “Бухгалтер”» — Eduson Academy

Обучение бухгалтерии состоит из 33 уроков. Вы научитесь использовать Excel и программу «1С:Бухгалтерия 8.3». Программа обширна: от ведения документации до анализа финансовых отчетов и управления денежными потоками.

Вы освоите управленческие навыки, необходимые для трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице. По исследованию школы, 78% выпускников находят работу бухгалтером после их курса.

Программа проходит в индивидуальном темпе с поддержкой личного куратора. Онлайн-консультации с экспертами-бухгалтерами в подарок. В конце каждый участник получает удостоверение о повышении квалификации и официальный диплом. 

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: от 3427 рублей в месяц до 12 месяцев.

  • Продолжительность: 12 месяцев.

  • Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой куратора.

  • Документ об окончании: диплом о повышении квалификации.

Особенности и преимущества:

  • Обновляется каждый год.

  • 40 шаблонов для работы бухгалтера в подарок.

  • Скидки до 65%.

  • Бессрочный доступ к материалам их обновлению.

  • Куратор на связи семь дней в неделю.

Недостатки:

  • Переплата при покупке в рассрочку.

  • В отзывах жалуются на длительную проверку домашних работ.

  • По отзывам, не все темы курса раскрыты полностью. 

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Другие курсы Eduson Academy: «Профессия “Основы бухгалтерского учета”».

2. «Бухгалтер» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс подходит для начинающих бухгалтеров. Программа охватывает кадровый, налоговый учет и бухгалтерскую отчетность. Вы узнаете о последних изменениях в законодательстве, в том числе о переходе на единый налоговый платеж.

Обучение на бухгалтера состоит из видеолекций, вебинаров и практических заданий. Курс использует интерактивные методы обучения: тесты, воркшопы и домашние задания. Занятия длятся 6 месяцев и включают 93 часа теории и 179 часов практики.

Курс интегрирован с программой «1С: Бухгалтерия». Это позволяет студентам на практике применять изученные навыки. По завершении обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке и поддержку в трудоустройстве. В нее входит помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям.

  • Стоимость: 82 400 рублей.

  • Рассрочка: от 3615 рублей в месяц до 24 месяцев.

  • Продолжительность: 6 или 9 месяцев.

  • Формат: видеолекции + воркшопы + тесты + практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

  • Доступ к закрытому Telegram-чату.

  • Помощь с поиском работы.

  • Создание проектов в портфолио.

  • Обновление обучающего материала.

  • Скидки до 40%.

Недостатки школы:

  • В отзывах присутствуют жалобы на наличие мелких ошибок в материалах.

  • В отзывах есть нарекания на наличие «воды».

  • В отзывах есть нарекания про обратную связь от преподавателей. 

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3. Бухгалтер с нуля — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс подходит новичкам-бухгалтерам и предпринимателям, которые хотят систематизировать и актуализировать свои знания. Будете учиться формировать отчетность и контролировать бухгалтерский учет в компаниях. Включает основы законодательства в области бухгалтерского учета, аудита, профессиональной этики бухгалтеров.

Графика занятий нет. Обучение состоит из видеолекций, вебинаров и практических заданий. 

МИПО регулярно проводит исследования рынка и обновляет образовательный контент. По завершении обучения бухгалтерии студенты получают диплом, внесенный в Федеральный реестр ФИС-ФРДО. Полученная квалификация котируется на международном уровне.

  • Стоимость: 22 900 рублей.

  • Рассрочка: от 1900 рублей в месяц до 12 месяцев.

  • Продолжительность: 12 месяцев.

  • Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества:

  • Скидки до 40% на курс.

  • Есть разборы реальных кейсов.

  • Есть отдельные чаты на вебинарах.

  • Предлагают лекционные и полезные дополнительные материалы к дисциплинам.

Недостатки:

  • В отзывах жалуются на продолжительность некоторых уроков. Советуют их разбить на мини-лекции.

  • В отзывах есть нарекания на сложную подачу материалов.

  • Нет обучающих блоков по трудоустройству.

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4. «Профессия “Бухгалтер”» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 55% на профессии.

Вы углубитесь в изучение налогообложения, работу в программе «1С:Бухгалтерия 8», а также приобретете навыки ведения отчетности и учета НДС.

Дистанционное обучение на бухгалтера строится вокруг персональных программ, вебинаров и регулярных консультаций с практикующими экспертами. На курсе проводятся интерактивные встречи с кураторами. Они проходят несколько раз в месяц, где студенты могут обсудить актуальные вопросы и получить помощь в решении сложных задач.

При покупке курса по бухгалтерии вам предложат разные форматы оплаты. Есть рассрочка. Карьерные консультанты помогут составить портфолио и резюме.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: от 4498 рублей в месяц до 22 месяцев.

  • Продолжительность: 6 месяцев.

  • Формат: видеолекции + вебинары + практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества:

  • Скидки до 60% при покупке.

  • Консультации по карьере, тестовое собеседование с HR.

  • Оплата за курс начнется через три месяца.

  • Рассрочка без процентов.

  • Доступ к Telegram-чату.

Недостатки:

  • В отзывах говорят о сложностях с возвратом денежных средств.

  • Обучение рассчитано на новичков,.

  • В отзывах есть нарекания об актуальности некоторых уроков.

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5. «Бухгалтерский учет» — «Контур.Школа»

Изучите системы налогообложения, основы бухгалтерского языка и терминологию. На онлайн-курсе бухгалтерского учета рассказывают про установление режимов рабочего времени, время отдыха и оплату труда. Научитесь составлять оборотно-сальдовую ведомость, определять финансовый результат и готовить бухгалтерскую отчетность.

После обучения сможете применять счета бухгалтерского учета для отражения фактов хозяйственной жизни организации. В том числе оформление выдачи зарплаты, ввод основных средств в эксплуатацию и списание материалов. Узнаете о новых правилах оценки, амортизации, обесценения и списания основных средств и нематериальных активов.

Обучают бухучету на сайте «Контур.Школы». Преподаватели оказывают поддержку через письменные консультации по возникающим вопросам. 

  • Стоимость: 50 000 рублей.

  • Рассрочка: от 8334 рублей в месяц до 6 месяцев.

  • Продолжительность: 3 месяца.

  • Формат: групповые лекции + вебинары + практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.

Особенности и преимущества:

  • Скидка до 10% на покупку курса.

  • На вопросы эксперты отвечают в течение два рабочих дней.

  • Перед зачислением есть возможность посмотреть, как проводятся уроки.

  • У школы есть собственное мобильное приложение.

  • Документ в бумажном формате отправляется студентам после итоговой аттестации в формате заказного письма.

Недостатки:

  • Формат выдачи документов об образовании зависит от вашего выбора при зачислении.

  • Обучение привязано к определенным датам наборам студентов.

  • Ответы на вопросы дают только по обучению, реальные ситуации не разбираются.

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Другие курсы «Контур.Школы»: «Для начинающего бухгалтера».

6. «Экономист с дополнительной специализацией в области бухгалтерского учета» — НИИДПО

Вы освоите современные методы ведения бухгалтерского и налогового учета. Программа включает изучение экономических аспектов и управленческого учета. 

Научитесь анализировать экономическую деятельность компаний, планировать финансовые потоки и разрабатывать бизнес-планы. Практические навыки отрабатываются на решении кейсов. У вас будут индивидуальные задания, которые выполните под руководством опытных преподавателей.

Вы получите двойную квалификацию — бухгалтера и экономиста. После успешного завершения обучения получите диплом. Его признают работодатели и аттестационные комиссии по всей России.

  • Стоимость: 37 000 рублей.

  • Рассрочка: от 3085 рублей в месяц до 12 месяцев.

  • Продолжительность: 5 месяцев.

  • Формат: текстовые лекции + бонусные материалы + практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества:

  • Беспроцентная рассрочка.

  • Бессрочный доступ к материалам.

  • Доступ к архиву из +100500 вебинаров в записи.

  • Есть рассрочка без первого платежа.

Недостатки:

  • В отзывах присутствуют нарекания по вопросу актуальности некоторых материалов.

  • В отзывах присутствуют жалобы о перебоях обучающей платформы.

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7. «Бухгалтерия маркетплейсов» — Abat School

Курс профессиональной переподготовки для бухгалтеров сфокусирован на актуальных изменениях бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Программа разработана в контексте торговли на маркетплейсах. Учеба включает семь уроков, каждый из которых освещает ключевые темы бухгалтерского учета.

Вы научитесь оптимизировать налоговые отчисления, автоматизировать бухгалтерский учет и анализировать экономическую эффективность бизнес-процессов.

Программа разработана преподавателем с 16-летним опытом в области бухгалтерского учета. Школа дает гарантию на актуальность и практическую значимость материалов. Курс подходит для начинающих бухгалтеров. 

  • Стоимость: 5592 рублей.

  • Рассрочка: по запросу.

  • Продолжительность: более 3 часов.

  • Формат: презентация + конспекты + видеоуроки.

  • Домашние задания: отсутствует.

  • Документ об окончании: электронный сертификат.

Особенности и преимущества:

  • Бессрочный доступ.

  • 70% курса — практика применения по скринкастам всех операций.

  • Преподаватель —  управляющая центра бухгалтерских и юридических услуг ABAT GROUP.

  • Студентам понравился план выхода на аутсорсинг. 

Недостатки:

  • Малая продолжительность курса.

  • Нет обратной связи от эксперта. 

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8. «Профессия “Бухгалтер”» — «Бруноям»

Обучают бухгалтерскому учету, налогам и внутреннему аудиту. У преподавателя  18-летний опыт в бухгалтерии. Он предлагает интенсивное и практическое изучение материала. Обучение включает пошаговые инструкции, демонстрационные видео и проверенные чек-листы для глубокого понимания каждой темы.

Научитесь анализировать финансовые документы, оптимизировать налоговые отчисления и проводить аудит внутренних процессов.

Группы обучения по подготовке бухгалтеров небольшие — от 10 до 12 человек. В процессе получения знаний сможете обращаться за помощью к наставнику через чат в Telegram.

Будете работать над реальными проектами, что помогает создать портфолио. 

  • Стоимость: 39 900 рублей.

  • Рассрочка: от 3325 рублей в месяц до 12 месяцев.

  • Продолжительность: 3 месяца.

  • Формат: инструкции + видео + практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

  • Есть возможность оплатить обучение от юрлица. 

  • Беспроцентная рассрочка.

  • Возвращают всю сумму обучения в течение месяца, если формат не подходит.

  • Скидки до 40% при покупке курса целиком.

Недостатки:

  • Не помогают в трудоустройстве.

  • В отзывах есть нарекания о технической поддержке.

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9. «Обучение по специальности бухгалтерский учет» — ВАДО

Курс по бухучету доступен для тех, кто имеет среднее профессиональное или высшее образование. Освоите ведение бухгалтерского учета, подготовку и анализ  финансовой отчетности, налоговое планирование и управление финансами. Научитесь применять международные стандарты в реальной практике бухгалтерского учета.

Программа включает 520 учебных часов, запланированных на три месяца. Обучение дополняется практическими занятиями с использованием программы 1С.

Доступ к программе предоставляется бесплатно на период обучения. Сможете в любое время обратиться за поддержкой к своим преподавателям.

  • Стоимость: от 9400 рублей.

  • Рассрочка: по запросу.

  • Продолжительность: 3 месяца.

  • Формат: видеолекции + практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: диплом установленного образца.

Особенности и преимущества:

  • Скидки до 35% за курс.

  • Документы после завершения обучения отправляются в виде бумажных сертификатов.

  • В отзывах отмечают связь с куратором в любое время.

  • Информация обучающих материалов постоянно обновляется.

Недостатки:

  • В отзывах отмечают настойчивость менеджеров школы.

  • Не подойдет для тех, кто не умеет самостоятельно учиться.

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10. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — ИПО

Обучают бухгалтерскому учету, финансовому анализа и аудиту. Слушатели изучают основы налогового планирования, методы финансового анализа и принципы проведения аудита. Программа каждый год обновляется.

Научитесь анализировать финансовые операции, проводить полный учет хозяйственных событий и аудиторские проверки, планировать налоги.

Вам предоставляется доступ к образовательному порталу, где сможете изучать теоретические материалы и выполнять практические задания. Знания проверяют тестированием. В процесс обучения на бухгалтера включена поддержка куратора.

  • Стоимость: 29 800 рублей.

  • Рассрочка: 4966 рублей в месяц до 6 месяцев.

  • Продолжительность: 6 месяцев.

  • Формат: видеолекции + тестирование + дополнительные материалы.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией + международный диплом.

Особенности и преимущества:

  • Выдают международный диплом.

  • Диплом в бумажном варианте отправляется по почте бесплатно.

  • Беспроцентная рассрочка.

  • Среди клиентов школы — HH.ru, «РОСнефть», «СБербанк Лизинг». 

Недостатки:

  • Для поступления нужны дополнительные документы.

  • Во время обучения нужно написать аттестационную работу.

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11. «Обучение по специальности бухгалтерский учет» — МУПП

Изучите основы бухгалтерского дела, правовое регулирование предпринимательской деятельности, организацию первичного учета, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность.

Научитесь анализировать хозяйственные операции, готовить полную и точную бухгалтерскую отчетность, а также оптимизировать налоговые обязательства предприятия.

Получите доступ к 1С для практических занятий. 

  • Стоимость: от 9700 рублей.

  • Рассрочка: по запросу.

  • Продолжительность: 3 месяцев.

  • Формат: видеолекции + практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: диплом установленного образца.

Особенности и преимущества:

  • Бесплатный доступ к программе 1С.

  • Скидка до 35% за покупку курса.

  • Документы вносятся в общий реестр ФИС ФРДО.

Недостатки:

  • В отзывах отмечают проблемы с доступом к обучающей платформе во время обучения.

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12. «Бухгалтер с нуля: программа профпереподготовки на бухгалтера» — Высшая школа «Главбух»

Начнете с основ учета и документооборота, научитесь работе с первичной документацией, проверке договоров, ведению учета расчетов с контрагентами, управлению кассой и расчетным счетом. Курс включает учет доходов и расходов, правила учета основных средств, НМА, товаров и материалов. 

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С, рассчитывать земельный налог, удерживать НДФЛ, платить взносы с зарплаты сотрудников и уплачивать имущественные налоги. Также бухгалтерский курс поможет освоить вычет НДС из бюджета и другие специфические аспекты работы.

Программа предполагает 250 часов интенсивных занятий. В них входят теоретические лекции и практические задания. Поддержка наставников и возможность задавать вопросы обеспечена.

  • Стоимость: 24 800 рублей.

  • Рассрочка: по запросу.

  • Продолжительность: 3 месяца.

  • Формат: видеолекции + практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: диплом.

Особенности и преимущества:

  • Есть возможность начать учиться бесплатно.

  • Обучение по подписке — если курс не понравится можно выбрать другой в этой же школе.

  • Программа постоянно обновляется.

Недостатки:

  • В отзывах присутствуют нарекания по вопросу качества проверки домашних заданий.

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Онлайн-курсы главного бухгалтера

Собрали курсы для углубленного изучения работы главного бухгалтера. Помогут повысить вашу квалификацию и улучшить профессиональные компетенции в области финансового управления.

1. «Главный бухгалтер» — «Русская школа управления»

Стоимость: 43 020 рубля (71 700 рублей без скидки).

Обратная связь: есть.

О чем?

Программа для руководителей и специалистов. Курс бухгалтерии охватывает вопросы об управлении затратами, налоговым законодательством и планировании.

Программа курса включает изучение изменений в налоговом администрировании. Вы узнаете об авторских подходах к прохождению налоговых проверок и методах оптимизации работы финансово-экономических служб. Обучение дополняется практическими примерами и пошаговыми алгоритмами для решения прикладных задач.

2. «Главный бухгалтер: программа профпереподготовки на главбуха» — Высшая школа «Главбух»

Стоимость: 19 100 рублей.

Обратная связь: есть.

О чем?

Курс для тех, кто хочет получить квалификацию главного бухгалтера по профстандарту. Вы изучите организацию работы бухгалтерии, налогообложение и внутренний контроль. Узнаете о документообороте, учете имущества. По завершении курса участники получат навыки для управления бухгалтерским отделом. 

3. «Главный бухгалтер» — МИПО

Стоимость: 22 900 рублей.

Обратная связь: есть.

О чем?

Программа включает в себя изучение основ законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету. Вы освоите аудит, профессиональную этику бухгалтеров и аудиторов, а также финансовый и управленческий учет.

В процессе обучения на бухгалтера будут разобраны реальные кейсы. Вы пройдете через интерактивные тесты и лекции — они доступны для просмотра в любое время в течение курса. 

4. Главный бухгалтер — Eduson Academy

Стоимость: по запросу, рассрочка 4592 рублей в месяц.

Обратная связь: есть.

О чем?

Курс разработан для тех, кто начинает с нуля или стремится углубить свои знания. В программу входит 340 уроков, 20 практических кейсов и тренажеры.

Вы научитесь использовать функции Excel и «1С:Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне. Вам расскажут, как вести документацию с учетом новых требований. Вы сможете анализировать финансовые отчеты, контролировать денежные потоки и управлять командой бухгалтерии. Курс поможет автоматизировать работу финансового отдела, снизить риски штрафов и ошибок. 

5. «Главный бухгалтер» — Moscow Business Academy

Стоимость: 62 100 рублей.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

О чем?

За 7 месяцев обучения вы освоите бухгалтерский учет, налогообложение и финансовую политику. В программу входят видеоматериалы, воркшопы и практика, чтобы вы могли научиться управлять командой и развивать профессиональные навыки.

Обучение охватывает ключевые вопросы бухгалтерии, корпоративного и договорного права, налогового кодекса и международных стандартов финансовой отчетности. По завершении курсов вы получите диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

6. «Главный бухгалтер» — МУПП

Стоимость: от 9700 рублей.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

О чем?

Вы освоите программное обеспечение для отчетности и коммуникации с контролирующими органами. Программа включает базовую, углубленную и углубленную с предпринимательским модулем обучения.

Обучение, тестирование и прием итоговой работы полностью онлайн. Диплом и другие документы высылаются почтой. Программа рассчитана на 520 часов. Выпускники получают сертификат оценки компетенций. 

Онлайн-курсы для бухгалтера: инструменты и программы

Собрали курсы, которые помогут вам изучить программы, необходимые в работе бухгалтера. Вы изучите Excel, Google-таблицы, «1С:Бухгалтерия», «1С:ЗУП».

1. «Азбука расчета зарплаты для бухгалтера» — Дина Краснова

Стоимость: от 5970 рублей.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

О чем?

Вы изучите  ЗУП или «1С Бухгалтерия», кадровый учет, расчет отпускных, пособий, НДФЛ и страховых взносов. В программу включены 33 урока, которые облегчат понимание основ кадрового учета и процессов расчета зарплаты.

Курс предоставляет практические примеры из реальной практики бухгалтера. Программа курса содержит образцы документов с примерами заполнения. 

2. «Excel для бухгалтера. Уровень PRO» — Высшая школа «Главбух»

Стоимость: 18 100 рублей.

Обратная связь: с обратной связью.

О чем?

Вы изучите сложные приемы работы в Excel. Это ускоряет и упрощает бухгалтерские процессы. Программа включает изучение инструментов Excel — POWER QUERY для быстрого обновления данных в больших отчетах.

По завершении курса каждый участник получает удостоверение о повышении квалификации.

3. «Excel и Google-таблицы для бухгалтера» — Eduson Academy

Стоимость: по запросу, рассрочка от 1650 рублей в месяц.

Обратная связь: от куратора.

О чем?

Программа включает 44 интерактивных урока и 25 практических заданий. Последние помогут освоить формулы, функции, сводные таблицы и условное форматирование. Участники научатся создавать графики, защищать данные и использовать горячие клавиши для ускорения работы.

Курс также акцентирует внимание на автоматизации задач и улучшении навыков визуализации данных. Это позволяет создавать наглядные диаграммы, а также удобные планы, графики и календари. 

4. «Инструменты бухгалтера. 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП» — Skillbox

 🎁 По промокоду ГДЕКУРС  доступна скидка 45% .

Стоимость: по запросу, рассрочка от 1 650 рублей в месяц.

Обратная связь: есть.

О чем?

Обучение для тех, кто хочет освоить автоматизацию бухгалтерского, налогового и кадрового учета. Курс включает программы «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП 8». Вы получите возможность работать с видеоматериалами, будете участвовать в практике на основе реальных кейсов. 

Кураторы-эксперты предоставляют живую обратную связь и помогают в решении вопросов в процессе обучения. По окончании курса вы представите итоговые проекты. Бонусом получите бесплатный доступ к облачным версиям необходимых программ на весь период обучения.

5. «Как работать с требованиями ИФНС» — Ольга Неволина

Стоимость: от 8550 рублей.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

О чем?

Курс разработан для бухгалтеров, юристов и налоговых консультантов. Доступ к учебным материалам открывается сразу после оплаты. Программа состоит из десяти видеоуроков с простым и понятным изложением. 

Уроки сопровождаются раздаточными материалами и практическими примерами. Они помогут понять требования ИФНС и научиться применять полученные знания на практике. Участники тарифа «Бизнес» получат возможность обратной связи от автора курса.

6. «Фишки и лайфхаки 1С:Бухгалтерия 8.3» — Abat School

Стоимость: 1495 рублей.

Обратная связь: отсутствует.

О чем?

Сборник вебинаров для повышения квалификации бухгалтеров. Темы обучения связаны с налоговыми доначислениями и их влиянием на бухгалтерский учет и налоговую нагрузку. 

Вебинары помогут освоить программу 1С. Это автоматизирует ваши задачи и сократит ошибки, особенно в исчислении и уплате НДС. Понимание налоговой нагрузки и управленческого учета увеличивают профессиональную ценность бухгалтера.

Бесплатные курсы по бухгалтерии для начинающих 

Собрали бесплатные программы. Они предлагают глубокое погружение в важные области: исчисление НДС, работа с налоговыми декларациями, оптимизация налоговой нагрузки. Бонусом многие рассказывают про использование бухгалтерских программ и систем.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При отборе курсов для бухгалтеров мы придерживались следующих критериев:

  • Уровень сложности: определили, подходит ли курс начинающим, специалистам среднего уровня или руководителям. Мы выбрали программы, которые соответствуют заявленному уровню знаний, чтобы каждый участник получал знания, соответствующие его опыту.

  • Бесплатный доступ к первому уроку: большинство курсов с бесплатным доступом к первой лекции или вебинару. Это позволяет потенциальным участникам оценить содержание и подачу материала перед покупкой.

  • Формат обучения и обратной связи: курсы предлагают разные форматы обучения и обратной связи. В них входит текстовый фидбэк, вебинары и персональные консультации. 

  • Сертификация: мы выбрали курсы, которые предоставляют сертификаты или дипломы.

  • Поддержка в трудоустройстве: обучения предлагают дополнительные услуги — карьерные консультации и встречи с потенциальными работодателями. Школы помогают выпускникам найти работу по специальности.

  • Квалификация преподавателей: лекторы имеют профессиональный опыт более 10 лет и доказанные успехи в своей области.

  • Репутация учебного заведения: выбрали учебные заведения с положительными отзывами от выпускников и хорошей репутацией в образовательной сфере.

  • Юридическая проверка: учебные заведения обладают необходимыми лицензиями для оказания образовательных услуг.

Итоги

В статье мы рассмотрели курсы для бухгалтеров. Они могут помочь в профессиональном развитии и карьерном росте. Важность бухгалтерии в современном бизнесе трудно переоценить. Ведь она играет ключевую роль в управлении финансами компании, налоговом планировании и ведении учета. 

Правильно выбранные курсы помогают бухгалтерам оставаться в курсе последних изменений в законодательстве. Они улучшают свои навыки работы с программным обеспечением и развивают управленческие способности. Наш ТОП-3 курсов:

  1. «Профессия "Бухгалтер"» от Eduson Academy: обучают использованию программ Excel и «1С: Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне.

  2. «Бухгалтер» от «Нетологии» — способствуют освоению бухгалтерского, кадрового и налогового учета.

  3. «Бухгалтер с нуля» от МИПО —  готовят к должности главного бухгалтера.

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Интернет и IT

Хинштейн: в области биометрических данных сохранится принцип добровольности

Государственная политика в области биометрических данных сохраняет принципа добровольности.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина

⚡️Что будет с налогами? Они все изменятся. Пора паниковать?

Минфин ошарашил всех налогоплательщиков законопроектом об изменениях в налоговой системе. А изменения просто революционные! Бухгалтерские интернет-сообщества гудят от обсуждений. Что будет, как это будет работать, что делать?

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Судебная практика по налоговым спорам

Для целей налогообложения длина не имеет значения

Компания сдала декларацию по транспортному налогу за 2019 год. Инспекция провела камеральную проверку документа, составила акт о нарушении, доначислила налог в размере почти 460 тыс. рублей и оштрафовала фирму еще на 52 тысячи.

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Банкротство

ВС объяснил, когда кредитор будет возмещать расходы на банкротство

Кредиторы, которые решают продолжить процедуру банкротства, когда у должника не нашли имущество, должны быть готовы к тому, что затраты на дело превысят размер удовлетворенных требований.

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Медицина

Инсульт: как понять, что это он? Памятка бухгалтерам от кардиолога

Памятку по определению инсульта у себя или другого человека подготовила кардиолог DocMed Мария Чашкина.

ТРИО

Особенности регламентированного учета в 1С:ERP 2

В этой статье мы рассмотрим особенности функционирования регламентированного учет в 1С:ERP Управление предприятием, а также его взаимодействие с оперативным учетом.

Особенности регламентированного учета в 1С:ERP 2

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
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Ввозной НДС можно брать на вычет в течение 3 лет

НДС, уплаченный при импорте товаров, подлежит вычету, если товары куплены для облагаемой НДС деятельности.

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Путин поручил не менять налоговую систему до 2030 года

Власти будут проводить точечные корректировки в системе налогообложения, но основные параметры не поменяются до 2030 года.

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Обеление отрасли клининга не оправдало ожидания ФНС

Только 1,5 тысячи компаний подали согласие о раскрытии налоговой информации и стали участниками реестра добросовестных поставщиков.

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Общество

К БАДам будут новые требования, а регулирование как у лекарств

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который установит критерии качества биологически активных добавок (БАДов).

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Налог на имущество

Важная информация для организаций: изменения в налоге на имущество с 2024 года

С 1 января 2024 года вступили в силу изменения, внесенные Законом г. Москвы № 34 от 22.11.2023 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения». Эти изменения затронули статьи 1.1, 2 и 4 Закона г. Москвы № 64 «О налоге на имущество организаций».

Налог на прибыль

📓 Вместе с декларацией по налогу на прибыль надо сдавать в ИФНС научный отчет: когда именно

Научные исследования и опытно-конструкторские разработки можно включить в прочие расходы с коэффициентом 1,5.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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Судебная практика по налоговым спорам

Судебное решение: смена названия компании и принудительное взыскание налогов

Арбитражный суд Северо-Западного округа, постановлением от 31.01.2024 №А21-540/2023, разъяснил вопрос, может ли переименование налогоплательщика прекратить уже начатую процедуру принудительного взыскания налогов в форме списания долга со счета на банке.

Информационные технологии

В России утвердят единую программу исследований и разработок в сфере ИИ

До конца 2024 года правительство при участии представителей органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества планирует утвердить единую программу исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

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Система быстрых платежей

10 вопросов и ответов про СБП

В одном материале ответили на 10 распространенных вопросов, которые часто задают новые клиенты, планирующие подключить Систему быстрых платежей (СБП).

10 вопросов и ответов про СБП
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Реквизиты первички

Секретный код УПФР. Почему его нет в выписке и как его найти

Доброго времени суток! Никогда бы не подумала, что столкнусь с такой проблемой. Краткая предыстория — беру на обслуживание новую организацию, вновь созданное ООО на ОСНО. Все идет по плану — документы поданы, прошли регистрацию и вот новоявленный гендир радостно сообщает мне, что все готово, можно начинать работу.

УК РФ

Одобрены важные изменения в УК по экономическим преступлениям

Профильный комитет Совета Федерации поддержал изменения в УК, направленные на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства и либерализацию уголовной ответственности за экономические преступления.

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🧠Мозгонапрягатель. Найди отличия

Сегодня ищем отличия на картинке. Погнали!

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Вакансии

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НДФЛ

Суточные водителям свыше 700 рублей облагаются НДФЛ и взносами

Нормы для суточных по командировке и для разъездного характера работы одинаковые, а дата для исчисления НДФЛ определяется по-разному.

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Налоговая реформа–2025: изменения по НДФЛ

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