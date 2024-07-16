15 курсов бухгалтера для ИП: обучение с нуля

Вести бухгалтерию индивидуального предпринимателя не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существуют специальные курсы, на которых начинающие предприниматели и будущие бухгалтеры научатся выбирать систему налогообложения и минимизировать риски. А также работать с кассой, платить зарплату, автоматически формировать и сдавать отчетность.

Собрали платные и бесплатные курсы, на которых с нуля обучают профессии бухгалтера малого бизнеса. На некоторых курсах можно получить диплом государственного образца.

ТОП-7 курсов по бухгалтерии для ИП в 2024 году

Курсы бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей необходимы, чтобы уверенно отображать финансовые операции и соблюдать налоговое законодательство. Они помогают минимизировать ошибки в отчетности, что снижает риск штрафов. Курсы также позволяют предпринимателям эффективно управлять своими финансами и принимать обоснованные решения, повышая общую эффективность бизнеса.

Практический онлайн-курс по бухгалтерскому учету для малого бизнеса с нуля. После окончания курса слушатели смогут контролировать финансы своего бизнеса или работать на фрилансе с несколькими ИП.

Студенты научатся выбирать эффективную систему налогообложения для ИП: ОСНО, УСН, ПСН. Разберутся, как рассчитывать и планировать прибыль, снижать риски и составлять отчетность. Поймут, как начислять заработную плату и автоматизировать заполнение документов и регистрацию хозяйственных операций.

По окончании обучения выпускники будут уметь работать в программах «1С:Бухгалтерия 8.3» и Excel на продвинутом уровне.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3–4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение установленного образца.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям, рассылка резюме партнерам.

Достоинства:

Первые уроки доступны бесплатно, после регистрации.

Поддержка куратора в течение года после окончания обучения.

71 практическое задание: кейсы, тренажеры и проекты в портфолио.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

По отзывам, иногда случаются технические проблемы с загрузкой лекций.

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2. «Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С» — FINFED

Курс рассчитан на начинающих предпринимателей и владельцев малого бизнеса, желающих освоить ведение бухгалтерского учета. Студенты научатся заполнять налоговые декларации, вести учет доходов и расходов. Освоят расчет заработной платы, оформление платежных ведомостей и получат практический опыт работы в программе «1С:Предприятие».

Продолжительность курса — два месяца. Студенты будут выполнять практические домашние задания и получат обратную связь от куратора. По окончании обучения пройдут итоговое тестирование и получат диплом о профессиональной переподготовке.

В тарифе «Максимум» предусмотрены четыре встречи по вопросам студентов в Zoom, карьерная консультация и помощь с трудоустройством.

Цена полностью: от 26 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2249 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 256 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания в 1С, чат с опытными бухгалтерами.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Первые два урока можно посмотреть бесплатно, после регистрации на сайте.

Предоставляется доступ к программе 1С на время обучения.

Поддержка в чате опытных бухгалтеров в течение двух месяцев.

Возможность вернуть 13% от стоимости обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

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3. «Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей» — НИИДПО

Курс разработан для тех, кто хочет научиться вести бухгалтерский учет малых предприятий. Студенты освоят работу в программе «1С:Предприятие» и изучат разные режимы налогообложения. Смогут составлять финансовые отчеты и планировать уплату налогов. По окончании обучения будут уметь проводить финансовый анализ, планировать бюджет и управлять денежными потоками бизнеса.

Курс включает практические задания и кейсы, а также тестирования после каждой пройденной дисциплины. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и доступ к архиву вебинаров в течение трех месяцев после окончания курса.

Цена полностью: 11 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 995 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 340 академических часов.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам программы.

Доступ к библиотеке biblioclub.ru.

Возможность оплаты курса со счета юридического лица.

Возможность оформить беспроцентную рассрочку при оплате курса.

Возможность дополнительно получить сертификат компетенций для профессиональной аттестации.

Сертификаты за просмотр дополнительных вебинаров.

Недостатки:

По отзывам, недостаточно практических заданий.

По отзывам, иногда случаются технические сбои в трансляции лекций.

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4. «Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП» — МИПО

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

На курсе обучают основам законодательства в сфере бухгалтерского и налогового учета. Студенты изучат режимы налогообложения в организациях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Научатся вести бухгалтерский учет и внутренний контроль в компании. Поймут, как формировать и сдавать бухгалтерскую и статистическую отчетности.

Преподаватели — эксперты и действующие руководители предприятий с опытом от 7 до 25 лет. В программу курса входят тестирования и работа над ошибками после каждой дисциплины.

На протяжении обучения студенты будут получать обратную связь от преподавателей через личного куратора. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью: от 34 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2900 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 620 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-вебинары, тесты и общение с преподавателями и сокурсниками в чате.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

На занятиях разбирают реальные кейсы.

Диплом имеет международное приложение.

Возможность получить налоговый вычет 13%.

Полезные дополнительные материалы к дисциплинам.

Недостатки:

Нет доступа к материалам после окончания курса.

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Курс подойдет индивидуальным предпринимателям и владельцам малого бизнеса, желающим систематизировать свои знания о налогообложении и государственном контроле. Преподаватели и эксперты школы — советники налоговой службы, члены «Палаты налоговых консультантов».

Студенты изучат нюансы налогообложения, различия между налоговыми режимами и правовое обеспечение бизнес-процессов. Научатся проверять гражданско-правовые договоры на соответствие законодательству, корректно применять контрольно-кассовую технику и вести расчеты по оплате труда без ошибок.

После сдачи итогового теста студенты получат удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о дополнительном образовании.

Цена полностью: от 29 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4834 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 60 академических часов.

Порог входа: для бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей.

Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый тест.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о дополнительном образовании.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Поддержка куратора.

Преподаватели с опытом от 11 до 30 лет.

Разбор сложных учетных ситуаций от преподавателей-практиков.

Можно посмотреть демонстрационное видео о курсе.

Недостатки:

По отзывам студентов, иногда не открываются уроки в личном кабинете.

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6. «Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП» — «Институт профессионального образования»

По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

На курсе студенты рассмотрят формы организации предприятий и их жизненный циклы. Изучат основы предпринимательства и бухгалтерского учета, а также налогообложения и законодательства в этой сфере. Познакомятся с финансовым контролем и стандартами финансовой отчетности. Научатся управлять основными и оборотными средствами, затратами, доходами и денежными потоками предприятия.

Преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители-практики. После защиты аттестационной работы студенты получат диплом о профессиональной переподготовке.

Выпускники смогут вести бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса, формировать и сдавать отчетность, проводить проверки и инвентаризацию.

Цена полностью: от 34 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 620 академических часов.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, практические задания, поддержка куратора.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Возможность пройти курс экстерном.

Возможность получить международный диплом.

Поддержка куратора.

Недостатки:

Не обнаружены.

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7. «Налоги в бухгалтерском учете ИП» — Moscow Digital School

По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

На интенсиве разбирают налогообложение малого бизнеса от общих правил до частных случаев. Студенты узнают, как оформить ИП или самозанятость. Научатся подбирать оптимальную систему налогообложения. Поймут, как выявлять и минимизировать налоговые риски в бухгалтерском учете. Разберут нюансы отдельных видов обязательных платежей, таких как налог на прибыль, налог на имущество, НДС, НДФЛ.

Спикер — руководитель компании по оказанию бухгалтерских услуг для бизнеса с 15-летним стажем. После прохождения курса у студентов останется доступ ко всем лекциям и материалам.

В школе действует центр развития карьеры: студентов будут информировать о перспективных предложениях на рынке.

Цена полностью: от 13 161 рубля.

Цена в рассрочку: от 1097 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, домашние задания, общение в чате.

Документ об окончании: сертификат школы.

Помощь с трудоустройством: студентов информируют о новых вакансиях на рынке.

Достоинства:

Вернут деньги, если студенту в течение трех дней не понравится обучение по программе.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Опытный преподаватель.

Недостатки:

По отзывам студентов, иногда приходится долго ждать ответа от службы поддержки.

Посмотреть программу курса

8. «Онлайн-бухгалтер для ИП» — Abat School

По промокоду ABAT2667E68E вы получите скидку 5% на обучение.

Курс подойдет индивидуальным предпринимателям, которые хотят освоить учет по УСН и ПСН, разобраться в нормативно-правовых аспектах бизнеса и выбрать оптимальный налоговый режим. Студенты изучат основные понятия и нормативную базу для ведения бухгалтерского учета малого бизнеса. Поймут, как работать с документами контрагентов, формировать и сдавать налоговую отчетность, оптимизировать платежи и избегать проверок трудовой инспекции.

Преподаватели — эксперты в области бухгалтерских и юридических услуг со стажем более десяти лет.

В тарифе VIP предусмотрены три месяца сопровождения кураторами и доступа к 1С. Есть бесплатный тестовый период — два урока на 24 часа.

Цена полностью: от 12 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 17 модулей, 54 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания в 1С.

Документ об окончании: сертификат о прохождении курса.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бесплатный тестовый доступ к двум урокам на 24 часа.

Бонусом предоставляются 35 шаблонов документов, 15 чек-листов и таблиц.

Опытные преподаватели.

Недостатки:

Доступ к материалам курса на четыре месяца.

Посмотреть программу курса

Программа включает в себя пять курсов, направленных на освоение профессии с нуля. Студенты изучат теорию и практику бухгалтерского учета, ведение хозяйственных операций и налогообложение. Научатся самостоятельно проводить бухгалтерские расчеты и отражать различные учетные операции. После окончания обучения студенты будут готовы к работе бухгалтером.

Преподаватели – главные бухгалтеры крупных компаний со стажем от 15 лет. Студенты будут осваивать практические навыки работы по профессии, учиться пользоваться программой «1C:Бухгалтерия 8».

Обучение можно пройти как онлайн, так и офлайн в Москве. По окончании обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью: от 89 990 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 232 академических часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Опытные преподаватели.

Выдают свидетельство 1С и удостоверение о повышении квалификации.

Обучение можно оплатить со счета юридического лица.

Недостатки:

По отзывам, тяжелая программа для начинающих.

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Занятия для индивидуальных предпринимателей, которые планируют самостоятельно вести учет и налоги. Студенты освоят программу 1С, научатся выбирать оптимальные системы налогообложения или патентные режимы. Узнают, как составлять отчетность, начислять заработную плату сотрудникам и рассчитывать налоги.

Преподаватели — сертифицированные эксперты 1С, налоговые аудиторы и главные бухгалтеры. Курс можно пройти онлайн, в прямом эфире или офлайн в Москве.

Предусмотрена бесплатная программа трудоустройства. В конце обучения выпускники пройдут итоговое тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью: от 7800 рублей.

Цена в рассрочку: от 1300 рублей в месяц.

Длительность: 36 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: «живой» тренинг от руководителя HR-программ центра, советы по прохождению собеседований, помощь в составлении резюме, которое затем передадут партнерам и кадровым агентствам.

Достоинства:

Поддержка персонального куратора.

Облачный доступ к 1С на шесть месяцев

Более 30 шаблонов и шпаргалок.

Доступ к Telegram-каналу «Бухучет, финансы, налоги» в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

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Бесплатные курсы по бухгалтерии для ИП

Обучение на бесплатных курсах поможет тем, кто хочет сменить профессию или разобраться в основах бухгалтерского учета, налогообложения и автоматизации отчетности. Во время занятий студенты поймут, подходит ли профессия бухгалтера и узнают, с чего начать карьеру.

Курс подойдет студентам со средним профессиональным или высшим образованием, желающим освоить навыки бухгалтерского и налогового учета. Преподаватели научат составлять первичные учетные документы, использовать программу «1С:Бухгалтерия», а также информационные системы «Гарант» и «Консультант». Слушатели узнают, как правильно вести бухгалтерские записи, формировать отчетность и составлять налоговые декларации.

По окончании курса студенты разработают и защитят итоговый проект по организации налогового и бухгалтерского учета на предприятии. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

Дополнительный бонус — помощь в трудоустройстве по федеральному проекту «Содействие занятости».

Длительность: 256 академических часов.

Формат : видеолекции, презентации, обратная связь от преподавателей и кураторов через чат.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

Курс для начинающих и опытных предпринимателей от экспертов онлайн‑бухгалтерии «Контур.Эльба». Преподаватели объяснят, как избежать кассовых разрывов, контролировать денежные потоки и грамотно планировать развитие компании. Студенты изучат основные отчеты бизнеса: ДДС, ОПиУ и баланс, правила финансовой дисциплины, оптимизацию ассортимента товаров и услуг, а также планирование развития компании.

После окончания курса студенты смогут эффективно использовать сервисы школы для автоматизации отчетности и управления налоговыми процессами. Освоят шаблоны отчетов и научатся проводить финансовый анализ бизнеса.

В конце обучения участники получат электронные сертификаты об обучении.

Длительность: 2 месяца.

Формат: видеоуроки, тест для самопроверки, помощь куратора.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Интенсив для тех, кто хочет сменить профессию и освоить новую с нуля. Преподаватель —управляющий директор в банке. Студенты узнают, какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы стать востребованным специалистом и решать нестандартные задачи. Составят проводки, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Получат обратную связь от эксперта и определят вектор развития своей карьеры.

Длительность: 3 урока.

Формат: вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Курс для начинающих и действующих предпринимателей, желающих разобраться в налоговых режимах. Студентам расскажут, как вести бизнес на НПД, ПНД, УСН и АУСН. Покажут на примерах расчетов, какой налоговый режим выбрать для своего бизнеса. Посоветуют, как самому настроить бухгалтерию. Дадут алгоритм, как платить налоги и отчитываться на ЕНП, чтобы не было проблем с налоговой.

Преподаватели курса — действующие эксперты по бухгалтерии и налогам в «Тинькофф». По завершении курса студенты пройдут финальный тест для проверки знаний.

Участники получат памятки со сроками уплаты и отчетности по каждой системе налогообложения.

Длительность: в своем темпе.

Формат: 8 модулей.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Курс подойдет индивидуальным предпринимателям, самозанятым и владельцам ООО, которые хотят самостоятельно вести бухгалтерию. Студенты научатся самостоятельно вести бухгалтерию, рассчитывать налоги, сдавать отчетность и пользоваться программой «1С:БизнесСтарт». Слушатели получат доступ к коллекции видеоматериалов и обратную связь в комментариях под видео.

Длительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе курсов по бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей учитывали три важных фактора: курс должен быть практическим, доступным для начинающих и учитывать последние изменения и дополнения к налоговому законодательству Российской Федерации. После анализа критерии были расширены и в обзор добавлены параметры:

Стоимость курса. Учитывали доступность обучения, рассматривали опцию оплаты в рассрочку, если это предусмотрено программой.

Бесплатный ознакомительный контент. Бесплатные первые лекции или вебинары дают возможность потенциальным студентам ознакомиться с учебным материалом перед регистрацией на курс.

Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, а обратную связь — через вебинары и чаты в Telegram. Искали курсы с «живыми» вебинарами, тестированиями и анализом ошибок в практических заданиях от преподавателей.

Реальный результат обучения. Выясняли, насколько курсы помогают развитию профессиональных навыков и смогут ли студенты по итогам обучения составить портфолио и найти работу.

Документ об окончании. Учитывали наличие официального документа, подтверждающего прохождение курса.

Помощь в трудоустройстве. Анализировали, какую поддержку предоставляет курс для помощи в трудоустройстве своих студентов.

Экспертиза спикера. Оценивали опыт и достижения спикера в профессии, квалификацию и то, практикует ли он сейчас.

Репутация школы и отзывы выпускников. Изучили реальные рейтинги школ и отзывы выпускников о курсе.

Какой курс по бухгалтерии для ИП выбрать

Курсы бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей необходимы для успешного и эффективного ведения финансовой отчетности и налогообложения. Они помогают предпринимателям освоить навыки ведения учета доходов и расходов, правильно заполнять налоговые декларации и использовать специализированное программное обеспечение. Освоить бухгалтерский учет можно на курсах:

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