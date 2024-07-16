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Обучение для бухгалтеров

15 курсов бухгалтера для ИП: обучение с нуля

Вести бухгалтерию индивидуального предпринимателя не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существуют специальные курсы, на которых начинающие предприниматели и будущие бухгалтеры научатся выбирать систему налогообложения и минимизировать риски. А также работать с кассой, платить зарплату, автоматически формировать и сдавать отчетность. 
15 курсов бухгалтера для ИП: обучение с нуля
Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Собрали платные и бесплатные курсы, на которых с нуля обучают профессии бухгалтера малого бизнеса. На некоторых курсах можно получить диплом государственного образца. 

ТОП-7 курсов по бухгалтерии для ИП в 2024 году

  1. «Профессия «Бухгалтер для ИП»» от Eduson Academy: практический онлайн-курс по ведению бухгалтерии для малого бизнеса с помощью в трудоустройстве.

  2. «Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С» от FINFED: курс с домашними заданиями от преподавателей с опытом работы более пяти лет.

  3. «Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей» от НИИДПО: курс профессиональной переподготовки с бессрочным доступом к материалам.

  4. «Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП» от МИПО: курс профессиональной переподготовки, на котором научат ведению бухгалтерского и налогового учета в ООО и ИП (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  5. «Особенности работы ИП: ведение деятельности, налоги, ККТ» от «Контур.Школы»: курс для бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей с практическими заданиями от преподавателей с опытом более 11 лет.

  6. «Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП» от «Института профессионального образования»: курс от бизнес-тренеров и кандидатов экономических наук с поддержкой куратора и возможностью окончить обучение экстерном. 

  7. «Налоги в бухгалтерском учете ИП» от Moscow Digital School: интенсив по налогообложению малого бизнеса, на котором научат выявлять и минимизировать налоговые риски в бухгалтерском учете (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%).

Курсы бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей необходимы, чтобы уверенно отображать финансовые операции и соблюдать налоговое законодательство. Они помогают минимизировать ошибки в отчетности, что снижает риск штрафов. Курсы также позволяют предпринимателям эффективно управлять своими финансами и принимать обоснованные решения, повышая общую эффективность бизнеса.

1. «Профессия "Бухгалтер для ИП"» — Eduson Academy

Практический онлайн-курс по бухгалтерскому учету для малого бизнеса с нуля. После окончания курса слушатели смогут контролировать финансы своего бизнеса или работать на фрилансе с несколькими ИП.

Студенты научатся выбирать эффективную систему налогообложения для ИП: ОСНО, УСН, ПСН. Разберутся, как рассчитывать и планировать прибыль, снижать риски и составлять отчетность. Поймут, как начислять заработную плату и автоматизировать заполнение документов и регистрацию хозяйственных операций.

По окончании обучения выпускники будут уметь работать в программах «1С:Бухгалтерия 8.3» и Excel на продвинутом уровне.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3–4 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: удостоверение установленного образца.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям, рассылка резюме партнерам.

Достоинства: 

  • Первые уроки доступны бесплатно, после регистрации.

  • Поддержка куратора в течение года после окончания обучения.

  • 71 практическое задание: кейсы, тренажеры и проекты в портфолио.

Недостатки: 

  • Нет обратной связи от преподавателя.

  • По отзывам, иногда случаются технические проблемы с загрузкой лекций.

Посмотреть программу курса

2. «Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С» — FINFED

Курс рассчитан на начинающих предпринимателей и владельцев малого бизнеса, желающих освоить ведение бухгалтерского учета. Студенты научатся заполнять налоговые декларации, вести учет доходов и расходов. Освоят расчет заработной платы, оформление платежных ведомостей и получат практический опыт работы в программе «1С:Предприятие».

Продолжительность курса — два месяца. Студенты будут выполнять практические домашние задания и получат обратную связь от куратора. По окончании обучения пройдут итоговое тестирование и получат диплом о профессиональной переподготовке.

В тарифе «Максимум» предусмотрены четыре встречи по вопросам студентов в Zoom, карьерная консультация и помощь с трудоустройством.

  • Цена полностью: от 26 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2249 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 256 академических часов.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания в 1С, чат с опытными бухгалтерами. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства: 

  • Первые два урока можно посмотреть бесплатно, после регистрации на сайте.

  • Предоставляется доступ к программе 1С на время обучения.

  • Поддержка в чате опытных бухгалтеров в течение двух месяцев.

  • Возможность вернуть 13% от стоимости обучения.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

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3. «Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей» — НИИДПО

Курс разработан для тех, кто хочет научиться вести бухгалтерский учет малых предприятий. Студенты освоят работу в программе «1С:Предприятие» и изучат разные режимы налогообложения. Смогут составлять финансовые отчеты и планировать уплату налогов. По окончании обучения будут уметь проводить финансовый анализ, планировать бюджет и управлять денежными потоками бизнеса.

Курс включает практические задания и кейсы, а также тестирования после каждой пройденной дисциплины. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и доступ к архиву вебинаров в течение трех месяцев после окончания курса. 

  • Цена полностью: 11 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 995 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 340 академических часов. 

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: видеолекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства: 

  • Бессрочный доступ к материалам программы.

  • Доступ к библиотеке biblioclub.ru.

  • Возможность оплаты курса со счета юридического лица.

  • Возможность оформить беспроцентную рассрочку при оплате курса.

  • Возможность дополнительно получить сертификат компетенций для профессиональной аттестации.

  • Сертификаты за просмотр дополнительных вебинаров.

Недостатки: 

  • По отзывам, недостаточно практических заданий.

  • По отзывам, иногда случаются технические сбои в трансляции лекций.

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4. «Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП» — МИПО

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

На курсе обучают основам законодательства в сфере бухгалтерского и налогового учета. Студенты изучат режимы налогообложения в организациях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Научатся вести бухгалтерский учет и внутренний контроль в компании. Поймут, как формировать и сдавать бухгалтерскую и статистическую отчетности. 

Преподаватели — эксперты и действующие руководители предприятий с опытом от 7 до 25 лет. В программу курса входят тестирования и работа над ошибками после каждой дисциплины.

На протяжении обучения студенты будут получать обратную связь от преподавателей через личного куратора. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

  • Цена полностью: от 34 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2900 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 620 академических часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-вебинары, тесты и общение с преподавателями и сокурсниками в чате. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства: 

  • На занятиях разбирают реальные кейсы.

  • Диплом имеет международное приложение.

  • Возможность получить налоговый вычет 13%.

  • Полезные дополнительные материалы к дисциплинам.

Недостатки: 

  • Нет доступа к материалам после окончания курса.

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5. «Особенности работы ИП: ведение деятельности, налоги, ККТ» — «Контур.Школа»

Курс подойдет индивидуальным предпринимателям и владельцам малого бизнеса, желающим систематизировать свои знания о налогообложении и государственном контроле. Преподаватели и эксперты школы — советники налоговой службы, члены «Палаты налоговых консультантов».

Студенты изучат нюансы налогообложения, различия между налоговыми режимами и правовое обеспечение бизнес-процессов. Научатся проверять гражданско-правовые договоры на соответствие законодательству, корректно применять контрольно-кассовую технику и вести расчеты по оплате труда без ошибок.

После сдачи итогового теста студенты получат удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о дополнительном образовании. 

  • Цена полностью: от 29 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4834 рублей в месяц на 6 месяцев.

  • Длительность: 60 академических часов. 

  • Порог входа: для бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый тест. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о дополнительном образовании.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства: 

  • Поддержка куратора. 

  • Преподаватели с опытом от 11 до 30 лет.

  • Разбор сложных учетных ситуаций от преподавателей-практиков.

  • Можно посмотреть демонстрационное видео о курсе.

Недостатки: 

  • По отзывам студентов, иногда не открываются уроки в личном кабинете.

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6. «Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП» — «Институт профессионального образования»

По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

На курсе студенты рассмотрят формы организации предприятий и их жизненный циклы. Изучат основы предпринимательства и бухгалтерского учета, а также налогообложения и законодательства в этой сфере. Познакомятся с финансовым контролем и стандартами финансовой отчетности. Научатся управлять основными и оборотными средствами, затратами, доходами и денежными потоками предприятия. 

Преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители-практики. После защиты аттестационной работы студенты получат диплом о профессиональной переподготовке.

Выпускники смогут вести бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса, формировать и сдавать отчетность, проводить проверки и инвентаризацию. 

  • Цена полностью: от 34 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 620 академических часов. 

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: видеолекции, практические задания, поддержка куратора. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства: 

  • Возможность пройти курс экстерном.

  • Возможность получить международный диплом.

  • Поддержка куратора.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

Посмотреть программу курса

7. «Налоги в бухгалтерском учете ИП» — Moscow Digital School

По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

На интенсиве разбирают налогообложение малого бизнеса от общих правил до частных случаев. Студенты узнают, как оформить ИП или самозанятость. Научатся подбирать оптимальную систему налогообложения. Поймут, как выявлять и минимизировать налоговые риски в бухгалтерском учете. Разберут нюансы отдельных видов обязательных платежей, таких как налог на прибыль, налог на имущество, НДС, НДФЛ.

Спикер — руководитель компании по оказанию бухгалтерских услуг для бизнеса с 15-летним стажем. После прохождения курса у студентов останется доступ ко всем лекциям и материалам.

В школе действует центр развития карьеры: студентов будут информировать о перспективных предложениях на рынке.

  • Цена полностью: от 13 161 рубля.

  • Цена в рассрочку: от 1097 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 1 месяц. 

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: видеолекции, домашние задания, общение в чате. 

  • Документ об окончании: сертификат школы.

  • Помощь с трудоустройством: студентов информируют о новых вакансиях на рынке.

Достоинства: 

  • Вернут деньги, если студенту в течение трех дней не понравится обучение по программе.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Опытный преподаватель.

Недостатки: 

  • По отзывам студентов, иногда приходится долго ждать ответа от службы поддержки.

Посмотреть программу курса

8. «Онлайн-бухгалтер для ИП» — Abat School

По промокоду ABAT2667E68E вы получите скидку 5% на обучение.

Курс подойдет индивидуальным предпринимателям, которые хотят освоить учет по УСН и ПСН, разобраться в нормативно-правовых аспектах бизнеса и выбрать оптимальный налоговый режим. Студенты изучат основные понятия и нормативную базу для ведения бухгалтерского учета малого бизнеса. Поймут, как работать с документами контрагентов, формировать и сдавать налоговую отчетность, оптимизировать платежи и избегать проверок трудовой инспекции. 

Преподаватели — эксперты в области бухгалтерских и юридических услуг со стажем более десяти лет.

В тарифе VIP предусмотрены три месяца сопровождения кураторами и доступа к 1С. Есть бесплатный тестовый период — два урока на 24 часа.

  • Цена полностью: от 12 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 17 модулей, 54 урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания в 1С. 

  • Документ об окончании: сертификат о прохождении курса.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства: 

  • Бесплатный тестовый доступ к двум урокам на 24 часа.

  • Бонусом предоставляются 35 шаблонов документов, 15 чек-листов и таблиц.

  • Опытные преподаватели.

Недостатки: 

  • Доступ к материалам курса на четыре месяца.

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9. «Бухгалтер малого бизнеса» — «Специалист»

Программа включает в себя пять курсов, направленных на освоение профессии с нуля. Студенты изучат теорию и практику бухгалтерского учета, ведение хозяйственных операций и налогообложение. Научатся самостоятельно проводить бухгалтерские расчеты и отражать различные учетные операции. После окончания обучения студенты будут готовы к работе бухгалтером. 

Преподаватели – главные бухгалтеры крупных компаний со стажем от 15 лет. Студенты будут осваивать практические навыки работы по профессии, учиться пользоваться программой «1C:Бухгалтерия 8».

Обучение можно пройти как онлайн, так и офлайн в Москве. По окончании обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

  • Цена полностью: от 89 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 232 академических часа. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели.

  • Выдают свидетельство 1С и удостоверение о повышении квалификации.

  • Обучение можно оплатить со счета юридического лица.

Недостатки: 

  • По отзывам, тяжелая программа для начинающих.

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10. «Учет и налогообложение для ИП + “1С:Бухгалтерия 8.3”» — МГУТУ

Занятия для индивидуальных предпринимателей, которые планируют самостоятельно вести учет и налоги. Студенты освоят программу 1С, научатся выбирать оптимальные системы налогообложения или патентные режимы. Узнают, как составлять отчетность, начислять заработную плату сотрудникам и рассчитывать налоги. 

Преподаватели — сертифицированные эксперты 1С, налоговые аудиторы и главные бухгалтеры. Курс можно пройти онлайн, в прямом эфире или офлайн в Москве.

Предусмотрена бесплатная программа трудоустройства. В конце обучения выпускники пройдут итоговое тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации.

  • Цена полностью: от 7800 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1300 рублей в месяц.

  • Длительность: 36 академических часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания, тестирование. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: «живой» тренинг от руководителя HR-программ центра, советы по прохождению собеседований, помощь в составлении резюме, которое затем передадут партнерам и кадровым агентствам.

Достоинства: 

  • Поддержка персонального куратора.

  • Облачный доступ к 1С на шесть месяцев

  • Более 30 шаблонов и шпаргалок.

  • Доступ к Telegram-каналу «Бухучет, финансы, налоги» в подарок.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

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Бесплатные курсы по бухгалтерии для ИП

Обучение на бесплатных курсах поможет тем, кто хочет сменить профессию или разобраться в основах бухгалтерского учета, налогообложения и автоматизации отчетности. Во время занятий студенты поймут, подходит ли профессия бухгалтера и узнают, с чего начать карьеру. 

1. «Бухгалтер для крупного и малого бизнеса: с нуля до старта карьеры» — «Содействие занятости»

Курс подойдет студентам со средним профессиональным или высшим образованием, желающим освоить навыки бухгалтерского и налогового учета. Преподаватели научат составлять первичные учетные документы, использовать программу «1С:Бухгалтерия», а также информационные системы «Гарант» и «Консультант». Слушатели узнают, как правильно вести бухгалтерские записи, формировать отчетность и составлять налоговые декларации. 

По окончании курса студенты разработают и защитят итоговый проект по организации налогового и бухгалтерского учета на предприятии. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

Дополнительный бонус  — помощь в трудоустройстве по федеральному проекту «Содействие занятости». 

  • Длительность: 256 академических часов.

  • Формат: видеолекции, презентации, обратная связь от преподавателей и кураторов через чат.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Финансовый анализ бизнеса для ИП» — «Контур.Школа»

Курс для начинающих и опытных предпринимателей от экспертов онлайн‑бухгалтерии «Контур.Эльба». Преподаватели объяснят, как избежать кассовых разрывов, контролировать денежные потоки и грамотно планировать развитие компании. Студенты изучат основные отчеты бизнеса: ДДС, ОПиУ и баланс, правила финансовой дисциплины, оптимизацию ассортимента товаров и услуг, а также планирование развития компании.

После окончания курса студенты смогут эффективно использовать сервисы школы для автоматизации отчетности и управления налоговыми процессами. Освоят шаблоны отчетов и научатся проводить финансовый анализ бизнеса.

В конце обучения участники получат электронные сертификаты об обучении.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Формат: видеоуроки, тест для самопроверки, помощь куратора.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «От ИП до ООО: как стать бухгалтером, который нужен всем» — Skillbox

Интенсив для тех, кто хочет сменить профессию и освоить новую с нуля. Преподаватель —управляющий директор в банке. Студенты узнают, какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы стать востребованным специалистом и решать нестандартные задачи. Составят проводки, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Получат обратную связь от эксперта и определят вектор развития своей карьеры.

  • Длительность: 3 урока.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Бухгалтерия для предпринимателей» — «Бизнес-секреты»

Курс для начинающих и действующих предпринимателей, желающих разобраться в налоговых режимах. Студентам расскажут, как вести бизнес на НПД, ПНД, УСН и АУСН. Покажут на примерах расчетов, какой налоговый режим выбрать для своего бизнеса. Посоветуют, как самому настроить бухгалтерию. Дадут алгоритм, как платить налоги и отчитываться на ЕНП, чтобы не было проблем с налоговой.

Преподаватели курса — действующие эксперты по бухгалтерии и налогам в «Тинькофф». По завершении курса студенты пройдут финальный тест для проверки знаний.

Участники получат памятки со сроками уплаты и отчетности по каждой системе налогообложения.

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: 8 модулей.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Бесплатный курс для предпринимателей» — «1С:БизнесСтарт»

Курс подойдет индивидуальным предпринимателям, самозанятым и владельцам ООО, которые хотят самостоятельно вести бухгалтерию. Студенты научатся самостоятельно вести бухгалтерию, рассчитывать налоги, сдавать отчетность и пользоваться программой «1С:БизнесСтарт». Слушатели получат доступ к коллекции видеоматериалов и обратную связь в комментариях под видео.

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе курсов по бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей учитывали три важных фактора: курс должен быть практическим, доступным для начинающих и учитывать последние изменения и дополнения к налоговому законодательству Российской Федерации. После анализа критерии были расширены и в обзор добавлены параметры: 

  • Стоимость курса. Учитывали доступность обучения, рассматривали опцию оплаты в рассрочку, если это предусмотрено программой.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Бесплатные первые лекции или вебинары дают возможность потенциальным студентам ознакомиться с учебным материалом перед регистрацией на курс.

  • Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, а обратную связь — через вебинары и чаты в Telegram. Искали курсы с «живыми» вебинарами, тестированиями и анализом ошибок в практических заданиях от преподавателей.

  • Реальный результат обучения. Выясняли, насколько курсы помогают развитию профессиональных навыков и смогут ли студенты по итогам обучения составить портфолио и найти работу.

  • Документ об окончании. Учитывали наличие официального документа, подтверждающего прохождение курса.

  • Помощь в трудоустройстве. Анализировали, какую поддержку предоставляет курс для помощи в трудоустройстве своих студентов.

  • Экспертиза спикера. Оценивали опыт и достижения спикера в профессии, квалификацию и то, практикует ли он сейчас.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Изучили реальные рейтинги школ и отзывы выпускников о курсе.

Какой курс по бухгалтерии для ИП выбрать

Курсы бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей необходимы для успешного и эффективного ведения финансовой отчетности и налогообложения. Они помогают предпринимателям освоить навыки ведения учета доходов и расходов, правильно заполнять налоговые декларации и использовать специализированное программное обеспечение. Освоить бухгалтерский учет можно на курсах:

  1. «Профессия "Бухгалтер для ИП"» от Eduson Academy: практический онлайн-курс по ведению бухгалтерии для малого бизнеса с помощью в трудоустройстве.

  2. «Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С» от FINFED: курс с домашними заданиями от преподавателей с опытом работы более пяти лет.

  3. «Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей» от НИИДПО: курс профессиональной переподготовки с бессрочным доступом к материалам.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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15 курсов бухгалтера для ИП: обучение с нуля

Вести бухгалтерию индивидуального предпринимателя не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существуют специальные курсы, на которых начинающие предприниматели и будущие бухгалтеры научатся выбирать систему налогообложения и минимизировать риски. А также работать с кассой, платить зарплату, автоматически формировать и сдавать отчетность. 

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Лучшие криптообменники Екатеринбурга
Законопроекты

За бесплатную раздачу продуктов питания могут отменить НДС и налог на прибыль

Депутаты собираются освободить компании от НДС и налога на прибыль за товары, которые отправили на благотворительность.

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УСН

Работать на УСН по-простому больше не получится: будут счета-фактуры, книга продаж, декларация НДС

ИП на УСН с доходом в 2024 году более 60 млн рублей автоматически становится плательщиком НДС с первых дней 2025 года. И даже если выбрать ставку 5% без права на вычет, придется оформлять счета-фактуры, формировать книгу продаж и сдавать декларацию по НДС.

Расходы по налогу на прибыль

Как учитывать расходы на обучение сотрудников для налога на прибыль

Если организация отправляет сотрудников на обучение, то, при соблюдении определенных условий, эти расходы можно учитывать при расчете налога на прибыль. Рассказываем, как это сделать.

Как учитывать расходы на обучение сотрудников для налога на прибыль
Платформа ОФД
Отчетность в СФР

ЕФС-1 с Разделом 2 за первое полугодие 2024: как сдать отчет

Отчетность по «травматизму» подается в составе единой формы ЕФС-1. Рассказываем, как сдать отчет за полугодие 2024 года.

ЕФС-1 с Разделом 2 за первое полугодие 2024: как сдать отчет
Аксиоматика
Автоматизация учета

Маршрутизация грузоперевозок программным роботом RPA

Мы разработали программного робота RPA, и… робот превзошел все ожидания нашего заказчика (одна из крупнейших транспортных компаний страны).

Маршрутизация грузоперевозок программным роботом RPA
Инвестиции

Пользователи не могут войти в приложение «Т-Инвестиции»

Клиенты брокера пожаловались на сбой в работе мобильного приложения «Т-Инвестиции».

НДФЛ

Командированные за границу для строительства атомных станций априори будут налоговыми резидентами РФ

Физлица, которые в течение года были в России менее 183 дней, являются нерезидентами РФ. Но есть исключения для ряда случаев. Таких исключений станет больше.

Интересные материалы

Моё дело
Подотчет, командировки

Как оплачивать переработки в командировках: считаем сверхурочные

Если сотрудник в командировке работает в нормальном режиме, оплата рассчитывается по его среднему заработку. Но он может работать в выходные, сверхурочно и в ночное время. Разбираем, как оплачивать сверхнормативное время командированного сотрудника.

Как оплачивать переработки в командировках: считаем сверхурочные