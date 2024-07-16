15 курсов бухгалтера для ИП: обучение с нуля

Собрали платные и бесплатные курсы, на которых с нуля обучают профессии бухгалтера малого бизнеса. На некоторых курсах можно получить диплом государственного образца.
ТОП-7 курсов по бухгалтерии для ИП в 2024 году
«Профессия «Бухгалтер для ИП»» от Eduson Academy: практический онлайн-курс по ведению бухгалтерии для малого бизнеса с помощью в трудоустройстве.
«Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С» от FINFED: курс с домашними заданиями от преподавателей с опытом работы более пяти лет.
«Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей» от НИИДПО: курс профессиональной переподготовки с бессрочным доступом к материалам.
«Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП» от МИПО: курс профессиональной переподготовки, на котором научат ведению бухгалтерского и налогового учета в ООО и ИП (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Особенности работы ИП: ведение деятельности, налоги, ККТ» от «Контур.Школы»: курс для бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей с практическими заданиями от преподавателей с опытом более 11 лет.
«Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП» от «Института профессионального образования»: курс от бизнес-тренеров и кандидатов экономических наук с поддержкой куратора и возможностью окончить обучение экстерном.
«Налоги в бухгалтерском учете ИП» от Moscow Digital School: интенсив по налогообложению малого бизнеса, на котором научат выявлять и минимизировать налоговые риски в бухгалтерском учете (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%).
Курсы бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей необходимы, чтобы уверенно отображать финансовые операции и соблюдать налоговое законодательство. Они помогают минимизировать ошибки в отчетности, что снижает риск штрафов. Курсы также позволяют предпринимателям эффективно управлять своими финансами и принимать обоснованные решения, повышая общую эффективность бизнеса.
1. «Профессия "Бухгалтер для ИП"» — Eduson Academy
Практический онлайн-курс по бухгалтерскому учету для малого бизнеса с нуля. После окончания курса слушатели смогут контролировать финансы своего бизнеса или работать на фрилансе с несколькими ИП.
Студенты научатся выбирать эффективную систему налогообложения для ИП: ОСНО, УСН, ПСН. Разберутся, как рассчитывать и планировать прибыль, снижать риски и составлять отчетность. Поймут, как начислять заработную плату и автоматизировать заполнение документов и регистрацию хозяйственных операций.
По окончании обучения выпускники будут уметь работать в программах «1С:Бухгалтерия 8.3» и Excel на продвинутом уровне.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3–4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение установленного образца.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям, рассылка резюме партнерам.
Достоинства:
Первые уроки доступны бесплатно, после регистрации.
Поддержка куратора в течение года после окончания обучения.
71 практическое задание: кейсы, тренажеры и проекты в портфолио.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя.
По отзывам, иногда случаются технические проблемы с загрузкой лекций.
2. «Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С» — FINFED
Курс рассчитан на начинающих предпринимателей и владельцев малого бизнеса, желающих освоить ведение бухгалтерского учета. Студенты научатся заполнять налоговые декларации, вести учет доходов и расходов. Освоят расчет заработной платы, оформление платежных ведомостей и получат практический опыт работы в программе «1С:Предприятие».
Продолжительность курса — два месяца. Студенты будут выполнять практические домашние задания и получат обратную связь от куратора. По окончании обучения пройдут итоговое тестирование и получат диплом о профессиональной переподготовке.
В тарифе «Максимум» предусмотрены четыре встречи по вопросам студентов в Zoom, карьерная консультация и помощь с трудоустройством.
Цена полностью: от 26 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2249 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 256 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания в 1С, чат с опытными бухгалтерами.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Первые два урока можно посмотреть бесплатно, после регистрации на сайте.
Предоставляется доступ к программе 1С на время обучения.
Поддержка в чате опытных бухгалтеров в течение двух месяцев.
Возможность вернуть 13% от стоимости обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
3. «Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей» — НИИДПО
Курс разработан для тех, кто хочет научиться вести бухгалтерский учет малых предприятий. Студенты освоят работу в программе «1С:Предприятие» и изучат разные режимы налогообложения. Смогут составлять финансовые отчеты и планировать уплату налогов. По окончании обучения будут уметь проводить финансовый анализ, планировать бюджет и управлять денежными потоками бизнеса.
Курс включает практические задания и кейсы, а также тестирования после каждой пройденной дисциплины. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и доступ к архиву вебинаров в течение трех месяцев после окончания курса.
Цена полностью: 11 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 995 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 340 академических часов.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам программы.
Доступ к библиотеке biblioclub.ru.
Возможность оплаты курса со счета юридического лица.
Возможность оформить беспроцентную рассрочку при оплате курса.
Возможность дополнительно получить сертификат компетенций для профессиональной аттестации.
Сертификаты за просмотр дополнительных вебинаров.
Недостатки:
По отзывам, недостаточно практических заданий.
По отзывам, иногда случаются технические сбои в трансляции лекций.
4. «Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП» — МИПО
По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
На курсе обучают основам законодательства в сфере бухгалтерского и налогового учета. Студенты изучат режимы налогообложения в организациях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Научатся вести бухгалтерский учет и внутренний контроль в компании. Поймут, как формировать и сдавать бухгалтерскую и статистическую отчетности.
Преподаватели — эксперты и действующие руководители предприятий с опытом от 7 до 25 лет. В программу курса входят тестирования и работа над ошибками после каждой дисциплины.
На протяжении обучения студенты будут получать обратную связь от преподавателей через личного куратора. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: от 34 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2900 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 620 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-вебинары, тесты и общение с преподавателями и сокурсниками в чате.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
На занятиях разбирают реальные кейсы.
Диплом имеет международное приложение.
Возможность получить налоговый вычет 13%.
Полезные дополнительные материалы к дисциплинам.
Недостатки:
Нет доступа к материалам после окончания курса.
5. «Особенности работы ИП: ведение деятельности, налоги, ККТ» — «Контур.Школа»
Курс подойдет индивидуальным предпринимателям и владельцам малого бизнеса, желающим систематизировать свои знания о налогообложении и государственном контроле. Преподаватели и эксперты школы — советники налоговой службы, члены «Палаты налоговых консультантов».
Студенты изучат нюансы налогообложения, различия между налоговыми режимами и правовое обеспечение бизнес-процессов. Научатся проверять гражданско-правовые договоры на соответствие законодательству, корректно применять контрольно-кассовую технику и вести расчеты по оплате труда без ошибок.
После сдачи итогового теста студенты получат удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о дополнительном образовании.
Цена полностью: от 29 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 4834 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 60 академических часов.
Порог входа: для бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей.
Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый тест.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о дополнительном образовании.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Поддержка куратора.
Преподаватели с опытом от 11 до 30 лет.
Разбор сложных учетных ситуаций от преподавателей-практиков.
Можно посмотреть демонстрационное видео о курсе.
Недостатки:
По отзывам студентов, иногда не открываются уроки в личном кабинете.
6. «Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП» — «Институт профессионального образования»
По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
На курсе студенты рассмотрят формы организации предприятий и их жизненный циклы. Изучат основы предпринимательства и бухгалтерского учета, а также налогообложения и законодательства в этой сфере. Познакомятся с финансовым контролем и стандартами финансовой отчетности. Научатся управлять основными и оборотными средствами, затратами, доходами и денежными потоками предприятия.
Преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители-практики. После защиты аттестационной работы студенты получат диплом о профессиональной переподготовке.
Выпускники смогут вести бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса, формировать и сдавать отчетность, проводить проверки и инвентаризацию.
Цена полностью: от 34 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 620 академических часов.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, практические задания, поддержка куратора.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Возможность пройти курс экстерном.
Возможность получить международный диплом.
Поддержка куратора.
Недостатки:
Не обнаружены.
7. «Налоги в бухгалтерском учете ИП» — Moscow Digital School
По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
На интенсиве разбирают налогообложение малого бизнеса от общих правил до частных случаев. Студенты узнают, как оформить ИП или самозанятость. Научатся подбирать оптимальную систему налогообложения. Поймут, как выявлять и минимизировать налоговые риски в бухгалтерском учете. Разберут нюансы отдельных видов обязательных платежей, таких как налог на прибыль, налог на имущество, НДС, НДФЛ.
Спикер — руководитель компании по оказанию бухгалтерских услуг для бизнеса с 15-летним стажем. После прохождения курса у студентов останется доступ ко всем лекциям и материалам.
В школе действует центр развития карьеры: студентов будут информировать о перспективных предложениях на рынке.
Цена полностью: от 13 161 рубля.
Цена в рассрочку: от 1097 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, домашние задания, общение в чате.
Документ об окончании: сертификат школы.
Помощь с трудоустройством: студентов информируют о новых вакансиях на рынке.
Достоинства:
Вернут деньги, если студенту в течение трех дней не понравится обучение по программе.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Опытный преподаватель.
Недостатки:
По отзывам студентов, иногда приходится долго ждать ответа от службы поддержки.
8. «Онлайн-бухгалтер для ИП» — Abat School
По промокоду ABAT2667E68E вы получите скидку 5% на обучение.
Курс подойдет индивидуальным предпринимателям, которые хотят освоить учет по УСН и ПСН, разобраться в нормативно-правовых аспектах бизнеса и выбрать оптимальный налоговый режим. Студенты изучат основные понятия и нормативную базу для ведения бухгалтерского учета малого бизнеса. Поймут, как работать с документами контрагентов, формировать и сдавать налоговую отчетность, оптимизировать платежи и избегать проверок трудовой инспекции.
Преподаватели — эксперты в области бухгалтерских и юридических услуг со стажем более десяти лет.
В тарифе VIP предусмотрены три месяца сопровождения кураторами и доступа к 1С. Есть бесплатный тестовый период — два урока на 24 часа.
Цена полностью: от 12 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 17 модулей, 54 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания в 1С.
Документ об окончании: сертификат о прохождении курса.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Бесплатный тестовый доступ к двум урокам на 24 часа.
Бонусом предоставляются 35 шаблонов документов, 15 чек-листов и таблиц.
Опытные преподаватели.
Недостатки:
Доступ к материалам курса на четыре месяца.
9. «Бухгалтер малого бизнеса» — «Специалист»
Программа включает в себя пять курсов, направленных на освоение профессии с нуля. Студенты изучат теорию и практику бухгалтерского учета, ведение хозяйственных операций и налогообложение. Научатся самостоятельно проводить бухгалтерские расчеты и отражать различные учетные операции. После окончания обучения студенты будут готовы к работе бухгалтером.
Преподаватели – главные бухгалтеры крупных компаний со стажем от 15 лет. Студенты будут осваивать практические навыки работы по профессии, учиться пользоваться программой «1C:Бухгалтерия 8».
Обучение можно пройти как онлайн, так и офлайн в Москве. По окончании обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: от 89 990 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 232 академических часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Опытные преподаватели.
Выдают свидетельство 1С и удостоверение о повышении квалификации.
Обучение можно оплатить со счета юридического лица.
Недостатки:
По отзывам, тяжелая программа для начинающих.
10. «Учет и налогообложение для ИП + “1С:Бухгалтерия 8.3”» — МГУТУ
Занятия для индивидуальных предпринимателей, которые планируют самостоятельно вести учет и налоги. Студенты освоят программу 1С, научатся выбирать оптимальные системы налогообложения или патентные режимы. Узнают, как составлять отчетность, начислять заработную плату сотрудникам и рассчитывать налоги.
Преподаватели — сертифицированные эксперты 1С, налоговые аудиторы и главные бухгалтеры. Курс можно пройти онлайн, в прямом эфире или офлайн в Москве.
Предусмотрена бесплатная программа трудоустройства. В конце обучения выпускники пройдут итоговое тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: от 7800 рублей.
Цена в рассрочку: от 1300 рублей в месяц.
Длительность: 36 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: «живой» тренинг от руководителя HR-программ центра, советы по прохождению собеседований, помощь в составлении резюме, которое затем передадут партнерам и кадровым агентствам.
Достоинства:
Поддержка персонального куратора.
Облачный доступ к 1С на шесть месяцев
Более 30 шаблонов и шпаргалок.
Доступ к Telegram-каналу «Бухучет, финансы, налоги» в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
Бесплатные курсы по бухгалтерии для ИП
Обучение на бесплатных курсах поможет тем, кто хочет сменить профессию или разобраться в основах бухгалтерского учета, налогообложения и автоматизации отчетности. Во время занятий студенты поймут, подходит ли профессия бухгалтера и узнают, с чего начать карьеру.
1. «Бухгалтер для крупного и малого бизнеса: с нуля до старта карьеры» — «Содействие занятости»
Курс подойдет студентам со средним профессиональным или высшим образованием, желающим освоить навыки бухгалтерского и налогового учета. Преподаватели научат составлять первичные учетные документы, использовать программу «1С:Бухгалтерия», а также информационные системы «Гарант» и «Консультант». Слушатели узнают, как правильно вести бухгалтерские записи, формировать отчетность и составлять налоговые декларации.
По окончании курса студенты разработают и защитят итоговый проект по организации налогового и бухгалтерского учета на предприятии. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.
Дополнительный бонус — помощь в трудоустройстве по федеральному проекту «Содействие занятости».
Длительность: 256 академических часов.
Формат: видеолекции, презентации, обратная связь от преподавателей и кураторов через чат.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Финансовый анализ бизнеса для ИП» — «Контур.Школа»
Курс для начинающих и опытных предпринимателей от экспертов онлайн‑бухгалтерии «Контур.Эльба». Преподаватели объяснят, как избежать кассовых разрывов, контролировать денежные потоки и грамотно планировать развитие компании. Студенты изучат основные отчеты бизнеса: ДДС, ОПиУ и баланс, правила финансовой дисциплины, оптимизацию ассортимента товаров и услуг, а также планирование развития компании.
После окончания курса студенты смогут эффективно использовать сервисы школы для автоматизации отчетности и управления налоговыми процессами. Освоят шаблоны отчетов и научатся проводить финансовый анализ бизнеса.
В конце обучения участники получат электронные сертификаты об обучении.
Длительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки, тест для самопроверки, помощь куратора.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «От ИП до ООО: как стать бухгалтером, который нужен всем» — Skillbox
Интенсив для тех, кто хочет сменить профессию и освоить новую с нуля. Преподаватель —управляющий директор в банке. Студенты узнают, какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы стать востребованным специалистом и решать нестандартные задачи. Составят проводки, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Получат обратную связь от эксперта и определят вектор развития своей карьеры.
Длительность: 3 урока.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Бухгалтерия для предпринимателей» — «Бизнес-секреты»
Курс для начинающих и действующих предпринимателей, желающих разобраться в налоговых режимах. Студентам расскажут, как вести бизнес на НПД, ПНД, УСН и АУСН. Покажут на примерах расчетов, какой налоговый режим выбрать для своего бизнеса. Посоветуют, как самому настроить бухгалтерию. Дадут алгоритм, как платить налоги и отчитываться на ЕНП, чтобы не было проблем с налоговой.
Преподаватели курса — действующие эксперты по бухгалтерии и налогам в «Тинькофф». По завершении курса студенты пройдут финальный тест для проверки знаний.
Участники получат памятки со сроками уплаты и отчетности по каждой системе налогообложения.
Длительность: в своем темпе.
Формат: 8 модулей.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Бесплатный курс для предпринимателей» — «1С:БизнесСтарт»
Курс подойдет индивидуальным предпринимателям, самозанятым и владельцам ООО, которые хотят самостоятельно вести бухгалтерию. Студенты научатся самостоятельно вести бухгалтерию, рассчитывать налоги, сдавать отчетность и пользоваться программой «1С:БизнесСтарт». Слушатели получат доступ к коллекции видеоматериалов и обратную связь в комментариях под видео.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов по бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей учитывали три важных фактора: курс должен быть практическим, доступным для начинающих и учитывать последние изменения и дополнения к налоговому законодательству Российской Федерации. После анализа критерии были расширены и в обзор добавлены параметры:
Стоимость курса. Учитывали доступность обучения, рассматривали опцию оплаты в рассрочку, если это предусмотрено программой.
Бесплатный ознакомительный контент. Бесплатные первые лекции или вебинары дают возможность потенциальным студентам ознакомиться с учебным материалом перед регистрацией на курс.
Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, а обратную связь — через вебинары и чаты в Telegram. Искали курсы с «живыми» вебинарами, тестированиями и анализом ошибок в практических заданиях от преподавателей.
Реальный результат обучения. Выясняли, насколько курсы помогают развитию профессиональных навыков и смогут ли студенты по итогам обучения составить портфолио и найти работу.
Документ об окончании. Учитывали наличие официального документа, подтверждающего прохождение курса.
Помощь в трудоустройстве. Анализировали, какую поддержку предоставляет курс для помощи в трудоустройстве своих студентов.
Экспертиза спикера. Оценивали опыт и достижения спикера в профессии, квалификацию и то, практикует ли он сейчас.
Репутация школы и отзывы выпускников. Изучили реальные рейтинги школ и отзывы выпускников о курсе.
Какой курс по бухгалтерии для ИП выбрать
Курсы бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей необходимы для успешного и эффективного ведения финансовой отчетности и налогообложения. Они помогают предпринимателям освоить навыки ведения учета доходов и расходов, правильно заполнять налоговые декларации и использовать специализированное программное обеспечение. Освоить бухгалтерский учет можно на курсах:
«Профессия "Бухгалтер для ИП"» от Eduson Academy: практический онлайн-курс по ведению бухгалтерии для малого бизнеса с помощью в трудоустройстве.
«Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С» от FINFED: курс с домашними заданиями от преподавателей с опытом работы более пяти лет.
«Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей» от НИИДПО: курс профессиональной переподготовки с бессрочным доступом к материалам.
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