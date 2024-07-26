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ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 курсов по бухгалтерии маркетплейсов

Торговля на маркетплейсах активно растет с каждым годом. Число предпринимателей, зарегистрированных на Wildberries, превысило 650 тысяч, на Ozon — более 230 тысяч. Открыты вакансии и у работодателей, которые работают с «Яндекс Маркетом», «СберМегаМаркетом» и Lamoda. Все они нуждаются в грамотных бухгалтерах, которые понимают специфику работы этих платформ.
15 курсов по бухгалтерии маркетплейсов
Иллюстрация: Thirdman/pexels

Собрали платные онлайн-курсы для бухгалтеров, которые планируют специализироваться на работе с маркетплейсами. Бесплатные курсы помогут понять специфику работы с торговыми площадками. 

Информация об эксперте

Совместно со специалистами агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс» мы рассмотрели обучающие программы по бухгалтерии маркетплейсов. После тщательного анализа и сравнения всех данных сформировали подборку лучших курсов, чтобы вы могли выбрать оптимальный для себя вариант.

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-5 онлайн-курсов по бухгалтерии маркетплейсов 

  1. «Профессия "Бухгалтер маркетплейсов"» от FINFED: обучают вести бухгалтерию поставщиков маркетплейсов на всех системах налогообложения.

  2. «Бухгалтерия маркетплейсов» от Abat School: научат вести вести бухгалтерию для маркетплейсов от регистрации бизнеса до сдачи отчетности (промокод ABAT2667E68E — скидка 5% на обучение).

  3. «Маркетплейсы: особенности учета и налогообложения» от «Контур.Школы»: помогут разобраться в нюансах налогового учета, ведения первичной документации и выбора системы налогообложения при работе с маркетплейсами.

  4. «Бухгалтерия маркетплейсов» от «Школы бухгалтерского искусства Яны Васильевой»: научат регистрировать бизнес, искать клиентов и работать на себя. 

  5. «Бухгалтер маркетплейсов» от «Школы бухгалтера Алеси Васинкиной»: с нуля обучают тех, кто хочет начать оказывать бухгалтерские услуги для Wildberries, Ozon и других маркетплейсов. 

Собрали онлайн-курсы, которые помогут начинающим бухгалтерам получить востребованную специализацию, учесть нюансы ведения бухгалтерии и налогообложения для маркетплейсов, а опытным — обновить и систематизировать свои знания о работе с маркетплейсами.

1. «Профессия "Бухгалтер маркетплейсов"» — FINFED

Практический курс повышения квалификации для бухгалтеров включает все актуальные изменения 2024 года. Занятия проводят действующие бухгалтеры и поставщики маркетплейсов. Для поддержки и обмена опытом предусмотрен закрытый чат с преподавателями и кураторами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участники курса получат бесплатный доступ к 1С на два месяца. Они научатся работать в программе, выполнять все бухгалтерские операции и вести поставщиков на всех системах налогообложения. По окончании курса выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, домашние задания, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Нюансы работы с площадкой Wildberries. Документооборот.

  • Нюансы работы с площадкой Ozon. Документооборот.

  • Особенности учета при работе с площадкой «Яндекс Маркет».

  • Практический тренинг по ведению «СберМегаМаркета».

  • Интенсивы по работе ИП на УСН и ООО на ОСНО. Практика в 1С.

Достоинства: 

  • Доступ к бесплатному двухдневному курсу после регистрации.

  • Предоставляют методички, чек-листы, шаблоны документов.

  • Бесплатный доступ к 1С для практики на два месяца.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеyandex.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Бухгалтерия маркетплейсов» — Abat School

🎁 По промокоду ABAT2667E68E вы получите скидку 5% на обучение.

Курс подойдет желающим начать работу на фрилансе, опытным специалистам, желающим актуализировать свои знания, а также предпринимателям, желающим выйти на маркетплейсы и самостоятельно вести учет бизнеса. Преподаватель — управляющая центра бухгалтерских и юридических услуг Abat Group. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся вести бухгалтерию маркетплейсов от регистрации бизнеса до сдачи отчетности. Рассмотрят особенности налогообложения и учета доходов и расходов маркетплейсов. Изучат основы международных стандартов бухгалтерского учета. Также научатся взаимодействовать с поставщиками и клиентами.

  • Цена полностью: 5592 рубля.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 часа. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, конспекты, презентации, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Правовые формы ведения бизнеса.

  • Выбор ОКВЭД и системы налогообложения.

  • Определение налоговой базы.

  • Подготовка программы к учету.

  • Основные операции учета.

  • Проверка и анализ сводной информации.

  • Реализация в страны ЕАЭС.

Достоинства: 

  • Практика на примере личных кабинетов Wildberries и Ozon.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Преподаватель курса — практик с 16-летним опытом работы в области финансов и налогообложения.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

Посмотреть программу курса

3. «Маркетплейсы: особенности учета и налогообложения» — «Контур.Школа»

Вебинар проводит эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых консультантов. Обучение будет полезно для бухгалтеров в единственном лице, бухгалтеров на участке и индивидуальных предпринимателей. 

Иллюстрация: freepik/freepik

На вебинаре обсудят нюансы работы с маркетплейсами. Рассмотрят правила оформления первичных документов и особенности налогового учета при работе с ними. Участники узнают, как выбрать подходящую систему налогообложения и разберут детали налогового и бухгалтерского учета.

  • Цена полностью: от 2000 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: от 67 минут. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинар. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Договорные особенности при работе с маркетплейсами. 

  • Выбор системы налогообложения при работе с маркетплейсами.

  • Бухгалтерский учет при работе с маркетплейсами.

  • Кассовый чек при продажах через маркетплейс.

  • Учет работы через маркетплейс в целях ОСНО.

  • Учет работы через маркетплейс для исчисления УСН.

  • Ведение учета товаров на маркетплейсах.

Достоинства: 

  • Возможность оформить подписку школы и выбрать курсы для обучения.

  • Возможность продолжить обучение на более дорогом тарифе: «Базовый», «Стандарт», «ВИП».

  • Преподаватель — эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых консультантов.

Недостатки: 

  • Нет обратной связи от преподавателя.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Бухгалтерия маркетплейсов» — «Школа бухгалтерского искусства Яны Васильевой»

Курс доступен в трех тарифах: «Бухгалтер Wildberries», «Топ-бухгалтер» и VIP. На занятиях студенты узнают, как зарегистрировать бизнес и найти первых клиентов. Научатся работать с программами учета и взаимодействовать с банками. 

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе также научат работать на себя. Участники получат необходимые знания бухгалтерского учета на рынках электронной коммерции, разберутся в существующих системах налогообложения и освоят тонкости работы с клиентами.

  • Цена полностью: от 4558 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 8 недель. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, проверка домашних заданий куратором, чат обучения. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Поиск клиента. Выбор эффективной организационно-правовой формы.

  • Проведение банковских операции. Программы для ведения бухгалтерского и налогового учета.

  • Главные принципы работы и изучение личного кабинета Ozon, Wildberries, KazanExpress.

  • Работа на себя. Оформление деятельности.

  • Пошаговый алгоритм работы с маркетплейсами.

Достоинства: 

  • Перед обучением предоставляется ознакомительный мастер-класс.

  • Кешбэк за покупку курса до 10% — бонусами или на карту.

  • Выпускников приглашают в чат «Бухэксперт».

Недостатки: 

  • Бонусы доступны только для дорогих тарифов.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте classbe.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Бухгалтер маркетплейсов» — «Школа бухгалтера Алеси Васинкиной»

Курс подходит для тех, кто хочет начать оказывать бухгалтерские услуги на маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon. Участников научат автоматизировать работу с клиентами-поставщиками и избегать ошибок в учете. Программа курса поможет войти в востребованную нишу бухгалтерского аутсорсинга и получить конкурентное преимущество.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватель курса — опытный бухгалтер-фрилансер с 13-летним стажем, обучивший более 5000 студентов. На выбор предлагаются три тарифа обучения: «Все сама», «С поддержкой» и «Все включено».

  • Цена полностью: от 24 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 6 недель. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания, тесты. 

  • Документ об окончании: сертификат и свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Общие понятия и системы налогообложения на маркетплейсах.

  • Wildberries.

  • Ozon.

  • «Яндекс Маркет».

  • KazanExpress.

  • «СберМегаМаркет»

  • Документация бухгалтера для управленческого учета.

Достоинства: 

  • Ко всем модулям есть практические задания в 1С.

  • Преподаватель курса — бухгалтер со стажем более 16 лет.

  • Бонусный модуль по управленческому учету, доступ к чату в Telegram и обратная связь от кураторов на тарифах «С поддержкой» и «Все включено».

Недостатки: 

  • Ограничения в тарифе «Все сама».

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.ru.

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6. «Бухгалтер маркетплейса» — «Клерк»

На курсе научат оказывать бухгалтерские услуги для поставщиков на «Яндекс Маркета», Wildberries, Ozon и других маркетплейсах. Участники узнают, как правильно вести учет и рассчитывать налоги при разных системах налогообложения, а также заключать договоры с маркетплейсами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участники получают доступ к закрытым вебинарам, чату и мастер-классам с преподавателями. Удобный личный кабинет позволяет отслеживать свой прогресс, смотреть уроки и скачивать конспекты и документы к занятиям. 

  • Цена полностью: от 9900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 825 рублей в месяц.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-встречи, видеоуроки, конспекты, тесты, практические задания. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям, рассылка резюме партнерам.

Программа: 

  • Какую организационно-правовую форму и налоговый режим выбрать.

  • Какой маркетплейс выбрать.

  • Порядок работы с маркетплейсом.

  • Учет операций с маркетплейсами в «1С:Предприятие 8.3».

  • Автоматизация учета работы с маркетплейсами.

Достоинства: 

  • Помощь с трудоустройством.

  • Первый урок доступен бесплатно.

  • «Живое» общение с преподавателем.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Авторы программы — практикующие бухгалтеры. 

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Как вести бухгалтерию на маркетплейсах» — Academy E.COM

Программа обучения подойдет как для селлеров, так и для менеджеров маркетплейсов. Знания и навыки, полученные на курсе, помогут повысить квалификацию и самостоятельно вести бухгалтерию для маркетплейсов, что позволит снизить затраты на персонал.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе предоставляются все необходимые знания для работы с ООО и ИП на маркетплейсах. На занятиях расчеты налогов показаны на примере маркетплейса Ozon. При этом все полученные навыки можно применять и на других торговых площадках.

  • Цена полностью: от 7900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 790 рублей в месяц.

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, тестирование. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и поиске клиентов.

Программа: 

  • Оплата налогов с продаж на маркетплейсе. 

  • Работа с отчетами маркетплейса. 

  • Исчисление налогооблагаемой базы. 

  • Расчет налогов при работе с Ozon. 

Достоинства: 

  • Помощь с трудоустройством.

  • Доступ к чату с обсуждением материала курса.

  • Дополнительный курс по трудоустройству.

  • Возможность предварительной консультации по телефону.

  • Гарантия 100% возврата средств в случае, если студент не приступил к обучению.

Недостатки: 

  • В отзывах есть жалобы на долгое ожидание ответа куратора.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Бухгалтер маркетплейсов и инфобизнеса» — «Онлайн-школа Татьяны Себелевой»

Автор курса — практикующий главный бухгалтер с опытом более десяти лет. Он расскажет об инструментах, которые применял на практике, благодаря чему вырос от рядового бухгалтера до предпринимателя.

По окончании обучения студенты смогут сделать выбор — стать экспертом-бухгалтером или начать свой собственный бизнес. Можно выбрать обучение на одном из трех тарифов: «Базовый», «Профи» и VIP.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 34 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3490 рублей в месяц.

  • Длительность: по запросу. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: удостоверение установленного образца.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям, рассылка резюме партнерам.

Программа:

  • Бухгалтерия маркетплейсов.

  • Бухгалтер инфобизнеса.

  • Бухгалтер на удаленке.

  • Личные финансы.

Достоинства: 

  • Курс составлен с учетом актуальных изменений 2024 года.

  • На время обучения бесплатно предоставляется программа «1С:Бухгалтерия 8.3».

  • Учебная платформа доступна с телефона, планшета и компьютера.

  • Бонусные уроки и групповые встречи с автором курса на тарифах «Профи» и VIP.

Недостатки: 

  • Ограниченный доступ к материалам курса.

Посмотреть программу курса

9. «Маркетплейсы» — МГУТУ

 Курс состоит из двух модулей: «Бухгалтерский учет и налоги на маркетплейсах + 1С» и «Менеджер маркетплейсов (Wildberries)». Обучение можно пройти комплексно или выбрать один из модулей. Преподаватели — действующие эксперты и бухгалтеры маркетплейсов. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение доступно в трех форматах: очно, онлайн и в прямом эфире. На занятиях студенты научатся вести бухгалтерский учет и налогообложение на торговых площадках, а также разбираться в тонкостях работы крупнейших маркетплейсов страны.

  • Цена полностью: от 8400 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 32 часа. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн и офлайн.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: тренинг по трудоустройству, помощь в создании резюме, сопроводительного письма и прохождении собеседования.

Программа: 

  • Выбор организационно-правовой формы и ОКВЭД при работе с маркетплейсами.

  • Анализ систем налогообложения для торговли через маркетплейсы.

  • Документооборот при работе с маркетплейсами.

  • Основные операции учета по товародвижению через маркетплейсы.

  • Обзор личного кабинета Wildberries и Ozon, расшифровка отчетов. 

Достоинства: 

  • Доступ к Telegram-каналу «Бухучет, финансы, налоги».

  • Бесплатное ознакомительное занятие доступно без регистрации.

  • Комплект раздаточных материалов составлен с учетом всех изменений на июль 2024 года.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программу курса

10. «Бухгалтер по работе с маркетплейсами + 1С 8.3» — «РУНО»

Курс подойдет начинающим бухгалтерам. Студенты научатся вести налоговый и бухгалтерский учет продаж через Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» при ОСН и УСН.

Обучение включает работу с личными кабинетами маркетплейсов в программе «1С:Бухгалтерия 8.3», ведение товарного учета и работу с договорами и отчетами агентов. Также участники научатся правильно отражать расчеты с маркетплейсами в 1С.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 16 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1680 рублей в месяц.

  • Длительность: 16 академических часов.  

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: помощь карьерного консультанта в составлении резюме, подготовке к собеседованию, разработке стратегии поиска работы.

Программа:

  • Обзор маркетплейсов: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет». Выбор оптимальной системы налогообложения. 

  • Особенности договора с маркетплейсами. Бухгалтерский и налоговый учет по агентскому договору при ОСН и УСН. 

  • Практикум в «1С:Бухгалтерия 8.3» на примере работы с маркетплейсом Ozon. 

  • Практикум по работе с маркетплейсом «Яндекс Маркет». 

  • Практикум по работе с маркетплейсом Wildberries. 

Достоинства: 

  • Упор на практику — в программе 18 практических заданий.

  • Первый урок доступен бесплатно, после регистрации.

  • Бесплатный доступ к платформе и отдельным урокам на десять дней.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программу курса

Бесплатные онлайн-курсы по бухгалтерии маркетплейсов

На бесплатных курсах слушатели ознакомятся с некоторыми особенностями ведения бухгалтерии и начисления налогов для поставщиков маркетплейсов. А также смогут понять, какие знания потребуются для работы на торговой площадке.

1.«Как работать с маркетплейсами в "1С:Бухгалтерия"» — канал «WiseAdvice-IT 1C-интегратор»

Ознакомительный урок посвящен возможностям программы 1С для работы с маркетплейсами. Бухгалтеров ознакомят с настройками обмена данными между 1С и такими платформами, как Wildberries, «Яндекс Маркет», Ozon и другими. Также будет представлен пример загрузки отчета о продажах маркетплейса в «1С:Бухгалтерию».

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 8 минут.

  • Формат: видеоурок

  • Доступ: свободный.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Как не платить налоги на Wildberries» — «Бизнес База»

Действующий главный бухгалтер дает практические советы для тех, кто планирует открыть бизнес на маркетплейсах. Он отвечает на вопросы о выборе системы налогообложения, объясняет различия между физическими лицами, самозанятыми, ИП и юридическими лицами. Также рассматриваются ограничения и преимущества каждой формы организации бизнеса, проводится сравнение затрат на штатного бухгалтера и услуги бухгалтерии на аутсорсе.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 час 37 минут.

  • Формат: запись интервью.

  • Доступ: свободный.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Бухгалтер по работе с маркетплейсами» — «Актион Студенты»

Вебинар для студентов экономических факультетов. Слушатели узнают, что нужно знать о работе маркетплейсов для бухгалтерского учета и чем отличается работа с маркетплейсами от розничной и электронной торговли. Разберутся в нюансах работы с крупнейшими площадками: Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». Узнают о перспективах профессии и возможном заработке.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 час 58 минут.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: свободный.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Как вести бухучет, работая на маркетплейсах» — Дания Ткачева

Главный бухгалтер консалтинговой компании с 17-летним опытом рассказывает о своей работе на маркетплейсах и отвечает на вопросы зрителей в формате вебинара. Он приводит примеры из практики и разбирает нюансы налогообложения и бухгалтерского учета.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 56 минут.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: свободный.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Торговля через маркетплейсы в "1С:Бухгалтерии 8.3"» — Марина Мироненко 

Практический видеоурок о том, как отражать торговые операции на маркетплейсах в «1С:Бухгалтерии 8.3». Преподаватель разбирает несколько распространенных примеров, учит формировать первичную документацию, создавать сводные отчеты и рассчитывать налоги.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 30 минут.

  • Формат: видеоурок

  • Доступ: свободный.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе курсов для статьи мы обращали внимание на наличие практических занятий и примеров в программе «1С:Бухгалтерия». Также важно, чтобы на курсе обучали искать клиентов и работать с крупнейшими платформами, такими как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Чтобы предоставить вам наиболее полное и полезное руководство, мы учли дополнительные критерии:

  • Порог входа на курс. Уточнили, требуется ли начальная подготовка, подходит курс для начинающих или опытных бухгалтеров. 

  • Стоимость курса. Указывали полную стоимость курса и возможность рассрочки, если она предусмотрена. Также проверили наличие сезонных и иных скидок.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Выбирали курсы, предлагающие бесплатные пробные занятия, чтобы потенциальные студенты могли оценить содержание программы перед покупкой.

  • Формат обучения и обратная связь. Подбирали курсы с вебинарами и разбором реальных задач бухгалтера от преподавателей. 

  • Реальный результат обучения. Выяснили, как курсы помогают развить профессиональные навыки и получить специализацию бухгалтера маркетплейсов. Узнали, смогут ли студенты создать конкурентное портфолио и применить знания на практике.

  • Документ об окончании. Проверили, выдается ли официальный документ по окончании курса, например, сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь в трудоустройстве. Изучили, предоставляет ли курс поддержку в поиске работы, включая карьерные гайды, консультации, помощь в составлении резюме, сопроводительного письма и проведении собеседования.

  • Экспертность спикера. Оценили квалификацию преподавателей, их стаж и достижения в профессии, а также их текущую практическую деятельность.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Изучили реальные отзывы выпускников о курсе и проверили наличие лицензий и сертификатов у учебного заведения.

Какой курс по бухгалтерии маркетплейсов выбрать

Значительный рост электронной коммерции, включая торговлю на маркетплейсах, создает потребность в бухгалтерах, которые понимают специфику работы таких платформ. Освоить новую профессию, чтобы начать зарабатывать удаленно или вести бизнес самостоятельно, можно на курсах:

  1. «Профессия "Бухгалтер маркетплейсов"» от FINFED: обучают вести бухгалтерию поставщиков маркетплейсов на всех системах налогообложения.

  2. «Бухгалтерия маркетплейсов» от Abat School: научат вести вести бухгалтерию для маркетплейсов от регистрации бизнеса до сдачи отчетности.

  3. «Маркетплейсы: особенности учета и налогообложения» от «Контур.Школы»: помогут разобраться в нюансах налогового учета, ведения первичной документации и выбора системы налогообложения при работе с маркетплейсами.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Чего только не спрашивают в чате ФНС. Можно сразу выездные назначать

Чат налоговиков, где можно задавать вопросы ведомству — кладезь просто для проверяющих. Меня удивляет, какие там задают вопросы (а главное, почему именно там).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Экономика России

❗ Центробанк повысил ключевую ставку до 18% годовых. Комментарий CEO сервиса рассрочек

Впервые с 18 декабря 2023 года Банк России изменил размер ключевой ставки с 16 до 18%.

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Messaggio
Маркетинг

Каскадные рассылки в мессенджерах: как сэкономить на рекламных и сервисных сообщениях

Большинство компаний для взаимодействия с клиентами используют сразу несколько каналов коммуникаций — SMS, WhatsApp, Telegram и т.д. И для того, чтобы максимально эффективно распределить маркетинговый бюджет и поднять конверсию, бизнес часто прибегает к каскадным рассылкам. Что это такое и для чего их используют, поговорим сегодня в статье.

Каскадные рассылки в мессенджерах: как сэкономить на рекламных и сервисных сообщениях
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024

Собрали для вас анонсы вебинаров на август 2024 года.

ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 курсов по бухгалтерии маркетплейсов

Торговля на маркетплейсах активно растет с каждым годом. Число предпринимателей, зарегистрированных на Wildberries, превысило 650 тысяч, на Ozon — более 230 тысяч. Открыты вакансии и у работодателей, которые работают с «Яндекс Маркетом», «СберМегаМаркетом» и Lamoda. Все они нуждаются в грамотных бухгалтерах, которые понимают специфику работы этих платформ.

15 курсов по бухгалтерии маркетплейсов
Регистрация ККТ

Госдума упростила регистрацию контрольно-кассовой техники

ИП смогут не применять ККТ, если оказывают услуги в сфере образования, физической культуры и спорта.

АКГ «Созидание и Развитие»
Расчеты с работниками

Что должна оплатить компания при переезде работника

Трудовой кодекс в этой сфере достаточно лаконичен: работодатель компенсирует расходы по переезду и обустройству. А конкретику устанавливайте сами — в коллективном, локальном или трудовом договоре. Рассказываем, как это сделать, чтобы избежать претензий и споров.

Что должна оплатить компания при переезде работника
НДС

ВС РФ: очередность требования ФНС по восстановленному НДС зависит от периода операции-основания для вычета

Если организация-должник получала вычеты НДС по купленному имуществу, после его продажи на торгах из-за банкротства нужно восстановить налог и уплатить в бюджет.

УСН

Может ли ИП на УСН-15% уменьшить доходы на убыток прошлых лет при расчете взносов 1%

Разбираемся, можно ли учесть при расчете взноса в размере 1% с превышения дохода 300 тыс. рублей, убыток, понесенный ИП в прошлые года.

Может ли ИП на УСН-15% уменьшить доходы на убыток прошлых лет при расчете взносов 1%
BIZNESINALOGI
Саморазвитие

Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании

Первое правило как все успеть, если делаешь это в последний момент — работать, как вам удобно и где вам удобно. Если вам удобно работать из дома, работайте из дома, если вам удобно работать из офиса и ночевать в офисе, значит, возьмите себе подушку и ночуйте. 

Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании
Бухгалтеры

Уже больше 16 тысяч бухгалтеров ведут живое общение в Красном уголке бухгалтера

Телеграм-канал Красный уголок бухгалтера набрал больше 16 тысяч подписчиков.

Экономика России

Россия предоставит иностранным государствам кредиты на 492 млрд рублей

В 2024 году власти ожидают, что зарубежные страны вернут в бюджет 49,7 млрд рублей по государственным кредитам.

Экономика России

Цифра дня. Про ключевую ставку

Банк России впервые с конца прошлого года решил повысить ключевую ставку — сразу на два процентных пункта.

Цифра дня. Про ключевую ставку

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Иностранные работники

В каких случаях откажут в выдаче разрешения на работу для иностранных граждан

Временно пребывающий иностранный гражданин из «визовой» страны вправе трудиться в России, если у него есть разрешение на работу. В некоторых случаях в таком разрешении могут отказать. Подробнее рассказываем о причинах отказа в данной статье.

В каких случаях откажут в выдаче разрешения на работу для иностранных граждан