15 курсов по бухгалтерии маркетплейсов

Собрали платные онлайн-курсы для бухгалтеров, которые планируют специализироваться на работе с маркетплейсами. Бесплатные курсы помогут понять специфику работы с торговыми площадками.
Информация об эксперте
Совместно со специалистами агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс» мы рассмотрели обучающие программы по бухгалтерии маркетплейсов. После тщательного анализа и сравнения всех данных сформировали подборку лучших курсов, чтобы вы могли выбрать оптимальный для себя вариант.
ТОП-5 онлайн-курсов по бухгалтерии маркетплейсов
«Профессия "Бухгалтер маркетплейсов"» от FINFED: обучают вести бухгалтерию поставщиков маркетплейсов на всех системах налогообложения.
«Бухгалтерия маркетплейсов» от Abat School: научат вести вести бухгалтерию для маркетплейсов от регистрации бизнеса до сдачи отчетности (промокод ABAT2667E68E — скидка 5% на обучение).
«Маркетплейсы: особенности учета и налогообложения» от «Контур.Школы»: помогут разобраться в нюансах налогового учета, ведения первичной документации и выбора системы налогообложения при работе с маркетплейсами.
«Бухгалтерия маркетплейсов» от «Школы бухгалтерского искусства Яны Васильевой»: научат регистрировать бизнес, искать клиентов и работать на себя.
«Бухгалтер маркетплейсов» от «Школы бухгалтера Алеси Васинкиной»: с нуля обучают тех, кто хочет начать оказывать бухгалтерские услуги для Wildberries, Ozon и других маркетплейсов.
Собрали онлайн-курсы, которые помогут начинающим бухгалтерам получить востребованную специализацию, учесть нюансы ведения бухгалтерии и налогообложения для маркетплейсов, а опытным — обновить и систематизировать свои знания о работе с маркетплейсами.
1. «Профессия "Бухгалтер маркетплейсов"» — FINFED
Практический курс повышения квалификации для бухгалтеров включает все актуальные изменения 2024 года. Занятия проводят действующие бухгалтеры и поставщики маркетплейсов. Для поддержки и обмена опытом предусмотрен закрытый чат с преподавателями и кураторами.
Участники курса получат бесплатный доступ к 1С на два месяца. Они научатся работать в программе, выполнять все бухгалтерские операции и вести поставщиков на всех системах налогообложения. По окончании курса выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, домашние задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нюансы работы с площадкой Wildberries. Документооборот.
Нюансы работы с площадкой Ozon. Документооборот.
Особенности учета при работе с площадкой «Яндекс Маркет».
Практический тренинг по ведению «СберМегаМаркета».
Интенсивы по работе ИП на УСН и ООО на ОСНО. Практика в 1С.
Достоинства:
Доступ к бесплатному двухдневному курсу после регистрации.
Предоставляют методички, чек-листы, шаблоны документов.
Бесплатный доступ к 1С для практики на два месяца.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеyandex.ru.
2. «Бухгалтерия маркетплейсов» — Abat School
🎁 По промокоду ABAT2667E68E вы получите скидку 5% на обучение.
Курс подойдет желающим начать работу на фрилансе, опытным специалистам, желающим актуализировать свои знания, а также предпринимателям, желающим выйти на маркетплейсы и самостоятельно вести учет бизнеса. Преподаватель — управляющая центра бухгалтерских и юридических услуг Abat Group.
Студенты научатся вести бухгалтерию маркетплейсов от регистрации бизнеса до сдачи отчетности. Рассмотрят особенности налогообложения и учета доходов и расходов маркетплейсов. Изучат основы международных стандартов бухгалтерского учета. Также научатся взаимодействовать с поставщиками и клиентами.
Цена полностью: 5592 рубля.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, конспекты, презентации, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовые формы ведения бизнеса.
Выбор ОКВЭД и системы налогообложения.
Определение налоговой базы.
Подготовка программы к учету.
Основные операции учета.
Проверка и анализ сводной информации.
Реализация в страны ЕАЭС.
Достоинства:
Практика на примере личных кабинетов Wildberries и Ozon.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Преподаватель курса — практик с 16-летним опытом работы в области финансов и налогообложения.
Недостатки:
Не обнаружены.
3. «Маркетплейсы: особенности учета и налогообложения» — «Контур.Школа»
Вебинар проводит эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых консультантов. Обучение будет полезно для бухгалтеров в единственном лице, бухгалтеров на участке и индивидуальных предпринимателей.
На вебинаре обсудят нюансы работы с маркетплейсами. Рассмотрят правила оформления первичных документов и особенности налогового учета при работе с ними. Участники узнают, как выбрать подходящую систему налогообложения и разберут детали налогового и бухгалтерского учета.
Цена полностью: от 2000 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 67 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинар.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Договорные особенности при работе с маркетплейсами.
Выбор системы налогообложения при работе с маркетплейсами.
Бухгалтерский учет при работе с маркетплейсами.
Кассовый чек при продажах через маркетплейс.
Учет работы через маркетплейс в целях ОСНО.
Учет работы через маркетплейс для исчисления УСН.
Ведение учета товаров на маркетплейсах.
Достоинства:
Возможность оформить подписку школы и выбрать курсы для обучения.
Возможность продолжить обучение на более дорогом тарифе: «Базовый», «Стандарт», «ВИП».
Преподаватель — эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых консультантов.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Бухгалтерия маркетплейсов» — «Школа бухгалтерского искусства Яны Васильевой»
Курс доступен в трех тарифах: «Бухгалтер Wildberries», «Топ-бухгалтер» и VIP. На занятиях студенты узнают, как зарегистрировать бизнес и найти первых клиентов. Научатся работать с программами учета и взаимодействовать с банками.
На курсе также научат работать на себя. Участники получат необходимые знания бухгалтерского учета на рынках электронной коммерции, разберутся в существующих системах налогообложения и освоят тонкости работы с клиентами.
Цена полностью: от 4558 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 8 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, проверка домашних заданий куратором, чат обучения.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Поиск клиента. Выбор эффективной организационно-правовой формы.
Проведение банковских операции. Программы для ведения бухгалтерского и налогового учета.
Главные принципы работы и изучение личного кабинета Ozon, Wildberries, KazanExpress.
Работа на себя. Оформление деятельности.
Пошаговый алгоритм работы с маркетплейсами.
Достоинства:
Перед обучением предоставляется ознакомительный мастер-класс.
Кешбэк за покупку курса до 10% — бонусами или на карту.
Выпускников приглашают в чат «Бухэксперт».
Недостатки:
Бонусы доступны только для дорогих тарифов.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте classbe.ru.
5. «Бухгалтер маркетплейсов» — «Школа бухгалтера Алеси Васинкиной»
Курс подходит для тех, кто хочет начать оказывать бухгалтерские услуги на маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon. Участников научат автоматизировать работу с клиентами-поставщиками и избегать ошибок в учете. Программа курса поможет войти в востребованную нишу бухгалтерского аутсорсинга и получить конкурентное преимущество.
Преподаватель курса — опытный бухгалтер-фрилансер с 13-летним стажем, обучивший более 5000 студентов. На выбор предлагаются три тарифа обучения: «Все сама», «С поддержкой» и «Все включено».
Цена полностью: от 24 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 6 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат и свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Общие понятия и системы налогообложения на маркетплейсах.
Wildberries.
Ozon.
«Яндекс Маркет».
KazanExpress.
«СберМегаМаркет»
Документация бухгалтера для управленческого учета.
Достоинства:
Ко всем модулям есть практические задания в 1С.
Преподаватель курса — бухгалтер со стажем более 16 лет.
Бонусный модуль по управленческому учету, доступ к чату в Telegram и обратная связь от кураторов на тарифах «С поддержкой» и «Все включено».
Недостатки:
Ограничения в тарифе «Все сама».
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.ru.
6. «Бухгалтер маркетплейса» — «Клерк»
На курсе научат оказывать бухгалтерские услуги для поставщиков на «Яндекс Маркета», Wildberries, Ozon и других маркетплейсах. Участники узнают, как правильно вести учет и рассчитывать налоги при разных системах налогообложения, а также заключать договоры с маркетплейсами.
Участники получают доступ к закрытым вебинарам, чату и мастер-классам с преподавателями. Удобный личный кабинет позволяет отслеживать свой прогресс, смотреть уроки и скачивать конспекты и документы к занятиям.
Цена полностью: от 9900 рублей.
Цена в рассрочку: от 825 рублей в месяц.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-встречи, видеоуроки, конспекты, тесты, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям, рассылка резюме партнерам.
Программа:
Какую организационно-правовую форму и налоговый режим выбрать.
Какой маркетплейс выбрать.
Порядок работы с маркетплейсом.
Учет операций с маркетплейсами в «1С:Предприятие 8.3».
Автоматизация учета работы с маркетплейсами.
Достоинства:
Помощь с трудоустройством.
Первый урок доступен бесплатно.
«Живое» общение с преподавателем.
Возможность оформить налоговый вычет.
Авторы программы — практикующие бухгалтеры.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
7. «Как вести бухгалтерию на маркетплейсах» — Academy E.COM
Программа обучения подойдет как для селлеров, так и для менеджеров маркетплейсов. Знания и навыки, полученные на курсе, помогут повысить квалификацию и самостоятельно вести бухгалтерию для маркетплейсов, что позволит снизить затраты на персонал.
На курсе предоставляются все необходимые знания для работы с ООО и ИП на маркетплейсах. На занятиях расчеты налогов показаны на примере маркетплейса Ozon. При этом все полученные навыки можно применять и на других торговых площадках.
Цена полностью: от 7900 рублей.
Цена в рассрочку: от 790 рублей в месяц.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тестирование.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и поиске клиентов.
Программа:
Оплата налогов с продаж на маркетплейсе.
Работа с отчетами маркетплейса.
Исчисление налогооблагаемой базы.
Расчет налогов при работе с Ozon.
Достоинства:
Помощь с трудоустройством.
Доступ к чату с обсуждением материала курса.
Дополнительный курс по трудоустройству.
Возможность предварительной консультации по телефону.
Гарантия 100% возврата средств в случае, если студент не приступил к обучению.
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на долгое ожидание ответа куратора.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
8. «Бухгалтер маркетплейсов и инфобизнеса» — «Онлайн-школа Татьяны Себелевой»
Автор курса — практикующий главный бухгалтер с опытом более десяти лет. Он расскажет об инструментах, которые применял на практике, благодаря чему вырос от рядового бухгалтера до предпринимателя.
По окончании обучения студенты смогут сделать выбор — стать экспертом-бухгалтером или начать свой собственный бизнес. Можно выбрать обучение на одном из трех тарифов: «Базовый», «Профи» и VIP.
Цена полностью: от 34 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3490 рублей в месяц.
Длительность: по запросу.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение установленного образца.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям, рассылка резюме партнерам.
Программа:
Бухгалтерия маркетплейсов.
Бухгалтер инфобизнеса.
Бухгалтер на удаленке.
Личные финансы.
Достоинства:
Курс составлен с учетом актуальных изменений 2024 года.
На время обучения бесплатно предоставляется программа «1С:Бухгалтерия 8.3».
Учебная платформа доступна с телефона, планшета и компьютера.
Бонусные уроки и групповые встречи с автором курса на тарифах «Профи» и VIP.
Недостатки:
Ограниченный доступ к материалам курса.
9. «Маркетплейсы» — МГУТУ
Курс состоит из двух модулей: «Бухгалтерский учет и налоги на маркетплейсах + 1С» и «Менеджер маркетплейсов (Wildberries)». Обучение можно пройти комплексно или выбрать один из модулей. Преподаватели — действующие эксперты и бухгалтеры маркетплейсов.
Обучение доступно в трех форматах: очно, онлайн и в прямом эфире. На занятиях студенты научатся вести бухгалтерский учет и налогообложение на торговых площадках, а также разбираться в тонкостях работы крупнейших маркетплейсов страны.
Цена полностью: от 8400 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 32 часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн и офлайн.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: тренинг по трудоустройству, помощь в создании резюме, сопроводительного письма и прохождении собеседования.
Программа:
Выбор организационно-правовой формы и ОКВЭД при работе с маркетплейсами.
Анализ систем налогообложения для торговли через маркетплейсы.
Документооборот при работе с маркетплейсами.
Основные операции учета по товародвижению через маркетплейсы.
Обзор личного кабинета Wildberries и Ozon, расшифровка отчетов.
Достоинства:
Доступ к Telegram-каналу «Бухучет, финансы, налоги».
Бесплатное ознакомительное занятие доступно без регистрации.
Комплект раздаточных материалов составлен с учетом всех изменений на июль 2024 года.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Бухгалтер по работе с маркетплейсами + 1С 8.3» — «РУНО»
Курс подойдет начинающим бухгалтерам. Студенты научатся вести налоговый и бухгалтерский учет продаж через Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» при ОСН и УСН.
Обучение включает работу с личными кабинетами маркетплейсов в программе «1С:Бухгалтерия 8.3», ведение товарного учета и работу с договорами и отчетами агентов. Также участники научатся правильно отражать расчеты с маркетплейсами в 1С.
Цена полностью: от 16 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 1680 рублей в месяц.
Длительность: 16 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помощь карьерного консультанта в составлении резюме, подготовке к собеседованию, разработке стратегии поиска работы.
Программа:
Обзор маркетплейсов: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет». Выбор оптимальной системы налогообложения.
Особенности договора с маркетплейсами. Бухгалтерский и налоговый учет по агентскому договору при ОСН и УСН.
Практикум в «1С:Бухгалтерия 8.3» на примере работы с маркетплейсом Ozon.
Практикум по работе с маркетплейсом «Яндекс Маркет».
Практикум по работе с маркетплейсом Wildberries.
Достоинства:
Упор на практику — в программе 18 практических заданий.
Первый урок доступен бесплатно, после регистрации.
Бесплатный доступ к платформе и отдельным урокам на десять дней.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные онлайн-курсы по бухгалтерии маркетплейсов
На бесплатных курсах слушатели ознакомятся с некоторыми особенностями ведения бухгалтерии и начисления налогов для поставщиков маркетплейсов. А также смогут понять, какие знания потребуются для работы на торговой площадке.
1.«Как работать с маркетплейсами в "1С:Бухгалтерия"» — канал «WiseAdvice-IT 1C-интегратор»
Ознакомительный урок посвящен возможностям программы 1С для работы с маркетплейсами. Бухгалтеров ознакомят с настройками обмена данными между 1С и такими платформами, как Wildberries, «Яндекс Маркет», Ozon и другими. Также будет представлен пример загрузки отчета о продажах маркетплейса в «1С:Бухгалтерию».
Длительность: 8 минут.
Формат: видеоурок
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Как не платить налоги на Wildberries» — «Бизнес База»
Действующий главный бухгалтер дает практические советы для тех, кто планирует открыть бизнес на маркетплейсах. Он отвечает на вопросы о выборе системы налогообложения, объясняет различия между физическими лицами, самозанятыми, ИП и юридическими лицами. Также рассматриваются ограничения и преимущества каждой формы организации бизнеса, проводится сравнение затрат на штатного бухгалтера и услуги бухгалтерии на аутсорсе.
Длительность: 1 час 37 минут.
Формат: запись интервью.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Бухгалтер по работе с маркетплейсами» — «Актион Студенты»
Вебинар для студентов экономических факультетов. Слушатели узнают, что нужно знать о работе маркетплейсов для бухгалтерского учета и чем отличается работа с маркетплейсами от розничной и электронной торговли. Разберутся в нюансах работы с крупнейшими площадками: Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». Узнают о перспективах профессии и возможном заработке.
Длительность: 1 час 58 минут.
Формат: запись вебинара.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как вести бухучет, работая на маркетплейсах» — Дания Ткачева
Главный бухгалтер консалтинговой компании с 17-летним опытом рассказывает о своей работе на маркетплейсах и отвечает на вопросы зрителей в формате вебинара. Он приводит примеры из практики и разбирает нюансы налогообложения и бухгалтерского учета.
Длительность: 56 минут.
Формат: запись вебинара.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Торговля через маркетплейсы в "1С:Бухгалтерии 8.3"» — Марина Мироненко
Практический видеоурок о том, как отражать торговые операции на маркетплейсах в «1С:Бухгалтерии 8.3». Преподаватель разбирает несколько распространенных примеров, учит формировать первичную документацию, создавать сводные отчеты и рассчитывать налоги.
Длительность: 30 минут.
Формат: видеоурок
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов для статьи мы обращали внимание на наличие практических занятий и примеров в программе «1С:Бухгалтерия». Также важно, чтобы на курсе обучали искать клиентов и работать с крупнейшими платформами, такими как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Чтобы предоставить вам наиболее полное и полезное руководство, мы учли дополнительные критерии:
Порог входа на курс. Уточнили, требуется ли начальная подготовка, подходит курс для начинающих или опытных бухгалтеров.
Стоимость курса. Указывали полную стоимость курса и возможность рассрочки, если она предусмотрена. Также проверили наличие сезонных и иных скидок.
Бесплатный ознакомительный контент. Выбирали курсы, предлагающие бесплатные пробные занятия, чтобы потенциальные студенты могли оценить содержание программы перед покупкой.
Формат обучения и обратная связь. Подбирали курсы с вебинарами и разбором реальных задач бухгалтера от преподавателей.
Реальный результат обучения. Выяснили, как курсы помогают развить профессиональные навыки и получить специализацию бухгалтера маркетплейсов. Узнали, смогут ли студенты создать конкурентное портфолио и применить знания на практике.
Документ об окончании. Проверили, выдается ли официальный документ по окончании курса, например, сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь в трудоустройстве. Изучили, предоставляет ли курс поддержку в поиске работы, включая карьерные гайды, консультации, помощь в составлении резюме, сопроводительного письма и проведении собеседования.
Экспертность спикера. Оценили квалификацию преподавателей, их стаж и достижения в профессии, а также их текущую практическую деятельность.
Репутация школы и отзывы выпускников. Изучили реальные отзывы выпускников о курсе и проверили наличие лицензий и сертификатов у учебного заведения.
Какой курс по бухгалтерии маркетплейсов выбрать
Значительный рост электронной коммерции, включая торговлю на маркетплейсах, создает потребность в бухгалтерах, которые понимают специфику работы таких платформ. Освоить новую профессию, чтобы начать зарабатывать удаленно или вести бизнес самостоятельно, можно на курсах:
«Профессия "Бухгалтер маркетплейсов"» от FINFED: обучают вести бухгалтерию поставщиков маркетплейсов на всех системах налогообложения.
«Бухгалтерия маркетплейсов» от Abat School: научат вести вести бухгалтерию для маркетплейсов от регистрации бизнеса до сдачи отчетности.
«Маркетплейсы: особенности учета и налогообложения» от «Контур.Школы»: помогут разобраться в нюансах налогового учета, ведения первичной документации и выбора системы налогообложения при работе с маркетплейсами.
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