15 курсов по бухгалтерии маркетплейсов

Торговля на маркетплейсах активно растет с каждым годом. Число предпринимателей, зарегистрированных на Wildberries, превысило 650 тысяч, на Ozon — более 230 тысяч. Открыты вакансии и у работодателей, которые работают с «Яндекс Маркетом», «СберМегаМаркетом» и Lamoda. Все они нуждаются в грамотных бухгалтерах, которые понимают специфику работы этих платформ.

Собрали платные онлайн-курсы для бухгалтеров, которые планируют специализироваться на работе с маркетплейсами. Бесплатные курсы помогут понять специфику работы с торговыми площадками.

Информация об эксперте

Совместно со специалистами агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс» мы рассмотрели обучающие программы по бухгалтерии маркетплейсов. После тщательного анализа и сравнения всех данных сформировали подборку лучших курсов, чтобы вы могли выбрать оптимальный для себя вариант.

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-5 онлайн-курсов по бухгалтерии маркетплейсов

«Профессия "Бухгалтер маркетплейсов"» от FINFED: обучают вести бухгалтерию поставщиков маркетплейсов на всех системах налогообложения. «Бухгалтерия маркетплейсов» от Abat School: научат вести вести бухгалтерию для маркетплейсов от регистрации бизнеса до сдачи отчетности (промокод ABAT2667E68E — скидка 5% на обучение). «Маркетплейсы: особенности учета и налогообложения» от «Контур.Школы»: помогут разобраться в нюансах налогового учета, ведения первичной документации и выбора системы налогообложения при работе с маркетплейсами. «Бухгалтерия маркетплейсов» от «Школы бухгалтерского искусства Яны Васильевой»: научат регистрировать бизнес, искать клиентов и работать на себя. «Бухгалтер маркетплейсов» от «Школы бухгалтера Алеси Васинкиной»: с нуля обучают тех, кто хочет начать оказывать бухгалтерские услуги для Wildberries, Ozon и других маркетплейсов.

Собрали онлайн-курсы, которые помогут начинающим бухгалтерам получить востребованную специализацию, учесть нюансы ведения бухгалтерии и налогообложения для маркетплейсов, а опытным — обновить и систематизировать свои знания о работе с маркетплейсами.

Практический курс повышения квалификации для бухгалтеров включает все актуальные изменения 2024 года. Занятия проводят действующие бухгалтеры и поставщики маркетплейсов. Для поддержки и обмена опытом предусмотрен закрытый чат с преподавателями и кураторами.

Участники курса получат бесплатный доступ к 1С на два месяца. Они научатся работать в программе, выполнять все бухгалтерские операции и вести поставщиков на всех системах налогообложения. По окончании курса выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, домашние задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нюансы работы с площадкой Wildberries. Документооборот.

Нюансы работы с площадкой Ozon. Документооборот.

Особенности учета при работе с площадкой «Яндекс Маркет».

Практический тренинг по ведению «СберМегаМаркета».

Интенсивы по работе ИП на УСН и ООО на ОСНО. Практика в 1С.

Достоинства:

Доступ к бесплатному двухдневному курсу после регистрации.

Предоставляют методички, чек-листы, шаблоны документов.

Бесплатный доступ к 1С для практики на два месяца.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеyandex.ru.

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2. «Бухгалтерия маркетплейсов» — Abat School

🎁 По промокоду ABAT2667E68E вы получите скидку 5% на обучение.

Курс подойдет желающим начать работу на фрилансе, опытным специалистам, желающим актуализировать свои знания, а также предпринимателям, желающим выйти на маркетплейсы и самостоятельно вести учет бизнеса. Преподаватель — управляющая центра бухгалтерских и юридических услуг Abat Group.

Студенты научатся вести бухгалтерию маркетплейсов от регистрации бизнеса до сдачи отчетности. Рассмотрят особенности налогообложения и учета доходов и расходов маркетплейсов. Изучат основы международных стандартов бухгалтерского учета. Также научатся взаимодействовать с поставщиками и клиентами.

Цена полностью: 5592 рубля.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, конспекты, презентации, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовые формы ведения бизнеса.

Выбор ОКВЭД и системы налогообложения.

Определение налоговой базы.

Подготовка программы к учету.

Основные операции учета.

Проверка и анализ сводной информации.

Реализация в страны ЕАЭС.

Достоинства:

Практика на примере личных кабинетов Wildberries и Ozon.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Преподаватель курса — практик с 16-летним опытом работы в области финансов и налогообложения.

Недостатки:

Не обнаружены.

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Вебинар проводит эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых консультантов. Обучение будет полезно для бухгалтеров в единственном лице, бухгалтеров на участке и индивидуальных предпринимателей.

На вебинаре обсудят нюансы работы с маркетплейсами. Рассмотрят правила оформления первичных документов и особенности налогового учета при работе с ними. Участники узнают, как выбрать подходящую систему налогообложения и разберут детали налогового и бухгалтерского учета.

Цена полностью: от 2000 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 67 минут.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинар.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Договорные особенности при работе с маркетплейсами.

Выбор системы налогообложения при работе с маркетплейсами.

Бухгалтерский учет при работе с маркетплейсами.

Кассовый чек при продажах через маркетплейс.

Учет работы через маркетплейс в целях ОСНО.

Учет работы через маркетплейс для исчисления УСН.

Ведение учета товаров на маркетплейсах.

Достоинства:

Возможность оформить подписку школы и выбрать курсы для обучения.

Возможность продолжить обучение на более дорогом тарифе: «Базовый», «Стандарт», «ВИП».

Преподаватель — эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых консультантов.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Бухгалтерия маркетплейсов» — «Школа бухгалтерского искусства Яны Васильевой»

Курс доступен в трех тарифах: «Бухгалтер Wildberries», «Топ-бухгалтер» и VIP. На занятиях студенты узнают, как зарегистрировать бизнес и найти первых клиентов. Научатся работать с программами учета и взаимодействовать с банками.

На курсе также научат работать на себя. Участники получат необходимые знания бухгалтерского учета на рынках электронной коммерции, разберутся в существующих системах налогообложения и освоят тонкости работы с клиентами.

Цена полностью: от 4558 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 8 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, проверка домашних заданий куратором, чат обучения.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Поиск клиента. Выбор эффективной организационно-правовой формы.

Проведение банковских операции. Программы для ведения бухгалтерского и налогового учета.

Главные принципы работы и изучение личного кабинета Ozon, Wildberries, KazanExpress.

Работа на себя. Оформление деятельности.

Пошаговый алгоритм работы с маркетплейсами.

Достоинства:

Перед обучением предоставляется ознакомительный мастер-класс.

Кешбэк за покупку курса до 10% — бонусами или на карту.

Выпускников приглашают в чат «Бухэксперт».

Недостатки:

Бонусы доступны только для дорогих тарифов.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте classbe.ru.

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5. «Бухгалтер маркетплейсов» — «Школа бухгалтера Алеси Васинкиной»

Курс подходит для тех, кто хочет начать оказывать бухгалтерские услуги на маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon. Участников научат автоматизировать работу с клиентами-поставщиками и избегать ошибок в учете. Программа курса поможет войти в востребованную нишу бухгалтерского аутсорсинга и получить конкурентное преимущество.

Преподаватель курса — опытный бухгалтер-фрилансер с 13-летним стажем, обучивший более 5000 студентов. На выбор предлагаются три тарифа обучения: «Все сама», «С поддержкой» и «Все включено».

Цена полностью: от 24 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 6 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат и свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Общие понятия и системы налогообложения на маркетплейсах.

Wildberries.

Ozon.

«Яндекс Маркет».

KazanExpress.

«СберМегаМаркет»

Документация бухгалтера для управленческого учета.

Достоинства:

Ко всем модулям есть практические задания в 1С.

Преподаватель курса — бухгалтер со стажем более 16 лет.

Бонусный модуль по управленческому учету, доступ к чату в Telegram и обратная связь от кураторов на тарифах «С поддержкой» и «Все включено».

Недостатки:

Ограничения в тарифе «Все сама».

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.ru.

Посмотреть программу курса

На курсе научат оказывать бухгалтерские услуги для поставщиков на «Яндекс Маркета», Wildberries, Ozon и других маркетплейсах. Участники узнают, как правильно вести учет и рассчитывать налоги при разных системах налогообложения, а также заключать договоры с маркетплейсами.

Участники получают доступ к закрытым вебинарам, чату и мастер-классам с преподавателями. Удобный личный кабинет позволяет отслеживать свой прогресс, смотреть уроки и скачивать конспекты и документы к занятиям.

Цена полностью: от 9900 рублей.

Цена в рассрочку: от 825 рублей в месяц.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-встречи, видеоуроки, конспекты, тесты, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям, рассылка резюме партнерам.

Программа:

Какую организационно-правовую форму и налоговый режим выбрать.

Какой маркетплейс выбрать.

Порядок работы с маркетплейсом.

Учет операций с маркетплейсами в «1С:Предприятие 8.3».

Автоматизация учета работы с маркетплейсами.

Достоинства:

Помощь с трудоустройством.

Первый урок доступен бесплатно.

«Живое» общение с преподавателем.

Возможность оформить налоговый вычет.

Авторы программы — практикующие бухгалтеры.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

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Программа обучения подойдет как для селлеров, так и для менеджеров маркетплейсов. Знания и навыки, полученные на курсе, помогут повысить квалификацию и самостоятельно вести бухгалтерию для маркетплейсов, что позволит снизить затраты на персонал.

На курсе предоставляются все необходимые знания для работы с ООО и ИП на маркетплейсах. На занятиях расчеты налогов показаны на примере маркетплейса Ozon. При этом все полученные навыки можно применять и на других торговых площадках.

Цена полностью: от 7900 рублей.

Цена в рассрочку: от 790 рублей в месяц.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тестирование.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и поиске клиентов.

Программа:

Оплата налогов с продаж на маркетплейсе.

Работа с отчетами маркетплейса.

Исчисление налогооблагаемой базы.

Расчет налогов при работе с Ozon.

Достоинства:

Помощь с трудоустройством.

Доступ к чату с обсуждением материала курса.

Дополнительный курс по трудоустройству.

Возможность предварительной консультации по телефону.

Гарантия 100% возврата средств в случае, если студент не приступил к обучению.

Недостатки:

В отзывах есть жалобы на долгое ожидание ответа куратора.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Бухгалтер маркетплейсов и инфобизнеса» — «Онлайн-школа Татьяны Себелевой»

Автор курса — практикующий главный бухгалтер с опытом более десяти лет. Он расскажет об инструментах, которые применял на практике, благодаря чему вырос от рядового бухгалтера до предпринимателя.

По окончании обучения студенты смогут сделать выбор — стать экспертом-бухгалтером или начать свой собственный бизнес. Можно выбрать обучение на одном из трех тарифов: «Базовый», «Профи» и VIP.

Цена полностью: от 34 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3490 рублей в месяц.

Длительность: по запросу.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение установленного образца.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям, рассылка резюме партнерам.

Программа:

Бухгалтерия маркетплейсов.

Бухгалтер инфобизнеса.

Бухгалтер на удаленке.

Личные финансы.

Достоинства:

Курс составлен с учетом актуальных изменений 2024 года.

На время обучения бесплатно предоставляется программа «1С:Бухгалтерия 8.3».

Учебная платформа доступна с телефона, планшета и компьютера.

Бонусные уроки и групповые встречи с автором курса на тарифах «Профи» и VIP.

Недостатки:

Ограниченный доступ к материалам курса.

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9. «Маркетплейсы» — МГУТУ

Курс состоит из двух модулей: «Бухгалтерский учет и налоги на маркетплейсах + 1С» и «Менеджер маркетплейсов (Wildberries)». Обучение можно пройти комплексно или выбрать один из модулей. Преподаватели — действующие эксперты и бухгалтеры маркетплейсов.

Обучение доступно в трех форматах: очно, онлайн и в прямом эфире. На занятиях студенты научатся вести бухгалтерский учет и налогообложение на торговых площадках, а также разбираться в тонкостях работы крупнейших маркетплейсов страны.

Цена полностью: от 8400 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 32 часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн и офлайн.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: тренинг по трудоустройству, помощь в создании резюме, сопроводительного письма и прохождении собеседования.

Программа:

Выбор организационно-правовой формы и ОКВЭД при работе с маркетплейсами.

Анализ систем налогообложения для торговли через маркетплейсы.

Документооборот при работе с маркетплейсами.

Основные операции учета по товародвижению через маркетплейсы.

Обзор личного кабинета Wildberries и Ozon, расшифровка отчетов.

Достоинства:

Доступ к Telegram-каналу «Бухучет, финансы, налоги».

Бесплатное ознакомительное занятие доступно без регистрации.

Комплект раздаточных материалов составлен с учетом всех изменений на июль 2024 года.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Курс подойдет начинающим бухгалтерам. Студенты научатся вести налоговый и бухгалтерский учет продаж через Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» при ОСН и УСН.

Обучение включает работу с личными кабинетами маркетплейсов в программе «1С:Бухгалтерия 8.3», ведение товарного учета и работу с договорами и отчетами агентов. Также участники научатся правильно отражать расчеты с маркетплейсами в 1С.

Цена полностью: от 16 800 рублей.

Цена в рассрочку: от 1680 рублей в месяц.

Длительность: 16 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помощь карьерного консультанта в составлении резюме, подготовке к собеседованию, разработке стратегии поиска работы.

Программа:

Обзор маркетплейсов: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет». Выбор оптимальной системы налогообложения.

Особенности договора с маркетплейсами. Бухгалтерский и налоговый учет по агентскому договору при ОСН и УСН.

Практикум в «1С:Бухгалтерия 8.3» на примере работы с маркетплейсом Ozon.

Практикум по работе с маркетплейсом «Яндекс Маркет».

Практикум по работе с маркетплейсом Wildberries.

Достоинства:

Упор на практику — в программе 18 практических заданий.

Первый урок доступен бесплатно, после регистрации.

Бесплатный доступ к платформе и отдельным урокам на десять дней.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Бесплатные онлайн-курсы по бухгалтерии маркетплейсов

На бесплатных курсах слушатели ознакомятся с некоторыми особенностями ведения бухгалтерии и начисления налогов для поставщиков маркетплейсов. А также смогут понять, какие знания потребуются для работы на торговой площадке.

Ознакомительный урок посвящен возможностям программы 1С для работы с маркетплейсами. Бухгалтеров ознакомят с настройками обмена данными между 1С и такими платформами, как Wildberries, «Яндекс Маркет», Ozon и другими. Также будет представлен пример загрузки отчета о продажах маркетплейса в «1С:Бухгалтерию».

Длительность: 8 минут.

Формат : видеоурок

Доступ: свободный.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Действующий главный бухгалтер дает практические советы для тех, кто планирует открыть бизнес на маркетплейсах. Он отвечает на вопросы о выборе системы налогообложения, объясняет различия между физическими лицами, самозанятыми, ИП и юридическими лицами. Также рассматриваются ограничения и преимущества каждой формы организации бизнеса, проводится сравнение затрат на штатного бухгалтера и услуги бухгалтерии на аутсорсе.

Длительность: 1 час 37 минут.

Формат : запись интервью.

Доступ: свободный.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Вебинар для студентов экономических факультетов. Слушатели узнают, что нужно знать о работе маркетплейсов для бухгалтерского учета и чем отличается работа с маркетплейсами от розничной и электронной торговли. Разберутся в нюансах работы с крупнейшими площадками: Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». Узнают о перспективах профессии и возможном заработке.

Длительность: 1 час 58 минут.

Формат : запись вебинара.

Доступ: свободный.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Как вести бухучет, работая на маркетплейсах» — Дания Ткачева

Главный бухгалтер консалтинговой компании с 17-летним опытом рассказывает о своей работе на маркетплейсах и отвечает на вопросы зрителей в формате вебинара. Он приводит примеры из практики и разбирает нюансы налогообложения и бухгалтерского учета.

Длительность: 56 минут.

Формат : запись вебинара.

Доступ: свободный.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Практический видеоурок о том, как отражать торговые операции на маркетплейсах в «1С:Бухгалтерии 8.3». Преподаватель разбирает несколько распространенных примеров, учит формировать первичную документацию, создавать сводные отчеты и рассчитывать налоги.

Длительность: 30 минут.

Формат : видеоурок

Доступ: свободный.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе курсов для статьи мы обращали внимание на наличие практических занятий и примеров в программе «1С:Бухгалтерия». Также важно, чтобы на курсе обучали искать клиентов и работать с крупнейшими платформами, такими как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Чтобы предоставить вам наиболее полное и полезное руководство, мы учли дополнительные критерии:

Порог входа на курс. Уточнили, требуется ли начальная подготовка, подходит курс для начинающих или опытных бухгалтеров.

Стоимость курса. Указывали полную стоимость курса и возможность рассрочки, если она предусмотрена. Также проверили наличие сезонных и иных скидок.

Бесплатный ознакомительный контент. Выбирали курсы, предлагающие бесплатные пробные занятия, чтобы потенциальные студенты могли оценить содержание программы перед покупкой.

Формат обучения и обратная связь. Подбирали курсы с вебинарами и разбором реальных задач бухгалтера от преподавателей.

Реальный результат обучения. Выяснили, как курсы помогают развить профессиональные навыки и получить специализацию бухгалтера маркетплейсов. Узнали, смогут ли студенты создать конкурентное портфолио и применить знания на практике.

Документ об окончании. Проверили, выдается ли официальный документ по окончании курса, например, сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь в трудоустройстве. Изучили, предоставляет ли курс поддержку в поиске работы, включая карьерные гайды, консультации, помощь в составлении резюме, сопроводительного письма и проведении собеседования.

Экспертность спикера. Оценили квалификацию преподавателей, их стаж и достижения в профессии, а также их текущую практическую деятельность.

Репутация школы и отзывы выпускников. Изучили реальные отзывы выпускников о курсе и проверили наличие лицензий и сертификатов у учебного заведения.

Какой курс по бухгалтерии маркетплейсов выбрать

Значительный рост электронной коммерции, включая торговлю на маркетплейсах, создает потребность в бухгалтерах, которые понимают специфику работы таких платформ. Освоить новую профессию, чтобы начать зарабатывать удаленно или вести бизнес самостоятельно, можно на курсах:

«Профессия "Бухгалтер маркетплейсов"» от FINFED: обучают вести бухгалтерию поставщиков маркетплейсов на всех системах налогообложения. «Бухгалтерия маркетплейсов» от Abat School: научат вести вести бухгалтерию для маркетплейсов от регистрации бизнеса до сдачи отчетности. «Маркетплейсы: особенности учета и налогообложения» от «Контур.Школы»: помогут разобраться в нюансах налогового учета, ведения первичной документации и выбора системы налогообложения при работе с маркетплейсами.

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