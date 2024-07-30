15 курсов коммерческого директора: обучение дистанционно 

Бесплатные курсы помогают понять, интересна ли профессия студенту, готов ли он продолжать обучение на платных курсах. Эксперты делятся актуальными и важными знаниями — это полезно и опытным руководителям.

На курсе слушатели узнают, как правильно читать управленческую отчетность, видеть прибыль и убыток компании, рассчитывать валовую прибыль разными способами и маржу. Спикер расскажет, для чего нужно автоматизировать учет, как посчитать выгоду от его реализации и затраты на установку.

Длительность: 3 урока.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Коммерческий директор» — «АБиИМ — образовательная академия»

Курс позволяет в краткой форме познакомиться с профессией, понять, какими знаниями должен обладать специалист, и какой функционал ежедневно выполнять.

Спикеры академии расскажут, почему важно уметь управлять персоналом и формировать эффективную команду из менеджеров по продажам, в каких финансовых показателях должен разбираться топ-менеджер, как думать и вести себя с учетом финансовых рисков.

Длительность: 7 уроков.

Формат: видеоуроки.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Вечерняя школа коммерческого директора» — Евгений Колотилов

В видео рассказывается о том, как управленцу сформировать команду из эффективных менеджеров по продажам, как контролировать, мотивировать и управлять персоналом, в кого вкладывать деньги и отправлять на обучение. А еще слушатели узнают, как позиционировать свой товар или услугу. Лекция будет полезна коммерческому директору, директору по продажам и менеджеру по продажам.

Спикер имеет многолетний опыт в бизнес-консультациях и корпоративных тренингах, выпустил 18 книг на тему продаж, среди которых есть бестселлеры: «Не давайте скидок» и «Техника продаж крупным клиентам».

Длительность: 2 часа 26 минут.

Формат: видеолекция.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Авторский курс поможет правильно организовать работу, распределить обязанности между топ-менеджерами. Слушатели научатся строить эффективные команды, разрабатывать стратегии и улучшать навыки управления, что в итоге приведет к повышению общей продуктивности и достижению поставленных целей.

Длительность: 17 минут.

Формат: видеолекция.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: для руководителей.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Спикер охватывает вопросы и нюансы мотивации менеджеров по продажам. Подробно рассказывает о видах мотивации, их плюсах и минусах, о необходимости расчета персональной эффективности каждого менеджера, почему система мотивации должна быть прозрачна и обязательно отражена в приказе. А также объясняет важность внедрения CRM для быстрой выгрузки статистики и ведения аналитики по продажам.

Длительность: 12 минут.

Формат: видеолекция.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: для руководителей.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.