15 курсов коммерческого директора: обучение дистанционно 

Собрали курсы по коммерческому управлению, на которых учат определять стратегию компании, разрабатывать план действий в разных ситуациях, управлять продажами, контролировать доходы и расходы. Также подобрали бесплатные курсы — на них начинающие специалисты смогут подробнее познакомиться с профессией. А действующие руководители — пополнить свои знания актуальной информацией, получить советы от экспертов в продажах и управлении.
Информация об эксперте
Совместно со специалистами агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс» мы рассмотрели обучающие программы по коммерческому управлению. После тщательного анализа и сравнения всех данных сформировали подборку лучших курсов, чтобы вы могли выбрать оптимальный для себя вариант.
ТОП-7 курсов для коммерческих директоров
«Коммерческий директор» от Moscow Business Academy: практический курс с углубленным изучением стратегий продаж и поддержкой карьерного консультанта (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Коммерческий директор» от Eduson Academy: курс с фокусом на реальные бизнес-кейсы и преподавателями из Harvard Business School и The George Washington University.
«Коммерческий директор» от АПОК: курс профессиональной переподготовки с индивидуальными консультациями от экспертов.
«Коммерческий директор (CCO)» от Moscow Business School: интенсивный курс с разбором десяти реальных кейсов и общением с профессионалами (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Коммерческий директор» от ИПО: программа переподготовки с индивидуальным менторством и подготовкой к международной сертификации (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Директор по стратегическому развитию» от НИИДПО: в конце обучения студенты разрабатывают собственный стратегический проект.
«Директор по финансам» от City Business School: программа с акцентом на финансовое управление и доступом к закрытому бизнес-клубу выпускников.
Собрали десять онлайн-курсов, которые можно проходить в удобное время. Студенты изучают учебный материал, выполняют практические задания под руководством преподавателей или кураторов. Подтверждением полученных знаний и навыков считается успешно сданный экзамен и получение официального документа о прохождении обучения.
1. «Коммерческий директор» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
На курсе студенты научатся бизнес-аналитике, стратегическому, операционному и финансовому менеджменту, реализации бизнес-стратегий, управлению проектами на всех этапах и созданию эффективных команд. Также поработают над личностными и лидерскими качествами, которые необходимы для руководящей должности.
70% времени отведено на практику. Преподаватели курса проверяют выполненные задания, дают свои комментарии, разбирают работы на вебинарах. В зависимости от первичного образования выпускник получит сертификат о прохождении курса или диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: от 93 996 рублей.
Цена в рассрочку: от 7833 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: опыт в области продаж.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованиям.
Программа:
Стратегический менеджмент.
Управление продажами.
Финансовый менеджмент.
Маркетинг и продвижение.
Управление персоналом.
Лидерство и мотивация.
Анализ и контроль коммерческой деятельности.
Заключение и управление контрактами.
Управление проектами.
Достоинства:
Курс можно пройти экстерном.
Материалы курса регулярно обновляются.
Возврат полной стоимости курса, если в течение первых двух недель студент передумал учиться.
Первый платеж рассрочки через месяц.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Для получения диплома нужно иметь среднее специальное или высшее образование.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Коммерческий директор» — Eduson Academy
Курс подойдет уже действующим руководителям и тем, кто хочет получить навыки управленца с нуля. На курсе учат управлению финансами, анализу финансовой отчетности, работе с дебиторской задолженностью, формированию стратегии развития, оптимизации бизнес-процессов в компании. А еще студенты узнают, как выявлять сильных сотрудников, собирать эффективную команду, мотивировать и контролировать работников.
Лекторы — руководители крупных компаний и преподаватели из Harvard Business School и The George Washington University. Полученные практические навыки студенты отрабатывают на реальных кейсах, онлайн-тренажерах, выполняют задания и обсуждают результаты с кураторами.
Цена полностью: 96 792 рубля.
Цена в рассрочку: от 8066 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы коммерческой деятельности.
Управление продажами и маркетинг.
Финансовый анализ и планирование.
Управление персоналом и мотивация.
Правовые аспекты коммерческой деятельности.
Анализ конкурентной среды.
Стратегическое планирование.
Бизнес-коммуникации.
Достоинства:
Доступ к учебным материалам навсегда.
Отработка на онлайн-тренажерах навыков по Excel, коучингу, AmoCRM.
Бонусная онлайн-сессия на 60 минут с экспертом, где можно обсудить любую профессиональную проблему.
Регулярное обновление учебного плана актуальной информацией.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Коммерческий директор» — АПОК
На курсе учат стратегическому планированию, организации коммерческой деятельности, анализу ее эффективности, внешнеэкономической деятельности, маркетингу, настройке процесса взаимодействия с покупателями. Также в программе важные для коммерческого директора дисциплины — конфликтология и деловое общение. Они помогут научиться выстраивать эффективные коммуникации как внутри компании, так и с внешними партнерами.
Курс представлен в нескольких тарифах, в зависимости от длительности. Минимальный срок обучения — один месяц в тарифе «Базовый». В тарифе «Продвинутый» обучение длится от двух месяцев, но при этом студент может корректировать программу курса. Тариф «Премиум» — это индивидуальная программа обучения и длительность от четырех месяцев.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: высшее или среднее специальное образование.
Формат: электронные учебники, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Методологические основы организации коммерческой деятельности.
Организационно-правовые формы функционирования предприятий.
Организация коммерческих служб и управление коммерческой деятельностью.
Стратегическое планирование.
Организация процесса обслуживания покупателей.
Элементы системы маркетинга.
Внешнеэкономическая деятельность.
Планирование системы распределения продукции.
Управление коммерческой деятельностью в оптовой торговле.
Анализ и эффективность коммерческой деятельности.
Конфликтология.
Этика делового общения.
Достоинства:
Возможность выбрать расширенный курс и составить индивидуальный план обучения.
Доставка диплома по всей России.
Возврат оплаты на любом этапе обучения, если курс не подошел.
Право на оформление налогового вычета.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Коммерческий директор (CCO)» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
За пять месяцев студенты освоят азы маркетинга: исследования, прогнозирование, формирование стратегии, контроль и оценка ее эффективности. Также изучат стратегический менеджмент, узнают, как правильно выстраивать систему продаж, использовать современные инструменты продвижения. Все темы подкреплены практическими заданиями, которые проверяют кураторы курса.
При наличии диплома вуза или ссуза после обучения выдадут диплом о профессиональной переподготовке, если диплома нет — выпускник получит сертификат школы.
Цена полностью: от 116 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 10 750 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегический менеджмент.
Операционное управление.
Управление продажами и маркетинг.
Финансовый менеджмент.
Управление проектами.
Лидерство и мотивация.
Коммуникации и переговоры.
Правовые аспекты коммерческой деятельности.
Достоинства:
Право на бесплатное посещение коротких курсов школы.
Создание собственного бизнес-проекта для портфолио.
Доступ к электронной библиотеке с вебинарами.
Доступ в закрытое сообщество школы.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Коммерческий директор» — ИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Студентов учат управлять персоналом и решать конфликтные ситуации, основам американской, японской и европейской моделям менеджмента, маркетингу, бизнес-планированию и риск-менеджменту. После каждого модуля проводят обязательное проверочное тестирование.
Выпускники получают диплом института и международный диплом. Документы отправляют заказным письмом по всей России.
Цена полностью: от 42 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: высшее или среднее специальное образование.
Формат: теоретический материал, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегическое управление.
Финансовый менеджмент.
Управление продажами.
Маркетинг и продвижение.
Управление персоналом.
Логистика и управление цепями поставок.
Анализ и контроль коммерческой деятельности.
Правовые аспекты.
Достоинства:
Дополнительно к российскому диплому студенты получают диплом международного образца.
Доступ к образовательной платформе urait.ru с бесплатными вебинарами и лекциями.
Возможность окончить курс экстерном.
Бесплатная отправка диплома по всей России.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
В отзывах выпускники жалуются на задержку с выдачей и отправкой диплома.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Директор по стратегическому развитию» — НИИДПО
Во время учебы студенты изучают 11 дисциплин и выполняют 33 практических задания. После обучения получат важные навыки: проведение анализа отрасли и рынка, разработка бизнес-плана развития организации, выбор конкурентной стратегии, анализ структуры компании и ее эффективности. На регулярных вебинарах студенты могут задавать вопросы напрямую преподавателям. В остальное время поддержкой слушателей занимаются персональные кураторы.
Выпускники курса могут работать коммерческими директорами, стратегическими менеджерами или директорами по стратегическому развитию.
Цена полностью: от 34 122 рублей.
Цена в рассрочку: от 2845 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: высшее или среднее специальное образование.
Формат: лекции, тесты, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в стратегическое управление.
Стратегическое планирование.
Управление изменениями.
Анализ внешней и внутренней среды.
Финансовый менеджмент.
Лидерство и управление командой.
Бизнес-планирование.
Управление проектами.
Корпоративное управление.
Достоинства:
Доступ к учебным материалам навсегда.
Просмотр записей вебинаров доступен 90 дней после окончания курса.
Обратная связь от преподавателей на вебинарах и в чате.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Директор по финансам» — City Business School
На курсе студенты учатся бюджетированию, внутреннему аудиту, бухгалтерскому и налоговому учету, анализу и оценке финансовых показателей компании. Преподаватели рассказывают, как правильно управлять ликвидностью и рисками, привлекать инвестиции, автоматизировать управленческий учет в компании.
Обучение проводится в формате онлайн-лекций и вебинаров с практическими заданиями и консультациями экспертов. Курс подходит для финансовых менеджеров, экономистов и бухгалтеров, стремящихся занять должность финансового директора.
Цена полностью: от 58 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: высшее или среднее специальное образование.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегический менеджмент.
Управление продажами и маркетинг.
Финансовый менеджмент.
Управление проектами.
Лидерство и управление персоналом.
Анализ конкурентной среды.
Бизнес-коммуникации.
Правовые аспекты коммерческой деятельности.
Достоинства:
Выдается удостоверение международного образца.
Учебный материал подготовлен на основе российского и западного опыта в области финансов и управления.
Три тарифа на выбор.
Возможность пройти программу экстерном.
Преподаватели — специалисты с опытом работы более десяти лет.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
В отзывах студенты жалуются на неактуальную информацию в учебных материалах.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Коммерческий директор» — «Русская школа управления»
Курс подойдет руководителям, владельцам бизнеса и менеджерам, которым требуется повысить уровень компетенций. На курсе учат оптимизации процессов в компании, автоматизации работы отдела продаж, выбору стратегии развития, найму и обучению сотрудников, актуальным способам продвижения товаров и услуг.
Студенты получат доступ к материалам курса на 30 дней, смогут общаться с преподавателями, а в конце обучения каждому выдается государственный документ об образовании.
Цена полностью: от 121 500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 10 дней.
Порог входа: высшее или среднее специальное образование.
Формат: онлайн-уроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегия продаж и маркетинга.
Финансовый менеджмент для коммерческого директора.
Управление командой и лидерство.
Переговоры и деловая коммуникация.
Логистика и управление цепочками поставок.
Достоинства:
На выбор два формата: онлайн и офлайн.
Ежегодное обновление учебной программы под актуальные тренды рынка.
Преподаватели — кандидаты наук и эксперты-практики по продажам и маркетингу.
70% времени обучения — практика под руководством преподавателей.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
Лимитированный доступ к учебным материалам — 30 дней после окончания курса.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Коммерческий директор» — ЭКОДПО
В программе — основы маркетинга, менеджмента и продаж. Студенты научатся стратегическому планированию, правовым аспектам работы компании, управлению коммерческими службами, внешнеэкономической деятельности, анализу коммерческой деятельности. А еще — правилам бизнес-общения, конфликтологии и управлению персоналом.
Курс представлен в трех тарифах, которые отличаются длительностью и степенью проработки учебного материала. Диплом о профессиональной переподготовке выдается после успешной сдачи итогового экзамена.
Цена полностью: от 24 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: высшее или среднее специальное образование.
Формат: учебные материалы, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление продажами.
Финансовый анализ и планирование.
Маркетинг и реклама.
Логистика и снабжение.
Управление персоналом.
Достоинства:
Помощь куратора в процессе обучения.
Три тарифа на выбор.
Пересдача итоговой аттестации бесплатно.
Доставка диплома по России бесплатно.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Коммерческий директор» — IAB
Программа охватывает темы, такие как бизнес-идеи, бизнес-планирование, основы менеджмента, конкурентоспособность, прибыль и рентабельность, управление проектами и стоимостью, внутренний аудит, управление персоналом и рисками.
Поддержка личного куратора и доступ к современным образовательным платформам помогают студентам быстро и эффективно освоить материал. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного и международного образца.
Цена полностью: от 17 700 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: высшее или среднее специальное образование.
Формат: текстовые материалы, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио.
Достоинства:
Дополнительно к диплому выдают приложение международного образца.
Вводная часть курса доступна бесплатно.
Доступ к учебным материалам на три года с возможностью пролонгации.
Курс можно подарить, воспользовавшись подарочным сертификатом.
Недостатки:
Для получения документа об образовании требуется оплатить аттестационный сбор от 7500 рублей.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы для коммерческих директоров
Бесплатные курсы помогают понять, интересна ли профессия студенту, готов ли он продолжать обучение на платных курсах. Эксперты делятся актуальными и важными знаниями — это полезно и опытным руководителям.
1. «Финансовый менеджмент: увеличиваем прибыль и получаем премию» — Skillbox
На курсе слушатели узнают, как правильно читать управленческую отчетность, видеть прибыль и убыток компании, рассчитывать валовую прибыль разными способами и маржу. Спикер расскажет, для чего нужно автоматизировать учет, как посчитать выгоду от его реализации и затраты на установку.
Длительность: 3 урока.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Коммерческий директор» — «АБиИМ — образовательная академия»
Курс позволяет в краткой форме познакомиться с профессией, понять, какими знаниями должен обладать специалист, и какой функционал ежедневно выполнять.
Спикеры академии расскажут, почему важно уметь управлять персоналом и формировать эффективную команду из менеджеров по продажам, в каких финансовых показателях должен разбираться топ-менеджер, как думать и вести себя с учетом финансовых рисков.
Длительность: 7 уроков.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Вечерняя школа коммерческого директора» — Евгений Колотилов
В видео рассказывается о том, как управленцу сформировать команду из эффективных менеджеров по продажам, как контролировать, мотивировать и управлять персоналом, в кого вкладывать деньги и отправлять на обучение. А еще слушатели узнают, как позиционировать свой товар или услугу. Лекция будет полезна коммерческому директору, директору по продажам и менеджеру по продажам.
Спикер имеет многолетний опыт в бизнес-консультациях и корпоративных тренингах, выпустил 18 книг на тему продаж, среди которых есть бестселлеры: «Не давайте скидок» и «Техника продаж крупным клиентам».
Длительность: 2 часа 26 минут.
Формат: видеолекция.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Коммерческий директор на 100%» — «Центр бизнес-образования»
Авторский курс поможет правильно организовать работу, распределить обязанности между топ-менеджерами. Слушатели научатся строить эффективные команды, разрабатывать стратегии и улучшать навыки управления, что в итоге приведет к повышению общей продуктивности и достижению поставленных целей.
Длительность: 17 минут.
Формат: видеолекция.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: для руководителей.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Коммерческий директор. Мотивация» — «Университет “Синергия”»
Спикер охватывает вопросы и нюансы мотивации менеджеров по продажам. Подробно рассказывает о видах мотивации, их плюсах и минусах, о необходимости расчета персональной эффективности каждого менеджера, почему система мотивации должна быть прозрачна и обязательно отражена в приказе. А также объясняет важность внедрения CRM для быстрой выгрузки статистики и ведения аналитики по продажам.
Длительность: 12 минут.
Формат: видеолекция.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: для руководителей.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Собирая курсы, мы следили за соблюдением определенных критериев. Это позволило нам выбрать только те курсы, которые действительно помогут в профессиональном развитии и достижении карьерных целей.
Порог входа. В приоритете были курсы, на которых можно освоить профессию с нуля, но при наличии диплома вуза или ссуза, так как это говорит о серьезной подготовке специалиста на базе уже существующего образования.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Рассрочка делает курс доступным для большего количества студентов.
Формат обучения и обратной связи. Наличие обратной связи от преподавателей позволяет лучше усвоить материал, провести работу над ошибками. Дистанционный формат подходит для людей, совмещающих обучение с работой или проживающих далеко от учебных заведений.
Документ об окончании. Диплом или удостоверение о прохождении курсов — это документальное подтверждение навыков, которое видит работодатель в резюме и на основании которого решает пригласить кандидата на собеседование.
Репутация школы и отзывы выпускников. Отзывы — один из критериев, по которому можно оценить школу. Важно количество отзывов, наличие хороших и плохих оценок.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Лицензия на оказание образовательных услуг позволяет студентам оформить налоговый вычет. Другие виды лицензий или просроченная лицензия такого права не дает.
Какой курс для коммерческого директора выбрать
Коммерческий директор — это специалист с обширными знаниями в менеджменте, маркетинге, продажах, логистике, закупках и управлении персоналом. Все эти навыки направлены на одну цель — увеличение прибыли компании. Необходимые дисциплины и практические навыки можно освоить на курсах:
«Коммерческий директор» от Moscow Business Academy: практический курс с углубленным изучением стратегий продаж и поддержкой карьерного консультанта.
«Коммерческий директор» от Eduson Academy: курс с фокусом на реальные бизнес-кейсы и преподавателями из Harvard Business School и The George Washington University.
«Коммерческий директор» от АПОК: курс профессиональной переподготовки с индивидуальными консультациями от экспертов.
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