15 курсов организатора мероприятий: обучение event-менеджеров

Собрали курсы по event-менеджменту, на которых учат разрабатывать концепцию мероприятия, готовить сценарий, искать подрядчиков и сотрудников в команду. Также подобрали бесплатные курсы, на которых спикеры рассказывают об особенностях и требованиях профессии.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по event-менеджменту от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по event-менеджменту
«Event Manager / Специалист по организации корпоративных мероприятий» от Moscow Business School: курс с персональными консультациями от практиков и возможностью создания собственного мероприятия в рамках программы (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).
«Профессия “Event-менеджер”» от Skillbox: практический курс с шестью проектами от реальных клиентов, поддержкой наставника и карьерной поддержкой (промокод GDEKURS — скидка 55% на профессии).
«Менеджмент в сфере развлекательно-досуговых услуг» от НИИДПО: курс с акцентом на передовые технологии и стратегии организации мероприятий, включающий практику на реальных проектах.
«Event-менеджер с нуля» от МИПО: курс с углубленным изучением бизнес-управления и организации мероприятий (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы).
«Курсы организации ивентов: обучение event-менеджеров» от Onskills: интенсивное обучение с четырьмя реальными проектами и консультациями от ведущих специалистов отрасли.
«Онлайн-курсы event-менеджеров» от «Международной школы профессий»: курс с доступом к эксклюзивным инструментам и помощью в проведении собственного онлайн-мероприятия.
«Этикет, организация торжеств и деловых мероприятий» от ЕШКО: курс с акцентом на европейские стандарты делового этикета и организацию мероприятий и возможностью пройти стажировку в международных компаниях.
Онлайн-курсы — это возможность освоить перспективную профессию не выходя из дома. На курсах студенты смотрят лекции, выполняют практические задания при поддержке и помощи кураторов и преподавателей. Собрали десять вариантов от ведущих школ.
1. «Event Manager / Специалист по организации корпоративных мероприятий» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
На курсе студенты научатся различать виды корпоративных мероприятий, создавать концепцию с учетом целей заказчика, имеющейся целевой аудитории и существующего бюджета. Преподаватели расскажут, как рассчитывать смету, делать презентацию, планировать работы с партнерами, координировать процессы, учитывать возможные риски.
После каждого модуля проводится практикум, на котором воссоздаются реальные ситуации из работы event-менеджера: переговоры с заказчиком, составление сценария, непунктуальность подрядчиков и другие сложные задачи.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 9 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-семинар, практические задания.
Документ об окончании: сертификат школы.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Методы и инструменты организации мероприятий.
Разработка концепций и сценариев событий.
Управление проектами и ресурсами.
Работа с клиентами и подрядчиками.
Оценка эффективности и результативности мероприятий.
Достоинства:
Много практики: выполнение реальных кейсов, моделирование ситуаций.
Авторские методики ведения переговоров.
Разбор лучших мероприятий в России и за границей за последние три года.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Профессия “Event-менеджер”» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 55% на профессии.
Курс создан с акцентом на практику. За время обучения студенты выполнят 22 практических задания, в том числе реальные кейсы от партнера школы — event-агентства Avantage Event Project. Спикеры — эксперты в организации мероприятий, руководители рекламных и event-агентств Icon, Boost team agency, Bigfish dms family.
На курсе учат создавать идею и разрабатывать план мероприятия, рассчитывать смету под нужный бюджет, формировать команду из мотивированных сотрудников, презентовать проект заказчику. А также контролировать выполнение всех запланированных работ и давать оценку проведенному мероприятию.
Цена полностью: от 85 426 рублей.
Цена в рассрочку: от 3883 рублей в месяц на 22 месяца.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, составление личного карьерного плана, доступ к вакансиям партнеров.
Программа:
Основы организации мероприятий.
Разработка концепции событий.
Управление проектами.
Маркетинг и продвижение мероприятий.
Достоинства:
Тестовый доступ к курсу — три модуля бесплатно.
Стажировка в компании-партнере Avantage Event Project.
Доступ в закрытый чат студентов школы.
Материалы курса открыты студентам навсегда.
Один год изучения английского языка в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе 40 отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Skillbox: «Event-менеджер с нуля».
3. «Менеджмент в сфере развлекательно-досуговых услуг» — НИИДПО
На курсе студенты изучают основы маркетинга, менеджмента, делового общения и управления персоналом. А также профильные дисциплины: правовое обеспечение мероприятий, организация работы персонала и партнеров, современные технологии в области развлечений, управление расходами и доходами, контроль качества услуг.
После каждого модуля необходимо выполнить практическое задание на закрепление материала. Вопросы по обучению можно задавать преподавателям на форуме или во время вебинаров. В качестве бонуса студенты могут принимать участие в любых вебинарах школы и получать сертификаты участников.
Цена полностью: от 18 684 рублей.
Цена в рассрочку: от 1560 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: наличие высшего или среднего специального образования.
Формат: видеоуроки, раздаточный материал, тесты, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Планирование мероприятий.
Управление проектами.
Работа с клиентами и подрядчиками.
Юридические аспекты организации мероприятий.
Финансовое планирование и бюджетирование.
Достоинства:
Доступ к материалам курса остается навсегда.
Доступ к архивным вебинарам на период обучения и на 90 дней после.
Возможность посещения различных вебинаров школы во время обучения, после которых студенту выдается дополнительный сертификат.
Обратная связь от преподавателей на вебинарах.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе 42 отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы НИИДПО: «Связи с общественностью и event-маркетинг».
4. «Event-менеджер с нуля» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
За пять месяцев студенты научатся организовывать различные мероприятия, в том числе выставки и конгрессы. Преподаватели курса расскажут, что такое event-менеджмент, как создавать план мероприятия и считать смету, как решать конфликты и учитывать риски, как вести переговоры с клиентом, а также готовить отчетные документы.
Специалисты института регулярно актуализируют учебную программу. Для этого следят за трендами на рынке, выясняют запросы работодателей. На протяжении всего обучения студента поддерживает куратор и при необходимости подключает к обсуждению преподавателя.
Цена полностью: от 46 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3800 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: наличие высшего или среднего специального образования.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы организации мероприятий.
Разработка концепции и планирование событий.
Управление проектами мероприятий.
Взаимодействие с клиентами и подрядчиками.
Создание и продвижение событий.
Финансовое планирование и управление бюджетом.
Юридическое сопровождение мероприятий.
Достоинства:
Регулярные обновления программы под запросы рынка и работодателей.
Дополнительно к диплому выдают вкладыш международного образца.
Работа над ошибками с куратором, после каждого проверочного теста.
Право на оформление налогового вычета.
Возможность пройти программу в ускоренном режиме.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе 15 отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Курсы организации ивентов: обучение event-менеджеров» — Onskills
Краткий курс будет интересен тем, кто хочет сменить область деятельности, и тем, кто желает получить дополнительные навыки для своей работы. Например, PR-специалистам, дизайнерам, рестораторам. На курсе учат выяснению потребностей целевой аудитории, составлению сметы, поиску инвесторов и партнеров, созданию концепции мероприятия. Студенты изучают, как формировать команду и контролировать выполнение поручений.
На первом бесплатном уроке можно познакомиться с форматом обучения и преподавателем, а после — решить, стоит ли покупать курс.
Цена полностью: от 1900 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 11 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Планирование и организация мероприятий.
Управление проектами и ресурсами.
PR и маркетинг мероприятий.
Работа с клиентами и подрядчиками.
Оценка результатов и эффективность.
Создание и продвижение событий.
Достоинства:
Первый урок бесплатный.
Доступ к учебным материалам навсегда.
Поддержка кураторов.
Много практических заданий: от подготовки бюджета до продвижения и постпроектной работы.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,6 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Онлайн-курсы event-менеджеров» — «Международная школа профессий»
На курсе студенты учатся организовывать мероприятия любого уровня сложности. Лектор со стажем более 15 лет расскажет, как создается идея мероприятия, рассчитывается и согласовывается бюджет с заказчиком, как искать площадку, артистов, подрядчиков, как выстроить договорные отношения со всеми сторонами. А еще — научит особенностям рекламы и продвижения события, проведению и оценке мероприятия.
На онлайн-уроках можно общаться с лектором, получать своевременную обратную связь. Для закрепления навыков студенты выполнят десять практических заданий: от создания собственного креатива до расчета сметы и создания рекламного баннера.
Цена полностью: от 14 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4900 рублей в месяц на 3 месяца.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы организации мероприятий.
Управление проектами и ресурсами.
Работа с клиентами и подрядчиками.
Практические навыки и кейсы.
Оценка эффективности мероприятий.
Разработка концепций и сценариев.
Финансовое планирование.
Достоинства:
Онлайн-уроки с обратной связью от преподавателя.
Десять практических работ в портфолио.
Обучение проводят специалисты с реальным опытом в индустрии.
Помощь от наставников на всех этапах обучения.
Недостатки:
Доступ к курсу всего на три месяца.
4,6 — рейтинг школы на основе 27 отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Этикет, организация торжеств и деловых мероприятий» — ЕШКО
Обучение организовано корреспондентским способом — коммуникация со школой, преподавателем и студентом происходит через отправку материалов по почте. Студент может оплатить курс сразу и получить весь объем учебных материалов или платить в рассрочку и получать один журнал в месяц. Чтобы протестировать формат обучения и качество материалов, можно бесплатно заказать пробный урок.
На курсе научат речевому этикету, правилам публичных выступлений, ведению переговоров, дресс-коду для различных мероприятий, этикету за столом дома и в общественных местах.
Цена полностью: от 13 920 рублей.
Цена в рассрочку: от 1088 рублей в месяц.
Длительность: 16 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые учебные материалы с практическими заданиями.
Документ об окончании: свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Этикет и протокол на мероприятиях.
Планирование и организация торжеств.
Управление деловыми мероприятиями.
Работа с клиентами и подрядчиками.
Оценка и анализ эффективности мероприятий.
Разработка концепций и сценариев.
Достоинства:
Бесплатный вводный урок.
Упор на практические навыки и применение этикета в реальных ситуациях.
Проверка домашних заданий и разбор ошибок от преподавателя
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Event-менеджмент 2024. Организация офлайн-, онлайн- и гибридных мероприятий с применением нейросетей» — «Специалист»
Студенты вместе с преподавателем разбирают не только правила проведения мероприятий в офлайн, но и особенности организации онлайн мероприятий. Студенты изучают правила формирования концепции для онлайн- и офлайн-мероприятий, расчет бюджета, создание команды для выполнения проекта, возможности использования нейросетей.
При наличии у слушателя высшего или среднего профессионального образования, будет выдан удостоверение о повышении квалификации, если диплома нет — студент получает свидетельство учебного центра.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 недели.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы организации мероприятий.
Планирование и управление проектами.
Работа с клиентами и подрядчиками.
PR и маркетинг мероприятий.
Оценка результатов и эффективность.
Создание концепций и сценариев событий.
Финансовое планирование и бюджетирование.
Достоинства:
Три формата курса на выбор: очный, онлайн и свободное обучение.
Практика и разбор реальных кейсов.
Преподаватели — практикующие специалисты с реальным опытом в организации мероприятий
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «От тамады до event-агентства» — «Университет “Синергия”»
На курсе учат работать с мероприятиями разного масштаба — частными и государственными. Студенты научатся искать клиентов, выяснять их потребности, правильно презентовать свою идею мероприятия. Также изучат стратегию по формированию успешной команды: проведение собеседований, мотивация сотрудников, совместная работа и контроль за выполнением поручений.
После прохождения курса выпускники смогут составлять бюджет, заключать договоры с партнерами и заказчиками, продвигать мероприятия на широкую аудиторию.
Цена полностью: 15 499 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 8 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Закрытый чат для студентов.
Студент получает доступ к 37 урокам сразу после оплаты и может проходить материал в удобном режиме.
Обучение проведению как частных, так и государственных мероприятий.
Недостатки:
Нет рассрочки.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Event-менеджмент: создание и организация успешных мероприятий» — НИУ ВШЭ
Студенты учатся коммуницировать с заказчиком, составлять и согласовывать техническое задание, разрабатывать концепцию и готовить презентацию. Лектор рассказывает, как привлекать постоянных и временных сотрудников, общаться с органами власти, находить площадку, координировать работу всех сторон на мероприятии, следить за безопасностью.
Вся теория сразу отрабатывается на реальных кейсах и в интерактивных заданиях. Лектор с двадцатилетним стажем в организации мероприятий поделится своими советами. После прохождения интенсива слушатели получат сертификат участника.
Цена полностью: 39 000 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Ключевые аспекты организации мероприятий.
Управление проектами и ресурсами.
Взаимодействие с клиентами и подрядчиками.
Продвижение и маркетинг мероприятий.
Оценка и анализ эффективности мероприятий.
Разработка концепций и планирование событий.
Достоинства:
Право на налоговый вычет.
Курс включает практические задания и разбор реальных кейсов.
Обучение в престижном университете.
Недостатки:
За короткое время сложно усвоить большой объем информации.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по event-менеджменту
На бесплатных курсах подробно рассказывают о профессии, перспективах роста и о сложностях, с которыми сталкиваются event-менеджеры. Преподаватели имеют длительный опыт в организации мероприятий, поэтому их мнение и советы будут полезны как начинающим специалистам, так и профессионалам.
1. «Event-менеджмент: как провести качественное мероприятие при ограниченном бюджете» — «Нетология»
На курсе слушатели подробнее познакомятся с профессией, ее плюсами и минусами, узнают, с чем приходится сталкиваться при организации мероприятий. Также спикер расскажет, как разрабатывать идею и готовить презентацию, как уложиться в бюджет, не потеряв в качестве мероприятия.
Спикер имеет опыт работы более десяти лет в рекламе и организации мероприятий для компаний Volvo, «Спортмастер», «Умалат», BMW, J&J.
Длительность: 1 час 40 минут.
Формат: видеоурок.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Основы event-менеджмента. Интенсив по организации мероприятий» — Skillbox
Слушатели лекции узнают, какая роль в современном мире у event-менеджера, что входит в круг его обязанностей, как можно реализоваться в этой профессии. А еще — из каких этапов состоит любой event-проект и как даже самое сложное мероприятие сделать успешным.
Длительность: 2 часа 40 минут.
Формат: видеоурок.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. Event Talk — «Как стать event-менеджером»
На вопросы отвечает и делится своими секретами Андрей Шешенин — основатель и ректор Event University, занимающийся организацией мероприятий более 20 лет.
Спикер расскажет, есть ли разница в структуре подготовки различных видов мероприятий, как отразить в смете стоимость идеи менеджера, стоит ли специализироваться на определенном виде мероприятий. Также слушатели узнают, что делать, если не хватает бюджета, и как зарабатывать в условиях высокой конкуренции.
Длительность: 69 видео.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Организация мероприятий на 100%» — «Ивент-толк с Катей Сичкар»
Видеоуроки рассчитаны на начинающих event-менеджеров и тех, кто только начинает карьеру. Спикер подробно рассказывает, какими навыками должен обладать специалист, какие есть плюсы и минусы профессии, как организовывать мероприятия «под ключ», как избежать ошибок, как выбрать площадку и оформить договор аренды.
Спикер — Катя Сичкар, руководит event-агентством Sichkar group, входит в состав жюри фестиваля рекламы New York Festivals.
Длительность: 64 видео.
Формат: видеоурок.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Event Start» — TFD Talks
Курс позволяет получить основные навыки и знания, необходимые для event-менеджера. Например, разобраться в классификации мероприятий, разработке проекта, оформлении договорных отношений, реализации проекта. Слушатели узнают, как заказывать банкетное обслуживание, искать и договариваться с подрядчиками и площадкой, как собрать команду сотрудников и как следить за техникой безопасности.
Спикеры работают в индустрии более десяти лет, организовывали мероприятия для компаний МТС, Unilever, «Билайн».
Длительность: 23 видео.
Формат: видеоурок.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Выбирая курсы для подборки среди большого количества подобных, следили за соблюдением следующих критериев:
Порог входа. Собирали курсы, рассчитанные на любого слушателя, с возможностью обучение с нуля.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Наличие рассрочки делает курс доступным для каждого студента.
Формат обучения и обратной связи. Обучение онлайн — это возможность соединить учебу с работой или домашними делами. Также это шанс для жителей отдаленных областей получить актуальное образование. Возможность задать вопрос преподавателю или куратору и получить развернутый, своевременный ответ — важный плюс при онлайн-обучении.
Реальный результат. Успешное окончание курса — это не только знание теории, не менее важно получить практические навыки. Курсы предлагают тесты на закрепление материала, практику на реальных кейсах, домашние задания с проверкой ошибок преподавателями.
Документ об окончании. Работодатели доверяют документам об окончании курса от известной школы.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Получить налоговый можно, если у школы есть действующая лицензия на ведение образовательной деятельности.
Какие курсы по event-менеджменту выбрать
Event-менеджер должен уметь организовывать мероприятия «под ключ». Важные навыки для этой роли: планирование, умение разрабатывать и следить за выполнением детального плана мероприятия, командная работа для координации специалистов, решение проблем в непредвиденных ситуациях и учет интересов всех участников. Получить необходимые знания и практику можно на курсах:
«Event Manager / Специалист по организации корпоративных мероприятий» от Moscow Business School: курс с персональными консультациями от практиков и возможностью создания собственного мероприятия в рамках программы.
«Профессия “Event-менеджер”» от Skillbox: практический курс с шестью проектами от реальных клиентов, поддержкой наставника и карьерной поддержкой.
«Менеджмент в сфере развлекательно-досуговых услуг» от НИИДПО: курс с акцентом на передовые технологии и стратегии организации мероприятий, включающий практику на реальных проектах.
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