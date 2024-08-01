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15 курсов организатора мероприятий: обучение event-менеджеров

Event-менеджер организует мероприятия и выполняет сразу несколько ролей: менеджер, звукорежиссер, логист. Его основные обязанности включают управление командой, организацию мероприятий «под ключ», планирование бюджета, деловую переписку, продвижение, создание и защиту презентаций, а также решение конфликтов.

Собрали курсы по event-менеджменту, на которых учат разрабатывать концепцию мероприятия, готовить сценарий, искать подрядчиков и сотрудников в команду. Также подобрали бесплатные курсы, на которых спикеры рассказывают об особенностях и требованиях профессии.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по event-менеджменту от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов по event-менеджменту 

  1. «Event Manager / Специалист по организации корпоративных мероприятий» от Moscow Business School: курс с персональными консультациями от практиков и возможностью создания собственного мероприятия в рамках программы (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).

  2. «Профессия “Event-менеджер”» от Skillbox: практический курс с шестью проектами от реальных клиентов, поддержкой наставника и карьерной поддержкой (промокод GDEKURS — скидка 55% на профессии). 

  3. «Менеджмент в сфере развлекательно-досуговых услуг» от НИИДПО: курс с акцентом на передовые технологии и стратегии организации мероприятий, включающий практику на реальных проектах. 

  4. «Event-менеджер с нуля» от МИПО: курс с углубленным изучением бизнес-управления и организации мероприятий (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы).

  5. «Курсы организации ивентов: обучение event-менеджеров» от Onskills: интенсивное обучение с четырьмя реальными проектами и консультациями от ведущих специалистов отрасли. 

  6. «Онлайн-курсы event-менеджеров» от «Международной школы профессий»: курс с доступом к эксклюзивным инструментам и помощью в проведении собственного онлайн-мероприятия.

  7. «Этикет, организация торжеств и деловых мероприятий» от ЕШКО: курс с акцентом на европейские стандарты делового этикета и организацию мероприятий и возможностью пройти стажировку в международных компаниях.

Онлайн-курсы — это возможность освоить перспективную профессию не выходя из дома. На курсах студенты смотрят лекции, выполняют практические задания при поддержке и помощи кураторов и преподавателей. Собрали десять вариантов от ведущих школ. 

1. «Event Manager / Специалист по организации корпоративных мероприятий» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

На курсе студенты научатся различать виды корпоративных мероприятий, создавать концепцию с учетом целей заказчика, имеющейся целевой аудитории и существующего бюджета. Преподаватели расскажут, как рассчитывать смету, делать презентацию, планировать работы с партнерами, координировать процессы, учитывать возможные риски.

Иллюстрация: freepik/freepik

После каждого модуля проводится практикум, на котором воссоздаются реальные ситуации из работы event-менеджера: переговоры с заказчиком, составление сценария, непунктуальность подрядчиков и другие сложные задачи.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 9 дней.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-семинар, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат школы.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Методы и инструменты организации мероприятий.

  • Разработка концепций и сценариев событий.

  • Управление проектами и ресурсами.

  • Работа с клиентами и подрядчиками.

  • Оценка эффективности и результативности мероприятий.

Достоинства:

  • Много практики: выполнение реальных кейсов, моделирование ситуаций.

  • Авторские методики ведения переговоров.

  • Разбор лучших мероприятий в России и за границей за последние три года.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru

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2. «Профессия “Event-менеджер”» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 55% на профессии.

Курс создан с акцентом на практику. За время обучения студенты выполнят 22 практических задания, в том числе реальные кейсы от партнера школы — event-агентства Avantage Event Project. Спикеры — эксперты в организации мероприятий, руководители рекламных и event-агентств Icon, Boost team agency, Bigfish dms family.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе учат создавать идею и разрабатывать план мероприятия, рассчитывать смету под нужный бюджет, формировать команду из мотивированных сотрудников, презентовать проект заказчику. А также контролировать выполнение всех запланированных работ и давать оценку проведенному мероприятию. 

  • Цена полностью: от 85 426 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3883 рублей в месяц на 22 месяца.

  • Длительность: 7 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, составление личного карьерного плана, доступ к вакансиям партнеров.

Программа:

  • Основы организации мероприятий.

  • Разработка концепции событий.

  • Управление проектами.

  • Маркетинг и продвижение мероприятий.

Достоинства:

  • Тестовый доступ к курсу — три модуля бесплатно.

  • Стажировка в компании-партнере Avantage Event Project.

  • Доступ в закрытый чат студентов школы.

  • Материалы курса открыты студентам навсегда.

  • Один год изучения английского языка в подарок.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе 40 отзывов на сайте gdekurs.ru

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Другие курсы Skillbox: «Event-менеджер с нуля».

3. «Менеджмент в сфере развлекательно-досуговых услуг» — НИИДПО

На курсе студенты изучают основы маркетинга, менеджмента, делового общения и управления персоналом. А также профильные дисциплины: правовое обеспечение мероприятий, организация работы персонала и партнеров, современные технологии в области развлечений, управление расходами и доходами, контроль качества услуг. 

Иллюстрация: freepik/freepik

После каждого модуля необходимо выполнить практическое задание на закрепление материала. Вопросы по обучению можно задавать преподавателям на форуме или во время вебинаров. В качестве бонуса студенты могут принимать участие в любых вебинарах школы и получать сертификаты участников.

  • Цена полностью: от 18 684 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1560 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: наличие высшего или среднего специального образования.

  • Формат: видеоуроки, раздаточный материал, тесты, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Планирование мероприятий.

  • Управление проектами.

  • Работа с клиентами и подрядчиками.

  • Юридические аспекты организации мероприятий.

  • Финансовое планирование и бюджетирование.

Достоинства:

  • Доступ к материалам курса остается навсегда.

  • Доступ к архивным вебинарам на период обучения и на 90 дней после.

  • Возможность посещения различных вебинаров школы во время обучения, после которых студенту выдается дополнительный сертификат.

  • Обратная связь от преподавателей на вебинарах.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе 42 отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программу курса

Другие курсы НИИДПО: «Связи с общественностью и event-маркетинг».

4. «Event-менеджер с нуля» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

За пять месяцев студенты научатся организовывать различные мероприятия, в том числе выставки и конгрессы. Преподаватели курса расскажут, что такое event-менеджмент, как создавать план мероприятия и считать смету, как решать конфликты и учитывать риски, как вести переговоры с клиентом, а также готовить отчетные документы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Специалисты института регулярно актуализируют учебную программу. Для этого следят за трендами на рынке, выясняют запросы работодателей. На протяжении всего обучения студента поддерживает куратор и при необходимости подключает к обсуждению преподавателя.

  • Цена полностью: от 46 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3800 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: наличие высшего или среднего специального образования.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы организации мероприятий.

  • Разработка концепции и планирование событий.

  • Управление проектами мероприятий.

  • Взаимодействие с клиентами и подрядчиками.

  • Создание и продвижение событий.

  • Финансовое планирование и управление бюджетом.

  • Юридическое сопровождение мероприятий.

Достоинства:

  • Регулярные обновления программы под запросы рынка и работодателей.

  • Дополнительно к диплому выдают вкладыш международного образца.

  • Работа над ошибками с куратором, после каждого проверочного теста.

  • Право на оформление налогового вычета.

  • Возможность пройти программу в ускоренном режиме.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе 15 отзывов на сайте gdekurs.ru

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5. «Курсы организации ивентов: обучение event-менеджеров» — Onskills

Краткий курс будет интересен тем, кто хочет сменить область деятельности, и тем, кто желает получить дополнительные навыки для своей работы. Например, PR-специалистам, дизайнерам, рестораторам. На курсе учат выяснению потребностей целевой аудитории, составлению сметы, поиску инвесторов и партнеров, созданию концепции мероприятия. Студенты изучают, как формировать команду и контролировать выполнение поручений.  

Иллюстрация: freepik/freepik

На первом бесплатном уроке можно познакомиться с форматом обучения и преподавателем, а после — решить, стоит ли покупать курс. 

  • Цена полностью: от 1900 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 11 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Планирование и организация мероприятий.

  • Управление проектами и ресурсами.

  • PR и маркетинг мероприятий.

  • Работа с клиентами и подрядчиками.

  • Оценка результатов и эффективность.

  • Создание и продвижение событий.

Достоинства:

  • Первый урок бесплатный.

  • Доступ к учебным материалам навсегда.

  • Поддержка кураторов. 

  • Много практических заданий: от подготовки бюджета до продвижения и постпроектной работы.

Недостатки:

  • Нет помощи в трудоустройстве.

4,6 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru

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6. «Онлайн-курсы event-менеджеров» — «Международная школа профессий»

На курсе студенты учатся организовывать мероприятия любого уровня сложности. Лектор со стажем более 15 лет расскажет, как создается идея мероприятия, рассчитывается и согласовывается бюджет с заказчиком, как искать площадку, артистов, подрядчиков, как выстроить договорные отношения со всеми сторонами. А еще — научит особенностям рекламы и продвижения события, проведению и оценке мероприятия.

Иллюстрация: freepik/freepik

На онлайн-уроках можно общаться с лектором, получать своевременную обратную связь. Для закрепления навыков студенты выполнят десять практических заданий: от создания собственного креатива до расчета сметы и создания рекламного баннера.

  • Цена полностью: от 14 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4900 рублей в месяц на 3 месяца.

  • Длительность: 1,5 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы организации мероприятий.

  • Управление проектами и ресурсами.

  • Работа с клиентами и подрядчиками.

  • Практические навыки и кейсы.

  • Оценка эффективности мероприятий.

  • Разработка концепций и сценариев.

  • Финансовое планирование.

Достоинства:

  • Онлайн-уроки с обратной связью от преподавателя.

  • Десять практических работ в портфолио.

  • Обучение проводят специалисты с реальным опытом в индустрии.

  • Помощь от наставников на всех этапах обучения.

Недостатки:

  • Доступ к курсу всего на три месяца.

4,6 — рейтинг школы на основе 27 отзывов на сайте gdekurs.ru

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7. «Этикет, организация торжеств и деловых мероприятий» — ЕШКО

Обучение организовано корреспондентским способом — коммуникация со школой, преподавателем и студентом происходит через отправку материалов по почте. Студент может оплатить курс сразу и получить весь объем учебных материалов или платить в рассрочку и получать один журнал в месяц. Чтобы протестировать формат обучения и качество материалов, можно бесплатно заказать пробный урок.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе научат речевому этикету, правилам публичных выступлений, ведению переговоров, дресс-коду для различных мероприятий, этикету за столом дома и в общественных местах.

  • Цена полностью: от 13 920 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1088 рублей в месяц.

  • Длительность: 16 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: текстовые учебные материалы с практическими заданиями.

  • Документ об окончании: свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Этикет и протокол на мероприятиях.

  • Планирование и организация торжеств.

  • Управление деловыми мероприятиями.

  • Работа с клиентами и подрядчиками.

  • Оценка и анализ эффективности мероприятий.

  • Разработка концепций и сценариев.

Достоинства:

  • Бесплатный вводный урок.

  • Упор на практические навыки и применение этикета в реальных ситуациях.

  • Проверка домашних заданий и разбор ошибок от преподавателя

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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8. «Event-менеджмент 2024. Организация офлайн-, онлайн- и гибридных мероприятий с применением нейросетей» — «Специалист»

Студенты вместе с преподавателем разбирают не только правила проведения мероприятий в офлайн, но и особенности организации онлайн мероприятий. Студенты изучают правила формирования концепции для онлайн- и офлайн-мероприятий, расчет бюджета, создание команды для выполнения проекта, возможности использования нейросетей. 

Иллюстрация: freepik/freepik

При наличии у слушателя высшего или среднего профессионального образования, будет выдан удостоверение о повышении квалификации, если диплома нет — студент получает свидетельство учебного центра.

  • Цена полностью: от 29 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3 недели.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы организации мероприятий.

  • Планирование и управление проектами.

  • Работа с клиентами и подрядчиками.

  • PR и маркетинг мероприятий.

  • Оценка результатов и эффективность.

  • Создание концепций и сценариев событий.

  • Финансовое планирование и бюджетирование.

Достоинства:

  • Три формата курса на выбор: очный, онлайн и свободное обучение.

  • Практика и разбор реальных кейсов.

  • Преподаватели — практикующие специалисты с реальным опытом в организации мероприятий

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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9. «От тамады до event-агентства» — «Университет “Синергия”»

На курсе учат работать с мероприятиями разного масштаба — частными и государственными. Студенты научатся искать клиентов, выяснять их потребности, правильно презентовать свою идею мероприятия. Также изучат стратегию по формированию успешной команды: проведение собеседований, мотивация сотрудников, совместная работа и контроль за выполнением поручений. 

Иллюстрация: freepik/freepik

После прохождения курса выпускники смогут составлять бюджет, заключать договоры с партнерами и заказчиками, продвигать мероприятия на широкую аудиторию.

  • Цена полностью: 15 499 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 8 часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

  • Закрытый чат для студентов.

  • Студент получает доступ к 37 урокам сразу после оплаты и может проходить материал в удобном режиме.

  • Обучение проведению как частных, так и государственных мероприятий.

Недостатки:

  • Нет рассрочки.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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10. «Event-менеджмент: создание и организация успешных мероприятий» — НИУ ВШЭ

Студенты учатся коммуницировать с заказчиком, составлять и согласовывать техническое задание, разрабатывать концепцию и готовить презентацию. Лектор рассказывает, как привлекать постоянных и временных сотрудников, общаться с органами власти, находить площадку, координировать работу всех сторон на мероприятии, следить за безопасностью.

Иллюстрация: freepik/freepik

Вся теория сразу отрабатывается на реальных кейсах и в интерактивных заданиях. Лектор с двадцатилетним стажем в организации мероприятий поделится своими советами. После прохождения интенсива слушатели получат сертификат участника.

  • Цена полностью: 39 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 2 дня.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: лекции, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Ключевые аспекты организации мероприятий.

  • Управление проектами и ресурсами.

  • Взаимодействие с клиентами и подрядчиками.

  • Продвижение и маркетинг мероприятий.

  • Оценка и анализ эффективности мероприятий.

  • Разработка концепций и планирование событий.

Достоинства:

  • Право на налоговый вычет.

  • Курс включает практические задания и разбор реальных кейсов.

  • Обучение в престижном университете.

Недостатки:

  • За короткое время сложно усвоить большой объем информации.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Бесплатные курсы по event-менеджменту

На бесплатных курсах подробно рассказывают о профессии, перспективах роста и о сложностях, с которыми сталкиваются event-менеджеры. Преподаватели имеют длительный опыт в организации мероприятий, поэтому их мнение и советы будут полезны как начинающим специалистам, так и профессионалам. 

1. «Event-менеджмент: как провести качественное мероприятие при ограниченном бюджете» — «Нетология»

На курсе слушатели подробнее познакомятся с профессией, ее плюсами и минусами, узнают, с чем приходится сталкиваться при организации мероприятий. Также спикер расскажет, как разрабатывать идею и готовить презентацию, как уложиться в бюджет, не потеряв в качестве мероприятия.

Иллюстрация: freepik/freepik

Спикер имеет опыт работы более десяти лет в рекламе и организации мероприятий для компаний Volvo, «Спортмастер», «Умалат», BMW, J&J.

  • Длительность: 1 час 40 минут.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Основы event-менеджмента. Интенсив по организации мероприятий» — Skillbox

Слушатели лекции узнают, какая роль в современном мире у event-менеджера, что входит в круг его обязанностей, как можно реализоваться в этой профессии. А еще — из каких этапов состоит любой event-проект и как даже самое сложное мероприятие сделать успешным.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 2 часа 40 минут.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. Event Talk — «Как стать event-менеджером»

На вопросы отвечает и делится своими секретами Андрей Шешенин — основатель и ректор Event University, занимающийся организацией мероприятий более 20 лет.

Иллюстрация: freepik/freepik

Спикер расскажет, есть ли разница в структуре подготовки различных видов мероприятий, как отразить в смете стоимость идеи менеджера, стоит ли специализироваться на определенном виде мероприятий. Также слушатели узнают, что делать, если не хватает бюджета, и как зарабатывать в условиях высокой конкуренции.

  • Длительность: 69 видео.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Организация мероприятий на 100%» — «Ивент-толк с Катей Сичкар»

Видеоуроки рассчитаны на начинающих event-менеджеров и тех, кто только начинает карьеру. Спикер подробно рассказывает, какими навыками должен обладать специалист, какие есть плюсы и минусы профессии, как организовывать мероприятия «под ключ», как избежать ошибок, как выбрать площадку и оформить договор аренды.

Иллюстрация: freepik/freepik

Спикер — Катя Сичкар, руководит event-агентством Sichkar group, входит в состав жюри фестиваля рекламы New York Festivals. 

  • Длительность: 64 видео.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Event Start» — TFD Talks

Курс позволяет получить основные навыки и знания, необходимые для event-менеджера. Например, разобраться в классификации мероприятий, разработке проекта, оформлении договорных отношений, реализации проекта. Слушатели узнают, как заказывать банкетное обслуживание, искать и договариваться с подрядчиками и площадкой, как собрать команду сотрудников и как следить за техникой безопасности. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Спикеры работают в индустрии более десяти лет, организовывали мероприятия для компаний МТС, Unilever, «Билайн».

  • Длительность: 23 видео.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Выбирая курсы для подборки среди большого количества подобных, следили за соблюдением следующих критериев:

  1. Порог входа. Собирали курсы, рассчитанные на любого слушателя, с возможностью обучение с нуля.

  2. Стоимость курса полностью и в рассрочку. Наличие рассрочки делает курс доступным для каждого студента.

  3. Формат обучения и обратной связи. Обучение онлайн — это возможность соединить учебу с работой или домашними делами. Также это шанс для жителей отдаленных областей получить актуальное образование. Возможность задать вопрос преподавателю или куратору и получить развернутый, своевременный ответ — важный плюс при онлайн-обучении.

  4. Реальный результат. Успешное окончание курса — это не только знание теории, не менее важно получить практические навыки. Курсы предлагают тесты на закрепление материала, практику на реальных кейсах, домашние задания с проверкой ошибок преподавателями. 

  5. Документ об окончании. Работодатели доверяют документам об окончании курса от известной школы.

  6. Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Получить налоговый можно, если у школы есть действующая лицензия на ведение образовательной деятельности.

Какие курсы по event-менеджменту выбрать

Event-менеджер должен уметь организовывать мероприятия «под ключ». Важные навыки для этой роли: планирование, умение разрабатывать и следить за выполнением детального плана мероприятия, командная работа для координации специалистов, решение проблем в непредвиденных ситуациях и учет интересов всех участников. Получить необходимые знания и практику можно на курсах:

  1. «Event Manager / Специалист по организации корпоративных мероприятий» от Moscow Business School: курс с персональными консультациями от практиков и возможностью создания собственного мероприятия в рамках программы.

  2. «Профессия “Event-менеджер”» от Skillbox: практический курс с шестью проектами от реальных клиентов, поддержкой наставника и карьерной поддержкой.

  3. «Менеджмент в сфере развлекательно-досуговых услуг» от НИИДПО: курс с акцентом на передовые технологии и стратегии организации мероприятий, включающий практику на реальных проектах. 

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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