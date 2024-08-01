15 курсов организатора мероприятий: обучение event-менеджеров

Онлайн-курсы — это возможность освоить перспективную профессию не выходя из дома. На курсах студенты смотрят лекции, выполняют практические задания при поддержке и помощи кураторов и преподавателей. Собрали десять вариантов от ведущих школ.

1. «Event Manager / Специалист по организации корпоративных мероприятий» — Moscow Business School

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На курсе студенты научатся различать виды корпоративных мероприятий, создавать концепцию с учетом целей заказчика, имеющейся целевой аудитории и существующего бюджета. Преподаватели расскажут, как рассчитывать смету, делать презентацию, планировать работы с партнерами, координировать процессы, учитывать возможные риски.

После каждого модуля проводится практикум, на котором воссоздаются реальные ситуации из работы event-менеджера: переговоры с заказчиком, составление сценария, непунктуальность подрядчиков и другие сложные задачи.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 9 дней.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-семинар, практические задания.

Документ об окончании: сертификат школы.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Методы и инструменты организации мероприятий.

Разработка концепций и сценариев событий.

Управление проектами и ресурсами.

Работа с клиентами и подрядчиками.

Оценка эффективности и результативности мероприятий.

Достоинства:

Много практики: выполнение реальных кейсов, моделирование ситуаций.

Авторские методики ведения переговоров.

Разбор лучших мероприятий в России и за границей за последние три года.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курс создан с акцентом на практику. За время обучения студенты выполнят 22 практических задания, в том числе реальные кейсы от партнера школы — event-агентства Avantage Event Project. Спикеры — эксперты в организации мероприятий, руководители рекламных и event-агентств Icon, Boost team agency, Bigfish dms family.

На курсе учат создавать идею и разрабатывать план мероприятия, рассчитывать смету под нужный бюджет, формировать команду из мотивированных сотрудников, презентовать проект заказчику. А также контролировать выполнение всех запланированных работ и давать оценку проведенному мероприятию.

Цена полностью: от 85 426 рублей.

Цена в рассрочку: от 3883 рублей в месяц на 22 месяца.

Длительность: 7 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, составление личного карьерного плана, доступ к вакансиям партнеров.

Программа:

Основы организации мероприятий.

Разработка концепции событий.

Управление проектами.

Маркетинг и продвижение мероприятий.

Достоинства:

Тестовый доступ к курсу — три модуля бесплатно.

Стажировка в компании-партнере Avantage Event Project.

Доступ в закрытый чат студентов школы.

Материалы курса открыты студентам навсегда.

Один год изучения английского языка в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе 40 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Skillbox: «Event-менеджер с нуля».

На курсе студенты изучают основы маркетинга, менеджмента, делового общения и управления персоналом. А также профильные дисциплины: правовое обеспечение мероприятий, организация работы персонала и партнеров, современные технологии в области развлечений, управление расходами и доходами, контроль качества услуг.

После каждого модуля необходимо выполнить практическое задание на закрепление материала. Вопросы по обучению можно задавать преподавателям на форуме или во время вебинаров. В качестве бонуса студенты могут принимать участие в любых вебинарах школы и получать сертификаты участников.

Цена полностью: от 18 684 рублей.

Цена в рассрочку: от 1560 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: наличие высшего или среднего специального образования.

Формат: видеоуроки, раздаточный материал, тесты, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Планирование мероприятий.

Управление проектами.

Работа с клиентами и подрядчиками.

Юридические аспекты организации мероприятий.

Финансовое планирование и бюджетирование.

Достоинства:

Доступ к материалам курса остается навсегда.

Доступ к архивным вебинарам на период обучения и на 90 дней после.

Возможность посещения различных вебинаров школы во время обучения, после которых студенту выдается дополнительный сертификат.

Обратная связь от преподавателей на вебинарах.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе 42 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы НИИДПО: «Связи с общественностью и event-маркетинг».

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

За пять месяцев студенты научатся организовывать различные мероприятия, в том числе выставки и конгрессы. Преподаватели курса расскажут, что такое event-менеджмент, как создавать план мероприятия и считать смету, как решать конфликты и учитывать риски, как вести переговоры с клиентом, а также готовить отчетные документы.

Специалисты института регулярно актуализируют учебную программу. Для этого следят за трендами на рынке, выясняют запросы работодателей. На протяжении всего обучения студента поддерживает куратор и при необходимости подключает к обсуждению преподавателя.

Цена полностью: от 46 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3800 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: наличие высшего или среднего специального образования.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы организации мероприятий.

Разработка концепции и планирование событий.

Управление проектами мероприятий.

Взаимодействие с клиентами и подрядчиками.

Создание и продвижение событий.

Финансовое планирование и управление бюджетом.

Юридическое сопровождение мероприятий.

Достоинства:

Регулярные обновления программы под запросы рынка и работодателей.

Дополнительно к диплому выдают вкладыш международного образца.

Работа над ошибками с куратором, после каждого проверочного теста.

Право на оформление налогового вычета.

Возможность пройти программу в ускоренном режиме.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе 15 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Краткий курс будет интересен тем, кто хочет сменить область деятельности, и тем, кто желает получить дополнительные навыки для своей работы. Например, PR-специалистам, дизайнерам, рестораторам. На курсе учат выяснению потребностей целевой аудитории, составлению сметы, поиску инвесторов и партнеров, созданию концепции мероприятия. Студенты изучают, как формировать команду и контролировать выполнение поручений.

На первом бесплатном уроке можно познакомиться с форматом обучения и преподавателем, а после — решить, стоит ли покупать курс.

Цена полностью: от 1900 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 11 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Планирование и организация мероприятий.

Управление проектами и ресурсами.

PR и маркетинг мероприятий.

Работа с клиентами и подрядчиками.

Оценка результатов и эффективность.

Создание и продвижение событий.

Достоинства:

Первый урок бесплатный.

Доступ к учебным материалам навсегда.

Поддержка кураторов.

Много практических заданий: от подготовки бюджета до продвижения и постпроектной работы.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

4,6 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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На курсе студенты учатся организовывать мероприятия любого уровня сложности. Лектор со стажем более 15 лет расскажет, как создается идея мероприятия, рассчитывается и согласовывается бюджет с заказчиком, как искать площадку, артистов, подрядчиков, как выстроить договорные отношения со всеми сторонами. А еще — научит особенностям рекламы и продвижения события, проведению и оценке мероприятия.

На онлайн-уроках можно общаться с лектором, получать своевременную обратную связь. Для закрепления навыков студенты выполнят десять практических заданий: от создания собственного креатива до расчета сметы и создания рекламного баннера.

Цена полностью: от 14 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 4900 рублей в месяц на 3 месяца.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы организации мероприятий.

Управление проектами и ресурсами.

Работа с клиентами и подрядчиками.

Практические навыки и кейсы.

Оценка эффективности мероприятий.

Разработка концепций и сценариев.

Финансовое планирование.

Достоинства:

Онлайн-уроки с обратной связью от преподавателя.

Десять практических работ в портфолио.

Обучение проводят специалисты с реальным опытом в индустрии.

Помощь от наставников на всех этапах обучения.

Недостатки:

Доступ к курсу всего на три месяца.

4,6 — рейтинг школы на основе 27 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Обучение организовано корреспондентским способом — коммуникация со школой, преподавателем и студентом происходит через отправку материалов по почте. Студент может оплатить курс сразу и получить весь объем учебных материалов или платить в рассрочку и получать один журнал в месяц. Чтобы протестировать формат обучения и качество материалов, можно бесплатно заказать пробный урок.

На курсе научат речевому этикету, правилам публичных выступлений, ведению переговоров, дресс-коду для различных мероприятий, этикету за столом дома и в общественных местах.

Цена полностью: от 13 920 рублей.

Цена в рассрочку: от 1088 рублей в месяц.

Длительность: 16 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые учебные материалы с практическими заданиями.

Документ об окончании: свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Этикет и протокол на мероприятиях.

Планирование и организация торжеств.

Управление деловыми мероприятиями.

Работа с клиентами и подрядчиками.

Оценка и анализ эффективности мероприятий.

Разработка концепций и сценариев.

Достоинства:

Бесплатный вводный урок.

Упор на практические навыки и применение этикета в реальных ситуациях.

Проверка домашних заданий и разбор ошибок от преподавателя

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Студенты вместе с преподавателем разбирают не только правила проведения мероприятий в офлайн, но и особенности организации онлайн мероприятий. Студенты изучают правила формирования концепции для онлайн- и офлайн-мероприятий, расчет бюджета, создание команды для выполнения проекта, возможности использования нейросетей.

При наличии у слушателя высшего или среднего профессионального образования, будет выдан удостоверение о повышении квалификации, если диплома нет — студент получает свидетельство учебного центра.

Цена полностью: от 29 990 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 недели.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы организации мероприятий.

Планирование и управление проектами.

Работа с клиентами и подрядчиками.

PR и маркетинг мероприятий.

Оценка результатов и эффективность.

Создание концепций и сценариев событий.

Финансовое планирование и бюджетирование.

Достоинства:

Три формата курса на выбор: очный, онлайн и свободное обучение.

Практика и разбор реальных кейсов.

Преподаватели — практикующие специалисты с реальным опытом в организации мероприятий

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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На курсе учат работать с мероприятиями разного масштаба — частными и государственными. Студенты научатся искать клиентов, выяснять их потребности, правильно презентовать свою идею мероприятия. Также изучат стратегию по формированию успешной команды: проведение собеседований, мотивация сотрудников, совместная работа и контроль за выполнением поручений.

После прохождения курса выпускники смогут составлять бюджет, заключать договоры с партнерами и заказчиками, продвигать мероприятия на широкую аудиторию.

Цена полностью: 15 499 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 8 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Закрытый чат для студентов.

Студент получает доступ к 37 урокам сразу после оплаты и может проходить материал в удобном режиме.

Обучение проведению как частных, так и государственных мероприятий.

Недостатки:

Нет рассрочки.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Event-менеджмент: создание и организация успешных мероприятий» — НИУ ВШЭ

Студенты учатся коммуницировать с заказчиком, составлять и согласовывать техническое задание, разрабатывать концепцию и готовить презентацию. Лектор рассказывает, как привлекать постоянных и временных сотрудников, общаться с органами власти, находить площадку, координировать работу всех сторон на мероприятии, следить за безопасностью.

Вся теория сразу отрабатывается на реальных кейсах и в интерактивных заданиях. Лектор с двадцатилетним стажем в организации мероприятий поделится своими советами. После прохождения интенсива слушатели получат сертификат участника.

Цена полностью: 39 000 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 2 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: лекции, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Ключевые аспекты организации мероприятий.

Управление проектами и ресурсами.

Взаимодействие с клиентами и подрядчиками.

Продвижение и маркетинг мероприятий.

Оценка и анализ эффективности мероприятий.

Разработка концепций и планирование событий.

Достоинства:

Право на налоговый вычет.

Курс включает практические задания и разбор реальных кейсов.

Обучение в престижном университете.

Недостатки:

За короткое время сложно усвоить большой объем информации.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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