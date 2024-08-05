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Обучение email-маркетингу: 20 курсов по рассылкам

Предпринимателям важно широко продвигать свой продукт. Кроме рекламы в соцсетях и на сайтах, эффективным способом является email-рассылка. Опытные специалисты зарабатывают от 50 до 200 тысяч рублей в месяц. Обучиться профессии можно на оналайн-курсах.

Собрали онлайн-курсы по email–маркетингу, с помощью которых можно начать свою карьеру. Также в подборке представлены бесплатные курсы для тех, кто только начинает свой путь и хочет познакомиться со сферой. 

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по email-маркетингу от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-5 курсов по email-маркетингу

  1. «Email-маркетолог» от MAED: курс от практикующих экспертов с возможностью выполнить десять практических работ и пройти стажировку у партнеров.

  2. «Email-маркетинг и мессенджер-маркетинг от А до Я» от Moscow Business School: однодневный интенсив от ведущих специалистов рынка с выдачей сертификата участника (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).

  3. «Онлайн-курсы email-маркетинга» от «Международной школы профессий»: курс с акцентом на создание эффективных рассылок и поддержкой опытных кураторов.

  4. «Еmail-маркетинг» от «Бруноям»: программа для изучения современных инструментов и техник, а также создания проекта для реального бизнеса.

  5. «Основы email-маркетинга» от «Нетологии»: курс с доступом к персональным наставникам и дипломным проектом для портфолио (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

С помощью писем можно мотивировать потенциальных покупателей к покупке или найти новую аудиторию, повысить узнаваемость бренда и поделиться экспертным мнением с подписчиками. На курсах учат выстраивать цепочки так, чтобы они не попадали в спам, пользователи читали их до конца, а дизайн был привлекательным.

1. «Email-маркетолог» — MAED

Студенты научатся анализировать конкурентов и целевую аудиторию, создавать и воплощать стратегию коммуникации через письма, разрабатывать автоворонки и посадочные страницы. Также создавать текст и графику с учетом специфики рассылки и настраивать веб-аналитику. Кроме видеоуроков, студенты выполнят десять практических заданий. Например, проведут A/B-тестирования и попробуют настраивать «триггерные» рассылки. Каждое задание проверит преподаватель и даст обратную связь. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники освоят программы, которые нужны для работы маркетологом: GetResponse, Unisender, SendPulse, MailChimp, CarrotQuest, SendSay, RetailRocket, Bitrix24, amoCRM, Megaplan, Excel, BI.

  • Цена полностью: от 48 750 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4062 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания с проверкой преподавателями. 

  • Документ об окончании: диплом от академии маркетинга MAED.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям.

Программа:

  • Создание email-стратегии.

  • Сбор и анализ базы подписчиков.

  • Разработка стратегии email-маркетинга.

  • Запуск и оптимизация рассылок.

  • Интеграция email-маркетинга в общую маркетинговую стратегию.

  • Анализ эффективности кампаний.

Достоинства: 

  • Десять практических заданий с проверкой, которые можно добавить в портфолио.

  • Можно оформить налоговый вычет — 13% от стоимости обучения.

  • Помощь с трудоустройством.

Недостатки: 

  • Курс начинается по расписанию.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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2. «Email-маркетинг и мессенджер-маркетинг от А до Я» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Курс разработан для тех, кто хочет научиться повышать продажи и узнаваемость бизнеса с помощью email-рассылок. Студенты научатся проводить конкурентный анализ и составлять портрет потенциального клиента, управлять базами подписчиков для email-кампаний. А также изучат особенности дизайна для писем, формирования продуктовой линейки и поймут, как создавать, настраивать, тестировать и оценивать email-аккаунты в SendPulse.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит в двух форматах: полностью онлайн или комбинированно — восемь часов офлайн в Москве и десять часов онлайн. До оплаты можно получить бесплатный пробный урок.

  • Цена полностью: от 21 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 913 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 18 академических часов.

  • Порог входа: без профильного образования.

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в email-маркетинг.

  • Инструменты и платформы для email-рассылок.

  • Сегментация аудитории.

  • Создание контента для писем.

  • Аналитика и улучшение кампаний.

  • Юридические аспекты и этика email-маркетинга.

Достоинства: 

  • Можно выбрать формат обучения — офлайн или онлайн.

  • Студенты получат комплект электронных материалов.

  • Можно начать обучение бесплатно.

Недостатки: 

  • Пройти обучение можно только в определенные месяцы.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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3. «Онлайн-курсы email-маркетинга» — «Международная школа профессий»

На курсе учат разрабатывать стратегии для email-маркетинга, собирать базу подписчиков и анализировать эффективность рассылок. Также студенты изучат типы контента для рассылок, научатся отправлять письма через CRM-системы, создавать цепочки и выстраивать воронки. На практике студенты выполнять пять работ, которые проверят преподаватели и дадут обратную связь. Например, настроят автоматическую рассылку и проведут A/B-тестирование.

Иллюстрация: freepik/freepik

Лекции проходят в формате «живых» вебинаров. Лектор и студенты будут встречаться два раза в неделю. Каждое занятие длится по полтора часа.

  • Цена полностью: от 10 400 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 недели.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-вебинары, практические задания с проверкой преподавателем.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы email-маркетинга.

  • Работа с базой подписчиков.

  • Создание эффективных писем.

  • Автоматизация и персонализация рассылок.

  • Анализ и улучшение результатов кампаний.

  • Интеграция email-маркетинга с другими маркетинговыми инструментами​.

Достоинства: 

  • «Живое» общение преподавателем.

  • Уроки не в записи — знания актуальны.

  • Курс ведет маркетолог со стажем более 17 лет.

  • Практические задания с обратной связью.

  • Можно оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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4. «Еmail-маркетинг» — «Бруноям»

На курсе обучают созданию эффективных email-рассылок, сообщений и уведомлений. Программа охватывает основы маркетинга, настройку сервисов, дизайн писем, аналитику и сегментацию аудиторий. Учебный процесс включает занятия в аудиториях, дедлайны и активное взаимодействие с преподавателями и одногруппниками. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся работать в сервисах Unisender и SendPulse. Если есть свой проект, то можно использовать его во время обучения для выполнения заданий.

  • Цена полностью: от 19 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1658 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 недели.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: лекции с преподавателями, практические задания с проверкой и обратной связью.

  • Документ об окончании: электронный сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: помощь с составлением резюме, рекомендации от кураторов и преподавателей, доступ к стажировкам.

Программа:

  • Введение в email-маркетинг.

  • Разработка email-стратегии.

  • Сегментация базы.

  • Контент и дизайн писем.

  • Автоматизация email-рассылок.

  • Аналитика и оптимизация кампаний​.

Достоинства: 

  • «Живое» общение с преподавателями и студентами — можно задать вопросы лично.

  • Можно составить индивидуальный план обучения.

  • Выпускники получают скидки на покупку других курсов.

  • Можно скорректировать расписание, если нет возможности прийти на лекции.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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5. «Основы email-маркетинга» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс рассчитан на начинающих специалистов и владельцев бизнеса. Преподаватель — генеральный директор агентства CRM-маркетинга Out Of Cloud. Он расскажет, как набрать базу подписчиков, составлять письма, придумывать заголовки и проводить A/B-тестирование. Студенты научатся вести коммуникацию с целевой аудиторией, сегментировать и изучать ее потребности. 

Иллюстрация: freepik/freepik

После каждой видеолекции необходимо пройти тестирование на проверку знаний. Среди программ, которые изучат студенты, Mailchimp, Emailvision и Emailonacid.

  • Цена полностью: 790 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 14 теоретических блоков.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, тесты.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы email-маркетинга.

  • Создание email-стратегии.

  • Сегментация базы подписчиков.

  • Создание писем и шаблонов.

  • Автоматизация email-рассылок.

  • Аналитика и отчетность.

  • Сравнение email-маркетинга с другими каналами.

Достоинства: 

  • Первый видеоурок можно посмотреть бесплатно.

  • Курс ведет действующий специалист из сферы маркетинга.

  • Каждый теоретический блок закрепляется тестом.

Недостатки: 

  • Нет практических заданий и обратной связи от преподавателя.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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Другие курсы «Нетологии»: «Способы персонализации email-рассылок».

6. «Email-маркетолог» — Unisender

Преподаватели расскажут, как правильно составлять цепочки писем для реанимации и реактивации базы, собирать и сегментировать контакты, анализировать и автоматизировать рассылки. А также — работать с сервисом Unisender и настраивать механизмы защиты SPF и DKIM, которые подтверждают, что домен отправителя подлинный.

Иллюстрация: freepik/freepik

На практиктических заданиях студенты создадут лид-магниты для сбора контактов, форму в сервисе Unisender и схему welcome-цепочки для своего проекта, соберут макет письма в конструкторе Unisender. В конце обучения слушатели курса защищают итоговый проект, например, создают welcome-серию, цепочку реактивации или реанимации для подписчиков.

  • Цена полностью: от 21 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 11 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания, поддержка куратора. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы email-маркетинга.

  • Сбор и управление базой подписчиков.

  • Создание писем.

  • Сегментация и персонализация.

  • Автоматизация email-рассылок.

  • Аналитика и отчетность.

Достоинства: 

  • Четыре тарифа обучения на выбор: «Стажировка», «Самостоятельно», «С куратором» и «С преподавателем» — различаются ценой, наличием обратной связи и проверкой практических заданий.

  • Студенты получают в подарок курс «Аналитика рассылок».

  • Практические задания и проверка.

  • Поддержка кураторов. 

Недостатки: 

  • Обратная связь и проверка практических заданий есть не во всех тарифах.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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7. «Email-маркетинг: повышаем продажи и лояльность» — MyAcademy 

Студенты научатся настраивать и запускать email-рассылки, верстать письма и ставить техническое задание копирайтерам, дизайнерам и программистам, работать с базой и сегментировать ее. Также анализировать эффективность, вести отчеты по кампаниям и проводить A/В-тестирование. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Во время обучения можно освоить инструменты, которые необходимы маркетологу, например, «Яндекс Метрику», Google Ads, HTML и CSS. Курс можно пройти как онлайн, так и офлайн в Москве. Очный вариант обучения будет в два раза дороже, а при выборе дистанционного придется ждать, пока наберется группа.

  • Цена полностью: от 9000 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 20 часов.

  • Порог входа: для маркетологов.

  • Формат: видеолекции, практические задания с проверкой.

  • Документ об окончании: сертификат школы.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в email-маркетинг.

  • Разработка стратегии.

  • Сегментация базы подписчиков.

  • Создание и тестирование писем.

  • Автоматизация рассылок.

  • Анализ и оптимизация кампаний​.

Достоинства

  • Можно выбрать один из форматов обучения — очный или онлайн.

  • При успешном прохождении курса школа может рекомендовать студентов работодателям.

  • Все материалы занятий доступны в электронном виде и остаются у студентов навсегда.

Недостатки: 

  • Курс в формате интенсива — по девять часов занятий в день: такой формат обучения сложно совмещать с работой.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

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8. «Email-маркетолог для интернет-магазина» — Todoo.Digital

Программа курса рассчитана на начинающих маркетологов, которые планируют работать в сфере онлайн-продаж. За девять недель они научатся выбирать сегмент под рассылку, разрабатывать стратегии и контент-планы, составлять серии писем, автоматизировать процессы и создавать воронки.

Иллюстрация: freepik/freepik

Помимо 35 видеоуроков, студенты посетят 8 «живых» вебинаров с преподавателями и выполнят практические задания. Например, создадут дизайн письма в конструкторе для рассылок и составят контент-план для реактивации email-писем.

  • Цена полностью: $1300.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 9 модулей.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, «живые» вебинары.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: есть.

Программа:

  • Основы email-маркетинга.

  • Сбор базы подписчиков.

  • Создание контента и дизайна писем.

  • Сегментация и персонализация.

  • Автоматизация и аналитика.

  • Юридические аспекты email-маркетинга​.

Достоинства: 

  • Полностью дистанционное обучение — можно обучаться в любое время.

  • Связь с куратором во время всего курса, проверка практических заданий.

  • Доступ к материалам курса бессрочный.

  • Можно вернуть деньги за курс, если за два урока студент понял, что обучение не подходит.

Недостатки:

  • Курс начинается по расписанию.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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9. «Основы email-маркетинга — базовый курс» — «Специалист»

Программа включает в себя шесть модулей, которые помогут работающим маркетологам с нуля познакомиться с рассылками. Студентам расскажут, какие рассылки необходимы для разных бизнесов, из каких элементов состоит письмо, какие платформы для создания рассылок существуют и в чем их различия.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты на практике создадут пробное письмо и настроят серию приветственных сообщений. Выпускники получат пошаговый план «Как внедрить email-маркетинг в компании?». Обучение можно пройти онлайн или очно в Москве.

  • Цена полностью: 19 490 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1040 рублей в месяц на 19 месяцев.

  • Длительность: 20 академических часов.

  • Порог входа: для маркетологов.

  • Формат: видеолекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в email-маркетинг.

  • Инструменты и платформы.

  • Создание и тестирование писем.

  • Сегментация и персонализация.

  • Автоматизация рассылок.

  • Аналитика и отчетность.

Достоинства: 

  • Несколько форматов обучения: офлайн или онлайн в группах, индивидуальное или корпоративное.

  • Лекции проходят почти каждую неделю — не нужно ждать, когда наберется группа.

  • Стоимость очного и дистанционного обучения одинаковая.

Недостатки: 

  • Курс не рассчитан на начинающих специалистов.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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10. «Как получать клиентов и партнеров через сообщения в Facebook*, Email и LinkedIn» — Edston

Курс по email-рассылкам для тех, кто пользуется зарубежными сервисами или планирует работать в иностранной компании. Соосновательница агентства BonDigital.ru расскажет, как искать аудиторию, настраивать контакт с будущими партнерами. А также — как писать письма, чтобы они не попадали в спам. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение состоит из 5 модулей и 12 видеоуроков. Доступ ко всем материалам остается у студентов навсегда. 

  • Цена полностью: от $39,9.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 5 модулей.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства: 

  • Доступ к материалам остается навсегда.

  • На курсе рассматривают не только письма по электронной почте, но и рассылки через сообщения в социальных сетях.

  • Курс ведет действующий специалист из сферы маркетинга.

Недостатки: 

  • Нет практических заданий и обратной связи.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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Бесплатные курсы по email-маркетингу

Обучение на бесплатных курсах поможет тем маркетологам и предпринимателям, которые еще не определились, нужна ли им рассылка писем для продвижения бизнеса. С помощью уроков можно понять, кому подходит метод продвижения, какие виды писем бывают и какой выбрать. А также — как грамотно их составить, автоматизировать и анализировать.

1. «Самое важное для тех, кто хочет сделать email-рассылку: виды писем, сбор базы, анализ» — Skillbox

Объемная статья, в которой редактор сервиса email-рассылок Unisender рассказывает о тонкостях сферы. Специалист отвечает на распространенные вопросы: какие существуют виды писем и как выбрать нужный, как законно собрать базу контактов и с помощью чего можно оценить эффективность рассылки.

Иллюстрация: freepik/freepik

Эксперт поясняет основные термины email-маркетинга, приводит поясняющие иллюстрации и таблицы с разъяснениями. В статье есть полезные советы, например, по размещению ссылок в письме или по выбору шрифта для текста. 

  • Длительность: 7 блоков.

  • Формат: текст.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Email-коммуникации: наращиваем обороты» — Inbox Marketing

Вебинар от сооснователя СRM-агентства Inbox Marketing и продакт-оунера Unisender. Лекторы расскажут, что использовать в email-коммуникациях и какие рассылки помогут повысить продажи и поддерживать связь с аудиторией. А также — какие возможности для маркетолога открывает Unisender и какой эффект дадут CRM-коммуникации бизнесу.

Обучение рассчитано на тех, кто уже работает в сфере маркетинга и знаком с рассылками. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 урок.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для маркетологов.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Рок-email» — Unisender

Курс для предпринимателей и маркетологов, которые хотят внедрить email-рассылку в компании. Он состоит из 15 обучающих писем, которые приходят раз в 1–3 дня. Есть как короткие пояснительные сообщения, так и лонгриды.

Иллюстрация: freepik/freepik

В программе рассылки — где лучше не брать базы подписчиков, тонкости законодательства, настройка корпоративной почты. Также в письмах расскажут об обязательных элементах писем и их дизайне, как уберечь рассылку от спама и в чем заключается аналитика рассылки.

  • Длительность: 15 уроков.

  • Формат: текст.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для маркетологов.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Основы email-маркетинга» — SendPulse

Программа состоит из пяти видеоуроков. Их ведет директор по развитию SendPulse. Студенты изучат функции и возможности email-маркетинга, научатся собирать базу контактов и поймут, как доставляются письма. Также — из каких элементов состоят сообщения и на какие показатели ориентироваться при анализе рассылки.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 уроков.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Какие цепочки писем необходимо настраивать в первую очередь» — MyAcademy 

Действующий email-маркетолог на примере школы рассказывает и показывает, из каких элементов состоят письма, как составляется и выглядит рассылка. А также разбирает виды писем под разные задачи. Например, в каких случаях нужны «триггерные» сообщения, а в каких — сервисные и транзакционные.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 18 минут.

  • Формат: текст.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: для маркетологов.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Еще 5 бесплатных курсов по email-маркетингу

  • «Email-маркетинг» от ppc.world (6 модулей, видеоуроки; без сертификата, доступ после регистрации).

  • «Email-маркетинг под ключ» от Алексея Ефимова (10 уроков, текст; без сертификата, доступ после регистрации).

  • «Email-маркетинг» от «Академии IT» (20 уроков, текст; без сертификата, доступ после регистрации).

  • «Рассылки в Mailchimp» от Даниила Шардакова (15 уроков, видеолекции; без сертификата, доступ без регистрации).

  • «Email-маркетинг 2022» от SendPulse (6 уроков, видеолекции; без сертификата, доступ без регистрации).

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе курсов по email-маркетингу учитываются важные факторы. Например, есть ли практика во время обучения, кто читает лекции и обновляется ли программа. Более подробно о критериях отбора курсов: 

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Не у всех студентов есть возможность оплатить обучение одним платежом, поэтому почти каждый курс из подборки предусматривает рассрочку, кредит или оплату долями.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Курсы с пробным периодом или бесплатными вводными уроками входят в подборку, так как помогают студентам определиться с профессией и подобрать нужную программу обучения.

  • Формат обучения и обратной связи. В статье собраны курсы, которые предлагают несколько форматов обучения. Например, без обратной связи, очные в Москве и Санкт-Петербурге, в формате видеолекций или вебинаров.

  • Помощь в трудоустройстве. В статье собраны курсы, в которые входит карьерная поддержка. Например, помощь с составлением резюме, рекомендации от школы или доступ к каналам со стажировками.

  • Экспертность спикера. В подборке также учтены стаж и успехи лекторов. Все преподаватели — действующие специалисты.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. При изучении курсов учитываются комментарии выпускников. Это помогает увидеть минусы, которые сами лекторы могут скрывать.

  • Решение проблемных ситуаций. Возврат денег, если обучение не понравилось, и возможность заморозить обучение становятся преимуществами школ и курсов.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Программа курсов должна соответствовать образовательным стандартам, обучение должно проходить на законных основаниях, а студенты могут воспользоваться льготами от государства.

Какой курс по email-маркетингу выбрать

Курсы по рассылкам необходимы тем, кто планирует освоить новую профессию. Также они будут полезны для опытных маркетологов, которые хотят повысить квалификацию. А владельцам бизнеса обучение поможет определиться, какой метод продвижения выбрать и как его внедрить в маркетинговые процессы компании. Пройти обучение и освоить необходимые навыки можно на курсах:

  1. «Email-маркетолог» от MAED: курс от практикующих экспертов с возможностью выполнить десять практических работ и пройти стажировку у партнеров.

  2. «Email-маркетинг и мессенджер-маркетинг от А до Я» от Moscow Business School: однодневный интенсив от ведущих специалистов рынка с выдачей сертификата участника.

  3. «Онлайн-курсы email-маркетинга» от «Международной школы профессий»: курс с акцентом на создание эффективных рассылок и поддержкой опытных кураторов.

  4. «Еmail-маркетинг» от «Бруноям»: программа для изучения современных инструментов и техник, а также создания проекта для реального бизнеса.

  5. «Основы email-маркетинга» от «Нетологии»: курс с доступом к персональным наставникам и дипломным проектом для портфолио.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc., которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

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