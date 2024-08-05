Обучение email-маркетингу: 20 курсов по рассылкам

«Email-маркетолог» от MAED: курс от практикующих экспертов с возможностью выполнить десять практических работ и пройти стажировку у партнеров. «Email-маркетинг и мессенджер-маркетинг от А до Я» от Moscow Business School: однодневный интенсив от ведущих специалистов рынка с выдачей сертификата участника (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%). «Онлайн-курсы email-маркетинга» от «Международной школы профессий»: курс с акцентом на создание эффективных рассылок и поддержкой опытных кураторов. «Еmail-маркетинг» от «Бруноям»: программа для изучения современных инструментов и техник, а также создания проекта для реального бизнеса. «Основы email-маркетинга» от «Нетологии»: курс с доступом к персональным наставникам и дипломным проектом для портфолио (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

С помощью писем можно мотивировать потенциальных покупателей к покупке или найти новую аудиторию, повысить узнаваемость бренда и поделиться экспертным мнением с подписчиками. На курсах учат выстраивать цепочки так, чтобы они не попадали в спам, пользователи читали их до конца, а дизайн был привлекательным.

Студенты научатся анализировать конкурентов и целевую аудиторию, создавать и воплощать стратегию коммуникации через письма, разрабатывать автоворонки и посадочные страницы. Также создавать текст и графику с учетом специфики рассылки и настраивать веб-аналитику. Кроме видеоуроков, студенты выполнят десять практических заданий. Например, проведут A/B-тестирования и попробуют настраивать «триггерные» рассылки. Каждое задание проверит преподаватель и даст обратную связь.

Выпускники освоят программы, которые нужны для работы маркетологом: GetResponse, Unisender, SendPulse, MailChimp, CarrotQuest, SendSay, RetailRocket, Bitrix24, amoCRM, Megaplan, Excel, BI.

Цена полностью: от 48 750 рублей.

Цена в рассрочку : от 4062 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания с проверкой преподавателями.

Документ об окончании: диплом от академии маркетинга MAED.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям.

Программа:

Создание email-стратегии.

Сбор и анализ базы подписчиков.

Разработка стратегии email-маркетинга.

Запуск и оптимизация рассылок.

Интеграция email-маркетинга в общую маркетинговую стратегию.

Анализ эффективности кампаний.

Достоинства:

Десять практических заданий с проверкой, которые можно добавить в портфолио.

Можно оформить налоговый вычет — 13% от стоимости обучения.

Помощь с трудоустройством.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Email-маркетинг и мессенджер-маркетинг от А до Я» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Курс разработан для тех, кто хочет научиться повышать продажи и узнаваемость бизнеса с помощью email-рассылок. Студенты научатся проводить конкурентный анализ и составлять портрет потенциального клиента, управлять базами подписчиков для email-кампаний. А также изучат особенности дизайна для писем, формирования продуктовой линейки и поймут, как создавать, настраивать, тестировать и оценивать email-аккаунты в SendPulse.

Обучение проходит в двух форматах: полностью онлайн или комбинированно — восемь часов офлайн в Москве и десять часов онлайн. До оплаты можно получить бесплатный пробный урок.

Цена полностью: от 21 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 913 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 18 академических часов.

Порог входа: без профильного образования.

Формат : видеолекции, практические задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в email-маркетинг.

Инструменты и платформы для email-рассылок.

Сегментация аудитории.

Создание контента для писем.

Аналитика и улучшение кампаний.

Юридические аспекты и этика email-маркетинга.

Достоинства:

Можно выбрать формат обучения — офлайн или онлайн.

Студенты получат комплект электронных материалов.

Можно начать обучение бесплатно.

Недостатки:

Пройти обучение можно только в определенные месяцы.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

На курсе учат разрабатывать стратегии для email-маркетинга, собирать базу подписчиков и анализировать эффективность рассылок. Также студенты изучат типы контента для рассылок, научатся отправлять письма через CRM-системы, создавать цепочки и выстраивать воронки. На практике студенты выполнять пять работ, которые проверят преподаватели и дадут обратную связь. Например, настроят автоматическую рассылку и проведут A/B-тестирование.

Лекции проходят в формате «живых» вебинаров. Лектор и студенты будут встречаться два раза в неделю. Каждое занятие длится по полтора часа.

Цена полностью: от 10 400 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 недели.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-вебинары, практические задания с проверкой преподавателем.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы email-маркетинга.

Работа с базой подписчиков.

Создание эффективных писем.

Автоматизация и персонализация рассылок.

Анализ и улучшение результатов кампаний.

Интеграция email-маркетинга с другими маркетинговыми инструментами​.

Достоинства:

«Живое» общение преподавателем.

Уроки не в записи — знания актуальны.

Курс ведет маркетолог со стажем более 17 лет.

Практические задания с обратной связью.

Можно оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

На курсе обучают созданию эффективных email-рассылок, сообщений и уведомлений. Программа охватывает основы маркетинга, настройку сервисов, дизайн писем, аналитику и сегментацию аудиторий. Учебный процесс включает занятия в аудиториях, дедлайны и активное взаимодействие с преподавателями и одногруппниками.

Студенты научатся работать в сервисах Unisender и SendPulse. Если есть свой проект, то можно использовать его во время обучения для выполнения заданий.

Цена полностью: от 19 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 1658 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 недели.

Порог входа: с нуля.

Формат: лекции с преподавателями, практические задания с проверкой и обратной связью.

Документ об окончании : электронный сертификат.

Помощь с трудоустройством: помощь с составлением резюме, рекомендации от кураторов и преподавателей, доступ к стажировкам.

Программа:

Введение в email-маркетинг.

Разработка email-стратегии.

Сегментация базы.

Контент и дизайн писем.

Автоматизация email-рассылок.

Аналитика и оптимизация кампаний​.

Достоинства:

«Живое» общение с преподавателями и студентами — можно задать вопросы лично.

Можно составить индивидуальный план обучения.

Выпускники получают скидки на покупку других курсов.

Можно скорректировать расписание, если нет возможности прийти на лекции.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс рассчитан на начинающих специалистов и владельцев бизнеса. Преподаватель — генеральный директор агентства CRM-маркетинга Out Of Cloud. Он расскажет, как набрать базу подписчиков, составлять письма, придумывать заголовки и проводить A/B-тестирование. Студенты научатся вести коммуникацию с целевой аудиторией, сегментировать и изучать ее потребности.

После каждой видеолекции необходимо пройти тестирование на проверку знаний. Среди программ, которые изучат студенты, Mailchimp, Emailvision и Emailonacid.

Цена полностью: 790 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность : 14 теоретических блоков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы email-маркетинга.

Создание email-стратегии.

Сегментация базы подписчиков.

Создание писем и шаблонов.

Автоматизация email-рассылок.

Аналитика и отчетность.

Сравнение email-маркетинга с другими каналами.

Достоинства:

Первый видеоурок можно посмотреть бесплатно.

Курс ведет действующий специалист из сферы маркетинга.

Каждый теоретический блок закрепляется тестом.

Недостатки:

Нет практических заданий и обратной связи от преподавателя.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Нетологии»: «Способы персонализации email-рассылок».

Преподаватели расскажут, как правильно составлять цепочки писем для реанимации и реактивации базы, собирать и сегментировать контакты, анализировать и автоматизировать рассылки. А также — работать с сервисом Unisender и настраивать механизмы защиты SPF и DKIM, которые подтверждают, что домен отправителя подлинный.

На практиктических заданиях студенты создадут лид-магниты для сбора контактов, форму в сервисе Unisender и схему welcome-цепочки для своего проекта, соберут макет письма в конструкторе Unisender. В конце обучения слушатели курса защищают итоговый проект, например, создают welcome-серию, цепочку реактивации или реанимации для подписчиков.

Цена полностью: от 21 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность : 11 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, поддержка куратора.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы email-маркетинга.

Сбор и управление базой подписчиков.

Создание писем.

Сегментация и персонализация.

Автоматизация email-рассылок.

Аналитика и отчетность.

Достоинства:

Четыре тарифа обучения на выбор: «Стажировка», «Самостоятельно», «С куратором» и «С преподавателем» — различаются ценой, наличием обратной связи и проверкой практических заданий.

Студенты получают в подарок курс «Аналитика рассылок».

Практические задания и проверка.

Поддержка кураторов.

Недостатки:

Обратная связь и проверка практических заданий есть не во всех тарифах.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Студенты научатся настраивать и запускать email-рассылки, верстать письма и ставить техническое задание копирайтерам, дизайнерам и программистам, работать с базой и сегментировать ее. Также анализировать эффективность, вести отчеты по кампаниям и проводить A/В-тестирование.

Во время обучения можно освоить инструменты, которые необходимы маркетологу, например, «Яндекс Метрику», Google Ads, HTML и CSS. Курс можно пройти как онлайн, так и офлайн в Москве. Очный вариант обучения будет в два раза дороже, а при выборе дистанционного придется ждать, пока наберется группа.

Цена полностью: от 9000 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 20 часов.

Порог входа: для маркетологов.

Формат: видеолекции, практические задания с проверкой.

Документ об окончании : сертификат школы.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в email-маркетинг.

Разработка стратегии.

Сегментация базы подписчиков.

Создание и тестирование писем.

Автоматизация рассылок.

Анализ и оптимизация кампаний​.

Достоинства:

Можно выбрать один из форматов обучения — очный или онлайн.

При успешном прохождении курса школа может рекомендовать студентов работодателям.

Все материалы занятий доступны в электронном виде и остаются у студентов навсегда.

Недостатки:

Курс в формате интенсива — по девять часов занятий в день: такой формат обучения сложно совмещать с работой.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Посмотреть программу курса

Программа курса рассчитана на начинающих маркетологов, которые планируют работать в сфере онлайн-продаж. За девять недель они научатся выбирать сегмент под рассылку, разрабатывать стратегии и контент-планы, составлять серии писем, автоматизировать процессы и создавать воронки.

Помимо 35 видеоуроков, студенты посетят 8 «живых» вебинаров с преподавателями и выполнят практические задания. Например, создадут дизайн письма в конструкторе для рассылок и составят контент-план для реактивации email-писем.

Цена полностью : $1300.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность: 9 модулей.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, «живые» вебинары.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: есть.

Программа:

Основы email-маркетинга.

Сбор базы подписчиков.

Создание контента и дизайна писем.

Сегментация и персонализация.

Автоматизация и аналитика.

Юридические аспекты email-маркетинга​.

Достоинства:

Полностью дистанционное обучение — можно обучаться в любое время.

Связь с куратором во время всего курса, проверка практических заданий.

Доступ к материалам курса бессрочный.

Можно вернуть деньги за курс, если за два урока студент понял, что обучение не подходит.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Программа включает в себя шесть модулей, которые помогут работающим маркетологам с нуля познакомиться с рассылками. Студентам расскажут, какие рассылки необходимы для разных бизнесов, из каких элементов состоит письмо, какие платформы для создания рассылок существуют и в чем их различия.

Студенты на практике создадут пробное письмо и настроят серию приветственных сообщений. Выпускники получат пошаговый план «Как внедрить email-маркетинг в компании?». Обучение можно пройти онлайн или очно в Москве.

Цена полностью : 19 490 рублей.

Цена в рассрочку : от 1040 рублей в месяц на 19 месяцев.

Длительность : 20 академических часов.

Порог входа: для маркетологов.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в email-маркетинг.

Инструменты и платформы.

Создание и тестирование писем.

Сегментация и персонализация.

Автоматизация рассылок.

Аналитика и отчетность.

Достоинства:

Несколько форматов обучения: офлайн или онлайн в группах, индивидуальное или корпоративное.

Лекции проходят почти каждую неделю — не нужно ждать, когда наберется группа.

Стоимость очного и дистанционного обучения одинаковая.

Недостатки:

Курс не рассчитан на начинающих специалистов.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Курс по email-рассылкам для тех, кто пользуется зарубежными сервисами или планирует работать в иностранной компании. Соосновательница агентства BonDigital.ru расскажет, как искать аудиторию, настраивать контакт с будущими партнерами. А также — как писать письма, чтобы они не попадали в спам.

Обучение состоит из 5 модулей и 12 видеоуроков. Доступ ко всем материалам остается у студентов навсегда.

Цена полностью : от $39,9.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность: 5 модулей.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеолекции.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Доступ к материалам остается навсегда.

На курсе рассматривают не только письма по электронной почте, но и рассылки через сообщения в социальных сетях.

Курс ведет действующий специалист из сферы маркетинга.

Недостатки:

Нет практических заданий и обратной связи.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса