Обучение email-маркетингу: 20 курсов по рассылкам

Собрали онлайн-курсы по email–маркетингу, с помощью которых можно начать свою карьеру. Также в подборке представлены бесплатные курсы для тех, кто только начинает свой путь и хочет познакомиться со сферой.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по email-маркетингу от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-5 курсов по email-маркетингу
«Email-маркетолог» от MAED: курс от практикующих экспертов с возможностью выполнить десять практических работ и пройти стажировку у партнеров.
«Email-маркетинг и мессенджер-маркетинг от А до Я» от Moscow Business School: однодневный интенсив от ведущих специалистов рынка с выдачей сертификата участника (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).
«Онлайн-курсы email-маркетинга» от «Международной школы профессий»: курс с акцентом на создание эффективных рассылок и поддержкой опытных кураторов.
«Еmail-маркетинг» от «Бруноям»: программа для изучения современных инструментов и техник, а также создания проекта для реального бизнеса.
«Основы email-маркетинга» от «Нетологии»: курс с доступом к персональным наставникам и дипломным проектом для портфолио (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
С помощью писем можно мотивировать потенциальных покупателей к покупке или найти новую аудиторию, повысить узнаваемость бренда и поделиться экспертным мнением с подписчиками. На курсах учат выстраивать цепочки так, чтобы они не попадали в спам, пользователи читали их до конца, а дизайн был привлекательным.
1. «Email-маркетолог» — MAED
Студенты научатся анализировать конкурентов и целевую аудиторию, создавать и воплощать стратегию коммуникации через письма, разрабатывать автоворонки и посадочные страницы. Также создавать текст и графику с учетом специфики рассылки и настраивать веб-аналитику. Кроме видеоуроков, студенты выполнят десять практических заданий. Например, проведут A/B-тестирования и попробуют настраивать «триггерные» рассылки. Каждое задание проверит преподаватель и даст обратную связь.
Выпускники освоят программы, которые нужны для работы маркетологом: GetResponse, Unisender, SendPulse, MailChimp, CarrotQuest, SendSay, RetailRocket, Bitrix24, amoCRM, Megaplan, Excel, BI.
Цена полностью: от 48 750 рублей.
Цена в рассрочку: от 4062 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания с проверкой преподавателями.
Документ об окончании: диплом от академии маркетинга MAED.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованиям.
Программа:
Создание email-стратегии.
Сбор и анализ базы подписчиков.
Разработка стратегии email-маркетинга.
Запуск и оптимизация рассылок.
Интеграция email-маркетинга в общую маркетинговую стратегию.
Анализ эффективности кампаний.
Достоинства:
Десять практических заданий с проверкой, которые можно добавить в портфолио.
Можно оформить налоговый вычет — 13% от стоимости обучения.
Помощь с трудоустройством.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Email-маркетинг и мессенджер-маркетинг от А до Я» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Курс разработан для тех, кто хочет научиться повышать продажи и узнаваемость бизнеса с помощью email-рассылок. Студенты научатся проводить конкурентный анализ и составлять портрет потенциального клиента, управлять базами подписчиков для email-кампаний. А также изучат особенности дизайна для писем, формирования продуктовой линейки и поймут, как создавать, настраивать, тестировать и оценивать email-аккаунты в SendPulse.
Обучение проходит в двух форматах: полностью онлайн или комбинированно — восемь часов офлайн в Москве и десять часов онлайн. До оплаты можно получить бесплатный пробный урок.
Цена полностью: от 21 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 913 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 18 академических часов.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в email-маркетинг.
Инструменты и платформы для email-рассылок.
Сегментация аудитории.
Создание контента для писем.
Аналитика и улучшение кампаний.
Юридические аспекты и этика email-маркетинга.
Достоинства:
Можно выбрать формат обучения — офлайн или онлайн.
Студенты получат комплект электронных материалов.
Можно начать обучение бесплатно.
Недостатки:
Пройти обучение можно только в определенные месяцы.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Онлайн-курсы email-маркетинга» — «Международная школа профессий»
На курсе учат разрабатывать стратегии для email-маркетинга, собирать базу подписчиков и анализировать эффективность рассылок. Также студенты изучат типы контента для рассылок, научатся отправлять письма через CRM-системы, создавать цепочки и выстраивать воронки. На практике студенты выполнять пять работ, которые проверят преподаватели и дадут обратную связь. Например, настроят автоматическую рассылку и проведут A/B-тестирование.
Лекции проходят в формате «живых» вебинаров. Лектор и студенты будут встречаться два раза в неделю. Каждое занятие длится по полтора часа.
Цена полностью: от 10 400 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 недели.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-вебинары, практические задания с проверкой преподавателем.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы email-маркетинга.
Работа с базой подписчиков.
Создание эффективных писем.
Автоматизация и персонализация рассылок.
Анализ и улучшение результатов кампаний.
Интеграция email-маркетинга с другими маркетинговыми инструментами.
Достоинства:
«Живое» общение преподавателем.
Уроки не в записи — знания актуальны.
Курс ведет маркетолог со стажем более 17 лет.
Практические задания с обратной связью.
Можно оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Еmail-маркетинг» — «Бруноям»
На курсе обучают созданию эффективных email-рассылок, сообщений и уведомлений. Программа охватывает основы маркетинга, настройку сервисов, дизайн писем, аналитику и сегментацию аудиторий. Учебный процесс включает занятия в аудиториях, дедлайны и активное взаимодействие с преподавателями и одногруппниками.
Студенты научатся работать в сервисах Unisender и SendPulse. Если есть свой проект, то можно использовать его во время обучения для выполнения заданий.
Цена полностью: от 19 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1658 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 недели.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции с преподавателями, практические задания с проверкой и обратной связью.
Документ об окончании: электронный сертификат.
Помощь с трудоустройством: помощь с составлением резюме, рекомендации от кураторов и преподавателей, доступ к стажировкам.
Программа:
Введение в email-маркетинг.
Разработка email-стратегии.
Сегментация базы.
Контент и дизайн писем.
Автоматизация email-рассылок.
Аналитика и оптимизация кампаний.
Достоинства:
«Живое» общение с преподавателями и студентами — можно задать вопросы лично.
Можно составить индивидуальный план обучения.
Выпускники получают скидки на покупку других курсов.
Можно скорректировать расписание, если нет возможности прийти на лекции.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Основы email-маркетинга» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Курс рассчитан на начинающих специалистов и владельцев бизнеса. Преподаватель — генеральный директор агентства CRM-маркетинга Out Of Cloud. Он расскажет, как набрать базу подписчиков, составлять письма, придумывать заголовки и проводить A/B-тестирование. Студенты научатся вести коммуникацию с целевой аудиторией, сегментировать и изучать ее потребности.
После каждой видеолекции необходимо пройти тестирование на проверку знаний. Среди программ, которые изучат студенты, Mailchimp, Emailvision и Emailonacid.
Цена полностью: 790 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 14 теоретических блоков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, тесты.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы email-маркетинга.
Создание email-стратегии.
Сегментация базы подписчиков.
Создание писем и шаблонов.
Автоматизация email-рассылок.
Аналитика и отчетность.
Сравнение email-маркетинга с другими каналами.
Достоинства:
Первый видеоурок можно посмотреть бесплатно.
Курс ведет действующий специалист из сферы маркетинга.
Каждый теоретический блок закрепляется тестом.
Недостатки:
Нет практических заданий и обратной связи от преподавателя.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Нетологии»: «Способы персонализации email-рассылок».
6. «Email-маркетолог» — Unisender
Преподаватели расскажут, как правильно составлять цепочки писем для реанимации и реактивации базы, собирать и сегментировать контакты, анализировать и автоматизировать рассылки. А также — работать с сервисом Unisender и настраивать механизмы защиты SPF и DKIM, которые подтверждают, что домен отправителя подлинный.
На практиктических заданиях студенты создадут лид-магниты для сбора контактов, форму в сервисе Unisender и схему welcome-цепочки для своего проекта, соберут макет письма в конструкторе Unisender. В конце обучения слушатели курса защищают итоговый проект, например, создают welcome-серию, цепочку реактивации или реанимации для подписчиков.
Цена полностью: от 21 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 11 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, поддержка куратора.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы email-маркетинга.
Сбор и управление базой подписчиков.
Создание писем.
Сегментация и персонализация.
Автоматизация email-рассылок.
Аналитика и отчетность.
Достоинства:
Четыре тарифа обучения на выбор: «Стажировка», «Самостоятельно», «С куратором» и «С преподавателем» — различаются ценой, наличием обратной связи и проверкой практических заданий.
Студенты получают в подарок курс «Аналитика рассылок».
Практические задания и проверка.
Поддержка кураторов.
Недостатки:
Обратная связь и проверка практических заданий есть не во всех тарифах.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Email-маркетинг: повышаем продажи и лояльность» — MyAcademy
Студенты научатся настраивать и запускать email-рассылки, верстать письма и ставить техническое задание копирайтерам, дизайнерам и программистам, работать с базой и сегментировать ее. Также анализировать эффективность, вести отчеты по кампаниям и проводить A/В-тестирование.
Во время обучения можно освоить инструменты, которые необходимы маркетологу, например, «Яндекс Метрику», Google Ads, HTML и CSS. Курс можно пройти как онлайн, так и офлайн в Москве. Очный вариант обучения будет в два раза дороже, а при выборе дистанционного придется ждать, пока наберется группа.
Цена полностью: от 9000 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 20 часов.
Порог входа: для маркетологов.
Формат: видеолекции, практические задания с проверкой.
Документ об окончании: сертификат школы.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в email-маркетинг.
Разработка стратегии.
Сегментация базы подписчиков.
Создание и тестирование писем.
Автоматизация рассылок.
Анализ и оптимизация кампаний.
Достоинства:
Можно выбрать один из форматов обучения — очный или онлайн.
При успешном прохождении курса школа может рекомендовать студентов работодателям.
Все материалы занятий доступны в электронном виде и остаются у студентов навсегда.
Недостатки:
Курс в формате интенсива — по девять часов занятий в день: такой формат обучения сложно совмещать с работой.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
8. «Email-маркетолог для интернет-магазина» — Todoo.Digital
Программа курса рассчитана на начинающих маркетологов, которые планируют работать в сфере онлайн-продаж. За девять недель они научатся выбирать сегмент под рассылку, разрабатывать стратегии и контент-планы, составлять серии писем, автоматизировать процессы и создавать воронки.
Помимо 35 видеоуроков, студенты посетят 8 «живых» вебинаров с преподавателями и выполнят практические задания. Например, создадут дизайн письма в конструкторе для рассылок и составят контент-план для реактивации email-писем.
Цена полностью: $1300.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 9 модулей.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, «живые» вебинары.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: есть.
Программа:
Основы email-маркетинга.
Сбор базы подписчиков.
Создание контента и дизайна писем.
Сегментация и персонализация.
Автоматизация и аналитика.
Юридические аспекты email-маркетинга.
Достоинства:
Полностью дистанционное обучение — можно обучаться в любое время.
Связь с куратором во время всего курса, проверка практических заданий.
Доступ к материалам курса бессрочный.
Можно вернуть деньги за курс, если за два урока студент понял, что обучение не подходит.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Основы email-маркетинга — базовый курс» — «Специалист»
Программа включает в себя шесть модулей, которые помогут работающим маркетологам с нуля познакомиться с рассылками. Студентам расскажут, какие рассылки необходимы для разных бизнесов, из каких элементов состоит письмо, какие платформы для создания рассылок существуют и в чем их различия.
Студенты на практике создадут пробное письмо и настроят серию приветственных сообщений. Выпускники получат пошаговый план «Как внедрить email-маркетинг в компании?». Обучение можно пройти онлайн или очно в Москве.
Цена полностью: 19 490 рублей.
Цена в рассрочку: от 1040 рублей в месяц на 19 месяцев.
Длительность: 20 академических часов.
Порог входа: для маркетологов.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в email-маркетинг.
Инструменты и платформы.
Создание и тестирование писем.
Сегментация и персонализация.
Автоматизация рассылок.
Аналитика и отчетность.
Достоинства:
Несколько форматов обучения: офлайн или онлайн в группах, индивидуальное или корпоративное.
Лекции проходят почти каждую неделю — не нужно ждать, когда наберется группа.
Стоимость очного и дистанционного обучения одинаковая.
Недостатки:
Курс не рассчитан на начинающих специалистов.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Как получать клиентов и партнеров через сообщения в Facebook*, Email и LinkedIn» — Edston
Курс по email-рассылкам для тех, кто пользуется зарубежными сервисами или планирует работать в иностранной компании. Соосновательница агентства BonDigital.ru расскажет, как искать аудиторию, настраивать контакт с будущими партнерами. А также — как писать письма, чтобы они не попадали в спам.
Обучение состоит из 5 модулей и 12 видеоуроков. Доступ ко всем материалам остается у студентов навсегда.
Цена полностью: от $39,9.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 5 модулей.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Доступ к материалам остается навсегда.
На курсе рассматривают не только письма по электронной почте, но и рассылки через сообщения в социальных сетях.
Курс ведет действующий специалист из сферы маркетинга.
Недостатки:
Нет практических заданий и обратной связи.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по email-маркетингу
Обучение на бесплатных курсах поможет тем маркетологам и предпринимателям, которые еще не определились, нужна ли им рассылка писем для продвижения бизнеса. С помощью уроков можно понять, кому подходит метод продвижения, какие виды писем бывают и какой выбрать. А также — как грамотно их составить, автоматизировать и анализировать.
1. «Самое важное для тех, кто хочет сделать email-рассылку: виды писем, сбор базы, анализ» — Skillbox
Объемная статья, в которой редактор сервиса email-рассылок Unisender рассказывает о тонкостях сферы. Специалист отвечает на распространенные вопросы: какие существуют виды писем и как выбрать нужный, как законно собрать базу контактов и с помощью чего можно оценить эффективность рассылки.
Эксперт поясняет основные термины email-маркетинга, приводит поясняющие иллюстрации и таблицы с разъяснениями. В статье есть полезные советы, например, по размещению ссылок в письме или по выбору шрифта для текста.
Длительность: 7 блоков.
Формат: текст.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Email-коммуникации: наращиваем обороты» — Inbox Marketing
Вебинар от сооснователя СRM-агентства Inbox Marketing и продакт-оунера Unisender. Лекторы расскажут, что использовать в email-коммуникациях и какие рассылки помогут повысить продажи и поддерживать связь с аудиторией. А также — какие возможности для маркетолога открывает Unisender и какой эффект дадут CRM-коммуникации бизнесу.
Обучение рассчитано на тех, кто уже работает в сфере маркетинга и знаком с рассылками.
Длительность: 1 урок.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для маркетологов.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Рок-email» — Unisender
Курс для предпринимателей и маркетологов, которые хотят внедрить email-рассылку в компании. Он состоит из 15 обучающих писем, которые приходят раз в 1–3 дня. Есть как короткие пояснительные сообщения, так и лонгриды.
В программе рассылки — где лучше не брать базы подписчиков, тонкости законодательства, настройка корпоративной почты. Также в письмах расскажут об обязательных элементах писем и их дизайне, как уберечь рассылку от спама и в чем заключается аналитика рассылки.
Длительность: 15 уроков.
Формат: текст.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для маркетологов.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Основы email-маркетинга» — SendPulse
Программа состоит из пяти видеоуроков. Их ведет директор по развитию SendPulse. Студенты изучат функции и возможности email-маркетинга, научатся собирать базу контактов и поймут, как доставляются письма. Также — из каких элементов состоят сообщения и на какие показатели ориентироваться при анализе рассылки.
Длительность: 5 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Какие цепочки писем необходимо настраивать в первую очередь» — MyAcademy
Действующий email-маркетолог на примере школы рассказывает и показывает, из каких элементов состоят письма, как составляется и выглядит рассылка. А также разбирает виды писем под разные задачи. Например, в каких случаях нужны «триггерные» сообщения, а в каких — сервисные и транзакционные.
Длительность: 18 минут.
Формат: текст.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: для маркетологов.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Еще 5 бесплатных курсов по email-маркетингу
«Email-маркетинг» от ppc.world (6 модулей, видеоуроки; без сертификата, доступ после регистрации).
«Email-маркетинг под ключ» от Алексея Ефимова (10 уроков, текст; без сертификата, доступ после регистрации).
«Email-маркетинг» от «Академии IT» (20 уроков, текст; без сертификата, доступ после регистрации).
«Рассылки в Mailchimp» от Даниила Шардакова (15 уроков, видеолекции; без сертификата, доступ без регистрации).
«Email-маркетинг 2022» от SendPulse (6 уроков, видеолекции; без сертификата, доступ без регистрации).
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов по email-маркетингу учитываются важные факторы. Например, есть ли практика во время обучения, кто читает лекции и обновляется ли программа. Более подробно о критериях отбора курсов:
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Не у всех студентов есть возможность оплатить обучение одним платежом, поэтому почти каждый курс из подборки предусматривает рассрочку, кредит или оплату долями.
Бесплатный ознакомительный контент. Курсы с пробным периодом или бесплатными вводными уроками входят в подборку, так как помогают студентам определиться с профессией и подобрать нужную программу обучения.
Формат обучения и обратной связи. В статье собраны курсы, которые предлагают несколько форматов обучения. Например, без обратной связи, очные в Москве и Санкт-Петербурге, в формате видеолекций или вебинаров.
Помощь в трудоустройстве. В статье собраны курсы, в которые входит карьерная поддержка. Например, помощь с составлением резюме, рекомендации от школы или доступ к каналам со стажировками.
Экспертность спикера. В подборке также учтены стаж и успехи лекторов. Все преподаватели — действующие специалисты.
Репутация школы и отзывы выпускников. При изучении курсов учитываются комментарии выпускников. Это помогает увидеть минусы, которые сами лекторы могут скрывать.
Решение проблемных ситуаций. Возврат денег, если обучение не понравилось, и возможность заморозить обучение становятся преимуществами школ и курсов.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Программа курсов должна соответствовать образовательным стандартам, обучение должно проходить на законных основаниях, а студенты могут воспользоваться льготами от государства.
Какой курс по email-маркетингу выбрать
Курсы по рассылкам необходимы тем, кто планирует освоить новую профессию. Также они будут полезны для опытных маркетологов, которые хотят повысить квалификацию. А владельцам бизнеса обучение поможет определиться, какой метод продвижения выбрать и как его внедрить в маркетинговые процессы компании. Пройти обучение и освоить необходимые навыки можно на курсах:
«Email-маркетолог» от MAED: курс от практикующих экспертов с возможностью выполнить десять практических работ и пройти стажировку у партнеров.
«Email-маркетинг и мессенджер-маркетинг от А до Я» от Moscow Business School: однодневный интенсив от ведущих специалистов рынка с выдачей сертификата участника.
«Онлайн-курсы email-маркетинга» от «Международной школы профессий»: курс с акцентом на создание эффективных рассылок и поддержкой опытных кураторов.
«Еmail-маркетинг» от «Бруноям»: программа для изучения современных инструментов и техник, а также создания проекта для реального бизнеса.
«Основы email-маркетинга» от «Нетологии»: курс с доступом к персональным наставникам и дипломным проектом для портфолио.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
*Деятельность компании Meta Platforms Inc., которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
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