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15 курсов для ипотечного брокера по недвижимости

Ипотечный брокер помогает клиентам найти и оформить ипотечный кредит. Актуальность профессии растет с увеличением спроса на жилье и сложностью кредитных условий. Обучение этой профессии открывает возможности для карьерного роста и стабильного дохода в финансовом секторе со стартовой зарплатой от 80 тысяч рублей. 

На онлайн-курсах преподаватели познакомят с актуальными нормативными правовыми актами, научат проводить консультации с клиентом и подавать заявки на ипотечный кредит. Бесплатные программы подойдут для знакомства с профессией.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы для ипотечных брокеров от 30 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-5 курсов для ипотечных брокеров

  1. «Ипотечный брокер» от НИИДПО: практика в формате кейсов и ситуационных задач по каждой дисциплине, доступ к базе из 10 тысяч вебинаров. 

  2. «Ипотечный брокер» от ИПО: кандидаты экономических наук и психологи научат вести клиентов в оформлении ипотечных документов. 

  3. «Ипотечный брокер» от ЭКОДПО: научат оценивать стоимость недвижимого имущества и познакомят с процессом оформления ипотечных сделок. 

  4. «Ипотечный брокер» от Ольги Барковой: 

  5. «Ипотечный брокер» от центра «Профессия»: 

Собрали курсы, где научат вести консультации, рассчитывать стоимость недвижимого имущества, подавать заявки и общаться с кредитными организациями. Обучение ведут кандидаты экономических и юридических наук, специалисты с опытом работы. В результате участники смогут сопровождать клиентов и продвигать личный бренд. 

1. «Ипотечный брокер» — НИИДПО

Обучение ведут преподаватель в области экономики труда и эксперт в сфере недвижимости. Участников познакомят с актуальными нормативными правовыми актами, научат анализировать кредитный рынок и оценивать предметы залога. Слушатели смогут вести клиента на протяжении всего процесса брокериджа, выстраивать взаимодействие с банком и продвигать личный бренд услуг. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты могут получить сертификаты после участия в онлайн-вебинарах. После каждой дисциплины предусмотрено тестирование, а также доступ к архиву из 10 тысяч вебинаров в записи. 

  • Цена полностью: 21 500 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 1795 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 2,5 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика, обратная связь от преподавателя, доступ к архиву вебинаров, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Введение в специальность: основы деятельности и профессиональный стандарт специалиста по кредитному брокериджу.

  • Банковское законодательство, нормативные правовые акты Российской Федерации в области кредитования.

  • ﻿﻿﻿Конъюнктура кредитного рынка: текущее состояние, методы работы в кризисных ситуациях.

  • Этика делового общения и этические принципы в области брокерской деятельности.

  • Взаимодействие с клиентом в процессе брокериджа: поиск и привлечение, первичная консультация, проверка, подписание договора и сопровождение.

Достоинства:

  • Помощь персонального куратора и техподдержки по всем вопросам. 

  • Ситуационные задачи по каждой дисциплине. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Сертификат после каждого пройденного вебинара. 

  • Доступ к архиву из 10 тысяч вебинаров. 

  • В конце предусмотрен итоговый междисциплинарный экзамен. 

  • Доступ к biblioclub.ru

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Ипотечный брокер» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Для поступления необходимо предоставить диплом о высшем или среднем образовании. Преподаватели научат консультировать клиентов, проводить сравнение и анализ условий ипотечных кредитов, оказывать помощь в подготовке документов. Расскажут, как общаться с кредитными организациями и сопровождать клиентов. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Участники изучат жилищное право, правовые документы и профессиональную этику. Персональный куратор помогает по всем вопросам, а для организаций могут подготовить специальную программу по запросу. 

  • Цена полностью: 34 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 2908 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 4 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика, помощь куратора, обратная связь. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Жилищное право. 

  • Анализ рынка недвижимости. 

  • Профессия ипотечного брокера. 

  • Основные правовые документы и нормативные акты банков для ипотечной сделки. 

  • Виды ипотечных кредитов. 

  • Деятельность кредитно-финансовых институтов. 

Достоинства:

  • Обучение проходит через личный кабинет. 

  • Обучение по гибкому графику. 

  • Помощь куратора по всем вопросам. 

  • Доступно обучение экстерном по запросу. 

  • Возможна разработка программ для корпоративного обучения. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

3,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

Посмотреть программу курса

3. «Ипотечный брокер» — ЭКОДПО

Программа переподготовки предполагает среднее профессиональное или высшее образование. Преподаватели познакомят с функционированием рынка недвижимости, расскажут о методах рефинансирования и ипотечных программах банка. Студенты узнают о системах страхования сделок, специфике кредитования покупки и оформлении документов. 

Иллюстрация: freepik/freepik

В конце предусмотрена итоговая аттестация и выдача документов. Экзамен можно бесплатно пересдать в случае неудачи. На выбор представлены разные тарифы, в том числе с поддержкой на период обучения и помощью в получении красного диплома. 

  • Цена полностью: от 24 990 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: от 250 часов. 

  • Порог входа: обучение на базе высшего или среднего образования. 

  • Формат: видеоуроки, практика, постоянный доступ к материалам. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Жилищное право. 

  • Правовые основы кредитного и ипотечного брокериджа. 

  • Экономические основы кредитного и ипотечного брокериджа.

  • Профессиональные стандарты.

  • Анализ рынка недвижимости.

  • Источники финансирования ипотечного кредитования.

Достоинства:

  • Бесплатная доставка диплома. 

  • Круглосуточный доступ к материалам курса. 

  • Зачисление в день подачи заявки. 

  • Бесплатные пересдачи итогового теста. 

  • Для поступления не предусмотрены вступительные экзамены. 

  • Индивидуальная программа обучения по запросу. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Ипотечный брокер» — Ольга Баркова

Обучение подойдет начинающим и опытным специалистам из смежных сфер. Студентам расскажут о законодательстве, связанном с ипотекой, и льготных условиях. Познакомят с методами составления кредитного досье и научат работать с банками. Участники смогут проводить страхование сделок, вести переговоры с клиентами и продвигать личный бренд услуг на рынке. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели получат доступ в закрытый чат с экспертами в сфере ипотечного кредитования и другими участниками курса. Регулярно проходят индивидуальные разборы сложных случаев из практики. 

  • Цена полностью: 18 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 19 уроков по 2 часа каждый, доступ открыт на год. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика, тестирование, помощь экспертов. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Гражданское законодательство. 

  • Законодательство об ипотеке. 

  • Ипотека с льготными условиями. 

  • Актуальная информация. 

  • Особенности функционирования рынка недвижимости, участники ипотечного рынка. 

Достоинства:

  • Закрытый чат с экспертами по ипотеке и другими участниками. 

  • Домашние задания по каждой пройденной теме. 

  • Регулярное тестирование. 

  • Расскажут, как продвигать личный бренд в социальных сетях. 

  • Обучение ведут специалисты в сфере ипотечного кредитования. 

  • Занятия проходят на платформе GetCourse.

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Ипотечный брокер» — «Профессия»

Курс для специалистов в сфере недвижимости, банковских работников и тех, кто хочет освоить новую профессию. В программе — изучение видов кредитов, условия и требования к заемщикам и документации. Участники узнают о работе с банками и финансовыми учреждениями, что обеспечит получение актуальной информации о продуктах и условиях. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Время и график обучения регулируются по потребностям участников. Все материалы собраны в личном кабинете. 

  • Цена полностью: 16 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 256 часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика, обратная связь. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы ипотечного кредитования.

  • Анализ кредитоспособности заемщиков.

  • Условия ипотечных кредитов.

  • Работа с базами данных и программами. 

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок для знакомства с программой. 

  • Обучение по гибкому графику. 

  • Техническая помощь. 

  • Возможность пройти корпоративное обучение. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Ипотечный брокер» — МАЭО

Познакомят с кредитным брокериджем, расскажут, как подготовить документы для ипотеки и провести оценку платежеспособности и кредитоспособности заемщика. Научат оценивать стоимость недвижимого имущества и взаимодействовать с поставщиками кредитных услуг. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Куратор помогает на протяжении обучения и после выпуска. В конце предусмотрено итоговое тестирование или сдача междисциплинарного экзамена. 

  • Цена полностью: 10 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с опытом. 

  • Формат: видеоуроки, дополнительные материалы в виде статей и видео, практика, помощь куратора. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, квалификационный сертификат соответствия профстандартам. 

  • Помощь с трудоустройством: содействие в поиске места работы. 

Программа:

  • Правовые и теоретические основы ипотечного кредитования и кредитного брокериджа. 

  • Документы для оформления ипотеки. 

  • Оценка платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика, анализ качества предмета ипотеки. 

  • Оценка стоимости недвижимого имущества при ипотечном кредитовании. 

  • Расчет суммы кредита, процентные ставки и платежи по кредиту. 

  • Подготовка и заключение сделок ипотечных кредитов и займов. 

Достоинства:

  • Сжатые сроки обучения для быстрого выхода на рынок. 

  • Старт обучения сразу после оплаты. 

  • Помощь персонального куратора во время обучения. 

  • Поддержка выпускников после выпуска: помощь куратора по всем вопросам. 

  • Диплом доставляют в любой город России. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Ипотечный брокер с нуля» — «Teon Group»

Преподаватели — руководители групп ипотечных брокеров Teon Group. Студенты познакомятся с правовой базой кредитования, смогут привлекать клиентов и выстраивать с ним договорные отношения. Изучат регламент работы брокера от договора до сделки, научатся подбирать недвижимость и проводить страхование.

Иллюстрация: freepik/freepik

В результате обучения участники научатся вести переговоры с клиентами, просчитывать риски отказа банка и подбирать оптимальные условия для сделки. В конце предусмотрено итоговое тестирование для проверки знаний. 

  • Цена полностью: 14 990 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 38 часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика. 

  • Документ об окончании: диплом установленного образца. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Ввод в профессию «Ипотечный брокер».

  • Основы и правовая база ипотечного кредитования.

  • Привлечение ипотечного клиента.

  • Договорные отношения с ипотечным клиентом.

  • Знание ипотечных программ банков и умение в них ориентироваться.

  • Андеррайтинг ипотечного заемщика и объекта недвижимости.

Достоинства:

  • Обучение ведут специалисты сферы ипотечного кредитования. 

  • Школа предлагает несколько программ по ипотечному брокериджу. 

  • Итоговое тестирование в конце программы.

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Ипотечный брокер» — АДПО

Курс для профессионалов в сфере кредитования и тех, кто только начинает свой путь в сфере. Студенты познакомятся с актуальными нормативно-правовыми актами, научатся искать и привлекать клиентов, а также оценивать предметы залога по ключевым параметрам.

По завершении курса слушатели смогут разбираться в банковском законодательстве, понимать нюансы залога и уметь работать с конфликтами по проверенным алгоритмам.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 21 500 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 1795 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 2,5 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика, онлайн-вебинары, итоговый междисциплинарный экзамен. 

  • Документ об окончании: диплом о профпереподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Введение в специальность: основы деятельности и профессиональный стандарт специалиста по кредитному брокериджу. 

  • Банковское законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации в области кредитования. 

  • Конъюнктура кредитного рынка: текущее состояние, методы работы в кризисных ситуациях.

  • Этика делового общения и этические принципы в области брокерской деятельности.

  • Взаимодействие с клиентом в процессе брокериджа: поиск и привлечение, первичная консультация, проверка, подписание договора и сопровождение. 

Достоинства:

  • Тестирование и дополнительные материалы для работы по каждой дисциплине. 

  • Доступ к архиву из 10 тысяч вебинаров. 

  • Доступ к biblioclub.ru

  • Преподаватели — эксперты в сфере недвижимости и ипотечного страхования. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Обратная связь от преподавателей. 

  • Сертификат за каждый пройденный онлайн-вебинар. 

  • Обучение можно проходить с любого устройства, в том числе со смартфона. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Ипотечный брокер» — МАКПП

Обучение доступно в нескольких вариантах: профессиональной переподготовки и повышения квалификации в форматах «Экстернат», «Стандарт» и «Профессионал». Студенты познакомятся с правовыми и экономическими основами брокериджа и изучат теоретическую базу ипотечного кредитования.

Иллюстрация: freepik/freepik

В итоге участники смогут проводить рефинансирование и обеспечивать реализацию политики банка. В конце предусмотрена защита итоговой работы по выбранной теме. 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 3000 рублей в месяц. 

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика, тестирование, помощь куратора. 

  • Документ об окончании: диплом или удостоверение. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Правовые и экономические основы кредитного и ипотечного брокериджа. 

  • Профессиональные стандарты, профессия ипотечного брокера. 

  • Теоретические основы ипотечного кредитования.

  • Особенности функционирования рынка недвижимости, участники ипотечного рынка. 

  • Организация процесса выдачи ипотечного кредита, формирование кредитного досье клиента. 

  • Расчет суммы кредита, процентные ставки и платежи по кредиту. 

Достоинства:

  • Защитить итоговую работу можно по почте, через Skype или очно. 

  • Обучение по стандартам ФГОС. 

  • Скидки на корпоративное обучение. 

  • Вводное ознакомительное занятие. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Профессия ипотечного брокера» — «Открытый социально-экономический колледж»

Преподаватели научат вести консультации клиентов, собирать финансовую отчетность и кредитную историю клиента, а также оформлять сопроводительные документы по сделке. Расскажут, как анализировать изменения на рынке недвижимости и планировать сделки с учетом рисков. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение рассчитано на срок от 2,5 лет на базе 9 или 11 классов. При зачисления результаты ЕГЭ не учитываются. Представлены варианты сокращенных сроков обучения. 

  • Цена полностью: 28 500 рублей за семестр. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: от 2,5 лет. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-занятия, практика, общение с преподавателем. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Консультирование клиентов по выгодным предложениям банков.

  • Работа с договорами, финансовой отчетностью и кредитной историей.

  • Планирование сделки с учетом рисков.

  • Анализ изменений рынка недвижимости.

  • Проведение переговоров и заключение сделок.

Достоинства:

  • Обучение можно пройти в сжатые сроки. 

  • Поступить можно на базе девяти классов. 

  • Поступление без результатов ЕГЭ. 

  • Производственная практика. 

  • Скидки при обучении на отлично. 

Недостатки:

  • Длительный период обучения. 

3,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.

Посмотреть программу курса

Бесплатные курсы для ипотечных брокеров

Собрали программы для тех, кто хочет самостоятельно познакомиться со сферой ипотечного страхования и кредитования. Курсы и видеоуроки помогут получить базовую информацию о специальности. Обучение ведут действующие специалисты сферы брокериджа. 

1. «Ипотечный брокер» — «Ипотека ПРО»

Курс рассчитан на три дня. Участникам расскажут, кто такой ипотечный брокер, какие перспективы у профессии и как готовить сделки удаленно. На финальном занятии покажут кейсы выпускников с результатами и проведут розыгрыш места на курсе «Будь брокером». 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 3 дня. 

  • Формат: онлайн-лекции, подарки в виде гайдов и уроков по скорингу. 

  • Доступ: после регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Ипотечный брокер» — Елена Молокова

Видеоурок от руководителя ипотечно-консультационного центра. Специалист расскажет, какие задачи выполняет брокер и расскажет, как зарабатывать в профессии. Поделится методами дополнительного дохода и способами конкуренции. Участники узнают об ошибках брокеров, которые мешают вырасти в карьере. 

  • Длительность: 1 час 40 минут. 

  • Формат: вебинар. 

  • Доступ: без регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Профессия: ипотечный брокер» — «ИЦ | Ипотека и недвижимость»

На мастер-классе расскажут о работе с клиентами, об актуальности профессии и о том, как начинающим выйти на рынок. Слушатели узнают историю ипотеки.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: час. 

  • Формат: мастер-класс. 

  • Доступ: без регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Ипотечный брокер. Обучение. Развитие.» — Polis.online

На вебинаре участников познакомят с направлением «ипотечный брокер», расскажут о работе с клиентами и документами. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 40 минут. 

  • Формат: вебинар. 

  • Доступ: без регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Брокер по коммерческой недвижимости» — «Академия Edutoria»

Программа для специалистов по недвижимости, руководителей агентств и начинающих предпринимателей. Курс проходит под руководством опытного профессионала, имеющего 22-летний опыт в сфере недвижимости.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 13 часов, в своем темпе, доступ на 3 месяца. 

  • Формат: видеоуроки. 

  • Доступ: после регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе курсов использовали следующие критерии, обеспечивающие высокое качество и актуальность образовательных программ.

  • Порог входа на курс. Учитывали минимальные требования для поступления, что позволяет потенциальным слушателям оценить свои возможности и подготовленность к обучению.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Доступность первой лекции или вебинара со спикером дает возможность получить представление о курсе и его формате, что способствует более осознанному выбору.

  • Формат обучения и обратная связь. Анализировали предлагаемые форматы обучения (онлайн или офлайн), а также виды обратной связи, такие как вебинары, разборы от менторов на обучающих платформах, текстовые отзывы и разбор ошибок на живых встречах. Это важно для понимания уровня вовлеченности и поддержки студентов.

  • Реальный результат обучения. Оценивали получаемые навыки и возможность формирования портфолио, что является ключевым аспектом для успешного трудоустройства.

  • Документ об окончании. Наличие сертификата или диплома подтверждает завершение курса и может повысить шансы выпускника на рынке труда.

  • Помощь в трудоустройстве. Для профессиональных курсов важна поддержка в виде карьерных гайдов, консультаций и круглых столов с потенциальными работодателями, что увеличивает шансы на успешное трудоустройство.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Исследование мнений студентов о курсах и школе в целом позволяет оценить качество образования и уровень удовлетворенности выпускников.

  • Решение проблемных ситуаций. Важным аспектом являлись условия возврата денег и возможность переноса обучения, что демонстрирует уровень клиентского сервиса.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Наличие лицензии подтверждает легальность образовательной деятельности, а возможность получения налогового вычета делает обучение более доступным для студентов.

Какой курс для ипотечного брокера выбрать

Профессия ипотечного брокера имеет значительные перспективы на современном финансовом рынке. Специальность требует глубоких знаний в области финансов, кредитования и недвижимости, а также умения анализировать рыночные тенденции и предоставлять клиентам наиболее выгодные условия. В получении необходимых знаний по ипотечному брокериджу с нуля помогут следующие курсы: 

  1. «Ипотечный брокер» от НИИДПО: практические занятия по каждой дисциплине в формате кейсов и ситуационных задач, доступ к базе из 10 тысяч вебинаров. 

  2. «Ипотечный брокер» от ИПО: специалисты по экономике и психологии помогут клиентам разобраться с документами для ипотеки.

  3. «Ипотечный брокер» от ЭКОДПО: обучат оценке недвижимости и оформлению ипотеки. 

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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