15 курсов для ипотечного брокера по недвижимости

«Ипотечный брокер» от НИИДПО: практика в формате кейсов и ситуационных задач по каждой дисциплине, доступ к базе из 10 тысяч вебинаров. «Ипотечный брокер» от ИПО: кандидаты экономических наук и психологи научат вести клиентов в оформлении ипотечных документов. «Ипотечный брокер» от ЭКОДПО: научат оценивать стоимость недвижимого имущества и познакомят с процессом оформления ипотечных сделок. «Ипотечный брокер» от Ольги Барковой: «Ипотечный брокер» от центра «Профессия»:

Собрали курсы, где научат вести консультации, рассчитывать стоимость недвижимого имущества, подавать заявки и общаться с кредитными организациями. Обучение ведут кандидаты экономических и юридических наук, специалисты с опытом работы. В результате участники смогут сопровождать клиентов и продвигать личный бренд.

1. «Ипотечный брокер» — НИИДПО

Обучение ведут преподаватель в области экономики труда и эксперт в сфере недвижимости. Участников познакомят с актуальными нормативными правовыми актами, научат анализировать кредитный рынок и оценивать предметы залога. Слушатели смогут вести клиента на протяжении всего процесса брокериджа, выстраивать взаимодействие с банком и продвигать личный бренд услуг.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты могут получить сертификаты после участия в онлайн-вебинарах. После каждой дисциплины предусмотрено тестирование, а также доступ к архиву из 10 тысяч вебинаров в записи.

Цена полностью : 21 500 рублей.

Цена в рассрочку : от 1795 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 2,5 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практика, обратная связь от преподавателя, доступ к архиву вебинаров, дополнительные материалы.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в специальность: основы деятельности и профессиональный стандарт специалиста по кредитному брокериджу.

Банковское законодательство, нормативные правовые акты Российской Федерации в области кредитования.

﻿﻿﻿Конъюнктура кредитного рынка: текущее состояние, методы работы в кризисных ситуациях.

Этика делового общения и этические принципы в области брокерской деятельности.

Взаимодействие с клиентом в процессе брокериджа: поиск и привлечение, первичная консультация, проверка, подписание договора и сопровождение.

Достоинства:

Помощь персонального куратора и техподдержки по всем вопросам.

Ситуационные задачи по каждой дисциплине.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Сертификат после каждого пройденного вебинара.

Доступ к архиву из 10 тысяч вебинаров.

В конце предусмотрен итоговый междисциплинарный экзамен.

Доступ к biblioclub.ru.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Ипотечный брокер» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Для поступления необходимо предоставить диплом о высшем или среднем образовании. Преподаватели научат консультировать клиентов, проводить сравнение и анализ условий ипотечных кредитов, оказывать помощь в подготовке документов. Расскажут, как общаться с кредитными организациями и сопровождать клиентов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участники изучат жилищное право, правовые документы и профессиональную этику. Персональный куратор помогает по всем вопросам, а для организаций могут подготовить специальную программу по запросу.

Цена полностью : 34 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 2908 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практика, помощь куратора, обратная связь.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Жилищное право.

Анализ рынка недвижимости.

Профессия ипотечного брокера.

Основные правовые документы и нормативные акты банков для ипотечной сделки.

Виды ипотечных кредитов.

Деятельность кредитно-финансовых институтов.

Достоинства:

Обучение проходит через личный кабинет.

Обучение по гибкому графику.

Помощь куратора по всем вопросам.

Доступно обучение экстерном по запросу.

Возможна разработка программ для корпоративного обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

3,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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3. «Ипотечный брокер» — ЭКОДПО

Программа переподготовки предполагает среднее профессиональное или высшее образование. Преподаватели познакомят с функционированием рынка недвижимости, расскажут о методах рефинансирования и ипотечных программах банка. Студенты узнают о системах страхования сделок, специфике кредитования покупки и оформлении документов.

Иллюстрация: freepik/freepik

В конце предусмотрена итоговая аттестация и выдача документов. Экзамен можно бесплатно пересдать в случае неудачи. На выбор представлены разные тарифы, в том числе с поддержкой на период обучения и помощью в получении красного диплома.

Цена полностью : от 24 990 рублей.

Цена в рассрочку : от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : от 250 часов.

Порог входа : обучение на базе высшего или среднего образования.

Формат : видеоуроки, практика, постоянный доступ к материалам.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Жилищное право.

Правовые основы кредитного и ипотечного брокериджа.

Экономические основы кредитного и ипотечного брокериджа.

Профессиональные стандарты.

Анализ рынка недвижимости.

Источники финансирования ипотечного кредитования.

Достоинства:

Бесплатная доставка диплома.

Круглосуточный доступ к материалам курса.

Зачисление в день подачи заявки.

Бесплатные пересдачи итогового теста.

Для поступления не предусмотрены вступительные экзамены.

Индивидуальная программа обучения по запросу.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Ипотечный брокер» — Ольга Баркова

Обучение подойдет начинающим и опытным специалистам из смежных сфер. Студентам расскажут о законодательстве, связанном с ипотекой, и льготных условиях. Познакомят с методами составления кредитного досье и научат работать с банками. Участники смогут проводить страхование сделок, вести переговоры с клиентами и продвигать личный бренд услуг на рынке.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели получат доступ в закрытый чат с экспертами в сфере ипотечного кредитования и другими участниками курса. Регулярно проходят индивидуальные разборы сложных случаев из практики.

Цена полностью : 18 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность : 19 уроков по 2 часа каждый, доступ открыт на год.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практика, тестирование, помощь экспертов.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Гражданское законодательство.

Законодательство об ипотеке.

Ипотека с льготными условиями.

Актуальная информация.

Особенности функционирования рынка недвижимости, участники ипотечного рынка.

Достоинства:

Закрытый чат с экспертами по ипотеке и другими участниками.

Домашние задания по каждой пройденной теме.

Регулярное тестирование.

Расскажут, как продвигать личный бренд в социальных сетях.

Обучение ведут специалисты в сфере ипотечного кредитования.

Занятия проходят на платформе GetCourse.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курс для специалистов в сфере недвижимости, банковских работников и тех, кто хочет освоить новую профессию. В программе — изучение видов кредитов, условия и требования к заемщикам и документации. Участники узнают о работе с банками и финансовыми учреждениями, что обеспечит получение актуальной информации о продуктах и условиях.

Иллюстрация: freepik/freepik

Время и график обучения регулируются по потребностям участников. Все материалы собраны в личном кабинете.

Цена полностью : 16 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 256 часов.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практика, обратная связь.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы ипотечного кредитования.

Анализ кредитоспособности заемщиков.

Условия ипотечных кредитов.

Работа с базами данных и программами.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок для знакомства с программой.

Обучение по гибкому графику.

Техническая помощь.

Возможность пройти корпоративное обучение.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Ипотечный брокер» — МАЭО

Познакомят с кредитным брокериджем, расскажут, как подготовить документы для ипотеки и провести оценку платежеспособности и кредитоспособности заемщика. Научат оценивать стоимость недвижимого имущества и взаимодействовать с поставщиками кредитных услуг.

Иллюстрация: freepik/freepik

Куратор помогает на протяжении обучения и после выпуска. В конце предусмотрено итоговое тестирование или сдача междисциплинарного экзамена.

Цена полностью : 10 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа : с опытом.

Формат : видеоуроки, дополнительные материалы в виде статей и видео, практика, помощь куратора.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, квалификационный сертификат соответствия профстандартам.

Помощь с трудоустройством: содействие в поиске места работы.

Программа:

Правовые и теоретические основы ипотечного кредитования и кредитного брокериджа.

Документы для оформления ипотеки.

Оценка платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика, анализ качества предмета ипотеки.

Оценка стоимости недвижимого имущества при ипотечном кредитовании.

Расчет суммы кредита, процентные ставки и платежи по кредиту.

Подготовка и заключение сделок ипотечных кредитов и займов.

Достоинства:

Сжатые сроки обучения для быстрого выхода на рынок.

Старт обучения сразу после оплаты.

Помощь персонального куратора во время обучения.

Поддержка выпускников после выпуска: помощь куратора по всем вопросам.

Диплом доставляют в любой город России.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Преподаватели — руководители групп ипотечных брокеров Teon Group. Студенты познакомятся с правовой базой кредитования, смогут привлекать клиентов и выстраивать с ним договорные отношения. Изучат регламент работы брокера от договора до сделки, научатся подбирать недвижимость и проводить страхование.

Иллюстрация: freepik/freepik

В результате обучения участники научатся вести переговоры с клиентами, просчитывать риски отказа банка и подбирать оптимальные условия для сделки. В конце предусмотрено итоговое тестирование для проверки знаний.

Цена полностью : 14 990 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 38 часов.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практика.

Документ об окончании : диплом установленного образца.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Ввод в профессию «Ипотечный брокер».

Основы и правовая база ипотечного кредитования.

Привлечение ипотечного клиента.

Договорные отношения с ипотечным клиентом.

Знание ипотечных программ банков и умение в них ориентироваться.

Андеррайтинг ипотечного заемщика и объекта недвижимости.

Достоинства:

Обучение ведут специалисты сферы ипотечного кредитования.

Школа предлагает несколько программ по ипотечному брокериджу.

Итоговое тестирование в конце программы.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Ипотечный брокер» — АДПО

Курс для профессионалов в сфере кредитования и тех, кто только начинает свой путь в сфере. Студенты познакомятся с актуальными нормативно-правовыми актами, научатся искать и привлекать клиентов, а также оценивать предметы залога по ключевым параметрам.

По завершении курса слушатели смогут разбираться в банковском законодательстве, понимать нюансы залога и уметь работать с конфликтами по проверенным алгоритмам.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : 21 500 рублей.

Цена в рассрочку : 1795 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 2,5 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практика, онлайн-вебинары, итоговый междисциплинарный экзамен.

Документ об окончании : диплом о профпереподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в специальность: основы деятельности и профессиональный стандарт специалиста по кредитному брокериджу.

Банковское законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации в области кредитования.

Конъюнктура кредитного рынка: текущее состояние, методы работы в кризисных ситуациях.

Этика делового общения и этические принципы в области брокерской деятельности.

Взаимодействие с клиентом в процессе брокериджа: поиск и привлечение, первичная консультация, проверка, подписание договора и сопровождение.

Достоинства:

Тестирование и дополнительные материалы для работы по каждой дисциплине.

Доступ к архиву из 10 тысяч вебинаров.

Доступ к biblioclub.ru.

Преподаватели — эксперты в сфере недвижимости и ипотечного страхования.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Обратная связь от преподавателей.

Сертификат за каждый пройденный онлайн-вебинар.

Обучение можно проходить с любого устройства, в том числе со смартфона.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Ипотечный брокер» — МАКПП

Обучение доступно в нескольких вариантах: профессиональной переподготовки и повышения квалификации в форматах «Экстернат», «Стандарт» и «Профессионал». Студенты познакомятся с правовыми и экономическими основами брокериджа и изучат теоретическую базу ипотечного кредитования.

Иллюстрация: freepik/freepik

В итоге участники смогут проводить рефинансирование и обеспечивать реализацию политики банка. В конце предусмотрена защита итоговой работы по выбранной теме.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 3000 рублей в месяц.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практика, тестирование, помощь куратора.

Документ об окончании : диплом или удостоверение.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовые и экономические основы кредитного и ипотечного брокериджа.

Профессиональные стандарты, профессия ипотечного брокера.

Теоретические основы ипотечного кредитования.

Особенности функционирования рынка недвижимости, участники ипотечного рынка.

Организация процесса выдачи ипотечного кредита, формирование кредитного досье клиента.

Расчет суммы кредита, процентные ставки и платежи по кредиту.

Достоинства:

Защитить итоговую работу можно по почте, через Skype или очно.

Обучение по стандартам ФГОС.

Скидки на корпоративное обучение.

Вводное ознакомительное занятие.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Преподаватели научат вести консультации клиентов, собирать финансовую отчетность и кредитную историю клиента, а также оформлять сопроводительные документы по сделке. Расскажут, как анализировать изменения на рынке недвижимости и планировать сделки с учетом рисков.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение рассчитано на срок от 2,5 лет на базе 9 или 11 классов. При зачисления результаты ЕГЭ не учитываются. Представлены варианты сокращенных сроков обучения.

Цена полностью : 28 500 рублей за семестр.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : от 2,5 лет.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия, практика, общение с преподавателем.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Консультирование клиентов по выгодным предложениям банков.

Работа с договорами, финансовой отчетностью и кредитной историей.

Планирование сделки с учетом рисков.

Анализ изменений рынка недвижимости.

Проведение переговоров и заключение сделок.

Достоинства:

Обучение можно пройти в сжатые сроки.

Поступить можно на базе девяти классов.

Поступление без результатов ЕГЭ.

Производственная практика.

Скидки при обучении на отлично.

Недостатки:

Длительный период обучения.

3,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.

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