20 онлайн-курсов по интернет-маркетингу

«Интернет-маркетолог: с нуля до специалиста» от «Нетологии»: практический курс с домашними заданиями и тренажерами, с поддержкой кураторов и экспертов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение). «Интернет-маркетолог» от Eduson Academy: курс с помощью в трудоустройстве и бессрочным доступом к материалам. «Интернет‑маркетолог» от MaEd»: курс с упором на практику с персональной обратной связью и помощью в поиске работы. «Интернет‑маркетолог: с нуля до pro» от ConvertMonster: курс, после прохождения которого студенты получают готовый кейс для портфолио, а лучшие выпускники — возможность попасть на стажировку в агентство. «Интернет-маркетолог с нуля» от Skillbox: курс с разбором домашних заданий преподавателем, бессрочным доступом к материалам и практикой на проектах реальных заказчиков (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии). «Интернет-маркетолог» от MITM: курс для начинающих специалистов с возможностью вернуть полную сумму за обучение в течение первых двух недель, если обучение не понравится. «Интернет-маркетолог» от Skypro: курс с оплачиваемой стажировкой в маркетинговой команде, сопровождением наставником и куратором, вечным доступом к материалам. «Интернет-маркетолог» от SkillFactory: курс от преподавателей с опытом от трех лет, с «живыми» вебинарами и постоянной обратной связью. «Полное погружение в профессию интернет-маркетолога» от МИПО: курс профессиональной переподготовки, на котором научат создавать продающие сайты на платформе Tilda, работать в рекламных кабинетах, готовить визуал и писать тексты (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение). «Интернет‑маркетолог» от «Контур.Школы»: практический курс с возможностью найти клиентов уже во время обучения.

Интернет-маркетолог — востребованная цифровая профессия, которая не требует умения писать код или настраивать сайты. Специалисты решают задачи бизнеса с помощью маркетинга и интернет-технологий. Собрали онлайн-курсы, на которых можно освоить эти навыки. Школы предлагают помощь или гарантии трудоустройства выпускникам с лучшими результатами.

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студенты научатся анализировать целевую аудиторию и конкурентов, планировать продвижение в интернет-каналах, настраивать рекламные кампании и оценивать их эффективность. Смогут работать в системах веб-аналитики и формировать бюджет. А также изучат такие инструменты, как «Яндекс Метрика» и «Яндекс Директ», Google Analytics и Google Ads. Освоят рекламный кабинет «ВКонтакте», myTarget, ChatGPT и другие нейросети.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели самостоятельно выбирают специализацию для более глубокого изучения: таргетированная или контекстная реклама, SMM, продвижение на маркетплейсах или копирайтинг. В процессе обучения студенты сделают сайт-портфолио с 20 кейсами и 3 стратегиями. Выпускникам окажут помощь с трудоустройством.

Цена полностью: от 114 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 11 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, тренинги, групповые практики, домашние задания, тесты, участие в реальных проектах.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: центр развития карьеры помогает студентам найти работу или стажировку.

Программа:

Целевая аудитория.

Исследования и продукт.

Инструменты интернет-маркетинга.

Работа с аналитикой и стратегией.

Специализация.

Достоинства:

Бесплатный доступ к полной версии LiveDune — сервиса аналитики социальных сетей.

1% от покупки курса перечисляется в фонд помощи бездомным животным «Ника».

Помощь с трудоустройством.

Вернут деньги, если обучение не подойдет.

Программу обучения можно поменять три раза в течение года.

Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Лучшие студенты получат возможность пройти стажировку у партнеров курса.

Поддержка менторов и экспертов.

Недостатки:

В отзывах есть жалобы на то, что курс тяжело совмещать с работой из-за большого количества дополнительной информации для самостоятельного изучения.

В отзывах встречаются жалобы на то, что живые вебинары заменены на видеолекции в записи.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы от «Нетологии»: «Директор по интернет-маркетингу».

2. «Интернет-маркетолог» — Eduson Academy

Курс подойдет начинающим маркетологам, владельцам бизнеса и тем, кто только начинает изучать профессию. Студенты освоят азы маркетинговой аналитики, научатся создавать креативы. Узнают особенности контекстной и таргетированной рекламы. После прохождения курса слушатели получат нужные для старта в профессии навыки и инструменты, а также оформленное портфолио с кейсами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты в области маркетинга, копирайтинга и рекламного бизнеса от пяти лет. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации и помощь с трудоустройством. Доступ к материалам курса остается навсегда.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 6230 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические кейсы и задания, дипломная работа.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: HR-центр помогает студентам составить резюме и портфолио, а также предлагает резюме кандидатов компаниям-партнерам.

Программа:

Введ﻿ение в интернет-маркетинг.

Основы маркетинговой аналитики.

Как создавать крутые креативы.

Контент-маркетинг.

SMM-продвижение.

SEO-оптимизация.

Email-маркетинг и автоворонки.

Достоинства:

Доступ к урокам остается навсегда.

Бесплатная карьерная консультация.

Чат с личным куратором.

Дополнительная скидка 5% за оплату онлайн.

Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Недостатки:

В отзывах встречаются жалобы на долгое ожидание обратной связи.

По отзывам, некоторые темы недостаточно раскрыты.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Студенты научатся выявлять целевую аудиторию и анализировать конкурентов. Поймут, как выбирать каналы и инструменты продвижения. Узнают, как управлять бюджетами и улучшать показатели рекламных кампаний. Получат возможность брать первые проекты после двух месяцев обучения. Выпускники смогут начать карьеру в digital-маркетинге, искать заказчиков и работать удаленно.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе есть три тарифа. «Базовый» предполагает наличие учебного чата и персональной обратной связи по домашним заданиям. В «Оптимальном» добавляются тестовое собеседование и карьерная консультация. «Индивидуальный» тариф дает доступ к еженедельным консультациям с наставником по темам курса.

Цена полностью: от 80 697 рублей.

Цена в рассрочку: от 6724 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 7 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические работы, домашние задания, дипломная работа.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: помощь карьерного центра.

Программа:

Введение в профессию.

Контекстная реклама.

Таргетированная реклама.

Система аналитики в digital-маркетинге.

Контент-маркетинг.

Достоинства:

Помощь кураторов и наставников.

Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Вернут стоимость курса, если до третьего занятия студент передумает проходить обучение.

Помощь с трудоустройством.

Дополнительные курсы в подарок в тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный».

Недостатки:

В отзывах есть жалобы на медленные ответы поддержки.

В отзывах есть жалобы на организацию практической части: недостаточно аналитики и данных для успешной работы над проектом.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Обучение подойдет начинающим маркетологам и digital-специалистам, а также бизнесменам, которые сами занимаются маркетингом. Студенты научатся настраивать рекламные кампании в «Яндекс Директ», «ВКонтакте» и Telegram. Освоят навыки работы с контекстной и таргетированной рекламой. Создадут лендинг с качественным дизайном, научатся разрабатывать рекламные креативы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели будут изучать короткие видеоролики, посещать живые лекции в Zoom, создадут свой первый кейс. После прохождения курса получат сертификат и диплом интернет-маркетолога. Во время обучения студента будет сопровождать куратор. Лучшие выпускники могут попасть на стажировку.

Цена полностью: от 65 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 3639 рублей в месяц.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, кейсы, проект.

Документ об окончании: диплом или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в интернет-маркетинг.

Подход к построению стратегии интернет-продвижения.

Анализ рынка и конкурентов.

Анализ целевой аудитории и его влияние на продвижение. Метод персонажей.

Разработка УТП и оффера.

Достоинства:

Бесплатный доступ к мини-курсу «Интернет-маркетолог» на пять дней.

Полную программу курса можно скачать в формате PDF для удобного ознакомления.

Лучшие ученики будут претендовать на стажировку в агентстве.

Самые интересные кейсы могут быть опубликованы в социальных сетях агентства.

Поддержка куратора.

Помощь с трудоустройством.

Недостатки:

Доступ к курсу открыт только на 12 месяцев.

В отзывах есть жалобы на то, что на одном потоке трудно учиться студентам с разным уровнем подготовки.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

За четыре месяца студенты получат востребованную digital-профессию, которая позволит работать удаленно из любой точки мира. Слушатели научатся разрабатывать стратегию продвижения, запускать контекстную и таргетированную рекламу. Смогут создавать посадочные страницы на Tilda и рекламировать бизнес в социальных сетях. Узнают, как оптимизировать сайт и улучшить его показатели в выдаче поисковых систем.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студентам предстоит просмотреть видеолекции с бессрочным доступом, отработать полученные знания на практике и получить обратную связь от куратора. Преподаватели — эксперты с опытом работы в отрасли от пяти лет.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 6213 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, кейсы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Интернет-маркетинг.

Посадочные страницы и социальные сети.

Платные каналы продвижения.

Контент, рассылки и поисковая оптимизация.

Анализ результатов продвижения.

Достоинства:

Обратная связь от кураторов.

Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Бессрочный доступ к курсу и чату в Telegram.

Доступ к курсу открывается сразу после оплаты обучения.

Недостатки:

По отзывам, не все кураторы оперативно реагируют на вопросы студентов.

По отзывам, техническая поддержка долго решает вопросы с возвратом денег.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы от Skillbox: «Интернет-маркетинг PRO».

Студенты изучат продвижение сайтов в поисковых системах. Научатся разбираться в digital-технологиях. Узнают, как запускать контекстную и таргетированную рекламу, и овладееют навыками работы с системами аналитики. На протяжении обучения по всем вопросам слушателя будет поддерживать куратор.

Иллюстрация: freepik/freepik

В зависимости от предыдущего образования после прохождения обучения можно получить диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении курса.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3750 рублей в рассрочку на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, онлайн-библиотека с материалами для самостоятельного изучения, домашние задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Цифровые коммуникации в маркетинге.

Профессия «Интернет-маркетолог».

Digital-маркетинг: стратегия и инструменты реализации.

Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели.

Unit-экономика проекта. Поиск точек кратного роста.

Достоинства:

Возможность пройти курс экстерном.

Поддержка куратора.

Принимают иностранных граждан в общем порядке.

Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Вернут полную сумму в течение первых двух недель, если студент передумал учиться.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Студенты научатся запускать и анализировать рекламные кампании, улучшать результаты на основе веб-аналитики. Смогут презентовать и убедительно защищать свои идеи перед заказчиками. Узнают, как работать в команде, управлять проектом и создавать техзадания для максимальных результатов. Поймут, как определять ключевые показатели эффективности маркетинговых кампаний и корректировать стратегию в соответствии с ними.

Иллюстрация: freepik/freepik

Автор курса — основатель маркетингового агентства, которое реализует стратегии для увеличения рыночной доли бренда и работает с VK, Skyeng, SberCloud, Savills, «Циан» и НИУ ВШЭ.

В процессе обучения студенты выполнят девять проектов и одну большую дипломную работу, которые войдут в портфолио. Обучение строится по гибкому графику — уроки выходят два раза в неделю в записи, а расписание живых встреч известно заранее. Есть три тарифа на выбор.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3119 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: от 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, реальные проекты от заказчиков, домашние задания с проверкой, дипломная работа.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке при наличии высшего или среднего профессионального образования, сертификат о прохождении обучения.

Помощь с трудоустройством: помощь в подготовке резюме и портфолио.

Программа:

Специалист по интернет-маркетингу.

Работа с данными и Excel.

Программирование на Python для анализа данных.

Дизайн и аналитика.

Достоинства:

Помощь с трудоустройством.

Оплачиваемая стажировка.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Можно бесплатно приостановить обучение на срок не более трех месяцев.

До трех курсов в подарок: «Маркетинг на зарубежных рынках», «Нейросети для маркетолога», «Английский язык».

Более 100 материалов, шаблонов и видеолекций о маркетинге в подарок.

Недостатки:

В отзывах встречаются жалобы на недостаточно структурированную подачу информации на курсе.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Во время обучения слушатели узнают, как выстраивать маркетинговую стратегию. Научатся запускать прибыльную таргетированную рекламу. Смогут продвигать сайты различных тематик в поисковиках. Узнают, как писать тексты, которые будут привлекать внимание аудитории. Студенты получат постоянную поддержку кураторов в решении всех организационных и учебных вопросов, а также поработают над групповыми проектами в команде.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты с опытом от трех лет. Можно выбрать один из трех тарифов: «Базовый» с поддержкой кураторов, «Оптимальный» с 12 часами индивидуальных консультаций или VIP с еженедельными персональными встречами с наставниками.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3290 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары с преподавателями, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: помощь в подготовке к собеседованию, разработка резюме и портфолио, рассылка вакансий от партнеров.

Программа:

Вход в профессию — основы интернет-маркетинга.

Погружение в ключевые направления интернет-маркетинга.

Другие виды рекламы и навыки маркетолога PRO-уровня.

Достоинства:

Возможность получить сертификаты «Яндекс Директа» и «Яндекс Метрики».

Помощь с трудоустройством.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Помощь кураторов.

Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Недостатки:

По отзывам, могут быть сложности с возвратом денег за обучение.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс подойдет тем, кто делает первые шаги в профессии маркетолога и хочет научиться работать с онлайн-инструментами. Студенты научатся настраивать контекстную и таргетированную рекламу, анализировать целевую аудиторию. Поймут, как выбирать подходящие интернет-площадки для продвижения продукта. А еще смогут делать продающие сайты на платформе Tilda, работать в рекламных кабинетах, готовить визуал и писать тексты.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет. Слушателей ждут тестирования и работа над ошибками после каждой пройденной дисциплины. Во время обучения студентов будет поддерживать куратор, а преподаватели будут давать обратную связь по домашним заданиям.

Цена полностью: 78 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 6500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 14 месяцев.

Порог входа: с наличием высшего или среднего профессионального образования.

Формат: вебинары, тестирование, лекции, видеоуроки с заданиями, проверка домашних заданий.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Маркетинговый анализ.

Контекстная реклама.

Таргетирования реклама.

Performance-маркетинг.

SEO.

Достоинства:

Возможность пройти курс экстерном.

Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Помощь кураторов.

Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

Для зачисления на программу необходимо наличие высшего или среднего профессионального образования.

В отзывах есть жалобы на задержки с выдачей диплома.

Нет помощи с трудоустройством.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Программа курса включает в себя изучение воронок интернет-маркетинга, анализ целевой аудитории, составление карты продукта. Слушатели научатся разрабатывать контент-план, оформлять социальные сети, составлять объявления в «Яндекс Директе». Преподаватели расскажут, как проводить конкурентный анализ и формировать семантическое ядро для SEO‑оптимизации сайта.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс состоит из видеоуроков продолжительностью 15–20 минут для удобства усвоения материала. После просмотра урока слушателю необходимо выполнить тесты или задания, после чего откроется доступ к следующим урокам. Чтобы получить документ об окончании курса, необходимо успешно сдать итоговый тест и ответить правильно на 80% вопросов.

Цена полностью: 71 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 11 917 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: от 2 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый тест.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы интернет‑маркетинга.

Карта продукта и карта персонажей.

Основы SEO.

Контекстная реклама.

Социальные сети.

Достоинства:

Старт обучения каждый месяц.

Мобильное приложение для обучения.

Поддержка кураторов.

Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Недостатки:

В отзывах есть жалобы на то, что видеоуроки трудно воспринимать из-за однообразной манеры подачи сложной информации.

В отзывах есть жалобы на большое количество самостоятельной работы.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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