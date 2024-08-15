20 онлайн-курсов по интернет-маркетингу

Собрали онлайн-курсы, на которых обучают работе с различными площадками и инструментами продвижения. Дополнили статью дополнительными учебными программами по интернет-маркетингу, в которых предусмотрена поддержка кураторов. Добавили бесплатные курсы для тех, кто хочет познакомиться с профессией или понять, в каких направлениях можно развиваться в сфере интернет-маркетинга.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по интернет-маркетингу от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по интернет-маркетингу в 2024 году
«Интернет-маркетолог: с нуля до специалиста» от «Нетологии»: практический курс с домашними заданиями и тренажерами, с поддержкой кураторов и экспертов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Интернет-маркетолог» от Eduson Academy: курс с помощью в трудоустройстве и бессрочным доступом к материалам.
«Интернет‑маркетолог» от MaEd»: курс с упором на практику с персональной обратной связью и помощью в поиске работы.
«Интернет‑маркетолог: с нуля до pro» от ConvertMonster: курс, после прохождения которого студенты получают готовый кейс для портфолио, а лучшие выпускники — возможность попасть на стажировку в агентство.
«Интернет-маркетолог с нуля» от Skillbox: курс с разбором домашних заданий преподавателем, бессрочным доступом к материалам и практикой на проектах реальных заказчиков (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Интернет-маркетолог» от MITM: курс для начинающих специалистов с возможностью вернуть полную сумму за обучение в течение первых двух недель, если обучение не понравится.
«Интернет-маркетолог» от Skypro: курс с оплачиваемой стажировкой в маркетинговой команде, сопровождением наставником и куратором, вечным доступом к материалам.
«Интернет-маркетолог» от SkillFactory: курс от преподавателей с опытом от трех лет, с «живыми» вебинарами и постоянной обратной связью.
«Полное погружение в профессию интернет-маркетолога» от МИПО: курс профессиональной переподготовки, на котором научат создавать продающие сайты на платформе Tilda, работать в рекламных кабинетах, готовить визуал и писать тексты (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Интернет‑маркетолог» от «Контур.Школы»: практический курс с возможностью найти клиентов уже во время обучения.
Интернет-маркетолог — востребованная цифровая профессия, которая не требует умения писать код или настраивать сайты. Специалисты решают задачи бизнеса с помощью маркетинга и интернет-технологий. Собрали онлайн-курсы, на которых можно освоить эти навыки. Школы предлагают помощь или гарантии трудоустройства выпускникам с лучшими результатами.
1. «Интернет-маркетолог: с нуля до специалиста» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Студенты научатся анализировать целевую аудиторию и конкурентов, планировать продвижение в интернет-каналах, настраивать рекламные кампании и оценивать их эффективность. Смогут работать в системах веб-аналитики и формировать бюджет. А также изучат такие инструменты, как «Яндекс Метрика» и «Яндекс Директ», Google Analytics и Google Ads. Освоят рекламный кабинет «ВКонтакте», myTarget, ChatGPT и другие нейросети.
Слушатели самостоятельно выбирают специализацию для более глубокого изучения: таргетированная или контекстная реклама, SMM, продвижение на маркетплейсах или копирайтинг. В процессе обучения студенты сделают сайт-портфолио с 20 кейсами и 3 стратегиями. Выпускникам окажут помощь с трудоустройством.
Цена полностью: от 114 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 11 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, тренинги, групповые практики, домашние задания, тесты, участие в реальных проектах.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: центр развития карьеры помогает студентам найти работу или стажировку.
Программа:
Целевая аудитория.
Исследования и продукт.
Инструменты интернет-маркетинга.
Работа с аналитикой и стратегией.
Специализация.
Достоинства:
Бесплатный доступ к полной версии LiveDune — сервиса аналитики социальных сетей.
1% от покупки курса перечисляется в фонд помощи бездомным животным «Ника».
Помощь с трудоустройством.
Вернут деньги, если обучение не подойдет.
Программу обучения можно поменять три раза в течение года.
Возможность оформить налоговый вычет — 13%.
Лучшие студенты получат возможность пройти стажировку у партнеров курса.
Поддержка менторов и экспертов.
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на то, что курс тяжело совмещать с работой из-за большого количества дополнительной информации для самостоятельного изучения.
В отзывах встречаются жалобы на то, что живые вебинары заменены на видеолекции в записи.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы от «Нетологии»: «Директор по интернет-маркетингу».
2. «Интернет-маркетолог» — Eduson Academy
Курс подойдет начинающим маркетологам, владельцам бизнеса и тем, кто только начинает изучать профессию. Студенты освоят азы маркетинговой аналитики, научатся создавать креативы. Узнают особенности контекстной и таргетированной рекламы. После прохождения курса слушатели получат нужные для старта в профессии навыки и инструменты, а также оформленное портфолио с кейсами.
Преподаватели — эксперты в области маркетинга, копирайтинга и рекламного бизнеса от пяти лет. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации и помощь с трудоустройством. Доступ к материалам курса остается навсегда.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 6230 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические кейсы и задания, дипломная работа.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: HR-центр помогает студентам составить резюме и портфолио, а также предлагает резюме кандидатов компаниям-партнерам.
Программа:
Введение в интернет-маркетинг.
Основы маркетинговой аналитики.
Как создавать крутые креативы.
Контент-маркетинг.
SMM-продвижение.
SEO-оптимизация.
Email-маркетинг и автоворонки.
Достоинства:
Доступ к урокам остается навсегда.
Бесплатная карьерная консультация.
Чат с личным куратором.
Дополнительная скидка 5% за оплату онлайн.
Возможность оформить налоговый вычет — 13%.
Недостатки:
В отзывах встречаются жалобы на долгое ожидание обратной связи.
По отзывам, некоторые темы недостаточно раскрыты.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Интернет‑маркетолог» — MaEd
Студенты научатся выявлять целевую аудиторию и анализировать конкурентов. Поймут, как выбирать каналы и инструменты продвижения. Узнают, как управлять бюджетами и улучшать показатели рекламных кампаний. Получат возможность брать первые проекты после двух месяцев обучения. Выпускники смогут начать карьеру в digital-маркетинге, искать заказчиков и работать удаленно.
На курсе есть три тарифа. «Базовый» предполагает наличие учебного чата и персональной обратной связи по домашним заданиям. В «Оптимальном» добавляются тестовое собеседование и карьерная консультация. «Индивидуальный» тариф дает доступ к еженедельным консультациям с наставником по темам курса.
Цена полностью: от 80 697 рублей.
Цена в рассрочку: от 6724 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические работы, домашние задания, дипломная работа.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: помощь карьерного центра.
Программа:
Введение в профессию.
Контекстная реклама.
Таргетированная реклама.
Система аналитики в digital-маркетинге.
Контент-маркетинг.
Достоинства:
Помощь кураторов и наставников.
Возможность оформить налоговый вычет — 13%.
Вернут стоимость курса, если до третьего занятия студент передумает проходить обучение.
Помощь с трудоустройством.
Дополнительные курсы в подарок в тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный».
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на медленные ответы поддержки.
В отзывах есть жалобы на организацию практической части: недостаточно аналитики и данных для успешной работы над проектом.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Интернет‑маркетолог: с нуля до pro» — ConvertMonster
Обучение подойдет начинающим маркетологам и digital-специалистам, а также бизнесменам, которые сами занимаются маркетингом. Студенты научатся настраивать рекламные кампании в «Яндекс Директ», «ВКонтакте» и Telegram. Освоят навыки работы с контекстной и таргетированной рекламой. Создадут лендинг с качественным дизайном, научатся разрабатывать рекламные креативы.
Слушатели будут изучать короткие видеоролики, посещать живые лекции в Zoom, создадут свой первый кейс. После прохождения курса получат сертификат и диплом интернет-маркетолога. Во время обучения студента будет сопровождать куратор. Лучшие выпускники могут попасть на стажировку.
Цена полностью: от 65 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 3639 рублей в месяц.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, кейсы, проект.
Документ об окончании: диплом или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в интернет-маркетинг.
Подход к построению стратегии интернет-продвижения.
Анализ рынка и конкурентов.
Анализ целевой аудитории и его влияние на продвижение. Метод персонажей.
Разработка УТП и оффера.
Достоинства:
Бесплатный доступ к мини-курсу «Интернет-маркетолог» на пять дней.
Полную программу курса можно скачать в формате PDF для удобного ознакомления.
Лучшие ученики будут претендовать на стажировку в агентстве.
Самые интересные кейсы могут быть опубликованы в социальных сетях агентства.
Поддержка куратора.
Помощь с трудоустройством.
Недостатки:
Доступ к курсу открыт только на 12 месяцев.
В отзывах есть жалобы на то, что на одном потоке трудно учиться студентам с разным уровнем подготовки.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Интернет-маркетолог с нуля» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
За четыре месяца студенты получат востребованную digital-профессию, которая позволит работать удаленно из любой точки мира. Слушатели научатся разрабатывать стратегию продвижения, запускать контекстную и таргетированную рекламу. Смогут создавать посадочные страницы на Tilda и рекламировать бизнес в социальных сетях. Узнают, как оптимизировать сайт и улучшить его показатели в выдаче поисковых систем.
Студентам предстоит просмотреть видеолекции с бессрочным доступом, отработать полученные знания на практике и получить обратную связь от куратора. Преподаватели — эксперты с опытом работы в отрасли от пяти лет.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 6213 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, кейсы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Интернет-маркетинг.
Посадочные страницы и социальные сети.
Платные каналы продвижения.
Контент, рассылки и поисковая оптимизация.
Анализ результатов продвижения.
Достоинства:
Обратная связь от кураторов.
Возможность оформить налоговый вычет — 13%.
Бессрочный доступ к курсу и чату в Telegram.
Доступ к курсу открывается сразу после оплаты обучения.
Недостатки:
По отзывам, не все кураторы оперативно реагируют на вопросы студентов.
По отзывам, техническая поддержка долго решает вопросы с возвратом денег.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы от Skillbox: «Интернет-маркетинг PRO».
6. «Интернет-маркетолог» — MITM
Студенты изучат продвижение сайтов в поисковых системах. Научатся разбираться в digital-технологиях. Узнают, как запускать контекстную и таргетированную рекламу, и овладееют навыками работы с системами аналитики. На протяжении обучения по всем вопросам слушателя будет поддерживать куратор.
В зависимости от предыдущего образования после прохождения обучения можно получить диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении курса.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3750 рублей в рассрочку на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, онлайн-библиотека с материалами для самостоятельного изучения, домашние задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Цифровые коммуникации в маркетинге.
Профессия «Интернет-маркетолог».
Digital-маркетинг: стратегия и инструменты реализации.
Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели.
Unit-экономика проекта. Поиск точек кратного роста.
Достоинства:
Возможность пройти курс экстерном.
Поддержка куратора.
Принимают иностранных граждан в общем порядке.
Возможность оформить налоговый вычет — 13%.
Вернут полную сумму в течение первых двух недель, если студент передумал учиться.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Интернет-маркетолог» — Skypro
Студенты научатся запускать и анализировать рекламные кампании, улучшать результаты на основе веб-аналитики. Смогут презентовать и убедительно защищать свои идеи перед заказчиками. Узнают, как работать в команде, управлять проектом и создавать техзадания для максимальных результатов. Поймут, как определять ключевые показатели эффективности маркетинговых кампаний и корректировать стратегию в соответствии с ними.
Автор курса — основатель маркетингового агентства, которое реализует стратегии для увеличения рыночной доли бренда и работает с VK, Skyeng, SberCloud, Savills, «Циан» и НИУ ВШЭ.
В процессе обучения студенты выполнят девять проектов и одну большую дипломную работу, которые войдут в портфолио. Обучение строится по гибкому графику — уроки выходят два раза в неделю в записи, а расписание живых встреч известно заранее. Есть три тарифа на выбор.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3119 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, реальные проекты от заказчиков, домашние задания с проверкой, дипломная работа.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке при наличии высшего или среднего профессионального образования, сертификат о прохождении обучения.
Помощь с трудоустройством: помощь в подготовке резюме и портфолио.
Программа:
Специалист по интернет-маркетингу.
Работа с данными и Excel.
Программирование на Python для анализа данных.
Дизайн и аналитика.
Достоинства:
Помощь с трудоустройством.
Оплачиваемая стажировка.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Возможность оформить налоговый вычет — 13%.
Можно бесплатно приостановить обучение на срок не более трех месяцев.
До трех курсов в подарок: «Маркетинг на зарубежных рынках», «Нейросети для маркетолога», «Английский язык».
Более 100 материалов, шаблонов и видеолекций о маркетинге в подарок.
Недостатки:
В отзывах встречаются жалобы на недостаточно структурированную подачу информации на курсе.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Интернет-маркетолог» — SkillFactory
Во время обучения слушатели узнают, как выстраивать маркетинговую стратегию. Научатся запускать прибыльную таргетированную рекламу. Смогут продвигать сайты различных тематик в поисковиках. Узнают, как писать тексты, которые будут привлекать внимание аудитории. Студенты получат постоянную поддержку кураторов в решении всех организационных и учебных вопросов, а также поработают над групповыми проектами в команде.
Преподаватели — эксперты с опытом от трех лет. Можно выбрать один из трех тарифов: «Базовый» с поддержкой кураторов, «Оптимальный» с 12 часами индивидуальных консультаций или VIP с еженедельными персональными встречами с наставниками.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3290 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары с преподавателями, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: помощь в подготовке к собеседованию, разработка резюме и портфолио, рассылка вакансий от партнеров.
Программа:
Вход в профессию — основы интернет-маркетинга.
Погружение в ключевые направления интернет-маркетинга.
Другие виды рекламы и навыки маркетолога PRO-уровня.
Достоинства:
Возможность получить сертификаты «Яндекс Директа» и «Яндекс Метрики».
Помощь с трудоустройством.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Помощь кураторов.
Возможность оформить налоговый вычет — 13%.
Недостатки:
По отзывам, могут быть сложности с возвратом денег за обучение.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Полное погружение в профессию интернет-маркетолога» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Курс подойдет тем, кто делает первые шаги в профессии маркетолога и хочет научиться работать с онлайн-инструментами. Студенты научатся настраивать контекстную и таргетированную рекламу, анализировать целевую аудиторию. Поймут, как выбирать подходящие интернет-площадки для продвижения продукта. А еще смогут делать продающие сайты на платформе Tilda, работать в рекламных кабинетах, готовить визуал и писать тексты.
Преподаватели — российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет. Слушателей ждут тестирования и работа над ошибками после каждой пройденной дисциплины. Во время обучения студентов будет поддерживать куратор, а преподаватели будут давать обратную связь по домашним заданиям.
Цена полностью: 78 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 6500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 14 месяцев.
Порог входа: с наличием высшего или среднего профессионального образования.
Формат: вебинары, тестирование, лекции, видеоуроки с заданиями, проверка домашних заданий.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Маркетинговый анализ.
Контекстная реклама.
Таргетирования реклама.
Performance-маркетинг.
SEO.
Достоинства:
Возможность пройти курс экстерном.
Возможность оформить налоговый вычет — 13%.
Помощь кураторов.
Обратная связь от преподавателей.
Недостатки:
Для зачисления на программу необходимо наличие высшего или среднего профессионального образования.
В отзывах есть жалобы на задержки с выдачей диплома.
Нет помощи с трудоустройством.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Интернет‑маркетолог» — «Контур.Школа»
Программа курса включает в себя изучение воронок интернет-маркетинга, анализ целевой аудитории, составление карты продукта. Слушатели научатся разрабатывать контент-план, оформлять социальные сети, составлять объявления в «Яндекс Директе». Преподаватели расскажут, как проводить конкурентный анализ и формировать семантическое ядро для SEO‑оптимизации сайта.
Курс состоит из видеоуроков продолжительностью 15–20 минут для удобства усвоения материала. После просмотра урока слушателю необходимо выполнить тесты или задания, после чего откроется доступ к следующим урокам. Чтобы получить документ об окончании курса, необходимо успешно сдать итоговый тест и ответить правильно на 80% вопросов.
Цена полностью: 71 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 11 917 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: от 2 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый тест.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы интернет‑маркетинга.
Карта продукта и карта персонажей.
Основы SEO.
Контекстная реклама.
Социальные сети.
Достоинства:
Старт обучения каждый месяц.
Мобильное приложение для обучения.
Поддержка кураторов.
Возможность оформить налоговый вычет — 13%.
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на то, что видеоуроки трудно воспринимать из-за однообразной манеры подачи сложной информации.
В отзывах есть жалобы на большое количество самостоятельной работы.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Еще 5 онлайн-курсов по интернет-маркетингу
Собрали онлайн-курсы, где можно освоить востребованную профессию, которая позволяет уйти на фриланс или повысить стоимость своих услуг в найме. А еще — научиться работать с нейросетями и получить помощь карьерных специалистов.
«Интернет-маркетолог» от «Яндекс Практикума» — курс для обучения профессии с нуля. В программу включен модуль по использованию YandexGPT и YandexART. Студентов ждет работа с реальными заказчиками в «Мастерской проектов» и поддержка HR-специалистов в карьерном треке.
«Интернет-маркетолог с нуля» от «Бруноям» — обучение в малых группах до десяти человек. Продолжительность курса — два месяца, занятия проходят по расписанию. Студенты получат доступ в чат для обсуждения заданий и проектов. Преподаватели имеют опыт от трех лет.
«Профессия "Интернет-маркетолог"» от «Международной школы профессий» — 20 недель обучения в удобном гибком графике. Студенты научатся работать в рекламных кабинетах «Яндекс Директ», Google Ads и «ВКонтакте». Наставники курса — практикующие специалисты, которые будут помогать во время обучения и проконсультируют при подготовке к созданию личного проекта.
«Интернет-маркетинг» от «Компьютерной академии ТОР» — программа для тех, кто ведет свой бизнес в интернете или планирует его создать. Продолжительность обучения — семь месяцев. Студенты научатся получать данные о своей аудитории и проводить качественный анализ. Смогут применить на практике любой инструмент интернет-маркетинга.
«Интернет-маркетолог» от GeekBrains — 12 месяцев обучения базе маркетинга. После прохождения профориентации можно выбрать две технические специализации из шести для более глубокого изучения. Выпускники получат карьерную помощь от HR-специалистов.
Бесплатные курсы по интернет-маркетингу
На бесплатных курсах по интернет-маркетингу можно начать знакомство с профессией, оценить свои возможности и понять, насколько интересно будет развитие в этой сфере. Добавили курсы, на которых слушатели смогут оценить формат проведения занятий, получить повышение квалификации с официальным документом или пройти тренажер, имитирующий рабочий день маркетолога.
1. «Основы интернет-маркетинга: старт в профессии» — «Нетология»
Из программы курса слушатели узнают об основных задачах, которые решает маркетолог, а еще пройдут практику на тренажере, имитирующем рабочий день маркетолога в новой компании. Эксперты курса делятся знаниями о том, как работать с основными каналами привлечения трафика: SMM, SEO, таргетированной и контекстной рекламой.
В программе курса есть модуль по планированию карьерной траектории, из которого участники узнают, как можно развиваться в профессии маркетолога. А также спланируют переход на новую работу с помощью пошагового алгоритма.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: видеолекции, презентации, дополнительные материалы, тесты и задания для самостоятельного выполнения.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Интернет-маркетинг: введение в профессию» — Eduson Academy
В ходе обучения студенты знакомятся с профессией и узнают о перспективах карьерного роста. Из курса можно почерпнуть основные понятия маркетинга, а также цели и задачи, которые решает маркетолог.
Программа будет полезна и действующим маркетологам: смогут проверить свои знания в разных направлениях интернет-маркетинга. А также составить план развития в сфере, который позволит выйти на новый уровень дохода.
Преподаватели — эксперты с опытом в интернет-маркетинге более восьми лет. Доступ к материалам курса остается навсегда.
Продолжительность: 2 недели.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации со стартом потока.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Специалист по интернет-продвижению» — «Содействие занятости»
Федеральная программа, для участия в которой слушателям необходимо пройти отбор. Студенты научатся вести аккаунты в социальных сетях, работать в графических редакторах и создавать несложные сайты. В конце обучения получат удостоверение о повышении квалификации и помощь с трудоустройством.
Для участия в программе нужно предоставить документы, которые подтверждают одну из категорий участников: родители в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, безработные и граждане старше 50 лет, а также те, кто не имеет высшего или среднего профессионального образования.
Продолжительность: от 1 месяца.
Формат: видеолекции, презентации.
Доступ: после регистрации и отбора со стартом потока.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Интернет-маркетинг с нуля» — Skillbox
Записи вебинаров по интернет-маркетингу. Студенты узнают, как работает performance-маркетинг, как запустить онлайн-магазин и повысить продажи. Поймут, как расширить каналы продаж и достичь взаимопонимания с другими отделами компании. Научатся делать квиз-тесты, чтобы привлекать с их помощью трафик на сайт.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: записи вебинаров.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Демокурс. Интернет‑маркетолог» — «Контур.Школа»
Демокурс позволит познакомиться с лекторами и оценить формат подачи материала. В программе курса: исследование целевой аудитории, каналы привлечения трафика, работа с социальными сетями и пользовательским контентом. Студенты могут обратиться за помощью к куратору.
Слушатели получат доступ к видеоурокам, которые можно смотреть в удобное время. Также смогут пройти онлайн-тесты и проверить полученные знания. После успешного прохождения теста можно забрать на почте или в личном кабинете электронный сертификат.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, тест для самопроверки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов ориентировались на целевую аудиторию образовательных программ. Отобрали школы по параметрам:
Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, а обратную связь — через вебинары и чаты в Telegram. Искали курсы с «живыми» вебинарами, тестированиями и анализом ошибок в практических заданиях от преподавателей.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Цена — один из решающих показателей в принятии решения о покупке программы. Собрали курсы в разных ценовых диапазонах с возможностью внести оплату в рассрочку.
Документ об окончании. Искали школы, которые выдают сертификат о прохождении программы или диплом государственного образца. Наличие документов об обучении важно для профессионального портфолио специалиста.
Помощь в трудоустройстве. Проверяли, предоставляет ли школа студентам карьерные консультации, помощь в составлении резюме или портфолио, стажировки. Выпускники смогут быстрее окупить свои затраты на курс, если получат работу во время обучения или сразу после него.
Какой курс по интернет-маркетингу выбрать
Профессия интернет-маркетолога предоставляет пространство для карьерного развития: можно выбрать одну или несколько специализаций — таргетинг, SMM, SEO-продвижение, контекстную рекламу или копирайтинг. Подробно изучить интересующие направления интернет-маркетинга и получить новую профессию можно на курсах:
«Интернет-маркетолог: с нуля до специалиста» от «Нетологии»: практический курс с домашними заданиями и тренажерами, с поддержкой кураторов и экспертов.
«Интернет-маркетолог» от Eduson Academy: курс с помощью в трудоустройстве и бессрочным доступом к материалам.
«Интернет‑маркетолог» от MaEd»: курс с упором на практику с персональной обратной связью и помощью в поиске работы.
«Интернет‑маркетолог: с нуля до pro» от ConvertMonster: курс, после прохождения которого студенты получают готовый кейс для портфолио, а лучшие выпускники — возможность попасть на стажировку в агентство.
«Интернет-маркетолог с нуля» от Skillbox: курс с разбором домашних заданий преподавателем, бессрочным доступом к материалам и практикой на проектах реальных заказчиков.
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