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ГдеКурс
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20 онлайн-курсов по интернет-маркетингу

Интернет-маркетолог выстраивает эффективную стратегию продвижения товаров и услуг, умеет привлекать клиентов в интернете и приносить деньги бизнесу. На сайте HeadHunter размещено более 3000 вакансий в сфере digital-маркетинга для кандидатов с различными уровнями навыков.

Собрали онлайн-курсы, на которых обучают работе с различными площадками и инструментами продвижения. Дополнили статью дополнительными учебными программами по интернет-маркетингу, в которых предусмотрена поддержка кураторов. Добавили бесплатные курсы для тех, кто хочет познакомиться с профессией или понять, в каких направлениях можно развиваться в сфере интернет-маркетинга.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по интернет-маркетингу от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов по интернет-маркетингу в 2024 году

  1. «Интернет-маркетолог: с нуля до специалиста» от «Нетологии»: практический курс с домашними заданиями и тренажерами, с поддержкой кураторов и экспертов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  2. «Интернет-маркетолог» от Eduson Academy: курс с помощью в трудоустройстве и бессрочным доступом к материалам.

  3. «Интернет‑маркетолог» от MaEd»: курс с упором на практику с персональной обратной связью и помощью в поиске работы.

  4. «Интернет‑маркетолог: с нуля до pro» от ConvertMonster: курс, после прохождения которого студенты получают готовый кейс для портфолио, а лучшие выпускники — возможность попасть на стажировку в агентство.

  5. «Интернет-маркетолог с нуля» от Skillbox: курс с разбором домашних заданий преподавателем, бессрочным доступом к материалам и практикой на проектах реальных заказчиков (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  6. «Интернет-маркетолог» от MITM: курс для начинающих специалистов с возможностью вернуть полную сумму за обучение в течение первых двух недель, если обучение не понравится.

  7. «Интернет-маркетолог» от Skypro: курс с оплачиваемой стажировкой в маркетинговой команде, сопровождением наставником и куратором, вечным доступом к материалам.

  8. «Интернет-маркетолог» от SkillFactory: курс от преподавателей с опытом от трех лет, с «живыми» вебинарами и постоянной обратной связью.

  9. «Полное погружение в профессию интернет-маркетолога» от МИПО: курс профессиональной переподготовки, на котором научат создавать продающие сайты на платформе Tilda, работать в рекламных кабинетах, готовить визуал и писать тексты (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  10. «Интернет‑маркетолог» от «Контур.Школы»: практический курс с возможностью найти клиентов уже во время обучения.

Интернет-маркетолог — востребованная цифровая профессия, которая не требует умения писать код или настраивать сайты. Специалисты решают задачи бизнеса с помощью маркетинга и интернет-технологий. Собрали онлайн-курсы, на которых можно освоить эти навыки. Школы предлагают помощь или гарантии трудоустройства выпускникам с лучшими результатами. 

1. «Интернет-маркетолог: с нуля до специалиста» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студенты научатся анализировать целевую аудиторию и конкурентов, планировать продвижение в интернет-каналах, настраивать рекламные кампании и оценивать их эффективность. Смогут работать в системах веб-аналитики и формировать бюджет. А также изучат такие инструменты, как «Яндекс Метрика» и «Яндекс Директ», Google Analytics и Google Ads. Освоят рекламный кабинет «ВКонтакте», myTarget, ChatGPT и другие нейросети.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели самостоятельно выбирают специализацию для более глубокого изучения: таргетированная или контекстная реклама, SMM, продвижение на маркетплейсах или копирайтинг. В процессе обучения студенты сделают сайт-портфолио с 20 кейсами и 3 стратегиями. Выпускникам окажут помощь с трудоустройством.

  • Цена полностью: от 114 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 11 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, тренинги, групповые практики, домашние задания, тесты, участие в реальных проектах.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: центр развития карьеры помогает студентам найти работу или стажировку.

Программа:

  • Целевая аудитория.

  • Исследования и продукт.

  • Инструменты интернет-маркетинга.

  • Работа с аналитикой и стратегией.

  • Специализация.

Достоинства:

  • Бесплатный доступ к полной версии LiveDune — сервиса аналитики социальных сетей.

  • 1% от покупки курса перечисляется в фонд помощи бездомным животным «Ника».

  • Помощь с трудоустройством.

  • Вернут деньги, если обучение не подойдет.

  • Программу обучения можно поменять три раза в течение года. 

  • Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

  • Лучшие студенты получат возможность пройти стажировку у партнеров курса.

  • Поддержка менторов и экспертов.

Недостатки:

  • В отзывах есть жалобы на то, что курс тяжело совмещать с работой из-за большого количества дополнительной информации для самостоятельного изучения.

  • В отзывах встречаются жалобы на то, что живые вебинары заменены на видеолекции в записи.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы от «Нетологии»: «Директор по интернет-маркетингу».

2. «Интернет-маркетолог» — Eduson Academy

Курс подойдет начинающим маркетологам, владельцам бизнеса и тем, кто только начинает изучать профессию. Студенты освоят азы маркетинговой аналитики, научатся создавать креативы. Узнают особенности контекстной и таргетированной рекламы. После прохождения курса слушатели получат нужные для старта в профессии навыки и инструменты, а также оформленное портфолио с кейсами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты в области маркетинга, копирайтинга и рекламного бизнеса от пяти лет. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации и помощь с трудоустройством. Доступ к материалам курса остается навсегда.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 6230 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические кейсы и задания, дипломная работа. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: HR-центр помогает студентам составить резюме и портфолио, а также предлагает резюме кандидатов компаниям-партнерам.

Программа:

  • Введ﻿ение в интернет-маркетинг.

  • Основы маркетинговой аналитики.

  • Как создавать крутые креативы.

  • Контент-маркетинг.

  • SMM-продвижение.

  • SEO-оптимизация.

  • Email-маркетинг и автоворонки.

Достоинства:

  • Доступ к урокам остается навсегда.

  • Бесплатная карьерная консультация.

  • Чат с личным куратором.

  • Дополнительная скидка 5% за оплату онлайн.

  • Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Недостатки:

  • В отзывах встречаются жалобы на долгое ожидание обратной связи.

  • По отзывам, некоторые темы недостаточно раскрыты.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Интернет‑маркетолог» — MaEd

Студенты научатся выявлять целевую аудиторию и анализировать конкурентов. Поймут, как выбирать каналы и инструменты продвижения. Узнают, как управлять бюджетами и улучшать показатели рекламных кампаний. Получат возможность брать первые проекты после двух месяцев обучения. Выпускники смогут начать карьеру в digital-маркетинге, искать заказчиков и работать удаленно. 

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе есть три тарифа. «Базовый» предполагает наличие учебного чата и персональной обратной связи по домашним заданиям. В «Оптимальном» добавляются тестовое собеседование и карьерная консультация. «Индивидуальный» тариф дает доступ к еженедельным консультациям с наставником по темам курса.

  • Цена полностью: от 80 697 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 6724 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 7 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические работы, домашние задания, дипломная работа.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: помощь карьерного центра.

Программа:

  • Введение в профессию.

  • Контекстная реклама. 

  • Таргетированная реклама.

  • Система аналитики в digital-маркетинге. 

  • Контент-маркетинг.

Достоинства:

  • Помощь кураторов и наставников.

  • Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

  • Вернут стоимость курса, если до третьего занятия студент передумает проходить обучение.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Дополнительные курсы в подарок в тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный».

Недостатки:

  • В отзывах есть жалобы на медленные ответы поддержки.

  • В отзывах есть жалобы на организацию практической части: недостаточно аналитики и данных для успешной работы над проектом.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Интернет‑маркетолог: с нуля до pro» — ConvertMonster

Обучение подойдет начинающим маркетологам и digital-специалистам, а также бизнесменам, которые сами занимаются маркетингом. Студенты научатся настраивать рекламные кампании в «Яндекс Директ», «ВКонтакте» и Telegram. Освоят навыки работы с контекстной и таргетированной рекламой. Создадут лендинг с качественным дизайном, научатся разрабатывать рекламные креативы. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели будут изучать короткие видеоролики, посещать живые лекции в Zoom, создадут свой первый кейс. После прохождения курса получат сертификат и диплом интернет-маркетолога. Во время обучения студента будет сопровождать куратор. Лучшие выпускники могут попасть на стажировку.

  • Цена полностью: от 65 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3639 рублей в месяц.

  • Длительность: от 4 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, кейсы, проект.

  • Документ об окончании: диплом или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в интернет-маркетинг.

  • Подход к построению стратегии интернет-продвижения.

  • Анализ рынка и конкурентов.

  • Анализ целевой аудитории и его влияние на продвижение. Метод персонажей.

  • Разработка УТП и оффера.

Достоинства:

  • Бесплатный доступ к мини-курсу «Интернет-маркетолог» на пять дней.

  • Полную программу курса можно скачать в формате PDF для удобного ознакомления.

  • Лучшие ученики будут претендовать на стажировку в агентстве.

  • Самые интересные кейсы могут быть опубликованы в социальных сетях агентства.

  • Поддержка куратора.

  • Помощь с трудоустройством.

Недостатки:

  • Доступ к курсу открыт только на 12 месяцев.

  • В отзывах есть жалобы на то, что на одном потоке трудно учиться студентам с разным уровнем подготовки.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Интернет-маркетолог с нуля» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

За четыре месяца студенты получат востребованную digital-профессию, которая позволит работать удаленно из любой точки мира. Слушатели научатся разрабатывать стратегию продвижения, запускать контекстную и таргетированную рекламу. Смогут создавать посадочные страницы на Tilda и рекламировать бизнес в социальных сетях. Узнают, как оптимизировать сайт и улучшить его показатели в выдаче поисковых систем.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студентам предстоит просмотреть видеолекции с бессрочным доступом, отработать полученные знания на практике и получить обратную связь от куратора. Преподаватели — эксперты с опытом работы в отрасли от пяти лет.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 6213 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 4 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания, кейсы.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Интернет-маркетинг.

  • Посадочные страницы и социальные сети.

  • Платные каналы продвижения.

  • Контент, рассылки и поисковая оптимизация.

  • Анализ результатов продвижения.

Достоинства:

  • Обратная связь от кураторов.

  • Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

  • Бессрочный доступ к курсу и чату в Telegram.

  • Доступ к курсу открывается сразу после оплаты обучения.

Недостатки:

  • По отзывам, не все кураторы оперативно реагируют на вопросы студентов.

  • По отзывам, техническая поддержка долго решает вопросы с возвратом денег.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы от Skillbox: «Интернет-маркетинг PRO».

6. «Интернет-маркетолог» — MITM

Студенты изучат продвижение сайтов в поисковых системах. Научатся разбираться в digital-технологиях. Узнают, как запускать контекстную и таргетированную рекламу, и овладееют навыками работы с системами аналитики. На протяжении обучения по всем вопросам слушателя будет поддерживать куратор.

Иллюстрация: freepik/freepik

В зависимости от предыдущего образования после прохождения обучения можно получить диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении курса.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3750 рублей в рассрочку на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, онлайн-библиотека с материалами для самостоятельного изучения, домашние задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Цифровые коммуникации в маркетинге.

  • Профессия «Интернет-маркетолог».

  • Digital-маркетинг: стратегия и инструменты реализации.

  • Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели.

  • Unit-экономика проекта. Поиск точек кратного роста.

Достоинства:

  • Возможность пройти курс экстерном.

  • Поддержка куратора.

  • Принимают иностранных граждан в общем порядке.

  • Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

  • Вернут полную сумму в течение первых двух недель, если студент передумал учиться.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Интернет-маркетолог» — Skypro

Студенты научатся запускать и анализировать рекламные кампании, улучшать результаты на основе веб-аналитики. Смогут презентовать и убедительно защищать свои идеи перед заказчиками. Узнают, как работать в команде, управлять проектом и создавать техзадания для максимальных результатов. Поймут, как определять ключевые показатели эффективности маркетинговых кампаний и корректировать стратегию в соответствии с ними.

Иллюстрация: freepik/freepik

Автор курса — основатель маркетингового агентства, которое реализует стратегии для увеличения рыночной доли бренда и работает с VK, Skyeng, SberCloud, Savills, «Циан» и НИУ ВШЭ.

В процессе обучения студенты выполнят девять проектов и одну большую дипломную работу, которые войдут в портфолио. Обучение строится по гибкому графику — уроки выходят два раза в неделю в записи, а расписание живых встреч известно заранее. Есть три тарифа на выбор.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3119 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: от 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, реальные проекты от заказчиков, домашние задания с проверкой, дипломная работа.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке при наличии высшего или среднего профессионального образования, сертификат о прохождении обучения.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в подготовке резюме и портфолио.

Программа:

  • Специалист по интернет-маркетингу.

  • Работа с данными и Excel.

  • Программирование на Python для анализа данных.

  • Дизайн и аналитика.

Достоинства:

  • Помощь с трудоустройством.

  • Оплачиваемая стажировка.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

  • Можно бесплатно приостановить обучение на срок не более трех месяцев.

  • До трех курсов в подарок: «Маркетинг на зарубежных рынках», «Нейросети для маркетолога», «Английский язык».

  • Более 100 материалов, шаблонов и видеолекций о маркетинге в подарок.

Недостатки:

  • В отзывах встречаются жалобы на недостаточно структурированную подачу информации на курсе.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Интернет-маркетолог» — SkillFactory

Во время обучения слушатели узнают, как выстраивать маркетинговую стратегию. Научатся запускать прибыльную таргетированную рекламу. Смогут продвигать сайты различных тематик в поисковиках. Узнают, как писать тексты, которые будут привлекать внимание аудитории. Студенты получат постоянную поддержку кураторов в решении всех организационных и учебных вопросов, а также поработают над групповыми проектами в команде.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты с опытом от трех лет. Можно выбрать один из трех тарифов: «Базовый» с поддержкой кураторов, «Оптимальный» с 12 часами индивидуальных консультаций или VIP с еженедельными персональными встречами с наставниками. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3290 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары с преподавателями, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в подготовке к собеседованию, разработка резюме и портфолио, рассылка вакансий от партнеров.

Программа:

  • Вход в профессию — основы интернет-маркетинга.

  • Погружение в ключевые направления интернет-маркетинга.

  • Другие виды рекламы и навыки маркетолога PRO-уровня.

Достоинства:

  • Возможность получить сертификаты «Яндекс Директа» и «Яндекс Метрики».

  • Помощь с трудоустройством.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Помощь кураторов.

  • Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Недостатки:

  • По отзывам, могут быть сложности с возвратом денег за обучение.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Полное погружение в профессию интернет-маркетолога» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс подойдет тем, кто делает первые шаги в профессии маркетолога и хочет научиться работать с онлайн-инструментами. Студенты научатся настраивать контекстную и таргетированную рекламу, анализировать целевую аудиторию. Поймут, как выбирать подходящие интернет-площадки для продвижения продукта. А еще смогут делать продающие сайты на платформе Tilda, работать в рекламных кабинетах, готовить визуал и писать тексты.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет. Слушателей ждут тестирования и работа над ошибками после каждой пройденной дисциплины. Во время обучения студентов будет поддерживать куратор, а преподаватели будут давать обратную связь по домашним заданиям.

  • Цена полностью: 78 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 6500 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 14 месяцев.

  • Порог входа: с наличием высшего или среднего профессионального образования.

  • Формат: вебинары, тестирование, лекции, видеоуроки с заданиями, проверка домашних заданий.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Маркетинговый анализ.

  • Контекстная реклама.

  • Таргетирования реклама.

  • Performance-маркетинг.

  • SEO.

Достоинства:

  • Возможность пройти курс экстерном.

  • Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

  • Помощь кураторов.

  • Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

  • Для зачисления на программу необходимо наличие высшего или среднего профессионального образования.

  • В отзывах есть жалобы на задержки с выдачей диплома.

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Интернет‑маркетолог» — «Контур.Школа»

Программа курса включает в себя изучение воронок интернет-маркетинга, анализ целевой аудитории, составление карты продукта. Слушатели научатся разрабатывать контент-план, оформлять социальные сети, составлять объявления в «Яндекс Директе». Преподаватели расскажут, как проводить конкурентный анализ и формировать семантическое ядро для SEO‑оптимизации сайта.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс состоит из видеоуроков продолжительностью 15–20 минут для удобства усвоения материала. После просмотра урока слушателю необходимо выполнить тесты или задания, после чего откроется доступ к следующим урокам. Чтобы получить документ об окончании курса, необходимо успешно сдать итоговый тест и ответить правильно на 80% вопросов.

  • Цена полностью: 71 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 11 917 рублей в месяц на 6 месяцев.

  • Длительность: от 2 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый тест.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы интернет‑маркетинга.

  • Карта продукта и карта персонажей.

  • Основы SEO.

  • Контекстная реклама.

  • Социальные сети.

Достоинства:

  • Старт обучения каждый месяц.

  • Мобильное приложение для обучения.

  • Поддержка кураторов.

  • Возможность оформить налоговый вычет — 13%.

Недостатки:

  • В отзывах есть жалобы на то, что видеоуроки трудно воспринимать из-за однообразной манеры подачи сложной информации.

  • В отзывах есть жалобы на большое количество самостоятельной работы.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Еще 5 онлайн-курсов по интернет-маркетингу

Собрали онлайн-курсы, где можно освоить востребованную профессию, которая позволяет уйти на фриланс или повысить стоимость своих услуг в найме. А еще — научиться работать с нейросетями и получить помощь карьерных специалистов.

  • «Интернет-маркетолог» от «Яндекс Практикума» — курс для обучения профессии с нуля. В программу включен модуль по использованию YandexGPT и YandexART. Студентов ждет работа с реальными заказчиками в «Мастерской проектов» и поддержка HR-специалистов в карьерном треке.

  • «Интернет-маркетолог с нуля» от «Бруноям» — обучение в малых группах до десяти человек. Продолжительность курса — два месяца, занятия проходят по расписанию. Студенты получат доступ в чат для обсуждения заданий и проектов. Преподаватели имеют опыт от трех лет.

  • «Профессия "Интернет-маркетолог"» от «Международной школы профессий» — 20 недель обучения в удобном гибком графике. Студенты научатся работать в рекламных кабинетах «Яндекс Директ», Google Ads и «ВКонтакте». Наставники курса — практикующие специалисты, которые будут помогать во время обучения и проконсультируют при подготовке к созданию личного проекта.

  • «Интернет-маркетинг» от «Компьютерной академии ТОР» — программа для тех, кто ведет свой бизнес в интернете или планирует его создать. Продолжительность обучения — семь месяцев. Студенты научатся получать данные о своей аудитории и проводить качественный анализ. Смогут применить на практике любой инструмент интернет-маркетинга.

  • «Интернет-маркетолог» от GeekBrains — 12 месяцев обучения базе маркетинга. После прохождения профориентации можно выбрать две технические специализации из шести для более глубокого изучения. Выпускники получат карьерную помощь от HR-специалистов.

Бесплатные курсы по интернет-маркетингу

На бесплатных курсах по интернет-маркетингу можно начать знакомство с профессией, оценить свои возможности и понять, насколько интересно будет развитие в этой сфере. Добавили курсы, на которых слушатели смогут оценить формат проведения занятий, получить повышение квалификации с официальным документом или пройти тренажер, имитирующий рабочий день маркетолога.

1. «Основы интернет-маркетинга: старт в профессии» — «Нетология» 

Из программы курса слушатели узнают об основных задачах, которые решает маркетолог, а еще пройдут практику на тренажере, имитирующем рабочий день маркетолога в новой компании. Эксперты курса делятся знаниями о том, как работать с основными каналами привлечения трафика: SMM, SEO, таргетированной и контекстной рекламой.

Иллюстрация: freepik/freepik

В программе курса есть модуль по планированию карьерной траектории, из которого участники узнают, как можно развиваться в профессии маркетолога. А также спланируют переход на новую работу с помощью пошагового алгоритма.

  • Продолжительность: в своем темпе.

  • Формат: видеолекции, презентации, дополнительные материалы, тесты и задания для самостоятельного выполнения.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Интернет-маркетинг: введение в профессию» — Eduson Academy

В ходе обучения студенты знакомятся с профессией и узнают о перспективах карьерного роста. Из курса можно почерпнуть основные понятия маркетинга, а также цели и задачи, которые решает маркетолог.

Программа будет полезна и действующим маркетологам: смогут проверить свои знания в разных направлениях интернет-маркетинга. А также составить план развития в сфере, который позволит выйти на новый уровень дохода.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты с опытом в интернет-маркетинге более восьми лет. Доступ к материалам курса остается навсегда.

  • Продолжительность: 2 недели.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации со стартом потока.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Специалист по интернет-продвижению» — «Содействие занятости»

Федеральная программа, для участия в которой слушателям необходимо пройти отбор. Студенты научатся вести аккаунты в социальных сетях, работать в графических редакторах и создавать несложные сайты. В конце обучения получат удостоверение о повышении квалификации и помощь с трудоустройством.

Иллюстрация: freepik/freepik

Для участия в программе нужно предоставить документы, которые подтверждают одну из категорий участников: родители в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, безработные и граждане старше 50 лет, а также те, кто не имеет высшего или среднего профессионального образования.

  • Продолжительность: от 1 месяца.

  • Формат: видеолекции, презентации.

  • Доступ: после регистрации и отбора со стартом потока.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Интернет-маркетинг с нуля» — Skillbox

Записи вебинаров по интернет-маркетингу. Студенты узнают, как работает performance-маркетинг, как запустить онлайн-магазин и повысить продажи. Поймут, как расширить каналы продаж и достичь взаимопонимания с другими отделами компании. Научатся делать квиз-тесты, чтобы привлекать с их помощью трафик на сайт.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Продолжительность: в своем темпе.

  • Формат: записи вебинаров.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Демокурс. Интернет‑маркетолог» — «Контур.Школа»

Демокурс позволит познакомиться с лекторами и оценить формат подачи материала. В программе курса: исследование целевой аудитории, каналы привлечения трафика, работа с социальными сетями и пользовательским контентом. Студенты могут обратиться за помощью к куратору.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели получат доступ к видеоурокам, которые можно смотреть в удобное время. Также смогут пройти онлайн-тесты и проверить полученные знания. После успешного прохождения теста можно забрать на почте или в личном кабинете электронный сертификат.

  • Продолжительность: в своем темпе.

  • Формат: видеоуроки, тест для самопроверки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе курсов ориентировались на целевую аудиторию образовательных программ. Отобрали школы по параметрам: 

  • Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, а обратную связь — через вебинары и чаты в Telegram. Искали курсы с «живыми» вебинарами, тестированиями и анализом ошибок в практических заданиях от преподавателей.

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Цена — один из решающих показателей в принятии решения о покупке программы. Собрали курсы в разных ценовых диапазонах с возможностью внести оплату в рассрочку. 

  • Документ об окончании. Искали школы, которые выдают сертификат о прохождении программы или диплом государственного образца. Наличие документов об обучении важно для профессионального портфолио специалиста.

  • Помощь в трудоустройстве. Проверяли, предоставляет ли школа студентам карьерные консультации, помощь в составлении резюме или портфолио, стажировки. Выпускники смогут быстрее окупить свои затраты на курс, если получат работу во время обучения или сразу после него.

Какой курс по интернет-маркетингу выбрать

Профессия интернет-маркетолога предоставляет пространство для карьерного развития: можно выбрать одну или несколько специализаций — таргетинг, SMM, SEO-продвижение, контекстную рекламу или копирайтинг. Подробно изучить интересующие направления интернет-маркетинга и получить новую профессию можно на курсах:

  1. «Интернет-маркетолог: с нуля до специалиста» от «Нетологии»: практический курс с домашними заданиями и тренажерами, с поддержкой кураторов и экспертов.

  2. «Интернет-маркетолог» от Eduson Academy: курс с помощью в трудоустройстве и бессрочным доступом к материалам.

  3. «Интернет‑маркетолог» от MaEd»: курс с упором на практику с персональной обратной связью и помощью в поиске работы.

  4. «Интернет‑маркетолог: с нуля до pro» от ConvertMonster: курс, после прохождения которого студенты получают готовый кейс для портфолио, а лучшие выпускники — возможность попасть на стажировку в агентство.

  5. «Интернет-маркетолог с нуля» от Skillbox: курс с разбором домашних заданий преподавателем, бессрочным доступом к материалам и практикой на проектах реальных заказчиков.

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