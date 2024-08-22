15 курсов по CRM-маркетингу: обучение онлайн

Собрали курсы по CRM-маркетингу, на которых учат внедрять специализированную систему, собирать и анализировать данные о клиентах, создавать успешные стратегии продаж и повышать прибыль бизнеса. Также подобрали бесплатные курсы, где можно познакомиться с профессией, изучить основы CRM и поработать с профессиональными платформами.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по CRM-маркетингу от 30 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по CRM-маркетингу
«CRM-маркетолог» от Skypro: комплексный курс по маркетингу с акцентом на использование CRM-систем для управления клиентскими отношениями и девятью проектами в портфолио.
«CRM для продаж: AmoCRM и Битрикс24» от Eduson Academy: курс по CRM для оптимизации процессов продаж, на котором обучают своих сотрудников «Сбер», «ВТБ Банк», «Ростелеком».
«CRM: маркетинг и менеджмент отношений с клиентами» от iWENGO: курс от экспертов школы iWENGO и платформы LENNUF с практикой и поддержкой куратора (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 7%).
«Трансформация отдела продаж: планирование, CRM-системы, бизнес-процессы» от «Русской школа управления»: студенты получат пошаговые инструкции по планированию и внедрению CRM.
«CRM-система как инструмент повышения продаж» от Moscow Business School: интерактивное обучение CRM-системам с фокусом на стратегическое использование и рост компании (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«CRM от А до Я» от MaEd: курс с обратной связью от экспертов из компаний — лидеров индустрии — «1С-Битрикс», «Мегаплан», DEXTRA dextra.
«Основы CRM-маркетинга: как привлечь и удержать клиентов» от «Нетологии»: открытый урок, который сочетает теоретические знания и практические задания.
Онлайн-курсы по CRM-маркетингу
Студенты изучают теорию, закрепляют ее на практике и получают обратную связь от экспертов. По окончании курсов получают удостоверение государственного образца или сертификат школы.
1. «CRM-маркетолог» — Skypro
На курсе научат анализировать поведение аудитории, создавать персонализированные сценарии и измерять результаты. Расскажут, как разрабатывать CRM-стратегии, отправлять email-рассылки, SMS-рассылки, «пуши» и отслеживать поведение пользователей.
Практика есть в каждом уроке и занимает 70% от объема программы. Все задания — это заказы от работодателей или личные проекты лекторов. По окончании курса у студентов будет девять работ и дипломный проект — это полноценное портфолио, с которым можно устраиваться на работу.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3119 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания, стажировка.
Документ об окончании: диплом о дополнительном профессиональном образовании установленного образца или сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в подготовке резюме и портфолио.
Программа:
Разработка CRM-стратегии.
Создание и отправка email-писем, SMS-рассылок, «пушей».
Анализ клиентской базы и отслеживание поведения пользователей.
Работа с CRM-системами.
Внедрение инструментов для измерения результатов CRM-стратегии.
Достоинства:
Доступ к материалам курса остается навсегда.
Можно пройти оплачиваемую стажировку.
Карьерный путь от HR-специалистов.
До трех курсов в подарок: «Маркетинг на зарубежных рынках», «Нейросети для маркетолога», «Английский язык».
Бесплатный доступ к библиотеке из 100 материалов, шаблонов и видеолекций о маркетинге.
Недостатки:
Для получения диплома нужно иметь среднее специальное или высшее образование.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «CRM для продаж: AmoCRM и Битрикс24» — Eduson Academy
Интерактивный курс с тренажерами — имитациями систем AmoCRM и «Битрикс24». С их помощью студенты научатся оптимизировать продажи, осваивать методы управления клиентской базой и строить эффективные коммуникации с клиентами.
Выпускники школы работают в «Сбере», «ВТБ Банке», «Ростелекоме», «Билайне». Это подтверждает высокий уровень навыков, полученных в процессе обучения.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 1995 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с опытом.
Формат: видеолекции, практические задания, тестовые задания на интерактивных тренажерах.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как работать с CRM.
Как работать с AmoCRM.
Как работать с «Битрикс24».
Достоинства:
Доступ к курсу и его обновлениям остается навсегда.
Можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения.
Дополнительная скидка 5% за оплату онлайн.
Доступна беспроцентная рассрочка.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «CRM: маркетинг и менеджмент отношений с клиентами» — iWENGO
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 7% (суммируется с другими акциями школы).
Курс подойдет представителям бизнеса, руководителям и специалистам в маркетинге, которые хотят расширить каналы онлайн-продаж и увеличить прибыль. По итогу обучения студенты разработают CRM-программу, научатся сегментировать покупателей и выстроят работу клиентской базы.
Программу ведут эксперты школы iWENGO и платформы для запуска маркетплейсов LENNUF. Лекторы расскажут о тонкостях выстраивания отношений с клиентами и покажут, как это сделать на практике.
Курс доступен в течение шести месяцев после покупки: в это время можно пользоваться всеми материалами и общаться с куратором.
Цена полностью: от 34 500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: до 6 месяцев.
Порог входа: с опытом.
Формат: видеолекции, практические задания, итоговый тест.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Операционный CRM.
Аналитический CRM.
Достоинства:
Бесплатная консультация перед покупкой курса.
Преподаватели — эксперты-практики с опытом работы в индустрии.
Поддержка куратора.
По окончании курса выдают сертификат школы.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
Курс не подойдет начинающим в CRM-маркетинге.
Доступ к курсу предоставляется на шесть месяцев.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Трансформация отдела продаж: планирование, CRM-системы, бизнес-процессы» — «Русская школа управления»
Курс для директоров, руководителей и менеджеров по оптимизации отдела продаж. По его завершении студенты смогут изменить существующий подход к продажам в компании, перепланировать работу отдела и добиться большей эффективности в работе сотрудников.
Преподаватель курса — эксперт по B2B-продажам, который реализовал 107 проектов по развитию продаж с ростом от 4% до 325%. Он проведет студентов по полному циклу трансформации продаж: от создания стратегии для бизнеса и мотивации менеджеров до внедрения CRM-системы.
Цена полностью: 50 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 4167 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с опытом.
Формат: видеолекции, домашние задания, тестирование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегия продаж и маркетинга.
Персонал продаж: найм, адаптация, система мотивации.
Трансформация продаж: оптимизация бизнес-процессов, внедрение CRM-систем.
Достоинства:
Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.
Бесплатная консультация перед покупкой курса.
Короткий и насыщенный курс — можно пройти за месяц.
Документ об обучении установленного образца.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «CRM-система как инструмент повышения продаж» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Практический вебинар о том, как повысить лояльность клиентов и увеличить продажи за счет CRM. Студенты изучат основы построения отношений с клиентами, освоят техники продаж и внедрят свою первую CRM-систему. По окончании практикума слушатели смогут анализировать данные аудитории и оценивать эффективность использования CRM.
Студенты получают доступ к программе привилегий Moscow Business School — эксклюзивные материалы, дополнительные ресурсы и возможность участия в закрытых мероприятиях и семинарах.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 4 часов.
Порог входа: с опытом.
Формат: вебинар с практикумом.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы построения отношений с клиентами. Лояльность клиентов. Зачем компании нужна система CRM-система?
Воронка продаж, техника продаж, время обработки лидов. Основы внедрения CRM-системы.
Определение и виды CRM-систем.
Задачи, структура и принципы применения CRM-систем в торговой деятельности компании.
Многоканальный и омниканальный подход в CRM-системе.
Внедрение, анализ и оценка работы с CRM-системой.
Практикум «Внедрение CRM: специфика и особенности».
Достоинства:
Насыщенный и короткий вебинар с практической частью.
Занятия проходят ежедневно.
Возможность стать участником программы привилегий Moscow Business School.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «CRM от А до Я» — MaEd
Студенты научатся внедрять CRM-систему, создавать автоматическую воронку продаж и разрабатывать стратегии для развития компании. Освоят AmoCRM, «Битрикс24» и «Мегаплан» — инструменты для управления бизнесом и сбора данных о клиентах, без которых не обойтись CRM-маркетологу.
На курсе преподают лидеры рынка — специалисты из «1С-Битрикс», «ИТ-интегратора Fusion», DEXTRA dextra. Научат работать с клиентской базой и помогут настроить первую CRM-систему. Учебный проект можно добавить в портфолио и показать работодателю при трудоустройстве.
Цена полностью: от 45 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3750 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с опытом.
Формат: видеолекции, практические задания с обратной связью.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом академии или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Внедрение CRM-системы.
Полезные расширения CRM.
Продуктовая матрица.
Работа с клиентской базой.
Мультиканальность.
Разработка CRM-стратегии.
Достоинства:
Можно получить диплом международного образца.
Бесплатный доступ к базе знаний из 57 видеоматериалов.
Лекторы работают в «1С-Битрикс», DEXTRA dextra, «Мегаплан».
Недостатки:
Не подойдет начинающим в CRM-маркетинге.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «CRM-продажи и CRM-маркетинг» — D’SKUL
Интенсив о том, как и зачем собирать данные, какую ценность они несут, что с ними делать. Студенты узнают, какие данные нужны для улучшения показателей бизнеса и как их получить. Изучат основы формирования базы пользователей и научатся конвертировать эту информацию в прибыль.
Тренинг ведет эксперт с опытом работы в электронной торговле и маркетинге более десяти лет. Он поделится своим опытом в оптимизации продаж и расскажет, как извлечь прибыль из информации о клиентах.
Цена полностью: от 1200 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 лекции, 2 практикума.
Порог входа: с опытом.
Формат: вебинары, видеолекции.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое данные и зачем их собирать, как с ними работать.
Практикум по теоретическим сценариям коммуникации с пользователями внутри бизнеса.
Инструменты и модели взаимодействия.
Практикум по подбору лучших кейсов, их разбор и проекция на бизнес.
Интерактивный урок с закреплением материала и разбором заданий.
Достоинства:
Бесплатный вводный урок.
Короткий тренинг с лекциями и практикумами для подробного изучения темы.
Преподаватель курса — эксперт с опытом работы более десяти лет.
Недостатки:
Не подойдет начинающим в CRM-маркетинге.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Профессия “CRM-маркетолог”» — Inbox Marketing
Курс-практикум для специалистов с базовыми и продвинутыми знаниями маркетинга. Студенты научатся анализировать данные о клиентах и создавать стратегию коммуникаций. Освоят разработку чат-ботов, пуш-уведомлений, email-рассылок. Будут настраивать сценарии взаимодействия с клиентами — от интерактивных окон на сайте до уведомлений через мессенджеры.
Эксперты курса — опытные специалисты из Inbox Marketing, Unisender, Retail Rocket Russia, TextBack. Они познакомят с основами CRM-маркетинга и расскажут об особенностях профессии. По окончании обучения лучшие студенты получат возможность пройти стажировку в агентстве Inbox Marketing.
Цена полностью: от 95 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 7916 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с опытом.
Формат: онлайн-встречи, видеолекции, практические задания, домашние задания с проверкой, занятия на тренажере.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: возможность трудоустроиться в Inbox Marketing после успешной стажировки.
Программа:
Основы CRM-маркетинга.
Разработка контентов и визуалов коммуникаций.
Автоматизация CRM-коммуникаций.
Создание стратегии CRM-коммуникаций.
Аналитика в CRM-коммуникациях.
Достоинства:
Бесплатное вводное занятие.
Доступ к материалам и записям курса на год.
Можно изучить любой модуль по отдельности.
Месяц отправки email-рассылок в UniSender в подарок.
Недостатки:
Срок доступа к материалам курса ограничен.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «CRM и retention-маркетинг» — WIM.Agency
На курсе студенты будут разрабатывать CRM-стратегии, работать с сервисами отправки email-рассылок и платформами клиентских данных, настраивать автоматизацию, строить и читать аналитику. Освоят инструменты retention-маркетинга, с помощью которых можно удерживать клиентов и формировать их лояльность.
Четырнадцать экспертов-практиков расскажут о трендах и инструментах в CRM, разберут лучшие практические кейсы и передадут студентам свой опыт. Среди спикеров — специалисты из «Сбера», «CRO & Персонализации», Mindbox.
Цена полностью: от 41 650 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с опытом.
Формат: лекции-вебинары, домашние задания, персональные консультации с экспертом, тестирование.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: составление резюме, стажировка в WIM.Agency.
Программа:
Введение в CRM-маркетинг.
Разработка контента для direct-каналов.
Автоматизация CRM-маркетинга.
Формирование стратегии, KPI.
Аналитика и методы обработки данных.
Программы лояльности и возврат клиентов.
Чат-боты в мессенджерах.
Персонализация. Бонусный блок.
Достоинства:
Возможность пройти стажировку в WIM.Agency в качестве CRM-маркетолога.
Тестовый модуль курса за 599 рублей.
Можно купить отдельно любую лекцию или модуль курса.
Недостатки:
Курс не подойдет начинающим в CRM-маркетинге.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. Digital CRM — MasterBrand
Короткий курс для тех, кто хочет разобраться в понятии CRM-маркетинга и его ценности для бизнеса. Слушатели научатся создавать стратегию CRM для бренда, подбирать эффективные инструменты для увеличения конверсий в целевые действия и понимать клиентов.
Курс создан по принципу практического тренинга: есть теоретический блок, который закрепляется отработкой навыков. На занятии спикеры расскажут о российских и мировых примерах реализации CRM-маркетинга и подскажут, как применить их в своем бизнесе.
Цена полностью: 10 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 4 часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: тренинг и практические занятия (групповые и индивидуальные).
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Про CRM-маркетинг. Введение в CRM-маркетинг и digital CRM.
Про стратегию. Структура оптимальной CRM-стратегии.
Про эффективность. Инструменты и метрики.
Про реальность. Практическая работа над кейсами в группах.
Достоинства:
Короткий и насыщенный тренинг от экспертов с опытом в индустрии.
Доступ к групповому чату для общения с одногруппниками и преподавателем.
Групповые и индивидуальные задания с обратной связью в прямом эфире.
Недостатки:
Начало интенсива привязано к дате.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по CRM-маркетингу
На бесплатных курсах можно узнать основную информацию о профессии и понять, стоит ли покупать платные программы. Эксперты дадут базовые понятия о CRM и рассмотрят основные платформы для работы.
1. «Основы CRM-маркетинга: как привлечь и удержать клиентов» — «Нетология»
Открытое занятие по основам CRM-маркетинга. Расскажут, в каких сферах важно применять такой подход, для чего нужна сегментация аудитории и как ее выполнять, а также как создавать профиль клиента. Слушатели узнают особенности работы с клиентской базой и приемы по удержанию покупателей.
Длительность: 1 час.
Формат: вебинар в записи.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «CRM-маркетинг» — ppc.world
На занятиях расскажут, что такое CRM-маркетинг и как эффективно решать бизнес-задачи за счет CRM. Студенты узнают, как поэтапно внедрять CRM-систему, познакомятся с ее структурой и функционалом.
Спикер курса — руководитель проектного отдела по внедрению CRM в агентстве Mosc.me. Он расскажет, как работает «маркетинг отношений» и чем отличается от классических продаж.
Длительность: 3 урока.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Онлайн-продажи & CRM-маркетинг» — SendPulse
Небольшой курс от специалистов из SendPulse и 13chats о CRM-маркетинге и его пользе для бизнеса. Спикеры расскажут об автоматизации сделок и взаимодействии с клиентами, закрытии продаж через онлайн-чаты и мессенджеры, оптимизации ежедневных рабочих процессов.
Длительность: 6 уроков.
Формат: записи докладов конференции.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Управление отношениями с клиентами (CRM)» — Stepik
Программа для начинающих с полным объяснением структуры CRM-системы. Студенты узнают принципы функционирования профессиональных программ, работы call-центров, общения с целевой аудиторией компании.
После каждого урока есть тест, который поможет закрепить знания по теме. Программа ориентирована на студентов, руководителей и владельцев бизнеса, которые хотят сформировать базовое представление о CRM.
Длительность: 6 часов.
Формат: презентации, лекции, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Внедрение CRM в компании» — «Академия IT»
Короткий курс по внедрению CRM-системы в компанию. Эксперт расскажет, как использовать программу для увеличения продаж и настроить менеджмент с ее помощью. Рассматривается платформа amoCRM, ее функции и способы адаптации под нужды бизнеса.
Длительность: 7 уроков.
Формат: вебинар в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе онлайн-курсов по CRM-маркетингу стремились создать полезный и объективный обзор. Основное внимание уделялось следующим критериям:
Порог входа на курс. Учитывали, для кого предназначен курс — для новичков, специалистов в CRM-маркетинге или руководителей. Приоритетными были курсы, которые позволяют освоить профессию с нуля, но с дипломом о высшем или среднем специальном образовании. Это свидетельствует о серьезной подготовке специалиста, что повышает шансы на успешное трудоустройство.
Стоимость курса. Возможность купить курс в рассрочку делает его более доступным. Особенно важна беспроцентная рассрочка, что позволяет получить качественное образование без значительных единовременных затрат и переплат.
Формат обучения и обратной связи. Получение обратной связи от преподавателей помогает более эффективно усваивать материал и отрабатывать ошибки. Дистанционное обучение подходит для тех, кто совмещает учебу с работой или живет в удаленных регионах. Гибкость онлайн-формата обеспечивает доступ к качественному образованию независимо от местоположения и занятости студентов.
Документ об окончании. Диплом или сертификат о прохождении курсов служит официальным подтверждением приобретенных навыков. Такой документ повышает доверие работодателей и играет роль в решении о приглашении кандидата на работу.
Репутация школы и отзывы выпускников. Количество отзывов помогает судить о качестве обучения в школе. Положительные отзывы свидетельствуют о высоком уровне образования, тогда как негативные комментарии могут указывать на реальные аспекты, требующие улучшения.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Если у школы есть лицензия, студенты могут вернуть 13% от стоимости курса. Наличие документа также подтверждает соответствие курса установленным образовательным стандартам.
Какой курс по CRM-маркетингу выбрать
CRM-маркетолог выстраивает коммуникацию между бизнесом и клиентом. Он отвечает за то, чтобы специальная система автоматизировала часть бизнес-процессов и обеспечивала данными о клиентах. На их основе он создает стратегию коммуникации с пользователями и повышает доходы бизнеса. Специалист по CRM нужен везде, где есть компания, продукт и клиент. Обучиться этой профессии можно на курсах:
«CRM-маркетолог» от Skypro: комплексный курс по маркетингу с акцентом на использование CRM-систем для управления клиентскими отношениями и девятью проектами в портфолио.
«CRM для продаж: AmoCRM и Битрикс24» от Eduson Academy: курс по CRM для оптимизации процессов продаж, на котором обучают своих сотрудников «Сбер», «ВТБ Банк», «Ростелеком».
«CRM: маркетинг и менеджмент отношений с клиентами» от iWENGO: курс от экспертов школы iWENGO и платформы LENNUF с практикой и поддержкой куратора.
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