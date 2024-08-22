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15 курсов по CRM-маркетингу: обучение онлайн

CRM-маркетинг — направление в маркетинге, которое помогает компании выстраивать отношения с клиентом. Задача специалиста — превратить потенциальных клиентов в реальных, повысить их лояльность и увеличить доход бизнеса. Для этого он использует email и SMS-рассылки, сообщения в социальных сетях и мессенджерах, а также пуш-уведомления.

Собрали курсы по CRM-маркетингу, на которых учат внедрять специализированную систему, собирать и анализировать данные о клиентах, создавать успешные стратегии продаж и повышать прибыль бизнеса. Также подобрали бесплатные курсы, где можно познакомиться с профессией, изучить основы CRM и поработать с профессиональными платформами.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по CRM-маркетингу от 30 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов по CRM-маркетингу

  1. «CRM-маркетолог» от Skypro: комплексный курс по маркетингу с акцентом на использование CRM-систем для управления клиентскими отношениями и девятью проектами в портфолио.

  2. «CRM для продаж: AmoCRM и Битрикс24» от Eduson Academy: курс по CRM для оптимизации процессов продаж, на котором обучают своих сотрудников «Сбер», «ВТБ Банк», «Ростелеком».

  3. «CRM: маркетинг и менеджмент отношений с клиентами» от iWENGO: курс от экспертов школы iWENGO и платформы LENNUF с практикой и поддержкой куратора (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 7%).

  4. «Трансформация отдела продаж: планирование, CRM-системы, бизнес-процессы» от «Русской школа управления»: студенты получат пошаговые инструкции по планированию и внедрению CRM.

  5. «CRM-система как инструмент повышения продаж» от Moscow Business School: интерактивное обучение CRM-системам с фокусом на стратегическое использование и рост компании (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  6. «CRM от А до Я» от MaEd: курс с обратной связью от экспертов из компаний — лидеров индустрии — «1С-Битрикс», «Мегаплан», DEXTRA dextra.

  7. «Основы CRM-маркетинга: как привлечь и удержать клиентов» от «Нетологии»: открытый урок, который сочетает теоретические знания и практические задания.

Онлайн-курсы по CRM-маркетингу

Студенты изучают теорию, закрепляют ее на практике и получают обратную связь от экспертов. По окончании курсов получают удостоверение государственного образца или сертификат школы.

1. «CRM-маркетолог» — Skypro

На курсе научат анализировать поведение аудитории, создавать персонализированные сценарии и измерять результаты. Расскажут, как разрабатывать CRM-стратегии, отправлять email-рассылки, SMS-рассылки, «пуши» и отслеживать поведение пользователей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Практика есть в каждом уроке и занимает 70% от объема программы. Все задания — это заказы от работодателей или личные проекты лекторов. По окончании курса у студентов будет девять работ и дипломный проект — это полноценное портфолио, с которым можно устраиваться на работу.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3119 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: от 4 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, видеолекции, практические задания, стажировка.

  • Документ об окончании: диплом о дополнительном профессиональном образовании установленного образца или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в подготовке резюме и портфолио.

Программа:

  • Разработка CRM-стратегии.

  • Создание и отправка email-писем, SMS-рассылок, «пушей».

  • Анализ клиентской базы и отслеживание поведения пользователей.

  • Работа с CRM-системами.

  • Внедрение инструментов для измерения результатов CRM-стратегии.

Достоинства:

  • Доступ к материалам курса остается навсегда.

  • Можно пройти оплачиваемую стажировку.

  • Карьерный путь от HR-специалистов.

  • До трех курсов в подарок: «Маркетинг на зарубежных рынках», «Нейросети для маркетолога», «Английский язык».

  • Бесплатный доступ к библиотеке из 100 материалов, шаблонов и видеолекций о маркетинге.

Недостатки:

  • Для получения диплома нужно иметь среднее специальное или высшее образование.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «CRM для продаж: AmoCRM и Битрикс24» — Eduson Academy

Интерактивный курс с тренажерами — имитациями систем AmoCRM и «Битрикс24». С их помощью студенты научатся оптимизировать продажи, осваивать методы управления клиентской базой и строить эффективные коммуникации с клиентами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники школы работают в «Сбере», «ВТБ Банке», «Ростелекоме», «Билайне». Это подтверждает высокий уровень навыков, полученных в процессе обучения.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 1995 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 1 месяца.

  • Порог входа: с опытом.

  • Формат: видеолекции, практические задания, тестовые задания на интерактивных тренажерах.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Как работать с CRM.

  • Как работать с AmoCRM.

  • Как работать с «Битрикс24».

Достоинства:

  • Доступ к курсу и его обновлениям остается навсегда.

  • Можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения.

  • Дополнительная скидка 5% за оплату онлайн.

  • Доступна беспроцентная рассрочка.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «CRM: маркетинг и менеджмент отношений с клиентами» — iWENGO

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 7% (суммируется с другими акциями школы).

Курс подойдет представителям бизнеса, руководителям и специалистам в маркетинге, которые хотят расширить каналы онлайн-продаж и увеличить прибыль. По итогу обучения студенты разработают CRM-программу, научатся сегментировать покупателей и выстроят работу клиентской базы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программу ведут эксперты школы iWENGO и платформы для запуска маркетплейсов LENNUF. Лекторы расскажут о тонкостях выстраивания отношений с клиентами и покажут, как это сделать на практике.

Курс доступен в течение шести месяцев после покупки: в это время можно пользоваться всеми материалами и общаться с куратором.

  • Цена полностью: от 34 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: до 6 месяцев.

  • Порог входа: с опытом.

  • Формат: видеолекции, практические задания, итоговый тест.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Операционный CRM.

  • Аналитический CRM.

Достоинства:

  • Бесплатная консультация перед покупкой курса.

  • Преподаватели — эксперты-практики с опытом работы в индустрии.

  • Поддержка куратора.

  • По окончании курса выдают сертификат школы.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

  • Курс не подойдет начинающим в CRM-маркетинге.

  • Доступ к курсу предоставляется на шесть месяцев.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Трансформация отдела продаж: планирование, CRM-системы, бизнес-процессы» — «Русская школа управления»

Курс для директоров, руководителей и менеджеров по оптимизации отдела продаж. По его завершении студенты смогут изменить существующий подход к продажам в компании, перепланировать работу отдела и добиться большей эффективности в работе сотрудников.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватель курса — эксперт по B2B-продажам, который реализовал 107 проектов по развитию продаж с ростом от 4% до 325%. Он проведет студентов по полному циклу трансформации продаж: от создания стратегии для бизнеса и мотивации менеджеров до внедрения CRM-системы.

  • Цена полностью: 50 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4167 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: с опытом.

  • Формат: видеолекции, домашние задания, тестирование.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Стратегия продаж и маркетинга.

  • Персонал продаж: найм, адаптация, система мотивации.

  • Трансформация продаж: оптимизация бизнес-процессов, внедрение CRM-систем.

Достоинства:

  • Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.

  • Бесплатная консультация перед покупкой курса.

  • Короткий и насыщенный курс — можно пройти за месяц.

  • Документ об обучении установленного образца.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «CRM-система как инструмент повышения продаж» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Практический вебинар о том, как повысить лояльность клиентов и увеличить продажи за счет CRM. Студенты изучат основы построения отношений с клиентами, освоят техники продаж и внедрят свою первую CRM-систему. По окончании практикума слушатели смогут анализировать данные аудитории и оценивать эффективность использования CRM.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты получают доступ к программе привилегий Moscow Business School — эксклюзивные материалы, дополнительные ресурсы и возможность участия в закрытых мероприятиях и семинарах.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 4 часов.

  • Порог входа: с опытом.

  • Формат: вебинар с практикумом.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы построения отношений с клиентами. Лояльность клиентов. Зачем компании нужна система CRM-система?

  • Воронка продаж, техника продаж, время обработки лидов. Основы внедрения CRM-системы.

  • Определение и виды CRM-систем.

  • Задачи, структура и принципы применения CRM-систем в торговой деятельности компании.

  • Многоканальный и омниканальный подход в CRM-системе.

  • Внедрение, анализ и оценка работы с CRM-системой.

  • Практикум «Внедрение CRM: специфика и особенности».

Достоинства:

  • Насыщенный и короткий вебинар с практической частью.

  • Занятия проходят ежедневно.

  • Возможность стать участником программы привилегий Moscow Business School.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «CRM от А до Я» — MaEd

Студенты научатся внедрять CRM-систему, создавать автоматическую воронку продаж и разрабатывать стратегии для развития компании. Освоят AmoCRM, «Битрикс24» и «Мегаплан» — инструменты для управления бизнесом и сбора данных о клиентах, без которых не обойтись CRM-маркетологу.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе преподают лидеры рынка — специалисты из «1С-Битрикс», «ИТ-интегратора Fusion», DEXTRA dextra. Научат работать с клиентской базой и помогут настроить первую CRM-систему. Учебный проект можно добавить в портфолио и показать работодателю при трудоустройстве.

  • Цена полностью: от 45 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3750 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 4 месяцев.

  • Порог входа: с опытом.

  • Формат: видеолекции, практические задания с обратной связью.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом академии или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Внедрение CRM-системы.

  • Полезные расширения CRM.

  • Продуктовая матрица.

  • Работа с клиентской базой.

  • Мультиканальность.

  • Разработка CRM-стратегии.

Достоинства:

  • Можно получить диплом международного образца.

  • Бесплатный доступ к базе знаний из 57 видеоматериалов.

  • Лекторы работают в «1С-Битрикс», DEXTRA dextra, «Мегаплан».

Недостатки:

  • Не подойдет начинающим в CRM-маркетинге.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «CRM-продажи и CRM-маркетинг» — D’SKUL

Интенсив о том, как и зачем собирать данные, какую ценность они несут, что с ними делать. Студенты узнают, какие данные нужны для улучшения показателей бизнеса и как их получить. Изучат основы формирования базы пользователей и научатся конвертировать эту информацию в прибыль.

Иллюстрация: freepik/freepik

Тренинг ведет эксперт с опытом работы в электронной торговле и маркетинге более десяти лет. Он поделится своим опытом в оптимизации продаж и расскажет, как извлечь прибыль из информации о клиентах.

  • Цена полностью: от 1200 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 лекции, 2 практикума.

  • Порог входа: с опытом.

  • Формат: вебинары, видеолекции.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Что такое данные и зачем их собирать, как с ними работать.

  • Практикум по теоретическим сценариям коммуникации с пользователями внутри бизнеса.

  • Инструменты и модели взаимодействия.

  • Практикум по подбору лучших кейсов, их разбор и проекция на бизнес.

  • Интерактивный урок с закреплением материала и разбором заданий.

Достоинства:

  • Бесплатный вводный урок.

  • Короткий тренинг с лекциями и практикумами для подробного изучения темы.

  • Преподаватель курса — эксперт с опытом работы более десяти лет.

Недостатки:

  • Не подойдет начинающим в CRM-маркетинге.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Профессия “CRM-маркетолог”» — Inbox Marketing

Курс-практикум для специалистов с базовыми и продвинутыми знаниями маркетинга. Студенты научатся анализировать данные о клиентах и создавать стратегию коммуникаций. Освоят разработку чат-ботов, пуш-уведомлений, email-рассылок. Будут настраивать сценарии взаимодействия с клиентами — от интерактивных окон на сайте до уведомлений через мессенджеры.

Иллюстрация: freepik/freepik

Эксперты курса — опытные специалисты из Inbox Marketing, Unisender, Retail Rocket Russia, TextBack. Они познакомят с основами CRM-маркетинга и расскажут об особенностях профессии. По окончании обучения лучшие студенты получат возможность пройти стажировку в агентстве Inbox Marketing.

  • Цена полностью: от 95 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 7916 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 6 месяцев.

  • Порог входа: с опытом.

  • Формат: онлайн-встречи, видеолекции, практические задания, домашние задания с проверкой, занятия на тренажере.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: возможность трудоустроиться в Inbox Marketing после успешной стажировки.

Программа:

  • Основы CRM-маркетинга.

  • Разработка контентов и визуалов коммуникаций.

  • Автоматизация CRM-коммуникаций.

  • Создание стратегии CRM-коммуникаций.

  • Аналитика в CRM-коммуникациях.

Достоинства:

  • Бесплатное вводное занятие.

  • Доступ к материалам и записям курса на год.

  • Можно изучить любой модуль по отдельности.

  • Месяц отправки email-рассылок в UniSender в подарок.

Недостатки:

  • Срок доступа к материалам курса ограничен.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «CRM и retention-маркетинг» — WIM.Agency

На курсе студенты будут разрабатывать CRM-стратегии, работать с сервисами отправки email-рассылок и платформами клиентских данных, настраивать автоматизацию, строить и читать аналитику. Освоят инструменты retention-маркетинга, с помощью которых можно удерживать клиентов и формировать их лояльность.

Иллюстрация: freepik/freepik

Четырнадцать экспертов-практиков расскажут о трендах и инструментах в CRM, разберут лучшие практические кейсы и передадут студентам свой опыт. Среди спикеров — специалисты из «Сбера», «CRO & Персонализации», Mindbox. 

  • Цена полностью: от 41 650 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 3 месяцев.

  • Порог входа: с опытом.

  • Формат: лекции-вебинары, домашние задания, персональные консультации с экспертом, тестирование.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме, стажировка в WIM.Agency.

Программа:

  • Введение в CRM-маркетинг.

  • Разработка контента для direct-каналов.

  • Автоматизация CRM-маркетинга.

  • Формирование стратегии, KPI.

  • Аналитика и методы обработки данных.

  • Программы лояльности и возврат клиентов.

  • Чат-боты в мессенджерах.

  • Персонализация. Бонусный блок. 

Достоинства:

  • Возможность пройти стажировку в WIM.Agency в качестве CRM-маркетолога.

  • Тестовый модуль курса за 599 рублей.

  • Можно купить отдельно любую лекцию или модуль курса.

Недостатки:

  • Курс не подойдет начинающим в CRM-маркетинге.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. Digital CRM — MasterBrand

Короткий курс для тех, кто хочет разобраться в понятии CRM-маркетинга и его ценности для бизнеса. Слушатели научатся создавать стратегию CRM для бренда, подбирать эффективные инструменты для увеличения конверсий в целевые действия и понимать клиентов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс создан по принципу практического тренинга: есть теоретический блок, который закрепляется отработкой навыков. На занятии спикеры расскажут о российских и мировых примерах реализации CRM-маркетинга и подскажут, как применить их в своем бизнесе.

  • Цена полностью: 10 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 4 часа.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: тренинг и практические занятия (групповые и индивидуальные).

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Про CRM-маркетинг. Введение в CRM-маркетинг и digital CRM.

  • Про стратегию. Структура оптимальной CRM-стратегии.

  • Про эффективность. Инструменты и метрики.

  • Про реальность. Практическая работа над кейсами в группах.

Достоинства:

  • Короткий и насыщенный тренинг от экспертов с опытом в индустрии.

  • Доступ к групповому чату для общения с одногруппниками и преподавателем.

  • Групповые и индивидуальные задания с обратной связью в прямом эфире.

Недостатки:

  • Начало интенсива привязано к дате.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Бесплатные курсы по CRM-маркетингу

На бесплатных курсах можно узнать основную информацию о профессии и понять, стоит ли покупать платные программы. Эксперты дадут базовые понятия о CRM и рассмотрят основные платформы для работы.

1. «Основы CRM-маркетинга: как привлечь и удержать клиентов» — «Нетология»

Открытое занятие по основам CRM-маркетинга. Расскажут, в каких сферах важно применять такой подход, для чего нужна сегментация аудитории и как ее выполнять, а также как создавать профиль клиента. Слушатели узнают особенности работы с клиентской базой и приемы по удержанию покупателей.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 час.

  • Формат: вебинар в записи.

  • Доступ: свободный.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «CRM-маркетинг» — ppc.world

На занятиях расскажут, что такое CRM-маркетинг и как эффективно решать бизнес-задачи за счет CRM. Студенты узнают, как поэтапно внедрять CRM-систему, познакомятся с ее структурой и функционалом.

Иллюстрация: freepik/freepik

Спикер курса — руководитель проектного отдела по внедрению CRM в агентстве Mosc.me. Он расскажет, как работает «маркетинг отношений» и чем отличается от классических продаж.

  • Длительность: 3 урока.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Онлайн-продажи & CRM-маркетинг» — SendPulse

Небольшой курс от специалистов из SendPulse и 13chats о CRM-маркетинге и его пользе для бизнеса. Спикеры расскажут об автоматизации сделок и взаимодействии с клиентами, закрытии продаж через онлайн-чаты и мессенджеры, оптимизации ежедневных рабочих процессов. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 6 уроков.

  • Формат: записи докладов конференции.

  • Доступ: свободный.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Управление отношениями с клиентами (CRM)» — Stepik

Программа для начинающих с полным объяснением структуры CRM-системы. Студенты узнают принципы функционирования профессиональных программ, работы call-центров, общения с целевой аудиторией компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

После каждого урока есть тест, который поможет закрепить знания по теме. Программа ориентирована на студентов, руководителей и владельцев бизнеса, которые хотят сформировать базовое представление о CRM.

  • Длительность: 6 часов.

  • Формат: презентации, лекции, тесты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Внедрение CRM в компании» — «Академия IT»

Короткий курс по внедрению CRM-системы в компанию. Эксперт расскажет, как использовать программу для увеличения продаж и настроить менеджмент с ее помощью. Рассматривается платформа amoCRM, ее функции и способы адаптации под нужды бизнеса.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 7 уроков.

  • Формат: вебинар в записи.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе онлайн-курсов по CRM-маркетингу стремились создать полезный и объективный обзор. Основное внимание уделялось следующим критериям:

  • Порог входа на курс. Учитывали, для кого предназначен курс — для новичков, специалистов в CRM-маркетинге или руководителей. Приоритетными были курсы, которые позволяют освоить профессию с нуля, но с дипломом о высшем или среднем специальном образовании. Это свидетельствует о серьезной подготовке специалиста, что повышает шансы на успешное трудоустройство.

  • Стоимость курса. Возможность купить курс в рассрочку делает его более доступным. Особенно важна беспроцентная рассрочка, что позволяет получить качественное образование без значительных единовременных затрат и переплат.

  • Формат обучения и обратной связи. Получение обратной связи от преподавателей помогает более эффективно усваивать материал и отрабатывать ошибки. Дистанционное обучение подходит для тех, кто совмещает учебу с работой или живет в удаленных регионах. Гибкость онлайн-формата обеспечивает доступ к качественному образованию независимо от местоположения и занятости студентов.

  • Документ об окончании. Диплом или сертификат о прохождении курсов служит официальным подтверждением приобретенных навыков. Такой документ повышает доверие работодателей и играет роль в решении о приглашении кандидата на работу.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Количество отзывов помогает судить о качестве обучения в школе. Положительные отзывы свидетельствуют о высоком уровне образования, тогда как негативные комментарии могут указывать на реальные аспекты, требующие улучшения.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Если у школы есть лицензия, студенты могут вернуть 13% от стоимости курса. Наличие документа также подтверждает соответствие курса установленным образовательным стандартам.

Какой курс по CRM-маркетингу выбрать

CRM-маркетолог выстраивает коммуникацию между бизнесом и клиентом. Он отвечает за то, чтобы специальная система автоматизировала часть бизнес-процессов и обеспечивала данными о клиентах. На их основе он создает стратегию коммуникации с пользователями и повышает доходы бизнеса. Специалист по CRM нужен везде, где есть компания, продукт и клиент. Обучиться этой профессии можно на курсах:

  1. «CRM-маркетолог» от Skypro: комплексный курс по маркетингу с акцентом на использование CRM-систем для управления клиентскими отношениями и девятью проектами в портфолио.

  2. «CRM для продаж: AmoCRM и Битрикс24» от Eduson Academy: курс по CRM для оптимизации процессов продаж, на котором обучают своих сотрудников «Сбер», «ВТБ Банк», «Ростелеком».

  3. «CRM: маркетинг и менеджмент отношений с клиентами» от iWENGO: курс от экспертов школы iWENGO и платформы LENNUF с практикой и поддержкой куратора.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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