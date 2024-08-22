15 курсов по CRM-маркетингу: обучение онлайн

Собрали курсы по CRM-маркетингу, на которых учат внедрять специализированную систему, собирать и анализировать данные о клиентах, создавать успешные стратегии продаж и повышать прибыль бизнеса. Также подобрали бесплатные курсы, где можно познакомиться с профессией, изучить основы CRM и поработать с профессиональными платформами.

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по CRM-маркетингу от 30 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

« Основы CRM-маркетинга: как привлечь и удержать клиентов » от «Нетологии» : открытый урок, который сочетает теоретические знания и практические задания.

« CRM от А до Я » от MaEd : курс с обратной связью от экспертов из компаний — лидеров индустрии — «1С-Битрикс», «Мегаплан», DEXTRA dextra.

« CRM-система как инструмент повышения продаж » от Moscow Business School : интерактивное обучение CRM-системам с фокусом на стратегическое использование и рост компании (промокод GDEKURS — скидка 5%).

« Трансформация отдела продаж: планирование, CRM-системы, бизнес-процессы » от «Русской школа управления» : студенты получат пошаговые инструкции по планированию и внедрению CRM.

« CRM: маркетинг и менеджмент отношений с клиентами » от iWENGO : курс от экспертов школы iWENGO и платформы LENNUF с практикой и поддержкой куратора (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 7%).

« CRM для продаж: AmoCRM и Битрикс24 » от Eduson Academy : курс по CRM для оптимизации процессов продаж, на котором обучают своих сотрудников «Сбер», «ВТБ Банк», «Ростелеком».

« CRM-маркетолог » от Skypro : комплексный курс по маркетингу с акцентом на использование CRM-систем для управления клиентскими отношениями и девятью проектами в портфолио.

Онлайн-курсы по CRM-маркетингу

Студенты изучают теорию, закрепляют ее на практике и получают обратную связь от экспертов. По окончании курсов получают удостоверение государственного образца или сертификат школы.

1. «CRM-маркетолог» — Skypro

На курсе научат анализировать поведение аудитории, создавать персонализированные сценарии и измерять результаты. Расскажут, как разрабатывать CRM-стратегии, отправлять email-рассылки, SMS-рассылки, «пуши» и отслеживать поведение пользователей. Иллюстрация: freepik/freepik Практика есть в каждом уроке и занимает 70% от объема программы. Все задания — это заказы от работодателей или личные проекты лекторов. По окончании курса у студентов будет девять работ и дипломный проект — это полноценное портфолио, с которым можно устраиваться на работу. Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3119 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: вебинары, видеолекции, практические задания, стажировка.

Документ об окончании: диплом о дополнительном профессиональном образовании установленного образца или сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в подготовке резюме и портфолио. Программа: Разработка CRM-стратегии.

Создание и отправка email-писем, SMS-рассылок, «пушей».

Анализ клиентской базы и отслеживание поведения пользователей.

Работа с CRM-системами.

Внедрение инструментов для измерения результатов CRM-стратегии. Достоинства: Доступ к материалам курса остается навсегда.

Можно пройти оплачиваемую стажировку.

Карьерный путь от HR-специалистов.

До трех курсов в подарок: «Маркетинг на зарубежных рынках», «Нейросети для маркетолога», «Английский язык».

Бесплатный доступ к библиотеке из 100 материалов, шаблонов и видеолекций о маркетинге. Недостатки: Для получения диплома нужно иметь среднее специальное или высшее образование. 4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

2. «CRM для продаж: AmoCRM и Битрикс24» — Eduson Academy

Интерактивный курс с тренажерами — имитациями систем AmoCRM и «Битрикс24». С их помощью студенты научатся оптимизировать продажи, осваивать методы управления клиентской базой и строить эффективные коммуникации с клиентами. Иллюстрация: freepik/freepik Выпускники школы работают в «Сбере», «ВТБ Банке», «Ростелекоме», «Билайне». Это подтверждает высокий уровень навыков, полученных в процессе обучения. Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 1995 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа : с опытом.

Формат: видеолекции, практические задания, тестовые задания на интерактивных тренажерах.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет. Программа: Как работать с CRM.

Как работать с AmoCRM.

Как работать с «Битрикс24». Достоинства: Доступ к курсу и его обновлениям остается навсегда.

Можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения.

Дополнительная скидка 5% за оплату онлайн.

Доступна беспроцентная рассрочка. Недостатки: Нет помощи с трудоустройством. 5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

3. «CRM: маркетинг и менеджмент отношений с клиентами» — iWENGO

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 7% (суммируется с другими акциями школы). Курс подойдет представителям бизнеса, руководителям и специалистам в маркетинге, которые хотят расширить каналы онлайн-продаж и увеличить прибыль. По итогу обучения студенты разработают CRM-программу, научатся сегментировать покупателей и выстроят работу клиентской базы. Иллюстрация: freepik/freepik Программу ведут эксперты школы iWENGO и платформы для запуска маркетплейсов LENNUF. Лекторы расскажут о тонкостях выстраивания отношений с клиентами и покажут, как это сделать на практике. Курс доступен в течение шести месяцев после покупки: в это время можно пользоваться всеми материалами и общаться с куратором. Цена полностью: от 34 500 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: до 6 месяцев.

Порог входа : с опытом.

Формат: видеолекции, практические задания, итоговый тест.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет. Программа: Операционный CRM.

Аналитический CRM. Достоинства: Бесплатная консультация перед покупкой курса.

Преподаватели — эксперты-практики с опытом работы в индустрии.

Поддержка куратора.

По окончании курса выдают сертификат школы. Недостатки: Нет помощи с трудоустройством.

Курс не подойдет начинающим в CRM-маркетинге.

Доступ к курсу предоставляется на шесть месяцев. 5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

4. «Трансформация отдела продаж: планирование, CRM-системы, бизнес-процессы» — «Русская школа управления»

Курс для директоров, руководителей и менеджеров по оптимизации отдела продаж. По его завершении студенты смогут изменить существующий подход к продажам в компании, перепланировать работу отдела и добиться большей эффективности в работе сотрудников. Иллюстрация: freepik/freepik Преподаватель курса — эксперт по B2B-продажам, который реализовал 107 проектов по развитию продаж с ростом от 4% до 325%. Он проведет студентов по полному циклу трансформации продаж: от создания стратегии для бизнеса и мотивации менеджеров до внедрения CRM-системы. Цена полностью: 50 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4167 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа : с опытом.

Формат: видеолекции, домашние задания, тестирование.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет. Программа: Стратегия продаж и маркетинга.

Персонал продаж: найм, адаптация, система мотивации.

Трансформация продаж: оптимизация бизнес-процессов, внедрение CRM-систем. Достоинства: Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.

Бесплатная консультация перед покупкой курса.

Короткий и насыщенный курс — можно пройти за месяц.

Документ об обучении установленного образца. Недостатки: Нет помощи с трудоустройством. 4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

5. «CRM-система как инструмент повышения продаж» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение. Практический вебинар о том, как повысить лояльность клиентов и увеличить продажи за счет CRM. Студенты изучат основы построения отношений с клиентами, освоят техники продаж и внедрят свою первую CRM-систему. По окончании практикума слушатели смогут анализировать данные аудитории и оценивать эффективность использования CRM. Иллюстрация: freepik/freepik Студенты получают доступ к программе привилегий Moscow Business School — эксклюзивные материалы, дополнительные ресурсы и возможность участия в закрытых мероприятиях и семинарах. Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 4 часов.

Порог входа : с опытом.

Формат: вебинар с практикумом.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет. Программа: Основы построения отношений с клиентами. Лояльность клиентов. Зачем компании нужна система CRM-система?

Воронка продаж, техника продаж, время обработки лидов. Основы внедрения CRM-системы.

Определение и виды CRM-систем.

Задачи, структура и принципы применения CRM-систем в торговой деятельности компании.

Многоканальный и омниканальный подход в CRM-системе.

Внедрение, анализ и оценка работы с CRM-системой.

Практикум «Внедрение CRM: специфика и особенности». Достоинства: Насыщенный и короткий вебинар с практической частью.

Занятия проходят ежедневно.

Возможность стать участником программы привилегий Moscow Business School. Недостатки: Нет помощи с трудоустройством. 4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

6. «CRM от А до Я» — MaEd

Студенты научатся внедрять CRM-систему, создавать автоматическую воронку продаж и разрабатывать стратегии для развития компании. Освоят AmoCRM, «Битрикс24» и «Мегаплан» — инструменты для управления бизнесом и сбора данных о клиентах, без которых не обойтись CRM-маркетологу. Иллюстрация: freepik/freepik На курсе преподают лидеры рынка — специалисты из «1С-Битрикс», «ИТ-интегратора Fusion», DEXTRA dextra. Научат работать с клиентской базой и помогут настроить первую CRM-систему. Учебный проект можно добавить в портфолио и показать работодателю при трудоустройстве. Цена полностью: от 45 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3750 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа : с опытом.

Формат: видеолекции, практические задания с обратной связью.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом академии или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет. Программа: Внедрение CRM-системы.

Полезные расширения CRM.

Продуктовая матрица.

Работа с клиентской базой.

Мультиканальность.

Разработка CRM-стратегии. Достоинства: Можно получить диплом международного образца.

Бесплатный доступ к базе знаний из 57 видеоматериалов.

Лекторы работают в «1С-Битрикс», DEXTRA dextra, «Мегаплан». Недостатки: Не подойдет начинающим в CRM-маркетинге. 4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

7. «CRM-продажи и CRM-маркетинг» — D’SKUL

Интенсив о том, как и зачем собирать данные, какую ценность они несут, что с ними делать. Студенты узнают, какие данные нужны для улучшения показателей бизнеса и как их получить. Изучат основы формирования базы пользователей и научатся конвертировать эту информацию в прибыль. Иллюстрация: freepik/freepik Тренинг ведет эксперт с опытом работы в электронной торговле и маркетинге более десяти лет. Он поделится своим опытом в оптимизации продаж и расскажет, как извлечь прибыль из информации о клиентах. Цена полностью: от 1200 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 лекции, 2 практикума.

Порог входа : с опытом.

Формат: вебинары, видеолекции.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет. Программа: Что такое данные и зачем их собирать, как с ними работать.

Практикум по теоретическим сценариям коммуникации с пользователями внутри бизнеса.

Инструменты и модели взаимодействия.

Практикум по подбору лучших кейсов, их разбор и проекция на бизнес.

Интерактивный урок с закреплением материала и разбором заданий. Достоинства: Бесплатный вводный урок.

Короткий тренинг с лекциями и практикумами для подробного изучения темы.

Преподаватель курса — эксперт с опытом работы более десяти лет. Недостатки: Не подойдет начинающим в CRM-маркетинге. 4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

8. «Профессия “CRM-маркетолог”» — Inbox Marketing

Курс-практикум для специалистов с базовыми и продвинутыми знаниями маркетинга. Студенты научатся анализировать данные о клиентах и создавать стратегию коммуникаций. Освоят разработку чат-ботов, пуш-уведомлений, email-рассылок. Будут настраивать сценарии взаимодействия с клиентами — от интерактивных окон на сайте до уведомлений через мессенджеры. Иллюстрация: freepik/freepik Эксперты курса — опытные специалисты из Inbox Marketing, Unisender, Retail Rocket Russia, TextBack. Они познакомят с основами CRM-маркетинга и расскажут об особенностях профессии. По окончании обучения лучшие студенты получат возможность пройти стажировку в агентстве Inbox Marketing. Цена полностью: от 95 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 7916 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 6 месяцев.

Порог входа : с опытом.

Формат: онлайн-встречи, видеолекции, практические задания, домашние задания с проверкой, занятия на тренажере.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: возможность трудоустроиться в Inbox Marketing после успешной стажировки. Программа: Основы CRM-маркетинга.

Разработка контентов и визуалов коммуникаций.

Автоматизация CRM-коммуникаций.

Создание стратегии CRM-коммуникаций.

Аналитика в CRM-коммуникациях. Достоинства: Бесплатное вводное занятие.

Доступ к материалам и записям курса на год.

Можно изучить любой модуль по отдельности.

Месяц отправки email-рассылок в UniSender в подарок. Недостатки: Срок доступа к материалам курса ограничен. 4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

9. «CRM и retention-маркетинг» — WIM.Agency

На курсе студенты будут разрабатывать CRM-стратегии, работать с сервисами отправки email-рассылок и платформами клиентских данных, настраивать автоматизацию, строить и читать аналитику. Освоят инструменты retention-маркетинга, с помощью которых можно удерживать клиентов и формировать их лояльность. Иллюстрация: freepik/freepik Четырнадцать экспертов-практиков расскажут о трендах и инструментах в CRM, разберут лучшие практические кейсы и передадут студентам свой опыт. Среди спикеров — специалисты из «Сбера», «CRO & Персонализации», Mindbox. Цена полностью: от 41 650 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа : с опытом.

Формат: лекции-вебинары, домашние задания, персональные консультации с экспертом, тестирование.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, стажировка в WIM.Agency. Программа: Введение в CRM-маркетинг.

Разработка контента для direct-каналов.

Автоматизация CRM-маркетинга.

Формирование стратегии, KPI.

Аналитика и методы обработки данных.

Программы лояльности и возврат клиентов.

Чат-боты в мессенджерах.

Персонализация. Бонусный блок. Достоинства: Возможность пройти стажировку в WIM.Agency в качестве CRM-маркетолога.

Тестовый модуль курса за 599 рублей.

Можно купить отдельно любую лекцию или модуль курса. Недостатки: Курс не подойдет начинающим в CRM-маркетинге. 5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

10. Digital CRM — MasterBrand