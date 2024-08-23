20 курсов директора по интернет-маркетингу

Большинство представленных онлайн-курсов предполагают наличие у студентов опыта в области продаж и маркетинга. Можно подобрать программу и для освоения профессии директора по интернет-маркетингу с нуля. Есть курсы с помощью в трудоустройстве, где помогут составить портфолио, резюме и предложат стажировки от партнеров. Также добавили программы с практикой на проектах студентов с сопровождением эксперта.

1. «Директор по интернет-маркетингу» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студенты научатся выстраивать эффективные коммуникации, делегировать бизнес-задачи и находить решения в кризисных ситуациях. Узнают, как распределять ресурсы рабочей группы для достижения целей.

На практических занятиях проведут анализ конкурентов и аудитории, определят бизнес-цель, разработают стратегию продвижения или вывода проекта на рынок. Разберутся в аналитике, отчетности и поймут, как привлекать целевой трафик и удерживать его.

Курс подойдет специалистам и руководителям в сфере интернет-маркетинга, также директорам по маркетингу в офлайн-отраслях. После записи на курс студенты пройдут вводное обучение: получат индивидуальную консультацию и личный план развития. Во время обучения примут участие в онлайн-игре по управлению командой. Попробуют себя в роли руководителя в условиях, максимально приближенных к реальной работе.

Цена полностью: от 177 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5176 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, групповые онлайн-занятия, вебинары с экспертами, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: научат составлять резюме, проходить интервью, презентовать себя, предложат стажировки и проекты от партнеров, предоставят доступ к подборкам с новыми вакансиями.

Программа:

Постановка целей и работа с маркетинговыми исследованиями.

Разработка коммуникационной стратегии.

Работа с привлечением целевого трафика.

Работа с удержанием и дожимом.

Работа с лояльностью и принятием решения о покупке.

Достоинства:

Опытные преподаватели — директора и консультанты по маркетингу и аналитике.

Мобильное приложение для обучения.

Расширенная практическая часть.

Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

Документ об окончании курса.

Помощь в трудоустройстве.

Рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Директор по маркетингу» — Eduson Academy

На курсе научат управлять маркетинговыми процессами и ресурсами команды для достижения желаемого результата. Студенты узнают, как выстраивать эффективную коммуникацию между отделами и мотивировать сотрудников. Научатся разрабатывать маркетинговую стратегию и управлять продуктом: считать unit-экономику, проводить исследования, создавать CJM — карту пути клиента. Поймут, как выстраивать финансовые стратегии в компании и управлять бюджетами.

Среди преподавателей — мировой эксперт с 50-летним опытом в управлении бизнесом, основатель института, методологию которого применяют такие компании, как Coca-Cola, Volvo, Vise Group.

Обучение проходит в индивидуальном темпе. В течение одного года с момента оплаты обучения доступна круглосуточная поддержка куратора. Доступ к учебным материалам и обновлениям остается навсегда. В подарок студенты получат полный курс «Интернет-маркетолог».

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 6983 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, бизнес-кейсы, практические задания, тренажеры.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и отправят его партнерам, среди которых такие компании, как «Сбер», «М.Видео», Mercedes-Benz, МТС.

Программа:

Введение в маркетинг.

Исследование аудитории.

Рост узнаваемости: создание контент-стратегии и работа с блогерами.

Рост узнаваемости: создание SMM-стратегии.

Финансовое моделирование.

Достоинства:

Опытные преподаватели — мировые эксперты, маркетологи, бизнес-тренеры, руководители SMM-проектов, генеральные директора компаний.

Возможность оформить налоговый вычет.

Бессрочный доступ к курсу.

Документ об окончании.

Помощь в трудоустройстве.

Рассрочка.

Недостатки:

В отзывах встречаются жалобы на то, что некоторые разделы слишком подробные.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Директор по диджитал-маркетингу» — MaEd

Студенты научатся разрабатывать стратегию и поймут, как выбирать каналы и инструменты продвижения с учетом привычек аудитории. Узнают, как проверять интуитивные предположения на статистических данных и подкреплять их аналитикой. Поймут, как привлекать, удерживать и возвращать клиентов. Научатся анализировать целевую аудиторию, конкурентов, внешнюю среду и тренды. Разберутся в способах продвижения продукта.

Курс ориентирован на практику. За время обучения студенты смогут пополнить свое портфолио на 12 проектов. Также слушатели получат возможность применить полученные знания как на своих проектах, так и на решении рабочих задач от партнеров школы.

В тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный» студенты смогут получить персональные консультации с экспертами. А еще их ждут дополнительные курсы по нейросетям и реализации в профессии.

Цена полностью: 144 375 рублей.

Цена в рассрочку: от 12 031 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, практические задания, домашние задания.

Документ об окончании: в зависимости от изначального образования — диплом о профессиональной переподготовке или диплом о прохождении обучения от MaEd.

Помощь с трудоустройством: научат проходить собеседования, помогут составить резюме и сопроводительное письмо.

Программа:

Маркетинговая стратегия. Принципы и правила составления.

Анализ конкурентов.

Определение и анализ целевой аудитории.

Построение бизнес-модели и разработка ценностного предложения.

Определение позиционирования и поиск УТП.

Достоинства:

Опытные преподаватели — международные эксперты, стратегические маркетологи, менеджеры продуктов, директора по маркетингу, эксперты по продвижению.

Дополнительные курсы в подарок.

Возможность оформить налоговый вычет.

Документ об окончании.

Помощь в трудоустройстве.

Рассрочка.

Недостатки:

По отзывам, слишком объемные домашние задания.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Реальный отдел маркетинга» — ConvertMonster

Шестимесячный практикум по созданию системного и независимого отдела маркетинга. Под руководством экспертов студенты внедрят в свою компанию работу с рекламными системами, аналитикой, автоматизацией. Научатся выстраивать прибыльную экономическую модель, составлять карту пользовательского поведения и наладят взаимодействие в команде. Все внедрения контролируют эксперты.

Преподаватель — практикующий интернет-маркетолог с опытом работы более 16 лет. Перед началом обучения студенты могут пройти бесплатный разбор своих проектов и получить подробный план по построению автономного отдела маркетинга.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу

Длительность: 6 месяцев

Порог входа: для опытных.

Формат: практические занятия на проекте студента.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Интернет-маркетолог.

Трафик-менеджер.

Копирайтинг.

SEO.

Веб-аналитика.

Достоинства:

Преподаватель с опытом в интернет-маркетинге более 16 лет.

Бесплатный разбор проекта студента.

Возможность создать отдел маркетинга под руководством эксперта.

Сопровождение кураторами — руководителями и директорами по маркетингу.

Недостатки:

Недостаточно информативный сайт — нет сведений об условиях обучения.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Директор по интернет-маркетингу» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Студенты научатся определять бизнес-цель, строить медиаплан и выводить проект на рынок с нуля. Узнают, как проводить анализ конкурентов и аудитории, выстраивать эффективные коммуникации, делегировать бизнес-задачи. Освоят продуктовый подход и смогут оперативно принимать правильные решения. Поймут, как интерпретировать статистику и результаты тестов, чтобы управлять маркетингом на основе данных, а не предположений.

В онлайн-школе обучают своих сотрудником такие компании, как ВТБ, «Роснефть» и Lenovo. Курс будет полезен интернет-маркетологам, менеджерам проектов, руководителям из смежных областей.

Программа включает в себя лекции, видеоуроки, практические занятия с разборами реальных кейсов. После каждого учебного блока студентов ждет тестирование с работой над ошибками. Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

Цена полностью: от 34 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2900 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа : для опытных.

Формат: лекции, видеоуроки, вебинары, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление персоналом.

Управление проектами.

Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели.

Unit-экономика проекта. Поиск точек кратного роста.

Гибкие методологии управления проектами. Lean и клиентский сервис в разработке интернет-проектов.

Достоинства:

Опытные преподаватели — российские и зарубежные эксперты с профессиональным стажем от 7 до 25 лет.

Возможность получить налоговый вычет — 13%.

Документ об окончании.

Возможность окончить курс экстерном.

Поддержка куратора.

Рассрочка.

Недостатки:

Доступ к курсу остается не навсегда.

Для зачисления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Управление маркетингом и продажами» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Курс предполагает углубленное изучение стратегического маркетинга, цифровых технологий и управления продажами. Студенты узнают, как проводить мероприятия для продвижения бренда и формирования позитивного имиджа компании. Научатся использовать знания о мозге и поведенческих науках для создания более эффективных маркетинговых стратегий. Поймут, как создать персональный бренд и управлять им.

Студенты отработают полученные навыки на практических заданиях, максимально приближенных к реальным задачам.

Среди преподавателей курса — кандидаты психологических и экономических наук, авторы книг, а также специалисты, имеющие опыт работы с такими компаниями, как P&G, Samsung, Coca-Cola, «Совкомбанк», «Альфа-Банк».

Цена полностью: от 239 800 рублей.

Цена в рассрочку: от 19 983 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 18 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические занятия, тестирование, домашние задания с проверкой от преподавателя.

Документ об окончании: международный диплом с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования» и европейским приложением.

Помощь с трудоустройством: помогут создать резюме и оформить портфолио, подготовят к собеседованиям, расскажут, где искать вакансии.

Программа:

Современный менеджмент.

Управление операционной эффективностью.

Управление человеческими ресурсами.

Финансы в организации.

Лидерство и управление командами.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

Документ об окончании.

Помощь с трудоустройством.

Возможность вернуть деньги в течение 14 дней, если курс не подойдет.

Обратная связь от преподавателей.

Поддержка кураторов.

Рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Директор по маркетингу» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Семинар для повышения квалификации, на котором студенты освоят навыки долгосрочного планирования, управления и реализации маркетинговых задач. Познакомятся с практическими методиками и инструментами работы с информацией, а также узнают, как анализировать рынок. Слушатели освоят методики и технологии маркетинговой деятельности. Научатся оперативно решать нестандартные задачи любого уровня и находить незатратные пути достижения цели.

Среди преподавателей — кандидат экономических наук, консультант по маркетингу, бизнес-тренер, эксперты по маркетинговым коммуникациям, стратегическому и товарному маркетингу, категорийному управлению.

Дополнительно к вебинарам студенты получат комплект электронных авторских материалов, а также участие в программе привилегий и закрытом бизнес-клубе Moscow Business School. Есть бесплатное пробное занятие.

Цена полностью: 69 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2913 рублей в месяц.

Длительность: 40 академических часов.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары.

Документ об окончании: сертификат Moscow Business School или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям от партнеров школы.

Программа:

Современные вопросы развития маркетинга.

Подразделение маркетинга и персонал.

Маркетинговые исследования в работе директора по маркетингу.

Современная сегментация и оценка потенциала рынка.

Новая маркетинговая стратегия.

Достоинства:

Опытные преподаватели — практикующие эксперты в области маркетинга.

Комплект электронных авторских материалов и участие в программе привилегий и закрытом бизнес-клубе — в подарок.

«Живые» вебинары с экспертами.

Документ об окончании.

Бесплатное пробное занятие.

Рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Директор по маркетингу» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Курс, на котором расскажут, как строить комплексную систему маркетинга для бизнеса любого масштаба. Студенты научатся управлять крупными бюджетами, грамотно расходовать ресурсы и повышать рентабельность вложений в маркетинг. Разовьют лидерские качества и поймут, как выстраивать личный бренд и карьеру. Узнают, как подбирать сильных специалистов и ставить им задачи. Научатся искать точки роста и увеличивать прибыль компании.

Преподаватели — действующие директора по стратегическому маркетингу и коммуникациям.

Есть два тарифа: Lite — для тех, кто хочет изучить несколько отдельных тем курса; Standart — с доступом ко всем учебным материалам. Обучение проходит в индивидуальном темпе. Доступ к курсам остается навсегда.

Для успешного освоения программы желательно иметь опыт работы в маркетинге, владеть его основными инструментами, уметь разрабатывать стратегии.

Цена полностью: от 23 331 рубля.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки и дополнительные учебные материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Исследования и анализ.

Стратегический маркетинг.

Реализация стратегии и управление.

Операционный маркетинг.

Траектория личностного развития.

Достоинства:

Опытные преподаватели — практикующие эксперты в области маркетинга.

Можно изучать только отдельные блоки программы.

Документ об окончании.

Бессрочный доступ к курсу.

Рассрочка.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров с экспертами.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Директор по маркетингу» — MITM

Студенты изучат структуру интернет-рынка и основные бизнес-модели. Разберутся в цифровых коммуникациях в маркетинге. Научатся интерпретировать статистику и результаты тестов так, чтобы управлять маркетингом на основе данных, а не предположений. Узнают, как разрабатывать стратегии продвижения или вывода проекта на рынок. Получат обратную связь по своему проекту и советы по его улучшению.

Курс разработан в соответствии с требованиями работодателей. Можно пройти обучение в ускоренном темпе — за пять месяцев. Программа включает в себя видеоуроки, презентации, практические занятия. Также студенты получат доступ к онлайн-библиотеке с дополнительными материалами.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4580 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, презентации, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Цифровые коммуникации в маркетинге.

Профессия «Интернет-маркетолог».

Digital-маркетинг: стратегия и инструменты реализации.

Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели.

Unit-экономика проекта. Поиск точек кратного роста.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

Круглосуточная поддержка куратора.

Документ об окончании.

Программа разработана в соответствии с требованиями работодателей.

Возврат полной суммы в течение первых двух недель, если студент передумает учиться.

Рассрочка.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров с экспертами.

Доступ к курсу остается не навсегда.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Директор по маркетингу» — «Русская школа управления»

Курс, на котором студенты изучат ключевые аспекты маркетинга через практикумы и дискуссии. Научатся анализировать рынок и проводить исследования. Узнают, как управлять маркетинговой службой. Познакомятся с современными технологиями управления ассортиментом и продвижения в сбытовых каналах. Слушатели разберутся в основах маркетинговой и коммерческой политик вывода продукта на рынок. А также освоят продвижение на маркетплейсах.

Предлагается два тарифа: обучение на вебинарах в прямом эфире или по видеоурокам в записи. Дополнительно студенты получат комплект авторских электронных обучающих материалов. Есть бесплатное пробное занятие, на котором можно оценить удобство личного кабинета и платформы для обучения, познакомиться со структурой и содержанием курса.

Доступ к записям вебинаров сохраняется в течение 30 дней. Остальные материалы остаются доступными навсегда.

Цена полностью: от 67 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 5625 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 дней

Порог входа: для опытных.

Формат: онлайн-трансляции, практикумы.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегии маркетинга. Управление маркетинговой службой компании.

Проведение маркетинговых исследований. Анализ рынка.

Современные технологии управления ассортиментом и продвижением в сбытовых каналах.

Маркетинговая и коммерческая политика вывода продукта на рынок. Акции и стимулирование сбыта.

Продвижение на маркетплейсах.

Достоинства:

Бесплатное вводное занятие.

Расширенная практическая часть с разборами реальных кейсов.

Доступ к лекционным материалам остается навсегда.

Документ об окончании.

Рассрочка.

Недостатки:

Доступ к записям вебинаров — только на 30 дней.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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