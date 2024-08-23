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20 курсов директора по интернет-маркетингу

Директор по маркетингу — это специалист, отвечающий за сферу продвижения продукта или услуги, а также бренда в целом. Он координирует работу маркетингового отдела, грамотно распределяет его ресурсы и мотивирует сотрудников. Также разрабатывает стратегию продвижения — изучает аудиторию и конкурентов. А еще он разбирается в системах рекламы и умеет оценивать ее эффективность. Освоить профессию можно на специальных курсах.

Собрали платные онлайн-курсы для директоров по интернет-маркетингу как для начинающих, так и для опытных специалистов. Включили в статью дополнительные программы, окончив которые выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Добавили бесплатные курсы в виде записей вебинаров и программу с бесплатным пробным доступом.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила онлайн-курсы для директоров по интернет-маркетингу от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов для директора по интернет-маркетингу в 2024 году 

  1. «Директор по интернет-маркетингу» от «Нетологии»: курс, на котором студенты поучаствуют в онлайн-игре по управлению командой и попробуют себя в роли руководителя в максимально приближенных к реальной работе условиях (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  2. «Директор по маркетингу» от Eduson Academy: курс от преподавателей с опытом от 5 лет, среди которых — мировой эксперт с 50-летним опытом в управлении бизнесом, методологию которого применяют Coca-Cola, Volvo и Vise Group. 

  3. «Директор по диджитал-маркетингу» от MaEd: курс, ориентированный на практику, на котором студенты смогут пополнить свое портфолио на 12 проектов и получить поддержку в трудоустройстве.

  4. «Реальный отдел маркетинга» от ConvertMonster: курс по созданию системного и независимого отдела маркетинга, на котором студенты внедрят в свою компанию работу с рекламными системами, аналитикой, автоматизацией под руководством экспертов.

  5. «Директор по интернет-маркетингу» от МИПО: курс с тестированиями и работами над ошибками от школы, в которой обучают своих сотрудников такие компании, как ВТБ, «Роснефть» и Lenovo (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение). 

  6. «Управление маркетингом и продажами» от Moscow Business Academy: курс с углубленным изучением стратегического маркетинга, цифровых технологий и управления продажами от кандидатов психологических и экономических наук (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  7. «Директор по маркетингу» от Moscow Business School: семинар для повышения квалификации с бесплатным вводным занятием, а также доступом к программе привилегий и закрытому бизнес-клубу MBS в подарок (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  8. «Директор по маркетингу» от Skillbox: курс со сжатым и расширенным тарифами и бессрочным доступом от действующих управленцев в области стратегического маркетинга и коммуникаций (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  9. «Директор по маркетингу» от MITM: десятимесячный курс с возможностью ускоренного обучения, разработанный в соответствии с требованиями работодателей.

  10. «Директор по маркетингу» от «Русской школы управления»: курс с разборами реальных рабочих ситуаций и бесплатным пробным занятием.

Онлайн-курсы для директора по интернет-маркетингу

Большинство представленных онлайн-курсов предполагают наличие у студентов опыта в области продаж и маркетинга. Можно подобрать программу и для освоения профессии директора по интернет-маркетингу с нуля. Есть курсы с помощью в трудоустройстве, где помогут составить портфолио, резюме и предложат стажировки от партнеров. Также добавили программы с практикой на проектах студентов с сопровождением эксперта.

1. «Директор по интернет-маркетингу» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студенты научатся выстраивать эффективные коммуникации, делегировать бизнес-задачи и находить решения в кризисных ситуациях. Узнают, как распределять ресурсы рабочей группы для достижения целей.

На практических занятиях проведут анализ конкурентов и аудитории, определят бизнес-цель, разработают стратегию продвижения или вывода проекта на рынок. Разберутся в аналитике, отчетности и поймут, как привлекать целевой трафик и удерживать его.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Курс подойдет специалистам и руководителям в сфере интернет-маркетинга, также директорам по маркетингу в офлайн-отраслях. После записи на курс студенты пройдут вводное обучение: получат индивидуальную консультацию и личный план развития. Во время обучения примут участие в онлайн-игре по управлению командой. Попробуют себя в роли руководителя в условиях, максимально приближенных к реальной работе.

  • Цена полностью: от 177 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5176 рублей в месяц на 36 месяцев. 

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: видеоуроки, групповые онлайн-занятия, вебинары с экспертами, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: научат составлять резюме, проходить интервью, презентовать себя, предложат стажировки и проекты от партнеров, предоставят доступ к подборкам с новыми вакансиями.

Программа:

  • Постановка целей и работа с маркетинговыми исследованиями.

  • Разработка коммуникационной стратегии.

  • Работа с привлечением целевого трафика.

  • Работа с удержанием и дожимом.

  • Работа с лояльностью и принятием решения о покупке.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — директора и консультанты по маркетингу и аналитике. 

  • Мобильное приложение для обучения.

  • Расширенная практическая часть.

  • Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

  • Документ об окончании курса.

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Директор по маркетингу» — Eduson Academy

На курсе научат управлять маркетинговыми процессами и ресурсами команды для достижения желаемого результата. Студенты узнают, как выстраивать эффективную коммуникацию между отделами и мотивировать сотрудников. Научатся разрабатывать маркетинговую стратегию и управлять продуктом: считать unit-экономику, проводить исследования, создавать CJM — карту пути клиента. Поймут, как выстраивать финансовые стратегии в компании и управлять бюджетами.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Среди преподавателей — мировой эксперт с 50-летним опытом в управлении бизнесом, основатель института, методологию которого применяют такие компании, как Coca-Cola, Volvo, Vise Group.

Обучение проходит в индивидуальном темпе. В течение одного года с момента оплаты обучения доступна круглосуточная поддержка куратора. Доступ к учебным материалам и обновлениям остается навсегда. В подарок студенты получат полный курс «Интернет-маркетолог».

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 6983 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 3 месяцев. 

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: видеоуроки, бизнес-кейсы, практические задания, тренажеры.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и отправят его партнерам, среди которых такие компании, как «Сбер», «М.Видео», Mercedes-Benz, МТС.

Программа:

  • Введение в маркетинг.

  • Исследование аудитории.

  • Рост узнаваемости: создание контент-стратегии и работа с блогерами.

  • Рост узнаваемости: создание SMM-стратегии.

  • Финансовое моделирование.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — мировые эксперты, маркетологи, бизнес-тренеры, руководители SMM-проектов, генеральные директора компаний. 

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Бессрочный доступ к курсу.

  • Документ об окончании.

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • В отзывах встречаются жалобы на то, что некоторые разделы слишком подробные.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Директор по диджитал-маркетингу» — MaEd

Студенты научатся разрабатывать стратегию и поймут, как выбирать каналы и инструменты продвижения с учетом привычек аудитории. Узнают, как проверять интуитивные предположения на статистических данных и подкреплять их аналитикой. Поймут, как привлекать, удерживать и возвращать клиентов. Научатся анализировать целевую аудиторию, конкурентов, внешнюю среду и тренды. Разберутся в способах продвижения продукта.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Курс ориентирован на практику. За время обучения студенты смогут пополнить свое портфолио на 12 проектов. Также слушатели получат возможность применить полученные знания как на своих проектах, так и на решении рабочих задач от партнеров школы.

В тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный» студенты смогут получить персональные консультации с экспертами. А еще их ждут дополнительные курсы по нейросетям и реализации в профессии.

  • Цена полностью: 144 375 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 12 031 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, домашние задания.

  • Документ об окончании: в зависимости от изначального образования — диплом о профессиональной переподготовке или диплом о прохождении обучения от MaEd.

  • Помощь с трудоустройством: научат проходить собеседования, помогут составить резюме и сопроводительное письмо. 

Программа:

  • Маркетинговая стратегия. Принципы и правила составления.

  • Анализ конкурентов.

  • Определение и анализ целевой аудитории.

  • Построение бизнес-модели и разработка ценностного предложения.

  • Определение позиционирования и поиск УТП.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — международные эксперты, стратегические маркетологи, менеджеры продуктов, директора по маркетингу, эксперты по продвижению.

  • Дополнительные курсы в подарок.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Документ об окончании.

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • По отзывам, слишком объемные домашние задания.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Реальный отдел маркетинга» — ConvertMonster

Шестимесячный практикум по созданию системного и независимого отдела маркетинга. Под руководством экспертов студенты внедрят в свою компанию работу с рекламными системами, аналитикой, автоматизацией. Научатся выстраивать прибыльную экономическую модель, составлять карту пользовательского поведения и наладят взаимодействие в команде. Все внедрения контролируют эксперты.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Преподаватель — практикующий интернет-маркетолог с опытом работы более 16 лет. Перед началом обучения студенты могут пройти бесплатный разбор своих проектов и получить подробный план по построению автономного отдела маркетинга.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу

  • Длительность: 6 месяцев

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: практические занятия на проекте студента.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Интернет-маркетолог.

  • Трафик-менеджер.

  • Копирайтинг.

  • SEO.

  • Веб-аналитика.

Достоинства: 

  • Преподаватель с опытом в интернет-маркетинге более 16 лет.

  • Бесплатный разбор проекта студента.

  • Возможность создать отдел маркетинга под руководством эксперта.

  • Сопровождение кураторами — руководителями и директорами по маркетингу.

Недостатки:

  • Недостаточно информативный сайт — нет сведений об условиях обучения.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Директор по интернет-маркетингу» — МИПО 

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Студенты научатся определять бизнес-цель, строить медиаплан и выводить проект на рынок с нуля. Узнают, как проводить анализ конкурентов и аудитории, выстраивать эффективные коммуникации, делегировать бизнес-задачи. Освоят продуктовый подход и смогут оперативно принимать правильные решения. Поймут, как интерпретировать статистику и результаты тестов, чтобы управлять маркетингом на основе данных, а не предположений.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

В онлайн-школе обучают своих сотрудником такие компании, как ВТБ, «Роснефть» и Lenovo. Курс будет полезен интернет-маркетологам, менеджерам проектов, руководителям из смежных областей.

Программа включает в себя лекции, видеоуроки, практические занятия с разборами реальных кейсов. После каждого учебного блока студентов ждет тестирование с работой над ошибками. Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

  • Цена полностью: от 34 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2900 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 3 месяцев.

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: лекции, видеоуроки, вебинары, практические задания, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Управление персоналом.

  • Управление проектами.

  • Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели.

  • Unit-экономика проекта. Поиск точек кратного роста.

  • Гибкие методологии управления проектами. Lean и клиентский сервис в разработке интернет-проектов.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — российские и зарубежные эксперты с профессиональным стажем от 7 до 25 лет. 

  • Возможность получить налоговый вычет — 13%.

  • Документ об окончании.

  • Возможность окончить курс экстерном.

  • Поддержка куратора.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • Доступ к курсу остается не навсегда.

  • Для зачисления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Управление маркетингом и продажами» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Курс предполагает углубленное изучение стратегического маркетинга, цифровых технологий и управления продажами. Студенты узнают, как проводить мероприятия для продвижения бренда и формирования позитивного имиджа компании. Научатся использовать знания о мозге и поведенческих науках для создания более эффективных маркетинговых стратегий. Поймут, как создать персональный бренд и управлять им. 

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Студенты отработают полученные навыки на практических заданиях, максимально приближенных к реальным задачам.

Среди преподавателей курса — кандидаты психологических и экономических наук, авторы книг, а также специалисты, имеющие опыт работы с такими компаниями, как P&G, Samsung, Coca-Cola, «Совкомбанк», «Альфа-Банк».

  • Цена полностью: от 239 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 19 983 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 18 месяцев.

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические занятия, тестирование, домашние задания с проверкой от преподавателя.

  • Документ об окончании: международный диплом с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования» и европейским приложением.

  • Помощь с трудоустройством: помогут создать резюме и оформить портфолио, подготовят к собеседованиям, расскажут, где искать вакансии.

Программа:

  • Современный менеджмент.

  • Управление операционной эффективностью.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Финансы в организации.

  • Лидерство и управление командами.

Достоинства: 

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Документ об окончании.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Возможность вернуть деньги в течение 14 дней, если курс не подойдет.

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Поддержка кураторов.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Директор по маркетингу» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Семинар для повышения квалификации, на котором студенты освоят навыки долгосрочного планирования, управления и реализации маркетинговых задач. Познакомятся с практическими методиками и инструментами работы с информацией, а также узнают, как анализировать рынок. Слушатели освоят методики и технологии маркетинговой деятельности. Научатся оперативно решать нестандартные задачи любого уровня и находить незатратные пути достижения цели.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Среди преподавателей — кандидат экономических наук, консультант по маркетингу, бизнес-тренер, эксперты по маркетинговым коммуникациям, стратегическому и товарному маркетингу, категорийному управлению.

Дополнительно к вебинарам студенты получат комплект электронных авторских материалов, а также участие в программе привилегий и закрытом бизнес-клубе Moscow Business School. Есть бесплатное пробное занятие. 

  • Цена полностью: 69 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2913 рублей в месяц. 

  • Длительность: 40 академических часов.

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: вебинары.

  • Документ об окончании: сертификат Moscow Business School или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям от партнеров школы.

Программа:

  • Современные вопросы развития маркетинга.

  • Подразделение маркетинга и персонал.

  • Маркетинговые исследования в работе директора по маркетингу.

  • Современная сегментация и оценка потенциала рынка.

  • Новая маркетинговая стратегия.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — практикующие эксперты в области маркетинга.

  • Комплект электронных авторских материалов и участие в программе привилегий и закрытом бизнес-клубе — в подарок.

  • «Живые» вебинары с экспертами.

  • Документ об окончании.

  • Бесплатное пробное занятие.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Директор по маркетингу» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Курс, на котором расскажут, как строить комплексную систему маркетинга для бизнеса любого масштаба. Студенты научатся управлять крупными бюджетами, грамотно расходовать ресурсы и повышать рентабельность вложений в маркетинг. Разовьют лидерские качества и поймут, как выстраивать личный бренд и карьеру. Узнают, как подбирать сильных специалистов и ставить им задачи. Научатся искать точки роста и увеличивать прибыль компании.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Преподаватели — действующие директора по стратегическому маркетингу и коммуникациям.

Есть два тарифа: Lite — для тех, кто хочет изучить несколько отдельных тем курса; Standart — с доступом ко всем учебным материалам. Обучение проходит в индивидуальном темпе. Доступ к курсам остается навсегда.

Для успешного освоения программы желательно иметь опыт работы в маркетинге, владеть его основными инструментами, уметь разрабатывать стратегии.

  • Цена полностью: от 23 331 рубля.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: видеоуроки и дополнительные учебные материалы.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Исследования и анализ.

  • Стратегический маркетинг.

  • Реализация стратегии и управление.

  • Операционный маркетинг.

  • Траектория личностного развития.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — практикующие эксперты в области маркетинга.

  • Можно изучать только отдельные блоки программы.

  • Документ об окончании.

  • Бессрочный доступ к курсу.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • Нет «живых» вебинаров с экспертами.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Директор по маркетингу» — MITM

Студенты изучат структуру интернет-рынка и основные бизнес-модели. Разберутся в цифровых коммуникациях в маркетинге. Научатся интерпретировать статистику и результаты тестов так, чтобы управлять маркетингом на основе данных, а не предположений. Узнают, как разрабатывать стратегии продвижения или вывода проекта на рынок. Получат обратную связь по своему проекту и советы по его улучшению.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Курс разработан в соответствии с требованиями работодателей. Можно пройти обучение в ускоренном темпе — за пять месяцев. Программа включает в себя видеоуроки, презентации, практические занятия. Также студенты получат доступ к онлайн-библиотеке с дополнительными материалами.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 4580 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, презентации, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Цифровые коммуникации в маркетинге.

  • Профессия «Интернет-маркетолог».

  • Digital-маркетинг: стратегия и инструменты реализации.

  • Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели.

  • Unit-экономика проекта. Поиск точек кратного роста.

Достоинства: 

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • Документ об окончании.

  • Программа разработана в соответствии с требованиями работодателей.

  • Возврат полной суммы в течение первых двух недель, если студент передумает учиться.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • Нет «живых» вебинаров с экспертами.

  • Доступ к курсу остается не навсегда.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Директор по маркетингу» — «Русская школа управления»

Курс, на котором студенты изучат ключевые аспекты маркетинга через практикумы и дискуссии. Научатся анализировать рынок и проводить исследования. Узнают, как управлять маркетинговой службой. Познакомятся с современными технологиями управления ассортиментом и продвижения в сбытовых каналах. Слушатели разберутся в основах маркетинговой и коммерческой политик вывода продукта на рынок. А также освоят продвижение на маркетплейсах.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Предлагается два тарифа: обучение на вебинарах в прямом эфире или по видеоурокам в записи. Дополнительно студенты получат комплект авторских электронных обучающих материалов. Есть бесплатное пробное занятие, на котором можно оценить удобство личного кабинета и платформы для обучения, познакомиться со структурой и содержанием курса.

Доступ к записям вебинаров сохраняется в течение 30 дней. Остальные материалы остаются доступными навсегда.

  • Цена полностью: от 67 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5625 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 дней

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: онлайн-трансляции, практикумы.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Стратегии маркетинга. Управление маркетинговой службой компании.

  • Проведение маркетинговых исследований. Анализ рынка.

  • Современные технологии управления ассортиментом и продвижением в сбытовых каналах.

  • Маркетинговая и коммерческая политика вывода продукта на рынок. Акции и стимулирование сбыта.

  • Продвижение на маркетплейсах.

Достоинства: 

  • Бесплатное вводное занятие.

  • Расширенная практическая часть с разборами реальных кейсов.

  • Доступ к лекционным материалам остается навсегда.

  • Документ об окончании.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • Доступ к записям вебинаров — только на 30 дней.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Еще 5 онлайн-курсов для директора по интернет-маркетингу

Дополнили статью еще пятью платными курсами, которые подойдут и начинающим, и опытным специалистам. Есть краткосрочные двухдневные программы с онлайн-семинарами. Можно выбрать подробные курсы, состоящие из нескольких крупных блоков. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

  • «Директор по маркетингу» от City Business School — четырехмесячный курс для действующих специалистов, на котором студенты научатся управлять департаментом по маркетингу и попрактикуются на реальных кейсах российских компаний. Есть возможность вернуть деньги, если курс не подойдет. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации и международный диплом.

  • «Директор по маркетингу» от «Института профессионального образования» — курс длительностью восемь месяцев для маркетологов, планирующих карьерный рост, руководителей отдела маркетинга и специалистов смежных сфер. Для поступления необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением. По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

  • «Директор по маркетингу. Руководитель отдела маркетинга» от ITC Group — двухдневный онлайн-семинар, по итогу которого студенты получат удостоверение о повышении квалификации. В основе курса — методика оптимизации рабочих бизнес-процессов в отделах маркетинга, рекламы и интернет-маркетинга. Преподаватель — практикующий специалист с опытом работы в маркетинге более 20 лет.

  • «Директор по маркетингу» от ЭКОДПО — курс длительностью от 250 академических часов, студенты которого смогут освоить профессию с нуля. Для поступления необходимо наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета. Обучение проходит в индивидуальном темпе, а выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке.

  • «Директор по digital-маркетингу» от учебного центра «Специалист» — курс с вебинарами для подготовленных специалистов, состоящий из десяти самостоятельных программ. Обучение будет полезно менеджерам и руководителям интернет-проектов, управляющим и владельцам бизнеса, менеджерам по интернет-рекламе. Выпускники получат свидетельство или удостоверение о повышении квалификации. 

Бесплатные курсы для директора по интернет-маркетингу

Собрали бесплатные курсы, на которых можно получить базовые знания или дополнительные навыки в области интернет-маркетинга. Включили в подборку программу с бесплатным пятидневным доступом, а также отдельные занятия, для прохождения которых требуется только регистрация.

1. «Директор по интернет-маркетингу: как построить успешную карьеру» — «Нетология»

На курсе расскажут, за что отвечает директор по интернет-маркетингу и как им стать. Студенты поймут, какие навыки нужно развивать, чтобы стать сильным руководителем и достигать маркетинговых целей в ИТ‑сфере. Узнают, как личный маркетинговый опыт поможет развиваться в карьере. Разберутся в управлении процессами в режиме онлайн.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Курс будет полезен интернет-маркетологам, директорам по маркетингу как в онлайн-, так и в офлайн-сфере.

Занятие ведет практикующий специалист, который помогает внедрять продуктовый подход и цифровизировать процессы таким компаниям, как «Магнит», «Ростелеком» и «Альфа-Банк». Более девяти лет обучает продуктовых маркетологов и директоров по маркетингу.

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Системный маркетинг» — ConvertMonster

Курс с бесплатным пятидневным доступом. Студенты научатся проектировать воронку маркетинга в связке с продажами. Подберут сервис аналитики, подходящий именно для их бизнеса. Поймут, зачем нужно фокусироваться на планировании и отчетности. Слушатели разберутся во всех системах запуска рекламы и методах оценки ее эффективности. Изучат виды аналитики для разных сфер бизнеса. Научатся анализировать целевую аудиторию и стратегии конкурентов. 

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Обучение будет полезно предпринимателям, маркетологам и руководителям по маркетингу.

Курс ведет практикующий маркетолог с опытом работы более 16 лет. В подарок студенты получат авторскую инструкцию по созданию отдела маркетинга «32 страницы практического опыта построения “ОМ” от А. С. Петроченкова».

  • Длительность: 4 занятия.

  • Формат: видеоуроки, домашние задания с проверкой.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для опытных.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Как стать директором по маркетингу: подводим итоги» — Skillbox

Запись вебинара, проведенного в рамках трехдневного курса для маркетологов, желающих стать руководителем направления. Студенты узнают об особенностях работы в малой и большой командах. Познакомятся с полезными сервисами для директора по маркетингу.

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Курс ведет бывший директор по маркетингу Skillbox. Работал директором по цифровым технологиям в «Иви.ру». Возглавлял отдел коммуникационных проектов в Rambler Group. Дважды попадал в рейтинг «Топ-100 директоров по маркетингу России» по версии журнала «Коммерсантъ».

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Как управлять командой» — Skillbox

Студенты узнают, как собирать команду и развивать ее. Разберутся в особенностях найма сотрудников. Познакомятся с коммуникационной стратегией — анализом конкурентов и потребителей. Научатся работать с продажами и каналами продвижения. 

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Занятие является частью тредневного курса для маркетологов. Преподаватель — директор по маркетингу в сервисе путешествий «Туту». Сотрудничал с такими компаниями, как «Иви.ру» и Rambler Group. 

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для опытных.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Маркетинг в период кризиса. Как правильно выбранная стратегия поможет бизнесу выжить» — «Контур.Школа»

Студенты научатся адаптировать стратегию бренда в условиях кризиса. Поймут, как маркетинг помогает сбытовым каналам в острый момент корректировки объемов продаж. Узнают, как отрегулировать продуктовый портфель.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Курс ведет практикующий менеджер по развитию бизнеса с опытом запуска проектов в сферах разработки, производства, услуг, онлайн-торговли. Занятие будет полезно руководителям отделов маркетинга, маркетологам, бренд-менеджерам и руководителям компаний.

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для опытных.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При отборе курсов ориентировались на целевую аудиторию: действующих специалистов, управленцев владельцев бизнеса. Выбирали программы по критериям:

  • Порог входа на курс. Профессия директора по интернет-маркетингу предполагает наличие опыта в этой сфере. Большинство студентов стремятся получить дополнительные навыки для карьерного роста. Поэтому большинство представленных курсов подходят для специалистов и руководителей с опытом.

  • Стоимость курсов. Собрали курсы разной длительности и различного объема учебного материала. Поэтому диапазон цен достаточно широк. 

  • Бесплатный ознакомительный контент. На бесплатном занятии или курсе студенты смогут познакомиться с возможностями личного кабинета и образовательной платформы, а также с методикой преподавания. Это поможет решить, стоит ли продолжать обучение именно в этой школе.

  • Формат обучения. Поскольку основная целевая аудитория — занятые люди, включили в статью только онлайн-курсы. Дистанционный формат обучения позволит осваивать новые навыки без отрыва от основной деятельности.

  • Результат обучения на курсе. Отобрали курсы, на которых можно получить все необходимые для старта в работе директором по интернет-маркетингу навыки: разработку стратегий, управление командой, запуски проектов и продаж, работу с рекламой.

  • Документ об окончании. Документально подтвержденное прохождение курса увеличивает шансы найти работу с достойной оплатой в короткие сроки.

  • Помощь в трудоустройстве. Чтобы не растерять полученные во время обучения знания, нужно как можно скорее начать применять их на практике. Дополнили статью курсами, где помогут найти работу. 

  • Экспертность преподавателя. Собрали курсы, авторы и ведущие которых — практикующие специалисты. Преподаватель с опытом работы погружен в профессию, знает все тонкости и на реальных примерах доступно объясняет материал. 

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Образовательные учреждения с многолетним опытом работы вызывают больше доверия, а положительные отзывы выпускников дополнительно подтверждают высокий уровень обучения в этих школах.

  • Налоговый вычет. За счет оформления налоговой льготы можно уменьшить расходы на обучение. Вернуть часть налога можно только в случае, если школа имеет лицензию на образовательную деятельность.

Какой курс для директора по интернет-маркетингу выбрать

Чтобы выбрать подходящий курс, стоит ориентироваться на свои задачи: освоить новую профессию для карьерного роста, получить дополнительные навыки в области маркетинга или внедрить в свой бизнес новые процессы, которые помогут сделать работу маркетингового отдела более эффективной. Чтобы обучение принесло максимум пользы, стоит обратить внимание на учебные программы с упором на практику:

  1. «Директор по интернет-маркетингу» от «Нетологии»: курс, на котором студенты поучаствуют в онлайн-игре по управлению командой и попробуют себя в роли руководителя в максимально приближенных к реальной работе условиях.

  2. «Директор по маркетингу» от Eduson Academy: курс от преподавателей с опытом от 5 лет, среди которых — мировой эксперт с 50-летним опытом в управлении бизнесом, методологию которого применяют Coca-Cola, Volvo и Vise Group. 

  3. «Директор по диджитал-маркетингу» от MaEd: курс, ориентированный на практику, на котором студенты смогут пополнить свое портфолио на 12 проектов и получить поддержку в трудоустройстве.

  4. «Реальный отдел маркетинга» от ConvertMonster: курс по созданию системного и независимого отдела маркетинга, на котором студенты внедрят в свою компанию работу с рекламными системами, аналитикой, автоматизацией под руководством экспертов.

  5. «Директор по интернет-маркетингу» от МИПО: курс с тестированиями и работами над ошибками от школы, в которой обучают своих сотрудников такие компании, как ВТБ, «Роснефть» и Lenovo. 

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