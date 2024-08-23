20 курсов директора по интернет-маркетингу

Собрали платные онлайн-курсы для директоров по интернет-маркетингу как для начинающих, так и для опытных специалистов. Включили в статью дополнительные программы, окончив которые выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Добавили бесплатные курсы в виде записей вебинаров и программу с бесплатным пробным доступом.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила онлайн-курсы для директоров по интернет-маркетингу от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов для директора по интернет-маркетингу в 2024 году
«Директор по интернет-маркетингу» от «Нетологии»: курс, на котором студенты поучаствуют в онлайн-игре по управлению командой и попробуют себя в роли руководителя в максимально приближенных к реальной работе условиях (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Директор по маркетингу» от Eduson Academy: курс от преподавателей с опытом от 5 лет, среди которых — мировой эксперт с 50-летним опытом в управлении бизнесом, методологию которого применяют Coca-Cola, Volvo и Vise Group.
«Директор по диджитал-маркетингу» от MaEd: курс, ориентированный на практику, на котором студенты смогут пополнить свое портфолио на 12 проектов и получить поддержку в трудоустройстве.
«Реальный отдел маркетинга» от ConvertMonster: курс по созданию системного и независимого отдела маркетинга, на котором студенты внедрят в свою компанию работу с рекламными системами, аналитикой, автоматизацией под руководством экспертов.
«Директор по интернет-маркетингу» от МИПО: курс с тестированиями и работами над ошибками от школы, в которой обучают своих сотрудников такие компании, как ВТБ, «Роснефть» и Lenovo (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Управление маркетингом и продажами» от Moscow Business Academy: курс с углубленным изучением стратегического маркетинга, цифровых технологий и управления продажами от кандидатов психологических и экономических наук (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Директор по маркетингу» от Moscow Business School: семинар для повышения квалификации с бесплатным вводным занятием, а также доступом к программе привилегий и закрытому бизнес-клубу MBS в подарок (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Директор по маркетингу» от Skillbox: курс со сжатым и расширенным тарифами и бессрочным доступом от действующих управленцев в области стратегического маркетинга и коммуникаций (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Директор по маркетингу» от MITM: десятимесячный курс с возможностью ускоренного обучения, разработанный в соответствии с требованиями работодателей.
«Директор по маркетингу» от «Русской школы управления»: курс с разборами реальных рабочих ситуаций и бесплатным пробным занятием.
Онлайн-курсы для директора по интернет-маркетингу
Большинство представленных онлайн-курсов предполагают наличие у студентов опыта в области продаж и маркетинга. Можно подобрать программу и для освоения профессии директора по интернет-маркетингу с нуля. Есть курсы с помощью в трудоустройстве, где помогут составить портфолио, резюме и предложат стажировки от партнеров. Также добавили программы с практикой на проектах студентов с сопровождением эксперта.
1. «Директор по интернет-маркетингу» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Студенты научатся выстраивать эффективные коммуникации, делегировать бизнес-задачи и находить решения в кризисных ситуациях. Узнают, как распределять ресурсы рабочей группы для достижения целей.
На практических занятиях проведут анализ конкурентов и аудитории, определят бизнес-цель, разработают стратегию продвижения или вывода проекта на рынок. Разберутся в аналитике, отчетности и поймут, как привлекать целевой трафик и удерживать его.
Курс подойдет специалистам и руководителям в сфере интернет-маркетинга, также директорам по маркетингу в офлайн-отраслях. После записи на курс студенты пройдут вводное обучение: получат индивидуальную консультацию и личный план развития. Во время обучения примут участие в онлайн-игре по управлению командой. Попробуют себя в роли руководителя в условиях, максимально приближенных к реальной работе.
Цена полностью: от 177 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5176 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, групповые онлайн-занятия, вебинары с экспертами, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: научат составлять резюме, проходить интервью, презентовать себя, предложат стажировки и проекты от партнеров, предоставят доступ к подборкам с новыми вакансиями.
Программа:
Постановка целей и работа с маркетинговыми исследованиями.
Разработка коммуникационной стратегии.
Работа с привлечением целевого трафика.
Работа с удержанием и дожимом.
Работа с лояльностью и принятием решения о покупке.
Достоинства:
Опытные преподаватели — директора и консультанты по маркетингу и аналитике.
Мобильное приложение для обучения.
Расширенная практическая часть.
Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.
Документ об окончании курса.
Помощь в трудоустройстве.
Рассрочка.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Директор по маркетингу» — Eduson Academy
На курсе научат управлять маркетинговыми процессами и ресурсами команды для достижения желаемого результата. Студенты узнают, как выстраивать эффективную коммуникацию между отделами и мотивировать сотрудников. Научатся разрабатывать маркетинговую стратегию и управлять продуктом: считать unit-экономику, проводить исследования, создавать CJM — карту пути клиента. Поймут, как выстраивать финансовые стратегии в компании и управлять бюджетами.
Среди преподавателей — мировой эксперт с 50-летним опытом в управлении бизнесом, основатель института, методологию которого применяют такие компании, как Coca-Cola, Volvo, Vise Group.
Обучение проходит в индивидуальном темпе. В течение одного года с момента оплаты обучения доступна круглосуточная поддержка куратора. Доступ к учебным материалам и обновлениям остается навсегда. В подарок студенты получат полный курс «Интернет-маркетолог».
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 6983 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, бизнес-кейсы, практические задания, тренажеры.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и отправят его партнерам, среди которых такие компании, как «Сбер», «М.Видео», Mercedes-Benz, МТС.
Программа:
Введение в маркетинг.
Исследование аудитории.
Рост узнаваемости: создание контент-стратегии и работа с блогерами.
Рост узнаваемости: создание SMM-стратегии.
Финансовое моделирование.
Достоинства:
Опытные преподаватели — мировые эксперты, маркетологи, бизнес-тренеры, руководители SMM-проектов, генеральные директора компаний.
Возможность оформить налоговый вычет.
Бессрочный доступ к курсу.
Документ об окончании.
Помощь в трудоустройстве.
Рассрочка.
Недостатки:
В отзывах встречаются жалобы на то, что некоторые разделы слишком подробные.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Директор по диджитал-маркетингу» — MaEd
Студенты научатся разрабатывать стратегию и поймут, как выбирать каналы и инструменты продвижения с учетом привычек аудитории. Узнают, как проверять интуитивные предположения на статистических данных и подкреплять их аналитикой. Поймут, как привлекать, удерживать и возвращать клиентов. Научатся анализировать целевую аудиторию, конкурентов, внешнюю среду и тренды. Разберутся в способах продвижения продукта.
Курс ориентирован на практику. За время обучения студенты смогут пополнить свое портфолио на 12 проектов. Также слушатели получат возможность применить полученные знания как на своих проектах, так и на решении рабочих задач от партнеров школы.
В тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный» студенты смогут получить персональные консультации с экспертами. А еще их ждут дополнительные курсы по нейросетям и реализации в профессии.
Цена полностью: 144 375 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 031 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, практические задания, домашние задания.
Документ об окончании: в зависимости от изначального образования — диплом о профессиональной переподготовке или диплом о прохождении обучения от MaEd.
Помощь с трудоустройством: научат проходить собеседования, помогут составить резюме и сопроводительное письмо.
Программа:
Маркетинговая стратегия. Принципы и правила составления.
Анализ конкурентов.
Определение и анализ целевой аудитории.
Построение бизнес-модели и разработка ценностного предложения.
Определение позиционирования и поиск УТП.
Достоинства:
Опытные преподаватели — международные эксперты, стратегические маркетологи, менеджеры продуктов, директора по маркетингу, эксперты по продвижению.
Дополнительные курсы в подарок.
Возможность оформить налоговый вычет.
Документ об окончании.
Помощь в трудоустройстве.
Рассрочка.
Недостатки:
По отзывам, слишком объемные домашние задания.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Реальный отдел маркетинга» — ConvertMonster
Шестимесячный практикум по созданию системного и независимого отдела маркетинга. Под руководством экспертов студенты внедрят в свою компанию работу с рекламными системами, аналитикой, автоматизацией. Научатся выстраивать прибыльную экономическую модель, составлять карту пользовательского поведения и наладят взаимодействие в команде. Все внедрения контролируют эксперты.
Преподаватель — практикующий интернет-маркетолог с опытом работы более 16 лет. Перед началом обучения студенты могут пройти бесплатный разбор своих проектов и получить подробный план по построению автономного отдела маркетинга.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу
Длительность: 6 месяцев
Порог входа: для опытных.
Формат: практические занятия на проекте студента.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Интернет-маркетолог.
Трафик-менеджер.
Копирайтинг.
SEO.
Веб-аналитика.
Достоинства:
Преподаватель с опытом в интернет-маркетинге более 16 лет.
Бесплатный разбор проекта студента.
Возможность создать отдел маркетинга под руководством эксперта.
Сопровождение кураторами — руководителями и директорами по маркетингу.
Недостатки:
Недостаточно информативный сайт — нет сведений об условиях обучения.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Директор по интернет-маркетингу» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Студенты научатся определять бизнес-цель, строить медиаплан и выводить проект на рынок с нуля. Узнают, как проводить анализ конкурентов и аудитории, выстраивать эффективные коммуникации, делегировать бизнес-задачи. Освоят продуктовый подход и смогут оперативно принимать правильные решения. Поймут, как интерпретировать статистику и результаты тестов, чтобы управлять маркетингом на основе данных, а не предположений.
В онлайн-школе обучают своих сотрудником такие компании, как ВТБ, «Роснефть» и Lenovo. Курс будет полезен интернет-маркетологам, менеджерам проектов, руководителям из смежных областей.
Программа включает в себя лекции, видеоуроки, практические занятия с разборами реальных кейсов. После каждого учебного блока студентов ждет тестирование с работой над ошибками. Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.
Цена полностью: от 34 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2900 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: лекции, видеоуроки, вебинары, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление персоналом.
Управление проектами.
Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели.
Unit-экономика проекта. Поиск точек кратного роста.
Гибкие методологии управления проектами. Lean и клиентский сервис в разработке интернет-проектов.
Достоинства:
Опытные преподаватели — российские и зарубежные эксперты с профессиональным стажем от 7 до 25 лет.
Возможность получить налоговый вычет — 13%.
Документ об окончании.
Возможность окончить курс экстерном.
Поддержка куратора.
Рассрочка.
Недостатки:
Доступ к курсу остается не навсегда.
Для зачисления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Управление маркетингом и продажами» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Курс предполагает углубленное изучение стратегического маркетинга, цифровых технологий и управления продажами. Студенты узнают, как проводить мероприятия для продвижения бренда и формирования позитивного имиджа компании. Научатся использовать знания о мозге и поведенческих науках для создания более эффективных маркетинговых стратегий. Поймут, как создать персональный бренд и управлять им.
Студенты отработают полученные навыки на практических заданиях, максимально приближенных к реальным задачам.
Среди преподавателей курса — кандидаты психологических и экономических наук, авторы книг, а также специалисты, имеющие опыт работы с такими компаниями, как P&G, Samsung, Coca-Cola, «Совкомбанк», «Альфа-Банк».
Цена полностью: от 239 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 19 983 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 18 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические занятия, тестирование, домашние задания с проверкой от преподавателя.
Документ об окончании: международный диплом с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования» и европейским приложением.
Помощь с трудоустройством: помогут создать резюме и оформить портфолио, подготовят к собеседованиям, расскажут, где искать вакансии.
Программа:
Современный менеджмент.
Управление операционной эффективностью.
Управление человеческими ресурсами.
Финансы в организации.
Лидерство и управление командами.
Достоинства:
Возможность оформить налоговый вычет.
Документ об окончании.
Помощь с трудоустройством.
Возможность вернуть деньги в течение 14 дней, если курс не подойдет.
Обратная связь от преподавателей.
Поддержка кураторов.
Рассрочка.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Директор по маркетингу» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Семинар для повышения квалификации, на котором студенты освоят навыки долгосрочного планирования, управления и реализации маркетинговых задач. Познакомятся с практическими методиками и инструментами работы с информацией, а также узнают, как анализировать рынок. Слушатели освоят методики и технологии маркетинговой деятельности. Научатся оперативно решать нестандартные задачи любого уровня и находить незатратные пути достижения цели.
Среди преподавателей — кандидат экономических наук, консультант по маркетингу, бизнес-тренер, эксперты по маркетинговым коммуникациям, стратегическому и товарному маркетингу, категорийному управлению.
Дополнительно к вебинарам студенты получат комплект электронных авторских материалов, а также участие в программе привилегий и закрытом бизнес-клубе Moscow Business School. Есть бесплатное пробное занятие.
Цена полностью: 69 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2913 рублей в месяц.
Длительность: 40 академических часов.
Порог входа: для опытных.
Формат: вебинары.
Документ об окончании: сертификат Moscow Business School или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям от партнеров школы.
Программа:
Современные вопросы развития маркетинга.
Подразделение маркетинга и персонал.
Маркетинговые исследования в работе директора по маркетингу.
Современная сегментация и оценка потенциала рынка.
Новая маркетинговая стратегия.
Достоинства:
Опытные преподаватели — практикующие эксперты в области маркетинга.
Комплект электронных авторских материалов и участие в программе привилегий и закрытом бизнес-клубе — в подарок.
«Живые» вебинары с экспертами.
Документ об окончании.
Бесплатное пробное занятие.
Рассрочка.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Директор по маркетингу» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
Курс, на котором расскажут, как строить комплексную систему маркетинга для бизнеса любого масштаба. Студенты научатся управлять крупными бюджетами, грамотно расходовать ресурсы и повышать рентабельность вложений в маркетинг. Разовьют лидерские качества и поймут, как выстраивать личный бренд и карьеру. Узнают, как подбирать сильных специалистов и ставить им задачи. Научатся искать точки роста и увеличивать прибыль компании.
Преподаватели — действующие директора по стратегическому маркетингу и коммуникациям.
Есть два тарифа: Lite — для тех, кто хочет изучить несколько отдельных тем курса; Standart — с доступом ко всем учебным материалам. Обучение проходит в индивидуальном темпе. Доступ к курсам остается навсегда.
Для успешного освоения программы желательно иметь опыт работы в маркетинге, владеть его основными инструментами, уметь разрабатывать стратегии.
Цена полностью: от 23 331 рубля.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки и дополнительные учебные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Исследования и анализ.
Стратегический маркетинг.
Реализация стратегии и управление.
Операционный маркетинг.
Траектория личностного развития.
Достоинства:
Опытные преподаватели — практикующие эксперты в области маркетинга.
Можно изучать только отдельные блоки программы.
Документ об окончании.
Бессрочный доступ к курсу.
Рассрочка.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров с экспертами.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Директор по маркетингу» — MITM
Студенты изучат структуру интернет-рынка и основные бизнес-модели. Разберутся в цифровых коммуникациях в маркетинге. Научатся интерпретировать статистику и результаты тестов так, чтобы управлять маркетингом на основе данных, а не предположений. Узнают, как разрабатывать стратегии продвижения или вывода проекта на рынок. Получат обратную связь по своему проекту и советы по его улучшению.
Курс разработан в соответствии с требованиями работодателей. Можно пройти обучение в ускоренном темпе — за пять месяцев. Программа включает в себя видеоуроки, презентации, практические занятия. Также студенты получат доступ к онлайн-библиотеке с дополнительными материалами.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4580 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, презентации, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Цифровые коммуникации в маркетинге.
Профессия «Интернет-маркетолог».
Digital-маркетинг: стратегия и инструменты реализации.
Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели.
Unit-экономика проекта. Поиск точек кратного роста.
Достоинства:
Возможность оформить налоговый вычет.
Круглосуточная поддержка куратора.
Документ об окончании.
Программа разработана в соответствии с требованиями работодателей.
Возврат полной суммы в течение первых двух недель, если студент передумает учиться.
Рассрочка.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров с экспертами.
Доступ к курсу остается не навсегда.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Директор по маркетингу» — «Русская школа управления»
Курс, на котором студенты изучат ключевые аспекты маркетинга через практикумы и дискуссии. Научатся анализировать рынок и проводить исследования. Узнают, как управлять маркетинговой службой. Познакомятся с современными технологиями управления ассортиментом и продвижения в сбытовых каналах. Слушатели разберутся в основах маркетинговой и коммерческой политик вывода продукта на рынок. А также освоят продвижение на маркетплейсах.
Предлагается два тарифа: обучение на вебинарах в прямом эфире или по видеоурокам в записи. Дополнительно студенты получат комплект авторских электронных обучающих материалов. Есть бесплатное пробное занятие, на котором можно оценить удобство личного кабинета и платформы для обучения, познакомиться со структурой и содержанием курса.
Доступ к записям вебинаров сохраняется в течение 30 дней. Остальные материалы остаются доступными навсегда.
Цена полностью: от 67 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 5625 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 дней
Порог входа: для опытных.
Формат: онлайн-трансляции, практикумы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегии маркетинга. Управление маркетинговой службой компании.
Проведение маркетинговых исследований. Анализ рынка.
Современные технологии управления ассортиментом и продвижением в сбытовых каналах.
Маркетинговая и коммерческая политика вывода продукта на рынок. Акции и стимулирование сбыта.
Продвижение на маркетплейсах.
Достоинства:
Бесплатное вводное занятие.
Расширенная практическая часть с разборами реальных кейсов.
Доступ к лекционным материалам остается навсегда.
Документ об окончании.
Рассрочка.
Недостатки:
Доступ к записям вебинаров — только на 30 дней.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Еще 5 онлайн-курсов для директора по интернет-маркетингу
Дополнили статью еще пятью платными курсами, которые подойдут и начинающим, и опытным специалистам. Есть краткосрочные двухдневные программы с онлайн-семинарами. Можно выбрать подробные курсы, состоящие из нескольких крупных блоков. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
«Директор по маркетингу» от City Business School — четырехмесячный курс для действующих специалистов, на котором студенты научатся управлять департаментом по маркетингу и попрактикуются на реальных кейсах российских компаний. Есть возможность вернуть деньги, если курс не подойдет. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации и международный диплом.
«Директор по маркетингу» от «Института профессионального образования» — курс длительностью восемь месяцев для маркетологов, планирующих карьерный рост, руководителей отдела маркетинга и специалистов смежных сфер. Для поступления необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением. По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
«Директор по маркетингу. Руководитель отдела маркетинга» от ITC Group — двухдневный онлайн-семинар, по итогу которого студенты получат удостоверение о повышении квалификации. В основе курса — методика оптимизации рабочих бизнес-процессов в отделах маркетинга, рекламы и интернет-маркетинга. Преподаватель — практикующий специалист с опытом работы в маркетинге более 20 лет.
«Директор по маркетингу» от ЭКОДПО — курс длительностью от 250 академических часов, студенты которого смогут освоить профессию с нуля. Для поступления необходимо наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета. Обучение проходит в индивидуальном темпе, а выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке.
«Директор по digital-маркетингу» от учебного центра «Специалист» — курс с вебинарами для подготовленных специалистов, состоящий из десяти самостоятельных программ. Обучение будет полезно менеджерам и руководителям интернет-проектов, управляющим и владельцам бизнеса, менеджерам по интернет-рекламе. Выпускники получат свидетельство или удостоверение о повышении квалификации.
Бесплатные курсы для директора по интернет-маркетингу
Собрали бесплатные курсы, на которых можно получить базовые знания или дополнительные навыки в области интернет-маркетинга. Включили в подборку программу с бесплатным пятидневным доступом, а также отдельные занятия, для прохождения которых требуется только регистрация.
1. «Директор по интернет-маркетингу: как построить успешную карьеру» — «Нетология»
На курсе расскажут, за что отвечает директор по интернет-маркетингу и как им стать. Студенты поймут, какие навыки нужно развивать, чтобы стать сильным руководителем и достигать маркетинговых целей в ИТ‑сфере. Узнают, как личный маркетинговый опыт поможет развиваться в карьере. Разберутся в управлении процессами в режиме онлайн.
Курс будет полезен интернет-маркетологам, директорам по маркетингу как в онлайн-, так и в офлайн-сфере.
Занятие ведет практикующий специалист, который помогает внедрять продуктовый подход и цифровизировать процессы таким компаниям, как «Магнит», «Ростелеком» и «Альфа-Банк». Более девяти лет обучает продуктовых маркетологов и директоров по маркетингу.
Длительность: 1 занятие.
Формат: запись вебинара.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Системный маркетинг» — ConvertMonster
Курс с бесплатным пятидневным доступом. Студенты научатся проектировать воронку маркетинга в связке с продажами. Подберут сервис аналитики, подходящий именно для их бизнеса. Поймут, зачем нужно фокусироваться на планировании и отчетности. Слушатели разберутся во всех системах запуска рекламы и методах оценки ее эффективности. Изучат виды аналитики для разных сфер бизнеса. Научатся анализировать целевую аудиторию и стратегии конкурентов.
Обучение будет полезно предпринимателям, маркетологам и руководителям по маркетингу.
Курс ведет практикующий маркетолог с опытом работы более 16 лет. В подарок студенты получат авторскую инструкцию по созданию отдела маркетинга «32 страницы практического опыта построения “ОМ” от А. С. Петроченкова».
Длительность: 4 занятия.
Формат: видеоуроки, домашние задания с проверкой.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для опытных.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как стать директором по маркетингу: подводим итоги» — Skillbox
Запись вебинара, проведенного в рамках трехдневного курса для маркетологов, желающих стать руководителем направления. Студенты узнают об особенностях работы в малой и большой командах. Познакомятся с полезными сервисами для директора по маркетингу.
Курс ведет бывший директор по маркетингу Skillbox. Работал директором по цифровым технологиям в «Иви.ру». Возглавлял отдел коммуникационных проектов в Rambler Group. Дважды попадал в рейтинг «Топ-100 директоров по маркетингу России» по версии журнала «Коммерсантъ».
Длительность: 1 занятие.
Формат: запись вебинара.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как управлять командой» — Skillbox
Студенты узнают, как собирать команду и развивать ее. Разберутся в особенностях найма сотрудников. Познакомятся с коммуникационной стратегией — анализом конкурентов и потребителей. Научатся работать с продажами и каналами продвижения.
Занятие является частью тредневного курса для маркетологов. Преподаватель — директор по маркетингу в сервисе путешествий «Туту». Сотрудничал с такими компаниями, как «Иви.ру» и Rambler Group.
Длительность: 1 занятие.
Формат: запись вебинара.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для опытных.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Маркетинг в период кризиса. Как правильно выбранная стратегия поможет бизнесу выжить» — «Контур.Школа»
Студенты научатся адаптировать стратегию бренда в условиях кризиса. Поймут, как маркетинг помогает сбытовым каналам в острый момент корректировки объемов продаж. Узнают, как отрегулировать продуктовый портфель.
Курс ведет практикующий менеджер по развитию бизнеса с опытом запуска проектов в сферах разработки, производства, услуг, онлайн-торговли. Занятие будет полезно руководителям отделов маркетинга, маркетологам, бренд-менеджерам и руководителям компаний.
Длительность: 1 занятие.
Формат: запись вебинара.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для опытных.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При отборе курсов ориентировались на целевую аудиторию: действующих специалистов, управленцев владельцев бизнеса. Выбирали программы по критериям:
Порог входа на курс. Профессия директора по интернет-маркетингу предполагает наличие опыта в этой сфере. Большинство студентов стремятся получить дополнительные навыки для карьерного роста. Поэтому большинство представленных курсов подходят для специалистов и руководителей с опытом.
Стоимость курсов. Собрали курсы разной длительности и различного объема учебного материала. Поэтому диапазон цен достаточно широк.
Бесплатный ознакомительный контент. На бесплатном занятии или курсе студенты смогут познакомиться с возможностями личного кабинета и образовательной платформы, а также с методикой преподавания. Это поможет решить, стоит ли продолжать обучение именно в этой школе.
Формат обучения. Поскольку основная целевая аудитория — занятые люди, включили в статью только онлайн-курсы. Дистанционный формат обучения позволит осваивать новые навыки без отрыва от основной деятельности.
Результат обучения на курсе. Отобрали курсы, на которых можно получить все необходимые для старта в работе директором по интернет-маркетингу навыки: разработку стратегий, управление командой, запуски проектов и продаж, работу с рекламой.
Документ об окончании. Документально подтвержденное прохождение курса увеличивает шансы найти работу с достойной оплатой в короткие сроки.
Помощь в трудоустройстве. Чтобы не растерять полученные во время обучения знания, нужно как можно скорее начать применять их на практике. Дополнили статью курсами, где помогут найти работу.
Экспертность преподавателя. Собрали курсы, авторы и ведущие которых — практикующие специалисты. Преподаватель с опытом работы погружен в профессию, знает все тонкости и на реальных примерах доступно объясняет материал.
Репутация школы и отзывы выпускников. Образовательные учреждения с многолетним опытом работы вызывают больше доверия, а положительные отзывы выпускников дополнительно подтверждают высокий уровень обучения в этих школах.
Налоговый вычет. За счет оформления налоговой льготы можно уменьшить расходы на обучение. Вернуть часть налога можно только в случае, если школа имеет лицензию на образовательную деятельность.
Какой курс для директора по интернет-маркетингу выбрать
Чтобы выбрать подходящий курс, стоит ориентироваться на свои задачи: освоить новую профессию для карьерного роста, получить дополнительные навыки в области маркетинга или внедрить в свой бизнес новые процессы, которые помогут сделать работу маркетингового отдела более эффективной. Чтобы обучение принесло максимум пользы, стоит обратить внимание на учебные программы с упором на практику:
«Директор по интернет-маркетингу» от «Нетологии»: курс, на котором студенты поучаствуют в онлайн-игре по управлению командой и попробуют себя в роли руководителя в максимально приближенных к реальной работе условиях.
«Директор по маркетингу» от Eduson Academy: курс от преподавателей с опытом от 5 лет, среди которых — мировой эксперт с 50-летним опытом в управлении бизнесом, методологию которого применяют Coca-Cola, Volvo и Vise Group.
«Директор по диджитал-маркетингу» от MaEd: курс, ориентированный на практику, на котором студенты смогут пополнить свое портфолио на 12 проектов и получить поддержку в трудоустройстве.
«Реальный отдел маркетинга» от ConvertMonster: курс по созданию системного и независимого отдела маркетинга, на котором студенты внедрят в свою компанию работу с рекламными системами, аналитикой, автоматизацией под руководством экспертов.
«Директор по интернет-маркетингу» от МИПО: курс с тестированиями и работами над ошибками от школы, в которой обучают своих сотрудников такие компании, как ВТБ, «Роснефть» и Lenovo.
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