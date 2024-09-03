20 юридических онлайн-курсов

Программы профессиональной подготовки охватывают широкий круг тем: от актуальных изменений в законодательстве до передовых практик в разных областях права. Для поступления требуется диплом о среднем специальном или высшем образовании.

1. «Юриспруденция» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Студенты изучат гражданское и уголовное право, профессиональную этику, криминалистику и основы нотариата. Обучение проходит в формате «живых» вебинаров, где можно задавать вопросы преподавателю и разбирать реальные кейсы. Дополнительные вопросы можно задать персональному куратору.

По окончании курса выпускники получают диплом о переподготовке, признанный как в России, так и за рубежом.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Цена полностью: 50 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4200 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 14 месяцев.

Порог входа: без профильного образования.

Формат: вебинары, практические занятия.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Административное право.

Гражданское право.

Трудовое право.

Конституционное право.

Налоговое право.

Достоинства:

Преподаватели — практикующие юристы с опытом от десяти лет.

Вебинары доступны в записи на весь период обучения.

Выдают международное приложение для диплома.

Курс можно окончить экстерном — в два раза быстрее.

Недостатки:

Доступ к материалам курса открывается со стартом потока.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Юриспруденция» — MITM

Курс подходит как для начинающих юристов, так и для тех, кто хочет сменить профессию или улучшить навыки в области юридической документации и минимизации юридических рисков. Студенты изучат гражданское и уголовное право, право интеллектуальной собственности и основы нотариата. Также освоят профессиональную этику юриста и обучатся криминалистике.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Во время обучения студентам предоставляется доступ к библиотеке с дополнительными материалами по юриспруденции. Программа разработана для комфортного дистанционного обучения, с возможностью ускоренного прохождения курса.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: без профильного образования.

Формат: вебинары, практические занятия.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Теория государства и права.

Административное право.

Гражданское право.

Трудовое право.

Семейное право.

Достоинства:

Преподаватели — адвокаты и юристы с опытом более семи лет.

Круглосуточная помощь куратора во время обучения.

Есть возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Доступ к материалам курса открывается со стартом потока.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Юрисконсульт государственной и муниципальной службы» — НИИДПО

На курсе студенты научатся выполнять задачи юристов в государственных и муниципальных органах: оформлять правовые документы, проводить антикоррупционную экспертизу, представлять государственные органы в арбитражных судах. Также слушатели освоят правовые аспекты договорной работы для государственных и муниципальных нужд.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

По завершении обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. Выпускники смогут работать юрисконсультами, юристами или специалистами экспертно-правового отдела.

Цена полностью: 23 042 рубля.

Цена в рассрочку: от 1925 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5,5 месяцев.

Порог входа: без профильного образования.

Формат: видеолекции, практические занятия.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Структура и компетенция органов государственной власти и местного самоуправления.

Основы экономики и финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных органов.

Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и статус гражданского служащего.

Организация работы и основные направления деятельности юридических подразделений государственных и муниципальных органов.

Правотворческий процесс, юридическая техника и антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бесплатный доступ к 1000+ вебинаров.

Домашние задания с проверкой и обратной связью от преподавателя.

Преподаватель — правовед, кандидат юридических наук.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Обучение на юриста» — МУПП

Курс переподготовки рассчитан на слушателей со средним профессиональным или высшим образованием. Студенты изучат жилищное, корпоративное, земельное, трудовое и семейное право, а также законодательство о банкротстве. После каждой темы проводится промежуточное тестирование, а в конце — итоговый экзамен.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

По окончании курса слушатели получают диплом установленного образца. Если обучение направлено на повышение квалификации, выдается удостоверение. При полном прохождении курса выпускники получают сертификат об углубленном изучении программы по юриспруденции.

Цена полностью: от 9700 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: без профильного образования.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Гражданское право.

Жилищное право.

Земельное право.

Арбитражное процессуальное право.

Конституционное право.

Международное право.

Достоинства:

Три тарифа для обучения на выбор: «Студент», «Специалист», «Профессионал».

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бесплатная доставка документов.

Подарки выпускникам — сертификат оценки компетенции и подарочный сертификат на дальнейшее обучение.

Недостатки:

Не на всех тарифах доступны бонусы для студентов.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Обучение по специальности “Юрист”» — ВАДО

Курс с углубленным изучением международного, транспортного и трудового права. Преподают практикующие юристы с опытом более семи лет. В процессе обучения каждому слушателю помогает личный куратор, а доступ к материалам сохраняется навсегда.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Для предпринимателей есть специальный модуль по российскому законодательству. По окончании курса выдаются диплом установленного образца, удостоверение о повышении квалификации и сертификат об углубленном изучении программы.

Цена полностью: от 9400 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: без профильного образования.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Гражданское право.

Транспортное право.

Международное право.

Достоинства:

Три тарифа для обучения на выбор: «Студент», «Специалист», «Профессионал».

Бессрочный доступ к материалам курса.

Блок для предпринимателей по законодательству РФ.

Преподаватели — адвокат, юрист по семейным делам.

Недостатки:

Не на всех тарифах доступны бонусы для студентов.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса