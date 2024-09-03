20 юридических онлайн-курсов

Собрали курсы профессиональной переподготовки, которые помогут углубить знания и повысить квалификацию в различных областях права. В статье также представлены программы повышения квалификации, позволяющие обновить знания в соответствии с последними изменениями в законодательстве. В отдельный блок вынесены учебные программы в университетах — для тех, кто хочет получить высшее образование. В конце статьи — бесплатные курсы. На них можно познакомиться с основами юриспруденции.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие программы обучения, я изучила курсы по юриспруденции от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов для юристов в 2024 году
«Юриспруденция» от МИПО: обучение от ведущих практиков со стажем работы более десяти лет и разбор актуальных кейсов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Юриспруденция» от MITM: обучение с акцентом на практику и материалами от экспертов с 20-летним стажем.
«Юрисконсульт государственной и муниципальной службы» от НИИДПО: 670 часов интенсивного обучения, поддержка экспертов и актуальные знания для карьерного роста в государственной сфере.
«Обучение на юриста» от МУПП: практические занятия, актуальные материалы для карьерного роста и преподаватели с опытом работы более десяти лет.
«Обучение по специальности “Юрист”» от ВАДО: курс с углубленным изучением международного, транспортного и трудового права.
«Юрист в сфере IT» от Moscow Digital School: обучение на примерах реальных кейсов от юристов из МТС, Nestle, «Яндекса», НИУ ВШЭ и Ozon (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%).
«Работа с договорами» от Русской школы управления»: курс включает восемь практических заданий и поддержку от экспертов.
«Юриспруденция» от ИПО: курс с возможностью самостоятельно выбрать интенсивность обучения (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Руководитель юридической службы» от Moscow Business School: курс с 12 практикумами по задачам корпоративного юриста (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Юриспруденция. Базовый уровень» от «Содействия занятости»: бесплатный курс с карьерной поддержкой и вакансиями от партнеров — «МТС Банка» и Ozon.
Онлайн-курсы профессиональной переподготовки для юристов
Программы профессиональной подготовки охватывают широкий круг тем: от актуальных изменений в законодательстве до передовых практик в разных областях права. Для поступления требуется диплом о среднем специальном или высшем образовании.
1. «Юриспруденция» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Студенты изучат гражданское и уголовное право, профессиональную этику, криминалистику и основы нотариата. Обучение проходит в формате «живых» вебинаров, где можно задавать вопросы преподавателю и разбирать реальные кейсы. Дополнительные вопросы можно задать персональному куратору.
По окончании курса выпускники получают диплом о переподготовке, признанный как в России, так и за рубежом.
Цена полностью: 50 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 4200 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 14 месяцев.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: вебинары, практические занятия.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Административное право.
Гражданское право.
Трудовое право.
Конституционное право.
Налоговое право.
Достоинства:
Преподаватели — практикующие юристы с опытом от десяти лет.
Вебинары доступны в записи на весь период обучения.
Выдают международное приложение для диплома.
Курс можно окончить экстерном — в два раза быстрее.
Недостатки:
Доступ к материалам курса открывается со стартом потока.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Юриспруденция» — MITM
Курс подходит как для начинающих юристов, так и для тех, кто хочет сменить профессию или улучшить навыки в области юридической документации и минимизации юридических рисков. Студенты изучат гражданское и уголовное право, право интеллектуальной собственности и основы нотариата. Также освоят профессиональную этику юриста и обучатся криминалистике.
Во время обучения студентам предоставляется доступ к библиотеке с дополнительными материалами по юриспруденции. Программа разработана для комфортного дистанционного обучения, с возможностью ускоренного прохождения курса.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: вебинары, практические занятия.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Теория государства и права.
Административное право.
Гражданское право.
Трудовое право.
Семейное право.
Достоинства:
Преподаватели — адвокаты и юристы с опытом более семи лет.
Круглосуточная помощь куратора во время обучения.
Есть возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Доступ к материалам курса открывается со стартом потока.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Юрисконсульт государственной и муниципальной службы» — НИИДПО
На курсе студенты научатся выполнять задачи юристов в государственных и муниципальных органах: оформлять правовые документы, проводить антикоррупционную экспертизу, представлять государственные органы в арбитражных судах. Также слушатели освоят правовые аспекты договорной работы для государственных и муниципальных нужд.
По завершении обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. Выпускники смогут работать юрисконсультами, юристами или специалистами экспертно-правового отдела.
Цена полностью: 23 042 рубля.
Цена в рассрочку: от 1925 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5,5 месяцев.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеолекции, практические занятия.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Структура и компетенция органов государственной власти и местного самоуправления.
Основы экономики и финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных органов.
Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и статус гражданского служащего.
Организация работы и основные направления деятельности юридических подразделений государственных и муниципальных органов.
Правотворческий процесс, юридическая техника и антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Бесплатный доступ к 1000+ вебинаров.
Домашние задания с проверкой и обратной связью от преподавателя.
Преподаватель — правовед, кандидат юридических наук.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Обучение на юриста» — МУПП
Курс переподготовки рассчитан на слушателей со средним профессиональным или высшим образованием. Студенты изучат жилищное, корпоративное, земельное, трудовое и семейное право, а также законодательство о банкротстве. После каждой темы проводится промежуточное тестирование, а в конце — итоговый экзамен.
По окончании курса слушатели получают диплом установленного образца. Если обучение направлено на повышение квалификации, выдается удостоверение. При полном прохождении курса выпускники получают сертификат об углубленном изучении программы по юриспруденции.
Цена полностью: от 9700 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеолекции, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Гражданское право.
Жилищное право.
Земельное право.
Арбитражное процессуальное право.
Конституционное право.
Международное право.
Достоинства:
Три тарифа для обучения на выбор: «Студент», «Специалист», «Профессионал».
Бессрочный доступ к материалам курса.
Бесплатная доставка документов.
Подарки выпускникам — сертификат оценки компетенции и подарочный сертификат на дальнейшее обучение.
Недостатки:
Не на всех тарифах доступны бонусы для студентов.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Обучение по специальности “Юрист”» — ВАДО
Курс с углубленным изучением международного, транспортного и трудового права. Преподают практикующие юристы с опытом более семи лет. В процессе обучения каждому слушателю помогает личный куратор, а доступ к материалам сохраняется навсегда.
Для предпринимателей есть специальный модуль по российскому законодательству. По окончании курса выдаются диплом установленного образца, удостоверение о повышении квалификации и сертификат об углубленном изучении программы.
Цена полностью: от 9400 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеолекции, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Гражданское право.
Транспортное право.
Международное право.
Достоинства:
Три тарифа для обучения на выбор: «Студент», «Специалист», «Профессионал».
Бессрочный доступ к материалам курса.
Блок для предпринимателей по законодательству РФ.
Преподаватели — адвокат, юрист по семейным делам.
Недостатки:
Не на всех тарифах доступны бонусы для студентов.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Онлайн-курсы повышения квалификации для юристов
Собрали курсы для действующих юристов, которые хотят углубить профессиональные знания, освоить новые правовые области и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Обучение проводят эксперты-практики с опытом работы более десяти лет.
1. «Юрист в сфере IT» — Moscow Digital School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Курс включает 60 уроков, 7 практических вебинаров и 16 актуальных гайдов. В программе — основы разработки программного обеспечения, право интеллектуальной собственности, регистрация программного обеспечения, антимонопольное регулирование и коммерциализация ИТ-продуктов.
Практическая часть курса состоит из решения реальных задач от юристов из МТС, Nestle, «Яндекса», НИУ ВШЭ и Ozon. В конце обучения студенты участвуют в бизнес-игре по созданию ИТ-компании, чтобы применить полученные знания на практике.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 11 650 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: для действующих специалистов.
Формат: видеолекции, вебинары, практические занятия, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, поиск вакансий.
Программа:
Создание ИТ-продукта.
Информационная безопасность.
Коммерциализация ИТ-продукта.
Защита ИТ-продукта.
Создание ИТ-компании.
Достоинства:
Доступ к сообществу для общения с одногруппниками.
Интерактивная платформа для обучения.
Преподаватели — кандидаты юридических наук.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Работа с договорами» — «Русская школа управления»
Курс подходит для юристов в коммерческом праве, предпринимателей, владельцев бизнеса, менеджеров и специалистов по договорам.
Программа состоит из двух модулей. В первом модуле изучаются сделки, обязательства и принципы составления, заключения и исполнения договоров. Во втором модуле рассматриваются инструменты для эффективной работы с договорами.
По окончании обучения студенты получают сертификат о краткосрочном обучении.
Цена полностью: 45 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3750 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: для действующих специалистов.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат о краткосрочном обучении.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Сделки, обязательства. Договор: как правильно составить, заключить и исполнить.
Инструменты эффективной договорной работы.
Достоинства:
Обучение проводится практиками и экспертами в области корпоративного права и договорной работы.
Бесплатный пробный урок, на котором можно оценить качество материала.
Много практических аспектов работы с договорами.
Недостатки:
Доступ к материалам курса дается только на 30 дней.
4,7 — рейтинг школы на основе 13 отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Юриспруденция» — ИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Курс для специалистов, имеющих высшее или среднее специальное образование. Программа включает темы по теории происхождения государства и его механизмам, источникам права и политической системе общества.
Слушатели получают доступ к личному кабинету на платформе, где размещены учебные материалы и проводятся онлайн-тесты. В течение всего обучения предоставляется поддержка куратора. Курс длится два месяца, но при желании обучение можно сократить в два раза.
Цена полностью: 8700 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: для действующих специалистов.
Формат: видеолекции, вебинары, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Механизм государства.
Право: понятие и сущность.
Система права.
Источники права.
Правотворчество.
Реализация и толкование права.
Достоинства:
Возможность индивидуального обучения.
Возможность пройти курс в ускоренном формате.
Поддержка куратора на протяжении всего курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Руководитель юридической службы» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Семинар ориентирован на изучение моделей построения юридической службы в зависимости от структуры бизнеса. Участники освоят навыки интеграции в работу юридической службы, анализа и повышения ее эффективности.
На практических примерах будут рассмотрены типичные ошибки при исполнении договорных обязательств, а также условия и последствия различных способов прекращения договорных обязательств. Семинар ведет кандидат юридических наук с опытом работы в корпоративном управлении.
Цена полностью: 53 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2246 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: для действующих специалистов.
Формат: онлайн-семинар.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Цели и задачи юридической службы и ее руководителя.
Функции юридической службы.
Формирование службы. Повышение эффективности службы.
Организация работы и управление персоналом службы.
Управление правовыми рисками.
Достоинства:
Семинар ведет кандидат юридических наук.
Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.
В программу включен комплект электронных авторских материалов по юриспруденции.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Подготовка к адвокатскому экзамену» — Legal Academy
Курс предназначен для подготовки к письменному и устному этапам экзамена на приобретение статуса адвоката. В программу включен тренажер с 359 вопросами и вариантами ответов. Для подготовки к устному этапу есть короткие видеоролики с ответами на все 160 вопросов из официального перечня, утвержденного Советом ФПА РФ.
Курс разработан при участии ведущих адвокатов и членов Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Помимо подготовки к экзамену, он поможет расширить и актуализировать знания в различных областях материального и процессуального права.
Цена полностью: 40 00 рублей.
Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: для действующих специалистов.
Формат: видеолекции, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Гражданское право.
Трудовое право.
Семейное право.
Гражданский процесс.
Арбитражный процесс.
Достоинства:
Есть демолекция для знакомства с программой.
Доступ к материалам курса открыт на три года.
Тренажеры с вопросами из экзамена для подготовки.
Преподаватели — юристы с опытом работы более десяти лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
Юридические курсы в вузах
Собрали курсы от юридических университетов России, на которые можно поступить как после школы, так и с уже имеющимся высшим образованием. Программы включают промежуточные аттестации и экзамены, а преподавателями выступают кандидаты и профессора юридических наук.
1. «Корпоративный юрист » — «Московский юридический институт»
Цена: от 4500 рублей.
Обратная связь: от преподавателей на лекциях.
О чем курс
Программа будет интересна тем, кто хочет углубить свои знания в области корпоративного права и предпринимательской деятельности. Студенты познакомятся с особенностями корпоративного права и работой с акционерными обществами или компаниями. Также слушатели проанализируют действующее предпринимательское законодательство и разберут проблемы юридической науки в сфере корпоративной деятельности.
2. «Юриспруденция: правовое регулирование бизнеса» — НИУ ВШЭ
Цена: по запросу.
Обратная связь: от перподавателей на лекциях и семинарах.
О чем курс
Бакалаврская программа с тремя образовательными профилями на выбор: «Юрист в сфере строительства и управления недвижимым имуществом», «Юрист в сфере финансового и налогового права», «Корпоративный юрист».
Преподаватели курса — кандидаты и доктора юридических наук. Студенты с уже имеющимся средним профессиональным или высшим образованием могут пройти ускоренную программу, которая длится три года и восемь месяцев.
3. «Юриспруденция» — МФЮА
Цена: 50 000 рублей.
Обратная связь: от перподавателей на семинарах.
О чем курс
Трехмесячный курс предназначен для выпускников старших курсов вузов и аспирантов. В рамках обучения студенты изучат конституционное и трудовое право, а также уголовный процесс. Для поступления требуется наличие высшего или среднего профессионального образования. По окончании курса выдается диплом о профессиональной переподготовке.
4. «Юриспруденция» — «Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы»
Цена: от 20 000 рублей за семестр.
Обратная связь: эказмены, зачеты.
О чем курс
В программе курса — основы защиты интеллектуальной собственности, трудовое и финансовое право, а также судебную экспертизу. Студенты изучат арбитражные процессы, формы ответственности за преступления в экономической сфере и работу судебной медицины. Для поступления необходимо пройти тестирование.
5. «Юрист в сфере бизнеса» — РЭУ им. Г. В. Плеханова
Цена: от 80 000 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Годовой курс посвящен основам юриспруденции в сфере бизнеса. Обучение проходит в формате вебинаров и практических заданий для самоподготовки. В конце курса студенты защищают выпускную работу и получают диплом РЭУ им. Г. В. Плеханова о профессиональной переподготовке.
Бесплатные курсы для юристов
Бесплатные курсы предназначены для тех, кто только начинает изучать юриспруденцию или хочет понять, подходит ли им эта профессия. Программы дают базовые знания о правовых системах, основах законодательства и ключевых аспектах юридической работы.
1. «Юриспруденция. Базовый уровень» — «Содействие занятости»
Четырехмесячный курс от проекта Министерства труда и социальной защиты РФ с помощью в трудоустройстве. Обучение проходит в онлайн-формате с обратной связью. В конце курса выдают документ установленного образца и помогают с составлением резюме и портфолио.
Длительность: 4 месяца.
Формат: видеоуроки, домашние задания с проверкой, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: диплом.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Как юристу заработать онлайн первые деньги» — Ирина Муравьева
Двухчасовой вебинар предназначен для юристов, желающих освоить способы заработка онлайн. Занятие проведет юрист с опытом работы более 20 лет. После практикума он ответит на вопросы слушателей.По завершении вебинара участники получат именной сертификат.
Длительность: 2 часа.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Цифровизация судебной системы» — «Академия IT»
Курс из четырех уроков по цифровизации судебной системы. Обучение предполагает только теоретическую часть без практических занятий и выдачи сертификата. После регистрации участникам будут доступны другие уроки и курсы, например,по электронной подаче документов в суд и размещению судебных актов в интернете.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Правовая грамотность» — «Открытое образование»
Курс охватывает ключевые понятия юриспруденции и основные сферы регулирования договорного, семейного и административного права. Лектор расскажет, где и как искать информацию и когда обращаться за помощью к юристу. Авторы курса — практикующие юристы и преподаватели с опытом работы более десяти лет.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Юриспруденция и право» — «Образование для всех»
Подборка из более чем 400 видеолекций по работе прокуратуры и защите прав и свобод. Лекции охватывают ключевые аспекты ювенальной юстиции, прокурорского надзора, правозащитной деятельности, а также актуальные вопросы и практические случаи в данных областях.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеолекции.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Для составления подборки курсов для юристов провели тщательный отбор, основываясь на ключевых критериях, которые позволяют обеспечить качество и актуальность обучающих программ. Выделили несколько важных критериев, которые помогут студентам выбрать подходящий курс:
Порог входа. В подборке представлены курсы как для начинающих, так и для опытных специалистов. У каждого курса обозначен уровень предварительной подготовки: с нуля, для практикующих юристов или специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.
Формат обучения. Курсы в подборке представлены как в онлайн-, так и в офлайн-формате: от вебинаров до разборов ошибок на «живых» встречах.
Документ об окончании курса. Отобрали программы, которые предоставляют сертификат или диплом государственного образца, что позволяет выпускникам подтвердить свои знания при трудоустройстве.
Помощь в трудоустройстве. Искали программы, которые предлагают карьерные гайды, консультации и сотрудничество с потенциальными работодателями.
Преподавательский состав. Обращали внимание на стаж преподавателей, успехи в профессии и опыт работы с крупными проектами.
Какой курс по юриспруденции выбрать
Юристы играют критическую роль в обеспечении законности и защите прав граждан и организаций. Они разрабатывают юридические документы, ведут дела в судах, консультируют по правовым вопросам и помогают разрешать конфликты. Для этого юристы должны обладать глубокими знаниями права, аналитическим мышлением и навыками переговоров. Освоить эти знания и навыки можно на следующих курсах:
«Юриспруденция» от МИПО: обучение от ведущих практиков со стажем работы более десяти лет и разбор актуальных кейсов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Юриспруденция» от MITM: обучение с акцентом на практику и материалами от экспертов с 20-летним стажем.
«Юрисконсульт государственной и муниципальной службы» от НИИДПО: 670 часов интенсивного обучения, поддержка экспертов и актуальные знания для карьерного роста в государственной сфере.
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