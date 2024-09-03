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20 юридических онлайн-курсов

Юристы решают сложные правовые вопросы, защищают интересы клиентов и способствуют разработке и реализации законов, регулирующих аспекты общественной жизни. Внесение изменений в законодательство и нормативные базы требует от специалистов постоянного совершенствования знаний и навыков. В этом помогут онлайн-курсы. 

Собрали курсы профессиональной переподготовки, которые помогут углубить знания и повысить квалификацию в различных областях права. В статье также представлены программы повышения квалификации, позволяющие обновить знания в соответствии с последними изменениями в законодательстве. В отдельный блок вынесены учебные программы в университетах — для тех, кто хочет получить высшее образование. В конце статьи — бесплатные курсы. На них можно познакомиться с основами юриспруденции.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие программы обучения, я изучила курсы по юриспруденции от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов для юристов в 2024 году

  1. «Юриспруденция» от МИПО: обучение от ведущих практиков со стажем работы более десяти лет и разбор актуальных кейсов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  2. «Юриспруденция» от MITM: обучение с акцентом на практику и материалами от экспертов с 20-летним стажем.

  3. «Юрисконсульт государственной и муниципальной службы» от НИИДПО: 670 часов интенсивного обучения, поддержка экспертов и актуальные знания для карьерного роста в государственной сфере.

  4. «Обучение на юриста» от МУПП: практические занятия, актуальные материалы для карьерного роста и преподаватели с опытом работы более десяти лет.

  5. «Обучение по специальности “Юрист”» от ВАДО: курс с углубленным изучением международного, транспортного и трудового права.

  6. «Юрист в сфере IT» от Moscow Digital School: обучение на примерах реальных кейсов от юристов из МТС, Nestle, «Яндекса», НИУ ВШЭ и Ozon (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%).

  7. «Работа с договорами» от Русской школы управления»: курс включает восемь практических заданий и поддержку от экспертов.

  8. «Юриспруденция» от ИПО: курс с возможностью самостоятельно выбрать интенсивность обучения (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  9. «Руководитель юридической службы» от Moscow Business School: курс с 12 практикумами по задачам корпоративного юриста (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  10. «Юриспруденция. Базовый уровень» от «Содействия занятости»: бесплатный курс с карьерной поддержкой и вакансиями от партнеров — «МТС Банка» и Ozon.

Онлайн-курсы профессиональной переподготовки для юристов

Программы профессиональной подготовки охватывают широкий круг тем: от актуальных изменений в законодательстве до передовых практик в разных областях права. Для поступления требуется диплом о среднем специальном или высшем образовании.

1. «Юриспруденция» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Студенты изучат гражданское и уголовное право, профессиональную этику, криминалистику и основы нотариата. Обучение проходит в формате «живых» вебинаров, где можно задавать вопросы преподавателю и разбирать реальные кейсы. Дополнительные вопросы можно задать персональному куратору.

По окончании курса выпускники получают диплом о переподготовке, признанный как в России, так и за рубежом. 

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

  • Цена полностью: 50 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4200 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 14 месяцев.

  • Порог входа: без профильного образования.

  • Формат: вебинары, практические занятия.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Административное право.

  • Гражданское право.

  • Трудовое право.

  • Конституционное право.

  • Налоговое право.

Достоинства:

  • Преподаватели — практикующие юристы с опытом от десяти лет.

  • Вебинары доступны в записи на весь период обучения.

  • Выдают международное приложение для диплома.

  • Курс можно окончить экстерном — в два раза быстрее.

Недостатки:

  • Доступ к материалам курса открывается со стартом потока.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Юриспруденция» — MITM

Курс подходит как для начинающих юристов, так и для тех, кто хочет сменить профессию или улучшить навыки в области юридической документации и минимизации юридических рисков. Студенты изучат гражданское и уголовное право, право интеллектуальной собственности и основы нотариата. Также освоят профессиональную этику юриста и обучатся криминалистике.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Во время обучения студентам предоставляется доступ к библиотеке с дополнительными материалами по юриспруденции. Программа разработана для комфортного дистанционного обучения, с возможностью ускоренного прохождения курса.  

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: без профильного образования.

  • Формат: вебинары, практические занятия.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Теория государства и права.

  • Административное право.

  • Гражданское право.

  • Трудовое право.

  • Семейное право.

Достоинства:

  • Преподаватели — адвокаты и юристы с опытом более семи лет.

  • Круглосуточная помощь куратора во время обучения.

  • Есть возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Доступ к материалам курса открывается со стартом потока.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Юрисконсульт государственной и муниципальной службы» — НИИДПО

На курсе студенты научатся выполнять задачи юристов в государственных и муниципальных органах: оформлять правовые документы, проводить антикоррупционную экспертизу, представлять государственные органы в арбитражных судах. Также слушатели освоят правовые аспекты договорной работы для государственных и муниципальных нужд. 

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

По завершении обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. Выпускники смогут работать юрисконсультами, юристами или специалистами экспертно-правового отдела.

  • Цена полностью: 23 042 рубля.

  • Цена в рассрочку: от 1925 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5,5 месяцев.

  • Порог входа: без профильного образования.

  • Формат: видеолекции, практические занятия.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Структура и компетенция органов государственной власти и местного самоуправления.

  • Основы экономики и финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных органов.

  • Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и статус гражданского служащего.

  • Организация работы и основные направления деятельности юридических подразделений государственных и муниципальных органов.

  • Правотворческий процесс, юридическая техника и антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Бесплатный доступ к 1000+ вебинаров.

  • Домашние задания с проверкой и обратной связью от преподавателя. 

  • Преподаватель — правовед, кандидат юридических наук. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Обучение на юриста» — МУПП

Курс переподготовки рассчитан на слушателей со средним профессиональным или высшим образованием. Студенты изучат жилищное, корпоративное, земельное, трудовое и семейное право, а также законодательство о банкротстве. После каждой темы проводится промежуточное тестирование, а в конце — итоговый экзамен.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

По окончании курса слушатели получают диплом установленного образца. Если обучение направлено на повышение квалификации, выдается удостоверение. При полном прохождении курса выпускники получают сертификат об углубленном изучении программы по юриспруденции.

  • Цена полностью: от 9700 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: без профильного образования.

  • Формат: видеолекции, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Гражданское право.

  • Жилищное право.

  • Земельное право.

  • Арбитражное процессуальное право.

  • Конституционное право.

  • Международное право.

Достоинства:

  • Три тарифа для обучения на выбор: «Студент», «Специалист», «Профессионал».

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Бесплатная доставка документов.

  • Подарки выпускникам — сертификат оценки компетенции и подарочный сертификат на дальнейшее обучение.

Недостатки:

  • Не на всех тарифах доступны бонусы для студентов.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Обучение по специальности “Юрист”» — ВАДО

Курс с углубленным изучением международного, транспортного и трудового права. Преподают практикующие юристы с опытом более семи лет. В процессе обучения каждому слушателю помогает личный куратор, а доступ к материалам сохраняется навсегда.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Для предпринимателей есть специальный модуль по российскому законодательству. По окончании курса выдаются диплом установленного образца, удостоверение о повышении квалификации и сертификат об углубленном изучении программы.

  • Цена полностью: от 9400 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: без профильного образования.

  • Формат: видеолекции, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Гражданское право.

  • Транспортное право.

  • Международное право.

Достоинства:

  • Три тарифа для обучения на выбор: «Студент», «Специалист», «Профессионал».

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Блок для предпринимателей по законодательству РФ.

  • Преподаватели — адвокат, юрист по семейным делам.

Недостатки:

  • Не на всех тарифах доступны бонусы для студентов.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Онлайн-курсы повышения квалификации для юристов

Собрали курсы для действующих юристов, которые хотят углубить профессиональные знания, освоить новые правовые области и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Обучение проводят эксперты-практики с опытом работы более десяти лет. 

1. «Юрист в сфере IT» — Moscow Digital School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Курс включает 60 уроков, 7 практических вебинаров и 16 актуальных гайдов. В программе — основы разработки программного обеспечения, право интеллектуальной собственности, регистрация программного обеспечения, антимонопольное регулирование и коммерциализация ИТ-продуктов. 

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Практическая часть курса состоит из решения реальных задач от юристов из МТС, Nestle, «Яндекса», НИУ ВШЭ и Ozon. В конце обучения студенты участвуют в бизнес-игре по созданию ИТ-компании, чтобы применить полученные знания на практике.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 11 650 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: для действующих специалистов.

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические занятия, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, поиск вакансий.

Программа:

  • Создание ИТ-продукта.

  • Информационная безопасность.

  • Коммерциализация ИТ-продукта.

  • Защита ИТ-продукта.

  • Создание ИТ-компании.

Достоинства:

  • Доступ к сообществу для общения с одногруппниками.

  • Интерактивная платформа для обучения.

  • Преподаватели — кандидаты юридических наук.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Работа с договорами» — «Русская школа управления»

Курс подходит для юристов в коммерческом праве, предпринимателей, владельцев бизнеса, менеджеров и специалистов по договорам.

Программа состоит из двух модулей. В первом модуле изучаются сделки, обязательства и принципы составления, заключения и исполнения договоров. Во втором модуле рассматриваются инструменты для эффективной работы с договорами.

По окончании обучения студенты получают сертификат о краткосрочном обучении

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

  • Цена полностью: 45 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3750 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 дня.

  • Порог входа: для действующих специалистов.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат о краткосрочном обучении.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Сделки, обязательства. Договор: как правильно составить, заключить и исполнить.

  • Инструменты эффективной договорной работы.

Достоинства:

  • Обучение проводится практиками и экспертами в области корпоративного права и договорной работы.

  • Бесплатный пробный урок, на котором можно оценить качество материала.

  • Много практических аспектов работы с договорами.

Недостатки:

  • Доступ к материалам курса дается только на 30 дней.

4,7 — рейтинг школы на основе 13 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Юриспруденция» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Курс для специалистов, имеющих высшее или среднее специальное образование. Программа включает темы по теории происхождения государства и его механизмам, источникам права и политической системе общества. 

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Слушатели получают доступ к личному кабинету на платформе, где размещены учебные материалы и проводятся онлайн-тесты. В течение всего обучения предоставляется поддержка куратора. Курс длится два месяца, но при желании обучение можно сократить в два раза. 

  • Цена полностью: 8700 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: для действующих специалистов.

  • Формат: видеолекции, вебинары, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Механизм государства.

  • Право: понятие и сущность.

  • Система права.

  • Источники права.

  • Правотворчество.

  • Реализация и толкование права.

Достоинства:

  • Возможность индивидуального обучения.

  • Возможность пройти курс в ускоренном формате.

  • Поддержка куратора на протяжении всего курса.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Руководитель юридической службы» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Семинар ориентирован на изучение моделей построения юридической службы в зависимости от структуры бизнеса. Участники освоят навыки интеграции в работу юридической службы, анализа и повышения ее эффективности. 

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

На практических примерах будут рассмотрены типичные ошибки при исполнении договорных обязательств, а также условия и последствия различных способов прекращения договорных обязательств. Семинар ведет кандидат юридических наук с опытом работы в корпоративном управлении.

  • Цена полностью: 53 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2246 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 2 дня.

  • Порог входа: для действующих специалистов.

  • Формат: онлайн-семинар.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Цели и задачи юридической службы и ее руководителя.

  • Функции юридической службы.

  • Формирование службы. Повышение эффективности службы.

  • Организация работы и управление персоналом службы.

  • Управление правовыми рисками.

Достоинства:

  • Семинар ведет кандидат юридических наук.

  • Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

  • В программу включен комплект электронных авторских материалов по юриспруденции.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Подготовка к адвокатскому экзамену» — Legal Academy

Курс предназначен для подготовки к письменному и устному этапам экзамена на приобретение статуса адвоката. В программу включен тренажер с 359 вопросами и вариантами ответов. Для подготовки к устному этапу есть короткие видеоролики с ответами на все 160 вопросов из официального перечня, утвержденного Советом ФПА РФ. 

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Курс разработан при участии ведущих адвокатов и членов Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Помимо подготовки к экзамену, он поможет расширить и актуализировать знания в различных областях материального и процессуального права. 

  • Цена полностью: 40 00 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: для действующих специалистов.

  • Формат: видеолекции, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Гражданское право.

  • Трудовое право.

  • Семейное право.

  • Гражданский процесс.

  • Арбитражный процесс.

Достоинства:

  • Есть демолекция для знакомства с программой.

  • Доступ к материалам курса открыт на три года.

  • Тренажеры с вопросами из экзамена для подготовки.

  • Преподаватели — юристы с опытом работы более десяти лет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Посмотреть программу курса

Юридические курсы в вузах

Собрали курсы от юридических университетов России, на которые можно поступить как после школы, так и с уже имеющимся высшим образованием. Программы включают промежуточные аттестации и экзамены, а преподавателями выступают кандидаты и профессора юридических наук.

1. «Корпоративный юрист » — «Московский юридический институт»

Цена: от 4500 рублей. 

Обратная связь: от преподавателей на лекциях.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

О чем курс

Программа будет интересна тем, кто хочет углубить свои знания в области корпоративного права и предпринимательской деятельности. Студенты познакомятся с особенностями корпоративного права и работой с акционерными обществами или компаниями. Также слушатели проанализируют действующее предпринимательское законодательство и разберут проблемы юридической науки в сфере корпоративной деятельности.

2. «Юриспруденция: правовое регулирование бизнеса» — НИУ ВШЭ

Цена: по запросу.

Обратная связь: от перподавателей на лекциях и семинарах.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

О чем курс

Бакалаврская программа с тремя образовательными профилями на выбор: «Юрист в сфере строительства и управления недвижимым имуществом», «Юрист в сфере финансового и налогового права», «Корпоративный юрист». 

Преподаватели курса — кандидаты и доктора юридических наук. Студенты с уже имеющимся средним профессиональным или высшим образованием могут пройти ускоренную программу, которая длится три года и восемь месяцев. 

3. «Юриспруденция» — МФЮА

Цена: 50 000 рублей.

Обратная связь: от перподавателей на семинарах.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

О чем курс

Трехмесячный курс предназначен для выпускников старших курсов вузов и аспирантов. В рамках обучения студенты изучат конституционное и трудовое право, а также уголовный процесс. Для поступления требуется наличие высшего или среднего профессионального образования. По окончании курса выдается диплом о профессиональной переподготовке.

4. «Юриспруденция» — «Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы»

Цена: от 20 000 рублей за семестр.

Обратная связь: эказмены, зачеты.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

О чем курс

В программе курса — основы защиты интеллектуальной собственности, трудовое и финансовое право, а также судебную экспертизу. Студенты изучат арбитражные процессы, формы ответственности за преступления в экономической сфере и работу судебной медицины. Для поступления необходимо пройти тестирование.

5. «Юрист в сфере бизнеса» — РЭУ им. Г. В. Плеханова

Цена: от 80 000 рублей.

Обратная связь: нет.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

О чем курс

Годовой курс посвящен основам юриспруденции в сфере бизнеса. Обучение проходит в формате вебинаров и практических заданий для самоподготовки. В конце курса студенты защищают выпускную работу и получают диплом РЭУ им. Г. В. Плеханова о профессиональной переподготовке.

Бесплатные курсы для юристов 

Бесплатные курсы предназначены для тех, кто только начинает изучать юриспруденцию или хочет понять, подходит ли им эта профессия. Программы дают базовые знания о правовых системах, основах законодательства и ключевых аспектах юридической работы.

1. «Юриспруденция. Базовый уровень» — «Содействие занятости»

Четырехмесячный курс от проекта Министерства труда и социальной защиты РФ с помощью в трудоустройстве. Обучение проходит в онлайн-формате с обратной связью. В конце курса выдают документ установленного образца и помогают с составлением резюме и портфолио.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

  • Длительность: 4 месяца.

  • Формат: видеоуроки, домашние задания с проверкой, дополнительные материалы.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: диплом.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Как юристу заработать онлайн первые деньги» — Ирина Муравьева

Двухчасовой вебинар предназначен для юристов, желающих освоить способы заработка онлайн. Занятие проведет юрист с опытом работы более 20 лет. После практикума он ответит на вопросы слушателей.По завершении вебинара участники получат именной сертификат. 

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

  • Длительность: 2 часа.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Цифровизация судебной системы» — «Академия IT»

Курс из четырех уроков по цифровизации судебной системы. Обучение предполагает только теоретическую часть без практических занятий и выдачи сертификата. После регистрации участникам будут доступны другие уроки и курсы, например,по электронной подаче документов в суд и размещению судебных актов в интернете.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Правовая грамотность» — «Открытое образование»

Курс охватывает ключевые понятия юриспруденции и основные сферы регулирования договорного, семейного и административного права. Лектор расскажет, где и как искать информацию и когда обращаться за помощью к юристу. Авторы курса — практикующие юристы и преподаватели с опытом работы более десяти лет.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Юриспруденция и право» — «Образование для всех»

Подборка из более чем 400 видеолекций по работе прокуратуры и защите прав и свобод. Лекции охватывают ключевые аспекты ювенальной юстиции, прокурорского надзора, правозащитной деятельности, а также актуальные вопросы и практические случаи в данных областях.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Для составления подборки курсов для юристов провели тщательный отбор, основываясь на ключевых критериях, которые позволяют обеспечить качество и актуальность обучающих программ. Выделили несколько важных критериев, которые помогут студентам выбрать подходящий курс:

  • Порог входа. В подборке представлены курсы как для начинающих, так и для опытных специалистов. У каждого курса обозначен уровень предварительной подготовки: с нуля, для практикующих юристов или специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.

  • Формат обучения. Курсы в подборке представлены как в онлайн-, так и в офлайн-формате: от вебинаров до разборов ошибок на «живых» встречах.

  • Документ об окончании курса. Отобрали программы, которые предоставляют сертификат или диплом государственного образца, что позволяет выпускникам подтвердить свои знания при трудоустройстве.

  • Помощь в трудоустройстве. Искали программы, которые предлагают карьерные гайды, консультации и сотрудничество с потенциальными работодателями.

  • Преподавательский состав. Обращали внимание на стаж преподавателей, успехи в профессии и опыт работы с крупными проектами.

Какой курс по юриспруденции выбрать

Юристы играют критическую роль в обеспечении законности и защите прав граждан и организаций. Они разрабатывают юридические документы, ведут дела в судах, консультируют по правовым вопросам и помогают разрешать конфликты. Для этого юристы должны обладать глубокими знаниями права, аналитическим мышлением и навыками переговоров. Освоить эти знания и навыки можно на следующих курсах:

  • «Юриспруденция» от МИПО: обучение от ведущих практиков со стажем работы более десяти лет и разбор актуальных кейсов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  • «Юриспруденция» от MITM: обучение с акцентом на практику и материалами от экспертов с 20-летним стажем.

  • «Юрисконсульт государственной и муниципальной службы» от НИИДПО: 670 часов интенсивного обучения, поддержка экспертов и актуальные знания для карьерного роста в государственной сфере.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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