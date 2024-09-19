15 курсов по продвижению телеграм-канала

Подобрали онлайн-курсы по продвижению Telegram-канала с практическими заданиями, проектами и обратной связью от преподавателей. Участники научатся продвигать продукт в Telegram, запускать рекламные кампании, привлекать новых подписчиков и удерживать аудиторию. Курсы подойдут как маркетологам с опытом, так и начинающим специалистам.

1. «Продвижение в Telegram» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс предназначен для маркетологов, SMM-специалистов, владельцев бизнеса и блогеров, которые хотят научиться продвигать свой Telegram-канал. Студенты освоят инструменты продвижения, рекламы и автоматизации, такие как Telega.In, TGStat, @BotFather и SMMPlanner. Они узнают, как развивать личный бренд, увеличивать количество подписчиков, вовлекать аудиторию и получать больше охватов.

Курс включает две индивидуальные сессии с экспертами, которые помогут решить вопросы, возникающие в процессе работы над проектами. В течение всего обучения студентов поддерживают кураторы и наставники через чат в Telegram.

Цена полностью: 42 800 рублей.

Цена в рассрочку: 2500 рублей в месяц на 18 месяца.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, онлайн-занятия, практические задания, индивидуальные консультации.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Цели и стратегия продвижения в Telegram.

Создание и оформление канала.

Качественный контент.

Построение сообщества и комьюнити-менеджмент.

Чат-боты в Telegram.

Достоинства:

Практика на реальных проектах.

Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

1% от покупки курса перечисляется в фонд помощи бездомным животным «Ника».

Поддержка кураторов во время прохождения курса и выполнения заданий.

Две индивидуальные сессии с экспертами.

Недостатки:

По отзывам, у некоторых студентов наблюдаются технические неполадки во время обучения.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Продвижение в Telegram» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС/GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Практический курс, на котором помогут освоить платформу Telegram Ads для запуска рекламной кампании, научат настраивать таргетинг и делать креативы. Студенты смогут вести аналитику, собирать статистику и анализировать эффективность продвижения. Узнают, как писать тексты, редактировать изображения, создавать видео, запускать конкурсы и викторины.

Практические задания курса можно использовать для портфолио. Все работы проверяются кураторами, с которыми можно общаться на платформе. Выпускники получают бессрочный доступ к материалам курса и всем его обновлениям.

Цена полностью: 29 325 рублей.

Цена в рассрочку: 4888 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Упаковка канала.

Размещение контента.

Запуск промо.

Подготовка к запуску рекламы.

Настройка рекламной кампании.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Последнее обновление курса в 2024 году.

Возможность записаться на бесплатную консультацию перед приобретением курса.

Возможность пересматривать материалы курса в удобное время.

Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Экосистема Telegram» — ConvertMonster

На курсе студенты познакомятся с принципом работы маркетинговой RACE-воронки. Изучат, как вовлечь аудиторию с помощью Telegram Ads и посевов. Узнают, как использовать контент-стратегию и вовлекающие воронки, чтобы сподвигнуть подписчика совершить покупку. Научатся конвертировать сделки в Telegram в прибыль и мотивировать клиента к сотрудничеству на постоянной основе.

Слушателям предлагают три тарифа обучения на выбор: «Стандарт», Pro и Premium. Второй и третий включают дополнительные уроки. Также в тариф Premium входит индивидуальная консультация с руководителем агентства Convert Monster.

Цена полностью: от 75 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4167 рублей в месяц.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, Zoom-встречи, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат или диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Маркетинговое исследование.

Конкурентный анализ.

Формирование канала.

Виды контента.

Копирайтинг вовлекающих постов.

Достоинства:

Разборы кейсов с преподавателями на живых Zoom-встречах.

Доступ к сообществу маркетологов.

Записи всех занятий сохраняются в личном кабинете.

Возможность стажировки в Convert Monster при успешном окончании обучения.

Оформление кейса вместе с куратором в портфолио.

Бонусные курсы в тарифе Premium: «Как продавать трекинг и личные консультации на 1 600 000 рублей в месяц», «Копирайтер».

Индивидуальная консультация с автором курса на тарифе Premium.

Недостатки:

Ограничения на тарифе «Стандарт»..

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Практический курс по продвижению в Телеграмме» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс предназначен для начинающих специалистов, SMM-менеджеров, осваивающих Telegram, и предпринимателей. Преподаватели — опытные бизнес-трекеры и маркетологи с 7-25 годами практики.

Студенты курса научатся запускать рекламу в Telegram и создавать простые чат-боты. Они узнают, как работать с инструментами, которые автоматизируют сбор информации о пользователях Telegram. Также поймут, как повысить лояльность клиентов с помощью персонализации и геймификации.

Цена полностью: 6700 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, тесты, лекционные материалы, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Реклама в Telegram.

Как набрать подписчиков в Telegram-канал: платные и бесплатные способы.

Зачем нужны чат-боты в Telegram.

Как создать и подключить чат-бота в Telegram.

Как отслеживать эффективность чат-бота в Telegram.

Достоинства:

Возможность закончить обучение экстерном.

Ведение и помощь куратора в обучении.

Обратная связь от преподавателей.

Работа над ошибками после каждой дисциплины.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Пошаговый план заработка от 100 000₽ в Telegram с нуля» — «Телеграм Академия Артёма Мазура»

За три дня слушатели курса научатся создавать и оформлять свой Telegram-канал, быстро писать посты и приобретут навыки рекламного менеджера. Они узнают три способа привлечения первых клиентов и разберут основные препятствия при работе в Telegram.

Курс ведёт спикер конференций по продвижению в социальных сетях с более чем пятилетним опытом работы в Telegram. Участники также получают дополнительные материалы, бонусы и подарки на каждом занятии.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-занятия.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Создание и упаковка Telegram-канала.

Написание постов.

Подбор Telegram-каналов для покупки рекламы.

Основные мифы, страхи и препятствия, которые мешают зарабатывать в интернете.

Разбор стратегий выхода на первый заработок.

Достоинства:

Бонусные уроки после регистрации.

На каждом занятии раздаются полезные материалы, подарки и бонусы всем участникам.

Курс от спикера конференций по продвижению в социальных сетях с опытом в продвижении и заработке в Telegram более пяти лет.

Недостатки:

По отзывам, приходится долго ждать ответ от поддержки.

3,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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6. «SMM-продвижение в Телеграме» — «Яндекс Практикум»

Программа обучения подходит как для опытных таргетологов, контент-менеджеров и интернет-маркетологов, так и для тех, кто начинает карьеру в маркетинге с нуля. Студенты научатся интегрировать Telegram в маркетинговую стратегию, прогнозировать результаты рекламных кампаний и анализировать их эффективность.

В конце каждого урока нейросеть YandexGPT предоставляет краткое и понятное содержание занятия. Практические навыки отрабатываются через интерактивные тесты, а в финале курса участники выполняют итоговый проект для портфолио.

Цена полностью: 16 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: воркшопы, интерактивные упражнения, дополнительные материалы, итоговый проект, тестирования.

Документ об окончании: свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Создание контент-стратегии для продвижения бизнеса в Telegram.

Создание Telegram-канал.

Создание контента для продвижения бизнеса в Telegram.

Настройка и запуск рекламы в Telegram.

Достоинства:

Первые три часа обучения бесплатные.

Возврат денег, если курс не подойдёт.

Возможность вернуть 13% стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Возможность оплатить курс через работодателя.

Обратная связь от ревьюера об итоговом проекте с разбором.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

Выдача сертификата только при условии сдачи итогового проекта.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Продвижение в Telegram» — SMM.school

Студентам предлагают три тарифа на выбор: «Студент», «Специалист», «Профи». На первом тарифе участники получат базовые навыки по продвижению в Telegram». На втором и третьем тарифах даётся доступ к бонусному чек-листу «Десять полезных ботов для Telegram» и чату с автором курса. В тариф «Профи» входит дополнительный модуль по маркировке рекламы и работе с нейросетями.

По завершению курса слушатели будут знать про такие бесплатные методы продвижения, как взаимный пиар, reels, клипы, репосты, подборки каналов. А также про платные методы продвижения: закупка рекламы в каналах, реклама у блогеров. Они научатся привлекать подписчиков в Telegram и освоят навык копирайтинга.

Цена полностью: от 19 800 рублей.

Цена в рассрочку: от 1650 рублей в месяц.

Длительность: от 2 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-занятия, домашние задания, чек-листы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Создание канала в Telegram.

Контент в Telegram для коммерческий аккаунтов.

Пошаговый план написания рекламных постов.

Воронки продаж в социальный сетях.

Маркировка рекламы.

Работа с нейросетями.

Достоинства:

Три тарифа обучения на выбор: «Студент», «Специалист», «Профи».

Отдельный чат участников с автором курса на тарифах «Специалист» и «Профи».

Старт обучения сразу после оплаты.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Автор курса — исполнительный директор SMMplanner.

Недостатки:

Тариф «Студент» не предполагает выдачу сертификата о прохождении курса и сопровождение куратором.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Специалист по рекламе в Telegram Ads с нуля» — OnStudy

Преподаватели курса — опытный лектор с более чем 12-летним стажем в интернет-продажах и продвижении и руководитель отдела медиа-планирования TGStat Agency. Студенты научатся анализировать целевую аудиторию, работать с инструментами Telemetr и TGStat, разрабатывать медиапланы для Telegram Ads, а также правильно писать посты и создавать эффективные объявления.

Перед приобретением курса можно получить бесплатную консультацию и ознакомится с полной прогарммой.

Цена полностью: от 34 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 70 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, теоретические и практические уроки, домашние задания, тесты, чек-листы.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Продвижение в Telegram.

Анализ целевой аудитории.

Медиаплан в Telegram Ads.

Составление рекламных постов для Telegram Ads.

Достоинства:

Три тарифа обучения на выбор: «База», «Профи», «Менторство».

Доступ в закрытый чат в Telegram на тарифах «Профи» и «Менторство».

Бессрочный доступ к материалам курса.

Старт обучения в любое время.

Недостатки:

Тариф «База» не включает проверку домашних заданий и сопровождение куратором.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Обучение по Telegram» — InSTART

Программа курса подойдёт тем, кто желает освоить продвижение в Telegram с нуля, а также блогерам и предпринимателям. Слушатели освоят навыки администратора канала и менеджера по рекламе. Научатся создавать и оформлять каналы, разрабатывать чат-боты и дизайн стикеров.

Курс включает право на перепродажу отдельных блоков, таких как «Чат-бот визитка», «Стикеры для соцсетей», «Рассылка объявлений» и «Продвижение». Участники также получают бонусный курс «Поиск клиентов» и доступ к рабочим чатам для партнёров

Цена полностью: 1490 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: в своём темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Продающий Telegram.

Продвижение Telegram.

Рассылка объявлений в Telegram.

Чат-бот визитка в Telegram.

Стикеры для соцсетей.

Достоинства:

Бонусный курс «Поиск клиентов».

Бессрочный доступ к материалам курса и всем обновлениям.

Возможность участвовать в марафонах, челленджах и интенсивах от экспертов и основателей проекта.

Недостатки:

Нет документа об окончании обучения.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Профессия “Telegram-маркетолог”» — Interra

Участники курса научатся создавать и оформлять каналы, группы и чаты, составлять контент-план и писать продающие тексты. Поймут, как настраивать и подключать к каналам и сообществам ботов и модерировать и поддерживать активности в сообществах.

Школа помогает выпускникам подготовить резюме, оформить портфолио и подготовиться к собеседованию, а также сопровождает их в работе над первым проектом. По окончании курса выпускники получают сертификат, удостоверение о профессиональной переподготовке и рекомендательное письмо от куратора.

Цена полностью: от 77 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3208 рублей в месяц.

Длительность: в своём темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, домашние задания, итоговая аттестация.

Документ об окончании: сертификат, удостоверение о профессиональной переподготовке, рекомендательное письмо от куратора.

Помощь с трудоустройством: есть.

Программа:

Введение в профессию и карьерный трек.

Разбор возможностей платформы Telegram.

Целевая аудитория проекта.

Сбор статистики, работа с системами аналитики.

Основы копирайтинга.

Сторителлинг.

Достоинства:

Бонусные материалы: методички, PDF-инструкции, чек-листы.

Гарантия поддержки во время стажировки и трудоустройства.

Доступ в закрытый чат с кураторами и дополнительными материалами.

Проверка домашних заданий и обратная связь от кураторов.

Возможность вернуть 13% стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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