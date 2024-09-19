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15 курсов по продвижению телеграм-канала

Популярность Telegram выросла за последние годы. Многие компании начали использовать платформу, чтобы находить клиентов и продвигать свои проекты и продукты. В связи с этим вырос спрос на специалистов, которые занимаются ведением Telegram-каналов.

Профессия требует понимания механизмов работы платформы, знания основ маркетинга, умения разрабатывать контент-стратегию и запускать рекламные кампании в Telegram.

Собрали платные онлайн-курсы по продвижению в Telegram, на которых обучат инструментам и методам ведения и монетизации проектов. Бесплатные курсы будут полезны тем, кто хочет изучить основы работы с Telegram.  

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила онлайн-курсы по продвижению Telegram-каналов от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина

Редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс».

ТОП-10 курсов по продвижению в Telegram в 2024 году

  1. «Продвижение в Telegram» от «Нетологии»: по итогам конкурса дипломных работ лучший студент курса получит аудит своего проекта в Telegram (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  2. «Продвижение в Telegram» от Skillbox: на курсе научат запускать рекламную кампанию через Telegram Ads, создавать контент-план и повышать охваты через конкурсы и викторины (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  3. «ЭкоСистема Telegram» от ConvertMonster: 65% выпускников курса работают в проекте от партнёров на платной основе и получают первого клиента.

  4. «Практический курс по продвижению в Телеграмме» от МИПО: преподаватели курса — ведущие бизнес-трекеры, маркетологи и предприниматели с опытом от 7 до 25 лет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  5. «Пошаговый план заработка от 100 000₽ в Telegram с нуля» от Телеграм Академии Артёма Мазура: автор курса — спикер конференций по продвижению в социальных сетях с опытом продвижения и заработка в Telegram более пяти лет.

  6. «SMM-продвижение в Телеграме» от «Яндекс Практикума»: по окончанию курса студентов ждёт итоговый проект: создание канала и плана продвижения.

  7. «Продвижение в Telegram» от SMM.school: на курсе студенты узнают, какие задачи по продвижению в Telegram можно выполнять с помощью ChatGPT.

  8. «Специалист по рекламе в Telegram Ads с нуля» от OnStudy: преподаватель курса — специалист в области интернет-продаж и продвижения с опытом работы более 12 лет. 

  9. «Обучение по Telegram» от InSTART: участники получат в подарок курс по поиску клиентов.

  10. «Профессия “Telegram-маркетолог”» от Interra: по завершению курса выпускникам гарантируют поддержку в трудоустройстве и помогают на всех этапах поиска работы. 

Онлайн-курсы по продвижению и ведению Telegram-канала

Подобрали онлайн-курсы по продвижению Telegram-канала с практическими заданиями, проектами и обратной связью от преподавателей. Участники научатся продвигать продукт в Telegram, запускать рекламные кампании, привлекать новых подписчиков и удерживать аудиторию. Курсы подойдут как маркетологам с опытом, так и начинающим специалистам.

1. «Продвижение в Telegram» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс предназначен для маркетологов, SMM-специалистов, владельцев бизнеса и блогеров, которые хотят научиться продвигать свой Telegram-канал. Студенты освоят инструменты продвижения, рекламы и автоматизации, такие как Telega.In, TGStat, @BotFather и SMMPlanner. Они узнают, как развивать личный бренд, увеличивать количество подписчиков, вовлекать аудиторию и получать больше охватов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс включает две индивидуальные сессии с экспертами, которые помогут решить вопросы, возникающие в процессе работы над проектами. В течение всего обучения студентов поддерживают кураторы и наставники через чат в Telegram.

  • Цена полностью: 42 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: 2500 рублей в месяц на 18 месяца.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, онлайн-занятия, практические задания, индивидуальные консультации.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Цели и стратегия продвижения в Telegram.

  • Создание и оформление канала.

  • Качественный контент.

  • Построение сообщества и комьюнити-менеджмент.

  • Чат-боты в Telegram.

Достоинства:

  • Практика на реальных проектах.

  • Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

  • 1% от покупки курса перечисляется в фонд помощи бездомным животным «Ника».

  • Поддержка кураторов во время прохождения курса и выполнения заданий.

  • Две индивидуальные сессии с экспертами.

Недостатки:

  • По отзывам, у некоторых студентов наблюдаются технические неполадки во время обучения.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Продвижение в Telegram» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС/GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Практический курс, на котором помогут освоить платформу Telegram Ads для запуска рекламной кампании, научат настраивать таргетинг и делать креативы. Студенты смогут вести аналитику, собирать статистику и анализировать эффективность продвижения. Узнают, как писать тексты, редактировать изображения, создавать видео, запускать конкурсы и викторины.

Иллюстрация: freepik/freepik

Практические задания курса можно использовать для портфолио. Все работы проверяются кураторами, с которыми можно общаться на платформе. Выпускники получают бессрочный доступ к материалам курса и всем его обновлениям.

  • Цена полностью: 29 325 рублей.

  • Цена в рассрочку: 4888 рублей в месяц на 6 месяцев.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Упаковка канала.

  • Размещение контента.

  • Запуск промо.

  • Подготовка к запуску рекламы.

  • Настройка рекламной кампании.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Последнее обновление курса в 2024 году. 

  • Возможность записаться на бесплатную консультацию перед приобретением курса.

  • Возможность пересматривать материалы курса в удобное время.

  • Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Экосистема Telegram» ConvertMonster

На курсе студенты познакомятся с принципом работы маркетинговой RACE-воронки. Изучат, как вовлечь аудиторию с помощью Telegram Ads и посевов. Узнают, как использовать контент-стратегию и вовлекающие воронки, чтобы сподвигнуть подписчика совершить покупку. Научатся конвертировать сделки в Telegram в прибыль и мотивировать клиента к сотрудничеству на постоянной основе.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушателям предлагают три тарифа обучения на выбор: «Стандарт», Pro и Premium. Второй и третий включают дополнительные уроки. Также в тариф Premium входит индивидуальная консультация с руководителем агентства Convert Monster.

  • Цена полностью: от 75 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4167 рублей в месяц.

  • Длительность: от 4 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, Zoom-встречи, домашние задания.

  • Документ об окончании: сертификат или диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Маркетинговое исследование.

  • Конкурентный анализ.

  • Формирование канала.

  • Виды контента.

  • Копирайтинг вовлекающих постов.

Достоинства:

  • Разборы кейсов с преподавателями на живых Zoom-встречах.

  • Доступ к сообществу маркетологов.

  • Записи всех занятий сохраняются в личном кабинете.

  • Возможность стажировки в Convert Monster при успешном окончании обучения.

  • Оформление кейса вместе с куратором в портфолио.

  • Бонусные курсы в тарифе Premium: «Как продавать трекинг и личные консультации на 1 600 000 рублей в месяц», «Копирайтер».

  • Индивидуальная консультация с автором курса на тарифе Premium.

Недостатки:

  • Ограничения на тарифе «Стандарт»..

4,6 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Практический курс по продвижению в Телеграмме» МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс предназначен для начинающих специалистов, SMM-менеджеров, осваивающих Telegram, и предпринимателей. Преподаватели — опытные бизнес-трекеры и маркетологи с 7-25 годами практики.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты курса научатся запускать рекламу в Telegram и создавать простые чат-боты. Они узнают, как работать с инструментами, которые автоматизируют сбор информации о пользователях Telegram. Также поймут, как повысить лояльность клиентов с помощью персонализации и геймификации.

  • Цена полностью: 6700 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, тесты, лекционные материалы, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Реклама в Telegram.

  • Как набрать подписчиков в Telegram-канал: платные и бесплатные способы.

  • Зачем нужны чат-боты в Telegram.

  • Как создать и подключить чат-бота в Telegram.

  • Как отслеживать эффективность чат-бота в Telegram.

Достоинства:

  • Возможность закончить обучение экстерном.

  • Ведение и помощь куратора в обучении.

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Работа над ошибками после каждой дисциплины.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Пошаговый план заработка от 100 000₽ в Telegram с нуля» — «Телеграм Академия Артёма Мазура»

За три дня слушатели курса научатся создавать и оформлять свой Telegram-канал, быстро писать посты и приобретут навыки рекламного менеджера. Они узнают три способа привлечения первых клиентов и разберут основные препятствия при работе в Telegram.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс ведёт спикер конференций по продвижению в социальных сетях с более чем пятилетним опытом работы в Telegram. Участники также получают дополнительные материалы, бонусы и подарки на каждом занятии. 

  • Цена полностью: бесплатно.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-занятия.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Создание и упаковка Telegram-канала.

  • Написание постов.

  • Подбор Telegram-каналов для покупки рекламы.

  • Основные мифы, страхи и препятствия, которые мешают зарабатывать в интернете.

  • Разбор стратегий выхода на первый заработок.

Достоинства:

  • Бонусные уроки после регистрации.

  • На каждом занятии раздаются полезные материалы, подарки и бонусы всем участникам.

  • Курс от спикера конференций по продвижению в социальных сетях с опытом в продвижении и заработке в Telegram более пяти лет.

Недостатки:

  • По отзывам, приходится долго ждать ответ от поддержки.

3,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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6. «SMM-продвижение в Телеграме» «Яндекс Практикум»

Программа обучения подходит как для опытных таргетологов, контент-менеджеров и интернет-маркетологов, так и для тех, кто начинает карьеру в маркетинге с нуля. Студенты научатся интегрировать Telegram в маркетинговую стратегию, прогнозировать результаты рекламных кампаний и анализировать их эффективность.

Иллюстрация: freepik/freepik

В конце каждого урока нейросеть YandexGPT предоставляет краткое и понятное содержание занятия. Практические навыки отрабатываются через интерактивные тесты, а в финале курса участники выполняют итоговый проект для портфолио.

  • Цена полностью: 16 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: воркшопы, интерактивные упражнения, дополнительные материалы, итоговый проект, тестирования.

  • Документ об окончании: свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Создание контент-стратегии для продвижения бизнеса в Telegram.

  • Создание Telegram-канал.

  • Создание контента для продвижения бизнеса в Telegram.

  • Настройка и запуск рекламы в Telegram.

Достоинства:

  • Первые три часа обучения бесплатные.

  • Возврат денег, если курс не подойдёт.

  • Возможность вернуть 13% стоимости курса, оформив налоговый вычет.

  • Возможность оплатить курс через работодателя.

  • Обратная связь от ревьюера об итоговом проекте с разбором.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

  • Выдача сертификата только при условии сдачи итогового проекта.

4,4 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Продвижение в Telegram» SMM.school

Студентам предлагают три тарифа на выбор: «Студент», «Специалист», «Профи». На первом тарифе участники получат базовые навыки по продвижению в Telegram». На втором и третьем тарифах даётся доступ к бонусному чек-листу «Десять полезных ботов для Telegram» и чату с автором курса. В тариф «Профи» входит дополнительный модуль по маркировке рекламы и работе с нейросетями. 

Иллюстрация: freepik/freepik

По завершению курса слушатели будут знать про такие бесплатные методы продвижения, как взаимный пиар, reels, клипы, репосты, подборки каналов. А также про платные методы продвижения: закупка рекламы в каналах, реклама у блогеров. Они научатся привлекать подписчиков в Telegram и освоят навык копирайтинга.

  • Цена полностью: от 19 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1650 рублей в месяц.

  • Длительность: от 2 недель.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-занятия, домашние задания, чек-листы.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Создание канала в Telegram.

  • Контент в Telegram для коммерческий аккаунтов.

  • Пошаговый план написания рекламных постов.

  • Воронки продаж в социальный сетях.

  • Маркировка рекламы.

  • Работа с нейросетями.

Достоинства:

  • Три тарифа обучения на выбор: «Студент», «Специалист», «Профи».

  • Отдельный чат участников с автором курса на тарифах «Специалист» и «Профи».

  • Старт обучения сразу после оплаты.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Автор курса — исполнительный директор SMMplanner.

Недостатки:

  • Тариф «Студент» не предполагает выдачу сертификата о прохождении курса и сопровождение куратором.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Специалист по рекламе в Telegram Ads с нуля» — OnStudy

Преподаватели курса — опытный лектор с более чем 12-летним стажем в интернет-продажах и продвижении и руководитель отдела медиа-планирования TGStat Agency. Студенты научатся анализировать целевую аудиторию, работать с инструментами Telemetr и TGStat, разрабатывать медиапланы для Telegram Ads, а также правильно писать посты и создавать эффективные объявления.

Иллюстрация: freepik/freepik

Перед приобретением курса можно получить бесплатную консультацию и ознакомится с полной прогарммой.

  • Цена полностью: от 34 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 70 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, теоретические и практические уроки, домашние задания, тесты, чек-листы.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Продвижение в Telegram.

  • Анализ целевой аудитории.

  • Медиаплан в Telegram Ads.

  • Составление рекламных постов для Telegram Ads.

Достоинства:

  • Три тарифа обучения на выбор: «База», «Профи», «Менторство».

  • Доступ в закрытый чат в Telegram на тарифах «Профи» и «Менторство».

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Старт обучения в любое время.

Недостатки:

  • Тариф «База» не включает проверку домашних заданий и сопровождение куратором.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Обучение по Telegram» — InSTART

Программа курса подойдёт тем, кто желает освоить продвижение в Telegram с нуля, а также блогерам и предпринимателям. Слушатели освоят навыки администратора канала и менеджера по рекламе. Научатся создавать и оформлять каналы, разрабатывать чат-боты и дизайн стикеров.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс включает право на перепродажу отдельных блоков, таких как «Чат-бот визитка», «Стикеры для соцсетей», «Рассылка объявлений» и «Продвижение». Участники также получают бонусный курс «Поиск клиентов» и доступ к рабочим чатам для партнёров 

  • Цена полностью: 1490 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: в своём темпе.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Продающий Telegram.

  • Продвижение Telegram.

  • Рассылка объявлений в Telegram.

  • Чат-бот визитка в Telegram.

  • Стикеры для соцсетей.

Достоинства:

  • Бонусный курс «Поиск клиентов».

  • Бессрочный доступ к материалам курса и всем обновлениям.

  • Возможность участвовать в марафонах, челленджах и интенсивах от экспертов и основателей проекта.

Недостатки:

  • Нет документа об окончании обучения.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Профессия “Telegram-маркетолог”» — Interra

Участники курса научатся создавать и оформлять каналы, группы и чаты, составлять контент-план и писать продающие тексты. Поймут, как настраивать и подключать к каналам и сообществам ботов и модерировать и поддерживать активности в сообществах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа помогает выпускникам подготовить резюме, оформить портфолио и подготовиться к собеседованию, а также сопровождает их в работе над первым проектом. По окончании курса выпускники получают сертификат, удостоверение о профессиональной переподготовке и рекомендательное письмо от куратора.

  • Цена полностью: от 77 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3208 рублей в месяц.

  • Длительность: в своём темпе.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, домашние задания, итоговая аттестация.

  • Документ об окончании: сертификат, удостоверение о профессиональной переподготовке, рекомендательное письмо от куратора.

  • Помощь с трудоустройством: есть.

Программа:

  • Введение в профессию и карьерный трек.

  • Разбор возможностей платформы Telegram.

  • Целевая аудитория проекта.

  • Сбор статистики, работа с системами аналитики.

  • Основы копирайтинга.

  • Сторителлинг.

Достоинства:

  • Бонусные материалы: методички, PDF-инструкции, чек-листы.

  • Гарантия поддержки во время стажировки и трудоустройства.

  • Доступ в закрытый чат с кураторами и дополнительными материалами.

  • Проверка домашних заданий и обратная связь от кураторов.

  • Возможность вернуть 13% стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Бесплатные онлайн-курсы по продвижению в Telegram

Подобрали пять бесплатных курсов по продвижению в Telegram. На них участники узнают, с чего начать продвижение в Telegram и как зарабатывать на платформе. Научатся использовать инструменты продвижения, привлекать аудиторию и создавать чат-боты. 

1. «Telegram жив: эффективное продвижение Telegram-канала» — «Нетология»

Бесплатный вебинар, на котором слушатели узнают, как запустить и продвигать Telegram-канал. Программа включает пошаговые инструкции, платные и бесплатные методы продвижения, советы по закупке рекламы и примеры успешных кейсов. Ведущий вебинара — PR-директор платформы EPICSTARS — объяснит, как эффективно работать с Telegram, и ответит на вопросы участников.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 час 23 минуты.

  • Формат: вебинар в записи.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Секреты продвижения в Telegram» — Skillbox

Бесплатный вебинар, посвящённый методам продвижения Telegram-канала. В прямом эфире слушатели узнают, с чего начать продвижение в Telegram, как вести статистику и использовать различные методы продвижения, такие как взаимопиар, подборки и реклама. Также рассмотрят ошибки, которых следует избегать. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 час 22 минуты.

  • Формат: вебинар в записи.

  • Доступ: свободный.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Как привлекать клиентов из Telegram и зарабатывать» — SMM.school

Курс состоит из четырёх видеоуроков, на которых слушатели узнают о возможностях Telegram для начинающих, SMM-менеджеров и предпринимателей. Они научатся создавать контент, который привлекает читателей, поймут, когда использовать чат-боты и какие задачи они решают.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушателей узнают о секретах продвижения в Telegram и способе выстроить систему привлечения клиентов. Также участники получат бонусы в виде PDF-файла «5 ключевых аргументов: зачем бизнесу Telegram» и видеоурока «15+ фишек Telegram, о которых вы не знали».

  • Длительность: 4 дня.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Полный курс по продвижению в Telegram 2024» — eLama

Курс для маркетологов, PPC-специалистов, владельцев бизнеса и агентств. Записан в 2024 году по актуальным интерфейсу и форматам. Студенты разберут на курсе, как создавать и развивать Telegram-канал. Узнают, как работать с «Маркетолог PRO» от МТС Ads. А также рассмотрят реальные кейсы по продвижению бизнеса.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: в своём темпе.

  • Формат: по запросу.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Создание бота в Telegram» — Stepik

Курс состоит из пяти модулей, включающих теорию и практику. Программа предназначена для студентов с базовыми знаниями программирования и Python, а также с ПК на Windows 10. Участники научатся создавать ботов, познакомятся с принципами их работы, разберут примеры кода и улучшат навыки программирования.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 12 уроков.

  • Формат: видеоуроки, тесты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При составлении статьи проанализировали десятки курсов по продвижению в Telegram от различных онлайн-школ. Изучили и оценили разные образовательные программы, исходя из их комплексности и доступности как для начинающих, так и для опытных специалистов. При отборе курсов учитывали следующие критерии:

  • Порог входа. Отобрали курсы, которые подойдут как для начинающих специалистов, так и для экспертов в сфере продвижения в соцсетях и владельцев бизнеса. Есть курсы для SMM-специалистов, которые начинают осваивать Telegram.

  • Стоимость курса. Выбирали курсы с возможностью оплаты обучения в рассрочку, чтобы можно было спланировать бюджет, разбив всю сумму на небольшие ежемесячные платежи.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Выбирали курсы, где есть возможность записаться на бесплатную консультацию для ознакомления с программой перед принятием решения о её приобретении. 

  • Формат обучения и обратная связь. Отобрали курсы, которые проходят в онлайн-формате. Учащиеся имеют доступ к чату с кураторами, где могут узнавать интересующие их вопросы. Также студенты получают обратную связь от кураторов по выполненным практическим заданиям.

  • Реальный результат обучения. Проанализировали, насколько курсы помогают развивать профессиональные навыки и умения, необходимые для успешной карьеры в сфере продвижения в Telegram.

  • Документ об окончании. Собрали программы, после прохождения которых выдают сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь в трудоустройстве. Проанализировали, как школы помогают выпускникам применять приобретённые навыки на практике после окончания курса.

  • Экспертиза спикера. Выбрали курсы, которые ведут эксперты с опытом продвижения проектов в Telegram. 

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Изучили отзывы студентов и выпускников, чтобы дать объективное представление о качестве образовательного процесса.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Подобрали курсы с лицензией на оказание образовательных услуг, которые позволяют оформить налоговый вычет.

Какой курс по продвижению в Telegram выбрать

В 2022 году Telegram обогнал WhatsApp по количеству трафика в России и продолжает набирать популярность среди пользователей соцсетей. В связи с этим растёт спрос на специалистов, которые умеют управлять каналами, создавать контент, запускать рекламные кампании и анализировать их эффективность. Освоить эти навыки можно на курсах:

  1. «Продвижение в Telegram» от «Нетологии»: по итогам конкурса дипломных работ лучший студент курса получит аудит своего проекта в Telegram (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  2. «Продвижение в Telegram» от Skillbox: на курсе научат запускать рекламную кампанию через Telegram Ads, создавать контент-план и повышать охваты через конкурсы и викторины (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  3. «ЭкоСистема Telegram» от ConvertMonster: 65% выпускников курса работают в проекте от партнёров на платной основе и получают первого клиента.

  4. «Практический курс по продвижению в Телеграмме» от МИПО: преподаватели курса — ведущие бизнес-трекеры, маркетологи и предприниматели с опытом от 7 до 25 лет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  5. «Пошаговый план заработка от 100 000₽ в Telegram с нуля» от Телеграм Академии Артёма Мазура: автор курса — спикер конференций по продвижению в социальных сетях с опытом продвижения и заработка в Telegram более пяти лет.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в неё проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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