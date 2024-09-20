MarketGuru: обзор и возможности сервиса аналитики маркетплейсов, чем отличается от других

MarketGuru — один из популярных сервисов аналитики, которому доверяют свой бизнес более 700 тысяч продавцов. С его помощью можно увидеть, какие товары выгодно продавать и какими стратегиями пользуются конкуренты. Его использование дает возможность более гибко подходить к ценообразованию, чтобы не упускать прибыль, и минимизировать расходы на рекламу. Полученные данные помогут принять обдуманные управленческие решения, чтобы эффективнее вести бизнес.
Информация об эксперте
Ведущий эксперт-маркетолог MarketGuru рассказал о работе сервиса и ответил на частые вопросы пользователей.
Кирилл Минаев
Ведущий эксперт-маркетолог MarketGuru.
Что за сервис «МаркетГуру» и для чего нужен
MarketGuru — сервис аналитики маркетплейсов, который анализирует 40 миллионов запросов по 6 миллионам групп ежедневно и предоставляет точные на 94,8% данные и прогнозы. Это помогает продавцам принимать стратегически верные решения.
Сервис разработан для предпринимателей, которые хотят управлять ассортиментом и ценами на Wildberries более эффективно. А также — для аналитиков и маркетологов, менеджеров по продукту. Им сервис поможет исследовать рынок и конкурентов, поднять продажи на маркетплейсе как минимум в два раза и оптимизировать товарные предложения.
Тем, кто только планирует продажи, MarketGuru будет полезен, чтобы подобрать товар, который принесет доход, оценить оборот продаж в категории, посмотреть насыщенность конкретного рынка. Сервис предоставляет готовые отчеты и рекомендации, что экономит время и ресурсы.
Функциональность сервиса
MarketGuru — комплексное решение для внешней и внутренней аналитики и оптимизации бизнеса на Wildberries. Сервис позволяет продавцам минимизировать риски и достигать поставленных целей в условиях жесткой конкуренции.
Инструменты внутренней аналитики позволяют отслеживать динамику продаж, управлять ценами и ассортиментом, повышать эффективность рекламных кампаний. А внешней — анализировать конкурентов, искать прибыльные ниши и товары.
Для внешней аналитики
MarketGuru поможет проанализировать конкурентов, быстро найти нишу и лучшие товары для продажи. Инструменты внешней аналитики, которые предлагает сервис:
1. Поиск ниши.
Сервис анализирует текущие тренды и потребительские предпочтения, чтобы выявить сегменты рынка, в которых пока низкая конкуренция. Это помогает найти возможности для старта и масштабирования бизнеса, оптимизировать ассортимент.
2. Поиск товаров.
Инструмент для поиска товаров для продажи на Wildberries с учетом уровня желаемой конкуренции, планируемой цены и месячной выручки. Для предпринимателей с опытом — дополнительные фильтры по типу поставки, количеству заказов и продаж на один отзыв, позиции по поисковым запросам.
3. Статистика поисковых запросов.
Анализ запросов позволяет определить, что чаще ищут и покупают на Wildberries. Продавцам это дает возможность предугадывать потребности покупателей, оптимизировать свой ассортимент под текущий спрос и своевременно пополнять запасы популярных товаров.
4. Статистика по категориям.
Инструмент для поиска ниши с наибольшей выручкой. Можно включить фильтр по типу поставки или исключить определенные товары.
5. Анализ по артикулу.
Детальный анализ карточек товаров конкурентов нужен, чтобы выявить их преимущества и слабые места — на основе этой информации продавец может оптимизировать собственную стратегию продаж. Улучшить карточки своих товаров и адаптировать маркетинговые методы, которыми пользуется конкурент, для собственного продвижения.
6. Отслеживание конкурентов.
Интересующие товары конкурентов можно добавить в избранное и сгруппировать. Инструмент позволяет в режиме реального времени отслеживать количество продаж, цены, рейтинг и другие ключевые показатели. Это необходимо, чтобы быстро реагировать на изменения на рынке.
7. Анализ брендов и продавцов.
Инструменты для анализа популярных брендов и самых успешных продавцов за последние 30 дней. В таблице отображается количество продавцов, брендов и товаров, средняя цена, общая выручка. Есть фильтр по типам поставки.
8. Калькулятор прибыли.
Калькулятор помогает рассчитать прибыльность выхода на Wildberries, учитывая все затраты — стоимость закупки, логистику, налоговые отчисления. Часть расходов, например, комиссия маркетплейса, средний процент брака и стоимость хранения единицы товара подгружаются автоматически после выбора склада отгрузки.
Результат — общая сумма затрат на единицу товара, доходность, маржинальность и маржинальная прибыль. Также калькулятор автоматически рассчитывает минимальную цену на Wildberries и максимальную скидку для исключения убытка. Расчеты можно сохранить в файле Excel или поделиться ссылкой на калькулятор.
Для внутренней аналитики
Внутренняя аналитика позволяет эффективно управлять стратегией продвижения товаров на маркетплейсе, принимать обоснованные решения и повышать свою конкурентоспособность.
Это улучшает общие результаты бизнеса и финансовые показатели. Инструменты для внутренней аналитики, которые предлагает MarketGuru:
1. Автоматическое управление ценами.
Сервис автоматически сравнивает цены и корректирует их относительно конкурентов или товарных остатков. Продавцу нет необходимости отслеживать цены в ручном режиме, чем экономится время. Это влияет и на продажи — товар, на который выставлена привлекательная цена, чаще заказывают.
2. Биддер по рекламе.
Биддер — инструмент для автоматического управления рекламными кампаниями, который использует данные внешней аналитики. Корректирует ставки в зависимости от заданных правил и целей. Например, поднимает ставку, если конкуренты увеличивают бюджет на рекламу на Wildberries, — так товар остается в видимости покупателей.
Инструмент позволяет быстро реагировать на изменения рынка и адаптироваться к текущей ситуации. Автоматизация экономит время и ресурсы — это дает возможность сосредоточиться на стратегических задачах. Поэтому биддер особенно актуален для продавцов с большим количеством товаров, сложными рекламными стратегиями или ограниченными ресурсами на ручное управление.
3. Автоответы на отзывы.
Чем больше товаров и продаж, тем сложнее отвечать на отзывы вовремя. MarketGuru позволяет настроить свой сценарий или использовать один из тысячи возможных шаблонов, основанных на опыте реальных продавцов. Можно подключить искусственный интеллект, который сам составит ответ на любой отзыв в зависимости от сообщения покупателя. Например, если покупать жалуется на долгую доставку, ИИ извинится за задержку.
4. Анализ финансовых показателей бизнеса.
Статистика чистой прибыли, процента от выручки, расходов, упущенной выручки, заказов и выкупов по собственному магазину в общем и по каждому из товаров. Для просмотра статистики продаж нужно предоставить сервису MarketGuru доступ к своему личному кабинету поставщика на Wildberries. После этого информация будет подгружаться автоматически.
5. Контроль остатков.
Инструмент для отслеживания динамики продаж, остатков товара на складах за все время работы или определенный период — 7 или 30 дней. В этом же разделе можно автоматически сформировать файл поставки в формате Excel.
6. Товарные позиции в категории и запросах.
Статистика видимости товаров в поиске и их позиций относительно конкурентов. Динамика изменения позиций позволит оценить эффективность корректировок в карточках товаров, ценовой политике или рекламных кампаниях.
7. Аналитика заказов, продаж, отказов.
Инструмент для отслеживания статистики в режиме реального времени — можно увидеть, какие товары заказывают покупатели, в каких регионах, сколько отказов и возвратов по каждой позиции и в общем. Эти показатели нужно знать, чтобы вовремя пополнять запасы, планировать расширение ассортимента или запуск новых товаров.
Аналитика помогает выявлять проблемы и устранять их. Например, если от товара часто отказываются в пункте выдачи, это может говорить о необходимости улучшить карточку — уточнить описание, добавить больше фотографий или изменить цену.
Кроме отдельных маркетинговых инструментов для продавцов и маркетологов, MarketGuru предлагает услугу комплексного сопровождения для тех, кому нужно быстро выйти в ТОП и увеличить прибыль. Эксперт-маркетолог сервиса с опытом в той же нише, в которой торгует продавец, или в похожей, все настроит, проконтролирует показатели и внесет корректировки, если будет необходимо.
Какие есть тарифы
Предприниматели, которые планируют выходить на Wildberries со своим товаром или уже торгуют, могут выбрать один из четырех платных тарифов MarketGuru:
1. Анализ ниши и конкурентов.
Стоимость: от 3395 до 6790 в месяц в зависимости от периода оплаты — 24, 12, 6, 3 или 1 месяц.
Что входит в тариф: управление рекламой, внешняя и внутренняя аналитика.
Подходит для тех, кто только планирует запускать бизнес на Wildberries в ближайшие три месяца или раньше. В рамках тарифа доступно отслеживание трендов и поисковых запросов, анализ товаров и действий конкурентов. Это поможет найти перспективные направления для старта.
2. Управление рекламой.
Стоимость: от 4245 до 8490 рублей в месяц в зависимости от периода оплаты — 24, 12, 6, 3 или 1 месяц.
Что входит в тариф: управление рекламой, внешняя и внутренняя аналитика.
Тариф для продавцов, которые хотят сэкономить на рекламных расходах и автоматизировать рекламные кампании. Отличается от пакета «Анализ ниши и конкурентов» отсутствием ограничений по количеству рекламных кампаний.
3. Профессиональный.
Стоимость: от 12 295 до 24 590 рублей в месяц в зависимости от периода оплаты — 24, 12, 6, 3 или 1 месяц.
Что входит в тариф: управление рекламой, внешняя и внутренняя аналитика, автоответы, управление ценой.
Доступ к набору инструментов для полного цикла продаж на Wildberries — от выбора ниши и анализа конкурентов до автоматизации рекламы и цен.
4. Масштабирование.
Стоимость: от 17 245 до 34 490 рублей в месяц в зависимости от периода оплаты — 24, 12, 6, 3 или 1 месяц.
Что входит в тариф: управление рекламой, внешняя и внутренняя аналитика, автоответы, управление ценой.
В рамках тарифа предоставляется доступ ко всем инструментам MarketGuru для профессионального ведения бизнеса на Wildberries. Ограничения по количеству товаров для внутренней аналитики отсутствуют. А количество запросов для внешней аналитики ограничено только возможностями сервиса.
Некоторые опции и услуги, например, внешнюю или внутреннюю аналитику, автоответы на отзывы, управление ценообразованием, можно оплатить отдельно. Еще есть услуга настройки сервиса вместе с экспертом MarketGuru: 1 онлайн-сессия стоит 35 тысяч рублей, 3 — 99 тысяч рублей, 6 — 161 тысяча рублей, 12 — 297 тысяч рублей.
Для всех тарифов доступна рассрочка от банков-партнеров сервиса MarketGuru — от 3500 рублей в месяц. Но при оплате частями тарифов и опций стоимость выше на 10%.
Функции MarketGuru можно бесплатно протестировать в течение суток. Бесплатный доступ активируется после регистрации.
Установка расширения для маркетплейсов
У MarketGuru есть бесплатное расширение, которое позволяет оценивать спрос прямо на страницах Wildberries. Расширение работает в браузерах Google Chrome и «Яндекс».
Что анализирует бот:
Поисковые запросы.
Ставки рекламы, позиции, стоимость продвижения.
Ценовую сегментацию.
Склады для поставок, скорость доставки, остатки.
Любой товар: динамика позиций в поиске, изменения количества продаж, выручки, цены, остатков.
Кроме плагина для браузера, есть бот в Telegram для Wildberries, которым пользуются больше 70 тысяч продавцов. Чтобы получить подробный аналитический отчет в формате PDF, нужно отправить боту артикул или ссылку на страницу товара на Wildberries.
Какую информацию дает бот в Telegram:
Выручка за 30 дней.
График изменения цены.
График изменения остатков.
Категории, в которых представлен товар.
Позиции в выдаче.
В PDF-отчет вшиты ссылки для быстрого перехода на страницу маркетплейса и в сервис MarketGuru с более подробной аналитикой и графиками.
Преимущества и недостатки
Проанализировали отзывы о сервисе аналитики маркетплейсов MarketGuru и выделили основные преимущества и недостатки. Главные плюсы по мнению пользователей:
Статус официального авторизованного сервиса Wildberries.
Сопровождение маркетолога-аналитика с опытом продвижения товара в той же или похожей сфере по запросу.
Бесплатные вебинары и обучение работе с сервисом.
Больше аналитических данных, чем в личном кабинете на маркетплейсе.
Бесплатное расширение и бот без ограничений по функциям.
Специальные предложения для опытных и успешных продавцов.
Негативных отзывов о сервисе MarketGuru немного. К недостаткам, на которые жалуются некоторые пользователи, можно отнести:
Агрессивные способы продвижения, которые использует компания.
Бесплатный доступ к основным инструментам на сутки.
Шаблонные ответы поддержки.
Отличие «МаркетГуру» от других сервисов аналитики
MarketGuru предлагает не только различные инструменты для внешней и внутренней аналитики, но и подробное обучение по работе с ними. Начинающие продавцы могут пройти курсы по работе с маркетплейсами. На выбор представлены три программы обучения:
«Миллион на Wildberries» (для начинающих предпринимателей, длительность — 144 урока).
«Миллион на OZON» (для начинающих и опытных предпринимателей, длительность — 89 уроков).
«Менеджер маркетплейсов» (для начинающих предпринимателей, длительность — 118 уроков).
Если необходимо расширить знания по конкретному направлению, то можно пройти и мини-курсы. MarketGuru предлагает шесть программ:
«Эффективная реклама».
«Seo-секреты».
«Выбор ниши».
«Как нанимать сотрудников».
«Фотоконтент».
«Продвинутый Excel».
Команда MarketGuru регулярно проводит и бесплатные вебинары. Например, как начинающие, так и опытные продавцы могут посетить трехдневный интенсив по продажам на Wildberries.
Обучение позволит новичкам избежать типичных ошибок и быстро масштабировать бизнес. Но при дефиците времени пользователи могут выбрать тарифы, которые включают сопровождение экспертов-аналитиков. Эксперт — маркетолог-аналитик сервиса MarketGuru с опытом в той же нише, в которой торгует продавец, или в похожей, поможет вырасти по выручке и прибыли за счет правильной работы с внутренними инструментами площадки. Будет контролировать показатели товаров, анализировать статистику и вносить корректировки каждую неделю или чаще, если необходимо.
Тем, кто заказал услугу комплексного сопровождения, также дополнительно предоставляется доступ в закрытый клуб MarketGuru. Встречи проходят как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Участники закрытого клуба получают доступ к преимуществам и привилегиям, которые недоступны другим пользователям сервиса. Например, персональные консультации и поддержка, обучающие материалы, ранний доступ к новым функциям и продуктам.
Отвечает эксперт
На вопросы, которые чаще всего задают начинающие пользователи, ответил ведущий эксперт-маркетолог MarketGuru Кирилл Минаев.
С какими площадками работаете?
На данный момент только с Wildberries, другие маркетплейсы не передают данные о своих площадках, и аналитика не может быть точной.
Предусмотрен ли бесплатный тестовый период? Есть ли какие-то ограничения в это время?
Всем новым пользователем после регистрации весь функционал сервиса доступен в полном объеме в течение 24 часов. После истечения этого срока часть сервиса будет ограничена, но много разделов будет доступно, включая бесплатное расширение для браузера MarketGuru.
Обучаете ли новичков?
Конечно, у нас есть свои курсы продаж на Wildberries, помогающие новичкам. И есть тарифы с сопровождением экспертов-аналитиков, которые помогают разобраться в тонкостях сервиса аналитики и в продажах на Wildberries.
Можно ли пользоваться сервисом на телефоне iOS и Android?
Да, но только в браузере. Приложению тяжело тянуть такой большой объем данных.
Какие есть гарантии, что данные аналитики будут точны?
Наш сервис берет данные непосредственно у самой площадки Wildberries, и существует множество решений для проверки точности данных и их корректировки. Но за точность данных на самой площадке ручаться мы не можем.
Как сервис аналитики получает данные личных кабинетов продавца?
Сервис MarketGuru работает по официальному методу интеграции от самого Wildberries, данные передаются в зашифрованном виде и находятся в полной безопасности. Мы собираем только информацию для аналитики товаров и продаж, без платежных и личных данных пользователя.
Есть ли услуга настройки и ведения «под ключ»?
В нашем сервисе можно заказать отдельные услуги по подбору товара, SEO-оптимизации карточки и ведению рекламных кампаний.
Можно ли менеджера подключить отдельно для работы внутри сервиса?
Конечно, можно подключить несколько одновременных сессий для работы любой команды — это бесплатно.
Итоги
Использование сервиса аналитики помогает решить, что и по какой цене продавать, где меньше конкуренция и выше вероятность получить максимальную прибыль. Один из самых популярных инструментов для начинающих и опытных продавцов — MarketGuru.
Сервису доверяют свой бизнес 700 тысяч предпринимателей. Более 70 тысяч из них являются участниками закрытого клуба и посещают мероприятия сервиса. Каждый день продавцы анализируют 53 миллиона товаров, используя инструменты MarketGuru. Все этого подтверждает высокий уровень доверия и надежности сервиса.
Благодарим за помощь в написании статьи Кирилла Минаева — ведущего эксперта-маркетолога сервиса MarketGuru.
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