MarketGuru: обзор и возможности сервиса аналитики маркетплейсов, чем отличается от других

MarketGuru — комплексное решение для внешней и внутренней аналитики и оптимизации бизнеса на Wildberries. Сервис позволяет продавцам минимизировать риски и достигать поставленных целей в условиях жесткой конкуренции.

Результат — общая сумма затрат на единицу товара, доходность, маржинальность и маржинальная прибыль. Также калькулятор автоматически рассчитывает минимальную цену на Wildberries и максимальную скидку для исключения убытка. Расчеты можно сохранить в файле Excel или поделиться ссылкой на калькулятор.

Калькулятор помогает рассчитать прибыльность выхода на Wildberries, учитывая все затраты — стоимость закупки, логистику, налоговые отчисления. Часть расходов, например, комиссия маркетплейса, средний процент брака и стоимость хранения единицы товара подгружаются автоматически после выбора склада отгрузки.

Инструменты для анализа популярных брендов и самых успешных продавцов за последние 30 дней. В таблице отображается количество продавцов, брендов и товаров, средняя цена, общая выручка. Есть фильтр по типам поставки.

Интересующие товары конкурентов можно добавить в избранное и сгруппировать. Инструмент позволяет в режиме реального времени отслеживать количество продаж, цены, рейтинг и другие ключевые показатели. Это необходимо, чтобы быстро реагировать на изменения на рынке.

Детальный анализ карточек товаров конкурентов нужен, чтобы выявить их преимущества и слабые места — на основе этой информации продавец может оптимизировать собственную стратегию продаж. Улучшить карточки своих товаров и адаптировать маркетинговые методы, которыми пользуется конкурент, для собственного продвижения.

Инструмент для поиска ниши с наибольшей выручкой. Можно включить фильтр по типу поставки или исключить определенные товары.

Анализ запросов позволяет определить, что чаще ищут и покупают на Wildberries. Продавцам это дает возможность предугадывать потребности покупателей, оптимизировать свой ассортимент под текущий спрос и своевременно пополнять запасы популярных товаров.

Инструмент для поиска товаров для продажи на Wildberries с учетом уровня желаемой конкуренции, планируемой цены и месячной выручки. Для предпринимателей с опытом — дополнительные фильтры по типу поставки, количеству заказов и продаж на один отзыв, позиции по поисковым запросам.

Сервис анализирует текущие тренды и потребительские предпочтения, чтобы выявить сегменты рынка, в которых пока низкая конкуренция. Это помогает найти возможности для старта и масштабирования бизнеса, оптимизировать ассортимент.

Внутренняя аналитика позволяет эффективно управлять стратегией продвижения товаров на маркетплейсе, принимать обоснованные решения и повышать свою конкурентоспособность.

Это улучшает общие результаты бизнеса и финансовые показатели. Инструменты для внутренней аналитики, которые предлагает MarketGuru:

1. Автоматическое управление ценами.

Сервис автоматически сравнивает цены и корректирует их относительно конкурентов или товарных остатков. Продавцу нет необходимости отслеживать цены в ручном режиме, чем экономится время. Это влияет и на продажи — товар, на который выставлена привлекательная цена, чаще заказывают.

2. Биддер по рекламе.

Биддер — инструмент для автоматического управления рекламными кампаниями, который использует данные внешней аналитики. Корректирует ставки в зависимости от заданных правил и целей. Например, поднимает ставку, если конкуренты увеличивают бюджет на рекламу на Wildberries, — так товар остается в видимости покупателей.

Инструмент позволяет быстро реагировать на изменения рынка и адаптироваться к текущей ситуации. Автоматизация экономит время и ресурсы — это дает возможность сосредоточиться на стратегических задачах. Поэтому биддер особенно актуален для продавцов с большим количеством товаров, сложными рекламными стратегиями или ограниченными ресурсами на ручное управление.

В стандартном рекламном кабинете Wildberries отображаются завышенные ставки, а инструментов управления рекламой немного. Биддер MarketGuru предлагает более десяти уникальных стратегий продвижения и другие преимущества — умное автопополнение и планирование бюджета, обновление ставок каждые две минуты, точная настройка рекламы.

3. Автоответы на отзывы.

Чем больше товаров и продаж, тем сложнее отвечать на отзывы вовремя. MarketGuru позволяет настроить свой сценарий или использовать один из тысячи возможных шаблонов, основанных на опыте реальных продавцов. Можно подключить искусственный интеллект, который сам составит ответ на любой отзыв в зависимости от сообщения покупателя. Например, если покупать жалуется на долгую доставку, ИИ извинится за задержку.

4. Анализ финансовых показателей бизнеса.

Статистика чистой прибыли, процента от выручки, расходов, упущенной выручки, заказов и выкупов по собственному магазину в общем и по каждому из товаров. Для просмотра статистики продаж нужно предоставить сервису MarketGuru доступ к своему личному кабинету поставщика на Wildberries. После этого информация будет подгружаться автоматически.

5. Контроль остатков.

Инструмент для отслеживания динамики продаж, остатков товара на складах за все время работы или определенный период — 7 или 30 дней. В этом же разделе можно автоматически сформировать файл поставки в формате Excel.

6. Товарные позиции в категории и запросах.

Статистика видимости товаров в поиске и их позиций относительно конкурентов. Динамика изменения позиций позволит оценить эффективность корректировок в карточках товаров, ценовой политике или рекламных кампаниях.

7. Аналитика заказов, продаж, отказов.

Инструмент для отслеживания статистики в режиме реального времени — можно увидеть, какие товары заказывают покупатели, в каких регионах, сколько отказов и возвратов по каждой позиции и в общем. Эти показатели нужно знать, чтобы вовремя пополнять запасы, планировать расширение ассортимента или запуск новых товаров.

Аналитика помогает выявлять проблемы и устранять их. Например, если от товара часто отказываются в пункте выдачи, это может говорить о необходимости улучшить карточку — уточнить описание, добавить больше фотографий или изменить цену.

Кроме отдельных маркетинговых инструментов для продавцов и маркетологов, MarketGuru предлагает услугу комплексного сопровождения для тех, кому нужно быстро выйти в ТОП и увеличить прибыль. Эксперт-маркетолог сервиса с опытом в той же нише, в которой торгует продавец, или в похожей, все настроит, проконтролирует показатели и внесет корректировки, если будет необходимо.