15 курсов по Wildberries: обучение продажам в маркетплейсе

Собрали платные курсы по продажам на Wildberries, которые помогут быстро изучить платформу и начать торговлю. Для тех, кто хочет получить новую профессию и работать в сфере онлайн-торговли, добавили курсы по менеджменту на маркетплейсах. Также в статье представлены бесплатные курсы для начинающих продавцов, которые только знакомятся с маркетплейсами.
Информация об эксперте
Помог разобраться в многообразии курсов и подсказал, на что стоит обратить внимание при выборе курсов, сооснователь сервиса аналитики MarketGuru, в котором зарегистрировано более 400 тысяч пользователей.
ТОП-7 курсов по работе с Wildberries
«Как продавать на Wildberries» от Skillbox: курс с индивидуальной поддержкой эксперта, практикой на симуляторе Wildberries и бесплатным доступом к сервисам аналитики (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«В ТОП Wildberries за 6 недель: секреты и фишки опытного селлера» от «МЕРКАТУС»: вебинар от предпринимателя с оборотом более 60 млн рублей, которому можно задать вопрос во время эфира.
«Продвижение на маркетплейсах» от «Нетологии»: курс для опытных предпринимателей с «живыми» вебинарами и обратной связью от специалистов из «Хаски Digital», «Нева-Опт», «Доктор море».
«Бизнес на Wildberries» от «Виллстор»: курс с доступом к сервисам аналитики и рекламы Wildberries и бонусом в виде бесплатной поставки до 300 единиц товара при открытии бизнеса.
«Менеджер по маркетплейсам: старт в профессии» от «Нетологии»: курс с пятью работами в портфолио и помощью в трудоустройстве.
«Профессия "Менеджер по маркетплейсам с нуля до PRO"» от MaEd: курс от экспертов из «Модульбанка», Ozon и «Яндекс Маркета» с десятью работами в портфолио и помощью в трудоустройстве.
«Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: программа от менеджера с семилетним опытом работы со стажировкой на реальном проекте и карьерными консультациями.
На онлайн-курсах по Wildberries студенты научатся управлять ассортиментом, работать с карточками товаров, анализировать продажи и выстраивать успешные маркетинговые стратегии. Программы подойдут как начинающим предпринимателям, так и тем, кто хочет улучшить свои навыки в сфере e-commerce.
1. «Как продавать на Wildberries» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Студенты изучат полный цикл продаж на Wildberries: от выбора товаров до продвижения и поставок. Научатся составлять финансовый план, чтобы окупить все затраты и получить хорошую прибыль. Освоят запуск рекламных кампаний, рассчитают их эффективность и узнают, как усилить продукт.
На курсе есть индивидуальная поддержка куратора, который даст обратную связь по работам. Практика проходит в симуляторе, который полностью повторяет личный кабинет Wildberries.
По итогу обучения студенты создадут готовую стратегию бизнеса на маркетплейсе — можно сразу открыть свой магазин и начать продавать.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3271 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Анализ товаров и ниши.
Финансовое планирование на маркетплейсах.
Подготовка и создание карточек товаров.
Поставка, упаковка и правильная маркировка товаров.
Анализ продаж и прогноз поставок.
Внутренняя аналитика Wildberries.
Достоинства:
Доступ к курсу и чату в Telegram навсегда.
Бесплатная консультация перед покупкой курса.
Курс «Инфографика для маркетплейсов» в подарок.
Руководство по налогообложению и документообороту в подарок.
Поддержка кураторов — экспертов с опытом работы в отрасли от пяти лет.
Бесплатный доступ к Mpstats, SellerFox, Shopstat, MarketPapa и другим сервисам аналитики.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «В ТОП Wildberries за 6 недель: секреты и фишки опытного селлера» — «МЕРКАТУС»
Мастер-класс по основам торговли на Wildberries, который поможет стартовать в сфере и развить бизнес. Слушатели познакомятся с инструментами и стратегиями ТОП-продавцов, изучат секреты и методики кратного роста, научатся продвигать и продавать товары.
Автор и ведущий вебинара — действующий предприниматель с оборотом в более 60 млн рублей, эксперт Wildberries, «Яндекс Маркета», «СберМегаМаркета», а также директор школы «Меркатус».
Он в курсе последних новостей и запусков, о которых еще даже не заявили в открытом доступе, и делится ими со своими учениками.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 2 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинар.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Особенности и методики работы с маркетплейсами.
Инструменты и стратегии ТОП-селлеров.
Лайфхаки и методики кратного роста.
Работа с товарами из разных категорий.
Погружение в процессы: от анализа ниши и заполнения карточки до организации отгрузки и выбора стратегии продвижения.
Полезные инструкции и стратегии для продвижения.
Достоинства:
Руководства «Как создать карточку товара на Wildberries» и «Популярные сервисы аналитики для маркетплейсов» в подарок.
Вебинар от эксперта с восьмилетним опытом, основателя школы «Меркатус».
Можно задать вопрос в прямом эфире.
Недостатки:
Нет документа о прохождении обучения.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
3. «Продвижение на маркетплейсах» — «Нетология»
Курс для тех, кто уже работает с маркетплейсами, но хочет увеличить количество продаж и расширить бизнес. Студенты узнают, как выйти в новые категории, оптимизировать процессы и снизить затраты. Освоят платные сервисы аналитики: Mpstats, Stat4market, Shopstat, Salist.
Курс на 80% состоит из «живых» вебинаров. Их ведут специалисты из COO SKILL BIKE, «Хаски Digital», «Нева-Опт», «Доктор море».
В прямом эфире студенты получат персональные рекомендации о том, как доработать карточки товаров, создать инфографику, заполнить список характеристик и провести аудит магазина.
Цена полностью: от 52 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 2310 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 3,5 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания, индивидуальная консультация с экспертом.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Анализ магазина для выявления точек роста.
Создание эффективной рекламной кампании.
Определение рекламной стратегии для бизнеса.
Анализ и оптимизация кампании, финансовые и человеческие ресурсы.
Итоговый проект. Продвижение на маркетплейсах.
Достоинства:
Курс на 80% состоит из вебинаров.
Сопровождение координатором, обратная связь от экспертов.
Преподаватели курса — практикующие эксперты в e-commerce.
Разбор случаев из практики и персональные рекомендации по проекту от экспертов.
В течение первых трех занятий школа вернет полную сумму курса, если обучение не подошло.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Бизнес на Wildberries» — «Виллстор»
Студенты освоят весь цикл запуска бизнеса на Wildberries: от настройки кабинета продавца и создания карточек товаров до анализа продаж и конкурентов. Научатся подбирать товары для торговли, настраивать рекламу и правильно рассчитывать цены.
На курсе преподают эксперты из «Виллстор», которые помогут разобраться во всех особенностях e-commerce. Практика проходит на реальных задачах в кабинете продавца на Wildberries.
Каждую неделю эксперты дают обратную связь во время прямых эфиров. Дополнительно — доступ к платным сервисам аналитики и управления рекламой Wildberries.
Цена полностью: от 24 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 2090 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 6 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помощь с оформлением портфолио, рекомендации выпускников партнерам.
Программа:
Подключение к Wildberries.
Выбор товара.
Создание контента.
Поставка товара.
Аналитика.
Реклама и продвижение.
Финансы и условия сотрудничества.
Бонус модуль для менеджеров и селлеров.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Чек-листы и таблицы в подарок.
Доступ к платному сервису аналитики MPstats на 30 дней.
Несколько тарифов на выбор: «Я сам», «Селлер» и «Наставник».
При открытии бизнеса для тарифов «Селлер» и «Наставник» первая поставка до 300 единиц товара в Москве — бесплатно.
Недостатки:
На тарифе «Я сам» недоступны поддержка куратора и вебинары в прямом эфире.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
5. «Обучающий курс по Wildberries 2023» — Wildberries Academy
Курс для начинающих и опытных продавцов. Студенты научатся оформлять карточки товаров и оптимизировать их для продвижения. Узнают, как рассчитывать рентабельность акций, устанавливать скидки и промокоды. Смогут готовить товары к поставкам на Wildberries и работать по схемам FBO и FBS и анализировать продажи.
Программа отличается гибкими тарифами.
В пакетах «Премиум» и «С наставником» есть бонусы: доступ к сервису аналитики, консультации по закупкам из Китая, контакты надежных поставщиков и курс по Ozon в подарок. В формате «Магазин под ключ» есть индивидуальная поддержка на всех этапах обучения.
Цена полностью: от 14 990 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тесты, консультации.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что необходимо для старта продаж на маркетплейсе.
Правильная упаковка и маркировка товара.
Оформление и отслеживание поставок по схеме FBW, FBS.
Эффективное управление ценами и скидками.
Экономика маркетплейса. Вывод заработанных денег и уплата налогов.
Работа с сервисами аналитики и их практическое применение.
Достоинства:
Несколько тарифов и форматов на выбор.
Преподаватели — основатель и владелец маркетингового агентства с опытом работы более десяти лет, поставщик Wildberries.
Доступы к специальным сервисам для работы с маркетплейсом.
Курс можно купить в рассрочку.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.
Курсы для менеджеров маркетплейсов
Курсы для менеджеров маркетплейсов помогут стать экспертом в сфере онлайн-торговли. Студенты узнают, как эффективно управлять продажами, продвигать товары и анализировать результаты. Полученные знания и навыки позволят быстро получить работу по профессии и начать зарабатывать.
1. «Менеджер по маркетплейсам: старт в профессии» — «Нетология»
Цена: от 39 900 рублей или в рассрочку от 2333 рублей в месяц на 18 месяцев.
Обратная связь: от куратора в чате.
О чем курс
Трехмесячный курс для старта в профессии с нуля. Студенты изучат особенности работы с контентом на маркетплейсе, освоят базовую аналитику, экономику и маркировку товара. Научатся работать с кабинетом и карточками товара, эффективно продвигать предложения.
Выпускники школы работают в ведущих компаниях: «ВКонтакте», Ozon, Skyeng, Lamoda, «Альфа Банк». По итогу курса можно успешно трудоустроиться — на руках будет удостоверение о повышении квалификации, четыре проекта в портфолио и дипломный проект.
2. «Профессия "Менеджер по маркетплейсам с нуля до PRO"» — MaEd
Цена: от 65 400 рублей или в рассрочку от 5450 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от куратора в чате.
О чем курс
Практический курс по работе с ключевыми маркетплейсами. Во время обучения студенты будут тренироваться в реальных кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета». Они изучат интерфейс и встроенную аналитику, создадут карточки товаров, отработают практику на реальных задачах.
Преподаватели курса — эксперты из «Модульбанка», inSales, SellerExpert, Ozon и «Яндекс Маркета», которые расскажут о тонкостях работы на маркетплейсах. По окончании курса у студентов будет десять проектов в портфолио и диплом.
3. «Менеджер по маркетплейсам» — «Атмосфера»
Цена: от 17 000 рублей или в рассрочку от 1417 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателя, от куратора в чате.
О чем курс
Курс для начинающих с практикой и стажировкой в реальном проекте. Студенты познакомятся со стратегиями продвижения товаров и компаний на маркетплейсах, научатся создавать отгрузки и работать с отчетностью. Отработают полученные навыки в тестовых аккаунтах на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете» и попробуют себя в качестве менеджера по маркетплейсам.
Курс ведет менеджер с семилетним опытом работы, основатель агентства по работе с маркетплейсами. Программа включает 213 видеоуроков, прямые эфиры и практические задания, а также помощь в трудоустройстве.
4. «Менеджер по маркетплейсам» — iWENGO
Цена: от 49 900 рублей или в рассрочку от 4158 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателя, от куратора в чате.
О чем курс
Студенты освоят управление ценами и воронками продаж, разберутся в логистике и научатся создавать продающие карточки. Узнают, как использовать искусственный интеллект для создания контента и работы с отзывами, а также запускать акции и анализировать результаты.
Курс разработан при поддержке Ozon, Wildberries, «Мегамаркета», «Яндекс Маркета» и подойдет начинающим менеджерам и предпринимателям.
Программа состоит из 85 видеоуроков по 20–30 минут и практических заданий с проверкой. Студенты также получат чек-листы, шаблоны и калькуляторы для работы.
5. «Онлайн-курсы работы с маркетплейсами» — «Международная школа профессий»
Цена: от 32 700 рублей или в рассрочку от 3700 рублей в месяц на 9 месяцев.
Обратная связь: от преподавателя, от куратора в чате.
О чем курс
Студенты научатся вести торговлю на площадке, заполнять карточки товаров, работать с ассортиментом и анализировать продажи на Wildberries и Ozon. Освоят работу с документацией и важными метриками для маркетплейсов.
Обучение проходит в формате «живых» вебинаров. В процессе можно задать преподавателю вопросы, также есть поддержка куратора. По окончании курса школа выдаст персональный сертификат, который станет дополнением к резюме.
Бесплатные курсы по Wildberries
На бесплатных курсах можно познакомиться со сферой, изучить основы работы на платформе и понять, как управлять товарами и продажами. Это отличный старт для тех, кто хочет наметить путь для дальнейшего обучения и профессионального роста в сфере e-commerce.
1. «Как начать продавать на маркетплейсах» — Нетология»
Курс будет полезен всем, кто хочет научиться продавать на маркетплейсах и повысить свои продажи. Слушатели узнают, как выйти на торговые площадки и увеличить продажи магазина. Разберут истории студентов и поймут, как избежать ошибок на старте.
Курс разработан совместно с «МегаМаркетом». Программу ведут ведущие специалисты торговой площадки с опытом в продажах более пяти лет.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеолекции и тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Двойной рывок: откройте двери успеха на Wildberries и Ozon» — «МЕРКАТУС»
На онлайн-интенсиве студенты научатся создавать продающие карточки товаров на реальных примерах. Узнают, как правильно рассчитать расходы и запустить товар на Wildberries и Ozon без убытков. Изучат основы продвижения на маркетплейсах и смогут стартовать в бизнесе.
В подарок участники получат инструкции по выбору товаров и созданию карточек.
Длительность: 2 занятия.
Формат: вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как запустить продажи на Ozon, “Беру”, Wildberries и других маркетплейсах удаленно и получать прибыль на автомате даже в кризис» — Олег Карнаух
Бесплатный учебник от предпринимателя, владельца сети интернет-магазинов, эксперта в сфере электронной коммерции. Читатели узнают, как найти товар с высоким спросом и вывести его на маркетплейсы.
Автор поделится техниками получения заказов без вложений в рекламу и расскажет, как автоматизировать бизнес, чтобы управлять им удаленно.
Длительность: в своем темпе.
Формат: книга в электронном формате.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Маркетплейсы 2024: быстрый старт на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и других площадках» — Александр Федяев
На мастер-классе студенты освоят работу с российскими маркетплейсами, пройдут все этапы продаж — от первой поставки до масштабирования бизнеса. Узнают, как находить надежных поставщиков и выбирать востребованные товары с хорошей наценкой.
Преподаватель работает в индустрии с 2013 года, его тренинги прошли более 15 тысяч человек. Он расскажет о тонкостях работы на каждой из площадок и поможет правильно на них стартовать.
Длительность: 1 занятие.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как зарабатывать на Wildberries в 2023 году» — Wildberries Academy
На бесплатном видеоуроке студенты узнают, как выбрать прибыльные ниши и товары для продажи на Wildberries, рассчитать экономику магазина и использовать аналитические сервисы.
Слушатели также получат пошаговый план для успешного заработка на маркетплейсе, что станет стартом для дальнейшего погружения в сферу e-commerce.
Длительность: 30 мин.
Формат: вебинар в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При отборе курсов мы учитывали несколько ключевых критериев:
Порог входа. Мы выбираем курсы, которые подходят для разных уровней подготовки: от начинающих до опытных специалистов, чтобы каждый мог найти программу под свои нужды.
Бесплатный ознакомительный контент. Проверяем наличие пробных лекций, вебинаров или демоуроков, чтобы студенты могли оценить курс перед покупкой.
Формат обучения и обратная связь. Чтобы курсы могли пройти все желающие, выбираем преимущественно программы в онлайн-формате. Это удобно, и студенты могут получать поддержку, задавая вопросы преподавателям или кураторам.
Реальный результат обучения. Курс должен давать практические навыки и помочь создать портфолио, что сразу повысит шансы выпускников найти работу.
Документ об окончании. Учитываем, выдаются ли сертификаты или дипломы, которые могут быть плюсом при трудоустройстве.
Экспертиза спикера. Курсы должны проводиться профессионалами с подтвержденным опытом в индустрии, успешными проектами и карьерными достижениями.
Репутация школы и отзывы выпускников. Важно, чтобы школа или курс имели положительные отзывы, подтверждающие качество обучения.
Отвечает эксперт
Попросили эксперта дать ответы на популярные вопросы об обучении на менеджера маркетплейсов. Например, какие нужны программы для работы, сколько длится обучение или о чем спрашивают соискателей во время собеседования.
Какие маркетплейсы самые популярные в 2024 году?
Сейчас самые популярные — это Wildberries и Ozon. Каждый имеет свою специфику и правила работы: то, что работает в одном, не работает в другом. Но есть и схожие моменты.
На Wildberries преимущественно женская аудитория и средний чек ниже, конкуренция почти во всех нишах выше, но и трафика Wildberries предлагает в разы больше. Ozon — более автоматизированный сервис с более лояльной аудиторией, но трафика меньше, а значит и потолок ниже.
Что должно быть в программе хорошего курса по торговле на маркетплейсах?
Самое важное — это свежесть программы и информации в ней. На маркетплейсах все меняется с невероятной скоростью и некоторые курсы успевают устареть, пока их публикуют. Если же говорить о содержании программы, то можно обратить внимание на наличие в курсе следующих обязательных блоков:
Общие понятия и работа с конкретным маркетплейсом.
Закуп товара в Китае и Российской Федерации.
Планирование и формирование поставок, распределение товара по складам.
Создание и наполнение карточки (SEO).
Фотоконтент.
Большое количество блоков о рекламе.
Это — основы любого грамотного курса.
Можно ли стать селлером с нуля, не имея собственного бизнеса?
Можно. На рынке присутствует большое количество селлеров, и многие достигают успехов, хотя это их первый бизнес. Все зависит от вовлеченности в процесс и желания сделать что-то хорошо.
Какие сервисы понадобятся специалисту по работе с маркетплейсами?
Для работы на маркетплейсах нужны сервисы, которые помогут выбрать нишу и товар, разобраться с поставками и понять, какие склады грузить. Также начинающему менеджеру понадобится помощь с наполнением карточки товаров нужными словами и настройкой эффективной рекламы. Получить все это можно в таких сервисах, как MarketGuru.
Сколько стоят курсы по работе с маркетплейсами?
Стоимость курсов зависит от длительности обучения, количества практики, формата уроков и наличия обратной связи. Экспресс-курсы, которые длятся не больше пяти дней, можно приобрести меньше, чем за одну тысячу рублей. Обучение с обратной связью, большим количеством практики в течение нескольких месяцев будет стоить от 30 тысяч рублей и выше.
Сколько времени занимает обучение на специалиста по маркетплейсам?
На рынке много разных курсов с разными временными интервалами. Если брать усредненную статистику, то наработка одной только базы знаний занимает примерно 2–3 месяца. Но всегда нужно продолжать обучение, развивая себя как специалиста.
Как выбрать хороший курс по работе на маркетплейсах?
При выборе курса нужно обратить внимание на несколько параметров. Один из них — преподавательский состав. Спикеры должны иметь реальный и длительный опыт работы на маркетплейсах в роли продавцов, аналитиков или менеджеров. Чем больше лекторов на курсе, тем разносторонней будет программа.
Второй момент, который стоит принимать во внимание, цена. На курсах учат примерно одним и тем же навыкам. А часть площадок предоставляет знания бесплатно. Поэтому также стоит ознакомиться с программой. Даже программа базовых курсов должна освещать все аспекты работы с маркетплейсами. В том числе аналитику и возможности масштабирования.
Необходимо обратить внимание и на наличие обратной связи. Например, можно ли задать вопрос преподавателям, есть ли «живые» вебинары или отдельный чат с одногруппниками и кураторами.
Какой курс по работе с Wildberries выбрать
Wildberries предоставляет продавцам возможности для продвижения товаров и поиска аудитории. Важно понимать, как правильно использовать платформу, чтобы избежать потерь и увеличить доход. В условиях растущей конкуренции знание специфики Wildberries становится особенно актуальным. Курсы помогут освоить ключевые аспекты работы на платформе и эффективно применять их для успешных продаж:
«Как продавать на Wildberries» от Skillbox: курс с индивидуальной поддержкой эксперта, практикой на симуляторе Wildberries и бесплатным доступом к сервисам аналитики (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«В ТОП Wildberries за 6 недель: секреты и фишки опытного селлера» от «МЕРКАТУС»: вебинар от предпринимателя с оборотом более 60 млн рублей, которому можно задать вопрос во время эфира.
«Продвижение на маркетплейсах» от «Нетологии»: курс для опытных предпринимателей с «живыми» вебинарами и обратной связью от специалистов из «Хаски Digital», «Нева-Опт», «Доктор море».
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