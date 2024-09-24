15 курсов по Wildberries: обучение продажам в маркетплейсе

На онлайн-курсах по Wildberries студенты научатся управлять ассортиментом, работать с карточками товаров, анализировать продажи и выстраивать успешные маркетинговые стратегии. Программы подойдут как начинающим предпринимателям, так и тем, кто хочет улучшить свои навыки в сфере e-commerce.

1. «Как продавать на Wildberries» — Skillbox

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Студенты изучат полный цикл продаж на Wildberries: от выбора товаров до продвижения и поставок. Научатся составлять финансовый план, чтобы окупить все затраты и получить хорошую прибыль. Освоят запуск рекламных кампаний, рассчитают их эффективность и узнают, как усилить продукт.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе есть индивидуальная поддержка куратора, который даст обратную связь по работам. Практика проходит в симуляторе, который полностью повторяет личный кабинет Wildberries.

По итогу обучения студенты создадут готовую стратегию бизнеса на маркетплейсе — можно сразу открыть свой магазин и начать продавать.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3271 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анализ товаров и ниши.

Финансовое планирование на маркетплейсах.

Подготовка и создание карточек товаров.

Поставка, упаковка и правильная маркировка товаров.

Анализ продаж и прогноз поставок.

Внутренняя аналитика Wildberries.

Достоинства:

Доступ к курсу и чату в Telegram навсегда.

Бесплатная консультация перед покупкой курса.

Курс «Инфографика для маркетплейсов» в подарок.

Руководство по налогообложению и документообороту в подарок.

Поддержка кураторов — экспертов с опытом работы в отрасли от пяти лет.

Бесплатный доступ к Mpstats, SellerFox, Shopstat, MarketPapa и другим сервисам аналитики.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «В ТОП Wildberries за 6 недель: секреты и фишки опытного селлера» — «МЕРКАТУС»

Мастер-класс по основам торговли на Wildberries, который поможет стартовать в сфере и развить бизнес. Слушатели познакомятся с инструментами и стратегиями ТОП-продавцов, изучат секреты и методики кратного роста, научатся продвигать и продавать товары.

Иллюстрация: freepik/freepik

Автор и ведущий вебинара — действующий предприниматель с оборотом в более 60 млн рублей, эксперт Wildberries, «Яндекс Маркета», «СберМегаМаркета», а также директор школы «Меркатус».

Он в курсе последних новостей и запусков, о которых еще даже не заявили в открытом доступе, и делится ими со своими учениками.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 2 часов.

Порог входа : с нуля.

Формат: вебинар.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Особенности и методики работы с маркетплейсами.

Инструменты и стратегии ТОП-селлеров.

Лайфхаки и методики кратного роста.

Работа с товарами из разных категорий.

Погружение в процессы: от анализа ниши и заполнения карточки до организации отгрузки и выбора стратегии продвижения.

Полезные инструкции и стратегии для продвижения.

Достоинства:

Руководства «Как создать карточку товара на Wildberries» и «Популярные сервисы аналитики для маркетплейсов» в подарок.

Вебинар от эксперта с восьмилетним опытом, основателя школы «Меркатус».

Можно задать вопрос в прямом эфире.

Недостатки:

Нет документа о прохождении обучения.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

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3. «Продвижение на маркетплейсах» — «Нетология»

Курс для тех, кто уже работает с маркетплейсами, но хочет увеличить количество продаж и расширить бизнес. Студенты узнают, как выйти в новые категории, оптимизировать процессы и снизить затраты. Освоят платные сервисы аналитики: Mpstats, Stat4market, Shopstat, Salist.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс на 80% состоит из «живых» вебинаров. Их ведут специалисты из COO SKILL BIKE, «Хаски Digital», «Нева-Опт», «Доктор море».

В прямом эфире студенты получат персональные рекомендации о том, как доработать карточки товаров, создать инфографику, заполнить список характеристик и провести аудит магазина.

Цена полностью: от 52 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 2310 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 3,5 месяцев.

Порог входа : для специалистов с опытом.

Формат: вебинары, видеолекции, практические задания, индивидуальная консультация с экспертом.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анализ магазина для выявления точек роста.

Создание эффективной рекламной кампании.

Определение рекламной стратегии для бизнеса.

Анализ и оптимизация кампании, финансовые и человеческие ресурсы.

Итоговый проект. Продвижение на маркетплейсах.

Достоинства:

Курс на 80% состоит из вебинаров.

Сопровождение координатором, обратная связь от экспертов.

Преподаватели курса — практикующие эксперты в e-commerce.

Разбор случаев из практики и персональные рекомендации по проекту от экспертов.

В течение первых трех занятий школа вернет полную сумму курса, если обучение не подошло.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Бизнес на Wildberries» — «Виллстор»

Студенты освоят весь цикл запуска бизнеса на Wildberries: от настройки кабинета продавца и создания карточек товаров до анализа продаж и конкурентов. Научатся подбирать товары для торговли, настраивать рекламу и правильно рассчитывать цены.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе преподают эксперты из «Виллстор», которые помогут разобраться во всех особенностях e-commerce. Практика проходит на реальных задачах в кабинете продавца на Wildberries.

Каждую неделю эксперты дают обратную связь во время прямых эфиров. Дополнительно — доступ к платным сервисам аналитики и управления рекламой Wildberries.

Цена полностью: от 24 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 2090 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 6 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помощь с оформлением портфолио, рекомендации выпускников партнерам.

Программа:

Подключение к Wildberries.

Выбор товара.

Создание контента.

Поставка товара.

Аналитика.

Реклама и продвижение.

Финансы и условия сотрудничества.

Бонус модуль для менеджеров и селлеров.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Чек-листы и таблицы в подарок.

Доступ к платному сервису аналитики MPstats на 30 дней.

Несколько тарифов на выбор: «Я сам», «Селлер» и «Наставник».

При открытии бизнеса для тарифов «Селлер» и «Наставник» первая поставка до 300 единиц товара в Москве — бесплатно.

Недостатки:

На тарифе «Я сам» недоступны поддержка куратора и вебинары в прямом эфире.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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5. «Обучающий курс по Wildberries 2023» — Wildberries Academy

Курс для начинающих и опытных продавцов. Студенты научатся оформлять карточки товаров и оптимизировать их для продвижения. Узнают, как рассчитывать рентабельность акций, устанавливать скидки и промокоды. Смогут готовить товары к поставкам на Wildberries и работать по схемам FBO и FBS и анализировать продажи.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа отличается гибкими тарифами.

В пакетах «Премиум» и «С наставником» есть бонусы: доступ к сервису аналитики, консультации по закупкам из Китая, контакты надежных поставщиков и курс по Ozon в подарок. В формате «Магазин под ключ» есть индивидуальная поддержка на всех этапах обучения.

Цена полностью: от 14 990 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тесты, консультации.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что необходимо для старта продаж на маркетплейсе.

Правильная упаковка и маркировка товара.

Оформление и отслеживание поставок по схеме FBW, FBS.

Эффективное управление ценами и скидками.

Экономика маркетплейса. Вывод заработанных денег и уплата налогов.

Работа с сервисами аналитики и их практическое применение.

Достоинства:

Несколько тарифов и форматов на выбор.

Преподаватели — основатель и владелец маркетингового агентства с опытом работы более десяти лет, поставщик Wildberries.

Доступы к специальным сервисам для работы с маркетплейсом.

Курс можно купить в рассрочку.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.

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