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Маркетплейсы

15 курсов по продажам и продвижению в «Яндекс Маркете»

Яндекс Маркет стремительно набирает популярность среди онлайн-продавцов благодаря простому процессу входа и широким возможностям для роста. Начать продажи на платформе легко даже начинающим, а постоянное расширение ассортимента привлекает все больше покупателей. Для быстрого старта и продвижения на платформе полезно пройти специализированные курсы. 

Собрали онлайн-курсы по работе с «Яндекс Маркетом», которые помогут разобраться в тонкостях работы на платформе. В конце статьи представлены бесплатные курсы — на них можно самостоятельно научиться создавать карточки товаров, работать с логистикой и анализировать продажи. 

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по работе с «Яндекс Маркетом» от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов по работе с «Яндекс Маркетом»

  1. «Продвижение на маркетплейсах» от «Нетологии»: студенты курса получают индивидуальные консультации от эксперта с разбором ошибок и рекомендациями.

  2. «Быстрый старт на маркетплейсах» от Skillbox: обучение от профессионалов с опытом продаж на крупнейших маркетплейсах, включая практические задания и пошаговые инструкции по запуску на Ozon и Wildberries (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).

  3. «Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: программа с поддержкой куратора и интерактивными заданиями, позволяющая освоить все ключевые аспекты работы с маркетплейсами — от загрузки товаров до анализа продаж.

  4. «Менеджер по маркетплейсам» от MaEd: курс с разбором успешных стратегий на маркетплейсах и доступом к инструментам для управления бизнесом на Wildberries, Ozon и других платформах.

  5. «Менеджер по работе с маркетплейсами» от iWENGO: школа предоставляет готовые руководства, чек-листы, шаблоны договоров и технических заданий.

  6. «Яндекс Маркет: онлайн-курс от практиков» от «Виллстор»: курс с вебинарами, обратной связью и бонусным доступом п к шаблонам для быстрого старта продаж на «Яндекс Маркете».

  7. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» от GeekBrains: за три месяца студенты изучат восемь торговых онлайн-площадок и разработают стратегию оптимизации.

  8. «Менеджер маркетплейсов» от «Яндекс Практикума»: курс с «живыми» занятиями, менторской поддержкой и семью работами в портфолио.

  9. «Продавай на Маркете» от Skillbox: вебинар с разбором успешных примеров выхода на маркетплейс и готовыми инструментами для масштабирования продаж.

  10. «Маркетплейсы 2024: быстрый старт на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и других площадках» от Александра Федяев: программа с детальными инструкциями по работе с маркетплейсами и доступом к платформе для решения реальных бизнес-задач.

Собрали подборку курсов, которые помогут освоить торговлю на платформе «Яндекс Маркет». Программы включают теорию от экспертов и практику в реальных аккаунтах продавцов. Некоторые курсы также предлагают помощь с трудоустройством или стажировку.

1. «Продвижение на маркетплейсах» — «Нетология»

На курсе студенты учатся работать с маркетплейсами: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», AliExpress и Lamoda. Преподаватели объяснят особенности каждой платформы и помогут выбрать оптимальную для разных видов бизнеса. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Один из вебинаров будет посвящен разбору интернет-магазинов студентов. В программу входит работа с аналитическими сервисами.

Промокоды на платные платформы Mpstats, Stat4market и SellerFox помогут улучшить аналитику и повысить продажи.

  • Цена полностью: от 39 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2333 рублей в месяц на 18 месяцев.

  • Длительность: от 3 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, домашние задания, индивидуальные консультации. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. 

Программа:

  • Анализ магазина для выявления точек роста.

  • Определение целей и ценовой политики компании.

  • Создание эффективной рекламной кампании.

  • Определение рекламной стратегии для бизнеса.

Достоинства: 

  • Пять практических задач и итоговый проект в портфолио. 

  • Индивидуальная консультация с дипломным руководителем.

  • Студенты получают промокоды для работы с платными сервисами аналитики. 

  • Разбор примеров и персональные рекомендации эксперта по проекту.

  • Доступ к закрытому сообществу для общения с одногруппниками.

Недостатки:

  • Старт обучения привязан к определенной дате.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Быстрый старт на маркетплейсах» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Участники курса узнают, как работают онлайн-площадки, выберут платформу для продажи товаров и разработают стратегию продвижения. Программа включает доступ к платным сервисам аналитики и базе поставщиков. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Дополнительный модуль посвящен оформлению заказов на китайских торговых площадках. К завершению курса опытные продавцы на маркетплейсах помогут каждому разработать индивидуальную стратегию продаж.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 2955 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 2 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, видеоуроки, текстовые материалы, домашние задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. 

Программа:

  • Введение в маркетплейсы. Основные понятия.

  • Выбор товаров для торговли на маркетплейсах.

  • Работа с поставщиками.

  • Основы работы с Ozon.

  • Основы работы в Wildberries.

Достоинства: 

  • Контакты более 4000 поставщиков для маркетплейсов.

  • Бесплатное сопровождение от компании ADAPTER — официального партнера «Яндекс Маркета».

  • Бесплатный демодоступ к сервисам аналитики: SellerFox, Shopstat, Moneyplace, Mpstats.

  • 10 тысяч рублей на продвижение от «Яндекс Маркета».

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Менеджер по маркетплейсам» — «Атмосфера»

Студенты научатся создавать и оптимизировать карточки товаров, продвигать их на маркетплейсах, а также работать с аналитикой и отчетностью. Живые эфиры каждую неделю позволяют получать обратную связь от экспертов, а доступ к материалам курса открыт на два года. Студенты получают поддержку кураторов, доступ к мастер-классам по SEO-продвижению, аналитике и созданию продающего контента.

Иллюстрация: freepik/freepik

Основной акцент программы — практические задания и работа с реальными данными. Уже со второго месяца студенты могут начать стажировку, получить реальный опыт и добавить его в резюме. 

  • Цена полностью: от 27 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2250 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 2 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. 

Программа:

  • Знакомство с площадкой.

  • Создание и редактирование товара.

  • Упаковка и отгрузка товаров.

  • Работа с клиентами.

  • Внутренняя аналитика и отчетность.

Достоинства: 

  • Две стажировки у реальных поставщиков.

  • Курс «Маркетинг-дизайнер карточек для маркетплейсов» в подарок.

  • Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

  • Обратная связь от преподавателя только раз в неделю.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Менеджер по маркетплейсам» — MaEd

За пять месяцев обучения студенты научатся создавать и настраивать свои магазины, оформлять карточки товаров и привлекать покупателей. Также освоят методы продвижения и рекламы, поймут, как организовать поставки и следить за наличием товаров на складе. В программе предусмотрено десять практических проектов: расчет базовой юнит-экономики, анализ поисковой выдачи, выбор оптимальной логистической схемы и подходящей упаковки для товаров. 

Иллюстрация: freepik/freepik

В рамках курса студенты научатся работать с инструментами аналитики Excel, Wordstat Yandex, Moneyplace, Mpstats, MarketGuru, «Маяк», SalesFinder и Shopstat. 

  • Цена полностью: от 65 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5417 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, домашние задания, вебинары. 

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. 

Программа:

  • Введение в профессию

  • Основы маркетплейсов.

  • Контент для карточки товара.

  • Ozon.

  • Wildberries.

Достоинства: 

  • Есть возможность оформить налоговый вычет.

  • Разработка более десяти работ для портфолио.

  • Практика в реальных кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета»

  • Помощь в трудоустройстве, карьерные консультации.

Недостатки:

  • Старт обучения привязан к определенной дате.

4,6 — рейтинг школы на основе  отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Менеджер по работе с маркетплейсами» — iWENGO

В этом курсе студенты узнают, как продавать на маркетплейсах. Они научатся делать привлекательные объявления, анализировать данные и использовать инструменты маркетинга. Также они научатся считать расходы и оценивать выгоду от продаж. Материалы создали эксперты из Ozon, Wildberries, «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета».

Иллюстрация: freepik/freepik

В процессе обучения студенты выполняют различные задания, которые помогут им собрать портфолио для будущего работодателя или первого клиента.

Выпускники курса получают информация о перспективах профессии, матрицу компетенций и шаблон карьерного плана.

  • Цена полностью: от 49 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4158 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 20 модулей. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. 

Программа:

  • Введение в профессию

  • Основы маркетплейсов.

  • Контент для карточки товара.

  • Ozon.

  • Wildberries.

Достоинства: 

  • Выдают дополнительные полезные материалы для старта работы.

  • Доступ к закрытому чату для общения с одногруппниками.

  • Кураторы проверяют домашние задания и дают обратную связь.

  • Курс разработан при поддержке Ozon, Wildberries, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет».

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Яндекс Маркет: онлайн-курс от практиков» — «Виллстор»

Студенты зарегистрируют личный кабинет на «Яндекс Маркете», научатся рассчитывать модели сотрудничества и расчет юнит-экономики, а также оформлять карточки товаров. Преподаватели предоставят пошаговую инструкцию по регистрации и запуску продаж на платформе.

Иллюстрация: freepik/freepik

Практические задания помогут закрепить знания, применяя их в реальном кабинете. Для студентов с тарифом «Менеджер» предусмотрен бонусный модуль по созданию портфолио и резюме, а для тарифа «Селлер» — модуль по поиску поставщика и закупке товара.

  • Цена полностью: от 18 750 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2090 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: 1,5 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, презентации, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: помощь с составлением портфолио и резюме в тарифах «Менеджер» и «Селлер».

Программа:

  • Основы работы на маркетплейсах.

  • Подключение к «Яндекс Маркет».

  • Выбор товара и ценообразование.

  • Создание контента.

  • Поставка товара.

Достоинства: 

  • Доступ к закрытому чату для общения с одногруппниками.

  • Бонусные материалы — шаблоны таблиц и документов.

  • Доступ к сервису аналитики MPstats на 30 дней

  • Поддержка кураторов и помощь в трудоустройстве только в тарифах «Менеджер» и «Селлер».

Недостатки:

  • В тарифе «Я сам» нет поддержки кураторов.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» — GeekBrains

На курсе студенты научатся составлять матрицы товаров и юнит-экономику, использовать аналитику для продвижения. После окончания основного курса можно выбрать одну из трех специализаций: «Интернет-маркетолог», «Продакт-маркетолог» или «Бренд-менеджер». 

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники получат индивидуальную поддержку по трудоустройству — помощь с составлением резюме, тестовые собеседования, доступ к вакансиям партнеров школы.

В портфолио каждого студента будет два реальных проекта: стратегия вывода товара на маркетплейсы и план развития бизнеса на маркетплейсе.

  • Цена полностью: от 108 720 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3020 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 12 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Старт работы на маркетплейсах.

  • Ozon.

  • Wildberries.

Достоинства: 

  • Доступ к платформе для изучения английского на один год.

  • Курс по работе с нейросетями в подарок.

  • Есть возможность поменять специализацию, если не устроит выбор.

  • Помощь с трудоустройством

  • Возможность стажировки в компаниях-партнерах.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Менеджер маркетплейсов» — «Яндекс Практикум»

Студенты научатся анализировать аудиторию и конкурентов, развивать магазин с нуля, искать точки роста, составлять план продаж и оценивать прибыльность товаров. Они будут тестировать бизнес-гипотезы, устанавливать цены, запускать акции, создавать матрицу ассортимента и управлять логистикой.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс включает в себя понятную теорию в интерактивном учебнике, который можно изучать в удобное время.

Практические сессии с наставниками помогут разобраться в сложных темах и получить ответы на все вопросы. Постоянная практика через решение реальных бизнес-задач и проекты позволит создать портфолио.

  • Цена полностью: от 77 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 16 500 рублей в месяц на 5 месяцев.

  • Длительность: от 5 до 9 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: интерактивный учебник, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Старт в профессии.

  • Выход на маркетплейсы.

  • Анализ данных и планирование работы менеджера маркетплейсов.

  • Создание продающих карточек товаров.

  • Деловая коммуникация в бизнесе.

Достоинства: 

  • Есть возможность вернуть деньги за обучение, если оно не понравилось.

  • Есть бесплатный пробный период обучения.

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Временный бесплатный доступ к сервисам аналитики.

Недостатки:

  • Начало обучения привязано к определенной дате.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Бизнес на Яндекс Маркет» — «МЕРКАТУС»

В программе — более 200 уроков от экспертов «Меркатус» и представителей «Яндекс Маркета», а также 6 живых эфиров в формате «вопрос-ответ» с главным спикером и кураторами. Основной акцент сделан на практике — 70% курса составляют реальные задачи, взятые из опыта селлеров.

В рамках курса будут рассмотрены такие темы, как продвижение товаров, работа с акциями, анализ конкурентов, расчет стоимости и разработка маркетинговых стратегий.

Иллюстрация: freepik/freepik

Действующие селлеры и владельцы бизнеса смогут увеличить обороты в 2–5 раз в первые месяцы работы на маркетплейсе, изучив нюансы подготовки товаров к продаже и их эффективного продвижения. Преподаватели расскажут, как использовать маркетинговые инструменты Яндекс Маркета для достижения лучших результатов.

  • Цена полностью: 79 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 13 331 рубля в месяц на 6 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, прямые эфиры с экспертом, практические занятия. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: школа помогает с поиском вакансий.

Программа: 

  • Не представлена.

Достоинства: 

  • 200+ уроков с экспертами «Меркатус» и представителями «Яндекс Маркета».

  • Шесть эфиров в формате «‎Вопрос — ответ»‎ с главным спикером курса.

  • Скидка на обучение первым 20 студентам.

  • Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Аккаунт-менеджер Яндекс.Маркет» — Academy E.COM

Двухнедельный экспресс-курс для тех, кто хочет быстро изучить основы работы на этой торговой площадке.

Студенты научатся создавать и настраивать личный кабинет, оформлять карточки товаров, продвигать магазин и успешно продавать товары.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватель — эксперт академии Е.КОМ, который занимается обучением по работе с маркетплейсами с 2019 года.

  • Цена полностью: 7900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 790 рублей в месяц на 10 месяцев.

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические занятия. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: школа помогает с поиском вакансий.

Программа: 

  • Создание и настройка личного кабинета;

  • Оформление и загрузка карточки товара;

  • Способы продвижения магазина;

  • Организация отгрузок через ваш склад или маркетплейс;

  • Инструкция по осуществлению первой продажи.

Достоинства: 

  • Доступ к курсу навсегда.

  • Старт обучения — каждый понедельник. Не нужно ждать пока наберется новая группа студентов.

  • Доступ к чату для общения с одногруппниками и преподавателями.

  • Преподаватель — практикующий эксперт по торговле на маркетплейсах с опытом работы более пяти лет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Бесплатные курсы по работе с «Яндекс Маркетом»

Собрали бесплатные курсы для тех, кто хочет освоить навыки работы с платформой «Яндекс Маркет». На программах можно научиться управлять товарами, оптимизировать карточки для увеличения продаж и анализировать статистику.

1. «Продавай на Маркете» — Skillbox

Бесплатный вебинар в записи, на котором студенты за два дня узнают, как запустить и масштабировать бизнес на маркетплейсах. Лектор разберет кейсы успешных продавцов, поделится эффективными стратегиями запуска и продаж, а также проведет практические занятия по инструментам аналитики.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 2 дня.

  • Формат: вебинар в записи.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Маркетплейсы 2024: быстрый старт на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и других площадках» — Александр Федяев

Участники вебинара узнают, как выбирать товары для размещения, настраивать карточки, работать с отзывами и аналитикой, а также управлять рекламными кампаниями. Курс подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет улучшить результаты своих продаж на маркетплейсах. В программе — практические задания и доступ к инструментам для работы с e-commerce.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 2 часа.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Как с нуля стать менеджером маркетплейсов» — Universus

Вебинар, на котором студентам расскажут, как с нуля стать менеджером Wildberries и Amazon, где искать клиентов, как подняться от менеджера до поставщика без денежных рисков, как начать работать менеджером аккаунтов. Программа также включает мастер-классы и разбор реальных задач начинающих продавцов. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 3 часа.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Как начать продавать на Яндекс Маркете» — «Бизнес-секреты»

Курс от продавцов на маркетплейсах и специалистов с «Яндекс Маркета». Участники узнают, как зарегистрировать бизнес на «Яндекс Маркете», как управлять магазином, какую модель сотрудничества выбрать и как вести бухгалтерию и выводить деньги.  

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 12 уроков.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Курсы по Яндекс Маркету» — «Яндекс»

Курсы для селлеров, которые хотят продавать товары на «Яндекс Маркете» и получать больше заказов. Слушатели узнают, как продвигать товары в интернете владельцам интернет-магазинов и селлерам, эффективно настраивать рекламные кампании, оптимизировать карточки товаров для увеличения видимости и конверсии.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 22 урока.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При создании подборки курсов для менеджеров маркетплейсов ориентировались на несколько ключевых факторов: 

  1. Порог входа. Рассматривали курсы, которые подходят для различных уровней подготовки. В списке есть программы как для начинающих, так и для более опытных специалистов.

  2. Стоимость курса. Учитывали полную стоимость обучения, а также наличие рассрочки и других способов оплаты.

  3. Реальный результат обучения. Проверяли, как курсы помогают развивать конкурентные навыки и формировать портфолио. Важно, чтобы обучение давало практические результаты и способствовало профессиональному росту.

  4. Документ об окончании. В подборке представлены курсы, которые предоставляют официальные документы об окончании, такие как сертификаты или дипломы государственного образца, что подтверждает квалификацию.

  5. Помощь в трудоустройстве. Включили в список курсы, которые предлагают карьерные гайды, консультации и общение с потенциальными работодателями.

Какой курс по работе с «Яндекс Маркетом» выбрать

Чтобы стать успешным менеджером маркетплейсов, нужно научиться управлять ассортиментом, оптимизировать товарные карточки, анализировать продажи, а также разбираться в маркетинге и клиентском обслуживании. Онлайн-курсы помогут развить эти важные навыки. Студенты смогут применять полученные знания сразу на практике, улучшая продажи и привлекая больше клиентов.

  1. «Продвижение на маркетплейсах» от «Нетологии»: студенты курса получают индивидуальные консультации от эксперта с разбором ошибок и рекомендациями.

  2. «Быстрый старт на маркетплейсах» от Skillbox: обучение от профессионалов с опытом продаж на крупнейших маркетплейсах, включая практические задания и пошаговые инструкции по запуску продаж на Ozon и Wildberries (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).

  3. «Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: программа с поддержкой куратора и интерактивными заданиями, позволяющая освоить все ключевые аспекты работы с маркетплейсами — от загрузки товаров до анализа продаж.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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