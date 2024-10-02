15 курсов по продажам и продвижению в «Яндекс Маркете»

Собрали подборку курсов, которые помогут освоить торговлю на платформе «Яндекс Маркет». Программы включают теорию от экспертов и практику в реальных аккаунтах продавцов. Некоторые курсы также предлагают помощь с трудоустройством или стажировку.

1. «Продвижение на маркетплейсах» — «Нетология»

На курсе студенты учатся работать с маркетплейсами: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», AliExpress и Lamoda. Преподаватели объяснят особенности каждой платформы и помогут выбрать оптимальную для разных видов бизнеса.

Иллюстрация: freepik/freepik

Один из вебинаров будет посвящен разбору интернет-магазинов студентов. В программу входит работа с аналитическими сервисами.

Промокоды на платные платформы Mpstats, Stat4market и SellerFox помогут улучшить аналитику и повысить продажи.

Цена полностью: от 39 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2333 рублей в месяц на 18 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, домашние задания, индивидуальные консультации.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Анализ магазина для выявления точек роста.

Определение целей и ценовой политики компании.

Создание эффективной рекламной кампании.

Определение рекламной стратегии для бизнеса.

Достоинства:

Пять практических задач и итоговый проект в портфолио.

Индивидуальная консультация с дипломным руководителем.

Студенты получают промокоды для работы с платными сервисами аналитики.

Разбор примеров и персональные рекомендации эксперта по проекту.

Доступ к закрытому сообществу для общения с одногруппниками.

Недостатки:

Старт обучения привязан к определенной дате.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Быстрый старт на маркетплейсах» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Участники курса узнают, как работают онлайн-площадки, выберут платформу для продажи товаров и разработают стратегию продвижения. Программа включает доступ к платным сервисам аналитики и базе поставщиков.

Иллюстрация: freepik/freepik

Дополнительный модуль посвящен оформлению заказов на китайских торговых площадках. К завершению курса опытные продавцы на маркетплейсах помогут каждому разработать индивидуальную стратегию продаж.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 2955 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 2 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, текстовые материалы, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Введение в маркетплейсы. Основные понятия.

Выбор товаров для торговли на маркетплейсах.

Работа с поставщиками.

Основы работы с Ozon.

Основы работы в Wildberries.

Достоинства:

Контакты более 4000 поставщиков для маркетплейсов.

Бесплатное сопровождение от компании ADAPTER — официального партнера «Яндекс Маркета».

Бесплатный демодоступ к сервисам аналитики: SellerFox, Shopstat, Moneyplace, Mpstats.

10 тысяч рублей на продвижение от «Яндекс Маркета».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Менеджер по маркетплейсам» — «Атмосфера»

Студенты научатся создавать и оптимизировать карточки товаров, продвигать их на маркетплейсах, а также работать с аналитикой и отчетностью. Живые эфиры каждую неделю позволяют получать обратную связь от экспертов, а доступ к материалам курса открыт на два года. Студенты получают поддержку кураторов, доступ к мастер-классам по SEO-продвижению, аналитике и созданию продающего контента.

Иллюстрация: freepik/freepik

Основной акцент программы — практические задания и работа с реальными данными. Уже со второго месяца студенты могут начать стажировку, получить реальный опыт и добавить его в резюме.

Цена полностью: от 27 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2250 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 2 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Знакомство с площадкой.

Создание и редактирование товара.

Упаковка и отгрузка товаров.

Работа с клиентами.

Внутренняя аналитика и отчетность.

Достоинства:

Две стажировки у реальных поставщиков.

Курс «Маркетинг-дизайнер карточек для маркетплейсов» в подарок.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Обратная связь от преподавателя только раз в неделю.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Менеджер по маркетплейсам» — MaEd

За пять месяцев обучения студенты научатся создавать и настраивать свои магазины, оформлять карточки товаров и привлекать покупателей. Также освоят методы продвижения и рекламы, поймут, как организовать поставки и следить за наличием товаров на складе. В программе предусмотрено десять практических проектов: расчет базовой юнит-экономики, анализ поисковой выдачи, выбор оптимальной логистической схемы и подходящей упаковки для товаров.

Иллюстрация: freepik/freepik

В рамках курса студенты научатся работать с инструментами аналитики Excel, Wordstat Yandex, Moneyplace, Mpstats, MarketGuru, «Маяк», SalesFinder и Shopstat.

Цена полностью: от 65 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5417 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеоуроки, домашние задания, вебинары.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Введение в профессию

Основы маркетплейсов.

Контент для карточки товара.

Ozon.

Wildberries.

Достоинства:

Есть возможность оформить налоговый вычет.

Разработка более десяти работ для портфолио.

Практика в реальных кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета»

Помощь в трудоустройстве, карьерные консультации.

Недостатки:

Старт обучения привязан к определенной дате.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Менеджер по работе с маркетплейсами» — iWENGO

В этом курсе студенты узнают, как продавать на маркетплейсах. Они научатся делать привлекательные объявления, анализировать данные и использовать инструменты маркетинга. Также они научатся считать расходы и оценивать выгоду от продаж. Материалы создали эксперты из Ozon, Wildberries, «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета».

Иллюстрация: freepik/freepik

В процессе обучения студенты выполняют различные задания, которые помогут им собрать портфолио для будущего работодателя или первого клиента.

Выпускники курса получают информация о перспективах профессии, матрицу компетенций и шаблон карьерного плана.

Цена полностью: от 49 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4158 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 20 модулей.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Введение в профессию

Основы маркетплейсов.

Контент для карточки товара.

Ozon.

Wildberries.

Достоинства:

Выдают дополнительные полезные материалы для старта работы.

Доступ к закрытому чату для общения с одногруппниками.

Кураторы проверяют домашние задания и дают обратную связь.

Курс разработан при поддержке Ozon, Wildberries, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Яндекс Маркет: онлайн-курс от практиков» — «Виллстор»

Студенты зарегистрируют личный кабинет на «Яндекс Маркете», научатся рассчитывать модели сотрудничества и расчет юнит-экономики, а также оформлять карточки товаров. Преподаватели предоставят пошаговую инструкцию по регистрации и запуску продаж на платформе.

Иллюстрация: freepik/freepik

Практические задания помогут закрепить знания, применяя их в реальном кабинете. Для студентов с тарифом «Менеджер» предусмотрен бонусный модуль по созданию портфолио и резюме, а для тарифа «Селлер» — модуль по поиску поставщика и закупке товара.

Цена полностью: от 18 750 рублей.

Цена в рассрочку: от 2090 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеолекции, презентации, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: помощь с составлением портфолио и резюме в тарифах «Менеджер» и «Селлер».

Программа:

Основы работы на маркетплейсах.

Подключение к «Яндекс Маркет».

Выбор товара и ценообразование.

Создание контента.

Поставка товара.

Достоинства:

Доступ к закрытому чату для общения с одногруппниками.

Бонусные материалы — шаблоны таблиц и документов.

Доступ к сервису аналитики MPstats на 30 дней

Поддержка кураторов и помощь в трудоустройстве только в тарифах «Менеджер» и «Селлер».

Недостатки:

В тарифе «Я сам» нет поддержки кураторов.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» — GeekBrains

На курсе студенты научатся составлять матрицы товаров и юнит-экономику, использовать аналитику для продвижения. После окончания основного курса можно выбрать одну из трех специализаций: «Интернет-маркетолог», «Продакт-маркетолог» или «Бренд-менеджер».

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники получат индивидуальную поддержку по трудоустройству — помощь с составлением резюме, тестовые собеседования, доступ к вакансиям партнеров школы.

В портфолио каждого студента будет два реальных проекта: стратегия вывода товара на маркетплейсы и план развития бизнеса на маркетплейсе.

Цена полностью: от 108 720 рублей.

Цена в рассрочку: от 3020 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Старт работы на маркетплейсах.

Ozon.

Wildberries.

Достоинства:

Доступ к платформе для изучения английского на один год.

Курс по работе с нейросетями в подарок.

Есть возможность поменять специализацию, если не устроит выбор.

Помощь с трудоустройством

Возможность стажировки в компаниях-партнерах.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Менеджер маркетплейсов» — «Яндекс Практикум»

Студенты научатся анализировать аудиторию и конкурентов, развивать магазин с нуля, искать точки роста, составлять план продаж и оценивать прибыльность товаров. Они будут тестировать бизнес-гипотезы, устанавливать цены, запускать акции, создавать матрицу ассортимента и управлять логистикой.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс включает в себя понятную теорию в интерактивном учебнике, который можно изучать в удобное время.

Практические сессии с наставниками помогут разобраться в сложных темах и получить ответы на все вопросы. Постоянная практика через решение реальных бизнес-задач и проекты позволит создать портфолио.

Цена полностью: от 77 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 16 500 рублей в месяц на 5 месяцев.

Длительность: от 5 до 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: интерактивный учебник, практические задания.

Документ об окончании: диплом или сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Старт в профессии.

Выход на маркетплейсы.

Анализ данных и планирование работы менеджера маркетплейсов.

Создание продающих карточек товаров.

Деловая коммуникация в бизнесе.

Достоинства:

Есть возможность вернуть деньги за обучение, если оно не понравилось.

Есть бесплатный пробный период обучения.

Помощь в трудоустройстве.

Временный бесплатный доступ к сервисам аналитики.

Недостатки:

Начало обучения привязано к определенной дате.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Бизнес на Яндекс Маркет» — «МЕРКАТУС»

В программе — более 200 уроков от экспертов «Меркатус» и представителей «Яндекс Маркета», а также 6 живых эфиров в формате «вопрос-ответ» с главным спикером и кураторами. Основной акцент сделан на практике — 70% курса составляют реальные задачи, взятые из опыта селлеров.

В рамках курса будут рассмотрены такие темы, как продвижение товаров, работа с акциями, анализ конкурентов, расчет стоимости и разработка маркетинговых стратегий.

Иллюстрация: freepik/freepik

Действующие селлеры и владельцы бизнеса смогут увеличить обороты в 2–5 раз в первые месяцы работы на маркетплейсе, изучив нюансы подготовки товаров к продаже и их эффективного продвижения. Преподаватели расскажут, как использовать маркетинговые инструменты Яндекс Маркета для достижения лучших результатов.

Цена полностью: 79 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 13 331 рубля в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: вебинары, прямые эфиры с экспертом, практические занятия.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: школа помогает с поиском вакансий.

Программа:

Не представлена.

Достоинства:

200+ уроков с экспертами «Меркатус» и представителями «Яндекс Маркета».

Шесть эфиров в формате «‎Вопрос — ответ»‎ с главным спикером курса.

Скидка на обучение первым 20 студентам.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Аккаунт-менеджер Яндекс.Маркет» — Academy E.COM

Двухнедельный экспресс-курс для тех, кто хочет быстро изучить основы работы на этой торговой площадке.

Студенты научатся создавать и настраивать личный кабинет, оформлять карточки товаров, продвигать магазин и успешно продавать товары.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватель — эксперт академии Е.КОМ, который занимается обучением по работе с маркетплейсами с 2019 года.

Цена полностью: 7900 рублей.

Цена в рассрочку: от 790 рублей в месяц на 10 месяцев.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические занятия.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: школа помогает с поиском вакансий.

Программа:

Создание и настройка личного кабинета;

Оформление и загрузка карточки товара;

Способы продвижения магазина;

Организация отгрузок через ваш склад или маркетплейс;

Инструкция по осуществлению первой продажи.

Достоинства:

Доступ к курсу навсегда.

Старт обучения — каждый понедельник. Не нужно ждать пока наберется новая группа студентов.

Доступ к чату для общения с одногруппниками и преподавателями.

Преподаватель — практикующий эксперт по торговле на маркетплейсах с опытом работы более пяти лет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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