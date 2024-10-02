15 курсов по продажам и продвижению в «Яндекс Маркете»

Собрали онлайн-курсы по работе с «Яндекс Маркетом», которые помогут разобраться в тонкостях работы на платформе. В конце статьи представлены бесплатные курсы — на них можно самостоятельно научиться создавать карточки товаров, работать с логистикой и анализировать продажи.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по работе с «Яндекс Маркетом» от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по работе с «Яндекс Маркетом»
«Продвижение на маркетплейсах» от «Нетологии»: студенты курса получают индивидуальные консультации от эксперта с разбором ошибок и рекомендациями.
«Быстрый старт на маркетплейсах» от Skillbox: обучение от профессионалов с опытом продаж на крупнейших маркетплейсах, включая практические задания и пошаговые инструкции по запуску на Ozon и Wildberries (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: программа с поддержкой куратора и интерактивными заданиями, позволяющая освоить все ключевые аспекты работы с маркетплейсами — от загрузки товаров до анализа продаж.
«Менеджер по маркетплейсам» от MaEd: курс с разбором успешных стратегий на маркетплейсах и доступом к инструментам для управления бизнесом на Wildberries, Ozon и других платформах.
«Менеджер по работе с маркетплейсами» от iWENGO: школа предоставляет готовые руководства, чек-листы, шаблоны договоров и технических заданий.
«Яндекс Маркет: онлайн-курс от практиков» от «Виллстор»: курс с вебинарами, обратной связью и бонусным доступом п к шаблонам для быстрого старта продаж на «Яндекс Маркете».
«Профессия “Менеджер маркетплейсов”» от GeekBrains: за три месяца студенты изучат восемь торговых онлайн-площадок и разработают стратегию оптимизации.
«Менеджер маркетплейсов» от «Яндекс Практикума»: курс с «живыми» занятиями, менторской поддержкой и семью работами в портфолио.
«Продавай на Маркете» от Skillbox: вебинар с разбором успешных примеров выхода на маркетплейс и готовыми инструментами для масштабирования продаж.
«Маркетплейсы 2024: быстрый старт на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и других площадках» от Александра Федяев: программа с детальными инструкциями по работе с маркетплейсами и доступом к платформе для решения реальных бизнес-задач.
Собрали подборку курсов, которые помогут освоить торговлю на платформе «Яндекс Маркет». Программы включают теорию от экспертов и практику в реальных аккаунтах продавцов. Некоторые курсы также предлагают помощь с трудоустройством или стажировку.
1. «Продвижение на маркетплейсах» — «Нетология»
На курсе студенты учатся работать с маркетплейсами: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», AliExpress и Lamoda. Преподаватели объяснят особенности каждой платформы и помогут выбрать оптимальную для разных видов бизнеса.
Один из вебинаров будет посвящен разбору интернет-магазинов студентов. В программу входит работа с аналитическими сервисами.
Промокоды на платные платформы Mpstats, Stat4market и SellerFox помогут улучшить аналитику и повысить продажи.
Цена полностью: от 39 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2333 рублей в месяц на 18 месяцев.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, домашние задания, индивидуальные консультации.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Анализ магазина для выявления точек роста.
Определение целей и ценовой политики компании.
Создание эффективной рекламной кампании.
Определение рекламной стратегии для бизнеса.
Достоинства:
Пять практических задач и итоговый проект в портфолио.
Индивидуальная консультация с дипломным руководителем.
Студенты получают промокоды для работы с платными сервисами аналитики.
Разбор примеров и персональные рекомендации эксперта по проекту.
Доступ к закрытому сообществу для общения с одногруппниками.
Недостатки:
Старт обучения привязан к определенной дате.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Быстрый старт на маркетплейсах» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Участники курса узнают, как работают онлайн-площадки, выберут платформу для продажи товаров и разработают стратегию продвижения. Программа включает доступ к платным сервисам аналитики и базе поставщиков.
Дополнительный модуль посвящен оформлению заказов на китайских торговых площадках. К завершению курса опытные продавцы на маркетплейсах помогут каждому разработать индивидуальную стратегию продаж.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 2955 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 2 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, текстовые материалы, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Введение в маркетплейсы. Основные понятия.
Выбор товаров для торговли на маркетплейсах.
Работа с поставщиками.
Основы работы с Ozon.
Основы работы в Wildberries.
Достоинства:
Контакты более 4000 поставщиков для маркетплейсов.
Бесплатное сопровождение от компании ADAPTER — официального партнера «Яндекс Маркета».
Бесплатный демодоступ к сервисам аналитики: SellerFox, Shopstat, Moneyplace, Mpstats.
10 тысяч рублей на продвижение от «Яндекс Маркета».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Менеджер по маркетплейсам» — «Атмосфера»
Студенты научатся создавать и оптимизировать карточки товаров, продвигать их на маркетплейсах, а также работать с аналитикой и отчетностью. Живые эфиры каждую неделю позволяют получать обратную связь от экспертов, а доступ к материалам курса открыт на два года. Студенты получают поддержку кураторов, доступ к мастер-классам по SEO-продвижению, аналитике и созданию продающего контента.
Основной акцент программы — практические задания и работа с реальными данными. Уже со второго месяца студенты могут начать стажировку, получить реальный опыт и добавить его в резюме.
Цена полностью: от 27 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 2250 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 2 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Знакомство с площадкой.
Создание и редактирование товара.
Упаковка и отгрузка товаров.
Работа с клиентами.
Внутренняя аналитика и отчетность.
Достоинства:
Две стажировки у реальных поставщиков.
Курс «Маркетинг-дизайнер карточек для маркетплейсов» в подарок.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
Обратная связь от преподавателя только раз в неделю.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Менеджер по маркетплейсам» — MaEd
За пять месяцев обучения студенты научатся создавать и настраивать свои магазины, оформлять карточки товаров и привлекать покупателей. Также освоят методы продвижения и рекламы, поймут, как организовать поставки и следить за наличием товаров на складе. В программе предусмотрено десять практических проектов: расчет базовой юнит-экономики, анализ поисковой выдачи, выбор оптимальной логистической схемы и подходящей упаковки для товаров.
В рамках курса студенты научатся работать с инструментами аналитики Excel, Wordstat Yandex, Moneyplace, Mpstats, MarketGuru, «Маяк», SalesFinder и Shopstat.
Цена полностью: от 65 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5417 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, домашние задания, вебинары.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Введение в профессию
Основы маркетплейсов.
Контент для карточки товара.
Ozon.
Wildberries.
Достоинства:
Есть возможность оформить налоговый вычет.
Разработка более десяти работ для портфолио.
Практика в реальных кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета»
Помощь в трудоустройстве, карьерные консультации.
Недостатки:
Старт обучения привязан к определенной дате.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Менеджер по работе с маркетплейсами» — iWENGO
В этом курсе студенты узнают, как продавать на маркетплейсах. Они научатся делать привлекательные объявления, анализировать данные и использовать инструменты маркетинга. Также они научатся считать расходы и оценивать выгоду от продаж. Материалы создали эксперты из Ozon, Wildberries, «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета».
В процессе обучения студенты выполняют различные задания, которые помогут им собрать портфолио для будущего работодателя или первого клиента.
Выпускники курса получают информация о перспективах профессии, матрицу компетенций и шаблон карьерного плана.
Цена полностью: от 49 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4158 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 20 модулей.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Введение в профессию
Основы маркетплейсов.
Контент для карточки товара.
Ozon.
Wildberries.
Достоинства:
Выдают дополнительные полезные материалы для старта работы.
Доступ к закрытому чату для общения с одногруппниками.
Кураторы проверяют домашние задания и дают обратную связь.
Курс разработан при поддержке Ozon, Wildberries, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Яндекс Маркет: онлайн-курс от практиков» — «Виллстор»
Студенты зарегистрируют личный кабинет на «Яндекс Маркете», научатся рассчитывать модели сотрудничества и расчет юнит-экономики, а также оформлять карточки товаров. Преподаватели предоставят пошаговую инструкцию по регистрации и запуску продаж на платформе.
Практические задания помогут закрепить знания, применяя их в реальном кабинете. Для студентов с тарифом «Менеджер» предусмотрен бонусный модуль по созданию портфолио и резюме, а для тарифа «Селлер» — модуль по поиску поставщика и закупке товара.
Цена полностью: от 18 750 рублей.
Цена в рассрочку: от 2090 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, презентации, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помощь с составлением портфолио и резюме в тарифах «Менеджер» и «Селлер».
Программа:
Основы работы на маркетплейсах.
Подключение к «Яндекс Маркет».
Выбор товара и ценообразование.
Создание контента.
Поставка товара.
Достоинства:
Доступ к закрытому чату для общения с одногруппниками.
Бонусные материалы — шаблоны таблиц и документов.
Доступ к сервису аналитики MPstats на 30 дней
Поддержка кураторов и помощь в трудоустройстве только в тарифах «Менеджер» и «Селлер».
Недостатки:
В тарифе «Я сам» нет поддержки кураторов.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» — GeekBrains
На курсе студенты научатся составлять матрицы товаров и юнит-экономику, использовать аналитику для продвижения. После окончания основного курса можно выбрать одну из трех специализаций: «Интернет-маркетолог», «Продакт-маркетолог» или «Бренд-менеджер».
Выпускники получат индивидуальную поддержку по трудоустройству — помощь с составлением резюме, тестовые собеседования, доступ к вакансиям партнеров школы.
В портфолио каждого студента будет два реальных проекта: стратегия вывода товара на маркетплейсы и план развития бизнеса на маркетплейсе.
Цена полностью: от 108 720 рублей.
Цена в рассрочку: от 3020 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Старт работы на маркетплейсах.
Ozon.
Wildberries.
Достоинства:
Доступ к платформе для изучения английского на один год.
Курс по работе с нейросетями в подарок.
Есть возможность поменять специализацию, если не устроит выбор.
Помощь с трудоустройством
Возможность стажировки в компаниях-партнерах.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Менеджер маркетплейсов» — «Яндекс Практикум»
Студенты научатся анализировать аудиторию и конкурентов, развивать магазин с нуля, искать точки роста, составлять план продаж и оценивать прибыльность товаров. Они будут тестировать бизнес-гипотезы, устанавливать цены, запускать акции, создавать матрицу ассортимента и управлять логистикой.
Курс включает в себя понятную теорию в интерактивном учебнике, который можно изучать в удобное время.
Практические сессии с наставниками помогут разобраться в сложных темах и получить ответы на все вопросы. Постоянная практика через решение реальных бизнес-задач и проекты позволит создать портфолио.
Цена полностью: от 77 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 16 500 рублей в месяц на 5 месяцев.
Длительность: от 5 до 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: интерактивный учебник, практические задания.
Документ об окончании: диплом или сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Старт в профессии.
Выход на маркетплейсы.
Анализ данных и планирование работы менеджера маркетплейсов.
Создание продающих карточек товаров.
Деловая коммуникация в бизнесе.
Достоинства:
Есть возможность вернуть деньги за обучение, если оно не понравилось.
Есть бесплатный пробный период обучения.
Помощь в трудоустройстве.
Временный бесплатный доступ к сервисам аналитики.
Недостатки:
Начало обучения привязано к определенной дате.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Бизнес на Яндекс Маркет» — «МЕРКАТУС»
В программе — более 200 уроков от экспертов «Меркатус» и представителей «Яндекс Маркета», а также 6 живых эфиров в формате «вопрос-ответ» с главным спикером и кураторами. Основной акцент сделан на практике — 70% курса составляют реальные задачи, взятые из опыта селлеров.
В рамках курса будут рассмотрены такие темы, как продвижение товаров, работа с акциями, анализ конкурентов, расчет стоимости и разработка маркетинговых стратегий.
Действующие селлеры и владельцы бизнеса смогут увеличить обороты в 2–5 раз в первые месяцы работы на маркетплейсе, изучив нюансы подготовки товаров к продаже и их эффективного продвижения. Преподаватели расскажут, как использовать маркетинговые инструменты Яндекс Маркета для достижения лучших результатов.
Цена полностью: 79 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 13 331 рубля в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, прямые эфиры с экспертом, практические занятия.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: школа помогает с поиском вакансий.
Программа:
Не представлена.
Достоинства:
200+ уроков с экспертами «Меркатус» и представителями «Яндекс Маркета».
Шесть эфиров в формате «Вопрос — ответ» с главным спикером курса.
Скидка на обучение первым 20 студентам.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Аккаунт-менеджер Яндекс.Маркет» — Academy E.COM
Двухнедельный экспресс-курс для тех, кто хочет быстро изучить основы работы на этой торговой площадке.
Студенты научатся создавать и настраивать личный кабинет, оформлять карточки товаров, продвигать магазин и успешно продавать товары.
Преподаватель — эксперт академии Е.КОМ, который занимается обучением по работе с маркетплейсами с 2019 года.
Цена полностью: 7900 рублей.
Цена в рассрочку: от 790 рублей в месяц на 10 месяцев.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические занятия.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: школа помогает с поиском вакансий.
Программа:
Создание и настройка личного кабинета;
Оформление и загрузка карточки товара;
Способы продвижения магазина;
Организация отгрузок через ваш склад или маркетплейс;
Инструкция по осуществлению первой продажи.
Достоинства:
Доступ к курсу навсегда.
Старт обучения — каждый понедельник. Не нужно ждать пока наберется новая группа студентов.
Доступ к чату для общения с одногруппниками и преподавателями.
Преподаватель — практикующий эксперт по торговле на маркетплейсах с опытом работы более пяти лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по работе с «Яндекс Маркетом»
Собрали бесплатные курсы для тех, кто хочет освоить навыки работы с платформой «Яндекс Маркет». На программах можно научиться управлять товарами, оптимизировать карточки для увеличения продаж и анализировать статистику.
1. «Продавай на Маркете» — Skillbox
Бесплатный вебинар в записи, на котором студенты за два дня узнают, как запустить и масштабировать бизнес на маркетплейсах. Лектор разберет кейсы успешных продавцов, поделится эффективными стратегиями запуска и продаж, а также проведет практические занятия по инструментам аналитики.
Длительность: 2 дня.
Формат: вебинар в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Маркетплейсы 2024: быстрый старт на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и других площадках» — Александр Федяев
Участники вебинара узнают, как выбирать товары для размещения, настраивать карточки, работать с отзывами и аналитикой, а также управлять рекламными кампаниями. Курс подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет улучшить результаты своих продаж на маркетплейсах. В программе — практические задания и доступ к инструментам для работы с e-commerce.
Длительность: 2 часа.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как с нуля стать менеджером маркетплейсов» — Universus
Вебинар, на котором студентам расскажут, как с нуля стать менеджером Wildberries и Amazon, где искать клиентов, как подняться от менеджера до поставщика без денежных рисков, как начать работать менеджером аккаунтов. Программа также включает мастер-классы и разбор реальных задач начинающих продавцов.
Длительность: 3 часа.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как начать продавать на Яндекс Маркете» — «Бизнес-секреты»
Курс от продавцов на маркетплейсах и специалистов с «Яндекс Маркета». Участники узнают, как зарегистрировать бизнес на «Яндекс Маркете», как управлять магазином, какую модель сотрудничества выбрать и как вести бухгалтерию и выводить деньги.
Длительность: 12 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Курсы по Яндекс Маркету» — «Яндекс»
Курсы для селлеров, которые хотят продавать товары на «Яндекс Маркете» и получать больше заказов. Слушатели узнают, как продвигать товары в интернете владельцам интернет-магазинов и селлерам, эффективно настраивать рекламные кампании, оптимизировать карточки товаров для увеличения видимости и конверсии.
Длительность: 22 урока.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При создании подборки курсов для менеджеров маркетплейсов ориентировались на несколько ключевых факторов:
Порог входа. Рассматривали курсы, которые подходят для различных уровней подготовки. В списке есть программы как для начинающих, так и для более опытных специалистов.
Стоимость курса. Учитывали полную стоимость обучения, а также наличие рассрочки и других способов оплаты.
Реальный результат обучения. Проверяли, как курсы помогают развивать конкурентные навыки и формировать портфолио. Важно, чтобы обучение давало практические результаты и способствовало профессиональному росту.
Документ об окончании. В подборке представлены курсы, которые предоставляют официальные документы об окончании, такие как сертификаты или дипломы государственного образца, что подтверждает квалификацию.
Помощь в трудоустройстве. Включили в список курсы, которые предлагают карьерные гайды, консультации и общение с потенциальными работодателями.
Какой курс по работе с «Яндекс Маркетом» выбрать
Чтобы стать успешным менеджером маркетплейсов, нужно научиться управлять ассортиментом, оптимизировать товарные карточки, анализировать продажи, а также разбираться в маркетинге и клиентском обслуживании. Онлайн-курсы помогут развить эти важные навыки. Студенты смогут применять полученные знания сразу на практике, улучшая продажи и привлекая больше клиентов.
«Продвижение на маркетплейсах» от «Нетологии»: студенты курса получают индивидуальные консультации от эксперта с разбором ошибок и рекомендациями.
«Быстрый старт на маркетплейсах» от Skillbox: обучение от профессионалов с опытом продаж на крупнейших маркетплейсах, включая практические задания и пошаговые инструкции по запуску продаж на Ozon и Wildberries (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: программа с поддержкой куратора и интерактивными заданиями, позволяющая освоить все ключевые аспекты работы с маркетплейсами — от загрузки товаров до анализа продаж.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
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