15 курсов по антикризисному управлению для кризис-менеджеров

Изучить особенности антикризисного управления и отработать полученные знания на практике можно на специализированных курсах профессиональной переподготовки или повышения квалификации. По окончании обучения выдается официальный документ, подтверждающий полученные навыки. Есть учебные программы с помощью в трудоустройстве.

1. «Антикризисное управление» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс для руководителей отделов и направлений, владельцев бизнеса и менеджеров проекта, на котором научат адаптировать бизнес к текущим условиям рынка. Студенты научатся разрабатывать и внедрять эффективную стратегию управления. Узнают, как оценивать в комплексе все факторы, влияющие на деятельность компании, и составлять карту возможных рисков. Поймут, как мотивировать сотрудников в условиях кризиса.

Программа включает в себя вебинары, разборы реальных случаев из практики, лекции, видеоуроки с практическими занятиями, тестирование и работу над ошибками после каждой темы.

Цена полностью: 45 700 рублей.

Цена в рассрочку : 3800 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: вебинары, лекции, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегический менеджмент.

Финансовые угрозы и риск-менеджмент.

Разработка антикризисной программы.

Инструменты антикризисного менеджмента.

Экономика организаций.

Достоинства:

Опытные преподаватели — психологи, бизнес-тренеры, эксперты в области управления с опытом международного преподавания.

Расширенная практическая часть.

Поддержка куратора.

«Живые» вебинары с экспертами.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Доступ к материалам курса остается не навсегда.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы МИПО: «Арбитражное антикризисное управление».

2. «Антикризисное управление» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Студенты научатся управлять финансами и принимать стратегические решения в периоды нестабильности. Изучат маркетинговые инструменты, помогающие преодолеть кризис и восстановить финансовую устойчивость бизнеса. Рассмотрят возможные варианты реагирования на проблемы: реструктуризацию, банкротство, слияние и поглощение.

Курс адресован студентам и выпускникам технических вузов, специалистам отрасли энергетики, желающим расширить свои знания в области управления.

В подарок слушатели получат дополнительные модули: по организационной психологии, управлению конфликтами и переговорам.

Цена полностью: 149 800 рублей.

Цена в рассрочку : 12 483 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: международный диплом.

Помощь с трудоустройством: предоставят карьерные консультации, помогут оформить резюме и составить портфолио, научат проходить собеседования и искать клиентов.

Программа:

Управление бизнесом: стратегии и технологии.

Управление человеческими ресурсами.

Управленческие навыки руководителя.

Стратегии и развитие бизнеса.

Маркетинг и конкурентоспособность.

Финансовый менеджмент.

Достоинства:

Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители компаний, эксперты в области менеджмента и управления с опытом от 15 лет.

Дополнительные модули в подарок.

70% программы — практика на основе реальных рабочих задач.

Помощь в трудоустройстве.

«Живые» вебинары с преподавателями.

Возможность вернуть полную стоимость курса в течение 14 дней.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Антикризисная экономика предприятия в условиях санкционного давления» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Двухдневный семинар, на котором студенты узнают, как составить план антикризисных действий, исходя из специфики и профиля компании. Участники курса изучат возможности для реализации импортозамещения. Поймут, как определять меры для перевода компании в безопасный режим. Узнают, как минимизировать ущерб от нарушения договоров и работать с задолженностями.

Дополнительно к онлайн-занятиям студенты получат авторское методическое пособие по корпоративной безопасности, информационные материалы с нормативной базой, методиками и алгоритмами действий, шаблоны локальных правовых актов по тематике семинара.

Цена полностью: 37 710 рублей.

Цена в рассрочку : 3492 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 дня.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: групповые онлайн-занятия.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Санкции как вид форс-мажора. Новая аналитика.

Корпоративная устойчивость: формируем бюджет, включаем технологии, планируем мероприятия.

Основные спасательные операции. Уменьшаем давление санкций на компанию.

Как сделать компанию непроницаемой для санкций. Блокируем каналы утечки, устраняем превентивные угрозы.

Внутренняя и внешняя безопасность — критерии в кризис. Внедрение антикризисных мер.

Достоинства:

Опытный преподаватель — специалист в области корпоративной безопасности, среди клиентов которого — Пенсионный фонд, Правительство Москвы, «Ростех», «Росатом», «Газпром».

Дополнительные материалы от автора курса.

Доступ к закрытому бизнес-клубу MBS.

«Живое» общение с преподавателем на занятиях.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Управление организационными изменениями: адаптация к изменяющимся условиям» — «Русская школа управления»

Студенты научатся управлять изменениями и внедрять инновационные решения в целях стратегического развития компании. Узнают, как оценивать и анализировать внешнюю среду и собственный бизнес. Разберутся в особенностях ситуационного руководства, типах сотрудников и уровнях постановки задач. На практических занятиях научатся адаптировать и мотивировать работников.

Программа подойдет специалистам, директорам по развитию, руководителям компаний.

Возможны два варианта дистанционного обучения: онлайн-трансляции в режиме реального времени или видеоуроки в записи.

Цена полностью: от 60 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 5600 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 32 академических часа.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: онлайн-вебинары или видеоуроки в записи, домашние задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегия. Трансформация бизнеса. Система сбалансированных показателей.

Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе.

OKR: инструмент стратегического развития и управления изменениями.

Интенсивное развитие компании: инновационные проекты и стартапы.

Управление жизненным циклом сотрудника.

Достоинства:

Среди преподавателей — кандидат экономических наук, эксперты в сфере управления, преподаватели MBA.

Бесплатный пробный урок.

Есть тариф с «живыми» онлайн-вебинарами с преподавателями.

Выпускники отмечают оперативную работу поддержки.

Недостатки:

Ограниченный доступ к материалам курса — до 180 дней.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Русской школы управления»: «Система управления рисками в компании».

5. «Антикризисное управление» — НАДПО

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Менеджер в сфере антикризисного управления». Студенты изучат основы менеджмента, маркетинга и экономики предприятия. Освоят методы диагностики кризисов в процессах управления. Научатся выявлять риски и разрабатывать стратегию. Познакомятся с технологиями антикризисного управления персоналом и организацией.

На время обучения студенты получат бесплатный доступ к платформе «Библиоклуб» и ко всем вебинарам школы. В конце обучения слушателей ждет итоговое тестирование. Материалы курса останутся у выпускников навсегда.

Цена полностью: 18 900 рублей.

Цена в рассрочку : 1890 рублей в месяц.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые лекции, практические занятия, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в оформлении резюме, карьерные консультации, ежедневная рассылка с подборками вакансий.

Программа:

Основные черты антикризисного управления.

Эффективность антикризисного управления.

Риски в антикризисном управлении.

Диагностики кризиса: сущность, источники информации, этапы и методы проведения.

Показатели диагностики финансово-экономических кризисных ситуаций.

Стратегия и тактика в антикризисном управлении.

Достоинства:

Преподаватели имеют 20-летний опыт практической, научной и педагогической работы.

Помощь с трудоустройством.

Поддержка профессионального личного куратора.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Антикризисное управление» — MITM

Студенты изучат основы стратегического и финансового менеджмента, освоят методы антикризисного управления персоналом и управление рисками. Также разберутся в работе финансовых рынков и институтов, в особенностях антикризисного управления банком.

На время обучения студенты получат бесплатный доступ к онлайн-библиотеке. Длительность обучения — восемь месяцев, но предусмотрена возможность сократить срок в два раза.

По окончании курса студенты смогут работать на должностях антикризисного менеджера и управляющего.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку : 2670 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, иллюстрированные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегический менеджмент.

Финансовые угрозы и риск-менеджмент.

Экономика организаций.

Финансовый менеджмент.

Инструменты антикризисного менеджмента.

Достоинства:

Преподаватели — кандидат экономических наук, специалисты «Роснефти», «Промсвязьбанка», «Сбера».

Возможность закончить обучение экстерном.

Возможность вернуть деньги в течение первых двух недель, если курс не подойдет.

Круглосуточная поддержка куратора.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы MITM: «Арбитражное антикризисное управление».

7. «Антикризисное управление» — «Институт профессионального образования»

На курсе научат диагностировать предкризисное состояние предприятия и разрабатывать меры для недопущения банкротства или выхода из него с минимальными потерями. Студенты освоят инструменты антикризисного управления. Научатся проводить мониторинг и диагностику финансового состояния предприятия. В результате обучения смогут разрабатывать и реализовывать антикризисную программу.

По окончании курса студенты получат диплом с двумя квалификациями: «Менеджер в области антикризисного управления» и «Специалист по управлению рисками». Возможно обучение по ускоренной программе.

Цена полностью: 45 700 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность: до 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, текстовые лекции, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Менеджмент.

Экономика предприятия.

Финансовый менеджмент.

Маркетинг.

Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов.

Кризисы в системе государственного управления.

Достоинства:

Преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители компаний, бизнес-тренеры.

Возможность окончить курс экстерном.

Поддержка персонального куратора.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Антикризисное управление» — АПОК

Студенты изучат основы бухгалтерского учета и разберутся в финансовой отчетности. Научатся разрабатывать антикризисные мероприятия и внедрять их. Познакомятся со спецификой работы аналитических служб и консалтинговых компаний. Узнают, как управлять персоналом в кризисной ситуации. Научатся оценивать стоимость предприятия, а также изучат особенности каждого этапа процедуры банкротства компании.

Длительность курса — от 576 академических часов. Можно выбрать тарифы с поддержкой куратора, возможностью корректировать набор дисциплин и ускоренным обучением.

Цена полностью: от 29 990 рублей.

Цена в рассрочку : от 2499 рублей в месяц.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые лекции, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Антикризисное управление.

Финансы предприятия.

Правовые основы проведения процедур банкротства.

Аудит.

Стратегический менеджмент.

Оценка стоимости предприятия.

Достоинства:

Помощь при сдаче тестирования на тарифе «Премиум».

Возможность пройти курс по индивидуальной программе.

Возможность оформить налоговый вычет.

Бесплатная доставка диплома по всей России.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Антикризисное управление» — ЭКОДПО

Студенты изучат основы деятельности менеджера по антикризисному управлению. Познакомятся с бухгалтерским учетом и аудитом, а также финансовым правом и отчетностью. Разберутся в финансовом и стратегическом менеджменте и поймут, как устроен арбитражный процесс. Узнают, как применять инвестиционную политику в антикризисном управлении.

Обучение проходит на онлайн-платформе, где размещены учебные материалы и доступна виртуальная библиотека. Возможно прохождение курса в ускоренном формате — от двух недель.

Выпускники смогут работать в коммерческих учреждениях и государственных организациях.

Цена полностью: от 24 990 рублей.

Цена в рассрочку : от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 252 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые лекции, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Арбитражный процесс.

Финансовый менеджмент.

Управление персоналом.

Бухгалтерский финансовый учет и бухгалтерская отчетность.

Финансовое право.

Финансовая отчетность.

Достоинства:

Возможность освоить курс по индивидуальной программе.

Возможность оформить налоговый вычет.

Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

Бесплатная доставка диплома по всей России.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Управление во время кризиса. Эффективное взаимодействие с командой» — Lectera

На курсе расскажут, как готовить команду к трудностям. Студенты изменят свое представление о кризисе и научатся видеть его положительные стороны. Узнают, как оптимизировать бизнес-процессы. Поймут, как должен действовать руководитель во время кризиса. Научатся проводить совещания и управлять мотивацией.

Дополнительно к видеоурокам слушатели получат полезные для работы материалы: чек-листы, методики, шаблоны, инструкции и схемы. К каждому занятию прилагается его текстовая версия и словарь.

Цена полностью: 5590 рублей.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность: 8 занятий.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, дополнительные материалы, тесты, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление бизнесом в период кризиса.

Лидерство в период кризиса.

Методы нематериальной мотивации.

Антикризисные правила коммуникации с сотрудниками.

Коммуникация в режиме дистанционного управления.

Нейтрализация конфликтов в команде.

Достоинства:

Первый урок доступен бесплатно для ознакомления.

Дополнительные учебные материалы.

Индивидуальный темп обучения.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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