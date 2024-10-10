ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 курсов по антикризисному управлению для кризис-менеджеров

Антикризисное управление помогает вывести компанию из сложной финансовой ситуации, которая сложилась из-за внутренних или внешних негативных факторов. Чтобы минимизировать риски, потери и не допустить банкротства, нужны грамотные и вовремя принятые меры. Продуманный подход к управлению во время кризиса позволит не только спасти бизнес, но и вывести его на новый уровень.

Собрали онлайн-курсы по антикризисному управлению, на которых научат разрабатывать стратегию, принимать сложные решения, управлять ресурсами и командой в условиях неопределенности. Дополнили статью бесплатными курсами, на которых можно познакомиться с основными задачами менеджера по антикризисному управлению.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по антикризисному управлению от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов по антикризисному управлению 

  1. «Антикризисное управление» от МИПО: курс для руководителей отделов, владельцев бизнеса и менеджеров проекта с «живыми» вебинарами и поддержкой куратора (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  2. «Антикризисное управление» от Moscow Business Academy: курс с помощью в трудоустройстве, на 70% состоящий из практики на основе реальных рабочих задач (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  3. «Антикризисная экономика предприятия в условиях санкционного давления» от Moscow Business School: двухдневный курс повышения квалификации от преподавателя с опытом в области корпоративной безопасности более десяти лет (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).

  4. «Управление организационными изменениями: адаптация к изменяющимся условиям» от «Русской школы управления»: курс с бесплатным пробным уроком от кандидата экономических наук, экспертов в сфере управления и преподавателей MBA. 

  5. «Антикризисное управление» от НАДПО: профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Менеджер в сфере антикризисного управления» и бессрочным доступом к учебным материалам.

  6. «Антикризисное управление» от MITM: учебная программа от специалистов «Роснефти», «Промсвязьбанка», «Сбера» с круглосуточной поддержкой куратора.

  7. «Антикризисное управление» от «Института профессионального образования»: курс с возможностью пройти обучение в ускоренном формате и бесплатным доступом к образовательной платформе urait.ru (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  8. «Антикризисное управление» от АПОК: курс с возможностью обучения по индивидуальной программе. 

  9. «Антикризисное управление» от ЭКОДПО: курс с бесплатным доступом к виртуальной библиотеке и бесплатной доставкой диплома по всей России.

  10. «Управление во время кризиса. Эффективное взаимодействие с командой» от Lectera: курс, слушатели которого получат полезные для работы материалы — чек-листы, методики, шаблоны, инструкции и схемы. 

Онлайн-курсы по антикризисному управлению

Изучить особенности антикризисного управления и отработать полученные знания на практике можно на специализированных курсах профессиональной переподготовки или повышения квалификации. По окончании обучения выдается официальный документ, подтверждающий полученные навыки. Есть учебные программы с помощью в трудоустройстве.

1. «Антикризисное управление» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс для руководителей отделов и направлений, владельцев бизнеса и менеджеров проекта, на котором научат адаптировать бизнес к текущим условиям рынка. Студенты научатся разрабатывать и внедрять эффективную стратегию управления. Узнают, как оценивать в комплексе все факторы, влияющие на деятельность компании, и составлять карту возможных рисков. Поймут, как мотивировать сотрудников в условиях кризиса.

Программа включает в себя вебинары, разборы реальных случаев из практики, лекции, видеоуроки с практическими занятиями, тестирование и работу над ошибками после каждой темы.

  • Цена полностью: 45 700 рублей.

  • Цена в рассрочку: 3800 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: вебинары, лекции, практические задания, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Стратегический менеджмент.

  • Финансовые угрозы и риск-менеджмент.

  • Разработка антикризисной программы.

  • Инструменты антикризисного менеджмента.

  • Экономика организаций.

Достоинства:

  • Опытные преподаватели — психологи, бизнес-тренеры, эксперты в области управления с опытом международного преподавания.

  • Расширенная практическая часть.

  • Поддержка куратора.

  • «Живые» вебинары с экспертами.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Доступ к материалам курса остается не навсегда.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы МИПО: «Арбитражное антикризисное управление».

2. «Антикризисное управление» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Студенты научатся управлять финансами и принимать стратегические решения в периоды нестабильности. Изучат маркетинговые инструменты, помогающие преодолеть кризис и восстановить финансовую устойчивость бизнеса. Рассмотрят возможные варианты реагирования на проблемы: реструктуризацию, банкротство, слияние и поглощение.

Курс адресован студентам и выпускникам технических вузов, специалистам отрасли энергетики, желающим расширить свои знания в области управления.

В подарок слушатели получат дополнительные модули: по организационной психологии, управлению конфликтами и переговорам.

  • Цена полностью: 149 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: 12 483 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: международный диплом.

  • Помощь с трудоустройством: предоставят карьерные консультации, помогут оформить резюме и составить портфолио, научат проходить собеседования и искать клиентов.

Программа:

  • Управление бизнесом: стратегии и технологии.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Управленческие навыки руководителя.

  • Стратегии и развитие бизнеса.

  • Маркетинг и конкурентоспособность.

  • Финансовый менеджмент.

Достоинства:

  • Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители компаний, эксперты в области менеджмента и управления с опытом от 15 лет.

  • Дополнительные модули в подарок.

  • 70% программы — практика на основе реальных рабочих задач.

  • Помощь в трудоустройстве.

  • «Живые» вебинары с преподавателями.

  • Возможность вернуть полную стоимость курса в течение 14 дней.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса 

3. «Антикризисная экономика предприятия в условиях санкционного давления» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Двухдневный семинар, на котором студенты узнают, как составить план антикризисных действий, исходя из специфики и профиля компании. Участники курса изучат возможности для реализации импортозамещения. Поймут, как определять меры для перевода компании в безопасный режим. Узнают, как минимизировать ущерб от нарушения договоров и работать с задолженностями.

Дополнительно к онлайн-занятиям студенты получат авторское методическое пособие по корпоративной безопасности, информационные материалы с нормативной базой, методиками и алгоритмами действий, шаблоны локальных правовых актов по тематике семинара.

  • Цена полностью: 37 710 рублей.

  • Цена в рассрочку: 3492 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 дня.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: групповые онлайн-занятия.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Санкции как вид форс-мажора. Новая аналитика.

  • Корпоративная устойчивость: формируем бюджет, включаем технологии, планируем мероприятия.

  • Основные спасательные операции. Уменьшаем давление санкций на компанию.

  • Как сделать компанию непроницаемой для санкций. Блокируем каналы утечки, устраняем превентивные угрозы.

  • Внутренняя и внешняя безопасность — критерии в кризис. Внедрение антикризисных мер.

Достоинства:

  • Опытный преподаватель — специалист в области корпоративной безопасности, среди клиентов которого — Пенсионный фонд, Правительство Москвы, «Ростех», «Росатом», «Газпром».

  • Дополнительные материалы от автора курса.

  • Доступ к закрытому бизнес-клубу MBS.

  • «Живое» общение с преподавателем на занятиях.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Управление организационными изменениями: адаптация к изменяющимся условиям» — «Русская школа управления»

Студенты научатся управлять изменениями и внедрять инновационные решения в целях стратегического развития компании. Узнают, как оценивать и анализировать внешнюю среду и собственный бизнес. Разберутся в особенностях ситуационного руководства, типах сотрудников и уровнях постановки задач. На практических занятиях научатся адаптировать и мотивировать работников.

Программа подойдет специалистам, директорам по развитию, руководителям компаний.

Возможны два варианта дистанционного обучения: онлайн-трансляции в режиме реального времени или видеоуроки в записи.

  • Цена полностью: от 60 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5600 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 32 академических часа.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: онлайн-вебинары или видеоуроки в записи, домашние задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Стратегия. Трансформация бизнеса. Система сбалансированных показателей.

  • Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе.

  • OKR: инструмент стратегического развития и управления изменениями.

  • Интенсивное развитие компании: инновационные проекты и стартапы.

  • Управление жизненным циклом сотрудника.

Достоинства:

  • Среди преподавателей — кандидат экономических наук, эксперты в сфере управления, преподаватели MBA. 

  • Бесплатный пробный урок.

  • Есть тариф с «живыми» онлайн-вебинарами с преподавателями.

  • Выпускники отмечают оперативную работу поддержки.

Недостатки:

  • Ограниченный доступ к материалам курса — до 180 дней.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Русской школы управления»: «Система управления рисками в компании».

5. «Антикризисное управление» — НАДПО

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Менеджер в сфере антикризисного управления». Студенты изучат основы менеджмента, маркетинга и экономики предприятия. Освоят методы диагностики кризисов в процессах управления. Научатся выявлять риски и разрабатывать стратегию. Познакомятся с технологиями антикризисного управления персоналом и организацией.

На время обучения студенты получат бесплатный доступ к платформе «Библиоклуб» и ко всем вебинарам школы. В конце обучения слушателей ждет итоговое тестирование. Материалы курса останутся у выпускников навсегда.

  • Цена полностью: 18 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: 1890 рублей в месяц.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: текстовые лекции, практические занятия, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в оформлении резюме, карьерные консультации, ежедневная рассылка с подборками вакансий.

Программа:

  • Основные черты антикризисного управления.

  • Эффективность антикризисного управления.

  • Риски в антикризисном управлении.

  • Диагностики кризиса: сущность, источники информации, этапы и методы проведения.

  • Показатели диагностики финансово-экономических кризисных ситуаций.

  • Стратегия и тактика в антикризисном управлении.

Достоинства:

  • Преподаватели имеют 20-летний опыт практической, научной и педагогической работы.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Поддержка профессионального личного куратора.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Антикризисное управление» — MITM

Студенты изучат основы стратегического и финансового менеджмента, освоят методы антикризисного управления персоналом и управление рисками. Также разберутся в работе финансовых рынков и институтов, в особенностях антикризисного управления банком.

На время обучения студенты получат бесплатный доступ к онлайн-библиотеке. Длительность обучения — восемь месяцев, но предусмотрена возможность сократить срок в два раза.

По окончании курса студенты смогут работать на должностях антикризисного менеджера и управляющего.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 2670 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, иллюстрированные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Стратегический менеджмент.

  • Финансовые угрозы и риск-менеджмент.

  • Экономика организаций.

  • Финансовый менеджмент.

  • Инструменты антикризисного менеджмента.

Достоинства:

  • Преподаватели — кандидат экономических наук, специалисты «Роснефти», «Промсвязьбанка», «Сбера».

  • Возможность закончить обучение экстерном.

  • Возможность вернуть деньги в течение первых двух недель, если курс не подойдет.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы MITM: «Арбитражное антикризисное управление».

7. «Антикризисное управление» — «Институт профессионального образования»

На курсе научат диагностировать предкризисное состояние предприятия и разрабатывать меры для недопущения банкротства или выхода из него с минимальными потерями. Студенты освоят инструменты антикризисного управления. Научатся проводить мониторинг и диагностику финансового состояния предприятия. В результате обучения смогут разрабатывать и реализовывать антикризисную программу.

По окончании курса студенты получат диплом с двумя квалификациями: «Менеджер в области антикризисного управления» и «Специалист по управлению рисками». Возможно обучение по ускоренной программе. 

  • Цена полностью: 45 700 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: до 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, текстовые лекции, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Менеджмент.

  • Экономика предприятия.

  • Финансовый менеджмент.

  • Маркетинг.

  • Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов.

  • Кризисы в системе государственного управления.

Достоинства:

  • Преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители компаний, бизнес-тренеры.

  • Возможность окончить курс экстерном. 

  • Поддержка персонального куратора.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Антикризисное управление» — АПОК

Студенты изучат основы бухгалтерского учета и разберутся в финансовой отчетности. Научатся разрабатывать антикризисные мероприятия и внедрять их. Познакомятся со спецификой работы аналитических служб и консалтинговых компаний. Узнают, как управлять персоналом в кризисной ситуации. Научатся оценивать стоимость предприятия, а также изучат особенности каждого этапа процедуры банкротства компании.

Длительность курса — от 576 академических часов. Можно выбрать тарифы с поддержкой куратора, возможностью корректировать набор дисциплин и ускоренным обучением.

  • Цена полностью: от 29 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц.

  • Длительность: от 1 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: текстовые лекции, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Антикризисное управление.

  • Финансы предприятия.

  • Правовые основы проведения процедур банкротства.

  • Аудит.

  • Стратегический менеджмент.

  • Оценка стоимости предприятия.

Достоинства:

  • Помощь при сдаче тестирования на тарифе «Премиум».

  • Возможность пройти курс по индивидуальной программе.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Бесплатная доставка диплома по всей России.

Недостатки:

  • Нет обратной связи от преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Антикризисное управление» — ЭКОДПО

Студенты изучат основы деятельности менеджера по антикризисному управлению. Познакомятся с бухгалтерским учетом и аудитом, а также финансовым правом и отчетностью. Разберутся в финансовом и стратегическом менеджменте и поймут, как устроен арбитражный процесс. Узнают, как применять инвестиционную политику в антикризисном управлении.

Обучение проходит на онлайн-платформе, где размещены учебные материалы и доступна виртуальная библиотека. Возможно прохождение курса в ускоренном формате — от двух недель.

Выпускники смогут работать в коммерческих учреждениях и государственных организациях. 

  • Цена полностью: от 24 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 252 академических часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: текстовые лекции, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Арбитражный процесс.

  • Финансовый менеджмент.

  • Управление персоналом.

  • Бухгалтерский финансовый учет и бухгалтерская отчетность.

  • Финансовое право.

  • Финансовая отчетность.

Достоинства:

  • Возможность освоить курс по индивидуальной программе.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

  • Бесплатная доставка диплома по всей России.

Недостатки:

  • Нет обратной связи от преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Управление во время кризиса. Эффективное взаимодействие с командой» — Lectera

На курсе расскажут, как готовить команду к трудностям. Студенты изменят свое представление о кризисе и научатся видеть его положительные стороны. Узнают, как оптимизировать бизнес-процессы. Поймут, как должен действовать руководитель во время кризиса. Научатся проводить совещания и управлять мотивацией.

Дополнительно к видеоурокам слушатели получат полезные для работы материалы: чек-листы, методики, шаблоны, инструкции и схемы. К каждому занятию прилагается его текстовая версия и словарь.

  • Цена полностью: 5590 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 8 занятий.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеоуроки, дополнительные материалы, тесты, домашние задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Управление бизнесом в период кризиса.

  • Лидерство в период кризиса.

  • Методы нематериальной мотивации.

  • Антикризисные правила коммуникации с сотрудниками.

  • Коммуникация в режиме дистанционного управления.

  • Нейтрализация конфликтов в команде.

Достоинства:

  • Первый урок доступен бесплатно для ознакомления.

  • Дополнительные учебные материалы.

  • Индивидуальный темп обучения.

Недостатки:

  • Нет обратной связи от преподавателя.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Бесплатные курсы по антикризисному управлению

Бесплатные уроки дадут возможность познакомиться с основами работы антикризисного менеджера и понять, насколько эта профессия интересна. Полученные знания помогут студентам оценить свой интерес и решить, стоит ли продолжать обучение. Собрали пять бесплатных курсов по антикризисному менеджменту, включая программу с государственной поддержкой и курс с бесплатным пробным периодом.

1. «Кризисный управляющий» — «Содействие занятости»

Курс, разработанный в рамках федерального проекта. Студенты узнают, как планировать ресурсы на управленческие задачи. Поймут, как оценивать эффективность антикризисных решений. Научатся мотивировать команду в стрессовых ситуациях и разовьют лидерские качества.

Занятия проходят на платформе Zoom в режиме реального времени.

Практическая часть курса включает в себя мастер-классы, индивидуальные и групповые уроки. Также студенты будут самостоятельно изучать учебные материалы и выполнять домашние задания.

  • Длительность: до 4 месяцев.

  • Формат: онлайн-занятия, практические задания, тесты.

  • Доступ: после подачи и одобрения заявки.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Антикризисное управление салоном красоты» — Skillbox

Серия уроков для предпринимателей, руководителей и владельцев компаний индустрии красоты. Слушатели научатся составлять бюджет с нуля после кризисного периода и разберутся в тактике работы с новыми и постоянными клиентами, чтобы поддерживать стабильность бизнеса и наращивать его потенциал.

Главный эксперт курса — руководитель сети имидж-лабораторий, открывший более 100 салонов красоты в России и СНГ, председатель Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, автор книги «Бизнес от сердца».

  • Длительность: 5 уроков.

  • Формат: записи вебинаров.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Управление финансами в кризис. Антикризисные меры» — РУНО

Курс с теорией и практикой в 1С. Студенты научатся планировать доходы в условиях падения продаж и управлять расходами в период кризиса. Узнают, как анализировать движение денежных потоков, и поймут, как определять приоритеты в условиях нестабильности.

Программой предусмотрен бесплатный пробный период, во время которого можно пройти отдельные уроки, познакомиться с преподавателями, убедиться в удобстве платформы. После оплаты курса доступ к его материалам сохраняется в течение 65 дней.

  • Длительность: 36 академических часов.

  • Формат: видеоуроки, практические занятия, домашние задания, тестирование.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Антикризисное управление» — «Управление предприятием»

Цикл видеоуроков на YouTube создан для специалистов и руководителей производственных предприятий. Автор курса — эксперт по антикризисному управлению с опытом внедрения управленческого учета на производственных предприятиях.

Преподаватель расскажет о практических методах управления компанией. Студенты изучат, как принимать правильные решения, разберутся в психологии управления и узнают способы сокращения расходов в кризис.

  • Длительность: 21 урок.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Бизнес в кризис: антикризисный менеджмент» — «Александр Фридман & Регулярный менеджмент»

На курсе разберут распространенные ошибки руководителей. Студенты изучат особенности внутренних кризисов в бизнесе. Узнают, как делегировать задачи, наказывать и поощрять работников. Поймут, как управлять продажами в кризис и как контролировать удаленных сотрудников.

Курс ведет действующий консультант и бизнес-тренер, эксперт по регулярному менеджменту. Проводит обучение для руководителей по управлению компанией и персоналом.

  • Длительность: 21 урок.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе курсов ориентировались на целевую аудиторию — специалистов, руководителей и владельцев бизнеса. Учитывали занятость абитуриентов, необходимость в получении знаний с учетом текущих условий рынка. Отобрали курсы по следующим параметрам:

  • Порог входа на курс. Навыки в сфере антикризисного управления актуальны прежде всего для специалистов и руководителей с опытом. Поэтому основная часть курсов из подборки — это профессиональная переподготовка или повышение квалификации. 

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Большинство платных программ по антикризисному управлению предполагают подробное обучение и получение документа об окончании, что повышает их стоимость. Отобрали курсы с возможностью оплатить курс в рассрочку.

  • Формат обучения. Включили в статью только онлайн-курсы, так как дистанционный формат обучения позволит студентам осваивать новые навыки без отрыва от основной деятельности. Есть учебные программы, где предусмотрена обратная связь от преподавателей, которая поможет правильно усвоить полученные знания и навыки.

  • Результат обучения на курсе. Полученные на курсах теоретические знания и практические навыки, учитывающие текущие реалии рынка, помогут выпускникам сразу применять их в своей работе.

  • Документ об окончании. Документальное подтверждение прохождения обучения расширит возможности специалиста: повысит доверие к его компетентности и поможет в карьерном росте.

  • Экспертность преподаватели. При отборе курсов ориентировались на практический и педагогический опыт преподавателей. Еще один важный показатель — уровень компаний, в которых эксперты работают или с которыми они сотрудничали.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Длительность существования учебного заведения на рынке образовательных услуг и положительные отзывы студентов — показатели надежности и профессионального подхода школы.

  • Налоговый вычет. Оформление налогового вычета поможет вернуть часть денег, потраченных на обучение. Услуга доступна только в случае, если у школы есть лицензия на образовательную деятельность. 

Какой курс по антикризисному управлению выбрать

Чтобы сориентироваться среди многообразия курсов, стоит опираться на свои задачи и уровень подготовки. Получить базовое представление о профессии можно на бесплатных краткосрочных курсах. Программы длительностью несколько месяцев с получением документа об образовании подойдут тем, кто хочет детально изучить инструменты антикризисного управления и попрактиковаться уже во время обучения:

  1. «Антикризисное управление» от МИПО: курс для руководителей отделов, владельцев бизнеса и менеджеров проекта с «живыми» вебинарами и поддержкой куратора.

  2. «Антикризисное управление» от Moscow Business Academy: курс с помощью в трудоустройстве, на 70% состоящий из практики на основе реальных рабочих задач.

  3. «Антикризисная экономика предприятия в условиях санкционного давления» от Moscow Business School: двухдневный курс повышения квалификации от преподавателя с опытом в области корпоративной безопасности более десяти лет.

  4. «Управление организационными изменениями: адаптация к изменяющимся условиям» от «Русской школы управления»: курс с бесплатным пробным уроком от кандидата экономических наук, экспертов в сфере управления и преподавателей MBA. 

  5. «Антикризисное управление» от НАДПО: профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Менеджер в сфере антикризисного управления» и бессрочным доступом к учебным материалам.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

Начать дискуссию