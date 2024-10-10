15 курсов по антикризисному управлению для кризис-менеджеров

Собрали онлайн-курсы по антикризисному управлению, на которых научат разрабатывать стратегию, принимать сложные решения, управлять ресурсами и командой в условиях неопределенности. Дополнили статью бесплатными курсами, на которых можно познакомиться с основными задачами менеджера по антикризисному управлению.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по антикризисному управлению от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по антикризисному управлению
«Антикризисное управление» от МИПО: курс для руководителей отделов, владельцев бизнеса и менеджеров проекта с «живыми» вебинарами и поддержкой куратора (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Антикризисное управление» от Moscow Business Academy: курс с помощью в трудоустройстве, на 70% состоящий из практики на основе реальных рабочих задач (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Антикризисная экономика предприятия в условиях санкционного давления» от Moscow Business School: двухдневный курс повышения квалификации от преподавателя с опытом в области корпоративной безопасности более десяти лет (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).
«Управление организационными изменениями: адаптация к изменяющимся условиям» от «Русской школы управления»: курс с бесплатным пробным уроком от кандидата экономических наук, экспертов в сфере управления и преподавателей MBA.
«Антикризисное управление» от НАДПО: профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Менеджер в сфере антикризисного управления» и бессрочным доступом к учебным материалам.
«Антикризисное управление» от MITM: учебная программа от специалистов «Роснефти», «Промсвязьбанка», «Сбера» с круглосуточной поддержкой куратора.
«Антикризисное управление» от «Института профессионального образования»: курс с возможностью пройти обучение в ускоренном формате и бесплатным доступом к образовательной платформе urait.ru (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Антикризисное управление» от АПОК: курс с возможностью обучения по индивидуальной программе.
«Антикризисное управление» от ЭКОДПО: курс с бесплатным доступом к виртуальной библиотеке и бесплатной доставкой диплома по всей России.
«Управление во время кризиса. Эффективное взаимодействие с командой» от Lectera: курс, слушатели которого получат полезные для работы материалы — чек-листы, методики, шаблоны, инструкции и схемы.
Онлайн-курсы по антикризисному управлению
Изучить особенности антикризисного управления и отработать полученные знания на практике можно на специализированных курсах профессиональной переподготовки или повышения квалификации. По окончании обучения выдается официальный документ, подтверждающий полученные навыки. Есть учебные программы с помощью в трудоустройстве.
1. «Антикризисное управление» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Курс для руководителей отделов и направлений, владельцев бизнеса и менеджеров проекта, на котором научат адаптировать бизнес к текущим условиям рынка. Студенты научатся разрабатывать и внедрять эффективную стратегию управления. Узнают, как оценивать в комплексе все факторы, влияющие на деятельность компании, и составлять карту возможных рисков. Поймут, как мотивировать сотрудников в условиях кризиса.
Программа включает в себя вебинары, разборы реальных случаев из практики, лекции, видеоуроки с практическими занятиями, тестирование и работу над ошибками после каждой темы.
Цена полностью: 45 700 рублей.
Цена в рассрочку: 3800 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: вебинары, лекции, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегический менеджмент.
Финансовые угрозы и риск-менеджмент.
Разработка антикризисной программы.
Инструменты антикризисного менеджмента.
Экономика организаций.
Достоинства:
Опытные преподаватели — психологи, бизнес-тренеры, эксперты в области управления с опытом международного преподавания.
Расширенная практическая часть.
Поддержка куратора.
«Живые» вебинары с экспертами.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Доступ к материалам курса остается не навсегда.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы МИПО: «Арбитражное антикризисное управление».
2. «Антикризисное управление» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Студенты научатся управлять финансами и принимать стратегические решения в периоды нестабильности. Изучат маркетинговые инструменты, помогающие преодолеть кризис и восстановить финансовую устойчивость бизнеса. Рассмотрят возможные варианты реагирования на проблемы: реструктуризацию, банкротство, слияние и поглощение.
Курс адресован студентам и выпускникам технических вузов, специалистам отрасли энергетики, желающим расширить свои знания в области управления.
В подарок слушатели получат дополнительные модули: по организационной психологии, управлению конфликтами и переговорам.
Цена полностью: 149 800 рублей.
Цена в рассрочку: 12 483 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: международный диплом.
Помощь с трудоустройством: предоставят карьерные консультации, помогут оформить резюме и составить портфолио, научат проходить собеседования и искать клиентов.
Программа:
Управление бизнесом: стратегии и технологии.
Управление человеческими ресурсами.
Управленческие навыки руководителя.
Стратегии и развитие бизнеса.
Маркетинг и конкурентоспособность.
Финансовый менеджмент.
Достоинства:
Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители компаний, эксперты в области менеджмента и управления с опытом от 15 лет.
Дополнительные модули в подарок.
70% программы — практика на основе реальных рабочих задач.
Помощь в трудоустройстве.
«Живые» вебинары с преподавателями.
Возможность вернуть полную стоимость курса в течение 14 дней.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Антикризисная экономика предприятия в условиях санкционного давления» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Двухдневный семинар, на котором студенты узнают, как составить план антикризисных действий, исходя из специфики и профиля компании. Участники курса изучат возможности для реализации импортозамещения. Поймут, как определять меры для перевода компании в безопасный режим. Узнают, как минимизировать ущерб от нарушения договоров и работать с задолженностями.
Дополнительно к онлайн-занятиям студенты получат авторское методическое пособие по корпоративной безопасности, информационные материалы с нормативной базой, методиками и алгоритмами действий, шаблоны локальных правовых актов по тематике семинара.
Цена полностью: 37 710 рублей.
Цена в рассрочку: 3492 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: групповые онлайн-занятия.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Санкции как вид форс-мажора. Новая аналитика.
Корпоративная устойчивость: формируем бюджет, включаем технологии, планируем мероприятия.
Основные спасательные операции. Уменьшаем давление санкций на компанию.
Как сделать компанию непроницаемой для санкций. Блокируем каналы утечки, устраняем превентивные угрозы.
Внутренняя и внешняя безопасность — критерии в кризис. Внедрение антикризисных мер.
Достоинства:
Опытный преподаватель — специалист в области корпоративной безопасности, среди клиентов которого — Пенсионный фонд, Правительство Москвы, «Ростех», «Росатом», «Газпром».
Дополнительные материалы от автора курса.
Доступ к закрытому бизнес-клубу MBS.
«Живое» общение с преподавателем на занятиях.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Управление организационными изменениями: адаптация к изменяющимся условиям» — «Русская школа управления»
Студенты научатся управлять изменениями и внедрять инновационные решения в целях стратегического развития компании. Узнают, как оценивать и анализировать внешнюю среду и собственный бизнес. Разберутся в особенностях ситуационного руководства, типах сотрудников и уровнях постановки задач. На практических занятиях научатся адаптировать и мотивировать работников.
Программа подойдет специалистам, директорам по развитию, руководителям компаний.
Возможны два варианта дистанционного обучения: онлайн-трансляции в режиме реального времени или видеоуроки в записи.
Цена полностью: от 60 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5600 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 32 академических часа.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: онлайн-вебинары или видеоуроки в записи, домашние задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегия. Трансформация бизнеса. Система сбалансированных показателей.
Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе.
OKR: инструмент стратегического развития и управления изменениями.
Интенсивное развитие компании: инновационные проекты и стартапы.
Управление жизненным циклом сотрудника.
Достоинства:
Среди преподавателей — кандидат экономических наук, эксперты в сфере управления, преподаватели MBA.
Бесплатный пробный урок.
Есть тариф с «живыми» онлайн-вебинарами с преподавателями.
Выпускники отмечают оперативную работу поддержки.
Недостатки:
Ограниченный доступ к материалам курса — до 180 дней.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Русской школы управления»: «Система управления рисками в компании».
5. «Антикризисное управление» — НАДПО
Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Менеджер в сфере антикризисного управления». Студенты изучат основы менеджмента, маркетинга и экономики предприятия. Освоят методы диагностики кризисов в процессах управления. Научатся выявлять риски и разрабатывать стратегию. Познакомятся с технологиями антикризисного управления персоналом и организацией.
На время обучения студенты получат бесплатный доступ к платформе «Библиоклуб» и ко всем вебинарам школы. В конце обучения слушателей ждет итоговое тестирование. Материалы курса останутся у выпускников навсегда.
Цена полностью: 18 900 рублей.
Цена в рассрочку: 1890 рублей в месяц.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции, практические занятия, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в оформлении резюме, карьерные консультации, ежедневная рассылка с подборками вакансий.
Программа:
Основные черты антикризисного управления.
Эффективность антикризисного управления.
Риски в антикризисном управлении.
Диагностики кризиса: сущность, источники информации, этапы и методы проведения.
Показатели диагностики финансово-экономических кризисных ситуаций.
Стратегия и тактика в антикризисном управлении.
Достоинства:
Преподаватели имеют 20-летний опыт практической, научной и педагогической работы.
Помощь с трудоустройством.
Поддержка профессионального личного куратора.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Антикризисное управление» — MITM
Студенты изучат основы стратегического и финансового менеджмента, освоят методы антикризисного управления персоналом и управление рисками. Также разберутся в работе финансовых рынков и институтов, в особенностях антикризисного управления банком.
На время обучения студенты получат бесплатный доступ к онлайн-библиотеке. Длительность обучения — восемь месяцев, но предусмотрена возможность сократить срок в два раза.
По окончании курса студенты смогут работать на должностях антикризисного менеджера и управляющего.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 2670 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, иллюстрированные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегический менеджмент.
Финансовые угрозы и риск-менеджмент.
Экономика организаций.
Финансовый менеджмент.
Инструменты антикризисного менеджмента.
Достоинства:
Преподаватели — кандидат экономических наук, специалисты «Роснефти», «Промсвязьбанка», «Сбера».
Возможность закончить обучение экстерном.
Возможность вернуть деньги в течение первых двух недель, если курс не подойдет.
Круглосуточная поддержка куратора.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы MITM: «Арбитражное антикризисное управление».
7. «Антикризисное управление» — «Институт профессионального образования»
На курсе научат диагностировать предкризисное состояние предприятия и разрабатывать меры для недопущения банкротства или выхода из него с минимальными потерями. Студенты освоят инструменты антикризисного управления. Научатся проводить мониторинг и диагностику финансового состояния предприятия. В результате обучения смогут разрабатывать и реализовывать антикризисную программу.
По окончании курса студенты получат диплом с двумя квалификациями: «Менеджер в области антикризисного управления» и «Специалист по управлению рисками». Возможно обучение по ускоренной программе.
Цена полностью: 45 700 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: до 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, текстовые лекции, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Менеджмент.
Экономика предприятия.
Финансовый менеджмент.
Маркетинг.
Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов.
Кризисы в системе государственного управления.
Достоинства:
Преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители компаний, бизнес-тренеры.
Возможность окончить курс экстерном.
Поддержка персонального куратора.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Антикризисное управление» — АПОК
Студенты изучат основы бухгалтерского учета и разберутся в финансовой отчетности. Научатся разрабатывать антикризисные мероприятия и внедрять их. Познакомятся со спецификой работы аналитических служб и консалтинговых компаний. Узнают, как управлять персоналом в кризисной ситуации. Научатся оценивать стоимость предприятия, а также изучат особенности каждого этапа процедуры банкротства компании.
Длительность курса — от 576 академических часов. Можно выбрать тарифы с поддержкой куратора, возможностью корректировать набор дисциплин и ускоренным обучением.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Антикризисное управление.
Финансы предприятия.
Правовые основы проведения процедур банкротства.
Аудит.
Стратегический менеджмент.
Оценка стоимости предприятия.
Достоинства:
Помощь при сдаче тестирования на тарифе «Премиум».
Возможность пройти курс по индивидуальной программе.
Возможность оформить налоговый вычет.
Бесплатная доставка диплома по всей России.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Антикризисное управление» — ЭКОДПО
Студенты изучат основы деятельности менеджера по антикризисному управлению. Познакомятся с бухгалтерским учетом и аудитом, а также финансовым правом и отчетностью. Разберутся в финансовом и стратегическом менеджменте и поймут, как устроен арбитражный процесс. Узнают, как применять инвестиционную политику в антикризисном управлении.
Обучение проходит на онлайн-платформе, где размещены учебные материалы и доступна виртуальная библиотека. Возможно прохождение курса в ускоренном формате — от двух недель.
Выпускники смогут работать в коммерческих учреждениях и государственных организациях.
Цена полностью: от 24 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 252 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Арбитражный процесс.
Финансовый менеджмент.
Управление персоналом.
Бухгалтерский финансовый учет и бухгалтерская отчетность.
Финансовое право.
Финансовая отчетность.
Достоинства:
Возможность освоить курс по индивидуальной программе.
Возможность оформить налоговый вычет.
Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.
Бесплатная доставка диплома по всей России.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Управление во время кризиса. Эффективное взаимодействие с командой» — Lectera
На курсе расскажут, как готовить команду к трудностям. Студенты изменят свое представление о кризисе и научатся видеть его положительные стороны. Узнают, как оптимизировать бизнес-процессы. Поймут, как должен действовать руководитель во время кризиса. Научатся проводить совещания и управлять мотивацией.
Дополнительно к видеоурокам слушатели получат полезные для работы материалы: чек-листы, методики, шаблоны, инструкции и схемы. К каждому занятию прилагается его текстовая версия и словарь.
Цена полностью: 5590 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 8 занятий.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, дополнительные материалы, тесты, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление бизнесом в период кризиса.
Лидерство в период кризиса.
Методы нематериальной мотивации.
Антикризисные правила коммуникации с сотрудниками.
Коммуникация в режиме дистанционного управления.
Нейтрализация конфликтов в команде.
Достоинства:
Первый урок доступен бесплатно для ознакомления.
Дополнительные учебные материалы.
Индивидуальный темп обучения.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по антикризисному управлению
Бесплатные уроки дадут возможность познакомиться с основами работы антикризисного менеджера и понять, насколько эта профессия интересна. Полученные знания помогут студентам оценить свой интерес и решить, стоит ли продолжать обучение. Собрали пять бесплатных курсов по антикризисному менеджменту, включая программу с государственной поддержкой и курс с бесплатным пробным периодом.
1. «Кризисный управляющий» — «Содействие занятости»
Курс, разработанный в рамках федерального проекта. Студенты узнают, как планировать ресурсы на управленческие задачи. Поймут, как оценивать эффективность антикризисных решений. Научатся мотивировать команду в стрессовых ситуациях и разовьют лидерские качества.
Занятия проходят на платформе Zoom в режиме реального времени.
Практическая часть курса включает в себя мастер-классы, индивидуальные и групповые уроки. Также студенты будут самостоятельно изучать учебные материалы и выполнять домашние задания.
Длительность: до 4 месяцев.
Формат: онлайн-занятия, практические задания, тесты.
Доступ: после подачи и одобрения заявки.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Антикризисное управление салоном красоты» — Skillbox
Серия уроков для предпринимателей, руководителей и владельцев компаний индустрии красоты. Слушатели научатся составлять бюджет с нуля после кризисного периода и разберутся в тактике работы с новыми и постоянными клиентами, чтобы поддерживать стабильность бизнеса и наращивать его потенциал.
Главный эксперт курса — руководитель сети имидж-лабораторий, открывший более 100 салонов красоты в России и СНГ, председатель Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, автор книги «Бизнес от сердца».
Длительность: 5 уроков.
Формат: записи вебинаров.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Управление финансами в кризис. Антикризисные меры» — РУНО
Курс с теорией и практикой в 1С. Студенты научатся планировать доходы в условиях падения продаж и управлять расходами в период кризиса. Узнают, как анализировать движение денежных потоков, и поймут, как определять приоритеты в условиях нестабильности.
Программой предусмотрен бесплатный пробный период, во время которого можно пройти отдельные уроки, познакомиться с преподавателями, убедиться в удобстве платформы. После оплаты курса доступ к его материалам сохраняется в течение 65 дней.
Длительность: 36 академических часов.
Формат: видеоуроки, практические занятия, домашние задания, тестирование.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Антикризисное управление» — «Управление предприятием»
Цикл видеоуроков на YouTube создан для специалистов и руководителей производственных предприятий. Автор курса — эксперт по антикризисному управлению с опытом внедрения управленческого учета на производственных предприятиях.
Преподаватель расскажет о практических методах управления компанией. Студенты изучат, как принимать правильные решения, разберутся в психологии управления и узнают способы сокращения расходов в кризис.
Длительность: 21 урок.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Бизнес в кризис: антикризисный менеджмент» — «Александр Фридман & Регулярный менеджмент»
На курсе разберут распространенные ошибки руководителей. Студенты изучат особенности внутренних кризисов в бизнесе. Узнают, как делегировать задачи, наказывать и поощрять работников. Поймут, как управлять продажами в кризис и как контролировать удаленных сотрудников.
Курс ведет действующий консультант и бизнес-тренер, эксперт по регулярному менеджменту. Проводит обучение для руководителей по управлению компанией и персоналом.
Длительность: 21 урок.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов ориентировались на целевую аудиторию — специалистов, руководителей и владельцев бизнеса. Учитывали занятость абитуриентов, необходимость в получении знаний с учетом текущих условий рынка. Отобрали курсы по следующим параметрам:
Порог входа на курс. Навыки в сфере антикризисного управления актуальны прежде всего для специалистов и руководителей с опытом. Поэтому основная часть курсов из подборки — это профессиональная переподготовка или повышение квалификации.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Большинство платных программ по антикризисному управлению предполагают подробное обучение и получение документа об окончании, что повышает их стоимость. Отобрали курсы с возможностью оплатить курс в рассрочку.
Формат обучения. Включили в статью только онлайн-курсы, так как дистанционный формат обучения позволит студентам осваивать новые навыки без отрыва от основной деятельности. Есть учебные программы, где предусмотрена обратная связь от преподавателей, которая поможет правильно усвоить полученные знания и навыки.
Результат обучения на курсе. Полученные на курсах теоретические знания и практические навыки, учитывающие текущие реалии рынка, помогут выпускникам сразу применять их в своей работе.
Документ об окончании. Документальное подтверждение прохождения обучения расширит возможности специалиста: повысит доверие к его компетентности и поможет в карьерном росте.
Экспертность преподаватели. При отборе курсов ориентировались на практический и педагогический опыт преподавателей. Еще один важный показатель — уровень компаний, в которых эксперты работают или с которыми они сотрудничали.
Репутация школы и отзывы выпускников. Длительность существования учебного заведения на рынке образовательных услуг и положительные отзывы студентов — показатели надежности и профессионального подхода школы.
Налоговый вычет. Оформление налогового вычета поможет вернуть часть денег, потраченных на обучение. Услуга доступна только в случае, если у школы есть лицензия на образовательную деятельность.
Какой курс по антикризисному управлению выбрать
Чтобы сориентироваться среди многообразия курсов, стоит опираться на свои задачи и уровень подготовки. Получить базовое представление о профессии можно на бесплатных краткосрочных курсах. Программы длительностью несколько месяцев с получением документа об образовании подойдут тем, кто хочет детально изучить инструменты антикризисного управления и попрактиковаться уже во время обучения:
«Антикризисное управление» от МИПО: курс для руководителей отделов, владельцев бизнеса и менеджеров проекта с «живыми» вебинарами и поддержкой куратора.
«Антикризисное управление» от Moscow Business Academy: курс с помощью в трудоустройстве, на 70% состоящий из практики на основе реальных рабочих задач.
«Антикризисная экономика предприятия в условиях санкционного давления» от Moscow Business School: двухдневный курс повышения квалификации от преподавателя с опытом в области корпоративной безопасности более десяти лет.
«Управление организационными изменениями: адаптация к изменяющимся условиям» от «Русской школы управления»: курс с бесплатным пробным уроком от кандидата экономических наук, экспертов в сфере управления и преподавателей MBA.
«Антикризисное управление» от НАДПО: профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Менеджер в сфере антикризисного управления» и бессрочным доступом к учебным материалам.
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