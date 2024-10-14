25+ онлайн-курсов по маркетплейсам 

В статье собрали общие курсы по работе на маркетплейсах, программы для менеджеров маркетплейсов, курсы по Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркету». Также подобрали специализированные курсы по аналитике, дизайну и продвижению на маркетплейсах и бесплатные курсы для изучения основных правил работы с площадками.
Информация об эксперте
Сооснователь сервиса аналитики MarketGuru, в котором зарегистрировано более 400 тысяч пользователей, помог разобраться в многообразии курсов и дал советы, на что обратить внимание при выборе программы обучения.
ТОП-10 курсов по маркетплейсам
«Продвижение на маркетплейсах» от «Нетологии»: курс для действующих продавцов, на котором эксперт проведет аудит магазинов участников.
«Быстрый старт на маркетплейсах» от Skillbox: курс с возможностью получить бесплатное сопровождение от компании ADAPTER — партнера «Яндекс Маркета» (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Управление E-Commerce» от iWENGO: обучение с советами по развитию бизнеса в онлайн от экспертов Ozon, «Яндекса», Aizel и PayPal.
«Курсы по заработку на Ozon и Wildberries для предпринимателей» от «Международной школы профессий»: курс с гибким графиком обучения и онлайн-встречами с преподавателями.
«Workshop: 100 000 рублей в месяц на маркетплейсах» от Smart Business: курс с пошаговыми инструкциями и десятью бонусными материалами для работы с маркетплейсами.
«Менеджер маркетплейсов: продвинутый курс с нуля» от Skillbox: на курсе научат работать с основными российскими онлайн-площадками, а также с маркетплейсом JoomPro для поиска поставщиков в Китае (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Менеджер по маркетплейсам» от MaEd: преподаватели курса имеют опыт работы в крупных российских компаниях таких, как Ozon, «Модульбанк», inSales, «Яндекс Маркет».
«Профессия “Менеджер маркетплейсов”» от GeekBrains: курс с гибким форматом обучения, возможностью сменить специализацию и выполнить около 50 практических работ.
«Менеджер по маркетплейсам» от iWENGO: курс с подробным разбором инструментов для продвижения магазина на Ozon и Wildberries.
«Менеджер маркетплейсов» от «Яндекс Практикума»: обучение с акцентом на поиск прибыльных товарных ниш на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете».
Курсы по маркетплейсам подойдут начинающим предпринимателям, владельцам интернет-магазинов и менеджерам, которые хотят научиться продавать товары на популярных платформах. На них помогут разобраться в работе с товарами, продвижением и аналитикой на маркетплейсах.
1. «Продвижение на маркетплейсах» — «Нетология»
На курсе научат проводить аудит магазина, работать с аналитикой, запускать рекламу и использовать SEO-инструменты. Преподаватели расскажут, как тестировать товары перед запуском в продажу и поднимать товарные карточки в ТОП.
За время обучения студенты познакомятся с маркетплейсами: «Яндекс Маркет», Wildberries, Ozon, Lamoda, Aliexpress. А также сервисами аналитики: MPSTATS, SellerFox, Wildbox, Stat4market, Salist и LikeStats.
Цена полностью: от 52 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 2310 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 3,5 месяца.
Порог входа: базовые знания работы маркетплейсов.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Анализ магазина для выявления точек роста.
Цели и ценовая политика компании.
Создание рекламной кампании.
Рекламная стратегия для бизнеса.
Анализ кампании, финансовых и человеческих ресурсов.
Продвижение на маркетплейсах.
Достоинства:
Аудит магазина студента на вебинаре.
Промокоды для работы с платными сервисами аналитики.
Доступно обучение для компаний по индивидуально составленной программе.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Быстрый старт на маркетплейсах» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Курс подойдет тем, кто уже имеет свой магазин или планирует его открыть. На занятиях разбираются основные российские маркетплейсы: «Яндекс Маркет», Wildberries, Ozon, Lamoda, Aliexpress, «Авито».
Участники научатся разрабатывать стратегию развития магазина и работать в сервисах аналитики. А также получат от «Яндекс Маркета» десять тысяч бонусов на продвижение бизнеса на платформе.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 2349 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в маркетплейсы.
Выбор товаров для торговли на маркетплейсах.
Работа с поставщиками.
Как закупать товары в Китае
Ценообразование на маркетплейсах.
Достоинства:
Бесплатное сопровождение выпускников от компании ADAPTER — партнера «Яндекс Маркета».
Бесплатный доступ к сервисам аналитики.
Готовые таблицы для расчетов и база поставщиков.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Управление E-Commerce» — iWENGO
Программа включает примеры из российского и зарубежного опыта. Студенты узнают, как работает онлайн-бизнес, как оценивать его эффективность, проводить конкурентный анализ и подбирать ассортимент. Изучат типы покупателей, бизнес-модели и законы, регулирующие онлайн-торговлю.
Кураторы будут поддерживать слушателей в течение 12 месяцев. Столько же в личном кабинете будут доступны учебные материалы и вебинары.
Цена полностью: от 79 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 6658 рублей в месяц.
Длительность: 77 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Воронки конверсии.
Рынок.
Покупатель.
Бизнес-модели товарного E-commerce.
Ассортиментная стратегия.
Ценообразование.
Достоинства:
Поддержка куратора в течение одного года.
Актуальные тренды на основе российского и зарубежного опыта.
Полное руководство по открытию и развитию магазина на Ozon.
Недостатки:
Материалы курса доступны только один год.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Курсы по заработку на Ozon и Wildberries для предпринимателей» — «Международная школа профессий»
На курсе учат зарабатывать на маркетплейсах как в качестве продавца, так и менеджера. Участников научат пользоваться личными кабинетами Ozon и Wildberries, анализировать товары и конкурентов, привлекать инвестиции, вести бухгалтерию и организовывать логистику.
Также студенты узнают, где закупать товары, как оформлять карточки, проводить рекламные кампании и анализировать результаты работы магазина.
Цена полностью: от 34 300 рублей.
Цена в рассрочку: от 3900 рублей в месяц.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Знакомство с Wildberries и Ozon.
Анализ сегментов и подбор товаров.
Юнит-экономика.
Закупка и производство товаров.
Создание карточек товара.
Отгрузка и логистика.
Ценообразование и продвижение.
Достоинства:
«Живое» общение с преподавателями на вебинарах.
Возможность самостоятельно выбирать график обучения.
Доступна оплата курса материнским капиталом.
Недостатки:
Доступ к курсу на три месяца.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Workshop: 100 000 рублей в месяц на маркетплейсах» — Smart Business
На курсе научат работать с маркетплейсами: Ozon, Wildberries, Tiu, «Беру» и Rozetka. Студенты узнают, как с помощью аналитики и нейросетей находить товары для продажи, создавать рекламные объявления и продающие карточки.
В дополнение они получат десять бонусных материалов: базу поставщиков в СНГ, самых продаваемых товаров на «Авито» и OLX, контакты перевозчиков, чек-лист правильного оформления товара и другие.
Цена полностью: от 9000 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Работа с дропшиппинг-поставщиками и местными оптовиками.
Быстрый старт на «Авито» и «Юле».
Основы работы с маркетплейсами.
Стратегии больших продаж.
Работа с китайскими поставщиками.
Достоинства:
Десять бонусных материалов в подарок.
Автор — основатель образовательного проекта для предпринимателей Smart Business.
Доступ к курсу сразу после оплаты.
Недостатки:
Не выдают документ о прохождении курса.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте investcourses.ru.
Курсы для менеджеров маркетплейсов
Менеджеры маркетплейсов отвечают за размещение товаров, создание карточек, управление рекламой, анализ продаж и конкурентов. Их задача — обеспечить эффективную работу магазина и увеличить продажи. Освоить профессию с нуля можно на курсах.
1. «Менеджер маркетплейсов: продвинутый курс с нуля» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Участники курса изучат семь маркетплейсов и получат доступ к полезным сервисам, общая стоимость которых превышает цену курса. Особое внимание будет уделено Wildberries и Ozon.
Участники будут практиковаться в кабинете продавца на маркетплейсе, а также разработают свою стратегию продвижения на маркетплейсах.
Цена полностью: от 98 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 3952 рубля в месяц на 25 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, доступ к закрытому каналу с вакансиями.
Программа:
Введение в работу с маркетплейсами.
Выбор товаров и работа с поставщиками.
Работа с популярными маркетплейсами.
Продвижение товаров на маркетплейсах.
Ценообразование и масштабирование магазина.
Достоинства:
Урок по нейросетям и курс по инфографике в подарок.
Бесплатный доступ к сервисам аналитики на один год.
Денежные бонусы на продвижение от «Яндекс Маркета» и «Мегамаркета».
Бесплатная регистрация на Ozon, Wildberries или «Яндекс Маркете».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Менеджер по маркетплейсам» — MaEd
На курсе научат работать с Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркетом» и «Авито». Участники узнают, как анализировать конкурентов и ниши, считать юнит-экономику и автоматизировать бизнес. Студенты закрепляют теорию, выполняя задания и работая на тренажерах.
После окончания обучения у выпускников будет портфолио из девяти проектов.
Цена полностью: от 59 950 рублей.
Цена в рассрочку: от 4995 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Основные маркетплейсы на российском рынке.
Юридические вопросы по выходу на маркетплейс.
Логистика. Модели работы.
Требование к упаковке и сборке.
Основы SEO-оптимизации.
Достоинства:
Можно собрать портфолио из учебных проектов.
Практика на реальных задачах от заказчиков в кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета».
Помощь карьерного консультанта в составлении резюме, портфолио, подготовке к собеседованиям.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы MaEd: «Менеджер по маркетплейсам Plus».
3. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» — GeekBrains
Курс с практикой в личных кабинетах маркетплейсов. Студенты учатся анализировать товарные ниши, конкурентов, рассчитывать юнит-экономику и заполнять карточки товаров.
В качестве бонусов они получают шаблоны документов и таблиц, базу поставщиков, 10 тысяч рублей на продвижение на «Яндекс Маркете» и бесплатную консультацию по сертификации товаров.
Цена полностью: 69 156 рублей.
Цена в рассрочку: от 1921 рубля в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, стажировки у партнеров школы.
Программа:
Старт работы на маркетплейсах.
Разбор площадок: Ozon, Wildberries, Ebay, AliExpress, «Яндекс Маркет».
Аналитика, расчет доходов и расходов на Ozon.
Юнит-экономика товара на Wildberries.
Инструменты продвижения Wildberries.
Достоинства:
300 часов практических занятий и заданий.
Обратная связь от наставников.
Доступ к материалам курса навсегда.
Бонус — база поставщиков России и СНГ.
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на работу технической поддержки.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Менеджер по работе с маркетплейсами» — iWENGO
На курсе студентов с нуля учат работать на платформах: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет». Они узнают, как формировать воронку продаж, устанавливать цену товара, анализировать конкурентов и товарные ниши. Кроме того, студенты научатся создавать карточки товаров и генерировать креативы с помощью нейросетей.
Цена полностью: от 49 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4158 рублей в месяц.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое трехатомная модель продаж и какая стратегия наиболее успешна для предпринимателей.
На чем зарабатывают маркетплейсы, что следует учитывать продавцам при планировании работы.
Что такое воронка продаж, как управлять бизнесом по воронкам.
Достоинства:
Закрытый чат в Telegram для общения и обмена опытом с единомышленниками.
Курс разработан при поддержке Ozon, Wildberries, «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета».
Бонус: инструкции, шаблоны и калькулятор цен для работы с маркетплейсами.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Менеджер маркетплейсов» — «Яндекс Практикум»
Курс доступен в базовой и расширенной версии. Студенты обеих программ разбирают особенности Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета», «Мегамаркета». Они учатся находить перспективные товары, анализировать рынок, проводить рекламные кампании.
За пять месяцев студенты выполнят семь проектов, из которых можно сформировать портфолио. С практическими заданиями участникам помогут ревьюеры.
Цена полностью: 77 000 рублей.
Цена в рассрочку: 16 500 рублей в месяц на 5 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Как менеджер помогает продавцам решать бизнес-задачи.
Как выбрать маркетплейс и нишу товаров для бизнеса.
Анализ данных и планирование работы менеджера маркетплейсов.
Создание продающих карточек товаров.
Деловая коммуникация в бизнесе.
Достоинства:
Вводный модуль можно пройти бесплатно.
Обратная связь от кураторов и ревьюеров.
Бесплатный доступ к сервисам аналитики на срок от одного до пяти месяцев.
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на отсутствие практики в кабинетах продавца.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Курсы по работе с Wildberries
По данным Data Insight, количество продавцов на Wildberries к концу 2024 года увеличится в полтора раза. Конкуренция на платформе только вырастет. Чтобы оставаться конкурентоспособными, продавцам нужно развивать свои навыки. Подобрали курсы, на которых научат искать прибыльные товарные ниши и разрабатывать стратегии продвижения товаров.
1. «Экспедиция на Wildberries» — «МЕРКАТУС»
Цена: по запросу.
Обратная связь: от преподавателя по практическим заданиям.
О чем курс
Курс длится три дня. За это время участники проанализируют реальные магазины, оценят ошибки и удачные идеи продавцов, разберут типичные ошибки при открытии бизнеса на маркетплейсе и научатся продвигать товары с минимальными затратами. В программе — только актуальная информация, с учетом последних изменений в политике Wildberries.
2. «Как продавать на Wildberries» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Цена: от 39 252 рублей или в рассрочку от 3271 рубля в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от кураторов и преподавателей.
О чем курс
Курс для начинающих продавцов и менеджеров маркетплейсов. Преподаватели помогут проанализировать и найти свободные ниши товаров, научат составлять финансовый план, создавать карточки с учетом SEO, рассчитывать доход от скидок и акций. Практикуются студенты на тренажере личного кабинета Wildberries.
3. «Бизнес на Wildberries» — «Виллстор»
Цена: от 24 500 рублей или в рассрочку от 2090 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от куратора.
О чем курс
Обучение длится шесть недель. За это время студенты научатся работать в личном кабинете Wildberries, анализировать рынок и находить прибыльные ниши, создавать карточки товаров и составлять задания для исполнителей. Также они освоят работу с внутренней аналитикой, финансовыми отчетами, познакомятся с различными стратегиями продвижения и видами документооборота.
Курсы по работе с Ozon
Торговля на Ozon активно развивается, и с каждым годом появляется все больше нюансов работы на маркетплейсе. Онлайн-курсы помогут начинающим продавцам разобраться в них, начать продавать на платформе и понять, на что стоит обратить внимание на старте.
1. «Как стать продавцом на Ozon» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Цена: от 29 496 рублей или в рассрочку от 2458 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от кураторов.
О чем курс
Курс полностью составлен экспертами Ozon. Студенты смогут попрактиковаться в реальном личном кабинете. Они научатся регистрировать магазин, выбирать товары для продажи, разрабатывать стратегию продвижения и работать с отзывами. Участники выполнят восемь заданий и один крупный проект для портфолио — план развития компании на маркетплейсе.
2. «Менеджер Ozon» — InSTART
Цена: 390 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Курс для самостоятельного обучения. Включает такие темы, как знакомство с личным кабинетом, создание товарных карточек, работа с отзывами и советы по продвижению товара. Доступ к материалам и обновлениям дается навсегда. Можно докупить дополнительные модули: «Инфографика для маркетплейсов», «Маркетплейсы», «Менеджер Wildberries».
3. «Онлайн-курсы менеджера Ozon» — «Международная школа профессий»
Цена: от 21 700 рублей или в рассрочку от 3700 рублей в месяц.
Обратная связь: от наставников.
О чем курс
На курсе научат вести внешнюю и внутреннюю аналитику, создавать продающие карточки товара. А также — эффективно использовать акции и скидки, продвигать товары через SEO и с помощью рекламы. Курс включает отдельный модуль по трудоустройству. В нем участники смогут составить продающее резюме и портфолио.
Курсы по работе с «Яндекс Маркетом»
Среди маркетплейсов России «Яндекс Маркет» занимает третье место по оборотам. О том, как продавцу выйти на платформу, правильно настроить продажи, выбрать перспективные товары и продвигать их, можно узнать на курсах.
1. «Яндекс Маркет: онлайн-курс от практиков» — «Виллстор»
Цена: от 18 750 рублей или в рассрочку от 2090 рублей в месяц на 9 месяцев.
Обратная связь: от кураторов.
О чем курс
На курсе научат оформлять личный кабинет, искать ассортимент, создавать продающие карточки товаров, работать с аналитикой и запускать рекламные кампании. Практикуются студенты в настоящем личном кабинете маркетплейса. На курсе есть закрытый чат для общения с однокурсниками и кураторами, где можно обсуждать обучение и делиться идеями.
2. «Бизнес на Яндекс Маркет» — «МЕРКАТУС»
Цена: 79 990 рублей или в рассрочку от 13 331 рубля в месяц на 6 месяцев.
Обратная связь: от преподавателя.
О чем курс
Курс включает более 200 уроков и 20 реальных проектов для тренировки. Студенты могут задавать вопросы преподавателям на онлайн-встречах, а также общаться с куратором в закрытом чате курса. Курс рассчитан на действующих менеджеров, которые хотят улучшить свои навыки, и предпринимателей, которые хотят освоить весь процесс торговли на «Яндекс Маркете».
3. «Курсы по Яндекс Маркету» — «Яндекс»
Цена: бесплатно.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Бесплатные курсы по продвижению товаров в интернете для владельцев интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах. Преподаватели расскажут, как создать аккаунт на платформе, запускать рекламные кампании, поднимать товары в выдаче и анализировать результаты. Также в курс включены модули по продвижению товара и магазина через директ-рекламу.
Специализированные курсы по маркетплейсам
Подобрали курсы, на которых можно развить ключевые навыки для продавцов и менеджеров маркетплейсов. На них можно научиться продвигать товары, выводить их в ТОП или создавать привлекательные карточки для успешных продаж.
1. «Специалист по продвижению на маркетплейсах» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Цена: от 65 934 рублей или в рассрочку от 2997 рублей в месяц на 22 месяца.
Обратная связь: от кураторов.
О чем курс
Курс по основам продвижения бизнеса на маркетплейсах. Участники научатся запускать таргетированную и контекстную рекламу, разберут основы SEO-продвижения и возможности email-рассылок. Также узнают, как создавать контент для карточек на Ozon и Wildberries, использовать маркетинговые инструменты и проводить рекламные кампании.
2. «Вывод товаров в ТОП на Wildberries» — «Атмосфера»
Цена: от 24 000 рублей или в рассрочку от 2000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателя.
О чем курс
Курс для продавцов и менеджеров, работающих с Wildberries. Преподаватель объяснит, как работает алгоритм платформы и как провести SEO-оптимизацию карточек товаров. Студенты узнают, как организовать логистику, использовать внутренние инструменты для привлечения трафика, повышать конверсию с помощью отзывов и контента, а также правильно анализировать и интерпретировать данные.
3. «Дизайн карточек для маркетплейсов» — «Логомашина»
Цена: от 11 687 рублей.
Обратная связь: от наставников.
О чем курс
На курсе научат создавать товарные карточки в Figma, разрабатывать карусели карточек, а также использовать нейросети для дизайна. Слушателям расскажут, какие есть карьерные возможности, как составлять портфолио и искать клиентов. Преподаватели — дизайнеры с опытом работы на маркетплейсах более шести лет.
Бесплатные курсы по маркетплейсам
На бесплатных курсах участники получат сжатую и актуальную информацию о маркетплейсах. Опытные эксперты поделятся своим успешным опытом продвижения и продаж.
1. «Двойной рывок» — «МЕРКАТУС»
На двухдневном интенсиве научат выбирать товарную нишу и рассчитывать стартовые затраты. Подходит начинающим и опытным менеджерам и продавцам.
В качестве бонуса слушатели получат инструкцию по созданию товарных карточек для Ozon и Wildberries.
Длительность: 2 дня.
Формат: вебинары, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Как запустить продажи на Ozon, Wildberries» — Smart Business
На вебинаре преподаватель поделится собственной технологией продаж на основных маркетплейсах. Он расскажет, как искать товары для перепродажи, заводить карточки и продвигать магазин с минимальными затратами на рекламу. Также на курсе разберут, как нейросети смогут помочь в работе.
Длительность: 1 занятие.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как стать менеджером маркетплейсов и удаленно работать на Wildberries и Amazon» — Universus
На мастер-классе слушатели узнают о профессии менеджера маркетплейсов, ее плюсах и минусах, карьерных и зарплатных перспективах.
В качестве бонуса участники получат список сервисов для создания инфографики и анализа товаров и конкурентов.
Длительность: 1 занятие.
Формат: мастер-класс.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Маркетплейсы 2024: быстрый старт на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете и других площадках» — Александр Федяев
На мастер-классе студенты узнают о возможностях заработка на маркетплейсах: Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», AliExpress, «Мегамаркет» и KazanExpress. Участники научатся выбирать перспективные товары, решать юридические вопросы и находить надежных поставщиков.
Длительность: 2 часа.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Специалист по продвижению на маркетплейсах» — Олег Карнаух
Курс ориентирован на практическое применение знаний. Уже через две недели обучения студенты смогут начать зарабатывать на маркетплейсах. Они научатся оформлять товарные карточки, создавать SEO-описания и анализировать продажи. Также узнают, как работать с отзывами и увеличивать продажи с помощью внутреннего и внешнего продвижения.
Длительность: 5 уроков.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При составлении подборки курсов ориентировались на практическую направленность обучения. Выбирали программы с реальными задачами и практикой в кабинетах продавца. Также учитывали следующие критерии:
Порог входа. Подбирали курсы, которые подойдут начинающим менеджерам маркетплейсов и продавцам. Однако на них могут актуализировать свои знания и опытные специалисты.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Чтобы обучение было доступно большему количеству людей, выбирали курсы с возможностью оплаты в рассрочку.
Формат и обратной связи. Возможность задать вопрос и получить экспертный ответ — важный критерий для многих студентов. Некоторые школы предлагают студентам выбрать удобный тариф: для самостоятельного обучения или с поддержкой куратора или наставника.
Документ об окончании. Документ, полученный после обучения на курсе, станет официальным подтверждением навыков соискателя при поиске работы.
Экспертность спикера. Алгоритмы маркетплейсов, внутренние правила площадок и рынок онлайн-торговли постоянно меняются. Спикер должен иметь практический опыт, чтобы давать студентам актуальные знания.
Отвечает эксперт
Рынок онлайн-образования предлагает большое количество курсов по работе с маркетплейсами, так как спрос на соответствующие навыки увеличивается. Сооснователь сервиса аналитики MarketGuru ответил на самые частые вопросы будущих студентов и дал советы по выбору программ.
Что должно быть в программе хорошего курса по торговле на маркетплейсах?
Самое важное — это свежесть программы и информации в ней. На маркетплейсах все меняется с невероятной скоростью, и некоторые курсы успевают устареть, пока их публикуют. Если говорить о содержании программы, то важно обратить внимание на наличие в курсе следующих обязательных блоков:
Общие понятия и работа с конкретным маркетплейсом.
Закупка товаров в Китае и России.
Планирование поставок и распределение товаров по складам.
Создание и наполнение карточек товаров (SEO).
Фотоконтент.
Блоки по рекламе.
Это — основы любого грамотного курса по работе с маркетплейсами.
Какие сервисы понадобятся специалисту по работе с маркетплейсами?
Для работы на маркетплейсах нужны сервисы, которые помогут выбрать нишу и товар, разобраться с поставками и понять, на какие склады отправлять товар. Также начинающему менеджеру понадобится помощь с наполнением карточек товаров правильными ключевыми словами и настройкой эффективной рекламы. Все эти задачи можно решить с помощью таких сервисов, как MarketGuru.
Как выбрать хороший курс по работе на маркетплейсах?
При выборе курса нужно обратить внимание на несколько параметров. Один из них — преподавательский состав. Спикеры должны иметь реальный и длительный опыт работы на маркетплейсах в роли продавцов, аналитиков или менеджеров. Чем больше лекторов на курсе, тем разносторонней будет программа.
Второй важный аспект — это цена. На курсах обучают примерно одним и тем же навыкам. А часть площадок предоставляет знания бесплатно. Поэтому стоит внимательно изучить программу. Даже базовый курс должен охватывать все ключевые аспекты работы с маркетплейсами, включая аналитику и возможности масштабирования бизнеса.
Необходимо обратить внимание и на наличие обратной связи. Например, можно ли задать вопрос преподавателям, есть ли «живые» вебинары или отдельный чат с одногруппниками и кураторами.
Какой курс по маркетплейсам выбрать
Действующим продавцам и менеджерам необходимо повышать свою квалификацию, чтобы продолжать получать прибыль. Начинающие — могут в короткие сроки освоить перспективную профессию. Актуальные знания и навыки можно получить на следующих курсах:
«Продвижение на маркетплейсах» от «Нетологии»: курс для действующих продавцов, на котором эксперт проведет аудит магазинов участников.
«Быстрый старт на маркетплейсах» от Skillbox: курс с возможностью получить бесплатное сопровождение от компании ADAPTER — партнера «Яндекс Маркета».
«Управление E-Commerce» от iWENGO: обучение с советами по развитию бизнеса в онлайн от экспертов Ozon, «Яндекса», Aizel и PayPal.
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