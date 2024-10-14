25+ онлайн-курсов по маркетплейсам 

Курсы по маркетплейсам подойдут начинающим предпринимателям, владельцам интернет-магазинов и менеджерам, которые хотят научиться продавать товары на популярных платформах. На них помогут разобраться в работе с товарами, продвижением и аналитикой на маркетплейсах.

1. «Продвижение на маркетплейсах» — «Нетология»

На курсе научат проводить аудит магазина, работать с аналитикой, запускать рекламу и использовать SEO-инструменты. Преподаватели расскажут, как тестировать товары перед запуском в продажу и поднимать товарные карточки в ТОП.

За время обучения студенты познакомятся с маркетплейсами: «Яндекс Маркет», Wildberries, Ozon, Lamoda, Aliexpress. А также сервисами аналитики: MPSTATS, SellerFox, Wildbox, Stat4market, Salist и LikeStats.

Цена полностью: от 52 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 2310 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 3,5 месяца.

Порог входа: базовые знания работы маркетплейсов.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анализ магазина для выявления точек роста.

Цели и ценовая политика компании.

Создание рекламной кампании.

Рекламная стратегия для бизнеса.

Анализ кампании, финансовых и человеческих ресурсов.

Продвижение на маркетплейсах.

Достоинства:

Аудит магазина студента на вебинаре.

Промокоды для работы с платными сервисами аналитики.

Доступно обучение для компаний по индивидуально составленной программе.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Быстрый старт на маркетплейсах» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Курс подойдет тем, кто уже имеет свой магазин или планирует его открыть. На занятиях разбираются основные российские маркетплейсы: «Яндекс Маркет», Wildberries, Ozon, Lamoda, Aliexpress, «Авито».

Участники научатся разрабатывать стратегию развития магазина и работать в сервисах аналитики. А также получат от «Яндекс Маркета» десять тысяч бонусов на продвижение бизнеса на платформе.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 2349 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в маркетплейсы.

Выбор товаров для торговли на маркетплейсах.

Работа с поставщиками.

Как закупать товары в Китае

Ценообразование на маркетплейсах.

Достоинства:

Бесплатное сопровождение выпускников от компании ADAPTER — партнера «Яндекс Маркета».

Бесплатный доступ к сервисам аналитики.

Готовые таблицы для расчетов и база поставщиков.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Управление E-Commerce» — iWENGO

Программа включает примеры из российского и зарубежного опыта. Студенты узнают, как работает онлайн-бизнес, как оценивать его эффективность, проводить конкурентный анализ и подбирать ассортимент. Изучат типы покупателей, бизнес-модели и законы, регулирующие онлайн-торговлю.

Кураторы будут поддерживать слушателей в течение 12 месяцев. Столько же в личном кабинете будут доступны учебные материалы и вебинары.

Цена полностью: от 79 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 6658 рублей в месяц.

Длительность: 77 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Воронки конверсии.

Рынок.

Покупатель.

Бизнес-модели товарного E-commerce.

Ассортиментная стратегия.

Ценообразование.

Достоинства:

Поддержка куратора в течение одного года.

Актуальные тренды на основе российского и зарубежного опыта.

Полное руководство по открытию и развитию магазина на Ozon.

Недостатки:

Материалы курса доступны только один год.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Курсы по заработку на Ozon и Wildberries для предпринимателей» — «Международная школа профессий»

На курсе учат зарабатывать на маркетплейсах как в качестве продавца, так и менеджера. Участников научат пользоваться личными кабинетами Ozon и Wildberries, анализировать товары и конкурентов, привлекать инвестиции, вести бухгалтерию и организовывать логистику.

Также студенты узнают, где закупать товары, как оформлять карточки, проводить рекламные кампании и анализировать результаты работы магазина.

Цена полностью: от 34 300 рублей.

Цена в рассрочку: от 3900 рублей в месяц.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Знакомство с Wildberries и Ozon.

Анализ сегментов и подбор товаров.

Юнит-экономика.

Закупка и производство товаров.

Создание карточек товара.

Отгрузка и логистика.

Ценообразование и продвижение.

Достоинства:

«Живое» общение с преподавателями на вебинарах.

Возможность самостоятельно выбирать график обучения.

Доступна оплата курса материнским капиталом.

Недостатки:

Доступ к курсу на три месяца.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Workshop: 100 000 рублей в месяц на маркетплейсах» — Smart Business

На курсе научат работать с маркетплейсами: Ozon, Wildberries, Tiu, «Беру» и Rozetka. Студенты узнают, как с помощью аналитики и нейросетей находить товары для продажи, создавать рекламные объявления и продающие карточки.

В дополнение они получат десять бонусных материалов: базу поставщиков в СНГ, самых продаваемых товаров на «Авито» и OLX, контакты перевозчиков, чек-лист правильного оформления товара и другие.

Цена полностью: от 9000 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Работа с дропшиппинг-поставщиками и местными оптовиками.

Быстрый старт на «Авито» и «Юле».

Основы работы с маркетплейсами.

Стратегии больших продаж.

Работа с китайскими поставщиками.

Достоинства:

Десять бонусных материалов в подарок.

Автор — основатель образовательного проекта для предпринимателей Smart Business.

Доступ к курсу сразу после оплаты.

Недостатки:

Не выдают документ о прохождении курса.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте investcourses.ru.

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