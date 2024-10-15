20 курсов по бизнесу с Китаем: обучение закупкам из Китая

Собрали платные курсы для подготовки специалистов по сотрудничеству с китайскими компаниями. Можно выбрать программу с получением удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке. Дополнили статью курсами по китайскому языку для тех, кто хочет общаться с партнерами на их языке. Также собрали программы с бесплатным пробным периодом.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по бизнесу с Китаем от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по бизнесу с Китаем
«Организация работы с китайскими компаниями. Повышение квалификации» от Moscow Business School: курс повышения квалификации от преподавателей с опытом в сфере организации внешнеэкономической и логистической деятельности более 30 лет (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Новеллы бизнеса с Китаем и ЮВА. Мастер-класс по работе в санкционный период. Повышение квалификации» от Moscow Business School: двухдневный курс с возможностью обучаться очно или дистанционно, выпускники которого станут участниками закрытого бизнес-клуба (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» от «Академии “Сигма”»: курс с помощью в трудоустройстве от карьерного центра и тремя ступенями обратной связи: от преподавателя, ассистента преподавателя и куратора.
«Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School: курс от юристов-практиков из компаний «ВЕД», «Лемчик, Крупский и партнеры», Lidings с бессрочным доступом к материалам (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%).
«Специалист по ВЭД» от Eduson Academy: курс с гибким графиком обучения, участники которого разбирают реальные случаи из бизнеса и получают сопровождение личного куратора на протяжении года.
«Школа специалиста по ВЭД» от «Русской школы управления»: курс, слушатели которого получают восемь полезных для работы чек-листов, перечень документов для таможенного оформления и образцы документов для международных перевозок.
«Бизнес с Китаем. Торговля с Китаем и со странами Юго-Восточной Азии. Логистика» от ITC Group: двухдневный курс повышения квалификации, выпускники которого получат возможность принять участие в профессиональных сообществах.
Онлайн-курсы по бизнесу с Китаем
Подобрали платные онлайн-курсы по организации работы с китайскими компаниями, включающие практические занятия и онлайн-лекции. Программы будут полезны тем, кто хочет узнать особенности сотрудничества со странами Азии, а также научиться проводить валютные операции при ВЭД. На некоторых курсах выпускники могут получить помощь в трудоустройстве.
1. «Организация работы с китайскими компаниями. Повышение квалификации» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Преподаватели курса — генеральный директор «ВКС Групп» и член рабочей группы при Федеральной таможенной службе.
Слушатели научатся составлять внешнеторговые контракты с учетом законодательства КНР, проверять финансовое состояние и репутацию китайских партнеров.
Также они получат знания об особенностях таможенного оформления и способах подтверждения таможенной стоимости китайских товаров.
Цена полностью: 21 900 рублей.
Цена в рассрочку: 1825 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 день.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Маркетинговые исследования китайского рынка.
Переговоры с китайскими партнерами.
Размещение и контроль выполнения заказа.
Доставка и таможенное оформление китайских товаров.
Особенности экспорта в Китай.
Достоинства:
Комплект авторских материалов.
Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.
Возможность перенести обучение или отменить за пять рабочих дней до его начала со 100% возвратом средств.
Недостатки:
Нет доступа к курсу после его окончания.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Новеллы бизнеса с Китаем и ЮВА. Мастер-класс по работе в санкционный период. Повышение квалификации» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
На курсе студенты изучат развивающиеся логистические маршруты в странах Юго-Восточной Азии, Средней Азии и Ближнего Востока. Освоят ключевые принципы азиатского менеджмента, способствующие быстрому экономическому росту.
Преподаватели расскажут, как эффективно проводить переговоры с азиатскими партнерами, а также разберут особенности риск-менеджмента при переориентации компании на восточные рынки.
Цена полностью: 37 710 рублей.
Цена в рассрочку: 3492 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 дня.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Ключевые правила, определяющие отношения с партнером из Китая.
Переговорный процесс.
Маркетинговые и логистические аспекты бизнеса с Китаем и странами Юго-восточной Азии.
Кросс-культурный менеджмент сейчас.
Вьетнам и страны ЮВА: новая реальность.
Достоинства:
Комплект авторских материалов.
Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.
Курс от специалиста по операционному менеджменту, ВЭД, логистике с опытом работы более 30 лет.
Возможность перенести обучение или отменить за пять рабочих дней до его начала со 100% возвратом средств.
Недостатки:
Нет доступа к курсу после его окончания.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» — «Академия “Сигма”»
Курс подойдет для обучения с нуля. Выпускники научатся собирать информацию о внешних рынках и составлять документы для таможенного оформления. Узнают, как составлять и сопровождать внешнеторговые контракты, а также контролировать их исполнение.
Участникам курса помогут с трудоустройством. Для них проведут карьерные консультации, предоставят доступ к закрытым каналам с вакансиями, а также дадут советы по составлению резюме и портфолио.
Цена полностью: 44 986 рублей.
Цена в рассрочку: 1874 рубля в месяц на 24 месяца.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-лекции, практические задания, итоговая аттестация.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помощь с оформление резюме и портфолио, карьерные консультации, доступ к базе вакансий.
Программа:
Государственное регулирование ВЭД в РФ.
Исследование рынка поставщиков, производителей и дистрибуторов Китая.
Особенности внешнеэкономической сделки при работе с Китаем.
Валютное регулирование и валютный контроль.
Логистика внешнеторгового контракта с Китаем.
Таможенное регулирование с Китаем.
Достоинства:
«Живое» общение с преподавателями.
Доступ к курсу сразу после оплаты.
Возможность оформить налоговый вычет.
Помощь с трудоустройством.
Три ступени обратной связи: от преподавателя, ассистента преподавателя и куратора.
Недостатки:
Материалы курса доступны только в течение одного года.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Юрист по ВЭД» — Moscow Digital School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Курс подойдет юристам, которые уже работали с международной торговлей, и специалистам, которые только планируют перейти в ВЭД. Участники изучат особенности ВЭД-контрактов с Китаем, узнают секреты правильного декларирования товаров на таможне, а также разберутся в таможенных льготах и контрсанкциях.
В конце обучения они получат помощь с трудоустройством от карьерного центра.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 5170 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, портфолио и разработать карьерный план, подготовят к собеседованию.
Программа:
Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД.
Таможенное регулирование в сфере ВЭД.
Валютное регулирование и валютный контроль.
Разрешение споров в сфере ВЭД.
Достоинства:
Преподаватели — юристы-практики из компаний «ВЕД», «Лемчик, Крупский и партнеры», Lidings.
Возможность оформить налоговый вычет.
Помощь с составлением резюме, прохождением собеседования и оформлением портфолио.
Неограниченный доступ к материалам курса.
Корпоративное обучение для сотрудников компаний.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Специалист по ВЭД» — Eduson Academy
Курс подойдет специалистам по ВЭД, финансистам и бухгалтерам, а также руководителям компаний. Участники научатся анализировать внешние рынки и выявлять риски, оценивать эффективность логистических схем, работать с документами для таможенного оформления и проводить валютные операции при ВЭД.
Студенты получат диплом после прохождения всех уроков и выполнения практических заданий. А после защиты дипломной работы — удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 7433 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, практические задания, дипломная работа.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение во внешнеэкономическую деятельность.
Исследование внешних рынков.
Управление логистикой и международные перевозки грузов.
Правовые основы внешнеторговой сделки.
Валютное регулирование и валютный контроль.
Как управлять рисками ВЭД.
Достоинства:
Возможность оформить налоговый вычет.
Неограниченный доступ к материалам курса.
Поддержка личного куратора на год.
Гибкий график обучения.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Школа специалиста по ВЭД» — «Русская школа управления»
Слушатели курса получат восемь полезных для работы чек-листов, список документов для таможенного оформления и образцы документов для международных перевозок.
Они узнают, как сокращать издержки компании при импорте и экспорте, смогут организовать ВЭД в условиях санкций и эмбарго, а также оценивать и снижать риски. Также они научатся разрабатывать стратегии выхода на зарубежные рынки с учетом культурных особенностей.
Цена полностью: от 60 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5600 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 дня.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Особенности таможенного оформления в РФ и ЕАЭС.
Практика ВЭД с Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой.
Практика бизнеса и торговли с Китаем.
Международные морские, автомобильные и контейнерные перевозки. Логистика железнодорожных и авиаперевозок.
Достоинства:
Полезные для работы шаблоны и инструменты в подарок.
Корпоративное обучение для сотрудников компаний.
Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.
Бессрочный доступ к обновляемым материалам в личном кабинете.
Обратная связь от преподавателей.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Бизнес с Китаем. Торговля с Китаем и со странами Юго-Восточной Азии. Логистика» — ITC Group
На курсе студенты изучат особенности китайского и азиатского рынков, а также каналы сбыта импортных товаров. Преподаватели расскажут о принципах работы и отличиях восточного менталитета, влияющих на бизнес и продвижение продукции.
Полученные знания позволят выпускникам избежать типичных ошибок и эффективно построить бизнес с азиатскими партнерами. Также им предоставят возможность участвовать в профессиональных сообществах и форумах.
Цена полностью: от 35 055 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 16 академических часов.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 73, 8 (800) 533-93-56.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Исторические и этногеографические особенности торговых и политических взаимоотношений с Китаем и странами региона.
Особенности построения системы сбыта в Китае.
Особенности китайской логистики.
Возврат денег от китайских партнеров — стандартные контрактные условия в Китае.
Налогообложение в Китае.
Открытие филиала в Китае.
Достоинства:
Корпоративное обучение для сотрудников компаний.
Участие в профессиональных сообществах и форумах.
Общение с преподавателями и одногруппниками во время видеоконференций.
Возможность индивидуального и корпоративного формата обучения.
Недостатки:
Отсутствует помощь с трудоустройством.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Бизнес с Китаем с 0» — Udemy
На курсе участники изучат платформы Taobao, 1688, Pinduoduo, WeChat и Alibaba. Узнают, как покупать на них товары: от выбора качественной продукции и надежного продавца до выкупа и доставки.
В качестве бонуса слушатели получат лекции по продвижению и рекламе и уроки по видеомонтажу. Также будут предоставлены контакты проверенных магазинов, фабрик и карго-компаний для доставки товаров из Китая.
Цена полностью: €39,99 ≈ 4174 рубля.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 9 часов 15 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: статья, видеоуроки.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Работа с Taobao, 1688, Pinduoduo, WeChat, Alibaba.
Поиск товаров.
Визуал.
Продвижение.
Видеомонтаж, Reels, TikTok.
Достоинства:
Доступ к курсу через мобильное устройство.
Доступ к материалам курса навсегда.
Бонус — документ с экспортными магазинами и базой продавцов в WeChat.
Доступ к базе проверенных перевозчиков.
Недостатки:
Нет «живого» общения с преподавателем.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Искусство коммуникаций по организации онлайн бизнеса с Китаем» — НИУ ВШЭ
Курс подходит для предпринимателей, продавцов на маркетплейсах и тех, кто хочет строить карьеру с Китаем. Преподаватель — специалист с 20-летним опытом ведения бизнеса в КНР и бизнес-тренер для руководителей компаний из списка Fortune 500.
Студенты научатся работать с документами в международной онлайн-торговле, узнают о культурных особенностях Китая и специфике поведения. На примерах реальных бизнес-ситуаций они освоят, как китайцы принимают решения и какие принципы при этом используют.
Цена полностью: от 36 500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 2 недели.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основные культурные ценности в Китае и их влияние на бизнес.
Правильные концепции переговоров при закупках в Китае без знания китайского языка.
Стратегия коммуникации с китайским потребителем, не выходя из офиса в России.
Формы корректного поведения на деловых встречах и обедах.
Обзор особенностей заключения договоров.
Достоинства:
Преподаватель — специалист с 20-летним опытом ведения бизнеса в КНР.
Возможность смотреть занятия в записи.
Курирование и проверка заданий автором курса.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
Нет доступа к материалам курса после его завершения.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Организация поставки товаров из Китая. Практикум» — «РУНО»
Студенты научатся искать поставщиков в Китае и налаживать связь с партнерами. Узнают, как организовывать таможенное оформление при доставке товара из Китая. Смогут страховать грузы и определять плановую себестоимость поставки.
Программа включает видеоуроки и самостоятельные практические задания. Для закрепления знаний будут доступны электронные конспекты лекций, которые можно скачать и использовать после окончания курса.
Цена полностью: 15 520 рублей.
Цена в рассрочку: 1940 рублей в месяц на 10 месяцев.
Длительность: 68 академических часов.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, тренировочное собеседование, составление стратегии поиска работы.
Программа:
Введение в управление цепями поставок при импорте из Китая.
Продукт импорта.
Поиск поставщика.
Управление поставщиками.
Организация международной перевозки груза.
Фулфилмент для интернет-магазинов при работе с Китаем.
Достоинства:
Помощь в трудоустройстве.
Бесплатный доступ к курсу на десять дней.
Возможность продлить срок доступа к курсу.
Преподаватель с 14-летним опытом работы с Китаем в сфере управления поставками.
Недостатки:
Доступ к материалам курса только на 125 дней.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Китайский язык для бизнеса
Китай — крупнейший торговый партнер России. Поэтому специалисту по ВЭД важно изучать китайский язык. Это позволит наладить прямые контакты с китайскими поставщиками, вести переговоры без посредников, ускорить обработку документов и лучше понимать культурные особенности партнеров.
«Деловой курс китайского языка» от DiveLang — курс, на котором участникам помогут овладеть деловым китайским. Обучение проходит в мини-группах до шести человек. Студентов научат проводить деловые переговоры, понимать документацию и вести деловую переписку на китайском. По окончании обучения выпускники получают сертификат.
«Деловой китайский язык по скайпу» от Skyford — курс для владельцев компаний и рядовых сотрудников длительностью от шести до девяти месяцев. В программу входят аудио- и видеоматериалы, статьи из газет и журналов, диалоги и ролевые игры. По окончании обучения слушатели получат сертификат. Есть бесплатный пробный урок.
«Бизнес китайский» от Anecole — индивидуальные занятия с геймифицированными упражнениями и тренажерами для запоминания слов. Есть бесплатный пробный урок. Подписка на разговорный клуб на все время основного курса — в подарок.
«Китайский для бизнеса» от Slovo-ed — курс с обратной связью от преподавателей и проверкой домашних занятий для слушателей любого уровня. Можно заниматься индивидуально или в группе. В программу входят тесты, игровые тренировки слов, личный словарь ученика со статистикой.
«Уроки китайского» от NovaSpeak — обучение китайскому языку для студентов разного возраста и уровня подготовки. Программа курса составляется индивидуально. Школа гарантирует повышение уровня владения языком. Если этого не произошло — проведут дополнительные занятия бесплатно.
Бесплатные курсы по бизнесу с Китаем
Бесплатные курсы позволяют оценить формат и содержание обучения перед тем, как выбрать платные программы для более глубокого изучения. Собрали курсы с бесплатным пробным доступом. Добавили учебную программу от федерального проекта, выпускники которой получат удостоверение о повышении квалификации.
1. «Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» — «Содействие занятости»
На курсе студенты научатся анализировать требования внешних рынков к продукции. Узнают, как составлять внешнеторговые контракты и документы для таможни, а также проводить валютные операции в рамках ВЭД.
После окончания курса будет предоставлена помощь в трудоустройстве. Проведут консультации по карьере, помогут составить резюме и отправят его в компании-партнеры, такие как «МТС Банк», «Ozon» и другие.
Продолжительность: 1 месяц.
Формат: лекции, тесты, дополнительные материалы.
Доступ: после подачи и одобрения заявки.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Переговоры с Китаем. Организация закупок и производства в Китае» — «Деловая среда»
Участники могут бесплатно просматривать курс в течение 14 дней с подпиской «Деловая среда Премиум». Основатель и генеральный директор компании «Делазия» поделится знаниями о культуре и менталитете Китая, а также расскажет о формах организации закупок с поставщиками. Кроме того, студенты получат советы, как гарантировать выполнение обязательств китайскими поставщиками.
Продолжительность: 1 час.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Бизнес-курс китайского языка для корпоративного обучения» — BKC IH
На курсе слушатели изучат деловую лексику, научатся составлять письма и оформлять резюме. Преподаватели объяснят, как проводить переговоры и презентации с китайскими партнерами.
Желающие пройти курс могут заказать бесплатный пробный урок. После него преподаватель проведет устное собеседование, определит уровень знания языка и посоветует наиболее подходящий по уровню курс.
Продолжительность: 96 академических часов.
Формат: онлайн-занятия.
Доступ: после подачи заявки.
Порог входа: базовые знания китайского языка.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Курс по закупкам из Китая — бесплатное и подробное обучение» — China Electronics Master
Прочитав статью, студенты узнают, как заказывать товары и работать с маркетплейсами, такими как 1688, Таобао и Tmall. Они поймут различия между посредником и представителем, а также научатся искать поставщиков в Китае. Кроме того, студенты узнают, как отличить торговую компанию от фабрики.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: статья.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Обучение умному выкупу товара с 1688.com» — «Свои в Китае»
Бесплатный курс, на котором участники научатся самостоятельно искать и покупать товары на платформе 1688, даже без знания китайского языка.
Программа охватывает стратегии выбора поставщиков, оценку качества товаров, обсуждение цен с продавцами и планирование логистики.
Слушатели узнают о процессе доставки и таможенной очистки, а также о культурных особенностях и правилах общения в Китае.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: инструкции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
В ходе написания статьи проанализировали и оценили программы различных онлайн-школ. Рассмотрели курсы с точки зрения доступности для всех желающих перейти в ВЭД и вести бизнес-отношения с китайскими компаниями. При выборе программ учитывали следующие критерии:
Порог входа. Собрали курсы, которые подойдут начинающим специалистам по ВЭД, практикующим финансистам, бухгалтерам и экономистам, а также руководителям компаний и предпринимателям.
Стоимость полностью. Указали полную стоимость курсов, а также возможность оплаты частями, чтобы читатель мог рассчитать свой бюджет.
Формат обучения и обратной связи. Изучили курсы в формате онлайн, которые получится совмещать с основной деятельностью. Студенты получат обратную связь от преподавателей по проделанным практическим и домашним заданиям, а также сопровождение и поддержку куратора на протяжении обучения.
Реальный результат обучения на курсе. Проанализировали эффективность и комплексность программ. Рассмотрели, какие навыки и знания получат студенты для успешного ведения ВЭД с Китаем, а также какие практические работы участники смогут приложить к портфолио.
Документ об окончании. Собрали образовательные программы, по завершении которых выпускникам выдадут сертификат, диплом или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь в трудоустройстве. Подобрали курсы, которые включают в себя помощь карьерного центра. Выпускникам предлагают карьерные консультации, поддержку в составлении и оформлении резюме и портфолио и возможность устроиться работать в компании-партнеры.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Отобрали курсы школ с лицензией на оказание образовательных услуг, чтобы студенты могли оформить налоговый вычет и вернуть часть средств.
Какой курс по бизнесу с Китаем выбрать
В России специалисты по сотрудничеству с китайскими компаниями востребованы благодаря активному развитию торговых связей с Китаем. Их навыки важны для успешного ведения переговоров, заключения контрактов, анализа рынка и преодоления языковых и культурных барьеров. Получить необходимые знания для ведения бизнеса с Китаем можно на курсах:
«Организация работы с китайскими компаниями. Повышение квалификации» от Moscow Business School: курс повышения квалификации от преподавателей с опытом в сфере организации внешнеэкономической и логистической деятельности более 30 лет.
«Новеллы бизнеса с Китаем и ЮВА. Мастер-класс по работе в санкционный период. Повышение квалификации» от Moscow Business School: двухдневный курс с возможностью обучаться очно или дистанционно, выпускники которого станут участниками закрытого бизнес-клуба.
«Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» от «Академии “Сигма”»: курс с помощью в трудоустройстве от карьерного центра и тремя ступенями обратной связи: от преподавателя, ассистента преподавателя и куратора.
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