ГдеКурс
ВЭД

20 курсов по бизнесу с Китаем: обучение закупкам из Китая

С 2022 года объем продаж между Россией и Китаем вырос на 28,1%, сообщает «РИА Новости». Вместе с этим повысился и спрос на специалистов по работе с китайскими компаниями. На сервисе HeadHunter можно найти более 3000 таких вакансий с зарплатой от 90 до 500 тысяч рублей. 

Собрали платные курсы для подготовки специалистов по сотрудничеству с китайскими компаниями. Можно выбрать программу с получением удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке. Дополнили статью курсами по китайскому языку для тех, кто хочет общаться с партнерами на их языке. Также собрали программы с бесплатным пробным периодом.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по бизнесу с Китаем от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов по бизнесу с Китаем

  1. «Организация работы с китайскими компаниями. Повышение квалификации» от Moscow Business School: курс повышения квалификации от преподавателей с опытом в сфере организации внешнеэкономической и логистической деятельности более 30 лет (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  2. «Новеллы бизнеса с Китаем и ЮВА. Мастер-класс по работе в санкционный период. Повышение квалификации» от Moscow Business School: двухдневный курс с возможностью обучаться очно или дистанционно, выпускники которого станут участниками закрытого бизнес-клуба (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  3. «Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» от «Академии “Сигма”»: курс с помощью в трудоустройстве от карьерного центра и тремя ступенями обратной связи: от преподавателя, ассистента преподавателя и куратора.

  4. «Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School: курс от юристов-практиков из компаний «ВЕД», «Лемчик, Крупский и партнеры», Lidings с бессрочным доступом к материалам (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%).

  5. «Специалист по ВЭД» от Eduson Academy: курс с гибким графиком обучения, участники которого разбирают реальные случаи из бизнеса и получают сопровождение личного куратора на протяжении года.

  6. «Школа специалиста по ВЭД» от «Русской школы управления»: курс, слушатели которого получают восемь полезных для работы чек-листов, перечень документов для таможенного оформления и образцы документов для международных перевозок.

  7. «Бизнес с Китаем. Торговля с Китаем и со странами Юго-Восточной Азии. Логистика» от ITC Group: двухдневный курс повышения квалификации, выпускники которого получат возможность принять участие в профессиональных сообществах.

Онлайн-курсы по бизнесу с Китаем

Подобрали платные онлайн-курсы по организации работы с китайскими компаниями, включающие практические занятия и онлайн-лекции. Программы будут полезны тем, кто хочет узнать особенности сотрудничества со странами Азии, а также научиться проводить валютные операции при ВЭД. На некоторых курсах выпускники могут получить помощь в трудоустройстве.

1. «Организация работы с китайскими компаниями. Повышение квалификации» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Преподаватели курса — генеральный директор «ВКС Групп» и член рабочей группы при Федеральной таможенной службе.

Слушатели научатся составлять внешнеторговые контракты с учетом законодательства КНР, проверять финансовое состояние и репутацию китайских партнеров.

Также они получат знания об особенностях таможенного оформления и способах подтверждения таможенной стоимости китайских товаров.

  • Цена полностью: 21 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: 1825 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 1 день.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн и офлайн.

  • Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Маркетинговые исследования китайского рынка.

  • Переговоры с китайскими партнерами.

  • Размещение и контроль выполнения заказа.

  • Доставка и таможенное оформление китайских товаров.

  • Особенности экспорта в Китай.

Достоинства:

  • Комплект авторских материалов.

  • Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

  • Возможность перенести обучение или отменить за пять рабочих дней до его начала со 100% возвратом средств.

Недостатки:

  • Нет доступа к курсу после его окончания.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Новеллы бизнеса с Китаем и ЮВА. Мастер-класс по работе в санкционный период. Повышение квалификации» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

На курсе студенты изучат развивающиеся логистические маршруты в странах Юго-Восточной Азии, Средней Азии и Ближнего Востока. Освоят ключевые принципы азиатского менеджмента, способствующие быстрому экономическому росту. 

Преподаватели расскажут, как эффективно проводить переговоры с азиатскими партнерами, а также разберут особенности риск-менеджмента при переориентации компании на восточные рынки.

  • Цена полностью: 37 710 рублей.

  • Цена в рассрочку: 3492 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 дня.

  • Формат: онлайн и офлайн.

  • Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Ключевые правила, определяющие отношения с партнером из Китая.

  • Переговорный процесс.

  • Маркетинговые и логистические аспекты бизнеса с Китаем и странами Юго-восточной Азии.

  • Кросс-культурный менеджмент сейчас.

  • Вьетнам и страны ЮВА: новая реальность.

Достоинства:

  • Комплект авторских материалов.

  • Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

  • Курс от специалиста по операционному менеджменту, ВЭД, логистике с опытом работы более 30 лет.

  • Возможность перенести обучение или отменить за пять рабочих дней до его начала со 100% возвратом средств.

Недостатки:

  • Нет доступа к курсу после его окончания.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» — «Академия “Сигма”»

Курс подойдет для обучения с нуля. Выпускники научатся собирать информацию о внешних рынках и составлять документы для таможенного оформления. Узнают, как составлять и сопровождать внешнеторговые контракты, а также контролировать их исполнение.

Участникам курса помогут с трудоустройством. Для них проведут карьерные консультации, предоставят доступ к закрытым каналам с вакансиями, а также дадут советы по составлению резюме и портфолио.

  • Цена полностью: 44 986 рублей.

  • Цена в рассрочку: 1874 рубля в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-лекции, практические задания, итоговая аттестация.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: помощь с оформление резюме и портфолио, карьерные консультации, доступ к базе вакансий.

Программа:

  • Государственное регулирование ВЭД в РФ.

  • Исследование рынка поставщиков, производителей и дистрибуторов Китая.

  • Особенности внешнеэкономической сделки при работе с Китаем.

  • Валютное регулирование и валютный контроль.

  • Логистика внешнеторгового контракта с Китаем.

  • Таможенное регулирование с Китаем.

Достоинства:

  • «Живое» общение с преподавателями.

  • Доступ к курсу сразу после оплаты.

  • Возможность оформить налоговый вычет. 

  • Помощь с трудоустройством.

  • Три ступени обратной связи: от преподавателя, ассистента преподавателя и куратора.

Недостатки:

  • Материалы курса доступны только в течение одного года.

5,0 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Юрист по ВЭД» — Moscow Digital School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Курс подойдет юристам, которые уже работали с международной торговлей, и специалистам, которые только планируют перейти в ВЭД. Участники изучат особенности ВЭД-контрактов с Китаем, узнают секреты правильного декларирования товаров на таможне, а также разберутся в таможенных льготах и контрсанкциях.

В конце обучения они получат помощь с трудоустройством от карьерного центра.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 5170 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, портфолио и разработать карьерный план, подготовят к собеседованию.

Программа:

  • Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД.

  • Таможенное регулирование в сфере ВЭД.

  • Валютное регулирование и валютный контроль.

  • Разрешение споров в сфере ВЭД.

Достоинства:

  • Преподаватели — юристы-практики из компаний «ВЕД», «Лемчик, Крупский и партнеры», Lidings.

  • Возможность оформить налоговый вычет. 

  • Помощь с составлением резюме, прохождением собеседования и оформлением портфолио.

  • Неограниченный доступ к материалам курса.

  • Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Специалист по ВЭД» — Eduson Academy

Курс подойдет специалистам по ВЭД, финансистам и бухгалтерам, а также руководителям компаний. Участники научатся анализировать внешние рынки и выявлять риски, оценивать эффективность логистических схем, работать с документами для таможенного оформления и проводить валютные операции при ВЭД. 

Студенты получат диплом после прохождения всех уроков и выполнения практических заданий. А после защиты дипломной работы — удостоверение о повышении квалификации.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 7433 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, практические задания, дипломная работа.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение во внешнеэкономическую деятельность.

  • Исследование внешних рынков.

  • Управление логистикой и международные перевозки грузов.

  • Правовые основы внешнеторговой сделки.

  • Валютное регулирование и валютный контроль.

  • Как управлять рисками ВЭД.

Достоинства:

  • Возможность оформить налоговый вычет. 

  • Неограниченный доступ к материалам курса.

  • Поддержка личного куратора на год.

  • Гибкий график обучения.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

5,0 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Школа специалиста по ВЭД» — «Русская школа управления»

Слушатели курса получат восемь полезных для работы чек-листов, список документов для таможенного оформления и образцы документов для международных перевозок.

Они узнают, как сокращать издержки компании при импорте и экспорте, смогут организовать ВЭД в условиях санкций и эмбарго, а также оценивать и снижать риски. Также они научатся разрабатывать стратегии выхода на зарубежные рынки с учетом культурных особенностей.

  • Цена полностью: от 60 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5600 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 дня.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Особенности таможенного оформления в РФ и ЕАЭС.

  • Практика ВЭД с Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой.

  • Практика бизнеса и торговли с Китаем.

  • Международные морские, автомобильные и контейнерные перевозки. Логистика железнодорожных и авиаперевозок.

Достоинства:

  • Полезные для работы шаблоны и инструменты в подарок.

  • Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

  • Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.

  • Бессрочный доступ к обновляемым материалам в личном кабинете.

  • Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Бизнес с Китаем. Торговля с Китаем и со странами Юго-Восточной Азии. Логистика» — ITC Group

На курсе студенты изучат особенности китайского и азиатского рынков, а также каналы сбыта импортных товаров. Преподаватели расскажут о принципах работы и отличиях восточного менталитета, влияющих на бизнес и продвижение продукции. 

Полученные знания позволят выпускникам избежать типичных ошибок и эффективно построить бизнес с азиатскими партнерами. Также им предоставят возможность участвовать в профессиональных сообществах и форумах.

  • Цена полностью: от 35 055 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 16 академических часов.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: онлайн и офлайн.

  • Адрес и телефон: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 73, 8 (800) 533-93-56.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Исторические и этногеографические особенности торговых и политических взаимоотношений с Китаем и странами региона.

  • Особенности построения системы сбыта в Китае.

  • Особенности китайской логистики.

  • Возврат денег от китайских партнеров — стандартные контрактные условия в Китае.

  • Налогообложение в Китае.

  • Открытие филиала в Китае.

Достоинства:

  • Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

  • Участие в профессиональных сообществах и форумах.

  • Общение с преподавателями и одногруппниками во время видеоконференций.

  • Возможность индивидуального и корпоративного формата обучения.

Недостатки:

  • Отсутствует помощь с трудоустройством.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Бизнес с Китаем с 0» — Udemy

На курсе участники изучат платформы Taobao, 1688, Pinduoduo, WeChat и Alibaba. Узнают, как покупать на них товары: от выбора качественной продукции и надежного продавца до выкупа и доставки.

В качестве бонуса слушатели получат лекции по продвижению и рекламе и уроки по видеомонтажу. Также будут предоставлены контакты проверенных магазинов, фабрик и карго-компаний для доставки товаров из Китая.

  • Цена полностью: €39,99 ≈ 4174 рубля.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 9 часов 15 минут.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: статья, видеоуроки.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Работа с Taobao, 1688, Pinduoduo, WeChat, Alibaba.

  • Поиск товаров.

  • Визуал.

  • Продвижение.

  • Видеомонтаж, Reels, TikTok.

Достоинства:

  • Доступ к курсу через мобильное устройство.

  • Доступ к материалам курса навсегда.

  • Бонус — документ с экспортными магазинами и базой продавцов в WeChat.

  • Доступ к базе проверенных перевозчиков.

Недостатки:

  • Нет «живого» общения с преподавателем.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Искусство коммуникаций по организации онлайн бизнеса с Китаем» — НИУ ВШЭ

Курс подходит для предпринимателей, продавцов на маркетплейсах и тех, кто хочет строить карьеру с Китаем. Преподаватель — специалист с 20-летним опытом ведения бизнеса в КНР и бизнес-тренер для руководителей компаний из списка Fortune 500.

Студенты научатся работать с документами в международной онлайн-торговле, узнают о культурных особенностях Китая и специфике поведения. На примерах реальных бизнес-ситуаций они освоят, как китайцы принимают решения и какие принципы при этом используют.

  • Цена полностью: от 36 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 2 недели.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-занятия.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основные культурные ценности в Китае и их влияние на бизнес. 

  • Правильные концепции переговоров при закупках в Китае без знания китайского языка.

  • Стратегия коммуникации с китайским потребителем, не выходя из офиса в России.

  • Формы корректного поведения на деловых встречах и обедах. 

  • Обзор особенностей заключения договоров.

Достоинства:

  • Преподаватель — специалист с 20-летним опытом ведения бизнеса в КНР.

  • Возможность смотреть занятия в записи.

  • Курирование и проверка заданий автором курса.

Недостатки:

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве.

  • Нет доступа к материалам курса после его завершения.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Организация поставки товаров из Китая. Практикум» — «РУНО»

Студенты научатся искать поставщиков в Китае и налаживать связь с партнерами. Узнают, как организовывать таможенное оформление при доставке товара из Китая. Смогут страховать грузы и определять плановую себестоимость поставки.

Программа включает видеоуроки и самостоятельные практические задания. Для закрепления знаний будут доступны электронные конспекты лекций, которые можно скачать и использовать после окончания курса.

  • Цена полностью: 15 520 рублей.

  • Цена в рассрочку: 1940 рублей в месяц на 10 месяцев.

  • Длительность: 68 академических часов.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, тренировочное собеседование, составление стратегии поиска работы.

Программа:

  • Введение в управление цепями поставок при импорте из Китая.

  • Продукт импорта.

  • Поиск поставщика.

  • Управление поставщиками.

  • Организация международной перевозки груза.

  • Фулфилмент для интернет-магазинов при работе с Китаем.

Достоинства:

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Бесплатный доступ к курсу на десять дней.

  • Возможность продлить срок доступа к курсу.

  • Преподаватель с 14-летним опытом работы с Китаем в сфере управления поставками.

Недостатки:

  • Доступ к материалам курса только на 125 дней.

5,0 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Китайский язык для бизнеса

Китай — крупнейший торговый партнер России. Поэтому специалисту по ВЭД важно изучать китайский язык. Это позволит наладить прямые контакты с китайскими поставщиками, вести переговоры без посредников, ускорить обработку документов и лучше понимать культурные особенности партнеров. 

  • «Деловой курс китайского языка» от DiveLang — курс, на котором участникам помогут овладеть деловым китайским. Обучение проходит в мини-группах до шести человек. Студентов научат проводить деловые переговоры, понимать документацию и вести деловую переписку на китайском. По окончании обучения выпускники получают сертификат.

  • «Деловой китайский язык по скайпу» от Skyford — курс для владельцев компаний и рядовых сотрудников длительностью от шести до девяти месяцев. В программу входят аудио- и видеоматериалы, статьи из газет и журналов, диалоги и ролевые игры. По окончании обучения слушатели получат сертификат. Есть бесплатный пробный урок.

  • «Бизнес китайский» от Anecole — индивидуальные занятия с геймифицированными упражнениями и тренажерами для запоминания слов. Есть бесплатный пробный урок. Подписка на разговорный клуб на все время основного курса — в подарок. 

  • «Китайский для бизнеса» от Slovo-ed — курс с обратной связью от преподавателей и проверкой домашних занятий для слушателей любого уровня. Можно заниматься индивидуально или в группе. В программу входят тесты, игровые тренировки слов, личный словарь ученика со статистикой.

  • «Уроки китайского» от NovaSpeak — обучение китайскому языку для студентов разного возраста и уровня подготовки. Программа курса составляется индивидуально. Школа гарантирует повышение уровня владения языком. Если этого не произошло — проведут дополнительные занятия бесплатно. 

Бесплатные курсы по бизнесу с Китаем

Бесплатные курсы позволяют оценить формат и содержание обучения перед тем, как выбрать платные программы для более глубокого изучения. Собрали курсы с бесплатным пробным доступом. Добавили учебную программу от федерального проекта, выпускники которой получат удостоверение о повышении квалификации.

1. «Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» — «Содействие занятости»

На курсе студенты научатся анализировать требования внешних рынков к продукции. Узнают, как составлять внешнеторговые контракты и документы для таможни, а также проводить валютные операции в рамках ВЭД.

После окончания курса будет предоставлена помощь в трудоустройстве. Проведут консультации по карьере, помогут составить резюме и отправят его в компании-партнеры, такие как «МТС Банк», «Ozon» и другие.

  • Продолжительность: 1 месяц.

  • Формат: лекции, тесты, дополнительные материалы.  

  • Доступ: после подачи и одобрения заявки.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Переговоры с Китаем. Организация закупок и производства в Китае» — «Деловая среда»

Участники могут бесплатно просматривать курс в течение 14 дней с подпиской «Деловая среда Премиум». Основатель и генеральный директор компании «Делазия» поделится знаниями о культуре и менталитете Китая, а также расскажет о формах организации закупок с поставщиками. Кроме того, студенты получат советы, как гарантировать выполнение обязательств китайскими поставщиками.

  • Продолжительность: 1 час.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Бизнес-курс китайского языка для корпоративного обучения» — BKC IH

На курсе слушатели изучат деловую лексику, научатся составлять письма и оформлять резюме. Преподаватели объяснят, как проводить переговоры и презентации с китайскими партнерами. 

Желающие пройти курс могут заказать бесплатный пробный урок. После него преподаватель проведет устное собеседование, определит уровень знания языка и посоветует наиболее подходящий по уровню курс. 

  • Продолжительность: 96 академических часов.

  • Формат: онлайн-занятия.

  • Доступ: после подачи заявки.

  • Порог входа: базовые знания китайского языка.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Курс по закупкам из Китая — бесплатное и подробное обучение» — China Electronics Master

Прочитав статью, студенты узнают, как заказывать товары и работать с маркетплейсами, такими как 1688, Таобао и Tmall. Они поймут различия между посредником и представителем, а также научатся искать поставщиков в Китае. Кроме того, студенты узнают, как отличить торговую компанию от фабрики.

  • Продолжительность: в своем темпе.

  • Формат: статья.

  • Доступ: свободный.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Обучение умному выкупу товара с 1688.com» — «Свои в Китае»

Бесплатный курс, на котором участники научатся самостоятельно искать и покупать товары на платформе 1688, даже без знания китайского языка. 

Программа охватывает стратегии выбора поставщиков, оценку качества товаров, обсуждение цен с продавцами и планирование логистики.

Слушатели узнают о процессе доставки и таможенной очистки, а также о культурных особенностях и правилах общения в Китае. 

  • Продолжительность: в своем темпе.

  • Формат: инструкции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

В ходе написания статьи проанализировали и оценили программы различных онлайн-школ. Рассмотрели курсы с точки зрения доступности для всех желающих перейти в ВЭД и вести бизнес-отношения с китайскими компаниями. При выборе программ учитывали следующие критерии:

  • Порог входа. Собрали курсы, которые подойдут начинающим специалистам по ВЭД, практикующим финансистам, бухгалтерам и экономистам, а также руководителям компаний и предпринимателям.

  • Стоимость полностью. Указали полную стоимость курсов, а также возможность оплаты частями, чтобы читатель мог рассчитать свой бюджет.

  • Формат обучения и обратной связи. Изучили курсы в формате онлайн, которые получится совмещать с основной деятельностью. Студенты получат обратную связь от преподавателей по проделанным практическим и домашним заданиям, а также сопровождение и поддержку куратора на протяжении обучения.

  • Реальный результат обучения на курсе. Проанализировали эффективность и комплексность программ. Рассмотрели, какие навыки и знания получат студенты для успешного ведения ВЭД с Китаем, а также какие практические работы участники смогут приложить к портфолио.

  • Документ об окончании. Собрали образовательные программы, по завершении которых выпускникам выдадут сертификат, диплом или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь в трудоустройстве. Подобрали курсы, которые включают в себя помощь карьерного центра. Выпускникам предлагают карьерные консультации, поддержку в составлении и оформлении резюме и портфолио и возможность устроиться работать в компании-партнеры.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Отобрали курсы школ с лицензией на оказание образовательных услуг, чтобы студенты могли оформить налоговый вычет и вернуть часть средств.

Какой курс по бизнесу с Китаем выбрать

В России специалисты по сотрудничеству с китайскими компаниями востребованы благодаря активному развитию торговых связей с Китаем. Их навыки важны для успешного ведения переговоров, заключения контрактов, анализа рынка и преодоления языковых и культурных барьеров. Получить необходимые знания для ведения бизнеса с Китаем можно на курсах:

  1. «Организация работы с китайскими компаниями. Повышение квалификации» от Moscow Business School: курс повышения квалификации от преподавателей с опытом в сфере организации внешнеэкономической и логистической деятельности более 30 лет.

  2. «Новеллы бизнеса с Китаем и ЮВА. Мастер-класс по работе в санкционный период. Повышение квалификации» от Moscow Business School: двухдневный курс с возможностью обучаться очно или дистанционно, выпускники которого станут участниками закрытого бизнес-клуба.

  3. «Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» от «Академии “Сигма”»: курс с помощью в трудоустройстве от карьерного центра и тремя ступенями обратной связи: от преподавателя, ассистента преподавателя и куратора.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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