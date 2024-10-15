20 курсов по бизнесу с Китаем: обучение закупкам из Китая

Подобрали платные онлайн-курсы по организации работы с китайскими компаниями, включающие практические занятия и онлайн-лекции. Программы будут полезны тем, кто хочет узнать особенности сотрудничества со странами Азии, а также научиться проводить валютные операции при ВЭД. На некоторых курсах выпускники могут получить помощь в трудоустройстве.

1. «Организация работы с китайскими компаниями. Повышение квалификации» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Преподаватели курса — генеральный директор «ВКС Групп» и член рабочей группы при Федеральной таможенной службе.

Слушатели научатся составлять внешнеторговые контракты с учетом законодательства КНР, проверять финансовое состояние и репутацию китайских партнеров.

Также они получат знания об особенностях таможенного оформления и способах подтверждения таможенной стоимости китайских товаров.

Цена полностью: 21 900 рублей.

Цена в рассрочку: 1825 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 день.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн и офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Маркетинговые исследования китайского рынка.

Переговоры с китайскими партнерами.

Размещение и контроль выполнения заказа.

Доставка и таможенное оформление китайских товаров.

Особенности экспорта в Китай.

Достоинства:

Комплект авторских материалов.

Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

Возможность перенести обучение или отменить за пять рабочих дней до его начала со 100% возвратом средств.

Недостатки:

Нет доступа к курсу после его окончания.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Новеллы бизнеса с Китаем и ЮВА. Мастер-класс по работе в санкционный период. Повышение квалификации» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

На курсе студенты изучат развивающиеся логистические маршруты в странах Юго-Восточной Азии, Средней Азии и Ближнего Востока. Освоят ключевые принципы азиатского менеджмента, способствующие быстрому экономическому росту.

Преподаватели расскажут, как эффективно проводить переговоры с азиатскими партнерами, а также разберут особенности риск-менеджмента при переориентации компании на восточные рынки.

Цена полностью: 37 710 рублей.

Цена в рассрочку: 3492 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 дня.

Формат: онлайн и офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Ключевые правила, определяющие отношения с партнером из Китая.

Переговорный процесс.

Маркетинговые и логистические аспекты бизнеса с Китаем и странами Юго-восточной Азии.

Кросс-культурный менеджмент сейчас.

Вьетнам и страны ЮВА: новая реальность.

Достоинства:

Комплект авторских материалов.

Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

Курс от специалиста по операционному менеджменту, ВЭД, логистике с опытом работы более 30 лет.

Возможность перенести обучение или отменить за пять рабочих дней до его начала со 100% возвратом средств.

Недостатки:

Нет доступа к курсу после его окончания.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» — «Академия “Сигма”»

Курс подойдет для обучения с нуля. Выпускники научатся собирать информацию о внешних рынках и составлять документы для таможенного оформления. Узнают, как составлять и сопровождать внешнеторговые контракты, а также контролировать их исполнение.

Участникам курса помогут с трудоустройством. Для них проведут карьерные консультации, предоставят доступ к закрытым каналам с вакансиями, а также дадут советы по составлению резюме и портфолио.

Цена полностью: 44 986 рублей.

Цена в рассрочку: 1874 рубля в месяц на 24 месяца.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-лекции, практические задания, итоговая аттестация.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помощь с оформление резюме и портфолио, карьерные консультации, доступ к базе вакансий.

Программа:

Государственное регулирование ВЭД в РФ.

Исследование рынка поставщиков, производителей и дистрибуторов Китая.

Особенности внешнеэкономической сделки при работе с Китаем.

Валютное регулирование и валютный контроль.

Логистика внешнеторгового контракта с Китаем.

Таможенное регулирование с Китаем.

Достоинства:

«Живое» общение с преподавателями.

Доступ к курсу сразу после оплаты.

Возможность оформить налоговый вычет.

Помощь с трудоустройством.

Три ступени обратной связи: от преподавателя, ассистента преподавателя и куратора.

Недостатки:

Материалы курса доступны только в течение одного года.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Юрист по ВЭД» — Moscow Digital School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Курс подойдет юристам, которые уже работали с международной торговлей, и специалистам, которые только планируют перейти в ВЭД. Участники изучат особенности ВЭД-контрактов с Китаем, узнают секреты правильного декларирования товаров на таможне, а также разберутся в таможенных льготах и контрсанкциях.

В конце обучения они получат помощь с трудоустройством от карьерного центра.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 5170 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, портфолио и разработать карьерный план, подготовят к собеседованию.

Программа:

Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД.

Таможенное регулирование в сфере ВЭД.

Валютное регулирование и валютный контроль.

Разрешение споров в сфере ВЭД.

Достоинства:

Преподаватели — юристы-практики из компаний «ВЕД», «Лемчик, Крупский и партнеры», Lidings.

Возможность оформить налоговый вычет.

Помощь с составлением резюме, прохождением собеседования и оформлением портфолио.

Неограниченный доступ к материалам курса.

Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Специалист по ВЭД» — Eduson Academy

Курс подойдет специалистам по ВЭД, финансистам и бухгалтерам, а также руководителям компаний. Участники научатся анализировать внешние рынки и выявлять риски, оценивать эффективность логистических схем, работать с документами для таможенного оформления и проводить валютные операции при ВЭД.

Студенты получат диплом после прохождения всех уроков и выполнения практических заданий. А после защиты дипломной работы — удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 7433 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеолекции, практические задания, дипломная работа.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение во внешнеэкономическую деятельность.

Исследование внешних рынков.

Управление логистикой и международные перевозки грузов.

Правовые основы внешнеторговой сделки.

Валютное регулирование и валютный контроль.

Как управлять рисками ВЭД.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

Неограниченный доступ к материалам курса.

Поддержка личного куратора на год.

Гибкий график обучения.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Школа специалиста по ВЭД» — «Русская школа управления»

Слушатели курса получат восемь полезных для работы чек-листов, список документов для таможенного оформления и образцы документов для международных перевозок.

Они узнают, как сокращать издержки компании при импорте и экспорте, смогут организовать ВЭД в условиях санкций и эмбарго, а также оценивать и снижать риски. Также они научатся разрабатывать стратегии выхода на зарубежные рынки с учетом культурных особенностей.

Цена полностью: от 60 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5600 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 дня.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Особенности таможенного оформления в РФ и ЕАЭС.

Практика ВЭД с Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой.

Практика бизнеса и торговли с Китаем.

Международные морские, автомобильные и контейнерные перевозки. Логистика железнодорожных и авиаперевозок.

Достоинства:

Полезные для работы шаблоны и инструменты в подарок.

Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.

Бессрочный доступ к обновляемым материалам в личном кабинете.

Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Бизнес с Китаем. Торговля с Китаем и со странами Юго-Восточной Азии. Логистика» — ITC Group

На курсе студенты изучат особенности китайского и азиатского рынков, а также каналы сбыта импортных товаров. Преподаватели расскажут о принципах работы и отличиях восточного менталитета, влияющих на бизнес и продвижение продукции.

Полученные знания позволят выпускникам избежать типичных ошибок и эффективно построить бизнес с азиатскими партнерами. Также им предоставят возможность участвовать в профессиональных сообществах и форумах.

Цена полностью: от 35 055 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 16 академических часов.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: онлайн и офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 73, 8 (800) 533-93-56.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Исторические и этногеографические особенности торговых и политических взаимоотношений с Китаем и странами региона.

Особенности построения системы сбыта в Китае.

Особенности китайской логистики.

Возврат денег от китайских партнеров — стандартные контрактные условия в Китае.

Налогообложение в Китае.

Открытие филиала в Китае.

Достоинства:

Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

Участие в профессиональных сообществах и форумах.

Общение с преподавателями и одногруппниками во время видеоконференций.

Возможность индивидуального и корпоративного формата обучения.

Недостатки:

Отсутствует помощь с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Бизнес с Китаем с 0» — Udemy

На курсе участники изучат платформы Taobao, 1688, Pinduoduo, WeChat и Alibaba. Узнают, как покупать на них товары: от выбора качественной продукции и надежного продавца до выкупа и доставки.

В качестве бонуса слушатели получат лекции по продвижению и рекламе и уроки по видеомонтажу. Также будут предоставлены контакты проверенных магазинов, фабрик и карго-компаний для доставки товаров из Китая.

Цена полностью: €39,99 ≈ 4174 рубля.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 9 часов 15 минут.

Порог входа: с нуля.

Формат: статья, видеоуроки.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Работа с Taobao, 1688, Pinduoduo, WeChat, Alibaba.

Поиск товаров.

Визуал.

Продвижение.

Видеомонтаж, Reels, TikTok.

Достоинства:

Доступ к курсу через мобильное устройство.

Доступ к материалам курса навсегда.

Бонус — документ с экспортными магазинами и базой продавцов в WeChat.

Доступ к базе проверенных перевозчиков.

Недостатки:

Нет «живого» общения с преподавателем.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Искусство коммуникаций по организации онлайн бизнеса с Китаем» — НИУ ВШЭ

Курс подходит для предпринимателей, продавцов на маркетплейсах и тех, кто хочет строить карьеру с Китаем. Преподаватель — специалист с 20-летним опытом ведения бизнеса в КНР и бизнес-тренер для руководителей компаний из списка Fortune 500.

Студенты научатся работать с документами в международной онлайн-торговле, узнают о культурных особенностях Китая и специфике поведения. На примерах реальных бизнес-ситуаций они освоят, как китайцы принимают решения и какие принципы при этом используют.

Цена полностью: от 36 500 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 2 недели.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-занятия.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основные культурные ценности в Китае и их влияние на бизнес.

Правильные концепции переговоров при закупках в Китае без знания китайского языка.

Стратегия коммуникации с китайским потребителем, не выходя из офиса в России.

Формы корректного поведения на деловых встречах и обедах.

Обзор особенностей заключения договоров.

Достоинства:

Преподаватель — специалист с 20-летним опытом ведения бизнеса в КНР.

Возможность смотреть занятия в записи.

Курирование и проверка заданий автором курса.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

Нет доступа к материалам курса после его завершения.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Организация поставки товаров из Китая. Практикум» — «РУНО»

Студенты научатся искать поставщиков в Китае и налаживать связь с партнерами. Узнают, как организовывать таможенное оформление при доставке товара из Китая. Смогут страховать грузы и определять плановую себестоимость поставки.

Программа включает видеоуроки и самостоятельные практические задания. Для закрепления знаний будут доступны электронные конспекты лекций, которые можно скачать и использовать после окончания курса.

Цена полностью: 15 520 рублей.

Цена в рассрочку: 1940 рублей в месяц на 10 месяцев.

Длительность: 68 академических часов.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, тренировочное собеседование, составление стратегии поиска работы.

Программа:

Введение в управление цепями поставок при импорте из Китая.

Продукт импорта.

Поиск поставщика.

Управление поставщиками.

Организация международной перевозки груза.

Фулфилмент для интернет-магазинов при работе с Китаем.

Достоинства:

Помощь в трудоустройстве.

Бесплатный доступ к курсу на десять дней.

Возможность продлить срок доступа к курсу.

Преподаватель с 14-летним опытом работы с Китаем в сфере управления поставками.

Недостатки:

Доступ к материалам курса только на 125 дней.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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