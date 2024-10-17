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Учет в строительстве

15 курсов по сметному делу 

Перед началом строительства нового здания необходимо рассчитать стоимость работ, объем и цену материалов. В компаниях этим занимается сметчик. Специалисты с опытом работы от одного года получают от 75 тысяч рублей в месяц в регионах, а начальники отделов — от 150 тысяч рублей в месяц. Повысить квалификацию или получить новую специализацию в строительстве можно на курсах.

Собрали онлайн-курсы по сметному делу, на которых предлагают с нуля войти в профессию и получить диплом о профессиональной переподготовке. На бесплатных курсах можно самостоятельно познакомиться со специализацией и изучить необходимые программы для работы. 

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по сметному делу от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-5 курсов по сметному делу

  1. «Сметное дело (ПГС)» от НИИДПО: курс с доступом к лицензионному профессиональному ПО для обучения и работы и помощью от кураторов.

  2. «Сметное дело (ПГС)» от МИПО: обучение с гарантией трудоустройства и консультациями с практикующими сметчиками ведущих строительных компаний России (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  3. «Сметная документация и ценообразование в строительстве» от ИПО: курс с возможностью закончить обучение экстерном (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  4. «Курсы сметчиков для начинающих» от «Международной школы профессий»: курс с «живыми» вебинарами, на которых преподаватель дает развернутую обратную связь по практическим заданиям.

  5. «Ценообразование и сметное дело» от НИУ ВШЭ: программа курса создана разработчиками нормативных документов и сметных компьютерных программ.

В подборке представлены курсы по сметному делу, после которых можно получить удостоверение или диплом о профессиональной переподготовке. Занятия состоят из вебинаров и видеолекций, а также есть курсы только с текстовыми лекциями. В большинстве программ обучения есть практические задания и тесты.

1. «Сметное дело (ПГС)» — НИИДПО

Программа профессиональной переподготовки включает 11 дисциплин — от основ работы сметчика до практического курса по использованию программного комплекса Smeta.ru.

В каждом модуле предусмотрены практические задания: участники будут определять сметную стоимость, разрабатывать монтажные схемы инженерных систем, составлять спецификации и ведомости на материалы.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Выпускники научатся составлять сметы с учетом требований нормативно-технической документации, рассчитывать объемы работ и сметные затраты. А также — выбирать оптимальные стройматериалы, конструкции, изделия, технологии и автоматизировать работу.

  • Цена полностью: от 63 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5320 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: есть.

Программа:

  • Архитектурно-строительное черчение.

  • Строительные материалы и изделия.

  • Строительные конструкции.

  • Определение сметных затрат в строительстве с помощью сметных нормативов.

  • Правила определения объемов строительно-монтажных работ.

Достоинства: 

  • Практические задания в каждом модуле.

  • Помощь с составлением резюме.

  • Доступ к материалам бессрочный.

Недостатки: 

  • На сайте не указано, как помогают с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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2. «Сметное дело (ПГС)» — МИПО 

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Студентов курса учат анализировать архитектурные решения, оптимизировать планировку пространства, учитывать требования эргономики и безопасности. А также — планировать и организовывать строительные процессы, определять сметные затраты и оценивать стоимость строительно-монтажных работ.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Обучение проходит в формате «живых» вебинаров, которые можно смотреть в записи. Есть видеолекции, на которых преподаватели дают практические задания. Курс ведут лекторы с международным опытом работы. 

  • Цена полностью: от 52 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4300 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, видеолекции и текстовые материалы, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в профессиональную деятельность.

  • Строительные материалы и изделия.

  • Архитектура гражданских и промышленных зданий.

  • Строительные конструкции.

  • Инженерные сети и оборудование зданий и сооружений.

Достоинства: 

  • Школа выдает международный диплом.

  • Обучение можно закончить экстерном.

  • Можно получить налоговый вычет.

  • Курс ведут российские и зарубежные специалисты с опытом от 7 до 29 лет.

Недостатки: 

  • Курс начинается по расписанию.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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3. «Сметная документация и ценообразование в строительстве» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты изучат основы сметного дела и ценообразования в строительстве, включая нормативные акты и законы, а также научатся составлять сметную документацию и управлять строительными бюджетами на разных этапах проектов.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

После каждого теоретического модуля студенты сдают тест. Практические задания предусмотрены по ряду дисциплин, таких как «Определение сметной стоимости», «Особенности расчета стоимости проектных работ» и «Программное обеспечение для автоматизации сметных расчетов и их проверки».

  • Цена полностью: от 42 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3575 рублей в месяц на 6 месяцев.

  • Длительность: 7 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы сметного дела и ценообразования в строительстве.

  • Особенности определения сметной стоимости работ по строительству и монтажу объектов капитального строительства.

  • Особенности определения сметной стоимости работ по ремонтам и реконструкции.

  • Особенности определения сметной стоимости проектных работ.

  • Практика, консультирование, кейс-методы.

Достоинства: 

  • Есть практические задания.

  • Можно закончить обучение экстерном.

  • Выдается диплом международного образца.

  • Студентам предоставляется личный куратор, который ответит на все вопросы.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Курс сметного дела» — «Международная школа профессий»

Четырехнедельный онлайн-курс с вебинарами и практическими заданиями после каждой лекции. Студенты научатся составлять сметы, проводить индексацию, учитывать затраты на перевозку, добавлять лимитированные затраты, готовить ведомость объемов работ для строительства дома. Дополнительно они создадут смету в формате БИМ и заполнят конъюнктурный анализ.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Занятия проходят два раза в неделю и длятся по полтора часа. Каждую выполненную работу проверит преподаватель и даст развернутую обратную связь.

  • Цена полностью: от 10 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 4 недели.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Ценообразование и сметные нормы.

  • Составления смет на ремонт и реконструкцию.

  • Объектный и сводный расчеты.

  • Отчетная документация.

  • Смета БИМ и конъюнктурный анализ.

Достоинства: 

  • После каждого вебинара — практическое задание с разбором от преподавателя.

  • Можно оформить налоговый вычет.

  • Можно посетить занятия с другой группой, если расписание не подходит.

  • Отдельные блоки курса можно приобрести отдельно как индивидуальный мастер-класс.

  • Есть возможность оплатить обучение материнским капиталом.

Недостатки: 

  • Количество мест на курсе ограничено.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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5. «Ценообразование и сметное дело в строительстве» — НИУ ВШЭ

На курсе расскажут о законах и нормативных правовых актах в области строительства, разработке проектно-сметной документации, этапах реформы ценообразования и принципах ценообразования.

Выпускники смогут фиксировать и использовать обновления сметно-нормативной базы, формировать бюджет с использованием укрупненных сметных нормативов, составлять локальные сметы на ремонтно-строительные работы в базисном и текущем уровне цен.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

На занятиях лекторы приводят конкретные примеры, связанные с разработкой методических и нормативных документов из собственной практики.

  • Цена полностью: 80 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 340 часов.

  • Порог входа: специалисты с опытом.

  • Формат: видеолекции, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы инвестиционно-строительной деятельности.

  • Основы ценообразования и сметного нормирования.

  • Цены и сметы для объектов строительства.

  • Стоимостная экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости строительной продукции.

Достоинства: 

  • Обучение от университета с государственной лицензией.

  • Программу курса создавали разработчики нормативных документов и сметных компьютерных программ.

  • Слушатели получают индивидуальные консультации от преподавателей.

Недостатки: 

  • Курс начинается по расписанию.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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6. «Сметное дело» — «Специалист»

Школа предлагает несколько курсов по сметному делу. Например, можно пройти обучение специальности с нуля до профессионала, параллельно практикуясь в программах «Смета.ру», Smeta.Cloud и «Грандсмета».

Студентов научат использовать в работе актуальные сметные нормативные базы, составлять сметы разных типов и на разные виды работ, проводить экспертизу сметной документации.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

  • Цена полностью: от 18 490 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: от 20 академических часов.

  • Порог входа: специалисты с опытом.

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, свидетельство, сертификат международного образца.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Законодательная база ценообразования в строительстве.

  • Актуальные укрупненные сметные нормативы в сметном ценообразовании.

  • Лимитированные затраты. Сводный сметный расчет. Методы составления смет на этапе архитектурно-строительного проектирования. Индексы инфляции и дефляторы.

  • Сметно-нормативные базы бюджета г. Москвы. Порядок определения НМЦК.

Достоинства: 

  • Можно выбрать куры с разной длительностью и практикой.

  • Школа выдает сертификат международного образца.

  • Можно разобрать материал индивидуально с преподавателем.

  • Гибкое расписание занятий, которое можно менять.

Недостатки: 

  • Для прохождения некоторых курсов требуется пройти дополнительные программы обучения.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

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7. «Сметчик (сметное дело в строительстве)» — IAB

Полностью дистанционный теоретический курс, выпускники которого получают диплом с международным приложением.

Студенты изучат особенности конструкций, строительные технологические системы, инновационные технологии в строительстве.

Преподаватели также расскажут, как проводить строительный контроль, готовить исполнительную документацию и проводить аудиты.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

  • Цена полностью: от 11 400 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 258 академических часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: текстовые лекции, видеоуроки.

  • Документ об окончании: диплом с международным приложением.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Основы строительного дела.

  • Современные технологии строительства.

  • Сметное дело в строительстве.

  • Строительный контроль и надзор.

Достоинства

  • Можно вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.

  • Доступ к материалам бессрочный.

  • Таблицы, пошаговые инструкции, инфографика выдаются дополнительно к курсу.

  • Есть обучающий модуль по составлению резюме и портфолио, поиску работы и прохождению собеседований.

Недостатки: 

  • Нет обратной связи от преподавателей.

4.8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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8. «Ценообразование и сметное дело» — МАКПП

Академия предлагает курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

На обеих программах изучаются технологии строительного производства, основы ценообразования и расчет смет с использованием программы «ГРАНД-Смета».

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Доступны несколько форматов обучения: «Экстернат», «Стандарт» и «Профессионал». Они различаются продолжительностью и глубиной программы, которая может быть более сжатой или углубленной.

  • Цена полностью: от 6000 рублей в месяц.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: от 73 академических часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: текстовые материалы.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Конструкция зданий и сооружений, технология строительства производства.

  • Состав проектно-сметной документации.

  • Расчет смет с применением программного комплекса «ГРАНД-Смета».

  • Контрактные отношения в инвестиционно-строительной деятельности.

  • Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимого имущества.

Достоинства: 

  • Полностью дистанционный курс — можно совмещать с работой.

  • Можно пройти бесплатное вводное занятие.

  • Можно получить налоговый вычет.

Недостатки:  

  • Нет практических заданий с обратной связью.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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9. «Сметное дело в строительстве» — ИПАП

Курс состоит из двух модулей: теоретический и практический. На лекциях расскажут о системе ценообразования и сметного нормирования в строительстве, определении сметной стоимости капитального ремонта, зданий и сооружений. 

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

На практике студенты научатся автоматизировать процессы расчета смет в программе SmetaWIZARD 5. А также узнают, как создавать формы отчетности и экспортировать или импортировать данные в сервисе «Сметный Калькулятор».

  • Цена полностью: от 16 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 72 академических часа.

  • Порог входа: специалисты с опытом.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Строительные, монтажные, пусконаладочные работы.

  • Особенности определения сметной стоимости капитального ремонта, зданий и сооружений.

  • Составление объектных, сводных сметных расчетов, актов о выполненных работах, ведомости объемов работ, составление форм отчетности (КС-2, КС-3, М-29).

  • Составление локальных смет базисно-индексным методом, ресурсным методом и ресурсно-индексным методом, в соответствии с приказом №421/пр.

  • Автоматизированный расчет смет в программах SmetaWIZARD, «Сметный калькулятор».

Достоинства: 

  • Обучение ведется с учетом проводимой реформы системы ценообразования в строительстве.

  • Есть практический блок для изучения необходимых программ.

  • На весь период обучения предоставляются сметные программы SmetaWIZARD, «Сметный калькулятор» с набором баз.

Недостатки: 

  • Курс проходит по расписанию.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

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10. «Сметное дело в строительстве» — Teach&Study

На курсе слушатели изучат основы ценообразования, включая расчет стоимости строительных материалов, транспортных расходов и составление локальных смет. Также будут рассмотрены правила определения объемов работ. 

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Выпускники научатся использовать сметно-нормативную базу для составления всех видов сметной документации, рассчитывать сметы на различные виды работ и определять единичные расценки. Практическая часть проходит в программе «ГРАНД-Смета 2024».

  • Цена полностью: от 14 300 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 72 академических часа.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Воспроизводство строительной продукции. Инвестиции. Инвестиционный процесс.

  • Стоимость строительной продукции. Виды сметной документации.

  • Договоры подряда и договорные цены на строительную продукцию.

  • Создание локальной сметы базисно-индексным методом в ПК «ГРАНД-Смета».

  • Особенности создания сметы базисно-индексным методом (БИМ).

Достоинства: 

  • Обучение проходит в обновленной версии программы «ГРАНД-Смета».

  • На весь курс обучения бесплатно предоставляется сметный программный комплекс.

  • Обучение ведется с учетом проводимой реформы системы ценообразования в строительстве.

Недостатки: 

  • Нет информации о наличии обратной связи от преподавателей.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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Бесплатные курсы по сметному делу

Собрали курсы по сметному делу, которые можно пройти самостоятельно и без вложений. Преподаватели рассказывают, как работать в программах для составления смет, объясняют нововведения в специальности и учат работать с обновлениями в нормативах и законодательстве.

1. «Формула успешного сметчика» — «Академия сметного дела»

Видеокурс для тех, кто только начинает знакомиться с профессией сметчика и хочет упорядочить свои знания. При регистрации студенты получат доступ к четырем мастер-классам. Среди них — составление сметы с нуля, определение достоверности сметной стоимости, роль сметчика в формировании фактической стоимости строительства и оценка стоимости строительства с помощью норматива цены строительства.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

  • Длительность: 5 уроков.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Сметное дело с нуля до профи» — Дмитрий Родин

Специалист по сметному делу объяснит, как правильно читать и составлять сметы, включая индексацию, накладные расходы и создание смет на ремонт. Он также продемонстрирует интерфейс программы «Гранд-Смета» и ее обновления. Плейлист с уроками регулярно пополняется.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

  • Длительность: 77 уроков.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Инструментарий и библиотека сметчика» — «Клуб сметчиков»

На получасовом вебинаре расскажут, какие программы нужны сметчику и как создать библиотеку для изучения сметного дела. Лектор также поделится советами о том, где и как удобно отслеживать изменения в законодательстве и нормативных актах.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

  • Длительность: 1 урок.

  • Формат: видеолекция.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Курсы сметчиков. Как составить смету в ПК Гранд-Смета» — «Академия сметного дела»

Лектор вебинара объясняет, как работать в программе «Гранд-Смета». Например, как составить первую смету и начать работу на сервисе. А также — как работать с базами, добавить расценки и применить индексы.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

  • Длительность: 1 урок.

  • Формат: вебинар в записи.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Основы ценообразования и сметного дела» — Университет Минстроя

Цикл видеолекций от эксперта строительного университета. Лектор объясняет основы ценообразования, методы разработки и применения сметных норм, а также работу со сметно-нормативной базой. Кроме того, рассматриваются новые правила конъюнктурного анализа, отечественные программы для сметчиков и законодательные аспекты капитального ремонта в России.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

  • Длительность: 18 уроков.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Большинство курсов в подборке — это программы профессиональной переподготовки, по окончании которых выдают дипломы и удостоверения. При отборе программ учитывались следующие критерии:

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Стоимость обучения может доходить до 100 тысяч рублей, поэтому подобрали курсы с возможностью оплатить учебу в рассрочку.  Это позволяет распределить финансовую нагрузку и сделать обучение более доступным.

  • Бесплатный ознакомительный контент. В подборке есть курсы, которые можно начать проходить бесплатно. Это дает возможность оценить качество материалов и подход преподавателей без первоначальных затрат.

  • Формат обучения и обратной связи. Подобрали курсы с разными форматами обучения. Есть полностью текстовые программы, а есть с «живыми» вебинарами и развернутыми разборами практических заданий. 

  • Реальный результат обучения на курсе. Выбрали курсы, на которых учат работать в специализированных программах, а теория отрабатывается на решении строительных задач. Это гарантирует, что выпускники будут готовы к реальным рабочим ситуациям.

  • Документ об окончании. Подобрали курсы, после прохождения которых выдаются дипломы о профессиональной переподготовке или удостоверения о повышении квалификации. Некоторые школы предлагают международные дипломы. 

  • Помощь в трудоустройстве. В подборке есть курсы, на которых помогают составить резюме и оформить портфолио, а также предоставляют возможность обратиться в карьерные центры при школе.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Проверили отзывы студентов, чтобы исключить курсы с низким уровнем преподавания и оставить только те, которые получили высокие оценки.

  • Решение проблемных ситуаций. В подборку включены курсы, на которых можно получить налоговый вычет или приостановить обучение при необходимости.

Какой курс по сметному делу выбрать

Курсы по сметному делу помогут как начинающим специалистам, так и опытным сотрудникам сферы. На них можно систематизировать знания, узнать о нововведениях отрасли, научиться работать в специальных программах и автоматизировать рутинные процессы. Чтобы получить новую профессию и повысить уровень компетенций, можно выбрать следующие курсы:

  1. «Сметное дело (ПГС)» от НИИДПО: курс с доступом к лицензионному профессиональному ПО для обучения и работы и помощью от кураторов.

  2. «Сметное дело (ПГС)» от МИПО: обучение с гарантией трудоустройства и консультациями с практикующими сметчиками ведущих строительных компаний России.

  3. «Сметная документация и ценообразование в строительстве» от ИПО: курс с возможностью закончить обучение экстерном.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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