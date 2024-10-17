15 курсов по сметному делу 

Собрали онлайн-курсы по сметному делу, на которых предлагают с нуля войти в профессию и получить диплом о профессиональной переподготовке. На бесплатных курсах можно самостоятельно познакомиться со специализацией и изучить необходимые программы для работы.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по сметному делу от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-5 курсов по сметному делу
«Сметное дело (ПГС)» от НИИДПО: курс с доступом к лицензионному профессиональному ПО для обучения и работы и помощью от кураторов.
«Сметное дело (ПГС)» от МИПО: обучение с гарантией трудоустройства и консультациями с практикующими сметчиками ведущих строительных компаний России (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Сметная документация и ценообразование в строительстве» от ИПО: курс с возможностью закончить обучение экстерном (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Курсы сметчиков для начинающих» от «Международной школы профессий»: курс с «живыми» вебинарами, на которых преподаватель дает развернутую обратную связь по практическим заданиям.
«Ценообразование и сметное дело» от НИУ ВШЭ: программа курса создана разработчиками нормативных документов и сметных компьютерных программ.
В подборке представлены курсы по сметному делу, после которых можно получить удостоверение или диплом о профессиональной переподготовке. Занятия состоят из вебинаров и видеолекций, а также есть курсы только с текстовыми лекциями. В большинстве программ обучения есть практические задания и тесты.
1. «Сметное дело (ПГС)» — НИИДПО
Программа профессиональной переподготовки включает 11 дисциплин — от основ работы сметчика до практического курса по использованию программного комплекса Smeta.ru.
В каждом модуле предусмотрены практические задания: участники будут определять сметную стоимость, разрабатывать монтажные схемы инженерных систем, составлять спецификации и ведомости на материалы.
Выпускники научатся составлять сметы с учетом требований нормативно-технической документации, рассчитывать объемы работ и сметные затраты. А также — выбирать оптимальные стройматериалы, конструкции, изделия, технологии и автоматизировать работу.
Цена полностью: от 63 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 5320 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: есть.
Программа:
Архитектурно-строительное черчение.
Строительные материалы и изделия.
Строительные конструкции.
Определение сметных затрат в строительстве с помощью сметных нормативов.
Правила определения объемов строительно-монтажных работ.
Достоинства:
Практические задания в каждом модуле.
Помощь с составлением резюме.
Доступ к материалам бессрочный.
Недостатки:
На сайте не указано, как помогают с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Сметное дело (ПГС)» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Студентов курса учат анализировать архитектурные решения, оптимизировать планировку пространства, учитывать требования эргономики и безопасности. А также — планировать и организовывать строительные процессы, определять сметные затраты и оценивать стоимость строительно-монтажных работ.
Обучение проходит в формате «живых» вебинаров, которые можно смотреть в записи. Есть видеолекции, на которых преподаватели дают практические задания. Курс ведут лекторы с международным опытом работы.
Цена полностью: от 52 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 4300 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеолекции и текстовые материалы, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в профессиональную деятельность.
Строительные материалы и изделия.
Архитектура гражданских и промышленных зданий.
Строительные конструкции.
Инженерные сети и оборудование зданий и сооружений.
Достоинства:
Школа выдает международный диплом.
Обучение можно закончить экстерном.
Можно получить налоговый вычет.
Курс ведут российские и зарубежные специалисты с опытом от 7 до 29 лет.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Сметная документация и ценообразование в строительстве» — ИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Студенты изучат основы сметного дела и ценообразования в строительстве, включая нормативные акты и законы, а также научатся составлять сметную документацию и управлять строительными бюджетами на разных этапах проектов.
После каждого теоретического модуля студенты сдают тест. Практические задания предусмотрены по ряду дисциплин, таких как «Определение сметной стоимости», «Особенности расчета стоимости проектных работ» и «Программное обеспечение для автоматизации сметных расчетов и их проверки».
Цена полностью: от 42 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3575 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы сметного дела и ценообразования в строительстве.
Особенности определения сметной стоимости работ по строительству и монтажу объектов капитального строительства.
Особенности определения сметной стоимости работ по ремонтам и реконструкции.
Особенности определения сметной стоимости проектных работ.
Практика, консультирование, кейс-методы.
Достоинства:
Есть практические задания.
Можно закончить обучение экстерном.
Выдается диплом международного образца.
Студентам предоставляется личный куратор, который ответит на все вопросы.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Курс сметного дела» — «Международная школа профессий»
Четырехнедельный онлайн-курс с вебинарами и практическими заданиями после каждой лекции. Студенты научатся составлять сметы, проводить индексацию, учитывать затраты на перевозку, добавлять лимитированные затраты, готовить ведомость объемов работ для строительства дома. Дополнительно они создадут смету в формате БИМ и заполнят конъюнктурный анализ.
Занятия проходят два раза в неделю и длятся по полтора часа. Каждую выполненную работу проверит преподаватель и даст развернутую обратную связь.
Цена полностью: от 10 800 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 4 недели.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Ценообразование и сметные нормы.
Составления смет на ремонт и реконструкцию.
Объектный и сводный расчеты.
Отчетная документация.
Смета БИМ и конъюнктурный анализ.
Достоинства:
После каждого вебинара — практическое задание с разбором от преподавателя.
Можно оформить налоговый вычет.
Можно посетить занятия с другой группой, если расписание не подходит.
Отдельные блоки курса можно приобрести отдельно как индивидуальный мастер-класс.
Есть возможность оплатить обучение материнским капиталом.
Недостатки:
Количество мест на курсе ограничено.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Ценообразование и сметное дело в строительстве» — НИУ ВШЭ
На курсе расскажут о законах и нормативных правовых актах в области строительства, разработке проектно-сметной документации, этапах реформы ценообразования и принципах ценообразования.
Выпускники смогут фиксировать и использовать обновления сметно-нормативной базы, формировать бюджет с использованием укрупненных сметных нормативов, составлять локальные сметы на ремонтно-строительные работы в базисном и текущем уровне цен.
На занятиях лекторы приводят конкретные примеры, связанные с разработкой методических и нормативных документов из собственной практики.
Цена полностью: 80 000 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 340 часов.
Порог входа: специалисты с опытом.
Формат: видеолекции, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы инвестиционно-строительной деятельности.
Основы ценообразования и сметного нормирования.
Цены и сметы для объектов строительства.
Стоимостная экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости строительной продукции.
Достоинства:
Обучение от университета с государственной лицензией.
Программу курса создавали разработчики нормативных документов и сметных компьютерных программ.
Слушатели получают индивидуальные консультации от преподавателей.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Сметное дело» — «Специалист»
Школа предлагает несколько курсов по сметному делу. Например, можно пройти обучение специальности с нуля до профессионала, параллельно практикуясь в программах «Смета.ру», Smeta.Cloud и «Грандсмета».
Студентов научат использовать в работе актуальные сметные нормативные базы, составлять сметы разных типов и на разные виды работ, проводить экспертизу сметной документации.
Цена полностью: от 18 490 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 20 академических часов.
Порог входа: специалисты с опытом.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, свидетельство, сертификат международного образца.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Законодательная база ценообразования в строительстве.
Актуальные укрупненные сметные нормативы в сметном ценообразовании.
Лимитированные затраты. Сводный сметный расчет. Методы составления смет на этапе архитектурно-строительного проектирования. Индексы инфляции и дефляторы.
Сметно-нормативные базы бюджета г. Москвы. Порядок определения НМЦК.
Достоинства:
Можно выбрать куры с разной длительностью и практикой.
Школа выдает сертификат международного образца.
Можно разобрать материал индивидуально с преподавателем.
Гибкое расписание занятий, которое можно менять.
Недостатки:
Для прохождения некоторых курсов требуется пройти дополнительные программы обучения.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Сметчик (сметное дело в строительстве)» — IAB
Полностью дистанционный теоретический курс, выпускники которого получают диплом с международным приложением.
Студенты изучат особенности конструкций, строительные технологические системы, инновационные технологии в строительстве.
Преподаватели также расскажут, как проводить строительный контроль, готовить исполнительную документацию и проводить аудиты.
Цена полностью: от 11 400 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 258 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции, видеоуроки.
Документ об окончании: диплом с международным приложением.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы строительного дела.
Современные технологии строительства.
Сметное дело в строительстве.
Строительный контроль и надзор.
Достоинства:
Можно вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.
Доступ к материалам бессрочный.
Таблицы, пошаговые инструкции, инфографика выдаются дополнительно к курсу.
Есть обучающий модуль по составлению резюме и портфолио, поиску работы и прохождению собеседований.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателей.
4.8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Ценообразование и сметное дело» — МАКПП
Академия предлагает курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
На обеих программах изучаются технологии строительного производства, основы ценообразования и расчет смет с использованием программы «ГРАНД-Смета».
Доступны несколько форматов обучения: «Экстернат», «Стандарт» и «Профессионал». Они различаются продолжительностью и глубиной программы, которая может быть более сжатой или углубленной.
Цена полностью: от 6000 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 73 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые материалы.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Конструкция зданий и сооружений, технология строительства производства.
Состав проектно-сметной документации.
Расчет смет с применением программного комплекса «ГРАНД-Смета».
Контрактные отношения в инвестиционно-строительной деятельности.
Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимого имущества.
Достоинства:
Полностью дистанционный курс — можно совмещать с работой.
Можно пройти бесплатное вводное занятие.
Можно получить налоговый вычет.
Недостатки:
Нет практических заданий с обратной связью.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Сметное дело в строительстве» — ИПАП
Курс состоит из двух модулей: теоретический и практический. На лекциях расскажут о системе ценообразования и сметного нормирования в строительстве, определении сметной стоимости капитального ремонта, зданий и сооружений.
На практике студенты научатся автоматизировать процессы расчета смет в программе SmetaWIZARD 5. А также узнают, как создавать формы отчетности и экспортировать или импортировать данные в сервисе «Сметный Калькулятор».
Цена полностью: от 16 500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 72 академических часа.
Порог входа: специалисты с опытом.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Строительные, монтажные, пусконаладочные работы.
Особенности определения сметной стоимости капитального ремонта, зданий и сооружений.
Составление объектных, сводных сметных расчетов, актов о выполненных работах, ведомости объемов работ, составление форм отчетности (КС-2, КС-3, М-29).
Составление локальных смет базисно-индексным методом, ресурсным методом и ресурсно-индексным методом, в соответствии с приказом №421/пр.
Автоматизированный расчет смет в программах SmetaWIZARD, «Сметный калькулятор».
Достоинства:
Обучение ведется с учетом проводимой реформы системы ценообразования в строительстве.
Есть практический блок для изучения необходимых программ.
На весь период обучения предоставляются сметные программы SmetaWIZARD, «Сметный калькулятор» с набором баз.
Недостатки:
Курс проходит по расписанию.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
10. «Сметное дело в строительстве» — Teach&Study
На курсе слушатели изучат основы ценообразования, включая расчет стоимости строительных материалов, транспортных расходов и составление локальных смет. Также будут рассмотрены правила определения объемов работ.
Выпускники научатся использовать сметно-нормативную базу для составления всех видов сметной документации, рассчитывать сметы на различные виды работ и определять единичные расценки. Практическая часть проходит в программе «ГРАНД-Смета 2024».
Цена полностью: от 14 300 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 72 академических часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Воспроизводство строительной продукции. Инвестиции. Инвестиционный процесс.
Стоимость строительной продукции. Виды сметной документации.
Договоры подряда и договорные цены на строительную продукцию.
Создание локальной сметы базисно-индексным методом в ПК «ГРАНД-Смета».
Особенности создания сметы базисно-индексным методом (БИМ).
Достоинства:
Обучение проходит в обновленной версии программы «ГРАНД-Смета».
На весь курс обучения бесплатно предоставляется сметный программный комплекс.
Обучение ведется с учетом проводимой реформы системы ценообразования в строительстве.
Недостатки:
Нет информации о наличии обратной связи от преподавателей.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по сметному делу
Собрали курсы по сметному делу, которые можно пройти самостоятельно и без вложений. Преподаватели рассказывают, как работать в программах для составления смет, объясняют нововведения в специальности и учат работать с обновлениями в нормативах и законодательстве.
1. «Формула успешного сметчика» — «Академия сметного дела»
Видеокурс для тех, кто только начинает знакомиться с профессией сметчика и хочет упорядочить свои знания. При регистрации студенты получат доступ к четырем мастер-классам. Среди них — составление сметы с нуля, определение достоверности сметной стоимости, роль сметчика в формировании фактической стоимости строительства и оценка стоимости строительства с помощью норматива цены строительства.
Длительность: 5 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Сметное дело с нуля до профи» — Дмитрий Родин
Специалист по сметному делу объяснит, как правильно читать и составлять сметы, включая индексацию, накладные расходы и создание смет на ремонт. Он также продемонстрирует интерфейс программы «Гранд-Смета» и ее обновления. Плейлист с уроками регулярно пополняется.
Длительность: 77 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Инструментарий и библиотека сметчика» — «Клуб сметчиков»
На получасовом вебинаре расскажут, какие программы нужны сметчику и как создать библиотеку для изучения сметного дела. Лектор также поделится советами о том, где и как удобно отслеживать изменения в законодательстве и нормативных актах.
Длительность: 1 урок.
Формат: видеолекция.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Курсы сметчиков. Как составить смету в ПК Гранд-Смета» — «Академия сметного дела»
Лектор вебинара объясняет, как работать в программе «Гранд-Смета». Например, как составить первую смету и начать работу на сервисе. А также — как работать с базами, добавить расценки и применить индексы.
Длительность: 1 урок.
Формат: вебинар в записи.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Основы ценообразования и сметного дела» — Университет Минстроя
Цикл видеолекций от эксперта строительного университета. Лектор объясняет основы ценообразования, методы разработки и применения сметных норм, а также работу со сметно-нормативной базой. Кроме того, рассматриваются новые правила конъюнктурного анализа, отечественные программы для сметчиков и законодательные аспекты капитального ремонта в России.
Длительность: 18 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Большинство курсов в подборке — это программы профессиональной переподготовки, по окончании которых выдают дипломы и удостоверения. При отборе программ учитывались следующие критерии:
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Стоимость обучения может доходить до 100 тысяч рублей, поэтому подобрали курсы с возможностью оплатить учебу в рассрочку. Это позволяет распределить финансовую нагрузку и сделать обучение более доступным.
Бесплатный ознакомительный контент. В подборке есть курсы, которые можно начать проходить бесплатно. Это дает возможность оценить качество материалов и подход преподавателей без первоначальных затрат.
Формат обучения и обратной связи. Подобрали курсы с разными форматами обучения. Есть полностью текстовые программы, а есть с «живыми» вебинарами и развернутыми разборами практических заданий.
Реальный результат обучения на курсе. Выбрали курсы, на которых учат работать в специализированных программах, а теория отрабатывается на решении строительных задач. Это гарантирует, что выпускники будут готовы к реальным рабочим ситуациям.
Документ об окончании. Подобрали курсы, после прохождения которых выдаются дипломы о профессиональной переподготовке или удостоверения о повышении квалификации. Некоторые школы предлагают международные дипломы.
Помощь в трудоустройстве. В подборке есть курсы, на которых помогают составить резюме и оформить портфолио, а также предоставляют возможность обратиться в карьерные центры при школе.
Репутация школы и отзывы выпускников. Проверили отзывы студентов, чтобы исключить курсы с низким уровнем преподавания и оставить только те, которые получили высокие оценки.
Решение проблемных ситуаций. В подборку включены курсы, на которых можно получить налоговый вычет или приостановить обучение при необходимости.
Какой курс по сметному делу выбрать
Курсы по сметному делу помогут как начинающим специалистам, так и опытным сотрудникам сферы. На них можно систематизировать знания, узнать о нововведениях отрасли, научиться работать в специальных программах и автоматизировать рутинные процессы. Чтобы получить новую профессию и повысить уровень компетенций, можно выбрать следующие курсы:
«Сметное дело (ПГС)» от НИИДПО: курс с доступом к лицензионному профессиональному ПО для обучения и работы и помощью от кураторов.
«Сметное дело (ПГС)» от МИПО: обучение с гарантией трудоустройства и консультациями с практикующими сметчиками ведущих строительных компаний России.
«Сметная документация и ценообразование в строительстве» от ИПО: курс с возможностью закончить обучение экстерном.
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