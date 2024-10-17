15 курсов по сметному делу 

«Сметное дело (ПГС)» от НИИДПО: курс с доступом к лицензионному профессиональному ПО для обучения и работы и помощью от кураторов. «Сметное дело (ПГС)» от МИПО: обучение с гарантией трудоустройства и консультациями с практикующими сметчиками ведущих строительных компаний России (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение). «Сметная документация и ценообразование в строительстве» от ИПО: курс с возможностью закончить обучение экстерном (промокод GDEKURS — скидка 10%). «Курсы сметчиков для начинающих» от «Международной школы профессий»: курс с «живыми» вебинарами, на которых преподаватель дает развернутую обратную связь по практическим заданиям. «Ценообразование и сметное дело» от НИУ ВШЭ: программа курса создана разработчиками нормативных документов и сметных компьютерных программ.

В подборке представлены курсы по сметному делу, после которых можно получить удостоверение или диплом о профессиональной переподготовке. Занятия состоят из вебинаров и видеолекций, а также есть курсы только с текстовыми лекциями. В большинстве программ обучения есть практические задания и тесты.

1. «Сметное дело (ПГС)» — НИИДПО

Программа профессиональной переподготовки включает 11 дисциплин — от основ работы сметчика до практического курса по использованию программного комплекса Smeta.ru.

В каждом модуле предусмотрены практические задания: участники будут определять сметную стоимость, разрабатывать монтажные схемы инженерных систем, составлять спецификации и ведомости на материалы.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Выпускники научатся составлять сметы с учетом требований нормативно-технической документации, рассчитывать объемы работ и сметные затраты. А также — выбирать оптимальные стройматериалы, конструкции, изделия, технологии и автоматизировать работу.

Цена полностью: от 63 800 рублей.

Цена в рассрочку : от 5320 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: есть.

Программа:

Архитектурно-строительное черчение.

Строительные материалы и изделия.

Строительные конструкции.

Определение сметных затрат в строительстве с помощью сметных нормативов.

Правила определения объемов строительно-монтажных работ.

Достоинства:

Практические задания в каждом модуле.

Помощь с составлением резюме.

Доступ к материалам бессрочный.

Недостатки:

На сайте не указано, как помогают с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Сметное дело (ПГС)» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Студентов курса учат анализировать архитектурные решения, оптимизировать планировку пространства, учитывать требования эргономики и безопасности. А также — планировать и организовывать строительные процессы, определять сметные затраты и оценивать стоимость строительно-монтажных работ.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Обучение проходит в формате «живых» вебинаров, которые можно смотреть в записи. Есть видеолекции, на которых преподаватели дают практические задания. Курс ведут лекторы с международным опытом работы.

Цена полностью: от 52 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4300 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : вебинары, видеолекции и текстовые материалы, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в профессиональную деятельность.

Строительные материалы и изделия.

Архитектура гражданских и промышленных зданий.

Строительные конструкции.

Инженерные сети и оборудование зданий и сооружений.

Достоинства:

Школа выдает международный диплом.

Обучение можно закончить экстерном.

Можно получить налоговый вычет.

Курс ведут российские и зарубежные специалисты с опытом от 7 до 29 лет.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Сметная документация и ценообразование в строительстве» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты изучат основы сметного дела и ценообразования в строительстве, включая нормативные акты и законы, а также научатся составлять сметную документацию и управлять строительными бюджетами на разных этапах проектов.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

После каждого теоретического модуля студенты сдают тест. Практические задания предусмотрены по ряду дисциплин, таких как «Определение сметной стоимости», «Особенности расчета стоимости проектных работ» и «Программное обеспечение для автоматизации сметных расчетов и их проверки».

Цена полностью: от 42 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3575 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 7 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы сметного дела и ценообразования в строительстве.

Особенности определения сметной стоимости работ по строительству и монтажу объектов капитального строительства.

Особенности определения сметной стоимости работ по ремонтам и реконструкции.

Особенности определения сметной стоимости проектных работ.

Практика, консультирование, кейс-методы.

Достоинства:

Есть практические задания.

Можно закончить обучение экстерном.

Выдается диплом международного образца.

Студентам предоставляется личный куратор, который ответит на все вопросы.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Курс сметного дела» — «Международная школа профессий»

Четырехнедельный онлайн-курс с вебинарами и практическими заданиями после каждой лекции. Студенты научатся составлять сметы, проводить индексацию, учитывать затраты на перевозку, добавлять лимитированные затраты, готовить ведомость объемов работ для строительства дома. Дополнительно они создадут смету в формате БИМ и заполнят конъюнктурный анализ.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Занятия проходят два раза в неделю и длятся по полтора часа. Каждую выполненную работу проверит преподаватель и даст развернутую обратную связь.

Цена полностью: от 10 800 рублей.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность: 4 недели.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Ценообразование и сметные нормы.

Составления смет на ремонт и реконструкцию.

Объектный и сводный расчеты.

Отчетная документация.

Смета БИМ и конъюнктурный анализ.

Достоинства:

После каждого вебинара — практическое задание с разбором от преподавателя.

Можно оформить налоговый вычет.

Можно посетить занятия с другой группой, если расписание не подходит.

Отдельные блоки курса можно приобрести отдельно как индивидуальный мастер-класс.

Есть возможность оплатить обучение материнским капиталом.

Недостатки:

Количество мест на курсе ограничено.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Ценообразование и сметное дело в строительстве» — НИУ ВШЭ

На курсе расскажут о законах и нормативных правовых актах в области строительства, разработке проектно-сметной документации, этапах реформы ценообразования и принципах ценообразования.

Выпускники смогут фиксировать и использовать обновления сметно-нормативной базы, формировать бюджет с использованием укрупненных сметных нормативов, составлять локальные сметы на ремонтно-строительные работы в базисном и текущем уровне цен.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

На занятиях лекторы приводят конкретные примеры, связанные с разработкой методических и нормативных документов из собственной практики.

Цена полностью: 80 000 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность : 340 часов.

Порог входа: специалисты с опытом.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы инвестиционно-строительной деятельности.

Основы ценообразования и сметного нормирования.

Цены и сметы для объектов строительства.

Стоимостная экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости строительной продукции.

Достоинства:

Обучение от университета с государственной лицензией.

Программу курса создавали разработчики нормативных документов и сметных компьютерных программ.

Слушатели получают индивидуальные консультации от преподавателей.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Сметное дело» — «Специалист»

Школа предлагает несколько курсов по сметному делу. Например, можно пройти обучение специальности с нуля до профессионала, параллельно практикуясь в программах «Смета.ру», Smeta.Cloud и «Грандсмета».

Студентов научат использовать в работе актуальные сметные нормативные базы, составлять сметы разных типов и на разные виды работ, проводить экспертизу сметной документации.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Цена полностью: от 18 490 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность : от 20 академических часов.

Порог входа: специалисты с опытом.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации, свидетельство, сертификат международного образца.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Законодательная база ценообразования в строительстве.

Актуальные укрупненные сметные нормативы в сметном ценообразовании.

Лимитированные затраты. Сводный сметный расчет. Методы составления смет на этапе архитектурно-строительного проектирования. Индексы инфляции и дефляторы.

Сметно-нормативные базы бюджета г. Москвы. Порядок определения НМЦК.

Достоинства:

Можно выбрать куры с разной длительностью и практикой.

Школа выдает сертификат международного образца.

Можно разобрать материал индивидуально с преподавателем.

Гибкое расписание занятий, которое можно менять.

Недостатки:

Для прохождения некоторых курсов требуется пройти дополнительные программы обучения.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Сметчик (сметное дело в строительстве)» — IAB

Полностью дистанционный теоретический курс, выпускники которого получают диплом с международным приложением.

Студенты изучат особенности конструкций, строительные технологические системы, инновационные технологии в строительстве.

Преподаватели также расскажут, как проводить строительный контроль, готовить исполнительную документацию и проводить аудиты.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Цена полностью: от 11 400 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 258 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые лекции, видеоуроки.

Документ об окончании : диплом с международным приложением.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы строительного дела.

Современные технологии строительства.

Сметное дело в строительстве.

Строительный контроль и надзор.

Достоинства:

Можно вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.

Доступ к материалам бессрочный.

Таблицы, пошаговые инструкции, инфографика выдаются дополнительно к курсу.

Есть обучающий модуль по составлению резюме и портфолио, поиску работы и прохождению собеседований.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателей.

4.8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Ценообразование и сметное дело» — МАКПП

Академия предлагает курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

На обеих программах изучаются технологии строительного производства, основы ценообразования и расчет смет с использованием программы «ГРАНД-Смета».

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Доступны несколько форматов обучения: «Экстернат», «Стандарт» и «Профессионал». Они различаются продолжительностью и глубиной программы, которая может быть более сжатой или углубленной.

Цена полностью : от 6000 рублей в месяц.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность: от 73 академических часов.

Порог входа : с нуля.

Формат: текстовые материалы.

Документ об окончании : диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Конструкция зданий и сооружений, технология строительства производства.

Состав проектно-сметной документации.

Расчет смет с применением программного комплекса «ГРАНД-Смета».

Контрактные отношения в инвестиционно-строительной деятельности.

Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимого имущества.

Достоинства:

Полностью дистанционный курс — можно совмещать с работой.

Можно пройти бесплатное вводное занятие.

Можно получить налоговый вычет.

Недостатки:

Нет практических заданий с обратной связью.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Сметное дело в строительстве» — ИПАП

Курс состоит из двух модулей: теоретический и практический. На лекциях расскажут о системе ценообразования и сметного нормирования в строительстве, определении сметной стоимости капитального ремонта, зданий и сооружений.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

На практике студенты научатся автоматизировать процессы расчета смет в программе SmetaWIZARD 5. А также узнают, как создавать формы отчетности и экспортировать или импортировать данные в сервисе «Сметный Калькулятор».

Цена полностью : от 16 500 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 72 академических часа.

Порог входа: специалисты с опытом.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании : сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Строительные, монтажные, пусконаладочные работы.

Особенности определения сметной стоимости капитального ремонта, зданий и сооружений.

Составление объектных, сводных сметных расчетов, актов о выполненных работах, ведомости объемов работ, составление форм отчетности (КС-2, КС-3, М-29).

Составление локальных смет базисно-индексным методом, ресурсным методом и ресурсно-индексным методом, в соответствии с приказом №421/пр.

Автоматизированный расчет смет в программах SmetaWIZARD, «Сметный калькулятор».

Достоинства:

Обучение ведется с учетом проводимой реформы системы ценообразования в строительстве.

Есть практический блок для изучения необходимых программ.

На весь период обучения предоставляются сметные программы SmetaWIZARD, «Сметный калькулятор» с набором баз.

Недостатки:

Курс проходит по расписанию.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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10. «Сметное дело в строительстве» — Teach&Study

На курсе слушатели изучат основы ценообразования, включая расчет стоимости строительных материалов, транспортных расходов и составление локальных смет. Также будут рассмотрены правила определения объемов работ.

Иллюстрация: valentinlacoste/freepik

Выпускники научатся использовать сметно-нормативную базу для составления всех видов сметной документации, рассчитывать сметы на различные виды работ и определять единичные расценки. Практическая часть проходит в программе «ГРАНД-Смета 2024».

Цена полностью : от 14 300 рублей.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность: 72 академических часа.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Воспроизводство строительной продукции. Инвестиции. Инвестиционный процесс.

Стоимость строительной продукции. Виды сметной документации.

Договоры подряда и договорные цены на строительную продукцию.

Создание локальной сметы базисно-индексным методом в ПК «ГРАНД-Смета».

Особенности создания сметы базисно-индексным методом (БИМ).

Достоинства:

Обучение проходит в обновленной версии программы «ГРАНД-Смета».

На весь курс обучения бесплатно предоставляется сметный программный комплекс.

Обучение ведется с учетом проводимой реформы системы ценообразования в строительстве.

Недостатки:

Нет информации о наличии обратной связи от преподавателей.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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