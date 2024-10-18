ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

30 курсов по управлению и менеджменту

Руководить командой и проектами — это не просто раздавать задачи, а находить решения в сложных ситуациях, вдохновлять сотрудников и добиваться результатов. Поэтому менеджеры могут столкнуться с трудностями, например, не хватает лидерских качеств или не всегда удается наладить работу команды. Чтобы преодолеть эти проблемы, важно постоянно развивать навыки и быть в курсе современных методик управления.

В статье собрали школы, которые предлагают онлайн- и офлайн-курсы по управлению и менеджменту. Подобрали бесплатные курсы, на которых можно разобраться в различиях между профессиями в сфере менеджмента, пройти профориентационные тесты и самостоятельно изучить теорию по выбранной специальности.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по менеджменту и управлению от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 школ по менеджменту и управлению

  1. Moscow Business Academy: школа предлагает пройти курсы MBA и получить квалификационную степень магистра в менеджменте (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  2. Skillbox: обучение с уклоном на практику —  выполненные работы можно добавить в портфолио (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).

  3. «Нетология»: школа с гибкой системой обучения и возможностью заменить программу, курс или специализацию.

  4. Eduson Academy: школа предлагает курсы от преподавателей Стэнфордского, Колумбийского университетов и НИУ ВШЭ.

  5. Moscow Business School: выпускники школы вместе с дипломом получают общеевропейское приложение, которое не требует перевода (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  6. НИИДПО: курсы школы рассчитаны на специалистов разных областей, например, преподавателей, администраторов, сотрудников государственной службы и гостиничного бизнеса.

  7. SkillFactory: практика на курсах школы основана на реальных бизнес-задачах от компаний «СберПрайм», Ozon, «Билайн», «Авито», «Альфа-Инвестиции».

  8. ProductStar: школа предлагает курсы, которые ведут сотрудники Amazon, «Яндекса», Skyeng.

  9. «Русская школа управления»: студенты школы могут выбрать один из четырех форматов обучения, например, очный в Москве, корпоративный, онлайн или видеокурс.

  10. SF Education: программы школы аккредитованы при поддержке международных институтов Financial Modeling Institute (FMI) и HISTES.

Рассмотрели десять школ, которые предлагают курсы по управлению и менеджменту. На них помогут освоить ключевые навыки для работы с командами и проектами, развить лидерские качества и овладеть современными инструментами управления. Некоторые школы помогают с трудоустройством, предоставляя поддержку в оформлении резюме и портфолио, а также доступ к стажировкам у партнеров.

1. Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Школа предлагает курсы профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации. Менеджеры среднего и высшего звена могут пройти обучение на программах MBA и получить квалификационную степень магистра в менеджменте. Обучиться можно на таких направлениях, как аналитика, управление персоналом, маркетинг, финансы, продажи.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты будут смотреть видеолекции и эфиры преподавателей, выполнять практические работы и тесты, а также решать реальные бизнес-задачи в тренажерах.

Специалисты проверяют все выполненные задания, дают обратную связь и рекомендации. А в конце каждого модуля проходят вебинары с ответами на вопросы студентов.

  • Цена полностью: от 38 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3241 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 4 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь с оформлением портфолио и резюме, поиском вакансий и прохождением собеседований.

Курсы:

Достоинства: 

  • Помощь с трудоустройством.

  • Программы курсов обновлены в 2024 году.

  • «Живые» вебинары, на которых можно задать вопросы преподавателям.

  • Бонусные модули на улучшение гибких навыков: командообразование, тайм-менеджмент.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программы курсов

2. Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

На платформе можно получить образование в сфере управления, например, пройти курсы бизнес-аналитика, менеджера продукта или методиста. Есть и узкоспециализированные программы, например, по 1C, Excel, Agile, PowerPoint.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты могут выбрать один из трех тарифов обучения: «Базовый», «Расширенный» или «Расширенный плюс». Они различаются наличием специализации в программе и индивидуальных консультаций с представителями профессий.

  • Цена полностью: от 102 050 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4082 рублей в месяц на 25 месяцев.

  • Длительность: от 3 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: консультации по развитию в карьеры и подготовке к собеседованию.

Курсы:

Достоинства: 

  • Курс по английскому — в подарок.

  • Можно оформить налоговый вычет.

  • Курсы обновлены в 2023–2024 годах.

  • Выполненные практические задания можно добавить в портфолио.

  • Можно начать учиться бесплатно или получить бесплатные вводные уроки.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программы курсов

3. «Нетология»

Школа предлагает программы как для начинающих, так и для опытных специалистов. Например, можно пройти обучение с нуля по продакт-менеджменту или бизнес-аналитике и получить диплом о профессиональной переподготовке. Также доступен выбор специализации и трека обучения, с возможностью сменить вариант, если он не подойдет.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительные курсы по профессиям включают программу трудоустройства. Во время учебы выпускники добавляют в портфолио минимум три проекта, а специалисты карьерного центра помогают подготовить резюме и презентовать его будущему работодателю.

  • Цена полностью: от 29 700 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2601 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 1 месяца обучения.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: помощь с составлением резюме, портфолио и поиском вакансий, стажировки и вакансии от партнеров.

Курсы:

Достоинства: 

  • Возможность получить налоговый вычет.

  • Выбор программы, длительности и специализации курса.

  • Возврат стоимости курса, если программа не подошла.

  • Обучение в разных форматах: вебинары, видеолекции, бизнес-игры, тесты и квизы.

Недостатки: 

  • Не у всех курсов есть информации об обновлении программы в 2024 году.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программы курсов

4. Eduson Academy

На курсах школы обучают управлению проектами и командами, делегированию, формированию маркетинговой стратегии и анализу финансовой отчетности. Обучение на программах проходит по видеолекциям и вебинарам. На практике студенты решают приближенные к реальным бизнес-задачи в тренажерах и симуляторах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Занятия ведут специалисты с опытом работы от десяти лет. Например, преподаватели Стэндфордского, Колумбийского университетов и Высшей школы экономики, основатели маркетинговых агентств и сотрудники «Яндекса» и «Авито».

  • Цена полностью: от 59 592 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3938 в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 2 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь с прохождением собеседований и ведением социальных сетей.

Курсы:

Достоинства: 

  • Можно оформить налоговый вычет.

  • Доступ к материалам предоставляется навсегда.

  • Возможность пройти курсы профильного английского.

  • Преподаватели — отечественные и зарубежные специалисты с опытом более десяти лет.

Недостатки: 

  • Часть курсов начинается по расписанию.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программы курсов

5. Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

В школе можно пройти курсы повышения квалификации, практикумы, тренинги и вебинары. Длительность может варьироваться от двух дней до года. Обучение проходит как онлайн, так и очно в Москве. 

Иллюстрация: freepik/freepik

В программу входят видеолекции, вебинары и практические задания на отработку навыков. Лекции ведут действующие специалисты, сертифицированные бизнес-коучи и доктора наук.

Также студенты становятся участниками закрытого бизнес-клуба школы, где можно обмениваться опытом с предпринимателями и консультироваться с экспертами.

  • Цена полностью: от 41 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3492 рублей в месяц.

  • Длительность: от 1 дня.

  • Порог входа: с нуля.

  • Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17, 8 (800) 333-86-68.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства: 

  • Доступна рассрочка на оплату курса.

  • Обучение проводят действующие специалисты.

  • Выдается общеевропейское приложение к диплому.

  • Возможность выбрать формат обучения: онлайн или офлайн.

Недостатки: 

  • Курс начинается по расписанию.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программы курсов

6. НИИДПО

Школа предлагает более 30 программ обучения менеджменту и управленческим компетенциям. Студенты могут выбрать длительные курсы для получения новой профессии, например, по продакт-менеджменту или государственному и муниципальному управлению. Можно выбрать и узкопрофильные программы: «Жесткие переговоры», «Exсel с 0 до Pro. Анализ данных» или «Эмоциональный интеллект в переговорах».

Иллюстрация: freepik/freepik

Все курсы проходят полностью в дистанционном формате. Каждый месяц преподаватели проводят вебинары, на которых можно задать вопросы. Также студенты получают бессрочный доступ к материалам и доступ к онлайн-библиотеке на период обучения.

  • Цена полностью: от 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 575 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 20 академических часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства: 

  • Доступ к материалам курса бессрочный.

  • Можно выбрать курсы с разной длительностью и практикой.

  • Курсы по менеджменту для специалистов из разных сфер: ИТ, гостиничный бизнес, государственная служба.

Недостатки: 

  • Нет информации об обновлении курсов.

  • Рассрочка есть не на всех курсах.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программы курсов

7. SkillFactory

Школа предлагает магистерские программы и курсы повышения квалификации. Среди направлений — бизнес-аналитика, системная и финансовая аналитика, управление проектами и продуктами. На платформе можно получить образование от российских университетов: РАНХиГС, МФТИ и СПбПУ Петра Великого.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программы длятся от 5 до 24 месяцев. Студенты изучают видеолекции, выполняют практические задания и бизнес-задачи в тренажерах от «СберПрайм», Ozon, «Билайна», «Авито», «Альфа-Инвестиций». Также посещают «живые» вебинары и очные мероприятия. 

  • Цена полностью: от 145 548 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 300 рублей в месяц по образовательному кредиту на 15 лет.

  • Длительность: от 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: помощь с построением карьерной стратегии и оформлением резюме и портфолио, доступ к Telegram-каналу с вакансиями.

Достоинства: 

  • Можно получить степень магистра.

  • Можно оформить налоговый вычет.

  • Можно вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.

  • Есть три тарифа обучения на выбор: «Базовый», «Оптимальный», «Индивидуальный». 

Недостатки: 

  • Для поступления на программы магистратуры требуется пройти вступительные испытания.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программы курсов

8. ProductStar

На платформе есть курсы как для опытных менеджеров, так и для тех, кто только начинает карьеру. Программы «С нуля до PRO» предлагают не только обучение, но и помощь с трудоустройством. Студенты могут получить рекомендации по составлению резюме, создать портфолио, пройти пробные собеседования и получить поддержку на этапе испытательного срока.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты изучают видеоматериалы на платформе школы, выполняют практические проекты и посещают воркшопы от преподавателей. На вебинарах разбираются реальные бизнес-задачи компаний, которые выбирают слушатели курса.

  • Цена полностью: от 39 600 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1833 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 2 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь с составлением резюме и портфолио.

Достоинства: 

  • Есть информация об обновлении курсов в 2024 году.

  • Возможность сменить курс, если программа не подошла.

  • Курсы ведут специалисты из Amazon, «Яндекса», Skyeng.

  • Доступ ко всем урокам открывается сразу после оплаты, теорию можно изучать в любое время.

Недостатки:  

  • Помощь с трудоустройством есть не на всех курсах.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программы курсов

9. «Русская школа управления»

Руководители могут пройти в школе курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. На них учат разрабатывать стратегии управления, оценивать и управлять рисками, внедрять системы мотивации и применять принципы стратегического маркетинга.

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа предлагает разные форматы обучения: онлайн-курсы, видеолекции, очные занятия в Москве и корпоративное обучение.

Перед покупкой курса можно пройти бесплатный ознакомительный урок, чтобы познакомиться с платформой и программой.

  • Цена полностью: от 30 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2500 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 16 академических часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Адрес и телефон: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 619, 8 (800) 775-11-02.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства: 

  • Первый урок любого курса бесплатный.

  • В программах курсов предусмотрены практические блоки.

  • На выбор несколько форматов обучения: онлайн, видеокурс, очное обучение в Москве, корпоративное.

Недостатки: 

  • Доступ к курсам предоставляется на срок от 30 до 180 дней.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программы курсов

10. SF Education

Школа с образовательной лицензией предлагает около 100 программ обучения в области финансов, аналитики, бизнеса и ИТ. Можно получить профессию финансового директора или аналитика, пройти курсы по управлению продуктом или усовершенствовать навыки работы в Excel и Google-таблицах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты могут начать обучение бесплатно. Пробный период — три дня. Если есть вопросы по выбору программы, можно получить бесплатную консультацию. Выпускники школы получают международный диплом.

  • Цена полностью: от 2500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 104 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 4 часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: помощь с составлением резюме и портфолио, написанием сопроводительного письма.

Достоинства: 

  • Доступны программы обучения MBA.

  • Первые три дня обучения — бесплатно.

  • В программах предусмотрен карьерный модуль.

  • Возможность получить бесплатную консультацию по выбору курса.

Недостатки: 

  • Международный диплом можно получить только при прохождении дополнительных курсов школы.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программы курсов

Бесплатные курсы по менеджменту и управлению

Собрали курсы по менеджменту и управлению, которые можно пройти бесплатно. На них преподаватели объясняют различия между продуктовым и проектным менеджерами, рассказывают, кто входит в отдел менеджмента и какие инструменты необходимы специалистам в этой области.

1. «Управление» — Skillbox

На сайте школы есть бесплатные вебинары и тренинги по развитию гибких навыков, Excel и Google-таблицам, инвестициям и созданию презентаций.

Все курсы разделены по сферам и содержат от 4 до 15 видеоуроков.  Они охватывают базовые знания, которые необходимы в профессии: от инструментов, которыми пользуются специалисты, до конкретных задач, с которыми они сталкиваются.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: от 4 уроков.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Бесплатные курсы по менеджменту» — «Яндекс Практикум»

Школа предлагает бесплатно пройти курс по профориентации в сфере менеджмента и наставничеству в ИТ. Студенты узнают, как эффективно давать обратную связь, решать конфликты и работать с командой. Также в курсе объясняются различия между продуктовым и проектным менеджерами и раскрываются ключевые навыки, необходимые для работы в этой сфере.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: от 5 уроков.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Как стать продакт- или проджект-менеджером» — «Нетология»

На бесплатном курсе от школы можно узнать о сходствах и различиях между менеджером продукта и проекта. Преподаватели рассказывают о задачах и карьерных возможностях для каждой специализации.

Доступ к материалам курса предоставляется на неограниченное время, что позволяет изучать его в удобном темпе.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 3 модуля.

  • Формат: видеолекции, квизы, тесты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Как построить карьеру руководителя» — GeekBrains

На мини-курсе генеральный директор школы GeekBrains расскажет, как строится карьера руководителя и какие ошибки стоит избегать на начальном этапе.

Программа включает три лекции и интерактивные задания для отработки полученных знаний.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 3 урока.

  • Формат: вебинары.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Управление проектами» — 4brain

Цикл текстовых лекций посвящен разработке и планированию проектов, управлению командой и рисками. В курс включены практические задания для самопроверки и инфографика.

Среди тем — использование популярных инструментов для управления, таких как Asana, Time Master и Team Bridge. За дополнительную плату можно получить доступ к упражнениям.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 уроков.

  • Формат: текстовые лекции.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

В статье представлены курсы, которые рассчитаны на получение профессии и документа об окончании обучения. При их отборе учитывались следующие важные критерии: 

  • Порог входа на курс. Подобрали школы, в которых можно обучаться с нуля. Однако для поступления на некоторые программы потребуется среднее профессиональное или высшее образование. 

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подобрали школы, обучение в которых можно оплатить в рассрочку или с помощью образовательного кредита. Это облегчает доступ к обучению, особенно для длительных программ.

  • Бесплатный ознакомительный контент. В описании школ указали, какие из них предоставляют бесплатный пробный период для знакомства с программой, платформой и преподавателями.

  • Формат обучения и обратной связи. В подборке представлены школы, где можно получать обратную связь по практическим заданиям, консультироваться с преподавателями и задавать вопросы кураторам. Есть курсы в формате очных занятий или онлайн.

  • Реальный результат обучения на курсе. Почти все курсы включают практические задания, которые можно использовать для портфолио. Это помогает выпускникам сразу продемонстрировать свои навыки потенциальным работодателям.

  • Документ об окончании. Некоторые школы выдают международные дипломы и документы от российских университетов. Информация о документах указана в описании школ.

  • Помощь в трудоустройстве. В подборке присутствуют школы, которые помогают выпускникам составить резюме, оформить портфолио, найти стажировку и пройти испытательный срок в компании.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Проверили отзывы выпускников и студентов, чтобы выявить как сильные, так и слабые стороны школ.

  • Решение проблемных ситуаций. В тексте представлены школы, которые предлагают получить налоговый вычет, оплатить обучение частями или предоставляют образовательные кредиты.

Какой курс по менеджменту и управлению выбрать

Курсы по менеджменту и управлению необходимы как начинающим, так и опытным специалистам. Руководители отделов, предприниматели и директора компаний научатся формировать команды, разрабатывать стратегии управления и определять объемы доступных ресурсов. Будущие продуктовые или проектные менеджеры освоят необходимые для работы программы, смогут выстраивать процессы и управлять рисками. Всем этим навыкам можно обучиться в следующих школах:

  1. Moscow Business Academy: школа предлагает пройти курсы MBA и получить квалификационную степень магистра в менеджменте (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  2. Skillbox: обучение с уклоном на практику —  выполненные работы можно добавить в портфолио (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).

  3. «Нетология»: школа с гибкой системой обучения и возможностью заменить программу, курс или специализацию.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

Начать дискуссию