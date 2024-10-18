30 курсов по управлению и менеджменту

В статье собрали школы, которые предлагают онлайн- и офлайн-курсы по управлению и менеджменту. Подобрали бесплатные курсы, на которых можно разобраться в различиях между профессиями в сфере менеджмента, пройти профориентационные тесты и самостоятельно изучить теорию по выбранной специальности.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по менеджменту и управлению от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 школ по менеджменту и управлению
Moscow Business Academy: школа предлагает пройти курсы MBA и получить квалификационную степень магистра в менеджменте (промокод GdeKurs — скидка 10%).
Skillbox: обучение с уклоном на практику — выполненные работы можно добавить в портфолио (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Нетология»: школа с гибкой системой обучения и возможностью заменить программу, курс или специализацию.
Eduson Academy: школа предлагает курсы от преподавателей Стэнфордского, Колумбийского университетов и НИУ ВШЭ.
Moscow Business School: выпускники школы вместе с дипломом получают общеевропейское приложение, которое не требует перевода (промокод GDEKURS — скидка 5%).
НИИДПО: курсы школы рассчитаны на специалистов разных областей, например, преподавателей, администраторов, сотрудников государственной службы и гостиничного бизнеса.
SkillFactory: практика на курсах школы основана на реальных бизнес-задачах от компаний «СберПрайм», Ozon, «Билайн», «Авито», «Альфа-Инвестиции».
ProductStar: школа предлагает курсы, которые ведут сотрудники Amazon, «Яндекса», Skyeng.
«Русская школа управления»: студенты школы могут выбрать один из четырех форматов обучения, например, очный в Москве, корпоративный, онлайн или видеокурс.
SF Education: программы школы аккредитованы при поддержке международных институтов Financial Modeling Institute (FMI) и HISTES.
Рассмотрели десять школ, которые предлагают курсы по управлению и менеджменту. На них помогут освоить ключевые навыки для работы с командами и проектами, развить лидерские качества и овладеть современными инструментами управления. Некоторые школы помогают с трудоустройством, предоставляя поддержку в оформлении резюме и портфолио, а также доступ к стажировкам у партнеров.
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Школа предлагает курсы профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации. Менеджеры среднего и высшего звена могут пройти обучение на программах MBA и получить квалификационную степень магистра в менеджменте. Обучиться можно на таких направлениях, как аналитика, управление персоналом, маркетинг, финансы, продажи.
Студенты будут смотреть видеолекции и эфиры преподавателей, выполнять практические работы и тесты, а также решать реальные бизнес-задачи в тренажерах.
Специалисты проверяют все выполненные задания, дают обратную связь и рекомендации. А в конце каждого модуля проходят вебинары с ответами на вопросы студентов.
Цена полностью: от 38 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3241 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь с оформлением портфолио и резюме, поиском вакансий и прохождением собеседований.
Курсы:
Достоинства:
Помощь с трудоустройством.
Программы курсов обновлены в 2024 году.
«Живые» вебинары, на которых можно задать вопросы преподавателям.
Бонусные модули на улучшение гибких навыков: командообразование, тайм-менеджмент.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
На платформе можно получить образование в сфере управления, например, пройти курсы бизнес-аналитика, менеджера продукта или методиста. Есть и узкоспециализированные программы, например, по 1C, Excel, Agile, PowerPoint.
Студенты могут выбрать один из трех тарифов обучения: «Базовый», «Расширенный» или «Расширенный плюс». Они различаются наличием специализации в программе и индивидуальных консультаций с представителями профессий.
Цена полностью: от 102 050 рублей.
Цена в рассрочку: от 4082 рублей в месяц на 25 месяцев.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: консультации по развитию в карьеры и подготовке к собеседованию.
Курсы:
Достоинства:
Курс по английскому — в подарок.
Можно оформить налоговый вычет.
Курсы обновлены в 2023–2024 годах.
Выполненные практические задания можно добавить в портфолио.
Можно начать учиться бесплатно или получить бесплатные вводные уроки.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Нетология»
Школа предлагает программы как для начинающих, так и для опытных специалистов. Например, можно пройти обучение с нуля по продакт-менеджменту или бизнес-аналитике и получить диплом о профессиональной переподготовке. Также доступен выбор специализации и трека обучения, с возможностью сменить вариант, если он не подойдет.
Длительные курсы по профессиям включают программу трудоустройства. Во время учебы выпускники добавляют в портфолио минимум три проекта, а специалисты карьерного центра помогают подготовить резюме и презентовать его будущему работодателю.
Цена полностью: от 29 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 2601 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца обучения.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: помощь с составлением резюме, портфолио и поиском вакансий, стажировки и вакансии от партнеров.
Курсы:
Достоинства:
Возможность получить налоговый вычет.
Выбор программы, длительности и специализации курса.
Возврат стоимости курса, если программа не подошла.
Обучение в разных форматах: вебинары, видеолекции, бизнес-игры, тесты и квизы.
Недостатки:
Не у всех курсов есть информации об обновлении программы в 2024 году.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
На курсах школы обучают управлению проектами и командами, делегированию, формированию маркетинговой стратегии и анализу финансовой отчетности. Обучение на программах проходит по видеолекциям и вебинарам. На практике студенты решают приближенные к реальным бизнес-задачи в тренажерах и симуляторах.
Занятия ведут специалисты с опытом работы от десяти лет. Например, преподаватели Стэндфордского, Колумбийского университетов и Высшей школы экономики, основатели маркетинговых агентств и сотрудники «Яндекса» и «Авито».
Цена полностью: от 59 592 рублей.
Цена в рассрочку: от 3938 в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 2 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь с прохождением собеседований и ведением социальных сетей.
Курсы:
Достоинства:
Можно оформить налоговый вычет.
Доступ к материалам предоставляется навсегда.
Возможность пройти курсы профильного английского.
Преподаватели — отечественные и зарубежные специалисты с опытом более десяти лет.
Недостатки:
Часть курсов начинается по расписанию.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
В школе можно пройти курсы повышения квалификации, практикумы, тренинги и вебинары. Длительность может варьироваться от двух дней до года. Обучение проходит как онлайн, так и очно в Москве.
В программу входят видеолекции, вебинары и практические задания на отработку навыков. Лекции ведут действующие специалисты, сертифицированные бизнес-коучи и доктора наук.
Также студенты становятся участниками закрытого бизнес-клуба школы, где можно обмениваться опытом с предпринимателями и консультироваться с экспертами.
Цена полностью: от 41 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3492 рублей в месяц.
Длительность: от 1 дня.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17, 8 (800) 333-86-68.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
«Развитие управленческого потенциала. Цикл управленческих компетенций».
Достоинства:
Доступна рассрочка на оплату курса.
Обучение проводят действующие специалисты.
Выдается общеевропейское приложение к диплому.
Возможность выбрать формат обучения: онлайн или офлайн.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. НИИДПО
Школа предлагает более 30 программ обучения менеджменту и управленческим компетенциям. Студенты могут выбрать длительные курсы для получения новой профессии, например, по продакт-менеджменту или государственному и муниципальному управлению. Можно выбрать и узкопрофильные программы: «Жесткие переговоры», «Exсel с 0 до Pro. Анализ данных» или «Эмоциональный интеллект в переговорах».
Все курсы проходят полностью в дистанционном формате. Каждый месяц преподаватели проводят вебинары, на которых можно задать вопросы. Также студенты получают бессрочный доступ к материалам и доступ к онлайн-библиотеке на период обучения.
Цена полностью: от 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 575 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 20 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Доступ к материалам курса бессрочный.
Можно выбрать курсы с разной длительностью и практикой.
Курсы по менеджменту для специалистов из разных сфер: ИТ, гостиничный бизнес, государственная служба.
Недостатки:
Нет информации об обновлении курсов.
Рассрочка есть не на всех курсах.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. SkillFactory
Школа предлагает магистерские программы и курсы повышения квалификации. Среди направлений — бизнес-аналитика, системная и финансовая аналитика, управление проектами и продуктами. На платформе можно получить образование от российских университетов: РАНХиГС, МФТИ и СПбПУ Петра Великого.
Программы длятся от 5 до 24 месяцев. Студенты изучают видеолекции, выполняют практические задания и бизнес-задачи в тренажерах от «СберПрайм», Ozon, «Билайна», «Авито», «Альфа-Инвестиций». Также посещают «живые» вебинары и очные мероприятия.
Цена полностью: от 145 548 рублей.
Цена в рассрочку: от 300 рублей в месяц по образовательному кредиту на 15 лет.
Длительность: от 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: помощь с построением карьерной стратегии и оформлением резюме и портфолио, доступ к Telegram-каналу с вакансиями.
Достоинства:
Можно получить степень магистра.
Можно оформить налоговый вычет.
Можно вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.
Есть три тарифа обучения на выбор: «Базовый», «Оптимальный», «Индивидуальный».
Недостатки:
Для поступления на программы магистратуры требуется пройти вступительные испытания.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. ProductStar
На платформе есть курсы как для опытных менеджеров, так и для тех, кто только начинает карьеру. Программы «С нуля до PRO» предлагают не только обучение, но и помощь с трудоустройством. Студенты могут получить рекомендации по составлению резюме, создать портфолио, пройти пробные собеседования и получить поддержку на этапе испытательного срока.
Студенты изучают видеоматериалы на платформе школы, выполняют практические проекты и посещают воркшопы от преподавателей. На вебинарах разбираются реальные бизнес-задачи компаний, которые выбирают слушатели курса.
Цена полностью: от 39 600 рублей.
Цена в рассрочку: от 1833 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 2 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь с составлением резюме и портфолио.
Достоинства:
Есть информация об обновлении курсов в 2024 году.
Возможность сменить курс, если программа не подошла.
Курсы ведут специалисты из Amazon, «Яндекса», Skyeng.
Доступ ко всем урокам открывается сразу после оплаты, теорию можно изучать в любое время.
Недостатки:
Помощь с трудоустройством есть не на всех курсах.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Руководители могут пройти в школе курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. На них учат разрабатывать стратегии управления, оценивать и управлять рисками, внедрять системы мотивации и применять принципы стратегического маркетинга.
Школа предлагает разные форматы обучения: онлайн-курсы, видеолекции, очные занятия в Москве и корпоративное обучение.
Перед покупкой курса можно пройти бесплатный ознакомительный урок, чтобы познакомиться с платформой и программой.
Цена полностью: от 30 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 2500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 16 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 619, 8 (800) 775-11-02.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Первый урок любого курса бесплатный.
В программах курсов предусмотрены практические блоки.
На выбор несколько форматов обучения: онлайн, видеокурс, очное обучение в Москве, корпоративное.
Недостатки:
Доступ к курсам предоставляется на срок от 30 до 180 дней.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. SF Education
Школа с образовательной лицензией предлагает около 100 программ обучения в области финансов, аналитики, бизнеса и ИТ. Можно получить профессию финансового директора или аналитика, пройти курсы по управлению продуктом или усовершенствовать навыки работы в Excel и Google-таблицах.
Студенты могут начать обучение бесплатно. Пробный период — три дня. Если есть вопросы по выбору программы, можно получить бесплатную консультацию. Выпускники школы получают международный диплом.
Цена полностью: от 2500 рублей.
Цена в рассрочку: от 104 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 4 часов.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: помощь с составлением резюме и портфолио, написанием сопроводительного письма.
Достоинства:
Доступны программы обучения MBA.
Первые три дня обучения — бесплатно.
В программах предусмотрен карьерный модуль.
Возможность получить бесплатную консультацию по выбору курса.
Недостатки:
Международный диплом можно получить только при прохождении дополнительных курсов школы.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по менеджменту и управлению
Собрали курсы по менеджменту и управлению, которые можно пройти бесплатно. На них преподаватели объясняют различия между продуктовым и проектным менеджерами, рассказывают, кто входит в отдел менеджмента и какие инструменты необходимы специалистам в этой области.
1. «Управление» — Skillbox
На сайте школы есть бесплатные вебинары и тренинги по развитию гибких навыков, Excel и Google-таблицам, инвестициям и созданию презентаций.
Все курсы разделены по сферам и содержат от 4 до 15 видеоуроков. Они охватывают базовые знания, которые необходимы в профессии: от инструментов, которыми пользуются специалисты, до конкретных задач, с которыми они сталкиваются.
Длительность: от 4 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Бесплатные курсы по менеджменту» — «Яндекс Практикум»
Школа предлагает бесплатно пройти курс по профориентации в сфере менеджмента и наставничеству в ИТ. Студенты узнают, как эффективно давать обратную связь, решать конфликты и работать с командой. Также в курсе объясняются различия между продуктовым и проектным менеджерами и раскрываются ключевые навыки, необходимые для работы в этой сфере.
Длительность: от 5 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как стать продакт- или проджект-менеджером» — «Нетология»
На бесплатном курсе от школы можно узнать о сходствах и различиях между менеджером продукта и проекта. Преподаватели рассказывают о задачах и карьерных возможностях для каждой специализации.
Доступ к материалам курса предоставляется на неограниченное время, что позволяет изучать его в удобном темпе.
Длительность: 3 модуля.
Формат: видеолекции, квизы, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как построить карьеру руководителя» — GeekBrains
На мини-курсе генеральный директор школы GeekBrains расскажет, как строится карьера руководителя и какие ошибки стоит избегать на начальном этапе.
Программа включает три лекции и интерактивные задания для отработки полученных знаний.
Длительность: 3 урока.
Формат: вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Управление проектами» — 4brain
Цикл текстовых лекций посвящен разработке и планированию проектов, управлению командой и рисками. В курс включены практические задания для самопроверки и инфографика.
Среди тем — использование популярных инструментов для управления, таких как Asana, Time Master и Team Bridge. За дополнительную плату можно получить доступ к упражнениям.
Длительность: 5 уроков.
Формат: текстовые лекции.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
В статье представлены курсы, которые рассчитаны на получение профессии и документа об окончании обучения. При их отборе учитывались следующие важные критерии:
Порог входа на курс. Подобрали школы, в которых можно обучаться с нуля. Однако для поступления на некоторые программы потребуется среднее профессиональное или высшее образование.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подобрали школы, обучение в которых можно оплатить в рассрочку или с помощью образовательного кредита. Это облегчает доступ к обучению, особенно для длительных программ.
Бесплатный ознакомительный контент. В описании школ указали, какие из них предоставляют бесплатный пробный период для знакомства с программой, платформой и преподавателями.
Формат обучения и обратной связи. В подборке представлены школы, где можно получать обратную связь по практическим заданиям, консультироваться с преподавателями и задавать вопросы кураторам. Есть курсы в формате очных занятий или онлайн.
Реальный результат обучения на курсе. Почти все курсы включают практические задания, которые можно использовать для портфолио. Это помогает выпускникам сразу продемонстрировать свои навыки потенциальным работодателям.
Документ об окончании. Некоторые школы выдают международные дипломы и документы от российских университетов. Информация о документах указана в описании школ.
Помощь в трудоустройстве. В подборке присутствуют школы, которые помогают выпускникам составить резюме, оформить портфолио, найти стажировку и пройти испытательный срок в компании.
Репутация школы и отзывы выпускников. Проверили отзывы выпускников и студентов, чтобы выявить как сильные, так и слабые стороны школ.
Решение проблемных ситуаций. В тексте представлены школы, которые предлагают получить налоговый вычет, оплатить обучение частями или предоставляют образовательные кредиты.
Какой курс по менеджменту и управлению выбрать
Курсы по менеджменту и управлению необходимы как начинающим, так и опытным специалистам. Руководители отделов, предприниматели и директора компаний научатся формировать команды, разрабатывать стратегии управления и определять объемы доступных ресурсов. Будущие продуктовые или проектные менеджеры освоят необходимые для работы программы, смогут выстраивать процессы и управлять рисками. Всем этим навыкам можно обучиться в следующих школах:
Moscow Business Academy: школа предлагает пройти курсы MBA и получить квалификационную степень магистра в менеджменте (промокод GdeKurs — скидка 10%).
Skillbox: обучение с уклоном на практику — выполненные работы можно добавить в портфолио (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Нетология»: школа с гибкой системой обучения и возможностью заменить программу, курс или специализацию.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию