30 курсов по управлению и менеджменту

Moscow Business Academy: школа предлагает пройти курсы MBA и получить квалификационную степень магистра в менеджменте (промокод GdeKurs — скидка 10%). Skillbox: обучение с уклоном на практику — выполненные работы можно добавить в портфолио (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение). «Нетология»: школа с гибкой системой обучения и возможностью заменить программу, курс или специализацию. Eduson Academy: школа предлагает курсы от преподавателей Стэнфордского, Колумбийского университетов и НИУ ВШЭ. Moscow Business School: выпускники школы вместе с дипломом получают общеевропейское приложение, которое не требует перевода (промокод GDEKURS — скидка 5%). НИИДПО: курсы школы рассчитаны на специалистов разных областей, например, преподавателей, администраторов, сотрудников государственной службы и гостиничного бизнеса. SkillFactory: практика на курсах школы основана на реальных бизнес-задачах от компаний «СберПрайм», Ozon, «Билайн», «Авито», «Альфа-Инвестиции». ProductStar: школа предлагает курсы, которые ведут сотрудники Amazon, «Яндекса», Skyeng. «Русская школа управления»: студенты школы могут выбрать один из четырех форматов обучения, например, очный в Москве, корпоративный, онлайн или видеокурс. SF Education: программы школы аккредитованы при поддержке международных институтов Financial Modeling Institute (FMI) и HISTES.

Рассмотрели десять школ, которые предлагают курсы по управлению и менеджменту. На них помогут освоить ключевые навыки для работы с командами и проектами, развить лидерские качества и овладеть современными инструментами управления. Некоторые школы помогают с трудоустройством, предоставляя поддержку в оформлении резюме и портфолио, а также доступ к стажировкам у партнеров.

1. Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Школа предлагает курсы профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации. Менеджеры среднего и высшего звена могут пройти обучение на программах MBA и получить квалификационную степень магистра в менеджменте. Обучиться можно на таких направлениях, как аналитика, управление персоналом, маркетинг, финансы, продажи.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты будут смотреть видеолекции и эфиры преподавателей, выполнять практические работы и тесты, а также решать реальные бизнес-задачи в тренажерах.

Специалисты проверяют все выполненные задания, дают обратную связь и рекомендации. А в конце каждого модуля проходят вебинары с ответами на вопросы студентов.

Цена полностью: от 38 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3241 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь с оформлением портфолио и резюме, поиском вакансий и прохождением собеседований.

Курсы:

Достоинства:

Помощь с трудоустройством.

Программы курсов обновлены в 2024 году.

«Живые» вебинары, на которых можно задать вопросы преподавателям.

Бонусные модули на улучшение гибких навыков: командообразование, тайм-менеджмент.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программы курсов

2. Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

На платформе можно получить образование в сфере управления, например, пройти курсы бизнес-аналитика, менеджера продукта или методиста. Есть и узкоспециализированные программы, например, по 1C, Excel, Agile, PowerPoint.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты могут выбрать один из трех тарифов обучения: «Базовый», «Расширенный» или «Расширенный плюс». Они различаются наличием специализации в программе и индивидуальных консультаций с представителями профессий.

Цена полностью: от 102 050 рублей.

Цена в рассрочку: от 4082 рублей в месяц на 25 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: консультации по развитию в карьеры и подготовке к собеседованию.

Курсы:

Достоинства:

Курс по английскому — в подарок.

Можно оформить налоговый вычет.

Курсы обновлены в 2023–2024 годах.

Выполненные практические задания можно добавить в портфолио.

Можно начать учиться бесплатно или получить бесплатные вводные уроки.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программы курсов

3. «Нетология»

Школа предлагает программы как для начинающих, так и для опытных специалистов. Например, можно пройти обучение с нуля по продакт-менеджменту или бизнес-аналитике и получить диплом о профессиональной переподготовке. Также доступен выбор специализации и трека обучения, с возможностью сменить вариант, если он не подойдет.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительные курсы по профессиям включают программу трудоустройства. Во время учебы выпускники добавляют в портфолио минимум три проекта, а специалисты карьерного центра помогают подготовить резюме и презентовать его будущему работодателю.

Цена полностью: от 29 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 2601 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 1 месяца обучения.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: помощь с составлением резюме, портфолио и поиском вакансий, стажировки и вакансии от партнеров.

Курсы:

Достоинства:

Возможность получить налоговый вычет.

Выбор программы, длительности и специализации курса.

Возврат стоимости курса, если программа не подошла.

Обучение в разных форматах: вебинары, видеолекции, бизнес-игры, тесты и квизы.

Недостатки:

Не у всех курсов есть информации об обновлении программы в 2024 году.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. Eduson Academy

На курсах школы обучают управлению проектами и командами, делегированию, формированию маркетинговой стратегии и анализу финансовой отчетности. Обучение на программах проходит по видеолекциям и вебинарам. На практике студенты решают приближенные к реальным бизнес-задачи в тренажерах и симуляторах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Занятия ведут специалисты с опытом работы от десяти лет. Например, преподаватели Стэндфордского, Колумбийского университетов и Высшей школы экономики, основатели маркетинговых агентств и сотрудники «Яндекса» и «Авито».

Цена полностью: от 59 592 рублей.

Цена в рассрочку: от 3938 в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 2 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании : сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь с прохождением собеседований и ведением социальных сетей.

Курсы:

Достоинства:

Можно оформить налоговый вычет.

Доступ к материалам предоставляется навсегда.

Возможность пройти курсы профильного английского.

Преподаватели — отечественные и зарубежные специалисты с опытом более десяти лет.

Недостатки:

Часть курсов начинается по расписанию.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

В школе можно пройти курсы повышения квалификации, практикумы, тренинги и вебинары. Длительность может варьироваться от двух дней до года. Обучение проходит как онлайн, так и очно в Москве.

Иллюстрация: freepik/freepik

В программу входят видеолекции, вебинары и практические задания на отработку навыков. Лекции ведут действующие специалисты, сертифицированные бизнес-коучи и доктора наук.

Также студенты становятся участниками закрытого бизнес-клуба школы, где можно обмениваться опытом с предпринимателями и консультироваться с экспертами.

Цена полностью: от 41 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3492 рублей в месяц.

Длительность: от 1 дня.

Порог входа: с нуля.

Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17, 8 (800) 333-86-68.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Доступна рассрочка на оплату курса.

Обучение проводят действующие специалисты.

Выдается общеевропейское приложение к диплому.

Возможность выбрать формат обучения: онлайн или офлайн.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. НИИДПО

Школа предлагает более 30 программ обучения менеджменту и управленческим компетенциям. Студенты могут выбрать длительные курсы для получения новой профессии, например, по продакт-менеджменту или государственному и муниципальному управлению. Можно выбрать и узкопрофильные программы: «Жесткие переговоры», «Exсel с 0 до Pro. Анализ данных» или «Эмоциональный интеллект в переговорах».

Иллюстрация: freepik/freepik

Все курсы проходят полностью в дистанционном формате. Каждый месяц преподаватели проводят вебинары, на которых можно задать вопросы. Также студенты получают бессрочный доступ к материалам и доступ к онлайн-библиотеке на период обучения.

Цена полностью: от 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 575 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 20 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Доступ к материалам курса бессрочный.

Можно выбрать курсы с разной длительностью и практикой.

Курсы по менеджменту для специалистов из разных сфер: ИТ, гостиничный бизнес, государственная служба.

Недостатки:

Нет информации об обновлении курсов.

Рассрочка есть не на всех курсах.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. SkillFactory

Школа предлагает магистерские программы и курсы повышения квалификации. Среди направлений — бизнес-аналитика, системная и финансовая аналитика, управление проектами и продуктами. На платформе можно получить образование от российских университетов: РАНХиГС, МФТИ и СПбПУ Петра Великого.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программы длятся от 5 до 24 месяцев. Студенты изучают видеолекции, выполняют практические задания и бизнес-задачи в тренажерах от «СберПрайм», Ozon, «Билайна», «Авито», «Альфа-Инвестиций». Также посещают «живые» вебинары и очные мероприятия.

Цена полностью: от 145 548 рублей.

Цена в рассрочку: от 300 рублей в месяц по образовательному кредиту на 15 лет.

Длительность: от 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании : диплом.

Помощь с трудоустройством: помощь с построением карьерной стратегии и оформлением резюме и портфолио, доступ к Telegram-каналу с вакансиями.

Достоинства:

Можно получить степень магистра.

Можно оформить налоговый вычет.

Можно вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.

Есть три тарифа обучения на выбор: «Базовый», «Оптимальный», «Индивидуальный».

Недостатки:

Для поступления на программы магистратуры требуется пройти вступительные испытания.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. ProductStar

На платформе есть курсы как для опытных менеджеров, так и для тех, кто только начинает карьеру. Программы «С нуля до PRO» предлагают не только обучение, но и помощь с трудоустройством. Студенты могут получить рекомендации по составлению резюме, создать портфолио, пройти пробные собеседования и получить поддержку на этапе испытательного срока.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты изучают видеоматериалы на платформе школы, выполняют практические проекты и посещают воркшопы от преподавателей. На вебинарах разбираются реальные бизнес-задачи компаний, которые выбирают слушатели курса.

Цена полностью: от 39 600 рублей.

Цена в рассрочку: от 1833 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 2 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании : диплом.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь с составлением резюме и портфолио.

Достоинства:

Есть информация об обновлении курсов в 2024 году.

Возможность сменить курс, если программа не подошла.

Курсы ведут специалисты из Amazon, «Яндекса», Skyeng.

Доступ ко всем урокам открывается сразу после оплаты, теорию можно изучать в любое время.

Недостатки:

Помощь с трудоустройством есть не на всех курсах.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Русская школа управления»

Руководители могут пройти в школе курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. На них учат разрабатывать стратегии управления, оценивать и управлять рисками, внедрять системы мотивации и применять принципы стратегического маркетинга.

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа предлагает разные форматы обучения: онлайн-курсы, видеолекции, очные занятия в Москве и корпоративное обучение.

Перед покупкой курса можно пройти бесплатный ознакомительный урок, чтобы познакомиться с платформой и программой.

Цена полностью: от 30 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 16 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Адрес и телефон: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 619, 8 (800) 775-11-02.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Первый урок любого курса бесплатный.

В программах курсов предусмотрены практические блоки.

На выбор несколько форматов обучения: онлайн, видеокурс, очное обучение в Москве, корпоративное.

Недостатки:

Доступ к курсам предоставляется на срок от 30 до 180 дней.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. SF Education

Школа с образовательной лицензией предлагает около 100 программ обучения в области финансов, аналитики, бизнеса и ИТ. Можно получить профессию финансового директора или аналитика, пройти курсы по управлению продуктом или усовершенствовать навыки работы в Excel и Google-таблицах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты могут начать обучение бесплатно. Пробный период — три дня. Если есть вопросы по выбору программы, можно получить бесплатную консультацию. Выпускники школы получают международный диплом.

Цена полностью: от 2500 рублей.

Цена в рассрочку: от 104 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 4 часов.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании : диплом.

Помощь с трудоустройством: помощь с составлением резюме и портфолио, написанием сопроводительного письма.

Достоинства:

Доступны программы обучения MBA.

Первые три дня обучения — бесплатно.

В программах предусмотрен карьерный модуль.

Возможность получить бесплатную консультацию по выбору курса.

Недостатки:

Международный диплом можно получить только при прохождении дополнительных курсов школы.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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