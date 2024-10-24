15 курсов по бизнес-партнерству: обучение HR BP

Подобрали платные онлайн-курсы для изучения профессии HR-бизнес-партнера, включающие практические занятия и онлайн-лекции. Программы будут полезны тем, кто хочет изучить сферу управления персоналом, расширить или систематизировать свои знания, а также освоить актуальные инструменты для повышения профессионального уровня. На некоторых курсах выпускники могут получить помощь в трудоустройстве.

1. «Профессия “HR-бизнес-партнер”» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Курс подойдет как для начинающих HR-бизнес-партнеров, так и для руководителей HR-отделов.

По завершении программы выпускников будут сопровождать на всех этапах трудоустройства: от составления резюме до подготовки к собеседованию.

Иллюстрация: freepik/freepik

В результате обучения слушатели смогут планировать работу HR-отдела и оптимизировать бизнес-процессы: оценивать эффективность подбора, мотивации и обучения персонала. Узнают, как проводить презентации и тренинги. А также поймут, как выстраивать систему мотивации сотрудников.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 5858 рублей в месяц на 20 месяцев.

Длительность : 5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, вебинары, практические задания, шаблоны и чек-листы, итоговый проект.

Документ об окончании : по запросу.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, разработать карьерный план и оформить портфолио, отправят резюме выпускника в компании-партнеры.

Программа:

HR-менеджер с нуля.

HR BP.

HR-аналитика с нуля.

Наставничество и коучинг для руководителей.

Кадровый электронный документооборот.

Достоинства:

Спикеры курса — эксперты из Ancor, Levi’s, S7, Tele2.

Онлайн-вебинары с экспертами из HR-сферы.

Готовые шаблоны и чек-листы для работы.

Бонусный модуль «Excel с нуля до PRO».

Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Помощь в трудоустройстве.

Четыре видеоурока о том, как с помощью ChatGPT решать HR-задачи.

Год изучения английского языка в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «HR BP» — Topcareer

У участников курса будет возможность узнать полезные практики HR BP, побывав на экскурсиях в двух компаниях: Skyeng и Softline.

В качестве бонуса студенты получат более 50 шаблонов и рабочих документов, которыми пользуются HR-бизнес-партнеры.

Преподаватели курса — действующие практики с опытом работы от семи лет.

Иллюстрация: freepik/freepik

После прохождения программы выпускники научатся планировать стратегию найма и владеть аналитикой. Смогут формировать систему адаптации для сотрудников и узнают, как разбираться в процессе подбора новых кандидатов.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 18 333 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 8 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : вебинары, онлайн-лекции, практические занятия, шаблоны и дополнительные материалы.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Роль HR-партнера в компании.

HR-аудит.

Стратегия работы с персоналом.

Управление персоналом на основе HR-аналитики.

HR-аналитика обучения и развития персонала.

Достоинства:

Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Преподаватели-практики из известных компаний: «ПИК», «Росатом», Ozon.

Две онлайн-экскурсии к HR BP в Skyeng и Softline.

50+ готовых шаблонов и дополнительных материалов.

Два офлайн-модуля в Москве.

Бесплатный демодоступ.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

Нет доступа к курсу после его окончания.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «HR BP в IT» — Topcareer

На курсе слушатели узнают, как HR может влиять на достижение стратегических целей компании. Они изучат продуктовый и проектный подход к управлению талантами, смогут определить ключевые для компании метрики, а также научатся выстраивать рабочие процессы с ИТ-персоналом и систему управления результативностью.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа курса регулярно обновляется. А каждые четыре недели онлайн-встречи, на которых студенты делятся друг с другом опытом, а эксперты отвечают на вопросы. Также участники посетят экскурсию в ИT-компанию Diasoft. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 10 833 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, шаблоны и дополнительные материалы, домашние задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бизнес-партнерство в ИТ. Роль HR.

Основные методы и подходы для успешного HR BP.

Особенности управления результативностью в ИТ.

Роль аналитики в ИТ.

Развитие основных сотрудников ИТ организации.

Управление проектами в работе HR BP.

Достоинства:

Экскурсия к HR BP в компанию Pravo Tech.

Каждые четыре недели групповые встречи в прямом эфире.

Круглосуточные ответы на вопросы в чате.

Преподаватели из известных компаний: «МТС Digital», «Т-банка», «ОККО», «Ростелекома».

Бессрочный доступ к курсу и его обновлениям.

Офлайн-экскурсия в ИT-компанию Diasoft.

Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Профессия “HR-бизнес-партнер”» — Eduson Academy

Практический курс, на котором доцент HEC Paris и директор бренд-центра HeadHunter научат проводить HR-аудит компании. Они расскажут, как управлять изменениями и строить проектную работу по Agile, как экономить время с помощью автоматизации HR-процессов и отчетности. Также научат выстраивать корпоративную культуру и HR-бренд компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участники получат в подарок два бонусных курса: «Работа с нейросетями» и «HR в кризис», а также полезные шаблоны и «шпаргалки» для работы от преподавателей. В течение года студентов будет сопровождать куратор, а доступ к материалам курса остается навсегда.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 6375 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : в своем темпе.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, тренажеры, интервью, практические задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и отправят его в компании-партнеры.

Программа:

Профессия HR BP.

База HR-специалиста.

Правовое регулирование труда.

Финансовая грамотность.

HR-аналитика.

HR-бренд компании.

Основы People Management.

Достоинства:

Бессрочный доступ к курсу после окончания обучения.

Бонусный курс по нейросетями.

Курс «HR в кризис» в подарок.

Шаблоны и шпаргалки от спикеров.

Преподаватели с опытом от 9 до 25 лет, среди которых — доцент HEC Paris и директор бренд-центра HeadHunter.

Помощь в трудоустройстве.

Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «HR как бизнес-партнер: система оценки персонала» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Двухдневный семинар, который можно пройти только в корпоративном или индивидуальном формате. Преподаватели анализируют конкретные случаи из HR-сферы на российском рынке.

Обучение проходит в интерактивном формате: студенты участвуют в деловых играх, а в качестве бонуса получают подробные раздаточные материалы с методами оценки персонала.

Иллюстрация: freepik/freepik

В результате обучения выпускники смогут успешно закрывать сложные управленческие позиции, снизить текучесть кадров и повысить лояльность персонала. Также они узнают, как правильно составлять отчет для руководителя.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 2 дня.

Порог входа : для специалистов с опытом.

Формат : онлайн и офлайн.

Адрес и телефон : г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Профилирование должностей.

Плюс-компетенции эффективного сотрудника.

Цели оценки персонала.

Принципы и методы оценки персонала.

Составление заключения.

Отчет руководителю.

Достоинства:

Подробные раздаточные материалы с методами оценки персонала.

Анализ конкретных ситуаций из российского опыта.

Комплект авторских материалов в подарок.

Участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School.

Возможность выбрать формат обучения: офлайн или онлайн.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

Нет доступа к курсу после его окончания.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «IT HRBP» — OTUS

Программа курса подойдет не только начинающим HR BP и карьерным консультантам, но и бизнес-аналитикам, администраторам проектов и специалистам из смежных областей. Студенты научатся руководить HR-процессами, узнают, как управлять вовлеченностью и мотивацией сотрудников, а также смогут эффективно взаимодействовать с разными отделами внутри ИТ-компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участники курса будут практиковаться на более чем 40 практических заданиях и получат подробные комментарии от преподавателей.

В конце обучения студентов ждет итоговая аттестация в виде разработки собственного HR-проекта или продукта, который можно будет прикрепить к портфолио.

Цена полностью : 94 000 рублей.

Цена в рассрочку : 9400 рублей в месяц.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат : вебинары, презентации, методические пособия, домашние задания, проектная работа.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: размещают резюме в базе OTUS, проводят карьерные мероприятия и публичные разборы резюме.

Программа:

Погружение в ИТ.

HR BP и цифры.

Стратегия и корпоративная культура.

Построение и повышение эффективности HR-процессов.

Управление проектами HR-трансформации.

Индивидуальный план развития HR BP.

Достоинства:

После курса предоставляются авторские материалы в виде чек-листов и готовых инструментов.

Программу ведут действующие HR-бизнес-партнеры из Samokat.tech, «Яндекса», «Циана» и других компаний.

Участие в публичных разборах резюме.

Возможность разместить резюме в базе OTUS.

Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «HR-партнер» — «Русская школа управления»

На курсе студенты научатся проводить анализ HR-данных и разрабатывать стратегии управления персоналом. Они смогут создавать системы премирования на основе KPI и Performance Management, а также внедрять инструменты для автоматизации ключевых HR-процессов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Среди компаний, которые обучают своих сотрудников на курсе, — «Альфа-Банк», «Сбер», «Спортмастер», «Лукойл».

Преподаватели — эксперт конкурса «Лидеры России», соавтор книги «HR-практика», а также бизнес-тренер и руководители HR-направлений с опытом работы более 20 лет.

Цена полностью : от 60 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 4 дня.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат : онлайн и офлайн.

Адрес и телефон : г. Москва, пркт Мира, д. 119, стр. 619, 8 (800) 775-11-02.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

HR-аналитика и работа с данными. HR-маркетинг.

Система грейдирования должностей.

Разработка системы премирования. Система управления эффективностью Performance Management. Система сбалансированных показателей BSC.

Digital HR и автоматизация HR-процессов.

Достоинства:

Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.

Бессрочный доступ к регулярно обновляемым материалам в личном кабинете.

Среди преподавателей — эксперт конкурса «Лидеры России» и соавтор книги «HR-практика», бизнес-тренер и руководитель HR-направлениями с опытом работы свыше 20 лет.

Практические задания основаны на реальных рабочих ситуациях.

Пополняемая библиотека подкастов в подарок.

Недостатки:

Доступ к записи трансляции на 30 дней.

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «HR Бизнес-партнер» — «Специалист»

На курсе студенты научатся автоматизировать бизнес-процессы, используя современные технологии и digital-решения с помощью продуктов 1С. Узнают, как внедрять и оптимизировать процедуры по управлению персоналом и определять эффективность работы HR BP. А также поймут, как эффективно участвовать в процессе подбора, оценки и мотивации персонала.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс ведет сертифицированный специалист в области кадрового и HR-менеджмента и член Национального союза кадровиков Росси» с опытом работы более десяти лет.

Обучение можно пройти офлайн и онлайн. Студентам бесплатно предоставляются дополнительные часы для самостоятельной работы в компьютерных классах Центра.

Цена полностью : от 13 860 рублей.

Цена в рассрочку : от 987 рублей в месяц.

Длительность : 24 академических часа.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат : онлайн и офлайн.

Адрес и телефон : г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 32 и еще 3 филиала, 8 (495) 232-32-16.

Документ об окончании : свидетельство, сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бизнес-партнерство и HR-трансформация.

HR-BP как стратегический партнер и операционный менеджер.

HR-BP как агент изменений и представитель интересов сотрудников.

Внедрение системы бизнес-партнерства в организации и оценка эффективности HR-BP.

Достоинства:

Вместе с удостоверением студент получает сертификат международного образца.

Курс можно пройти онлайн и офлайн.

Возможность заниматься в своем темпе.

Бесплатные часы для самостоятельной работы в компьютерных классах Центра.

Недостатки:

Доступ к курсу предоставляется на шесть месяцев.

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «HR как стратегический партнер для бизнеса» — Setters Education

Курс подходит для опытных HR-специалистов, которые хотят выстраивать партнерское взаимодействие с руководством и влиять на бизнес. Участники освоят Data-Driven подход к бизнес-процессам и научатся работать с финансами и метриками, а также поймут, как усилить HR-стратегию и наладить коммуникацию с топ-менеджерами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа курса не предполагает домашних заданий: практику студенты проходят во время групповых обсуждений. Выпускники смогут продолжить общение на онлайн- и офлайн-встречах, обмениваться идеями и находить бизнес-партнеров в специальном сообществе.

Цена полностью : 65 000 рублей.

Цена в рассрочку : 10 833 рубля в месяц на 6 месяцев.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат : теоретические и практические занятия, разбор реальных случаев из практики.

Документ об окончании : по запросу.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Трансформация роли HR в новой реальности.

Стратегический подход в работе HR.

Аналитика и метрики для HR.

Корпоративная культура, миссия и ценности.

Управление переменами.

Влияние на HR-процессы.

Достоинства:

Возможность просматривать занятия в записи.

Возможность приобрести дополнительные модули обучения.

Онлайн- и офлайн-встречи с участниками курса для обмена опытом.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

Нет доступа к материалам курса по завершении обучения.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «HR Бизнес Партнер» — ЭКОПСИ

Программа курса подойдет опытным HR-специалистам. Слушатели научатся понимать потребности бизнеса и стратегически связывать их с задачами HR. У участников курса есть возможность приобрести только те модули, которые их интересуют.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа обучения сфокусирована на разборе реальных случаев из практики. Студенты будут посещать вебинары с экспертами, выполнять домашние задания и получать обратную связь от преподавателей на самих занятиях и в чате Telegram.

Цена полностью : 310 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 5 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат : вебинары, домашние задания, дополнительные материалы, итоговый проект.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бизнес и HR.

Корпоративная культура, вовлеченность и внутренние коммуникации.

Talent Management.

Организационный дизайн и управление эффективностью.

Цифровизация HR и управление на основе данных.

Достоинства:

Обратная связь от преподавателей.

Возможность приобрести модули отдельно, а не весь курс сразу.

Преподаватели курса — директор по управлению персоналом, старший HR-бизнес-партнер, генеральный директор.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

Нет доступа к материалам курса по завершении обучения.

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4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.