ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 курсов по бизнес-партнерству: обучение HR BP

Обязанности HR-бизнес-партнера охватывают все бизнес-процессы компании, но основное внимание уделяется управлению кадрами. Специалист способствует развитию бизнеса через вовлеченных и мотивированных сотрудников. HR BP помогает определить оптимальный путь развития команды, решает кадровые вопросы, налаживает отношения между сотрудниками и руководством, а также разрабатывает стратегию подбора, адаптации и обучения.

Собрали платные онлайн-курсы для HR-бизнес-партнеров, на которых помогут освоить профессиональные навыки и инструменты для управления сотрудниками. Бесплатные курсы подойдут тем, кто хочет познакомиться с ключевыми задачами HR BP и узнать, как начать карьеру в сфере. 

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы для HR BP от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов для HR-бизнес-партнера 2024 году

  1. «Профессия “HR-бизнес-партнер”» от Skillbox: курс от экспертов из Ancor, Levi’s, S7, Tele2 с вебинарами и поддержкой персонального наставника (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  2. «HR BP» от Topcareer: курс повышения квалификации с бесплатным демодоступом, слушатели которого посетят две экскурсии к HR BP в Skyeng и Softline.

  3. «HR BP в IT» от Topcareer: курс от экспертов «МТС Digital», «Т-Банка», Okko и «Ростелекома» с возможностью заниматься по индивидуальному графику.

  4. «Профессия “HR-бизнес-партнер”» от Eduson Academy: программа с годовой поддержкой куратора, помощью в трудоустройстве и курсом по нейросетям в подарок.

  5. «HR как бизнес-партнер: система оценки персонала» от Moscow Business School: курс повышения квалификации с деловыми играми, интерактивными семинарами и раздаточными материалами с методами оценки персонала (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  6. «IT HRBP» от OTUS: курс от действующих HR BP из Samokat.tech, «Яндекса» и «Циана» с домашними заданиями и итоговым проектом.

  7. «HR-партнер» от «Русской школы управления»: курс с бесплатным доступом к пробному уроку с обратной связью от преподавателей и возможностью обучаться офлайн и онлайн.

Онлайн-курсы для HR-бизнес-партнеров

Подобрали платные онлайн-курсы для изучения профессии HR-бизнес-партнера, включающие практические занятия и онлайн-лекции. Программы будут полезны тем, кто хочет изучить сферу управления персоналом, расширить или систематизировать свои знания, а также освоить актуальные инструменты для повышения профессионального уровня. На некоторых курсах выпускники могут получить помощь в трудоустройстве. 

1. «Профессия “HR-бизнес-партнер”» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Курс подойдет как для начинающих HR-бизнес-партнеров, так и для руководителей HR-отделов.

По завершении программы выпускников будут сопровождать на всех этапах трудоустройства: от составления резюме до подготовки к собеседованию.

Иллюстрация: freepik/freepik

В результате обучения слушатели смогут планировать работу HR-отдела и оптимизировать бизнес-процессы: оценивать эффективность подбора, мотивации и обучения персонала. Узнают, как проводить презентации и тренинги. А также поймут, как выстраивать систему мотивации сотрудников.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 5858 рублей в месяц на 20 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, шаблоны и чек-листы, итоговый проект. 

  • Документ об окончании: по запросу.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, разработать карьерный план и оформить портфолио, отправят резюме выпускника в компании-партнеры. 

Программа:

  • HR-менеджер с нуля.

  • HR BP.

  • HR-аналитика с нуля.

  • Наставничество и коучинг для руководителей.

  • Кадровый электронный документооборот.

Достоинства:

  • Спикеры курса — эксперты из Ancor, Levi’s, S7, Tele2.

  • Онлайн-вебинары с экспертами из HR-сферы.

  • Готовые шаблоны и чек-листы для работы.

  • Бонусный модуль «Excel с нуля до PRO».

  • Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Четыре видеоурока о том, как с помощью ChatGPT решать HR-задачи.

  • Год изучения английского языка в подарок.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «HR BP» — Topcareer

У участников курса будет возможность узнать полезные практики HR BP, побывав на экскурсиях в двух компаниях: Skyeng и Softline.

В качестве бонуса студенты получат более 50 шаблонов и рабочих документов, которыми пользуются HR-бизнес-партнеры.

Преподаватели курса действующие практики с опытом работы от семи лет.

Иллюстрация: freepik/freepik

После прохождения программы выпускники научатся планировать стратегию найма и владеть аналитикой. Смогут формировать систему адаптации для сотрудников и узнают, как разбираться в процессе подбора новых кандидатов.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 18 333 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, онлайн-лекции, практические занятия, шаблоны и дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Роль HR-партнера в компании.

  • HR-аудит.

  • Стратегия работы с персоналом.

  • Управление персоналом на основе HR-аналитики.

  • HR-аналитика обучения и развития персонала.

Достоинства:

  • Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

  • Преподаватели-практики из известных компаний: «ПИК», «Росатом», Ozon.

  • Две онлайн-экскурсии к HR BP в Skyeng и Softline.

  • 50+ готовых шаблонов и дополнительных материалов.

  • Два офлайн-модуля в Москве.

  • Бесплатный демодоступ.

Недостатки:

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве.

  • Нет доступа к курсу после его окончания.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «HR BP в IT» — Topcareer

На курсе слушатели узнают, как HR может влиять на достижение стратегических целей компании. Они изучат продуктовый и проектный подход к управлению талантами, смогут определить ключевые для компании метрики, а также научатся выстраивать рабочие процессы с ИТ-персоналом и систему управления результативностью.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа курса регулярно обновляется. А каждые четыре недели онлайн-встречи, на которых студенты делятся друг с другом опытом, а эксперты отвечают на вопросы. Также участники посетят экскурсию в ИT-компанию Diasoft. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 10 833 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, шаблоны и дополнительные материалы, домашние задания. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Бизнес-партнерство в ИТ. Роль HR.

  • Основные методы и подходы для успешного HR BP.

  • Особенности управления результативностью в ИТ.

  • Роль аналитики в ИТ.

  • Развитие основных сотрудников ИТ организации.

  • Управление проектами в работе HR BP.

Достоинства:

  • Экскурсия к HR BP в компанию Pravo Tech.

  • Каждые четыре недели групповые встречи в прямом эфире.

  • Круглосуточные ответы на вопросы в чате.

  • Преподаватели из известных компаний: «МТС Digital», «Т-банка», «ОККО», «Ростелекома».

  • Бессрочный доступ к курсу и его обновлениям.

  • Офлайн-экскурсия в ИT-компанию Diasoft.

  • Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Профессия “HR-бизнес-партнер”» — Eduson Academy

Практический курс, на котором доцент HEC Paris и директор бренд-центра HeadHunter научат проводить HR-аудит компании. Они расскажут, как управлять изменениями и строить проектную работу по Agile, как экономить время с помощью автоматизации HR-процессов и отчетности. Также научат выстраивать корпоративную культуру и HR-бренд компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участники получат в подарок два бонусных курса: «Работа с нейросетями» и «HR в кризис», а также полезные шаблоны и «шпаргалки» для работы от преподавателей. В течение года студентов будет сопровождать куратор, а доступ к материалам курса остается навсегда.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 6375 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, тренажеры, интервью, практические задания. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и отправят его в компании-партнеры. 

Программа:

  • Профессия HR BP.

  • База HR-специалиста.

  • Правовое регулирование труда.

  • Финансовая грамотность.

  • HR-аналитика.

  • HR-бренд компании.

  • Основы People Management.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к курсу после окончания обучения.

  • Бонусный курс по нейросетями.

  • Курс «HR в кризис» в подарок.

  • Шаблоны и шпаргалки от спикеров.

  • Преподаватели с опытом от 9 до 25 лет, среди которых — доцент HEC Paris и директор бренд-центра HeadHunter.

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «HR как бизнес-партнер: система оценки персонала» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Двухдневный семинар, который можно пройти только в корпоративном или индивидуальном формате. Преподаватели анализируют конкретные случаи из HR-сферы на российском рынке.

Обучение проходит в интерактивном формате: студенты участвуют в деловых играх, а в качестве бонуса получают подробные раздаточные материалы с методами оценки персонала.

Иллюстрация: freepik/freepik

В результате обучения выпускники смогут успешно закрывать сложные управленческие позиции, снизить текучесть кадров и повысить лояльность персонала. Также они узнают, как правильно составлять отчет для руководителя.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 2 дня. 

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: онлайн и офлайн. 

  • Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Профилирование должностей.

  • Плюс-компетенции эффективного сотрудника.

  • Цели оценки персонала.

  • Принципы и методы оценки персонала.

  • Составление заключения.

  • Отчет руководителю.

Достоинства:

  • Подробные раздаточные материалы с методами оценки персонала.

  • Анализ конкретных ситуаций из российского опыта.

  • Комплект авторских материалов в подарок.

  • Участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School.

  • Возможность выбрать формат обучения: офлайн или онлайн.

Недостатки:

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве.

  • Нет доступа к курсу после его окончания.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «IT HRBP» — OTUS

Программа курса подойдет не только начинающим HR BP и карьерным консультантам, но и бизнес-аналитикам, администраторам проектов и специалистам из смежных областей. Студенты научатся руководить HR-процессами, узнают, как управлять вовлеченностью и мотивацией сотрудников, а также смогут эффективно взаимодействовать с разными отделами внутри ИТ-компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участники курса будут практиковаться на более чем 40 практических заданиях и получат подробные комментарии от преподавателей.

В конце обучения студентов ждет итоговая аттестация в виде разработки собственного HR-проекта или продукта, который можно будет прикрепить к портфолио.

  • Цена полностью: 94 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: 9400 рублей в месяц.

  • Длительность: 4 месяца. 

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: вебинары, презентации, методические пособия, домашние задания, проектная работа. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: размещают резюме в базе OTUS, проводят карьерные мероприятия и публичные разборы резюме. 

Программа:

  • Погружение в ИТ.

  • HR BP и цифры.

  • Стратегия и корпоративная культура.

  • Построение и повышение эффективности HR-процессов.

  • Управление проектами HR-трансформации.

  • Индивидуальный план развития HR BP.

Достоинства:

  • После курса предоставляются авторские материалы в виде чек-листов и готовых инструментов.

  • Программу ведут действующие HR-бизнес-партнеры из Samokat.tech, «Яндекса», «Циана» и других компаний.

  • Участие в публичных разборах резюме.

  • Возможность разместить резюме в базе OTUS.

  • Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «HR-партнер» — «Русская школа управления»

На курсе студенты научатся проводить анализ HR-данных и разрабатывать стратегии управления персоналом. Они смогут создавать системы премирования на основе KPI и Performance Management, а также внедрять инструменты для автоматизации ключевых HR-процессов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Среди компаний, которые обучают своих сотрудников на курсе, — «Альфа-Банк», «Сбер», «Спортмастер», «Лукойл».

Преподаватели — эксперт конкурса «Лидеры России», соавтор книги «HR-практика», а также бизнес-тренер и руководители HR-направлений с опытом работы более 20 лет.

  • Цена полностью: от 60 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 дня. 

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: онлайн и офлайн.

  • Адрес и телефон: г. Москва, пркт Мира, д. 119, стр. 619, 8 (800) 775-11-02.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • HR-аналитика и работа с данными. HR-маркетинг.

  • Система грейдирования должностей.

  • Разработка системы премирования. Система управления эффективностью Performance Management. Система сбалансированных показателей BSC.

  • Digital HR и автоматизация HR-процессов.

Достоинства:

  • Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.

  • Бессрочный доступ к регулярно обновляемым материалам в личном кабинете.

  • Среди преподавателей — эксперт конкурса «Лидеры России» и соавтор книги «HR-практика», бизнес-тренер и руководитель HR-направлениями с опытом работы свыше 20 лет.

  • Практические задания основаны на реальных рабочих ситуациях.

  • Пополняемая библиотека подкастов в подарок.

Недостатки:

  • Доступ к записи трансляции на 30 дней.

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «HR Бизнес-партнер» — «Специалист»

На курсе студенты научатся автоматизировать бизнес-процессы, используя современные технологии и digital-решения с помощью продуктов 1С. Узнают, как внедрять и оптимизировать процедуры по управлению персоналом и определять эффективность работы HR BP. А также поймут, как эффективно участвовать в процессе подбора, оценки и мотивации персонала.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс ведет сертифицированный специалист в области кадрового и HR-менеджмента и член Национального союза кадровиков Росси» с опытом работы более десяти лет.

Обучение можно пройти офлайн и онлайн. Студентам бесплатно предоставляются дополнительные часы для самостоятельной работы в компьютерных классах Центра.

  • Цена полностью: от 13 860 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 987 рублей в месяц.

  • Длительность: 24 академических часа. 

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: онлайн и офлайн.

  • Адрес и телефон: г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 32 и еще 3 филиала, 8 (495) 232-32-16.

  • Документ об окончании: свидетельство, сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Бизнес-партнерство и HR-трансформация.

  • HR-BP как стратегический партнер и операционный менеджер.

  • HR-BP как агент изменений и представитель интересов сотрудников.

  • Внедрение системы бизнес-партнерства в организации и оценка эффективности HR-BP.

Достоинства:

  • Вместе с удостоверением студент получает сертификат международного образца.

  • Курс можно пройти онлайн и офлайн.

  • Возможность заниматься в своем темпе.

  • Бесплатные часы для самостоятельной работы в компьютерных классах Центра.

Недостатки:

  • Доступ к курсу предоставляется на шесть месяцев.

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,4 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «HR как стратегический партнер для бизнеса» — Setters Education

Курс подходит для опытных HR-специалистов, которые хотят выстраивать партнерское взаимодействие с руководством и влиять на бизнес. Участники освоят Data-Driven подход к бизнес-процессам и научатся работать с финансами и метриками, а также поймут, как усилить HR-стратегию и наладить коммуникацию с топ-менеджерами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа курса не предполагает домашних заданий: практику студенты проходят во время групповых обсуждений. Выпускники смогут продолжить общение на онлайн- и офлайн-встречах, обмениваться идеями и находить бизнес-партнеров в специальном сообществе.

  • Цена полностью: 65 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: 10 833 рубля в месяц на 6 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: теоретические и практические занятия, разбор реальных случаев из практики. 

  • Документ об окончании: по запросу.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Трансформация роли HR в новой реальности.

  • Стратегический подход в работе HR.

  • Аналитика и метрики для HR.

  • Корпоративная культура, миссия и ценности.

  • Управление переменами.

  • Влияние на HR-процессы.

Достоинства:

  • Возможность просматривать занятия в записи.

  • Возможность приобрести дополнительные модули обучения.

  • Онлайн- и офлайн-встречи с участниками курса для обмена опытом. 

Недостатки:

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве.

  • Нет доступа к материалам курса по завершении обучения.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «HR Бизнес Партнер» — ЭКОПСИ

Программа курса подойдет опытным HR-специалистам. Слушатели научатся понимать потребности бизнеса и стратегически связывать их с задачами HR. У участников курса есть возможность приобрести только те модули, которые их интересуют. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа обучения сфокусирована на разборе реальных случаев из практики. Студенты будут посещать вебинары с экспертами, выполнять домашние задания и получать обратную связь от преподавателей на самих занятиях и в чате Telegram.

  • Цена полностью: 310 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 5 месяцев. 

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: вебинары, домашние задания, дополнительные материалы, итоговый проект. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Бизнес и HR.

  • Корпоративная культура, вовлеченность и внутренние коммуникации.

  • Talent Management.

  • Организационный дизайн и управление эффективностью.

  • Цифровизация HR и управление на основе данных.

Достоинства:

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Возможность приобрести модули отдельно, а не весь курс сразу.

  • Преподаватели курса — директор по управлению персоналом, старший HR-бизнес-партнер, генеральный директор.

Недостатки:

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве.

  • Нет доступа к материалам курса по завершении обучения.

Посмотреть программу курса

4,6 рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Бесплатные курсы для HR-бизнес-партнера

Бесплатные курсы позволяют попробовать формат и содержание обучения перед тем, как выбрать платные программы для более глубокого изучения. Некоторые программы представлены в формате вебинаров, на которых студенты могут познакомиться с единомышленниками и расширить профессиональные контакты. Также добавили бесплатную программу от федерального проекта, выпускники которой получат удостоверение о повышении квалификации.

1. «Управление персоналом в условиях неопределенности» — «Содействие занятости»

Онлайн-курс, на котором студенты разработают набор HR-инструментов и методов, а также создадут алгоритм для эффективного управления персоналом. Слушатели научатся управлять командой, проводить оценку и аттестацию сотрудников.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс включает три блока практических заданий, направленных на развитие навыков коммуникации, работы в команде и критического мышления.

По окончании обучения выпускники выполнят итоговый проект и получат удостоверение о повышении квалификации.

  • Продолжительность: 3 месяца.

  • Формат: лекции, семинары, практикумы, практические задания.  

  • Доступ: после подачи и одобрения заявки.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «HR-аудит» — Topcareer

На занятии студенты узнают, почему аудит HR-процессов необходим каждой компании и как обосновать его актуальность перед бизнесом. Преподаватели расскажут, как составить дорожную карту аудита HR-процессов и из каких направлений он состоит. Полученные знания помогут слушателям принимать стратегически верные управленческие решения.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Продолжительность: 2 часа.

  • Формат: онлайн-занятие.  

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Как стать HR бизнес-партнером и выйти на новый уровень задач и дохода» — Eduson Academy

На вебинаре слушатели узнают, какие задачи выполняет HR-бизнес-партнер и чем он отличается от HR-менеджера. Преподаватели расскажут, какие навыки необходимы таким специалистам и как их освоить.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сразу после регистрации участники получат карту карьерного роста, а на самом вебинаре — список сервисов для автоматизации HR-процессов. У слушателей также будет возможность получить карьерную консультацию, где помогут выбрать направление для развития.

  • Продолжительность: 90 минут.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «HR как партнер бизнеса» — Skillbox

Запись вебинара для опытных HR-специалистов. Спикер — управляющий партнер HR-агентства Jobby с опытом работы более 12 лет. Студенты узнают об одном из вариантов развития карьеры HR-специалиста — бизнес-партнерстве, а также поймут, какие знания и навыки для этого необходимы.

Преподаватель расскажет о ключевых трендах в управлении персоналом, ожиданиях бизнеса от менеджера по персоналу и возможных моделях бизнес-партнерства.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Продолжительность: 1 час 41 минута.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «HR-бизнес-партнерство» — «Т-Банк»

Студенты познакомятся с аудитом HR-процессов в бизнес-команде и научатся определять их точки роста. Они разберутся с метриками и HR-аналитикой, а также узнают, как выстроить эффективные коммуникации с сотрудниками.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участники курса, успешно завершившие обучение, получат возможность пройти тестирование для оценки профессиональных навыков и индивидуальный план развития.

Студенты смогут общаться с действующими HR BP и обмениваться опытом с коллегами из других сфер.

  • Продолжительность: 10 недель.

  • Формат: онлайн-лекции, практические задания.

  • Доступ: после вступительного экзамена.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При написании статьи проанализировали курсы для HR-бизнес-партнеров. Подбирали программы обучения, учитывая следующие критерии:

  • Порог входа. Выбрали курсы, которые подойдут начинающим HR BP и специалистам с опытом работы, которые хотят изучить актуальные тренды профессии, узнать об изменениях и новых инструментах в этой сфере. 

  • Стоимость курса. Указали полную стоимость курсов, а также возможность оплаты обучения в рассрочку.

  • Формат обучения и обратная связь. Собрали курсы, которые проходят в онлайн-формате, чтобы можно было совмещать обучение с основной деятельностью и учиться, не выходя из дома.

  • Документ об окончании. Обращали внимание, выдают ли школы выпускникам диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат о прохождении обучения.

  • Помощь в трудоустройстве. Подобрали курсы, на которых проводят карьерные консультации и помогают в поиске работы.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Собрали курсы от онлайн-школ с лицензией, что позволяет вернуть 13% от стоимости обучения через оформление налогового вычета.

Какой курс для HR BP выбрать

Необходимость профессии HR-бизнес-партнера обусловлена важностью выстраивания взаимосвязи между целями компании и человеческими ресурсами. HR BP освобождает лидера компании от блока HR-задач и, таким образом, курирует изменения в рекрутинге. Чтобы оставаться в курсе событий на рынке труда и повышать свои профессиональные навыки, нужно постоянно обучаться. Подобрали для этих целей следующие курсы:

  1. «Профессия “HR-бизнес-партнер”» от Skillbox: курс от экспертов из Ancor, Levi’s, S7, Tele2 с вебинарами и поддержкой персонального наставника (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  2. «HR BP» от Topcareer: курс повышения квалификации с бесплатным демодоступом, слушатели которого посетят две экскурсии к HR BP в Skyeng и Softline.

  3. «HR BP в IT» от Topcareer: курс от экспертов «МТС Digital», «Т-Банка», Okko и «Ростелекома» с бессрочным возможностью заниматься по индивидуальному графику.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

Начать дискуссию