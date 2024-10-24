15 курсов по бизнес-партнерству: обучение HR BP

Собрали платные онлайн-курсы для HR-бизнес-партнеров, на которых помогут освоить профессиональные навыки и инструменты для управления сотрудниками. Бесплатные курсы подойдут тем, кто хочет познакомиться с ключевыми задачами HR BP и узнать, как начать карьеру в сфере.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы для HR BP от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов для HR-бизнес-партнера 2024 году
«Профессия “HR-бизнес-партнер”» от Skillbox: курс от экспертов из Ancor, Levi’s, S7, Tele2 с вебинарами и поддержкой персонального наставника (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«HR BP» от Topcareer: курс повышения квалификации с бесплатным демодоступом, слушатели которого посетят две экскурсии к HR BP в Skyeng и Softline.
«HR BP в IT» от Topcareer: курс от экспертов «МТС Digital», «Т-Банка», Okko и «Ростелекома» с возможностью заниматься по индивидуальному графику.
«Профессия “HR-бизнес-партнер”» от Eduson Academy: программа с годовой поддержкой куратора, помощью в трудоустройстве и курсом по нейросетям в подарок.
«HR как бизнес-партнер: система оценки персонала» от Moscow Business School: курс повышения квалификации с деловыми играми, интерактивными семинарами и раздаточными материалами с методами оценки персонала (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«IT HRBP» от OTUS: курс от действующих HR BP из Samokat.tech, «Яндекса» и «Циана» с домашними заданиями и итоговым проектом.
«HR-партнер» от «Русской школы управления»: курс с бесплатным доступом к пробному уроку с обратной связью от преподавателей и возможностью обучаться офлайн и онлайн.
Онлайн-курсы для HR-бизнес-партнеров
Подобрали платные онлайн-курсы для изучения профессии HR-бизнес-партнера, включающие практические занятия и онлайн-лекции. Программы будут полезны тем, кто хочет изучить сферу управления персоналом, расширить или систематизировать свои знания, а также освоить актуальные инструменты для повышения профессионального уровня. На некоторых курсах выпускники могут получить помощь в трудоустройстве.
1. «Профессия “HR-бизнес-партнер”» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
Курс подойдет как для начинающих HR-бизнес-партнеров, так и для руководителей HR-отделов.
По завершении программы выпускников будут сопровождать на всех этапах трудоустройства: от составления резюме до подготовки к собеседованию.
В результате обучения слушатели смогут планировать работу HR-отдела и оптимизировать бизнес-процессы: оценивать эффективность подбора, мотивации и обучения персонала. Узнают, как проводить презентации и тренинги. А также поймут, как выстраивать систему мотивации сотрудников.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 5858 рублей в месяц на 20 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, шаблоны и чек-листы, итоговый проект.
Документ об окончании: по запросу.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, разработать карьерный план и оформить портфолио, отправят резюме выпускника в компании-партнеры.
Программа:
HR-менеджер с нуля.
HR BP.
HR-аналитика с нуля.
Наставничество и коучинг для руководителей.
Кадровый электронный документооборот.
Достоинства:
Спикеры курса — эксперты из Ancor, Levi’s, S7, Tele2.
Онлайн-вебинары с экспертами из HR-сферы.
Готовые шаблоны и чек-листы для работы.
Бонусный модуль «Excel с нуля до PRO».
Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.
Помощь в трудоустройстве.
Четыре видеоурока о том, как с помощью ChatGPT решать HR-задачи.
Год изучения английского языка в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «HR BP» — Topcareer
У участников курса будет возможность узнать полезные практики HR BP, побывав на экскурсиях в двух компаниях: Skyeng и Softline.
В качестве бонуса студенты получат более 50 шаблонов и рабочих документов, которыми пользуются HR-бизнес-партнеры.
Преподаватели курса — действующие практики с опытом работы от семи лет.
После прохождения программы выпускники научатся планировать стратегию найма и владеть аналитикой. Смогут формировать систему адаптации для сотрудников и узнают, как разбираться в процессе подбора новых кандидатов.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 18 333 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, онлайн-лекции, практические занятия, шаблоны и дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Роль HR-партнера в компании.
HR-аудит.
Стратегия работы с персоналом.
Управление персоналом на основе HR-аналитики.
HR-аналитика обучения и развития персонала.
Достоинства:
Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.
Преподаватели-практики из известных компаний: «ПИК», «Росатом», Ozon.
Две онлайн-экскурсии к HR BP в Skyeng и Softline.
50+ готовых шаблонов и дополнительных материалов.
Два офлайн-модуля в Москве.
Бесплатный демодоступ.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
Нет доступа к курсу после его окончания.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «HR BP в IT» — Topcareer
На курсе слушатели узнают, как HR может влиять на достижение стратегических целей компании. Они изучат продуктовый и проектный подход к управлению талантами, смогут определить ключевые для компании метрики, а также научатся выстраивать рабочие процессы с ИТ-персоналом и систему управления результативностью.
Программа курса регулярно обновляется. А каждые четыре недели онлайн-встречи, на которых студенты делятся друг с другом опытом, а эксперты отвечают на вопросы. Также участники посетят экскурсию в ИT-компанию Diasoft. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 10 833 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, шаблоны и дополнительные материалы, домашние задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Бизнес-партнерство в ИТ. Роль HR.
Основные методы и подходы для успешного HR BP.
Особенности управления результативностью в ИТ.
Роль аналитики в ИТ.
Развитие основных сотрудников ИТ организации.
Управление проектами в работе HR BP.
Достоинства:
Экскурсия к HR BP в компанию Pravo Tech.
Каждые четыре недели групповые встречи в прямом эфире.
Круглосуточные ответы на вопросы в чате.
Преподаватели из известных компаний: «МТС Digital», «Т-банка», «ОККО», «Ростелекома».
Бессрочный доступ к курсу и его обновлениям.
Офлайн-экскурсия в ИT-компанию Diasoft.
Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Профессия “HR-бизнес-партнер”» — Eduson Academy
Практический курс, на котором доцент HEC Paris и директор бренд-центра HeadHunter научат проводить HR-аудит компании. Они расскажут, как управлять изменениями и строить проектную работу по Agile, как экономить время с помощью автоматизации HR-процессов и отчетности. Также научат выстраивать корпоративную культуру и HR-бренд компании.
Участники получат в подарок два бонусных курса: «Работа с нейросетями» и «HR в кризис», а также полезные шаблоны и «шпаргалки» для работы от преподавателей. В течение года студентов будет сопровождать куратор, а доступ к материалам курса остается навсегда.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 6375 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, тренажеры, интервью, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и отправят его в компании-партнеры.
Программа:
Профессия HR BP.
База HR-специалиста.
Правовое регулирование труда.
Финансовая грамотность.
HR-аналитика.
HR-бренд компании.
Основы People Management.
Достоинства:
Бессрочный доступ к курсу после окончания обучения.
Бонусный курс по нейросетями.
Курс «HR в кризис» в подарок.
Шаблоны и шпаргалки от спикеров.
Преподаватели с опытом от 9 до 25 лет, среди которых — доцент HEC Paris и директор бренд-центра HeadHunter.
Помощь в трудоустройстве.
Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «HR как бизнес-партнер: система оценки персонала» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Двухдневный семинар, который можно пройти только в корпоративном или индивидуальном формате. Преподаватели анализируют конкретные случаи из HR-сферы на российском рынке.
Обучение проходит в интерактивном формате: студенты участвуют в деловых играх, а в качестве бонуса получают подробные раздаточные материалы с методами оценки персонала.
В результате обучения выпускники смогут успешно закрывать сложные управленческие позиции, снизить текучесть кадров и повысить лояльность персонала. Также они узнают, как правильно составлять отчет для руководителя.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Профилирование должностей.
Плюс-компетенции эффективного сотрудника.
Цели оценки персонала.
Принципы и методы оценки персонала.
Составление заключения.
Отчет руководителю.
Достоинства:
Подробные раздаточные материалы с методами оценки персонала.
Анализ конкретных ситуаций из российского опыта.
Комплект авторских материалов в подарок.
Участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School.
Возможность выбрать формат обучения: офлайн или онлайн.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
Нет доступа к курсу после его окончания.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «IT HRBP» — OTUS
Программа курса подойдет не только начинающим HR BP и карьерным консультантам, но и бизнес-аналитикам, администраторам проектов и специалистам из смежных областей. Студенты научатся руководить HR-процессами, узнают, как управлять вовлеченностью и мотивацией сотрудников, а также смогут эффективно взаимодействовать с разными отделами внутри ИТ-компании.
Участники курса будут практиковаться на более чем 40 практических заданиях и получат подробные комментарии от преподавателей.
В конце обучения студентов ждет итоговая аттестация в виде разработки собственного HR-проекта или продукта, который можно будет прикрепить к портфолио.
Цена полностью: 94 000 рублей.
Цена в рассрочку: 9400 рублей в месяц.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: вебинары, презентации, методические пособия, домашние задания, проектная работа.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: размещают резюме в базе OTUS, проводят карьерные мероприятия и публичные разборы резюме.
Программа:
Погружение в ИТ.
HR BP и цифры.
Стратегия и корпоративная культура.
Построение и повышение эффективности HR-процессов.
Управление проектами HR-трансформации.
Индивидуальный план развития HR BP.
Достоинства:
После курса предоставляются авторские материалы в виде чек-листов и готовых инструментов.
Программу ведут действующие HR-бизнес-партнеры из Samokat.tech, «Яндекса», «Циана» и других компаний.
Участие в публичных разборах резюме.
Возможность разместить резюме в базе OTUS.
Возможность вернуть 13% от стоимости курса, оформив налоговый вычет.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «HR-партнер» — «Русская школа управления»
На курсе студенты научатся проводить анализ HR-данных и разрабатывать стратегии управления персоналом. Они смогут создавать системы премирования на основе KPI и Performance Management, а также внедрять инструменты для автоматизации ключевых HR-процессов.
Среди компаний, которые обучают своих сотрудников на курсе, — «Альфа-Банк», «Сбер», «Спортмастер», «Лукойл».
Преподаватели — эксперт конкурса «Лидеры России», соавтор книги «HR-практика», а также бизнес-тренер и руководители HR-направлений с опытом работы более 20 лет.
Цена полностью: от 60 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 дня.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, пркт Мира, д. 119, стр. 619, 8 (800) 775-11-02.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
HR-аналитика и работа с данными. HR-маркетинг.
Система грейдирования должностей.
Разработка системы премирования. Система управления эффективностью Performance Management. Система сбалансированных показателей BSC.
Digital HR и автоматизация HR-процессов.
Достоинства:
Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.
Бессрочный доступ к регулярно обновляемым материалам в личном кабинете.
Среди преподавателей — эксперт конкурса «Лидеры России» и соавтор книги «HR-практика», бизнес-тренер и руководитель HR-направлениями с опытом работы свыше 20 лет.
Практические задания основаны на реальных рабочих ситуациях.
Пополняемая библиотека подкастов в подарок.
Недостатки:
Доступ к записи трансляции на 30 дней.
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «HR Бизнес-партнер» — «Специалист»
На курсе студенты научатся автоматизировать бизнес-процессы, используя современные технологии и digital-решения с помощью продуктов 1С. Узнают, как внедрять и оптимизировать процедуры по управлению персоналом и определять эффективность работы HR BP. А также поймут, как эффективно участвовать в процессе подбора, оценки и мотивации персонала.
Курс ведет сертифицированный специалист в области кадрового и HR-менеджмента и член Национального союза кадровиков Росси» с опытом работы более десяти лет.
Обучение можно пройти офлайн и онлайн. Студентам бесплатно предоставляются дополнительные часы для самостоятельной работы в компьютерных классах Центра.
Цена полностью: от 13 860 рублей.
Цена в рассрочку: от 987 рублей в месяц.
Длительность: 24 академических часа.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 32 и еще 3 филиала, 8 (495) 232-32-16.
Документ об окончании: свидетельство, сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Бизнес-партнерство и HR-трансформация.
HR-BP как стратегический партнер и операционный менеджер.
HR-BP как агент изменений и представитель интересов сотрудников.
Внедрение системы бизнес-партнерства в организации и оценка эффективности HR-BP.
Достоинства:
Вместе с удостоверением студент получает сертификат международного образца.
Курс можно пройти онлайн и офлайн.
Возможность заниматься в своем темпе.
Бесплатные часы для самостоятельной работы в компьютерных классах Центра.
Недостатки:
Доступ к курсу предоставляется на шесть месяцев.
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «HR как стратегический партнер для бизнеса» — Setters Education
Курс подходит для опытных HR-специалистов, которые хотят выстраивать партнерское взаимодействие с руководством и влиять на бизнес. Участники освоят Data-Driven подход к бизнес-процессам и научатся работать с финансами и метриками, а также поймут, как усилить HR-стратегию и наладить коммуникацию с топ-менеджерами.
Программа курса не предполагает домашних заданий: практику студенты проходят во время групповых обсуждений. Выпускники смогут продолжить общение на онлайн- и офлайн-встречах, обмениваться идеями и находить бизнес-партнеров в специальном сообществе.
Цена полностью: 65 000 рублей.
Цена в рассрочку: 10 833 рубля в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: теоретические и практические занятия, разбор реальных случаев из практики.
Документ об окончании: по запросу.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Трансформация роли HR в новой реальности.
Стратегический подход в работе HR.
Аналитика и метрики для HR.
Корпоративная культура, миссия и ценности.
Управление переменами.
Влияние на HR-процессы.
Достоинства:
Возможность просматривать занятия в записи.
Возможность приобрести дополнительные модули обучения.
Онлайн- и офлайн-встречи с участниками курса для обмена опытом.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
Нет доступа к материалам курса по завершении обучения.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «HR Бизнес Партнер» — ЭКОПСИ
Программа курса подойдет опытным HR-специалистам. Слушатели научатся понимать потребности бизнеса и стратегически связывать их с задачами HR. У участников курса есть возможность приобрести только те модули, которые их интересуют.
Программа обучения сфокусирована на разборе реальных случаев из практики. Студенты будут посещать вебинары с экспертами, выполнять домашние задания и получать обратную связь от преподавателей на самих занятиях и в чате Telegram.
Цена полностью: 310 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: вебинары, домашние задания, дополнительные материалы, итоговый проект.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Бизнес и HR.
Корпоративная культура, вовлеченность и внутренние коммуникации.
Talent Management.
Организационный дизайн и управление эффективностью.
Цифровизация HR и управление на основе данных.
Достоинства:
Обратная связь от преподавателей.
Возможность приобрести модули отдельно, а не весь курс сразу.
Преподаватели курса — директор по управлению персоналом, старший HR-бизнес-партнер, генеральный директор.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
Нет доступа к материалам курса по завершении обучения.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
Бесплатные курсы для HR-бизнес-партнера
Бесплатные курсы позволяют попробовать формат и содержание обучения перед тем, как выбрать платные программы для более глубокого изучения. Некоторые программы представлены в формате вебинаров, на которых студенты могут познакомиться с единомышленниками и расширить профессиональные контакты. Также добавили бесплатную программу от федерального проекта, выпускники которой получат удостоверение о повышении квалификации.
1. «Управление персоналом в условиях неопределенности» — «Содействие занятости»
Онлайн-курс, на котором студенты разработают набор HR-инструментов и методов, а также создадут алгоритм для эффективного управления персоналом. Слушатели научатся управлять командой, проводить оценку и аттестацию сотрудников.
Курс включает три блока практических заданий, направленных на развитие навыков коммуникации, работы в команде и критического мышления.
По окончании обучения выпускники выполнят итоговый проект и получат удостоверение о повышении квалификации.
Продолжительность: 3 месяца.
Формат: лекции, семинары, практикумы, практические задания.
Доступ: после подачи и одобрения заявки.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «HR-аудит» — Topcareer
На занятии студенты узнают, почему аудит HR-процессов необходим каждой компании и как обосновать его актуальность перед бизнесом. Преподаватели расскажут, как составить дорожную карту аудита HR-процессов и из каких направлений он состоит. Полученные знания помогут слушателям принимать стратегически верные управленческие решения.
Продолжительность: 2 часа.
Формат: онлайн-занятие.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как стать HR бизнес-партнером и выйти на новый уровень задач и дохода» — Eduson Academy
На вебинаре слушатели узнают, какие задачи выполняет HR-бизнес-партнер и чем он отличается от HR-менеджера. Преподаватели расскажут, какие навыки необходимы таким специалистам и как их освоить.
Сразу после регистрации участники получат карту карьерного роста, а на самом вебинаре — список сервисов для автоматизации HR-процессов. У слушателей также будет возможность получить карьерную консультацию, где помогут выбрать направление для развития.
Продолжительность: 90 минут.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «HR как партнер бизнеса» — Skillbox
Запись вебинара для опытных HR-специалистов. Спикер — управляющий партнер HR-агентства Jobby с опытом работы более 12 лет. Студенты узнают об одном из вариантов развития карьеры HR-специалиста — бизнес-партнерстве, а также поймут, какие знания и навыки для этого необходимы.
Преподаватель расскажет о ключевых трендах в управлении персоналом, ожиданиях бизнеса от менеджера по персоналу и возможных моделях бизнес-партнерства.
Продолжительность: 1 час 41 минута.
Формат: запись вебинара.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «HR-бизнес-партнерство» — «Т-Банк»
Студенты познакомятся с аудитом HR-процессов в бизнес-команде и научатся определять их точки роста. Они разберутся с метриками и HR-аналитикой, а также узнают, как выстроить эффективные коммуникации с сотрудниками.
Участники курса, успешно завершившие обучение, получат возможность пройти тестирование для оценки профессиональных навыков и индивидуальный план развития.
Студенты смогут общаться с действующими HR BP и обмениваться опытом с коллегами из других сфер.
Продолжительность: 10 недель.
Формат: онлайн-лекции, практические задания.
Доступ: после вступительного экзамена.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При написании статьи проанализировали курсы для HR-бизнес-партнеров. Подбирали программы обучения, учитывая следующие критерии:
Порог входа. Выбрали курсы, которые подойдут начинающим HR BP и специалистам с опытом работы, которые хотят изучить актуальные тренды профессии, узнать об изменениях и новых инструментах в этой сфере.
Стоимость курса. Указали полную стоимость курсов, а также возможность оплаты обучения в рассрочку.
Формат обучения и обратная связь. Собрали курсы, которые проходят в онлайн-формате, чтобы можно было совмещать обучение с основной деятельностью и учиться, не выходя из дома.
Документ об окончании. Обращали внимание, выдают ли школы выпускникам диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат о прохождении обучения.
Помощь в трудоустройстве. Подобрали курсы, на которых проводят карьерные консультации и помогают в поиске работы.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Собрали курсы от онлайн-школ с лицензией, что позволяет вернуть 13% от стоимости обучения через оформление налогового вычета.
Какой курс для HR BP выбрать
Необходимость профессии HR-бизнес-партнера обусловлена важностью выстраивания взаимосвязи между целями компании и человеческими ресурсами. HR BP освобождает лидера компании от блока HR-задач и, таким образом, курирует изменения в рекрутинге. Чтобы оставаться в курсе событий на рынке труда и повышать свои профессиональные навыки, нужно постоянно обучаться. Подобрали для этих целей следующие курсы:
«Профессия “HR-бизнес-партнер”» от Skillbox: курс от экспертов из Ancor, Levi’s, S7, Tele2 с вебинарами и поддержкой персонального наставника (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«HR BP» от Topcareer: курс повышения квалификации с бесплатным демодоступом, слушатели которого посетят две экскурсии к HR BP в Skyeng и Softline.
«HR BP в IT» от Topcareer: курс от экспертов «МТС Digital», «Т-Банка», Okko и «Ростелекома» с бессрочным возможностью заниматься по индивидуальному графику.
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