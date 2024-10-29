15 онлайн-курсов PR-менеджмента 

Собрали платные и бесплатные курсы, на которых можно научиться выстраивать эффективные коммуникации и управлять репутацией бренда. Практически все школы предлагают онлайн-формат обучения без отрыва от привычного графика и выдают документ о получении образования.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы для PR-менеджеров от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов для PR-менеджеров
«PR-менеджер в digital» от «Нетологии»: курс, на котором студенты самостоятельно выполнят два проекта для портфолио и получат бесплатный доступ к сервису аналитики социальных сетей LiveDune (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Профессия “PR-менеджер” 3.0» от Skillbox: курс, на котором участники спланируют PR-кампанию для «МегаФона» или своего бренда, получат поддержку HR-специалиста и персональную обратную связь от куратора (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Технологии PR-деятельности и разработка PR-материалов» от НИИДПО: курс от кандидата экономических наук, на котором научат устанавливать доверительные отношения между организацией и общественностью.
«Психология потребительского поведения, рекламы и PR» от Moscow Business Academy: курс от российских и иностранных экспертов в сфере рекламы и управления персоналом с разборами случаев из практики и тренажерами (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«PR-менеджер. Профессия» от Moscow Business School: курс для начинающих с безлимитным доступом ко всем учебным материалам, факультативным семинарам и вебинарам (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«PR-менеджер» от «Института профессионального образования»: курс от кандидатов экономических наук и бизнес-тренеров, на котором можно освоить новую профессию при активной поддержке куратора (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Профессия “PR-менеджер в fashion”» от Fashion Factory: курс, студенты которого построят стратегию продвижения бренда и напишут пресс-релиз для модного СМИ, а лучшие смогут попасть на стажировку в PRitulenkoPR.
«DevRel» от OTUS: «живые» вебинары с экспертами из «Альфа-Банка» и «Яндекса» с возможностью создать PR-проект для собственной компании.
«Онлайн-курсы PR для начинающих» от «Международной школы профессий»: трехнедельный курс с гибким графиком обучения и сопровождением от наставника — маркетолога с опытом более 17 лет.
«Специалист по связям с общественностью» от портала «ИнфоУрок»: курс с ежемесячным платежом по подписке, студенты которого получат доступ ко всем учебным программам из каталога (промокод 5023486 — кешбэк 10% от стоимости курса).
Подобрали 12 курсов, на которых можно освоить профессию PR-менеджера. Есть программы для начинающих и специалистов с опытом. Некоторые школы предлагают не только онлайн-формат обучения, но и посещение лекций в аудиториях.
1. «PR-менеджер в digital» — «Нетология»
🎁По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
На курсе научат выстраивать эффективные коммуникации и управлять репутацией бренда. Уроки можно проходить с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.
Студенты получат помощь от карьерного центра и уже через пять месяцев смогут претендовать на заработную плату от 80 тысяч рублей. Выпускники школы смогли трудоустроиться в Ozon, «Альфа-Банк», 2GIS, «Рамблер».
Цена полностью: 86 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3772 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, предложат стажировки и проекты от партнеров.
Программа:
PR в digital.
PR в нишах и направлениях.
Копирайтинг: практика написания текстов.
Дипломные проекты.
Достоинства:
Адаптация обучающей программы под запросы бизнеса.
Возможность поменять курс или приостановить обучение на шесть месяцев.
Бесплатный доступ к полной версии LiveDune — сервису аналитики социальных сетей.
Развернутая обратная связь от экспертов по выполненным заданиям: ответы на вопросы на вебинарах, текстовые и видеосообщения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Нетологии»: «Работа со СМИ: от PR-плана до пресс-конференций».
2. «Профессия “PR-менеджер” 3.0» — Skillbox
🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
Курс разработан совместно с крупными рекламными агентствами: АКОС, «Восход», Sidorin Lab. Студенты будут учиться разрабатывать PR-кампании, продвигать бренды в СМИ и соцсетях, писать продающие тексты. Будут решать реальные задачи компаний по PR в специальном тренажере.
Также слушатели выполнят два проекта, которые смогут добавить в свое портфолио: проанализируют «МегаФон» и его конкурентов и разработают рекламную кампанию.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3404 рублей в месяц на 31 месяц.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, проекты, тренажеры.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям, дадут доступ к чату с вакансиями.
Программа:
Работа с инфоповодом — запуск нового продукта.
PR-проект к запуску нового продукта.
PR-стратегия.
Работа с инфоповодом.
PR-проект.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Год английского в подарок после прохождения трех модулей курса.
Три дополнительных курса: «Спецпроекты и нативная реклама», «Репутационный менеджмент и маркетинг», «Копирайтинг для соцсетей».
Выпускникам помогут найти работу — или вернут деньги.
Возможность оформить налоговый вычет.
Персональная обратная связь от куратора.
Недостатки:
Отсутствие «живых» вебинаров.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Skillbox: «PR-менеджер».
3. «Технологии PR-деятельности и разработка PR-материалов» — НИИДПО
На курсе расскажут, как устанавливать доверительные отношения между организацией и общественностью и сохранять репутацию компании. Практические задания основаны на реальных рабочих ситуациях.
Преподаватель — кандидат экономических наук с опытом практической деятельности более 15 лет. Он будет проверять работы студентов и давать обратную связь.
Цена полностью: 6300 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 6 недель.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: текстовые и видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Организация PR-деятельности.
Технологии операционной PR-деятельности.
Разработка PR-материалов.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Онлайн-вебинары с получением электронных сертификатов за посещение.
Доступ к архиву вебинаров сохраняется на 90 дней после окончания курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Психология потребительского поведения, рекламы и PR» — Moscow Business Academy
🎁По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
На курсе изучают психологию потребительского поведения и эффективные стратегии рекламы. Выпускники смогут использовать полученные навыки для воздействия на аудиторию и повышения продаж. Преподаватели — российские и зарубежные эксперты с опытом от десяти лет.
Перед приобретением курса можно получить бесплатную консультацию по программе и выбору направления.
Цена полностью: 58 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4908 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, эфиры с экспертами, индивидуальные проекты, домашние задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Принятие решений потребителями.
Поведение потребителей.
Лояльность потребителей.
Модели рекламного воздействия.
Аттитюд как основной механизм рекламы.
Достоинства:
Поддержка от куратора.
Можно закончить курс экстерном.
Можно вернуть полную стоимость обучения в течение 14 дней.
Недостатки:
Обратная связь от преподавателей только через куратора или образовательную платформу.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Moscow Business Academy: «Диджитализация продаж и PR в спортивной индустрии».
5. «PR-менеджер. Профессия» — Moscow Business School
🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Преподаватели курса — нейропсихолог, сертифицированные бизнес-тренеры с опытом свыше 20 лет. Они помогут освоить теорию, разберут реальные случаи из практики и ответят на вопросы студентов.
Участники научатся разрабатывать маркетинговые программы и создавать бренд. Также они получат безлимитный доступ ко всем краткосрочным курсам школы для повышения квалификации.
Цена полностью: от 125 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 11 583 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видео-, аудио- и текстовые материалы, вебинары, семинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: консультация HR-специалиста.
Программа:
Экономическая среда бизнеса.
Маркетинг.
Менеджмент.
Стратегический менеджмент.
Управление человеческими ресурсами.
Достоинства:
Сопровождение от куратора.
Доступ к электронным библиотекам и записям вебинаров по тематическим разделам.
Безлимитное посещение всех краткосрочных курсов школы для повышения квалификации.
При отмене участия за пять рабочих дней до начала школа вернет оплату в полном размере; если позже — можно перезаписаться на следующий старт курса или выбрать другой семинар.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «PR-менеджер» — «Институт профессионального образования»
🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Курс готовит специалистов по созданию и улучшению имиджа компании или бренда. Обучение проходит на платформе школы через личный кабинет.
Студенты осваивают профессию с поддержкой куратора. Выпускники курса уже работают в таких крупных компаниях, как «Россети», «Роснефть», РЖД, «Сбербанк».
Цена полностью: 42 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3575 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: учебные и методические материалы, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Брендинг.
Связи с общественностью в системе социальных отношений.
Этические и правовые регуляторы PR-деятельности.
Технология и содержание PR-деятельности.
Организация PR-деятельности.
Достоинства:
Доступ к образовательной платформе urait.ru.
Разработка программ и предложение специальных условий для организаций.
Преподаватели — директор MosResult.ru, доцент кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Российского института транспорта.
Недостатки:
Отсутствие «живых» вебинаров.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Института профессионального образования»: «Реклама и PR».
7. «Профессия “PR-менеджер в fashion”» — Fashion Factory
За 2,5 месяца на курсе студенты освоят новую профессию и научатся управлять репутацией бренда в индустрии моды. Студентам предстоит самостоятельно разработать PR-стратегии для модных брендов: Selfmade и Studio 29.
Лучшие выпускники пройдут интервью с основательницей PRitulenkoPR и смогут попасть на стажировку в это агентство. Карьерный центр поможет на всех этапах трудоустройства.
Цена полностью: 91 770 рублей.
Цена в рассрочку: от 7647 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-лекции, офлайн-встречи, записи вебинаров, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, проведут консультацию с HR-специалистом, лучших выпускников устроят на стажировку в Fashion-бренды
Программа:
Введение в специальность.
Задачи PR-специалиста.
Инструменты PR-специалиста.
Развитие в профессии.
Достоинства:
Практические задания основаны на реальных проектах.
Бесплатный курс по трудоустройству от карьерного центра Ultimate Education.
Бонусный модуль в подарок — «Работа с нейросетями, антикризисный и международный PR».
Недостатки:
Некоторые студенты отмечают, что сложно подстраиваться под расписание лекций.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «DevRel» — OTUS
Программа включает «живые» вебинары, которые можно смотреть и в записи. Преподаватели разберут реальные ситуации из практики и объяснят, как работать с EVP, EJM. Студенты выполнят восемь домашних заданий и создадут проект технического пиара для своей компании.
Выпускники смогут разрабатывать стратегии развития HR-бренда и организовывать мероприятия разных форматов.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 8 модулей.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: разместят резюме в базе школы.
Программа:
ИТ-рынок и DevRel.
Построение стратегии Tech-бренда.
Коммуникации.
Комьюнити-менеджмент.
Мероприятия.
Достоинства:
Преподаватели — эксперты из «Сибур Диджитал», «Альфа-Банка», «Иннотеха», «ВКонтакте».
Участие в карьерных мероприятиях школы и в открытых уроках от партнеров.
Готовые формы, чек-листы, шаблоны и инструкциями для работы в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Онлайн-курсы PR для начинающих» — «Международная школа профессий»
В течение трех недель студенты будут учиться выстраивать собственную PR-стратегию, взаимодействовать со СМИ и работать над улучшением имиджа компании. Основной упор базовой программы сделан на практику.
Преподаватель — маркетолог с опытом работы более 17 лет. Обучение проходит в группах, а по завершении курса студенты получают сертификат.
Цена полностью: 11 300 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 недели.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат или диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Инструменты PR.
Digital PR.
Репутационный PR.
PR-стратегия.
Оценка эффективности PR-стратегии.
Достоинства:
Персональная скидка 45% на все программы обучения
Гибкий график: возможность заниматься с разными группами.
«Живое» онлайн-общение с преподавателями и наставниками.
Недостатки:
Доступ к курсу только на три месяца.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Специалист по связям с общественностью» — ИнфоУрок
🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса.
Курс подойдет начинающим специалистам и контент-менеджерам, которые хотят повысить квалификацию. Чтобы начать обучение, нужно оформить подписку. Слушатели получат доступ не только к этому курсу, но и ко всем курсам из каталога школы.
Студенты будут просматривать видеоуроки, изучать дополнительные материалы и выполнять контрольные работы. Методисты школы дадут обратную связь по заданиям. А выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 399 рублей в месяц.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты, практикумы, итоговая аттестация.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Особенности современной деятельности в области связей с общественность.
Основные направления PR деятельности.
Организация PR акций и оценка их эффективности.
Достоинства:
Обратная связь от методиста.
Доступ к другим курсам школы входит в подписку.
Низкая стоимость, сравнительно с другими курсами из подборки.
Преподаватель — кандидат экономических наук, заместитель директора Института «Первая Академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Недостатки:
Отсутствие «живых» вебинаров.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Организация PR-деятельности компании» — «Русская школа управления»
На курсе студенты расширят свои навыки в области PR, разберут реальные проекты. Программа рассчитана на руководителей и специалистов с опытом.
Для знакомства с курсом и образовательной платформой предусмотрен вводный урок. Если сложно выбрать обучающую программу, можно пройти бесплатный тест и получить в подарок консультацию специалиста и видеокурс.
Цена полностью: 50 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 4667 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 30 дней.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Коммуникация в современном мире.
Специальные PR-мероприятия. Пресс-конференции.
Новые медиа, контент и работа с ними.
Дизайн-мышление.
Достоинства:
Бесплатный доступ к пробному видеоуроку.
Адаптация курса под цели компании.
70% программы отводится на практику.
Недостатки:
Доступ к материалам только на период обучения.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
12. «Обучение специалистов по рекламе и связям с общественностью» — ВАДО
Помимо основной программы, студенты смогут углубленно изучать копирайтинг, психологию и управление рекламой. Школа предлагает три тарифа: «Студент», «Специалист» и «Профессионал».
Первый вариант включает все необходимые материалы для обучения. На втором тарифе даются доступ к образовательной платформе и свидетельство о прохождении курса. А в третьем открывается блок для предпринимателей.
Цена полностью: от 9400 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовое регулирование рекламной деятельности.
История мировой и российской рекламы.
Теория и практика менеджмента и маркетинга.
Интернет-технологии в рекламной деятельности.
Управление контентом в социальных сетях.
Рекламная политика организации.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Поддержка куратора на протяжении всего курса.
Бесплатная доставка документов по всей России.
В подарок — сертификат на 5000 рублей для оплаты других курсов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы для PR-менеджеров
Начать знакомство с профессией можно с бесплатных курсов. Эти программы помогут освоить базовые знания и понять, интересно ли дальше погружаться в направление. Собрали записи вебинаров для начинающих PR-менеджеров. Дополнили статью курсом с бесплатным ознакомительным доступом.
1. «PR-специалист: как освоить востребованную профессию» — «Нетология»
На вебинаре расскажут, как стать PR-менеджером и что входит в его обязанности. Познакомят с инструментами и методиками формирования имиджа компании.
Занятие будет полезно начинающим PR-менеджерам и специалистам смежных сфер. Преподаватель — сертифицированный бизнес-тренер и лектор общества «Знание» с опытом более 20 лет.
Длительность: 1 занятие.
Формат: запись вебинара.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Язык современной рекламы и СМИ» — «Открытое образование»
Материалы для ознакомления, позволяющие изучить основные аспекты профессии и оценить интерес к направлению. Преподаватели — кандидаты филологических наук.
Студенты познакомятся с современными тенденциями развития языка рекламы и методами анализа языка СМИ.
Длительность: 10 недель.
Формат: видеолекции, дополнительные материалы, тестовые задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Кто такой PR-менеджер и какие задачи он решает. Интенсив по PR» — Skillbox
Запись интенсива, на котором преподаватель расскажет о десяти необходимых навыках для работы в PR. Студенты узнают, как определить целевую аудиторию бренда и работать с ней, как PR может повлиять на продажи и повысить эффективность продвижения бизнеса.
Для закрепления навыков слушатели могут выполнить задание — заполнить таблицу с описанием бренда и его целевой аудитории.
Длительность: 1 занятие.
Формат: запись интенсива.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Отбор курсов для PR-менеджеров проводили с особой тщательностью на основе анализа нескольких критериев. При формировании подборки обращали внимание на следующие показатели:
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Собрали курсы в разных ценовых диапазонах. Обращали внимание на наличие рассрочки, поскольку возможность оплаты обучения по частям делает его более доступным.
Реальный результат обучения на курсе. Искали курсы, на которых в процессе обучения участники смогут выполнить работу для пополнения портфолио. Это поможет им не только развить навыки, но и повысить конкурентоспособность на рынке труда.
Документ об окончании. Включили в подборку учебные программы, после прохождения которых выдают сертификаты или дипломы. Возможность подтвердить свое образование соответствующим документом увеличивает шанс найти работу с достойной оплатой в короткие сроки.
Помощь в трудоустройстве. Чтобы не растерять полученные во время обучения знания и навыки, нужно как можно скорее начать применять их на практике. Включили в статью курсы, на которых студентам помогут найти работу.
Налоговый вычет. Возможность оформить налоговый вычет — это способ уменьшить расходы на обучение. Вернуть часть денег можно только в случае, если школа имеет лицензию на образовательную деятельность.
Какой курс по PR-менеджменту выбрать
PR-менеджер отвечает за создание положительного имиджа компании и налаживание связей с общественностью. Из-за постоянных изменений в технологиях и трендах такой специалист должен регулярно повышать свою квалификацию. В этом помогут следующие курсы:
«PR-менеджер в digital» от «Нетологии»: курс, на котором студенты самостоятельно выполнят два проекта для портфолио и получат бесплатный доступ к сервису аналитики социальных сетей LiveDune.
«Профессия “PR-менеджер” 3.0» от Skillbox: курс, на котором участники спланируют PR-кампанию для «МегаФона» или своего бренда, получат поддержку HR-специалиста и персональную обратную связь от куратора.
«Технологии PR-деятельности и разработка PR-материалов» от НИИДПО: курс от кандидата экономических наук, на котором научат устанавливать доверительные отношения между организацией и общественностью.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию