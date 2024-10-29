15 онлайн-курсов PR-менеджмента 

Подобрали 12 курсов, на которых можно освоить профессию PR-менеджера. Есть программы для начинающих и специалистов с опытом. Некоторые школы предлагают не только онлайн-формат обучения, но и посещение лекций в аудиториях.

1. «PR-менеджер в digital» — «Нетология»

🎁По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

На курсе научат выстраивать эффективные коммуникации и управлять репутацией бренда. Уроки можно проходить с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

Студенты получат помощь от карьерного центра и уже через пять месяцев смогут претендовать на заработную плату от 80 тысяч рублей. Выпускники школы смогли трудоустроиться в Ozon, «Альфа-Банк», 2GIS, «Рамблер».

Цена полностью: 86 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3772 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, предложат стажировки и проекты от партнеров.

Программа:

PR в digital.

PR в нишах и направлениях.

Копирайтинг: практика написания текстов.

Дипломные проекты.

Достоинства:

Адаптация обучающей программы под запросы бизнеса.

Возможность поменять курс или приостановить обучение на шесть месяцев.

Бесплатный доступ к полной версии LiveDune — сервису аналитики социальных сетей.

Развернутая обратная связь от экспертов по выполненным заданиям: ответы на вопросы на вебинарах, текстовые и видеосообщения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Нетологии»: «Работа со СМИ: от PR-плана до пресс-конференций».

2. «Профессия “PR-менеджер” 3.0» — Skillbox

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Курс разработан совместно с крупными рекламными агентствами: АКОС, «Восход», Sidorin Lab. Студенты будут учиться разрабатывать PR-кампании, продвигать бренды в СМИ и соцсетях, писать продающие тексты. Будут решать реальные задачи компаний по PR в специальном тренажере.

Также слушатели выполнят два проекта, которые смогут добавить в свое портфолио: проанализируют «МегаФон» и его конкурентов и разработают рекламную кампанию.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3404 рублей в месяц на 31 месяц.

Длительность: от 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, проекты, тренажеры.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям, дадут доступ к чату с вакансиями.

Программа:

Работа с инфоповодом — запуск нового продукта.

PR-проект к запуску нового продукта.

PR-стратегия.

Работа с инфоповодом.

PR-проект.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Год английского в подарок после прохождения трех модулей курса.

Три дополнительных курса: «Спецпроекты и нативная реклама», «Репутационный менеджмент и маркетинг», «Копирайтинг для соцсетей».

Выпускникам помогут найти работу — или вернут деньги.

Возможность оформить налоговый вычет.

Персональная обратная связь от куратора.

Недостатки:

Отсутствие «живых» вебинаров.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Skillbox: «PR-менеджер».

3. «Технологии PR-деятельности и разработка PR-материалов» — НИИДПО

На курсе расскажут, как устанавливать доверительные отношения между организацией и общественностью и сохранять репутацию компании. Практические задания основаны на реальных рабочих ситуациях.

Преподаватель — кандидат экономических наук с опытом практической деятельности более 15 лет. Он будет проверять работы студентов и давать обратную связь.

Цена полностью : 6300 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 6 недель.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: текстовые и видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Организация PR-деятельности.

Технологии операционной PR-деятельности.

Разработка PR-материалов.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Онлайн-вебинары с получением электронных сертификатов за посещение.

Доступ к архиву вебинаров сохраняется на 90 дней после окончания курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Психология потребительского поведения, рекламы и PR» — Moscow Business Academy

🎁По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

На курсе изучают психологию потребительского поведения и эффективные стратегии рекламы. Выпускники смогут использовать полученные навыки для воздействия на аудиторию и повышения продаж. Преподаватели — российские и зарубежные эксперты с опытом от десяти лет.

Перед приобретением курса можно получить бесплатную консультацию по программе и выбору направления.

Цена полностью: 58 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4908 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеолекции, эфиры с экспертами, индивидуальные проекты, домашние задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Принятие решений потребителями.

Поведение потребителей.

Лояльность потребителей.

Модели рекламного воздействия.

Аттитюд как основной механизм рекламы.

Достоинства:

Поддержка от куратора.

Можно закончить курс экстерном.

Можно вернуть полную стоимость обучения в течение 14 дней.

Недостатки:

Обратная связь от преподавателей только через куратора или образовательную платформу.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Moscow Business Academy: «Диджитализация продаж и PR в спортивной индустрии».

5. «PR-менеджер. Профессия» — Moscow Business School

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Преподаватели курса — нейропсихолог, сертифицированные бизнес-тренеры с опытом свыше 20 лет. Они помогут освоить теорию, разберут реальные случаи из практики и ответят на вопросы студентов.

Участники научатся разрабатывать маркетинговые программы и создавать бренд. Также они получат безлимитный доступ ко всем краткосрочным курсам школы для повышения квалификации.

Цена полностью: от 125 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 11 583 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видео-, аудио- и текстовые материалы, вебинары, семинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: консультация HR-специалиста.

Программа:

Экономическая среда бизнеса.

Маркетинг.

Менеджмент.

Стратегический менеджмент.

Управление человеческими ресурсами.

Достоинства:

Сопровождение от куратора.

Доступ к электронным библиотекам и записям вебинаров по тематическим разделам.

Безлимитное посещение всех краткосрочных курсов школы для повышения квалификации.

При отмене участия за пять рабочих дней до начала школа вернет оплату в полном размере; если позже — можно перезаписаться на следующий старт курса или выбрать другой семинар.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «PR-менеджер» — «Институт профессионального образования»

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Курс готовит специалистов по созданию и улучшению имиджа компании или бренда. Обучение проходит на платформе школы через личный кабинет.

Студенты осваивают профессию с поддержкой куратора. Выпускники курса уже работают в таких крупных компаниях, как «Россети», «Роснефть», РЖД, «Сбербанк».

Цена полностью: 42 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3575 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: учебные и методические материалы, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Брендинг.

Связи с общественностью в системе социальных отношений.

Этические и правовые регуляторы PR-деятельности.

Технология и содержание PR-деятельности.

Организация PR-деятельности.

Достоинства:

Доступ к образовательной платформе urait.ru.

Разработка программ и предложение специальных условий для организаций.

Преподаватели — директор MosResult.ru, доцент кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Российского института транспорта.

Недостатки:

Отсутствие «живых» вебинаров.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Института профессионального образования»: «Реклама и PR».

7. «Профессия “PR-менеджер в fashion”» — Fashion Factory

За 2,5 месяца на курсе студенты освоят новую профессию и научатся управлять репутацией бренда в индустрии моды. Студентам предстоит самостоятельно разработать PR-стратегии для модных брендов: Selfmade и Studio 29.

Лучшие выпускники пройдут интервью с основательницей PRitulenkoPR и смогут попасть на стажировку в это агентство. Карьерный центр поможет на всех этапах трудоустройства.

Цена полностью: 91 770 рублей.

Цена в рассрочку: от 7647 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-лекции, офлайн-встречи, записи вебинаров, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, проведут консультацию с HR-специалистом, лучших выпускников устроят на стажировку в Fashion-бренды

Программа:

Введение в специальность.

Задачи PR-специалиста.

Инструменты PR-специалиста.

Развитие в профессии.

Достоинства:

Практические задания основаны на реальных проектах.

Бесплатный курс по трудоустройству от карьерного центра Ultimate Education.

Бонусный модуль в подарок — «Работа с нейросетями, антикризисный и международный PR».

Недостатки:

Некоторые студенты отмечают, что сложно подстраиваться под расписание лекций.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «DevRel» — OTUS

Программа включает «живые» вебинары, которые можно смотреть и в записи. Преподаватели разберут реальные ситуации из практики и объяснят, как работать с EVP, EJM. Студенты выполнят восемь домашних заданий и создадут проект технического пиара для своей компании.

Выпускники смогут разрабатывать стратегии развития HR-бренда и организовывать мероприятия разных форматов.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 8 модулей.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: разместят резюме в базе школы.

Программа:

ИТ-рынок и DevRel.

Построение стратегии Tech-бренда.

Коммуникации.

Комьюнити-менеджмент.

Мероприятия.

Достоинства:

Преподаватели — эксперты из «Сибур Диджитал», «Альфа-Банка», «Иннотеха», «ВКонтакте».

Участие в карьерных мероприятиях школы и в открытых уроках от партнеров.

Готовые формы, чек-листы, шаблоны и инструкциями для работы в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Онлайн-курсы PR для начинающих» — «Международная школа профессий»

В течение трех недель студенты будут учиться выстраивать собственную PR-стратегию, взаимодействовать со СМИ и работать над улучшением имиджа компании. Основной упор базовой программы сделан на практику.

Преподаватель — маркетолог с опытом работы более 17 лет. Обучение проходит в группах, а по завершении курса студенты получают сертификат.

Цена полностью: 11 300 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 недели.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат или диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Инструменты PR.

Digital PR.

Репутационный PR.

PR-стратегия.

Оценка эффективности PR-стратегии.

Достоинства:

Персональная скидка 45% на все программы обучения

Гибкий график: возможность заниматься с разными группами.

«Живое» онлайн-общение с преподавателями и наставниками.

Недостатки:

Доступ к курсу только на три месяца.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Специалист по связям с общественностью» — ИнфоУрок

🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса.

Курс подойдет начинающим специалистам и контент-менеджерам, которые хотят повысить квалификацию. Чтобы начать обучение, нужно оформить подписку. Слушатели получат доступ не только к этому курсу, но и ко всем курсам из каталога школы.

Студенты будут просматривать видеоуроки, изучать дополнительные материалы и выполнять контрольные работы. Методисты школы дадут обратную связь по заданиям. А выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 399 рублей в месяц.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тесты, практикумы, итоговая аттестация.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Особенности современной деятельности в области связей с общественность.

Основные направления PR деятельности.

Организация PR акций и оценка их эффективности.

Достоинства:

Обратная связь от методиста.

Доступ к другим курсам школы входит в подписку.

Низкая стоимость, сравнительно с другими курсами из подборки.

Преподаватель — кандидат экономических наук, заместитель директора Института «Первая Академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Недостатки:

Отсутствие «живых» вебинаров.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Организация PR-деятельности компании» — «Русская школа управления»

На курсе студенты расширят свои навыки в области PR, разберут реальные проекты. Программа рассчитана на руководителей и специалистов с опытом.

Для знакомства с курсом и образовательной платформой предусмотрен вводный урок. Если сложно выбрать обучающую программу, можно пройти бесплатный тест и получить в подарок консультацию специалиста и видеокурс.

Цена полностью: 50 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4667 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 30 дней.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Коммуникация в современном мире.

Специальные PR-мероприятия. Пресс-конференции.

Новые медиа, контент и работа с ними.

Дизайн-мышление.

Достоинства:

Бесплатный доступ к пробному видеоуроку.

Адаптация курса под цели компании.

70% программы отводится на практику.

Недостатки:

Доступ к материалам только на период обучения.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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12. «Обучение специалистов по рекламе и связям с общественностью» — ВАДО

Помимо основной программы, студенты смогут углубленно изучать копирайтинг, психологию и управление рекламой. Школа предлагает три тарифа: «Студент», «Специалист» и «Профессионал».

Первый вариант включает все необходимые материалы для обучения. На втором тарифе даются доступ к образовательной платформе и свидетельство о прохождении курса. А в третьем открывается блок для предпринимателей.

Цена полностью: от 9400 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовое регулирование рекламной деятельности.

История мировой и российской рекламы.

Теория и практика менеджмента и маркетинга.

Интернет-технологии в рекламной деятельности.

Управление контентом в социальных сетях.

Рекламная политика организации.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Поддержка куратора на протяжении всего курса.

Бесплатная доставка документов по всей России.

В подарок — сертификат на 5000 рублей для оплаты других курсов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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