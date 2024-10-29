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Менеджмент

15 онлайн-курсов PR-менеджмента 

PR-менеджер занимается формированием привлекательного имиджа компании и налаживанием внешних коммуникаций. Эти специалисты востребованы как в государственных учреждениях, так и в коммерческих организациях. По данным HeadHunter, зарплата PR-менеджера с опытом работы от одного года может достигать 150 тысяч рублей.

Собрали платные и бесплатные курсы, на которых можно научиться выстраивать эффективные коммуникации и управлять репутацией бренда. Практически все школы предлагают онлайн-формат обучения без отрыва от привычного графика и выдают документ о получении образования.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы для PR-менеджеров от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов для PR-менеджеров 

  1. «PR-менеджер в digital» от «Нетологии»: курс, на котором студенты самостоятельно выполнят два проекта для портфолио и получат бесплатный доступ к сервису аналитики социальных сетей LiveDune (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  2. «Профессия “PR-менеджер” 3.0» от Skillbox: курс, на котором участники спланируют PR-кампанию для «МегаФона» или своего бренда, получат поддержку HR-специалиста и персональную обратную связь от куратора (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  3. «Технологии PR-деятельности и разработка PR-материалов» от НИИДПО: курс от кандидата экономических наук, на котором научат устанавливать доверительные отношения между организацией и общественностью.

  4. «Психология потребительского поведения, рекламы и PR» от Moscow Business Academy: курс от российских и иностранных экспертов в сфере рекламы и управления персоналом с разборами случаев из практики и тренажерами (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  5. «PR-менеджер. Профессия» от Moscow Business School: курс для начинающих с безлимитным доступом ко всем учебным материалам, факультативным семинарам и вебинарам (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  6. «PR-менеджер» от «Института профессионального образования»: курс от кандидатов экономических наук и бизнес-тренеров, на котором можно освоить новую профессию при активной поддержке куратора (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  7. «Профессия “PR-менеджер в fashion”» от Fashion Factory: курс, студенты которого построят стратегию продвижения бренда и напишут пресс-релиз для модного СМИ, а лучшие смогут попасть на стажировку в PRitulenkoPR. 

  8. «DevRel» от OTUS: «живые» вебинары с экспертами из «Альфа-Банка» и «Яндекса» с возможностью создать PR-проект для собственной компании.

  9. «Онлайн-курсы PR для начинающих» от «Международной школы профессий»: трехнедельный курс с гибким графиком обучения и сопровождением от наставника — маркетолога с опытом более 17 лет.

  10. «Специалист по связям с общественностью» от портала «ИнфоУрок»: курс с ежемесячным платежом по подписке, студенты которого получат доступ ко всем учебным программам из каталога (промокод 5023486 — кешбэк 10% от стоимости курса).

Подобрали 12 курсов, на которых можно освоить профессию PR-менеджера. Есть программы для начинающих и специалистов с опытом. Некоторые школы предлагают не только онлайн-формат обучения, но и посещение лекций в аудиториях.

1. «PR-менеджер в digital» — «Нетология»

🎁По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

На курсе научат выстраивать эффективные коммуникации и управлять репутацией бренда. Уроки можно проходить с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

Студенты получат помощь от карьерного центра и уже через пять месяцев смогут претендовать на заработную плату от 80 тысяч рублей. Выпускники школы смогли трудоустроиться в Ozon, «Альфа-Банк», 2GIS, «Рамблер». 

  • Цена полностью: 86 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3772 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, предложат стажировки и проекты от партнеров. 

Программа:

  • PR в digital.

  • PR в нишах и направлениях.

  • Копирайтинг: практика написания текстов.

  • Дипломные проекты.

Достоинства:

  • Адаптация обучающей программы под запросы бизнеса.

  • Возможность поменять курс или приостановить обучение на шесть месяцев.

  • Бесплатный доступ к полной версии LiveDune — сервису аналитики социальных сетей.

  • Развернутая обратная связь от экспертов по выполненным заданиям: ответы на вопросы на вебинарах, текстовые и видеосообщения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Нетологии»: «Работа со СМИ: от PR-плана до пресс-конференций».

2. «Профессия “PR-менеджер” 3.0» — Skillbox

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Курс разработан совместно с крупными рекламными агентствами: АКОС, «Восход», Sidorin Lab. Студенты будут учиться разрабатывать PR-кампании, продвигать бренды в СМИ и соцсетях, писать продающие тексты. Будут решать реальные задачи компаний по PR в специальном тренажере.

Также слушатели выполнят два проекта, которые смогут добавить в свое портфолио: проанализируют «МегаФон» и его конкурентов и разработают рекламную кампанию.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3404 рублей в месяц на 31 месяц.

  • Длительность: от 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, проекты, тренажеры.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям, дадут доступ к чату с вакансиями.

Программа:

  • Работа с инфоповодом — запуск нового продукта.

  • PR-проект к запуску нового продукта.

  • PR-стратегия.

  • Работа с инфоповодом.

  • PR-проект.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Год английского в подарок после прохождения трех модулей курса.

  • Три дополнительных курса: «Спецпроекты и нативная реклама», «Репутационный менеджмент и маркетинг», «Копирайтинг для соцсетей».

  • Выпускникам помогут найти работу — или вернут деньги.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Персональная обратная связь от куратора.

Недостатки:

  • Отсутствие «живых» вебинаров.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Skillbox: «PR-менеджер».

3. «Технологии PR-деятельности и разработка PR-материалов» — НИИДПО

На курсе расскажут, как устанавливать доверительные отношения между организацией и общественностью и сохранять репутацию компании. Практические задания основаны на реальных рабочих ситуациях.

Преподаватель — кандидат экономических наук с опытом практической деятельности более 15 лет. Он будет проверять работы студентов и давать обратную связь.

  • Цена полностью: 6300 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 6 недель.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: текстовые и видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Организация PR-деятельности.

  • Технологии операционной PR-деятельности.

  • Разработка PR-материалов.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Онлайн-вебинары с получением электронных сертификатов за посещение.

  • Доступ к архиву вебинаров сохраняется на 90 дней после окончания курса.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Психология потребительского поведения, рекламы и PR» — Moscow Business Academy

🎁По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

На курсе изучают психологию потребительского поведения и эффективные стратегии рекламы. Выпускники смогут использовать полученные навыки для воздействия на аудиторию и повышения продаж. Преподаватели — российские и зарубежные эксперты с опытом от десяти лет.

Перед приобретением курса можно получить бесплатную консультацию по программе и выбору направления.

  • Цена полностью: 58 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4908 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, эфиры с экспертами, индивидуальные проекты, домашние задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Принятие решений потребителями.

  • Поведение потребителей. 

  • Лояльность потребителей.

  • Модели рекламного воздействия.

  • Аттитюд как основной механизм рекламы.

Достоинства:

  • Поддержка от куратора.

  • Можно закончить курс экстерном.

  • Можно вернуть полную стоимость обучения в течение 14 дней.

Недостатки:

  • Обратная связь от преподавателей только через куратора или образовательную платформу.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Moscow Business Academy: «Диджитализация продаж и PR в спортивной индустрии».

5. «PR-менеджер. Профессия» — Moscow Business School

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Преподаватели курса — нейропсихолог, сертифицированные бизнес-тренеры с опытом свыше 20 лет. Они  помогут освоить теорию, разберут реальные случаи из практики и ответят на вопросы студентов.

Участники научатся разрабатывать маркетинговые программы и создавать бренд. Также они получат безлимитный доступ ко всем краткосрочным курсам школы для повышения квалификации.

  • Цена полностью: от 125 100 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 11 583 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видео-, аудио- и текстовые материалы, вебинары, семинары, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: консультация HR-специалиста. 

Программа:

  • Экономическая среда бизнеса.

  • Маркетинг.

  • Менеджмент.

  • Стратегический менеджмент.

  • Управление человеческими ресурсами.

Достоинства:

  • Сопровождение от куратора. 

  • Доступ к электронным библиотекам и записям вебинаров по тематическим разделам. 

  • Безлимитное посещение всех краткосрочных курсов школы для повышения квалификации. 

  • При отмене участия за пять рабочих дней до начала школа вернет оплату в полном размере; если позже — можно перезаписаться на следующий старт курса или выбрать другой семинар.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «PR-менеджер» — «Институт профессионального образования»

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Курс готовит специалистов по созданию и улучшению имиджа компании или бренда. Обучение проходит на платформе школы через личный кабинет.

Студенты осваивают профессию с поддержкой куратора. Выпускники курса уже работают в таких крупных компаниях, как «Россети», «Роснефть», РЖД, «Сбербанк».

  • Цена полностью: 42 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3575 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: учебные и методические материалы, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Брендинг.

  • Связи с общественностью в системе социальных отношений.

  • Этические и правовые регуляторы PR-деятельности.

  • Технология и содержание PR-деятельности.

  • Организация PR-деятельности.

Достоинства:

  • Доступ к образовательной платформе urait.ru.

  • Разработка программ и предложение специальных условий для организаций.

  • Преподаватели — директор MosResult.ru, доцент кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Российского института транспорта.

Недостатки:

  • Отсутствие «живых» вебинаров.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Института профессионального образования»: «Реклама и PR».

7. «Профессия “PR-менеджер в fashion”» — Fashion Factory

За 2,5 месяца на курсе студенты освоят новую профессию и научатся управлять репутацией бренда в индустрии моды. Студентам предстоит самостоятельно разработать PR-стратегии для модных брендов: Selfmade и Studio 29.

Лучшие выпускники пройдут интервью с основательницей  PRitulenkoPR и смогут попасть на стажировку в это агентство. Карьерный центр поможет на всех этапах трудоустройства.

  • Цена полностью: 91 770 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 7647 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2,5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-лекции, офлайн-встречи, записи вебинаров, практические задания.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, проведут консультацию с HR-специалистом, лучших выпускников устроят на стажировку в Fashion-бренды 

Программа:

  • Введение в специальность. 

  • Задачи PR-специалиста. 

  • Инструменты PR-специалиста. 

  • Развитие в профессии.

Достоинства:

  • Практические задания основаны на реальных проектах.

  • Бесплатный курс по трудоустройству от карьерного центра Ultimate Education.

  • Бонусный модуль в подарок — «Работа с нейросетями, антикризисный и международный PR».

Недостатки:

  • Некоторые студенты отмечают, что сложно подстраиваться под расписание лекций.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «DevRel» — OTUS

Программа включает «живые» вебинары, которые можно смотреть и в записи. Преподаватели разберут реальные ситуации из практики и объяснят, как работать с EVP, EJM. Студенты выполнят восемь домашних заданий и создадут проект технического пиара для своей компании.

Выпускники смогут разрабатывать стратегии развития HR-бренда и организовывать мероприятия разных форматов. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 8 модулей.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: разместят резюме в базе школы. 

Программа:

  • ИТ-рынок и DevRel.

  • Построение стратегии Tech-бренда.

  • Коммуникации.

  • Комьюнити-менеджмент.

  • Мероприятия.

Достоинства:

  • Преподаватели — эксперты из «Сибур Диджитал», «Альфа-Банка», «Иннотеха», «ВКонтакте».

  • Участие в карьерных мероприятиях школы и в открытых уроках от партнеров.

  • Готовые формы, чек-листы, шаблоны и инструкциями для работы в подарок.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Онлайн-курсы PR для начинающих» — «Международная школа профессий»

В течение трех недель студенты будут учиться выстраивать собственную PR-стратегию, взаимодействовать со СМИ и работать над улучшением имиджа компании. Основной упор базовой программы сделан на практику.

Преподаватель — маркетолог с опытом работы более 17 лет. Обучение проходит в группах, а по завершении курса студенты получают сертификат.

  • Цена полностью: 11 300 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3 недели.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат или диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Инструменты PR.

  • Digital PR.

  • Репутационный PR.

  • PR-стратегия.

  • Оценка эффективности PR-стратегии.

Достоинства:

  • Персональная скидка 45% на все программы обучения

  • Гибкий график: возможность заниматься с разными группами.

  • «Живое» онлайн-общение с преподавателями и наставниками.

Недостатки:

  • Доступ к курсу только на три месяца.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Специалист по связям с общественностью» — ИнфоУрок

🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса.

Курс подойдет начинающим специалистам и контент-менеджерам, которые хотят повысить квалификацию. Чтобы начать обучение, нужно оформить подписку. Слушатели получат доступ не только к этому курсу, но и ко всем курсам из каталога школы. 

Студенты будут просматривать видеоуроки, изучать дополнительные материалы и выполнять контрольные работы. Методисты школы дадут обратную связь по заданиям. А выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 399 рублей в месяц.

  • Длительность: от 3 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, тесты, практикумы, итоговая аттестация.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Особенности современной деятельности в области связей с общественность.

  • Основные направления PR деятельности.

  • Организация PR акций и оценка их эффективности.

Достоинства:

  • Обратная связь от методиста.

  • Доступ к другим курсам школы входит в подписку.

  • Низкая стоимость, сравнительно с другими курсами из подборки.

  • Преподаватель — кандидат экономических наук, заместитель директора Института «Первая Академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Недостатки:

  • Отсутствие «живых» вебинаров.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

11. «Организация PR-деятельности компании» — «Русская школа управления»

На курсе студенты расширят свои навыки в области PR, разберут реальные проекты. Программа рассчитана на руководителей и специалистов с опытом.

Для знакомства с курсом и образовательной платформой предусмотрен вводный урок. Если сложно выбрать обучающую программу, можно пройти бесплатный тест и получить в подарок консультацию специалиста и видеокурс.

  • Цена полностью: 50 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4667 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 30 дней.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Коммуникация в современном мире.

  • Специальные PR-мероприятия. Пресс-конференции.

  • Новые медиа, контент и работа с ними.

  • Дизайн-мышление.

Достоинства:

  • Бесплатный доступ к пробному видеоуроку.

  • Адаптация курса под цели компании.

  • 70% программы отводится на практику.

Недостатки:

  • Доступ к материалам только на период обучения.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

12. «Обучение специалистов по рекламе и связям с общественностью» — ВАДО

Помимо основной программы, студенты смогут углубленно изучать копирайтинг, психологию и управление рекламой. Школа предлагает три тарифа: «Студент», «Специалист» и «Профессионал».

Первый вариант включает все необходимые материалы для обучения. На втором тарифе даются доступ к образовательной платформе и свидетельство о прохождении курса. А в третьем открывается блок для предпринимателей.

  • Цена полностью: от 9400 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Правовое регулирование рекламной деятельности.

  • История мировой и российской рекламы.

  • Теория и практика менеджмента и маркетинга.

  • Интернет-технологии в рекламной деятельности.

  • Управление контентом в социальных сетях.

  • Рекламная политика организации.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Поддержка куратора на протяжении всего курса.

  • Бесплатная доставка документов по всей России. 

  • В подарок — сертификат на 5000 рублей для оплаты других курсов. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Бесплатные курсы для PR-менеджеров

Начать знакомство с профессией можно с бесплатных курсов. Эти программы помогут освоить базовые знания и понять, интересно ли дальше погружаться в направление. Собрали записи вебинаров для начинающих PR-менеджеров. Дополнили статью курсом с бесплатным ознакомительным доступом.

1. «PR-специалист: как освоить востребованную профессию» — «Нетология»

На вебинаре расскажут, как стать PR-менеджером и что входит в его обязанности. Познакомят с инструментами и методиками формирования имиджа компании.

Занятие будет полезно начинающим PR-менеджерам и специалистам смежных сфер. Преподаватель — сертифицированный бизнес-тренер и лектор общества «Знание» с опытом более 20 лет.

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Язык современной рекламы и СМИ» — «Открытое образование»

Материалы для ознакомления, позволяющие изучить основные аспекты профессии и оценить интерес к направлению. Преподаватели — кандидаты филологических наук.

Студенты познакомятся с современными тенденциями развития языка рекламы и методами анализа языка СМИ.

  • Длительность: 10 недель.

  • Формат: видеолекции, дополнительные материалы, тестовые задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Кто такой PR-менеджер и какие задачи он решает. Интенсив по PR» — Skillbox

Запись интенсива, на котором преподаватель расскажет о десяти необходимых навыках для работы в PR. Студенты узнают, как определить целевую аудиторию бренда и работать с ней, как PR может повлиять на продажи и повысить эффективность продвижения бизнеса.

Для закрепления навыков слушатели могут выполнить задание — заполнить таблицу с описанием бренда и его целевой аудитории.

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: запись интенсива.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Отбор курсов для PR-менеджеров проводили с особой тщательностью на основе анализа нескольких критериев. При формировании подборки обращали внимание на следующие показатели: 

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Собрали курсы в разных ценовых диапазонах. Обращали внимание на наличие рассрочки, поскольку возможность оплаты обучения по частям делает его более доступным.

  • Реальный результат обучения на курсе. Искали курсы, на которых в процессе обучения участники смогут выполнить работу для пополнения портфолио. Это поможет им не только развить навыки, но и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

  • Документ об окончании. Включили в подборку учебные программы, после прохождения которых выдают сертификаты или дипломы. Возможность подтвердить свое образование соответствующим документом увеличивает шанс найти работу с достойной оплатой в короткие сроки.

  • Помощь в трудоустройстве. Чтобы не растерять полученные во время обучения знания и навыки, нужно как можно скорее начать применять их на практике. Включили в статью курсы, на которых студентам помогут найти работу.

  • Налоговый вычет. Возможность оформить налоговый вычет — это способ уменьшить расходы на обучение. Вернуть часть денег можно только в случае, если школа имеет лицензию на образовательную деятельность.

Какой курс по PR-менеджменту выбрать

PR-менеджер отвечает за создание положительного имиджа компании и налаживание связей с общественностью. Из-за постоянных изменений в технологиях и трендах такой специалист должен регулярно повышать свою квалификацию. В этом помогут следующие курсы:

  1. «PR-менеджер в digital» от «Нетологии»: курс, на котором студенты самостоятельно выполнят два проекта для портфолио и получат бесплатный доступ к сервису аналитики социальных сетей LiveDune.

  2. «Профессия “PR-менеджер” 3.0» от Skillbox: курс, на котором участники спланируют PR-кампанию для «МегаФона» или своего бренда, получат поддержку HR-специалиста и персональную обратную связь от куратора.

  3. «Технологии PR-деятельности и разработка PR-материалов» от НИИДПО: курс от кандидата экономических наук, на котором научат устанавливать доверительные отношения между организацией и общественностью.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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