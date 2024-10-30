20 курсов по риск-менеджменту: обучение управлению рисками

Освоить риск-менеджмент с нуля или повысить квалификацию можно на онлайн-курсах. Собрали учебные программы длительностью от двух дней до девяти месяцев. Добавили в подборку курс с получением диплома бакалавра.

1. «Управление рисками» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студенты научатся планировать работу команды, учитывая риски и ограничения. Узнают, как распознавать и решать конфликты. Отработать полученные навыки слушатели смогут на своем или учебном проекте.

Программа подойдет предпринимателям, руководителям проектов, отделов и подразделений. Автор курса — эксперт-практик с 16-летним опытом в управлении проектами, процессами и департаментами.

Цена полностью: 34 200 рублей.

Цена в рассрочку : 3000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа : для специалистов с опытом.

Формат : записи вебинаров, домашние задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегическое и тактическое управление.

Стратегия. Тактика. Операционная деятельность.

Эффективное управление проектами.

Оценка ресурсов для реализации проекта.

Управление рисками и качеством.

Достоинства:

Преподаватель — практикующий эксперт с опытом работы более 16 лет.

Возможность пройти практику на своем проекте.

Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров с преподавателями.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта» — НИИДПО

Слушатели научатся планировать бюджет проекта: рассчитывать затраты и оптимизировать расходы. Узнают, как формировать команду, распределять роли, задачи и контролировать их выполнение. Научатся запускать пилотные проекты и анализировать их эффективность.

Учиться можно на онлайн-платформе и в мобильном приложении. Студенты получат доступ ко всем вебинарам школы на весь срок обучения и 90 дней после. Лекционные и дополнительные материалы останутся у выпускников навсегда.

Цена полностью : 25 500 рублей.

Цена в рассрочку : от 2125 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : текстовые и видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анализ внешних условий реализации проекта.

Анализ внутренней среды и ресурсного потенциала компании.

Управление человеческими ресурсами и коммуникациями проекта.

Риски и закупки в проектной деятельности.

Agile-технологии в управлении проектами.

Достоинства:

Опытные преподаватели — кандидаты наук, практикующие специалисты.

«Живые» вебинары с преподавателями.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Обратная связь от преподавателей по практическим заданиям.

Возможность учиться в мобильном приложении.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Управление рисками» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

На курсе научат анализировать риски и защищать бизнес от потерь прибыли. Студенты узнают, как повышать конкурентоспособность компании с помощью корпоративной разведки. Научатся составлять план по управлению рисками и страховать их.

Программа включает в себя онлайн-вебинары и разборы реальных проектов. Также предусмотрены тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины, видеоматериалы с практическими упражнениями от преподавателей.

Цена полностью: 45 200 рублей.

Цена в рассрочку : 3800 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 7 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Антикризисное управление.

Бухгалтерская управленческая отчетность.

Предпринимательство как управление денежными потоками

Теории предпринимательских рисков.

Предпринимательская среда.

Достоинства:

«Живые» вебинары с преподавателями.

Опытные преподаватели — кандидаты наук, психологи, бизнес-тренеры.

Обратная связь от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.

Недостатки:

Доступ к материалам курса остается не навсегда.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Управление рисками» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Студенты изучат подходы к управлению рисками в бизнесе. Узнают, как использовать математические модели для предсказания и анализа рисков. Поймут, как определять потенциальные угрозы для бизнеса.

Курс для менеджеров, руководителей компаний и специалистов по финансам, страхованию, инвестициям и управлению активами.

Студенты смогут отточить навыки на групповых онлайн-занятиях и в процессе решения практических заданий, приближенных к реальным задачам.

Цена полностью: 149 800 рублей.

Цена в рассрочку : 12 483 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 9 месяцев.

Порог входа : для специалистов с опытом.

Формат : видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании : международный диплом с европейским приложением.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить портфолио и составить резюме, подготовят к собеседованиям и научат искать заказчиков.

Программа:

Основы менеджмента.

Управление проектами.

Операционный менеджмент.

Управление человеческими ресурсами.

Стратегии и развитие бизнеса.

Достоинства:

Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, эксперты в области управления, маркетинга, финансового анализа со стажем работы от 15 лет.

70% программы — практика на основе реальных рабочих задач.

Обратная связь от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.

Возможность вернуть деньги в течение 14 дней, если курс не подойдет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Риск-менеджмент / Управление рисками. Повышение квалификации» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Студенты курса получат алгоритм для создания надежной системы риск-менеджмента, научатся использовать финансовые отчеты и составлять карту рисков. Также изучат классификацию рисков и методы их выявления, оценки и предотвращения.

Помимо лекций получат доступ к закрытому бизнес-клубу и авторские учебные материалы.

Цена полностью: 37 710 рублей.

Цена в рассрочку : 3492 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 2 дня.

Порог входа : для специалистов с опытом.

Формат : онлайн-семинар.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основные понятия и определения риск-менеджмента.

Система риск-менеджмента.

Оценка рисков на действующем предприятии.

Реагирование на риск.

Учет и анализ риска инвестиционного проекта.

Достоинства:

«Живое» общение с преподавателем на занятиях.

По отзывам выпускников, интересная и доступная подача материала преподавателем.

Опытный преподаватель — эксперт в области управления предприятием, процессами и проектами повышения операционной эффективности с опытом более 20 лет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Moscow Business School: «Риск-менеджмент. Профессия».

6. «Риск менеджмент» — АПОК

На курсе научат в комплексе анализировать риски компании. Студенты изучат основные цели и задачи менеджмента в организации. Освоят методы принятия управленческих решений. Узнают о путях снижения рисков предпринимательской деятельности.

Для зачисления необходимо среднее специальное или высшее образование. Есть пакеты с возможностью обучения по индивидуальной программе. В тариф «Премиум» включена помощь при сдаче итогового теста.

Цена полностью: от 29 990 рублей.

Цена в рассрочку : от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : от 1 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : текстовые лекции, тестирование.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы менеджмента.

Бухгалтерская отчетность.

Управление конфликтами.

Показатели риска и методы его оценки.

Управление предпринимательскими рисками.

Достоинства:

Можно пройти обучение по индивидуальной программе.

Можно оформить налоговый вычет.

Бесплатная доставка диплома по всей России.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Оценка бизнеса и рисков» — MITM

Курс, выпускники которого получат диплом бакалавра. Студенты освоят финансовый менеджмент и банковское дело. Изучат ценообразование в цифровой экономике. Разберутся в налоговом учете, научатся анализировать финансовые рынки и институты.

Курс доступен для зачисления выпускникам 11 класса. Абитуриенты, окончившие колледж, смогут учиться по сокращенной программе. Студентам из других вузов доступен перевод без потери прогресса.

Цена полностью: 25 000 за семестр.

Цена в рассрочку : 4170 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 4 года 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : лекции, практические занятия, экзамены.

Документ об окончании : диплом бакалавра.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, подберут подходящие вакансии, подготовят к собеседованию.

Программа:

Финансовый менеджмент.

Банковское дело.

Ценообразование в цифровой экономике.

Государственные и муниципальные финансы.

Инвестиции.

Достоинства:

Помощь в трудоустройстве.

Программа адаптирована под требования работодателей.

Круглосуточная поддержка куратора.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Риск-менеджмент» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты познакомятся с основами риск-менеджмента в предпринимательстве. Научатся управлять конфликтами и разберутся в бухгалтерской отчетности. Узнают, как оценивать риски и управлять ими.

Выпускники курса смогут работать риск-аналитиками и риск-менеджерами. Длительность обучения — 836 часов, но есть возможность сократить его в два раза.

Цена полностью: 34 900 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : до 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, текстовые лекции, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы менеджмента.

Бухгалтерская отчетность.

Управление конфликтами.

Деловое общение и профессиональная этика.

Предпринимательство как управление денежными потоками.

Достоинства:

Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры, психологи.

Доступ к образовательной платформе urait.ru.

Поддержка персонального куратора.

Можно пройти курс по ускоренной программе.

Недостатки:

Нет живого общения с преподавателями.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеgdekurs.ru.

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9. «Риск менеджмент» — ЭКОДПО

Студенты освоят ключевые аспекты менеджмента, включая теорию предпринимательских рисков и методы их предотвращения. Они также научатся управлять конфликтами и освоят нормы делового общения.

Есть тарифы с возможностью составления индивидуальной программы под запросы студента. Для зачисления необходимо наличие диплома о среднем профессиональном или о высшем образовании.

Цена полностью: от 24 990 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : от 250 часов.

Порог входа : с нуля.

Формат : текстовые лекции, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы менеджмента.

Бухгалтерская отчетность.

Управление конфликтами.

Деловое общение и профессиональная этика.

Финансовая среда предпринимательства.

Достоинства:

Возможность учиться по индивидуальной программе.

Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

Бесплатная доставка диплома по всей России.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеgdekurs.ru.

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10. «Оценка профессиональных рисков» — «Контур.Школа»

Участники курса получат готовый алгоритм проведения оценки профессиональных рисков. Они научатся составлять реестр опасностей. Узнают, как учитывать человеческий фактор при оценке рисков и разработке мероприятий по управлению ими.

Курс предназначен для инструкторов по охране труда, специалистов и руководителей, отвечающих за управление профессиональными рисками.

Дополнительно к видеоурокам студенты получат шаблоны документов, необходимых в работе.

Цена полностью: 2700 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 24 академических часа.

Порог входа : для специалистов с опытом.

Формат : видеоуроки, тесты.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы регулирования оценки профессиональных рисков.

Человеческий фактор и поведенческий подход в процессе управления рисками.

Методы оценки профессиональных рисков.

Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в разработке ЛНА для проведения обучения по охране труда.

Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков на рабочем месте.

Достоинства:

Опытный преподаватель — кандидат технических наук, эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала, аудитор систем менеджмента качества.

Поддержка персонального куратора.

Возможность учиться в мобильном приложении.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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