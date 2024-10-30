20 курсов по риск-менеджменту: обучение управлению рисками

Собрали онлайн-курсы по риск-менеджменту, на которых с нуля научат выявлять, оценивать и предотвращать риски. Добавили краткосрочные учебные программы повышения квалификации для действующих специалистов. Также включили в статью бесплатные курсы по управлению рисками, среди которых есть программы от «Сбера».
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по риск-менеджменту от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по риск-менеджменту
«Управление рисками» от «Нетологии»: курс от эксперта-практика с 16-летним опытом работы и возможностью отработать навыки на своем или учебном проекте (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта» от НИИДПО: курс с доступом ко всем вебинарам школы и возможностью учиться в мобильном приложении.
«Управление рисками» от МИПО: программа с «живыми» вебинарами с преподавателями и разборами реальных проектов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Управление рисками» от Moscow Business Academy: курс с помощью в трудоустройстве, 70% которого — практика на основе реальных рабочих задач (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Риск-менеджмент / Управление рисками. Повышение квалификации» от Moscow Business School: онлайн-семинар, слушатели которого получат в подарок доступ к закрытому бизнес-клубу и комплект авторских учебных материалов (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Риск менеджмент» от АПОК: профессиональная переподготовка с возможностью обучения по индивидуальной программе.
«Оценка бизнеса и рисков» от MITM: образовательная программа, освоив которую студенты получат диплом бакалавра.
«Риск-менеджмент» от «Института профессионального образования»: курс от кандидатов экономических наук, бизнес-тренеров и психологов с возможностью обучения по ускоренной программе (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Риск менеджмент» от ЭКОДПО: курс с бесплатной доставкой диплома по всей России и возможностью вернуть деньги, если программа не подойдет.
«Оценка профессиональных рисков» от «Контур.Школы»: курс, студенты которого получат шаблоны документов, необходимых в работе.
Освоить риск-менеджмент с нуля или повысить квалификацию можно на онлайн-курсах. Собрали учебные программы длительностью от двух дней до девяти месяцев. Добавили в подборку курс с получением диплома бакалавра.
1. «Управление рисками» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Студенты научатся планировать работу команды, учитывая риски и ограничения. Узнают, как распознавать и решать конфликты. Отработать полученные навыки слушатели смогут на своем или учебном проекте.
Программа подойдет предпринимателям, руководителям проектов, отделов и подразделений. Автор курса — эксперт-практик с 16-летним опытом в управлении проектами, процессами и департаментами.
Цена полностью: 34 200 рублей.
Цена в рассрочку: 3000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: записи вебинаров, домашние задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегическое и тактическое управление.
Стратегия. Тактика. Операционная деятельность.
Эффективное управление проектами.
Оценка ресурсов для реализации проекта.
Управление рисками и качеством.
Достоинства:
Преподаватель — практикующий эксперт с опытом работы более 16 лет.
Возможность пройти практику на своем проекте.
Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров с преподавателями.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта» — НИИДПО
Слушатели научатся планировать бюджет проекта: рассчитывать затраты и оптимизировать расходы. Узнают, как формировать команду, распределять роли, задачи и контролировать их выполнение. Научатся запускать пилотные проекты и анализировать их эффективность.
Учиться можно на онлайн-платформе и в мобильном приложении. Студенты получат доступ ко всем вебинарам школы на весь срок обучения и 90 дней после. Лекционные и дополнительные материалы останутся у выпускников навсегда.
Цена полностью: 25 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 2125 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые и видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Анализ внешних условий реализации проекта.
Анализ внутренней среды и ресурсного потенциала компании.
Управление человеческими ресурсами и коммуникациями проекта.
Риски и закупки в проектной деятельности.
Agile-технологии в управлении проектами.
Достоинства:
Опытные преподаватели — кандидаты наук, практикующие специалисты.
«Живые» вебинары с преподавателями.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Обратная связь от преподавателей по практическим заданиям.
Возможность учиться в мобильном приложении.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Управление рисками» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
На курсе научат анализировать риски и защищать бизнес от потерь прибыли. Студенты узнают, как повышать конкурентоспособность компании с помощью корпоративной разведки. Научатся составлять план по управлению рисками и страховать их.
Программа включает в себя онлайн-вебинары и разборы реальных проектов. Также предусмотрены тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины, видеоматериалы с практическими упражнениями от преподавателей.
Цена полностью: 45 200 рублей.
Цена в рассрочку: 3800 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Антикризисное управление.
Бухгалтерская управленческая отчетность.
Предпринимательство как управление денежными потоками
Теории предпринимательских рисков.
Предпринимательская среда.
Достоинства:
«Живые» вебинары с преподавателями.
Опытные преподаватели — кандидаты наук, психологи, бизнес-тренеры.
Обратная связь от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.
Недостатки:
Доступ к материалам курса остается не навсегда.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Управление рисками» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Студенты изучат подходы к управлению рисками в бизнесе. Узнают, как использовать математические модели для предсказания и анализа рисков. Поймут, как определять потенциальные угрозы для бизнеса.
Курс для менеджеров, руководителей компаний и специалистов по финансам, страхованию, инвестициям и управлению активами.
Студенты смогут отточить навыки на групповых онлайн-занятиях и в процессе решения практических заданий, приближенных к реальным задачам.
Цена полностью: 149 800 рублей.
Цена в рассрочку: 12 483 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: международный диплом с европейским приложением.
Помощь с трудоустройством: помогут оформить портфолио и составить резюме, подготовят к собеседованиям и научат искать заказчиков.
Программа:
Основы менеджмента.
Управление проектами.
Операционный менеджмент.
Управление человеческими ресурсами.
Стратегии и развитие бизнеса.
Достоинства:
Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, эксперты в области управления, маркетинга, финансового анализа со стажем работы от 15 лет.
70% программы — практика на основе реальных рабочих задач.
Обратная связь от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.
Возможность вернуть деньги в течение 14 дней, если курс не подойдет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Риск-менеджмент / Управление рисками. Повышение квалификации» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Студенты курса получат алгоритм для создания надежной системы риск-менеджмента, научатся использовать финансовые отчеты и составлять карту рисков. Также изучат классификацию рисков и методы их выявления, оценки и предотвращения.
Помимо лекций получат доступ к закрытому бизнес-клубу и авторские учебные материалы.
Цена полностью: 37 710 рублей.
Цена в рассрочку: 3492 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: онлайн-семинар.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основные понятия и определения риск-менеджмента.
Система риск-менеджмента.
Оценка рисков на действующем предприятии.
Реагирование на риск.
Учет и анализ риска инвестиционного проекта.
Достоинства:
«Живое» общение с преподавателем на занятиях.
По отзывам выпускников, интересная и доступная подача материала преподавателем.
Опытный преподаватель — эксперт в области управления предприятием, процессами и проектами повышения операционной эффективности с опытом более 20 лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Moscow Business School: «Риск-менеджмент. Профессия».
6. «Риск менеджмент» — АПОК
На курсе научат в комплексе анализировать риски компании. Студенты изучат основные цели и задачи менеджмента в организации. Освоят методы принятия управленческих решений. Узнают о путях снижения рисков предпринимательской деятельности.
Для зачисления необходимо среднее специальное или высшее образование. Есть пакеты с возможностью обучения по индивидуальной программе. В тариф «Премиум» включена помощь при сдаче итогового теста.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы менеджмента.
Бухгалтерская отчетность.
Управление конфликтами.
Показатели риска и методы его оценки.
Управление предпринимательскими рисками.
Достоинства:
Можно пройти обучение по индивидуальной программе.
Можно оформить налоговый вычет.
Бесплатная доставка диплома по всей России.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Оценка бизнеса и рисков» — MITM
Курс, выпускники которого получат диплом бакалавра. Студенты освоят финансовый менеджмент и банковское дело. Изучат ценообразование в цифровой экономике. Разберутся в налоговом учете, научатся анализировать финансовые рынки и институты.
Курс доступен для зачисления выпускникам 11 класса. Абитуриенты, окончившие колледж, смогут учиться по сокращенной программе. Студентам из других вузов доступен перевод без потери прогресса.
Цена полностью: 25 000 за семестр.
Цена в рассрочку: 4170 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 года 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции, практические занятия, экзамены.
Документ об окончании: диплом бакалавра.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, подберут подходящие вакансии, подготовят к собеседованию.
Программа:
Финансовый менеджмент.
Банковское дело.
Ценообразование в цифровой экономике.
Государственные и муниципальные финансы.
Инвестиции.
Достоинства:
Помощь в трудоустройстве.
Программа адаптирована под требования работодателей.
Круглосуточная поддержка куратора.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Риск-менеджмент» — «Институт профессионального образования»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Студенты познакомятся с основами риск-менеджмента в предпринимательстве. Научатся управлять конфликтами и разберутся в бухгалтерской отчетности. Узнают, как оценивать риски и управлять ими.
Выпускники курса смогут работать риск-аналитиками и риск-менеджерами. Длительность обучения — 836 часов, но есть возможность сократить его в два раза.
Цена полностью: 34 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: до 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, текстовые лекции, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы менеджмента.
Бухгалтерская отчетность.
Управление конфликтами.
Деловое общение и профессиональная этика.
Предпринимательство как управление денежными потоками.
Достоинства:
Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры, психологи.
Доступ к образовательной платформе urait.ru.
Поддержка персонального куратора.
Можно пройти курс по ускоренной программе.
Недостатки:
Нет живого общения с преподавателями.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеgdekurs.ru.
9. «Риск менеджмент» — ЭКОДПО
Студенты освоят ключевые аспекты менеджмента, включая теорию предпринимательских рисков и методы их предотвращения. Они также научатся управлять конфликтами и освоят нормы делового общения.
Есть тарифы с возможностью составления индивидуальной программы под запросы студента. Для зачисления необходимо наличие диплома о среднем профессиональном или о высшем образовании.
Цена полностью: от 24 990 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 250 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы менеджмента.
Бухгалтерская отчетность.
Управление конфликтами.
Деловое общение и профессиональная этика.
Финансовая среда предпринимательства.
Достоинства:
Возможность учиться по индивидуальной программе.
Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.
Бесплатная доставка диплома по всей России.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеgdekurs.ru.
10. «Оценка профессиональных рисков» — «Контур.Школа»
Участники курса получат готовый алгоритм проведения оценки профессиональных рисков. Они научатся составлять реестр опасностей. Узнают, как учитывать человеческий фактор при оценке рисков и разработке мероприятий по управлению ими.
Курс предназначен для инструкторов по охране труда, специалистов и руководителей, отвечающих за управление профессиональными рисками.
Дополнительно к видеоурокам студенты получат шаблоны документов, необходимых в работе.
Цена полностью: 2700 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 24 академических часа.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы регулирования оценки профессиональных рисков.
Человеческий фактор и поведенческий подход в процессе управления рисками.
Методы оценки профессиональных рисков.
Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в разработке ЛНА для проведения обучения по охране труда.
Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков на рабочем месте.
Достоинства:
Опытный преподаватель — кандидат технических наук, эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала, аудитор систем менеджмента качества.
Поддержка персонального куратора.
Возможность учиться в мобильном приложении.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Еще 5 онлайн-курсов по риск-менеджменту
Собрали краткосрочные учебные программы длительностью от 16 академических часов до 2 недель. Курсы подойдут для повышения квалификации действующих специалистов и руководителей. Большинство программ предполагают формат онлайн-вебинаров с обратной связью от преподавателей.
1. «Управление ликвидностью и рисками в компании» — «Русская школа управления»
Цена: от 40 000 рублей или в рассрочку от 3733 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
О чем курс
Семинар длительностью 16 академических часов. Студенты научатся контролировать ликвидность и платежеспособность компании. Узнают, как составлять карту рисков, разрабатывать и внедрять различные способы их минимизации.
Познакомиться с методикой обучения можно на бесплатном пробном занятии. Возможны два варианта дистанционного обучения: онлайн-трансляции в режиме реального времени или видеоуроки в записи.
2. «Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение» — «Русская школа управления»
Цена: от 30 000 рублей или в рассрочку от 2800 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: нет.
О чем курс
На курсе расскажут, как разработать систему юридической защиты компании от необоснованных претензий контролирующих органов. Студенты узнают, как минимизировать негативные последствия при проверке бизнеса и формировать доказательную базу при уголовных рисках.
Среди авторов курса — эксперт по защите бизнеса от уголовного преследования по налоговым и экономическим преступлениям. Есть бесплатное пробное занятие. Материалы курса доступны на срок до 180 дней.
3. «Риск-менеджмент. ISO 31000. Управление рисками на предприятии» — ITC Group
Цена: от 39 425 рублей.
Обратная связь: от преподавателя на онлайн-занятиях.
О чем курс
Двухдневный онлайн-семинар для менеджеров и руководителей среднего и высшего звена. Студенты освоят современные методы оценки рисков. Узнают, как повысить доходность и эффективность бизнеса, минимизировать риски и убытки.
Занятия проходят в режиме реального времени на платформах видеоконференций: Zoom, «Яндекс Телемост», Webinar. Дополнительно к вебинарам слушатели получат комплект раздаточных материалов.
4. «Как работать с рисками проекта» — PMClub
Цена: от 26 900 рублей или в рассрочку от 2242 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: поддержка от куратора.
О чем курс
Двухнедельный курс, на котором научат искать риски в проектах, выделять из них основные и системно с ними работать. Студенты узнают, как собирать команду, укладываться в сроки и бюджет проекта. Дополнительно получат полезные для работы ссылки и шаблоны.
Авторы и кураторы курса — преподаватели НИУ ВШЭ, специалисты с опытом работы в управлении проектами более девяти лет. В зависимости от тарифа выпускники получат от одного до четырех сертификатов.
5. «Управление рисками» — «Специалист»
Цена: от 27 850 рублей или в рассрочку по запросу.
Обратная связь: от преподавателя на онлайн-занятиях.
О чем курс
Преподаватель — сертифицированный эксперт в области управления проектами и финансовой стратегии с более чем 20-летним опытом. Курс будет полезен владельцам бизнеса, финансовым директорам, риск-менеджерам.
Студенты узнают, как диагностировать значимые риски для компании и разрабатывать стратегию управления ими. Познакомятся с действующими стандартами в области риск-менеджмента. Освоят методы качественного и количественного анализа рисков.
Бесплатные курсы по риск-менеджменту
Получить базовые навыки риск-менеджмента можно на бесплатных онлайн-курсах. Рассказали об учебных программах от «Сбера», в том числе с возможностью оплачиваемой стажировки. Добавили бесплатный курс и программу с пробным бесплатным периодом от преподавателя НИУ ВШЭ.
1. «Риск-менеджмент» — «Открытое образование»
Курс для студентов бакалавриата от НИУ ВШЭ с бесплатным двухнедельным периодом. Слушатели научатся проводить качественную и количественную оценку рисков.
Познакомятся с современными методами управления рисками нефинансовых компаний. Также научатся прогнозировать развитие технологий в условиях риска и неопределенности.
Длительность: 10 недель.
Формат: видеоуроки, тесты, домашние задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Риск-менеджмент» — HOCK Training
Вебинар для аудиторов, финансовых аналитиков, собственников и руководителей. Занятие проводит эксперт с 20-летним опытом в оценке и развитии систем внутреннего контроля в бизнес-процессах.
Студенты изучат основы менеджмента, модели и стандарты управления рисками, узнают о влиянии корпоративной культуры на риск-менеджмент.
Длительность: 1 занятие.
Формат: запись вебинара.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Академия риск-менеджмента» — «СберУниверситет»
Курс для студентов московских вузов второго или третьего курса. Преподаватели — специалисты «Сбера», исполнительные и управляющие директора. Слушатели разберутся в различных видах рисков: кредитных, рыночных, модельных и операционных.
Выпускники получат сертификат, а лучшие студенты — возможность пройти оплачиваемую стажировку в «Сбере».
Длительность: 2 месяца.
Формат: вебинары, электронные обучающие материалы.
Доступ: после подачи заявки и поступления.
Порог входа: для студентов бакалавриата.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Основы риск-менеджмента в банке» — Edutoria
Курс, разработанный совместно с руководителями блока «Риски» в «Сбере». Будет полезен риск-менеджерам и кредитным менеджерам.
Студенты познакомятся с ключевыми видами рисков. Научатся оценивать динамику достаточности капитала. Узнают, как анализировать процесс управления рыночным и операционным рисками в банке.
Длительность: в своем темпе.
Формат: текстовые лекции, видеоуроки.
Доступ: после подключения подписки Ed+.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Риск-менеджмент» — Computer Science
На курсе научат анализировать производственные риски. Преподаватель — профессор, доктор экономических наук, лектор НИУ ВШЭ. Студенты узнают, как оценивать стоимость активов компании, определять их доходность. Поймут, как измерять нефинансовые риски и управлять ими.
Видеоуроки размещены на платформе YouTube, что позволит возвращаться к ним в любое время.
Длительность: 70 занятий.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации
Порог входа: с нуля
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При отборе курсов ориентировались на целевую аудиторию: действующих специалистов, управленцев и владельцев бизнеса. Выбирали учебные программы по параметрам:
Порог входа на курс. Получить навыки в области управления рисками стремятся в основном действующие специалисты и руководители. Однако профессию риск-менеджера можно освоить с нуля. Включили в подборку курсы как для начинающих, так и практикующих менеджеров и управленцев.
Стоимость курсов. Собрали учебные программы разной длительности и различного объема содержания. Диапазон цен достаточно широк, но даже если стоимость покажется высокой, можно оплатить курс в рассрочку.
Формат обучения. Основная целевая аудитория курсов по риск-менеджменту — занятые люди. Поэтому включили в статью только дистанционные курсы. Удаленный формат позволит учиться без отрыва от основной деятельности.
Результат обучения на курсе. Отобрали курсы, на которых можно получить все необходимые для управления рисками навыки: выявление и оценка рисков, разработка стратегии, управление командой и денежными потоками.
Документ об окончании. Официальное подтверждение пройденного обучения в виде сертификата, удостоверения о повышении квалификации или диплома о предпрофессиональной подготовке повысит доверие к специалисту со стороны работодателей и руководства.
Экспертность преподавателя. Собрали курсы, авторы и ведущие которых — практикующие специалисты, кандидаты и доктора наук. Опытный преподаватель сможет дать фундаментальные знания и на реальных примерах доступно объяснить материал.
Репутация школы и отзывы выпускников. Школы, которые существуют на рынке образовательных услуг несколько лет, вызывают больше доверия у абитуриентов, а положительные отзывы выпускников подтвердят высокое качество обучения.
Налоговый вычет. За счет применения налоговой льготы можно уменьшить расходы на обучение. Вернуть часть денег можно только в случае, если школа имеет лицензию на образовательную деятельность.
Какой курс по риск-менеджменту выбрать
Выбирая курс по риск-менеджменту, стоит ориентироваться на свои задачи и уровень изначальной подготовки. Повысить квалификацию и получить дополнительные навыки можно на бесплатных или платных краткосрочных курсах. Освоить навыки управления рисками с нуля и получить официальный документ об окончании обучения можно на курсах:
«Управление рисками» от «Нетологии»: курс от эксперта-практика с 16-летним опытом работы и возможностью отработать навыки на своем или учебном проекте.
«Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта» от НИИДПО: курс с доступом ко всем вебинарам школы и возможностью учиться в мобильном приложении.
«Управление рисками» от МИПО: программа с «живыми» вебинарами с преподавателями и разборами реальных проектов.
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