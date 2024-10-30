ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

20 курсов по риск-менеджменту: обучение управлению рисками

Риск-менеджмент — это комплекс мер по управлению возможными угрозами в бизнесе, который позволяет предотвращать их или минимизировать последствия. Налаженная система управления рисками в компании снижает вероятность негативного сценария реализации проекта или развития компании, экономит ресурсы и делает ведение бизнеса более предсказуемым.

Собрали онлайн-курсы по риск-менеджменту, на которых с нуля научат выявлять, оценивать и предотвращать риски. Добавили краткосрочные учебные программы повышения квалификации для действующих специалистов. Также включили в статью бесплатные курсы по управлению рисками, среди которых есть программы от «Сбера».

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по риск-менеджменту от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов по риск-менеджменту 

  1. «Управление рисками» от «Нетологии»: курс от эксперта-практика с 16-летним опытом работы и возможностью отработать навыки на своем или учебном проекте (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  2. «Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта» от НИИДПО: курс с доступом ко всем вебинарам школы и возможностью учиться в мобильном приложении.

  3. «Управление рисками» от МИПО: программа с «живыми» вебинарами с преподавателями и разборами реальных проектов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  4. «Управление рисками» от Moscow Business Academy: курс с помощью в трудоустройстве, 70% которого — практика на основе реальных рабочих задач (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  5. «Риск-менеджмент / Управление рисками. Повышение квалификации» от Moscow Business School: онлайн-семинар, слушатели которого получат в подарок доступ к закрытому бизнес-клубу и комплект авторских учебных материалов (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  6. «Риск менеджмент» от АПОК: профессиональная переподготовка с возможностью обучения по индивидуальной программе.

  7. «Оценка бизнеса и рисков» от MITM: образовательная программа, освоив которую студенты получат диплом бакалавра.

  8. «Риск-менеджмент» от «Института профессионального образования»: курс от кандидатов экономических наук, бизнес-тренеров и психологов с возможностью обучения по ускоренной программе (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  9. «Риск менеджмент» от ЭКОДПО: курс с бесплатной доставкой диплома по всей России и возможностью вернуть деньги, если программа не подойдет.

  10. «Оценка профессиональных рисков» от «Контур.Школы»: курс, студенты которого получат шаблоны документов, необходимых в работе.

Освоить риск-менеджмент с нуля или повысить квалификацию можно на онлайн-курсах. Собрали учебные программы длительностью от двух дней до девяти месяцев. Добавили в подборку курс с получением диплома бакалавра.

1. «Управление рисками» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студенты научатся планировать работу команды, учитывая риски и ограничения. Узнают, как распознавать и решать конфликты. Отработать полученные навыки слушатели смогут на своем или учебном проекте.

Программа подойдет предпринимателям, руководителям проектов, отделов и подразделений. Автор курса — эксперт-практик с 16-летним опытом в управлении проектами, процессами и департаментами.

  • Цена полностью: 34 200 рублей.

  • Цена в рассрочку: 3000 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: записи вебинаров, домашние задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Стратегическое и тактическое управление.

  • Стратегия. Тактика. Операционная деятельность.

  • Эффективное управление проектами.

  • Оценка ресурсов для реализации проекта.

  • Управление рисками и качеством.

Достоинства:

  • Преподаватель — практикующий эксперт с опытом работы более 16 лет.

  • Возможность пройти практику на своем проекте.

  • Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.

Недостатки:

  • Нет «живых» вебинаров с преподавателями.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта» — НИИДПО

Слушатели научатся планировать бюджет проекта: рассчитывать затраты и оптимизировать расходы. Узнают, как формировать команду, распределять роли, задачи и контролировать их выполнение. Научатся запускать пилотные проекты и анализировать их эффективность. 

Учиться можно на онлайн-платформе и в мобильном приложении. Студенты получат доступ ко всем вебинарам школы на весь срок обучения и 90 дней после. Лекционные и дополнительные материалы останутся у выпускников навсегда.

  • Цена полностью: 25 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2125 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: текстовые и видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Анализ внешних условий реализации проекта.

  • Анализ внутренней среды и ресурсного потенциала компании.

  • Управление человеческими ресурсами и коммуникациями проекта.

  • Риски и закупки в проектной деятельности.

  • Agile-технологии в управлении проектами.

Достоинства:

  • Опытные преподаватели — кандидаты наук, практикующие специалисты. 

  • «Живые» вебинары с преподавателями.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Обратная связь от преподавателей по практическим заданиям.

  • Возможность учиться в мобильном приложении.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Управление рисками» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

На курсе научат анализировать риски и защищать бизнес от потерь прибыли. Студенты узнают, как повышать конкурентоспособность компании с помощью корпоративной разведки. Научатся составлять план по управлению рисками и страховать их. 

Программа включает в себя онлайн-вебинары и разборы реальных проектов. Также предусмотрены тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины, видеоматериалы с практическими упражнениями от преподавателей.

  • Цена полностью: 45 200 рублей.

  • Цена в рассрочку: 3800 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 7 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Антикризисное управление.

  • Бухгалтерская управленческая отчетность.

  • Предпринимательство как управление денежными потоками

  • Теории предпринимательских рисков.

  • Предпринимательская среда.

Достоинства:

  • «Живые» вебинары с преподавателями.

  • Опытные преподаватели — кандидаты наук, психологи, бизнес-тренеры.

  • Обратная связь от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.

Недостатки:

  • Доступ к материалам курса остается не навсегда.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Управление рисками» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Студенты изучат подходы к управлению рисками в бизнесе. Узнают, как использовать математические модели для предсказания и анализа рисков. Поймут, как определять потенциальные угрозы для бизнеса.

Курс для менеджеров, руководителей компаний и специалистов по финансам, страхованию, инвестициям и управлению активами.

Студенты смогут отточить навыки на групповых онлайн-занятиях и в процессе решения практических заданий, приближенных к реальным задачам. 

  • Цена полностью: 149 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: 12 483 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: международный диплом с европейским приложением.

  • Помощь с трудоустройством: помогут оформить портфолио и составить резюме, подготовят к собеседованиям и научат искать заказчиков.

Программа:

  • Основы менеджмента.

  • Управление проектами.

  • Операционный менеджмент.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Стратегии и развитие бизнеса.

Достоинства:

  • Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, эксперты в области управления, маркетинга, финансового анализа со стажем работы от 15 лет.

  • 70% программы — практика на основе реальных рабочих задач.

  • Обратная связь от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.

  • Возможность вернуть деньги в течение 14 дней, если курс не подойдет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Риск-менеджмент / Управление рисками. Повышение квалификации» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Студенты курса получат алгоритм для создания надежной системы риск-менеджмента, научатся использовать финансовые отчеты и составлять карту рисков. Также изучат классификацию рисков и методы их выявления, оценки и предотвращения.

Помимо лекций получат доступ к закрытому бизнес-клубу и авторские учебные материалы.

  • Цена полностью: 37 710 рублей.

  • Цена в рассрочку: 3492 рубля в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 2 дня.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: онлайн-семинар.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основные понятия и определения риск-менеджмента.

  • Система риск-менеджмента.

  • Оценка рисков на действующем предприятии.

  • Реагирование на риск.

  • Учет и анализ риска инвестиционного проекта.

Достоинства:

  • «Живое» общение с преподавателем на занятиях.

  • По отзывам выпускников, интересная и доступная подача материала преподавателем.

  • Опытный преподаватель — эксперт в области управления предприятием, процессами и проектами повышения операционной эффективности с опытом более 20 лет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Moscow Business School: «Риск-менеджмент. Профессия». 

6. «Риск менеджмент» — АПОК

На курсе научат в комплексе анализировать риски компании. Студенты изучат основные цели и задачи менеджмента в организации. Освоят методы принятия управленческих решений. Узнают о путях снижения рисков предпринимательской деятельности. 

Для зачисления необходимо среднее специальное или высшее образование. Есть пакеты с возможностью обучения по индивидуальной программе. В тариф «Премиум» включена помощь при сдаче итогового теста.

  • Цена полностью: от 29 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 1 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: текстовые лекции, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы менеджмента.

  • Бухгалтерская отчетность.

  • Управление конфликтами.

  • Показатели риска и методы его оценки.

  • Управление предпринимательскими рисками.

Достоинства:

  • Можно пройти обучение по индивидуальной программе.

  • Можно оформить налоговый вычет.

  • Бесплатная доставка диплома по всей России.

Недостатки:

  • Нет обратной связи от преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Оценка бизнеса и рисков» — MITM

Курс, выпускники которого получат диплом бакалавра. Студенты освоят финансовый менеджмент и банковское дело. Изучат ценообразование в цифровой экономике. Разберутся в налоговом учете, научатся анализировать финансовые рынки и институты.

Курс доступен для зачисления выпускникам 11 класса. Абитуриенты, окончившие колледж, смогут учиться по сокращенной программе. Студентам из других вузов доступен перевод без потери прогресса.

  • Цена полностью: 25 000 за семестр.

  • Цена в рассрочку: 4170 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 года 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: лекции, практические занятия, экзамены.

  • Документ об окончании: диплом бакалавра.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, подберут подходящие вакансии, подготовят к собеседованию.

Программа:

  • Финансовый менеджмент.

  • Банковское дело.

  • Ценообразование в цифровой экономике.

  • Государственные и муниципальные финансы.

  • Инвестиции.

Достоинства:

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Программа адаптирована под требования работодателей.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Риск-менеджмент» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты познакомятся с основами риск-менеджмента в предпринимательстве. Научатся управлять конфликтами и разберутся в бухгалтерской отчетности. Узнают, как оценивать риски и управлять ими. 

Выпускники курса смогут работать риск-аналитиками и риск-менеджерами. Длительность обучения — 836 часов, но есть возможность сократить его в два раза.

  • Цена полностью: 34 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: до 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, текстовые лекции, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы менеджмента.

  • Бухгалтерская отчетность.

  • Управление конфликтами.

  • Деловое общение и профессиональная этика.

  • Предпринимательство как управление денежными потоками.

Достоинства:

  • Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры, психологи.

  • Доступ к образовательной платформе urait.ru.

  • Поддержка персонального куратора.

  • Можно пройти курс по ускоренной программе.

Недостатки:

  • Нет живого общения с преподавателями.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеgdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Риск менеджмент» — ЭКОДПО

Студенты освоят ключевые аспекты менеджмента, включая теорию предпринимательских рисков и методы их предотвращения. Они также научатся управлять конфликтами и освоят нормы делового общения. 

Есть тарифы с возможностью составления индивидуальной программы под запросы студента. Для зачисления необходимо наличие диплома о среднем профессиональном или о высшем образовании.

  • Цена полностью: от 24 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 250 часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: текстовые лекции, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы менеджмента.

  • Бухгалтерская отчетность.

  • Управление конфликтами.

  • Деловое общение и профессиональная этика.

  • Финансовая среда предпринимательства.

Достоинства:

  • Возможность учиться по индивидуальной программе.

  • Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

  • Бесплатная доставка диплома по всей России.

Недостатки:

  • Нет обратной связи от преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеgdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Оценка профессиональных рисков» — «Контур.Школа»

Участники курса получат готовый алгоритм проведения оценки профессиональных рисков. Они научатся составлять реестр опасностей. Узнают, как учитывать человеческий фактор при оценке рисков и разработке мероприятий по управлению ими. 

Курс предназначен для инструкторов по охране труда, специалистов и руководителей, отвечающих за управление профессиональными рисками.

Дополнительно к видеоурокам студенты получат шаблоны документов, необходимых в работе.

  • Цена полностью: 2700 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 24 академических часа.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеоуроки, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы регулирования оценки профессиональных рисков.

  • Человеческий фактор и поведенческий подход в процессе управления рисками.

  • Методы оценки профессиональных рисков.

  • Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в разработке ЛНА для проведения обучения по охране труда.

  • Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков на рабочем месте.

Достоинства:

  • Опытный преподаватель — кандидат технических наук, эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала, аудитор систем менеджмента качества.

  • Поддержка персонального куратора.

  • Возможность учиться в мобильном приложении.

Недостатки:

  • Нет «живых» вебинаров.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Еще 5 онлайн-курсов по риск-менеджменту

Собрали краткосрочные учебные программы длительностью от 16 академических часов до 2 недель. Курсы подойдут для повышения квалификации действующих специалистов и руководителей. Большинство программ предполагают формат онлайн-вебинаров с обратной связью от преподавателей.

1. «Управление ликвидностью и рисками в компании» — «Русская школа управления»

Цена: от 40 000 рублей или в рассрочку от 3733 рублей в месяц на 12 месяцев. 

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

О чем курс

Семинар длительностью 16 академических часов. Студенты научатся контролировать ликвидность и платежеспособность компании. Узнают, как составлять карту рисков, разрабатывать и внедрять различные способы их минимизации.

Познакомиться с методикой обучения можно на бесплатном пробном занятии. Возможны два варианта дистанционного обучения: онлайн-трансляции в режиме реального времени или видеоуроки в записи. 

2. «Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение» — «Русская школа управления»

Цена: от 30 000 рублей или в рассрочку от 2800 рублей в месяц на 12 месяцев. 

Обратная связь: нет.

О чем курс

На курсе расскажут, как разработать систему юридической защиты компании от необоснованных претензий контролирующих органов. Студенты узнают, как минимизировать негативные последствия при проверке бизнеса и формировать доказательную базу при уголовных рисках.

Среди авторов курса — эксперт по защите бизнеса от уголовного преследования по налоговым и экономическим преступлениям. Есть бесплатное пробное занятие. Материалы курса доступны на срок до 180 дней.

3. «Риск-менеджмент. ISO 31000. Управление рисками на предприятии» — ITC Group

Цена: от 39 425 рублей. 

Обратная связь: от преподавателя на онлайн-занятиях.

О чем курс

Двухдневный онлайн-семинар для менеджеров и руководителей среднего и высшего звена. Студенты освоят современные методы оценки рисков. Узнают, как повысить доходность и эффективность бизнеса, минимизировать риски и убытки.

Занятия проходят в режиме реального времени на платформах видеоконференций: Zoom, «Яндекс Телемост», Webinar. Дополнительно к вебинарам слушатели получат комплект раздаточных материалов.

4. «Как работать с рисками проекта» — PMClub

Цена: от 26 900 рублей или в рассрочку от 2242 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: поддержка от куратора.

О чем курс

Двухнедельный курс, на котором научат искать риски в проектах, выделять из них основные и системно с ними работать. Студенты узнают, как собирать команду, укладываться в сроки и бюджет проекта. Дополнительно получат полезные для работы ссылки и шаблоны.

Авторы и кураторы курса — преподаватели НИУ ВШЭ, специалисты с опытом работы в управлении проектами более девяти лет. В зависимости от тарифа выпускники получат от одного до четырех сертификатов. 

5. «Управление рисками» — «Специалист»

Цена: от 27 850 рублей или в рассрочку по запросу.

Обратная связь: от преподавателя на онлайн-занятиях.

О чем курс

Преподаватель — сертифицированный эксперт в области управления проектами и финансовой стратегии с более чем 20-летним опытом. Курс будет полезен владельцам бизнеса, финансовым директорам, риск-менеджерам.

Студенты узнают, как диагностировать значимые риски для компании и разрабатывать стратегию управления ими. Познакомятся с действующими стандартами в области риск-менеджмента. Освоят методы качественного и количественного анализа рисков. 

Бесплатные курсы по риск-менеджменту

Получить базовые навыки риск-менеджмента можно на бесплатных онлайн-курсах. Рассказали об учебных программах от «Сбера», в том числе с возможностью оплачиваемой стажировки. Добавили бесплатный курс и программу с пробным бесплатным периодом от преподавателя НИУ ВШЭ.

1. «Риск-менеджмент» — «Открытое образование»

Курс для студентов бакалавриата от НИУ ВШЭ с бесплатным двухнедельным периодом. Слушатели научатся проводить качественную и количественную оценку рисков.

Познакомятся с современными методами управления рисками нефинансовых компаний. Также научатся прогнозировать развитие технологий в условиях риска и неопределенности.

  • Длительность: 10 недель.

  • Формат: видеоуроки, тесты, домашние задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Риск-менеджмент» — HOCK Training

Вебинар для аудиторов, финансовых аналитиков, собственников и руководителей. Занятие проводит эксперт с 20-летним опытом в оценке и развитии систем внутреннего контроля в бизнес-процессах.

Студенты изучат основы менеджмента, модели и стандарты управления рисками, узнают о влиянии корпоративной культуры на риск-менеджмент.

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Академия риск-менеджмента» — «СберУниверситет»

Курс для студентов московских вузов второго или третьего курса. Преподаватели — специалисты «Сбера», исполнительные и управляющие директора. Слушатели разберутся в различных видах рисков: кредитных, рыночных, модельных и операционных.

Выпускники получат сертификат, а лучшие студенты — возможность пройти оплачиваемую стажировку в «Сбере».

  • Длительность: 2 месяца.

  • Формат: вебинары, электронные обучающие материалы.

  • Доступ: после подачи заявки и поступления.

  • Порог входа: для студентов бакалавриата.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Основы риск-менеджмента в банке» — Edutoria

Курс, разработанный совместно с руководителями блока «Риски» в «Сбере». Будет полезен риск-менеджерам и кредитным менеджерам.

Студенты познакомятся с ключевыми видами рисков. Научатся оценивать динамику достаточности капитала. Узнают, как анализировать процесс управления рыночным и операционным рисками в банке.

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: текстовые лекции, видеоуроки.

  • Доступ: после подключения подписки Ed+.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Риск-менеджмент» — Computer Science

На курсе научат анализировать производственные риски. Преподаватель — профессор, доктор экономических наук, лектор НИУ ВШЭ. Студенты узнают, как оценивать стоимость активов компании, определять их доходность. Поймут, как измерять нефинансовые риски и управлять ими.

Видеоуроки размещены на платформе YouTube, что позволит возвращаться к ним в любое время.

  • Длительность: 70 занятий.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: без регистрации

  • Порог входа: с нуля

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При отборе курсов ориентировались на целевую аудиторию: действующих специалистов, управленцев и владельцев бизнеса. Выбирали учебные программы по параметрам:

  • Порог входа на курс. Получить навыки в области управления рисками стремятся в основном действующие специалисты и руководители. Однако профессию риск-менеджера можно освоить с нуля. Включили в подборку курсы как для начинающих, так и практикующих менеджеров и управленцев.

  • Стоимость курсов. Собрали учебные программы разной длительности и различного объема содержания. Диапазон цен достаточно широк, но даже если стоимость покажется высокой, можно оплатить курс в рассрочку.

  • Формат обучения. Основная целевая аудитория курсов по риск-менеджменту — занятые люди. Поэтому включили в статью только дистанционные курсы. Удаленный формат позволит учиться без отрыва от основной деятельности.

  • Результат обучения на курсе. Отобрали курсы, на которых можно получить все необходимые для управления рисками навыки: выявление и оценка рисков, разработка стратегии, управление командой и денежными потоками.

  • Документ об окончании. Официальное подтверждение пройденного обучения в виде сертификата, удостоверения о повышении квалификации или диплома о предпрофессиональной подготовке повысит доверие к специалисту со стороны работодателей и руководства.

  • Экспертность преподавателя. Собрали курсы, авторы и ведущие которых — практикующие специалисты, кандидаты и доктора наук. Опытный преподаватель сможет дать фундаментальные знания и на реальных примерах доступно объяснить материал. 

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Школы, которые существуют на рынке образовательных услуг несколько лет, вызывают больше доверия у абитуриентов, а положительные отзывы выпускников подтвердят высокое качество обучения.

  • Налоговый вычет. За счет применения налоговой льготы можно уменьшить расходы на обучение. Вернуть часть денег можно только в случае, если школа имеет лицензию на образовательную деятельность.

Какой курс по риск-менеджменту выбрать

Выбирая курс по риск-менеджменту, стоит ориентироваться на свои задачи и уровень изначальной подготовки. Повысить квалификацию и получить дополнительные навыки можно на бесплатных или платных краткосрочных курсах. Освоить навыки управления рисками с нуля и получить официальный документ об окончании обучения можно на курсах:

  1. «Управление рисками» от «Нетологии»: курс от эксперта-практика с 16-летним опытом работы и возможностью отработать навыки на своем или учебном проекте.

  2. «Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта» от НИИДПО: курс с доступом ко всем вебинарам школы и возможностью учиться в мобильном приложении.

  3. «Управление рисками» от МИПО: программа с «живыми» вебинарами с преподавателями и разборами реальных проектов.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

Начать дискуссию