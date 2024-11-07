15 курсов по торгам по банкротству 

Собрали онлайн-курсы по торгам по банкротству, на которых научат грамотно анализировать активы, работать с документацией и стратегиями участия в торгах. В статье также представлены бесплатные курсы. На них можно изучить основы торгов самостоятельно.
ТОП-7 курсов по торгам по банкротству
«Вебинар: торги по банкротству: способы и порядок проведения» от «Контур.Школы»: за один час студенты научатся участвовать в торгах и разбираться в судебных документах.
«Обучение торгам по банкротству» от школы «Аукционный брокер»: лучшие ученики получают доступ к деловым связям автора курса и пожизненную поддержку на торгах.
«Семь навыков аукционера» от Вадима Куклина: обучение с обратной связью от эксперта, который успешно провел более 700 сделок.
«Капитал на торгах по банкротству» от «ИНВЕСТОРиУМа»: курс с ежедневными сессиями с автором курса и индивидуальным наставничеством.
«Почему торги по банкротству — технология выгодного инвестирования» от «ИНВЕСТОРиУМа»: автор рассмотрит популярную схему инвестиций на выкупе и перепродаже арестованных активов.
Научиться анализировать активы, готовить нужные документы и участвовать в аукционах можно на онлайн-курсах. На них помогут разобраться в правовых нормах, стратегиях продаж и практических инструментах, необходимых для работы в этой сфере.
1. «Вебинар: торги по банкротству: способы и порядок проведения» — «Контур.Школа»
Вебинар от эксперта в сфере государственных закупок с опытом работы более десяти лет. Он расскажет о разных форматах торгов — от классических аукционов до открытых предложений, а также о типичных спорных ситуациях, возникающих в ходе торгов. Студенты узнают, как подготовиться к торгам, какие требования предъявляются к участникам и по какому алгоритму проходит процесс.
В конце обучения студенты проходят тест и получают сертификат.
Цена полностью: от 4000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 1 час.
Порог входа: с нуля.
Формат: запись вебинара, тест.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Понятие торгов по банкротству. Площадки для проведения.
Проведение торгов по банкротству. Порядок и особенности продажи предприятия и имущества должника.
Судебная практика и практика ФАС, связанная с торгами по банкротству.
Планируемые изменения в торгах по банкротству.
Достоинства:
Техническая поддержка 24/7.
Разбор примеров из реальной практики.
Смотреть вебинар можно в любое время.
Преподаватель — эксперт в сфере государственных закупок.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Контур.Школы»: «Курс для участников закупок».
2. «Обучение торгам по банкротству» — «Аукционный брокер»
Обучение с помощью наставника. Он консультирует по сложным вопросам и лично проверяет практические задания. Студенты научатся участвовать в торгах. Узнают, с какими правовыми аспектами сталкиваются при выкупе имущества и какие стратегии наиболее эффективны для успешного участия в аукционах.
По итогам выполнения практических заданий выдается сертификат. Лучшие выпускники смогут воспользоваться деловыми связями эксперта и получат поддержку в дальнейшей работе на торгах.
Цена полностью: от 14 990 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: по запросу.
Порог входа: с нуля.
Формат: уроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Не представлена.
Достоинства:
Рассматриваются реальные примеры из практики.
В отзывах отмечают оперативную поддержку наставника.
Студентам дают готовые шаблоны и формы оформления документов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Семь навыков аукционера» — Вадим Куклин
На курсе научат быстро искать и анализировать лоты, готовить документы для участия в торгах и зарабатывать на выкупленных объектах. Студенты выполняют практические задания, которые проверяет наставник.
Курс проходит онлайн, его основная часть длится четыре дня. В конце — еще два дня для подробного разбора выполненных практических задач, чтобы закрепить все, что изучили студенты.
Цена полностью: от 16 500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 15 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Поиск и анализ прибыльных лотов.
Подготовка документов для участия в торгах.
Монетизация купленных объектов.
Схемы работы с инвесторами.
Оптимизация налогов до и после продажи.
Достоинства:
Кураторское сопровождение.
Бессрочный доступ к материалам.
Студентам дают доступ к базе инвесторов.
Доступ к закрытому чату для общения и совместной работы.
Недостатки:
В отзывах отмечают, что некоторые учебные материалы устарели.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Капитал на торгах по банкротству» — «ИНВЕСТОРиУМ»
Каждый урок содержит конкретные шаги, например, по поиску объектов для инвестирования и оценке ликвидности этих объектов. Кроме того, в курсе рассматриваются организационные аспекты участия в торгах: постановка целей, планирование, приоритет задач, выбор подходов для достижения результата.
Студенты получают индивидуальную поддержку от автора — опытного инвестора и дипломированного психолога.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: индивидуально.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Регламент процедуры банкротства.
Где искать объекты для инвестирования.
Процедура, виды и особенности торгов. Участие в торгах.
Выбор объектов, сбор информации.
Оценка ликвидности.
Достоинства:
Можно запросить бесплатный доступ к части программы.
Перед обучением можно пройти персональную консультацию с автором курса.
Студенты отмечают, что автор приводит только актуальные примеры работы с объектами.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Система заработка на торгах по банкротству» — «Академия торгов по банкротству»
Обучение в группах или индивидуально — в обоих случаях студенты учатся в своем темпе. Слушатели получают доступ к чату с инвесторами, инвестиционному фонду академии и базе заказчиков. С помощью этого можно начать заключать первые сделки без собственных вложений.
Курс включает 12 коуч-сессий с экспертом и постоянную поддержку куратора. Студенты выполняют практические задания по поиску объектов и участию в аукционах.
Цена полностью: от 30 000 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Получение ЭЦП и поиск объекта.
Изучение лота и подготовка документов.
Работа с инвестором.
Анализ документов и оформление сделки.
Продажа лота.
Достоинства:
Лучшие студенты получают финансирование из фонда Академии на покупку лотов.
Предоставляются шаблоны и формы оформления документов.
Есть пятидневный демодоступ в виде марафона.
Недостатки:
Нет рассрочки.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Все виды торгов в одном курсе» — «Все торги»
Преподаватели курса — эксперты в области права и финансов, имеющие опыт участия в торгах по банкротству. Среди них есть юристы, специализирующиеся на арбитражных делах, и практики, которые лично провели десятки успешных сделок.
Студенты курса узнают, как грамотно выбирать объекты, подавать заявки и анализировать рыночные цены, чтобы успешно выкупать активы.
Практическая часть курса включает участие в симуляциях торгов, где студенты отрабатывают все этапы — от анализа лотов до подачи заявки и заключения сделки.
Цена полностью: от 29 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 2492 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: индивидуально.
Порог входа: базовые знания в области финансов.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Торги по банкротству.
Государственные закупки и тендер.
Муниципальные торги и госконфискат.
Коммуникация.
Достоинства:
Возможность проходить курс в удобное время.
Курс включает симуляции торгов, что позволяет применять теорию на практике.
Разбор законодательства и юридических тонкостей, что помогает избежать ошибок при участии в торгах.
Недостатки:
Студентам без минимальных знаний в области финансов может понадобиться дополнительное время для усвоения материала.
7. «Быстрый старт в торгах банкротов» — Артем Черепанов
На курсе научат зарабатывать на недвижимости через торги по банкротству. Программа для предпринимателей, инвесторов, менеджеров и госслужащих, желающих настроить пассивный заработок или сменить профессию.
Курс включает стратегии поиска и анализа лотов из 40 тысяч предложений, разбор типичных ошибок и изучение законодательства и правил торгов.
Цена полностью: от 11 600 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 2 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Получение ЭЦП и изучение методов поиска лотов.
Проверка лотов и оценка их стоимости.
Правильное оформление заявок и работа с инвесторами.
Практика и выбор лота.
Достоинства:
Пять недель обратной связи по лотам от автора курса.
Обратная связь от опытных участников торгов на всех этапах обучения.
Набор из готовых шаблонов документов, договоров, примеров заявок, которые использует в работе аукционер.
Есть возможность привлечь финансирование со стороны автора курса, если получится найти подходящий лот.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Торги по банкротству. Аукционы» — ITC Group
Курс для специалистов, работающих в области закупок. Организаторы дают доступ к торговым площадкам, помогают выбирать стратегии для анализа объектов и избегать распространенных ошибок.
Программа включает работу с залогами и арестами имущества, а также выявление и исправление ошибок в документации и заявках, что поможет минимизировать риски и повысить эффективность торговых операций.
Цена полностью: 41 500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 16 академических часов.
Порог входа: необходим опыт работы в закупках.
Формат: вебинары.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Торги по банкротству — основные правила.
Агрегаторы торгов и ЭТП.
Виды торгов по банкротству.
Торги по банкротству — что можно приобрести.
Конкурсный и арбитражный управляющий.
Достоинства:
На выбор есть несколько форматов: открытый семинар, онлайн-трансляции, корпоративный семинар, индивидуальное обучение.
По отзывам студентов, информация структурирована, поэтому ее легко освоить за небольшой промежуток времени.
Одна из ведущих семинара — доцент кафедры гражданско-правовых исследований РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Обучение торгам по банкротству» — Probankrot
Курс с пошаговым разбором всех этапов: от поиска ликвидного имущества до участия в торгах.
Программа включает подробные инструкции по регистрации на торговых площадках, приобретению квалифицированной электронной подписи, поиску лотов через специализированные ресурсы, а также оценке объектов перед покупкой.
Студенты научатся оформлять документы, оплачивать задаток и правильно подавать заявки на участие.
Цена полностью: от 4900 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 10 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основания покупки объектов с аукционов по банкротству.
Формы проведения торгов и подачи предложения цены.
Регистрация и аккредитация на электронных торговых площадках.
Поиск и оценка объектов для покупки.
Подготовка документов и заявки для участия в торгах.
Достоинства:
Инструкции по разным объектам недвижимости, образцы заявок с примерами и другие документы.
Персональная поддержка по любым вопросам на тарифе «Профи».
Гибкий график обучения.
Недостатки:
Нет документов об окончании обучения.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Покупка и взыскание долгов на торгах по банкротству по методике “Легал Конвейер”» — Refund
На курсе обучают методам оценки и взыскания задолженностей, правилам работы с судебными приставами и документами. Программа подойдет тем, кто хочет освоить особенности покупки долгов юридических и физических лиц, изучить законодательство и использовать долги как инструмент для заработка.
Акцент сделан на мотивации приставов и контроле их работы, что помогает ускорить процесс взыскания долгов.
Цена полностью: от 20 000 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 6 занятий.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, видеоинструкции.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Простыми словами про покупку дебиторской задолженности и интересный разбор законов.
Пошаговая методика оценки долгов юридических и физических лиц.
Алгоритм взыскания долгов с юридических лиц.
Алгоритм взыскания долгов физических лиц.
Мотивация приставов. Контроль и координация действий.
Достоинства:
Можно вернуть деньги после первого занятия, если курс не подошел.
Студенты получают пошаговый план по взысканию долгов с физических лиц.
Эксперты компании «Легал Конвейер» делятся реальными примерами из практики.
Недостатки:
Нет документа об окончании курса.
Бесплатные курсы по торгам по банкротству
Бесплатные курсы подойдут тем, кто готов самостоятельно изучить основы инвестирования и участия в торгах. На них можно рассмотреть ключевые аспекты работы с дебиторской задолженностью, узнать о законодательных нюансах и получить практические навыки для ведения бизнеса в этой сфере.
1. «Почему торги по банкротству — технология выгодного инвестирования» — «ИНВЕСТОРиУМ»
На уроке слушатели узнают, как инвестировать свои или привлеченные средства с минимальными рисками, научатся разбираться в особенностях торгов и находить выгодные сделки.
Преподаватель — эксперт с 4-летним опытом и более чем 30 успешными сделками — поделится проверенными стратегиями, объяснит, для кого подходит эта технология.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоурок.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Освойте самую востребованную профессию в кризис с доходом от 200 000 рублей за 5 дней» — «Академия торгов по банкротству»
На марафоне расскажут, как без вложений и риска покупать недвижимость или автомобили на торгах, используя проверенную формулу автора с пятилетним опытом.
В программе — стратегии покупки долгов больших компаний, как не допустить ошибок и реальные истории учеников. Автор курса выиграл более 60 торгов для своей компании и 156 торгов для партнеров Академии.
Длительность: 5 дней.
Формат: вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Коммерческая недвижимость с торгов» — Вадим Куклин
На мастер-классе расскажут, как находить недорогую недвижимость, зарабатывать на ней и учитывать возможные риски и налоги.
После обучения участники будут разбираться в коммерческой недвижимости и смогут разрабатывать свои стратегии для успешных покупок на аукционах.
Длительность: по запросу.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Юрист по банкротству» — «Академия правовых и финансовых советников»
Программа посвящена работе с банкротством физических лиц, где участников научат, как достигать нужных результатов и избегать ошибок. Они узнают, где искать клиентов, как проводить первую встречу, и разберут плюсы и минусы банкротства без суда.
Лучшие ученики получат грант в 20 тысяч рублей для продолжения обучения.
Длительность: по запросу.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Деньги на земле с торгов по банкротству» — Вадим Куклин
Участники узнают, как заранее проверить земельный участок, чтобы потом не потерять деньги, и научатся находить землю для строительства своего дома значительно дешевле рынка.
На мастер-классе разберут реальные истории и ошибки, например, как получить 200-300% от сделки и выйти на пассивный доход.
Длительность: по запросу.
Формат: мастер-класс.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Основным критерием в выборе курсов были преподаватели с опытом успешных сделок, которые готовы делиться своими проверенными методами и профессиональными секретами. Также учитывались следующие важные параметры:
Актуальность содержания. Курсы отражают последние изменения в законодательстве и практике участия в торгах.
Доступность. Программы подходят как для начинающих, так и для тех, у кого совсем нет опыта.
Формат и гибкость. Предпочтение отдавали дистанционным курсам с поддержкой кураторов и обратной связью от преподавателей.
Результат обучения. Акцент на практические навыки, сертификаты и дипломы, востребованные на рынке.
Отзывы. Учитывали мнения выпускников для оценки качества обучения.
Какой курс по торгам по банкротству выбрать
Торги по банкротству дают возможность покупать активы по низким ценам и продавать их с прибылью. Таким навыкам полезно обладать юристам, финансовым аналитикам и предпринимателям, которые хотят улучшить свои инвестиционные навыки. Этому можно научиться на онлайн-курсах:
«Вебинар: торги по банкротству: способы и порядок проведения» от «Контур.Школы»: за один час студенты научатся участвовать в торгах и разбираться в судебных документах.
«Обучение торгам по банкротству» от школы «Аукционный брокер»: лучшие ученики получают доступ к деловым связям автора курса и пожизненную поддержку на торгах.
«Семь навыков аукционера» от Вадима Куклина: обучение с обратной связью от эксперта, который успешно провел более 700 сделок.
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