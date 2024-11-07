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Банкротство

15 курсов по торгам по банкротству 

Торги по банкротству — это процесс продажи имущества компаний или физических лиц, которые не могут выплатить свои долги. Когда кто-то объявляет себя банкротом, его активы выставляются на продажу через специальные торги, чтобы покрыть задолженность. Для тех, кто умеет оценивать такие активы и разбираться в документации, торги могут стать источником хорошей прибыли.

Собрали онлайн-курсы по торгам по банкротству, на которых научат грамотно анализировать активы, работать с документацией и стратегиями участия в торгах. В статье также представлены бесплатные курсы. На них можно изучить основы торгов самостоятельно.

ТОП-7 курсов по торгам по банкротству

  1. «Вебинар: торги по банкротству: способы и порядок проведения» от «Контур.Школы»: за один час студенты научатся участвовать в торгах и разбираться в судебных документах.

  2. «Обучение торгам по банкротству» от школы «Аукционный брокер»: лучшие ученики получают доступ к деловым связям автора курса и пожизненную поддержку на торгах.

  3. «Семь навыков аукционера» от Вадима Куклина: обучение с обратной связью от эксперта, который успешно провел более 700 сделок.

  4. «Капитал на торгах по банкротству» от «ИНВЕСТОРиУМа»: курс с ежедневными сессиями с автором курса и индивидуальным наставничеством.

  5. «Почему торги по банкротству — технология выгодного инвестирования» от «ИНВЕСТОРиУМа»: автор рассмотрит популярную схему инвестиций на выкупе и перепродаже арестованных активов.

Научиться анализировать активы, готовить нужные документы и участвовать в аукционах можно на онлайн-курсах. На них помогут разобраться в правовых нормах, стратегиях продаж и практических инструментах, необходимых для работы в этой сфере. 

1. «Вебинар: торги по банкротству: способы и порядок проведения» — «Контур.Школа»

Вебинар от эксперта в сфере государственных закупок с опытом работы более десяти лет. Он расскажет о разных форматах торгов — от классических аукционов до открытых предложений, а также о типичных спорных ситуациях, возникающих в ходе торгов. Студенты узнают, как подготовиться к торгам, какие требования предъявляются к участникам и по какому алгоритму проходит процесс.

В конце обучения студенты проходят тест и получают сертификат. 

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 4000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 1 час.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: запись вебинара, тест.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Понятие торгов по банкротству. Площадки для проведения.

  • Проведение торгов по банкротству. Порядок и особенности продажи предприятия и имущества должника.

  • Судебная практика и практика ФАС, связанная с торгами по банкротству.

  • Планируемые изменения в торгах по банкротству.

Достоинства:

  • Техническая поддержка 24/7.

  • Разбор примеров из реальной практики. 

  • Смотреть вебинар можно в любое время.

  • Преподаватель — эксперт в сфере государственных закупок.

Недостатки:

  • Нет обратной связи от преподавателя.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Контур.Школы»: «Курс для участников закупок».

2. «Обучение торгам по банкротству» — «Аукционный брокер»

Обучение с помощью наставника. Он консультирует по сложным вопросам и лично проверяет практические задания. Студенты научатся участвовать в торгах. Узнают, с какими правовыми аспектами сталкиваются при выкупе имущества и какие стратегии наиболее эффективны для успешного участия в аукционах.

По итогам выполнения практических заданий выдается сертификат. Лучшие выпускники смогут воспользоваться деловыми связями эксперта и получат поддержку в дальнейшей работе на торгах. 

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 14 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: по запросу.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: уроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Не представлена.

Достоинства:

  • Рассматриваются реальные примеры из практики.

  • В отзывах отмечают оперативную поддержку наставника.

  • Студентам дают готовые шаблоны и формы оформления документов.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Семь навыков аукционера» — Вадим Куклин

На курсе научат быстро искать и анализировать лоты, готовить документы для участия в торгах и зарабатывать на выкупленных объектах. Студенты выполняют практические задания, которые проверяет наставник.

Курс проходит онлайн, его основная часть длится четыре дня. В конце — еще два дня для подробного разбора выполненных практических задач, чтобы закрепить все, что изучили студенты.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 16 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 15 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Поиск и анализ прибыльных лотов.

  • Подготовка документов для участия в торгах.

  • Монетизация купленных объектов.

  • Схемы работы с инвесторами.

  • Оптимизация налогов до и после продажи.

Достоинства:

  • Кураторское сопровождение.

  • Бессрочный доступ к материалам.

  • Студентам дают доступ к базе инвесторов.

  • Доступ к закрытому чату для общения и совместной работы.

Недостатки:

  • В отзывах отмечают, что некоторые учебные материалы устарели.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Капитал на торгах по банкротству» — «ИНВЕСТОРиУМ»

Каждый урок содержит конкретные шаги, например, по поиску объектов для инвестирования и оценке ликвидности этих объектов. Кроме того, в курсе рассматриваются организационные аспекты участия в торгах: постановка целей, планирование, приоритет задач, выбор подходов для достижения результата.

Студенты получают индивидуальную поддержку от автора — опытного инвестора и дипломированного психолога.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: индивидуально.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Регламент процедуры банкротства.

  • Где искать объекты для инвестирования.

  • Процедура, виды и особенности торгов. Участие в торгах.

  • Выбор объектов, сбор информации.

  • Оценка ликвидности.

Достоинства:

  • Можно запросить бесплатный доступ к части программы. 

  • Перед обучением можно пройти персональную консультацию с автором курса.

  • Студенты отмечают, что автор приводит только актуальные примеры работы с объектами.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Система заработка на торгах по банкротству» — «Академия торгов по банкротству»

Обучение в группах или индивидуально — в обоих случаях студенты учатся в своем темпе. Слушатели получают доступ к чату с инвесторами, инвестиционному фонду академии и базе заказчиков. С помощью этого можно начать заключать первые сделки без собственных вложений.

Курс включает 12 коуч-сессий с экспертом и постоянную поддержку куратора. Студенты выполняют практические задания по поиску объектов и участию в аукционах.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 30 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Получение ЭЦП и поиск объекта.

  • Изучение лота и подготовка документов.

  • Работа с инвестором.

  • Анализ документов и оформление сделки.

  • Продажа лота.

Достоинства:

  • Лучшие студенты получают финансирование из фонда Академии на покупку лотов.

  • Предоставляются шаблоны и формы оформления документов.

  • Есть пятидневный демодоступ в виде марафона.

Недостатки:

  • Нет рассрочки.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Все виды торгов в одном курсе» — «Все торги»

Преподаватели курса — эксперты в области права и финансов, имеющие опыт участия в торгах по банкротству. Среди них есть юристы, специализирующиеся на арбитражных делах, и практики, которые лично провели десятки успешных сделок.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Студенты курса узнают, как грамотно выбирать объекты, подавать заявки и анализировать рыночные цены, чтобы успешно выкупать активы.

Практическая часть курса включает участие в симуляциях торгов, где студенты отрабатывают все этапы — от анализа лотов до подачи заявки и заключения сделки.

  • Цена полностью: от 29 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2492 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: индивидуально.

  • Порог входа: базовые знания в области финансов.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Торги по банкротству.

  • Государственные закупки и тендер.

  • Муниципальные торги и госконфискат.

  • Коммуникация.

Достоинства:

  • Возможность проходить курс в удобное время.

  • Курс включает симуляции торгов, что позволяет применять теорию на практике.

  • Разбор законодательства и юридических тонкостей, что помогает избежать ошибок при участии в торгах.

Недостатки:

  • Студентам без минимальных знаний в области финансов может понадобиться дополнительное время для усвоения материала.

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7. «Быстрый старт в торгах банкротов» — Артем Черепанов

На курсе научат зарабатывать на недвижимости через торги по банкротству. Программа для предпринимателей, инвесторов, менеджеров и госслужащих, желающих настроить пассивный заработок или сменить профессию.

Курс включает стратегии поиска и анализа лотов из 40 тысяч предложений, разбор типичных ошибок и изучение законодательства и правил торгов.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 11 600 рублей в месяц.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: от 2 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Получение ЭЦП и изучение методов поиска лотов.

  • Проверка лотов и оценка их стоимости.

  • Правильное оформление заявок и работа с инвесторами.

  • Практика и выбор лота.

Достоинства:

  • Пять недель обратной связи по лотам от автора курса.

  • Обратная связь от опытных участников торгов на всех этапах обучения.

  • Набор из готовых шаблонов документов, договоров, примеров заявок, которые использует в работе аукционер. 

  • Есть возможность привлечь финансирование со стороны автора курса, если получится найти подходящий лот.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Торги по банкротству. Аукционы» — ITC Group

Курс для специалистов, работающих в области закупок. Организаторы дают доступ к торговым площадкам, помогают выбирать стратегии для анализа объектов и избегать распространенных ошибок.

Программа включает работу с залогами и арестами имущества, а также выявление и исправление ошибок в документации и заявках, что поможет минимизировать риски и повысить эффективность торговых операций.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: 41 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 16 академических часов.

  • Порог входа: необходим опыт работы в закупках.

  • Формат: вебинары.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Торги по банкротству — основные правила.

  • Агрегаторы торгов и ЭТП.

  • Виды торгов по банкротству.

  • Торги по банкротству — что можно приобрести.

  • Конкурсный и арбитражный управляющий.

Достоинства:

  • На выбор есть несколько форматов: открытый семинар, онлайн-трансляции, корпоративный семинар, индивидуальное обучение.

  • По отзывам студентов, информация структурирована, поэтому ее легко освоить за небольшой промежуток времени.

  • Одна из ведущих семинара — доцент кафедры гражданско-правовых исследований РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Обучение торгам по банкротству» — Probankrot

Курс с пошаговым разбором всех этапов: от поиска ликвидного имущества до участия в торгах.

Программа включает подробные инструкции по регистрации на торговых площадках, приобретению квалифицированной электронной подписи, поиску лотов через специализированные ресурсы, а также оценке объектов перед покупкой.

Студенты научатся оформлять документы, оплачивать задаток и правильно подавать заявки на участие.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 4900 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 10 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основания покупки объектов с аукционов по банкротству. 

  • Формы проведения торгов и подачи предложения цены. 

  • Регистрация и аккредитация на электронных торговых площадках.

  • Поиск и оценка объектов для покупки.

  • Подготовка документов и заявки для участия в торгах.

Достоинства:

  • Инструкции по разным объектам недвижимости, образцы заявок с примерами и другие документы.

  • Персональная поддержка по любым вопросам на тарифе «Профи».

  • Гибкий график обучения.

Недостатки:

  • Нет документов об окончании обучения.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Покупка и взыскание долгов на торгах по банкротству по методике “Легал Конвейер”» — Refund

На курсе обучают методам оценки и взыскания задолженностей, правилам работы с судебными приставами и документами. Программа подойдет тем, кто хочет освоить особенности покупки долгов юридических и физических лиц, изучить законодательство и использовать долги как инструмент для заработка.

Акцент сделан на мотивации приставов и контроле их работы, что помогает ускорить процесс взыскания долгов.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 20 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 6 занятий.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, видеоинструкции.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Простыми словами про покупку дебиторской задолженности и интересный разбор законов.

  • Пошаговая методика оценки долгов юридических и физических лиц.

  • Алгоритм взыскания долгов с юридических лиц.

  • Алгоритм взыскания долгов физических лиц.

  • Мотивация приставов. Контроль и координация действий.

Достоинства:

  • Можно вернуть деньги после первого занятия, если курс не подошел.

  • Студенты получают пошаговый план по взысканию долгов с физических лиц.

  • Эксперты компании «Легал Конвейер» делятся реальными примерами из практики.

Недостатки:

  • Нет документа об окончании курса.

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Бесплатные курсы по торгам по банкротству

Бесплатные курсы подойдут тем, кто готов самостоятельно изучить основы инвестирования и участия в торгах. На них можно рассмотреть ключевые аспекты работы с дебиторской задолженностью, узнать о законодательных нюансах и получить практические навыки для ведения бизнеса в этой сфере.

1. «Почему торги по банкротству — технология выгодного инвестирования» — «ИНВЕСТОРиУМ» 

На уроке слушатели узнают, как инвестировать свои или привлеченные средства с минимальными рисками, научатся разбираться в особенностях торгов и находить выгодные сделки.

Преподаватель — эксперт с 4-летним опытом и более чем 30 успешными сделками — поделится проверенными стратегиями, объяснит, для кого подходит эта технология.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Освойте самую востребованную профессию в кризис с доходом от 200 000 рублей за 5 дней» — «Академия торгов по банкротству» 

На марафоне расскажут, как без вложений и риска покупать недвижимость или автомобили на торгах, используя проверенную формулу автора с пятилетним опытом.

В программе — стратегии покупки долгов больших компаний, как не допустить ошибок и реальные истории учеников. Автор курса выиграл более 60 торгов для своей компании и 156 торгов для партнеров Академии.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Длительность: 5 дней.

  • Формат: вебинары.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Коммерческая недвижимость с торгов» — Вадим Куклин 

На мастер-классе расскажут, как находить недорогую недвижимость, зарабатывать на ней и учитывать возможные риски и налоги.

После обучения участники будут разбираться в коммерческой недвижимости и смогут разрабатывать свои стратегии для успешных покупок на аукционах.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Длительность: по запросу.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Юрист по банкротству» — «Академия правовых и финансовых советников» 

Программа посвящена работе с банкротством физических лиц, где участников научат, как достигать нужных результатов и избегать ошибок. Они узнают, где искать клиентов, как проводить первую встречу, и разберут плюсы и минусы банкротства без суда.

Лучшие ученики получат грант в 20 тысяч рублей для продолжения обучения.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Длительность: по запросу.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Деньги на земле с торгов по банкротству» — Вадим Куклин 

Участники узнают, как заранее проверить земельный участок, чтобы потом не потерять деньги, и научатся находить землю для строительства своего дома значительно дешевле рынка.

На мастер-классе разберут реальные истории и ошибки, например, как получить 200-300% от сделки и выйти на пассивный доход.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Длительность: по запросу.

  • Формат: мастер-класс.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

Основным критерием в выборе курсов были преподаватели с опытом успешных сделок, которые готовы делиться своими проверенными методами и профессиональными секретами. Также учитывались следующие важные параметры:

  • Актуальность содержания. Курсы отражают последние изменения в законодательстве и практике участия в торгах.

  • Доступность. Программы подходят как для начинающих, так и для тех, у кого совсем нет опыта.

  • Формат и гибкость. Предпочтение отдавали дистанционным курсам с поддержкой кураторов и обратной связью от преподавателей.

  • Результат обучения. Акцент на практические навыки, сертификаты и дипломы, востребованные на рынке.

  • Отзывы. Учитывали мнения выпускников для оценки качества обучения.

Какой курс по торгам по банкротству выбрать

Торги по банкротству дают возможность покупать активы по низким ценам и продавать их с прибылью. Таким навыкам полезно обладать юристам, финансовым аналитикам и предпринимателям, которые хотят улучшить свои инвестиционные навыки. Этому можно научиться на онлайн-курсах:

  1. «Вебинар: торги по банкротству: способы и порядок проведения» от «Контур.Школы»: за один час студенты научатся участвовать в торгах и разбираться в судебных документах.

  2. «Обучение торгам по банкротству» от школы «Аукционный брокер»: лучшие ученики получают доступ к деловым связям автора курса и пожизненную поддержку на торгах.

  3. «Семь навыков аукционера» от Вадима Куклина: обучение с обратной связью от эксперта, который успешно провел более 700 сделок.

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