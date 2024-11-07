15 курсов по торгам по банкротству 

Научиться анализировать активы, готовить нужные документы и участвовать в аукционах можно на онлайн-курсах. На них помогут разобраться в правовых нормах, стратегиях продаж и практических инструментах, необходимых для работы в этой сфере.

1. «Вебинар: торги по банкротству: способы и порядок проведения» — «Контур.Школа»

Вебинар от эксперта в сфере государственных закупок с опытом работы более десяти лет. Он расскажет о разных форматах торгов — от классических аукционов до открытых предложений, а также о типичных спорных ситуациях, возникающих в ходе торгов. Студенты узнают, как подготовиться к торгам, какие требования предъявляются к участникам и по какому алгоритму проходит процесс.

В конце обучения студенты проходят тест и получают сертификат.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 4000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 1 час.

Порог входа: с нуля.

Формат: запись вебинара, тест.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Понятие торгов по банкротству. Площадки для проведения.

Проведение торгов по банкротству. Порядок и особенности продажи предприятия и имущества должника.

Судебная практика и практика ФАС, связанная с торгами по банкротству.

Планируемые изменения в торгах по банкротству.

Достоинства:

Техническая поддержка 24/7.

Разбор примеров из реальной практики.

Смотреть вебинар можно в любое время.

Преподаватель — эксперт в сфере государственных закупок.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Контур.Школы»: «Курс для участников закупок».

2. «Обучение торгам по банкротству» — «Аукционный брокер»

Обучение с помощью наставника. Он консультирует по сложным вопросам и лично проверяет практические задания. Студенты научатся участвовать в торгах. Узнают, с какими правовыми аспектами сталкиваются при выкупе имущества и какие стратегии наиболее эффективны для успешного участия в аукционах.

По итогам выполнения практических заданий выдается сертификат. Лучшие выпускники смогут воспользоваться деловыми связями эксперта и получат поддержку в дальнейшей работе на торгах.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 14 990 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: по запросу.

Порог входа: с нуля.

Формат: уроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Не представлена.

Достоинства:

Рассматриваются реальные примеры из практики.

В отзывах отмечают оперативную поддержку наставника.

Студентам дают готовые шаблоны и формы оформления документов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Семь навыков аукционера» — Вадим Куклин

На курсе научат быстро искать и анализировать лоты, готовить документы для участия в торгах и зарабатывать на выкупленных объектах. Студенты выполняют практические задания, которые проверяет наставник.

Курс проходит онлайн, его основная часть длится четыре дня. В конце — еще два дня для подробного разбора выполненных практических задач, чтобы закрепить все, что изучили студенты.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 16 500 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 15 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Поиск и анализ прибыльных лотов.

Подготовка документов для участия в торгах.

Монетизация купленных объектов.

Схемы работы с инвесторами.

Оптимизация налогов до и после продажи.

Достоинства:

Кураторское сопровождение.

Бессрочный доступ к материалам.

Студентам дают доступ к базе инвесторов.

Доступ к закрытому чату для общения и совместной работы.

Недостатки:

В отзывах отмечают, что некоторые учебные материалы устарели.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Капитал на торгах по банкротству» — «ИНВЕСТОРиУМ»

Каждый урок содержит конкретные шаги, например, по поиску объектов для инвестирования и оценке ликвидности этих объектов. Кроме того, в курсе рассматриваются организационные аспекты участия в торгах: постановка целей, планирование, приоритет задач, выбор подходов для достижения результата.

Студенты получают индивидуальную поддержку от автора — опытного инвестора и дипломированного психолога.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: индивидуально.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Регламент процедуры банкротства.

Где искать объекты для инвестирования.

Процедура, виды и особенности торгов. Участие в торгах.

Выбор объектов, сбор информации.

Оценка ликвидности.

Достоинства:

Можно запросить бесплатный доступ к части программы.

Перед обучением можно пройти персональную консультацию с автором курса.

Студенты отмечают, что автор приводит только актуальные примеры работы с объектами.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Система заработка на торгах по банкротству» — «Академия торгов по банкротству»

Обучение в группах или индивидуально — в обоих случаях студенты учатся в своем темпе. Слушатели получают доступ к чату с инвесторами, инвестиционному фонду академии и базе заказчиков. С помощью этого можно начать заключать первые сделки без собственных вложений.

Курс включает 12 коуч-сессий с экспертом и постоянную поддержку куратора. Студенты выполняют практические задания по поиску объектов и участию в аукционах.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 30 000 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Получение ЭЦП и поиск объекта.

Изучение лота и подготовка документов.

Работа с инвестором.

Анализ документов и оформление сделки.

Продажа лота.

Достоинства:

Лучшие студенты получают финансирование из фонда Академии на покупку лотов.

Предоставляются шаблоны и формы оформления документов.

Есть пятидневный демодоступ в виде марафона.

Недостатки:

Нет рассрочки.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Все виды торгов в одном курсе» — «Все торги»

Преподаватели курса — эксперты в области права и финансов, имеющие опыт участия в торгах по банкротству. Среди них есть юристы, специализирующиеся на арбитражных делах, и практики, которые лично провели десятки успешных сделок.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Студенты курса узнают, как грамотно выбирать объекты, подавать заявки и анализировать рыночные цены, чтобы успешно выкупать активы.

Практическая часть курса включает участие в симуляциях торгов, где студенты отрабатывают все этапы — от анализа лотов до подачи заявки и заключения сделки.

Цена полностью: от 29 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2492 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: индивидуально.

Порог входа: базовые знания в области финансов.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Торги по банкротству.

Государственные закупки и тендер.

Муниципальные торги и госконфискат.

Коммуникация.

Достоинства:

Возможность проходить курс в удобное время.

Курс включает симуляции торгов, что позволяет применять теорию на практике.

Разбор законодательства и юридических тонкостей, что помогает избежать ошибок при участии в торгах.

Недостатки:

Студентам без минимальных знаний в области финансов может понадобиться дополнительное время для усвоения материала.

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7. «Быстрый старт в торгах банкротов» — Артем Черепанов

На курсе научат зарабатывать на недвижимости через торги по банкротству. Программа для предпринимателей, инвесторов, менеджеров и госслужащих, желающих настроить пассивный заработок или сменить профессию.

Курс включает стратегии поиска и анализа лотов из 40 тысяч предложений, разбор типичных ошибок и изучение законодательства и правил торгов.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 11 600 рублей в месяц.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 2 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Получение ЭЦП и изучение методов поиска лотов.

Проверка лотов и оценка их стоимости.

Правильное оформление заявок и работа с инвесторами.

Практика и выбор лота.

Достоинства:

Пять недель обратной связи по лотам от автора курса.

Обратная связь от опытных участников торгов на всех этапах обучения.

Набор из готовых шаблонов документов, договоров, примеров заявок, которые использует в работе аукционер.

Есть возможность привлечь финансирование со стороны автора курса, если получится найти подходящий лот.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Торги по банкротству. Аукционы» — ITC Group

Курс для специалистов, работающих в области закупок. Организаторы дают доступ к торговым площадкам, помогают выбирать стратегии для анализа объектов и избегать распространенных ошибок.

Программа включает работу с залогами и арестами имущества, а также выявление и исправление ошибок в документации и заявках, что поможет минимизировать риски и повысить эффективность торговых операций.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: 41 500 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 16 академических часов.

Порог входа: необходим опыт работы в закупках.

Формат: вебинары.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Торги по банкротству — основные правила.

Агрегаторы торгов и ЭТП.

Виды торгов по банкротству.

Торги по банкротству — что можно приобрести.

Конкурсный и арбитражный управляющий.

Достоинства:

На выбор есть несколько форматов: открытый семинар, онлайн-трансляции, корпоративный семинар, индивидуальное обучение.

По отзывам студентов, информация структурирована, поэтому ее легко освоить за небольшой промежуток времени.

Одна из ведущих семинара — доцент кафедры гражданско-правовых исследований РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Обучение торгам по банкротству» — Probankrot

Курс с пошаговым разбором всех этапов: от поиска ликвидного имущества до участия в торгах.

Программа включает подробные инструкции по регистрации на торговых площадках, приобретению квалифицированной электронной подписи, поиску лотов через специализированные ресурсы, а также оценке объектов перед покупкой.

Студенты научатся оформлять документы, оплачивать задаток и правильно подавать заявки на участие.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 4900 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 10 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основания покупки объектов с аукционов по банкротству.

Формы проведения торгов и подачи предложения цены.

Регистрация и аккредитация на электронных торговых площадках.

Поиск и оценка объектов для покупки.

Подготовка документов и заявки для участия в торгах.

Достоинства:

Инструкции по разным объектам недвижимости, образцы заявок с примерами и другие документы.

Персональная поддержка по любым вопросам на тарифе «Профи».

Гибкий график обучения.

Недостатки:

Нет документов об окончании обучения.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Покупка и взыскание долгов на торгах по банкротству по методике “Легал Конвейер”» — Refund

На курсе обучают методам оценки и взыскания задолженностей, правилам работы с судебными приставами и документами. Программа подойдет тем, кто хочет освоить особенности покупки долгов юридических и физических лиц, изучить законодательство и использовать долги как инструмент для заработка.

Акцент сделан на мотивации приставов и контроле их работы, что помогает ускорить процесс взыскания долгов.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 20 000 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 6 занятий.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, видеоинструкции.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Простыми словами про покупку дебиторской задолженности и интересный разбор законов.

Пошаговая методика оценки долгов юридических и физических лиц.

Алгоритм взыскания долгов с юридических лиц.

Алгоритм взыскания долгов физических лиц.

Мотивация приставов. Контроль и координация действий.

Достоинства:

Можно вернуть деньги после первого занятия, если курс не подошел.

Студенты получают пошаговый план по взысканию долгов с физических лиц.

Эксперты компании «Легал Конвейер» делятся реальными примерами из практики.

Недостатки:

Нет документа об окончании курса.

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