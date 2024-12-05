20 онлайн-курсов по психологии с получением диплома или сертификата

Онлайн-курсы по психологии дают возможность освоить популярные методики и развить практические навыки под руководством опытных специалистов. Такой формат обучения делает получение профессии психолога доступным для всех, кто хочет начать карьеру в этой сфере.

1. «Практический психолог» — Smart

Студенты изучают основы психологической теории, игропрактики, НЛП, арт-терапии, а также осваивают навыки работы психологическим консультантом, коучем и профайлером.

За время курса они проведут 120 часов практических занятий, 20 часов супервизий и 72 часа групповой работы над реальными кейсами. Перед покупкой доступен бесплатный вводный модуль.

Иллюстрация: freepik/freepik

Для всех тарифов предусмотрена поддержка экспертов в течение трех месяцев после завершения обучения. Успешные студенты могут получить грант на 40 тысяч рублей.

Цена полностью: 214 900 рублей.

Цена в рассрочку: 8954 рубля в месяц.

Длительность: 14 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, супервизии, практические задания, коучинговые сессии.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: доступ к платформе SmartMental с первыми клиентскими заказами.

Программа:

Научные основы психологического консультирования.

Основные подходы и направления в психологическом консультировании.

Современные техники и приемы консультирования.

Организационное консультирование.

Консультирование групп.

Достоинства:

Бесплатный вводный курс с сертификатом

Обучение в мини-группах.

Поддержка экспертов три месяца после окончания курса.

Доступ к программе SmartMental и первые клиенты уже через шесть месяцев обучения.

Дополнительные модули и лекции: «Личный бренд и маркетинг для психолога», «Подготовка к родам и специфика работы с беременными», «Эмоции и здоровье», «Границы в материнстве».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы Smart: «Клинический психолог», «Семейный психолог».

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2. «Обучение практической психологии» — Edpro

Студенты осваивают работу с основными запросами клиентов, такими как проблемы в отношениях, повышение уверенности, тревожность, выгорание и прокрастинация.

В процессе обучения слушатели работают в тройках, проходят супервизии, практикуются во время реальных и демосессий, проводят групповую рефлексию.

Преподаватели — практикующие психологи с опытом работы более десяти лет.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 175 536 рублей.

Цена в рассрочку: от 7314 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические занятия, супервизии, групповая рефлексия, очные встречи.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.

Помощь с трудоустройством: составление траектории карьерного роста, дополнительный модуль по самопрезентации, получение первых клиентов.

Программа:

Введение в транзактный анализ.

Функциональная модель эго-состояний.

Три условия успешного консультирования.

Этика в работе психолога.

Работа с сопротивлением.

Достоинства:

Два тариф на выбор.

Выпускники получают российский и международный дипломы.

Помощь в поиске первых клиентов.

Доступ к материалам курса навсегда.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Профессия “Психолог”» — Talentsy

Студенты научатся контролировать ход беседы с клиентом, выявлять его потребности и выстраивать доверительные отношения.

Обучение построено на интегративной методике, объединяющей лучшие техники различных психологических школ. В программе — общая, клиническая, семейная психология, а также арт-терапия.

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Преподаватели курса — практикующие специалисты, кандидаты и доктора психологических наук. Кураторы проверяют домашние задания и предоставляют по ним подробные комментарии.

Цена полностью: от 200 040 рублей.

Цена в рассрочку: от 8335 рублей в месяц.

Длительность : 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, интерактивный тренажер, практические занятия, супервизии, анализ демосессий.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.

Помощь с трудоустройством: обучение самопрезентации и продвижению услуг.

Программа:

Этические принципы работы психолога-консультанта.

Психология личности и основы психологической диагностики.

Возрастная психология в консультировании.

Основы клинической психологии.

Кризисная психологическая помощь.

Достоинства:

Подробный разбор домашних заданий.

450 часов практики в мини-группах.

Доступ к материалам остается навсегда.

Более 100 дополнительных материалов: шаблоны, чек-листы, схемы, шпаргалки.

Недостатки:

В отзывах студенты отмечают небольшое количество практических материалов.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НАДПО

На курсе изучаются популярные направления психологии: общая, клиническая, семейная, детская, педагогическая. Студенты освоят коучинговые технологии, основы дистанционного консультирования и психотерапевтические техники.

Программа включает разные форматы обучения: киноклуб с психологическим разбором фильмов, воркшопы в группах для практической отработки навыков и аудиолекции.

Иллюстрация: freepik/freepik

Кураторы и преподаватели всегда на связи, чтобы помочь разобраться в сложных темах. Платформа дистанционного обучения доступна круглосуточно, а материалы курса и библиотека вебинаров остаются в бессрочном доступе.

Цена полностью: от 54 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4575 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, аудиолекции, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: консультации HR-специалиста, помощь в составлении резюме, рассылка вакансий.

Программа:

Общая психология.

Психология личности.

Возрастная психология.

Психология семьи.

Организационная психология.

Достоинства:

Доступ к архиву всех вебинаров академии.

Преподаватели со стажем консультирования от пяти лет.

Консультирование по развитию собственного бренда.

Отправка диплома по всей России.

Недостатки:

Отработка практических навыков только на тарифах «Эксперт» и «Профессионал-практик».

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Психология» — MITM

Студенты научатся проводить психодиагностику с учетом возрастных особенностей, управлять конфликтами в коллективе, оказывать помощь клиентам с личными проблемами и соблюдать этические принципы работы психолога. Обучение можно проходить в удобное время: все материалы доступны в записи.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — практикующие психологи и коучи с опытом работы более шести лет.

В процессе обучения студентов сопровождают кураторы. Также слушатели получают доступ к закрытому Telegram-чату, где можно общаться с единомышленниками, обмениваться опытом и задавать вопросы преподавателям.

Цена полностью: от 65 040 рублей.

Цена в рассрочку: от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, теоретический материал.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Возрастная психология.

Социальная психология.

Управление конфликтами.

Профессиональная этика психолога.

Организационная психология.

Достоинства:

Регулярное обновление программы под запросы рынка.

Обратная связь от куратора 24/7.

Доступ к онлайн-библиотеке.

Возврат денег, если курс не подойдет.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Практическая психология. Технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НИИДПО

Курс включает вебинары и практические задания по общей, педагогической и социальной психологии. Студенты освоят навыки психодиагностики, консультирования, психолого-педагогической коррекции, профдиагностики, профилактики профессионального выгорания и помощи в экстремальных ситуациях. Каждая тема сопровождается проверочным тестированием.

Иллюстрация: freepik/freepik

Во время обучения и в течение 90 дней после завершения курса слушатели имеют доступ к библиотеке вебинаров. Институт также оказывает помощь в поиске первых клиентов для практики.

Цена полностью: от 66 400 рублей.

Цена в рассрочку: от 6200 рублей в месяц на 11 месяцев.

Длительность: 12,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в поиске первых клиентов.

Программа:

Психотерапевтические методы и технологии.

Работа с конфликтами.

Основы психологического консультирования и психолого-педагогической коррекции.

Основы клинической психологии.

Достоинства:

Доступ к материалам навсегда.

Начало обучения сразу после оплаты.

Обратная связь от преподавателей

Доступ к онлайн-библиотеке с вебинарами.

Получение сертификата за каждый пройденный во время обучения вебинар.

Диплом московского института.

Недостатки:

В отзывах студенты отмечают недостаточное количество практики.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Практическая психология» — АПОК

Курс охватывает ключевые аспекты психологии, включая психодиагностику, методы психологических исследований, общую и семейную психологию, работу со стрессом и профориентацию. Студенты изучат профессиональную этику и правовые нормы, регулирующие отношения «психолог — клиент».

Каждая тема завершается тестированием для проверки знаний, а для получения диплома требуется пройти итоговую аттестацию.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 29 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нормативно-правовое обеспечение деятельности практического психолога.

Основы общей психологии.

Методология и методы психологических исследований.

Психодиагностика.

Психологическое консультирование.

Достоинства:

Три тарифа на выбор.

Возможность пройти обучение экстерном.

Пересдачи экзамена бесплатные.

Диплом отправляется бесплатно по России.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Мастерство психологического консультирования» — «Психодемия»

Практический курс, где студенты осваивают ключевые девять направлений психотерапии. За 280 часов практики участники научатся составлять план беседы с клиентом и адаптировать его в процессе, выстраивать доверительные коммуникации, поддерживать мотивацию клиента.

Программа охватывает консультации по выгоранию, стрессу, неуверенности в себе, переосмыслению жизненных ориентиров и трудностям в общении.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 304 750 рублей.

Цена в рассрочку: от 12 697 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тренажер, работа в тройках, практические задания, супервизии, анализ демосессий.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь с поиском первых клиентов — не для всех тарифов.

Программа:

Компетенции психолога и преднамеренная практика.

Работа с ожиданиями клиента, целеполагание в психотерапии и формулирование контракта. Понятие цели по Лазарусу.

Этичное и безопасное ведение практики психолога.

Профилактика выгорания. Как отвечать на вызовы, с которыми сталкиваются психологи-консультанты.

Особенности работы с клиентами в рамках КПТ, АСТ, СХ, ОРКТ, EMDR, ССП, НП, IFS, ЭФТ.

Достоинства:

Бесплатный вводный урок.

Возможность выбрать удобный тариф и время обучения.

Обратная связь от куратора.

Доступ в закрытое сообщество выпускников.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы «Психодемии»: «Психолог-практик. Продвинутый уровень».

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9. «Психолог-консультант» — «Московский институт психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

В программе — изучение общей, клинической, экстремальной, семейной психологии, нейропсихологии и патопсихологии. Студенты также осваивают методы гештальт-терапии, арт-терапии, психодрамы и когнитивной терапии.

Для закрепления знаний предусмотрены практические задания и тесты, а обратную связь по домашним работам предоставляют преподаватели. На демонстрационных сессиях разбираются реальные кейсы под руководством опытных психологов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 155 520 рублей.

Цена в рассрочку : от 13 000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, тесты, практические задания, демонстрационные сессии, интервизии, супервизии.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Психологическое консультирование.

Основы психиатрии.

Психотерапия.

Основы современной психологии.

Профессиональная этика.

Достоинства:

Обратная связь от преподавателей.

Доступ к библиотеке всех вебинаров института.

Есть сообщество студентов и выпускников.

Преподавательский состав — практикующие психологи с опытом работы от семи лет.

Возврат денег, если курс не устроил.

Обучиться можно экстерном.

Недостатки:

В отзывах студенты отмечают, что некоторые темы плохо проработаны.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Профессия “Психолог-консультант”» — «Международная школа профессий»

Обучение проводится в онлайн-формате и позволяет студентам регулярно получать обратную связь от преподавателей. В ходе курса слушатели осваивают навыки проведения консультаций, диагностики пограничных расстройств, работы с тревогами и паническими атаками. Программа включает практику современных подходов, таких как гештальт-терапия, арт-терапия и телесно-ориентированная терапия.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 50 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 5600 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: 16 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании : диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Современные подходы в психологии и теории личности.

Самоорганизация и самодисциплина, техники самомотивации.

Техника развития эмпатии.

Психоаналитика детского развития.

Психодиагностика зрелых людей.

Достоинства:

Обратная связь от преподавателей и наставников.

Право на оформление налогового вычета.

Возможность оплаты обучения материнским капиталом.

Недостатки:

Доступ к материалам только на три месяца.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Практикующий психолог: старт в карьере» — Eduson Academy

Цена: от 90 528 рублей или в рассрочку от 7544 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от куратора по практическим заданиям.

О чем курс

Во время обучения студенты отрабатывают знания на тренировочных сессиях и работают в «тройках» как эксперт, клиент, наблюдатель. На супервизиях и интервизиях обсуждают реальные случаи из практики.

Домашние задания проверяют преподаватели. После обучения выпускники могут рассчитывать на 12 месяцев поддержки. Доступ к материалам и обновлениям предоставляется навсегда.

12. «Психология: узнать себя и понять других» — «Нетология»

Цена: 9400 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Краткий курс для начинающих, ориентирован на саморазвитие: коррекция деструктивного поведения, отслеживание телесных реакций на эмоции, выявление своих сильных и слабых сторон, налаживание взаимоотношений с собой и обществом.

В программу входят 3 часа видеолекций и 12 часов практических заданий. Доступ ко всем материалам открывается сразу, а проходить обучение можно в удобном режиме.

13. «Психолог-консультант» — Psycholesson

Цена: от 191 760 рублей или в рассрочку от 7990 рублей в месяц.

Обратная связь: от наставника по домашним заданиям.

О чем курс

За 12 месяцев обучения студенты изучат ключевые методы психологии, включая когнитивно-поведенческий, телесно-ориентированный и транзактный подходы. Наставники проверяют домашние задания и дают развернутую обратную связь. Вопросы и темы занятий можно обсуждать в студенческом чате.

Школа содействует в привлечении первых клиентов: консультирует по оформлению аккаунта, продвижению личного бренда.

14. «Психология» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Цена: от 70 715 рублей или в рассрочку от 5893 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах, помощь куратора.

О чем курс

Курс подготовлен практикующими психологами с опытом работы от семи лет. Студентов учат личностной, социальной, организационной психологии, психофизиологии и психодиагностике. После каждого модуля — проверочное тестирование. Практические навыки отрабатываются в ходе вебинаров и при разборах реальных кейсов.

Длительность обучения — 12 месяцев, после которых выдают удостоверение о повышении квалификации или диплом института.

15. «Общаться, любить, дружить: как строить отношения» — Level One

Цена: от 5740 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс

На курсе помогут разобраться, как избегать конфликтов, строить здоровые отношения и выявлять дисгармонию. Опытные психологи научат открыто выражать эмоции, озвучивать свои желания и находить компромиссы в сложных ситуациях. Для общения с единомышленниками, вопросов к спикерам и обмена опытом доступен закрытый чат.

Программа включает семь вебинаров, каждый продолжительностью два часа.

16. «Психология подростка: взрослеем вместе» — Skillbox

Цена: от 12 958 рублей или в рассрочку 2160 рублей в месяц на 6 месяцев.

Обратная связь: от кураторов по практическим заданиям.

О чем курс

Студенты узнают, как устанавливать доверительные отношения с ребенком, завоевывать его авторитет и защищать от вредных зависимостей. Родители получат ценные советы о том, как мотивировать подростка на личностный рост и общаться с ним без конфликтов.

Кураторы будут помогать с практическими заданиями, а для обсуждений и вопросов предусмотрен закрытый чат в Telegram.

17. «Практическая психология личности в сфере «бизнеса» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Цена: от 288 000 рублей.

Обратная связь: от преподавателей на семинарах.

О чем курс

Курс разработан для руководителей всех уровней, психологов, коучей. Студенты изучат психологические механизмы поведения и мышления сотрудников, методы психодиагностики и способы оценки эмоционального интеллекта. Программа также охватывает техники мотивации персонала и эффективного управления конфликтами.

Все знания закрепляются на практике с помощью решения реальных задач.

18. «Практическая психология» — ЕШКО

Цена: в рассрочку от 1240 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателя на вебинарах.

О чем курс

Обучение проходит дистанционно — на платформе школы или через рассылку материалов. Студенты изучают теорию, выполняют практические задания и получают обратную связь от преподавателя. Для знакомства с курсом доступен бесплатный вводный урок.

После успешного прохождения итогового тестирования выдается сертификат на русском и английском языках.

19. «Практическая психология: основы диагностики и психологического консультирования личности» — «Среда обучения»

Цена: от 200 880 рублей или в рассрочку от 8370 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах.

О чем курс

Курс охватывает основы личностной и семейной психологии, диагностики личности, родительских отношений и профессиональных способностей. Студенты изучают этапы консультирования, психологические техники и принципы профессиональной этики. Более 70% времени обучения посвящено практике: выполнению заданий, супервизиям, работе в группах.

Выпускники получают удостоверение о повышении квалификации и поддержку карьерных консультантов в составлении резюме и поиске первых клиентов.

20. «Психолог» — 5 Prism

Цена: от 359 000 рублей или в рассрочку 14 958 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

О чем курс

В программе — 22 основные дисциплины. Например, психология, физиология, психология личности, психологическое консультирование и другие. Практические задания и демонстрационные сессии помогают закрепить теоретические знания. Работы студентов проверяют преподаватели, предоставляя обратную связь. Дополнительно слушатели получают бонусные лекции о правовом статусе психолога, роли воли и мотивации, а также о личности в психологии.