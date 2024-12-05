20 онлайн-курсов по психологии с получением диплома или сертификата

Подборка обновлена 29 ноября 2024 года.
Собрали курсы по психологии, на которых можно освоить востребованные методики, отточить практические навыки и начать карьеру под руководством опытных экспертов.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по психологии от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по психологии
Smart: школа сотрудничает с Открытой европейской академией экономики и политики (Чехия) и выдает выпускникам международный диплом MBA, который позволяет работать за границей.
Edpro: в академии создаются условия для практического закрепления знаний, процесс обучения контролируют наставники, а карьерные консультанты помогают студентам находить первых клиентов.
Talentsy: в школе проводятся конференции, офлайн-встречи, киноклубы для обсуждения фильмов, а также поддерживается активное комьюнити.
НАДПО: 80% преподавателей школы — практикующие эксперты с научными степенями.
MITM: программы бакалавриата, магистратуры и курсы повышения квалификации признаются международным профессиональным сообществом.
НИИДПО: в институте доступны более 750 учебных программ повышения квалификации и переподготовки, разработанные с учетом актуальных требований рынка.
АПОК: курсы с возможностью учиться в удобном темпе без привязки к графику набора групп и доставкой диплома по всей России.
«Психодемия»: школа готовит специалистов в области психологии, сочетая теорию и практику под руководством экспертов с опытом работы более десяти лет.
«Московский институт психологии»: институт предлагает 47 программ по психологии, включая бакалавриат, магистратуру и дополнительное образование (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).
«Международная школа профессий»: студенты могут самостоятельно составить удобное расписание занятий и адаптировать обучение под свои цели.
Обзор 20 лучших онлайн-курсов по психологии
Онлайн-курсы по психологии дают возможность освоить популярные методики и развить практические навыки под руководством опытных специалистов. Такой формат обучения делает получение профессии психолога доступным для всех, кто хочет начать карьеру в этой сфере.
1. «Практический психолог» — Smart
Студенты изучают основы психологической теории, игропрактики, НЛП, арт-терапии, а также осваивают навыки работы психологическим консультантом, коучем и профайлером.
За время курса они проведут 120 часов практических занятий, 20 часов супервизий и 72 часа групповой работы над реальными кейсами. Перед покупкой доступен бесплатный вводный модуль.
Для всех тарифов предусмотрена поддержка экспертов в течение трех месяцев после завершения обучения. Успешные студенты могут получить грант на 40 тысяч рублей.
Цена полностью: 214 900 рублей.
Цена в рассрочку: 8954 рубля в месяц.
Длительность: 14 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, супервизии, практические задания, коучинговые сессии.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: доступ к платформе SmartMental с первыми клиентскими заказами.
Программа:
Научные основы психологического консультирования.
Основные подходы и направления в психологическом консультировании.
Современные техники и приемы консультирования.
Организационное консультирование.
Консультирование групп.
Достоинства:
Бесплатный вводный курс с сертификатом
Обучение в мини-группах.
Поддержка экспертов три месяца после окончания курса.
Доступ к программе SmartMental и первые клиенты уже через шесть месяцев обучения.
Дополнительные модули и лекции: «Личный бренд и маркетинг для психолога», «Подготовка к родам и специфика работы с беременными», «Эмоции и здоровье», «Границы в материнстве».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Smart: «Клинический психолог», «Семейный психолог».
2. «Обучение практической психологии» — Edpro
Студенты осваивают работу с основными запросами клиентов, такими как проблемы в отношениях, повышение уверенности, тревожность, выгорание и прокрастинация.
В процессе обучения слушатели работают в тройках, проходят супервизии, практикуются во время реальных и демосессий, проводят групповую рефлексию.
Преподаватели — практикующие психологи с опытом работы более десяти лет.
Цена полностью: от 175 536 рублей.
Цена в рассрочку: от 7314 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические занятия, супервизии, групповая рефлексия, очные встречи.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.
Помощь с трудоустройством: составление траектории карьерного роста, дополнительный модуль по самопрезентации, получение первых клиентов.
Программа:
Введение в транзактный анализ.
Функциональная модель эго-состояний.
Три условия успешного консультирования.
Этика в работе психолога.
Работа с сопротивлением.
Достоинства:
Два тариф на выбор.
Выпускники получают российский и международный дипломы.
Помощь в поиске первых клиентов.
Доступ к материалам курса навсегда.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Профессия “Психолог”» — Talentsy
Студенты научатся контролировать ход беседы с клиентом, выявлять его потребности и выстраивать доверительные отношения.
Обучение построено на интегративной методике, объединяющей лучшие техники различных психологических школ. В программе — общая, клиническая, семейная психология, а также арт-терапия.
Преподаватели курса — практикующие специалисты, кандидаты и доктора психологических наук. Кураторы проверяют домашние задания и предоставляют по ним подробные комментарии.
Цена полностью: от 200 040 рублей.
Цена в рассрочку: от 8335 рублей в месяц.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, интерактивный тренажер, практические занятия, супервизии, анализ демосессий.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.
Помощь с трудоустройством: обучение самопрезентации и продвижению услуг.
Программа:
Этические принципы работы психолога-консультанта.
Психология личности и основы психологической диагностики.
Возрастная психология в консультировании.
Основы клинической психологии.
Кризисная психологическая помощь.
Достоинства:
Подробный разбор домашних заданий.
450 часов практики в мини-группах.
Доступ к материалам остается навсегда.
Более 100 дополнительных материалов: шаблоны, чек-листы, схемы, шпаргалки.
Недостатки:
В отзывах студенты отмечают небольшое количество практических материалов.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НАДПО
На курсе изучаются популярные направления психологии: общая, клиническая, семейная, детская, педагогическая. Студенты освоят коучинговые технологии, основы дистанционного консультирования и психотерапевтические техники.
Программа включает разные форматы обучения: киноклуб с психологическим разбором фильмов, воркшопы в группах для практической отработки навыков и аудиолекции.
Кураторы и преподаватели всегда на связи, чтобы помочь разобраться в сложных темах. Платформа дистанционного обучения доступна круглосуточно, а материалы курса и библиотека вебинаров остаются в бессрочном доступе.
Цена полностью: от 54 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4575 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, аудиолекции, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: консультации HR-специалиста, помощь в составлении резюме, рассылка вакансий.
Программа:
Общая психология.
Психология личности.
Возрастная психология.
Психология семьи.
Организационная психология.
Достоинства:
Доступ к архиву всех вебинаров академии.
Преподаватели со стажем консультирования от пяти лет.
Консультирование по развитию собственного бренда.
Отправка диплома по всей России.
Недостатки:
Отработка практических навыков только на тарифах «Эксперт» и «Профессионал-практик».
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Психология» — MITM
Студенты научатся проводить психодиагностику с учетом возрастных особенностей, управлять конфликтами в коллективе, оказывать помощь клиентам с личными проблемами и соблюдать этические принципы работы психолога. Обучение можно проходить в удобное время: все материалы доступны в записи.
Преподаватели — практикующие психологи и коучи с опытом работы более шести лет.
В процессе обучения студентов сопровождают кураторы. Также слушатели получают доступ к закрытому Telegram-чату, где можно общаться с единомышленниками, обмениваться опытом и задавать вопросы преподавателям.
Цена полностью: от 65 040 рублей.
Цена в рассрочку: от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, теоретический материал.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Возрастная психология.
Социальная психология.
Управление конфликтами.
Профессиональная этика психолога.
Организационная психология.
Достоинства:
Регулярное обновление программы под запросы рынка.
Обратная связь от куратора 24/7.
Доступ к онлайн-библиотеке.
Возврат денег, если курс не подойдет.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Практическая психология. Технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НИИДПО
Курс включает вебинары и практические задания по общей, педагогической и социальной психологии. Студенты освоят навыки психодиагностики, консультирования, психолого-педагогической коррекции, профдиагностики, профилактики профессионального выгорания и помощи в экстремальных ситуациях. Каждая тема сопровождается проверочным тестированием.
Во время обучения и в течение 90 дней после завершения курса слушатели имеют доступ к библиотеке вебинаров. Институт также оказывает помощь в поиске первых клиентов для практики.
Цена полностью: от 66 400 рублей.
Цена в рассрочку: от 6200 рублей в месяц на 11 месяцев.
Длительность: 12,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в поиске первых клиентов.
Программа:
Психотерапевтические методы и технологии.
Работа с конфликтами.
Основы психологического консультирования и психолого-педагогической коррекции.
Основы клинической психологии.
Достоинства:
Доступ к материалам навсегда.
Начало обучения сразу после оплаты.
Обратная связь от преподавателей
Доступ к онлайн-библиотеке с вебинарами.
Получение сертификата за каждый пройденный во время обучения вебинар.
Диплом московского института.
Недостатки:
В отзывах студенты отмечают недостаточное количество практики.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Практическая психология» — АПОК
Курс охватывает ключевые аспекты психологии, включая психодиагностику, методы психологических исследований, общую и семейную психологию, работу со стрессом и профориентацию. Студенты изучат профессиональную этику и правовые нормы, регулирующие отношения «психолог — клиент».
Каждая тема завершается тестированием для проверки знаний, а для получения диплома требуется пройти итоговую аттестацию.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нормативно-правовое обеспечение деятельности практического психолога.
Основы общей психологии.
Методология и методы психологических исследований.
Психодиагностика.
Психологическое консультирование.
Достоинства:
Три тарифа на выбор.
Возможность пройти обучение экстерном.
Пересдачи экзамена бесплатные.
Диплом отправляется бесплатно по России.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Мастерство психологического консультирования» — «Психодемия»
Практический курс, где студенты осваивают ключевые девять направлений психотерапии. За 280 часов практики участники научатся составлять план беседы с клиентом и адаптировать его в процессе, выстраивать доверительные коммуникации, поддерживать мотивацию клиента.
Программа охватывает консультации по выгоранию, стрессу, неуверенности в себе, переосмыслению жизненных ориентиров и трудностям в общении.
Цена полностью: от 304 750 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 697 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тренажер, работа в тройках, практические задания, супервизии, анализ демосессий.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь с поиском первых клиентов — не для всех тарифов.
Программа:
Компетенции психолога и преднамеренная практика.
Работа с ожиданиями клиента, целеполагание в психотерапии и формулирование контракта. Понятие цели по Лазарусу.
Этичное и безопасное ведение практики психолога.
Профилактика выгорания. Как отвечать на вызовы, с которыми сталкиваются психологи-консультанты.
Особенности работы с клиентами в рамках КПТ, АСТ, СХ, ОРКТ, EMDR, ССП, НП, IFS, ЭФТ.
Достоинства:
Бесплатный вводный урок.
Возможность выбрать удобный тариф и время обучения.
Обратная связь от куратора.
Доступ в закрытое сообщество выпускников.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Психодемии»: «Психолог-практик. Продвинутый уровень».
9. «Психолог-консультант» — «Московский институт психологии»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
В программе — изучение общей, клинической, экстремальной, семейной психологии, нейропсихологии и патопсихологии. Студенты также осваивают методы гештальт-терапии, арт-терапии, психодрамы и когнитивной терапии.
Для закрепления знаний предусмотрены практические задания и тесты, а обратную связь по домашним работам предоставляют преподаватели. На демонстрационных сессиях разбираются реальные кейсы под руководством опытных психологов.
Цена полностью: от 155 520 рублей.
Цена в рассрочку: от 13 000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, тесты, практические задания, демонстрационные сессии, интервизии, супервизии.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психологическое консультирование.
Основы психиатрии.
Психотерапия.
Основы современной психологии.
Профессиональная этика.
Достоинства:
Обратная связь от преподавателей.
Доступ к библиотеке всех вебинаров института.
Есть сообщество студентов и выпускников.
Преподавательский состав — практикующие психологи с опытом работы от семи лет.
Возврат денег, если курс не устроил.
Обучиться можно экстерном.
Недостатки:
В отзывах студенты отмечают, что некоторые темы плохо проработаны.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Профессия “Психолог-консультант”» — «Международная школа профессий»
Обучение проводится в онлайн-формате и позволяет студентам регулярно получать обратную связь от преподавателей. В ходе курса слушатели осваивают навыки проведения консультаций, диагностики пограничных расстройств, работы с тревогами и паническими атаками. Программа включает практику современных подходов, таких как гештальт-терапия, арт-терапия и телесно-ориентированная терапия.
Цена полностью: от 50 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 5600 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: 16 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Современные подходы в психологии и теории личности.
Самоорганизация и самодисциплина, техники самомотивации.
Техника развития эмпатии.
Психоаналитика детского развития.
Психодиагностика зрелых людей.
Достоинства:
Обратная связь от преподавателей и наставников.
Право на оформление налогового вычета.
Возможность оплаты обучения материнским капиталом.
Недостатки:
Доступ к материалам только на три месяца.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Практикующий психолог: старт в карьере» — Eduson Academy
Цена: от 90 528 рублей или в рассрочку от 7544 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от куратора по практическим заданиям.
О чем курс
Во время обучения студенты отрабатывают знания на тренировочных сессиях и работают в «тройках» как эксперт, клиент, наблюдатель. На супервизиях и интервизиях обсуждают реальные случаи из практики.
Домашние задания проверяют преподаватели. После обучения выпускники могут рассчитывать на 12 месяцев поддержки. Доступ к материалам и обновлениям предоставляется навсегда.
12. «Психология: узнать себя и понять других» — «Нетология»
Цена: 9400 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Краткий курс для начинающих, ориентирован на саморазвитие: коррекция деструктивного поведения, отслеживание телесных реакций на эмоции, выявление своих сильных и слабых сторон, налаживание взаимоотношений с собой и обществом.
В программу входят 3 часа видеолекций и 12 часов практических заданий. Доступ ко всем материалам открывается сразу, а проходить обучение можно в удобном режиме.
13. «Психолог-консультант» — Psycholesson
Цена: от 191 760 рублей или в рассрочку от 7990 рублей в месяц.
Обратная связь: от наставника по домашним заданиям.
О чем курс
За 12 месяцев обучения студенты изучат ключевые методы психологии, включая когнитивно-поведенческий, телесно-ориентированный и транзактный подходы. Наставники проверяют домашние задания и дают развернутую обратную связь. Вопросы и темы занятий можно обсуждать в студенческом чате.
Школа содействует в привлечении первых клиентов: консультирует по оформлению аккаунта, продвижению личного бренда.
14. «Психология» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Цена: от 70 715 рублей или в рассрочку от 5893 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах, помощь куратора.
О чем курс
Курс подготовлен практикующими психологами с опытом работы от семи лет. Студентов учат личностной, социальной, организационной психологии, психофизиологии и психодиагностике. После каждого модуля — проверочное тестирование. Практические навыки отрабатываются в ходе вебинаров и при разборах реальных кейсов.
Длительность обучения — 12 месяцев, после которых выдают удостоверение о повышении квалификации или диплом института.
15. «Общаться, любить, дружить: как строить отношения» — Level One
Цена: от 5740 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
На курсе помогут разобраться, как избегать конфликтов, строить здоровые отношения и выявлять дисгармонию. Опытные психологи научат открыто выражать эмоции, озвучивать свои желания и находить компромиссы в сложных ситуациях. Для общения с единомышленниками, вопросов к спикерам и обмена опытом доступен закрытый чат.
Программа включает семь вебинаров, каждый продолжительностью два часа.
16. «Психология подростка: взрослеем вместе» — Skillbox
Цена: от 12 958 рублей или в рассрочку 2160 рублей в месяц на 6 месяцев.
Обратная связь: от кураторов по практическим заданиям.
О чем курс
Студенты узнают, как устанавливать доверительные отношения с ребенком, завоевывать его авторитет и защищать от вредных зависимостей. Родители получат ценные советы о том, как мотивировать подростка на личностный рост и общаться с ним без конфликтов.
Кураторы будут помогать с практическими заданиями, а для обсуждений и вопросов предусмотрен закрытый чат в Telegram.
17. «Практическая психология личности в сфере «бизнеса» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Цена: от 288 000 рублей.
Обратная связь: от преподавателей на семинарах.
О чем курс
Курс разработан для руководителей всех уровней, психологов, коучей. Студенты изучат психологические механизмы поведения и мышления сотрудников, методы психодиагностики и способы оценки эмоционального интеллекта. Программа также охватывает техники мотивации персонала и эффективного управления конфликтами.
Все знания закрепляются на практике с помощью решения реальных задач.
18. «Практическая психология» — ЕШКО
Цена: в рассрочку от 1240 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателя на вебинарах.
О чем курс
Обучение проходит дистанционно — на платформе школы или через рассылку материалов. Студенты изучают теорию, выполняют практические задания и получают обратную связь от преподавателя. Для знакомства с курсом доступен бесплатный вводный урок.
После успешного прохождения итогового тестирования выдается сертификат на русском и английском языках.
19. «Практическая психология: основы диагностики и психологического консультирования личности» — «Среда обучения»
Цена: от 200 880 рублей или в рассрочку от 8370 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах.
О чем курс
Курс охватывает основы личностной и семейной психологии, диагностики личности, родительских отношений и профессиональных способностей. Студенты изучают этапы консультирования, психологические техники и принципы профессиональной этики. Более 70% времени обучения посвящено практике: выполнению заданий, супервизиям, работе в группах.
Выпускники получают удостоверение о повышении квалификации и поддержку карьерных консультантов в составлении резюме и поиске первых клиентов.
20. «Психолог» — 5 Prism
Цена: от 359 000 рублей или в рассрочку 14 958 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.
О чем курс
В программе — 22 основные дисциплины. Например, психология, физиология, психология личности, психологическое консультирование и другие. Практические задания и демонстрационные сессии помогают закрепить теоретические знания. Работы студентов проверяют преподаватели, предоставляя обратную связь. Дополнительно слушатели получают бонусные лекции о правовом статусе психолога, роли воли и мотивации, а также о личности в психологии.
Какую школу с курсами по психологии выбрать
Профессия психолога востребована — особенно в условиях стремительных изменений в обществе, роста уровня стресса и увеличения числа проблем психического здоровья. Ее актуальность объясняется потребностью в психотерапевтической и консультативной помощи в самых разных сферах жизни.
Онлайн-курсы предлагают широкий выбор подходов, форматов и длительности обучения, сочетая теорию и практику, чтобы подготовить специалистов к успешной карьере. Такие курсы можно пройти в следующих школах:
Smart: школа сотрудничает с Открытой европейской академией экономики и политики (Чехия) и выдает выпускникам международный диплом MBA, который позволяет работать за границей.
Edpro: в академии создаются условия для практического закрепления знаний, процесс обучения контролируют наставники, а карьерные консультанты помогают студентам находить первых клиентов.
Talentsy: в школе проводятся конференции, офлайн-встречи, киноклубы для обсуждения фильмов, а также поддерживается активное комьюнити.
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