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ТОП-20 курсов по психологии в Москве с дипломом

Собрали подборку онлайн-курсов по психологии, которые помогут углубить знания, освоить практические навыки и начать карьеру в этой сфере. В статье также представлены очные программы в Москве для тех, кто предпочитает живое общение с преподавателями и группой.

Профессия психолога подразумевает не только личное консультирование по частным вопросам. Крупный и средний бизнес в России нанимает корпоративных психологов, чтобы улучшить обстановку в коллективе и даже повысить выручку и лояльность. Специалисты организовывают курсы лидерства, улучшают коммуникативные способности и учат решать конфликты. А их зарплата варьируется от 70 до 120 тысяч рублей в месяц.

Статья обновлена 29 ноября 2024 года.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по психологии от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 школ Москвы с курсами по психологии

  1. Smart: набор на курсы школы проходит каждый месяц, а студенты могут получить грант на обучение и диплом MBA.

  2. Edpro: студенты академии проходят практику в мини-группах, посещают супервизии, участвуют в реальных и демосессиях и проходят групповую рефлексию.

  3. Talentsy: онлайн-университет дает возможность получить грант на обучение и дипломы о профессиональной переподготовке и MBA.

  4. НАДПО: академия предлагает три тарифа обучения на выбор, которые различаются наличием поддержки кураторов, дополнительных практикумов и онлайн-консультаций с преподавателями.

  5. MITM: дипломы университета прихнаются международным сообществом.

  6. «Международная школа профессий»: студенты могут самостоятельно составить удобное расписание занятий и адаптировать обучение под свои цели.

  7. «Университет “Синергия”»: университет проводит программы второго высшего образования, которые включают стажировку и помощь с трудоустройством. 

  8. «Институт психотерапии и клинической психологии»: институт проводит обучение по семи программам, в том числе профессиональной переподготовки, повышению квалификации, тренингам и интенсивам.

  9. «Московский институт психоанализа»: в институте можно получить высшее образование ступеней бакалавриата и магистратуры по шести направлениям.

  10. РАНХиГС: обучение в университете проходит с применением практических занятий в виде бизнес-игр и тренингов, а студенты обязательно проходят два вида практики.

Обзор 10 лучших курсов по психологии в Москве: очные и с дистанционной формой обучения

Высшее образование можно получить не только очно, но и дистанционно. Университеты Москвы проводят курсы по психологии в офлайн и онлайн-форматах. Студенты посещают лекции и вебинары в вечернее время, поэтому курсы можно проходить без отрыва от работы. А каждая программа подразумевает практические занятия, на которых слушатели разбирают реальные ситуации клиентов.

1. «Практический психолог» — Smart

Студенты изучают основы психологической теории, игропрактики, НЛП, арт-терапии, а также осваивают навыки работы психологическим консультантом, коучем и профайлером.

За время курса они проведут 120 часов практических занятий, 20 часов супервизий и 72 часа групповой работы над реальными кейсами. Перед покупкой доступен бесплатный вводный модуль.

Для всех тарифов предусмотрена поддержка экспертов в течение трех месяцев после завершения обучения. Успешные студенты могут получить грант на 40 тысяч рублей.

  • Цена полностью: 214 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: 8954 рубля в месяц.

  • Длительность: 14 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, супервизии, практические задания, коучинговые сессии.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: доступ к платформе SmartMental с первыми клиентскими заказами.

Программа:

  • Научные основы психологического консультирования.

  • Основные подходы и направления в психологическом консультировании.

  • Современные техники и приемы консультирования.

  • Организационное консультирование.

  • Консультирование групп.

Достоинства:

  • Бесплатный вводный курс с сертификатом

  • Обучение в мини-группах.

  • Поддержка экспертов три месяца после окончания курса.

  • Доступ к программе SmartMental и первые клиенты уже через шесть месяцев обучения.

  • Дополнительные модули и лекции: «Личный бренд и маркетинг для психолога», «Подготовка к родам и специфика работы с беременными», «Эмоции и здоровье», «Границы в материнстве».

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы Smart: «Клинический психолог», «Семейный психолог».

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2. «Обучение профессии психолога» — Edpro

Студенты осваивают работу с основными запросами клиентов, такими как проблемы в отношениях, повышение уверенности, тревожность, выгорание и прокрастинация.

В процессе обучения слушатели работают в тройках, проходят супервизии, практикуются во время реальных и демосессий, проводят групповую рефлексию.

Преподаватели — практикующие психологи с опытом работы более десяти лет.

  • Цена полностью: от 175 536 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 7314 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические занятия, супервизии, групповая рефлексия, очные встречи.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.

  • Помощь с трудоустройством: составление траектории карьерного роста, дополнительный модуль по самопрезентации, получение первых клиентов.

Программа:

  • Введение в транзактный анализ.

  • Функциональная модель эго-состояний.

  • Три условия успешного консультирования.

  • Этика в работе психолога.

  • Работа с сопротивлением.

Достоинства:

  • Два тариф на выбор.

  • Выпускники получают российский и международный дипломы.

  • Помощь в поиске первых клиентов.

  • Доступ к материалам курса навсегда.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Профессия “Психолог-консультант”» — Talentsy

Студенты научатся контролировать ход беседы с клиентом, выявлять его потребности и выстраивать доверительные отношения. Обучение построено на интегративной методике, объединяющей лучшие техники различных психологических школ.

В программе — общая, клиническая, семейная психология, а также арт-терапия.

Преподаватели курса — практикующие специалисты, кандидаты и доктора психологических наук. Кураторы проверяют домашние задания и предоставляют по ним подробные комментарии. 

  • Цена полностью: от 200 040 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 8335 рублей в месяц.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, интерактивный тренажер, практические занятия, супервизии, анализ демосессий.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.

  • Помощь с трудоустройством: обучение самопрезентации и продвижению услуг.

Программа:

  • Этические принципы работы психолога-консультанта.

  • Психология личности и основы психологической диагностики.

  • Возрастная психология в консультировании.

  • Основы клинической психологии.

  • Кризисная психологическая помощь.

Достоинства:

  • Подробный разбор домашних заданий.

  • 450 часов практики в мини-группах.

  • Доступ к материалам остается навсегда.

  • Более 100 дополнительных материалов: шаблоны, чек-листы, схемы, шпаргалки.

Недостатки:

  • В отзывах студенты отмечают небольшое количество практических материалов. 

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НАДПО

На курсе изучаются популярные направления психологии: общая, клиническая, семейная, детская, педагогическая. Студенты освоят коучинговые технологии, основы дистанционного консультирования и психотерапевтические техники.

Программа включает разные форматы обучения: киноклуб с психологическим разбором фильмов, воркшопы в группах для практической отработки навыков и аудиолекции.

Кураторы и преподаватели всегда на связи, чтобы помочь разобраться в сложных темах. Платформа дистанционного обучения доступна круглосуточно, а материалы курса и библиотека вебинаров остаются в бессрочном доступе.

  • Цена полностью: от 54 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4575 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, аудиолекции, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: консультации HR-специалиста, помощь в составлении резюме, рассылка вакансий.

Программа:

  • Общая психология. 

  • Психология личности.

  • Возрастная психология.

  • Психология семьи.

  • Организационная психология.

Достоинства:

  • Доступ к архиву всех вебинаров академии.

  • Преподаватели со стажем консультирования от пяти лет.

  • Консультирование по развитию собственного бренда.

  • Отправка диплома по всей России.

Недостатки:

  • Отработка практических навыков только на тарифах «Эксперт» и «Профессионал-практик».

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Психология» — MITM

Студенты научатся проводить психодиагностику с учетом возрастных особенностей, управлять конфликтами в коллективе, оказывать помощь клиентам с личными проблемами и соблюдать этические принципы работы психолога. Обучение можно проходить в удобное время: все материалы доступны в записи. 

Преподаватели — практикующие психологи и коучи с опытом работы более шести лет.

В процессе обучения студентов сопровождают кураторы. Также слушатели получают доступ к закрытому Telegram-чату, где можно общаться с единомышленниками, обмениваться опытом и задавать вопросы преподавателям.

  • Цена полностью: от 65 040 рублей.

  • Цена в рассрочку:  от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, теоретический материал. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Возрастная психология.

  • Социальная психология.

  • Управление конфликтами.

  • Профессиональная этика психолога.

  • Организационная психология.

Достоинства:

  • Регулярное обновление программы под запросы рынка.

  • Обратная связь от куратора 24/7.

  • Доступ к онлайн-библиотеке.

  • Возврат денег, если курс не подойдет.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Практическая психология. Технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НИИДПО

Курс включает вебинары и практические задания по общей, педагогической и социальной психологии. Студенты освоят навыки психодиагностики, консультирования, психолого-педагогической коррекции, профдиагностики, профилактики профессионального выгорания и помощи в экстремальных ситуациях. Каждая тема сопровождается проверочным тестированием.

Во время обучения и в течение 90 дней после завершения курса слушатели имеют доступ к библиотеке вебинаров. Институт также оказывает помощь в поиске первых клиентов для практики.

  • Цена полностью: от 66 400 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 6200 рублей в месяц на 11 месяцев.

  • Длительность: 12,5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в поиске первых клиентов.

Программа:

  • Психотерапевтические методы и технологии.

  • Работа с конфликтами.

  • Основы психологического консультирования и психолого-педагогической коррекции.

  • Основы клинической психологии.

Достоинства:

  • Доступ к материалам навсегда.

  • Начало обучения сразу после оплаты.

  • Обратная связь от преподавателей

  • Доступ к онлайн-библиотеке с вебинарами.

  • Получение сертификата за каждый пройденный во время обучения вебинар.

  • Диплом московского института.

Недостатки:

  • В отзывах студенты отмечают недостаточное количество практики.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Практическая психология» — АПОК

Курс охватывает ключевые аспекты психологии, включая психодиагностику, методы психологических исследований, общую и семейную психологию, работу со стрессом и профориентацию. Студенты изучат профессиональную этику и правовые нормы, регулирующие отношения «психолог — клиент».

Каждая тема завершается тестированием для проверки знаний, а для получения диплома требуется пройти итоговую аттестацию.

  • Цена полностью: от 29 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Нормативно-правовое обеспечение деятельности практического психолога.

  • Основы общей психологии.

  • Методология и методы психологических исследований.

  • Психодиагностика.

  • Психологическое консультирование.

Достоинства:

  • Три тарифа на выбор.

  • Возможность пройти обучение экстерном.

  • Пересдачи экзамена бесплатные.

  • Диплом отправляется бесплатно по России.

Недостатки:

  • Нет помощи в трудоустройстве.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Мастерство психологического консультирования» — «Психодемия»

Практический курс, где студенты осваивают ключевые девять направлений психотерапии. За 280 часов практики участники научатся составлять план беседы с клиентом и адаптировать его в процессе, выстраивать доверительные коммуникации, поддерживать мотивацию клиента.

Программа охватывает консультации по выгоранию, стрессу, неуверенности в себе, переосмыслению жизненных ориентиров и трудностям в общении.

  • Цена полностью: от 304 750 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 12 697 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, тренажер, работа в тройках, практические задания, супервизии, анализ демосессий. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь с поиском первых клиентов — не для всех тарифов.

Программа:

  • Компетенции психолога и преднамеренная практика.

  • Работа с ожиданиями клиента, целеполагание в психотерапии и формулирование контракта. Понятие цели по Лазарусу.

  • Этичное и безопасное ведение практики психолога.

  • Профилактика выгорания. Как отвечать на вызовы, с которыми сталкиваются психологи-консультанты.

  • Особенности работы с клиентами в рамках КПТ, АСТ, СХ, ОРКТ, EMDR, ССП, НП, IFS, ЭФТ.

Достоинства:

  • Бесплатный вводный урок.

  • Возможность выбрать удобный тариф и время обучения.

  • Обратная связь от куратора.

  • Доступ в закрытое сообщество выпускников.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы «Психодемии»: «Психолог-практик. Продвинутый уровень».

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9. «Психолог-консультант» — «Московский институт психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

В программе — изучение общей, клинической, экстремальной, семейной психологии, нейропсихологии и патопсихологии. Студенты также осваивают методы гештальт-терапии, арт-терапии, психодрамы и когнитивной терапии.

Для закрепления знаний предусмотрены практические задания и тесты, а обратную связь по домашним работам предоставляют преподаватели. На демонстрационных сессиях разбираются реальные кейсы под руководством опытных психологов. 

  • Цена полностью: от 155 520 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 13 000 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, видеоуроки, тесты, практические задания, демонстрационные сессии, интервизии, супервизии.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Психологическое консультирование. 

  • Основы психиатрии.

  • Психотерапия.

  • Основы современной психологии.

  • Профессиональная этика.

Достоинства:

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Доступ к библиотеке всех вебинаров института.

  • Есть сообщество студентов и выпускников.

  • Преподавательский состав — практикующие психологи с опытом работы от семи лет.

  • Возврат денег, если курс не устроил.

  • Обучиться можно экстерном.

Недостатки:

  • В отзывах студенты отмечают, что некоторые темы плохо проработаны. 

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Профессия “Психолог-консультант”» — «Международная школа профессий»

Обучение проводится в онлайн-формате и позволяет студентам регулярно получать обратную связь от преподавателей. В ходе курса слушатели осваивают навыки проведения консультаций, диагностики пограничных расстройств, работы с тревогами и паническими атаками.

Программа включает практику современных подходов, таких как гештальт-терапия, арт-терапия и телесно-ориентированная терапия.

  • Цена полностью: от 50 100 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5600 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: 16 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Современные подходы в психологии и теории личности.

  • Самоорганизация и самодисциплина, техники самомотивации.

  • Техника развития эмпатии.

  • Психоаналитика детского развития.

  • Психодиагностика зрелых людей.

Достоинства:

  • Обратная связь от преподавателей и наставников.

  • Право на оформление налогового вычета.

  • Возможность оплаты обучения материнским капиталом.

Недостатки:

  • Доступ к материалам только на три месяца.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курсы по психологии в Москве

Отучиться на психолога можно в ведущих вузах Москвы. Некоторые университеты предлагают в ходе обучения пройти стажировку и получить помощь с трудоустройством. Стоимость обучения на психолога будет зависеть от длительности программы, наличия практики и выдаваемого документа.

1. «Профессия “Психолог-консультант”» — «Международная школа профессий»

Цена: от 51 900 рублей или в рассрочку от 5800 рублей в месяц на 9 месяцев.

Обратная связь: проверка практических работ преподавателями.

Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23а, стр. 3.

Номер телефона: 8 (495) 215-05-83.

О чем курс

Онлайн-курс, на котором изучают основы психологии, психодиагностику, современные подходы практической психологии и отрабатывают работу с тревогой и паническими атаками.

Студенты самостоятельно изучают видеоуроки, пишут эссе, проходят тесты и анализируют записи сессий и пишут по ним отчеты. А преподаватели проверяют задания и дают обратную связь.

В программу входит десять курсов, в том числе по развитию «гибких» навыков. Например, как продвигать себя в социальных сетях. Выпускники получают диплом, подтверждающий квалификацию. По запросу школа предоставляет международный диплом.

2. «Социальная психология» — «Университет “Синергия”»

Цена: от 46 300 рублей за год.

Обратная связь: чат с куратором.

Адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80Б.

Номер телефона: 8 (495) 800-10-01.

О чем курс

Обучение по программе второго высшего образования с двумя форматами: очно-заочно или полностью онлайн. Курс рассчитан на выпускников бакалавриата или действующих психологов.

Выпускники получат диплом государственного образца с общеевропейским приложением и помощь с трудоустройством. Специалисты карьерного центра помогут составить резюме, подберут вакансии и подготовят к собеседованию.

Студенты очно-заочной формы посещают лекции два–три раза в неделю и лично с преподавателями отрабатывают практические задания. С первого курса слушатели разбирают реальные случаи из практики и направляются университетом на стажировки.

3. «Практическая психология и консультирование» — «Институт психотерапии и клинической психологии»

Цена: от 138 488 рублей или в рассрочку от 7694 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

Адрес: г. Москва, ул. 1-ая Миусская, д. 22/24, стр. 1.

Номер телефона: 8 (495) 987-44-50.

О чем курс

Шестимесячное обучение, которое проходит в очно-заочном формате. Студенты могут выбрать один из четырех вариантов программы. Они различаются количеством обучающих блоков и выдаваемым документом — диплом без присвоения квалификации или диплом с присвоением квалификации. Также институт предлагает программы с блоком работы с клиентом в сопровождении супервизора.

На всех вариантах программы слушатели изучают базовый модуль по консультированию. В него входят семинары по диагностике и ошибках в работе, вебинары о детских травмах и работе с проблематикой, сформированной в возрасте до 16 и от 16 лет.

4. «Суггестивная психология: гипноз и гипнотерапия» — «Московский институт психоанализа»

Цена: от 212 000 рублей или в рассрочку от 47 000 рублей в месяц на 5 месяцев.

Обратная связь: общение с преподавателем, проверка заданий.

Адрес: г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 34, стр. 14.

Номер телефона: 8 (800) 555-80-04.

О чем курс

Очный курс профессиональной переподготовке для студентов с высшим образованием или получающих высшее образование. Программа длится шесть месяцев, а занятия проходят два раза в месяц по выходным. Обучение ведет действующий психолог-консультант и суггестивный психотерапевт со стажем работы более 20 лет.

Выпускники овладеют методами гипнотического воздействия и смогут выявлять состояния людей. 

5. «Психология управления» — РАНХиГС

Цена: от 262 000 рублей в год.

Обратная связь: общение с преподавателями, практические задания с проверкой, тренинги.

Адрес: г. Москва, ул. Черняховского, д. 9с1.

Номер телефона: 8 (499) 956-00-77.

О чем курс

Программа рассчитана на студентов с высшим образованием. Помимо лекций, вебинаров, бизнес-игр и тренингов, слушатели проходят два вида практики. Например, производственную практику в профильных организациях «Технологии и Решения» и «Кантата Групп». 

Выпускники научатся совмещать навыки психологии и менеджмента, эффективно организовывать работу команд, анализировать внутриличностные и социально-психологические факторы.

А также выстраивать траектории профессионального и личностного развития и применять методы психологической поддержки и сопровождения сотрудников.

6. «Психология управления» — ЭКОДПО

Цена: от 24 990 рублей или в рассрочку от 2916 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: консультационная поддержка.

Адрес: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 8.

Номер телефона: 8 (495) 241-06-43.

О чем курс

Курс для самостоятельного изучения с возможностью получить диплом о профессиональной переподготовке. Учебный центр предлагает три тарифа обучения на выбор: «Эконом», «Стандарт» и VIP. Они различаются возможностью корректировать программу или составить индивидуальный план, сроком подготовки документов и сроком предоставления оригиналов документов.

Студенты в личном кабинете изучают теоретические материалы и проходят тесты для самопроверки. Если у слушателей возникнут вопросы, то их можно задать персональному куратору. В конце курса необходимо пройти итоговое тестирование. 

7. «Клиническая психология» — НИУ ВШЭ

Цена: от 323 000 рублей.

Обратная связь: поддержка менеджеров программы.

Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

Номер телефона: 8 (495) 772-95-90.

О чем курс

Студенты посещают вебинары и смотрят записи очных занятий, которые проходят параллельно в университете. Обучение проходит в вечернее время по будням и дневное в субботу. Программа включает практический блок с разборами конкретных клинических случаев пациентов. 

Для поступления на программу необходимо высшее образование в области психологии. Также необходимо написать мотивационное эссе, предоставить портфолио и пройти собеседование-знакомство. 

8. «Практическая психология» — МПГУ

Цена: от 68 000 рублей.

Обратная связь: общение с преподавателями.

Адрес: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1.

Номер телефона: 8 (499) 245-03-10.

О чем курс

Дополнительная программа профессиональной переподготовки, которая проходит в очно-заочном формате. Теоретические блоки включают лекции по возрастной, социальной, клинической, педагогической, общей, специальной психологии. На практике студенты отработают навыки психологического консультирования, кадрового менеджмента, тренинговой работы.

К обучению допускают только слушатели с высшим образованием или студенты последних курсов бакалавриата и специалитета. Попасть на программу можно без вступительных испытаний.

9. «Психолог-консультант в экзистенциально-аналитическом направлении» — «Высшая школа психологии»

Цена: от 409 500 рублей или частями от 39 000 рублей на 9 платежей.

Обратная связь: общение с преподавателями.

Адрес: г. Москва, ул. Ярославская, д. 10.

Номер телефона: 8 (926) 205-23-77.

О чем курс

Очный курс с возможностью дистанционного обучения, который длится 3,5 года.

Студенты посещают занятия в формате трех дней. Всего предстоит пройти шесть «трехдневок» или 63 учебных дня за весь период обучения. Поэтому обучение можно совмещать с работой.

Обучение поделено на три блока: теория, развитие личности участника и практика при супервизорском сопровождении. Студенты будут изучать самопознание в группах и анализировать конкретные случаи из консультативной практики участников образовательного проекта.

10. «Практическая психология» — РГГУ

Цена: от 107 000 рублей или от 11 889 рублей в месяц на 9 месяцев.

Обратная связь: общение с преподавателями.

Адрес: г. Москва, пл. Миусская, д. 6, к. 3, каб.406.

Номер телефона: 8 (495) 250-64-90.

О чем курс

Программа курса состоит из 15 модулей. Среди них — технологии развития эмоционального интеллекта и когнитивных способностей, инструменты и методы создания программ индивидуального развития сотрудников, технологии развития психологических компетенций руководителя.

Пройти обучение психологии можно как онлайн, так и очно. Выбор программы и направления зависит от целей студента. Например, можно пройти курсы по психологии для работы в крупных компаниях или узкопрофильные курсы по гипнозу и личностному росту. А полученные знания подтвердит диплом о профессиональной переподготовке, который выдают институты и школы.

Какой курс по психологии выбрать

Психологи сегодня особенно востребованы: быстро меняющийся мир, высокий уровень стресса и рост числа проблем с психическим здоровьем делают их помощь необходимой во многих сферах. Спрос на консультации и психотерапию продолжает расти, а вместе с ним — интерес к обучению этой профессии. Такие курсы можно найти в следующих школах:

  1. Smart: набор на курсы школы проходит каждый месяц, обучение проходит только в дистанционном формате, а студенты могут получить грант на обучение и диплом MBA.

  2. Edpro: студенты академии проходят практику в мини-группах до пяти человек, в том числе — работают в тройках, посещают супервизии, участвуют в реальных и демосессиях и проходят групповую рефлексию.

  3. Talentsy: онлайн-университет дает возможность получить грант на обучение и дипломы о профессиональной переподготовке и MBA, а студенты за год обучения практикуют 11 психологических подходов.

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