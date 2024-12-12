ТОП-20 курсов по психологии в Москве с дипломом

Профессия психолога подразумевает не только личное консультирование по частным вопросам. Крупный и средний бизнес в России нанимает корпоративных психологов, чтобы улучшить обстановку в коллективе и даже повысить выручку и лояльность. Специалисты организовывают курсы лидерства, улучшают коммуникативные способности и учат решать конфликты. А их зарплата варьируется от 70 до 120 тысяч рублей в месяц.
Статья обновлена 29 ноября 2024 года.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по психологии от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 школ Москвы с курсами по психологии
Smart: набор на курсы школы проходит каждый месяц, а студенты могут получить грант на обучение и диплом MBA.
Edpro: студенты академии проходят практику в мини-группах, посещают супервизии, участвуют в реальных и демосессиях и проходят групповую рефлексию.
Talentsy: онлайн-университет дает возможность получить грант на обучение и дипломы о профессиональной переподготовке и MBA.
НАДПО: академия предлагает три тарифа обучения на выбор, которые различаются наличием поддержки кураторов, дополнительных практикумов и онлайн-консультаций с преподавателями.
MITM: дипломы университета прихнаются международным сообществом.
«Международная школа профессий»: студенты могут самостоятельно составить удобное расписание занятий и адаптировать обучение под свои цели.
«Университет “Синергия”»: университет проводит программы второго высшего образования, которые включают стажировку и помощь с трудоустройством.
«Институт психотерапии и клинической психологии»: институт проводит обучение по семи программам, в том числе профессиональной переподготовки, повышению квалификации, тренингам и интенсивам.
«Московский институт психоанализа»: в институте можно получить высшее образование ступеней бакалавриата и магистратуры по шести направлениям.
РАНХиГС: обучение в университете проходит с применением практических занятий в виде бизнес-игр и тренингов, а студенты обязательно проходят два вида практики.
Обзор 10 лучших курсов по психологии в Москве: очные и с дистанционной формой обучения
Высшее образование можно получить не только очно, но и дистанционно. Университеты Москвы проводят курсы по психологии в офлайн и онлайн-форматах. Студенты посещают лекции и вебинары в вечернее время, поэтому курсы можно проходить без отрыва от работы. А каждая программа подразумевает практические занятия, на которых слушатели разбирают реальные ситуации клиентов.
1. «Практический психолог» — Smart
Студенты изучают основы психологической теории, игропрактики, НЛП, арт-терапии, а также осваивают навыки работы психологическим консультантом, коучем и профайлером.
За время курса они проведут 120 часов практических занятий, 20 часов супервизий и 72 часа групповой работы над реальными кейсами. Перед покупкой доступен бесплатный вводный модуль.
Для всех тарифов предусмотрена поддержка экспертов в течение трех месяцев после завершения обучения. Успешные студенты могут получить грант на 40 тысяч рублей.
Цена полностью: 214 900 рублей.
Цена в рассрочку: 8954 рубля в месяц.
Длительность: 14 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, супервизии, практические задания, коучинговые сессии.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: доступ к платформе SmartMental с первыми клиентскими заказами.
Программа:
Научные основы психологического консультирования.
Основные подходы и направления в психологическом консультировании.
Современные техники и приемы консультирования.
Организационное консультирование.
Консультирование групп.
Достоинства:
Бесплатный вводный курс с сертификатом
Обучение в мини-группах.
Поддержка экспертов три месяца после окончания курса.
Доступ к программе SmartMental и первые клиенты уже через шесть месяцев обучения.
Дополнительные модули и лекции: «Личный бренд и маркетинг для психолога», «Подготовка к родам и специфика работы с беременными», «Эмоции и здоровье», «Границы в материнстве».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Smart: «Клинический психолог», «Семейный психолог».
2. «Обучение профессии психолога» — Edpro
Студенты осваивают работу с основными запросами клиентов, такими как проблемы в отношениях, повышение уверенности, тревожность, выгорание и прокрастинация.
В процессе обучения слушатели работают в тройках, проходят супервизии, практикуются во время реальных и демосессий, проводят групповую рефлексию.
Преподаватели — практикующие психологи с опытом работы более десяти лет.
Цена полностью: от 175 536 рублей.
Цена в рассрочку: от 7314 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические занятия, супервизии, групповая рефлексия, очные встречи.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.
Помощь с трудоустройством: составление траектории карьерного роста, дополнительный модуль по самопрезентации, получение первых клиентов.
Программа:
Введение в транзактный анализ.
Функциональная модель эго-состояний.
Три условия успешного консультирования.
Этика в работе психолога.
Работа с сопротивлением.
Достоинства:
Два тариф на выбор.
Выпускники получают российский и международный дипломы.
Помощь в поиске первых клиентов.
Доступ к материалам курса навсегда.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Профессия “Психолог-консультант”» — Talentsy
Студенты научатся контролировать ход беседы с клиентом, выявлять его потребности и выстраивать доверительные отношения. Обучение построено на интегративной методике, объединяющей лучшие техники различных психологических школ.
В программе — общая, клиническая, семейная психология, а также арт-терапия.
Преподаватели курса — практикующие специалисты, кандидаты и доктора психологических наук. Кураторы проверяют домашние задания и предоставляют по ним подробные комментарии.
Цена полностью: от 200 040 рублей.
Цена в рассрочку: от 8335 рублей в месяц.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, интерактивный тренажер, практические занятия, супервизии, анализ демосессий.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.
Помощь с трудоустройством: обучение самопрезентации и продвижению услуг.
Программа:
Этические принципы работы психолога-консультанта.
Психология личности и основы психологической диагностики.
Возрастная психология в консультировании.
Основы клинической психологии.
Кризисная психологическая помощь.
Достоинства:
Подробный разбор домашних заданий.
450 часов практики в мини-группах.
Доступ к материалам остается навсегда.
Более 100 дополнительных материалов: шаблоны, чек-листы, схемы, шпаргалки.
Недостатки:
В отзывах студенты отмечают небольшое количество практических материалов.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НАДПО
На курсе изучаются популярные направления психологии: общая, клиническая, семейная, детская, педагогическая. Студенты освоят коучинговые технологии, основы дистанционного консультирования и психотерапевтические техники.
Программа включает разные форматы обучения: киноклуб с психологическим разбором фильмов, воркшопы в группах для практической отработки навыков и аудиолекции.
Кураторы и преподаватели всегда на связи, чтобы помочь разобраться в сложных темах. Платформа дистанционного обучения доступна круглосуточно, а материалы курса и библиотека вебинаров остаются в бессрочном доступе.
Цена полностью: от 54 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4575 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, аудиолекции, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: консультации HR-специалиста, помощь в составлении резюме, рассылка вакансий.
Программа:
Общая психология.
Психология личности.
Возрастная психология.
Психология семьи.
Организационная психология.
Достоинства:
Доступ к архиву всех вебинаров академии.
Преподаватели со стажем консультирования от пяти лет.
Консультирование по развитию собственного бренда.
Отправка диплома по всей России.
Недостатки:
Отработка практических навыков только на тарифах «Эксперт» и «Профессионал-практик».
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Психология» — MITM
Студенты научатся проводить психодиагностику с учетом возрастных особенностей, управлять конфликтами в коллективе, оказывать помощь клиентам с личными проблемами и соблюдать этические принципы работы психолога. Обучение можно проходить в удобное время: все материалы доступны в записи.
Преподаватели — практикующие психологи и коучи с опытом работы более шести лет.
В процессе обучения студентов сопровождают кураторы. Также слушатели получают доступ к закрытому Telegram-чату, где можно общаться с единомышленниками, обмениваться опытом и задавать вопросы преподавателям.
Цена полностью: от 65 040 рублей.
Цена в рассрочку: от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, теоретический материал.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Возрастная психология.
Социальная психология.
Управление конфликтами.
Профессиональная этика психолога.
Организационная психология.
Достоинства:
Регулярное обновление программы под запросы рынка.
Обратная связь от куратора 24/7.
Доступ к онлайн-библиотеке.
Возврат денег, если курс не подойдет.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Практическая психология. Технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НИИДПО
Курс включает вебинары и практические задания по общей, педагогической и социальной психологии. Студенты освоят навыки психодиагностики, консультирования, психолого-педагогической коррекции, профдиагностики, профилактики профессионального выгорания и помощи в экстремальных ситуациях. Каждая тема сопровождается проверочным тестированием.
Во время обучения и в течение 90 дней после завершения курса слушатели имеют доступ к библиотеке вебинаров. Институт также оказывает помощь в поиске первых клиентов для практики.
Цена полностью: от 66 400 рублей.
Цена в рассрочку: от 6200 рублей в месяц на 11 месяцев.
Длительность: 12,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в поиске первых клиентов.
Программа:
Психотерапевтические методы и технологии.
Работа с конфликтами.
Основы психологического консультирования и психолого-педагогической коррекции.
Основы клинической психологии.
Достоинства:
Доступ к материалам навсегда.
Начало обучения сразу после оплаты.
Обратная связь от преподавателей
Доступ к онлайн-библиотеке с вебинарами.
Получение сертификата за каждый пройденный во время обучения вебинар.
Диплом московского института.
Недостатки:
В отзывах студенты отмечают недостаточное количество практики.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Практическая психология» — АПОК
Курс охватывает ключевые аспекты психологии, включая психодиагностику, методы психологических исследований, общую и семейную психологию, работу со стрессом и профориентацию. Студенты изучат профессиональную этику и правовые нормы, регулирующие отношения «психолог — клиент».
Каждая тема завершается тестированием для проверки знаний, а для получения диплома требуется пройти итоговую аттестацию.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нормативно-правовое обеспечение деятельности практического психолога.
Основы общей психологии.
Методология и методы психологических исследований.
Психодиагностика.
Психологическое консультирование.
Достоинства:
Три тарифа на выбор.
Возможность пройти обучение экстерном.
Пересдачи экзамена бесплатные.
Диплом отправляется бесплатно по России.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Мастерство психологического консультирования» — «Психодемия»
Практический курс, где студенты осваивают ключевые девять направлений психотерапии. За 280 часов практики участники научатся составлять план беседы с клиентом и адаптировать его в процессе, выстраивать доверительные коммуникации, поддерживать мотивацию клиента.
Программа охватывает консультации по выгоранию, стрессу, неуверенности в себе, переосмыслению жизненных ориентиров и трудностям в общении.
Цена полностью: от 304 750 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 697 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тренажер, работа в тройках, практические задания, супервизии, анализ демосессий.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь с поиском первых клиентов — не для всех тарифов.
Программа:
Компетенции психолога и преднамеренная практика.
Работа с ожиданиями клиента, целеполагание в психотерапии и формулирование контракта. Понятие цели по Лазарусу.
Этичное и безопасное ведение практики психолога.
Профилактика выгорания. Как отвечать на вызовы, с которыми сталкиваются психологи-консультанты.
Особенности работы с клиентами в рамках КПТ, АСТ, СХ, ОРКТ, EMDR, ССП, НП, IFS, ЭФТ.
Достоинства:
Бесплатный вводный урок.
Возможность выбрать удобный тариф и время обучения.
Обратная связь от куратора.
Доступ в закрытое сообщество выпускников.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Психодемии»: «Психолог-практик. Продвинутый уровень».
9. «Психолог-консультант» — «Московский институт психологии»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
В программе — изучение общей, клинической, экстремальной, семейной психологии, нейропсихологии и патопсихологии. Студенты также осваивают методы гештальт-терапии, арт-терапии, психодрамы и когнитивной терапии.
Для закрепления знаний предусмотрены практические задания и тесты, а обратную связь по домашним работам предоставляют преподаватели. На демонстрационных сессиях разбираются реальные кейсы под руководством опытных психологов.
Цена полностью: от 155 520 рублей.
Цена в рассрочку: от 13 000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, тесты, практические задания, демонстрационные сессии, интервизии, супервизии.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психологическое консультирование.
Основы психиатрии.
Психотерапия.
Основы современной психологии.
Профессиональная этика.
Достоинства:
Обратная связь от преподавателей.
Доступ к библиотеке всех вебинаров института.
Есть сообщество студентов и выпускников.
Преподавательский состав — практикующие психологи с опытом работы от семи лет.
Возврат денег, если курс не устроил.
Обучиться можно экстерном.
Недостатки:
В отзывах студенты отмечают, что некоторые темы плохо проработаны.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Профессия “Психолог-консультант”» — «Международная школа профессий»
Обучение проводится в онлайн-формате и позволяет студентам регулярно получать обратную связь от преподавателей. В ходе курса слушатели осваивают навыки проведения консультаций, диагностики пограничных расстройств, работы с тревогами и паническими атаками.
Программа включает практику современных подходов, таких как гештальт-терапия, арт-терапия и телесно-ориентированная терапия.
Цена полностью: от 50 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 5600 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: 16 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Современные подходы в психологии и теории личности.
Самоорганизация и самодисциплина, техники самомотивации.
Техника развития эмпатии.
Психоаналитика детского развития.
Психодиагностика зрелых людей.
Достоинства:
Обратная связь от преподавателей и наставников.
Право на оформление налогового вычета.
Возможность оплаты обучения материнским капиталом.
Недостатки:
Доступ к материалам только на три месяца.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Курсы по психологии в Москве
Отучиться на психолога можно в ведущих вузах Москвы. Некоторые университеты предлагают в ходе обучения пройти стажировку и получить помощь с трудоустройством. Стоимость обучения на психолога будет зависеть от длительности программы, наличия практики и выдаваемого документа.
1. «Профессия “Психолог-консультант”» — «Международная школа профессий»
Цена: от 51 900 рублей или в рассрочку от 5800 рублей в месяц на 9 месяцев.
Обратная связь: проверка практических работ преподавателями.
Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23а, стр. 3.
Номер телефона: 8 (495) 215-05-83.
О чем курс
Онлайн-курс, на котором изучают основы психологии, психодиагностику, современные подходы практической психологии и отрабатывают работу с тревогой и паническими атаками.
Студенты самостоятельно изучают видеоуроки, пишут эссе, проходят тесты и анализируют записи сессий и пишут по ним отчеты. А преподаватели проверяют задания и дают обратную связь.
В программу входит десять курсов, в том числе по развитию «гибких» навыков. Например, как продвигать себя в социальных сетях. Выпускники получают диплом, подтверждающий квалификацию. По запросу школа предоставляет международный диплом.
2. «Социальная психология» — «Университет “Синергия”»
Цена: от 46 300 рублей за год.
Обратная связь: чат с куратором.
Адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80Б.
Номер телефона: 8 (495) 800-10-01.
О чем курс
Обучение по программе второго высшего образования с двумя форматами: очно-заочно или полностью онлайн. Курс рассчитан на выпускников бакалавриата или действующих психологов.
Выпускники получат диплом государственного образца с общеевропейским приложением и помощь с трудоустройством. Специалисты карьерного центра помогут составить резюме, подберут вакансии и подготовят к собеседованию.
Студенты очно-заочной формы посещают лекции два–три раза в неделю и лично с преподавателями отрабатывают практические задания. С первого курса слушатели разбирают реальные случаи из практики и направляются университетом на стажировки.
3. «Практическая психология и консультирование» — «Институт психотерапии и клинической психологии»
Цена: от 138 488 рублей или в рассрочку от 7694 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
Адрес: г. Москва, ул. 1-ая Миусская, д. 22/24, стр. 1.
Номер телефона: 8 (495) 987-44-50.
О чем курс
Шестимесячное обучение, которое проходит в очно-заочном формате. Студенты могут выбрать один из четырех вариантов программы. Они различаются количеством обучающих блоков и выдаваемым документом — диплом без присвоения квалификации или диплом с присвоением квалификации. Также институт предлагает программы с блоком работы с клиентом в сопровождении супервизора.
На всех вариантах программы слушатели изучают базовый модуль по консультированию. В него входят семинары по диагностике и ошибках в работе, вебинары о детских травмах и работе с проблематикой, сформированной в возрасте до 16 и от 16 лет.
4. «Суггестивная психология: гипноз и гипнотерапия» — «Московский институт психоанализа»
Цена: от 212 000 рублей или в рассрочку от 47 000 рублей в месяц на 5 месяцев.
Обратная связь: общение с преподавателем, проверка заданий.
Адрес: г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 34, стр. 14.
Номер телефона: 8 (800) 555-80-04.
О чем курс
Очный курс профессиональной переподготовке для студентов с высшим образованием или получающих высшее образование. Программа длится шесть месяцев, а занятия проходят два раза в месяц по выходным. Обучение ведет действующий психолог-консультант и суггестивный психотерапевт со стажем работы более 20 лет.
Выпускники овладеют методами гипнотического воздействия и смогут выявлять состояния людей.
5. «Психология управления» — РАНХиГС
Цена: от 262 000 рублей в год.
Обратная связь: общение с преподавателями, практические задания с проверкой, тренинги.
Адрес: г. Москва, ул. Черняховского, д. 9с1.
Номер телефона: 8 (499) 956-00-77.
О чем курс
Программа рассчитана на студентов с высшим образованием. Помимо лекций, вебинаров, бизнес-игр и тренингов, слушатели проходят два вида практики. Например, производственную практику в профильных организациях «Технологии и Решения» и «Кантата Групп».
Выпускники научатся совмещать навыки психологии и менеджмента, эффективно организовывать работу команд, анализировать внутриличностные и социально-психологические факторы.
А также выстраивать траектории профессионального и личностного развития и применять методы психологической поддержки и сопровождения сотрудников.
6. «Психология управления» — ЭКОДПО
Цена: от 24 990 рублей или в рассрочку от 2916 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: консультационная поддержка.
Адрес: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 8.
Номер телефона: 8 (495) 241-06-43.
О чем курс
Курс для самостоятельного изучения с возможностью получить диплом о профессиональной переподготовке. Учебный центр предлагает три тарифа обучения на выбор: «Эконом», «Стандарт» и VIP. Они различаются возможностью корректировать программу или составить индивидуальный план, сроком подготовки документов и сроком предоставления оригиналов документов.
Студенты в личном кабинете изучают теоретические материалы и проходят тесты для самопроверки. Если у слушателей возникнут вопросы, то их можно задать персональному куратору. В конце курса необходимо пройти итоговое тестирование.
7. «Клиническая психология» — НИУ ВШЭ
Цена: от 323 000 рублей.
Обратная связь: поддержка менеджеров программы.
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.
Номер телефона: 8 (495) 772-95-90.
О чем курс
Студенты посещают вебинары и смотрят записи очных занятий, которые проходят параллельно в университете. Обучение проходит в вечернее время по будням и дневное в субботу. Программа включает практический блок с разборами конкретных клинических случаев пациентов.
Для поступления на программу необходимо высшее образование в области психологии. Также необходимо написать мотивационное эссе, предоставить портфолио и пройти собеседование-знакомство.
8. «Практическая психология» — МПГУ
Цена: от 68 000 рублей.
Обратная связь: общение с преподавателями.
Адрес: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1.
Номер телефона: 8 (499) 245-03-10.
О чем курс
Дополнительная программа профессиональной переподготовки, которая проходит в очно-заочном формате. Теоретические блоки включают лекции по возрастной, социальной, клинической, педагогической, общей, специальной психологии. На практике студенты отработают навыки психологического консультирования, кадрового менеджмента, тренинговой работы.
К обучению допускают только слушатели с высшим образованием или студенты последних курсов бакалавриата и специалитета. Попасть на программу можно без вступительных испытаний.
9. «Психолог-консультант в экзистенциально-аналитическом направлении» — «Высшая школа психологии»
Цена: от 409 500 рублей или частями от 39 000 рублей на 9 платежей.
Обратная связь: общение с преподавателями.
Адрес: г. Москва, ул. Ярославская, д. 10.
Номер телефона: 8 (926) 205-23-77.
О чем курс
Очный курс с возможностью дистанционного обучения, который длится 3,5 года.
Студенты посещают занятия в формате трех дней. Всего предстоит пройти шесть «трехдневок» или 63 учебных дня за весь период обучения. Поэтому обучение можно совмещать с работой.
Обучение поделено на три блока: теория, развитие личности участника и практика при супервизорском сопровождении. Студенты будут изучать самопознание в группах и анализировать конкретные случаи из консультативной практики участников образовательного проекта.
10. «Практическая психология» — РГГУ
Цена: от 107 000 рублей или от 11 889 рублей в месяц на 9 месяцев.
Обратная связь: общение с преподавателями.
Адрес: г. Москва, пл. Миусская, д. 6, к. 3, каб.406.
Номер телефона: 8 (495) 250-64-90.
О чем курс
Программа курса состоит из 15 модулей. Среди них — технологии развития эмоционального интеллекта и когнитивных способностей, инструменты и методы создания программ индивидуального развития сотрудников, технологии развития психологических компетенций руководителя.
Пройти обучение психологии можно как онлайн, так и очно. Выбор программы и направления зависит от целей студента. Например, можно пройти курсы по психологии для работы в крупных компаниях или узкопрофильные курсы по гипнозу и личностному росту. А полученные знания подтвердит диплом о профессиональной переподготовке, который выдают институты и школы.
Какой курс по психологии выбрать
Психологи сегодня особенно востребованы: быстро меняющийся мир, высокий уровень стресса и рост числа проблем с психическим здоровьем делают их помощь необходимой во многих сферах. Спрос на консультации и психотерапию продолжает расти, а вместе с ним — интерес к обучению этой профессии. Такие курсы можно найти в следующих школах:
Smart: набор на курсы школы проходит каждый месяц, обучение проходит только в дистанционном формате, а студенты могут получить грант на обучение и диплом MBA.
Edpro: студенты академии проходят практику в мини-группах до пяти человек, в том числе — работают в тройках, посещают супервизии, участвуют в реальных и демосессиях и проходят групповую рефлексию.
Talentsy: онлайн-университет дает возможность получить грант на обучение и дипломы о профессиональной переподготовке и MBA, а студенты за год обучения практикуют 11 психологических подходов.
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