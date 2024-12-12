ТОП-20 курсов по психологии в Москве с дипломом

Отучиться на психолога можно в ведущих вузах Москвы. Некоторые университеты предлагают в ходе обучения пройти стажировку и получить помощь с трудоустройством. Стоимость обучения на психолога будет зависеть от длительности программы, наличия практики и выдаваемого документа.

1. «Профессия “Психолог-консультант”» — «Международная школа профессий»

Цена: от 51 900 рублей или в рассрочку от 5800 рублей в месяц на 9 месяцев.

Обратная связь: проверка практических работ преподавателями.

Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23а, стр. 3.

Номер телефона: 8 (495) 215-05-83.

О чем курс

Онлайн-курс, на котором изучают основы психологии, психодиагностику, современные подходы практической психологии и отрабатывают работу с тревогой и паническими атаками.

Студенты самостоятельно изучают видеоуроки, пишут эссе, проходят тесты и анализируют записи сессий и пишут по ним отчеты. А преподаватели проверяют задания и дают обратную связь.

В программу входит десять курсов, в том числе по развитию «гибких» навыков. Например, как продвигать себя в социальных сетях. Выпускники получают диплом, подтверждающий квалификацию. По запросу школа предоставляет международный диплом.

2. «Социальная психология» — «Университет “Синергия”»

Цена: от 46 300 рублей за год.

Обратная связь: чат с куратором.

Адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80Б.

Номер телефона: 8 (495) 800-10-01.

О чем курс

Обучение по программе второго высшего образования с двумя форматами: очно-заочно или полностью онлайн. Курс рассчитан на выпускников бакалавриата или действующих психологов.

Выпускники получат диплом государственного образца с общеевропейским приложением и помощь с трудоустройством. Специалисты карьерного центра помогут составить резюме, подберут вакансии и подготовят к собеседованию.

Студенты очно-заочной формы посещают лекции два–три раза в неделю и лично с преподавателями отрабатывают практические задания. С первого курса слушатели разбирают реальные случаи из практики и направляются университетом на стажировки.

3. «Практическая психология и консультирование» — «Институт психотерапии и клинической психологии»

Цена: от 138 488 рублей или в рассрочку от 7694 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

Адрес: г. Москва, ул. 1-ая Миусская, д. 22/24, стр. 1.

Номер телефона: 8 (495) 987-44-50.

О чем курс

Шестимесячное обучение, которое проходит в очно-заочном формате. Студенты могут выбрать один из четырех вариантов программы. Они различаются количеством обучающих блоков и выдаваемым документом — диплом без присвоения квалификации или диплом с присвоением квалификации. Также институт предлагает программы с блоком работы с клиентом в сопровождении супервизора.

На всех вариантах программы слушатели изучают базовый модуль по консультированию. В него входят семинары по диагностике и ошибках в работе, вебинары о детских травмах и работе с проблематикой, сформированной в возрасте до 16 и от 16 лет.

4. «Суггестивная психология: гипноз и гипнотерапия» — «Московский институт психоанализа»

Цена: от 212 000 рублей или в рассрочку от 47 000 рублей в месяц на 5 месяцев.

Обратная связь: общение с преподавателем, проверка заданий.

Адрес: г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 34, стр. 14.

Номер телефона: 8 (800) 555-80-04.

О чем курс

Очный курс профессиональной переподготовке для студентов с высшим образованием или получающих высшее образование. Программа длится шесть месяцев, а занятия проходят два раза в месяц по выходным. Обучение ведет действующий психолог-консультант и суггестивный психотерапевт со стажем работы более 20 лет.

Выпускники овладеют методами гипнотического воздействия и смогут выявлять состояния людей.

5. «Психология управления» — РАНХиГС

Цена: от 262 000 рублей в год.

Обратная связь: общение с преподавателями, практические задания с проверкой, тренинги.

Адрес: г. Москва, ул. Черняховского, д. 9с1.

Номер телефона: 8 (499) 956-00-77.

О чем курс

Программа рассчитана на студентов с высшим образованием. Помимо лекций, вебинаров, бизнес-игр и тренингов, слушатели проходят два вида практики. Например, производственную практику в профильных организациях «Технологии и Решения» и «Кантата Групп».

Выпускники научатся совмещать навыки психологии и менеджмента, эффективно организовывать работу команд, анализировать внутриличностные и социально-психологические факторы.

А также выстраивать траектории профессионального и личностного развития и применять методы психологической поддержки и сопровождения сотрудников.

6. «Психология управления» — ЭКОДПО

Цена: от 24 990 рублей или в рассрочку от 2916 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: консультационная поддержка.

Адрес: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 8.

Номер телефона: 8 (495) 241-06-43.

О чем курс

Курс для самостоятельного изучения с возможностью получить диплом о профессиональной переподготовке. Учебный центр предлагает три тарифа обучения на выбор: «Эконом», «Стандарт» и VIP. Они различаются возможностью корректировать программу или составить индивидуальный план, сроком подготовки документов и сроком предоставления оригиналов документов.

Студенты в личном кабинете изучают теоретические материалы и проходят тесты для самопроверки. Если у слушателей возникнут вопросы, то их можно задать персональному куратору. В конце курса необходимо пройти итоговое тестирование.

7. «Клиническая психология» — НИУ ВШЭ

Цена: от 323 000 рублей.

Обратная связь: поддержка менеджеров программы.

Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

Номер телефона: 8 (495) 772-95-90.

О чем курс

Студенты посещают вебинары и смотрят записи очных занятий, которые проходят параллельно в университете. Обучение проходит в вечернее время по будням и дневное в субботу. Программа включает практический блок с разборами конкретных клинических случаев пациентов.

Для поступления на программу необходимо высшее образование в области психологии. Также необходимо написать мотивационное эссе, предоставить портфолио и пройти собеседование-знакомство.

8. «Практическая психология» — МПГУ

Цена: от 68 000 рублей.

Обратная связь: общение с преподавателями.

Адрес: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1.

Номер телефона: 8 (499) 245-03-10.

О чем курс

Дополнительная программа профессиональной переподготовки, которая проходит в очно-заочном формате. Теоретические блоки включают лекции по возрастной, социальной, клинической, педагогической, общей, специальной психологии. На практике студенты отработают навыки психологического консультирования, кадрового менеджмента, тренинговой работы.

К обучению допускают только слушатели с высшим образованием или студенты последних курсов бакалавриата и специалитета. Попасть на программу можно без вступительных испытаний.

9. «Психолог-консультант в экзистенциально-аналитическом направлении» — «Высшая школа психологии»

Цена: от 409 500 рублей или частями от 39 000 рублей на 9 платежей.

Обратная связь: общение с преподавателями.

Адрес: г. Москва, ул. Ярославская, д. 10.

Номер телефона: 8 (926) 205-23-77.

О чем курс

Очный курс с возможностью дистанционного обучения, который длится 3,5 года.

Студенты посещают занятия в формате трех дней. Всего предстоит пройти шесть «трехдневок» или 63 учебных дня за весь период обучения. Поэтому обучение можно совмещать с работой.

Обучение поделено на три блока: теория, развитие личности участника и практика при супервизорском сопровождении. Студенты будут изучать самопознание в группах и анализировать конкретные случаи из консультативной практики участников образовательного проекта.

10. «Практическая психология» — РГГУ

Цена: от 107 000 рублей или от 11 889 рублей в месяц на 9 месяцев.

Обратная связь: общение с преподавателями.

Адрес: г. Москва, пл. Миусская, д. 6, к. 3, каб.406.

Номер телефона: 8 (495) 250-64-90.

О чем курс

Программа курса состоит из 15 модулей. Среди них — технологии развития эмоционального интеллекта и когнитивных способностей, инструменты и методы создания программ индивидуального развития сотрудников, технологии развития психологических компетенций руководителя.

Пройти обучение психологии можно как онлайн, так и очно. Выбор программы и направления зависит от целей студента. Например, можно пройти курсы по психологии для работы в крупных компаниях или узкопрофильные курсы по гипнозу и личностному росту. А полученные знания подтвердит диплом о профессиональной переподготовке, который выдают институты и школы.