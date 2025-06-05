15 лучших бесплатных курсов по искусственному интеллекту

Обзор 15 лучших бесплатных онлайн-курсов по искусственному интеллекту

Проанализировали сотни образовательных программ и отобрали 15 лучших бесплатных курсов. Они охватывают самые разные темы: от основ машинного обучения до сложных задач работы с нейросетями. В подборке — программы от ведущих онлайн-школ. Обучаться могут даже те, кто не имеет опыт в программировании.

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY

На курсе подробно разбирают возможности ChatGPT: от создания и анализа текстов до их глубокого редактирования и перевода. Учат профессионально работать с Midjourney — генерировать изображения и доводить их до совершенства. Участники знакомятся со способами заработка на нейросетях и сразу применяют их на практике. В качестве бонуса каждый получает подробное руководство по монетизации ИИ-инструментов.

Продолжительность: 3 дня.

Формат: онлайн-трансляция.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов

На бесплатном трехдневном интенсиве помогают освоить базовые принципы работы с нейросетями и применить их на реальных задачах. В программу включен обзор ChatGPT, YandexGPT, Midjourney и HeyGen. Результат — возможность создать дополнительный источник дохода и освоить самую востребованную сферу ближайших лет. В подарок — руководство по созданию контента с помощью нейросетей.

Продолжительность: 3 дня.

Формат: онлайн-вебинары и практические задания.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат участника — на платном тарифе.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» — Universus

На курсе рассказывают о десяти способах заработка с нейросетями. Участников обучают созданию разноформатного контента — от текстов до видео. Программа адаптирована для людей с разными опытом и жизненными обстоятельствами: начинающих специалистов, студентов, молодых мам в декретном отпуске, офисных сотрудников. А также для профессионалов цифрового рынка: маркетологов, копирайтеров, SMM-специалистов и дизайнеров.

Продолжительность: 3 дня.

Формат: онлайн-трансляции и видеоуроки в записи.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат участника.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы школы Universus: «Как запустить онлайн-бизнес с помощью нейросетей».

4. «Нейросети для жизни и карьеры» — ZeroCoder

Практический курс для тех, кто хочет повысить эффективность своей работы и доход с помощью нейротехнологий. Участники получают ценный бонус — коллекцию из 600 актуальных нейросетевых инструментов, практические руководства для профессионального и повседневного применения, а также доступ к чат-боту с неограниченными возможностями ChatGPT. Обучение проходит в формате «живых» сессий, где преподаватели показывают решение реальных задач с использованием искусственного интеллекта.

Продолжительность: 2 часа.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы школы ZeroCoder: «Нейросети для маркетинга».

5. «Семь нейросетей за два дня» — Ксения Баранова

В онлайн-школе обучают работе с ведущими нейросетевыми алгоритмами 2025 года. Помогают создавать текстовый, графический и видеоконтент с помощью искусственного интеллекта. По окончании обучения вручают персональный сертификат о прохождении марафона.

Продолжительность: 2 дня.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы Ксении Барановой: «Клиенты и деньги в нейросетях», «Нейросети для соцсетей и бизнеса».

6. «Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» — «Академия интернет-маркетинга»

На интенсивном курсе учат зарабатывать с помощью текстовых и графических нейросетей. Показывают, как создавать контент для соцсетей, сайтов и рекламы за минуты при помощи ChatGPT. Участники пробуют создавать профессиональные изображения любого жанра, включая нейрофотосессии, с использованием Midjourney. Программа включает практические домашние задания для закрепления навыков.

Продолжительность: 3 дня.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

7. «Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» — «PROдвижение»

На трехдневном интенсиве помогают начинающим специалистам по нейросетям быстро освоить ChatGPT, YandexGPT, Midjourney и Kandinsky для повседневных задач и заработка. Рассказывают, как использовать текстовые и графические нейросети для выполнения востребованных услуг, и помогают сделать первый шаг к стабильному доходу. Учат получать первые заказы, преодолев самый сложный начальный этап.

Продолжительность: 3 дня.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

8. «Деньги на нейросетях» — «Телеграм Академия Артема Мазура»

Интенсивный курс создан экспертом по удаленной работе и продвижению в соцсетях, спикером профильных конференций. За три дня преподаватель-практик обучает нейросетям для работы и повседневных задач. В качестве бонусов участники получают мини-курс по основам работы с ИИ для начинающих и список из десяти лучших бесплатных нейросетей, доступных без VPN.

Продолжительность: 3 дня.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

9. «Нейрокреатор 3.0 — новый уровень творчества и заработка» — Neuro Academy of Visual Arts

Автор курса — издатель журнала «Российское фото» и основатель первого в России агентства нейрофотографии. На интенсиве обучает создавать профессиональные портретные и рекламные нейрофотосессии. В программе — проверенные методы монетизации нейровизуального контента.

Продолжительность: 1 занятие.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

10. «Как выполнять 75% всех заказов на фрилансе в 50 раз быстрее с помощью нейросетей» — «Практики Pro»

На курсе раскроют возможности заработка на нейросетях даже без опыта. На вебинаре участникам показывают, как создавать сложные иллюстрации в любых стилях, профессионально редактировать фото, разрабатывать баннеры и лендинги. Преподаватель учит формировать контент-стратегии, писать продающие тексты и сценарии, производить видео любого формата, а также работать с 3D-моделями и анимацией. Предусмотрен практический блок.

Продолжительность: 1 занятие.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

11. «Посты и тексты через нейросети» — Дмитрий Зверев

Наглядный 29-страничный PDF-отчет с готовыми ответами и инфографикой по форматам текста. После регистрации участники получают дополнительные материалы: восьмистраничное руководство по использованию контента, удобные планировщики для применения новых идей, а также обучающие видео — о быстрых исследованиях в нейросети Grok и работе с инструментами анализа в ChatGPT.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: PDF-файл.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы Дмитрия Зверева: «Картинки и фото в нейросетях».

12. «Учим искусственный интеллект на примере Super Mario за 3 дня с нуля» — Skillbox

На курсе всего за три дня научат создавать рабочий прототип ИИ с машинным зрением без программистского опыта. На примере игры Super Mario участники изучают основы машинного обучения, учатся писать код на Python, тренируют нейросети для практических задач. Слушатели курса пробуют себя в Data Science и решают, подходит ли эта сфера для развития карьеры.

Продолжительность: 3 урока.

Формат: вебинары в записи.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы Skillbox: «Нейросети для маркетплейсов», «Нейросети в fashion, искусстве, игровой индустрии».

13. «Гид по профессиям в Data Science» — Karpov.courses

На курсе знакомят с миром Data Science: рассказывают о ключевых направлениях в этой сфере, типовых задачах специалиста и необходимых навыках для старта в профессии. Обучение доступно в любое время и подходит для начинающих. Автор программы — карьерный эксперт из Karpov.courses, который поможет сделать первые шаги в перспективной области анализа данных.

Продолжительность: 2 модуля.

Формат: онлайн.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

14. «Основы искусственного интеллекта» — 4brain

Стартовый курс по ИИ для начинающих. Участники узнают, как работают нейросети и где они применяются. На сайте — иллюстрированные текстовые материалы и дополнительные статьи. Уроки расположены последовательно: от простого к сложному. В любой момент можно вернуться к ранее прочитанному материалу.

Продолжительность: 6 уроков.

Формат: текстовый.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

15. «Искусственный интеллект: как использовать в учебе и повседневной жизни» — Foxford

На вебинаре подростков и взрослых знакомят с миром искусственного интеллекта — простым языком объясняют, как работают нейросети и как применять их в учебе и повседневной жизни. Слушатели узнают, что умеет ИИ: от генерации текстов и картинок до помощи с учебой. А также научатся правильно формулировать запросы и откроют для себя полезные ИИ-приложения.

Продолжительность: 1 занятие.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.