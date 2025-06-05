15 лучших бесплатных курсов по искусственному интеллекту

Статья обновлена 2 июня 2025 года.
Изучение искусственного интеллекта позволяет не только построить карьеру в самой востребованной ИТ-области, но и развить критическое мышление. Собрали 15 лучших курсов от ведущих онлайн-школ, которые помогут погрузиться в машинное обучение, нейросети и Data Science — даже без специальной подготовки. Те, кто хочет учиться по структурированной программе с сопровождением преподавателей, могут обратить внимание на платные курсы с полным погружением в профессию:
«Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy.
«AI-профессионал 5.0» от Дамира Халилова.
«Нейробизнес» от Universus.
«Нейросети. Практический курс» от Skillbox (промокод GDEKURS — скидка 60% на профессии и 50% на курсы).
«Нейросети для дизайнеров» от «Логомашины».
Как мы сформировали рейтинг
При составлении статьи ориентировались на данные:
Научные источники. Опирались на исследование, в котором представлены топовые онлайн-школы России. Из их числа выбрали платформы, где предлагают изучить искусственный интеллект.
Отзывы. Проанализировали оценки и комментарии на популярных платформах — iRecommend.ru, Tutortop.ru, «Отзовик», а также сервисах «Яндекс Карты» и 2ГИС.
ТОП-10 бесплатных онлайн-курсов по искусственному интеллекту в 2025 году
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: рассказывают, как увеличить доход благодаря нейросетям, и дарят руководство по способам заработка.
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: дарят инструкцию по созданию контента с помощью нейросетей с примерами.
«Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: учат запускать онлайн-бизнес с помощью нейросетей, дают бесплатный доступ к ChatGPT и десяти дополнительным ИИ-инструментам.
«Нейросети для жизни и карьеры» от ZeroCoder: дарят инструкцию по созданию нейрофотосессии и руководство по ChatGPT для изучения любого из 50 языков — для себя или ребенка.
«Семь нейросетей за два дня» от Ксении Барановой: учат создавать тексты, изображения и видео при помощи нейросетей, выдают именной сертификат.
«Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» от «Академии интернет-маркетинга»: рассказывают, как начать зарабатывать на нейросетях без опыта работы и находить первых клиентов.
«Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» от «PROдвижения»: обучают по авторской методике и обещают первые результаты через семь дней после прохождения курса.
«Деньги на нейросетях» от «Телеграм Академии Артема Мазура»: рассказывают, как освоить нейросети за три дня, получать от двух тысяч рублей в день и уменьшить рутину на 80%.
«Нейрокреатор 3.0 — новый уровень творчества и заработка» от Neuro Academy of Visual Arts: дарят бесплатные уроки по нейросетям и нейровизуалу и предоставляют доступ к закрытому сообществу нейрокреаторов.
«Как выполнять 75% всех заказов на фрилансе в 50 раз быстрее с помощью нейросетей» от «Практики Pro»: предусматривают не только теорию, но и практику, включая написание текста для детской книги, создания обложки и видео с помощью нейросетей.
Обзор 15 лучших бесплатных онлайн-курсов по искусственному интеллекту
Проанализировали сотни образовательных программ и отобрали 15 лучших бесплатных курсов. Они охватывают самые разные темы: от основ машинного обучения до сложных задач работы с нейросетями. В подборке — программы от ведущих онлайн-школ. Обучаться могут даже те, кто не имеет опыт в программировании.
1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY
На курсе подробно разбирают возможности ChatGPT: от создания и анализа текстов до их глубокого редактирования и перевода. Учат профессионально работать с Midjourney — генерировать изображения и доводить их до совершенства. Участники знакомятся со способами заработка на нейросетях и сразу применяют их на практике. В качестве бонуса каждый получает подробное руководство по монетизации ИИ-инструментов.
Продолжительность: 3 дня.
Формат: онлайн-трансляция.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов
На бесплатном трехдневном интенсиве помогают освоить базовые принципы работы с нейросетями и применить их на реальных задачах. В программу включен обзор ChatGPT, YandexGPT, Midjourney и HeyGen. Результат — возможность создать дополнительный источник дохода и освоить самую востребованную сферу ближайших лет. В подарок — руководство по созданию контента с помощью нейросетей.
Продолжительность: 3 дня.
Формат: онлайн-вебинары и практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат участника — на платном тарифе.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» — Universus
На курсе рассказывают о десяти способах заработка с нейросетями. Участников обучают созданию разноформатного контента — от текстов до видео. Программа адаптирована для людей с разными опытом и жизненными обстоятельствами: начинающих специалистов, студентов, молодых мам в декретном отпуске, офисных сотрудников. А также для профессионалов цифрового рынка: маркетологов, копирайтеров, SMM-специалистов и дизайнеров.
Продолжительность: 3 дня.
Формат: онлайн-трансляции и видеоуроки в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат участника.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы школы Universus: «Как запустить онлайн-бизнес с помощью нейросетей».
4. «Нейросети для жизни и карьеры» — ZeroCoder
Практический курс для тех, кто хочет повысить эффективность своей работы и доход с помощью нейротехнологий. Участники получают ценный бонус — коллекцию из 600 актуальных нейросетевых инструментов, практические руководства для профессионального и повседневного применения, а также доступ к чат-боту с неограниченными возможностями ChatGPT. Обучение проходит в формате «живых» сессий, где преподаватели показывают решение реальных задач с использованием искусственного интеллекта.
Продолжительность: 2 часа.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы школы ZeroCoder: «Нейросети для маркетинга».
5. «Семь нейросетей за два дня» — Ксения Баранова
В онлайн-школе обучают работе с ведущими нейросетевыми алгоритмами 2025 года. Помогают создавать текстовый, графический и видеоконтент с помощью искусственного интеллекта. По окончании обучения вручают персональный сертификат о прохождении марафона.
Продолжительность: 2 дня.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы Ксении Барановой: «Клиенты и деньги в нейросетях», «Нейросети для соцсетей и бизнеса».
6. «Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» — «Академия интернет-маркетинга»
На интенсивном курсе учат зарабатывать с помощью текстовых и графических нейросетей. Показывают, как создавать контент для соцсетей, сайтов и рекламы за минуты при помощи ChatGPT. Участники пробуют создавать профессиональные изображения любого жанра, включая нейрофотосессии, с использованием Midjourney. Программа включает практические домашние задания для закрепления навыков.
Продолжительность: 3 дня.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
7. «Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» — «PROдвижение»
На трехдневном интенсиве помогают начинающим специалистам по нейросетям быстро освоить ChatGPT, YandexGPT, Midjourney и Kandinsky для повседневных задач и заработка. Рассказывают, как использовать текстовые и графические нейросети для выполнения востребованных услуг, и помогают сделать первый шаг к стабильному доходу. Учат получать первые заказы, преодолев самый сложный начальный этап.
Продолжительность: 3 дня.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
8. «Деньги на нейросетях» — «Телеграм Академия Артема Мазура»
Интенсивный курс создан экспертом по удаленной работе и продвижению в соцсетях, спикером профильных конференций. За три дня преподаватель-практик обучает нейросетям для работы и повседневных задач. В качестве бонусов участники получают мини-курс по основам работы с ИИ для начинающих и список из десяти лучших бесплатных нейросетей, доступных без VPN.
Продолжительность: 3 дня.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
9. «Нейрокреатор 3.0 — новый уровень творчества и заработка» — Neuro Academy of Visual Arts
Автор курса — издатель журнала «Российское фото» и основатель первого в России агентства нейрофотографии. На интенсиве обучает создавать профессиональные портретные и рекламные нейрофотосессии. В программе — проверенные методы монетизации нейровизуального контента.
Продолжительность: 1 занятие.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
10. «Как выполнять 75% всех заказов на фрилансе в 50 раз быстрее с помощью нейросетей» — «Практики Pro»
На курсе раскроют возможности заработка на нейросетях даже без опыта. На вебинаре участникам показывают, как создавать сложные иллюстрации в любых стилях, профессионально редактировать фото, разрабатывать баннеры и лендинги. Преподаватель учит формировать контент-стратегии, писать продающие тексты и сценарии, производить видео любого формата, а также работать с 3D-моделями и анимацией. Предусмотрен практический блок.
Продолжительность: 1 занятие.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
11. «Посты и тексты через нейросети» — Дмитрий Зверев
Наглядный 29-страничный PDF-отчет с готовыми ответами и инфографикой по форматам текста. После регистрации участники получают дополнительные материалы: восьмистраничное руководство по использованию контента, удобные планировщики для применения новых идей, а также обучающие видео — о быстрых исследованиях в нейросети Grok и работе с инструментами анализа в ChatGPT.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: PDF-файл.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы Дмитрия Зверева: «Картинки и фото в нейросетях».
12. «Учим искусственный интеллект на примере Super Mario за 3 дня с нуля» — Skillbox
На курсе всего за три дня научат создавать рабочий прототип ИИ с машинным зрением без программистского опыта. На примере игры Super Mario участники изучают основы машинного обучения, учатся писать код на Python, тренируют нейросети для практических задач. Слушатели курса пробуют себя в Data Science и решают, подходит ли эта сфера для развития карьеры.
Продолжительность: 3 урока.
Формат: вебинары в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы Skillbox: «Нейросети для маркетплейсов», «Нейросети в fashion, искусстве, игровой индустрии».
13. «Гид по профессиям в Data Science» — Karpov.courses
На курсе знакомят с миром Data Science: рассказывают о ключевых направлениях в этой сфере, типовых задачах специалиста и необходимых навыках для старта в профессии. Обучение доступно в любое время и подходит для начинающих. Автор программы — карьерный эксперт из Karpov.courses, который поможет сделать первые шаги в перспективной области анализа данных.
Продолжительность: 2 модуля.
Формат: онлайн.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
14. «Основы искусственного интеллекта» — 4brain
Стартовый курс по ИИ для начинающих. Участники узнают, как работают нейросети и где они применяются. На сайте — иллюстрированные текстовые материалы и дополнительные статьи. Уроки расположены последовательно: от простого к сложному. В любой момент можно вернуться к ранее прочитанному материалу.
Продолжительность: 6 уроков.
Формат: текстовый.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
15. «Искусственный интеллект: как использовать в учебе и повседневной жизни» — Foxford
На вебинаре подростков и взрослых знакомят с миром искусственного интеллекта — простым языком объясняют, как работают нейросети и как применять их в учебе и повседневной жизни. Слушатели узнают, что умеет ИИ: от генерации текстов и картинок до помощи с учебой. А также научатся правильно формулировать запросы и откроют для себя полезные ИИ-приложения.
Продолжительность: 1 занятие.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Какой бесплатный курс по искусственному интеллекту выбрать
Бесплатные занятия подойдут начинающим специалистам и всем интересующимся этой сферой. Неважно, какой курс выбрать, — главное сделать первый шаг. ИИ развивается стремительно, и те, кто начнет осваивать его сейчас, получат серьезное преимущество в будущем. Для получения базовых знаний по специальности можно выбрать одну из предложенных программ:
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: рассказывают, как увеличить доход благодаря нейросетям, и дарят руководство по способам заработка.
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: дарят инструкцию по созданию контента с помощью нейросетей с примерами.
«Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: учат запускать онлайн-бизнес с помощью нейросетей, дают бесплатный доступ к ChatGPT и десяти дополнительным ИИ-инструментам.
«Нейросети для жизни и карьеры» от ZeroCoder: дарят инструкцию по созданию нейрофотосессии и руководство по ChatGPT для изучения любого из 50 языков — для себя или ребенка.
«Семь нейросетей за два дня» от Ксении Барановой: учат создавать тексты, изображения и видео при помощи нейросетей, выдают именной сертификат.
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