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ТОП-15 курсов по нейросетям от лучших онлайн-школ

От генерации текстов до предсказания погоды — искусственный интеллект кардинально меняет все отрасли. При этом эксперты прогнозируют рост рынка ИИ, который к 2030 году может превысить 10% мирового ВВП. Специалисты сходятся во мнении: чем раньше начать осваивать технологии будущего, тем больше возможностей откроется в ближайшие годы.

Статья обновлена 2 июня 2025 года.

Рынок онлайн-образования предлагает сотни программ по нейросетям, но далеко не все из них действительно помогают освоить перспективное направление. Проанализировали предложения ведущих образовательных платформ и составили рейтинг 15 наиболее эффективных курсов по работе с нейросетевыми технологиями. В подборку вошли программы, которые позволяют с нуля освоить генеративный ИИ, научиться применять нейросети в профессиональной деятельности и даже создать новый источник дохода. Дополнили статью подборкой бесплатных программ по нейросетям.

Как мы сформировали рейтинг

Изучили образовательные программы для специалистов по нейросетям от ста ведущих онлайн-школ. Из них отобрали 15 лучших курсов. Для объективной оценки сравнивали отзывы на популярных платформах, включая «Отзовик», «Яндекс» и «ИнфоХит». В итоговую подборку вошли только те программы, которые получили высокие оценки как минимум в двух независимых рейтинговых системах.

Дарья Лубнина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

10 лучших курсов по нейросетям в 2025 году

  1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: трехдневный интенсив по увеличению дохода с помощью нейросетей с выдачей сертификата о прохождении курса. 

  2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: курс для старта работы в ChatGPT, Midjourney и еще семи актуальных нейросетях с бонусным руководством по созданию контента.

  3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: практическая программа по заработку на нейросетях с бесплатным доступом к ChatGPT.

  4. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: обучение с максимальным погружением в практику, включающее работу со 125 ИИ-инструментами разного назначения. 

  5. «Нейросети. Практический курс» от Skillbox: регулярно обновляемая программа с возможностью добавить в портфолио десять проектов по нейросетям (промокод GDEKURS — скидка 60% на профессии и 50% на курсы). 

  6. «Нейросети для решения творческих задач» от Contented: видеоуроки с мини-курсом по насмотренности в подарок и бесплатным доступом к нейросети Midjourney. 

  7. «Работа с нейросетями» от «Брунояма»: интенсивная двухмесячная программа с персональным куратором, позволяющая с нуля освоить работу с нейросетями.

  8. «Нейросети для дизайнеров» от «Логомашины»: курс с возможностью создать несколько работ для портфолио и доступом к тематическому сообществу на год. 

  9. «Data Scientist» от Productstar: программа по изучению Python, Git, GitLab и нейросетей с гарантией трудоустройства и подарками на 135 тысяч рублей.

  10. «Нейросети: от принципов к практике» от ZeroCoder: курс, на котором за десять недель научат автоматизировать любые рабочие процессы с помощью нейросетей и масштабировать доход.

Обзор 15 лучших онлайн-курсов по нейросетям

Отобрали образовательные программы по нейросетевым технологиям от ведущих российских онлайн-школ. В подборке можно найти как краткосрочные интенсивы продолжительностью от трех дней, так и комплексные обучающие курсы. В отдельных учебных заведениях дополнительно предлагают выпускникам помощь в поиске работы или предоставляют скидки на обучение.

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY

На курсе учат превращать знания об искусственном интеллекте в стабильный заработок. Участники осваивают работу с ChatGPT для создания и обработки текстов, а также учатся профессионально использовать Midjourney для генерации и редактирования изображений. В качестве бонуса каждый участник получает практическое руководство по монетизации нейросетевых технологий.

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Десять способов заработка на нейросетях.

  • Секреты привлечения клиентов с помощью нейросетей.

  • Как сделать денежный скачок с нейросетями.

Достоинства: 

  • Все уроки доступны в записи.

  • Бесплатный доступ к ChatGPT.

  • Много практики — предусмотрены реальные проекты. 

  • В подарок — руководство «Семь способов заработка на нейросетях с примерами».

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов

Бесплатный трехдневный интенсив, на котором помогают освоить базовые принципы работы с нейросетями и применять их на практике. Участники учатся автоматизировать более 350 рабочих задач в различных сферах — от бизнес-процессов до контент-маркетинга. 

Программа включает мастер-классы по созданию точных промптов и готовые схемы заработка на ИИ-услугах. На курсе учат быстро генерировать профессиональные иллюстрации, видеоролики и стратегические маркетинговые материалы, при этом экономить до 80% рабочего времени.

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Быстрый старт в нейросетях.

  • Заработок на контенте, SMM, маркетинге с помощью нейросетей.

  • Работа с нейросетями как профи: создание иллюстраций, виртуального двойника и нейросетей для продаж.

Достоинства: 

  • В программе — примеры из реального опыта преподавателя.

  • В подарок за регистрацию — руководство по созданию контента.

  • Обучение ведет основатель первого в России ИИ-агентства, эксперт с 16-летним опытом в онлайн-образовании.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте skill2go.com

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3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» — Universus

На курсе расскажут о десяти прибыльных способах заработка на нейросетях через создание разноформатного контента — от текстов до видео. Программа адаптирована для всех уровней: начинающие освоят базовые навыки, а маркетологи, копирайтеры и дизайнеры повысят квалификацию, научившись применять ИИ в профессиональной деятельности.

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Способы заработка на нейросетях.

  • Как привлекать клиентов с помощью нейросетей.

  • Денежный скачок с нейросетями.

Достоинства: 

  • Все уроки доступны в записи.

  • Бесплатный доступ к ChatGPT.

  • Бонус — инструкция по способам заработка на нейросетях с примерами.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

Посмотреть программу курса

4. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy

На курсе расскажут, как с помощью нейросетей работать меньше, а успевать больше. Участники смогут поручать ИИ рутинные задачи и сосредоточиться на важном — это даст преимущество в работе и поможет найти более высокооплачиваемую позицию.

Преподаватели объяснят, как правильно общаться с разными нейросетями. Покажут, как упростить работу с таблицами, улучшить бизнес-процессы и учить языки в разы быстрее. Благодаря обучению выпускники смогут в несколько раз увеличить свою продуктивность.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 4117 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как использовать платные нейросети.

  • Принципы промпт-инжиниринга.

  • Как составить промпт для текстовых и графических ИИ.

  • Специфика популярных нейросетей: ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, YandexGPT, Kandinsky.

  • Нейросети для Excel и «Google Таблиц».

  • Нейросети для работы.

  • Нейросети для себя.

Достоинства: 

  • Упор на практику — больше 20 задач в программе.

  • Можно обращаться к куратору в течение года.

  • Доступ к курсу и обновлениям остается навсегда.

  • Можно вернуть налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Нейросети. Практический курс» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 50% на курсы и 60% на профессии.

На курсе учат работать с нейросетями на реальных задачах — создавать тексты, изображения, видео и аудио с помощью ИИ. Программа подходит дизайнерам, маркетологам и предпринимателям, которые хотят автоматизировать рутину. На курсе знакомят с ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, Gen-3, Kling, Luma и Suno и помогают сделать проекты для портфолио.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 5437 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Работа с текстом.

  • Работа с графикой.

  • Видео и аудио.

Достоинства: 

  • Обучение в свободном темпе.

  • Доступ в Telegram-чат с кураторами курса.

  • Почти 200 готовых промтов для нейросетей.

  • Дают информацию, как получить доступ к нейросетям, которые недоступны в России.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Skillbox: «ChatGPT: практический курс», «Нейросети для работы с графикой и видео», «Нейросети для работы с графикой и видео».

6. «Нейросети для решения творческих задач» — Contented

Программа подходит дизайнерам и ИТ-специалистам — студенты освоят десять нейросетей для создания иллюстраций, веб-макетов и проведения конкурентного анализа. В качестве дипломного проекта участники разработают фирменный стиль или логотип и опубликуют его на Behance. Занятия ведут победитель цифрового хакатона и руководитель компаний LineGraphics.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 4692 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Мастер генерации идей: раскрываем потенциал ChatGPT.

  • Искусство нейросетей: генерируем визуальные образы с Midjourney.

  • Генерация изображений.

  • Работа в Stable Diffusion.

  • Видео, 3D-модели и музыка.

Достоинства: 

  • Создание работ для портфолио.

  • Бонус — бесплатные курсы по Figma и Adobe Illustrator.

  • Доступ к Midjourney на время обучения.

  • Возможно корпоративное обучение для компаний.

  • Скидка при единовременной оплате.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Работа с нейросетями» — «Бруноям»

На курсе помогают с нуля освоить работу с нейросетевыми технологиями и научиться применять их в профессиональной деятельности. Участники получают опыт использования искусственного интеллекта для рабочих процессов, что позволяет решать задачи значительно быстрее и эффективнее. Программа построена на реальных примерах, чтобы слушатели могли сразу применять полученные знания на практике.

  • Цена полностью: от 19 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 1658 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • ChatGPT, Dall-E, Midjourney, Kandinsky, PromeAI, Runway.

  • Простые и сложные промпты.

  • Генерация изображений, логотипов, презентаций.

  • Автоматизация процессов с помощью ИИ.

  • Нейросети для визуализации данных.

  • Нейросети в творчестве и повседневной жизни.

Достоинства: 

  • В программе 15% теории и 85% практики.

  • Ежедневная поддержка личного наставника.

  • Программа обновляется каждые три месяца.

  • Скидка при ранней единовременной оплате.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Брунояма»: «Нейросети для дизайнеров», «Нейросети для маркетологов», «ChatGPT».

8. «Нейросети для дизайнеров» — «Логомашина»

Курс предлагает глубокое изучение нейросетей под руководством персонального наставника. Участники получают доступ к профессиональному сообществу, слушают лекции экспертов и участвуют в практических занятиях. За три месяца они создают более четырех проектов для портфолио и получают сертификат, подтверждающий их навыки.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Введение в нейросети.

  • Юридические основы для нейродизайнеров.

  • Основы промтинга.

  • Обзор языковых моделей.

  • Обзор нейросетей для генерации изображений.

  • ChatGPT и Midjourney.

Достоинства: 

  • Четыре проекта для портфолио.

  • Доступ к курсу и сообществу в течение года. 

  • Ограниченное количество учеников в группе.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Data Scientist» — Productstar

Стартовать в Data Science можно даже с минимальной подготовкой — на курсе за несколько месяцев превратят начинающего специалиста с базовыми знаниями в профессионала среднего уровня. Выпускников программы трудоустраивают сразу после обучения.  

  • Цена полностью: от 112 752 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 5220 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 10 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: гарантия трудоустройства. 

Программа:

  • Введение в программирование.

  • База BigData-инструментария.

  • Алгоритмы Machine Learning.

  • Специализации и погружение в прикладные задачи.

Достоинства: 

  • Создатели и спикеры курса — эксперты из Amazon, «Яндекса» и Skyeng.

  • Предусмотрены стажировки в компаниях-партнерах.

  • Возможность перейти на другой курс без доплаты.

  • Доступ к сообществу специалистов.

Недостатки:

  • Чтобы воспользоваться гарантией трудоустройства, необходимо выполнять ряд условий, обозначенных на сайте.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Нейросети: от принципов к практике» — ZeroCoder

На курсе научат профессионально работать с нейросетями. Программа подходит всем: студентам, предпринимателям и тем, кто просто хочет освоить перспективное направление. Участники познакомятся с несколькими популярными нейросетевыми платформами, узнают, как на них зарабатывать, а также разберутся в юридических аспектах использования ИИ-технологий. 

  • Цена полностью: от 55 700 рублей. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 2,5 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, видеолекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Искусственный интеллект в работе и в жизни.

  • Работа с ChatGPT.

  • Знакомство с Leonardo. Промпты.

  • Транскрибация, перевод и озвучка видео и аудио.

  • Финальный проект: пишем книгу или решаем рабочую задачу с ИИ.

Достоинства: 

  • Удобная образовательная платформа.

  • Пошаговые инструкции со скриншотами, списки и чек-листы — на каждом уроке.

  • Курс ведут действующие специалисты в своих областях: маркетинге, дизайне, юриспруденции, информатике.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

11. «Профессия “Разработчик искусственного интеллекта”» — Geekbrains

Курс может стартовать в мире разработки систем искусственного интеллекта и машинного обучения. Программа разработана для начинающих, которые хотят освоить перспективное направление ИИ с нуля. По окончании обучения выпускники получают официальный сертификат, который выделит резюме среди других кандидатов при поиске работы. Перед началом курса предлагают бесплатно проконсультироваться со специалистом, чтобы понять, подходит ли это направление.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 4767 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: до 12 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: сопровождение при поиске работы, помощь с составлением резюме.

Программа:

  • Введение в программирование.

  • Введение в контроль версий.

  • Знакомство с базами данных.

  • Основы анализа данных в Excel.

  • Знакомство с языком Python.

  • Машинное обучение.

Достоинства: 

  • «Живые» онлайн-занятия с преподавателями.

  • Удобная образовательная платформа.

  • Помогут найти работу или вернут деньги.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы школы Geekbrains: «Профессия Machine Learning Engineer», «Профессия Data Scientist», «Как с нуля и без программирования стать специалистом по внедрению ИИ».

12. «Специалист по нейронным сетям» — Skillfactory

На курсе предлагают освоить самую востребованную профессию в анализе данных. Участники учатся проектировать и обучать ML-модели, включая нейронные сети. Можно заниматься в своем темпе на удобной онлайн-платформе. 20% обучения — интересная и важная теория. Остальное — практика.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 5546 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 24 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: карьерная консультация, тренажер собеседований.

Программа:

  • Основы Python.

  • Погружение в типы данных.

  • Инструменты Data Science.

  • Основы SQL.

  • Статистический анализ данных на Python.

  • Проектирование экспериментов.

Достоинства: 

  • Возможность участвовать в хакатоне с крупным призовым фондом.

  • Скидка на любую программу до 40%.

  • Курсы по мягким навыкам в подарок.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Skillfactory: «Курс по нейронным сетям».

13. «Искусственный интеллект: как повысить эффективность в бизнесе и в жизни» — Iwengo

Участников знакомят со способами применения ChatGPT и других нейросетей для совершенствования продуктов и сервисов компании. Программа подходит как для опытных бизнесменов, так и для начинающих предпринимателей, креативных специалистов и тех, кто планирует строить карьеру в сфере искусственного интеллекта.

  • Цена полностью: от 45 850 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3821 рубля в месяц.

  • Длительность: 56 академических часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Генеративный искусственный интеллект, общедоступный ИИ, нейронные сети.

  • Как составлять запросы нейросетям, чтобы получать качественные ответы. 

  • Как работать над созданием контента с ChatGPT.

  • Как делать при помощи ChatGPT SEO-оптимизированные карточки товаров.

Достоинства: 

  • Дополнительные материалы: тематические вебинары в записи, блок о нейромаркетинге для самостоятельного факультативного изучения.

  • Предусмотрена предварительная консультация.

  • Подходит начинающим.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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14. «Искусственный интеллект и машинное обучение. Основы Python» — Тимур Казанцев

На курсе автор подробно рассмотрит основные виды, модели и алгоритмы искусственного интеллекта, которые используются для решения реальных задач. Участники получат возможность самостоятельно построить свою первую нейронную сеть, а также научатся создавать прогностические модели в Excel. 

Для тех, кто хочет углубиться в машинное обучение, предусмотрены специальные модули по основам программирования на Python. Этот курс станет стартом для будущей карьеры в перспективных областях ИИ, машинного обучения и работы с большими данными.

  • Цена полностью: 2925 рублей.

  • Цена в рассрочку: долями по 731 рубль в 4 платежа.

  • Длительность: 30 уроков.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основные задачи и методы машинного обучения.

  • Ансамблирование в машинном обучении.

  • Основы программирования на Python.

  • Построение нейронных сетей в Python.

Достоинства: 

  • Начать обучаться можно сразу после оплаты курса.

  • Можно заниматься с телефона или планшета.

  • Подходит начинающим.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

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Другие курсы Тимура Казанцева: «Нейросети для всего: GPT-4, Claude, Kandinsky, Suno, Dall-E».

15. «Основы искусственного интеллекта» — 4brain

Введение в ИИ для начинающих без специальной подготовки. Участники изучают ключевые принципы работы нейросетей, узнают, как ИИ применяется в реальной жизни и бизнесе. Курс включает понятные текстовые лекции с иллюстрациями и дополнен статьями по нейросетям. 

  • Цена полностью: бесплатно.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 6 уроков.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: текстовые уроки. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в ИИ. 

  • Как работает машинное обучение. 

  • Глубокое обучение и нейросети. 

  • Последствия использования ИИ.

Достоинства: 

  • Логическая и последовательная подача материала.

  • Есть список рекомендованных книг и статей.

  • Подходит начинающим.

Недостатки:

  • Нет видеолекций.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

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Бесплатные онлайн-курсы по нейросетям

Собрали онлайн-курсы, которые помогут понять основы нейросетей, научиться работать с ChatGPT, Midjourney и другими популярными инструментами без опыта. В подборке — бесплатные программы от ведущих онлайн-школ. После некоторых курсов выдают документ об окончании. 

Какой онлайн-курс по нейросетям выбрать

Современный рынок онлайн-образования предлагает сотни курсов по нейросетям — от краткосрочных интенсивов до полноценной профессиональной переподготовки. В статье собрали самые популярные и востребованные программы. Обучиться навыкам работы с искусственным интеллектом можно на следующих курсах:

  1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: трехдневный интенсив по увеличению дохода с помощью нейросетей с выдачей сертификата о прохождении курса. 

  2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: курс для старта работы в ChatGPT, Midjourney и еще семи актуальных нейросетях с бонусным руководством по созданию контента.

  3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: практическая программа по заработку на нейросетях с бесплатным доступом к ChatGPT.

  4. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: обучение с максимальным погружением в практику, включающее работу со 125 ИИ-инструментами разного назначения. 

  5. «Нейросети. Практический курс» от Skillbox: регулярно обновляемая программа с возможностью добавить в портфолио десять проектов по нейросетям. 

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