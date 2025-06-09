ТОП-15 курсов по нейросетям от лучших онлайн-школ

Обзор 15 лучших онлайн-курсов по нейросетям

Отобрали образовательные программы по нейросетевым технологиям от ведущих российских онлайн-школ. В подборке можно найти как краткосрочные интенсивы продолжительностью от трех дней, так и комплексные обучающие курсы. В отдельных учебных заведениях дополнительно предлагают выпускникам помощь в поиске работы или предоставляют скидки на обучение.

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY

На курсе учат превращать знания об искусственном интеллекте в стабильный заработок. Участники осваивают работу с ChatGPT для создания и обработки текстов, а также учатся профессионально использовать Midjourney для генерации и редактирования изображений. В качестве бонуса каждый участник получает практическое руководство по монетизации нейросетевых технологий.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Десять способов заработка на нейросетях.

Секреты привлечения клиентов с помощью нейросетей.

Как сделать денежный скачок с нейросетями.

Достоинства:

Все уроки доступны в записи.

Бесплатный доступ к ChatGPT.

Много практики — предусмотрены реальные проекты.

В подарок — руководство «Семь способов заработка на нейросетях с примерами».

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.

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2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов

Бесплатный трехдневный интенсив, на котором помогают освоить базовые принципы работы с нейросетями и применять их на практике. Участники учатся автоматизировать более 350 рабочих задач в различных сферах — от бизнес-процессов до контент-маркетинга.

Программа включает мастер-классы по созданию точных промптов и готовые схемы заработка на ИИ-услугах. На курсе учат быстро генерировать профессиональные иллюстрации, видеоролики и стратегические маркетинговые материалы, при этом экономить до 80% рабочего времени.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Быстрый старт в нейросетях.

Заработок на контенте, SMM, маркетинге с помощью нейросетей.

Работа с нейросетями как профи: создание иллюстраций, виртуального двойника и нейросетей для продаж.

Достоинства:

В программе — примеры из реального опыта преподавателя.

В подарок за регистрацию — руководство по созданию контента.

Обучение ведет основатель первого в России ИИ-агентства, эксперт с 16-летним опытом в онлайн-образовании.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте skill2go.com.

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3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» — Universus

На курсе расскажут о десяти прибыльных способах заработка на нейросетях через создание разноформатного контента — от текстов до видео. Программа адаптирована для всех уровней: начинающие освоят базовые навыки, а маркетологи, копирайтеры и дизайнеры повысят квалификацию, научившись применять ИИ в профессиональной деятельности.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Способы заработка на нейросетях.

Как привлекать клиентов с помощью нейросетей.

Денежный скачок с нейросетями.

Достоинства:

Все уроки доступны в записи.

Бесплатный доступ к ChatGPT.

Бонус — инструкция по способам заработка на нейросетях с примерами.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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4. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy

На курсе расскажут, как с помощью нейросетей работать меньше, а успевать больше. Участники смогут поручать ИИ рутинные задачи и сосредоточиться на важном — это даст преимущество в работе и поможет найти более высокооплачиваемую позицию.

Преподаватели объяснят, как правильно общаться с разными нейросетями. Покажут, как упростить работу с таблицами, улучшить бизнес-процессы и учить языки в разы быстрее. Благодаря обучению выпускники смогут в несколько раз увеличить свою продуктивность.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4117 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как использовать платные нейросети.

Принципы промпт-инжиниринга.

Как составить промпт для текстовых и графических ИИ.

Специфика популярных нейросетей: ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, YandexGPT, Kandinsky.

Нейросети для Excel и «Google Таблиц».

Нейросети для работы.

Нейросети для себя.

Достоинства:

Упор на практику — больше 20 задач в программе.

Можно обращаться к куратору в течение года.

Доступ к курсу и обновлениям остается навсегда.

Можно вернуть налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Нейросети. Практический курс» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 50% на курсы и 60% на профессии.

На курсе учат работать с нейросетями на реальных задачах — создавать тексты, изображения, видео и аудио с помощью ИИ. Программа подходит дизайнерам, маркетологам и предпринимателям, которые хотят автоматизировать рутину. На курсе знакомят с ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, Gen-3, Kling, Luma и Suno и помогают сделать проекты для портфолио.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5437 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Работа с текстом.

Работа с графикой.

Видео и аудио.

Достоинства:

Обучение в свободном темпе.

Доступ в Telegram-чат с кураторами курса.

Почти 200 готовых промтов для нейросетей.

Дают информацию, как получить доступ к нейросетям, которые недоступны в России.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Skillbox: «ChatGPT: практический курс», «Нейросети для работы с графикой и видео», «Нейросети для работы с графикой и видео».

6. «Нейросети для решения творческих задач» — Contented

Программа подходит дизайнерам и ИТ-специалистам — студенты освоят десять нейросетей для создания иллюстраций, веб-макетов и проведения конкурентного анализа. В качестве дипломного проекта участники разработают фирменный стиль или логотип и опубликуют его на Behance. Занятия ведут победитель цифрового хакатона и руководитель компаний LineGraphics.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4692 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Мастер генерации идей: раскрываем потенциал ChatGPT.

Искусство нейросетей: генерируем визуальные образы с Midjourney.

Генерация изображений.

Работа в Stable Diffusion.

Видео, 3D-модели и музыка.

Достоинства:

Создание работ для портфолио.

Бонус — бесплатные курсы по Figma и Adobe Illustrator.

Доступ к Midjourney на время обучения.

Возможно корпоративное обучение для компаний.

Скидка при единовременной оплате.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Работа с нейросетями» — «Бруноям»

На курсе помогают с нуля освоить работу с нейросетевыми технологиями и научиться применять их в профессиональной деятельности. Участники получают опыт использования искусственного интеллекта для рабочих процессов, что позволяет решать задачи значительно быстрее и эффективнее. Программа построена на реальных примерах, чтобы слушатели могли сразу применять полученные знания на практике.

Цена полностью: от 19 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 1658 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

ChatGPT, Dall-E, Midjourney, Kandinsky, PromeAI, Runway.

Простые и сложные промпты.

Генерация изображений, логотипов, презентаций.

Автоматизация процессов с помощью ИИ.

Нейросети для визуализации данных.

Нейросети в творчестве и повседневной жизни.

Достоинства:

В программе 15% теории и 85% практики.

Ежедневная поддержка личного наставника.

Программа обновляется каждые три месяца.

Скидка при ранней единовременной оплате.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Брунояма»: «Нейросети для дизайнеров», «Нейросети для маркетологов», «ChatGPT».

8. «Нейросети для дизайнеров» — «Логомашина»

Курс предлагает глубокое изучение нейросетей под руководством персонального наставника. Участники получают доступ к профессиональному сообществу, слушают лекции экспертов и участвуют в практических занятиях. За три месяца они создают более четырех проектов для портфолио и получают сертификат, подтверждающий их навыки.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в нейросети.

Юридические основы для нейродизайнеров.

Основы промтинга.

Обзор языковых моделей.

Обзор нейросетей для генерации изображений.

ChatGPT и Midjourney.

Достоинства:

Четыре проекта для портфолио.

Доступ к курсу и сообществу в течение года.

Ограниченное количество учеников в группе.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Data Scientist» — Productstar

Стартовать в Data Science можно даже с минимальной подготовкой — на курсе за несколько месяцев превратят начинающего специалиста с базовыми знаниями в профессионала среднего уровня. Выпускников программы трудоустраивают сразу после обучения.

Цена полностью: от 112 752 рублей.

Цена в рассрочку: от 5220 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: гарантия трудоустройства.

Программа:

Введение в программирование.

База BigData-инструментария.

Алгоритмы Machine Learning.

Специализации и погружение в прикладные задачи.

Достоинства:

Создатели и спикеры курса — эксперты из Amazon, «Яндекса» и Skyeng.

Предусмотрены стажировки в компаниях-партнерах.

Возможность перейти на другой курс без доплаты.

Доступ к сообществу специалистов.

Недостатки:

Чтобы воспользоваться гарантией трудоустройства, необходимо выполнять ряд условий, обозначенных на сайте.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Нейросети: от принципов к практике» — ZeroCoder

На курсе научат профессионально работать с нейросетями. Программа подходит всем: студентам, предпринимателям и тем, кто просто хочет освоить перспективное направление. Участники познакомятся с несколькими популярными нейросетевыми платформами, узнают, как на них зарабатывать, а также разберутся в юридических аспектах использования ИИ-технологий.

Цена полностью: от 55 700 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 2,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Искусственный интеллект в работе и в жизни.

Работа с ChatGPT.

Знакомство с Leonardo. Промпты.

Транскрибация, перевод и озвучка видео и аудио.

Финальный проект: пишем книгу или решаем рабочую задачу с ИИ.

Достоинства:

Удобная образовательная платформа.

Пошаговые инструкции со скриншотами, списки и чек-листы — на каждом уроке.

Курс ведут действующие специалисты в своих областях: маркетинге, дизайне, юриспруденции, информатике.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Профессия “Разработчик искусственного интеллекта”» — Geekbrains

Курс может стартовать в мире разработки систем искусственного интеллекта и машинного обучения. Программа разработана для начинающих, которые хотят освоить перспективное направление ИИ с нуля. По окончании обучения выпускники получают официальный сертификат, который выделит резюме среди других кандидатов при поиске работы. Перед началом курса предлагают бесплатно проконсультироваться со специалистом, чтобы понять, подходит ли это направление.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4767 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: до 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: сопровождение при поиске работы, помощь с составлением резюме.

Программа:

Введение в программирование.

Введение в контроль версий.

Знакомство с базами данных.

Основы анализа данных в Excel.

Знакомство с языком Python.

Машинное обучение.

Достоинства:

«Живые» онлайн-занятия с преподавателями.

Удобная образовательная платформа.

Помогут найти работу или вернут деньги.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы школы Geekbrains: «Профессия Machine Learning Engineer», «Профессия Data Scientist», «Как с нуля и без программирования стать специалистом по внедрению ИИ».

12. «Специалист по нейронным сетям» — Skillfactory

На курсе предлагают освоить самую востребованную профессию в анализе данных. Участники учатся проектировать и обучать ML-модели, включая нейронные сети. Можно заниматься в своем темпе на удобной онлайн-платформе. 20% обучения — интересная и важная теория. Остальное — практика.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5546 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 24 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерная консультация, тренажер собеседований.

Программа:

Основы Python.

Погружение в типы данных.

Инструменты Data Science.

Основы SQL.

Статистический анализ данных на Python.

Проектирование экспериментов.

Достоинства:

Возможность участвовать в хакатоне с крупным призовым фондом.

Скидка на любую программу до 40%.

Курсы по мягким навыкам в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Skillfactory: «Курс по нейронным сетям».

13. «Искусственный интеллект: как повысить эффективность в бизнесе и в жизни» — Iwengo

Участников знакомят со способами применения ChatGPT и других нейросетей для совершенствования продуктов и сервисов компании. Программа подходит как для опытных бизнесменов, так и для начинающих предпринимателей, креативных специалистов и тех, кто планирует строить карьеру в сфере искусственного интеллекта.

Цена полностью: от 45 850 рублей.

Цена в рассрочку: от 3821 рубля в месяц.

Длительность: 56 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Генеративный искусственный интеллект, общедоступный ИИ, нейронные сети.

Как составлять запросы нейросетям, чтобы получать качественные ответы.

Как работать над созданием контента с ChatGPT.

Как делать при помощи ChatGPT SEO-оптимизированные карточки товаров.

Достоинства:

Дополнительные материалы: тематические вебинары в записи, блок о нейромаркетинге для самостоятельного факультативного изучения.

Предусмотрена предварительная консультация.

Подходит начинающим.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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14. «Искусственный интеллект и машинное обучение. Основы Python» — Тимур Казанцев

На курсе автор подробно рассмотрит основные виды, модели и алгоритмы искусственного интеллекта, которые используются для решения реальных задач. Участники получат возможность самостоятельно построить свою первую нейронную сеть, а также научатся создавать прогностические модели в Excel.

Для тех, кто хочет углубиться в машинное обучение, предусмотрены специальные модули по основам программирования на Python. Этот курс станет стартом для будущей карьеры в перспективных областях ИИ, машинного обучения и работы с большими данными.

Цена полностью: 2925 рублей.

Цена в рассрочку: долями по 731 рубль в 4 платежа.

Длительность: 30 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основные задачи и методы машинного обучения.

Ансамблирование в машинном обучении.

Основы программирования на Python.

Построение нейронных сетей в Python.

Достоинства:

Начать обучаться можно сразу после оплаты курса.

Можно заниматься с телефона или планшета.

Подходит начинающим.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

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Другие курсы Тимура Казанцева: «Нейросети для всего: GPT-4, Claude, Kandinsky, Suno, Dall-E».

15. «Основы искусственного интеллекта» — 4brain

Введение в ИИ для начинающих без специальной подготовки. Участники изучают ключевые принципы работы нейросетей, узнают, как ИИ применяется в реальной жизни и бизнесе. Курс включает понятные текстовые лекции с иллюстрациями и дополнен статьями по нейросетям.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 6 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые уроки.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в ИИ.

Как работает машинное обучение.

Глубокое обучение и нейросети.

Последствия использования ИИ.

Достоинства:

Логическая и последовательная подача материала.

Есть список рекомендованных книг и статей.

Подходит начинающим.

Недостатки:

Нет видеолекций.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

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