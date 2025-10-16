Автоподбор в Москве: ТОП-10 лучших компаний по подбору авто под ключ

Иллюстрация: freepik/freepik

Рейтинг : 5,0 на основе 299 отзывов на сайте yandex.ru.

Год основания : не указан.

График работы : с 09:00 до 21:00.

Гарантии автоподборщика : четыре месяца технической гарантии, гарантия юридической чистоты.

Цена услуги : от 20 000 рублей.

Дополнительные услуги : разовая диагностика на месте, личный эксперт на день.

Тип организации : индивидуальный предприниматель.

Способ заказа : в офисе, через форму на сайте.

Способ оплаты: без предоплаты.

В компании предлагают подборку авто в Москве с гарантией результата. Специалисты проводят многоуровневую проверку: изучают юридическую историю автомобиля и всех предыдущих владельцев, выполняют полную диагностику в профильном сервисе с использованием дилерского оборудования.

Все работы выполняются без предоплаты, а в договоре фиксируются предоставляемые гарантии. Дополнительно компания берет на себя подготовку полного пакета документов и корректное заполнение ПТС. Обсудить задачи и желаемый результат можно на бесплатной консультации.

