ТОП–20 курсов для исполнительного директора

Исполнительный директор — одна из самых высокооплачиваемых профессий. Чтобы оставаться в ней конкурентоспособным, нужно постоянно осваивать новые инструменты управления и стратегического лидерства. Курсы для исполнительного директора дают практические навыки решения конкретных бизнес-задач и карьерного роста.
Какие задачи решает исполнительный директор
Исполнительный директор — это мотор компании. Специалист отвечает за перевод стратегических целей в конкретные операционные результаты. В круг его задач входит:
1. Стратегическое управление.
Реализация стратегии, утвержденной советом директоров или владельцами бизнеса.
Разработка операционных планов и KPI для всех подразделений.
Адаптация бизнес-модели к изменениям на рынке.
2. Операционное руководство.
Координация работы всех отделов компании.
Контроль за выполнением планов и бюджетов.
Оптимизация бизнес-процессов для повышения эффективности.
Управление ресурсами и распределение ответственности.
3. Финансовый менеджмент.
Формирование и контроль исполнения бюджета.
Управление денежными потоками и затратами.
Обеспечение рентабельности и финансовой стабильности.
4. Работа с командой.
Подбор и развитие ключевых руководителей.
Создание эффективной организационной структуры.
Формирование корпоративной культуры и системы мотивации.
5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Отчетность перед советом директоров и владельцами.
Коммуникация с инвесторами, партнерами и клиентами.
Представление компании в государственных органах и публичном пространстве.
Такой широкий спектр задач требует от исполнительного директора комплексных знаний и разнообразных управленческих навыков, которые можно развить на курсах.
Чему научитесь на курсах для исполнительного директора
Качественные курсы направлены на прокачку именно тех компетенций, которые требуются на практике. Участники осваивают современные инструменты финансового анализа и управления бюджетом, учатся выстраивать операционную деятельность для максимальной эффективности и оттачивают навыки стратегического планирования. Кроме того, фокус делается на управленческом лидерстве: на курсах рассказывают, как мотивировать команду, управлять изменениями и выстраивать конструктивный диалог с советом директоров и основателями бизнеса.
ТОП–7 онлайн-курсов исполнительного директора
«Исполнительный директор» от Moscow Business Academy: предлагают обновленную в 2025 году программу с модулем по ИИ в подарок.
«Исполнительный директор» от Eduson Academy: экспертом курса выступает писатель и бизнес-консультант Ицхак Адизес.
«OKR: управление по целям и достижение результатов» от Moscow Business School: бесплатно консультируют перед выбором программы и записью на курс.
«Эффективный руководитель» от МИПО: преподают ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом работы от 7 до 25 лет.
«Эффективный руководитель» от НАДПО: помогают с трудоустройством — есть свой центр занятости и карьеры.
«Эффективный руководитель» от Skillbox: предлагают три формата на выбор — для собственников бизнеса, руководителей отделов и тех, кто только хочет стать руководителем.
«Исполнительный директор» от НЦПО: предоставляют рассрочку на 3, 6 или 12 месяцев.
Сравнительная таблица курсов исполнительного директора
Для объективного сравнения образовательных программ была составлена детальная таблица, систематизирующая параметры курсов. Анализ включает продолжительность и формат обучения, стоимость, тип выдаваемого документа об образовании, а также специализацию программы. Такая структура позволяет провести сравнительную оценку и выделить наиболее соответствующие профессиональным задачам варианты, которые помогут стать исполнительным директором.
Курс онлайн-школы
Стоимость, руб.
за курс / в месяц
Продолжительность
Формат обучения
Документ об обучении
«Исполнительный директор» от Moscow Business Academy
от 149 000 / 6208
от 6 месяцев
онлайн
Диплом о профпереподготовке и международный диплом
«Исполнительный директор» от Eduson Academy
от 14500 в месяц
по запросу
онлайн
Диплом о профпереподготовке и диплом Eduson
«Эффективный руководитель» от НАДПО
от 31 200 / 1733
от 1 месяца
онлайн
Диплом о профпереподготовке
«OKR: управление по целям и достижение результатов» от Moscow Business School
от 39 510 за курс
2 дня
очно и онлайн
Удостоверение о повышении квалификации, сертификат Moscow Business School
«Исполнительный директор» от НЦПО
от 14 400 / 1200
по запросу
онлайн
Диплом о профпереподготовке
«Эффективный руководитель» от Skillbox
от 4185 в месяц
6 месяцев
онлайн
Сертификат
«Эффективный руководитель» от МИПО
от 90 700 / 3779
8 месяцев
онлайн
Диплом о профпереподготовке, диплом МИПО
«Исполнительный директор» от ITC GROUP
48 900 за курс
2 дня
онлайн и офлайн
Удостоверение о повышении квалификации
«Исполнительный директор» от NBU
по запросу
по запросу
онлайн
Диплом о профпереподготовке, сертификат
Как мы отбирали курсы для статьи
При формировании рейтинга руководствовались системой критериев, позволяющих объективно оценить образовательные программы:
Целевая аудитория. Учитывали уровень подготовки: старт с нуля, для практикующих специалистов, для топ-менеджеров.
Стоимость. Анализировали полную цену курса и доступные варианты рассрочки.
Демодоступ. Проверяли наличие бесплатных вводных уроков или вебинаров, консультации по курсу.
Формат обучения. Отдавали предпочтения курсам в онлайн-формате.
Практическая ценность. Важным было формирование конкретных навыков и возможность создать портфолио.
Документ об окончании. Проверяли статус выдаваемого документа: сертификат, диплом о переподготовке.
Поддержка карьерного центра. Оценивали комплекс мер по трудоустройству выпускников.
Квалификация преподавателей. Анализировали профессиональный опыт и экспертность спикеров.
Репутация образовательной платформы. Изучали отзывы выпускников и рейтинги школ.
Дополнительные преимущества. Учитывали возможность налогового вычета и прозрачность условий возврата средств.
Такой многофакторный анализ позволил отобрать наиболее эффективные и качественные программы, соответствующие разным карьерным запросам и бюджетам.
Обзор курсов исполнительного директора
Сделали детальный обзор образовательных программ для исполнительных директоров. В разделе — развернутый анализ каждого курса: от содержания учебного плана и методик обучения до экспертности преподавателей и карьерных перспектив для выпускников.
1. «Исполнительный директор» — Moscow Business Academy
На курсе предлагают комплексную подготовку для руководителей высшего звена. Фокус — на практических аспектах управления. В обновленной в 2025 году программе рассматриваются современные методы руководства персоналом, принципы стратегического планирования и инструменты финансового анализа.
Цена полностью: от 149 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 6208 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, домашние задания, практические кейсы, общение с кураторами и преподавателями.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Помощь с трудоустройством: помощь при составлении резюме, поиске вакансий, прохождении собеседований.
Программа:
Исполнительный директор: лидерство и личная эффективность руководителя.
Отчетность и анализ данных для принятия управленческих решений.
Стратегический менеджмент.
Операционный менеджмент: планирование и оптимизация.
Business Process Management: анализ и оптимизация бизнес-процессов.
Достоинства:
Новый модуль по ИИ в подарок.
Три тарифа обучения на выбор.
Можно пройти курс экстерном.
Возможность компенсировать до 100% стоимости обучения.
Собственная удобная платформа для обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Moscow Business Academy: «Корпоративное управление и стратегия бизнес-развития», «Эффективный руководитель».
2. «OKR: управление по целям и достижение результатов» — Moscow Business School
Интенсивный двухдневный тренинг направлен на формирование главного навыка управленца — грамотной постановки целей и эффективного контроля их выполнения. Программа посвящена освоению методики Objectives and Key Results, которая напрямую влияет на результативность руководителя, мотивацию сотрудников и общие бизнес-показатели компании.
Цена полностью: от 39 510 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: для опытных.
Формат: вебинары или семинары в зависимости от формата, комплект авторских материалов.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Эффективная постановка целей.
Постановка целей по SMART.
Анализ современной ситуации.
Принцип каскадирования целей.
Декомпозиция целей до задач.
Достоинства:
Преподаватель — специалист в области развития личной и командной эффективности, деловых коммуникаций и развития отношений с клиентами, бизнес-тренер, cертифицированный коуч ICF, психолог-практик.
Ориентация на практику.
Для корпоративных клиентов предусмотрены выгодные условия.
Предусмотрена предварительная бесплатная консультация.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Эффективный руководитель» — Skillbox
На курсе предлагают комплексную подготовку для современных управленцев. Учат формулировать стратегические цели бизнеса, анализировать данные для принятия обоснованных решений и эффективно управлять командой как в офисе, так и в удаленном формате. Обучение проходит на образовательной платформе с тремя гибкими форматами обучения, при поддержке кураторов-экспертов, которые обеспечивают живую обратную связь.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4185 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: для начинающих и опытных.
Формат: видеоуроки, практические задания и общение с кураторами.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление командами.
Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса.
Мастер презентаций и публичных выступлений.
Операционный менеджмент и непрерывные улучшения.
Excel и «Google Таблицы».
Достоинства:
Возможность вернуть до 13% стоимости курса, оформив налоговый вычет.
Доступ к материалам курса навсегда.
Чек-листы для работы с командой в подарок.
Предусмотрены итоговые проекты.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Эффективный руководитель» — МИПО
Курс направлен на расширение основных компетенций, необходимых для успешного лидерства. В программе — основы стратегического планирования, управления командой, урегулирования конфликтов и развитие личных качеств руководителя. Обучение проходит в заочном формате с использованием дистанционных технологий: через образовательную платформу проводятся лекции, тестирование и взаимодействие с преподавателями.
Цена полностью: от 90 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 3779 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: для начинающих и опытных.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом МИПО.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Целеполагание.
Тайм-менеджмент.
Стресс-менеджмент.
Эмоциональный интеллект.
Проектное мышление.
Достоинства:
Преподают российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.
Возможность сократить время обучения в два раза.
Возможность вернуть до 13% стоимости курса, оформив налоговый вычет.
В программу включен разбор реальных случаев из практики.
Тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Исполнительный директор» — NBU
В NBU предлагают современный подход к профессиональной подготовке руководителей с использованием инновационного слайд-метода — материалы доступны в аудиорежиме, а тестирование можно проходить неограниченное количество раз. Слушатели могут бесплатно ознакомиться с вводными модулями, учебным планом и системой обучения перед началом занятий.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: по запросу.
Порог входа: для начинающих и опытных.
Формат: аудиоуроки,тестирования.
Документ об окончании: диплом о профпереподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: сервис помощи в трудоустройстве.
Программа: по запросу.
Достоинства:
Персональный тьютор для каждого слушателя.
Доступ к оплаченному курсу сохраняется на три года.
Бесплатная доставка диплома в любую точку мира.
Можно начать обучаться бесплатно.
Недостатки:
Нельзя ознакомиться с программой курса на сайте без отправки запроса.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Лучшие курсы повышения квалификации и переподготовки для исполнительного директора
Проанализировали рынок образовательных услуг и отобрали востребованные программы повышения квалификации и переподготовки для исполнительных директоров. Курсы помогают закрыть конкретные пробелы в экспертности и соответствовать растущим ожиданиям советов директоров и владельцев бизнеса.
1. «Эффективный руководитель» — НАДПО
Цена: от 31 200 рублей или в рассрочку от 1733 рублей в месяц на 18 месяцев.
Обратная связь: во время практических занятий.
О чем курс
Интенсивная программа рассчитана на три месяца, есть возможность ускоренного прохождения за один месяц. В фокусе обучения — формирование и развитие эффективных команд: от подбора, адаптации и обучения сотрудников до разработки систем мотивации. Другой ключевой блок программы посвящен управлению проектами и ресурсами. Комплексный подход позволяет освоить полный цикл управленческих задач, необходимых для руководства современными бизнес-проектами.
2. «Директор по стратегическому развитию (CBDO). Профессиональная переподготовка» — Moscow Business School
Цена: от 5792 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: возможность задать вопрос куратору или тьютору.
О чем курс
Программа подготовки руководителей включает модули по стратегическому управлению и операционному менеджменту. Бонус — дополнительный курс «Нейросети для маркетинга» о применении искусственного интеллекта для бизнес-продвижения. Особенностью программы является практико-ориентированный подход: выпускные работы представляют собой реальные проекты по внедрению изменений в компаниях-партнерах.
3. «Повышение квалификации “Исполнительный директор"» — НЦПО
Цена: от 3900 рублей или в рассрочку 1300 рублей в месяц на 3 месяца.
Обратная связь: через чат-бот на сайте.
О чем курс
Курс для исполнительных директоров подходит тем, у кого есть среднее профессиональное или высшее образование. Программа соответствует госстандартам и современным требованиям бизнеса. Учиться можно удаленно — все материалы сохраняются в личном кабинете без ограничения по времени. После окончания выдается удостоверение, которое вносится в федеральный реестр документов об образовании.
Другие курсы НЦПО: «Исполнительный директор».
4. «Исполнительный директор» — Eduson Academy
Цена: в рассрочку от 14500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: в виде комментариев к выполненной домашней работе.
О чем курс
Программа максимально охватывает направления работы исполнительного директора. Обучение построено на реальных запросах рынка, собранных через исследование потребностей действующих руководителей. Основой методики стал гарвардский кейсовый подход: слушатели погружаются в смоделированные бизнес-ситуации и самостоятельно ищут практические решения различных управленческих задач.
Другие курсы Eduson Academy: «МВА Эксперт. Операционное управление».
5. «Исполнительный директор» от ITC GROUP
Цена: 48 900 рублей.
Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская улица, д. 2/1с1, оф. 408.
Номер телефона: 8 (800) 200-50-16.
Обратная связь: в виде ответов на вопросы во время семинара.
О чем курс
Двухдневный семинар рассчитан на действующих руководителей — исполнительных директоров, их заместителей и топ-менеджеров, отвечающих за операционное управление. Программа подойдет и тем, кто готовится занять позицию исполнительного директора. Участвовать можно очно или онлайн — формат выбирается под задачи слушателя. В ходе интенсивной работы преподаватели разбирают реальные случаи из практики операционного управления и дают инструменты для решения текущих задач компании.
6. «Исполнительный директор» — «Обучение просто»
Цена: от 10 000 рублей или в рассрочку от 3990 рублей.
Обратная связь: через форму обратной связи на сайте.
О чем курс
Программа разработана методистами на основе профстандартов. Обучение проходит дистанционно на онлайн-платформе, доступны рассрочка платежа и налоговый вычет. Выпускники получают документы установленного образца и возможность дальнейшего повышения квалификации в этом же центре для профессионального роста.
Другие курсы «Обучение просто»: «Профессиональная переподготовка “Исполнительный директор”».
7. «Профессиональная переподготовка “Исполнительный директор”» — «Стадиум»
Цена: от 14 650 рублей или в рассрочку от 1220 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: через форму обратной связи на сайте.
О чем курс
На курсе помогают освоить профессию исполнительного директора дистанционно, без отрыва от основной работы. Программа включает ключевые дисциплины: стратегическое управление, финансовый менеджмент, оптимизацию бизнес-процессов и цифровую трансформацию. После обучения выпускники получают официальный диплом, который вносится в государственный реестр в течение трех дней. По статистике, более 70% выпускников находят работу по специальности в первый месяц после окончания курса.
8. «Исполнительный директор» — Grand School
Цена: от 12 000 рублей или в рассрочку от 1333 рублей в месяц.
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 97, оф. 406.
Номер телефона: 8 (800) 100-78-61.
Обратная связь: через форму обратной связи на сайте.
О чем курс
В центре проводят курсы профессиональной переподготовки для руководителей, включая программу «Исполнительный директор». Обучение доступно в очном и дистанционном форматах, что позволяет совмещать его с работой. Выпускники получают диплом установленного образца, который вносится в государственный реестр. Программа составлена в соответствии с законодательством и содержит актуальные практические знания, необходимые для работы исполнительным директором.
9. «Повышение квалификации “Исполнительный директор”» — «Авиако»
Цена: от 10 250 рублей или в рассрочку от 2250 рублей в месяц.
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 97, оф. 406.
Номер телефона: 8 (800) 100-78-61.
Обратная связь: через форму обратной связи на сайте.
О чем курс
«Авиако» организует дистанционные курсы повышения квалификации с гибким графиком обучения. Все материалы, задания и доступ к библиотеке собраны в личном кабинете. Методисты и кураторы центра помогают студентам на всех этапах обучения. Программы регулярно обновляются с учетом текущих требований рынка труда.
10. «Исполнительный директор» — «Институт промышленной безопасности»
Цена: от 10 250 рублей или в рассрочку от 2250 рублей в месяц.
Адрес: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 5.
Номер телефона: 8 (812) 467-47-99.
Обратная связь: через форму обратной связи на сайте.
О чем курс
Программа «Исполнительный директор» разработана в соответствии с государственными требованиями и профстандартами. Обучение проходит дистанционно на онлайн-платформе, доступны рассрочка платежа и налоговый вычет. Выпускники получают официальный документ и могут продолжить профессиональное развитие через программы повышения квалификации в этой же организации.
Бесплатные онлайн-курсы исполнительного директора
Бесплатные онлайн-курсы позволяют получить базовые знания для управленческой карьеры без финансовых вложений. Такие программы помогают систематизировать имеющийся опыт, освоить новые инструменты управления и оценить готовность к более глубокому профессиональному обучению.
1. «Исполнительный директор» — Eduson Academy
На курсе предлагают бесплатный пробный период на три дня, чтобы оценить формат обучения. На это время слушатели получат доступ к лекциям и практическим тренажерам, познакомятся с полной программой и поймут, какие навыки нужны для работы исполнительным директором. В пробной версии учат основам реализации бизнес-стратегии, управления командой, финансового менеджмента, а также базовым принципам внедрения инноваций и взаимодействия между отделами.
Длительность: бесплатный доступ на 3 дня.
Формат: онлайн-лекции, тренажеры.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет при бесплатном доступе.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Исполнительный директор» — «Бизнес-академия “МВА СИТИ”»
Дистанционную программу для будущих исполнительных директоров можно начать проходить бесплатно. Предусмотрены уроки в аудиоформате и тесты. Слушатели получают практические знания, необходимые для работы в руководящей должности.
Длительность: бесплатный демо-доступ.
Формат: аудиолекции, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет при бесплатном доступе.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Исполнительный директор» — Павел Ермоленко
Видеолекция длится четыре с половиной часа. Автор программы предлагает системный подход к управлению бизнесом, сравнивая компанию с техническим механизмом. Слушатели осваивают полный цикл «настройки» бизнеса: от операционной деятельности и стратегического планирования до регулярного анализа показателей.
Длительность: 4,5 часа.
Формат: видеолекция.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет при бесплатном доступе.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Системное управление за 180 минут» — «Школа регулярного менеджмента Евгения Севастьянова»
Мини-курс состоит из шести видеоуроков, которые помогут освоить десять практических инструментов для руководителей. Слушатели учатся делегировать задачи, реагировать на некачественную работу сотрудников и внедрять системный подход в управлении. В результате выпускники освободят время для личных дел и смогут достигать бизнес-целей с помощью команды.
Длительность: 6 видеоуроков.
Формат: видеолекция.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет при бесплатном доступе.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Операционный директор (COO) и как им стать» — Mike Pritula Academy
Бесплатный демоурок знакомит с ролью операционного директора: слушатели изучают ключевые компетенции, основные инструменты управления и получают чек-лист для оценки операционной эффективности бизнеса. Полная программа включает десять занятий и доступна после регистрации и оплаты.
Длительность: 50 минут.
Формат: видеолекция.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет при бесплатном доступе.
Программу курса можно изучить на его странице.
Что входит в программу обучения на исполнительного директора
Эффективная программа подготовки должна давать комплексное представление о всех аспектах управления компанией. В идеале она включает несколько ключевых модулей:
Стратегический менеджмент: разработка и реализация бизнес-стратегии, стратегический анализ (SWOT, PEST), построение устойчивых конкурентных преимуществ.
Финансовое управление: финансовый анализ и планирование, управленческий учет, бюджетирование (BPM), оценка инвестиционных проектов, работа с денежными потоками (CFO).
Операционное управление (Operations Management): выстраивание бизнес-процессов, управление цепочками поставок (SCM), методологии повышения эффективности (Lean, Six Sigma).
Управление персоналом и организационное развитие: построение организационной структуры, подбор и развитие ключевых руководителей (Talent Management), формирование корпоративной культуры, системы мотивации и KPI.
Правовые основы и корпоративное управление: юридическое сопровождение деятельности, корпоративное право, взаимодействие с советом директоров.
Цифровая трансформация: интеграция современных технологий (AI, Big Data) в бизнес-процессы для повышения конкурентоспособности.
Эксперты и преподаватели курсов
Основное требование к спикерам — сочетание практического опыта на руководящих позициях и преподавательских компетенций. Среди экспертов курсов из подборки такие специалисты, как:
Ицхак Адизес — писатель и бизнес-консультант. Эксперт курса «Исполнительный директор» от Eduson Academy.
Ольга Зинина — кандидат экономических наук, преподаватель бизнес-дисциплин с более чем 20-летним стажем, автор более 80 научных публикаций в сфере управления. Преподаватель курса «Исполнительный директор» от Moscow Business Academy.
Сергей Тарасов — кандидат психологических наук, доцент. Научной и практической работой занимается с 2000 года. Преподаватель курса «Эффективный руководитель» от НАДПО.
Алексей Кузнецов — бизнес-тренер, cертифицированный коуч ICF, психолог-практик. Преподаватель курса «OKR: управление по целям и достижение результатов» от Moscow Business School.
Рустам Муртазин — директор департамента кадрового консалтинга «Альянс Консалтинг». Спикер курса «Эффективный руководитель» от Skillbox.
Ангелина Шам — бизнес-психолог и автор бестселлера «Ангел влияния». Является сертифицированным спикером Global Speakers Federation и членом Ассоциации спикеров СНГ. Преподаватель курса «Эффективный руководитель» от МИПО.
Какая зарплата у исполнительного директора
Уровень дохода исполнительного директора зависит от отрасли, размера компании, выручки и географии. В среднем по России такие специалисты получают 204 тысячи рублей в месяц. В Москве и крупных региональных центрах зарплата варьируется от 300 тысяч до 1 млн рублей и более. На итоговую сумму влияет опыт кандидата, наличие успешных кейсов по масштабированию бизнеса и знание английского языка.
Помощь с трудоустройством
Образовательные платформы предлагают разные форматы карьерной поддержки:
Карьерные консультации: специалист помогает составить резюме и подготовиться к собеседованию.
Партнерские программы: некоторые школы, например, имеют партнеров среди работодателей и отправляют им лучших выпускников.
Гарантия трудоустройства: ряд курсов предлагает возврат денег, если выпускник не находит работу в оговоренный договором срок.
Кем можно работать после обучения
Диплом о профессиональной переподготовке открывает возможности для занятия следующих позиций:
Исполнительный директор.
Генеральный директор.
Директор по стратегическому развитию.
Руководитель департамента операционного управления.
Заместитель генерального директора.
Лицензии школ и получение налогового вычета
При выборе курса важно обращать внимание на наличие у образовательной организации государственной лицензии. Она гарантирует, что программа соответствует стандартам, а выданный документ будет котироваться на рынке. Кроме того, только лицензированные учреждения дают право на налоговый вычет — возврат 13% от стоимости обучения. Проверить лицензию можно через официальный реестр.
Частые вопросы и ответы
Какой график обучения? Получится ли совмещать обучение с работой?
Большинство курсов предлагают гибкий график с дистанционным форматом. Лекции можно смотреть в записи в удобное время, что позволяет совмещать учебу с работой.
Что делать, если не успеваешь пройти обучение?
Практически все школы предоставляют возможность бесплатно продлить доступ к курсу на несколько месяцев, если сообщить об этом куратору.
Какие преимущества я получу, если пройду курс на исполнительного директора?
Участники курсов систематизируют знания, получают практические инструменты для управления, официальный диплом и часто поддержку сообщества выпускников.
Сколько времени после окончания обучения доступны уроки?
В среднем доступ сохраняется на 6–12 месяцев, но некоторые школы предоставляют бессрочный доступ к материалам.
Какой курс исполнительного директора мне подойдет?
Выбор зависит от целей. Стоит обращать внимание на программу, экспертов и наличие лицензии. Для старта подойдут короткие программы, для карьерного роста — профессиональная переподготовка.
Нужен ли опыт в управлении для прохождения курса?
Для базовых программ опыт не обязателен, но курсы для действующих руководителей требуют практики от трех лет.
Какой документ я получу после окончания обучения?
Это может быть диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации в зависимости от длительности курса.
Можно ли вернуть деньги, если курс не подошел?
Да, согласно закону «О защите прав потребителей», можно вернуть средства в течение 14 дней с момента оплаты.
Есть ли бесплатные пробные периоды?
Многие школы предлагают бесплатный доступ к первым урокам, чтобы можно было оценить формат преподавания.
Помогают ли на курсах с подготовкой дипломного проекта?
Да, почти на всех курсах у каждого студента есть куратор и ментор, которые помогают выбрать тему и сопровождают на всех этапах работы над итоговым проектом.
Какой курс исполнительного директора выбрать
При выборе курса стоит ориентироваться на три ключевых критерия: программа, эксперты и карьерные перспективы. Для системного освоения профессии подойдут программы переподготовки с модулями по стратегическому управлению, финансам и операционной деятельности. Например, можно рассмотреть курсы:
«Исполнительный директор» от Moscow Business Academy: предлагают обновленную в 2025 году программу с модулем по ИИ в подарок.
«Эффективный руководитель» от НАДПО: помогают с трудоустройством — есть свой центр занятости и карьеры.
«OKR: управление по целям и достижение результатов» от Moscow Business School: бесплатно консультируют перед выбором программы и записью на курс.
«Исполнительный директор» от Eduson Academy: экспертом курса выступает писатель и бизнес-консультант Ицхак Адизес.
«Исполнительный директор» от НЦПО: предоставляют рассрочку на 3, 6 или 12 месяцев.
