ТОП–10 логопедических школ с онлайн-занятиями и упражнениями для детей от 3 до 7 лет

Период от трех до семи лет — самый важный для развития речи ребенка. Исследования подтверждают, что своевременная логопедическая помощь крайне важна. Собрали десять проверенных школ с онлайн-занятиями и упражнениями, которые помогут детям заговорить четко и уверенно.

Итоговый рейтинг — это синтез экспертной оценки и практического опыта родителей, что гарантирует его объективность и практичность.

Мнение родителей и независимые отзывы. Важной частью исследования стал анализ обратной связи от реальных пользователей. Изучили сотни отзывов на независимых площадках, таких как « Отзовик » и IREcommend , а также в тематических родительских сообществах в социальных сетях. Это позволило оценить не заявленные, а реальные результаты занятий, уровень сервиса и компетентность специалистов.

Анализ образовательных платформ. Детально изучили сайты и учебные программы более 20 онлайн-школ, уделяя внимание не только содержанию занятий, но и технической реализации: удобству интерфейса, интерактивности упражнений и стабильности работы видеосвязи, что очень важно для работы с детьми.

Открытые данные и отраслевые стандарты. Изучили требования к квалификации детских логопедов, ориентировались на рекомендации авторитетных профильных сообществ, таких как « Союз дефектологов ». Это помогло установить базовые критерии качества для отбора школ.

Чтобы предложить действительно объективный и полезный обзор, не ограничились простым поиском в интернете. Провели многоэтапный анализ рынка логопедических услуг, опирались на три вида источников информации:

Как собрали школы для рейтинга

Для удобства сравнения параметров подготовили сводную таблицу, в которой собрана основная информация о каждой онлайн-школе. Данные помогут составить общее представление о предложениях на рынке.

Сравнительная таблица всех логопедических онлайн-школ для детей

« Индивидуальные онлайн-занятия с логопедом для детей от 4 лет » от «Логопедии дома»: предлагают индивидуальные занятия с онлайн-логопедом и поддержку в чате вне уроков.

« Онлайн-школа развития речи и коррекции для детей » от «Логвардса» : предлагают различные тарифы, доступные для каждой семьи..

« Логопедия » от «Айтигенио»: обещают поставить самые сложные звуки и сделать выразительными дикцию и речь.

« Видеокурс. Логопедия и развитие речи для детей 4–6 лет » от Foxford: обучают через игру и учитывают особенности дошкольников.

« Логопед у вас дома » от «Созвездия-онлайн»: помогают сформировать четкую дикцию и правильную артикуляцию с помощью десяти записанных видеоуроков.

« Онлайн-логопед для коррекции речи детей 4–10 лет » от «Тетрики»: предлагают индивидуально подобрать логопеда в соответствии с потребностями ребенка.

« Онлайн-логопед нового поколения » от «Логопотама»: объединяют занятия с логопедом, тренировки в приложении и поддержку родителей — чтобы ребенок говорил чисто и уверенно.

Рейтинг логопедических онлайн-школ для детей в 2025 году

Логопедические школы с онлайн-занятиями для детей от 3 до 7 лет

Представленные в подборке занятия рассчитаны на детей от трех до семи лет. Специалисты не просто корректируют произношение, а проводят комплексную диагностику, чтобы найти корень речевых проблем. В результате уроки помогают не только улучшить дикцию, но и способствуют общему развитию: тренируют память, мышление и умение концентрироваться.

«Логопотам» — это не просто онлайн-занятия с логопедом, а собственная методика речевого развития, созданная экспертами-дефектологами и членами Союза логопедов и дефектологов России. Авторская методика «Логопотам NEXT» помогает детям достигать прогресса в два раза быстрее благодаря игровому формату и индивидуальному подходу. Перед началом обучения логопед-диагност бесплатно проводит комплексную диагностику речи и внимания, определяет сильные и слабые стороны ребенка и формирует персональный план занятий. Рейтинг : 5,0.

Цена: от 940 рублей за занятие.

Длительность: занятие от 30 минут — время подбирается индивидуально.

Возраст: от 4 лет.

Формат: онлайн-уроки с логопедом, интерактивная платформа с играми-тренажерами. Чему ребенок научится: Произносить сложные звуки «Р», «Л», «Ш». Красиво и правильно говорить.

Использовать в речи сложные предложения. Почему стоит выбрать: Первичная диагностика и консультация проводятся бесплатно.

Можно в любое время задать вопрос логопеду в онлайн-чате.

Все специалисты имеют высшее логопедическое образование и прошли многоуровневый отбор из пяти этапов.

Можно использовать материнский капитал для оплаты занятий.

Родители могут вернуть часть средств за обучение через налоговый вычет.

Интерактивная игровая платформа с библиотекой из более чем 5000 упражнений для отработки навыков.

Победитель премии «Золотой медвежонок» в 2025 году в номинации «Лучшие сервисы и услуги для детей». Программу курса можно изучить на его странице.

Занятия в онлайн-формате проводятся по персональной программе. Ее разрабатывают с учетом речевых особенностей ребенка. Специалисты работают не только над коррекцией звукопроизношения, но и развивают сопутствующие навыки: слуховое восприятие, концентрацию внимания и память. На вводном бесплатном занятии проводится диагностика, определяется текущий уровень и формируется дальнейший маршрут коррекции. После диагностики нужно выбрать подходящий пакет занятий, произвести оплату и приступить к регулярным урокам. Рейтинг : 4,2.

Цена: по запросу.

Длительность: по запросу.

Возраст: от 4 до 10 лет.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с логопедом, тренажеры. Чему ребенок научится: Внятно и отчетливо разговаривать.

Правильно выговаривать звуки и использовать падежи.

Работать самостоятельно. Почему стоит выбрать: Занятия проводятся в игровом формате.

Можно поменять логопеда в процессе обучения.

Удобная онлайн-платформа. Программу курса можно изучить на его странице. 3. «Логопед у вас дома» — «Созвездие-онлайн» Развивающие логопедические занятия помогают формировать у ребенка четкую дикцию и правильную артикуляцию. Программа включает 10 уроков общей продолжительностью 4 часа 23 минуты. Обучение проходит в удобное время и включает серию полезных игр и упражнений. Доступ открывается сразу после оплаты, а для всех учеников предусмотрены бонусы и техническая поддержка. Рейтинг : 4,5.

Цена: от 2200 рублей.

Длительность: 10 онлайн-уроков.

Возраст: от 4 лет.

Формат: видеоуроки. Чему ребенок научится: Четко и внятно разговаривать.

Концентрироваться во время занятий.

Выполнять артикуляционную гимнастику. Почему стоит выбрать: При регистрации первые два урока — бесплатно.

Доступ к видеоурокам предоставляется бессрочно.

В курс включены упражнения для гимнастики мозга.

Бонус — гимнастика для глаз. Программу курса можно изучить на его странице.

Игровой онлайн-курс создан специально для дошкольников, чтобы развить их речевые навыки через увлекательные занятия. Обучение строится вокруг интересных сюжетов и интерактивных заданий, которые вовлекают и мотивируют ребенка. Начать обучение можно с бесплатного пробного урока. Рейтинг : 4,0.

Цена: 8792 рублей за курс.

Длительность: 60 занятий по 30 минут.

Возраст: от 4 до 6 лет.

Формат: видеоуроки. Чему ребенок научится: Правильно артикулировать. Освоит точные и четкие движения языка, губ и щек, необходимые для чистого произношения звуков.

Четкой дикции. Сможет говорить разборчиво и внятно.

Концентрации внимания. Разовьет способность сосредотачиваться на заданиях в течение всего занятия. Почему стоит выбрать: Автор курса — преподаватель по логопедии, подготовке к школе, репетитор начальных классов.

Первый урок и сопутствующие материалы предоставляются бесплатно.

Для оплаты обучения можно использовать материнский капитал. Программу курса можно изучить на его странице.

Уроки логопеда для детей помогают улучшить артикуляцию и произношение звуков. Это сделает речь ребенка понятной и придаст ему уверенности в общении. Благодаря игровым методам развивается воображение и креативность. Ученик не только улучшает речь, но и укрепляет коммуникативные навыки, повышает успеваемость и готовится к успешному будущему. Предусмотрено бесплатное первое занятие. Можно пройти диагностику с логопедом, чтобы оценить подход и получить профессиональные рекомендации. Рейтинг : 4,7.

Цена: по запросу.

Длительность: по запросу.

Возраст: от 4 лет.

Формат: видеоуроки с логопедом, дополнительные материалы. Чему ребенок научится: Четкому произношению звуков. Освоит правильную артикуляцию.

Уверенному общению. Научится свободно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.

Самостоятельности. Почему стоит выбрать: Авторские методики. Специалисты разработали эффективные программы, созданные специально для дистанционных занятий.

Увлекательный игровой формат. Обучение строится на основе интерактивных заданий.

Индивидуальный подход к продолжительности урока. Длительность занятия — от 30 до 50 минут.

Персональная программа обучения. Программу курса можно изучить на его странице.

Программа учитывает специфику развития каждого ребенка. Под руководством специалиста дети развивают навыки, необходимые для школьного обучения: осваивают правильное звукопроизношение, изучают грамматические формы слов и учатся строить развернутые фразы. Родители имеют возможность самостоятельно определять интенсивность курса, выбирая оптимальное количество занятий. Цена: от 1190 рублей за занятие.

Длительность: от 1 месяца.

Возраст: от 4 до 10 лет.

Формат: видеоуроки с логопедом, онлайн-тренажеры, методические материалы. Чему ребенок научится: Правильному звукопроизношению.

Навыкам для школы — чтению, счету и развитию фонематического слуха по авторской методике.

Грамотному письму. Почему стоит выбрать: Предусмотрены дополнительные материалы.

Обучение проходит в виде игры.

Диагностика речевых нарушений у ребенка — в подарок. Программу курса можно изучить на его странице.

Онлайн-курс направлен на коррекцию различных нарушений речи у детей. Для постоянного закрепления материала предусмотрена практика в течение всей недели: ученики получают доступ к видеоурокам и регулярно выполняют домашние задания. Поддержка в чате с логопедом для консультаций родителей помогает оперативно решать вопросы. Онлайн-занятия для 4-летнего ребенка с логопедом длятся от 25 минут. Рейтинг : 4,8.

Цена: по запросу.

Длительность: по запросу.

Возраст: 4–10 лет.

Формат: видеоуроки, онлайн-игры. Чему ребенок научится: Строить развернутые предложения.

Четко произносить все звуки.

Грамотно излагать мысли — освоит пересказ текстов, научится правильно использовать падежи и склонять слова. Почему стоит выбрать: План коррекции разрабатывается индивидуально.

Предусмотрены домашние задания для закрепления материала.

Поддержка в чате даже во внеурочное время. Программу курса можно изучить на его странице.

Программа состоит из видеозанятий по коррекции звукопроизношения, развитию мелкой моторики и работе над дикцией. Перед началом обучения проводится консультация со специалистом, который выявит особенности речи и разработает индивидуальную траекторию развития. Дополнительно ученикам доступны занятия по английскому языку для начального уровня. Цена: от 299 рублей.

Длительность: в зависимости от программы.

Возраст: от 2 до 7 лет.

Формат: записанные видеоуроки. Чему ребенок научится: Правильно произносить звуки.

Пересказывать и составлять рассказ по картинкам.

Правильно строить предложения. Почему стоит выбрать: Готовые решения для домашних занятий. 32 структурированных шаблона, что избавляет от необходимости самостоятельно придумывать формат уроков.

Всестороннее развитие ребенка. Программа комплексно развивает речь, логику, память и воображение на одном занятии.

Эффективная методика для грамотной речи. Ребенок не просто играет, а привыкает говорить грамотно и расширяет свой словарный запас.

Удобный игровой формат. Каждое занятие — это веселая игра. Программу курса можно изучить на его странице.

Квалифицированные логопеды-дефектологи проводят эффективные онлайн-занятия по коррекции речевых нарушений. На начальном этапе специалисты школы речевого развития проводят диагностику, определяют источники трудностей и подробно разъясняют родителям методику дальнейшей работы. В результате курса у ребенка формируется правильное звукопроизношение, расширяется словарный запас и появляется уверенность при общении с другими детьми. Рейтинг : 4,9.

Цена: от 1600 рублей за занятие.

Длительность: от 1 месяца.

Возраст: от 4 до 12 лет.

Формат: видеоуроки с логопедом, онлайн-тренажеры. Чему ребенок научится: Грамотно разговаривать.

Расширять словарный запас.

Правильно произносить звуки. Почему стоит выбрать: Составляется индивидуальный план обучения.

Предусмотрены интерактивные материалы.

Обратная связь от логопеда. Программу курса можно изучить на его странице.