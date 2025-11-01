ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
ТОП–20 лучших курсов корейского языка в Москве и онлайн

Собрали онлайн-курсы с гибким графиком и интерактивными учебниками, очные школы с живым общением и филиалами в разных районах Москвы и бесплатные уроки для изучения языка без финансовых затрат. 

Анализ рынка труда показал рост спроса на специалистов со знанием корейского: в прошлом году этот показатель вырос в три раза. При трудоустройстве в компании Кореи 78% специалистов подчеркивают, что владение корейской терминологией помогло им получить работу. Кроме того, знание языка позволяет понимать K-pop песни, дорамы и фильмы без субтитров.

Любовь Кобцева, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

Какие возможности открывает изучение корейского языка

Знание корейского языка становится конкурентным преимуществом на рынке труда, открывает возможности для международного сотрудничества и позволяет глубже понять особенности ведения бизнеса в азиатском регионе. Расскажем о том, в каких сферах пригодится язык:

  • Образование. Возможность обучения в престижных университетах, например Сеульском национальном университете, KAIST, а также участие в стипендиальных программах.

  • Карьера. Знание языка открывает двери в ведущие международные компании, особенно в сфере технологий, туризма и международных отношений. Специалисты востребованы в различных отраслях благодаря активному развитию корейских компаний на глобальном рынке.

  • Развитие в бизнесе. Знание языка способствует развитию собственного бизнеса в партнерстве с корейскими компаниями и открывает доступ к участию в международных инвестиционных проектах.

  • Погружение в язык и коммуникацию. Возможность общаться с носителями языка, учиться или работать в Корее, принимать участие в культурных мероприятиях и обменах.

  • Личный рост и культурный обогащение. Открывается доступ к корейской культуре, кино, музыке и литературе на языке оригинала.

  • Туризм. Можно самостоятельно путешествовать без переводчика, общаться с местными жителями, решать бытовые вопросы.

  • Творческие и образовательные проекты. Люди, знакомые с языком, занимаются переводами, создают контент на корейском языке, обучают других.

ТОП–10 курсов по корейскому языку в Москве и онлайн

  1. «Курсы корейского языка онлайн» от Mandarin School: слушатели осваивают разговорную речь, чтение и письмо по системе бережливого обучения, распределяя нагрузку и концентрируясь на достижении целей.

  2. «Курсы корейского языка онлайн» от DiveLang: индивидуальные занятия или уроки в мини-группах на интерактивном учебнике и бесплатное участие в разговорных клубах.

  3. «Курсы корейского онлайн» от Skyeng: курсы с разговорным чат-ботом для тренировки произношения и безлимитными тренажерами.

  4. «Курсы языка онлайн» от Yes: помогут выучить корейский язык, разовьют разговорные навыки перед поездкой в Корею и подготовят к поступлению в профильный вуз. 

  5. «Репетиторы по корейскому языку» от TutorOnline: платформа для подбора преподавателя с бесплатной функцией поиска исполнителя и пробным занятием.

  6. «Лучший для тебя репетитор по языку: корейский» от italki: международный сервис репетиторов для занятий с носителем языка.

  7. «Курсы корейского языка в Москве» — Mandarin School: интерактивные уроки в Москве с просмотром фильмов и прослушиванием музыки, есть несколько групп на выбор.

  8. «Курсы корейского языка онлайн» от Yes Online: подбирают программу под цели студента и корректируют ее в процессе занятий.

  9. «Курсы корейского языка в Москве» от Yes: уроки по авторской коммуникативной методике для детей и взрослых.

  10. «Курсы корейского языка для начинающих» от DiveLang: курсы с разными пакетами занятий и прозрачной стоимостью обучения.

Сравнение курсов корейского языка

В таблице систематизировали информацию о программах обучения. Собрали данные о стоимости, наличии занятий с носителями языка, возможности протестировать курс на бесплатном уроке и доступных форматах обучения.

Курс онлайн-школы

Стоимость

Бесплатный урок

Уроки с носителем

Формат занятий

Mandarin School

От 1200 рублей за урок

+

+

Онлайн и офлайн

DiveLang

От 1000 рублей за урок

+

-

Онлайн и офлайн

Skyeng

От 890 рублей за урок

-

+

Онлайн

Yes

От 595 рублей за урок

+

+

Онлайн и офлайн

TutorOnline

От 788 рублей за урок

+

+

Онлайн

italki

От 1450 рублей за урок

-

+

Онлайн

Yes Online

От 730 рублей за урок

+

-

Онлайн

Korean Simple

По запросу

-

+

Онлайн

Korean Center

По запросу

+

+

Онлайн

Capital School Center

По запросу

+

+

Онлайн

ПРОФИ

По запросу

-

+

Онлайн и офлайн

Allada School

От 1850 рублей за урок

-

+

Онлайн и офлайн

«Мастер-класс»

От 2000 рублей за урок

-

+

Онлайн и офлайн

Как мы отбирали курсы для статьи 

При подготовке материала проанализировали множество курсов и выбрали самые достойные. Вот критерии, по которым оценивали образовательные программы:

  • Порог входа. В подборке — курсы для начинающих с нуля и для тех, кто уже знаком с языком. Многие школы предлагают пройти бесплатный тест для определения уровня знаний.

  • Стоимость обучения. Рассматривали полную стоимость курса или урока, а также возможность оплаты за занятие. Есть школы, где оплатить обучение можно в рассрочку.

  • Формат обучения. Собрали онлайн- или офлайн-курсы. При этом в некоторых школах со смешанным форматом обучения можно менять очные занятия на дистанционные.

  • Квалификация преподавателей. В подборке указали, есть ли возможность заниматься с носителями языка и рассказали об опыте русскоязычных учителей. 

  • Программы обучения. В ряде школ доступны разные курсы, например, для детей или взрослых, для путешествий или развития бизнеса.

ТОП–10 онлайн-курсов по корейскому языку для взрослых и детей

Собрали школы с онлайн-обучением. Хотя некоторые сервисы поддерживают и офлайн-формат. Расписание гибкое, уроки проходят на интерактивных платформах или по видеосвязи. Слушатели могут выбрать между групповыми занятиями и индивидуальными. 

1. «Курсы корейского языка с нуля» — Mandarin School

Изучать корейский язык в школе можно как на онлайн-, так и на офлайн-курсах. Слушатели осваивают разговорную речь, чтение и письмо, распределяя нагрузку и концентрируясь на достижении целей. Сертификат, который выдается по окончании обучения, подтверждает уровень знаний и дает преимущества при поступлении в вуз или трудоустройстве в международную компанию.

  • Цена полностью: от 1200 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу, возможность оплаты через «Яндекс Сплит». 

  • Длительность: от 1 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-уроки в Zoom или очные занятия в школе. 

  • Методика: обучают по методике корейского университета EWHA.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Оплата обучения материнским капиталом и возврат налогового вычета 13%.

  • Бесплатный пробный урок. 

  • Помогают подобрать программу, заключить договор на платное обучение с любым вузом в Корее и подготовить пакет документов.

  • Можно «заморозить» курс, сменить группу или формат обучения.

  • Ученики получают доступ к бесплатному разговорному клубу Mandarin Club и учебному закрытому чату для учеников школы.

  • Есть возможность заниматься онлайн с преподавателем, самостоятельно онлайн на платформе ProMandarin или очно в школе.

 Недостатки:

  • В отзывах есть комментарии о переносах занятий.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Программа курса

2. «Курсы корейского языка онлайн» — DiveLang

Обучают корейскому языку индивидуально или в группах под руководством преподавателей с высшим педагогическим или лингвистическим образованием и опытом работы от трех лет. Занятия проводятся с помощью интерактивного учебника, доступ к которому возможен с любого устройства — компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. 

  • Цена полностью: от 1000 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: от 1 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-уроки, интерактивные тренажеры, практические задания. 

  • Методика: коммуникативная методика.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатные разговорные клубы для участников.

  • На платформе школы слушателям доступны видео- и аудиоматериалы, а также интерактивные тренажеры.

  • Прервать обучение можно в любой момент без потери денег.

  • Бесплатный пробный урок.

 Недостатки:

  • В отзывах отмечают периодические повышения цен на занятия.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

3. «Курсы корейского онлайн» — Skyeng

В школе помогут освоить разговорную практику с нуля. На короткой консультации специалисты помогут определиться с форматом обучения и предложат место в ближайшем учебном потоке. По словам авторов, уже через шесть месяцев слушатели смогут уверенно общаться на корейском. Программа подходит как взрослым, так и подросткам, независимо от начального уровня знаний. 

  • Цена полностью: от 890 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-уроки, тренажеры, практические задания. 

  • Методика: нет информации.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Во время обучения слушателям помогают ИИ-продукты от Skyeng. 

  • Упражнения на языковых тренажерах не ограничены по времени.

  • В личном кабинете есть трекер достижений.

  • Можно вернуть 13% от стоимости обучения.

 Недостатки:

  • В отзывах есть жалобы на навязчивый менеджмент.

  • Нет бесплатного пробного урока, только консультация.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

4. «Курсы языка онлайн» — Yes

Занятия проходят на интернет-платформе. Уроки не в записи, а в режиме реального времени. Преподаватель на протяжении всего урока отвечает на вопросы, исправляет ошибки и дает обратную связь каждому ученику. Заниматься можно на компьютере или смартфоне. По завершении начального курса ученики научатся понимать устную речь и отвечать на простые вопросы, а также читать легкие тексты. 

  • Цена полностью: от 595 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-занятия, практические задания.

  • Методика: авторская коммуникативная методика.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Преподаватели — специалисты с сертификатами TOPIК и носители языка.

  • Есть онлайн-группы выходного дня.

  • Программа учитывает цели учеников.

  • Бесплатное онлайн-тестирование перед обучением и пробный урок.

 Недостатки:

  • Служба поддержки не всегда отвечает оперативно.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Программа курса

5. «Репетиторы по корейскому языку» — TutorOnline

TutorOnline — платформа для поиска репетиторов. Для начала нужно оставить заявку в сервисе. Менеджер с ней ознакомится, проанализирует цели и подберет репетитора. На первом занятии преподаватель выявит уровень ученика, разработает индивидуальную программу и составит расписание. При этом платформа поддерживает студентов на протяжении всего обучения, отвечая на вопросы и предложения. 

  • Цена полностью: от 788 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: по договоренности. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: индивидуальные уроки. 

  • Методика: зависит от преподавателя.

  • Документ об окончании: нет.

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Занятия проходят на онлайн-платформе TutorOnline.

  • Круглосуточный чат с преподавателем.

  • Можно заменить репетитора в любой момент.

 Недостатки:

  • В отзывах отмечают недопонимание со стороны менеджеров платформы.

  • Сложности в оформлении налогового вычета.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Программа курса

6. «Лучший для тебя репетитор по языку: корейский» — italki

Международный сервис для изучения языков. На платформе доступны занятия с носителями языка и сертифицированными преподавателями, которые помогают освоить язык через живое общение. В базе — более 500 учителей по корейскому языку. Участники занимаются индивидуально или с группой, а договориться о стоимости и графике можно перед началом обучения. 

  • Цена полностью: от 1450 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: индивидуальные уроки. 

  • Методика: зависит от преподавателя.

  • Документ об окончании: нет.

Достоинства:

  • На платформе есть сообщество с дополнительными материалами.

  • Скидки по акции «Приведи друга».

  • Можно заниматься в приложении.

  • Возвращают деньги за урок, если предупредить преподавателя заранее.

 Недостатки:

  • Тест для определения уровня языка платный.

3,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

Программа курса

7. «Курсы корейского языка онлайн» — Yes Online

В школе есть разные форматы занятий: парные и индивидуальные. На парных уроках студенты общаются между собой под руководством преподавателя, помогают друг другу быстрее освоить разговорную практику. Для тех, кто предпочитает учиться индивидуально, доступны персональные занятия с гибкой системой переноса времени без дополнительных платежей.

  • Цена полностью: от 730 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-уроки, практические задания. 

  • Методика: нет информации.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Заниматься можно на ноутбуке или планшете.

  • Дарят бонусы за приведенного друга, которые можно потратить на уроки.

  • Бесплатное пробное занятие, на котором определят уровень знаний и подберут программу.

  • Можно оплачивать материнским капиталом.

 Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

Программа курса

8. «Уроки корейского языка» — Korean Simple

В школе курсы для тех, кто хочет освоить живой язык без учебников и устаревших выражений. Программа построена так, чтобы ученики перестали переводить в голове с русского и начали мыслить по-корейски. Студенты учатся свободно общаться в реальных ситуациях: от похода в банк до визита к врачу. Преподаватели учитывают график и образ жизни каждого ученика, выстраивая индивидуальную траекторию обучения для достижения поставленных целей.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Методика: авторская.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Готовят к сдаче сертификата на знание корейского языка TOPIK.

  • Преподаватели — выпускники университетов Кореи, в том числе носители языка.

  • Учитывают график и цели при составлении программы.

  • Менеджер ответит на все вопросы и подберет программу по заявке на сайте.

 Недостатки:

  • Нет бесплатного пробного урока.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

9. «Начните говорить на корейском и уверенно использовать его в жизни» — Korean Center

В школе два формата обучения: индивидуальный и в группе до шести человек. Преподаватели учитывают особенности каждого ученика, его скорость освоения материала и работают в тандеме с искусственным интеллектом. А домашние задания формируются с учетом личных интересов студента. 

  • Цена полностью: от 2200 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Методика: авторская.

  • Документ об окончании: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Есть пробное занятие.

  • Вернут деньги, если после первого урока студенты не захотят продолжать обучение.

  • Можно запросить у преподавателя запись урока при пропуске.

  • Преподаватели с опытом от трех лет.

 Недостатки:

  • Не выдают сертификаты, но предлагают сдать международный экзамен по корейскому языку TOPIK.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

10. «Изучение корейского языка» — Capital School Center

Педагоги разработали авторский подход к изучению языков с помощью 4D-методики, которая задействует все основные органы чувств: слух, зрение, осязание и движение. Такой подход помогает быстрее создавать новые нейронные связи в мозге и эффективнее использовать образное мышление. Авторы считают, что при регулярном посещении занятий и выполнении домашних заданий обучение пройдет легко. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-уроки, практические задания. 

  • Методика: авторская 4D-методика обучения.

  • Документ об окончании: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Обучают на интерактивных досках, доступ к которым открывается по QR-коду.

  • Записи сохраняются в pdf-формате.

  • Бесплатное пробное занятие.

  • Преподаватели — носители языка.

 Недостатки:

  • Операторы не всегда отвечают на звонки.

  • Навязчивые менеджеры.

4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Программа курса

Очные школы для обучения корейскому языку в Москве

На очных занятиях корейским языком ученики получают возможность живого общения с преподавателем и другими студентами. На уроках сразу отрабатывают новые знания на практике, участвуют в дискуссиях, получают мгновенную обратную связь от педагога.

1. «Курсы корейского языка в Москве» — Mandarin School

Очные занятия проводятся два раза в неделю по вечерам или в воскресенье. Программа разработана на основе учебных материалов Сеульского университета Инха. В дополнение к программе преподаватели используют мультимедийные материалы: документальные и художественные фильмы, музыкальные композиции и познавательные видеоматериалы. 

  • Цена полностью: от 1350 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу, можно оплатить через «Яндекс Сплит» и разбить платеж на 6 или 12 месяцев.

  • Длительность: от месяца.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Адрес и телефон: 8 (499) 398-40-92, г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 3, этаж 1.

  • Методика: обучают по методике корейского университета EWHA.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Несколько очных групп на выбор.

  • В школе есть кофемашина для студентов.

  • Гибкая система переноса уроков.

  • Есть бесплатное пробное занятие по корейскому языку.

  • Подготовят к учебе в Корее и помогут оформить документы.

  • Доступ к разговорному клубу.

 Недостатки:

  • Дата старта один раз в месяц, нужно ждать набора группы.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Программа курса

2. «Курсы корейского языка в Москве» — Yes

Курс корейского языка построен на коммуникативной методике, благодаря которой студенты с первых занятий погружаются в языковую среду. Студенты общаются на корейском, разучивают стихи и песни, участвуют в живых диалогах и сценах из повседневной жизни. Преподаватели помогают запоминать сложные грамматические конструкции и новые слова с помощью ярких ассоциаций. 

  • Цена полностью: от 580 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Адрес и телефон: 8 (495) 127-48-14, г. Москва, ул. Ельнинская, д. 20, к.1.

  • Методика: коммуникативная методика.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Можно заниматься в мини-группе или индивидуально.

  • Группы с разным графиком и интенсивностью.

  • Бесплатное тестирование и собеседование перед курсом.

  • Есть онлайн-занятия.

 Недостатки:

  • Согласно отзывам, не все преподаватели находят подход к студенту.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Программа курса

3. «Курсы корейского языка для начинающих с нуля» — DiveLang

В школе есть курсы для разных категорий учащихся: взрослых, детей и подростков, интенсивные и индивидуальные форматы обучения, в том числе онлайн-занятия. Студенты научатся понимать корейскую речь в путешествиях, смогут смотреть дорамы и клипы во время общения с носителями языка. Программа включает обучение чтению: от простых текстов до сложных профессиональных материалов. А также письму: от коротких сообщений до деловых писем.

  • Цена полностью: от 2600 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Адрес и телефон: 8 (800) 707-92-33, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр.1.

  • Методика: коммуникативная методика.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Скидка до 30% при пакетной оплате.

  • Бесплатный перенос занятий и возврат средств за пропущенные уроки.

  • Гибкий график занятий.

  • Используют учебную литературу, аудио- и видеоматериалы, проводят интерактивные занятия.

 Недостатки:

  • Часто меняется стоимость занятий.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

4. «Курсы корейского языка для начинающих в Москве» — «ПРОФИ»

В сервисе можно найти подходящего специалиста для решения любой задачи, в том числе изучения корейского языка. Пользователю достаточно описать свои ожидания, а система автоматически направит запрос подходящим исполнителям. Ученик может самостоятельно установить бюджет или дождаться ценовых предложений от педагогов. 

  • Цена полностью: от 1000 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: от 1 урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Адрес и телефон: зависит от педагога.

  • Методика: зависит от педагога.

  • Документ об окончании: нет.

Достоинства:

  • На платформе есть педагоги по разным направлениям: от курсов для начинающих до подготовки к экзаменам.

  • Отзывы проходят модерацию внутри платформы.

  • Подбор репетитора бесплатный.

  • Можно договориться об очных и дистанционных занятиях.

 Недостатки:

  • Найти квалифицированного преподавателя можно не с первого раза.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

5. «Курсы для начинающих» — Allada School

В школе очные групповые, индивидуальные и дистанционные занятия. Уроки в школе проходят два раза в неделю по 80 минут. В команду преподавателей входят выпускники МГУ и МГИМО, а также носители языка. Для студентов предусмотрен персональный менеджер, возможность заморозить занятия на две недели при необходимости. В подарок к курсу идет разговорный клуб с носителем языка.

  • Цена полностью: от 1850 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 занятия. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Адрес и телефон: 8 (495) 141-34-22, г. Москва, Страстной б-р, д. 6, стр.1. и еще более 40 филиалов в разных районах Москвы.

  • Методика: нет информации.

  • Документ об окончании: диплом государственного образца.

Достоинства:

  • Участники могут посещать разговорные клубы.

  • Можно оформить налоговый вычет 13%.

  • Более 40 школ по Москве.

  • Скидки на групповые занятия.

 Недостатки:

  • Количество посещений разговорного клуба зависит от тарифа.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

6. «Изучение корейского языка с нуля в Москве» — «Мастер-класс»

Студенты изучают язык с носителями языка, участвуют в аудиотренингах и погружаются в культурное наследие Кореи. В школе есть индивидуальные занятия для углубленного изучения грамматики и произношения и групповые уроки для развития разговорных навыков через живое общение. Каждый уровень обучения длится три месяца. Участники могут самостоятельно выбирать формат обучения.

  • Цена полностью: от 2000 рублей за занятие.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Адрес и телефон: 8 (499) 391-28-83, г. Москва, Каширское ш., д. 23 и еще три филиала.

  • Методика: авторская.

  • Документ об окончании: нет.

Достоинства:

  • Сезонные скидки на обучение.

  • Шесть вариантов изучения корейского языка.

  • Знакомят с культурой и традициями страны.

  • Обучают по аудио- и видеоматериалам, проводят обучающие игры.

 Недостатки:

  • Нет бесплатного пробного урока.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

Бесплатные курсы и уроки для изучения корейского языка

Можно начать изучение корейского языка без финансовых затрат. На бесплатных уроках осваивают алфавит, базовую грамматику, простые разговорные конструкции и знакомятся с культурой страны.

Программа обучения корейскому языку для начинающих

Стандартная программа рассчитана на тех, кто изучает язык с нуля. В нее обычно входят:

  • Основы алфавита Хангыль и правил чтения.

  • Базовая грамматика и простые речевые конструкции.

  • Повседневная лексика и разговорные выражения.

  • Аудирование и произношение.

  • Практические диалоги и культурные особенности общения.

По окончании базового уровня студенты обычно могут читать, писать и вести простые диалоги на корейском.

Форматы языковых курсов

Школы предлагают курсы для взрослых и детей с разным уровнем загруженности и гибким графиком занятий:

  • Индивидуальные занятия — персональный график и программа, подходящая под цели студента, например, переезд, работа, сдача TOPIK.

  • Групповые курсы — обучение в небольших группах, развитие разговорных навыков, больше общения и интерактива.

  • Специализированные курсы — углубленное изучение языка для конкретных целей: деловой корейский, туристический, разговорный интенсив, курс для подростков.

Подготовка к экзамену по корейскому языку TOPIK

TOPIK или Test of Proficiency in Korean — международный экзамен на знание корейского языка, необходимый для поступления в университеты, получения визы D-4 или трудоустройства в Южной Корее. Существуют курсы подготовки к TOPIK, где обучают формату заданий, стратегии выполнения теста и практике по всем разделам: чтение, аудирование, письмо. К экзамену подготовят в Korean Simple, Korean Center и других школах.

Частые вопросы при выборе курсов корейского языка

Собрали распространенные вопросы, которые задают начинающие студенты о форматах обучения и особенностях выбора школы. Эти ответы помогут лучше понять, как сделать обучение эффективным.

Почему стоит пройти курсы корейского языка?

Курсы корейского языка стоит пройти для продолжения обучения в Корее и получения стипендии и грантов, развития карьеры в международных компаниях, а также для погружения в корейскую культуру. Знание языка позволяет знакомиться с искусством Кореи в оригинале и лучше понимать менталитет носителей.

Когда лучше начинать изучение корейского языка?

Начать можно в любое время — главное, чтобы обучение было регулярным и системным. Освоить письмо и произношение несложно, если заниматься хотя бы 2–3 раза в неделю. Многие студенты отмечают, что лучше всего начинать в период, когда есть возможность уделять языку хотя бы 30–40 минут в день. Это помогает быстро войти в ритм и почувствовать прогресс.

Хочу работать в Южной Корее. Какой курс выбрать?

Для тех, кто планирует трудоустройство в Корее, подойдут специализированные курсы с упором на деловой корейский и подготовку к экзамену TOPIK уровня 3–4, например, курсы в Mandarin School или DiveLang. В школах есть бизнес-курсы, программы которых включают лексику делового общения, основы делового этикета и практику ведения переговоров. Также рекомендуется изучать культурные особенности корейской компании, чтобы легче адаптироваться к рабочей среде.

Можно ли выучить корейский язык с нуля на платных курсах?

Да, большинство платных программ рассчитаны на полных новичков и включают все необходимые основы: чтение, грамматику, разговорную практику и аудирование. Главное преимущество — системный подход и постоянная обратная связь от преподавателя. Даже при отсутствии знаний можно заговорить на базовом уровне уже через несколько месяцев обучения. Для начинающих подойдут курсы в Yes или Skyeng.

Как проходят занятия в языковых онлайн-школах?

Онлайн-занятия проходят в формате живых уроков или видеолекций, где преподаватель объясняет материал, проверяет задания и отвечает на вопросы в реальном времени. Используются интерактивные платформы, виртуальные доски, например в Capital School Center, тесты и карточки для запоминания слов. Студенты также получают домашние задания, доступ к записям уроков и индивидуальные рекомендации по улучшению произношения.

Важно ли наличие государственной лицензии у школы корейского?

Да, наличие лицензии подтверждает официальное качество обучения и дает школе право выдавать документы об окончании курса. Для студентов это важно еще и благодаря возможности оформить налоговый вычет 13%. Кроме того, лицензированные школы, как правило, предлагают обучение по утвержденным Министерством образования программам и имеют опытных преподавателей, прошедших сертификацию. Например, Mandarin School указывает номер лицензии на сайте: № Л035-01298-77/00181767 от 6 июня 2019 г. Проверить данные можно на сайте obrnadzor.gov.ru

Есть ли в школах занятия с носителем языка?

Да, во многих школах предусмотрены занятия с носителями — это помогает лучше освоить естественное произношение и живые выражения, которые редко встречаются в учебниках. Кроме того, общение с корейцами дает понимание интонаций, разговорных сокращений и культурных нюансов речи. В сочетании с преподавателями — русскоязычными специалистами — такие занятия обеспечивают эффективный баланс между теорией и практикой. Курсы с носителями языка есть у Korean Simple, Korean Center, Capital School Center и в других школ из подборки.

В чем преимущества курсов по сравнению с репетиторами?

Педагоги курсов предлагают продуманную программу, регулярные занятия и групповую практику, где можно тренировать разговорную речь с разными партнерами. Также есть контроль прогресса, тестирование и возможность получения сертификата по завершении обучения. А вот индивидуальные занятия с репетитором дают больше гибкости — преподаватель подстраивается под темп ученика и может подробно разобрать любую сложную тему. Репетиторов можно найти на «ПРОФИ», italki или TutorOnline.

Сколько стоят курсы корейского языка?

Стоимость зависит от формата: групповые занятия обычно дешевле, индивидуальные — дороже, но дают максимум внимания преподавателя. Онлайн-курсы также позволяют экономить, сохраняя качество обучения. Многие школы предлагают рассрочку или скидки при оплате за несколько месяцев вперед. Самые бюджетные уроки из этой подборки у Yes, но при выборе ориентироваться лучше на стоимость всего пакета занятий.

Можно ли совмещать обучение с работой или учебой?

Большинство школ предлагают гибкий график — утренние, дневные или вечерние группы, а также онлайн-занятия. Можно выбирать удобное время и интенсивность, чтобы не перегружать себя. Это делает изучение корейского доступным даже для занятых студентов и специалистов.

Какую школу выбрать для изучения корейского языка

Изучение корейского языка становится все более актуальным благодаря растущему влиянию корейской культуры, популярности K-pop и дорам, развитию экономических связей с Кореей. При выборе школы важно учитывать не только формат обучения и квалификацию преподавателей, но и собственные цели, темп освоения материала и возможность практики языка. Правильный выбор школы и усилие помогут достичь желаемого уровня владения корейским языком.

Освоить язык можно на следующих курсах:

  1. «Курсы корейского языка с нуля» от Mandarin School: слушатели осваивают разговорную речь, чтение и письмо по системе бережливого обучения, распределяя нагрузку и концентрируясь на достижении целей.

  2. «Курсы корейского языка онлайн» от DiveLang: индивидуальные занятия или уроки в мини-группах на интерактивном учебнике и бесплатное участие в разговорных клубах.

  3. «Курсы корейского онлайн» от Skyeng: курсы с разговорным чат-ботом для тренировки произношения и безлимитными тренажерами.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

