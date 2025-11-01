ТОП–20 лучших курсов корейского языка в Москве и онлайн

Анализ рынка труда показал рост спроса на специалистов со знанием корейского: в прошлом году этот показатель вырос в три раза. При трудоустройстве в компании Кореи 78% специалистов подчеркивают, что владение корейской терминологией помогло им получить работу. Кроме того, знание языка позволяет понимать K-pop песни, дорамы и фильмы без субтитров.
Какие возможности открывает изучение корейского языка
Знание корейского языка становится конкурентным преимуществом на рынке труда, открывает возможности для международного сотрудничества и позволяет глубже понять особенности ведения бизнеса в азиатском регионе. Расскажем о том, в каких сферах пригодится язык:
Образование. Возможность обучения в престижных университетах, например Сеульском национальном университете, KAIST, а также участие в стипендиальных программах.
Карьера. Знание языка открывает двери в ведущие международные компании, особенно в сфере технологий, туризма и международных отношений. Специалисты востребованы в различных отраслях благодаря активному развитию корейских компаний на глобальном рынке.
Развитие в бизнесе. Знание языка способствует развитию собственного бизнеса в партнерстве с корейскими компаниями и открывает доступ к участию в международных инвестиционных проектах.
Погружение в язык и коммуникацию. Возможность общаться с носителями языка, учиться или работать в Корее, принимать участие в культурных мероприятиях и обменах.
Личный рост и культурный обогащение. Открывается доступ к корейской культуре, кино, музыке и литературе на языке оригинала.
Туризм. Можно самостоятельно путешествовать без переводчика, общаться с местными жителями, решать бытовые вопросы.
Творческие и образовательные проекты. Люди, знакомые с языком, занимаются переводами, создают контент на корейском языке, обучают других.
ТОП–10 курсов по корейскому языку в Москве и онлайн
«Курсы корейского языка онлайн» от Mandarin School: слушатели осваивают разговорную речь, чтение и письмо по системе бережливого обучения, распределяя нагрузку и концентрируясь на достижении целей.
«Курсы корейского языка онлайн» от DiveLang: индивидуальные занятия или уроки в мини-группах на интерактивном учебнике и бесплатное участие в разговорных клубах.
«Курсы корейского онлайн» от Skyeng: курсы с разговорным чат-ботом для тренировки произношения и безлимитными тренажерами.
«Курсы языка онлайн» от Yes: помогут выучить корейский язык, разовьют разговорные навыки перед поездкой в Корею и подготовят к поступлению в профильный вуз.
«Репетиторы по корейскому языку» от TutorOnline: платформа для подбора преподавателя с бесплатной функцией поиска исполнителя и пробным занятием.
«Лучший для тебя репетитор по языку: корейский» от italki: международный сервис репетиторов для занятий с носителем языка.
«Курсы корейского языка в Москве» — Mandarin School: интерактивные уроки в Москве с просмотром фильмов и прослушиванием музыки, есть несколько групп на выбор.
«Курсы корейского языка онлайн» от Yes Online: подбирают программу под цели студента и корректируют ее в процессе занятий.
«Курсы корейского языка в Москве» от Yes: уроки по авторской коммуникативной методике для детей и взрослых.
«Курсы корейского языка для начинающих» от DiveLang: курсы с разными пакетами занятий и прозрачной стоимостью обучения.
Сравнение курсов корейского языка
В таблице систематизировали информацию о программах обучения. Собрали данные о стоимости, наличии занятий с носителями языка, возможности протестировать курс на бесплатном уроке и доступных форматах обучения.
Курс онлайн-школы
Стоимость
Бесплатный урок
Уроки с носителем
Формат занятий
Mandarin School
От 1200 рублей за урок
+
+
Онлайн и офлайн
DiveLang
От 1000 рублей за урок
+
-
Онлайн и офлайн
Skyeng
От 890 рублей за урок
-
+
Онлайн
Yes
От 595 рублей за урок
+
+
Онлайн и офлайн
TutorOnline
От 788 рублей за урок
+
+
Онлайн
italki
От 1450 рублей за урок
-
+
Онлайн
Yes Online
От 730 рублей за урок
+
-
Онлайн
Korean Simple
По запросу
-
+
Онлайн
Korean Center
По запросу
+
+
Онлайн
Capital School Center
По запросу
+
+
Онлайн
ПРОФИ
По запросу
-
+
Онлайн и офлайн
Allada School
От 1850 рублей за урок
-
+
Онлайн и офлайн
«Мастер-класс»
От 2000 рублей за урок
-
+
Онлайн и офлайн
Как мы отбирали курсы для статьи
При подготовке материала проанализировали множество курсов и выбрали самые достойные. Вот критерии, по которым оценивали образовательные программы:
Порог входа. В подборке — курсы для начинающих с нуля и для тех, кто уже знаком с языком. Многие школы предлагают пройти бесплатный тест для определения уровня знаний.
Стоимость обучения. Рассматривали полную стоимость курса или урока, а также возможность оплаты за занятие. Есть школы, где оплатить обучение можно в рассрочку.
Формат обучения. Собрали онлайн- или офлайн-курсы. При этом в некоторых школах со смешанным форматом обучения можно менять очные занятия на дистанционные.
Квалификация преподавателей. В подборке указали, есть ли возможность заниматься с носителями языка и рассказали об опыте русскоязычных учителей.
Программы обучения. В ряде школ доступны разные курсы, например, для детей или взрослых, для путешествий или развития бизнеса.
ТОП–10 онлайн-курсов по корейскому языку для взрослых и детей
Собрали школы с онлайн-обучением. Хотя некоторые сервисы поддерживают и офлайн-формат. Расписание гибкое, уроки проходят на интерактивных платформах или по видеосвязи. Слушатели могут выбрать между групповыми занятиями и индивидуальными.
1. «Курсы корейского языка с нуля» — Mandarin School
Изучать корейский язык в школе можно как на онлайн-, так и на офлайн-курсах. Слушатели осваивают разговорную речь, чтение и письмо, распределяя нагрузку и концентрируясь на достижении целей. Сертификат, который выдается по окончании обучения, подтверждает уровень знаний и дает преимущества при поступлении в вуз или трудоустройстве в международную компанию.
Цена полностью: от 1200 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу, возможность оплаты через «Яндекс Сплит».
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки в Zoom или очные занятия в школе.
Методика: обучают по методике корейского университета EWHA.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Оплата обучения материнским капиталом и возврат налогового вычета 13%.
Бесплатный пробный урок.
Помогают подобрать программу, заключить договор на платное обучение с любым вузом в Корее и подготовить пакет документов.
Можно «заморозить» курс, сменить группу или формат обучения.
Ученики получают доступ к бесплатному разговорному клубу Mandarin Club и учебному закрытому чату для учеников школы.
Есть возможность заниматься онлайн с преподавателем, самостоятельно онлайн на платформе ProMandarin или очно в школе.
Недостатки:
В отзывах есть комментарии о переносах занятий.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
2. «Курсы корейского языка онлайн» — DiveLang
Обучают корейскому языку индивидуально или в группах под руководством преподавателей с высшим педагогическим или лингвистическим образованием и опытом работы от трех лет. Занятия проводятся с помощью интерактивного учебника, доступ к которому возможен с любого устройства — компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.
Цена полностью: от 1000 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, интерактивные тренажеры, практические задания.
Методика: коммуникативная методика.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатные разговорные клубы для участников.
На платформе школы слушателям доступны видео- и аудиоматериалы, а также интерактивные тренажеры.
Прервать обучение можно в любой момент без потери денег.
Бесплатный пробный урок.
Недостатки:
В отзывах отмечают периодические повышения цен на занятия.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
3. «Курсы корейского онлайн» — Skyeng
В школе помогут освоить разговорную практику с нуля. На короткой консультации специалисты помогут определиться с форматом обучения и предложат место в ближайшем учебном потоке. По словам авторов, уже через шесть месяцев слушатели смогут уверенно общаться на корейском. Программа подходит как взрослым, так и подросткам, независимо от начального уровня знаний.
Цена полностью: от 890 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, тренажеры, практические задания.
Методика: нет информации.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Во время обучения слушателям помогают ИИ-продукты от Skyeng.
Упражнения на языковых тренажерах не ограничены по времени.
В личном кабинете есть трекер достижений.
Можно вернуть 13% от стоимости обучения.
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на навязчивый менеджмент.
Нет бесплатного пробного урока, только консультация.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Курсы языка онлайн» — Yes
Занятия проходят на интернет-платформе. Уроки не в записи, а в режиме реального времени. Преподаватель на протяжении всего урока отвечает на вопросы, исправляет ошибки и дает обратную связь каждому ученику. Заниматься можно на компьютере или смартфоне. По завершении начального курса ученики научатся понимать устную речь и отвечать на простые вопросы, а также читать легкие тексты.
Цена полностью: от 595 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, практические задания.
Методика: авторская коммуникативная методика.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Преподаватели — специалисты с сертификатами TOPIК и носители языка.
Есть онлайн-группы выходного дня.
Программа учитывает цели учеников.
Бесплатное онлайн-тестирование перед обучением и пробный урок.
Недостатки:
Служба поддержки не всегда отвечает оперативно.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
5. «Репетиторы по корейскому языку» — TutorOnline
TutorOnline — платформа для поиска репетиторов. Для начала нужно оставить заявку в сервисе. Менеджер с ней ознакомится, проанализирует цели и подберет репетитора. На первом занятии преподаватель выявит уровень ученика, разработает индивидуальную программу и составит расписание. При этом платформа поддерживает студентов на протяжении всего обучения, отвечая на вопросы и предложения.
Цена полностью: от 788 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: по договоренности.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные уроки.
Методика: зависит от преподавателя.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Занятия проходят на онлайн-платформе TutorOnline.
Круглосуточный чат с преподавателем.
Можно заменить репетитора в любой момент.
Недостатки:
В отзывах отмечают недопонимание со стороны менеджеров платформы.
Сложности в оформлении налогового вычета.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Лучший для тебя репетитор по языку: корейский» — italki
Международный сервис для изучения языков. На платформе доступны занятия с носителями языка и сертифицированными преподавателями, которые помогают освоить язык через живое общение. В базе — более 500 учителей по корейскому языку. Участники занимаются индивидуально или с группой, а договориться о стоимости и графике можно перед началом обучения.
Цена полностью: от 1450 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные уроки.
Методика: зависит от преподавателя.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
На платформе есть сообщество с дополнительными материалами.
Скидки по акции «Приведи друга».
Можно заниматься в приложении.
Возвращают деньги за урок, если предупредить преподавателя заранее.
Недостатки:
Тест для определения уровня языка платный.
3,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
7. «Курсы корейского языка онлайн» — Yes Online
В школе есть разные форматы занятий: парные и индивидуальные. На парных уроках студенты общаются между собой под руководством преподавателя, помогают друг другу быстрее освоить разговорную практику. Для тех, кто предпочитает учиться индивидуально, доступны персональные занятия с гибкой системой переноса времени без дополнительных платежей.
Цена полностью: от 730 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, практические задания.
Методика: нет информации.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Заниматься можно на ноутбуке или планшете.
Дарят бонусы за приведенного друга, которые можно потратить на уроки.
Бесплатное пробное занятие, на котором определят уровень знаний и подберут программу.
Можно оплачивать материнским капиталом.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
8. «Уроки корейского языка» — Korean Simple
В школе курсы для тех, кто хочет освоить живой язык без учебников и устаревших выражений. Программа построена так, чтобы ученики перестали переводить в голове с русского и начали мыслить по-корейски. Студенты учатся свободно общаться в реальных ситуациях: от похода в банк до визита к врачу. Преподаватели учитывают график и образ жизни каждого ученика, выстраивая индивидуальную траекторию обучения для достижения поставленных целей.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Методика: авторская.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Готовят к сдаче сертификата на знание корейского языка TOPIK.
Преподаватели — выпускники университетов Кореи, в том числе носители языка.
Учитывают график и цели при составлении программы.
Менеджер ответит на все вопросы и подберет программу по заявке на сайте.
Недостатки:
Нет бесплатного пробного урока.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
9. «Начните говорить на корейском и уверенно использовать его в жизни» — Korean Center
В школе два формата обучения: индивидуальный и в группе до шести человек. Преподаватели учитывают особенности каждого ученика, его скорость освоения материала и работают в тандеме с искусственным интеллектом. А домашние задания формируются с учетом личных интересов студента.
Цена полностью: от 2200 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Методика: авторская.
Документ об окончании: нет.
Курсы:
Достоинства:
Есть пробное занятие.
Вернут деньги, если после первого урока студенты не захотят продолжать обучение.
Можно запросить у преподавателя запись урока при пропуске.
Преподаватели с опытом от трех лет.
Недостатки:
Не выдают сертификаты, но предлагают сдать международный экзамен по корейскому языку TOPIK.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
10. «Изучение корейского языка» — Capital School Center
Педагоги разработали авторский подход к изучению языков с помощью 4D-методики, которая задействует все основные органы чувств: слух, зрение, осязание и движение. Такой подход помогает быстрее создавать новые нейронные связи в мозге и эффективнее использовать образное мышление. Авторы считают, что при регулярном посещении занятий и выполнении домашних заданий обучение пройдет легко.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, практические задания.
Методика: авторская 4D-методика обучения.
Документ об окончании: нет.
Курсы:
Достоинства:
Обучают на интерактивных досках, доступ к которым открывается по QR-коду.
Записи сохраняются в pdf-формате.
Бесплатное пробное занятие.
Преподаватели — носители языка.
Недостатки:
Операторы не всегда отвечают на звонки.
Навязчивые менеджеры.
4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
Очные школы для обучения корейскому языку в Москве
На очных занятиях корейским языком ученики получают возможность живого общения с преподавателем и другими студентами. На уроках сразу отрабатывают новые знания на практике, участвуют в дискуссиях, получают мгновенную обратную связь от педагога.
1. «Курсы корейского языка в Москве» — Mandarin School
Очные занятия проводятся два раза в неделю по вечерам или в воскресенье. Программа разработана на основе учебных материалов Сеульского университета Инха. В дополнение к программе преподаватели используют мультимедийные материалы: документальные и художественные фильмы, музыкальные композиции и познавательные видеоматериалы.
Цена полностью: от 1350 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу, можно оплатить через «Яндекс Сплит» и разбить платеж на 6 или 12 месяцев.
Длительность: от месяца.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: 8 (499) 398-40-92, г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 3, этаж 1.
Методика: обучают по методике корейского университета EWHA.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Несколько очных групп на выбор.
В школе есть кофемашина для студентов.
Гибкая система переноса уроков.
Есть бесплатное пробное занятие по корейскому языку.
Подготовят к учебе в Корее и помогут оформить документы.
Доступ к разговорному клубу.
Недостатки:
Дата старта один раз в месяц, нужно ждать набора группы.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
2. «Курсы корейского языка в Москве» — Yes
Курс корейского языка построен на коммуникативной методике, благодаря которой студенты с первых занятий погружаются в языковую среду. Студенты общаются на корейском, разучивают стихи и песни, участвуют в живых диалогах и сценах из повседневной жизни. Преподаватели помогают запоминать сложные грамматические конструкции и новые слова с помощью ярких ассоциаций.
Цена полностью: от 580 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: 8 (495) 127-48-14, г. Москва, ул. Ельнинская, д. 20, к.1.
Методика: коммуникативная методика.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Можно заниматься в мини-группе или индивидуально.
Группы с разным графиком и интенсивностью.
Бесплатное тестирование и собеседование перед курсом.
Есть онлайн-занятия.
Недостатки:
Согласно отзывам, не все преподаватели находят подход к студенту.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
3. «Курсы корейского языка для начинающих с нуля» — DiveLang
В школе есть курсы для разных категорий учащихся: взрослых, детей и подростков, интенсивные и индивидуальные форматы обучения, в том числе онлайн-занятия. Студенты научатся понимать корейскую речь в путешествиях, смогут смотреть дорамы и клипы во время общения с носителями языка. Программа включает обучение чтению: от простых текстов до сложных профессиональных материалов. А также письму: от коротких сообщений до деловых писем.
Цена полностью: от 2600 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: 8 (800) 707-92-33, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр.1.
Методика: коммуникативная методика.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Скидка до 30% при пакетной оплате.
Бесплатный перенос занятий и возврат средств за пропущенные уроки.
Гибкий график занятий.
Используют учебную литературу, аудио- и видеоматериалы, проводят интерактивные занятия.
Недостатки:
Часто меняется стоимость занятий.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
4. «Курсы корейского языка для начинающих в Москве» — «ПРОФИ»
В сервисе можно найти подходящего специалиста для решения любой задачи, в том числе изучения корейского языка. Пользователю достаточно описать свои ожидания, а система автоматически направит запрос подходящим исполнителям. Ученик может самостоятельно установить бюджет или дождаться ценовых предложений от педагогов.
Цена полностью: от 1000 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: зависит от педагога.
Методика: зависит от педагога.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
На платформе есть педагоги по разным направлениям: от курсов для начинающих до подготовки к экзаменам.
Отзывы проходят модерацию внутри платформы.
Подбор репетитора бесплатный.
Можно договориться об очных и дистанционных занятиях.
Недостатки:
Найти квалифицированного преподавателя можно не с первого раза.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Курсы для начинающих» — Allada School
В школе очные групповые, индивидуальные и дистанционные занятия. Уроки в школе проходят два раза в неделю по 80 минут. В команду преподавателей входят выпускники МГУ и МГИМО, а также носители языка. Для студентов предусмотрен персональный менеджер, возможность заморозить занятия на две недели при необходимости. В подарок к курсу идет разговорный клуб с носителем языка.
Цена полностью: от 1850 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 занятия.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: 8 (495) 141-34-22, г. Москва, Страстной б-р, д. 6, стр.1. и еще более 40 филиалов в разных районах Москвы.
Методика: нет информации.
Документ об окончании: диплом государственного образца.
Достоинства:
Участники могут посещать разговорные клубы.
Можно оформить налоговый вычет 13%.
Более 40 школ по Москве.
Скидки на групповые занятия.
Недостатки:
Количество посещений разговорного клуба зависит от тарифа.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
6. «Изучение корейского языка с нуля в Москве» — «Мастер-класс»
Студенты изучают язык с носителями языка, участвуют в аудиотренингах и погружаются в культурное наследие Кореи. В школе есть индивидуальные занятия для углубленного изучения грамматики и произношения и групповые уроки для развития разговорных навыков через живое общение. Каждый уровень обучения длится три месяца. Участники могут самостоятельно выбирать формат обучения.
Цена полностью: от 2000 рублей за занятие.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: 8 (499) 391-28-83, г. Москва, Каширское ш., д. 23 и еще три филиала.
Методика: авторская.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
Сезонные скидки на обучение.
Шесть вариантов изучения корейского языка.
Знакомят с культурой и традициями страны.
Обучают по аудио- и видеоматериалам, проводят обучающие игры.
Недостатки:
Нет бесплатного пробного урока.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
Бесплатные курсы и уроки для изучения корейского языка
Можно начать изучение корейского языка без финансовых затрат. На бесплатных уроках осваивают алфавит, базовую грамматику, простые разговорные конструкции и знакомятся с культурой страны.
«Корейский язык. Вводный курс» от Stepik (20 видеоуроков, с сертификатом, доступ после регистрации).
«Корейский язык» от Choose course (7 видеоуроков, видеоуроки и тексты, без сертификата, доступ без регистрации).
«Уроки корейского языка для начинающих с нуля онлайн бесплатно» от Lingust (15 видеоуроков, без сертификата, доступ без регистрации).
«Занимайтесь корейским всего 5 минут в день» от Duolingo (интерактивные уроки в приложении, без сертификата, доступ регистрации).
«Разговорник для начинающих» от Book2 (разговорник на 100 тем, без сертификата, доступ без регистрации).
Программа обучения корейскому языку для начинающих
Стандартная программа рассчитана на тех, кто изучает язык с нуля. В нее обычно входят:
Основы алфавита Хангыль и правил чтения.
Базовая грамматика и простые речевые конструкции.
Повседневная лексика и разговорные выражения.
Аудирование и произношение.
Практические диалоги и культурные особенности общения.
По окончании базового уровня студенты обычно могут читать, писать и вести простые диалоги на корейском.
Форматы языковых курсов
Школы предлагают курсы для взрослых и детей с разным уровнем загруженности и гибким графиком занятий:
Индивидуальные занятия — персональный график и программа, подходящая под цели студента, например, переезд, работа, сдача TOPIK.
Групповые курсы — обучение в небольших группах, развитие разговорных навыков, больше общения и интерактива.
Специализированные курсы — углубленное изучение языка для конкретных целей: деловой корейский, туристический, разговорный интенсив, курс для подростков.
TOPIK или Test of Proficiency in Korean — международный экзамен на знание корейского языка, необходимый для поступления в университеты, получения визы D-4 или трудоустройства в Южной Корее. Существуют курсы подготовки к TOPIK, где обучают формату заданий, стратегии выполнения теста и практике по всем разделам: чтение, аудирование, письмо. К экзамену подготовят в Korean Simple, Korean Center и других школах.
Частые вопросы при выборе курсов корейского языка
Собрали распространенные вопросы, которые задают начинающие студенты о форматах обучения и особенностях выбора школы. Эти ответы помогут лучше понять, как сделать обучение эффективным.
Почему стоит пройти курсы корейского языка?
Курсы корейского языка стоит пройти для продолжения обучения в Корее и получения стипендии и грантов, развития карьеры в международных компаниях, а также для погружения в корейскую культуру. Знание языка позволяет знакомиться с искусством Кореи в оригинале и лучше понимать менталитет носителей.
Когда лучше начинать изучение корейского языка?
Начать можно в любое время — главное, чтобы обучение было регулярным и системным. Освоить письмо и произношение несложно, если заниматься хотя бы 2–3 раза в неделю. Многие студенты отмечают, что лучше всего начинать в период, когда есть возможность уделять языку хотя бы 30–40 минут в день. Это помогает быстро войти в ритм и почувствовать прогресс.
Хочу работать в Южной Корее. Какой курс выбрать?
Для тех, кто планирует трудоустройство в Корее, подойдут специализированные курсы с упором на деловой корейский и подготовку к экзамену TOPIK уровня 3–4, например, курсы в Mandarin School или DiveLang. В школах есть бизнес-курсы, программы которых включают лексику делового общения, основы делового этикета и практику ведения переговоров. Также рекомендуется изучать культурные особенности корейской компании, чтобы легче адаптироваться к рабочей среде.
Можно ли выучить корейский язык с нуля на платных курсах?
Да, большинство платных программ рассчитаны на полных новичков и включают все необходимые основы: чтение, грамматику, разговорную практику и аудирование. Главное преимущество — системный подход и постоянная обратная связь от преподавателя. Даже при отсутствии знаний можно заговорить на базовом уровне уже через несколько месяцев обучения. Для начинающих подойдут курсы в Yes или Skyeng.
Как проходят занятия в языковых онлайн-школах?
Онлайн-занятия проходят в формате живых уроков или видеолекций, где преподаватель объясняет материал, проверяет задания и отвечает на вопросы в реальном времени. Используются интерактивные платформы, виртуальные доски, например в Capital School Center, тесты и карточки для запоминания слов. Студенты также получают домашние задания, доступ к записям уроков и индивидуальные рекомендации по улучшению произношения.
Важно ли наличие государственной лицензии у школы корейского?
Да, наличие лицензии подтверждает официальное качество обучения и дает школе право выдавать документы об окончании курса. Для студентов это важно еще и благодаря возможности оформить налоговый вычет 13%. Кроме того, лицензированные школы, как правило, предлагают обучение по утвержденным Министерством образования программам и имеют опытных преподавателей, прошедших сертификацию. Например, Mandarin School указывает номер лицензии на сайте: № Л035-01298-77/00181767 от 6 июня 2019 г. Проверить данные можно на сайте obrnadzor.gov.ru.
Есть ли в школах занятия с носителем языка?
Да, во многих школах предусмотрены занятия с носителями — это помогает лучше освоить естественное произношение и живые выражения, которые редко встречаются в учебниках. Кроме того, общение с корейцами дает понимание интонаций, разговорных сокращений и культурных нюансов речи. В сочетании с преподавателями — русскоязычными специалистами — такие занятия обеспечивают эффективный баланс между теорией и практикой. Курсы с носителями языка есть у Korean Simple, Korean Center, Capital School Center и в других школ из подборки.
В чем преимущества курсов по сравнению с репетиторами?
Педагоги курсов предлагают продуманную программу, регулярные занятия и групповую практику, где можно тренировать разговорную речь с разными партнерами. Также есть контроль прогресса, тестирование и возможность получения сертификата по завершении обучения. А вот индивидуальные занятия с репетитором дают больше гибкости — преподаватель подстраивается под темп ученика и может подробно разобрать любую сложную тему. Репетиторов можно найти на «ПРОФИ», italki или TutorOnline.
Сколько стоят курсы корейского языка?
Стоимость зависит от формата: групповые занятия обычно дешевле, индивидуальные — дороже, но дают максимум внимания преподавателя. Онлайн-курсы также позволяют экономить, сохраняя качество обучения. Многие школы предлагают рассрочку или скидки при оплате за несколько месяцев вперед. Самые бюджетные уроки из этой подборки у Yes, но при выборе ориентироваться лучше на стоимость всего пакета занятий.
Можно ли совмещать обучение с работой или учебой?
Большинство школ предлагают гибкий график — утренние, дневные или вечерние группы, а также онлайн-занятия. Можно выбирать удобное время и интенсивность, чтобы не перегружать себя. Это делает изучение корейского доступным даже для занятых студентов и специалистов.
Какую школу выбрать для изучения корейского языка
Изучение корейского языка становится все более актуальным благодаря растущему влиянию корейской культуры, популярности K-pop и дорам, развитию экономических связей с Кореей. При выборе школы важно учитывать не только формат обучения и квалификацию преподавателей, но и собственные цели, темп освоения материала и возможность практики языка. Правильный выбор школы и усилие помогут достичь желаемого уровня владения корейским языком.
Освоить язык можно на следующих курсах:
«Курсы корейского языка с нуля» от Mandarin School: слушатели осваивают разговорную речь, чтение и письмо по системе бережливого обучения, распределяя нагрузку и концентрируясь на достижении целей.
«Курсы корейского языка онлайн» от DiveLang: индивидуальные занятия или уроки в мини-группах на интерактивном учебнике и бесплатное участие в разговорных клубах.
«Курсы корейского онлайн» от Skyeng: курсы с разговорным чат-ботом для тренировки произношения и безлимитными тренажерами.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
