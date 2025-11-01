ТОП–20 лучших курсов корейского языка в Москве и онлайн

Анализ рынка труда показал рост спроса на специалистов со знанием корейского: в прошлом году этот показатель вырос в три раза . При трудоустройстве в компании Кореи 78% специалистов подчеркивают, что владение корейской терминологией помогло им получить работу. Кроме того, знание языка позволяет понимать K-pop песни, дорамы и фильмы без субтитров.

Творческие и образовательные проекты . Люди, знакомые с языком, занимаются переводами, создают контент на корейском языке, обучают других.

Личный рост и культурный обогащение . Открывается доступ к корейской культуре, кино, музыке и литературе на языке оригинала.

Погружение в язык и коммуникацию. Возможность общаться с носителями языка, учиться или работать в Корее, принимать участие в культурных мероприятиях и обменах.

Развитие в бизнесе . Знание языка способствует развитию собственного бизнеса в партнерстве с корейскими компаниями и открывает доступ к участию в международных инвестиционных проектах.

Карьера . Знание языка открывает двери в ведущие международные компании, особенно в сфере технологий, туризма и международных отношений. Специалисты востребованы в различных отраслях благодаря активному развитию корейских компаний на глобальном рынке.

Образование. Возможность обучения в престижных университетах, например Сеульском национальном университете, KAIST, а также участие в стипендиальных программах.

Знание корейского языка становится конкурентным преимуществом на рынке труда, открывает возможности для международного сотрудничества и позволяет глубже понять особенности ведения бизнеса в азиатском регионе. Расскажем о том, в каких сферах пригодится язык:

« Курсы корейского языка для начинающих » от DiveLang : курсы с разными пакетами занятий и прозрачной стоимостью обучения.

« Курсы корейского языка в Москве » от Yes : уроки по авторской коммуникативной методике для детей и взрослых.

« Курсы корейского языка онлайн » от Yes Online : подбирают программу под цели студента и корректируют ее в процессе занятий.

« Курсы корейского языка в Москве » — Mandarin School : интерактивные уроки в Москве с просмотром фильмов и прослушиванием музыки, есть несколько групп на выбор.

« Лучший для тебя репетитор по языку: корейский » от italki : международный сервис репетиторов для занятий с носителем языка.

« Репетиторы по корейскому языку » от TutorOnline : платформа для подбора преподавателя с бесплатной функцией поиска исполнителя и пробным занятием.

« Курсы языка онлайн » от Yes : помогут выучить корейский язык, разовьют разговорные навыки перед поездкой в Корею и подготовят к поступлению в профильный вуз.

« Курсы корейского онлайн » от Skyeng : курсы с разговорным чат-ботом для тренировки произношения и безлимитными тренажерами.

« Курсы корейского языка онлайн » от DiveLang : индивидуальные занятия или уроки в мини-группах на интерактивном учебнике и бесплатное участие в разговорных клубах.

« Курсы корейского языка онлайн » от Mandarin School : слушатели осваивают разговорную речь, чтение и письмо по системе бережливого обучения, распределяя нагрузку и концентрируясь на достижении целей.

В таблице систематизировали информацию о программах обучения. Собрали данные о стоимости, наличии занятий с носителями языка, возможности протестировать курс на бесплатном уроке и доступных форматах обучения.

Программы обучения . В ряде школ доступны разные курсы, например, для детей или взрослых, для путешествий или развития бизнеса.

Квалификация преподавателей. В подборке указали, есть ли возможность заниматься с носителями языка и рассказали об опыте русскоязычных учителей.

Формат обучения. Собрали онлайн- или офлайн-курсы. При этом в некоторых школах со смешанным форматом обучения можно менять очные занятия на дистанционные.

Стоимость обучения. Рассматривали полную стоимость курса или урока, а также возможность оплаты за занятие. Есть школы, где оплатить обучение можно в рассрочку.

Порог входа. В подборке — курсы для начинающих с нуля и для тех, кто уже знаком с языком. Многие школы предлагают пройти бесплатный тест для определения уровня знаний.

При подготовке материала проанализировали множество курсов и выбрали самые достойные. Вот критерии, по которым оценивали образовательные программы:

Педагоги разработали авторский подход к изучению языков с помощью 4D-методики, которая задействует все основные органы чувств: слух, зрение, осязание и движение. Такой подход помогает быстрее создавать новые нейронные связи в мозге и эффективнее использовать образное мышление. Авторы считают, что при регулярном посещении занятий и выполнении домашних заданий обучение пройдет легко.

В школе два формата обучения: индивидуальный и в группе до шести человек. Преподаватели учитывают особенности каждого ученика, его скорость освоения материала и работают в тандеме с искусственным интеллектом. А домашние задания формируются с учетом личных интересов студента.

Менеджер ответит на все вопросы и подберет программу по заявке на сайте.

В школе курсы для тех, кто хочет освоить живой язык без учебников и устаревших выражений. Программа построена так, чтобы ученики перестали переводить в голове с русского и начали мыслить по-корейски. Студенты учатся свободно общаться в реальных ситуациях: от похода в банк до визита к врачу. Преподаватели учитывают график и образ жизни каждого ученика, выстраивая индивидуальную траекторию обучения для достижения поставленных целей.

Дарят бонусы за приведенного друга, которые можно потратить на уроки.

В школе есть разные форматы занятий: парные и индивидуальные. На парных уроках студенты общаются между собой под руководством преподавателя, помогают друг другу быстрее освоить разговорную практику. Для тех, кто предпочитает учиться индивидуально, доступны персональные занятия с гибкой системой переноса времени без дополнительных платежей.

Международный сервис для изучения языков. На платформе доступны занятия с носителями языка и сертифицированными преподавателями, которые помогают освоить язык через живое общение. В базе — более 500 учителей по корейскому языку. Участники занимаются индивидуально или с группой, а договориться о стоимости и графике можно перед началом обучения.

TutorOnline — платформа для поиска репетиторов. Для начала нужно оставить заявку в сервисе. Менеджер с ней ознакомится, проанализирует цели и подберет репетитора. На первом занятии преподаватель выявит уровень ученика, разработает индивидуальную программу и составит расписание. При этом платформа поддерживает студентов на протяжении всего обучения, отвечая на вопросы и предложения.

Занятия проходят на интернет-платформе. Уроки не в записи, а в режиме реального времени. Преподаватель на протяжении всего урока отвечает на вопросы, исправляет ошибки и дает обратную связь каждому ученику. Заниматься можно на компьютере или смартфоне. По завершении начального курса ученики научатся понимать устную речь и отвечать на простые вопросы, а также читать легкие тексты.

Упражнения на языковых тренажерах не ограничены по времени.

В школе помогут освоить разговорную практику с нуля. На короткой консультации специалисты помогут определиться с форматом обучения и предложат место в ближайшем учебном потоке. По словам авторов, уже через шесть месяцев слушатели смогут уверенно общаться на корейском. Программа подходит как взрослым, так и подросткам, независимо от начального уровня знаний.

На платформе школы слушателям доступны видео- и аудиоматериалы, а также интерактивные тренажеры.

Обучают корейскому языку индивидуально или в группах под руководством преподавателей с высшим педагогическим или лингвистическим образованием и опытом работы от трех лет. Занятия проводятся с помощью интерактивного учебника, доступ к которому возможен с любого устройства — компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

Есть возможность заниматься онлайн с преподавателем, самостоятельно онлайн на платформе ProMandarin или очно в школе.

Помогают подобрать программу, заключить договор на платное обучение с любым вузом в Корее и подготовить пакет документов.

Изучать корейский язык в школе можно как на онлайн-, так и на офлайн-курсах. Слушатели осваивают разговорную речь, чтение и письмо, распределяя нагрузку и концентрируясь на достижении целей. Сертификат, который выдается по окончании обучения, подтверждает уровень знаний и дает преимущества при поступлении в вуз или трудоустройстве в международную компанию.

Собрали школы с онлайн-обучением. Хотя некоторые сервисы поддерживают и офлайн-формат. Расписание гибкое, уроки проходят на интерактивных платформах или по видеосвязи. Слушатели могут выбрать между групповыми занятиями и индивидуальными.

Адрес и телефон : 8 (499) 391-28-83, г. Москва, Каширское ш., д. 23 и еще три филиала.

Студенты изучают язык с носителями языка, участвуют в аудиотренингах и погружаются в культурное наследие Кореи. В школе есть индивидуальные занятия для углубленного изучения грамматики и произношения и групповые уроки для развития разговорных навыков через живое общение. Каждый уровень обучения длится три месяца. Участники могут самостоятельно выбирать формат обучения.

Адрес и телефон : 8 (495) 141-34-22, г. Москва, Страстной б-р, д. 6, стр.1. и еще более 40 филиалов в разных районах Москвы.

В школе очные групповые, индивидуальные и дистанционные занятия. Уроки в школе проходят два раза в неделю по 80 минут. В команду преподавателей входят выпускники МГУ и МГИМО, а также носители языка. Для студентов предусмотрен персональный менеджер, возможность заморозить занятия на две недели при необходимости. В подарок к курсу идет разговорный клуб с носителем языка.

На платформе есть педагоги по разным направлениям: от курсов для начинающих до подготовки к экзаменам.

В сервисе можно найти подходящего специалиста для решения любой задачи, в том числе изучения корейского языка. Пользователю достаточно описать свои ожидания, а система автоматически направит запрос подходящим исполнителям. Ученик может самостоятельно установить бюджет или дождаться ценовых предложений от педагогов.

В школе есть курсы для разных категорий учащихся: взрослых, детей и подростков, интенсивные и индивидуальные форматы обучения, в том числе онлайн-занятия. Студенты научатся понимать корейскую речь в путешествиях, смогут смотреть дорамы и клипы во время общения с носителями языка. Программа включает обучение чтению: от простых текстов до сложных профессиональных материалов. А также письму: от коротких сообщений до деловых писем.

Курс корейского языка построен на коммуникативной методике, благодаря которой студенты с первых занятий погружаются в языковую среду. Студенты общаются на корейском, разучивают стихи и песни, участвуют в живых диалогах и сценах из повседневной жизни. Преподаватели помогают запоминать сложные грамматические конструкции и новые слова с помощью ярких ассоциаций.

Дата старта один раз в месяц, нужно ждать набора группы.

Цена в рассрочку : по запросу, можно оплатить через «Яндекс Сплит» и разбить платеж на 6 или 12 месяцев.

Очные занятия проводятся два раза в неделю по вечерам или в воскресенье. Программа разработана на основе учебных материалов Сеульского университета Инха. В дополнение к программе преподаватели используют мультимедийные материалы: документальные и художественные фильмы, музыкальные композиции и познавательные видеоматериалы.

На очных занятиях корейским языком ученики получают возможность живого общения с преподавателем и другими студентами. На уроках сразу отрабатывают новые знания на практике, участвуют в дискуссиях, получают мгновенную обратную связь от педагога.

« Разговорник для начинающих » от Book2 (разговорник на 100 тем, без сертификата, доступ без регистрации).

« Занимайтесь корейским всего 5 минут в день » от Duolingo (интерактивные уроки в приложении, без сертификата, доступ регистрации).

« Уроки корейского языка для начинающих с нуля онлайн бесплатно » от Lingust (15 видеоуроков, без сертификата, доступ без регистрации).

« Корейский язык » от Choose course (7 видеоуроков, видеоуроки и тексты, без сертификата, доступ без регистрации).

Можно начать изучение корейского языка без финансовых затрат. На бесплатных уроках осваивают алфавит, базовую грамматику, простые разговорные конструкции и знакомятся с культурой страны.

По окончании базового уровня студенты обычно могут читать, писать и вести простые диалоги на корейском.

Стандартная программа рассчитана на тех, кто изучает язык с нуля. В нее обычно входят:

Школы предлагают курсы для взрослых и детей с разным уровнем загруженности и гибким графиком занятий:

TOPIK или Test of Proficiency in Korean — международный экзамен на знание корейского языка, необходимый для поступления в университеты, получения визы D-4 или трудоустройства в Южной Корее. Существуют курсы подготовки к TOPIK, где обучают формату заданий, стратегии выполнения теста и практике по всем разделам: чтение, аудирование, письмо. К экзамену подготовят в Korean Simple, Korean Center и других школах.

Частые вопросы при выборе курсов корейского языка

Собрали распространенные вопросы, которые задают начинающие студенты о форматах обучения и особенностях выбора школы. Эти ответы помогут лучше понять, как сделать обучение эффективным.

Почему стоит пройти курсы корейского языка?

Курсы корейского языка стоит пройти для продолжения обучения в Корее и получения стипендии и грантов, развития карьеры в международных компаниях, а также для погружения в корейскую культуру. Знание языка позволяет знакомиться с искусством Кореи в оригинале и лучше понимать менталитет носителей.

Когда лучше начинать изучение корейского языка?

Начать можно в любое время — главное, чтобы обучение было регулярным и системным. Освоить письмо и произношение несложно, если заниматься хотя бы 2–3 раза в неделю. Многие студенты отмечают, что лучше всего начинать в период, когда есть возможность уделять языку хотя бы 30–40 минут в день. Это помогает быстро войти в ритм и почувствовать прогресс.

Хочу работать в Южной Корее. Какой курс выбрать?

Для тех, кто планирует трудоустройство в Корее, подойдут специализированные курсы с упором на деловой корейский и подготовку к экзамену TOPIK уровня 3–4, например, курсы в Mandarin School или DiveLang. В школах есть бизнес-курсы, программы которых включают лексику делового общения, основы делового этикета и практику ведения переговоров. Также рекомендуется изучать культурные особенности корейской компании, чтобы легче адаптироваться к рабочей среде.

Можно ли выучить корейский язык с нуля на платных курсах?

Да, большинство платных программ рассчитаны на полных новичков и включают все необходимые основы: чтение, грамматику, разговорную практику и аудирование. Главное преимущество — системный подход и постоянная обратная связь от преподавателя. Даже при отсутствии знаний можно заговорить на базовом уровне уже через несколько месяцев обучения. Для начинающих подойдут курсы в Yes или Skyeng.

Как проходят занятия в языковых онлайн-школах?

Онлайн-занятия проходят в формате живых уроков или видеолекций, где преподаватель объясняет материал, проверяет задания и отвечает на вопросы в реальном времени. Используются интерактивные платформы, виртуальные доски, например в Capital School Center, тесты и карточки для запоминания слов. Студенты также получают домашние задания, доступ к записям уроков и индивидуальные рекомендации по улучшению произношения.

Важно ли наличие государственной лицензии у школы корейского?

Да, наличие лицензии подтверждает официальное качество обучения и дает школе право выдавать документы об окончании курса. Для студентов это важно еще и благодаря возможности оформить налоговый вычет 13%. Кроме того, лицензированные школы, как правило, предлагают обучение по утвержденным Министерством образования программам и имеют опытных преподавателей, прошедших сертификацию. Например, Mandarin School указывает номер лицензии на сайте: № Л035-01298-77/00181767 от 6 июня 2019 г. Проверить данные можно на сайте obrnadzor.gov.ru.

Есть ли в школах занятия с носителем языка?

Да, во многих школах предусмотрены занятия с носителями — это помогает лучше освоить естественное произношение и живые выражения, которые редко встречаются в учебниках. Кроме того, общение с корейцами дает понимание интонаций, разговорных сокращений и культурных нюансов речи. В сочетании с преподавателями — русскоязычными специалистами — такие занятия обеспечивают эффективный баланс между теорией и практикой. Курсы с носителями языка есть у Korean Simple, Korean Center, Capital School Center и в других школ из подборки.

В чем преимущества курсов по сравнению с репетиторами?

Педагоги курсов предлагают продуманную программу, регулярные занятия и групповую практику, где можно тренировать разговорную речь с разными партнерами. Также есть контроль прогресса, тестирование и возможность получения сертификата по завершении обучения. А вот индивидуальные занятия с репетитором дают больше гибкости — преподаватель подстраивается под темп ученика и может подробно разобрать любую сложную тему. Репетиторов можно найти на «ПРОФИ», italki или TutorOnline.

Сколько стоят курсы корейского языка?

Стоимость зависит от формата: групповые занятия обычно дешевле, индивидуальные — дороже, но дают максимум внимания преподавателя. Онлайн-курсы также позволяют экономить, сохраняя качество обучения. Многие школы предлагают рассрочку или скидки при оплате за несколько месяцев вперед. Самые бюджетные уроки из этой подборки у Yes, но при выборе ориентироваться лучше на стоимость всего пакета занятий.

