Как получить карту иностранного банка в России: руководство по открытию зарубежной карты

Много полезной информации собрали в разделах «Алгоритм оформления зарубежной банковской карты в России», «Какие бывают иностранные карты» и «Какую карту иностранного банка открыть в России: физическая vs виртуальная». Рассказали о способах пополнения зарубежных карт, а также о рисках и подводных камнях оформления иностранной карты. Ответили на частые вопросы.

Статья поможет разобраться в нюансах каждого из способов, оценить необходимые документы и спрогнозировать возможные комиссии для успешного оформления зарубежной карты. В руководство включили рейтинг сервисов для открытия карты иностранного банка в 2025 году, сделали обзор лучших сервисов, где оформить карту заграничного банка в России.

По данным экспертов финансового рынка, проанализированных в таких изданиях, как РБК , « Коммерсантъ » и « Финам », сегодня основными легальными каналами являются три пути. Первый — это открытие счета через банки-партнеры в дружественных юрисдикциях, например, в Казахстане, Армении, Кыргызстане или ОАЭ. Также можно воспользоваться услугами российских банков, выпускающих карты платежной системы UnionPay. Самый сложный вариант — обратиться напрямую в зарубежные финучреждения с личным визитом.

В конце мы упорядочили всю собранную информацию. Это помогло нам честно сравнить разные сервисы по одним и тем же критериям и понять, что у каждого из них получается хорошо, а что — не очень. Благодаря такому подходу читатель сможет выбрать подходящий для себя вариант, учитывая личные цели и бюджет.

Верификация данных: стремились не только собрать информацию с официальных сайтов сервисов, но и проверить ее на актуальность. Для этого изучали опыт реальных пользователей, чтобы учесть «подводные камни», которые могут возникнуть на практике.

Сложность процесса и сроки: оценивали, возможен ли дистанционный запуск процесса, требуется ли личный визит в банк и как долго длится вся процедура.

Условия и стоимость: внимательно изучали все комиссии — за консультацию, сопровождение оформления, а также обязательные платежи самого банка, например, за открытие счета и его годовое обслуживание.

Перечень юрисдикций и банков: анализировали, счета в каких странах и конкретных банках можно открыть с помощью сервиса.

Чтобы составить актуальный и объективный рейтинг сервисов, помогающих открыть счет в зарубежном банке, провели тщательный отбор и анализ информации. Сформировали первоначальный список компаний. В основу взяли упоминания в профильных СМИ , финансовых форумах и экспертных блогах. Для каждого сервиса оценивали основные параметры, важные для конечного пользователя:

Чтобы упростить сравнение, подготовили подробную таблицу, в которой собраны предложения рынка. В ней — разбивка по основным параметрам: назначение карты, существующие ограничения и условия оформления. Это поможет быстро оценить, какой из сервисов оптимально подходит для онлайн-шопинга, путешествий, бизнес-расчетов или работы с криптовалютой, и избежать неподходящих вариантов.

Сравнительная таблица всех сервисов, где можно оформить карту иностранного банка

Cashinout : решение, которое помогает переводить деньги сотрудникам, друзьями и семье без процентов внутри сервиса.

Easy Payments : сервис, который позволяет удаленно открыть зарубежную именную дебетовую карту Visa и Mastercard в срок от трех дней с курьерской доставкой на дом.

XCards : решение, которое помогает быстро и безопасно получить карту для цифровых платежей и интернет-рекламы.

FlexCard : сервис с реферальной программой, которая позволяет получать 30% от дохода сервиса с каждого приведенного пользователя.

CosmoPay : платформа, на которой можно оформить карты в Google Pay или Apple Pay и оплачивать покупки в офлайн-магазинах за границей.

EPN : сервис с одной из самых полных баз данных банков на рынке — более 52 BIN, включая банки из США, Европы и Латинской Америки.

« Плати по миру » : платежная система, которая подходит для оплаты любых зарубежных сервисов и покупок в любой точке мира.

« 5 карт »: сервис для легального получения зарубежных банковских карт Visa или Mastercard с поддержкой на русском языке и привязкой к российскому номеру.

Рейтинг сервисов для открытия карты иностранного банка в 2025 году

Обзор лучших сервисов, где можно оформить карту заграничного банка в России

Рассмотрели компании, предлагающие как физические, так и виртуальные карты — от простых решений для онлайн-покупок до полноценных мультивалютных продуктов для путешественников и фрилансеров. Каждый сервис оценили по важным критериям: простота оформления, скорость доставки, доступные валюты, размер комиссий и качество клиентской поддержки.

Сервис помогает быстро получить банковскую карту от зарубежного банка. Карта является именной и поддерживает все основные операции. Оформить карту можно удаленно всего за 2 часа, при этом стоимость услуги начинается от 10 тысяч рублей. Клиенту будет доступно мобильное приложение и поддержка на русском языке. Сервис также предлагает партнерскую программу для банков, бизнеса и блогеров. Тип карты: виртуальные Visa и Mastercard.

Срок оформления карты: 2 часа.

Валюты: USD, EUR.

Комиссия за пополнение: нет.

Другие комиссии: выпуск карты от 10 000 рублей.

Месячное обслуживание: от 20 долларов в год.

Поддержка: круглосуточная, через Telegram или WhatsApp 1 .

Приложение: Telegram-бот. Преимущества: Официальная регистрация — компания является зарегистрированным юридическим лицом, все платежи осуществляются исключительно по банковским реквизитам.

География присутствия — офисы компании расположены в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Бишкеке.

Удобство оформления — карта выпускается с привязкой к российскому номеру мобильного телефона.

Персональное сопровождение — каждому клиенту назначается личный менеджер, который курирует на всех этапах оформления.

Доказанная надежность — компания выпустила более 50 тысяч карт, что подтверждает ее опыт и стабильность работы.

Безопасность данных — компания внесена в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора. Недостатки: Не обнаружены. 5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.ru. Подробнее о сервисе

Сервис позволяет легко оплачивать любые зарубежные сервисы и покупки по всему миру, открывая финансовую свободу без необходимости пользоваться обменниками, криптовалютой или наличными. Всего за две минуты можно оформить зарубежную карту прямо в Telegram, а затем за минуту привязать ее к Apple Pay для мгновенного использования. Это решение подходит для путешествий и регулярных платежей за иностранные сервисы. Обеспечивает быстрый и удобный доступ к международным покупкам в любой момент. Тип карт: виртуальные Mastercard.

Срок оформления карты: моментальный выпуск.

Валюты: EUR.

Комиссия за пополнение: нет.

Другие комиссии: выпуск карты от 2990 рублей.

Месячное обслуживание: по запросу.

Поддержка: круглосуточная, через Telegram.

Приложение: Telegram-бот. Преимущества: Возможно пополнение через СБП.

Первый год обслуживания карты бесплатно.

Управление осуществляется через Telegram-бот. Недостатки: По отзывам, большая разница курсов и комиссия. 4,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте crmindex.ru. Подробнее о сервисе

Сервис позволяет приобрести виртуальную карту иностранного банка, защищенную технологией 3D-Secure. Доступно пять тарифных планов — выбор зависит от объема планируемых расходов. Платформа сотрудничает с 36 банками из США, Европы и стран Латинской Америки. Для решения различных финансовых задач доступен обширный выбор BIN-номеров. Тип карт: виртуальные Visa и Mastercard.

Срок оформления карты: моментальный выпуск.

Валюты: USD.

Комиссия за пополнение: от 3% при пополнении карты.

Другие комиссии: выпуск карты от 2 долларов.

Месячное обслуживание: по запросу.

Поддержка: круглосуточная, через Telegram, Wechat.

Приложение: есть, на Android и iOS. Преимущества: Удобное мобильное приложение для получения оповещений, смс-кодов и контроля над счетами.

Полная интеграция с основными рекламными площадками. Недостатки: Сервис не доступен на территории РФ. 4,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте crmindex.ru. Подробнее о сервисе

Современный сервис помогает жителям России оформить карту иностранного банка. Платформа предлагает виртуальные карты с пополняемым балансом в фиате или криптовалюте, которые поддерживают Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay для удобных онлайн-платежей. Также доступны предоплаченные карты с фиксированным номиналом. Тип карт: виртуальные Visa и Mastercard.

Срок оформления карты : моментальный выпуск.

Валюты: USD.

Комиссия за пополнение: за пополнение в криптовалюте — комиссия от 5% в зависимости от вида карты.

Другие комиссии: единоразовая плата за выпуск индивидуальной карты — от 750 рублей.

Месячное обслуживание: бесплатно.

Поддержка: ежедневная техническая поддержка с 8:00 до 20:00 мск.

Приложение: Telegram-бот. Преимущества: Доступны мультивалютные платежи с автоматической конвертацией средств.

Сервис позволяет пополнять счет криптовалютой по специальным льготным курсам.

Для клиентов действует реферальная программа с получением вознаграждения за привлеченных пользователей. Недостатки: Доступны карты только с одной валютой — USD. 4,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте crmindex.ru. Подробнее о сервисе

Универсальное платежное решение для ежедневных трат, которое также позволяет работать с криптовалютой. Сервис доступен для граждан России и других санкционных юрисдикций. Все платежи защищены и полностью анонимны. Можно оплачивать товары и услуги на любых сайтах, где принимаются карты Visa и Mastercard. Если добавить карту в Google Pay или Apple Pay, то появляется возможность оплачивать оффлайн в магазинах за границей. Тип карт: виртуальные Visa и Mastercard.

Срок оформления: моментальный выпуск.

Валюты: по запросу.

Комиссия за пополнение: 1%.

Другие комиссии: стоимость выпуска карты — от 20 долларов.

Месячное обслуживание: по запросу.

Поддержка: круглосуточный чат.

Приложение: Telegram-бот. Преимущества: Процесс выпуска карты максимально упрощен — оформление происходит через Telegram-бота.

Повышенные лимиты на операции.

Пополнение счета доступно в гибкой форме — как криптовалютой, так и российскими рублями. Недостатки: На сайте нет подробной информации о тарифах и условиях. 3,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте tehnoobzor.com. Подробнее о сервисе

Платежные карты, которые предлагает сервис, подойдут для любых потребностей — от путешествий и онлайн-шопинга до подписок на стриминговые сервисы и игровые платформы. Можно оплачивать товары и услуги по всему миру без ограничений. Карты привязываются к Apple Pay и Google Pay, что делает платежи быстрыми и безопасными. Тип карт: виртуальные Visa и Mastercard.

Срок оформления: моментальный выпуск.

Валюты: USD, EUR, GBP.

Комиссия за пополнение: от 3%.

Другие комиссии: от 2 долларов за выпуск карты.

Месячное обслуживание: по запросу.

Поддержка: есть, на русском языке.

Приложение: нет. Преимущества: Для начала использования сервиса достаточно указать только email.

Карты успешно проходят авторизацию в рекламных кабинетах TikTok, Google и других популярных платформ.

Участвуя в партнерской программе, можно получать 30% от всех платежей приглашенных клиентов. Недостатки: По отзывам, возможен массовый бан карт. 4,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте partneroff.pro. Подробнее о сервисе

Сервис позволяет мгновенно выпускать неограниченное количество карт — первая из них будет активирована уже через пять минут после регистрации. Клиентам будет доступно более 40 проверенных BIN-номеров иностранных банков. В личном кабинете можно настроить лимиты расходов и распределять бюджет. Тип карт: виртуальные Visa.

Срок оформления: 5 минут.

Валюты: USD, EUR и другие.

Комиссия за пополнение: от 4%.

Другие комиссии: по запросу.

Месячное обслуживание: по запросу.

Поддержка: круглосуточная.

Приложение: Telegram-бот. Преимущества: Получить карту можно без уплаты каких-либо комиссий — выпуск полностью бесплатный.

Для управления финансами предусмотрено удобное мобильное приложение с функцией контроля расходов.

Бизнесу доступны корпоративные решения с выпуском карт для сотрудников.

Каждый клиент получает индивидуальное обслуживание через персонального менеджера. Недостатки: Сервис не доступен на территории РФ. 3,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте partneroff.pro. Подробнее о сервисе

Платформа предлагает мгновенный выпуск неограниченного количества многоразовых карт в иностранной валюте, которые поддерживают технологию 3DS и подходят для арбитража трафика и онлайн-покупок. Пополнение счета доступно через банковские переводы или криптовалюту, а система уведомлений оперативно информирует о всех операциях. Тип карт: виртуальные и пластиковые Visa.

Срок оформления: моментальный выпуск.

Валюты: USD, EUR.

Комиссия за пополнение: по запросу.

Другие комиссии: по запросу.

Месячное обслуживание: по запросу.

Поддержка: персональный менеджер в тарифе Private.

Приложение: нет. Преимущества: Доступны гибкие тарифные планы — на неделю, месяц или год.

Сервис предлагает специальную рекламную карту с кешбэком 3% от всех потраченных средств.

Для начала работы достаточно пройти быструю одноэтапную верификацию. Недостатки: Сервис не доступен на территории РФ. 4,1 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте trustpilot.com. Подробнее о сервисе

Компания предоставляет решения для международного бизнеса. Основные услуги включают удаленную регистрацию компаний за рубежом, оформление иностранных банковских карт с доставкой, открытие корпоративных счетов в онлайн-банках, а также подключение международных платежных систем. Дополнительно предлагается помощь в создании аккаунтов на маркетплейсах Amazon и Etsy. Тип карт: виртуальные Visa и Mastercard.

Срок оформления: от 1 дня.

Валюты: USD, EUR.

Комиссия за пополнение: по запросу.

Другие комиссии: по запросу.

Месячное обслуживание: по запросу.

Поддержка: поддержка на русском языке в приложении.

Приложение: мобильное приложение. Преимущества: Для оформления карты достаточно российского номера телефона.

Услуга доступна в рассрочку от 1250 рублей в месяц.

Карта является легальным продуктом зарубежного банка, выпускается на имя клиента и доставляется в Россию без необходимости выезда за границу. Недостатки: По отзывам, иногда игнорируют сообщения в техподдержке. 4,4 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.com. Подробнее о сервисе

С помощью цифрового кошелька пользователи могут конвертировать криптовалюты, оплачивать покупки виртуальной картой по всему миру, а также переводить средства сотрудникам, друзьям и родственникам в разных странах. Платформа особенно полезна для быстрого вывода криптовалют на банковские карты, пополнения игровых аккаунтов, оплаты международных подписок и мгновенных расчетов между различными валютами. Тип карт: виртуальные Visa и MasterCard.

Срок оформления: мгновенное оформление в 4 клика.

Валюты: USD, EUR, GBP.

Комиссия за пополнение: 6%.

Другие комиссии: вывод — 0,75 EUR + 3,5%.

Месячное обслуживание: по запросу.

Поддержка: через приложение.

Приложение: приложение на Android. Преимущества: Мгновенный выпуск виртуальных карт для оплаты международных сервисов.

Упрощенный вывод криптовалют на банковские карты в долларах, евро, тенге и других валютах.

Персональное сопровождение для бизнес-клиентов. Недостатки: По отзывам, высокая комиссия за пополнение и вывод средств. 5, 0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте irecommend.ru. Подробнее о сервисе

Онлайн-платформа предлагает удобное решение для оплаты зарубежных сервисов и подписок с помощью личной банковской карты. Оформить индивидуальную карту можно быстро через Telegram-бота в любое время — она не является одноразовой и позволяет отслеживать баланс, пополнять счет и производить платежи когда удобно. Карту можно привязать к Apple Pay или Google Pay для оплаты в магазинах и онлайн. Сервис поддерживает платежи в более чем 140 валютах — банк автоматически конвертирует нужную сумму в момент оплаты. Типы карт: виртуальные Visa и Mastercard.

Срок оформления карты: быстрый выпуск через Telegram-бот.

Валюты: более 140 наименований.

Комиссия за пополнение: при пополнении в рублях комиссия рассчитывается индивидуально в Telegram-боте. За пополнение в криптовалюте USDT — комиссия 4,5%.

Другие комиссии: единоразовая плата за выпуск индивидуальной карты — 2 доллара США.

Месячное обслуживание: бесплатно.

Поддержка: круглосуточный доступ к сервису через бота. Техподдержка отвечает в рабочее время с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 мск.

Приложение: Telegram-бот. Преимущества: Карту можно привязать к мобильному устройству для бесконтактной оплаты.

Абонентская плата за обслуживание карты не взимается.

Клиент может самостоятельно управлять остатком средств, пополнять счет удобными способами и совершать платежи в любое время. Недостатки: По отзывам, реальная комиссия может достигать 30%. 3,7 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.com. Подробнее о сервисе

Платформа предлагает бизнесу комплексное финансовое решение с возможностью выпуска неограниченного количества корпоративных карт с фирменным дизайном. Через мобильное приложение можно отслеживать операции в реальном времени. Сервис включает бесплатный базовый тарифный план для основных операций. Тип карт: виртуальные и пластиковые Visa.

Срок оформления: мгновенное оформление.

Валюты: USD, GBP, EUR, SEK, NOK, CZK, HUF, RON, PLN, DKK.

Комиссия за пополнение: в зависимости от тарифа.

Другие комиссии: в зависимости от тарифа.

Месячное обслуживание: в зависимости от тарифа.

Поддержка: через приложение.

Приложение: есть. Преимущества: Сервис имеет официальную лицензию эстонского финансового регулятора, что подтверждает его легальный статус.

Регистрация аккаунта полностью бесплатна и не требует внесения первоначального взноса. Недостатки: Пополнение с российских банковских счетов недоступно из-за международных ограничений. 2,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте crmindex.ru. Подробнее о сервисе

Мобильное приложение, которое позволяет получить международную предоплаченную карту Visa без необходимости иметь банковский счет, подтверждать уровень доходов или посещать отделение банка. Для регистрации достаточно местного номера телефона и документа, удостоверяющего личность. После пополнения счета через банковский перевод, дебетовую карту или мобильный платеж пользователь получает мгновенный доступ к виртуальной карте для международных переводов, оплаты покупок и счетов. Тип карты: виртуальные и пластиковые Visa.

Срок оформления: моментальный выпуск.

Валюты: USD.

Комиссия за пополнение: по запросу.

Другие комиссии: по запросу.

Месячное обслуживание: по запросу.

Поддержка: через приложение.

Приложение: есть, на английском. Преимущества: Быстрая регистрация — оформление аккаунта со смартфона без подтверждения дохода и документов.

Защита транзакций — технология Visa 3D-Secure для безопасных платежей. Недостатки: На сайте мало информации по условиям обслуживания карты. 2,7 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzyvmarketing.ru. Подробнее о сервисе

Сервис помогает дистанционно оформить зарубежную банковскую карту Visa или Mastercard — как виртуальную, так и пластиковую с доставкой. Карта позволяет совершать онлайн- и офлайн-платежи, а также снимать наличные в более чем 180 странах мира. Управление счетом и картой осуществляется через удобное мобильное приложение. Тип карт: виртуальные и пластиковые Visa и MasterCard.

Срок оформления: 2 минуты.

Валюты: USD.

Комиссия за пополнение: нет.

Другие комиссии: по запросу.

Месячное обслуживание: нет.

Поддержка: через приложение.

Приложение: собственное веб-приложение. Преимущества: Международное использование — платежи и снятие наличных по всему миру: ЕС, США, Великобритания.

Гибкое пополнение — поддержка карт российских банков, USDT в блокчейнах, Visa Direct и PayPal.

Отсутствие комиссий — бесплатное обслуживание, нулевые комиссии за транзакции и доставку Недостатки: Несмотря на заявленную возможность выпуска пластиковых карт, сервис может иметь ограничения по их доставке в отдельные регионы. 4,7 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzyvru.com. Подробнее о сервисе