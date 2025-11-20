ТОП-15 онлайн-курсов по рисованию для начинающих взрослых

Рисование становится популярным хобби среди взрослых. Творчество помогает расслабиться после работы, вернуть вдохновение и открыть в себе художественный потенциал. В рисование легко войти без специального образования и ярко выраженного таланта, достаточно желания и немного усердия в начале пути. Освоить рисование помогут онлайн‑курсы. Такой формат удобен: можно заниматься в комфортном темпе, вечером после офиса или в выходные.

« Хочу в арт-среду » от OnStudy : курс для тех, кто хочет зарабатывать на картинах.

« Школа рисования » от Home Art: курсы с академической основой и поддержкой на каждом этапе.

« Цвет и свет в рисовании пастелью » от Татьяны Артыковой : рисование по работам испанского художника Висенте Ромеро Редондо.

« Цветы акварелью » от Kaplan school : 15 уроков, которые можно изучать в удобное время.

« Масло. Мастихин » от Максима Манькова : курс с разными вариантами участия и доступом до года.

« Искусство акриловой живописи » от Home Art : участники напишут девять картин от пейзажей до портретов.

« Бесплатные онлайн-уроки » от школы «Художник Онлайн» : более 80 уроков от рисунка и графики до акварели, пастели, масла и акрила.

« Открытые мастер-классы и пробные уроки » от Kaplan school : 140 уроков по скетчингу, каллиграфии, леттерингу и акварели.

« 15 мастер-классов по самым популярным техникам + 4 детских МК » от KalachevaSchool : уроки для знакомства с разными техниками.

« Мастер-класс по морской живописи маслом » от Home Art : научат писать живые картины с движением воды и атмосферой заката.

В таблице собрали все школы из подборки и указали формат, стоимость, длительность и наличие бесплатного урока для удобства выбора курса.

Участники освоят технику рисования, вдохновляясь работами испанского художника Висенте Ромеро Редондо, известного портретами и изображениями обнаженной натуры. Видеоуроки доступны в личном кабинете сразу после оплаты, запись можно смотреть в удобное время. Курс разделен на две части, в каждой 4–5 уроков по 30 минут. Уроки состоят из записи «живых» мастер-классов и записанных лекций.

Педагоги курса скетчинга познакомят участников с базовыми техниками, законами перспективы, композиции и колористики, а также особенностями работы с карандашами, маркерами и линерами. Программа подходит новичкам, дизайнерам, архитекторам и модельерам, желающим быстро улучшить навыки и профессионально визуализировать идеи.

Есть бюджетный тариф без проверки работ и более дорогой, но с проверкой.

Цена в рассрочку : беспроцентная рассрочка от 3 до 18 месяцев по запросу.

С первых уроков участники изучают простые формы, после переходят к сложным композициям. Авторы раскроют приемы проработки деталей и создания объемных форм, обучат технике втравливания цвета, помогут отточить навык дописывания фона в готовых работах, а также научат рисовать с натуры и по референсам.

В бюджетном тарифе доступ только на три месяца.

Педагоги познакомят участников с разновидностями мастихинов и объяснят, для каких задач они подходят. Студенты освоят приемы расштриховки и выполнят ряд практических упражнений, которые позволят уверенно работать мастихином, помогут расширить технические навыки и применять полученные приемы в собственных работах.

Уроки на платформе школы, просматривать можно без ограничений по времени..

Курс для тех, кто раньше никогда не рисовал или хочет узнать о новых техниках. Акрил отлично подходит для создания картин для дома и души, он быстро сохнет и не требует сильных художественных навыков. А более опытные мастера изучат новые средства самовыражения: лессировку, пастозные мазки, детализацию.

Курс для тех, кто хочет построить карьеру в искусстве. Подходит действующим и начинающим художникам, а также всем, кто создает изделия ручной работы. Авторы не научат рисовать с нуля, но помогут сформировать стратегию развития в арт-среде, расскажут, как готовить картины к демонстрации и зарабатывать, выставляя работы в галерее или на арт-площадках.

Онлайн-курсы рисования для взрослых и для детей от четырех лет. Участники занимаются по академическим программам, но с индивидуальной составляющей: учитываются личные предпочтения и таланты. Студенты пишут картины в разных жанрах для себя, а поступающим в вузы авторы помогают оформить портфолио и готовят к поступлению. Сопровождают студентов не только педагоги, но и кураторы.

Есть бюджетные тарифы с самостоятельным прохождением и более дорогие с бонусными уроками.

Школа живописи предлагает разнообразные уроки по пастели, digital-рисунку, скетчингу, живописи и иллюстрации. Курсы для разных уровней: для новичков, продолжающих, профи и преподавателей. Авторы и наставники плавно погружают в процесс, помогают раскрыть творческий потенциал и реализовать идеи на холсте.

Есть бюджетные базовые тарифы и более дорогие с обратной связью от куратора.

Онлайн-школа рисования с множеством курсов по разным направлениям: от академического рисунка до шаржа. Авторы научат передавать пропорции, чувствовать цвет, работать в разных техниках. Участники смогут создавать объемные картины мастихином, быстрые скетчи, арт-терапевтические картины, аниме и многое другое.

Сертификат выдают только тем, кто выполнит все домашние задания.

У школы есть закрытый клуб Home Art, где участники могут просматривать коллекцию из 100 видеоуроков.

В школе курсы по разным направлениям: масло, интерьерная живопись, графика и акварель и другие. Программы сочетают академическую основу с постепенным переходом от простого к сложному. Уроки открываются последовательно на платформе школы. При этом каждый этап обучения сопровождался поддержкой преподавателя-художника. На выбранном курсе участники напишут несколько картин.

На онлайн-курсах по рисованию можно получить художественные навыки без посещения студий. Формат подойдет тем, кто хочет рисовать для себя, попробовать разные материалы или освоить технику под руководством преподавателя. Во время обучения ученики создают десятки работ и постепенно переходят от простых зарисовок к полноценным картинам.

Школа открывает бесплатный доступ к обширной библиотеке онлайн‑уроков. Участники получают возможность познакомиться с преподавателями и выполнят более 80 работ. Мастер-классы охватывают все базовые направления: от пейзажей и натюрмортов до анималистики и интерьерного скетчинга.

За три урока автор познакомит участников с экспресс-методом рисования. Слушатели изучат приемы рисования маслом и напишут пейзаж, научатся строить формы и создадут натюрморт, узнают, как создавать объем и определять характер картины на примере портрета.

Школа предлагает 140 открытых уроков. Среди них мастер-классы по скетчингу, каллиграфии и леттерингу, акварели, а также занятия для детей. На уроках преподаватели пошагово демонстрируют технику, поэтому практиковаться можно до тех пор, пока не получится нужный результат. Доступ к первой части занятий отрывается сразу после регистрации, к второй — в течение нескольких дней.

Комплекс мастер-классов для знакомства со школой. Участники научатся делать наброски, работать с акварелью, создавать простые скетчи, писать картины цветными карандашами, использовать сухую пастель и другие инструменты. Доступ к урокам остается у участников навсегда.

Участники напишут картину «Бушующее море» и получат в подарок инструкцию о пяти техниках работы маслом. Авторы расскажут, как оживить волну и передать движение воды красками. Урок для тех, кто хочет творить, но никогда не держал в руках кисть, а также для тех, кто хочет вдохновиться и создать картину для интерьера.

На бесплатных курсах можно познакомиться с различными техниками и выбрать близкое направление. Участники выполнят первые работы, оценят прогресс и выберут подходящий стиль. При желании углубить знания можно перейти на платные курсы с расширенной программой и персональной обратной связью.

Ниже приведены примеры картин, которые создавали ученики различных школ. По работам можно увидеть, какие результаты получают начинающие художники даже без базовой подготовки.

Итоговая работа. Часто курсы завершаются итоговой работой. Например на курсах « Художки.Онлайн » ученики пишут большую картину формата А3 в понравившейся технике. А в Home Art или в школе Максима Манькова обучение рисованию онлайн построено поэтапно: с каждой новой работой ученики осваивают дополнительные приемы и постепенно переходят к более сложным композициям.

Более сложные картины . Далее ученики пробуют свои силы в создании композиций с несколькими объектами. На курсе « Акварельные пейзажи » от Максима Манькова прорисовывают небо, воду, деревья или траву, работают над перспективой. Тренируются передавать объем и текстуру в натюрморте на курсе « Как быстро научиться рисовать » от Татьяны Артыковой. Создают объемные картины, передают глубину и свет на уроках « Магия Мастихина » от Home Art.

Первые практические работы. Слушатели начинают с простых работ. Это могут быть фрукты, как на курсе « Магия мастихина » от Home Art или отработка штриховки, как на курсе « Реалистичный рисунок карандашом с нуля » от Егора Матита.

Базовые навыки. Научат работать с простыми формами, светом и тенью, контрастами. Также перед практикой ученики узнают об основах композиции.

Введение в материалы. Расскажут о том, как выбрать бумагу, кисти и краски, а также об основных свойствах материалов и правилах смешивания.

Стоимость материалов варьируется от 2000 до 6000 рублей. При этом закупать инструменты можно постепенно, выбирая сначала самое необходимое для первых уроков.

ватман или холст размером более 1 м по короткой стороне,

А ученики курса по скетчингу в KalachevaSchool могут рисовать даже на стене:

Набор материалов для каждого направления онлайн-обучения живописи предусмотрен свой: где-то нужны карандаши, где-то краски, где-то фломастеры. Список необходимых инструментов указывают на сайте курса. Также уточнить, какие материалы покупать, можно у менеджера перед покупкой уроков.

Подходит тем, кто ценит гибкий график и хочет заниматься без привязки ко времени. Такие уроки можно найти в школе рисования Home Art : уроки записаны, а педагог разбирает готовые работы учеников. Самостоятельные тарифы без обратной связи есть у KalachevaSchool .

Этот формат встречается чаще. Уроки заранее записаны, что позволяет учиться в удобном темпе. Уроки можно пересматривать, ставить на паузу и возвращаться к сложным моментам столько раз, сколько нужно. Обычно такие программы состоят из коротких пошаговых модулей и сопровождаются заданиями для самостоятельной практики. Обратная связь дается в формате проверок домашней работы или консультаций в отдельном чате. А некоторые тарифы и вовсе не предусматривают оценку преподавателем.

Подходит тем, кому важна дисциплина, живая коммуникация и оперативная обратная связь. Подобный формат есть у школы « Художка.Онлайн »: ученики смотрят и предзаписанные лекции и занимаются на «живых» занятиях.

Этот формат предполагает регулярные занятия в реальном времени. Участники подключаются к вебинару, слушают объяснения преподавателя, наблюдают за процессом рисования и могут задавать вопросы по ходу занятия. Такой формат ближе к очному обучению: он создает ритм, помогает удерживать мотивацию и дает ощущение присутствия в группе. Преподаватель может разобрать ошибки прямо на месте и подстроить объяснение под запросы учеников.

В онлайн-школах разные форматы обучения. Выбор зависит от того, как удобнее воспринимать информацию и выстраивать ритм занятий. Одни предпочитают живое общение и возможность задать вопрос в моменте, другим важна самостоятельность и возможность учиться в собственном темпе.

Взрослым проще учиться, чем детям: они лучше понимают объяснения, способны анализировать результат и выполнять упражнения осознанно. Благодаря этому прогресс у новичков часто оказывается быстрее, чем они сами ожидают. Базовые навыки можно освоить примерно за 1–2 месяца. На академический рисунок, масляную живопись требуется от 6 до 12 месяцев. При ежедневной практике по 2–3 часа прогресс будет заметно быстрее. Если заниматься лишь 1–2 раза в неделю, процесс обучения неизбежно растянется.

Для тех, кто сомневается в своих способностях, есть программы с поддержкой куратора. Они объясняют ошибки без критики и показывают, что можно улучшить в следующей работе. Постепенное продвижение по маленьким шагам позволяет снять страх чистого листа и увидеть первую реальную динамику — часто уже на первой или второй неделе.

Талант тоже пригодится, особенно на старте. Но на результат сильнее влияет регулярная практика, грамотная подача материала и упорство ученика. Поэтому в художественных онлайн-школах много внимания уделяют последовательности: сначала учат видеть форму, потом — передавать объем, работать с пропорциями, светотенью и цветом. Но теория часто подается сжато, чтобы не тратить на нее время. Как правило это один–два урока в зависимости от направления. Больше внимания онлайн-курсы уделяют практике, на которой и оттачиваются навыки.

Начать рисовать с нуля можно, но необходимо желание и упорство. Программы онлайн-курсов строятся не на врожденном таланте, а на пошаговом развитии навыков, чтобы человек без базовой подготовки мог постепенно освоить технические приемы и почувствовать уверенность уже в первых работах.

Можно ли научиться рисовать с нуля, если нет таланта, и сколько это займет по времени

Ответы на частые вопросы

Ответили на вопросы начинающих художников и рассказали, как выбрать курс для себя, в какое время можно заниматься и что делать, если опускаются руки и ничего не получается.

С каких курсов лучше начинать обучение?

Начинающим подходят курсы по акварели в Home Art, рисование карандашом в школе Егора Матита или уроки скетчинга в Onskills — эти материалы прощают ошибки и позволяют быстро увидеть результат. Начинать лучше с минимальным набором: 2–3 кисти, простой блокнот и базовая палитра. А когда начнет получаться — покупать остальные материалы, необходимые на курсе.

Как понять, какой курс подойдет именно мне?

Лучше ориентироваться на текущий уровень подготовки — является ли человек новичком или уже имеет определенный опыт в рисовании. Важно выбрать интересующее направление: акварель, графика, скетчинг или цифровая живопись. Часто начинающие выбирают акрил. Этот материал податлив, неприхотлив. Скетчинг — прост, а еще материалы для уроков предельно доступны. Акварель требует внимания, краски в процессе смешиваются, образуя мягкие переходы, для творчества нужна сноровка или терпение. Лучше попробовать каждый курс на бесплатных уроках, которые часто предлагают школы, а потом переходить к платным урокам.

Подходит ли планшет вместо бумаги?

Нет, для рисования на планшете нужно выбирать digital-курсы или уроки по Procreate. У таких курсов свои плюсы: не нужно покупать бумагу и краски, а все исправляется одним нажатием. Курсы по digital-иллюстрации можно выбрать в KalachevaSchool.

Нужно ли художественное образование для поступления и обучения?

Нет, современные программы обучения строятся на технике: линии, формы, тон, цвет. Эти навыки развиваются через практику, как у любого ремесла. Большинство учеников начинают с нуля и растут за счет регулярных упражнений.

Можно ли заниматься без обратной связи?

Можно, но прогресс будет медленнее. Проверка работ помогает быстрее увидеть ошибки, скорректировать технику и избежать неправильных привычек. Начинающим особенно полезны комментарии преподавателя или куратора. Подобные курсы хороши для тех, кто предпочитает сам оценивать свои достижения и хочет рисовать только для себя.

Можно ли учиться вечером после работы?

Да, длительность большинства уроков составляет 10–25 минут. Можно проходить один модуль в день или собрать небольшой блок в выходные. Гибкий формат подходит даже тем, кто работает полный день. В Home Art, Onskills и KalachevaSchool доступ к урокам остается навсегда, поэтому учиться можно в любое время. Но обратная связь от куратора ограничена, пройти уроки лучше в указанный на курсе срок. А оттачивать навыки уже в любое время.

Подходит ли обучение детям?

Да, но лучше выбирать отдельные программы для подростков или детские курсы. Они учитывают возраст, подают материал проще и дают задания, рассчитанные на более короткое внимание. Такие программы есть у Егора Матита, в KalachevaSchool и «Художке.Онлайн».

Дают ли сертификат?

Некоторые школы, например студия Максима Манькова, Kaplan school и Home Art выдают сертификат о прохождении курса. Он носит имиджевый характер и подходит для личного портфолио, но не является профессиональной художественной квалификацией.

Реально ли научиться рисовать пейзажи и портреты?

Да. Эти жанры доступны после освоения базовых навыков: построения формы, перспективы, светотени и смешения цветов. Обычно ученики переходят к пейзажам через 1–2 месяца практики, а к портретам — после уверенного владения основами. Начать можно с «Акварельных пейзажей» Максима Манькова, курса «Цвет и свет в рисовании пастелью» Татьяны Артыковой или «Магии акварели» Home Art.

Что делать, если ничего не получается или пропало вдохновение?