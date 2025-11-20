ТОП-15 онлайн-курсов по рисованию для начинающих взрослых

Рисование становится популярным хобби среди взрослых. Творчество помогает расслабиться после работы, вернуть вдохновение и открыть в себе художественный потенциал. В рисование легко войти без специального образования и ярко выраженного таланта, достаточно желания и немного усердия в начале пути. Освоить рисование помогут онлайн‑курсы. Такой формат удобен: можно заниматься в комфортном темпе, вечером после офиса или в выходные.
Лучшие онлайн-курсы по рисованию для начинающих
«Школа рисования» от Home Art: курсы с академической основой и поддержкой на каждом этапе.
«Онлайн-школа рисования» от Егора Матита: большой выбор уроков по разным направлениям.
«Онлайн-курсы рисования» от KalachevaSchool: программы с демоуроками и гибкими тарифами.
«Курсы по рисованию» от школы «Художка.Онлайн»: лицензированная художественная онлайн-школа с «живыми» уроками.
«Хочу в арт-среду» от OnStudy: курс для тех, кто хочет зарабатывать на картинах.
Лучшие онлайн-курсы разным техникам рисования: акварель, масло, пастель, скетчинг
«Искусство акриловой живописи» от Home Art: участники напишут девять картин от пейзажей до портретов.
«Масло. Мастихин» от Максима Манькова: курс с разными вариантами участия и доступом до года.
«Цветы акварелью» от Kaplan school: 15 уроков, которые можно изучать в удобное время.
«Онлайн-курс скетчинга» от Onskills: базовые техники, законы перспективы и основы композиции для начинающих.
«Цвет и свет в рисовании пастелью» от Татьяны Артыковой: рисование по работам испанского художника Висенте Ромеро Редондо.
Лучшие бесплатные курсы по рисованию с нуля
«Мастер-класс по морской живописи маслом» от Home Art: научат писать живые картины с движением воды и атмосферой заката.
«15 мастер-классов по самым популярным техникам + 4 детских МК» от KalachevaSchool: уроки для знакомства с разными техниками.
«Открытые мастер-классы и пробные уроки» от Kaplan school: 140 уроков по скетчингу, каллиграфии, леттерингу и акварели.
«Как быстро научиться рисовать» от Татьяны Артыковой: автор поделится экспресс-методом рисования сухой кистью.
«Бесплатные онлайн-уроки» от школы «Художник Онлайн»: более 80 уроков от рисунка и графики до акварели, пастели, масла и акрила.
Сравнительная таблица всех онлайн-курсов по рисованию
В таблице собрали все школы из подборки и указали формат, стоимость, длительность и наличие бесплатного урока для удобства выбора курса.
Школа
Формат
Цена
Длительность
Наличие бесплатных уроков
Home Art
Видеоуроки, практические задания с проверкой
По запросу
От двух месяцев
Есть
Егор Матита
Видеоуроки, практические задания
От 14 000 рублей
В своем темпе
Есть
KalachevaSchool
Видеоуроки, практические задания.
От 7990 рублей
От одного месяца
Есть
Художка.Онлайн
Записанные видеоуроки, онлайн-занятия с учителем, практические задания, мастер-классы
От 42 000 рублей
От 3 месяцев
Есть
OnStudy
Видеоуроки, практические задания
По запросу
В своем темпе
Нет
Максим Маньков
Видеоуроки, практические задания
От 2990 рублей
От 10 уроков
Есть
Kaplan school
Видеоуроки, практические задания
От 4000 рублей
От 15 уроков
Есть
Onskills
Онлайн-уроки, домашние задания
1900 рублей
15 уроков
Нет
Татьяна Артыкова
Видеоуроки, практические задания
По запросу
В своем темпе
Есть
Художник Онлайн
Видеоуроки, практические задания
От 3900 рублей
В своем темпе
Есть
Онлайн-обучение рисованию для взрослых
На онлайн-курсах по рисованию можно получить художественные навыки без посещения студий. Формат подойдет тем, кто хочет рисовать для себя, попробовать разные материалы или освоить технику под руководством преподавателя. Во время обучения ученики создают десятки работ и постепенно переходят от простых зарисовок к полноценным картинам.
1. «Школа рисования» — Home Art
В школе курсы по разным направлениям: масло, интерьерная живопись, графика и акварель и другие. Программы сочетают академическую основу с постепенным переходом от простого к сложному. Уроки открываются последовательно на платформе школы. При этом каждый этап обучения сопровождался поддержкой преподавателя-художника. На выбранном курсе участники напишут несколько картин.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от двух месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Программы:
Достоинства:
Доступ к курсам остается навсегда.
У школы есть закрытый клуб Home Art, где участники могут просматривать коллекцию из 100 видеоуроков.
Дают возможность пройти вводные занятия по курсам.
Подарят пробный урок по рисунку карандашом.
Недостатки:
Сертификат выдают только тем, кто выполнит все домашние задания.
2. «Онлайн-школа рисования» — Егор Матита
Онлайн-школа рисования с множеством курсов по разным направлениям: от академического рисунка до шаржа. Авторы научат передавать пропорции, чувствовать цвет, работать в разных техниках. Участники смогут создавать объемные картины мастихином, быстрые скетчи, арт-терапевтические картины, аниме и многое другое.
Цена полностью: от 14 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Программы:
Достоинства:
У школы есть лицензия.
Есть бюджетные базовые тарифы и более дорогие с обратной связью от куратора.
Широкий выбор направлений — от курсов рисования до программ по рукоделию.
Недостатки:
Сертификат не выдают в базовых тарифах.
3. «Онлайн-курсы рисования» — KalachevaSchool
Школа живописи предлагает разнообразные уроки по пастели, digital-рисунку, скетчингу, живописи и иллюстрации. Курсы для разных уровней: для новичков, продолжающих, профи и преподавателей. Авторы и наставники плавно погружают в процесс, помогают раскрыть творческий потенциал и реализовать идеи на холсте.
Цена полностью: от 7990 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Программы:
Достоинства:
Можно купить абонемент, по которому доступны более 240 курсов.
Есть программы с короткими видеоуроками от 15 минут.
Есть бюджетные тарифы с самостоятельным прохождением и более дорогие с бонусными уроками.
Курсы по живописи подходят и начинающим, и продолжающим.
Недостатки:
Короткий доступ курсов в бюджетных тарифах.
4. «Курсы по рисованию» — «Художка.Онлайн»
Онлайн-курсы рисования для взрослых и для детей от четырех лет. Участники занимаются по академическим программам, но с индивидуальной составляющей: учитываются личные предпочтения и таланты. Студенты пишут картины в разных жанрах для себя, а поступающим в вузы авторы помогают оформить портфолио и готовят к поступлению. Сопровождают студентов не только педагоги, но и кураторы.
Цена полностью: от 42 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 7590 рублей в месяц.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: записанные видеоуроки, онлайн-занятия с учителем, практические задания, мастер-классы.
Документ об окончании: диплом или сертификат.
Программы школы можно изучить на ее странице.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
В личном кабинете доступны обучающие материалы, литература, интерактивные игры.
Индивидуальный образовательный маршрут.
Скидки для тарифов «Онлайн-школа» и «Премиум».
Недостатки:
Дипломы и сертификаты не выдают в самостоятельных тарифах.
5. «Хочу в арт-среду» — OnStudy
Курс для тех, кто хочет построить карьеру в искусстве. Подходит действующим и начинающим художникам, а также всем, кто создает изделия ручной работы. Авторы не научат рисовать с нуля, но помогут сформировать стратегию развития в арт-среде, расскажут, как готовить картины к демонстрации и зарабатывать, выставляя работы в галерее или на арт-площадках.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 18 750 рублей в месяц.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Есть база ответов на вопросы художников.
Доступ в творческое сообщество.
Ежедневная обратная связь от кураторов.
Доступ в закрытый чат слушателей.
Недостатки:
Начинающие художники должны оттачивать мастерство на других курсах.
6. «Искусство акриловой живописи» — Home Art
Курс для тех, кто раньше никогда не рисовал или хочет узнать о новых техниках. Акрил отлично подходит для создания картин для дома и души, он быстро сохнет и не требует сильных художественных навыков. А более опытные мастера изучат новые средства самовыражения: лессировку, пастозные мазки, детализацию.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: десять уроков, в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Преподаватель поддерживает на всем этапе обучения.
Участники напишут девять картин.
Уроки на платформе школы, просматривать можно без ограничений по времени..
После заполнения анкеты предоставляют доступ к вводному уроку курса.
Недостатки:
Стоимость курса можно узнать у менеджеров.
7. «Масло. Мастихин» — Максим Маньков
Педагоги познакомят участников с разновидностями мастихинов и объяснят, для каких задач они подходят. Студенты освоят приемы расштриховки и выполнят ряд практических упражнений, которые позволят уверенно работать мастихином, помогут расширить технические навыки и применять полученные приемы в собственных работах.
Цена полностью: от 2990 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 10 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Программы:
Достоинства:
Педагоги — художники с опытом преподавания от пяти лет.
Теория и практика на курсе сбалансированы.
Доступ сразу после оплаты.
Недостатки:
В бюджетном тарифе доступ только на три месяца.
8. «Цветы акварелью» — Kaplan school
С первых уроков участники изучают простые формы, после переходят к сложным композициям. Авторы раскроют приемы проработки деталей и создания объемных форм, обучат технике втравливания цвета, помогут отточить навык дописывания фона в готовых работах, а также научат рисовать с натуры и по референсам.
Цена полностью: от 4000 рублей.
Цена в рассрочку: беспроцентная рассрочка от 3 до 18 месяцев по запросу.
Длительность: 15 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Программы:
Достоинства:
Постоянный доступ к курсу.
Есть бюджетный тариф без проверки работ и более дорогой, но с проверкой.
Изучать теорию можно на компьютере и телефоне.
Недостатки:
Сертификат выдают не во всех тарифах.
9. «Онлайн-курс скетчинга» — Onskills
Педагоги курса скетчинга познакомят участников с базовыми техниками, законами перспективы, композиции и колористики, а также особенностями работы с карандашами, маркерами и линерами. Программа подходит новичкам, дизайнерам, архитекторам и модельерам, желающим быстро улучшить навыки и профессионально визуализировать идеи.
Цена полностью: 1900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 15 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Программу школы можно изучить на ее странице.
Достоинства:
Программа курса регулярно обновляется.
Доступ к курсу и обновлениям остается у участников навсегда.
Техподдержка помогает решить технические сложности.
У школы есть государственная лицензия.
Недостатки:
Нет тарифа с разбором работ педагогами-художниками.
10. «Цвет и свет в рисовании пастелью» — Татьяна Артыкова
Участники освоят технику рисования, вдохновляясь работами испанского художника Висенте Ромеро Редондо, известного портретами и изображениями обнаженной натуры. Видеоуроки доступны в личном кабинете сразу после оплаты, запись можно смотреть в удобное время. Курс разделен на две части, в каждой 4–5 уроков по 30 минут. Уроки состоят из записи «живых» мастер-классов и записанных лекций.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Выдают чек-листы по рисованию пастелью.
Есть подробный пробный урок.
Подарят бонусный мастер-класс по картине «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега.
Недостатки:
Самостоятельное обучение, нет проверки работ.
Бесплатные онлайн-курсы по рисованию для начинающих
На бесплатных курсах можно познакомиться с различными техниками и выбрать близкое направление. Участники выполнят первые работы, оценят прогресс и выберут подходящий стиль. При желании углубить знания можно перейти на платные курсы с расширенной программой и персональной обратной связью.
1. «Мастер-класс по морской живописи маслом» — Home Art
Участники напишут картину «Бушующее море» и получат в подарок инструкцию о пяти техниках работы маслом. Авторы расскажут, как оживить волну и передать движение воды красками. Урок для тех, кто хочет творить, но никогда не держал в руках кисть, а также для тех, кто хочет вдохновиться и создать картину для интерьера.
Длительность: 2 часа.
Формат: видеоурок.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «15 мастер-классов по самым популярным техникам + 4 детских МК» — KalachevaSchool
Комплекс мастер-классов для знакомства со школой. Участники научатся делать наброски, работать с акварелью, создавать простые скетчи, писать картины цветными карандашами, использовать сухую пастель и другие инструменты. Доступ к урокам остается у участников навсегда.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Открытые мастер-классы и пробные уроки» — Kaplan school
Школа предлагает 140 открытых уроков. Среди них мастер-классы по скетчингу, каллиграфии и леттерингу, акварели, а также занятия для детей. На уроках преподаватели пошагово демонстрируют технику, поэтому практиковаться можно до тех пор, пока не получится нужный результат. Доступ к первой части занятий отрывается сразу после регистрации, к второй — в течение нескольких дней.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как быстро научиться рисовать» — Татьяна Артыкова
За три урока автор познакомит участников с экспресс-методом рисования. Слушатели изучат приемы рисования маслом и напишут пейзаж, научатся строить формы и создадут натюрморт, узнают, как создавать объем и определять характер картины на примере портрета.
Длительность: 3 дня.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Бесплатные онлайн-уроки» — Художник Онлайн
Школа открывает бесплатный доступ к обширной библиотеке онлайн‑уроков. Участники получают возможность познакомиться с преподавателями и выполнят более 80 работ. Мастер-классы охватывают все базовые направления: от пейзажей и натюрмортов до анималистики и интерьерного скетчинга.
Длительность: более 100 часов.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Примеры картин, которые написали ученики курсов
Ниже приведены примеры картин, которые создавали ученики различных школ. По работам можно увидеть, какие результаты получают начинающие художники даже без базовой подготовки.
По какой программе проходит обучение живописи
Программы разных школ отличаются, но базовый учебный путь новичка выглядит примерно одинаково:
Введение в материалы. Расскажут о том, как выбрать бумагу, кисти и краски, а также об основных свойствах материалов и правилах смешивания.
Базовые навыки. Научат работать с простыми формами, светом и тенью, контрастами. Также перед практикой ученики узнают об основах композиции.
Первые практические работы. Слушатели начинают с простых работ. Это могут быть фрукты, как на курсе «Магия мастихина» от Home Art или отработка штриховки, как на курсе «Реалистичный рисунок карандашом с нуля» от Егора Матита.
Более сложные картины. Далее ученики пробуют свои силы в создании композиций с несколькими объектами. На курсе «Акварельные пейзажи» от Максима Манькова прорисовывают небо, воду, деревья или траву, работают над перспективой. Тренируются передавать объем и текстуру в натюрморте на курсе «Как быстро научиться рисовать» от Татьяны Артыковой. Создают объемные картины, передают глубину и свет на уроках «Магия Мастихина» от Home Art.
Итоговая работа. Часто курсы завершаются итоговой работой. Например на курсах «Художки.Онлайн» ученики пишут большую картину формата А3 в понравившейся технике. А в Home Art или в школе Максима Манькова обучение рисованию онлайн построено поэтапно: с каждой новой работой ученики осваивают дополнительные приемы и постепенно переходят к более сложным композициям.
Список материалов
Набор материалов для каждого направления онлайн-обучения живописи предусмотрен свой: где-то нужны карандаши, где-то краски, где-то фломастеры. Список необходимых инструментов указывают на сайте курса. Также уточнить, какие материалы покупать, можно у менеджера перед покупкой уроков.
Рассмотрим на примере. Для курса «Масло. Мастихин» от Максима Манькова понадобятся:
Холсты:
холст на подрамнике размером 30 × 30 см,
четыре холста на картоне размером 25 × 35 см.
Инструменты:
два мастихина разных форм и размеров,
кисти из щетины № 16 и № 8 и синтетическая № 1,
палитры или одноразовые тарелки,
салфетки.
Растворители и вспомогательные средства:
льняное или растительное масло,
масляные краски базовых оттенков.
А ученики курса по скетчингу в KalachevaSchool могут рисовать даже на стене:
Обязательные материалы:
черный перманентный маркер толщиной 1 мм,
черный перманентный маркер толщиной 1,5–3 мм,
плоская кисть шириной 2 см.
Дополнительно для бонусных уроков нужен черный перманентный маркер с плоским пером толщиной 1–5 мм.
Рабочая поверхность на выбор:
стена,
ватман или холст размером более 1 м по короткой стороне,
картон.
Стоимость материалов варьируется от 2000 до 6000 рублей. При этом закупать инструменты можно постепенно, выбирая сначала самое необходимое для первых уроков.
Форматы обучения в художественных онлайн-школах
В онлайн-школах разные форматы обучения. Выбор зависит от того, как удобнее воспринимать информацию и выстраивать ритм занятий. Одни предпочитают живое общение и возможность задать вопрос в моменте, другим важна самостоятельность и возможность учиться в собственном темпе.
Онлайн-курсы с живыми встречами (вебинары)
Этот формат предполагает регулярные занятия в реальном времени. Участники подключаются к вебинару, слушают объяснения преподавателя, наблюдают за процессом рисования и могут задавать вопросы по ходу занятия. Такой формат ближе к очному обучению: он создает ритм, помогает удерживать мотивацию и дает ощущение присутствия в группе. Преподаватель может разобрать ошибки прямо на месте и подстроить объяснение под запросы учеников.
Подходит тем, кому важна дисциплина, живая коммуникация и оперативная обратная связь. Подобный формат есть у школы «Художка.Онлайн»: ученики смотрят и предзаписанные лекции и занимаются на «живых» занятиях.
Готовые записи видеоуроков
Этот формат встречается чаще. Уроки заранее записаны, что позволяет учиться в удобном темпе. Уроки можно пересматривать, ставить на паузу и возвращаться к сложным моментам столько раз, сколько нужно. Обычно такие программы состоят из коротких пошаговых модулей и сопровождаются заданиями для самостоятельной практики. Обратная связь дается в формате проверок домашней работы или консультаций в отдельном чате. А некоторые тарифы и вовсе не предусматривают оценку преподавателем.
Подходит тем, кто ценит гибкий график и хочет заниматься без привязки ко времени. Такие уроки можно найти в школе рисования Home Art: уроки записаны, а педагог разбирает готовые работы учеников. Самостоятельные тарифы без обратной связи есть у KalachevaSchool.
Можно ли научиться рисовать с нуля, если нет таланта, и сколько это займет по времени
Начать рисовать с нуля можно, но необходимо желание и упорство. Программы онлайн-курсов строятся не на врожденном таланте, а на пошаговом развитии навыков, чтобы человек без базовой подготовки мог постепенно освоить технические приемы и почувствовать уверенность уже в первых работах.
Талант тоже пригодится, особенно на старте. Но на результат сильнее влияет регулярная практика, грамотная подача материала и упорство ученика. Поэтому в художественных онлайн-школах много внимания уделяют последовательности: сначала учат видеть форму, потом — передавать объем, работать с пропорциями, светотенью и цветом. Но теория часто подается сжато, чтобы не тратить на нее время. Как правило это один–два урока в зависимости от направления. Больше внимания онлайн-курсы уделяют практике, на которой и оттачиваются навыки.
Для тех, кто сомневается в своих способностях, есть программы с поддержкой куратора. Они объясняют ошибки без критики и показывают, что можно улучшить в следующей работе. Постепенное продвижение по маленьким шагам позволяет снять страх чистого листа и увидеть первую реальную динамику — часто уже на первой или второй неделе.
Взрослым проще учиться, чем детям: они лучше понимают объяснения, способны анализировать результат и выполнять упражнения осознанно. Благодаря этому прогресс у новичков часто оказывается быстрее, чем они сами ожидают. Базовые навыки можно освоить примерно за 1–2 месяца. На академический рисунок, масляную живопись требуется от 6 до 12 месяцев. При ежедневной практике по 2–3 часа прогресс будет заметно быстрее. Если заниматься лишь 1–2 раза в неделю, процесс обучения неизбежно растянется.
Ответы на частые вопросы
Ответили на вопросы начинающих художников и рассказали, как выбрать курс для себя, в какое время можно заниматься и что делать, если опускаются руки и ничего не получается.
С каких курсов лучше начинать обучение?
Начинающим подходят курсы по акварели в Home Art, рисование карандашом в школе Егора Матита или уроки скетчинга в Onskills — эти материалы прощают ошибки и позволяют быстро увидеть результат. Начинать лучше с минимальным набором: 2–3 кисти, простой блокнот и базовая палитра. А когда начнет получаться — покупать остальные материалы, необходимые на курсе.
Как понять, какой курс подойдет именно мне?
Лучше ориентироваться на текущий уровень подготовки — является ли человек новичком или уже имеет определенный опыт в рисовании. Важно выбрать интересующее направление: акварель, графика, скетчинг или цифровая живопись. Часто начинающие выбирают акрил. Этот материал податлив, неприхотлив. Скетчинг — прост, а еще материалы для уроков предельно доступны. Акварель требует внимания, краски в процессе смешиваются, образуя мягкие переходы, для творчества нужна сноровка или терпение. Лучше попробовать каждый курс на бесплатных уроках, которые часто предлагают школы, а потом переходить к платным урокам.
Подходит ли планшет вместо бумаги?
Нет, для рисования на планшете нужно выбирать digital-курсы или уроки по Procreate. У таких курсов свои плюсы: не нужно покупать бумагу и краски, а все исправляется одним нажатием. Курсы по digital-иллюстрации можно выбрать в KalachevaSchool.
Нужно ли художественное образование для поступления и обучения?
Нет, современные программы обучения строятся на технике: линии, формы, тон, цвет. Эти навыки развиваются через практику, как у любого ремесла. Большинство учеников начинают с нуля и растут за счет регулярных упражнений.
Можно ли заниматься без обратной связи?
Можно, но прогресс будет медленнее. Проверка работ помогает быстрее увидеть ошибки, скорректировать технику и избежать неправильных привычек. Начинающим особенно полезны комментарии преподавателя или куратора. Подобные курсы хороши для тех, кто предпочитает сам оценивать свои достижения и хочет рисовать только для себя.
Можно ли учиться вечером после работы?
Да, длительность большинства уроков составляет 10–25 минут. Можно проходить один модуль в день или собрать небольшой блок в выходные. Гибкий формат подходит даже тем, кто работает полный день. В Home Art, Onskills и KalachevaSchool доступ к урокам остается навсегда, поэтому учиться можно в любое время. Но обратная связь от куратора ограничена, пройти уроки лучше в указанный на курсе срок. А оттачивать навыки уже в любое время.
Подходит ли обучение детям?
Да, но лучше выбирать отдельные программы для подростков или детские курсы. Они учитывают возраст, подают материал проще и дают задания, рассчитанные на более короткое внимание. Такие программы есть у Егора Матита, в KalachevaSchool и «Художке.Онлайн».
Дают ли сертификат?
Некоторые школы, например студия Максима Манькова, Kaplan school и Home Art выдают сертификат о прохождении курса. Он носит имиджевый характер и подходит для личного портфолио, но не является профессиональной художественной квалификацией.
Реально ли научиться рисовать пейзажи и портреты?
Да. Эти жанры доступны после освоения базовых навыков: построения формы, перспективы, светотени и смешения цветов. Обычно ученики переходят к пейзажам через 1–2 месяца практики, а к портретам — после уверенного владения основами. Начать можно с «Акварельных пейзажей» Максима Манькова, курса «Цвет и свет в рисовании пастелью» Татьяны Артыковой или «Магии акварели» Home Art.
Что делать, если ничего не получается или пропало вдохновение?
Не стоит сразу бросать обучение — сложности на первых этапах нормальны. Стоит обратиться к преподавателю за советами, сделать небольшой перерыв и вернутся к работе с новым взглядом. Или начать с более легких работ. Полезно смотреть на работы других учеников — это вдохновляет и дает новые идеи. И заниматься регулярно: даже короткие сессии по 15–20 минут в день дают больше, чем редкие многочасовые занятия.
Какой онлайн-курс по рисованию выбрать
На онлайн-курсах по рисованию начинающем могут попробовать разные материалы, освоить технику и создать свои первые картины. Те, кто первый раз возьмет в руки кисть, могут выбрать курсы с поддержкой педагогов-художников, а те, кто уже умеет рисовать, могут выбрать новые для себя направления или самостоятельное обучение для тренировки навыков и поиска вдохновения. Начать свой творческий путь можно на следующих курсах:
«Школа рисования» от Home Art: курсы с академической основой и поддержкой на каждом этапе.
«Онлайн-школа рисования» от Егора Матита: большой выбор уроков по разным направлениям.
«Онлайн-курсы рисования» от KalachevaSchool: программы с разными тарифами и демоуроками.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию