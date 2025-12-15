Обучение директора по строительству: ТОП-15 курсов

Курс Формат Условия: стоимость, рассрочка, документ Для кого: целевая аудитория

«Директор по строительству» — курс от Eduson Academy Онлайн, свободный график От 126 000 ₽ или в рассрочку от 10 500 ₽ в месяц на 12 месяцев. Диплом Eduson, диплом о профессиональной переподготовке. Действующие и начинающие директоры — для систематизации знаний. Инженеры, мастера, техспециалисты — для развития управленческих, финансовых, юридических компетенций. Руководители среднего звена — для усиления навыков и карьерного роста. Собственники бизнеса и предприниматели — для оптимизации процессов.

«Директор по строительству» — курс от Moscow Business Academy Онлайн, от 6 до 9 месяцев От 119 200 ₽ или в рассрочку от 4966 ₽ в месяц. Международный диплом, диплом о профессиональной переподготовке. Инженеры, архитекторы, менеджеры, стремящиеся к руководящей роли с акцентом на практику.

«Директор по строительству» — курс от Moscow Business School Очно или онлайн, 4 дня От 54 750 ₽. Удостоверение о повышении квалификации, диплом Moscow Business School. Практикующие директоры по стоительству или те, кто планируют занять эту должность.

«Директор по строительству» — курс от «Русской школы управления» Очно в Москве, онлайн, видеокурс, 5 месяцев От 240 000 ₽ или в рассрочку от 22 400 ₽ в месяц. Диплом о профессиональной переподготовке. Руководители и специалисты отрасли, желающие углубить знания в управлении и BIM-технологиях.

«Директор по строительству» — курс от «Центра профессиональной подготовки кадров» Дистанционно, 1 месяц От 6000 ₽. Удостоверение о повышении квалификации. Практикующие директоры по стоительству или те, кто планируют занять эту должность.

«Директор по строительству» — курс от УЦДПО Дистанционно, от 256 до 1000 часов От 23 500 ₽. Диплом о профессиональной переподготовке. Практикующие директоры по стоительству или те, кто планируют занять эту должность

«Директор (заместитель) по строительству» — курс от ВГТУ Очно в Москве, дистанционно или онлайн. От 72 до 1100 часов. Стоимость по запросу. Диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышение квалификации в зависимости от программы. Практикующие директоры по стоительству или те, кто планируют занять эту должность

«Менеджмент в строительстве» — курс от Moscow Business Academy Онлайн, 9 месяцев От 234 000 ₽ или в рассрочку 9750 ₽ в месяц на 24 месяца. Международный диплом. Инженеры, архитекторы, менеджеры, стремящиеся к руководящей роли.

«Практика эффективного управления строительными проектами» — курс от Moscow Business School Очно или онлайн, 4 дня 71 900 ₽. Удостоверение о повышении квалификации, сертификат Moscow Business School. Действующие и будущие директоры по строительству, руководители среднего звена, ключевые инженеры специалисты и собственники бизнеса.

«Управление в сфере строительства» — курс от МИПО Онлайн, 7 месяцев От 50 500 ₽ или в рассрочку 2104 ₽ на 24 месяца. Диплом о переподготовке, диплом МИПО. Действующие и будущие руководители — директоры, начальники отделов, прорабы, а также инженерно-технические специалисты и собственники бизнеса.

«Организация и управление в строительстве» — курс от НИИДПО Дистанционно, 3 недели От 6075 ₽, рассрочка от 1519 ₽. Удостоверение о повышении квалификации. Начинающие специалисты, инженеры, прорабы для получения базовых управленческих навыков.

«Управление строительством» — курс от ЭКОДПО Дистанционно, 250–400 часов От 29 980 ₽, рассрочка от 2499 ₽ в месяц. Диплом о переподготовке. Специалисты для профессиональной переподготовки и карьерного роста.

«Управление строительством дома» — курс от Skillbox Онлайн, 2 месяца, доступ навсегда В рассрочку от 7016 ₽ в месяц. Частные лица, планирующие построить или контролировать строительство собственного дома.