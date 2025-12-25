Специализируется на обзорах онлайн-школ и дистанционных курсов.

В статье подробно описали востребованные онлайн-курсы по стилистике и дополнили список бесплатными программами. Также рассказали, что важно при выборе курсов стилиста, привели примеры работ студентов. Отдельный блок выделили под информацию о том, кому подойдут онлайн-курсы стилиста, чему научитесь и что может делать стилист, освоивший онлайн-курсы с нуля. Дополнили рейтинг ответами на самые частые вопросы.

Окончательное формирование списка. В ТОП-10 вошли курсы, которые показали оптимальный баланс по всем этим параметрам.

Оценка условий. Сравнивали стоимость, длительность, форматы, а также помощь с трудоустройством или стажировками.

Изучение отзывов. Анализировали мнения выпускников на независимых площадках, таких как « Отзовик » и IREcommend , и в профессиональных сообществах.

Анализ программы. Смотрели, чтобы теория подкреплялась практикой: разбором гардероба, работой с клиентом, созданием портфолио.

Первичный отбор. Собрали более 50 курсов от известных образовательных платформ и авторитетных практикующих стилистов.

Чтобы составить честный и полезный рейтинг, применили строгую методику:

Как собрали курсы для рейтинга

« Профессия “Персональный стилист” » от GeekBrains: предусматривают живое общение и практику с экспертами.

« Онлайн-курс стилистов » от Onskills: обучают востребованной профессии в бьюти-сфере и выдают сертификат об окончании курса.

« Профессия “Стилист-имиджмейкер” » от «Эколь»: предлагают стать специалистом по персональному шопинг-сопровождению и курированию fashion-съемок в срок от одного до трех месяцев.

« Персональный стилист » от Skillbox: помогают получить первый заработок и клиентов для практики и уже во время прохождения курса.

« Стилистика и искусство визажа » от НИИДПО: предоставляют доступ к учебным материалам навсегда и выдают диплом о профессиональной переподготовке.

« Профессия “Стилист” » от Talentsy: за полгода позволяют стать стилистом-имиджмейкером и добавить более 30 работ в портфолио.

« Стилист в fashion » от Fashion Factory School: помогают получить профессию в fashion-индустрии за четыре месяца и стажировку в компании «Стокманн».

« Стили в одежде: как выбирать и сочетать » от Level One

3490 рублей. Учат создавать элегантный образ всесторонне: от имиджа до этикета.

По подписке. Нацелен на личное использование, а не на профессиональную подготовку.

« Сама себе стилист » от FitStars

От 1577 рублей в месяц на 36 месяцев. Сертификат.

От 1900 рублей или в рассрочку 190 рублей в месяц на 10 частей. Сертификат, вечный доступ к материалам.

От 24 700 рублей или в рассрочку 11 933 рублей в месяц на 12 месяцев. Диплом специалиста, статистика о трудоустройстве выпускников.

От 5451 рублей в месяц на 12 месяцев. Помощь в поиске клиентов, доступ к курсу навсегда, сообщество в Telegram.

От 16 900 рублей или в рассрочку от 1410 рублей в месяц на 12 месяцев. Диплом о профпереподготовке, квалификация «Визажист-стилист», вечный доступ к материалам.

« Стилистика и искусство визажа » от НИИДПО

От 4375 рублей в месяц на 24 месяца. Диплом о профпереподготовке, международный диплом MBA, международный сертификат CPD. Занятия в мини-группах под руководством персонального наставника.

От 143 200 рублей или в рассрочку 11 933 рублей в месяц на 12 месяцев. Диплом, портфолио, доступ к материалам на год, поддержка наставника.

Онлайн, выездные практики в Москве. Занятия 2−3 раза в неделю вечером по будним дням.

« Стилист в fashion » от Fashion Factory School

Курсы стилиста открывают быстрый и доступный путь как для поиска собственного уникального стиля, так и для освоения новой профессии с нуля. В зависимости от цели можно выбрать короткие интенсивы или полноценные программы с глубоким погружением в цветотипирование, психологию имиджа и практику работы с клиентами.

1. «Стилист в fashion» — Fashion Factory School

Четырехмесячная программа в сопровождении экспертов индустрии, среди которых — Алексей Сухарев, ведущий популярного YouTube-канала «Модный подкаст». Онлайн-лекции сочетаются с очными встречами и выездными практиками в Москве. Студенты изучают основные аспекты работы: от цветотипирования и анализа фигуры до создания капсульного гардероба и продвижения личного бренда в социальных сетях. На курсе предоставляют возможность пройти стажировку в сети универмагов «Стокманн». Завершается обучение защитой проекта с получением диплома о дополнительном профессиональном образовании. Стоимость: от 143 200 рублей.

Рассрочка: 11 933 рублей в месяц на 12 месяцев.

Продолжительность: 4 месяца.

Формат: онлайн-лекции, выездные практики в Москве. Занятия 2−3 раза в неделю вечером по будним дням.

Домашние задания: задания с проверкой, в том числе на платформе N2B с удобными цифровыми инструментами для управления гардеробами клиентов.

Документ об окончании: диплом о дополнительном профессиональном образовании. Чему научитесь: Анализу внешности клиента, методикам цветотипирования и определения типажей.

Визуальной коррекции фигуры: применению стилистических приемов, работе с пропорциями, линиями и принтами.

Работе с гардеробом: составлению капсульных коллекций и листов покупок.

Психологии образа: теории архетипов в работе со стилем для более глубокого понимания запросов клиента. Почему стоит выбрать: Сбалансированная программа: за четыре месяца на курсе дают все необходимые знания для работы — от базовых техник до современных аспектов профессии.

Обучение строится на реальных заданиях — слушатели курса собирают мудборды, то есть доски настроения, тренируются в подборе вещей и анализируют тренды.

Лучшие студенты могут пройти стажировку в сети универмагов «Стокманн».

Преподают практикующие специалисты с большим опытом в индустрии.

Поддержка личного наставника и доступ к закрытому сообществу выпускников для делового общения.

Итогом обучения становится не только диплом о дополнительном профессиональном образовании, но и готовое портфолио, а также навыки для продвижения своих услуг. Программу курса можно изучить на его странице. Другие курсы онлайн-школы: «Стилист fashion-съемок», «Искусственный интеллект для fashion-брендов» и «Бренд-менеджер в fashion».

Обучение на стилиста проходит в формате онлайн-видеоуроков и практических занятий в мини-группах с персональным куратором. Студенты учатся цветовому анализу, визуальной коррекции фигуры, работе с клиентами и созданию личного бренда. Практика начинается с первых дней. Результатом станет портфолио из более 30 работ. Перед записью на курс можно получить бесплатную консультацию. Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 4 375 рублей в месяц на 24 месяца.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: 135 видеоуроков от преподавателей, 56 часов практических занятий.

Домашние задания: 30 работ в профессиональном портфолио.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный MBA диплом от Open European Academy, международный сертификат CPD. Чему научитесь: Проводить цветовой анализ и подбирать гармоничные цветовые схемы.

Выполнять визуальную коррекцию фигуры, работать с разными типами телосложения и пропорциями.

Создавать индивидуальные стили для женщин и мужчин, формировать капсульные гардеробы.

Организовывать профессиональный шоппинг для клиентов из разных ценовых сегментов. Почему стоит выбрать этот курс: Занятия проходят в мини-группах с персональным куратором-стилистом, который отвечает на вопросы и помогает на всем пути обучения.

Курс включает отдельный бонусный модуль «PROдвижение» с куратором по привлечению клиентов.

Возможен возврат средств за непройденные материалы, если курс не понравится. Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Стилистика и искусство визажа» — НИИДПО

Программа профессиональной переподготовки, на которой за пять месяцев обучают квалифицированных визажистов-стилистов. Занятия проходят полностью дистанционно, что позволяет осваивать историю моды и косметики, современные технологии макияжа, фейс-арта, коррекцию бровей и ресниц. Выпускники получают диплом, который дает право на ведение профессиональной деятельности. Стоимость: 16 900 рублей.

Рассрочка: 1410 рублей в месяц на 12 месяцев.

Продолжительность: 5 месяцев.

Формат: дистанционный.

Домашние задания: практические задания по профессиональным ситуациям с проверкой и обратной связью, тестирование по каждой теме.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. Чему научитесь: Истории моды, косметики и макияжа, основам стилистики, физиологии и экологии кожи, а также базовым принципам косметологии для работы в сфере визажа.

Технологиям выполнения различных видов макияжа, методам коррекции, окрашивания и оформления бровей и ресниц.

Разработке индивидуального стиля, учитывая запросы клиента, исторические стили и модные тенденции. Почему стоит выбрать этот курс: Классический академический подход — глубокие и системные знания, аналогичные получению полноценной специальности.

Полная дистанционность и гибкость: не нужно никуда ездить. Можно учиться из любой точки, совмещая с работой или другими делами.

Не только текстовые лекции, но и онлайн-вебинары, практические задания и тестирование. Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Персональный стилист» — Skillbox

Четырехмесячная практическая программа, на которой готовят специалистов с нуля до первых заказов. Обучение на 70% состоит из работы с реальными клиентами: студенты анализируют фигуру и внешность, разбирают гардероб, составляют стильные образы и капсульные коллекции, а также продвигают свои услуги. Курс отличается прикладным и клиентоориентированным подходом. Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 5451 рублей в месяц на 12 месяцев.

Продолжительность: 4 месяца.

Формат: дистанционный. Обучение проходит на собственной платформе Skillbox, доступ к материалам — бессрочный.

Домашние задания: создание портфолио проектов и получение обратной связи от кураторов.

Документ об окончании: сертификат. Чему научитесь: Проводить цветовой анализ, определять тип фигуры и пропорции, использовать визуальные приемы для их коррекции.

Разбирать гардероб клиента, составлять шопинг-листы, формировать базовый и капсульный гардероб, подбирать комплекты для разных случаев.

Анализировать модные тренды, разбираться в брендах и ценовых сегментах, планировать бюджет клиента. Почему стоит выбрать этот курс: Первый проект студенты начинают через три недели, а первый заработок возможен еще во время обучения.

Обучение включает доступ к закрытому сообществу в Telegram и поддержку трех кураторов-стилистов, которые дают обратную связь по работам.

В программу входят модули по поиску клиентов и продвижению, что помогает начать практику параллельно с учебой.

Год бесплатного доступа к платформе Skillbox для изучения английского языка. Программу курса можно изучить на его странице.

Сжатая онлайн-программа рассчитана на один – три месяца. Подходит тем, кто хочет в кратчайшие сроки получить базовые, но актуальные навыки для старта в профессии. Обучение профессии стилист дает фундаментальные навыки работы с индивидуальным образом, составления капсульного гардероба и проведения консультаций. Стоимость: от 24 700 рублей.

Рассрочка: от 4200 рублей в месяц на 6 месяцев.

Продолжительность: от 1 месяца.

Формат: дистанционный. Есть возможность выбрать группу с удобным графиком.

Домашние задания: практика, включающая отработку навыков под руководством преподавателя.

Документ об окончании: диплом специалиста. Чему научитесь: Формировать индивидуальный стиль, работать с цветом, силуэтами и психологией линий в образе.

Определять типы фигуры, соблюдать пропорции, использовать техники визуальной коррекции.

Составлять сезонные капсулы, проводить разбор гардероба и организовывать осознанный шопинг. Почему стоит выбрать этот курс: Короткий и интенсивный формат.

По данным академии, 85% выпускников находят работу в сфере красоты в течение 3 недель после обучения.

Учебный план обновляется каждые полгода с учетом трендов и требований индустрии.

Автор и ведущий преподаватель курса — действующий стилист-имиджмейкер. Программу курса можно изучить на его странице.

На коротком онлайн-курсе дают базовые знания о стиле, работе с цветом и фигурой. Программа из 13 видеоуроков знакомит с теорией цвета, учит определять типы фигур, создавать базовый гардероб и строить стильные образы. Подходит для начинающих и всех, кто хочет разобраться в теме для себя или получить стартовые навыки для смены профессии. Стоимость: от 1900 рублей.

Рассрочка: 190 рублей в месяц на 10 частей.

Продолжительность: 2–4 недели.

Формат: дистанционный. Доступ к видеоурокам в личном кабинете открывается навсегда.

Домашние задания: тесты для самопроверки после каждого урока.

Документ об окончании: сертификат. Чему научитесь: Определять разницу между стилем и имиджем, работать с цветовым кругом, подбирать палитру под цветотип и контрастность внешности.

Выявлять тип фигуры, подчеркивать достоинства и скрывать недостатки с помощью одежды.

Формировать базовый гардероб, составлять списки покупок и сочетать вещи в комплекты. Почему стоит выбрать этот курс: Низкая стоимость делает курс одним из самых доступных на рынке.

Бессрочный доступ к материалам: можно изучать уроки в своем темпе и возвращаться к ним в любое время.

Короткий формат без лишней теории позволяет быстро получить базовые навыки и оценить интерес к профессии. Программу курса можно изучить на его странице.

Комплексная онлайн-программа, на которой готовят специалистов для работы с реальными клиентами. Обучение сочетает видеоуроки с живыми занятиями, где основное внимание уделяется практике. Студенты осваивают все этапы — от цветового анализа и создания капсульного гардероба до продвижения личного бренда и поиска заказов. Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 1577 рублей в месяц на 36 месяцев.

Продолжительность: 25 часов теории и 230 часов практики.

Формат: комбинированный онлайн-формат — записанные видеоуроки с бессрочным доступом и живые онлайн-занятия по расписанию с экспертами.

Домашние задания: практические задания проверяются куратором-экспертом, который дает развернутый комментарий в течение 24 часов.

Документ об окончании: сертификат. Чему научитесь: Проведению цветового анализа и цветотипирования, работе с типами фигур, визуальной коррекции и знанию стилей в одежде.

Алгоритму разбора гардероба, бюджетированию, формированию базового и капсульного гардероба, анализу трендов.

Составлению карты стиля, организации шопинга. Почему стоит выбрать этот курс: Возможность начать работать с реальными клиентами уже через три недели после начала обучения.

В программу входит помощь HR-консультанта в поиске работы, а также поддержка куратора и службы заботы на всех этапах обучения.

Актуальность программы — учебный план составлен на 2025 год и охватывает современные тренды и инструменты работы стилиста. Программу курса можно изучить на его странице.

8. «Сама себе стилист» — FitStars

Легкий вводный онлайн-курс, направленный на улучшение личного стиля, а не на подготовку профессионального стилиста. Автор программы, практикующий стилист, за 12 коротких уроков помогает разобраться в сочетании цветов и силуэтов, научиться корректировать фигуру с помощью одежды и делать осознанные покупки, чтобы обновить образы из существующего гардероба. Стоимость: по подписке FitStars.

Рассрочка: по подписке FitStars.

Продолжительность: 12 уроков, общая длительность видео — около 3 часов 20 минут. Уроки по 5–20 минут.

Формат: дистанционный. Доступ к заранее записанным видеоурокам на образовательной платформе FitStars.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: нет. Чему научитесь: Анализировать свой гардероб: по-новому сочетать уже имеющиеся вещи и определять, какие предметы одежды стоит оставить, а от каких избавиться.

Подбирать одежду по фигуре.

Совершать осознанные покупки: выбирать новые вещи и аксессуары, которые будут гармонично сочетаться между собой. Почему стоит выбрать этот курс: Короткий и понятный формат. Короткие уроки удобно смотреть в любое время.

Занятия ведет практикующий стилист с образованием в сфере искусства и опытом работы более четырех лет.

Низкий порог входа: подойдет людям без опыта. Программу курса можно изучить на его странице.

9. «30 дней элегантности» – Надежда Трофимова

Месячная программа по формированию имиджа элегантной женщины охватывает манеры, этикет, речь, внешность и психологию. Автор предлагает по одному практическому уроку в день, которые помогут проработать слабые стороны, освоить базовые нормы поведения и создать гармоничный образ леди, привлекающий внимание в любой ситуации. Стоимость: 3490 рублей.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 30 дней — по одному уроку в день. Общий срок доступа к материалам зависит от выбранного тарифа.

Формат: онлайн-обучение на платформе GetCourse.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: нет. Чему научитесь: Строить элегантный образ, работать над осанкой, походкой и движениями.

Развивать внутреннюю уверенность в своей привлекательности и элегантности.

Использовать готовый имидж-план — программу для формирования своего имиджа. Почему стоит выбрать этот курс: В отличие от многих курсов по стилю, фокусирующихся только на одежде, эта программа затрагивает все аспекты имиджа: от манер и речи до психологии и бытовой эстетики.

Обучение построено как последовательный 30-дневный марафон с ежедневными уроками и заданиями. Программу курса можно изучить на его странице.

10. «Стили в одежде: как выбирать и сочетать» — Level One