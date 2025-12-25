В статье подробно описали востребованные онлайн-курсы по стилистике и дополнили список бесплатными программами. Также рассказали, что важно при выборе курсов стилиста, привели примеры работ студентов. Отдельный блок выделили под информацию о том, кому подойдут онлайн-курсы стилиста, чему научитесь и что может делать стилист, освоивший онлайн-курсы с нуля. Дополнили рейтинг ответами на самые частые вопросы.
Работает в сфере онлайн-образования более четырех лет.
Специализируется на обзорах онлайн-школ и дистанционных курсов.
Как собрали курсы для рейтинга
Чтобы составить честный и полезный рейтинг, применили строгую методику:
Первичный отбор. Собрали более 50 курсов от известных образовательных платформ и авторитетных практикующих стилистов.
Анализ программы. Смотрели, чтобы теория подкреплялась практикой: разбором гардероба, работой с клиентом, созданием портфолио.
Изучение отзывов. Анализировали мнения выпускников на независимых площадках, таких как «Отзовик» и IREcommend, и в профессиональных сообществах.
Оценка условий. Сравнивали стоимость, длительность, форматы, а также помощь с трудоустройством или стажировками.
Окончательное формирование списка. В ТОП-10 вошли курсы, которые показали оптимальный баланс по всем этим параметрам.
Рейтинг онлайн-курсов стилиста в 2026 году
«Стилист в fashion» от Fashion Factory School: помогают получить профессию в fashion-индустрии за четыре месяца и стажировку в компании «Стокманн».
«Профессия “Стилист”» от Talentsy: за полгода позволяют стать стилистом-имиджмейкером и добавить более 30 работ в портфолио.
«Стилистика и искусство визажа» от НИИДПО: предоставляют доступ к учебным материалам навсегда и выдают диплом о профессиональной переподготовке.
«Персональный стилист» от Skillbox: помогают получить первый заработок и клиентов для практики и уже во время прохождения курса.
«Профессия “Стилист-имиджмейкер”» от «Эколь»: предлагают стать специалистом по персональному шопинг-сопровождению и курированию fashion-съемок в срок от одного до трех месяцев.
«Онлайн-курс стилистов» от Onskills: обучают востребованной профессии в бьюти-сфере и выдают сертификат об окончании курса.
«Профессия “Персональный стилист”» от GeekBrains: предусматривают живое общение и практику с экспертами.
Сравнительная таблица всех курсов по стилистике
Курс и школа
Формат обучения
Длительность
Условия оплаты и результаты обучения
«Стилист в fashion» от Fashion Factory School
Онлайн, выездные практики в Москве. Занятия 2−3 раза в неделю вечером по будним дням.
4 месяца
От 143 200 рублей или в рассрочку 11 933 рублей в месяц на 12 месяцев. Диплом, портфолио, доступ к материалам на год, поддержка наставника.
«Профессия “Стилист”» от Talentsy
Онлайн-занятия в мини-группах
6 месяцев
От 4375 рублей в месяц на 24 месяца. Диплом о профпереподготовке, международный диплом MBA, международный сертификат CPD. Занятия в мини-группах под руководством персонального наставника.
«Стилистика и искусство визажа» от НИИДПО
Дистанционный
22 недели — 620 часов
От 16 900 рублей или в рассрочку от 1410 рублей в месяц на 12 месяцев. Диплом о профпереподготовке, квалификация «Визажист-стилист», вечный доступ к материалам.
«Персональный стилист» от Skillbox
Онлайн
4 месяца
От 5451 рублей в месяц на 12 месяцев. Помощь в поиске клиентов, доступ к курсу навсегда, сообщество в Telegram.
«Профессия “Стилист-имиджмейкер”» от «Эколь»
Информация отсутствует
1–3 месяца — 52 ак. часа
От 24 700 рублей или в рассрочку 11 933 рублей в месяц на 12 месяцев. Диплом специалиста, статистика о трудоустройстве выпускников.
«Онлайн-курс стилистов» от Onskills
Онлайн, видеоуроки в записи
12 уроков
От 1900 рублей или в рассрочку 190 рублей в месяц на 10 частей. Сертификат, вечный доступ к материалам.
«Профессия “Персональный стилист”» от GeekBrains
Записанные видеоуроки, живые онлайн-занятия
25 часов теории, 230 часов практики
От 1577 рублей в месяц на 36 месяцев. Сертификат.
«Сама себе стилист» от FitStars
Онлайн, видеоуроки по 15-20 минут
12 уроков
По подписке. Нацелен на личное использование, а не на профессиональную подготовку.
«30 дней элегантности» от Надежды Трофимовой
Онлайн, видеоуроки и задания
30 дней
3490 рублей. Учат создавать элегантный образ всесторонне: от имиджа до этикета.
«Стили в одежде: как выбирать и сочетать» от Level One
Лекция в записи
2 часа
1250 рублей. Без сертификата.
Онлайн-курсы по стилистике
Курсы стилиста открывают быстрый и доступный путь как для поиска собственного уникального стиля, так и для освоения новой профессии с нуля. В зависимости от цели можно выбрать короткие интенсивы или полноценные программы с глубоким погружением в цветотипирование, психологию имиджа и практику работы с клиентами.
1. «Стилист в fashion» — Fashion Factory School
Четырехмесячная программа в сопровождении экспертов индустрии, среди которых — Алексей Сухарев, ведущий популярного YouTube-канала «Модный подкаст». Онлайн-лекции сочетаются с очными встречами и выездными практиками в Москве. Студенты изучают основные аспекты работы: от цветотипирования и анализа фигуры до создания капсульного гардероба и продвижения личного бренда в социальных сетях. На курсе предоставляют возможность пройти стажировку в сети универмагов «Стокманн». Завершается обучение защитой проекта с получением диплома о дополнительном профессиональном образовании.
Стоимость: от 143 200 рублей.
Рассрочка: 11 933 рублей в месяц на 12 месяцев.
Продолжительность: 4 месяца.
Формат: онлайн-лекции, выездные практики в Москве. Занятия 2−3 раза в неделю вечером по будним дням.
Домашние задания: задания с проверкой, в том числе на платформе N2B с удобными цифровыми инструментами для управления гардеробами клиентов.
Документ об окончании: диплом о дополнительном профессиональном образовании.
Чему научитесь:
Анализу внешности клиента, методикам цветотипирования и определения типажей.
Визуальной коррекции фигуры: применению стилистических приемов, работе с пропорциями, линиями и принтами.
Работе с гардеробом: составлению капсульных коллекций и листов покупок.
Психологии образа: теории архетипов в работе со стилем для более глубокого понимания запросов клиента.
Почему стоит выбрать:
Сбалансированная программа: за четыре месяца на курсе дают все необходимые знания для работы — от базовых техник до современных аспектов профессии.
Обучение строится на реальных заданиях — слушатели курса собирают мудборды, то есть доски настроения, тренируются в подборе вещей и анализируют тренды.
Лучшие студенты могут пройти стажировку в сети универмагов «Стокманн».
Преподают практикующие специалисты с большим опытом в индустрии.
Поддержка личного наставника и доступ к закрытому сообществу выпускников для делового общения.
Итогом обучения становится не только диплом о дополнительном профессиональном образовании, но и готовое портфолио, а также навыки для продвижения своих услуг.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие курсы онлайн-школы: «Стилист fashion-съемок», «Искусственный интеллект для fashion-брендов» и «Бренд-менеджер в fashion».
2. «Профессия “Стилист”» — Talentsy
Обучение на стилиста проходит в формате онлайн-видеоуроков и практических занятий в мини-группах с персональным куратором. Студенты учатся цветовому анализу, визуальной коррекции фигуры, работе с клиентами и созданию личного бренда. Практика начинается с первых дней. Результатом станет портфолио из более 30 работ. Перед записью на курс можно получить бесплатную консультацию.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 4 375 рублей в месяц на 24 месяца.
Продолжительность: 6 месяцев.
Формат: 135 видеоуроков от преподавателей, 56 часов практических занятий.
Домашние задания: 30 работ в профессиональном портфолио.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный MBA диплом от Open European Academy, международный сертификат CPD.
Чему научитесь:
Проводить цветовой анализ и подбирать гармоничные цветовые схемы.
Выполнять визуальную коррекцию фигуры, работать с разными типами телосложения и пропорциями.
Создавать индивидуальные стили для женщин и мужчин, формировать капсульные гардеробы.
Организовывать профессиональный шоппинг для клиентов из разных ценовых сегментов.
Почему стоит выбрать этот курс:
Занятия проходят в мини-группах с персональным куратором-стилистом, который отвечает на вопросы и помогает на всем пути обучения.
Курс включает отдельный бонусный модуль «PROдвижение» с куратором по привлечению клиентов.
Возможен возврат средств за непройденные материалы, если курс не понравится.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Стилистика и искусство визажа» — НИИДПО
Программа профессиональной переподготовки, на которой за пять месяцев обучают квалифицированных визажистов-стилистов. Занятия проходят полностью дистанционно, что позволяет осваивать историю моды и косметики, современные технологии макияжа, фейс-арта, коррекцию бровей и ресниц. Выпускники получают диплом, который дает право на ведение профессиональной деятельности.
Стоимость: 16 900 рублей.
Рассрочка: 1410 рублей в месяц на 12 месяцев.
Продолжительность: 5 месяцев.
Формат: дистанционный.
Домашние задания: практические задания по профессиональным ситуациям с проверкой и обратной связью, тестирование по каждой теме.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Чему научитесь:
Истории моды, косметики и макияжа, основам стилистики, физиологии и экологии кожи, а также базовым принципам косметологии для работы в сфере визажа.
Технологиям выполнения различных видов макияжа, методам коррекции, окрашивания и оформления бровей и ресниц.
Разработке индивидуального стиля, учитывая запросы клиента, исторические стили и модные тенденции.
Почему стоит выбрать этот курс:
Классический академический подход — глубокие и системные знания, аналогичные получению полноценной специальности.
Полная дистанционность и гибкость: не нужно никуда ездить. Можно учиться из любой точки, совмещая с работой или другими делами.
Не только текстовые лекции, но и онлайн-вебинары, практические задания и тестирование.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Персональный стилист» — Skillbox
Четырехмесячная практическая программа, на которой готовят специалистов с нуля до первых заказов. Обучение на 70% состоит из работы с реальными клиентами: студенты анализируют фигуру и внешность, разбирают гардероб, составляют стильные образы и капсульные коллекции, а также продвигают свои услуги. Курс отличается прикладным и клиентоориентированным подходом.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 5451 рублей в месяц на 12 месяцев.
Продолжительность: 4 месяца.
Формат: дистанционный. Обучение проходит на собственной платформе Skillbox, доступ к материалам — бессрочный.
Домашние задания: создание портфолио проектов и получение обратной связи от кураторов.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Проводить цветовой анализ, определять тип фигуры и пропорции, использовать визуальные приемы для их коррекции.
Разбирать гардероб клиента, составлять шопинг-листы, формировать базовый и капсульный гардероб, подбирать комплекты для разных случаев.
Анализировать модные тренды, разбираться в брендах и ценовых сегментах, планировать бюджет клиента.
Почему стоит выбрать этот курс:
Первый проект студенты начинают через три недели, а первый заработок возможен еще во время обучения.
Обучение включает доступ к закрытому сообществу в Telegram и поддержку трех кураторов-стилистов, которые дают обратную связь по работам.
В программу входят модули по поиску клиентов и продвижению, что помогает начать практику параллельно с учебой.
Год бесплатного доступа к платформе Skillbox для изучения английского языка.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Профессия “Стилист-имиджмейкер”» — «Эколь»
Сжатая онлайн-программа рассчитана на один – три месяца. Подходит тем, кто хочет в кратчайшие сроки получить базовые, но актуальные навыки для старта в профессии. Обучение профессии стилист дает фундаментальные навыки работы с индивидуальным образом, составления капсульного гардероба и проведения консультаций.
Стоимость: от 24 700 рублей.
Рассрочка: от 4200 рублей в месяц на 6 месяцев.
Продолжительность: от 1 месяца.
Формат: дистанционный. Есть возможность выбрать группу с удобным графиком.
Домашние задания: практика, включающая отработку навыков под руководством преподавателя.
Документ об окончании: диплом специалиста.
Чему научитесь:
Формировать индивидуальный стиль, работать с цветом, силуэтами и психологией линий в образе.
Определять типы фигуры, соблюдать пропорции, использовать техники визуальной коррекции.
Составлять сезонные капсулы, проводить разбор гардероба и организовывать осознанный шопинг.
Почему стоит выбрать этот курс:
Короткий и интенсивный формат.
По данным академии, 85% выпускников находят работу в сфере красоты в течение 3 недель после обучения.
Учебный план обновляется каждые полгода с учетом трендов и требований индустрии.
Автор и ведущий преподаватель курса — действующий стилист-имиджмейкер.
Программу курса можно изучить на его странице.
6. «Онлайн-курс стилистов» — Onskills
На коротком онлайн-курсе дают базовые знания о стиле, работе с цветом и фигурой. Программа из 13 видеоуроков знакомит с теорией цвета, учит определять типы фигур, создавать базовый гардероб и строить стильные образы. Подходит для начинающих и всех, кто хочет разобраться в теме для себя или получить стартовые навыки для смены профессии.
Стоимость: от 1900 рублей.
Рассрочка: 190 рублей в месяц на 10 частей.
Продолжительность: 2–4 недели.
Формат: дистанционный. Доступ к видеоурокам в личном кабинете открывается навсегда.
Домашние задания: тесты для самопроверки после каждого урока.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Определять разницу между стилем и имиджем, работать с цветовым кругом, подбирать палитру под цветотип и контрастность внешности.
Выявлять тип фигуры, подчеркивать достоинства и скрывать недостатки с помощью одежды.
Формировать базовый гардероб, составлять списки покупок и сочетать вещи в комплекты.
Почему стоит выбрать этот курс:
Низкая стоимость делает курс одним из самых доступных на рынке.
Бессрочный доступ к материалам: можно изучать уроки в своем темпе и возвращаться к ним в любое время.
Короткий формат без лишней теории позволяет быстро получить базовые навыки и оценить интерес к профессии.
Программу курса можно изучить на его странице.
7. «Профессия “Персональный стилист”» — GeekBrains
Комплексная онлайн-программа, на которой готовят специалистов для работы с реальными клиентами. Обучение сочетает видеоуроки с живыми занятиями, где основное внимание уделяется практике. Студенты осваивают все этапы — от цветового анализа и создания капсульного гардероба до продвижения личного бренда и поиска заказов.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 1577 рублей в месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: 25 часов теории и 230 часов практики.
Формат: комбинированный онлайн-формат — записанные видеоуроки с бессрочным доступом и живые онлайн-занятия по расписанию с экспертами.
Домашние задания: практические задания проверяются куратором-экспертом, который дает развернутый комментарий в течение 24 часов.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Проведению цветового анализа и цветотипирования, работе с типами фигур, визуальной коррекции и знанию стилей в одежде.
Алгоритму разбора гардероба, бюджетированию, формированию базового и капсульного гардероба, анализу трендов.
Составлению карты стиля, организации шопинга.
Почему стоит выбрать этот курс:
Возможность начать работать с реальными клиентами уже через три недели после начала обучения.
В программу входит помощь HR-консультанта в поиске работы, а также поддержка куратора и службы заботы на всех этапах обучения.
Актуальность программы — учебный план составлен на 2025 год и охватывает современные тренды и инструменты работы стилиста.
Программу курса можно изучить на его странице.
8. «Сама себе стилист» — FitStars
Легкий вводный онлайн-курс, направленный на улучшение личного стиля, а не на подготовку профессионального стилиста. Автор программы, практикующий стилист, за 12 коротких уроков помогает разобраться в сочетании цветов и силуэтов, научиться корректировать фигуру с помощью одежды и делать осознанные покупки, чтобы обновить образы из существующего гардероба.
Стоимость: по подписке FitStars.
Рассрочка: по подписке FitStars.
Продолжительность: 12 уроков, общая длительность видео — около 3 часов 20 минут. Уроки по 5–20 минут.
Формат: дистанционный. Доступ к заранее записанным видеоурокам на образовательной платформе FitStars.
Домашние задания: нет.
Документ об окончании: нет.
Чему научитесь:
Анализировать свой гардероб: по-новому сочетать уже имеющиеся вещи и определять, какие предметы одежды стоит оставить, а от каких избавиться.
Подбирать одежду по фигуре.
Совершать осознанные покупки: выбирать новые вещи и аксессуары, которые будут гармонично сочетаться между собой.
Почему стоит выбрать этот курс:
Короткий и понятный формат. Короткие уроки удобно смотреть в любое время.
Занятия ведет практикующий стилист с образованием в сфере искусства и опытом работы более четырех лет.
Низкий порог входа: подойдет людям без опыта.
Программу курса можно изучить на его странице.
9. «30 дней элегантности» – Надежда Трофимова
Месячная программа по формированию имиджа элегантной женщины охватывает манеры, этикет, речь, внешность и психологию. Автор предлагает по одному практическому уроку в день, которые помогут проработать слабые стороны, освоить базовые нормы поведения и создать гармоничный образ леди, привлекающий внимание в любой ситуации.
Стоимость: 3490 рублей.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 30 дней — по одному уроку в день. Общий срок доступа к материалам зависит от выбранного тарифа.
Формат: онлайн-обучение на платформе GetCourse.
Домашние задания: нет.
Документ об окончании: нет.
Чему научитесь:
Строить элегантный образ, работать над осанкой, походкой и движениями.
Развивать внутреннюю уверенность в своей привлекательности и элегантности.
Использовать готовый имидж-план — программу для формирования своего имиджа.
Почему стоит выбрать этот курс:
В отличие от многих курсов по стилю, фокусирующихся только на одежде, эта программа затрагивает все аспекты имиджа: от манер и речи до психологии и бытовой эстетики.
Обучение построено как последовательный 30-дневный марафон с ежедневными уроками и заданиями.
Программу курса можно изучить на его странице.
10. «Стили в одежде: как выбирать и сочетать» — Level One
Короткий вводный онлайн-курс посвящен основам моды. Программа поможет разобраться в классификации стилей, от классики до бохо и авангарда, определить свой типаж и научиться грамотно сочетать разные направления. Курс подходит для начинающих, которые хотят структурировать свои знания о моде и начать увереннее формировать гардероб.
Стоимость: 1250 рублей.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 2 часа.
Формат: лекция в записи.
Домашние задания: нет.
Документ об окончании: нет.
Чему научитесь:
Разбираться в базовых стилях в одежде и их классификации.
Работать над созданием индивидуального образа, используя разнообразие модных направлений.
Понимать влияние стиля на восприятие окружающими и создаваемое настроение.
Почему стоит выбрать этот курс:
Программа подходит для тех, кто хочет быстро получить структурированные базовые знания именно о стилях и их сочетании, не перегружаясь информацией о цветотипах или разборе гардероба.
Записанный формат позволяет учиться в любое удобное время.
Программу курса можно изучить на его странице.
Бесплатные курсы по стилистике
От коротких вдохновляющих уроков до системных программ — бесплатные курсы помогут сделать первый шаг в индустрии, определиться с интересами и оценить, хотите ли развиваться в этой сфере профессионально или для себя.
«Стилист-имиджмейкер» от Talentsy (5 видеоуроков, доступ после регистрации на сайте, электронный сертификат).
«Женский базовый гардероб» от Романа Медного (PDF-пособие, материалы присылаются на email сразу после подписки, без сертификата).
«Базовый гардероб за три шага» от Татьяны Кныш (три записанных видеоурока, материалы присылаются на email сразу после подписки, без сертификата).
«Как сочетать цвета в одежде» от Галины Галышиной (электронное руководство в PDF, доступ после регистрации на сайте, без сертификата).
«Секреты стиля из Италии» от Scuola Italiana di Moda e Stile (видеоуроки, доступ по ссылке в соцсетях, сертификат).
Что важно при выборе курсов стилиста
Профессия стилиста и имиджмейкера — это сочетание творчества, психологии и предпринимательства. Сегодня рынок онлайн-образования предлагает множество программ, от бесплатных вводных уроков до комплексных курсов с дипломом о переподготовке. Чтобы не ошибиться с выбором, важно внимательно изучить несколько важных аспектов.
Программа обучения
Основу любого качественного курса составляет его программа. Она должна быть структурированной, последовательной и охватывать все необходимые для работы компетенции — от фундаментальной теории до прикладных навыков.
Идеальная программа строится по принципу «от простого к сложному». Сначала студенты изучают основы: кто такой стилист, какие бывают специализации, а также базовые инструменты работы.
В качестве примера можно рассмотреть структуру курса «Стилист в fashion» от Fashion Factory School. Программа включает семь блоков:
Введение и история моды.
Работа с типажами внешности.
Основы колористики.
Стили и гардероб.
Визуальная коррекция и стилистические приемы.
Психология стиля и работа с клиентом.
Бренд и продвижение.
Формат обучения
Современные курсы предлагают гибкие форматы, адаптированные под разные потребности и графики. Основных варианта два: полностью самостоятельное обучение по записи и программы с живым взаимодействием.
Самостоятельный — записанные уроки. Студент получает доступ к платформе с заранее записанными видеоуроками, презентациями и материалами. Обучение проходит в индивидуальном темпе в любое время. Такой формат подходит для дисциплинированных людей, ценящих максимальную гибкость. Однако он может не предполагать или сильно ограничивать обратную связь от преподавателей.
С живым взаимодействием онлайн или очно. Это наиболее эффективный формат для глубокого освоения профессии. Он включает живые онлайн-лекции и вебинары по расписанию, где можно задавать вопросы в реальном времени. Поддержка также оказывается через закрытые чаты с одногруппниками и кураторами.
Преподаватели
Качество образования напрямую зависит от экспертизы преподавателей. В индустрии стиля, которая быстро меняется, важно учиться у действующих практиков. Идеально, если это персональные стилисты и имидж-консультанты с портфолио реальных клиентов или fashion-стилисты, сотрудничающие с известными журналами.
Например, в Fashion Factory School в числе приглашенных экспертов — Алексей Сухарев, известный стилист, эксперт телепроектов и ведущий популярного YouTube-канала. В онлайн-университете помогающих профессий Talentsy среди преподавателей — Тим Ильясов, ведущий проекта «Подиум» на телеканале «Пятница».
Стоимость и условия оплаты
Цена занятий варьируется в очень широком диапазоне — от бесплатных вводных программ до нескольких сотен тысяч рублей. Стоимость формируется исходя из нескольких факторов:
Продолжительность и глубина программы.
Формат обучения — только записи или живые занятия с наставником.
Объем практики и обратной связи.
Имя и экспертность преподавателей.
Наличие дополнительных опций: помощь в трудоустройстве, стажировка, выдача диплома.
Рассрочка
Чаще всего студентам предлагают беспроцентную рассрочку через банк-партнер. В этом случае школа получает полную сумму сразу, а клиент подписывает кредитный договор с банком и выплачивает сумму равными частями без переплаты.
Реже встречается внутренняя рассрочка от самой школы. В этом случае студент платит учебному заведению напрямую по индивидуальному графику, без привлечения банка. Этот вариант может быть безопаснее и прозрачнее, так как все финансовые вопросы решаются в рамках одного договора на обучение.
Стажировка и трудоустройство
Возможность применить знания на практике после обучения — один из важных критериев выбора. Школы предлагают разные уровни поддержки:
Помощь в трудоустройстве и карьерные консультации. Это наиболее распространенный вариант. В школе помогают составить резюме и портфолио, дают советы по поиску клиентов.
Гарантия трудоустройства или возврат денег. Редкое и очень серьезное обязательство со стороны школы. Обычно оно предполагает выполнение студентом всех условий договора.
Организация стажировки. Некоторые школы договариваются с компаниями о прохождении студентами практики. Так, Fashion Factory School предлагает лучшим студентам стажировку в универмаге «Стокманн», где можно работать с реальными клиентами и актуальными коллекциями.
Итоговая работа по результатам обучения
Обычно итогом обучения становится разработка полного стилевого решения для реального или условного клиента. Работа может включать анализ внешности, например, цветотип, тип фигуры, разбор существующего гардероба и создание концепции стиля. В фэшн-направлениях итоговой работой может быть организация и стилизация полноценной фотосъемки — от концепции и мудборда до подбора одежды и работы с командой.
Лицензия школы
Лицензия выдается Рособрнадзором после проверки условий обучения и означает, что школа соответствует федеральным стандартам.
Главное преимущество для студента — возможность получить по окончании диплом или свидетельство установленного образца, а не просто сертификат от частной компании. Такой документ имеет больший вес при устройстве на работу в государственные или крупные коммерческие структуры.
Кроме того, при обучении в лицензированной организации можно вернуть налоговый вычет в размере 13% от стоимости курса.
Пример лицензированной школы — Fashion Factory School. На ее сайте указан регистрационный номер Л035-01298-77/00587179, приказ № 1161Л от 25 июля 2022 г. Проверить лицензию любой школы можно на сайте Рособрнадзора, введя ИНН организации или номер лицензии.
Возврат денежных средств
Возможность вернуть деньги, если курс не оправдал ожиданий, — важная гарантия для студента. Многие современные онлайн-школы предоставляют такую опцию, но условия могут сильно различаться.
Чаще всего действует правило «периода охлаждения» — например, 3, 7 или 14 дней с момента оплаты или начала обучения. В этот срок можно отказаться от курса без объяснения причин и получить полный или пропорциональный, то есть за вычетом пройденных уроков, возврат.
Примеры работ студентов
Работа Вячеслава Курбатова, выпускника курса «Персональный стилист» от Skillbox:
Работа выпускницы курса «Профессия “Стилист-имиджмейкер”» от «Эколь»:
Работа выпускницы курса «Онлайн-курс стилистов» от Onskills:
Кому подойдут онлайн-курсы стилиста
Онлайн-курсы по стилистике подойдут:
Тем, кто хочет сменить профессию и работать в индустрии моды и красоты.
Блогерам, контент-мейкерам и специалистам по SMM для улучшения визуального контента.
Визажистам, парикмахерам и гримерам, желающим расширить спектр услуг.
Всем, кто хочет разобраться в стиле для себя и научиться создавать гармоничные образы.
Чему научитесь на курсах стилиста
Анализ и создание образа:
Определение цветотипа и типа фигуры клиента.
Диагностика стилевого направления.
Подбор одежды, аксессуаров и формирование капсульного гардероба.
Рабочие инструменты:
Создание мудбордов в Canva и Pinterest.
Визуализация образов и основы фэшн-скетчинга.
Основы фотосъемки для портфолио и коммуникация с клиентом.
Знания индустрии:
История моды и актуальные тренды.
Различия между брендами: от масс-маркета до люкса.
Что может делать стилист, освоивший онлайн-курсы с нуля
Выпускник может:
Консультировать частных клиентов: проводить разовые или комплексные консультации.
Работать с блогерами и медиа-лицами: разрабатывать сценические и повседневные образы.
Сотрудничать с бутиками и брендами: консультировать покупателей, участвовать в оформлении витрин.
Оказывать услуги стилиста для фото- и видеосъемок: подбирать одежду и аксессуары.
Развивать личный бренд: вести блог о стиле.
Работать в сфере корпоративного имиджа: проводить тренинги для сотрудников, разрабатывать дресс-код.
Ответы на частые вопросы по обучению на стилиста
Можно ли обучиться на стилиста с нуля без опыта?
Да, можно. Курсы, представленные в статье, начинаются с основ.
Сколько длится обучение на стилиста?
Обычно от 2 до 12 месяцев. Интенсивные программы — 3–4 месяца, профессиональные — 6–12 месяцев.
Выдают ли диплом?
Да, по окончании большинство школ выдают диплом или сертификат.
Не обязательно. Для работы достаточно умения создавать коллажи и мудборды, а не рисовать от руки.
Сколько зарабатывает стилист после обучения?
Доход зависит от опыта и клиентов. На старте — от 30–40 тысяч рублей, опытные стилисты — от 80 тысяч рублей в месяц.
Где работает стилист?
Работает на фрилансе, в бутиках, модельных и рекламных агентствах, на телевидении, в блогинге или как личный консультант.
Чем отличается стилист от имиджмейкера?
Стилист работает с одеждой и внешним образом. Имиджмейкер формирует образ комплексно: стиль, манеры, речь и поведение.
Какой курс для стилиста выбрать
В рейтинге представили лучшие курсы для стилистов, подходящие как для начинающих, так и для тех, кто хочет углубить свои знания. Например, можно рассмотреть программы:
«Стилист в fashion» от Fashion Factory School: помогают получить профессию в fashion-индустрии за четыре месяца и стажировку в компании «Стокманн».
«Профессия “Стилист”» от Talentsy: за полгода позволяют стать стилистом-имиджмейкером и добавить более 30 работ в портфолио.
«Стилистика и искусство визажа» от НИИДПО: предоставляют доступ к учебным материалам навсегда и выдают диплом о профессиональной переподготовке.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
