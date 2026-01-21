20 лучших курсов по моушн-дизайну в 2026 году

В статье собрали 20 курсов по моушн-дизайну в 2026 году. Разобрали платные программы для обучения с нуля и для дизайнеров с опытом, а также бесплатные курсы, которые помогают разобраться в инструментах и понять, подходит ли направление для дальнейшего развития.

Моушн-дизайн используют в рекламе, ИТ-продуктах, видео и социальных сетях, но курсы по этому направлению сильно отличаются по содержанию. Одни учат базовой анимации, другие — 3D и сложной графике, из-за чего сложно понять, какие навыки действительно нужны для работы. Чтобы не тратить время на неподходящее обучение, курсы важно сравнивать по программе, формату практики и итоговым работам.

« Профессия "Motion-дизайнер" » от «Логомашины»: курс с возможностью попасть в проект «Крутые студии» — симулятор реальной работы в дизайн-студии.

« Моушн-дизайнер » от Bang Bang Education: обучение под руководством ведущих дизайнеров «Рантими», «Самоката», «Самолета» и 2x2.

« Профессия "Motion-дизайнер" » от GeekBrains: обучение с живыми онлайн-занятиями, практическими заданиями и проверкой работ преподавателями, а также карьерной поддержкой.

« Профессия "Моушн-дизайнер с нуля до ПРО" » от Contented: программа с поэтапным обучением моушн-дизайну, практическими проектами, командной работой над задачами и поддержкой карьерного центра.

« Профессия "Моушн-дизайнер" » от Skillbox: обучение работе в After Effects и Cinema 4D, с практическими проектами для портфолио и поддержкой карьерного центра.

Лучшие онлайн-курсы по моушн-дизайну для начинающих

« Основы Adobe After Effects » от «Нетологии»: курс, на котором научат создавать анимацию различной сложности в Adobe After Effects.

« Обзор главных инструментов дизайнера » от «Нетологии»: курс, на котором научат пользоваться ключевыми графическими редакторами — Photoshop, Figma, Illustrator и After Effects.

« Intro "Моушн-дизайн" » от XYZ School: демо-версия курса, на которой студенты смогут бесплатно попробовать обучение.

« Моушн-дизайн и CG. Введение в профессию » от Bang Bang Education : пять вебинаров от практикующих специалистов, чтобы познакомиться с миром моушн-графики и дизайна.

« Знакомимся с моушн-дизайном за 3 дня » от Skillbox: запись интенсива от моушн-дизайнера с опытом более семи лет.

От 61 800 рублей или в рассрочку от 2575 рублей в месяц на 24 месяца. Документ об окончании не выдают.

От 46 100 рублей или в рассрочку от 5200 рублей в месяц. Выдают диплом.

Онлайн-уроки с практикой и обратной связью.

От 29 050 рублей или в рассрочку от 2420 рублей в месяц на 12 месяцев. Выдают сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Онлайн-уроки с практикой и обратной связью.

В рассрочку от 4540 рублей в месяц. Выдают диплом.

Видеоуроки, практические задания, обратная связь от преподавателей и кураторов.

От 152 500 рублей или в рассрочку от 6225 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.

От 139 500 рублей или в рассрочку от 4078 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.

От 134 906 рублей или в рассрочку от 3747 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

В рассрочку от 3144 рублей в месяц на 22 месяца. Документ об окончании не выдают.

От 101 00 рублей или в рассрочку от 4208 рублей в месяц на 24 месяца. Выдают диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

В рассрочку от 4428 рублей в месяц. Выдают диплом.

От 152 640 рублей или в рассрочку от 8480 рублей в месяц на 18 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.

Видеоуроки, вебинары, практические занятия, домашние задания с обратной связью от преподавателей.

В рассрочку от 4492 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают удостоверение о повышении квалификации.

В рассрочку от 6013 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

В рассрочку от 4828 рублей в месяц на 31 месяц. Выдают сертификат.

Сравнительная таблица всех онлайн-курсов по по motion-дизайну

Онлайн-обучение motion-дизайну для начинающих

Курс посвящен моушн-дизайну для рекламы, видео, цифровых продуктов и социальных сетей. Программа охватывает анимацию графики, работу с видео, типографику в движении и основы 3D. Курс записан совместно со студией Trehmer CG, которая работала над фильмами «Вторжение», «Ленинград» и «Вратарь Галактики». Среди клиентов — «МегаФон», Bork и Mondelez. В процессе обучения выполняются практические работы, которые формируют портфолио моушн-дизайнера. Предусмотрена обратная связь от кураторов и поддержка по учебным вопросам. Отдельный блок посвящен карьерному развитию, подготовке к работе с заказчиками и выходу на рынок труда. Стоимость : по запросу.

Рассрочка : 4828 рублей в месяц на 31 месяц.

Продолжительность : 130 часов теории и 636 часов практики.

Формат : видеоуроки, практические задания, работа над проектами.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: сертификат. Достоинства: Курс от международной студии компьютерной графики Trehmer CG.

Более 20 проектов, которые можно добавить в портфолио.

Помощь с трудоустройством.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Год изучения английского в подарок.

Персональная обратная связь.

Бессрочный доступ к теоретическим лекциям. Недостатки: Не обнаружены. Программа курса

Обучение включает уроки в студийном качестве и домашние задания с разбором от куратором. Основной акцент сделан не на теории, а на выполнении задач, приближенных к реальным. Слушатели выполнят более 13 проектов и смогут добавить их в портфолио. В программу входит стажировка, во время которой формируется подтвержденный опыт работы дизайнером. Дополнительно предусмотрена поддержка карьерных специалистов: вместе с HR формируется карьерная стратегия и план выхода на рынок. Для выпускников действует четырехнедельная программа сопровождения при трудоустройстве, а при отсутствии результата предусмотрен возврат средств. Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 6013 рублей в месяц на 36 месяцев.

Продолжительность: 18 месяцев.

Формат: видеоуроки, практические задания, стажировка, карьерные консультации.

Домашние задания: есть, с проверкой и обратной связью от кураторов.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат. Достоинства: Стажировка с получением подтвержденного опыта работы.

Гарантия возврата средств при отсутствии трудоустройства.

Четырехнедельная программа сопровождения выпускников при выходе на рынок труда.

Поддержка HR-специалистов и разработка карьерной стратегии.

Практика, ориентированная на задачи работодателей.

Скидка 10% при единовременной оплате.

Индивидуальные консультации с кураторами на тарифах «Оптимальный» и VIP. Недостатки: Не обнаружены. Программа курса

На курсе расскажут, как создавать концепцию проекта, управлять им, оформлять и реализовывать идеи. Студенты научатся монтировать ролики в Premiere, создавать персонажную 2D-анимацию в Effects, освоят моделирование в Cinema 4D. Узнают, как проводить предпечатную подготовку. Обучение проходит в мини-группах на «живых» онлайн-занятиях с преподавателем. Также программа включает в себя практические задания, разработанные совместно со студией компьютерной графики. По всем работам слушатели получат подробную обратную связь от экспертов. По окончании курса у студентов будет более 20 новых проектов в портфолио. Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 4492 рублей в месяц на 36 месяцев.

Продолжительность: 12 месяцев.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические занятия.

Домашние задания: есть, с проверкой преподавателями.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. Достоинства: Живые онлайн-занятия с преподавателями.

Проверка домашних заданий и регулярная обратная связь.

Практические работы для портфолио.

Общение с сокурсниками в процессе обучения.

Карьерная поддержка при выходе на рынок.

Персональная обратная связь на задания. Недостатки: Не обнаружены. Программа курса

4. «Моушн-дизайнер» — Bang Bang Education

На курсе студенты научатся с нуля создавать моушн-графику для брендов, рекламы, телевидения, ИT-продуктов, кино и видеоигр. Во время обучения слушатели пройдут практику под руководством ведущих дизайнеров «Рантими», Самоката, «Самолета» и 2x2. Получат реальный опыт, который можно будет указать в резюме и добавить в портфолио. В программу входит практика от партнеров школы. Студенты выполняют задания от студии ZHEESHEE, бренда Rockets.Coffee и сервиса «Самокат»: создают анимированные ролики для социальных сетей и моушн-проекты с 3D-объектами. По каждому проекту предусмотрена обратная связь от команд компаний, которые формулируют требования и комментируют результат. Стоимость: от 152 640 рублей.

Рассрочка: от 8480 рублей в месяц на 18 месяцев.

Продолжительность: 9 месяцев.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические занятия, домашние задания с обратной связью от преподавателей.

Домашние задания: есть, с разбором и обратной связью от преподавателей.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. Достоинства: Практика на заданиях от студий и коммерческих брендов.

Создание анимированных роликов для социальных сетей.

Моушн-проекты с использованием 2D- и 3D-объектов.

Обратная связь по проектам от команд компаний-партнеров.

Портфолио из работ, выполненных по реальным техническим заданиям.

Помощь карьерного центра. Недостатки: Стоимость выше, чем на курсах без проектной практики с брендами. Программа курса

Обучение с упором на работу с анимацией айдентики, графики и элементами интерфейсов. Студенты освоят главные программы для motion-дизайна: Adobe After Effect, Redshift, Adobe Illustrator, Cinema 4D, Adobe Premiere Pro и Adobe Audition. Программа курса на 60% состоит из практики, а на каждое задание студенты получат более часа обратной связи от преподавателя. У лучших студентов будет возможность попасть в проект «Крутые студии» – симулятор реальной работы в дизайн-студии. Выпускникам помогут с поиском работы и выдадут диплом. В подарок студенты получат бессрочную подписку на закрытые эфиры школы. Стоимость : по запросу.

Рассрочка : от 4428 рублей в месяц.

Продолжительность : 12 месяцев.

Формат : видеолекции, индивидуальные видео-разборы, практические задания, работа над проектами, стажировка.

Домашние задания : есть, с разбором преподавателями.

Документ об окончании: диплом. Достоинства: Год обратной связи с видео от эксперта.

Индивидуальное карьерное сопровождение.

Курс разработан действующей дизайн-студией.

Узкий фокус на бренд-анимацию и айдентику.

Задания основаны на студийных типах проектов.

Разбор практических анимационных работ. Недостатки: Курс не охватывает все направления моушн-дизайна. Программа курса

6. «Моушн-дизайнер» — XYZ School

Программа обучения построена вокруг освоения инструментов моушн-дизайна. В курсе обучают работе в After Effects, Cinema 4D, Photoshop и Illustrator. Отдельные блоки посвящены 2D- и 3D-анимации, визуальным эффектам и работе с графикой в движении. Обучение ведут практикующие моушн-дизайнеры с опытом работы в студиях. В курс входит практика от телеканала «2×2»: участники решают реальные задачи дизайнеров телеканала, создают анимацию логотипа и получают обратную связь по выполненным анимационным работам. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке. Стоимость : от 101 000 рублей.

Рассрочка : от 4208 рублей в месяц на 24 месяца.

Продолжительность : 6 месяцев.

Формат : видеолекции, практические задания, работа над проектами.

Домашние задания : есть, с разбором преподавателями.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат. Достоинства: Практика на задачах телеканала «2×2», включая анимацию логотипа.

Обучение работе сразу в нескольких программах: After Effects, Cinema 4D, Photoshop и Illustrator.

Преподаватели из студии 0101 production с опытом работы от четырех лет.

Проектная работа с разбором выполненных анимационных заданий.

Помощь с поиском работы. Недостатки: Индивидуальные консультации с наставником недоступны на тарифе «Базовый». Программа курса

Курс рассчитан на знакомство с моушн-дизайном и базовыми принципами анимации. Студенты изучат базовые принципы дизайна, научатся создавать анимации и визуальные эффекты. В короткий срок освоят After Effects, Cinema 4D и смогут с нуля начать карьеру в Motion. Занятия проходят в онлайн-формате и включают видеоуроки и практические задания. Кураторы с опытом работы в отрасли от пяти лет дадут комментарии к работам и помогут сделать их лучше. Доступ к материалам курса остается навсегда. Стоимость : по запросу.

Рассрочка : от 3144 рублей в месяц на 22 месяца.

Продолжительность : 8 месяцев.

Формат : онлайн-занятия и практические задания.

Домашние задания : есть, с разбором преподавателями.

Документ об окончании: нет. Достоинства: Курс записан совместно со студией Trehmer CG.

Подходит для старта в моушн-дизайне без опыта.

Проверка работ и комментарии от кураторов.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность оформить налоговый вычет. Недостатки: Нет помощи с трудоустройством.

Не выдают документ об окончании обучения. Программа курса

Программа курса охватывает работу с 2D- и 3D-графикой, анимацией и визуальными сценами для видео и цифровых продуктов. В обучении делают акцент на практическом освоении инструментов моушн-дизайна и последовательном усложнении задач. Студенты создадут 14 работ, которые смогут показать при трудоустройстве. Кураторы проверяют домашние задания, дают обратную связь, отвечают на вопросы студентов. На тарифах «Оптимальный» и «Расширенный» проводят личные консультации, анализ портфолио и групповые онлайн-занятия. Выпускникам помогут с трудоустройством: составят карьерную стратегию, научат составлять резюме и портфолио, а консультанты будут поддерживать в течении месяца при откликах на вакансии. Стоимость : от 134 906 рублей.

Рассрочка : от 3747 рублей в месяц на 36 месяцев.

Продолжительность : 12 месяцев.

Формат : онлайн-обучение, видеоматериалы, практические задания, проектная работа.

Домашние задания : есть, с разбором преподавателями.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат. Достоинства: Обучение охватывает как 2D-, так и 3D-моушн-дизайн.

Выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Проектная практика с заданиями для портфолио.

Обратная связь от преподавателей по выполненным работам.

Пожизненный доступ к материалам и обновлениям курса Недостатки: Индивидуальные консультации с наставником недоступны на тарифе «Базовый». Программа курса

Студенты изучат процесс создания креативных концепций и научатся воплощать идеи в визуальные решения. Освоят анимацию логотипов, интерфейсов и коллажей, создание рекламных роликов и баннеров для социальных сетей. Разберут принципы композиции в 3D-пространстве, работу с камерой, освещением и материалами. На практике участники выполнят реальные проекты и добавят их в портфолио. Можно выбрать одну из двух программ — базовую или расширенную. В комплект курса входят дополнительные модули по фрилансу, нейросетям и деловому английскому языку. Стоимость: от 139 500 рублей.

Рассрочка: от 4078 рублей в месяц на 36 месяцев.

Продолжительность: от 10 месяцев.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические занятия.

Домашние задания: есть, с разбором преподавателями.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. Достоинства: Помощь с поиском работы.

Поддержка координаторов, тренеров, наставника и дипломных руководителей.

Обучение от опытных дизайнеров из таких брендов, как «Яндекс», «Сбер», «Газпром», Ozon, Abbyy и Bentley.

Возврат денег в случае, если курс не подойдет.

Возможность оформить налоговый вычет.

«Живое» общение с преподавателями на вебинарах. Недостатки: Не обнаружены.

Программа знакомит с основами моушен-дизайна и инструментами, которые используют специалисты. Студенты изучают композицию, движение, свет и типографику, учатся создавать анимацию для роликов и интерфейсов. Практика занимает большую часть курса — по итогам каждого модуля выполняются проекты для портфолио. Обучение проходит онлайн с проверкой заданий наставниками. Формат подходит начинающим дизайнерам и тем, кто хочет перейти в сферу анимации. После завершения курса выдается диплом установленного образца. Стоимость: от 152 500 рублей.

Рассрочка: от 6225 рублей в месяц на 36 месяцев.

Продолжительность: 9 месяцев.

Формат: видеоуроки, практика, консультации преподавателей.

Домашние задания: есть, с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. Достоинства: Помощь с поиском работы до 7 месяцев после выпуска

Возможность начать обучение бесплатно.

Преподаватели — дизайнеры с опытом в сфере от пяти лет.

Возможность оформить налоговый вычет. Недостатки: Жесткий график обучения, сложный для совмещения с полной занятостью. Программа курса

В рамках программы обучают работе с основными инструментами моушен-дизайна, а также помогают с установкой необходимых программ и нейросетей. Обучение сопровождается обратной связью от преподавателей и кураторов, которые работают практикующими моушен-дизайнерами. За время обучения слушатели выполнят более 10 разноплановых проектов: анимация логотипа, персонажная анимация, продуктовый моушен-ролик и другие. Курс включает подготовку к трудоустройству и выходу на первые заказы. В карьерном модуле разбирают, как начать работать в студии или на фрилансе, и как использовать учебные работы при поиске проектов. По итогам обучения формируется готовое портфолио: шоу-рил из работ, выполненных на курсе, и отдельная курсовая работа, оформленная как самостоятельный кейс на Behance. Стоимость: от 199 000 рублей.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 9 месяцев.

Формат: видеоуроки, практические задания, обратная связь от преподавателей и кураторов.

Домашние задания: есть, с проверкой.

Документ об окончании: сертификат. Достоинства: Акцент на моушен-дизайне для интерфейсов и цифровых продуктов, а не на абстрактной анимации.

Практические задания, связанные с анимацией элементов интерфейса и экранов.

Разбор работ и комментарии от преподавателей по каждому этапу выполнения заданий.

Программа ориентирована на применение моушен-дизайна в продуктовых и коммерческих задачах. Недостатки: Узкая специализация на интерфейсной анимации, без упора на другие форматы.

Отсутствует рассрочка. Программа курса

На курсе научат работать с изображениями, создавать графику в Illustrator, экспортировать и анимировать графику в After Effects. Студенты узнают, как работать с процедурной анимацией и 2D-физикой, с частицами и световыми эффектами. Поймут, как интегрировать движущиеся объекты с фоном, оживить статичные объекты и изменить их в кадре. Обучение проходит в онлайн-формате или в аудитории академии. Курс ведут практикующие дизайнеры с опытом работы в продакшн-студиях. После прохождения программы выпускники получают диплом и могут использовать проекты, созданные в процессе, в портфолио. Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 4540 рублей в месяц.

Продолжительность: от 9 месяцев.

Формат: видеоуроки, практика, консультации преподавателей.

Домашние задания: есть, с проверкой наставников.

Документ об окончании: диплом. Достоинства: Опытные преподаватели — специалисты ведущих ИТ-компаний с опытом работы от пяти лет.

«Живое» общение с преподавателями на занятиях.

Готовые работы в портфолио, выполненные во время обучения.

Практические занятия основаны на реальных рабочих задачах.. Недостатки: Не выявлены. Программа курса

Курс помогает освоить принципы анимации и работу в профессиональных программах Adobe. Студенты создают короткие видеоролики, учатся анимировать текст, графику и персонажей. Обучение проходит в формате практических занятий с поддержкой преподавателя. В программу входят упражнения по композиции, цвету, динамике и монтажу. Участники учатся создавать рекламные ролики, клипы и анимационные вставки. После завершения курса студенты получают сертификат и собранное портфолио. Стоимость: от 29 050 рублей.

Рассрочка: от 2420 рублей в месяц на 12 месяцев.

Продолжительность: 4 месяца.

Формат: онлайн-уроки с практикой и обратной связью.

Домашние задания: есть, проверяются преподавателем.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации. Достоинства: Поддержка личного наставника без ограничений по ответам

Доступ к мини-курсу по трудоустройству

Возможность выбрать формат обучения.

Возможность оформить налоговый вычет. Недостатки: Удостоверение о повышении квалификации и поддержка личного наставника недоступны на тарифе «Базовый». Программа курса

Практический курс, на котором студенты соберут первые работы для портфолио: визуальные эффекты, анимацию, 3D-графику. В рамках курса рассматривается создание шейповой анимации разной сложности для видеороликов. Отдельное внимание уделяется разработке визуально выразительных переходов и трехмерных эффектов. Также программа охватывает работу с моушен-дизайном для проектов в сфере кино, рекламы и медиа. Наставники курса — практикующие специалисты, которые будут помогать на каждом этапе от теории до практических заданий и проконсультируют при подготовке к созданию личного проекта. Стоимость: от 46 100 рублей.

Рассрочка: от 5200 рублей в месяц.

Продолжительность: 15 недель.

Формат: онлайн-уроки с практикой и обратной связью.

Домашние задания: есть, проверяются преподавателем.

Документ об окончании: диплом. Достоинства: «Живое» онлайн общение с преподавателями и наставниками.

Доступ к курсу на 3 месяца: интерактивные задания, вебинары и записи занятий.

Гибкий график обучения, который студенты подбирают сами под себя.

Возможность оформить налоговый вычет. Недостатки: Формат обучения привязан к расписанию групп, что может быть неудобно при гибком графике. Программа курса