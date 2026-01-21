20 лучших курсов по моушн-дизайну в 2026 году

Моушн-дизайн используют в рекламе, ИТ-продуктах, видео и социальных сетях, но курсы по этому направлению сильно отличаются по содержанию. Одни учат базовой анимации, другие — 3D и сложной графике, из-за чего сложно понять, какие навыки действительно нужны для работы. Чтобы не тратить время на неподходящее обучение, курсы важно сравнивать по программе, формату практики и итоговым работам.
В статье собрали 20 курсов по моушн-дизайну в 2026 году. Разобрали платные программы для обучения с нуля и для дизайнеров с опытом, а также бесплатные курсы, которые помогают разобраться в инструментах и понять, подходит ли направление для дальнейшего развития.
Лучшие онлайн-курсы по моушн-дизайну для начинающих
«Профессия "Моушн-дизайнер"» от Skillbox: обучение работе в After Effects и Cinema 4D, с практическими проектами для портфолио и поддержкой карьерного центра.
«Профессия "Моушн-дизайнер с нуля до ПРО"» от Contented: программа с поэтапным обучением моушн-дизайну, практическими проектами, командной работой над задачами и поддержкой карьерного центра.
«Профессия "Motion-дизайнер"» от GeekBrains: обучение с живыми онлайн-занятиями, практическими заданиями и проверкой работ преподавателями, а также карьерной поддержкой.
«Моушн-дизайнер» от Bang Bang Education: обучение под руководством ведущих дизайнеров «Рантими», «Самоката», «Самолета» и 2x2.
«Профессия "Motion-дизайнер"» от «Логомашины»: курс с возможностью попасть в проект «Крутые студии» — симулятор реальной работы в дизайн-студии.
Лучшие бесплатные курсы по motion-дизайну
«Знакомимся с моушн-дизайном за 3 дня» от Skillbox: запись интенсива от моушн-дизайнера с опытом более семи лет.
«Моушн-дизайн и CG. Введение в профессию» от Bang Bang Education: пять вебинаров от практикующих специалистов, чтобы познакомиться с миром моушн-графики и дизайна.
«Intro "Моушн-дизайн"» от XYZ School: демо-версия курса, на которой студенты смогут бесплатно попробовать обучение.
«Обзор главных инструментов дизайнера» от «Нетологии»: курс, на котором научат пользоваться ключевыми графическими редакторами — Photoshop, Figma, Illustrator и After Effects.
«Основы Adobe After Effects» от «Нетологии»: курс, на котором научат создавать анимацию различной сложности в Adobe After Effects.
Сравнительная таблица всех онлайн-курсов по по motion-дизайну
Курс и школа
Формат обучения
Длительность
Условия оплаты и результаты обучения
«Профессия "Моушн-дизайнер"» от Skillbox
Видеоуроки, практические задания, работа над проектами.
130 часов теории и 636 часов практики.
В рассрочку от 4828 рублей в месяц на 31 месяц. Выдают сертификат.
«Профессия "Моушн-дизайнер с нуля до ПРО"» от Contented
Видеоуроки, практические задания, стажировка, карьерные консультации.
18 месяцев.
В рассрочку от 6013 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
«Профессия "Motion-дизайнер"» от GeekBrains
Видеоуроки, вебинары, практические занятия.
12 месяцев.
В рассрочку от 4492 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают удостоверение о повышении квалификации.
«Моушн-дизайнер» от Bang Bang Education
Видеоуроки, вебинары, практические занятия, домашние задания с обратной связью от преподавателей.
9 месяцев.
От 152 640 рублей или в рассрочку от 8480 рублей в месяц на 18 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.
«Профессия "Motion-дизайнер"» от «Логомашины»
Видеолекции, индивидуальные видео-разборы, практические задания, работа над проектами, стажировка.
12 месяцев.
В рассрочку от 4428 рублей в месяц. Выдают диплом.
«Моушн-дизайнер» от XYZ School
Видеолекции, практические задания, работа над проектами.
6 месяцев.
От 101 00 рублей или в рассрочку от 4208 рублей в месяц на 24 месяца. Выдают диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
«Motion-дизайн. Основа» от Skillbox
Онлайн-занятия и практические задания.
8 месяцев.
В рассрочку от 3144 рублей в месяц на 22 месяца. Документ об окончании не выдают.
«Профессия "Моушн-дизайнер в 2D и 3D"» от Contented
Онлайн-обучение, видеоматериалы, практические задания, проектная работа.
12 месяцев.
От 134 906 рублей или в рассрочку от 3747 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
«Моушн-дизайнер в 2D и 3D» от «Нетологии»
Видеоуроки, вебинары, практические занятия.
От 10 месяцев.
От 139 500 рублей или в рассрочку от 4078 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.
«Моушн‑дизайнер» — «Яндекс Практикума»
Видеоуроки, практика, консультации преподавателей.
9 месяцев.
От 152 500 рублей или в рассрочку от 6225 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.
«Профессия "Моушн-дизайнер"» — VideoSmile
Видеоуроки, практические задания, обратная связь от преподавателей и кураторов.
9 месяцев.
От 199 000 рублей. Выдают сертификат.
«Motion Design» — «Академия ТОП»
Видеоуроки, практика, консультации преподавателей.
От 9 месяцев.
В рассрочку от 4540 рублей в месяц. Выдают диплом.
«Motion Design: After Effects и Adobe Premiere» — «Бруноям»
Онлайн-уроки с практикой и обратной связью.
4 месяца.
От 29 050 рублей или в рассрочку от 2420 рублей в месяц на 12 месяцев. Выдают сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
«Профессия "Моушн-дизайнер"» — «Международная школа профессий»
Онлайн-уроки с практикой и обратной связью.
15 недель.
От 46 100 рублей или в рассрочку от 5200 рублей в месяц. Выдают диплом.
«Онлайн-курс по моушн-дизайну в Сinema 4D» — «Хохлов Сабатовский»
Видеоуроки, практика, консультации преподавателей.
4 месяца.
От 61 800 рублей или в рассрочку от 2575 рублей в месяц на 24 месяца. Документ об окончании не выдают.
Онлайн-обучение motion-дизайну для начинающих
1. «Профессия "Моушн-дизайнер"» — Skillbox
Курс посвящен моушн-дизайну для рекламы, видео, цифровых продуктов и социальных сетей. Программа охватывает анимацию графики, работу с видео, типографику в движении и основы 3D. Курс записан совместно со студией Trehmer CG, которая работала над фильмами «Вторжение», «Ленинград» и «Вратарь Галактики». Среди клиентов — «МегаФон», Bork и Mondelez.
В процессе обучения выполняются практические работы, которые формируют портфолио моушн-дизайнера. Предусмотрена обратная связь от кураторов и поддержка по учебным вопросам. Отдельный блок посвящен карьерному развитию, подготовке к работе с заказчиками и выходу на рынок труда.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: 4828 рублей в месяц на 31 месяц.
Продолжительность: 130 часов теории и 636 часов практики.
Формат: видеоуроки, практические задания, работа над проектами.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Курс от международной студии компьютерной графики Trehmer CG.
Более 20 проектов, которые можно добавить в портфолио.
Помощь с трудоустройством.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Год изучения английского в подарок.
Персональная обратная связь.
Бессрочный доступ к теоретическим лекциям.
Недостатки:
Не обнаружены.
2. «Профессия "Моушн-дизайнер с нуля до ПРО"» — Contented
Обучение включает уроки в студийном качестве и домашние задания с разбором от куратором. Основной акцент сделан не на теории, а на выполнении задач, приближенных к реальным. Слушатели выполнят более 13 проектов и смогут добавить их в портфолио.
В программу входит стажировка, во время которой формируется подтвержденный опыт работы дизайнером. Дополнительно предусмотрена поддержка карьерных специалистов: вместе с HR формируется карьерная стратегия и план выхода на рынок. Для выпускников действует четырехнедельная программа сопровождения при трудоустройстве, а при отсутствии результата предусмотрен возврат средств.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 6013 рублей в месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: 18 месяцев.
Формат: видеоуроки, практические задания, стажировка, карьерные консультации.
Домашние задания: есть, с проверкой и обратной связью от кураторов.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Достоинства:
Стажировка с получением подтвержденного опыта работы.
Гарантия возврата средств при отсутствии трудоустройства.
Четырехнедельная программа сопровождения выпускников при выходе на рынок труда.
Поддержка HR-специалистов и разработка карьерной стратегии.
Практика, ориентированная на задачи работодателей.
Скидка 10% при единовременной оплате.
Индивидуальные консультации с кураторами на тарифах «Оптимальный» и VIP.
Недостатки:
Не обнаружены.
3. «Профессия "Motion-дизайнер"» — GeekBrains
На курсе расскажут, как создавать концепцию проекта, управлять им, оформлять и реализовывать идеи. Студенты научатся монтировать ролики в Premiere, создавать персонажную 2D-анимацию в Effects, освоят моделирование в Cinema 4D. Узнают, как проводить предпечатную подготовку.
Обучение проходит в мини-группах на «живых» онлайн-занятиях с преподавателем. Также программа включает в себя практические задания, разработанные совместно со студией компьютерной графики. По всем работам слушатели получат подробную обратную связь от экспертов. По окончании курса у студентов будет более 20 новых проектов в портфолио.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 4492 рублей в месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: 12 месяцев.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические занятия.
Домашние задания: есть, с проверкой преподавателями.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Достоинства:
Живые онлайн-занятия с преподавателями.
Проверка домашних заданий и регулярная обратная связь.
Практические работы для портфолио.
Общение с сокурсниками в процессе обучения.
Карьерная поддержка при выходе на рынок.
Персональная обратная связь на задания.
Недостатки:
Не обнаружены.
4. «Моушн-дизайнер» — Bang Bang Education
На курсе студенты научатся с нуля создавать моушн-графику для брендов, рекламы, телевидения, ИT-продуктов, кино и видеоигр. Во время обучения слушатели пройдут практику под руководством ведущих дизайнеров «Рантими», Самоката, «Самолета» и 2x2. Получат реальный опыт, который можно будет указать в резюме и добавить в портфолио.
В программу входит практика от партнеров школы. Студенты выполняют задания от студии ZHEESHEE, бренда Rockets.Coffee и сервиса «Самокат»: создают анимированные ролики для социальных сетей и моушн-проекты с 3D-объектами. По каждому проекту предусмотрена обратная связь от команд компаний, которые формулируют требования и комментируют результат.
Стоимость: от 152 640 рублей.
Рассрочка: от 8480 рублей в месяц на 18 месяцев.
Продолжительность: 9 месяцев.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические занятия, домашние задания с обратной связью от преподавателей.
Домашние задания: есть, с разбором и обратной связью от преподавателей.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Достоинства:
Практика на заданиях от студий и коммерческих брендов.
Создание анимированных роликов для социальных сетей.
Моушн-проекты с использованием 2D- и 3D-объектов.
Обратная связь по проектам от команд компаний-партнеров.
Портфолио из работ, выполненных по реальным техническим заданиям.
Помощь карьерного центра.
Недостатки:
Стоимость выше, чем на курсах без проектной практики с брендами.
5. «Профессия "Motion-дизайнер"» — «Логомашина»
Обучение с упором на работу с анимацией айдентики, графики и элементами интерфейсов. Студенты освоят главные программы для motion-дизайна: Adobe After Effect, Redshift, Adobe Illustrator, Cinema 4D, Adobe Premiere Pro и Adobe Audition. Программа курса на 60% состоит из практики, а на каждое задание студенты получат более часа обратной связи от преподавателя.
У лучших студентов будет возможность попасть в проект «Крутые студии» – симулятор реальной работы в дизайн-студии. Выпускникам помогут с поиском работы и выдадут диплом. В подарок студенты получат бессрочную подписку на закрытые эфиры школы.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 4428 рублей в месяц.
Продолжительность: 12 месяцев.
Формат: видеолекции, индивидуальные видео-разборы, практические задания, работа над проектами, стажировка.
Домашние задания: есть, с разбором преподавателями.
Документ об окончании: диплом.
Достоинства:
Год обратной связи с видео от эксперта.
Индивидуальное карьерное сопровождение.
Курс разработан действующей дизайн-студией.
Узкий фокус на бренд-анимацию и айдентику.
Задания основаны на студийных типах проектов.
Разбор практических анимационных работ.
Недостатки:
Курс не охватывает все направления моушн-дизайна.
6. «Моушн-дизайнер» — XYZ School
Программа обучения построена вокруг освоения инструментов моушн-дизайна. В курсе обучают работе в After Effects, Cinema 4D, Photoshop и Illustrator. Отдельные блоки посвящены 2D- и 3D-анимации, визуальным эффектам и работе с графикой в движении.
Обучение ведут практикующие моушн-дизайнеры с опытом работы в студиях. В курс входит практика от телеканала «2×2»: участники решают реальные задачи дизайнеров телеканала, создают анимацию логотипа и получают обратную связь по выполненным анимационным работам. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.
Стоимость: от 101 000 рублей.
Рассрочка: от 4208 рублей в месяц на 24 месяца.
Продолжительность: 6 месяцев.
Формат: видеолекции, практические задания, работа над проектами.
Домашние задания: есть, с разбором преподавателями.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
Достоинства:
Практика на задачах телеканала «2×2», включая анимацию логотипа.
Обучение работе сразу в нескольких программах: After Effects, Cinema 4D, Photoshop и Illustrator.
Преподаватели из студии 0101 production с опытом работы от четырех лет.
Проектная работа с разбором выполненных анимационных заданий.
Помощь с поиском работы.
Недостатки:
Индивидуальные консультации с наставником недоступны на тарифе «Базовый».
7. «Motion-дизайн. Основа» — Skillbox
Курс рассчитан на знакомство с моушн-дизайном и базовыми принципами анимации. Студенты изучат базовые принципы дизайна, научатся создавать анимации и визуальные эффекты. В короткий срок освоят After Effects, Cinema 4D и смогут с нуля начать карьеру в Motion.
Занятия проходят в онлайн-формате и включают видеоуроки и практические задания. Кураторы с опытом работы в отрасли от пяти лет дадут комментарии к работам и помогут сделать их лучше. Доступ к материалам курса остается навсегда.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 3144 рублей в месяц на 22 месяца.
Продолжительность: 8 месяцев.
Формат: онлайн-занятия и практические задания.
Домашние задания: есть, с разбором преподавателями.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
Курс записан совместно со студией Trehmer CG.
Подходит для старта в моушн-дизайне без опыта.
Проверка работ и комментарии от кураторов.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
Не выдают документ об окончании обучения.
8. «Профессия "Моушн-дизайнер в 2D и 3D"» — Contented
Программа курса охватывает работу с 2D- и 3D-графикой, анимацией и визуальными сценами для видео и цифровых продуктов. В обучении делают акцент на практическом освоении инструментов моушн-дизайна и последовательном усложнении задач. Студенты создадут 14 работ, которые смогут показать при трудоустройстве.
Кураторы проверяют домашние задания, дают обратную связь, отвечают на вопросы студентов. На тарифах «Оптимальный» и «Расширенный» проводят личные консультации, анализ портфолио и групповые онлайн-занятия. Выпускникам помогут с трудоустройством: составят карьерную стратегию, научат составлять резюме и портфолио, а консультанты будут поддерживать в течении месяца при откликах на вакансии.
Стоимость: от 134 906 рублей.
Рассрочка: от 3747 рублей в месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: 12 месяцев.
Формат: онлайн-обучение, видеоматериалы, практические задания, проектная работа.
Домашние задания: есть, с разбором преподавателями.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
Достоинства:
Обучение охватывает как 2D-, так и 3D-моушн-дизайн.
Выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Проектная практика с заданиями для портфолио.
Обратная связь от преподавателей по выполненным работам.
Пожизненный доступ к материалам и обновлениям курса
Недостатки:
Индивидуальные консультации с наставником недоступны на тарифе «Базовый».
9. «Моушн-дизайнер в 2D и 3D» — «Нетология»
Студенты изучат процесс создания креативных концепций и научатся воплощать идеи в визуальные решения. Освоят анимацию логотипов, интерфейсов и коллажей, создание рекламных роликов и баннеров для социальных сетей. Разберут принципы композиции в 3D-пространстве, работу с камерой, освещением и материалами.
На практике участники выполнят реальные проекты и добавят их в портфолио. Можно выбрать одну из двух программ — базовую или расширенную. В комплект курса входят дополнительные модули по фрилансу, нейросетям и деловому английскому языку.
Стоимость: от 139 500 рублей.
Рассрочка: от 4078 рублей в месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: от 10 месяцев.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические занятия.
Домашние задания: есть, с разбором преподавателями.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Достоинства:
Помощь с поиском работы.
Поддержка координаторов, тренеров, наставника и дипломных руководителей.
Обучение от опытных дизайнеров из таких брендов, как «Яндекс», «Сбер», «Газпром», Ozon, Abbyy и Bentley.
Возврат денег в случае, если курс не подойдет.
Возможность оформить налоговый вычет.
«Живое» общение с преподавателями на вебинарах.
Недостатки:
Не обнаружены.
10. «Моушн‑дизайнер» — «Яндекс Практикум»
Программа знакомит с основами моушен-дизайна и инструментами, которые используют специалисты. Студенты изучают композицию, движение, свет и типографику, учатся создавать анимацию для роликов и интерфейсов. Практика занимает большую часть курса — по итогам каждого модуля выполняются проекты для портфолио.
Обучение проходит онлайн с проверкой заданий наставниками. Формат подходит начинающим дизайнерам и тем, кто хочет перейти в сферу анимации. После завершения курса выдается диплом установленного образца.
Стоимость: от 152 500 рублей.
Рассрочка: от 6225 рублей в месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: 9 месяцев.
Формат: видеоуроки, практика, консультации преподавателей.
Домашние задания: есть, с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Достоинства:
Помощь с поиском работы до 7 месяцев после выпуска
Возможность начать обучение бесплатно.
Преподаватели — дизайнеры с опытом в сфере от пяти лет.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Жесткий график обучения, сложный для совмещения с полной занятостью.
11. «Профессия "Моушн-дизайнер"» — VideoSmile
В рамках программы обучают работе с основными инструментами моушен-дизайна, а также помогают с установкой необходимых программ и нейросетей. Обучение сопровождается обратной связью от преподавателей и кураторов, которые работают практикующими моушен-дизайнерами. За время обучения слушатели выполнят более 10 разноплановых проектов: анимация логотипа, персонажная анимация, продуктовый моушен-ролик и другие.
Курс включает подготовку к трудоустройству и выходу на первые заказы. В карьерном модуле разбирают, как начать работать в студии или на фрилансе, и как использовать учебные работы при поиске проектов. По итогам обучения формируется готовое портфолио: шоу-рил из работ, выполненных на курсе, и отдельная курсовая работа, оформленная как самостоятельный кейс на Behance.
Стоимость: от 199 000 рублей.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 9 месяцев.
Формат: видеоуроки, практические задания, обратная связь от преподавателей и кураторов.
Домашние задания: есть, с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Акцент на моушен-дизайне для интерфейсов и цифровых продуктов, а не на абстрактной анимации.
Практические задания, связанные с анимацией элементов интерфейса и экранов.
Разбор работ и комментарии от преподавателей по каждому этапу выполнения заданий.
Программа ориентирована на применение моушен-дизайна в продуктовых и коммерческих задачах.
Недостатки:
Узкая специализация на интерфейсной анимации, без упора на другие форматы.
Отсутствует рассрочка.
12. «Motion Design» — «Академия ТОП»
На курсе научат работать с изображениями, создавать графику в Illustrator, экспортировать и анимировать графику в After Effects. Студенты узнают, как работать с процедурной анимацией и 2D-физикой, с частицами и световыми эффектами. Поймут, как интегрировать движущиеся объекты с фоном, оживить статичные объекты и изменить их в кадре.
Обучение проходит в онлайн-формате или в аудитории академии. Курс ведут практикующие дизайнеры с опытом работы в продакшн-студиях. После прохождения программы выпускники получают диплом и могут использовать проекты, созданные в процессе, в портфолио.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 4540 рублей в месяц.
Продолжительность: от 9 месяцев.
Формат: видеоуроки, практика, консультации преподавателей.
Домашние задания: есть, с проверкой наставников.
Документ об окончании: диплом.
Достоинства:
Опытные преподаватели — специалисты ведущих ИТ-компаний с опытом работы от пяти лет.
«Живое» общение с преподавателями на занятиях.
Готовые работы в портфолио, выполненные во время обучения.
Практические занятия основаны на реальных рабочих задачах..
Недостатки:
Не выявлены.
13. «Motion Design: After Effects и Adobe Premiere» — «Бруноям»
Курс помогает освоить принципы анимации и работу в профессиональных программах Adobe. Студенты создают короткие видеоролики, учатся анимировать текст, графику и персонажей. Обучение проходит в формате практических занятий с поддержкой преподавателя.
В программу входят упражнения по композиции, цвету, динамике и монтажу. Участники учатся создавать рекламные ролики, клипы и анимационные вставки. После завершения курса студенты получают сертификат и собранное портфолио.
Стоимость: от 29 050 рублей.
Рассрочка: от 2420 рублей в месяц на 12 месяцев.
Продолжительность: 4 месяца.
Формат: онлайн-уроки с практикой и обратной связью.
Домашние задания: есть, проверяются преподавателем.
Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Достоинства:
Поддержка личного наставника без ограничений по ответам
Доступ к мини-курсу по трудоустройству
Возможность выбрать формат обучения.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Удостоверение о повышении квалификации и поддержка личного наставника недоступны на тарифе «Базовый».
14. «Профессия "Моушн-дизайнер"» — «Международная школа профессий»
Практический курс, на котором студенты соберут первые работы для портфолио: визуальные эффекты, анимацию, 3D-графику. В рамках курса рассматривается создание шейповой анимации разной сложности для видеороликов. Отдельное внимание уделяется разработке визуально выразительных переходов и трехмерных эффектов. Также программа охватывает работу с моушен-дизайном для проектов в сфере кино, рекламы и медиа.
Наставники курса — практикующие специалисты, которые будут помогать на каждом этапе от теории до практических заданий и проконсультируют при подготовке к созданию личного проекта.
Стоимость: от 46 100 рублей.
Рассрочка: от 5200 рублей в месяц.
Продолжительность: 15 недель.
Формат: онлайн-уроки с практикой и обратной связью.
Домашние задания: есть, проверяются преподавателем.
Документ об окончании: диплом.
Достоинства:
«Живое» онлайн общение с преподавателями и наставниками.
Доступ к курсу на 3 месяца: интерактивные задания, вебинары и записи занятий.
Гибкий график обучения, который студенты подбирают сами под себя.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Формат обучения привязан к расписанию групп, что может быть неудобно при гибком графике.
15. «Онлайн-курс по моушн-дизайну в Сinema 4D» — «Хохлов Сабатовский»
За четыре месяца обучения моушн-дизайну с нуля студенты освоят Cinema 4D, After Effects и Adobe Photoshop. Научатся создавать и анимировать 3D-модели. Студенты самостоятельно изучают видеолекции, выполняют практические задания, по которым получат обратную связь. На основе выполненных заданий готовят выпускной ролик.
Эксперт курса профессионально занимается графикой более 15 лет. На тарифе «Наставничество» слушателям доступны онлайн-стримы с куратором. По окончании обучения смогут начать карьеру junior моушн-дизайнера в студии или на фрилансе
Стоимость: от 61 800 рублей.
Рассрочка: от 2575 рублей в месяц на 24 месяца.
Продолжительность: 4 месяца.
Формат: видеоуроки, практика, консультации преподавателей.
Домашние задания: есть, с проверкой преподавателями.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
Преподаватель с опытом более 15 лет.
Разбор выполненных работ в рамках курса.
Несколько тарифов с разным уровнем сопровождения, включая формат с наставничеством.
Недостатки:
Курс сфокусирован на Cinema 4D и не охватывает другие программы моушн-дизайна.
Не выдают документ о окончании.
Бесплатные онлайн-курсы по моушн-дизайну
1. «Знакомимся с моушн-дизайном за 3 дня» — Skillbox
На курсе объясняют, где и зачем используют анимацию и как с ее помощью бренды выделяются на рынке. В программе — базовые принципы анимации, знакомство с Cinema 4D и разбор того, как собирать 3D-ролики. В процессе обучения участники сделают проект для портфолио и разберутся, как дальше развиваться в моушн-дизайне.
Преподает моушн-дизайнер с опытом более семи лет. Курс подойдет новичкам в моушн-дизайне и специалистам из смежных сфер — дизайнерам и монтажерам. Для занятий понадобится установить на компьютер Cinema 4D.
Длительность: в своем темпе.
Формат: записи вебинаров.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Моушн-дизайн и CG. Введение в профессию» — Bang Bang Education
Пять вебинаров, на которых разбирают, как устроена индустрия и какие навыки сейчас востребованы на рынке. Участникам объяснят, что такое 3D-иллюстрация, где искать идеи для проектов и как учитывать авторские права в работе. Отдельно обсудят различия между российскими и европейскими студиями и перспективы развития в профессии.
Спикеры — практикующие 3D-художник, иллюстратор и дизайнер. Они работали с «Альфа-Банком», «Яндексом», Kaspersky, «Союзмультфильмом», «Авито», Microsoft и Samsung.
Длительность: в своем темпе.
Формат: записи вебинаров.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Intro "Моушн-дизайн"» — XYZ School
Студенты освоят Adobe After Effects, Illustrator, Cinema 4D и Adobe Photoshop: разберутся в интерфейсе и навигации, научатся переносить проекты между программами и правильно экспортировать материалы. На практике отработают работу с готовыми исходниками и создание анимированных объектов с нуля.
Курс ведут практикующие специалисты с опытом работы в Blizzard, People Can Fly и CD Projekt Red. Доступ к урокам остается навсегда. Выпускникам регулярно присылают тестовые задания от студий-партнеров школы.
Длительность: 14 дней.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Обзор главных инструментов дизайнера» — «Нетология»
Курс помогает разобраться в базовых инструментах графического дизайна и понять, чем они отличаются друг от друга. Участники познакомятся с Photoshop, Figma, Illustrator и After Effects, чтобы увидеть, для каких задач нужен каждый редактор, и определиться, какое направление в дизайне интереснее. Программа рассчитана на тех, кто только присматривается к визуальным профессиям и выбирает дальнейшую траекторию обучения.
Занятия ведут практикующие специалисты. На уроках студенты осваивают интерфейс программ, выполняют базовые действия и пробуют собрать первые работы — простые макеты и анимацию. По итогам курса становится понятнее, какой инструмент использовать под конкретные задачи и куда двигаться дальше.
Длительность: в своем темпе.
Формат: вебинары в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Основы Adobe After Effects» — «Нетология»
Курс знакомит с интерфейсом и основными инструментами Adobe After Effects. Участники разбирают базовые принципы анимации, учатся добавлять текст, эффекты и переходы, а также работать со слоями и временной шкалой. Программа рассчитана на новичков: материал подают простым языком, без перегруженных терминов.
Обучение построено на коротких видеоуроках и практических заданиях. Студенты выполняют небольшие проекты, чтобы освоить работу с композицией и анимацией объектов. После курса участники понимают, как создавать собственные визуальные эффекты для видео, и могут продолжить обучение анимации на более продвинутом уровне.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеолекции и практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: не предусмотрен.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как выбрать курс по motion-дизайну (руководство для начинающих или продвинутых)
Курсы по моушн-дизайну отличаются по уровню, формату и результату обучения. Чтобы выбрать подходящую программу, важно учитывать не рекламные обещания, а конкретные параметры курса. Ниже — ключевые критерии, на которые стоит опираться при выборе программы.
Порог входа. Показывает, с какого уровня можно начинать обучение. Курсы с порогом «с нуля» не требуют опыта в дизайне и анимации и подходят для знакомства с профессией. Программы для продолжающих предполагают базовые навыки и понимание принципов моушн-дизайна.
Формат обучения. Курсы бывают в формате видеоуроков, живых онлайн-занятий или их сочетания. Записанные уроки удобны для самостоятельного темпа, а живые занятия дают возможность задавать вопросы и получать обратную связь сразу. Формат стоит выбирать с учетом занятости и привычного способа обучения.
Практика и портфолио. Важно смотреть, какие задания выполняются в ходе курса. Учебные упражнения помогают освоить базу, а проектная практика позволяет собрать законченные анимационные работы. Если цель — работа или заказы, стоит выбирать курсы, где в результате остаются проекты для портфолио.
Преподаватели и обратная связь. Качество обучения во многом зависит от того, кто ведет курс и как проверяются задания. Полезно, когда преподаватели — практикующие специалисты, а обратная связь дается по конкретным анимационным работам, а не в общем виде.
Документ об окончании. Курсы могут выдавать сертификат или диплом о профессиональной переподготовке. Сертификат подтверждает факт обучения, а диплом может быть важен при смене профессии или формальном подтверждении квалификации. Перед началом обучения стоит уточнить точное название документа и условия его получения.
Тем, кто только начинает путь в моушн-дизайне, стоит выбирать курсы с порогом входа «с нуля», понятной структурой и регулярной проверкой заданий. На старте важнее база и обратная связь, чем большое количество программ или сложные 3D-направления. Такой формат помогает разобраться в профессии и понять, в какую сторону развиваться дальше.
Опытным дизайнерам с базовыми навыками имеет смысл смотреть на курсы с четкой специализацией, сложной проектной практикой и подробными разборами работ. Важно, чтобы программа закрывала конкретные задачи: освоение новых инструментов, работу с 3D или визуальными эффектами, сбор портфолио под новые типы проектов.
Курс по моушн-дизайну строится на практическом освоении инструментов и принципов анимации. Программы разных школ могут отличаться по длительности и уровню сложности, но качественный курс обычно включает следующие ключевые модули.
1. Базовые принципы анимации и композиции:
Понимание движения, ритма и тайминга.
Основы композиции, работы с формой, цветом и типографикой.
Принципы визуального восприятия и логики анимации.
2. Работа с 2D-графикой и анимацией:
Создание и анимация простых форм, иконок и текстовых элементов.
Работа со слоями, масками и ключевыми кадрами.
Анимация интерфейсных и графических элементов.
3. Освоение профессиональных программ:
Обучение работе в ключевых инструментах моушн-дизайна (например, After Effects).
Знакомство с 3D-программами в зависимости от уровня курса (Cinema 4D, Blender и др.).
Настройка рабочих пространств и базовых рабочих процессов.
4. Работа с 3D-объектами и сценами:
Создание и анимация простых 3D-форм.
Работа с камерой, светом и пространством сцены.
Основы материалов и текстур.
5. Интеграция 2D и 3D-графики:
Совмещение 2D- и 3D-анимации в одном проекте.
Импорт и экспорт проектов между программами.
Подготовка сцен для финального рендера.
6. Визуальные эффекты и финальная сборка:
Использование эффектов для усиления анимации.
Работа с переходами, динамикой и деталями движения.
Подготовка роликов под разные форматы и платформы.
7. Проектная практика:
Выполнение заданий, приближенных к реальным рабочим задачам.
Создание законченных анимационных проектов.
Разбор работ и обратная связь по практическим заданиям.
8. Итоговый проект и сбор портфолио:
Разработка концепции и сценария финальной работы.
Сборка итогового анимационного ролика.
Подготовка работ для портфолио.
9. Карьерный модуль:
Советы по работе с заказчиками и брифами.
Помощь в составлении резюме и портфолио.
Рекомендации по прохождению собеседований.
Хороший курс по моушн-дизайну учит работе в конкретных программах. Для 2D-анимации и композитинга это Adobe After Effects. Для подготовки графики используют Adobe Illustrator. Для 3D-графики и анимации подходят Cinema 4D или Blender, а для эффектов и симуляций — Houdini. Финальная сборка роликов и работа со звуком выполняются в Adobe Premiere Pro и Adobe Audition. Такой набор инструментов позволяет выстроить полный рабочий процесс и создавать законченные анимационные проекты.
Кейсы выпускников и реальные примеры проектов
Форматы обучения в онлайн-школах
Онлайн-курсы по моушн-дизайну отличаются не только программой, но и форматом обучения. От формата зависит темп прохождения курса, объем обратной связи и степень вовлеченности. Ниже — основные варианты, которые используют онлайн-школы.
Видеоуроки в записи
Обучение строится на заранее записанных уроках, которые открываются по модулям или доступны сразу. Материалы можно смотреть в удобное время и возвращаться к сложным темам при необходимости.
Преимущества формата:
Свободный темп обучения без привязки к расписанию.
Возможность пересматривать уроки неограниченное количество раз.
Подходит для совмещения обучения с работой или учебой.
Живые онлайн-занятия
Занятия проходят по расписанию в формате вебинаров или онлайн-встреч. Преподаватель разбирает темы в реальном времени, отвечает на вопросы и комментирует работы участников.
Преимущества формата:
Возможность задавать вопросы сразу по ходу занятия.
Живое общение с преподавателем и группой.
Более высокая вовлеченность и дисциплина.
Комбинированный формат
Сочетает видеоматериалы и живые онлайн-занятия. Теория изучается по записям, а практика и разборы проходят на онлайн-встречах с преподавателем.
Преимущества формата:
Гибкий график при сохранении обратной связи.
Баланс между самостоятельным обучением и живым общением.
Удобен для длительных и насыщенных программ.
Проектное обучение
Обучение строится вокруг выполнения проектов. Каждый модуль завершается практической работой, которая проходит проверку и разбор.
Преимущества формата:
Ориентация на практические навыки, а не на теорию.
Формирование законченных работ для портфолио.
Понимание полного цикла создания анимационного проекта.
Обучение с кураторами
В этом формате за участниками закрепляют кураторов, которые проверяют задания, дают комментарии и помогают с вопросами по ходу обучения.
Преимущества формата:
Регулярная персональная обратная связь.
Снижение количества ошибок на раннем этапе.
Поддержка на протяжении всего курса.
Самостоятельное обучение
Курс предполагает минимальное участие преподавателей. Основной акцент сделан на самостоятельную работу с материалами и заданиями.
Преимущества формата:
Низкая стоимость по сравнению с другими форматами.
Полная свобода в темпе прохождения.
Подходит для тех, у кого уже есть базовые навыки и опыт.
Формат обучения влияет на темп прохождения курса, объем обратной связи и способ закрепления навыков. Видеоуроки подходят для самостоятельного изучения теории, живые занятия — для разбора сложных тем и вопросов, комбинированный формат позволяет совмещать оба подхода.
Проектное обучение и работа с кураторами важны для отработки практических навыков и получения комментариев по работам, а самостоятельный формат подходит тем, кто уже умеет работать с инструментами и не нуждается в постоянной проверке заданий.
Ответы на частые вопросы
Кто такой моушн-дизайнер и чем он занимается?
Моушн-дизайнер создает анимацию для видео, рекламы, цифровых продуктов и интерфейсов. В его задачи входит работа с графикой в движении, анимацией текста, 2D- и 3D-элементами, а также финальная сборка роликов.
Чем моушн-дизайнер отличается от видеомонтажера?
Видеомонтажер работает с готовым видеоматериалом и собирает его в ролики. Моушн-дизайнер создает анимацию, графику и визуальные элементы с нуля или дополняет видео анимационными решениями.
Можно ли работать моушн-дизайнером удаленно?
Да, моушн-дизайнеры часто работают удаленно. Формат подходит как для работы в штате, так и для выполнения проектных или фриланс-задач.
Какие программы понадобятся для работы?
Для работы в моушн-дизайне обычно используют несколько программ, каждая из которых отвечает за свой этап. Основной инструмент — Adobe After Effects, в нем создают 2D-анимацию и выполняют композитинг. Для подготовки графики применяют Adobe Illustrator. В задачах с объемной графикой используют Cinema 4D или Blender, а для сложных эффектов и симуляций — Houdini.
Финальную сборку роликов и работу со звуком выполняют в Adobe Premiere Pro и Adobe Audition. Набор программ зависит от уровня и специализации: на старте достаточно базовых инструментов, а 3D и эффекты подключают по мере необходимости.
Требуется ли знание английского языка для обучения?
Интерфейс программ в видеолекциях и учебных материалах будет на английском языке — это общепринятый профессиональный стандарт. Рекомендуется при работе в программе выбирать английский язык, так как это позволит говорить с другими профессионалами со всего мира на одном языке. Для комфортного прохождения курса хватит элементарных знаний английского языка.
Можно ли начать обучение моушн-дизайну с нуля?
Да, многие курсы рассчитаны на обучение без опыта. В таких программах начинают с базовых принципов анимации и постепенно переходят к работе в программах.
Сколько времени занимает обучение на курсах?
Продолжительность курсов зависит от программы и формата. Базовые курсы могут длиться от шести месяцев, более комплексные — до года и дольше.
Выдают ли курсы документы об окончании?
Онлайн-школы могут выдавать сертификаты или дипломы о профессиональной переподготовке. Вид документа и условия его получения зависят от конкретной программы.
Какой курс по motion-дизайну выбрать
При выборе курса важно сначала определить цель обучения: переход в новую профессию, развитие текущих навыков или знакомство с анимацией в формате хобби. От этого зависит содержание программы, формат занятий и продолжительность обучения.
Если задача — начать карьеру в моушн-дизайне с нуля, можно рассматреть комплексные курсы с регулярной практикой, поддержкой наставников, итоговыми проектами и дополнительной помощью карьерного центра на этапе выхода на рынок труда:
«Профессия "Моушн-дизайнер"» от Skillbox: программа с поэтапным обучением анимации, работой в After Effects и Cinema 4D, практическими проектами для портфолио и поддержкой карьерного центра.
«Профессия "Моушн-дизайнер с нуля до ПРО"» от Contented: программа с поэтапным обучением моушн-дизайну, практическими проектами, командной работой над задачами и поддержкой карьерного центра.
«Профессия "Motion-дизайнер"» от GeekBrains: обучение с живыми онлайн-занятиями, практическими заданиями и проверкой работ преподавателями, а также карьерной поддержкой.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
