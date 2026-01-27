8101 ОК МП моб
25 лучших курсов по кибербезопасности в 2026 году

В статье собрали 25 курсов по кибербезопасности: платные программы для обучения с нуля и для продолжающих специалистов, а также бесплатные курсы для самостоятельного изучения основ. Добавили несколько курсов по информационной безопасности для подростков и старшеклассников, которые хотят освоить ИТ-профессию в будущем.

Кибербезопасность остается одной из самых закрытых и сложных для входа ИТ-сфер: в ней много направлений, терминов и разрозненных требований к стартовому опыту соискателя. Начинающим трудно выбрать точку входа, а специалистам из смежных областей — выбрать курс, который действительно даст прикладные навыки, а не общую теорию. 

При этом рынок труда требует от кандидатов конкретных умений: работу с инцидентами, уязвимостями, инфраструктурой и инструментами защиты. В статье поможем разобраться в форматах и программах обучения и выбрать курс под конкретную цель — старт в профессии, карьерный рост или расширение компетенций.

Анна Шукаева, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс». Методист в сфере онлайн-образования (EdTech)

Лучшие онлайн-курсы по кибербезопасности для начинающих

  1. «Профессия "Специалист по кибербезопас­но­сти" + ИИ» от Skillbox: программа с практикой по анализу кибератак, защите корпоративных сетей и поддержкой карьерного центра с выдачей диплома о профессиональной переподготовке.

  2. «Белый хакер» от SkillFactory: курс со стажировкой на площадке Standoff 365 и гарантией возврата средств, если выпускник не найдет работу за шесть месяцев.

  3. «Профессия "Специалист по кибер­безопасности" c ИИ» от GeekBrains: курс с «живыми» онлайн-занятиями в мини-группах, помощью карьерного центра и практикой на виртуальных машинах в облаке VK Cloud.

  4. «Специалист по кибербезопасности» от Eduson Academy: курс от академии — резидента «Сколково», с выдачей сразу трех документов об окончании обучения.

  5. «Кибербезопасность» от «Нетологии»: онлайн-магистратура с возможностью попасть на стажировку в «Сбер», выпускникам которой выдадут дипломы государственного образца НИУ ВШЭ.

Лучшие бесплатные курсы по кибербезопасности

  1. «Кибербезопасность с нуля: взламываем и защищаем серверы за 5 дней» от Skillbox: мини-курс с практическими заданиями, дополнительными материалами в подарок и персональной консультацией.

  2. «Белый хакинг: изучаем основы кибербезопасности за 1 день» от Skillbox: запись вебинара, который ведет руководитель backend-отдела стартапа в сфере кибербезопасности.

  3. «Профессия "Белый хакер"» от SkillFactory: краткий экскурс по профессии, на котором расскажут ключевые обязанности и задачи белого хакера.

  4. «Знакомство с веб-безопасностью» от GeekBrains: короткие вводные уроки по кибербезопасности для старта в профессии.

  5. «Основы безопасности и анонимности в сети» от GeekBrains: двухдневный курс по цифровой безопасности, который помогает разобраться, как защищать персональные данные в интернете.

Сравнительная таблица всех онлайн-курсов по кибербезопасности

Курс и школа

Формат обучения

Длительность

Условия оплаты и результаты обучения

«Профессия "Специалист по кибербезопас­но­сти" + ИИ» от Skillbox

Видеолекции, практические задания, прямые эфиры.

12 месяцев.

В рассрочку от 5751 рубля в месяц на 31 месяц. Выдают диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

«Белый хакер» от SkillFactory

Видеолекции, практические задания, прямые эфиры.

12 месяцев.

В рассрочку от 4609 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

«Профессия "Специалист по кибер­безопасности" c ИИ» от GeekBrains

Видеоуроки, онлайн-занятия, практические занятия, работа в группах.

12 месяцев.

В рассрочку от 3933 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

«Специалист по кибербезопасности» от Eduson Academy

Онлайн-занятия, практические занятия, работа в группах.

5,5 месяцев.

В рассрочку от 5958 рублей в месяц на 24 месяца. Выдают удостоверение о повышении квалификации, диплом Академии и диплом на английском языке.

«Кибербезопасность» от «Нетологии»

Видеоуроки, онлайн-занятия, практические занятия, стажировка, работа над проектами.

2 года.

245 000 за семестр, доступен образовательный кредит. Выдают диплом государственного образца от НИУ ВШЭ и дополнительный от «Нетологии».

«Информационная безопасность» от SkillFactory

Видеолекции, практика, онлайн-встречи, конспекты, тесты, домашние задания.

2 года.

198 000 за семестр, доступен образовательный кредит. Выдают диплом государственного образца НИЯУ МИФИ.

«Специалист по информационной безопасности: расширенный курс» от «Нетологии»

Вебинары, видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

12 месяцев.

От 130 200 рублей или в рассрочку от 3805 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.

«Информационная безопасность. Basic» от OTUS

Вебинары, домашние задания, проектная работа.

5 месяцев.

От 82 000 рублей или в рассрочку от 6833 рублей в месяц. Выдают удостоверение о повышении квалификации.

«Кибербезопасность: веб-пентест» от «Яндекс Практикума»

Видеолекции, воркшопы, симуляторы, чек-лист по этапам WAPT.

От 4 месяцев

От 112 000 рублей или в рассрочку от 4572 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.

«Информационная безопасность. Professional» от OTUS

Онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.

4 месяца.

От 97 750 рублей или от 9349 рублей в месяц. Выдают сертификат.

«Профессия "Инженер по информационной безопасности"» от Productstar

Онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.

9 месяцев.

От 111 360 рублей или от 3867 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают сертификат.

«Кибербезопасность и сетевые технологии» от «Академии ТОП»

Онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.

От 5 семестров.

В рассрочку от 8620 рублей в месяц. Выдают диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом на английском языке.

«Этичный хакер» от CODDY

Индивидуальные и групповые занятия в онлайн- и офлайн-режиме.

9 модулей.

Стоимость уточнять у администраторов школы. Выдают сертификат.

«Кибербезопасность и этичный хакинг для подростков» от «Академии ТОП»

Онлайн-занятия, видеоматериалы, практические задания.

6 месяцев.

В рассрочку от 4480 рублей в месяц. Выдают международный сертификат на двух языках.

«Курс по кибербезопасности» — TeachMeSkills

Онлайн-занятия, практические задания, работа над проектами.

5,5 месяцев.

От 77 150 рублей или в рассрочку от 4768 рублей в месяц на 18 месяцев. Выдают диплом на английском языке.

Онлайн-обучение кибербезопасности для начинающих специалистов

1. «Профессия "Специалист по кибербезопас­но­сти" + ИИ» — Skillbox

Курс посвящен подготовке специалистов по кибербезопасности для работы в компаниях и организациях. Студенты смогут потренироваться на 12 виртуальных машинах, которые имитируют сетевую инфраструктуру реальной компании. В программе разбирают защиту компьютерных сетей и серверов, анализ инцидентов информационной безопасности, поиск уязвимостей в системах и реагирование на кибератаки. 

Партнер курса — VK — предоставил облако для практики взлома и защиты. Студенты, которые выберут тариф обучения «Индивидуальный» или «Индивидуальный+», могут получить диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. Выпускникам помогут найти работу — или вернут деньги.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: от 5751 рубля в месяц на 31 месяц.

  • Продолжительность: 12 месяцев.

  • Формат: видеолекции, практические задания, прямые эфиры.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Достоинства:

  • Поддержка карьерного центра при подготовке к поиску работы.

  • Регулярная проверка домашних заданий с подробной обратной связью.

  • Выдача диплома о профессиональной переподготовке.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Год изучения английского в подарок.

  • Можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости курса.

  • Спикеры — эксперты по кибербезопасности из международных компаний.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

Программа курса

2. «Белый хакер» — SkillFactory

Курс посвящен этичному хакингу и тестированию информационных систем на уязвимости. В программе разбирают устройство компьютерных сетей, принципы работы операционных систем и способы атак на веб-приложения и сетевые сервисы. А на бонусном курсе по нейросетям для ИТ-специалистов студенты научатся использовать ИИ-инструменты для ускорения работы.

Выпускники пройдут стажировку у партнера школы — компании Positive Technologies, на площадке Standoff 365. А если они не найдут работу за шесть месяцев после прохождения курса, SkillFactory вернет деньги за обучение.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: от 4609 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Продолжительность: 12 месяцев.

  • Формат: видеолекции, практические задания, прямые эфиры.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Достоинства:

  • Авторы курса — эксперты с опытом от трех лет.

  • Стажировка в компании Positive Technologies, на площадке Standoff 365.

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Вернут деньги, если студент не найдет работу за шесть месяцев после прохождения курса.﻿

  • Три тарифа на выбор.

  • Консультации с экспертом в кибербезопасности﻿ на тарифах «Персональный» и «Персональный +».

Недостатки:

  • Курс требует базовых знаний компьютерных сетей и операционных систем.

Программа курса

3. «Профессия "Специалист по кибер­безопасности" c ИИ» — GeekBrains

Курс разработан совместно GeekBrains и Skillbox. Обучение проходит на образовательных платформах обеих школ и включает онлайн-занятия с возможностью задавать вопросы наставникам. В числе преподавателей — руководитель службы информационной безопасности СО ЕЭС, инструктор по сертификации Cisco уровня CCNP и старший специалист по кибербезопасности KEPT (KPMG).

В рамках программы разбирают анализ сетевого трафика, исследование вредоносного программного обеспечения и поиск уязвимостей в операционных системах. По итогам обучения выпускники выполняют два проекта для портфолио: тестирование на проникновение с рекомендациями по устранению уязвимостей и расследование инцидента с анализом причин атаки.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: от 3933 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Продолжительность: 12 месяцев.

  • Формат: видеоуроки, онлайн-занятия, практические занятия, работа в группах.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Достоинства:

  • Бесплатная консультация со специалистом перед началом обучения.

  • Теория в видеоуроках с безграничным доступом.

  • «Живые» онлайн-занятия в мини-группах.

  • Практика в виртуальных машинах в облаке VK Cloud.

  • Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы.

  • Помощь с трудоустройством.

Недостатки:

  • Необходимость придерживаться расписания занятий.

Программа курса

4. «Специалист по кибербезопасности» — Eduson Academy

За 5,5 месяцев слушатели научатся предотвращать кибератаки и укреплять безопасность информационных систем. Обучение проходит в онлайн-формате и строится вокруг практических заданий. Студенты выполняют задачи по настройке средств защиты и анализу типовых нарушений безопасности в корпоративной инфраструктуре. Преподаватели — разработчики-инженеры международного рынка и ведущих российских компаний с опытом от трех лет. 

Выпускники получат официальный документ об образовании и диплом на английском языке. Студентам также выдадут бесплатный доступ к сервису FindTheJob, который на основе резюме подберет вакансии, сам напишет уникальные сопроводительные письма и откликнется.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: от 5958 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Продолжительность: 5,5 месяцев.

  • Формат: онлайн-занятия, практические занятия, работа в группах.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом «Академии Eduson» и диплом на английском языке.

Достоинства:

  • Отдельный аккаунт-менеджер на каждую группу обучающихся.

  • Личное общение с преподавателями на занятиях и в Telegram-чате.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Диплом «Академии Eduson» — резидента «Сколково».

  • Диплом на английском языке.

  • Консультация с экспертом в профессии.

  • Доступ к курсу и всем обновлениям навсегда.

Недостатки:

  • Для прохождения курса необходимо владеть Python, Java, C#, JavaScript или другим языком программирования, или — иметь завершенное обучение по одному из них.

Программа курса

5. «Кибербезопасность» — «Нетология»

Онлайн-магистратура, программа которой разработана совместно с НИУ ВШЭ, посвященная кибербезопасности и защите ИТ-систем. Курс готовит специалистов по информационной безопасности и охватывает работу с уязвимостями, анализ инцидентов, защиту инфраструктуры и данных, а также управление рисками. Перед поступлением доступен бесплатный вводный курс, который помогает разобраться в направлении и требованиях программы.

Слушателей будут обучать преподаватели НИУ ВШЭ и практики рынка. Заниматься можно из любой точки мира — после успешного окончания обучения выпускники получат диплом очной магистратуры НИУ ВШЭ и дополнительный от «Нетологии».

  • Стоимость: 245 000 за семестр.

  • Рассрочка: образовательный кредит от 368 рублей в месяц.

  • Продолжительность: 2 года.

  • Формат: видеоуроки, онлайн-занятия, практические занятия, стажировка, работа над проектами.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: диплом государственного образца от НИУ ВШЭ и дополнительный от «Нетологии».

Достоинства:

  • Возможность оформить кредит на обучение с господдержкой — часть расходов возьмет на себя государство.

  • Возможность перевестись на эту программу из любого вуза.

  • Возможность пройти стажировку в «Сбере» по ускоренному треку. 

  • Преподаватели — практикующие специалисты из Positive Technologies, «Инфосистемы Джет», F6, AV Soft.

  • Диплом государственного образца от НИУ ВШЭ по окончании обучения.

  • Курс в подарок при поступлении на программу.

Недостатки:

  • Формат магистратуры предполагает длительное обучение и высокую учебную нагрузку.

  • Программа ориентирована на системное академическое обучение, а не на быстрый старт за несколько месяцев.

Программа курса

6. «Информационная безопасность» — SkillFactory

Курс создан совместно с МИФИ. Программа охватывает ключевые направления информационной безопасности: защиту инфраструктуры, безопасность жизненного цикла разработки программного обеспечения и управление проектами в области ИБ.

Практическая часть составляет 70% обучения. Студенты вовлекаются в решение реальных задач в разных форматах: тренажеры, тесты, домашние задания, проекты и хакатоны. Каждый модуль включает в себя CTF-соревнования и проекты, предоставленные компаниями-партнерами.

  • Стоимость: 198 000 за семестр.

  • Рассрочка: образовательный кредит от 198 рублей в месяц.

  • Продолжительность: 2 года.

  • Формат: видеолекции, практика, онлайн-встречи, конспекты, тесты, домашние задания.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: диплом государственного образца НИЯУ МИФИ.

Достоинства:

  • Преподаватели — эксперты МИФИ и практики из VK, «Сбера» и «Лаборатории Касперского»﻿.

  • Возможность посетить МИФИ очно и поработать на оборудовании.

  • Возможность получить образовательный кредит под 3% и отсрочку от армии.

  • Помощь с поиском работы.

  • Диплом магистра МИФИ по окончании.

Недостатки:

  • Формат магистратуры предполагает длительное обучение и высокую учебную нагрузку.

  • Программа ориентирована на системное академическое обучение, а не на быстрый старт за несколько месяцев.

Программа курса

7. «Специалист по информационной безопасности: расширенный курс» — «Нетология»

Слушатели с нуля освоят три востребованные специализации и смогут искать работу через шесть месяцев обучения. Научатся применять ИИ и ML для выявления угроз, расследования инцидентов, защиты инфраструктуры. Выполнят 5 крупных проекта для портфолио и 74 практических задания.

Студенты получат доступ к сервису автоматизации ИБ-процессов и возможность пройти стажировку в компании MEDOED. Эксперты из «СберМаркета», «Самоката» и Intel предоставят регулярную обратную связь по заданиям и проведут десять сессий «вопрос — ответ», где поделятся рабочими кейсами и дадут советы по старту карьеры. Предусмотрен модуль по трудоустройству. 

  • Стоимость: от 130 200 рублей.

  • Рассрочка: от 3805 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Продолжительность: от 12 месяцев.

  • Формат: вебинары, видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

  • Доступ к сервису автоматизации ИБ-процессов MEDOED.

  • Бесплатный доступ к VDS от Timeweb Cloud для практики.

  • Бонусные курсы: основы Python, английский язык для разработчиков, администрирование баз данных.

  • Помощь в поиске работы.

  • Три специализации за курс.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

Программа курса

8. «Информационная безопасность. Basic» — OTUS

Курс ведут специалисты по технической и криптографической защите информации, пентесту, анализу вредоносного ПО, защите объектов информатизации. Студенты разбирают нормативные документы и стандарты в области информационной безопасности. Программа также включает методы защиты данных и подходы к работе с инцидентами, что помогает понимать порядок реагирования и снижения последствий угроз.

Заключительный этап обучения отведен под проектную работу. Тему дипломного проекта студенты выбирают самостоятельно, а сроки подготовки не жестко ограничены — при необходимости на работу можно заложить больше месяца. После окончания курса резюме выпускников добавляют в базу OTUS, к которой имеют доступ партнеры школы для приглашения на собеседования.

  • Стоимость: от 82 000 рублей.

  • Рассрочка: от 6833 рублей в месяц.

  • Продолжительность: 5 месяцев.

  • Формат: вебинары, домашние задания, проектная работа.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Достоинства:

  • Курс ведут специалисты по технической и криптографической защите информации, пентесту, анализу вредоносного ПО, защите объектов информатизации.

  • Все занятия проходят в прямом эфире, что дает возможность общаться с преподавателями. 

  • После обучения резюме студента разместят в базе OTUS и партнеры школы смогут пригласить его на собеседование.

  • Обратная связь от экспертов по заданиям.

Недостатки:

  • Для получения удостоверения необходимо успешно защитить выпускной проект.

Программа курса

9. «Кибербезопасность: веб-пентест» — «Яндекс Практикум»

В программе рассматривают подходы к безопасной разработке программного обеспечения, анализу приложений и поиску уязвимостей. Студенты учатся тестировать системы и работать с профильными инструментами, включая Burp Suite, SQLMap, Docker, Kubernetes и практики DevSecOps.

Обучение выстроено в формате самостоятельной работы с поддержкой наставников, рецензентов и кураторов. После каждого урока доступен краткий пересказ темы, который помогает закрепить материал. До начала обучения можно пройти бесплатный тест, чтобы оценить соответствие программы уровню подготовки и ожиданиям.

  • Стоимость: от 112 000 рублей.

  • Рассрочка: от 4572 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Продолжительность: от 4 месяцев

  • Формат: видеолекции, воркшопы, симуляторы, чек-лист по этапам WAPT.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

  • Начать обучение можно бесплатно.

  • Два формата обучения на выбор: с ограниченными сроками и в своем темпе.

  • Практика в облачном симуляторе.

  • Программа разработана специалистами из «Яндекса», VK и «Альфа-Банка».

  • Если курс не подошел, можно сделать возврат средств пропорционально оставшимся месяцам обучения.

Недостатки:

  • Курс рассчитан только на специалистов с опытом.

Программа курса

10. «Информационная безопасность. Professional» — OTUS

Курс посвящен углубленному изучению информационной безопасности и рассчитан на специалистов с технической базой. В программе рассматривают защиту корпоративной инфраструктуры, управление рисками информационной безопасности, контроль доступа, анализ инцидентов и обеспечение безопасности сетей и сервисов. Отдельное внимание уделяется построению процессов информационной безопасности в компаниях.

Все обучение проходит в онлайн-формате: занятия в Zoom, общение с преподавателями и участниками образовательной группы в закрытом Telegram-чате, сдача домашних работ и получение обратной связи от преподавателей на платформе курса. Онлайн-занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Все записи вебинаров доступны в любой момент в личном кабинете

  • Стоимость: от 97 750 рублей.

  • Рассрочка: от 9349 рублей в месяц.

  • Продолжительность: 4 месяца.

  • Формат: онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Преподаватели — практикующие специалисты в области информационной безопасности.

  • Возможность оплаты курса работодателем.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Возможность разместить свое резюме в базе OTUS и получать приглашения на собеседования от партнеров.

  • Эксперты-практики делятся опытом, разбирают работы студентов и дают развернутую обратную связь на домашние задания.

Недостатки:

  • Для поступления необходимо знание модели OSI и базовое знание решений рынка информационной безопасности.

Программа курса

11. «Профессия "Инженер по информационной безопасности"» — Productstar

На курсе изучают аудит ИТ-систем, настройку сетей и основы программирования на Python, а также работу с SQL, Linux и Windows. Занятия ведут практикующие специалисты: инженер-программист из Holland&Barrett, Java-разработчик из Amazon и руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений в «Газинформсервисе».

Обучение проходит на платформе школы, а расписание занятий студенты формируют самостоятельно. После завершения курса карьерный центр сопровождает выпускников при поиске работы и делится с ними актуальными вакансиями компаний-партнеров.

  • Стоимость: от 111 360 рублей.

  • Рассрочка: 3867 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Продолжительность: 9 месяцев.

  • Формат: онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Бесплатная консультация перед началом обучения.

  • Поддержка карьерного центра.

  • Доступ к вакансиям компаний — партнеров школы.

  • Преподаватели — практикующие специалисты из «Яндекса», «Сбера», Skyeng, VK и других компаний.

  • Сопровождение менеджеров и кураторов.

  • Гарантия полного возврата денежных средств в течение 21 дня с момента старта обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

Программа курса

12. «Кибербезопасность и сетевые технологии» — «Академия ТОП»

Обучение проходит в онлайн-формате и включает теоретические занятия и практические задания. Студенты выполняют упражнения по настройке сетей, анализу сетевого трафика и выявлению нарушений безопасности. В рамках курса предусмотрены контрольные работы и итоговая аттестация, подтверждающая освоение сетевых и защитных технологий.

Преподаватели — практикующие специалисты с опытом работы от трех лет. Студенты получат международные сертификаты об окончании курсов Cisco Academy и Microsoft Imagine Academy.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: от 8620 рублей в месяц.

  • Продолжительность: от 5 семестров.

  • Формат: онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом на английском языке.

Достоинства:

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Постоянное обновление материалов по информационной безопасности.

  • Сильный преподавательский состав.

  • Международные сертификаты об окончании авторизованных курсов Cisco Academy и Microsoft Imagine Academy.

  • Доступны очный и дистанционный форматы обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

Программа курса

13. «Этичный хакер» — CODDY

Программа рассчитана на подростков 12–16 лет и знакомит с основами кибербезопасности в формате, адаптированном под возраст. Участникам объясняют, какие угрозы встречаются в интернете и как с ними работать. Курс можно рассматривать как первый шаг к профессии в сфере информационной безопасности и как набор практических знаний для повседневного использования.

Помимо базовых навыков кибербезопасности программа развивает умение работать в команде и решать задачи в группе. За прогресс в обучении предусмотрены поощрения. Начать обучение можно с бесплатного пробного занятия.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: по запросу.

  • Продолжительность: 9 модулей.

  • Формат: индивидуальные и групповые занятия в онлайн- и офлайн-режиме.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Бесплатное пробное занятие.

  • Курс адаптирован под возраст ребенка.

  • Подарки за достижения в обучении.

  • Обучение в индивидуальном и групповом форматах.

Недостатки:

  • Для успешного прохождения курса необходимо иметь компьютер, отвечающий определенным требованиям.

Программа курса

14. «Кибербезопасность и этичный хакинг для подростков» — «Академия ТОП»

В программе изучают основы компьютерных сетей, принципы защиты данных, распространенные киберугрозы и методы безопасного тестирования систем. Отдельные модули посвящены этичному хакингу, анализу уязвимостей и правилам легального и безопасного взаимодействия с цифровыми системами.

Курс рассчитан на подростков и не требует предварительного опыта в программировании или информационной безопасности. Студенты научатся защищать данные, взламывать системы и проверять безопасность. По итогам обучения выдают международный сертификат на двух языках.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: от 4480 рублей в месяц.

  • Продолжительность: 6 месяцев.

  • Формат: онлайн-занятия, видеоматериалы, практические задания.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: международный сертификат на двух языках.

Достоинства:

  • Бесплатное первое занятие.

  • Программа адаптирована для подростков без технической подготовки.

  • Международный сертификат на двух языках по итогам обучения.

  • Возможность менять график по ходу обучения.

  • Запись каждого занятия загружается на специальную платформу, где ее можно посмотреть в любое время.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

Программа курса

15. «Курс по кибербезопасности» — TeachMeSkills

На курсе студенты узнают, какие средства защиты используются на предприятии, как проводятся атаки на инфраструктуру. Поймут, какие бывают типы угроз, вирусов и т. д. Проведут свой первый CTF. Побывают как со стороны Blue team, так и со стороны Red team.

В курс включен карьерный трек с поддержкой при выходе на рынок труда: помощь в подготовке резюме, рекомендации по поиску вакансий и сопровождение при трудоустройстве. Программа имеет дополнительный модуль с ИИ-сервисами для работы и обучения.

  • Стоимость: 77 150 рублей.

  • Рассрочка: от 4768 рублей в месяц на 18 месяцев.

  • Продолжительность: 5,5 месяцев.

  • Формат: онлайн-занятия, практические задания, работа над проектами.

  • Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.

  • Документ об окончании: диплом на английском языке.

Достоинства:

  • Карьерный трек с поддержкой при поиске первой работы в ИТ.

  • Практические задания, ориентированные на рабочие задачи.

  • Преподаватели с опытом работы в сфере информационной безопасности от четырех лет.

  • «Живое» общение и практика с куратором.

Недостатки:

  • Для поступления необходимо иметь законченный курс или опыт работы на Python, Java, C#, JavaScript и любом другом языке программирования.

Программа курса

Бесплатные онлайн-курсы по кибербезопасности

1. «Кибербезопасность с нуля: взламываем и защищаем серверы за 5 дней» — Skillbox

Курс посвящен базовым задачам кибербезопасности на уровне серверной инфраструктуры. В программе разбирают принципы работы серверов, настройку доступа, базовую защиту от несанкционированного подключения и типовые ошибки конфигурации. Отдельный блок посвящен пониманию угроз для серверов и способам их предотвращения.

Обучение проходит в формате мини-курса и ориентировано на практику. Участники выполняют задания по настройке и защите сервера, закрепляя материал на конкретных примерах. В курс включены бонусы и подарки, в том числе дополнительные материалы и скидки на дальнейшее обучение. Мини-курс подходит для знакомства с направлением кибербезопасности и первичной практики.

  • Длительность: 5 дней.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, итоговый вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Белый хакинг: изучаем основы кибербезопасности за 1 день» — Skillbox

Запись однодневного вебинара, на котором знакомят с прикладными задачами в сфере кибербезопасности и формируют понимание работы специалиста на практике. В программе рассматривают ситуацию на рынке и уровень доходов, а также базовые приемы анализа и защиты ИТ-систем.

Участники учатся находить устройства в локальной сети, проверять открытые порты и запущенные сервисы, анализировать уязвимости и работать с сетевыми данными. В рамках практики разбирают перебор паролей для SSH, MySQL и FTP, поиск скрытых файлов и каталогов, захват и анализ трафика в WireShark, а также сбор и подмену данных с помощью Fiddler.

  • Длительность: 1 день.

  • Формат: вебинар в записи.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Карьерный гид. Профессия "Белый хакер"» — SkillFactory

Карьерный гид посвящен профессии белого хакера и дает общее представление о направлении. В материале объясняют, чем занимается специалист, какие знания и навыки требуются для входа в профессию и с чего начать обучение. Отдельно рассматриваются карьерные перспективы и возможные траектории развития.

В качестве дополнительного условия для читателей гида предусмотрена скидка 60% на основной платный курс.

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: лонгрид.

  • Доступ: свободный.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Знакомство с веб-безопасностью» — GeekBrains

Курс включает три урока, каждый из которых состоит из теоретической части и практического задания для самостоятельной работы. Участники разбирают способы выявления и устранения уязвимостей на компьютерах и мобильных устройствах.

В программе также рассматривают, какими методами злоумышленники получают доступ к персональным данным. Отдельное внимание уделяют созданию надежных паролей и снижению цифрового следа при работе в интернете.

  • Длительность: 3 урока.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Основы безопасности и анонимности в сети» — GeekBrains

Двухдневный курс посвящен вопросам цифровой безопасности и защите персональных данных. В программе разбирают, какими способами злоумышленники получают и используют информацию пользователей и какие меры помогают снизить риски при работе в интернете.

Отдельные блоки посвящены безопасному использованию Wi-Fi и мобильных приложений, а также угрозам, связанным с интернетом вещей и применением прокси-серверов.

  • Длительность: 2 урока.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

6. «Специалист по информационной безопасности: старт карьеры» — Нетология

Курс знакомит с профессией и базовыми принципами кибербезопасности. Участники учатся оценивать уровень защиты ИТ-систем, находить уязвимости и применять инструменты обеспечения безопасности.

Программа включает практические задания на прикладных примерах. В ходе обучения участники проверяют защиту интернет-сервиса и настраивают безопасность операционной системы. Отдельный блок посвящен возможным карьерным траекториям и развитию в сфере информационной безопасности.

  • Длительность: 14 дней.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

7. «Основы кибербезопасности» — Stepik

Курс посвящен угрозам, с которыми сталкиваются пользователи мессенджеров и интернета. В программе разбирают способы кражи персональных данных и основные риски при совершении онлайн-платежей.

На примерах реальных кибератак спикер показывает, как повышать безопасность личных устройств и аккаунтов, а также дает рекомендации по защите от вредоносных программ и фишинговых атак.

  • Длительность: 14 уроков.

  • Формат: видеоуроки, тесты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

8. «Уроки кибербезопасности» — КиберПроект

Бесплатный интерактивный курс по кибербезопасности для учеников 7−9 классов. Курс разработан согласно требованиям ФГОС на основе пяти популярных УМК. Подходит для реализации в рамках дисциплин «Информатика» и «ОБЖ», а также для внеурочной деятельности. 

В программе разбирают, что такое кибербуллинг, как защищать компьютер и мобильные устройства от вредоносного программного обеспечения и как распознавать фишинговые атаки. Каждый урок включает в себя видеоматериалы и задания, методические материалы и технологические карты.

  • Длительность: 3 урока.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

9. «Правовая безопасность в информационном пространстве» — «Лекториум»

В программе рассматривают правовые аспекты интернет-безопасности и способы защиты прав в цифровой среде. Слушатели изучают нормы законодательства и виды правонарушений, включая раскрытие конфиденциальной информации, распространение запрещенных материалов, нарушения правил обработки данных и незаконное ограничение доступа к информации.

Курс разработан преподавателями РГГУ, имеющими научные степени в области юриспруденции. По окончании обучения студенты получат сертификат.

  • Длительность: 9 уроков.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

10. «Кибербезопасность» — Stepik

Курс знакомит с профессией специалиста по кибербезопасности и основными направлениями противодействия сетевым преступлениям. В программе рассматривают технологии и методы, которые используют для защиты информационных систем.

Также разбирают понятие «белого» хакинга и профессиональные сообщества, где специалисты обмениваются опытом и участвуют в соревнованиях. Отдельный блок посвящен правилам информационной гигиены и возможным карьерным траекториям в сфере информационной безопасности.

  • Длительность: 21 урок.

  • Формат: видеоуроки, тесты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как выбрать курс по кибербезопасности: руководство для начинающих или продвинутых

Два курса по кибербезопасности могут обещать одно и то же, но давать разный результат: в одном будет много практики и разборов, в другом — в основном теория. Чтобы не ошибиться с выбором, лучше заранее сверить программу по конкретным параметрам. Ниже — ключевые критерии, на которые стоит опираться при выборе программы.

  • Порог входа. Показывает, с какого уровня можно начинать обучение. Курсы «с нуля» обычно подходят тем, кто только знакомится с кибербезопасностью: в них дают базовые понятия, объясняют, как устроены сети и операционные системы, и вводят в типовые задачи. Программы для продолжающих чаще рассчитаны на тех, кто уже работал в ИТ или проходил базовый курс и готов разбирать инциденты, искать уязвимости или настраивать защиту в учебной среде.

  • Специализация. Одни курсы по кибербезопасности готовят к работе в SOC и учат анализировать события и инциденты. Другие фокусируются на тестировании защищенности и учат находить уязвимости и оформлять отчеты. Третьи посвящены защите инфраструктуры, настройке средств защиты и контролю доступа. Есть программы по безопасности веб-приложений, а также курсы про риски, требования и документы. Выбирать проще, когда в описании курса прямо указано направление и перечислены задачи, которым учат.

  • Формат обучения. Курсы бывают в формате видеоуроков, живых онлайн-занятий или их сочетания. Записанные уроки удобны для самостоятельного темпа, а живые занятия помогают быстрее разбирать сложные темы и уточнять детали по заданиям. Важно также смотреть, есть ли регулярные практические занятия и как организована работа в учебной среде: через тренажеры, виртуальные лаборатории или стенды.

  • Практика и итоговый результат. В кибербезопасности важнее всего практика, поэтому стоит смотреть, какие задания выполняются по ходу обучения и что остается в конце. Хорошо, когда курс заканчивается понятным результатом: разбором учебного инцидента с выводами, отчетом по проверке защищенности, настроенной политикой доступа, набором правил мониторинга или схемой защиты тестовой инфраструктуры. Такие результаты проще показать на собеседовании или использовать как основу для портфолио.

  • Преподаватели и обратная связь. Качество обучения зависит от того, кто ведет курс и как проверяют задания. Полезно, когда преподаватели работают в сфере и могут объяснить, как они решают задачи на практике. В описании курса стоит искать, как устроена проверка: дают ли комментарии по выполненным проектам, разбирают ли ошибки и можно ли переделать работу.

  • Карьерная поддержка. Если на курсе заявляется помощь с трудоустройством, важно понять, что именно входит в поддержку. Обычно это правки резюме, помощь с портфолио, тренировка собеседований, иногда — подбор стажировок или вакансий. Отдельно стоит проверить условия: какие задания нужно сдать, нужна ли итоговая работа и есть ли ограничения по срокам сдачи финальных проектов.

  • Документ об окончании. По окончании курсов могут выдавать сертификат или диплом о профессиональной переподготовке. Сертификат подтверждает факт обучения, а диплом может быть важен при смене профессии или для формального подтверждения квалификации. Перед началом обучения стоит уточнить точное название документа и условия его получения.

Тем, кто только начинает путь в кибербезопасности, стоит выбирать курсы с порогом входа «с нуля», понятной программой и регулярной проверкой практических заданий. На старте важнее освоить базовые понятия и научиться выполнять типовые действия в учебной среде, чем гнаться за узкой специализацией. Такой курс помогает понять направления в информационной безопасности и выбрать, куда развиваться дальше.

Тем, у кого уже есть база, лучше выбирать курс по конкретному направлению и с более сложной практикой. В описании должны быть перечислены задания и итоговый результат, который можно показать работодателю.

Что включает в себя хороший курс по кибербезопасности: навыки и модули

Хороший курс по кибербезопасности включает изучение цифровой инфраструктуры, распространенных уязвимостей и практических методов защиты информации. Такая программа формирует понимание задач и инструментов специалистов по информационной безопасности. 

Независимо от школы и формата, качественная программа обычно включает следующие модули:

1. Устройство цифровой инфраструктуры и точки риска.

  • Как устроены корпоративные системы: сети, серверы, рабочие станции, облачные сервисы.

  • Где чаще всего возникают уязвимости и ошибки конфигурации.

  • Какие элементы инфраструктуры требуют постоянного контроля.

2. Типы киберугроз и сценарии атак.

  • Какие атаки используют злоумышленники и на какие элементы системы они направлены.

  • Чем отличаются атаки на пользователей, серверы и сетевые сервисы.

  • Как выглядит атака от первого шага до последствий.

3. Управление доступом и защита учетных записей.

  • Как выстраивается система прав и ролей пользователей.

  • Почему компрометация учетных данных остается одной из главных причин инцидентов.

  • Какие меры снижают риск несанкционированного доступа.

4. Мониторинг и выявление инцидентов.

  • Какие события в системе считаются подозрительными.

  • Как анализируют журналы событий и поведение пользователей.

  • Как отличить инцидент информационной безопасности от технической ошибки.

5. Реагирование и устранение последствий.

  • Какие действия выполняют после обнаружения инцидента.

  • Как ограничивают распространение атаки и восстанавливают работоспособность систем.

  • Почему важно фиксировать и документировать каждый инцидент.

6. Проверка систем на уязвимости.

  • Как находят слабые места в настройках и логике работы систем.

  • Чем отличаются поверхностные проверки от системного анализа.

  • Как оформляют результаты проверки и передают их техническим командам.

7. Практика в учебных и тестовых средах.

  • Выполнение заданий в изолированных средах, имитирующих рабочие системы.

  • Разбор типовых ошибок и неправильных решений.

  • Закрепление навыков на последовательных практических задачах.

8. Итоговая работа и фиксация навыков.

  • Комплексная задача, объединяющая несколько направлений кибербезопасности.

  • Проверка умения анализировать ситуацию и принимать решения.

  • Подтверждение освоенных навыков по результатам обучения.

Отзывы выпускников 

Отзыв студентки на курс «Профессия "Специалист по кибербезопас­но­сти" + ИИ» от Skillbox
Обратная связь от студента курса «Белый хакер» от SkillFactory
Мнение студента курса «Специалист по кибербезопасности» от Eduson Academy о программе

Форматы обучения в онлайн-школах

Онлайн-курсы по кибербезопасности различаются не только программой, но и форматом обучения. Формат напрямую влияет на глубину практики, уровень контроля знаний и готовность к работе с реальными инцидентами. Ниже — основные форматы, которые используют школы в курсах по информационной безопасности, этичному хакингу и защите инфраструктуры:

  • Видеоуроки с практическими заданиями. Обучение строится на записанных лекциях, которые открываются по модулям. После каждого блока предусмотрены задания по настройке систем, анализу уязвимостей или разбору инцидентов. Такой формат позволяет изучать сложные темы в удобном темпе и возвращаться к материалам при необходимости.

  • Живые онлайн-занятия и вебинары. Занятия проходят по расписанию в формате онлайн-лекций и практических разборов. Преподаватели показывают примеры атак и защитных мер в реальном времени, отвечают на вопросы и комментируют решения. Формат удобен для разбора сложных сценариев и оперативного уточнения непонятных моментов.

  • Комбинированный формат. Теория изучается по видеоурокам, а практические задания и разборы проходят на живых занятиях. Такой подход используют многие профессиональные курсы по кибербезопасности, так как он сочетает гибкий график с регулярной проверкой знаний и навыков.

  • Проектное и лабораторное обучение. Обучение строится вокруг выполнения практических работ в виртуальных лабораториях и симуляторах. Участники настраивают серверы, анализируют сетевой трафик, ищут и закрывают уязвимости, разбирают последствия атак. Формат ориентирован на задачи, близкие к реальной работе специалистов по информационной безопасности.

  • Обучение с наставниками и кураторами. За участниками закрепляют специалистов, которые проверяют задания, дают комментарии и помогают разбирать ошибки. Такой формат снижает риск закрепления неверных решений и позволяет корректировать подход к защите систем по ходу обучения.

  • Интенсивы и буткемпы. Короткие программы с высокой нагрузкой и плотным графиком. Часто используются для быстрого погружения в отдельные направления, например тестирование на проникновение или реагирование на инциденты. Подходят для тех, кто готов сосредоточиться на обучении в течение ограниченного времени.

  • Самостоятельное обучение. Курсы с минимальным участием преподавателей и упором на самостоятельную работу с материалами и заданиями. Такой формат подходит специалистам с базовой подготовкой, которым важно закрыть отдельные пробелы в знаниях без длительного обучения.

Для курсов по кибербезопасности наиболее эффективны форматы, где теория сочетается с практикой и регулярной обратной связью. Они позволяют не только разобраться в принципах защиты, но и отработать действия при реальных инцидентах.

Начинающим обычно подходят программы с комбинированным форматом и поддержкой наставников. Специалистам с опытом чаще подходят интенсивы, буткемпы и проектное обучение, ориентированные на практику и разбор сложных сценариев.

Ответы на частые вопросы

Для кого подойдут курсы по кибербезопасности?

Курсы по кибербезопасности подходят тем, кто хочет войти в ИТ с технической стороны, специалистам из смежных областей и тем, кто уже работает в ИБ. Начинающим подойдут программы с обучением с нуля и большим объемом практики. Системным администраторам, разработчикам и DevOps-специалистам такие курсы помогают расширить компетенции и перейти к задачам по защите систем и данных.

Какие сертификаты выдают после обучения кибербезопасности в онлайн-школах?

Онлайн-школы выдают разные документы в зависимости от формата и лицензии: сертификаты о прохождении курса, удостоверения о повышении квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке. Документ подтверждает факт обучения и освоение программы, но не заменяет отраслевые международные сертификаты. Конкретный тип документа всегда указан на странице курса.

С какими инструментами предстоит работать в процессе обучения?

В обучении используют инструменты для анализа сетей, мониторинга событий, поиска уязвимостей и защиты систем. Это могут быть средства анализа сетевого трафика, журналы событий операционных систем, инструменты проверки конфигураций серверов, средства обнаружения инцидентов и учебные лаборатории. Набор инструментов зависит от направления курса и уровня подготовки.

Есть ли разница между SOC и Pentest?

Да, это разные направления в кибербезопасности. SOC-специалисты занимаются мониторингом систем, анализом инцидентов и реагированием на атаки в режиме реального времени. Pentest связан с тестированием систем на уязвимости путем имитации атак в контролируемых условиях. Первое направление ориентировано на защиту и реагирование, второе — на поиск слабых мест до реальных атак.

Какие профессии связаны с кибербезопасностью?

К кибербезопасности относятся профессии специалиста по информационной безопасности, аналитика SOC, инженера по защите инфраструктуры, специалиста по реагированию на инциденты и тестировщика на проникновение. Также в эту область входят роли, связанные с управлением рисками и безопасностью данных. Конкретная профессия зависит от выбранного направления обучения и уровня подготовки.

Чем отличаются курсы по информационной безопасности и курсы по этичному хакингу?

Курсы по информационной безопасности охватывают защиту систем, мониторинг, контроль доступа и реагирование на инциденты. Курсы по этичному хакингу сосредоточены на поиске уязвимостей и моделировании атак в контролируемых условиях. Это разные задачи внутри одной области, и программы обучения у них отличаются по фокусу и набору практики.

Можно ли после курса сразу устроиться на работу в кибербезопасности?

Курс сам по себе не гарантирует трудоустройство, но может подготовить к стартовым позициям. Некоторые программы включают карьерную поддержку, стажировки или помощь с резюме и собеседованиями. Шансы на трудоустройство выше, если курс дает прикладные навыки и опыт решения задач, близких к реальной работе.

Есть ли рассрочка на курсы по кибербезопасности и как она работает?

Многие онлайн-школы предлагают рассрочку на обучение по кибербезопасности. Как правило, это помесячная оплата через банк или партнерский сервис без первоначального взноса либо с минимальным первым платежом. Условия зависят от школы и длительности курса: срок рассрочки может быть короче или длиннее самой программы, а итоговая стоимость фиксируется в договоре и не меняется в процессе обучения.

Можно ли получить налоговый вычет за обучение кибербезопасности?

Налоговый вычет за обучение можно оформить, если онлайн-школа имеет государственную лицензию на образовательную деятельность. В этом случае часть расходов на курс возвращают через налоговую инспекцию в установленном законом порядке. Для оформления вычета потребуются договор на обучение, платежные документы и справка об обучении, которую выдает школа с лицензией.

Какой курс по кибербезопасности выбрать

При выборе курса по кибербезопасности важно учитывать, какие задачи предстоит решать после обучения и на каком уровне планируется работать. Программы отличаются глубиной технических тем, форматом обучения и объемом практики: одни дают общее понимание защиты информационных систем, другие ориентированы на конкретные роли и рабочие сценарии.

Если нужны курсы с помощью в трудоустройстве, стоит обращать внимание на программы, где обучение дополняют стажировками, карьерным сопровождением и разбором заданий преподавателями:

  1. «Профессия "Специалист по кибербезопас­но­сти" + ИИ» от Skillbox: программа с практикой по анализу кибератак, защите корпоративных сетей и поддержкой карьерного центра с выдачей диплома о профессиональной переподготовке.

  2. «Белый хакер» от SkillFactory: курс со стажировкой на площадке Standoff 365 и гарантией возврата средств, если выпускник не найдет работу за шесть месяцев.

  3. «Профессия "Специалист по кибер­безопасности" c ИИ» от GeekBrains: курс с «живыми» онлайн-занятиями в мини-группах, помощью карьерного центра и практикой на виртуальных машинах в облаке VK Cloud.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

