25 лучших курсов по кибербезопасности в 2026 году

При этом рынок труда требует от кандидатов конкретных умений: работу с инцидентами, уязвимостями, инфраструктурой и инструментами защиты. В статье поможем разобраться в форматах и программах обучения и выбрать курс под конкретную цель — старт в профессии, карьерный рост или расширение компетенций.

Кибербезопасность остается одной из самых закрытых и сложных для входа ИТ-сфер: в ней много направлений, терминов и разрозненных требований к стартовому опыту соискателя. Начинающим трудно выбрать точку входа, а специалистам из смежных областей — выбрать курс, который действительно даст прикладные навыки, а не общую теорию.

« Кибербезопасность » от «Нетологии»: онлайн-магистратура с возможностью попасть на стажировку в «Сбер», выпускникам которой выдадут дипломы государственного образца НИУ ВШЭ.

« Специалист по кибербезопасности » от Eduson Academy: курс от академии — резидента «Сколково», с выдачей сразу трех документов об окончании обучения.

« Профессия "Специалист по кибер­безопасности" c ИИ » от GeekBrains: курс с «живыми» онлайн-занятиями в мини-группах, помощью карьерного центра и практикой на виртуальных машинах в облаке VK Cloud.

« Белый хакер » от SkillFactory : курс со стажировкой на площадке Standoff 365 и гарантией возврата средств, если выпускник не найдет работу за шесть месяцев.

« Профессия "Специалист по кибербезопас­но­сти" + ИИ » от Skillbox: программа с практикой по анализу кибератак, защите корпоративных сетей и поддержкой карьерного центра с выдачей диплома о профессиональной переподготовке.

Лучшие онлайн-курсы по кибербезопасности для начинающих

« Основы безопасности и анонимности в сети » от GeekBrains : двухдневный курс по цифровой безопасности, который помогает разобраться, как защищать персональные данные в интернете.

« Знакомство с веб-безопасностью » от GeekBrains : короткие вводные уроки по кибербезопасности для старта в профессии.

« Профессия "Белый хакер" » от SkillFactory : краткий экскурс по профессии, на котором расскажут ключевые обязанности и задачи белого хакера.

« Белый хакинг: изучаем основы кибербезопасности за 1 день » от Skillbox : запись вебинара, который ведет руководитель backend-отдела стартапа в сфере кибербезопасности.

« Кибербезопасность с нуля: взламываем и защищаем серверы за 5 дней » от Skillbox : мини-курс с практическими заданиями, дополнительными материалами в подарок и персональной консультацией.

От 77 150 рублей или в рассрочку от 4768 рублей в месяц на 18 месяцев. Выдают диплом на английском языке.

В рассрочку от 4480 рублей в месяц. Выдают международный сертификат на двух языках.

« Кибербезопасность и этичный хакинг для подростков » от «Академии ТОП»

Индивидуальные и групповые занятия в онлайн- и офлайн-режиме.

В рассрочку от 8620 рублей в месяц. Выдают диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом на английском языке.

« Кибербезопасность и сетевые технологии » от «Академии ТОП»

От 111 360 рублей или от 3867 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают сертификат.

От 97 750 рублей или от 9349 рублей в месяц. Выдают сертификат.

От 112 000 рублей или в рассрочку от 4572 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.

От 82 000 рублей или в рассрочку от 6833 рублей в месяц. Выдают удостоверение о повышении квалификации.

От 130 200 рублей или в рассрочку от 3805 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.

245 000 за семестр, доступен образовательный кредит. Выдают диплом государственного образца от НИУ ВШЭ и дополнительный от «Нетологии».

В рассрочку от 5958 рублей в месяц на 24 месяца. Выдают удостоверение о повышении квалификации, диплом Академии и диплом на английском языке.

« Специалист по кибербезопасности » от Eduson Academy

В рассрочку от 3933 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

В рассрочку от 4609 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

В рассрочку от 5751 рубля в месяц на 31 месяц. Выдают диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Сравнительная таблица всех онлайн-курсов по кибербезопасности

Онлайн-обучение кибербезопасности для начинающих специалистов

Курс посвящен подготовке специалистов по кибербезопасности для работы в компаниях и организациях. Студенты смогут потренироваться на 12 виртуальных машинах, которые имитируют сетевую инфраструктуру реальной компании. В программе разбирают защиту компьютерных сетей и серверов, анализ инцидентов информационной безопасности, поиск уязвимостей в системах и реагирование на кибератаки. Партнер курса — VK — предоставил облако для практики взлома и защиты. Студенты, которые выберут тариф обучения «Индивидуальный» или «Индивидуальный+», могут получить диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. Выпускникам помогут найти работу — или вернут деньги. Стоимость : по запросу.

Рассрочка : от 5751 рубля в месяц на 31 месяц.

Продолжительность : 12 месяцев.

Формат : видеолекции, практические задания, прямые эфиры.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат. Достоинства: Поддержка карьерного центра при подготовке к поиску работы.

Регулярная проверка домашних заданий с подробной обратной связью.

Выдача диплома о профессиональной переподготовке.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Год изучения английского в подарок.

Можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости курса.

Спикеры — эксперты по кибербезопасности из международных компаний. Недостатки: Не обнаружены. Программа курса

2. «Белый хакер» — SkillFactory

Курс посвящен этичному хакингу и тестированию информационных систем на уязвимости. В программе разбирают устройство компьютерных сетей, принципы работы операционных систем и способы атак на веб-приложения и сетевые сервисы. А на бонусном курсе по нейросетям для ИТ-специалистов студенты научатся использовать ИИ-инструменты для ускорения работы. Выпускники пройдут стажировку у партнера школы — компании Positive Technologies, на площадке Standoff 365. А если они не найдут работу за шесть месяцев после прохождения курса, SkillFactory вернет деньги за обучение. Стоимость : по запросу.

Рассрочка : от 4609 рублей в месяц на 36 месяцев.

Продолжительность : 12 месяцев.

Формат : видеолекции, практические задания, прямые эфиры.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат. Достоинства: Авторы курса — эксперты с опытом от трех лет.

Стажировка в компании Positive Technologies, на площадке Standoff 365.

Помощь в трудоустройстве.

Вернут деньги, если студент не найдет работу за шесть месяцев после прохождения курса.﻿

Три тарифа на выбор.

Консультации с экспертом в кибербезопасности﻿ на тарифах «Персональный» и «Персональный +». Недостатки: Курс требует базовых знаний компьютерных сетей и операционных систем. Программа курса

Курс разработан совместно GeekBrains и Skillbox. Обучение проходит на образовательных платформах обеих школ и включает онлайн-занятия с возможностью задавать вопросы наставникам. В числе преподавателей — руководитель службы информационной безопасности СО ЕЭС, инструктор по сертификации Cisco уровня CCNP и старший специалист по кибербезопасности KEPT (KPMG). В рамках программы разбирают анализ сетевого трафика, исследование вредоносного программного обеспечения и поиск уязвимостей в операционных системах. По итогам обучения выпускники выполняют два проекта для портфолио: тестирование на проникновение с рекомендациями по устранению уязвимостей и расследование инцидента с анализом причин атаки. Стоимость : по запросу.

Рассрочка : от 3933 рублей в месяц на 36 месяцев.

Продолжительность : 12 месяцев.

Формат : видеоуроки, онлайн-занятия, практические занятия, работа в группах.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат. Достоинства: Бесплатная консультация со специалистом перед началом обучения.

Теория в видеоуроках с безграничным доступом.

«Живые» онлайн-занятия в мини-группах.

Практика в виртуальных машинах в облаке VK Cloud.

Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы.

Помощь с трудоустройством. Недостатки: Необходимость придерживаться расписания занятий. Программа курса

4. «Специалист по кибербезопасности» — Eduson Academy

За 5,5 месяцев слушатели научатся предотвращать кибератаки и укреплять безопасность информационных систем. Обучение проходит в онлайн-формате и строится вокруг практических заданий. Студенты выполняют задачи по настройке средств защиты и анализу типовых нарушений безопасности в корпоративной инфраструктуре. Преподаватели — разработчики-инженеры международного рынка и ведущих российских компаний с опытом от трех лет. Выпускники получат официальный документ об образовании и диплом на английском языке. Студентам также выдадут бесплатный доступ к сервису FindTheJob, который на основе резюме подберет вакансии, сам напишет уникальные сопроводительные письма и откликнется. Стоимость : по запросу.

Рассрочка : от 5958 рублей в месяц на 24 месяца.

Продолжительность : 5,5 месяцев.

Формат : онлайн-занятия, практические занятия, работа в группах.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом «Академии Eduson» и диплом на английском языке. Достоинства: Отдельный аккаунт-менеджер на каждую группу обучающихся.

Личное общение с преподавателями на занятиях и в Telegram-чате.

Помощь с трудоустройством.

Диплом «Академии Eduson» — резидента «Сколково».

Диплом на английском языке.

Консультация с экспертом в профессии.

Доступ к курсу и всем обновлениям навсегда. Недостатки: Для прохождения курса необходимо владеть Python, Java, C#, JavaScript или другим языком программирования, или — иметь завершенное обучение по одному из них. Программа курса

Онлайн-магистратура, программа которой разработана совместно с НИУ ВШЭ, посвященная кибербезопасности и защите ИТ-систем. Курс готовит специалистов по информационной безопасности и охватывает работу с уязвимостями, анализ инцидентов, защиту инфраструктуры и данных, а также управление рисками. Перед поступлением доступен бесплатный вводный курс, который помогает разобраться в направлении и требованиях программы. Слушателей будут обучать преподаватели НИУ ВШЭ и практики рынка. Заниматься можно из любой точки мира — после успешного окончания обучения выпускники получат диплом очной магистратуры НИУ ВШЭ и дополнительный от «Нетологии». Стоимость : 245 000 за семестр.

Рассрочка : образовательный кредит от 368 рублей в месяц.

Продолжительность : 2 года.

Формат : видеоуроки, онлайн-занятия, практические занятия, стажировка, работа над проектами.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: диплом государственного образца от НИУ ВШЭ и дополнительный от «Нетологии». Достоинства: Возможность оформить кредит на обучение с господдержкой — часть расходов возьмет на себя государство.

Возможность перевестись на эту программу из любого вуза.

Возможность пройти стажировку в «Сбере» по ускоренному треку.

Преподаватели — практикующие специалисты из Positive Technologies, «Инфосистемы Джет», F6, AV Soft.

Диплом государственного образца от НИУ ВШЭ по окончании обучения.

Курс в подарок при поступлении на программу. Недостатки: Формат магистратуры предполагает длительное обучение и высокую учебную нагрузку.

Программа ориентирована на системное академическое обучение, а не на быстрый старт за несколько месяцев. Программа курса

6. «Информационная безопасность» — SkillFactory

Курс создан совместно с МИФИ. Программа охватывает ключевые направления информационной безопасности: защиту инфраструктуры, безопасность жизненного цикла разработки программного обеспечения и управление проектами в области ИБ. Практическая часть составляет 70% обучения. Студенты вовлекаются в решение реальных задач в разных форматах: тренажеры, тесты, домашние задания, проекты и хакатоны. Каждый модуль включает в себя CTF-соревнования и проекты, предоставленные компаниями-партнерами. Стоимость : 198 000 за семестр.

Рассрочка : образовательный кредит от 198 рублей в месяц.

Продолжительность : 2 года.

Формат : видеолекции, практика, онлайн-встречи, конспекты, тесты, домашние задания.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: диплом государственного образца НИЯУ МИФИ. Достоинства: Преподаватели — эксперты МИФИ и практики из VK, «Сбера» и «Лаборатории Касперского»﻿.

Возможность посетить МИФИ очно и поработать на оборудовании.

Возможность получить образовательный кредит под 3% и отсрочку от армии.

Помощь с поиском работы.

Диплом магистра МИФИ по окончании. Недостатки: Формат магистратуры предполагает длительное обучение и высокую учебную нагрузку.

Программа ориентирована на системное академическое обучение, а не на быстрый старт за несколько месяцев. Программа курса

Слушатели с нуля освоят три востребованные специализации и смогут искать работу через шесть месяцев обучения. Научатся применять ИИ и ML для выявления угроз, расследования инцидентов, защиты инфраструктуры. Выполнят 5 крупных проекта для портфолио и 74 практических задания. Студенты получат доступ к сервису автоматизации ИБ-процессов и возможность пройти стажировку в компании MEDOED. Эксперты из «СберМаркета», «Самоката» и Intel предоставят регулярную обратную связь по заданиям и проведут десять сессий «вопрос — ответ», где поделятся рабочими кейсами и дадут советы по старту карьеры. Предусмотрен модуль по трудоустройству. Стоимость : от 130 200 рублей.

Рассрочка : от 3805 рублей в месяц на 36 месяцев.

Продолжительность : от 12 месяцев.

Формат : вебинары, видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. Достоинства: Доступ к сервису автоматизации ИБ-процессов MEDOED.

Бесплатный доступ к VDS от Timeweb Cloud для практики.

Бонусные курсы: основы Python, английский язык для разработчиков, администрирование баз данных.

Помощь в поиске работы.

Три специализации за курс. Недостатки: Не обнаружены. Программа курса

Курс ведут специалисты по технической и криптографической защите информации, пентесту, анализу вредоносного ПО, защите объектов информатизации. Студенты разбирают нормативные документы и стандарты в области информационной безопасности. Программа также включает методы защиты данных и подходы к работе с инцидентами, что помогает понимать порядок реагирования и снижения последствий угроз. Заключительный этап обучения отведен под проектную работу. Тему дипломного проекта студенты выбирают самостоятельно, а сроки подготовки не жестко ограничены — при необходимости на работу можно заложить больше месяца. После окончания курса резюме выпускников добавляют в базу OTUS, к которой имеют доступ партнеры школы для приглашения на собеседования. Стоимость : от 82 000 рублей.

Рассрочка : от 6833 рублей в месяц.

Продолжительность : 5 месяцев.

Формат : вебинары, домашние задания, проектная работа.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. Достоинства: Курс ведут специалисты по технической и криптографической защите информации, пентесту, анализу вредоносного ПО, защите объектов информатизации.

Все занятия проходят в прямом эфире, что дает возможность общаться с преподавателями.

После обучения резюме студента разместят в базе OTUS и партнеры школы смогут пригласить его на собеседование.

Обратная связь от экспертов по заданиям. Недостатки: Для получения удостоверения необходимо успешно защитить выпускной проект. Программа курса

В программе рассматривают подходы к безопасной разработке программного обеспечения, анализу приложений и поиску уязвимостей. Студенты учатся тестировать системы и работать с профильными инструментами, включая Burp Suite, SQLMap, Docker, Kubernetes и практики DevSecOps. Обучение выстроено в формате самостоятельной работы с поддержкой наставников, рецензентов и кураторов. После каждого урока доступен краткий пересказ темы, который помогает закрепить материал. До начала обучения можно пройти бесплатный тест, чтобы оценить соответствие программы уровню подготовки и ожиданиям. Стоимость : от 112 000 рублей.

Рассрочка : от 4572 рублей в месяц на 36 месяцев.

Продолжительность : от 4 месяцев

Формат : видеолекции, воркшопы, симуляторы, чек-лист по этапам WAPT.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. Достоинства: Начать обучение можно бесплатно.

Два формата обучения на выбор: с ограниченными сроками и в своем темпе.

Практика в облачном симуляторе.

Программа разработана специалистами из «Яндекса», VK и «Альфа-Банка».

Если курс не подошел, можно сделать возврат средств пропорционально оставшимся месяцам обучения. Недостатки: Курс рассчитан только на специалистов с опытом. Программа курса

Курс посвящен углубленному изучению информационной безопасности и рассчитан на специалистов с технической базой. В программе рассматривают защиту корпоративной инфраструктуры, управление рисками информационной безопасности, контроль доступа, анализ инцидентов и обеспечение безопасности сетей и сервисов. Отдельное внимание уделяется построению процессов информационной безопасности в компаниях. Все обучение проходит в онлайн-формате: занятия в Zoom, общение с преподавателями и участниками образовательной группы в закрытом Telegram-чате, сдача домашних работ и получение обратной связи от преподавателей на платформе курса. Онлайн-занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Все записи вебинаров доступны в любой момент в личном кабинете Стоимость : от 97 750 рублей.

Рассрочка : от 9349 рублей в месяц.

Продолжительность : 4 месяца.

Формат : онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: сертификат. Достоинства: Преподаватели — практикующие специалисты в области информационной безопасности.

Возможность оплаты курса работодателем.

Возможность оформить налоговый вычет.

Возможность разместить свое резюме в базе OTUS и получать приглашения на собеседования от партнеров.

Эксперты-практики делятся опытом, разбирают работы студентов и дают развернутую обратную связь на домашние задания. Недостатки: Для поступления необходимо знание модели OSI и базовое знание решений рынка информационной безопасности. Программа курса

На курсе изучают аудит ИТ-систем, настройку сетей и основы программирования на Python, а также работу с SQL, Linux и Windows. Занятия ведут практикующие специалисты: инженер-программист из Holland&Barrett, Java-разработчик из Amazon и руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений в «Газинформсервисе». Обучение проходит на платформе школы, а расписание занятий студенты формируют самостоятельно. После завершения курса карьерный центр сопровождает выпускников при поиске работы и делится с ними актуальными вакансиями компаний-партнеров. Стоимость : от 111 360 рублей.

Рассрочка : 3867 рублей в месяц на 36 месяцев.

Продолжительность : 9 месяцев.

Формат : онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: сертификат. Достоинства: Бесплатная консультация перед началом обучения.

Поддержка карьерного центра.

Доступ к вакансиям компаний — партнеров школы.

Преподаватели — практикующие специалисты из «Яндекса», «Сбера», Skyeng, VK и других компаний.

Сопровождение менеджеров и кураторов.

Гарантия полного возврата денежных средств в течение 21 дня с момента старта обучения. Недостатки: Не обнаружены. Программа курса

Обучение проходит в онлайн-формате и включает теоретические занятия и практические задания. Студенты выполняют упражнения по настройке сетей, анализу сетевого трафика и выявлению нарушений безопасности. В рамках курса предусмотрены контрольные работы и итоговая аттестация, подтверждающая освоение сетевых и защитных технологий. Преподаватели — практикующие специалисты с опытом работы от трех лет. Студенты получат международные сертификаты об окончании курсов Cisco Academy и Microsoft Imagine Academy. Стоимость : по запросу.

Рассрочка : от 8620 рублей в месяц.

Продолжительность : от 5 семестров.

Формат : онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом на английском языке. Достоинства: Помощь в трудоустройстве.

Постоянное обновление материалов по информационной безопасности.

Сильный преподавательский состав.

Международные сертификаты об окончании авторизованных курсов Cisco Academy и Microsoft Imagine Academy.

Доступны очный и дистанционный форматы обучения. Недостатки: Не обнаружены. Программа курса

13. «Этичный хакер» — CODDY

Программа рассчитана на подростков 12–16 лет и знакомит с основами кибербезопасности в формате, адаптированном под возраст. Участникам объясняют, какие угрозы встречаются в интернете и как с ними работать. Курс можно рассматривать как первый шаг к профессии в сфере информационной безопасности и как набор практических знаний для повседневного использования. Помимо базовых навыков кибербезопасности программа развивает умение работать в команде и решать задачи в группе. За прогресс в обучении предусмотрены поощрения. Начать обучение можно с бесплатного пробного занятия. Стоимость : по запросу.

Рассрочка : по запросу.

Продолжительность : 9 модулей.

Формат : индивидуальные и групповые занятия в онлайн- и офлайн-режиме.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: сертификат. Достоинства: Бесплатное пробное занятие.

Курс адаптирован под возраст ребенка.

Подарки за достижения в обучении.

Обучение в индивидуальном и групповом форматах. Недостатки: Для успешного прохождения курса необходимо иметь компьютер, отвечающий определенным требованиям. Программа курса

В программе изучают основы компьютерных сетей, принципы защиты данных, распространенные киберугрозы и методы безопасного тестирования систем. Отдельные модули посвящены этичному хакингу, анализу уязвимостей и правилам легального и безопасного взаимодействия с цифровыми системами. Курс рассчитан на подростков и не требует предварительного опыта в программировании или информационной безопасности. Студенты научатся защищать данные, взламывать системы и проверять безопасность. По итогам обучения выдают международный сертификат на двух языках. Стоимость : по запросу.

Рассрочка : от 4480 рублей в месяц.

Продолжительность : 6 месяцев.

Формат : онлайн-занятия, видеоматериалы, практические задания.

Домашние задания : есть, с проверкой кураторами.

Документ об окончании: международный сертификат на двух языках. Достоинства: Бесплатное первое занятие.

Программа адаптирована для подростков без технической подготовки.

Международный сертификат на двух языках по итогам обучения.

Возможность менять график по ходу обучения.

Запись каждого занятия загружается на специальную платформу, где ее можно посмотреть в любое время. Недостатки: Не обнаружены. Программа курса

15. «Курс по кибербезопасности» — TeachMeSkills