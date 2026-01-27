25 лучших курсов по кибербезопасности в 2026 году

Кибербезопасность остается одной из самых закрытых и сложных для входа ИТ-сфер: в ней много направлений, терминов и разрозненных требований к стартовому опыту соискателя. Начинающим трудно выбрать точку входа, а специалистам из смежных областей — выбрать курс, который действительно даст прикладные навыки, а не общую теорию.
При этом рынок труда требует от кандидатов конкретных умений: работу с инцидентами, уязвимостями, инфраструктурой и инструментами защиты. В статье поможем разобраться в форматах и программах обучения и выбрать курс под конкретную цель — старт в профессии, карьерный рост или расширение компетенций.
Лучшие онлайн-курсы по кибербезопасности для начинающих
«Профессия "Специалист по кибербезопасности" + ИИ» от Skillbox: программа с практикой по анализу кибератак, защите корпоративных сетей и поддержкой карьерного центра с выдачей диплома о профессиональной переподготовке.
«Белый хакер» от SkillFactory: курс со стажировкой на площадке Standoff 365 и гарантией возврата средств, если выпускник не найдет работу за шесть месяцев.
«Профессия "Специалист по кибербезопасности" c ИИ» от GeekBrains: курс с «живыми» онлайн-занятиями в мини-группах, помощью карьерного центра и практикой на виртуальных машинах в облаке VK Cloud.
«Специалист по кибербезопасности» от Eduson Academy: курс от академии — резидента «Сколково», с выдачей сразу трех документов об окончании обучения.
«Кибербезопасность» от «Нетологии»: онлайн-магистратура с возможностью попасть на стажировку в «Сбер», выпускникам которой выдадут дипломы государственного образца НИУ ВШЭ.
Лучшие бесплатные курсы по кибербезопасности
«Кибербезопасность с нуля: взламываем и защищаем серверы за 5 дней» от Skillbox: мини-курс с практическими заданиями, дополнительными материалами в подарок и персональной консультацией.
«Белый хакинг: изучаем основы кибербезопасности за 1 день» от Skillbox: запись вебинара, который ведет руководитель backend-отдела стартапа в сфере кибербезопасности.
«Профессия "Белый хакер"» от SkillFactory: краткий экскурс по профессии, на котором расскажут ключевые обязанности и задачи белого хакера.
«Знакомство с веб-безопасностью» от GeekBrains: короткие вводные уроки по кибербезопасности для старта в профессии.
«Основы безопасности и анонимности в сети» от GeekBrains: двухдневный курс по цифровой безопасности, который помогает разобраться, как защищать персональные данные в интернете.
Сравнительная таблица всех онлайн-курсов по кибербезопасности
Курс и школа
Формат обучения
Длительность
Условия оплаты и результаты обучения
«Профессия "Специалист по кибербезопасности" + ИИ» от Skillbox
Видеолекции, практические задания, прямые эфиры.
12 месяцев.
В рассрочку от 5751 рубля в месяц на 31 месяц. Выдают диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
«Белый хакер» от SkillFactory
Видеолекции, практические задания, прямые эфиры.
12 месяцев.
В рассрочку от 4609 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
«Профессия "Специалист по кибербезопасности" c ИИ» от GeekBrains
Видеоуроки, онлайн-занятия, практические занятия, работа в группах.
12 месяцев.
В рассрочку от 3933 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
«Специалист по кибербезопасности» от Eduson Academy
Онлайн-занятия, практические занятия, работа в группах.
5,5 месяцев.
В рассрочку от 5958 рублей в месяц на 24 месяца. Выдают удостоверение о повышении квалификации, диплом Академии и диплом на английском языке.
«Кибербезопасность» от «Нетологии»
Видеоуроки, онлайн-занятия, практические занятия, стажировка, работа над проектами.
2 года.
245 000 за семестр, доступен образовательный кредит. Выдают диплом государственного образца от НИУ ВШЭ и дополнительный от «Нетологии».
«Информационная безопасность» от SkillFactory
Видеолекции, практика, онлайн-встречи, конспекты, тесты, домашние задания.
2 года.
198 000 за семестр, доступен образовательный кредит. Выдают диплом государственного образца НИЯУ МИФИ.
«Специалист по информационной безопасности: расширенный курс» от «Нетологии»
Вебинары, видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
12 месяцев.
От 130 200 рублей или в рассрочку от 3805 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.
«Информационная безопасность. Basic» от OTUS
Вебинары, домашние задания, проектная работа.
5 месяцев.
От 82 000 рублей или в рассрочку от 6833 рублей в месяц. Выдают удостоверение о повышении квалификации.
«Кибербезопасность: веб-пентест» от «Яндекс Практикума»
Видеолекции, воркшопы, симуляторы, чек-лист по этапам WAPT.
От 4 месяцев
От 112 000 рублей или в рассрочку от 4572 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают диплом о профессиональной переподготовке.
Онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.
4 месяца.
От 97 750 рублей или от 9349 рублей в месяц. Выдают сертификат.
«Профессия "Инженер по информационной безопасности"» от Productstar
Онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.
9 месяцев.
От 111 360 рублей или от 3867 рублей в месяц на 36 месяцев. Выдают сертификат.
«Кибербезопасность и сетевые технологии» от «Академии ТОП»
Онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.
От 5 семестров.
В рассрочку от 8620 рублей в месяц. Выдают диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом на английском языке.
«Этичный хакер» от CODDY
Индивидуальные и групповые занятия в онлайн- и офлайн-режиме.
9 модулей.
Стоимость уточнять у администраторов школы. Выдают сертификат.
«Кибербезопасность и этичный хакинг для подростков» от «Академии ТОП»
Онлайн-занятия, видеоматериалы, практические задания.
6 месяцев.
В рассрочку от 4480 рублей в месяц. Выдают международный сертификат на двух языках.
«Курс по кибербезопасности» — TeachMeSkills
Онлайн-занятия, практические задания, работа над проектами.
5,5 месяцев.
От 77 150 рублей или в рассрочку от 4768 рублей в месяц на 18 месяцев. Выдают диплом на английском языке.
Онлайн-обучение кибербезопасности для начинающих специалистов
1. «Профессия "Специалист по кибербезопасности" + ИИ» — Skillbox
Курс посвящен подготовке специалистов по кибербезопасности для работы в компаниях и организациях. Студенты смогут потренироваться на 12 виртуальных машинах, которые имитируют сетевую инфраструктуру реальной компании. В программе разбирают защиту компьютерных сетей и серверов, анализ инцидентов информационной безопасности, поиск уязвимостей в системах и реагирование на кибератаки.
Партнер курса — VK — предоставил облако для практики взлома и защиты. Студенты, которые выберут тариф обучения «Индивидуальный» или «Индивидуальный+», могут получить диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. Выпускникам помогут найти работу — или вернут деньги.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 5751 рубля в месяц на 31 месяц.
Продолжительность: 12 месяцев.
Формат: видеолекции, практические задания, прямые эфиры.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Достоинства:
Поддержка карьерного центра при подготовке к поиску работы.
Регулярная проверка домашних заданий с подробной обратной связью.
Выдача диплома о профессиональной переподготовке.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Год изучения английского в подарок.
Можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости курса.
Спикеры — эксперты по кибербезопасности из международных компаний.
Недостатки:
Не обнаружены.
2. «Белый хакер» — SkillFactory
Курс посвящен этичному хакингу и тестированию информационных систем на уязвимости. В программе разбирают устройство компьютерных сетей, принципы работы операционных систем и способы атак на веб-приложения и сетевые сервисы. А на бонусном курсе по нейросетям для ИТ-специалистов студенты научатся использовать ИИ-инструменты для ускорения работы.
Выпускники пройдут стажировку у партнера школы — компании Positive Technologies, на площадке Standoff 365. А если они не найдут работу за шесть месяцев после прохождения курса, SkillFactory вернет деньги за обучение.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 4609 рублей в месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: 12 месяцев.
Формат: видеолекции, практические задания, прямые эфиры.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Достоинства:
Авторы курса — эксперты с опытом от трех лет.
Стажировка в компании Positive Technologies, на площадке Standoff 365.
Помощь в трудоустройстве.
Вернут деньги, если студент не найдет работу за шесть месяцев после прохождения курса.
Три тарифа на выбор.
Консультации с экспертом в кибербезопасности на тарифах «Персональный» и «Персональный +».
Недостатки:
Курс требует базовых знаний компьютерных сетей и операционных систем.
3. «Профессия "Специалист по кибербезопасности" c ИИ» — GeekBrains
Курс разработан совместно GeekBrains и Skillbox. Обучение проходит на образовательных платформах обеих школ и включает онлайн-занятия с возможностью задавать вопросы наставникам. В числе преподавателей — руководитель службы информационной безопасности СО ЕЭС, инструктор по сертификации Cisco уровня CCNP и старший специалист по кибербезопасности KEPT (KPMG).
В рамках программы разбирают анализ сетевого трафика, исследование вредоносного программного обеспечения и поиск уязвимостей в операционных системах. По итогам обучения выпускники выполняют два проекта для портфолио: тестирование на проникновение с рекомендациями по устранению уязвимостей и расследование инцидента с анализом причин атаки.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 3933 рублей в месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: 12 месяцев.
Формат: видеоуроки, онлайн-занятия, практические занятия, работа в группах.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Достоинства:
Бесплатная консультация со специалистом перед началом обучения.
Теория в видеоуроках с безграничным доступом.
«Живые» онлайн-занятия в мини-группах.
Практика в виртуальных машинах в облаке VK Cloud.
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы.
Помощь с трудоустройством.
Недостатки:
Необходимость придерживаться расписания занятий.
4. «Специалист по кибербезопасности» — Eduson Academy
За 5,5 месяцев слушатели научатся предотвращать кибератаки и укреплять безопасность информационных систем. Обучение проходит в онлайн-формате и строится вокруг практических заданий. Студенты выполняют задачи по настройке средств защиты и анализу типовых нарушений безопасности в корпоративной инфраструктуре. Преподаватели — разработчики-инженеры международного рынка и ведущих российских компаний с опытом от трех лет.
Выпускники получат официальный документ об образовании и диплом на английском языке. Студентам также выдадут бесплатный доступ к сервису FindTheJob, который на основе резюме подберет вакансии, сам напишет уникальные сопроводительные письма и откликнется.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 5958 рублей в месяц на 24 месяца.
Продолжительность: 5,5 месяцев.
Формат: онлайн-занятия, практические занятия, работа в группах.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом «Академии Eduson» и диплом на английском языке.
Достоинства:
Отдельный аккаунт-менеджер на каждую группу обучающихся.
Личное общение с преподавателями на занятиях и в Telegram-чате.
Помощь с трудоустройством.
Диплом «Академии Eduson» — резидента «Сколково».
Диплом на английском языке.
Консультация с экспертом в профессии.
Доступ к курсу и всем обновлениям навсегда.
Недостатки:
Для прохождения курса необходимо владеть Python, Java, C#, JavaScript или другим языком программирования, или — иметь завершенное обучение по одному из них.
5. «Кибербезопасность» — «Нетология»
Онлайн-магистратура, программа которой разработана совместно с НИУ ВШЭ, посвященная кибербезопасности и защите ИТ-систем. Курс готовит специалистов по информационной безопасности и охватывает работу с уязвимостями, анализ инцидентов, защиту инфраструктуры и данных, а также управление рисками. Перед поступлением доступен бесплатный вводный курс, который помогает разобраться в направлении и требованиях программы.
Слушателей будут обучать преподаватели НИУ ВШЭ и практики рынка. Заниматься можно из любой точки мира — после успешного окончания обучения выпускники получат диплом очной магистратуры НИУ ВШЭ и дополнительный от «Нетологии».
Стоимость: 245 000 за семестр.
Рассрочка: образовательный кредит от 368 рублей в месяц.
Продолжительность: 2 года.
Формат: видеоуроки, онлайн-занятия, практические занятия, стажировка, работа над проектами.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: диплом государственного образца от НИУ ВШЭ и дополнительный от «Нетологии».
Достоинства:
Возможность оформить кредит на обучение с господдержкой — часть расходов возьмет на себя государство.
Возможность перевестись на эту программу из любого вуза.
Возможность пройти стажировку в «Сбере» по ускоренному треку.
Преподаватели — практикующие специалисты из Positive Technologies, «Инфосистемы Джет», F6, AV Soft.
Диплом государственного образца от НИУ ВШЭ по окончании обучения.
Курс в подарок при поступлении на программу.
Недостатки:
Формат магистратуры предполагает длительное обучение и высокую учебную нагрузку.
Программа ориентирована на системное академическое обучение, а не на быстрый старт за несколько месяцев.
6. «Информационная безопасность» — SkillFactory
Курс создан совместно с МИФИ. Программа охватывает ключевые направления информационной безопасности: защиту инфраструктуры, безопасность жизненного цикла разработки программного обеспечения и управление проектами в области ИБ.
Практическая часть составляет 70% обучения. Студенты вовлекаются в решение реальных задач в разных форматах: тренажеры, тесты, домашние задания, проекты и хакатоны. Каждый модуль включает в себя CTF-соревнования и проекты, предоставленные компаниями-партнерами.
Стоимость: 198 000 за семестр.
Рассрочка: образовательный кредит от 198 рублей в месяц.
Продолжительность: 2 года.
Формат: видеолекции, практика, онлайн-встречи, конспекты, тесты, домашние задания.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: диплом государственного образца НИЯУ МИФИ.
Достоинства:
Преподаватели — эксперты МИФИ и практики из VK, «Сбера» и «Лаборатории Касперского».
Возможность посетить МИФИ очно и поработать на оборудовании.
Возможность получить образовательный кредит под 3% и отсрочку от армии.
Помощь с поиском работы.
Диплом магистра МИФИ по окончании.
Недостатки:
Формат магистратуры предполагает длительное обучение и высокую учебную нагрузку.
Программа ориентирована на системное академическое обучение, а не на быстрый старт за несколько месяцев.
7. «Специалист по информационной безопасности: расширенный курс» — «Нетология»
Слушатели с нуля освоят три востребованные специализации и смогут искать работу через шесть месяцев обучения. Научатся применять ИИ и ML для выявления угроз, расследования инцидентов, защиты инфраструктуры. Выполнят 5 крупных проекта для портфолио и 74 практических задания.
Студенты получат доступ к сервису автоматизации ИБ-процессов и возможность пройти стажировку в компании MEDOED. Эксперты из «СберМаркета», «Самоката» и Intel предоставят регулярную обратную связь по заданиям и проведут десять сессий «вопрос — ответ», где поделятся рабочими кейсами и дадут советы по старту карьеры. Предусмотрен модуль по трудоустройству.
Стоимость: от 130 200 рублей.
Рассрочка: от 3805 рублей в месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: от 12 месяцев.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Достоинства:
Доступ к сервису автоматизации ИБ-процессов MEDOED.
Бесплатный доступ к VDS от Timeweb Cloud для практики.
Бонусные курсы: основы Python, английский язык для разработчиков, администрирование баз данных.
Помощь в поиске работы.
Три специализации за курс.
Недостатки:
Не обнаружены.
8. «Информационная безопасность. Basic» — OTUS
Курс ведут специалисты по технической и криптографической защите информации, пентесту, анализу вредоносного ПО, защите объектов информатизации. Студенты разбирают нормативные документы и стандарты в области информационной безопасности. Программа также включает методы защиты данных и подходы к работе с инцидентами, что помогает понимать порядок реагирования и снижения последствий угроз.
Заключительный этап обучения отведен под проектную работу. Тему дипломного проекта студенты выбирают самостоятельно, а сроки подготовки не жестко ограничены — при необходимости на работу можно заложить больше месяца. После окончания курса резюме выпускников добавляют в базу OTUS, к которой имеют доступ партнеры школы для приглашения на собеседования.
Стоимость: от 82 000 рублей.
Рассрочка: от 6833 рублей в месяц.
Продолжительность: 5 месяцев.
Формат: вебинары, домашние задания, проектная работа.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Достоинства:
Курс ведут специалисты по технической и криптографической защите информации, пентесту, анализу вредоносного ПО, защите объектов информатизации.
Все занятия проходят в прямом эфире, что дает возможность общаться с преподавателями.
После обучения резюме студента разместят в базе OTUS и партнеры школы смогут пригласить его на собеседование.
Обратная связь от экспертов по заданиям.
Недостатки:
Для получения удостоверения необходимо успешно защитить выпускной проект.
9. «Кибербезопасность: веб-пентест» — «Яндекс Практикум»
В программе рассматривают подходы к безопасной разработке программного обеспечения, анализу приложений и поиску уязвимостей. Студенты учатся тестировать системы и работать с профильными инструментами, включая Burp Suite, SQLMap, Docker, Kubernetes и практики DevSecOps.
Обучение выстроено в формате самостоятельной работы с поддержкой наставников, рецензентов и кураторов. После каждого урока доступен краткий пересказ темы, который помогает закрепить материал. До начала обучения можно пройти бесплатный тест, чтобы оценить соответствие программы уровню подготовки и ожиданиям.
Стоимость: от 112 000 рублей.
Рассрочка: от 4572 рублей в месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: от 4 месяцев
Формат: видеолекции, воркшопы, симуляторы, чек-лист по этапам WAPT.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Достоинства:
Начать обучение можно бесплатно.
Два формата обучения на выбор: с ограниченными сроками и в своем темпе.
Практика в облачном симуляторе.
Программа разработана специалистами из «Яндекса», VK и «Альфа-Банка».
Если курс не подошел, можно сделать возврат средств пропорционально оставшимся месяцам обучения.
Недостатки:
Курс рассчитан только на специалистов с опытом.
10. «Информационная безопасность. Professional» — OTUS
Курс посвящен углубленному изучению информационной безопасности и рассчитан на специалистов с технической базой. В программе рассматривают защиту корпоративной инфраструктуры, управление рисками информационной безопасности, контроль доступа, анализ инцидентов и обеспечение безопасности сетей и сервисов. Отдельное внимание уделяется построению процессов информационной безопасности в компаниях.
Все обучение проходит в онлайн-формате: занятия в Zoom, общение с преподавателями и участниками образовательной группы в закрытом Telegram-чате, сдача домашних работ и получение обратной связи от преподавателей на платформе курса. Онлайн-занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Все записи вебинаров доступны в любой момент в личном кабинете
Стоимость: от 97 750 рублей.
Рассрочка: от 9349 рублей в месяц.
Продолжительность: 4 месяца.
Формат: онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Преподаватели — практикующие специалисты в области информационной безопасности.
Возможность оплаты курса работодателем.
Возможность оформить налоговый вычет.
Возможность разместить свое резюме в базе OTUS и получать приглашения на собеседования от партнеров.
Эксперты-практики делятся опытом, разбирают работы студентов и дают развернутую обратную связь на домашние задания.
Недостатки:
Для поступления необходимо знание модели OSI и базовое знание решений рынка информационной безопасности.
11. «Профессия "Инженер по информационной безопасности"» — Productstar
На курсе изучают аудит ИТ-систем, настройку сетей и основы программирования на Python, а также работу с SQL, Linux и Windows. Занятия ведут практикующие специалисты: инженер-программист из Holland&Barrett, Java-разработчик из Amazon и руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений в «Газинформсервисе».
Обучение проходит на платформе школы, а расписание занятий студенты формируют самостоятельно. После завершения курса карьерный центр сопровождает выпускников при поиске работы и делится с ними актуальными вакансиями компаний-партнеров.
Стоимость: от 111 360 рублей.
Рассрочка: 3867 рублей в месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: 9 месяцев.
Формат: онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Бесплатная консультация перед началом обучения.
Поддержка карьерного центра.
Доступ к вакансиям компаний — партнеров школы.
Преподаватели — практикующие специалисты из «Яндекса», «Сбера», Skyeng, VK и других компаний.
Сопровождение менеджеров и кураторов.
Гарантия полного возврата денежных средств в течение 21 дня с момента старта обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
12. «Кибербезопасность и сетевые технологии» — «Академия ТОП»
Обучение проходит в онлайн-формате и включает теоретические занятия и практические задания. Студенты выполняют упражнения по настройке сетей, анализу сетевого трафика и выявлению нарушений безопасности. В рамках курса предусмотрены контрольные работы и итоговая аттестация, подтверждающая освоение сетевых и защитных технологий.
Преподаватели — практикующие специалисты с опытом работы от трех лет. Студенты получат международные сертификаты об окончании курсов Cisco Academy и Microsoft Imagine Academy.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 8620 рублей в месяц.
Продолжительность: от 5 семестров.
Формат: онлайн-занятия, домашние задания, записи вебинаров, проектная работа.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом на английском языке.
Достоинства:
Помощь в трудоустройстве.
Постоянное обновление материалов по информационной безопасности.
Сильный преподавательский состав.
Международные сертификаты об окончании авторизованных курсов Cisco Academy и Microsoft Imagine Academy.
Доступны очный и дистанционный форматы обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
13. «Этичный хакер» — CODDY
Программа рассчитана на подростков 12–16 лет и знакомит с основами кибербезопасности в формате, адаптированном под возраст. Участникам объясняют, какие угрозы встречаются в интернете и как с ними работать. Курс можно рассматривать как первый шаг к профессии в сфере информационной безопасности и как набор практических знаний для повседневного использования.
Помимо базовых навыков кибербезопасности программа развивает умение работать в команде и решать задачи в группе. За прогресс в обучении предусмотрены поощрения. Начать обучение можно с бесплатного пробного занятия.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: 9 модулей.
Формат: индивидуальные и групповые занятия в онлайн- и офлайн-режиме.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Бесплатное пробное занятие.
Курс адаптирован под возраст ребенка.
Подарки за достижения в обучении.
Обучение в индивидуальном и групповом форматах.
Недостатки:
Для успешного прохождения курса необходимо иметь компьютер, отвечающий определенным требованиям.
14. «Кибербезопасность и этичный хакинг для подростков» — «Академия ТОП»
В программе изучают основы компьютерных сетей, принципы защиты данных, распространенные киберугрозы и методы безопасного тестирования систем. Отдельные модули посвящены этичному хакингу, анализу уязвимостей и правилам легального и безопасного взаимодействия с цифровыми системами.
Курс рассчитан на подростков и не требует предварительного опыта в программировании или информационной безопасности. Студенты научатся защищать данные, взламывать системы и проверять безопасность. По итогам обучения выдают международный сертификат на двух языках.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 4480 рублей в месяц.
Продолжительность: 6 месяцев.
Формат: онлайн-занятия, видеоматериалы, практические задания.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: международный сертификат на двух языках.
Достоинства:
Бесплатное первое занятие.
Программа адаптирована для подростков без технической подготовки.
Международный сертификат на двух языках по итогам обучения.
Возможность менять график по ходу обучения.
Запись каждого занятия загружается на специальную платформу, где ее можно посмотреть в любое время.
Недостатки:
Не обнаружены.
15. «Курс по кибербезопасности» — TeachMeSkills
На курсе студенты узнают, какие средства защиты используются на предприятии, как проводятся атаки на инфраструктуру. Поймут, какие бывают типы угроз, вирусов и т. д. Проведут свой первый CTF. Побывают как со стороны Blue team, так и со стороны Red team.
В курс включен карьерный трек с поддержкой при выходе на рынок труда: помощь в подготовке резюме, рекомендации по поиску вакансий и сопровождение при трудоустройстве. Программа имеет дополнительный модуль с ИИ-сервисами для работы и обучения.
Стоимость: 77 150 рублей.
Рассрочка: от 4768 рублей в месяц на 18 месяцев.
Продолжительность: 5,5 месяцев.
Формат: онлайн-занятия, практические задания, работа над проектами.
Домашние задания: есть, с проверкой кураторами.
Документ об окончании: диплом на английском языке.
Достоинства:
Карьерный трек с поддержкой при поиске первой работы в ИТ.
Практические задания, ориентированные на рабочие задачи.
Преподаватели с опытом работы в сфере информационной безопасности от четырех лет.
«Живое» общение и практика с куратором.
Недостатки:
Для поступления необходимо иметь законченный курс или опыт работы на Python, Java, C#, JavaScript и любом другом языке программирования.
Бесплатные онлайн-курсы по кибербезопасности
Курс посвящен базовым задачам кибербезопасности на уровне серверной инфраструктуры. В программе разбирают принципы работы серверов, настройку доступа, базовую защиту от несанкционированного подключения и типовые ошибки конфигурации. Отдельный блок посвящен пониманию угроз для серверов и способам их предотвращения.
Обучение проходит в формате мини-курса и ориентировано на практику. Участники выполняют задания по настройке и защите сервера, закрепляя материал на конкретных примерах. В курс включены бонусы и подарки, в том числе дополнительные материалы и скидки на дальнейшее обучение. Мини-курс подходит для знакомства с направлением кибербезопасности и первичной практики.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, итоговый вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Белый хакинг: изучаем основы кибербезопасности за 1 день» — Skillbox
Запись однодневного вебинара, на котором знакомят с прикладными задачами в сфере кибербезопасности и формируют понимание работы специалиста на практике. В программе рассматривают ситуацию на рынке и уровень доходов, а также базовые приемы анализа и защиты ИТ-систем.
Участники учатся находить устройства в локальной сети, проверять открытые порты и запущенные сервисы, анализировать уязвимости и работать с сетевыми данными. В рамках практики разбирают перебор паролей для SSH, MySQL и FTP, поиск скрытых файлов и каталогов, захват и анализ трафика в WireShark, а также сбор и подмену данных с помощью Fiddler.
Длительность: 1 день.
Формат: вебинар в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Карьерный гид. Профессия "Белый хакер"» — SkillFactory
Карьерный гид посвящен профессии белого хакера и дает общее представление о направлении. В материале объясняют, чем занимается специалист, какие знания и навыки требуются для входа в профессию и с чего начать обучение. Отдельно рассматриваются карьерные перспективы и возможные траектории развития.
В качестве дополнительного условия для читателей гида предусмотрена скидка 60% на основной платный курс.
Длительность: в своем темпе.
Формат: лонгрид.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Знакомство с веб-безопасностью» — GeekBrains
Курс включает три урока, каждый из которых состоит из теоретической части и практического задания для самостоятельной работы. Участники разбирают способы выявления и устранения уязвимостей на компьютерах и мобильных устройствах.
В программе также рассматривают, какими методами злоумышленники получают доступ к персональным данным. Отдельное внимание уделяют созданию надежных паролей и снижению цифрового следа при работе в интернете.
Длительность: 3 урока.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Основы безопасности и анонимности в сети» — GeekBrains
Двухдневный курс посвящен вопросам цифровой безопасности и защите персональных данных. В программе разбирают, какими способами злоумышленники получают и используют информацию пользователей и какие меры помогают снизить риски при работе в интернете.
Отдельные блоки посвящены безопасному использованию Wi-Fi и мобильных приложений, а также угрозам, связанным с интернетом вещей и применением прокси-серверов.
Длительность: 2 урока.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
6. «Специалист по информационной безопасности: старт карьеры» — Нетология
Курс знакомит с профессией и базовыми принципами кибербезопасности. Участники учатся оценивать уровень защиты ИТ-систем, находить уязвимости и применять инструменты обеспечения безопасности.
Программа включает практические задания на прикладных примерах. В ходе обучения участники проверяют защиту интернет-сервиса и настраивают безопасность операционной системы. Отдельный блок посвящен возможным карьерным траекториям и развитию в сфере информационной безопасности.
Длительность: 14 дней.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
7. «Основы кибербезопасности» — Stepik
Курс посвящен угрозам, с которыми сталкиваются пользователи мессенджеров и интернета. В программе разбирают способы кражи персональных данных и основные риски при совершении онлайн-платежей.
На примерах реальных кибератак спикер показывает, как повышать безопасность личных устройств и аккаунтов, а также дает рекомендации по защите от вредоносных программ и фишинговых атак.
Длительность: 14 уроков.
Формат: видеоуроки, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
8. «Уроки кибербезопасности» — КиберПроект
Бесплатный интерактивный курс по кибербезопасности для учеников 7−9 классов. Курс разработан согласно требованиям ФГОС на основе пяти популярных УМК. Подходит для реализации в рамках дисциплин «Информатика» и «ОБЖ», а также для внеурочной деятельности.
В программе разбирают, что такое кибербуллинг, как защищать компьютер и мобильные устройства от вредоносного программного обеспечения и как распознавать фишинговые атаки. Каждый урок включает в себя видеоматериалы и задания, методические материалы и технологические карты.
Длительность: 3 урока.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
9. «Правовая безопасность в информационном пространстве» — «Лекториум»
В программе рассматривают правовые аспекты интернет-безопасности и способы защиты прав в цифровой среде. Слушатели изучают нормы законодательства и виды правонарушений, включая раскрытие конфиденциальной информации, распространение запрещенных материалов, нарушения правил обработки данных и незаконное ограничение доступа к информации.
Курс разработан преподавателями РГГУ, имеющими научные степени в области юриспруденции. По окончании обучения студенты получат сертификат.
Длительность: 9 уроков.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
10. «Кибербезопасность» — Stepik
Курс знакомит с профессией специалиста по кибербезопасности и основными направлениями противодействия сетевым преступлениям. В программе рассматривают технологии и методы, которые используют для защиты информационных систем.
Также разбирают понятие «белого» хакинга и профессиональные сообщества, где специалисты обмениваются опытом и участвуют в соревнованиях. Отдельный блок посвящен правилам информационной гигиены и возможным карьерным траекториям в сфере информационной безопасности.
Длительность: 21 урок.
Формат: видеоуроки, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как выбрать курс по кибербезопасности: руководство для начинающих или продвинутых
Два курса по кибербезопасности могут обещать одно и то же, но давать разный результат: в одном будет много практики и разборов, в другом — в основном теория. Чтобы не ошибиться с выбором, лучше заранее сверить программу по конкретным параметрам. Ниже — ключевые критерии, на которые стоит опираться при выборе программы.
Порог входа. Показывает, с какого уровня можно начинать обучение. Курсы «с нуля» обычно подходят тем, кто только знакомится с кибербезопасностью: в них дают базовые понятия, объясняют, как устроены сети и операционные системы, и вводят в типовые задачи. Программы для продолжающих чаще рассчитаны на тех, кто уже работал в ИТ или проходил базовый курс и готов разбирать инциденты, искать уязвимости или настраивать защиту в учебной среде.
Специализация. Одни курсы по кибербезопасности готовят к работе в SOC и учат анализировать события и инциденты. Другие фокусируются на тестировании защищенности и учат находить уязвимости и оформлять отчеты. Третьи посвящены защите инфраструктуры, настройке средств защиты и контролю доступа. Есть программы по безопасности веб-приложений, а также курсы про риски, требования и документы. Выбирать проще, когда в описании курса прямо указано направление и перечислены задачи, которым учат.
Формат обучения. Курсы бывают в формате видеоуроков, живых онлайн-занятий или их сочетания. Записанные уроки удобны для самостоятельного темпа, а живые занятия помогают быстрее разбирать сложные темы и уточнять детали по заданиям. Важно также смотреть, есть ли регулярные практические занятия и как организована работа в учебной среде: через тренажеры, виртуальные лаборатории или стенды.
Практика и итоговый результат. В кибербезопасности важнее всего практика, поэтому стоит смотреть, какие задания выполняются по ходу обучения и что остается в конце. Хорошо, когда курс заканчивается понятным результатом: разбором учебного инцидента с выводами, отчетом по проверке защищенности, настроенной политикой доступа, набором правил мониторинга или схемой защиты тестовой инфраструктуры. Такие результаты проще показать на собеседовании или использовать как основу для портфолио.
Преподаватели и обратная связь. Качество обучения зависит от того, кто ведет курс и как проверяют задания. Полезно, когда преподаватели работают в сфере и могут объяснить, как они решают задачи на практике. В описании курса стоит искать, как устроена проверка: дают ли комментарии по выполненным проектам, разбирают ли ошибки и можно ли переделать работу.
Карьерная поддержка. Если на курсе заявляется помощь с трудоустройством, важно понять, что именно входит в поддержку. Обычно это правки резюме, помощь с портфолио, тренировка собеседований, иногда — подбор стажировок или вакансий. Отдельно стоит проверить условия: какие задания нужно сдать, нужна ли итоговая работа и есть ли ограничения по срокам сдачи финальных проектов.
Документ об окончании. По окончании курсов могут выдавать сертификат или диплом о профессиональной переподготовке. Сертификат подтверждает факт обучения, а диплом может быть важен при смене профессии или для формального подтверждения квалификации. Перед началом обучения стоит уточнить точное название документа и условия его получения.
Тем, кто только начинает путь в кибербезопасности, стоит выбирать курсы с порогом входа «с нуля», понятной программой и регулярной проверкой практических заданий. На старте важнее освоить базовые понятия и научиться выполнять типовые действия в учебной среде, чем гнаться за узкой специализацией. Такой курс помогает понять направления в информационной безопасности и выбрать, куда развиваться дальше.
Тем, у кого уже есть база, лучше выбирать курс по конкретному направлению и с более сложной практикой. В описании должны быть перечислены задания и итоговый результат, который можно показать работодателю.
Хороший курс по кибербезопасности включает изучение цифровой инфраструктуры, распространенных уязвимостей и практических методов защиты информации. Такая программа формирует понимание задач и инструментов специалистов по информационной безопасности.
Независимо от школы и формата, качественная программа обычно включает следующие модули:
1. Устройство цифровой инфраструктуры и точки риска.
Как устроены корпоративные системы: сети, серверы, рабочие станции, облачные сервисы.
Где чаще всего возникают уязвимости и ошибки конфигурации.
Какие элементы инфраструктуры требуют постоянного контроля.
2. Типы киберугроз и сценарии атак.
Какие атаки используют злоумышленники и на какие элементы системы они направлены.
Чем отличаются атаки на пользователей, серверы и сетевые сервисы.
Как выглядит атака от первого шага до последствий.
3. Управление доступом и защита учетных записей.
Как выстраивается система прав и ролей пользователей.
Почему компрометация учетных данных остается одной из главных причин инцидентов.
Какие меры снижают риск несанкционированного доступа.
4. Мониторинг и выявление инцидентов.
Какие события в системе считаются подозрительными.
Как анализируют журналы событий и поведение пользователей.
Как отличить инцидент информационной безопасности от технической ошибки.
5. Реагирование и устранение последствий.
Какие действия выполняют после обнаружения инцидента.
Как ограничивают распространение атаки и восстанавливают работоспособность систем.
Почему важно фиксировать и документировать каждый инцидент.
6. Проверка систем на уязвимости.
Как находят слабые места в настройках и логике работы систем.
Чем отличаются поверхностные проверки от системного анализа.
Как оформляют результаты проверки и передают их техническим командам.
7. Практика в учебных и тестовых средах.
Выполнение заданий в изолированных средах, имитирующих рабочие системы.
Разбор типовых ошибок и неправильных решений.
Закрепление навыков на последовательных практических задачах.
8. Итоговая работа и фиксация навыков.
Комплексная задача, объединяющая несколько направлений кибербезопасности.
Проверка умения анализировать ситуацию и принимать решения.
Подтверждение освоенных навыков по результатам обучения.
Отзывы выпускников
Форматы обучения в онлайн-школах
Онлайн-курсы по кибербезопасности различаются не только программой, но и форматом обучения. Формат напрямую влияет на глубину практики, уровень контроля знаний и готовность к работе с реальными инцидентами. Ниже — основные форматы, которые используют школы в курсах по информационной безопасности, этичному хакингу и защите инфраструктуры:
Видеоуроки с практическими заданиями. Обучение строится на записанных лекциях, которые открываются по модулям. После каждого блока предусмотрены задания по настройке систем, анализу уязвимостей или разбору инцидентов. Такой формат позволяет изучать сложные темы в удобном темпе и возвращаться к материалам при необходимости.
Живые онлайн-занятия и вебинары. Занятия проходят по расписанию в формате онлайн-лекций и практических разборов. Преподаватели показывают примеры атак и защитных мер в реальном времени, отвечают на вопросы и комментируют решения. Формат удобен для разбора сложных сценариев и оперативного уточнения непонятных моментов.
Комбинированный формат. Теория изучается по видеоурокам, а практические задания и разборы проходят на живых занятиях. Такой подход используют многие профессиональные курсы по кибербезопасности, так как он сочетает гибкий график с регулярной проверкой знаний и навыков.
Проектное и лабораторное обучение. Обучение строится вокруг выполнения практических работ в виртуальных лабораториях и симуляторах. Участники настраивают серверы, анализируют сетевой трафик, ищут и закрывают уязвимости, разбирают последствия атак. Формат ориентирован на задачи, близкие к реальной работе специалистов по информационной безопасности.
Обучение с наставниками и кураторами. За участниками закрепляют специалистов, которые проверяют задания, дают комментарии и помогают разбирать ошибки. Такой формат снижает риск закрепления неверных решений и позволяет корректировать подход к защите систем по ходу обучения.
Интенсивы и буткемпы. Короткие программы с высокой нагрузкой и плотным графиком. Часто используются для быстрого погружения в отдельные направления, например тестирование на проникновение или реагирование на инциденты. Подходят для тех, кто готов сосредоточиться на обучении в течение ограниченного времени.
Самостоятельное обучение. Курсы с минимальным участием преподавателей и упором на самостоятельную работу с материалами и заданиями. Такой формат подходит специалистам с базовой подготовкой, которым важно закрыть отдельные пробелы в знаниях без длительного обучения.
Для курсов по кибербезопасности наиболее эффективны форматы, где теория сочетается с практикой и регулярной обратной связью. Они позволяют не только разобраться в принципах защиты, но и отработать действия при реальных инцидентах.
Начинающим обычно подходят программы с комбинированным форматом и поддержкой наставников. Специалистам с опытом чаще подходят интенсивы, буткемпы и проектное обучение, ориентированные на практику и разбор сложных сценариев.
Ответы на частые вопросы
Для кого подойдут курсы по кибербезопасности?
Курсы по кибербезопасности подходят тем, кто хочет войти в ИТ с технической стороны, специалистам из смежных областей и тем, кто уже работает в ИБ. Начинающим подойдут программы с обучением с нуля и большим объемом практики. Системным администраторам, разработчикам и DevOps-специалистам такие курсы помогают расширить компетенции и перейти к задачам по защите систем и данных.
Какие сертификаты выдают после обучения кибербезопасности в онлайн-школах?
Онлайн-школы выдают разные документы в зависимости от формата и лицензии: сертификаты о прохождении курса, удостоверения о повышении квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке. Документ подтверждает факт обучения и освоение программы, но не заменяет отраслевые международные сертификаты. Конкретный тип документа всегда указан на странице курса.
С какими инструментами предстоит работать в процессе обучения?
В обучении используют инструменты для анализа сетей, мониторинга событий, поиска уязвимостей и защиты систем. Это могут быть средства анализа сетевого трафика, журналы событий операционных систем, инструменты проверки конфигураций серверов, средства обнаружения инцидентов и учебные лаборатории. Набор инструментов зависит от направления курса и уровня подготовки.
Есть ли разница между SOC и Pentest?
Да, это разные направления в кибербезопасности. SOC-специалисты занимаются мониторингом систем, анализом инцидентов и реагированием на атаки в режиме реального времени. Pentest связан с тестированием систем на уязвимости путем имитации атак в контролируемых условиях. Первое направление ориентировано на защиту и реагирование, второе — на поиск слабых мест до реальных атак.
Какие профессии связаны с кибербезопасностью?
К кибербезопасности относятся профессии специалиста по информационной безопасности, аналитика SOC, инженера по защите инфраструктуры, специалиста по реагированию на инциденты и тестировщика на проникновение. Также в эту область входят роли, связанные с управлением рисками и безопасностью данных. Конкретная профессия зависит от выбранного направления обучения и уровня подготовки.
Чем отличаются курсы по информационной безопасности и курсы по этичному хакингу?
Курсы по информационной безопасности охватывают защиту систем, мониторинг, контроль доступа и реагирование на инциденты. Курсы по этичному хакингу сосредоточены на поиске уязвимостей и моделировании атак в контролируемых условиях. Это разные задачи внутри одной области, и программы обучения у них отличаются по фокусу и набору практики.
Можно ли после курса сразу устроиться на работу в кибербезопасности?
Курс сам по себе не гарантирует трудоустройство, но может подготовить к стартовым позициям. Некоторые программы включают карьерную поддержку, стажировки или помощь с резюме и собеседованиями. Шансы на трудоустройство выше, если курс дает прикладные навыки и опыт решения задач, близких к реальной работе.
Есть ли рассрочка на курсы по кибербезопасности и как она работает?
Многие онлайн-школы предлагают рассрочку на обучение по кибербезопасности. Как правило, это помесячная оплата через банк или партнерский сервис без первоначального взноса либо с минимальным первым платежом. Условия зависят от школы и длительности курса: срок рассрочки может быть короче или длиннее самой программы, а итоговая стоимость фиксируется в договоре и не меняется в процессе обучения.
Можно ли получить налоговый вычет за обучение кибербезопасности?
Налоговый вычет за обучение можно оформить, если онлайн-школа имеет государственную лицензию на образовательную деятельность. В этом случае часть расходов на курс возвращают через налоговую инспекцию в установленном законом порядке. Для оформления вычета потребуются договор на обучение, платежные документы и справка об обучении, которую выдает школа с лицензией.
Какой курс по кибербезопасности выбрать
При выборе курса по кибербезопасности важно учитывать, какие задачи предстоит решать после обучения и на каком уровне планируется работать. Программы отличаются глубиной технических тем, форматом обучения и объемом практики: одни дают общее понимание защиты информационных систем, другие ориентированы на конкретные роли и рабочие сценарии.
Если нужны курсы с помощью в трудоустройстве, стоит обращать внимание на программы, где обучение дополняют стажировками, карьерным сопровождением и разбором заданий преподавателями:
«Профессия "Специалист по кибербезопасности" + ИИ» от Skillbox: программа с практикой по анализу кибератак, защите корпоративных сетей и поддержкой карьерного центра с выдачей диплома о профессиональной переподготовке.
«Белый хакер» от SkillFactory: курс со стажировкой на площадке Standoff 365 и гарантией возврата средств, если выпускник не найдет работу за шесть месяцев.
«Профессия "Специалист по кибербезопасности" c ИИ» от GeekBrains: курс с «живыми» онлайн-занятиями в мини-группах, помощью карьерного центра и практикой на виртуальных машинах в облаке VK Cloud.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию