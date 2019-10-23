«Да» или «нет» электронной трудовой книжке?

Пока мы готовили для вас заметки о трудоустройстве, все СМИ облетели новости об электронных трудовых книжках. Переход на них еще в перспективе, но уже очень реальной. Впрочем, переходить или не переходить – вопрос выбора. Рассказываем про основные «за» и «против», чтобы выбирать было легче.

По плану Минтруда переход на электронные трудовые будет проходить в качестве эксперимента в течение 3 лет (с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 гг.). Поэтому в нем можно не участвовать - если до конца 2020 года вы подадите заявление работодателю о том, что хотите сохранить бумажную трудовую книжку. Для всех, кто заявление не подаст, сведения о трудовой деятельности будут фиксировать в электронном виде. Формат данных останется таким же, как сейчас: в электронный документ впишут каждое место и сроки работы, должность, даты перевода/увольнения, основания увольнения.

В нашей стране трудовые книжки появились в 1918 году и поначалу тоже были всего лишь экспериментом. А в некоторых европейских странах и США документы подобного типа начали использовать еще в XIX веке, и их история уже успела подойти к концу. Теперь понятия «трудовая книжка/карточка» там не существует, потому что от кандидатов ждут резюме и характеристики с предыдущего места работы, а в штат принимают исключительно по контракту.

Сторонники перехода на электронные трудовые книжки, о котором активно заговорили еще в 2017 году, отмечают такие плюсы:

отсутствие затрат на трудовые книжки (работодателю больше не понадобится тратить в среднем 300 рублей на каждую новую трудовую);

решение проблемы дистанционного трудоустройства (трудовую книжку больше не нужно будет пересылать почтой из филиалов предприятия в других городах и даже странах);

снятие ответственности за хранение трудовых книжек (если вы не напишете соответствующего заявления, книжку вам выдадут на руки, и работодатель не будет обязан держать ее у себя – ведь данные всегда можно распечатать);

невозможность потери трудовой ни сотрудником, ни работодателем; отсутствие сотрудников с несколькими трудовыми;

исключение ошибок в сведениях;

единая база данных о трудоустройстве каждого человека, которую может отслеживать как сотрудник, так и его работодатель.

Но все ли так гладко, как кажется?

Разумеется, нет, и вот как минимум несколько трудностей, с которыми можно столкнуться:

отсутствие уверенности у работодателя в том, что сотрудник устраивается по основному месту работы и его уже уволили с прошлого места (так как теперь трудовую книжку при увольнении забирать не нужно и «вещественного доказательства» факта ухода нет);

отсюда и отсутствие у сотрудника обязательств прийти в последний рабочий день и закрыть все долги перед тем, как выдадут трудовую;

необходимость вести реестры бумажных и электронных трудовых книжек, в зависимости от заявлений сотрудников;

необходимость проведения масштабной дополнительной письменной работы – уведомления работников о новом законодательстве и необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой, изменение локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, соглашений и коллективных договоров.

… Количество «за» тут немного перевешивает количество «против». Но для каждой организации любой из этих пунктов на практике может иметь абсолютно разное по масштабам значение. Переходить или не переходить, вот в чем вопрос. Который каждый из нас пока волен решить по-своему.