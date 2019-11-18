Сдать отчетность без уточнений: курс молодого бойца

Учиться, как известно, лучше на чужих ошибках, а не на своих — и уж в деле сдачи налоговой декларации особенно. Поэтому сегодня разберем возможности не пересдавать декларацию на примере ошибок в расчете налога на прибыль и НДС.

Объясняет заместитель начальника отдела бухгалтерского учета компании «ГЭНДАЛЬФ» Надежда Игнатьева.

Первая заповедь

Начнем с того, что успокаиваемся, выдыхаем и обдумываем вопрос: «Что мне за это будет?». Часто ошибка не влияет на расчет налога, не вносит серьезных искажений в предоставленные сведения и позволяет идентифицировать участников сделки и саму сделку. Если это — не ваш случай, двигаемся дальше.

В п. 1 ст. 54 НК РФ сказано, что если нет возможности определить период совершения ошибки, то исправления можно отразить в текущей декларации. Смущающий пункт: получается, что мы уверены, что ошиблись, но когда — не знаем. Если нужно доплатить налог — то доплатите. Если же показанное в текущей декларации уточнение ведет к уменьшению налога, то будьте готовы: ИФНС вышлет требования, в которых нужно будет пояснить, почему вы уменьшили налог. А так как ошибка трудноопределима, да еще нет возможности указать период ее возникновения, то высока вероятность, что вам откажут в уменьшении налогооблагаемой базы.

Уверены в своей правоте? Смело давайте пояснения — в самом худшем случае вам откажут в возврате, и вы сдадите уточненную декларацию, санкций никаких не будет.

НО! Прежде чем отправлять «уточненку» при отказе, доплатите налог, иначе будет пеня (ст. 48, 75, 122 НК РФ).

Несущественные ошибки

Все ошибки, которые не привели к уменьшению налога и позволили опознать сделку и ее участников, трактуются как несущественные и не требуют пересдачи декларации (п. 1 ст. 81 НК РФ, Постановление Девятого апелляционного суда от 29.01.2016 № 09АП-57918/2015).

Рассмотрим несколько примеров. Ошибки бывают настолько очевидными, что сразу ясно: никакого злого умысла налогоплательщик не имел. Такие нестыковки не попадают под понятие схемы ухода от налогов (Письмо ФНС РФ от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@).

1. Ошибки в счетах-фактурах

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ: «Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам ... идентифицировать продавца, покупателя товаров ... наименование товаров ..., их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога». Так что ошибка в грузоотправителе и грузополучателе, буква «О» вместо цифры «0» и наоборот, ошибка в единицах измерения и прочие мелочи не могут быть основанием для подачи уточненной декларации.

2. Несоответствие в декларации

Иногда при отправке нет времени проконтролировать все цифры на соответствие, а первичная проверка из-за технического сбоя в рабочей базе бухгалтера не показала ошибок. Допустим, в декларации по НДС в разделе 1 по строке 040 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет...» указана сумма 10 000 руб., а разделе 3 по строке 200 «Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет...» указана сумма 15 000 руб. Она рассчитана верно, в бюджет заплачено 15 000 руб. Но из-за технической ошибки идет несоответствие сумм в разделах. Это не повлияло на принцип расчета, не привело к уменьшению налога, следовательно, уточненную декларацию подавать не надо. Если у инспектора возникнут вопросы по этому поводу, то пишется письмо с пояснениями о техническом сбое и верности расчета налога.

3. Ошибка в реквизитах при заполнении декларации

Как-то нам пришло письмо о том, что у нас ошибка в реквизитах в декларации по НДС. Мы даже несколько оскорбились: что ж мы, своих реквизитов не знаем?! Оказалось, дело не в наших реквизитах — дело было в коде ОКТМО, который сначала всем присвоили с хвостиком 001, а потом его убрали, но забыли сообщить об этом широкой общественности. В программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3, этот код автоматически подтягивается из настроек организации в Декларацию по НДС в раздел 1 в строку 010 и в Декларацию по налогу на прибыль, раздел 1.1, строка 010. Так как пострадавших сторон из-за этого недочета не возникло, то мы написали пояснительное письмо и поправили код в базе. Тем дело и закончилось.

Иногда к такому же виду ошибок причисляют и указание неверного кода ОКВЭД, но тут есть подводные камни. По этому коду налоговики разбивают организации на группы и выводят средние значения по налогам в определенных отраслях экономики. Так что можно сослаться на техническую ошибку, отсутствие злого умысла и неизменность налоговой базы. Но при этом будьте готовы к тому, что ИФНС классифицирует эту ошибку как ввод в заблуждение касательно деятельности организации и потребует пересдать декларацию, чтобы отнести данные на верную отрасль.

4. Округления

Коснемся снова декларации по НДС. Данные в ней указываются в полных рублях, округление происходит по обычному принципу: до 50 коп. округляется в меньшую сторону, после 50 — в большую. Суммы по счетам-фактурам указываются с копейками (8 и 9 раздел декларации). Из-за округления может возникнуть разница максимум в пару рублей. Но так как сумма налога, рассчитанная из этого округления, вряд ли достигнет рубля, то сомневаемся, что найдется инспектор, который будет тратить время и бумагу на подобное разбирательство.

Иногда, получив требование из ИФНС, мы напрягаемся и забываем, что там работают такие же люди, и им также свойственно ошибаться или не знать чего-то. Обычным телефонным разговором с инспектором и небольшим письмом-пояснением можно решить возникший вопрос, не сдавая корректировочную декларацию и не привлекая к себе лишнего внимания.