Я в бухгалтеры пойду, пусть меня научат

В прошлом месяце мы разговаривали про то, что диплом бухгалтера может пригодиться не только в бухгалтерии. Но как быть, когда наоборот — работать хочется именно там? Собрали для вас несколько полезных советов на этот случай.

Определитесь с целью

Начнем с очевидного. Зачем вам это? Бухгалтер — отнюдь не романтическая профессия. А потому и одним желанием зарабатывать здесь не обойдешься. Чтобы избавиться от иллюзий с самого начала, стоит пройтись по списку:

расспросить о работе знакомых/родственников/друзей в бухгалтерии;

почитать о работе бухгалтера на отраслевых порталах — например, Бухгалтерия.Ру и т.д.

выяснить, насколько востребована профессия бухгалтера в вашем городе: сайты по поиску работы обычно легко отвечают на этот вопрос.

Собранную информацию лучше всего сразу поделить на категории: с чем вы согласны, с чем не согласны — и что в итоге определяет ваш выбор.

Составьте план (или хотя бы начните его составлять)

Большинство советов сводятся именно к этому пункту: начинать движение к цели нужно с плана. Запланируйте хотя бы первое действие — обучение — и начните его реализовывать. Объективно оцените свои навыки в новой профессии на данный момент. Может быть, вы мало знаете о бухгалтерском учете, но отлично разбираетесь в документообороте? От того, насколько вы новичок, будет зависеть ваш следующий шаг: выбор места обучения.

Найдите место учебы

Освоить совершенно новую для себя профессию самостоятельно, разумеется, можно — но чертовски сложно и потребует очень много времени. Вдвое больше, чем если вас будут учить преподаватели. Возможно, вы готовы решиться на кардинальный шаг — высшее образование по бухгалтерскому учету, и тогда выбирать придется университет. Если диплом бакалавра или специалиста у вас уже есть, то оптимальным вариантом может быть магистратура.

Но учеба в вузе — это в любом случае минимум два года. Кроме того, в университетах редко уделяют внимание подробному разбору конкретных видов бухгалтерии. Как быть здесь и сейчас? Лучший выход — пройти бухгалтерские курсы, например, «Практическое освоение бухгалтерского учета с самого начала». Или что-то более конкретное, вроде «Теория и практика расчета заработной платы в «1С:Предприятие 8».

Выбор курса напрямую зависит от ваших целей после обучения — но может быть, их осознание придет к вам именно во время учебы. Обычно курсы длятся несколько месяцев или даже недель — и на выходе вы получаете документ о квалификации и возможность работать в новой сфере. Главное, на что нужно обратить внимание при выборе курса — это сертификация центра, который проводит обучение. Вам ведь нужны проверенные знания и признанный документ, верно?

Найдите место работы

Работа бухгалтера связана с огромной ответственностью, и при поиске работодателя прежде всего именно на это следует обратить внимание. Впрочем, о том, как найти ту самую компанию, мы уже писали: просто почитайте публикацию «Пять ключей для бухгалтера на собеседовании».

Не останавливайтесь

И, наконец, когда долгожданный первый день на рабочем месте для вас настанет, не забывайте: в этой профессии обновлять свои знания нужно едва ли не чаще, чем в любой другой. Так что напоследок держите несколько источников, где можно находить нужную информацию:

«Клерк.Ру», «Главбух», «БухОнлайн», «БухГуру» и другие новостные порталы;

сайты государственных организаций — ФНС, Минфина, Минэкономразвития, Госдумы;

сайты муниципальных и региональных органов власти;

сайты фирмы «1С» и ее франчайзи — или производителей другого ПО, с которым вы работаете.

...И как всегда: в комментариях мы всегда готовы отвечать на ваши вопросы, если не сделали этого в тексте публикации.