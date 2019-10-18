Есть ли жизнь после бухгалтерии?

В новом материале развиваем тему предыдущего и рассказываем, где еще может пригодиться диплом бухгалтера, если завоевать место главбуха вы уже отчаялись.

Карьера в мире бухгалтерского учета не всегда складывается так, как хотелось бы. Иногда ей мешает целый ряд обстоятельств. Несменяемый главбух, сокращение штата, разочарование в своей должности – и вот вы уже снова ищете себя на рынке труда. Ваше бухгалтерское образование может помочь в целом ряде других профессий – а в каких именно, рассказывает заместитель руководителя нашего Департамента персонала и карьеры Татьяна Арсенович.

1. Специалист по продажам.

Бухгалтер по образованию может отлично состояться как профессионал в сфере продаж. Особенно, если эта сфера связана с программами для бухгалтерского учета и оборудованием. Там, где нужно продавать бухгалтеру, бухгалтер незаменим: никто лучше него не знает профессиональных болей и потребностей этой целевой аудитории. У нас в компании был как раз такой случай переквалификации, когда продажами лучше всех получалось заниматься у девушки с бухгалтерским образованием. Пожалуй, именно эта сфера дает возможность для самого быстрого старта в продажах – что, конечно, не исключает и все остальные.

2. Программист.

Это только на первый взгляд невероятно – казалось бы, где бухгалтерия и где программирование. Но на практике бухгалтер действительно может стать программистом, причем вполне естественным путем. Так происходит, например, в организациях, где бухгалтерам часто приходится выполнять технические задачи: начинается обычно с обновления баз, потом настройки отчетов и так далее. Со временем бухгалтер начинает разбираться в элементах конфигураций, кода, и вот он уже готов дополнить свои знания и программировать сам. Если этот бухгалтер вы, то самое время найти небольшой курс и начать новый карьерный путь в качестве разработчика.

3. HR-специалист.

Отличная профессия, где может пригодиться понимание бухучета и смежных с ним сфер. Как минимум, вы точно будете говорить на одном языке с кандидатами на должности в этих областях, сможете составлять для них анкеты, тестовые задания и многое другое.

4. Экономист.

Еще одна должность, где знание вопросов учета и отчетности незаменимо. Занимая позицию экономиста и разбираясь в бухгалтерии, вы становитесь практически «универсальным солдатом», который может мыслить стратегически с разных сторон, понимая детали экономических процессов и работу всех их участников.

5. Бухгалтер-консультант, аудитор.

Очень тесно связанные с вашим образованием профессии, которые помимо всего прочего дают перспективы высокооплачиваемого фриланса. Конечно, начать стоит с работы в соответствующих организациях и набраться опыта – и уж потом развивать собственное дело, если такое желание присутствует.

6. Менеджеры, связанные с документооборотом – логисты, операционисты.

Тут все просто: если вы хорошо разбираетесь в документообороте и его учете, то быть участником этого процесса сможете в любом качестве – и практически в любой сфере, если разобраться.