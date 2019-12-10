Новогодний чек-лист для бухгалтера: как уйти открывать шампанское и ничего не забыть

Если вы тоже запустили обратный отсчет дней до 31 декабря и предвкушаете волшебную неделю выходных, то будьте внимательны. Как раз сейчас легко пропустить что-нибудь важное — а о последствиях узнать уже после праздников. Рассказываем, что учесть, чтобы не испортить себе настроение и уйти отдыхать со спокойной душой.

1.Проверьте бухучет на наличие ошибок. В этом пункте есть несколько моментов, которые нужно учесть:

а) наличие ошибок в оборотно-сальдовых ведомостях;

б) экспресс-проверка отчетов;

в) наличие «первички» — всё ли правильно внесено в базу, всё ли на месте.

Прошлись по всем подпунктам и исправили неточности? Двигаемся дальше.

2.Проведите переоценку имущества / основных средств (ОС). Этот этап актуален для организаций, где основные средства составляют существенную часть активов.

Напомним, что переоценка ОС проводится по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по подтвержденным рыночным ценам.

3.Не забудьте про инвентаризацию активов и обязательств. Здесь внимание нужно обратить на инвентаризацию товаров и материальных ценностей на складах. А еще запросить акты сверок у контрагентов.

4.Проверьте кадровый и зарплатный учет: составьте график отпусков, утвердите штатное расписание, посчитайте резервы отпусков. Без этого начислять зарплаты в новом году будет очень проблематично.

5.Пересмотрите и утвердите учетную политику на грядущий год. Тут очень важна подготовка — знакомство с изменениями в законодательстве. Особенно отмечаем для себя отмену ЕНВД: если этот факт касается вашей организации, то в учетной политике нужно определить новый налоговый режим.

6.Не забудьте про оплату фиксированных взносов — если работаете с бухгалтерией ИП.

7.Финальный пункт: обновите программы. Об этом мы уже говорили, но на всякий случай напомним еще раз: все ПО, с которым работает ваша бухгалтерия, необходимо актуализировать до новогодних праздников. Чтобы работать после них было комфортно и легко, не разбираясь с ошибками прошлого года.