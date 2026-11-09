Нейросеть для бухгалтера в 2026–2027 году: какую выбрать

ChatGPT для бухгалтера: анализ таблиц и работа с документами

ChatGPT умеет анализировать таблицы, искать закономерности, группировать данные и строить графики. Он также пишет формулы Excel и объясняет, как они работают.

ChatGPT подойдет бухгалтеру, который часто работает с Excel, отчетами и текстами. Сервис принимает XLSX, XLS, CSV, TSV, PDF и DOCX. Пользователь прикрепляет файл к чату и задает вопрос обычным языком. Доступ к загрузке зависит от тарифа и лимитов аккаунта.

Практический тест: анализ расходов компании

Подготовим учебную таблицу с платежами за месяц. Добавим дату, контрагента, назначение и сумму. Внесем несколько повторяющихся строк и одну крупную операцию, которую нужно проверить.

Загрузим файл в ChatGPT и отправим запрос:

Проанализируй таблицу расходов за месяц. Найди повторяющиеся платежи, необычно крупные суммы и строки с незаполненными данными. Сгруппируй расходы по категориям. Выведи результаты в таблицу с номерами строк и пояснениями. Не удаляй записи и не исправляй суммы самостоятельно.

Рисунок. ChatGPT проанализировал расходы компании, нашел повторяющиеся платежи, крупные суммы и пропуски в данных, сгруппировал операции по категориям.

После ответа бухгалтер сверит номера строк с исходным файлом. Повторяющиеся суммы не всегда говорят об ошибке. Компания может оплатить одному поставщику несколько счетов на одинаковую сумму.

ChatGPT пригодится и для работы с формулами. Например, можно попросить составить формулу для расчета суммы платежей за период или отклонения от бюджета. Перед переносом в рабочую книгу ее нужно проверить на нескольких примерах.

Кому подойдет ChatGPT: бухгалтерам на участках учета, специалистам по зарплате, главным бухгалтерам и сотрудникам финансовых отделов. Сервис пригодится тем, кто регулярно обрабатывает таблицы и готовит документы.