Нейросеть для бухгалтера в 2026–2027 году: какую выбрать

Нейросеть для бухгалтера 2026–2027: для каких задач и какую выбрать
Бухгалтер каждый день проверяет документы, сверяет таблицы, ищет налоговые разъяснения и готовит отчеты. Часть этих задач можно поручить нейросети, но результат придется проверить. Разберем, какие сервисы подойдут бухгалтеру в 2026–2027 годах и как ChatGPT, Claude и Perplexity справляются с рабочими задачами.
Главное
ChatGPT подходит для анализа таблиц, проверки расходов, работы с формулами и подготовки отчетов.
Claude пригодится для чтения договоров, сравнения документов и поиска расхождений.
Perplexity помогает искать налоговые разъяснения, письма ведомств и нормативные акты.
Ответы нейросетей нужно проверять по первичным документам и официальным источникам.
Не загружайте в открытые сервисы персональные данные, банковские реквизиты и конфиденциальные документы без согласования с работодателем.
Нейросеть ускоряет обработку информации, но за учет, расчеты и отчетность отвечает бухгалтер.
Какие задачи решает нейросеть для бухгалтера в 2026–2027 годах
Бухгалтер может поручить нейросети несколько рутинных задач:
Проверка первичных документов. ИИ извлечет реквизиты из счета, акта или накладной. Он соберет сведения в таблицу и отметит пустые поля. Бухгалтер сверит результат с оригиналом.
Анализ таблиц. Нейросеть сгруппирует расходы, найдет повторяющиеся операции и сравнит показатели за разные периоды. Например, специалист загрузит выгрузку платежей за месяц и попросит проверить суммы по контрагентам.
Работа с договорами. ИИ выделит сроки оплаты, стоимость, штрафы и обязанности сторон. Он сравнит две редакции соглашения и покажет изменения. Юридическую оценку документа должен дать специалист.
Подготовка писем. Нейросеть составит запрос недостающих документов, ответ контрагенту или пояснение к расхождению. Бухгалтер проверит факты, суммы и даты перед отправкой.
Поиск налоговой информации. ИИ найдет публикации ФНС, письма Минфина и материалы по нужной теме. Специалист откроет первоисточник и проверит дату документа, редакцию нормы и ее применимость.
Подготовка отчетов. Нейросеть соберет сведения из таблицы, составит сводку и опишет отклонения. Перед сдачей отчетности бухгалтер сверит каждый показатель с данными учетной программы.
ChatGPT для бухгалтера: анализ таблиц и работа с документами
ChatGPT подойдет бухгалтеру, который часто работает с Excel, отчетами и текстами. Сервис принимает XLSX, XLS, CSV, TSV, PDF и DOCX. Пользователь прикрепляет файл к чату и задает вопрос обычным языком. Доступ к загрузке зависит от тарифа и лимитов аккаунта.
ChatGPT умеет анализировать таблицы, искать закономерности, группировать данные и строить графики. Он также пишет формулы Excel и объясняет, как они работают.
Практический тест: анализ расходов компании
Подготовим учебную таблицу с платежами за месяц. Добавим дату, контрагента, назначение и сумму. Внесем несколько повторяющихся строк и одну крупную операцию, которую нужно проверить.
Загрузим файл в ChatGPT и отправим запрос:
Проанализируй таблицу расходов за месяц. Найди повторяющиеся платежи, необычно крупные суммы и строки с незаполненными данными. Сгруппируй расходы по категориям. Выведи результаты в таблицу с номерами строк и пояснениями. Не удаляй записи и не исправляй суммы самостоятельно.
После ответа бухгалтер сверит номера строк с исходным файлом. Повторяющиеся суммы не всегда говорят об ошибке. Компания может оплатить одному поставщику несколько счетов на одинаковую сумму.
ChatGPT пригодится и для работы с формулами. Например, можно попросить составить формулу для расчета суммы платежей за период или отклонения от бюджета. Перед переносом в рабочую книгу ее нужно проверить на нескольких примерах.
Кому подойдет ChatGPT: бухгалтерам на участках учета, специалистам по зарплате, главным бухгалтерам и сотрудникам финансовых отделов. Сервис пригодится тем, кто регулярно обрабатывает таблицы и готовит документы.
Claude для бухгалтера: анализ договоров и финансовых документов
Claude от Anthropic работает с PDF, DOCX, CSV, TXT и другими форматами. Для загрузки XLSX нужно включить выполнение кода и создание файлов в настройках аккаунта. Сервис также создает электронные таблицы, документы и отчеты.
Claude подходит для чтения объемных файлов и сравнения документов. Бухгалтер может загрузить договор, попросить выделить финансовые условия и получить структурированную сводку.
Какие задачи поручить Claude:
Найти в договоре сроки оплаты и закрытия работ.
Выделить штрафы и пени.
Сравнить две редакции соглашения.
Собрать условия оплаты из нескольких документов.
Подготовить записку по договору.
Найти расхождения между приложением и основным текстом.
Практический тест: проверка договора
Подготовим учебный договор с условиями оплаты, сроками поставки, штрафами и порядком подписания актов. Загрузим PDF в Claude и отправим запрос:
Изучи договор с точки зрения бухгалтера. Составь таблицу: пункт договора, срок или сумма, обязанность стороны, что проверить перед оплатой и закрытием сделки. Отдельно перечисли условия, которые могут привести к расхождениям в учете. Не добавляй сведения, которых нет в документе. Для каждого замечания укажи номер пункта.
Сверьте ответ с оригиналом. Проверьте даты, суммы, НДС, штрафы и условия подписания актов. Claude может пропустить приложение или связать условие не с тем пунктом
Кому подойдет Claude: главным бухгалтерам, специалистам по договорам и сотрудникам, которые регулярно читают объемные PDF и DOCX. Claude пригодится при проверке условий сделок и подготовке внутренних справок.
Perplexity для бухгалтера: поиск налоговых разъяснений и законов
Perplexity ищет сведения в интернете и собирает ответы со ссылками на источники. Бухгалтер может искать письма ФНС, разъяснения Минфина и публикации об изменениях в налоговом законодательстве.
Сервис пригодится, когда нужно быстро собрать материалы по одному вопросу. Он покажет найденные публикации и ссылки. Бухгалтер откроет первоисточники и проверит, действуют ли приведенные нормы.
Какие задачи поручить Perplexity:
Найти разъяснения ФНС по НДС.
Проверить изменения по УСН.
Найти письма Минфина по спорному вопросу.
Сравнить публикации по одной теме.
Собрать ссылки на нормативные документы.
Подготовить краткую справку по налоговому вопросу.
Практический тест: поиск разъяснений по НДС
Возьмем вопрос о пороге доходов для освобождения от НДС при УСН. В 2026 году этот порог составляет 20 млн рублей. Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил его на этом уровне до 2029 года. Отправим Perplexity запрос:
Найди официальные документы ФНС и нормативные акты о пороге доходов для освобождения от НДС при УСН в 2026 и 2027 годах. Укажи размер порога, условия освобождения и дату вступления изменений в силу. Приведи ссылки на первоисточники. Отдели нормы закона от комментариев и публикаций.
После ответа откроем найденные документы. Проверим номер закона, дату публикации и действующую редакцию. Если Perplexity ссылается на статью или форум, найдем первоисточник самостоятельно.
Сервис не заменяет справочно-правовую систему. Его ответ не считается официальным разъяснением ФНС или Минфина. Бухгалтер должен проверить каждую ссылку и сопоставить ее с условиями своей компании.
Кому подойдет Perplexity: специалистам по налогам, главным бухгалтерам и консультантам. Сервис пригодится тем, кто следит за изменениями законодательства и часто ищет разъяснения ведомств.
Какую нейросеть для бухгалтера выбрать: сравнение ChatGPT, Claude и Perplexity
Все три сервиса работают с текстами и отвечают на вопросы. Разница заметна в задачах, для которых бухгалтер выбирает нейросеть.
Рабочая задача
ChatGPT
Claude
Perplexity
Анализ Excel
Да
Да
Не основная задача
Проверка PDF
Да
Да
Да
Анализ договора
Да
Да
Да
Поиск законов
Да
Да
Основная задача
Поиск писем ФНС
Да
Да
Основная задача
Подготовка писем
Да
Да
Да
Сводка по документам
Да
Да
Да
Создание таблиц
Да
Да
Зависит от режима
ChatGPT выбирайте для таблиц и повседневной работы, Claude — для договоров и объемных документов, Perplexity — для поиска налоговых норм и официальных источников. Небольшой компании может хватить одного сервиса, а главбуху или консультанту пригодятся два.
Платные версии нейросетей дают доступ к дополнительным функциям и увеличенным лимитам. Они пригодятся бухгалтерам, которые регулярно анализируют таблицы, изучают договоры и ищут налоговые разъяснения.
Оплата зарубежных сервисов из России может вызвать сложности. Не все банковские карты подходят для таких платежей. У некоторых пользователей возникают проблемы с продлением подписки.
На ggsel собраны предложения от разных продавцов. В каталоге можно сравнить стоимость, срок доступа и способ активации. Перед покупкой проверьте условия предложения и отзывы о продавце.
Оплатить нейросети на ggsel
Оформить подписку на ChatGPT Plus, Claude Pro или Perplexity Pro для работы с таблицами, договорами и налоговыми разъяснениями можно напрямую на ggsel — с оплатой российской картой или через СБП.
Как безопасно использовать нейросеть для бухгалтерии
Бухгалтер работает с персональными данными, зарплатами, банковскими реквизитами и сведениями о контрагентах. Перед загрузкой файлов проверьте правила компании и требования закона № 152-ФЗ.
Соблюдайте пять правил.
Удаляйте персональные данные. Заменяйте ФИО, телефоны, адреса и паспортные данные условными значениями. Проверьте, не остались ли в файле сведения, по которым можно определить человека.
Скрывайте банковские реквизиты. Не отправляйте номера счетов, карт и платежные данные без согласования с работодателем.
Не загружайте закрытые документы. Сначала получите разрешение руководителя или ответственного за защиту информации. Проверьте, какие условия обработки данных предлагает выбранный сервис.
Проверяйте налоговые ответы. Открывайте первоисточники, сверяйте даты и редакции нормативных актов. Не принимайте ссылку на статью за подтверждение нормы закона.
Пересчитывайте суммы. Проверяйте формулы, ставки, округления и итоговые показатели в учетной программе.
Загрузка документов в иностранный сервис может затрагивать требования к обработке и трансграничной передаче персональных данных. Статья 12 закона № 152-ФЗ регулирует трансграничную передачу. Статья 18 устанавливает требования к локализации баз персональных данных граждан РФ.
Не отправляйте нейросети пароли, электронные подписи и закрытые ключи. Не поручайте ей самостоятельно сдавать отчетность и проводить платежи. Перед такими действиями бухгалтер должен проверить каждый показатель и подтвердить операцию.
На ggsel собраны предложения с цифровыми сервисами для работы. В каталоге можно найти ChatGPT, Claude и другие сервисы, сравнить стоимость, срок доступа и способ активации.
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