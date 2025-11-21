Зачет переходящих авансов по НДС в 2026 году в 1С:Бухгалтерия 3.0

Что меняется и где вести учёт
В переходный период авансы 2025 года остаются со своей ставкой (например, 20/120), а отгрузки и поступления 2026 года оформляются по новой (например, 22/122). При закрытии сделки «авансовый» НДС нужно корректно переложить: у продавца — в вычет, у покупателя — в восстановление.
На практике именно на этом этапе бухгалтеры чаще всего сталкиваются с расхождениями в книгах покупок и продаж и «разрывами» по НДС.
Наша команда занимается обслуживанием и сопровождением 1С:Бухгалтерия 3.0 и регулярно помогает клиентам настраивать корректный зачёт авансов, в том числе при изменении ставки НДС и переходе на новый год. Если вы хотите, чтобы такие операции были отлажены в вашей базе заранее, имеет смысл проверить настройки до сдачи декларации за 1 квартал 2026 года.
Позиция продавца: аванс в 2025, отгрузка в 2026
1. Зафиксировать аванс и счёт‑фактуру на аванс (2025)
Откройте Банк и касса → Поступление на расчётный счёт (или ПКО). Выберите «Оплата от покупателя». Убедитесь, что это аванс (счёт 62.02).
На основании платежа сформируйте Счёт‑фактуру выданный (на аванс) датой 2025 года со ставкой 20/120. Документ попадёт в книгу продаж (КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 02).
2. Отгрузить в 2026 году и зачесть аванс «по документу»
Создайте Продажи → Реализация (акты, накладные). В табличной части — ставка НДС 2026 года - 22%.
По ссылке «Расчёты» установите «Способ зачёта аванса: По документу» и выберите декабрьское «Поступление на р/с». При проведении 1С закроет 62.02 на 62.01 и начислит НДС с реализации по новой ставке.
3. В конце периода взять к вычету «авансовый» НДС
Зайдите в Операции → Закрытие периода → Регламентные операции НДС → Формирование записей книги покупок.
Вкладка «Полученные авансы» → Заполнить → Провести. Появится запись в книге покупок с кодом вида операции 22; проводка: Дт 68.02 Кт 76.АВ.
Позиция покупателя: аванс в 2025, поступление в 2026
1. Перечислить аванс и принять счёт‑фактуру на аванс (2025)
Откройте Банк и касса → Списание с расчётного счёта (или РКО). Выберите «Оплата поставщику» (60.02).
Зарегистрируйте Счёт‑фактуру полученный (на аванс) датой 2025 года со ставкой 20/120. Запись попадёт в книгу покупок как «авансовый» вычет, КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 02.
2. Принять поступление в 2026 и зачесть аванс
Создайте Покупки → Поступление (акты, накладные) со ставкой НДС 2026 года (например, 22%).
По ссылке «Расчёты» поставьте «Способ зачёта: По документу» и выберите декабрьское «Списание с р/с».
На основании Поступления создайте Счёт-фактуру полученный в 2026 году и примите к вычету в книге покупок входящий НДС (КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 01).
3. В конце периода восстановить «авансовый» НДС
Перейдите в Операции → Закрытие периода → Регламентные операции НДС → Формирование записей книги продаж.
Вкладка «Восстановление НДС по перечисленным авансам» → Заполнить → Провести. Появится запись в книге продаж с кодом вида операции 21.
Если аванс и отгрузка закрываются частями
Разделите платежи по датам: декабрьские — отдельные документы и отдельные авансовые СФ; январские — свои. В документах Реализация/Поступление используйте зачёт «По документу» и указывайте сумму зачёта по каждому платёжному документу. Тогда записи КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 22 (у продавца) и КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 21 (у покупателя) сформируются пропорционально зачтённой части.
Проверка перед сдачей за 1 квартал 2026
У продавца: все авансы 2025 отражены в книге покупок 2026 с КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 22; 76.АВ закрывается проводкой Дт 68.02 Кт 76.АВ.
У покупателя: выполнено восстановление в книге продаж (КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 21), «входной» НДС по СФ 2026 принят в книге покупок (КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 01).
ОСВ по 62/60 с детализацией 62.01/62.02, 60.01/60.02 совпадает с фактическими зачётами.
В отчёте «Анализ состояния учёта НДС» нет «разрывов» по парам КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 02 ↔ КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 21/22.
Если в вашей базе уже накопилось много переходящих авансов, а времени разбираться с каждым случаем не хватает, можно передать настройку и проверку на аутсорсинг. В рамках договоров на сопровождение 1С мы берём на себя: анализ настроек НДС, проверку зачёта авансов в 1С:Бухгалтерия 3.0, подготовку рекомендаций по исправлению учёта и обучение сотрудников на примере ваших данных.
Частые ошибки
Перевыставление авансовых СФ 2025 по новой ставке. Это не требуется: зачёт делается в 2026 году через КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 22/21.
Выбор способа зачёта авансов «Автоматически». В переходный период безопаснее выбирать способ расчёта «По документу», чтобы не потерять «старые» авансы.
Когда стоит позвать специалиста
Если у вас есть декабрьские авансы и январские отгрузки/поступления, а в книгах НДС регулярно возникают несоответствия, имеет смысл провести короткую проверку: сопоставить 62.02/60.02 с КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ 02/21/22 и прогнать «Формирование записей книг» за январь-март. Это займёт немного времени и сэкономит силы.
При необходимости наш специалист разберёт вопрос в вашей базе, покажет, как правильно оформлять зачёт переходящих авансов в 1С:Бухгалтерия 3.0, и предложит варианты исправления учёта. Оставить заявку на консультацию можно на странице обслуживания 1С на нашем сайте.
