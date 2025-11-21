Зачет переходящих авансов по НДС в 2026 году в 1С:Бухгалтерия 3.0

Что меняется и где вести учёт

В переходный период авансы 2025 года остаются со своей ставкой (например, 20/120), а отгрузки и поступления 2026 года оформляются по новой (например, 22/122). При закрытии сделки «авансовый» НДС нужно корректно переложить: у продавца — в вычет, у покупателя — в восстановление.

На практике именно на этом этапе бухгалтеры чаще всего сталкиваются с расхождениями в книгах покупок и продаж и «разрывами» по НДС.

Позиция продавца: аванс в 2025, отгрузка в 2026