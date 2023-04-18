Налоговая оптимизация: как надо и как не стоит

Управление налоговыми рисками

Оптимизируя налоги важно быть в курсе критериев ФНС, предусмотренных в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. В приложении № 2 к этому приказу перечислены контрольные точки и условия за которыми нужно следить организациям и ИП, самостоятельно управляя налоговыми рисками.

Имеется несколько вариантов оптимизации налогообложения, которые контролеры не оценивают как незаконные налоговые схемы. К ним относятся:

1. Управление прямыми и косвенными расходами: не исключено, что возможно «перевести» некоторые прямые затраты в разряд косвенных, тем самым уменьшить «налоговую» прибыль, а бухгалтерскую оставить неизменной.

Например, имеются особенности, характерные для разных отраслей производства, которые учитываются при распределении расходов на прямые или косвенные. Минфин с таким подходом солидарен (письмо от 07.02.2022 № 03-03-06/3/7873).

2. Если имеется продукция, как облагаемая, так и необлагаемая НДС, то следует изучить вопрос деления входного НДС, который учитывается на счете 19 либо в себестоимости продукции. Распределение входного НДС производится на основании пропорции облагаемых и необлагаемых налогом операций.

НК РФ позволяет «делить» входящий НДС как по мере реализации, так и по итогам налогового периода (п. 4 ст. 170 НК) . Внимание: этот метод должен быть закреплен в «налоговой» учетной политике.

3. Перепроверьте расходы, не учтенные в налоговом учете, вероятно, какие-то затраты попали в эту группу ошибочно.

На счете 91.2 с аналитикой «не принимаемые для целей налогообложения», учитываются расходы, на которые бухгалтер не решился уменьшать налог на прибыль. На практике возможно отнесение к этой категории расходов, которые возможно было учесть в налоговом учете, но для их обоснования необходима дополнительная первичка.

К таким расходам относятся консалтинговые или маркетинговые услуги, обеспечение офисных сотрудников кофе и печеньем, расходы на благоустройство и т.д.

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4. «Подключить» льготный режим налогообложения. Применение этого способа чревато самыми серьезными последствиями, поэтому применять дробление возможно лишь при четком обосновании деловой цели. ФНС прямо указывает на следующие признаки, которые свидетельствуют о необоснованном дроблении (см. п. 1 письма от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@).

В частности, участники схемы:

применяют спецрежимы;

извлекли из дробления выгоду;

ведут аналогичную экономическую деятельность;

зарегистрированы в течение небольшого промежутка времени перед началом дробления;

зависят друг от друга (прямо или косвенно);

имеют общие вывески, склады, цеха, сайты, банки и т.п. (см. также письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).

Если удастся избежать всего вышеперечисленного, то возможно построить вполне легальную схему по дроблению.

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5. Еще один способ: создание резервов в налоговом учете (при использовании метода начисления).

Как не надо оптимизировать

Не следует допускать и признаканеобоснованной налоговой выгоды, то есть уменьшение налога, формально законное, но по сути – обогащение за счет бюджета.

Доказать необоснованность налоговой выгоды обязаны налоговые органы, и если докажут, то последствия будут самые серьезные:

снятие расходов;

отказ в вычете НДС;

отказ в возврате налога;

доначисление налогов;

начисление пеней и штрафов (ст. 54.1 НК, постановление Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53).

Типичные налоговые схемы – это дробление бизнеса и операции с фирмами-«однодневками». Обстоятельства, которые указывают на дробление бизнеса и неправомерное применение спецрежимов, указаны выше.

Признаки однодневок также известны (письмо ФНС от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@):

регистрация по массовому адресу;

номинальный учредитель или руководитель (отрицает связь с ней);

неуплата налогов;

нулевые отчеты (или вообще несдача их);

отсутствие ответов на запросы ИФНС;

отсутствие реальной деятельности и прочие.

Обоснованной считается налоговая выгода, которая получена при полном соблюдении ст. 54.1 НК и иных правил, в том числе:

Таким образом, чтобы избежать признания налоговой выгоды необоснованной, важно иметь доказательства ведения реальной деятельности и проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

В заключение напомним, что налоговые органы не вправе потребовать, чтобы вы выбирали варианты сделок, которые выгодны не вам, а бюджету. Важно, чтобы налоговые последствия были минимальны, без формирования искусственной ситуации, направленной на умышленное уменьшение налогов (см. письмо ФНС от 31.10.17 № ЕД-4-9/22123@).

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