Допрос в налоговой: что нужно знать о нем и как себя вести

Когда налоговая проводит проверку или анализирует деятельность конкретной организации или ИП, в числе прочих мероприятий налогового контроля может применяться вызов свидетелей на допрос. Разберем, что нужно знать об этой процедуре и как правильно подготовиться к ней.

Допрос свидетеля. Общие положения

Допрос свидетелей — это один из способов получения налоговым органом информации о деятельности проверяемой организации или ИП, конкретной сделке или о других обстоятельствах, которые имеют значение для налогового контроля.

Детально порядок проведения допроса в законе не описан, но общие его положения изложены в ст. 90 НК, а также в разъяснениях Минфина и ФНС по отдельным вопросам.

Информация, которая получена при проведении допроса, в дальнейшем будет использована ИФНС в качестве доказательства по делу о нарушении налогового законодательства

Кого могут вызвать на допрос

Перечень лиц, которых налоговая может вызвать на допрос, законодательно не определен. Любое физическое лицо, которое, по мнению ИФНС, владеет информацией, имеющей значение для налогового контроля, может быть привлечено к даче показаний (п. 1 ст. 90 НК).

Таким образом, на допрос могут быть вызваны сотрудники и должностные лица проверяемого налогоплательщика, его контрагенты (не только первого звена) и другие лица, которые владеют информацией о проверяемом лице.

Местонахождение таких лиц не является препятствием для вызова их на допрос. Если они живут в другом регионе или муниципальном образовании, то ИФНС, которая инициировала допрос, направляет в налоговый орган по месту их учета поручение о проведении допроса.

Как таковых критериев для отбора лиц, которые подлежат допросу, нет. Налоговые органы подходят к этому вопросу индивидуально в каждом случае. Но есть перечень лиц, которые не могут быть допрошены в силу определенных причин(пп. 1 п. 2 ст. 90 НК):

Малолетние дети (до 14 лет включительно).

Лица с физическими и психическими проблемами.

Причина, по которой указанные лица не могут быть привлечены к допросу, состоит в том, что они в силу возраста или имеющихся у них проблем со здоровьем не могут адекватно и правильно воспринимать информацию.

Также не могут допрашиваться аудиторы и адвокаты, так как информация, которой они владеют, получена ими в процессе работы и относится к профессиональной тайне (пп. 2 п. 2 ст. 90 НК, письмо ФНС от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203@).

Лицо, которое вызывают на допрос, может от него отказаться, если предполагается свидетельствование против самого себя и своих близких родственников (п. 3 ст. 90 НК, ст. 51 Конституции).

К близким родственникам закон относит супруга, детей, родителей, усыновителей и усыновленных, бабушек и дедушек, внуков, родных братьев и сестер (п. 4 ст. 5 УПК).

Как происходит вызов на допрос

Порядок вызова свидетеля на допрос законодательно не закреплен. Есть лишь отдельные письма Минфина, в которых прописаны рекомендации, в том числе для ИФНС, по вызову свидетелей для дачи показаний:

Согласно указанным разъяснениям, свидетель может быть вызван на допрос повесткой.

Проверить правомерность вызова на допрос и сформировать правильную тактику поведения во время него поможет АКГ «Финансы». Налоговый юрист подготовит вас к процедуре дачи показаний и не допустит психологического давления со стороны инспектора, ведущего допрос. Обращайтесь сейчас.

Рекомендованная форма повестки приведена в письме ФНС от 15.01.2019 № ЕД-4-2/356@ (приложение 10 к указанному письму). В нее включают следующие сведения:

причину вызова на допрос;

время и место проведения допроса.

Повестка может быть вручена свидетелю:

лично в руки;

направлена по почте заказным письмом с описью вложения.

Если свидетель по уважительным причинам не может явиться на допрос, он должен заранее уведомить об этом ИФНС.

Вызов на допрос по телефону или через мессенджер не является должным уведомлением и его можно проигнорировать.

Где проводится допрос

Допрос свидетеля может быть проведен:

По месту нахождения налогового органа — в большинстве случаев.

По месту жительства свидетеля — при наличии соответствующих оснований.

К таким основаниям ст. 90 НК относит состояние здоровья свидетеля или его возраст. В определенных случаях допрос может быть проведен по месту нахождения свидетеля по другим причинам — на усмотрение ИФНС.

Проведение допроса по месту жительства свидетеля возможно только с его согласия и разрешения лиц, которые совместно с ним проживают (п. 5.1 письма от 17.07.2013 № АС-4-2/12837, письмо Минфина от 01.09.2020 № 03-02-08/76651).

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Как проводится допрос

Допрос свидетеля проводится в следующем порядке.

Ознакомительная часть

Перед началом допроса свидетеля:

ознакамливают с лицами, которые участвуют в допросе;

озвучивают права и обязанности;

предупреждают об ответственности за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний.

В протоколе делается соответствующая отметка за подписью свидетеля о том, что он был ознакомлен со всей указанной информацией.

Обращение к налоговому юристу для сопровождения во время допроса позволит минимизировать возможные риски для компании. АКГ «Финансы» определит стратегию поведения на допросе, подготовит свидетеля к даче показаний и даст рекомендации по ответам. А если инспектор перейдет на личности или начнет оказывать психологическое давление — потребует прекратить это.

Процесс допроса

В ходе допроса свидетелю задают вопросы о деятельности проверяемого налогоплательщика, по конкретной сделке или контрагенту. Примерный перечень вопросов, которые налоговый орган может задать свидетелю, приведен в письме ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@.

При проведении допроса желательно придерживаться следующих правил:

На все вопросы инспектора отвечать четко и кратко, не допуская вольного трактования предоставленной информации.

Важно помнить, что налоговый орган, скорее всего, знает ответ на задаваемый им вопрос и цель допроса состоит в том, чтобы подтвердить или опровергнуть имеющуюся в ИФНС информацию.

Сообщать только ту информацию, которой свидетель владеет лично и не высказывать свои предположения или озвучивать слухи.

Все, что скажет свидетель, будет впоследствии зафиксировано в протоколе и может быть использовано в качестве доказательства по делу о нарушении налогового законодательства.

Ознакомление с протоколом

После окончания допроса свидетелю должен быть предоставлен протокол для ознакомления. Его нужно прочитать и внести свои замечания, если они имеются. Подпись желательно поставить на каждом листе протокола.

Форма протокола приведена в приказе ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@. В него должны быть включены следующие сведения (п. 2 ст. 99 НК):

название документа;

дата и место проведения допроса;

время начала и окончания допроса;

данные свидетеля;

должность и ФИО лица, составившего протокол;

данные всех лиц, участвующих в допросе;

свидетельские показания;

приложения к протоколу (при их наличии).

Все лица, которые участвуют в допросе, должны ознакомиться с протоколом и поставить на нем свою подпись. Копия протокола должна быть вручена свидетелю (п. 6 ст. 90 НК).

Ответственность за неявку на допрос

Свидетеля могут привлечь к ответственности за:

неявку на допрос — в виде штрафа в размере 1 тыс. руб.

отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний — 3 тыс. руб.

Штраф предусмотрен за каждый факт неявки. Если ИФНС будет вызывать свидетеля на допрос несколько раз, то штраф будет назначен за неявку на каждый допрос. Также неоднократное уклонение от дачи показаний может быть признано отягчающим обстоятельством, что повлечет увеличение штрафа в два раза (п. 2 ст. 112, п. 4 ст. 114 НК).

Кроме того, если свидетель — значимый для ИФНС, проверяющие могут обратиться за помощью в органы МВД для привода его на допрос.

Административная или уголовная ответственность по делам о налоговых правонарушениях в отношении свидетеля не применяется (п. 5.1 письма ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12837).

Не знаете как вести себя на допросе? АКГ «Финансы» окажет всю необходимую правовую поддержку при подготовке к допросу и во время его проведения. Налоговый юрист даст рекомендации по ответам, проконтролирует ход допроса и проверит правильность составления протокола. Риск дачи невнятных показаний из-за давления инспектора или страха перед ним — исключен.

Сопровождение налогового юриста позволит провести допрос в рамках правового поля

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