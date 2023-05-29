Как подтвердить проявление должной осмотрительности

Получатели вычетов по НДС, плательщики налога на прибыль, желающие получить зачет или возврат, то есть лица, претендующие на налоговую выгоду, должны быть готовы представить доказательства того, что их контрагенты реальны, в самом деле ведут деятельность, исполнили сделку. Как это сделать?

Подтверждение реальности сделки

Несмотря на то, что закон не обязывает проводить проверки деловых партнеров, но по общему смыслу ст. 54.1 НК от налогоплательщика требуется должная осмотрительность, чтобы убедиться в том, что контрагент:

Проверять контрагента следует по тем же критериям, что и налоговики. ФНС интересует, имеются ли у контрагента ресурсы для реального выполнения сделки (письмо ФНС от 12.07.2019 № КЧ-4-7/13613). А Минфин помимо вышеназванного считает опасным отсутствие (письмо от 22.10.2020 № 03-12-13/91957):

документального подтверждения руководителя (представителя) контрагента;

информации о фактическом местонахождении, производственных и/или торговых площадей.

ФНС советует создавать досье на контрагентов (письмо от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@). Для его пополнения можно использовать, в частности:

сервис «Прозрачный бизнес», где можно получить выписку из ЕГРЮЛ, карточку контрагента, бухгалтерскую отчетность из ГИРБО;

картотеку арбитражных дел, например, электронное правосудие, поможет выяснить, как часто организация оказывается втянутой в судебные тяжбы;

картотеку исполнительных производств, чтобы выяснить, нет ли у него долгов по исполнительным листам и иным документам.

Если речь идет о крупных сделках, то необходимо запросить:

документальное подтверждение наличия ресурсов — оборудование, материалы, работники;

заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта. Данные паспорта рекомендуем проверить на сайте МВД, так советует Минфин в своем письме письмо от 22.10.2020 № 03-12-13/91957.

Юристы АКГ «Финансы» помогут с алгоритмом действий в отношении контрагента, чтобы налоговые органы не обвинили компанию в отсутствии проявления должной осмотрительности. Получить консультацию

Бесплатный чек-лист: как вести себя при выездной проверке Узнаете, как правильно подготовиться к ВНП Минимизируйте риски доначислений налогов — скачивайте чек-лист Заполните форму — чек-лист придет на ваш e-mail Отправить

Подтверждение добросовестности контрагента как налогоплательщика

Чтобы убедиться в том, что контрагент исправно платит налоги, можно воспользоваться сервисом «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС, который позволит выяснить:

зарегистрирован ли ваш контрагент официально;

не внесены ли его руководитель или должностное лицо в реестр дисквалифицированных лиц (ст. 3.11 КоАП);

не зарегистрирован ли он по адресу массовой регистрации.

На уже упомянутом ресурсе ФССП можно убедиться в том, что контрагент не входит в число должников, которые не погашают долги, взысканные решением суда.

У контрагента следует запрашивать документы в виде заверенных копий в подтверждение:

права контрагента заниматься определенными видами деятельности, например, лицензию;

полномочий подписантов договоров, первичных учетных документов, счетов-фактур — приказ, доверенность,

причем как на дату заключения сделки, так и на дату подписания документов, подтверждающих исполнение.

Также необходимо сохранять распечатки с сайтов, которые содержат сведения о контрагенте, в том числе его собственный сайт, рекламные объявления, отзывы клиентуры, а также переписку. Все это поможет подтвердить реальность заключенной сделки.

Увы, но исчерпывающего перечня действий, который на 100% гарантирует отсутствие обвинений в недолжной осмотрительности, нет.

Золотое правило таково: чем больше документов можно представить в подтверждение осмотрительности, тем меньше риска, что получение налоговой выгоды будет признано неправомерным.

А если претензии уже возникли, то крайне необходимо провести анализ и принять меры для их снятия. Получите консультацию налогового юриста АКГ «Финансы», что поможет предотвратить доначисление пеней и штрафов и решить все проблемы с налоговыми органами.

Бесплатный чек-лист: как вести себя при выездной проверке Узнаете, как правильно подготовиться к ВНП Минимизируйте риски доначислений налогов — скачивайте чек-лист Заполните форму — чек-лист придет на ваш e-mail Отправить

Реклама: ООО «АКГ «Финансы», ИНН: 5402035027 erid: LjN8KD4zS