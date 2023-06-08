Проверки бизнеса в 2023 году. Стоит ли ждать незваных гостей

Основания для назначения ВНП
Для самопроверки следует регулярно обращаться к тем 12 критериям, изложенным в Концепции планирования (утв. приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@), которые позволят понять, не находится ли ваш бизнес в «красной» зоне.
Что чаще всего указывает на то, что вы уже на «мушке», и что следует ждать ВНП:
Аномально, по сравнению со средним уровнем по отрасли, низкая налоговая нагрузка.
Большой объем вычетов по НДС — 89% и более.
Минимально возможные или просто слишком маленькие зарплаты — для сравнения берутся средние показатели по отрасли.
Участие в «цепочках» контрагентов.
Операции с посредниками и перекупщиками, без явно прослеживаемой деловой цели.
Работа с привлечением «технических» компаний, труда инвалидов и т.п.
Налогоплательщики-спецрежимники регулярно приближаются к предельным показателям, которые дают право на соответствующие спецрежимы.
Это перечень не закрытый, возможны и другие «маркеры», которые повышают риск ВНП. Например, в поле зрения налоговиков может попасть ИП, у которого суммы профессионального НДФЛ-вычета приблизилась к объему годового дохода.
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Повышает риск попасть под ВНП небрежная работа с документами, в частности:
Неподача пояснений или ошибки в них, несоответствия, противоречия, которые выявляются при камеральной проверке.
Отсутствие документов, у которых срок хранения еще не истек.
Утрата и невосстановление документов и прочее.
Организация, которая:
часто и без очевидных причин переходит из одной налоговой инспекции в другую;
работает с низкой рентабельностью — на 10 или менее процентов ниже, чем в среднем по отрасли;
работает с убытком два и более года;
и тем более расходы которой растут быстрее доходов,
также рискует попасть в поле зрения налоговиков и стать объектом ВНП.
Подчеркнем: просто наличие того или иного маркера еще не означает, что ВНП уже на пороге. Инспекторы обязательно будут запрашивать пояснения, приглашать для их дачи (п. 3 ст. 88, подп. 4 п. 1 ст. 31 НК).
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