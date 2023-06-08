Проверки бизнеса в 2023 году. Стоит ли ждать незваных гостей

По словам руководителя налоговой службы Д. Егорова частота выездных налоговых проверок сократилась в 10 раз, однако выросли доначисления на одну ВНП — до 50 млн руб. для юрлиц, до 12 млн руб. для ИП. Налоговики «бьют» наверняка, лишь будучи уверенными, что не «потратят» ВНП впустую. Поэтому надо сделать все, чтобы незваные гости не застали врасплох.

Основания для назначения ВНП

Для самопроверки следует регулярно обращаться к тем 12 критериям, изложенным в Концепции планирования (утв. приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@), которые позволят понять, не находится ли ваш бизнес в «красной» зоне.

Что чаще всего указывает на то, что вы уже на «мушке», и что следует ждать ВНП:

Аномально, по сравнению со средним уровнем по отрасли, низкая налоговая нагрузка.

Большой объем вычетов по НДС — 89% и более.

Минимально возможные или просто слишком маленькие зарплаты — для сравнения берутся средние показатели по отрасли.

Участие в «цепочках» контрагентов.

Операции с посредниками и перекупщиками, без явно прослеживаемой деловой цели.

Работа с привлечением «технических» компаний, труда инвалидов и т.п.

Налогоплательщики-спецрежимники регулярно приближаются к предельным показателям, которые дают право на соответствующие спецрежимы.

Это перечень не закрытый, возможны и другие «маркеры», которые повышают риск ВНП. Например, в поле зрения налоговиков может попасть ИП, у которого суммы профессионального НДФЛ-вычета приблизилась к объему годового дохода.

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Повышает риск попасть под ВНП небрежная работа с документами, в частности:

Неподача пояснений или ошибки в них, несоответствия, противоречия, которые выявляются при камеральной проверке.

Отсутствие документов, у которых срок хранения еще не истек.

Утрата и невосстановление документов и прочее.

Организация, которая:

часто и без очевидных причин переходит из одной налоговой инспекции в другую;

работает с низкой рентабельностью — на 10 или менее процентов ниже, чем в среднем по отрасли;

работает с убытком два и более года;

и тем более расходы которой растут быстрее доходов,

также рискует попасть в поле зрения налоговиков и стать объектом ВНП.

Подчеркнем: просто наличие того или иного маркера еще не означает, что ВНП уже на пороге. Инспекторы обязательно будут запрашивать пояснения, приглашать для их дачи (п. 3 ст. 88, подп. 4 п. 1 ст. 31 НК).

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